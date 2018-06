Hora 14 (14/06/2018)

No hay resultados

son las dos de la tarde la una en Canarias

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes hoy sin sobresaltos que tampoco hace falta que todos los días tenga que dimitir un ministro ese destituya al seleccionador nacional de fútbol José Guirao nuevo ministro de Cultura y Deporte ya está en su despacho convencido de que tiene por delante una tarea compleja tras prometer ante el Rey se ha trasladado a la sede de su departamento para el relevo con su antecesor el dimitido máximo Huerta que quiere dejar atrás una experiencia política muy breve y además con final amargo

Voz 1234 00:46 bueno como si de un libro se tratara paso página eh o de una obra de teatro cae el telón insisto fueron concierto

Voz 1 00:56 no me pidáis bises ya sabe que es un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosas que siempre dando asustado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia la valentía

Voz 1018 01:12 hoy precisamente ha presentado en el Congreso el proyecto de Estatuto de la artista redactado por consenso de todos los grupos durante algo más de un año que entre otras cosas plantea un modelo fiscal específico para los creadores de los planes inmediatos del Gobierno ya sabemos quién será la Alta Comisionada para la pobreza infantil la apuesta más personal de Pedro Sánchez será María Luisa Carcedo senadora socialista por Asturias con quien hemos hablado hace unos minutos

Voz 2 01:34 mira

Voz 3 01:35 el Pauls la situación que tenemos en estos momentos en España hija nada con la infancia

Voz 2 01:43 y él considera

Voz 3 01:46 vamos que es un asunto que trasciende una injusticia social dije convierte en en algo más que un problema de país

Voz 1018 01:55 a partir de las doce y media les ofreceremos lo fundamental de la entrevista que hemos grabado con la Alta Comisionada en Valencia la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente autonómico Ximo Puig están explicando el dispositivo de acogida para los seiscientos veintisiete inmigrantes rescatados por el Aquarius una Talent

Voz 0141 02:09 la vicepresidenta ha señalado que los barcos llegarán de forma escalonada a la base de cruceros con toda probabilidad que habrá un decalaje de dos tres horas entre cada barco para poder atender correctamente a los refugiados serán atendidos sanitario jurídicamente Calvo destaca que a entender a esta crisis humanitaria es responder a los compromisos Internación

Voz 2 02:28 cuáles somos una democracia garantista

Voz 4 02:32 en el respeto de los derechos humanos somos un país tanto en las políticas sociales de Refugio pide ayuda

Voz 0141 02:42 hay una especial preocupación hacia los menores y las mujeres que hayan podido ser víctimas de algún tipo de abuso

Voz 1018 02:48 otro de Interior Fernando Grande Marlaska ha anunciado su intención de trabajar para que se puedan retirar las polémicas concertistas de las vallas fronterizas de Ceuta

Voz 5 02:56 estoy convencido que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruento y he pedido solicitado un informe al objeto de que se nos pueda determinar eso garantizando evidentemente las fronteras garantizando su control pero por los medios menos cruentos posibles

Voz 0978 03:16 o en el catorce

Voz 1 03:22 tenemos además una noticia de última hora desde en Barcelona en Cornellà un nombre

Voz 1018 03:27 ha puesto fin a su vida se ha suicidado se ha lanzado al vacío cuando iba a ser desahuciado si es un obreros los coches

Voz 0196 03:33 cinco años se ha lanzado al vacío desde una décima planta de un bloque humilde en el barrio de San Ildefonso en Cornellà de Llobregat la comitiva judicial se ha presentado en el piso sobre las diez y media de esta mañana no ha querido abrir la puerta hay por protocolo han llamado a los Mossos d'Esquadra desde el interior ha preguntado quién estaba fuera le han contestado que eran los Mossos y la comitiva judicial y a continuación han escuchado el grito de una mujer alertando que su pareja se había lanzado al vacío esta familia recibía ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento

Voz 1018 04:01 el Parlamento argentino lleva ya más de veintiuna horas de debates sobre la regularización del aborto

Voz 6 04:11 yo diría Argentina iguales donde las mujeres también no conocerla

Voz 7 04:16 por ejemplo ahora iba muy bien muy dividida en la calle concentraciones que sigue al día y noche a favor y en contra de la ley que prevé autorizar la interrupción del embarazo

