Hora 14 (13/06/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias Isla noticia que desde mediodía recorre las radios y las televisiones de medio mundo

Voz 2 00:08 luego allí Lopetegui llamarlo Boulevard Nature de la España en Nuevo León de Real Madrid a partir de la próxima Stallone estatuas pena es un era ató proprio da la Nazionale español España hizo acto de neófitos suites

Voz 3 00:21 ahí cuando Maiso en fin

Voz 1018 00:24 España Francia Estados Unidos el caso Lopetegui la destitución fulminante del seleccionador español a veinticuatro horas para el comienzo del Mundial de Rusia

Voz 3 00:40 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:54 muy buenas tardes algo inédito una conmoción sin precedentes en el fútbol Luis Rubiales presidente de la Federación tras reunirse durante más de dos horas con el seleccionador dábamos

Voz 1346 01:03 visto obligados a prescindir de seleccionador nacional era un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección está aquí si la selección ha llegado ha sido en gramos su buen hacer lo pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo que

Voz 1018 01:23 ha obligado padezco la respiración no ha podido centrar sobre todo las formas la manera en que conoció cinco minutos antes de que se hiciera público el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid a las puertas del reto más importante del equipo español ni más ni menos que el campeonato del mundo pero es que además hay noticia de último minuto porque ya hay sucesor hay nuevo seleccionador quién va a ser Javier Herráez

Voz 3 01:45 el Baser Fernando Hierro el director deportivo que no

Voz 4 01:47 quería coger el cargo pero por responsabilidad lo coge él estaba Albert Celades que era bueno pues una figura intermedia pero era de ese podría sentar el primer partido frente a Portugal y no de forma definitiva porque no era el técnico que quería la Federación así que Fernando Hierro es el hombre que va a coger la selección recordemos que mañana viaja el equipo con ya a la cabeza como máximo responsable deportivo España debuta el viernes frente

Voz 1018 02:11 lugares ocho a las dos y media podremos a comunicar con el equipo de enviados especiales de la Cadena SER ese Mundial que empieza mañana y pasado mañana viernes es el día del estreno de La Roja y el otro nombre propio de las últimas horas es máxima fuera el ministro de Educación y Deporte cuya continuidad queda en entredicho tras conocerse que defraudó a Hacienda más de doscientos dieciocho mil euros a través de una sociedad mediante la cual facturaba sus ganancias de televisión el año dos mil seis razón por la cual tuvo que pagar una sanción de trescientos sesenta y seis mil euros Wert admite que no informó de este asunto Pedro Sánchez cuando lo ofreció entrara en el Gobierno porque dice que entendió que era cosa del pasado cerrada y que no afectaba a su tarea política porque todo se debe a un cambio de criterio hacia la

Voz 5 02:51 es un asunto cerraduras en el que también criterio fiscal que afecta a miles de españoles y a miles muy muy conocidos que trabajaban en las en a en platos en estudios de radio y asunto cerrado estoy trabajando en mi compromiso es hoy por eso prometí con la cultura con el deporte

Voz 1018 03:11 declaraciones de Maxi Huerta aquí a la Cadena Ser pero la oposición PP Ciudadanos pide explicaciones incluso en el caso de Podemos la dimisión

Voz 6 03:17 las explicaciones las debe al conjunto

Voz 7 03:20 la sociedad española por transparencia y sobre todo después de demostrar que tiene hay uno

Voz 8 03:26 nuevos tiempos no vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del Partido Popular Si el señor Maxine Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir

Voz 0793 03:37 primero vamos a ver cuáles son las explicaciones del ministro y después pues evidentemente veremos cómo cómo actuamos

Voz 9 03:54 en un plazo máximo de cinco días Iñaki Urdangarin entrara en la cárcel odiosa de Palma le han notificado ya la orden de prisión tras la condena del Tribunal Supremo por el caso Nóos vamos a acertó a Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 04:06 el lunes es el día límite para quien que Urdangarin ingresa en la cárcel para cumplir cinco años y diez meses de condena por el caso Noos hasta entonces podrá permanecer en Ginebra con su familia ya que las juezas no la han retirado el pasaporte el que fuera su socio tiene el mismo plazo de tiempo para ingresar en una prisión del territorio nacional que lo ha hecho en la cárcel de Aranjuez ha sido el ex presidente balear Jaume Matas que ha ido directamente a prisión y semi Se ha evitado la foto a las puertas de la Audiencia

Voz 1018 04:31 vi en Moncloa acaba de terminar la primera reunión entre el presidente del Gobierno en los dirigentes de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y Comisiones pensiones

Voz 1762 04:37 salarios reforma laboral Rafa Bernardo qué tal si ha sufrido una primera reunión de toma de contacto que las partes han definido como muy positiva en la que el Gobierno no ha asumido compromisos por ejemplo en materia de reforma laboral no ha dicho que es lo que piensa derogar o reformar aunque sí ha instado a los agentes sociales a hacerle llegar propuestas conjuntas en total han sido dos horas de encuentro en los que se hablado en términos generales de casi todos los temas en la agenda desde pensiones política industrial en la que patronal y sindicatos han trasladado al presidente del Gobierno que el acuerdo de salarios que tienen que firmar entre esas dos partes está sin nada se tuerce muy próximo además

Voz 10 05:09 los seiscientos veintinueve inmigrantes del Aquarius llegarán a Valencia con retraso por el mal estado de la mar la vicepresidenta Carmen Calvo se reúne mañana con Ximo Puig para coordinar la llegada será escalonada y el primero de los barcos espera la noche del sábado

Voz 1915 05:21 la Guardia Civil registra los ayuntamientos de Girona Salt y Sarrià de Ter por el supuesto fraude millonario en la gestión de la empresa pública del agua busca información sobre posibles delitos en la etapa como alcaldes de Poulsen Mon o Torrent entre otros

Voz 10 05:32 perro español pedirá a Bruselas que intervenga en el caso de los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceituna negra a la Comisión busca ya una solución con España hay considera inaceptable la medida proteccionista norteamericano

Voz 3 05:45 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1018 06:22 muro asegura que ninguna víctima se queda densa

Voz 10 06:25 la desamparada aunque admite también que las plazas existentes

Voz 12 06:29 eficientes alcanzar que tenemos somos conscientes de que con lo posee un aumento de Hilla clase las casas de Jacko de acogida el sí que sería bueno ampliar su falta está trabajando el curso pues esa hincapié en todas sus actividades sociales para ver la posibilidad de hacer esta ampliación

Voz 13 07:31 a ustedes esa buena situación de esos moteros es su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio sabe usted hay personas de la vida pues paseos igual tienen posibilidad de utilizar este se estos

Voz 1434 07:54 el Partido Popular ya ha dicho que no comparto

Voz 10 07:57 el argumento de Guns más noticias titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 1018 08:03 el informe económico del BBVA sobre la situación de Madrid el PIB de la comunidad va a crecer un tres con cuatro por ciento este año y casi un tres el siguiente esto conllevará la creación de más de ciento cincuenta mil puestos de trabajo y el descenso del paro hasta el doce con siete por ciento

Voz 1915 08:17 Manuela Carmena cumple tres años en la alcaldía de la capital tres años con más palabras que hechos según Ciudadanos eh el PSOE habla de una falta de impulso en política social y el PP de mediocridad en la gestión Ahora Madrid presume de haber sacado a la ciudad de la bancarrota

Voz 1018 08:30 los alumnos de los colegios bilingües obtienen mejores resultados que los del resto de los centros lo hacen en inglés pero también son ligeramente superiores en el resto de materias según datos de la Consejería de Educación

Voz 1915 08:41 la Policía Nacional ha detenido en Moratalaz al encargado de una discoteca como presunto autor de un delito de detención ilegal el arrestado retuvo una treintena de menores de edad en el interior del local cuando celebraban una fiesta privada bien deportes ya saben el nuevo entrenador del Madrid vuelva a España tras haber sido destituido como seleccionador Lopetegui Se marcha de la concentración en Rusia sin hacer declaraciones tiene previsto

Voz 1018 09:24 deporte practicado por por mujeres

Voz 15 09:53 la mano en os acompañe en esta en esta aventura

Voz 0931 09:56 el tiempo apremia pero si lo consigue en la ciudad de Madrid podría contar la próxima temporada con un equipo en la máxima categoría del Voleibol femenino nacional

Voz 10 10:11 vamos con el tráfico sepamos primero cómo se circula en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 17 10:20 buenas tardes a esta hora tengan precaución en la A42 a la altura de Getafe ya que la avería de un vehículo genera tres kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña además encontramos densidad circulatoria en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro sentido A tres en el resto de vías madrileñas de momento hasta ahora se circula sin problemas vamos ahora

Voz 10 10:40 con la información del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada delanteras hola hola bueno el dato

Voz 18 10:46 destacable es que hoy a lo largo de la mañana estamos viendo un nivel circulatorio muy muy

Voz 10 10:52 caído respecto a otras mañanas en aquí

Voz 18 10:55 no vamos a esta Carmen una zona complicada por supuesto es recomendable siempre que eviten el área de Gran Vía y la calle Atocha por las obras estamos pendientes de la Glorieta de San Antonio de la Florida acaba de terminar la procesión ha quedado restablecido el tráfico no hay ningún problema pero no olviden que hoy habrá fiesta

Voz 10 11:12 os durante todo el día por lo tanto es importante que no tomen esa ruta los conductores del Oeste en la que forma el paseo de la Florida con la avenida de Valladolid veintidós grados ahora mismo en el centro de Madrid previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 1018 11:25 ahora mismo el ambiente se nota caluroso ya en toda la Comunidad máximas se que van a superar con facilidad los veinticinco grados en prácticamente todas las poblaciones seguir haciendo el tiempo radiante que ya hemos pedido durante la mañana sol apenas serán algunas nubes mejoras durante la tarde pero hoy que no serán activas no esperamos chubascos y un poco de viento del norte pero que irá perdiendo intensidad y los próximos días tiempo parecido mucho sol algunas nubes más pero sin más consecuencias temperaturas más altas de hecho el máximo de calor con esta situación lo alcanzaremos entre el viernes y el sábado con máximas que superarán con facilidad los treinta grados

Voz 10 11:59 hora catorce Madrid en la dirección técnica Noema Valido y Carlos Ródenas y en la producción Teresa Rubio

Voz 0530 12:12 la secretaria de salud metías la claras con UM seguros disfrutará de la mejor atención personal libre acceso a su cuadro médico nacional y las garantías más completas sin copago contrata ahora en UM seguros punto es antes del uno de agosto y tendrá un veinticinco por ciento de descuento durante cuatro mesas de asegurar sesenta años de experiencia dando la vuelta en los seguros de salud

Voz 10 12:37 se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER según los

Voz 1434 12:40 los últimos datos oficiales las denegaciones de plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas no han dejado de aumentar en los últimos años entre dos mil quince y dos mil diecisiete casi se han quintuplicado son datos oficiales que la Consejería de Políticas Sociales ha incluido en una respuesta parlamentaria Podemos la Consejería asegura que cada caso de maltrato se atiende de forma personal y que no se deja desamparado a nadie aunque admiten que el número de plazas en los centros de acogida Un total de noventa y dos tanto para mujeres como para sus hijos es pequeño para unos como la nuestra Javier Bañuelos buenas tardes buenas tardes si actualmente solo