Voz 1509 04:24 tú en las catorce primeras semanas de gestación

Voz 8 04:30 este entre en la clandestinidad no estuvo claro que esta noche esa

Voz 1018 04:33 tarde perdón a las cinco empieza el Mundial de Rusia cuya selección se enfrentará a Arabia Saudi y que mañana se estrena España frente a Portugal tengo unas circunstancias sufrague que no hará falta subrayar

Voz 9 04:45 parece el cambio en banquillo de la selección española como decías el Mundial que arranca esta tarde en estadios de aquí de Moscú que vive los últimos preparativos antes de dar el pistoletazo de salida a partir de las cinco al partido inaugural del Mundial partido que enfrentará a la anfitriona Rusia ante Arabia Saudí intentará por Juan Antonio Pizzi más de ochenta mil personas va a dañar el estadio rodeado por medidas extremas de seguridad antes del partido breve inauguración presidida por Vladimir Putin y que tendrá al brasileño Ronaldo como maestro de ceremonias el partido y por tanto el Mundial dos mil dieciocho piensan como decíamos aquí en el estadio los diremos con las cinco de la tarde

Voz 1509 05:18 mañana turno para la selección española que se estrenará ante Portugal además Jesús no

Voz 0622 05:23 yo de la Rosa ha sido nombrado presidente de El Corte Inglés en sustitución de Dimas Gimeno De la Rosa era uno de los dos consejeros delegados del grupo desde finales del año pasado cuando Gimeno fue despojado de sus funciones ejecutivas

Voz 0824 05:33 el Banco Central Europeo reducirá a quince mil millones la compra de deuda a partir de septiembre y la suspenderá en diciembre además el consejo de gobierno de la entidad ha decidido mantener los tipos de interés en el cero por ciento al menos hasta verano de dos mil diez

Voz 0622 05:45 nueve de Margarita Robles confirma Fernando Alejandre como jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán también seguirá al frente del Centro Nacional de Inteligencia

Voz 0824 05:53 la socialista Ana Botella Gómez será la secretaria de Estado de Seguridad la número dos de Interior ya fue delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana entero

Voz 0867 06:00 dos mil diez y dos mil once dos y seis

en la Cadena SER Hora catorce

Voz 2 06:25 Cristina Machado buenas tardes sólo el once por ciento de las ONGs ha recibido el dinero comprometido por la Comunidad sólo XXII

Voz 1509 06:37 de las doscientas que están esperando desde enero

Voz 2 06:39 son asociaciones que trabajan con Inma

Voz 1509 06:42 migrantes con personas discapacitadas enfermos de alzhéimer por ejemplo llevan seis meses acumulando deudas algunas advierten de que están al borde del cierre todas están teniendo problemas Ester Muñoz es de la Federación Madrileña de Alzheimer les está perjudicando de una manera importante a muchas asociaciones por qué porque efectivamente nosotros seguimos dando servicio a nuestras familias

Voz 2 07:06 pero no tenemos la manera de poder generar

Voz 1509 07:09 parte económica que permita sostener estos servicios ciudadanos ha exigido hoy en pleno a la Comunidad una solución la consejera de políticas sociales defiende su gestión y la de su antecesor el consejero reprobado Carlos Izquierdo y acusa al acoso a la oposición de sembrar sospechas injustificadas Madrid será la primera ciudad de España que cuente con un centro de atención integral para las víctimas de agresiones sexuales el Ayuntamiento ha anunciado la creación de un centro de crisis para el año que viene asegurará un acompañamiento multidisciplinar a las víctimas y estará abierto las veinticuatro horas del día Celia Mayer es la delegada de Igualdad

Voz 10 07:47 Madrid tendrá en el primer semestre de dos mil diecinueve el primer centro de España atención el primer centro de crisis de atención a las víctimas de violencia sexual pensamos que es un recurso absolutamente esencial para la ciudad de Madrid

Voz 1509 07:58 va a ser el centro pionero y centros

Voz 10 08:00 todo un recurso que tanto la ciudad de Madrid como las víctimas de violencia sexual necesita

Voz 1509 08:04 muchísimo el Ayuntamiento dado también esta mañana un gran paso hacia la solución del conflicto que los enfrenta desde hace tiempo con la Policía municipal Ahora Madrid ha alcanzado un preacuerdo con tres de los cinco sindicatos con los que negocia lo van a someter a referéndum más noticias titulares con Javier Jiménez Bas Javier KO

Voz 0978 08:24 la juez que investiga las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha imputado a otros cuatro profesores con lo que son ya catorce número de investigados en este caso