Voz 0861 13:16 hay cuatro centros de acogida para mujeres maltratadas las víctimas sólo pueden ser derivadas a esa escasa si lo solicitan los servicios sociales el problema es que la Comunidad está rechazando esas solicitudes cada vez con mayor frecuencia de desde desde dos mil quince han denegado una plaza a cuarenta y siete mujeres maltratadas que habían sido derivadas por los técnicos y expertos de los otros de emergencia el año récord fue dos mil diecisiete Se rechazaron el veintisiete por ciento de las solicitudes precisamente el año en el que se registró el dato más alto de denuncias por malos tratos en Madrid de los últimos nueve años le hemos preguntado la nueva directora general de la Mujer Paula Gómez Angulo cuál es el motivo de esa escala de plazas denegadas pero no tienen una lectura concreta

Voz 12 13:57 no hay un criterio unánime de la circunstancia personal de cada una de ellas es tu días hice evalúa con un equipo técnico de profesionales

Voz 0861 14:07 pero es evidente que hay un problema el origen está en la falta de plazas según ha insinuado aquí en la SER la directora de la Mujer admite que hay casos en los que hay víctimas que no pueden ser derivadas porque no tienen sitio

Voz 12 14:17 a casa hace que tenemos somos conscientes de que bueno pues que una de ellas las plazas de centros de acogida sí que sería bueno ampliarnos no se pueden derivar porque en ese momento no exista una plaza en un centro de de acogida que se mantiene su estado de emergencia

Voz 0861 14:36 dentro de emergencia en los que las víctimas pueden estar un máximo de dos meses conscientes del problema la Comunidad de Madrid trabaja ya para ampliar el número de plazas en sus centros de acogida

Voz 1434 14:46 para el diputado de Podemos Pablo Padilla estos datos confirman que el Partido Popular no está sabiendo dar respuesta a las mujeres que sufren violencia machista en nuestra región

Voz 19 14:54 pese al trabajo muy profesional e infatigable de decenas de trabajadores sociales psicólogos así expertas Mientras el Partido Popular no se decida a poner más recursos en la red integral contra machista de nuestra región el problema seguirá siendo estructural

Voz 1434 15:12 la nueva directora general de la Mujer defiende en cualquier caso sugestión y también la de su antecesor al actual consejera de políticas sociales Lola Moreno con el recordar en cualquier caso Javier que no siempre se ha ejecutado todo el presupuesto para combatir la violencia de género

Voz 0861 15:25 pues no hemos revisado los datos del presupuesto por ejemplo ejecutado en dos mil diecisiete hasta noviembre y la sorpresa es que del presupuesto inicial dejaron de gastar doce millones de euros doce millones que no han dedicado a la lucha contra la violencia machista podría lo concreto por ejemplo sorprende que precisamente en el capítulo de gestión de centros para mujeres se dejaron de invertir un millón trescientos mil euros otro ejemplo del millón de euros que habían previsto destinar a la prevención de la violencia de género no gastaron más de novecientos mil euros el aporte de divulgación de campañas y publicaciones se presupuestaron también de inicio siete mil trescientos cincuenta euros pero no se tocó ni un céntimo tampoco los veinte mil euros en previsto para convenios con las universidades

Voz 1434 16:04 gracias Javier la mayoría de denegaciones a estas solicitudes de plazas que les venimos contando son a peticiones que llegan desde los centros de emergencia que dependen del Ayuntamiento de la capital por eso la delegada de Igualdad aquí en Madrid el día Mayer pide ahora una reunión con la directora general de la Mujer desde el Ayuntamiento de Madrid

Voz 20 16:23 llevamos tiempo observando cómo desde la Comunidad se ha rechazado el ingreso de alguna de las mujeres derivadas de nuestros centros de emergencia a raíz de estas informaciones hemos solicitado una reunión lo antes posible con la nueva directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid con el objetivo de transmitirle nuestra

Voz 1018 16:38 en prisión por este por este asunto

Voz 20 16:41 sí de tratar de manera urgente las soluciones para ello necesitamos mejorar la coordinación entre ambas administraciones pero sobre todo necesitamos garantizar la suficiencia de recursos para que ninguna mujer se encuentre en situación de desamparo en la Comunidad de Madrid

Voz 1434 16:53 el dos de la tarde diecisiete minutos Sergi Mas

Voz 3 16:58 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:02 antes que él Lola Moreno fue consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo uno de los tres consejeros reprobados en esta legislatura por su labor hoy en comisión Izquierdo que ahora es responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha dicho que la reprobación de las mejores cosas que le han pasado luego ha hecho un relato con todas las cosas buenas que hizo el durante su gestión a su juicio aunque en el capítulo de declaraciones sorprendentes hoy se lleva la palma la de Rosa María Ganso concejal del Partido Popular en Pinto

Voz 0055 17:32 treinta y uno

Voz 1434 17:33 de mayo el pleno debate una moción del PSOE para elaborar una ordenanza contra la prostitución el Partido Popular se opone con el argumento que da Ganso que las prostitutas son necesarias para gente fea o para gente con discapacidad SER Madrid Sur David Calleja

Voz 22 17:48 la última sesión del pleno municipal del Ayuntamiento de Pinto el treinta y uno de mayo debatía una propuesta del PSOE para elaborar una ordenanza que regulase la prostitución en la localidad como ya lo hizo en Madrid capital el Partido Popular votaba en contra y la concejala Rosa María Ganso tomaba la palabra para justificarlo

Voz 13 18:04 pero usted sabe más a Sudán de esos moteros su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio sabe usted al personados en la vida pues su nativa Igor tienen posibilidad de utilizar este se estos servicios claro yo sí que más socio vamos somos todos rubios y posicionamientos

Voz 22 18:32 la moción finalmente fue rechazada por que ganemos en el gobierno municipal y ciudadano se abstuvieron Rosa gansos concejala desde dos mil cuatro y la pasada legislatura se hizo cargo de las áreas de Familia Empleo y Asuntos Sociales durante la etapa del Gobierno del PP

Voz 1434 18:45 el Partido Popular se aleja del argumento de su concejal en Pinto no ha tardado en salir a dar su versión la portavoz del PP de Madrid Isabel Diaz Ayuso aunque también trata disculpara Ganso que tiene un hijo con discapacidad hasta les cuesta

Voz 23 18:58 la mención al completo no podemos manifestarnos a favor o en contra desde luego lo que dice exactamente en ese corte no pertenece a ningún argumentario del partido es una opinión estrictamente personal que no compartimos en absoluto se produce por lo visto en una intervención que hablaba sobre discapacidad y debe estar opinando desde su experiencia

Voz 0011 19:16 pues se trata de una madre que tiene un hijo con

Voz 23 19:19 la actividad alguien se ha sentido ofendido sería bueno que ellas explicada mejor

Voz 24 19:26 sí el dado por el Banco Popular lo ha perdido todo menos tu derecho a reclamar la investigación judicial está en marcha no te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por bufetes Rosales sin cuota de entrada ni provisión de fondos lucha por lo que es tuyo bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 25 19:47 la emoción animando a la selección en San la UD te apoyamos a la selección de fútbol grabando

Voz 3 19:52 aquí compartiendo tus emociones maquilla ten juega en la portería electrónica Higuera bate Un vicio exigiendo lo que sientes por la selección

Voz 25 20:00 Ana un montón de previos después de llevar hasta una réplica de la Copa del Mundial mil aulet de treinta de la M cuarenta

Voz 1018 20:08 la diferencia entre lo que discretos

Voz 26 20:10 Cyril y lo que recibe ese encuentro quiere entrar el sabemos que es la Caritat y la cuidamos para que siempre obtenga una experiencia Quality un servicio Quality en tecnología precio y financiación dius pero

Voz 1018 20:20 en el busque tu clínica

Voz 26 20:23 clínicas coinciden el punto com suponen el novecientos ochocientos veintitrés quinientos cuarenta y seis Quality dental estamos con esta vez

Voz 6 20:30 el cuerpo libre el otro día vino Maite cuéntanos un poquito rápido genial Maite setenta y un años diez kilos menos de sesenta y tres a cincuenta y tres súper feliz porque haya conseguido su meta adelgazar y tener Salut donde en el noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII adelgazar con

Voz 1018 20:48 en cuerpo libre con una sonrisa

Voz 3 20:51 imagina que estás en óptica Roma yendo revisión de la vista te preguntan que él extras ves hay una T una de una o lo ves claro lo verás transparente porque ahora óptica Roma que ofrece todo en gafas al cuarenta por ciento de descuento optó descubre la diferencia entre óptica Roma más cercana bueno óptica Roma punto com

Voz 1322 21:11 o la vecina venía P Tejo está es mi nuevo parque me encanta pero como fácil visiten la tienda de tarimas del mundo elegí la que me

Voz 6 21:19 estaba igual ya está instalada que él

Voz 1322 21:22 pero no estará muy caros Kepa tarimas del mundo son líderes en parquet y tarimas de exterior tienen de todo

Voz 3 21:28 primas del mundo mejores tarimas del mundo cinco tiendas en Madrid tarimas del mundo

Voz 1322 21:33 el punto com arriada socia

Voz 6 21:36 recuperado dos mil cien mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y en el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 0861 21:54 la música me abrió esa digamos

Voz 27 21:56 esa puerta de esta casa infinita que

Voz 28 22:00 la vida el genio te Dudamel tres su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados Marc entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del Auditorio colabora Cadena Ser

Voz 29 22:20 tenemos que hablar

Voz 6 22:23 hace tiempo que no me hace sentir más

Voz 30 22:31 decía alta rentabilidad de invertir de manera tradicional quizá está bien para otros no para de descubre la no es la manera de invertir en I P

Voz 25 22:39 con jura cartoon

Voz 10 22:44 tres años de Manuela Carmena hoy se cumplen tres

Voz 1434 22:46 tres años desde que la alcaldesa de la capital tomó posesión del cargo para mejorar la ciudad según su equipo que hace un balance bastante triunfalista las criticas las dejen a la oposición el PSOE cree que se han hecho cosas bien pero que ahora Madrid le ha faltado valentía en algunos asuntos Partido Popular y Ciudadanos hablan directamente de incapacidad para la gestión Felipe Serrano

Voz 0622 23:06 tres años después de la llegada de Carmena la Alcaldía los grupos municipales hacen balance con un resultado bastante previsible hechos son amores celebra antes de Ahora Madrid con una campaña sobre la película inspirada en los tres años de gobierno que según ellos han cambiado la ciudad Rita Maestre Porta

Voz 1018 23:22 voz y datos objetivos hay un logren

Voz 27 23:26 hable que tiene que ver con una gestión económica eficaz solvente una reducción de la deuda además del cuarenta por ciento superávit anual de más de mil millones y además un aumento de la inversión no una demostración de que hemos cuadradas las cuentas y que hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota en la hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 1018 23:44 sobra lentitud falta valentía en ahora más