Voz 0887 08:33 las familias del colegio Uruguay el único centro que hay en el barrio de cañorroto en Carabanchel han convocado una encierro reivindicativo este fin de semana para denunciar la supresión de una línea el curso que viene los sindicatos de los médicos madrileños mis solicitan la mediación

Voz 0978 08:46 el Defensor del Pueblo para que les ayude a evitar el deterioro de la sanidad pública han entregado trece mil firmas para reclamar mejoras en sus condiciones laborales

Voz 0887 08:54 Samaria ganso la edil del PP de Pinto que justificó que hombres feos y con discapacidad acudieran a la prostitución porque no tienen otro remedio pide disculpas por unas palabras que asegura están sacadas de contexto el PSOE de Pinto quiere probarla en deportes tras llegar pro

Voz 0978 09:07 cedente de Rusia el IAC seleccionador español Julen Lopetegui será presentado esta tarde en el Santiago Bernabéu como nuevo entrenador del Real Madrid será a las siete de la tarde

Voz 10 09:24 vamos a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 09:32 John especialmente en la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid ya que van a encontrar dos kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes dirección Valencia en el resto de carreteras madrileñas hasta ahora se circula con total normalidad no encontramos incidencias importantes a destacar mi retenciones de consideración ni en la red viaria principal ni tampoco en la SER

Voz 1509 09:51 la información ahora desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita

Voz 10 09:55 Pérez hola hola buenas tardes se incrementa algo más el tráfico en algunos recorridos céntricos pero que enlazan con vías de salida de momento sin grandes complicaciones si acaso destacar los accesos hacia aclarar teñido de América desde el interior y también un mayor volumen de vehículos en algunos tramos de las rondas circulan por la M30 recomendamos precaución en las zonas Puente de Vallecas con Méndez Álvaro porque en ese punto y en ese sentido en sentido Nudo Sur se realizan trabajos de limpieza y hay un pequeño estrechamiento de calzada veinte

Voz 1509 10:24 dos grados ahora mismo en el centro de la capital poco a poco suben las temperaturas previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:30 cada día que pasa las temperaturas suben con más facilidad hoy las máximas van a ser un poco más altas que Ayerra pasaremos de los Veinticinco en prácticamente todas las poblaciones en muchas del área metropolitana o cercanas a los ríos Tajo también en la cuenca del Henares máximas cercanas a los veintiocho grados en una tarde que será soleada las nubes que se vean sólo darán un tono blanquecino cielo no impedirán que el sol caliente y un poco de viento avanzada la tarde y este tiempo seguirá repitiendo los próximos días mañana con más calor máximas ya alrededor de los treinta grados pero durante las noches seguirá refrescando

Voz 1509 11:02 suben las temperaturas tras dos semanas en las que de media hemos tenido veintidós grados diez menos que el año pasado en esta misma fecha comienza el calor por lo que la Comunidad ha presentado hoy el Plan de Vigilancia de los efectos de las olas de calor sobre la salud que en realidad comenzó el día uno se pueden suscribir para recibir alertas mandando un mensaje con el texto alerta calor todo junto al veintiuno setenta XXXV ahora lo vamos a repetir Diego San Juan Benito es el viceconsejero de humanización saltos

Voz 12 11:32 hacía fundamentalmente es una herramienta de prevención información a todos los madrileños para que sepamos jugando bien en esos episodios de altas temperaturas en que hacer sobre todo en aquellos colectivos en aquellos grupos de edad que son más vulnerables a estos efectos del calor estamos hablando de las personas mayores y sobre todo de los niños

Voz 1434 11:51 ya saben si quieren recibir alertas manden ese mensaje de texto alerta calor todo junto al veintiuno setenta XXXV están escuchando ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio

Voz 2 12:51 dos en el Museo Guggenheim Bilbao patrocina Fundación BBVA Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1509 13:02 el pasado mes de enero la Comunidad se comprometa

Voz 1434 13:04 dio a subvencionar a doscientas ONGs a las que habían dejado fuera de las subvenciones del IRPF por error el año anterior el entonces consejero de Políticas Sociales anunció que reservaban diez millones de euros para darles ese dinero el que le correspondía a cada una de ellas doscientas ONGs de las que ha catorce de junio sólo han recibido el dinero veintidós el once por ciento Se lo venimos contando desde primera hora de esta mañana aquí en la SER estamos hablando de pequeñas organizaciones que atienden a enfermos de Alzheimer a personas con autismo con discapacidad que ofrecen ayuda a los inmigrantes que como no han recibido el dinero en medio año acumulando deudas algunas advierten de que están ya al borde del cierre Teresa Rubio sí de hecho algunas van a tener que cerrar seguro pero tampoco lo pueden hacer público porque uno de los requisitos para que les den la subvención y poder pagar así las deudas de las que hablabas es tener capacidad técnica económica para sacar adelante el proyecto en el caso de la coordinadora del tercer sector que representa a ciento noventa y cuatro asociaciones sólo han recibido subvención el doce por ciento de ellas Ester Muñoz es técnica de la Federación Madrileña de Alzheimer