Voz 0622 23:46 Driss donde les queda mucha tarea por hacer opina en cambio la portavoz socialista Purificación Causapié

Voz 31 23:51 sí es verdad que creemos que le falta impulso al Gobierno impulso y valentía como os decía por ejemplo en políticas de igualdad que sean nuevas estoy esperando a ver qué dicen sobre la ordenanza de prostitución o en políticas sociales tenemos una cierta sensación de continuidad

Voz 0622 24:08 todo malo todo negro todo negativo vienen a decir José Luis Martínez Almeida Begoña Villacís desde el Partido Popular

Voz 32 24:15 Ciudadanos esa incapacidad de gestión que les viene no por ser radicales sino fundamentalmente por ser mediocres en la gestión su radicalidad viene de su mediocridad Éste es el resumen de Manuela Carmena sus tres grandes engaños sus tres grandes ventilar la mentira social la mentira ética y la mentira de gestión

Voz 1915 24:31 el todo Madrid lo único que han sido capa

Voz 27 24:33 haces de sacar adelante sólo un puñado de carriles bicis proyecto ensanchamiento de aceras es lo único que han hecho en todos estos años

Voz 1621 24:40 y todo esto sin que Manuela Carmena se halla

Voz 0622 24:42 anunciado aún sobre su futuro político Rita Maestre ha dicho de ella que indudablemente es la alcaldesa más querida en la historia de Madrid Tierno Galván está ahí ahí en la memoria de Madrid ha indicado además de remarcar que el apoyo recibido por Carmena es difícilmente superable

Voz 1434 24:59 los datos macroeconómicos vuelven a dibujar un horizonte positivo para la Comunidad de Madrid el BBVA estima que el PIB de la región crecerá un tres con cuatro por ciento este año y un dos con siete el año que viene un crecimiento que fomentará la creación de empleo aunque la entidad advierte de que la recuperación del trabajo y la mejora económica siguen sin llegar a los colectivos más vulnerables Sonia Palomeque si las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera empujará en la economía madrileña de aquí a dos mil diecinueve según el informe Situación Madrid del BBVA la entidad prevé un crecimiento del empleo con una creación de hasta ciento cincuenta y seis mil puestos de trabajo en el conjunto de estos dos años lo que

Voz 0861 25:36 sería la tasa de paro hasta un promedio del doce

Voz 1434 25:39 más siete por ciento un nivel que se dio por última vez en dos mil ocho en la etapa previa a la crisis sin embargo permanecen todavía factores como la temporalidad o el desempleo de larga duración que dejan todavía muchos colectivos vulnerables

Voz 33 25:50 existen colectivos especialmente vulnerables que que pueden eh que necesitan de la implementación de políticas que ayuden a reducir esos elevados niveles de precariedad o tratar de impulsar la creación de empleo explícitamente para este tipo de de colectivo

Voz 1434 26:13 es Miguel Cardoso economista jefe del banco que alerta de un descenso del consumo de las familias en el primer trimestre de este año en el lado opuesto hay un crecimiento del sector turístico y sube mucho la construcción aunque el banco descarta de momento una nueva burbuja inmobiliaria el conserje lo de Educación asegura que el bilingüismo en los centros educativos madrileños está funcionando Rafael Van que ha mostrado hoy a la prensa datos que mañana va a desgranar en la Asamblea en comisión son cifras y estudios que señalan que los centros de enseñanza bilingüe enseñanza que implantó Esperanza Aguirre obtienen mejores resultados académicos que los centros que no la tienen Javier Jiménez Bas

Voz 1621 26:51 actualmente hay trescientos sesenta y nueve colegios hiciese

Voz 0887 26:53 cincuenta y dos institutos públicos bilingües lo que supone el cuarenta y seis con seis y el cincuenta con siete por ciento de los centros públicos de la región respectivamente un sistema que según el consejero funciona y así lo demuestran dice distintos estudios internacionales evaluaciones externas

Voz 34 27:08 lo hay para esos alumnos Benin Wes ningún perjuicio por el hecho de haber tenido materias en inglés y sin embargo se alcanza un nivel de inglés que su nivel de inglés

Voz 0887 27:19 en realmente notable mejores resultados en primaria y en secundaria también ligeramente la nota media de los alumnos que se presentaron en la Bau de dos mil diecisiete la antigua selectividad el bilingüismo cumple así catorce años en la Comunidad un tiempo en el que ha multiplicado su presupuesto por diez pasando de cuatro a cuarenta mil

Voz 1434 27:36 un mes y un apunte más la Policía Nacional ha detenido en Moratalaz en la capital al encargado de una discoteca como presunto autor de un delito de detención ilegal porque retuvo a una treintena de menores de edad en el interior de este local cuando estaban celebrando una fiesta privada por que se acercaban los agentes de la Policía dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 1322 28:00 afines que no todos los alumnos son iguales y ofrece productos con valor de la más alta calidad sin alcohol ni para Belfast

Voz 35 28:08 los productos severa crisis hidraten refrescan regeneran tu piel ideal para quemaduras picaduras aloe vera si no acepten imitaciones pide la por su nombre en farmacia serbo Larios y para farmacias de grandes superficies

Voz 30 28:22 un vehículo de ocasión con precio transparente historial garantizará la posibilidad de devolución en catorce días y entrega domicilio gratuita lo encontrarás en carne

Voz 1018 28:31 el concepto de vehículos de ocasión venir catorce quince

Voz 30 28:34 Siria seis de junio precios especiales financiación espectacular cien euros de carburante al comprar coche carne Gemma cancela cuatro Madrid

Voz 3 28:43 hora catorce los deportes

Voz 0931 28:49 José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas las noticias están en Rusia donde hemos vivido una mañana que nadie

Voz 1621 28:54 hubiera esperaba hace veinticuatro horas a falta de dos días para que España debuta en el Mundial la selección que ha cambiado de entrenador hace apenas media hora se ha anunciado que el seleccionador durante este torneo va a ser Fernando Hierro hasta ahora director deportivo Hierro que sustituya a Julen Lopetegui que ayer era anunciado como entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui que Nacho declaraciones tras ser cesado por el presidente de la Federación Luis Rubiales esta mañana y que ella se dirige camino a Madrid además de esto hay más noticias en el deporte de Madrid y el Atlético anunció ayer que ha llegado a un principio de acuerdo con el extremo izquierdo Tomás Le Mario del Monaco para que el año que viene de rojiblanco el Atlético anuncia un acuerdo definitivo en breve y una cita más la del día en baloncesto desde las nueve de esta noche comienzan en el en Madrid las finales de la ACB juega el Real Madrid recibe Baskonia en el primer partido al mejor de cinco

Voz 10 29:42 así terminamos este Hora catorce Madrid veintitrés grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia mucho sol para los próximos días y temperaturas que van a seguir subiendo que pasen un

Voz 3 29:52 buena tarde mañana

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una

Voz 3 30:03 ya en Canarias José Antonio Marcos anoche en El Larguero Fernando Hierro

Voz 1018 30:23 decía Manu Carreño que no se veía como selección

Voz 3 30:26 por

Voz 1018 30:28 y entre ellos Julen pudieran ser seleccionador Gloria Nîmes el plan a mí me lo planteo banquillo sí pero nunca la selección ni me lo planteo ahora mismo lo que me planteo de verdad eh que estamos ahora en no no no digo que ha estado en Rusia que estamos en Rusia tenemos una sede fantásticas ha hecho un muy buen trabajo lo que son las cosas Fernando Hierro ya es a esta hora nuevo seleccionador nacional es la persona encargada de buscar el mejor papel de los posibles en este Mundial de Rusia que empieza mañana hay que no puede tener un punto de partida más complicado para el equipo español porque el presidente de la Federación Luis Rubiales ha decidido destituir de manera fulminante a Julen Lopetegui tras anunciarse su fichaje como técnico del Real Madrid cuando concluya la cita de Rusia no tanto por el fichaje si sino por la forma en que se ha producido el secretismo la ocultación de las negociaciones y sobre todo el hecho de que se enteró de la noticia a solamente cinco minutos antes de que se hiciera porla

Voz 1346 31:22 la Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de un comunicado público yo no digo quién es el culpable tiene uno que pero ante esta situación obviamente hubiera sido una irresponsabilidad no hemos visto obligados a actuar

Voz 1018 31:45 a esa medida a Javier Herráez y Antonio Romero los contarán cómo están los ánimos en el equipo español pero es que este miércoles los deja además otro asunto relacionado con el futuro incierto de un ministro de Thaksin Huerga titular de Cultura y Deportes apenas una semana después de anunciarse la composición del nuevo Gobierno a través de una información de confidencial y hemos sabido que fue multado con trescientos sesenta y seis mil euros por defraudar a Hacienda más de doscientos dieciocho mil porque en el año dos mil seis pagaba los impuestos de su trabajo en televisión a través de una sociedad y no como persona física esta mañana que la SER Hoy por hoy decía que no informó a Pedro Sánchez esta cuestión cuando le propuso ser ministro subrayaba que ya está en paz con Hacienda que es algo de su pasado personal pero podemos partido recordemos que apoyó la moción de censura de Sánchez pide su dimisión a escuchamos al ministro y a Pablo Iglesias

Voz 5 32:34 es un asunto cerrado en el que cambia de criterio fiscal que afecta a miles de españoles sería asunto cerrado

Voz 8 32:42 si el señor Maxime Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir

Voz 1018 32:49 trece de junio ante nuevas de Isabel Quintana buenas tardes las sabes y Urdangarin Antonio muy cerca ya de la cárcel que la Audiencia de Palma le da cinco días a él eso antiguo socio Diego Torres para que ingresen en prisión después de ser condenados por el caso Nóos ambos han recibido esta orden hoy mientras que Jaume Matas ha ingresado ya en la cárcel de Aranjuez ayuda inmediata

Voz 1915 33:06 la vicepresidenta Carmen Calvo se va a reunir mañana con el presidente de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig para coordinar la llegada a Valencia del buque Aquarius que por el estado de la mar Nos espera para antes de la noche del sábado al domingo escuchamos a Puig

Voz 36 33:18 no a mi opinión es que ha de estar en manos de profesionales ahora es un momento además de privacidad también de ayuda psicológica ayuda sanitaria creo que es el momento de demostrar que somos seres humanos por encima esto

Voz 1018 33:33 ambiente positivo Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a los dirigentes de la patronal y los sindicatos todos han definido la reunión como positiva aunque no salen de ella compromisos concretos los agentes sociales sí han trasladado al Govern

Voz 10 33:43 no que el acuerdo salarial está ya próximo a Juncker

Voz 1018 33:46 estos bajo sospecha la Guardia Civil registra ese Ayuntamiento

Voz 1915 33:48 dos de Girona Salt y Sarrià en el marco de la investigación del supuesto desvío de fondos públicos en la gestión municipal del agua en esos consistorios catalanes en el caso de Girona se investiga la época en que Carles Puigdemont fue alcalde de esa localidad

Voz 1018 34:01 PNV el último socio metro vasco con intención de voto muestra que los nacionalistas vascos ganarían dos escaños se hubiera hoy elecciones en esa comunidad dos escaños que perdería el Partido Popular mientras que Ciudadanos tendría un asiento en la Cámara de Vitoria cierre en cuarenta años