Voz 15 14:10 estamos hablando de más de tres mil familias que están aglutinados en catorce asociaciones que va a pasar con las familias que nosotros atendemos quién les va a dar servicio

Voz 1434 14:18 pero ya que coste no ahora mismo

Voz 15 14:21 estamos en una situación muy compleja grave

Voz 1434 14:24 desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Javier Font Nos ha dicho que espera que la nueva consejera se ponga manos a la obra para solucionar este problema que afecta a los más vulnerables de la sociedad Ciudadanos ha llevado este asunto al pleno de este jueves en la Asamblea el diputado Alberto Reyero ha exigido la nueva consejera de políticas sociales es una solución inmediata Lola Moreno ha respondido con datos que para ella son buenos aún que sólo sabía entregado el dinero a ese once por ciento

Voz 16 14:50 el año pasado dijeron a las entidades que todo estaría solucionado antes del treinta y uno de diciembre falsa en febrero que a principios de marzo también falso si la situación era insostenible en enero ahora cerrarán proyectos y entidades que no lo hicieron entonces

Voz 17 15:06 se han presentado doscientas solicitudes de las doscientas solicitudes ochenta y siete expedientes están en tramitación contable ir esos veintidós ya están contabilizados pagados

Voz 1434 15:17 sentidos pagado sesenta y cinco en trámite quedan en el aire otros ciento trece proyectos Lola Moreno también ha tenido que salir al paso esta mañana de la información que les adelantamos ayer en la SER que entre dos mil quince y dos mil diecisiete la denegación de plazas en centro de acogida a mujeres maltratadas se ha quintuplicado la denegación de las plazas no da una explicación oficial aunque sí que admiten que hay pocas plazas para una región como la nuestra como la Comunidad de Madrid hoy la consejera lejos de admitir algún problema ha culpado al Ayuntamiento de la capital dice que la mayoría de peticiones de plaza llegan desde los centros de emergencia municipales y que todas las derivan a ellos porque el Ayuntamiento no tiene ningún centro de acogida propio vamos a escuchar el diputado Pablo Padilla de Podemos y a la consejera Lola Moreno

Voz 18 16:03 de qué sirve que cambiemos la ley que mejoremos la ley si ustedes desde la Dirección General de la Mujer desde la Consejería de políticas sociales suponen un tapón de qué sirve que las mujeres puedan acceder a los recursos si no hay plazas suficientes

Voz 19 16:15 a los centros de acogida de la Comunidad de Madrid hace de mujeres procedentes de centros de emergencia de la propia Comunidad de Madrid pero también de centros de emergencia del Ayuntamiento de Madrid porque como sabes Señor Padilla el Ayuntamiento de Madrid no tiene centros para víctimas que sea de media o larga estado de cada diez plazas seis proceden de los centros de emergencia del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 16:36 hemos preguntado a la Consejería que otros ayuntamientos tienen centros de acogida pero nos dicen que esa información reservada no dan ni siquiera el número por prudencia dice aunque a ellos no les supone ningún problema decir por todo lo alto que el Ayuntamiento no tiene ninguno de esos centros ya ayer la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de la capital Celia Mayer anunció que habían pedido una reunión con la directora general de la Mujer para hablar de este asunto y mejorar entre otras cosas la coordinación entre las dos administraciones dos de la tarde

Voz 2 17:05 seguimos Hora catorce Madrid

Voz 1434 17:11 y hoy el Ayuntamiento de la capital ha anunciado la creación del que será el primer centro de crisis contra la violencia sexual de España un centro que va a estar abierto veinticuatro horas y que pretende ofrecer una atención multidisciplinar a las víctimas supondrá una inversión de ochocientos cincuenta mil euros y la intención del Consistorio es que abra sus puertas en los seis primeros meses del año que viene Felipe Serrano