Voz 1915 34:13 la ministra para la Transición Ecológica apuntan las era que su intención es que en ese tiempo se clausure en las centrales nucleares Teresa Ribera

Voz 10 34:20 en principio lo que hice el programa del Partido Socialista Obrero Español lo que dice la trayectoria tradicional en el marco energético que son centrales pensadas para fusionar cuarenta años

Voz 1018 34:30 impuesto inaceptable la Comisión Europea cree que el arancel impuesto por Estados Unidos a la importación de aceituna negra española no es admisible el Gobierno de nuestro país defiende además que las ayudas que recibe su producto son compatibles con los criterios de la Organización Mundial del Comercio Luis Planas ministra de Agricultura

Voz 37 34:44 está claro que este es un ataque que no es sólo en este caso a los productores españoles es un tema europeo y no sólo español por eso lo pensamos plantear en Luxemburgo ya en Bruselas

Voz 1915 34:56 atención deficiente lo está contando la Ser la Comunidad de Madrid ha denegado en los últimos años decenas de solicitudes de mujeres maltratadas que piden una plaza en un centro de acogida Paula Gómez Angulo la directora general de la mujer en Madrid orla que cogió el que ceden

Voz 5 35:10 cada obligatoriamente Sergas la gente de acogida las tasas en que tenemos somos conscientes de que un aumento de ellas sí que sería bueno

Voz 1018 35:20 premiada la bióloga marina estadounidense Sylvia Earle ha ganado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia ha colaborado en los daños medioambientales causados en la investigación de esos daños medioambientales causados por distintos buques o por la guerra del Golfo también es autora de numerosos documentales

Voz 3 35:36 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 21 35:41 José Antonio el telegrama es para máximo Huerta señor Ministro de Cultura y Deporte una vez más se cumple el principio Mc Luciano de manera que el medio es el mensaje la sanción de más de trescientos sesenta mil euros que ya han sido abonados cobra otra dimensión porque quién fue multado como infractor cuando tan solo era un mero particular ha pasado a formar parte del Gobierno lo que hubiera quedado en un intento frustrado de optimización fiscal por decirlo a la manera del entonces ministro del PP Josep Piqué se presenta sin palabras con aire de escándalo equiparable a otras operaciones de gran calado con el poder no hay indulgencia

Voz 1018 36:21 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Noema Valido y Carlos Ródenas en la técnica de Carlos cada la producción tiempo la previsión viene parece que de verdad del calor Jordi Carbó tiempo soleado radiante por eso esta tarde en la mayor parte del país sólo algunas nubes en el Cantábrico desapareciendo chubascos en los Pirineos mitad oeste de Cataluña también alguna tormenta en las islas de Mallorca y Menorca pero en el resto sol y calor máximas más altas que ayer las temperaturas máximas las alcanzaremos en el Guadalquivir también el sudeste de la Península así como en el Ebro máximas que pueden superar los treinta grados los próximos días más calor durante las tardes de noche seguir refrescando lo notaremos también durante las mañanas

Voz 3 37:02 hora catorce

Voz 38 37:05 te quiero tenemos in da House los de Bono pues tenemos estoy te la cuenta un corredor de bolsa

Voz 13 37:12 pues ya lo luego igual se unen al club con

Voz 6 37:16 un Samsung Galaxy S nueve y tocamos cien euros de regalo

Voz 38 37:22 del trece al diecinueve de junio sólo un sifón House punto es

Voz 0530 37:26 cero tienes que ensayar a la hora de la siesta mañana tengo examen esto habitación se nos queda pequeño para tanto talento si estás pensando cambiar

Voz 39 37:33 de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos recibirte consulta condiciones en nuestras oficinas de BVA punto es BBVA creando oportunidades

Voz 3 37:46 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos la crisis en la zona

Voz 1018 37:52 en España lo de fútbol a sólo veinticuatro horas para el comienzo del Mundial de Rusia y cuarenta y ocho para su estreno ante Portugal se ha convertido en el asunto Daria

Voz 3 38:00 dos días de la red de Opel frío ofrecen este espacio

Voz 1018 38:04 y no sólo nuestro país sino en la inmensa mayoría de los medio de comunicación prácticamente de medio mundo la destitución fulminante de Lopetegui Suu el relevo por Fernando Hierro como digo va muy poquitas horas ya para el estreno el próximo viernes están ahora mismo en boca de todos vamos a comunicar con los enviados especiales de la Cadena SER este Mundial saludamos a Javier Herráez Antonio Romero qué tal cómo estáis buenas tardes

Voz 0931 38:25 hola José Antonio qué tal muy buenas tardes a todo hola buenas tardes

Voz 1018 38:27 en una mañana muy intensa y lo último de lo último de lo último al menos por ahora hasta este momento lo conocíamos pues unos minutos antes de las dos Fernando Hierro será el nuevo seleccionador SOE Seguro verdad

Voz 1621 38:37 yo creo que hemos presenciado el mayor sainete de la historia del fútbol español y efectivamente ese sainete ha terminado con la destitución de Lopetegui el nombramiento de Fernando Hierro hasta ahora director deportivo como seleccionador nacional por el medio José Antonio como te puedes imaginar y como saben todos los oyentes de la cadena ser un montón de Reuniones multitud de llamadas y una decisión prácticamente personal del presidente Rubiales que no ha querido pasar por alto lo que él considera la track la tradición de Lopetegui al firmar por el Real Madrid y fundamentalmente al no informar directamente al presidente que ha declarado públicamente que se enteró diez minutos antes de que el Real Madrid al comunicado los jugadores en otra de esas es infinitas reuniones han intentado hasta última hora aguantar a Julen en el cargo pero la situación era insostenible el presidente se ha mantenido firme y la solución de emergencia que parece dicho sea dicho sea todo la menos mala Fernando Hierro se hace cargo de aquí hasta que termina la participación de España en el Mundial del banquillo de la selección española