Voz 0622 17:33 sí contará con un equipamiento pionero en España para atender a las víctimas de violencia sexual abrirá sus puertas en el primer semestre del próximo año funcionará de forma ininterrumpida y lo hará siguiendo un modelo europeo de Atención Integral que asegura una acompañamiento completo a las víctimas en el proceso posterior a la agresión según datos del Ministerio de Sanidad casi un catorce por ciento de las mujeres ha sufrido algún episodio de violencia sexual Celia Mayer delegada de políticas de género diversidad

Voz 20 18:05 va a ser un centro que va a estar abierto los trescientos sesenta y cinco días del año las veinticuatro horas los siete días de la sala por tanto va a ser un centro de referencia de primera atención donde podrán acudir las víctimas de agresiones sexuales de violencia sexual y a partir de ahí acompañarlas y derivar las a otros dispositivos

Voz 0622 18:20 la inversión asciende a ochocientos cincuenta mil euros trescientos cincuenta mil para la obra en un edificio municipal cercano a una comisaría y un hospital y el resto será para la licitación del servicio

Voz 1434 18:31 sí

Voz 1509 21:49 en Master la juez ha imputado a otras cuatro

Voz 1434 21:52 lo personas en total son ya catorce los nuevos imputados son cuatro profesores uno de ellos además un alto cargo en la actualidad del Ministerio de Hacienda Manuel Arenillas fue también consejero del Gobierno de La Rioja Alfonso

Voz 0622 22:03 la nueva tanda de investigados en el caso Máster que dejan la cifra total en catorce personas a las que se les imputa un delito de cohecho y otro más de falsificación en documento público

Voz 1018 22:12 son profesores de ese centro concretamente

Voz 0622 22:15 cuatro los recogidos en la resolución judicial que hemos conocido hace unas horas ID esos cuatro destaca en efecto Manuel Arenillas en la actualidad máximo responsable del y NAP el Instituto Nacional de Administración Pública organismo que depende del Gobierno central Arenillas estaba en ese puesto por decisión evidentemente del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy Arenillas impartía en el máster de Cifuentes la asignatura de los servicios públicos locales una asignatura del segundo semestre de ese máster y que tenía carácter semipresencial por cierto le puso un cinco pelado a Cifuentes en las notas finales de la materia Arenillas y otras trece personas entre ellas Cifuentes están citadas a declarar el próximo día veintiséis

Voz 1434 22:53 gracias a Alfonso avanzan las negociaciones con los sindicatos de policía en la capital el concejal al Javier Barbero ha anunciado esta mañana que han llegado a un preacuerdo con tres de los cinco sindicatos policiales con los que están negociando desde principios de año el nuevo convenio colectivo y ha dicho también que van a someter ese preacuerdo a un referéndum entre todos los agentes Felipe Serrano

Voz 0882 23:13 sí un preacuerdo sobre el futuro convenio colectivo

Voz 0622 23:16 apoyado por UGT CCOO y UPM que no respaldan en cambio CPM CSIT la subida salarial pactada que será sometida a consulta es de cuatrocientos euros anual es diez días más de descanso para el turno de mañana dieciséis para el de tarde y ochenta y cuatro horas menos para el turno de noche Javier Barbero delegado de Seguridad IM

Voz 1018 23:37 agencias hay un elemento importante

Voz 1833 23:40 esto democrático porque lo que se va a hacer es trasladar a los policías trasladar a los funcionarios del cuerpo de Policía para que en un referéndum democrático puedan tomar decisiones entorno

Voz 0867 23:53 a esa propuesta que estamos haciendo

Voz 1833 23:56 con lo cual ayuda también a pensar que teniendo toda la información adecuada puedan también opinar los más afectados directamente que son los propios policías dentro del cuerpo que tenemos de seis mil doscientos agentes de la de la autoridad

Voz 0622 24:13 el PP opina en cambio que esta decisión es más que una tomadura de pelo con la que el Gobierno de Carmena pretende acabar con la negociación colectiva la Policía Municipal además aprovechará los actos dedicados al patrón del Cuerpo San Juan el próximo veinticuatro de junio para condecorar a los dos agentes que asistieron trataron de salvar la vida al mantero Mamen Valle fallecido en Lavapiés y cuya muerte dio lugar a graves disturbios en ese barrio junto a ellos también serán premiados la periodista víctima de ETA Irene Villa el presidente de la Federación de Vecinos Enrique Villalobos y el padre Ángel presidente de Mensajeros de la