Voz 1018 39:34 ser una papeleta complicada eh Luis Rubiales fue muy claro muy directo en esa comparecencia que les hemos ofrecido en directo aquí la Cadena SER a mediodía cuando dice que se sintió obligado a esa destitución por la forma en que se enteró de fichaje de Lopetegui por el Real Madrid la tarde ayer su término cinco minutos antes de que se hiciera pública la noticia

Voz 4 39:53 si es así se lo contamos ayer aquí en la Cadena SER ya en Hora Veinticinco luego en el Larguero el a cinco veteranos

Voz 0861 40:00 porque le llama el presidente del Real Madrid luego habla con Lopetegui

Voz 4 40:02 dice en ese instante Lopetegui a Rubiales que están comenzando a hablar pero a los diez minutos aproximadamente ya el Madrid hace un comunicado oficial llama por teléfono Rubiales a Lopetegui no le coge el teléfono porque está reunido con los futbolistas algo que aún enciende más calienta mucho más a Luis Rubiales que sube al avión ya tiene tomada la decisión aquí en Krasnodar a uno le ha apaciguado otro le ha alentado al final como te decía Romero ha tomado la decisión más drástica ha prescindido de Lopetegui a falta de dos días para iniciar el campeonato se barruntaba que Celades podría sentarse el primer partido de forma provisional pero al final han convencido a Fernando Hierro que le decía Carreño hace un par de días que no quería sentarse que no los objetivos darse en el banquillo de la selección española pero lo acepta porque el director deportivo no le queda otra de las soluciones que quedaba es la mejor porque es un hombre que conoce perfectamente la selección estuvo con Vicente del Bosque en el año dos mil diez era director deportivo cuando España fue campeona del mundo quiera ahora mismo el actuar actual director deportivo de la selección española de fútbol con Lopetegui hasta hoy técnico de la selección

Voz 1018 41:06 sólo una cosa más que de preguntaros eh Antonio Javier una Lopetegui no ha hablado sólo va a comparecer ante los medios cuando en regresa a España pero como ha caído en el equipo e esta noticia cómo están los jugadores ahora mismo

Voz 1621 41:17 bueno pues yo creo que escuchando y leyendo entre la comparecencia de Rubiales es evidente que es muy difícil que analizar la sensación personal de cada uno de los veinticinco futbolistas que co que forman el grupo del vestuario de la selección pero está claro que es un grupo que está afectado que los jugadores importantes han querido o los jugadores más importantes con más peso dentro del vestuario José Antonio han querido mantener a Julen Lopetegui hasta el término de e del campeonato y que al final han tenido que aceptar algo que era incuestionable Rubiales les ha intentado y así lo ha dicho públicamente convencer de que era la mejor decisión me consta que el grupo está afectado Nos consta que el grupo está bastante tocado que lo de hierro ha sentado bien pero evidentemente la destitución de Lopetegui ahora en caliente servida en el plato de la comida pues está costando digerir la por parte de la mayoría de los internacionales

Voz 1018 42:10 pues muchas gracias eh Javier Antonio la información que lo llegó en directo de de Krasnodar con la cobertura técnica de Roberto García Paco Quiroga pocas veces noticia deportiva tiene tanta repercusión en los medios internacionales España es una referencia en todo el mundo porque sobre todo después de ganar el Mundial de dos mil diez por eso hemos pedido Victoria García que nos sitúe en algo de lo que se ha podido ver y escuchar en radios y televisiones desde mediodía

Voz 1460 42:33 la CNN interrumpía su programación del Mundial para anunciarlo entre el pasmo y la sorpresa de los conductores del y pensábamos que la noticia de hoy va a ser anunciar los nuevos afición el del próximo Mundial de dos mil veintiséis pues no España se ha adelantado

Voz 3 42:50 está ahí para Dubai son el periodista añadía

Voz 1460 42:54 estoy furioso como hace esto España una de las favoritas en este Mundial los italianos también incrédulos hablan de locura en la Federación Española de Fútbol

Voz 2 43:06 lo seguí Lopetegui llamarlo Boulevard al Leganés de las

Voz 1460 43:10 la TF uno de Francia y el canal generalista IT le hablan de un escenario completamente probable de fragilidad tras el despido de Lopetegui quien hasta ahora era el gran caballo vaya muy bien francamente que más miedo Nos daba era a España ahora no se habrá que mirar y esperar y ver

Voz 40 43:30 ahí están ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacer los sentidos toda la emoción en nuestros asientos

Voz 43 45:10 Iñaki Urdangarin entrará en prisión

Voz 44 45:15 cinco años y en esas depresiones la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del rey Felipe VI

Voz 0055 45:22 confío plenamente y estoy convencido de su inocencia

Voz 45 45:24 que siempre ha estado asesorado

Voz 44 45:26 prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profe Fenoll Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos que tiene lo público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta lo acuerdo en toda mi vida profesional en todo lo que he dicho al mínimo detalle así que Stoner estante de alquitrán Karim va a ser la cárcel

Voz 46 45:54 no hay más opción crees que de este eso

Voz 3 45:57 prevaleció

Voz 44 45:58 todo sobre todos los personas con responsabilidades públicas cedemos el deber de observar

Voz 47 46:09 para Candín ese es Historia de España