Voz 1434 24:48 Paz los sindicatos médicos Amit si Afee han entregado esta mañana al Defensor del Pueblo las trece mil firmas que han recogido en change punto RG contra el deterioro de la sanidad pública en la comunidad piden al defensor que interceda por ellos ante la Consejería porque se sienten maltratados insisten en que no tienen recursos suficientes y en que hay hospitales muy descuidados una situación que terminan pagando los pacientes Natalia Otero los

Voz 1322 25:11 a todos están cansados de que la administración siga

Voz 1434 25:14 tratando con desprecio sus reivindicaciones

Voz 1322 25:16 viven en la Comunidad el enemigo de los médicos y pacientes de la sanidad pública Julián Ezquerra exsecretario general de a Michi Carlos Castaño presidente de ACM

Voz 0867 25:24 puede ser que una comunidad que se define a sí misma como la locomotora del sistema sin embargo tenga una un gasto por habitante y año en en Sanidad a la cola de las comunidades autónomas vemos cómo los dos

Voz 26 25:36 Tales se inundan se caen hay cucarachas la asistencia sanitaria se deteriora el número de puestos de médicos cada vez es menor eso está

Voz 1322 25:51 los médicos y sanitarios piden que la Consejería se siente dialogar y conseguir más presupuesto en sanidad para frenar el éxodo el éxodo de profesionales incrementar las plantillas y crear más plazas MIR que no estén planteadas como una mano de obra barata gracias Natalia la concejal

Voz 1434 26:05 el Partido Popular de Pinto que justificó la prostitución como un servicio necesario para feos y discapacitados ha pedido disculpas esta mañana a quienes hayan sentido ofendidos lo dijo recordamos para rechazar una propuesta del PSOE contra la prostitución que se debatía en el último pleno que sucede celebrado en el Ayuntamiento de Pinto los socia estas a pesar de esas disculpas insisten en que van a pedir su reprobación a SER Madrid Sur Pilar García las polémicas declaraciones de la concejala popular Rosa Ganso han desbordado no sólo a su protagonista sino el propio partido que ya ha renegado de las palabras que la edil dijo en el pleno de este miércoles desde el PP de Pinto ha emitido un comunicado rechazando las declaraciones y mostrando su absoluto desacuerdo un escrito que incluye las disculpas de ganso en ellas alega que dio una opinión en un tema que le afecta mucho ya que tiene un hijo con discapacidad aunque asegura fue una expresión fuera de lugar

Voz 27 26:56 debate dio una opinión en un tema que me afecta mucho pues tengo un hijo con discapacidad fue una explicación fuera de lugar y por eso quiero pedir disculpas disculpas a quién se haya podido leer

Voz 1434 27:09 sin embargo para la secretaria de Igualdad del PSOE en Madrid y concejal en Pinto Lorena Morales las disculpas no cambia nada y el Partido Socialista reprobar a la concejala en el pleno del próximo veintiocho de junio

Voz 28 27:19 no esperamos unas declaraciones en las que justificar el abuso hacia las mujeres con Carlos en el próximo pleno vamos a pedir su reprobación

Voz 1434 27:28 los socialistas de Pinto han instado al PP a que exija la dimisión de la concejala Si de verdad no están de acuerdo con lo que dijo y las familias del colegio Uruguay el único centro calle en el barrio de cañorroto en Carabanchel uno de los más pobres de la capital han convocado un encierro reivindicativo este fin de semana para denunciar la supresión de una línea el curso que viene dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 29 27:53 disfrutas con Norah Jones

Voz 23 27:56 a ritmo de Kraftwerk ir a Phoenix excusas

Voz 8 27:58 a Elvis Costello rememora sin desmayo

Voz 23 28:01 si la respuesta es sí te esperamos en Noches del Botánico más de treinta conciertos al aire libre del veintiuno de junio al veintinueve de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información entradas en Noches del Botánico punto

Voz 8 28:14 com buscas un vehículo de ocasión con precio transparente historial garantizado posibilidad de devolución en catorce días

Voz 30 28:21 entrega a domicilio gratuita lo encontrarás en carné el nuevo concepto de vehículos de ocasión venir el catorce quince y seis de junio precios especiales financiación espectacular cien euros de carburante al comprar tu coche Carnero calle Martel a Madrid

Voz 1 28:36 hora catorce los deportes

Voz 1509 28:42 Andoni De la Torre buenas tardes buenas tardes tras llegar

Voz 1493 28:45 esta madrugada España el Real Madrid pregunta presentará esta tarde a Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid a las siete de la tarde en el Santiago Bernabéu el nuevo entrenador firmará por tres temporadas con los blancos las edición Española por su parte está ya en Sochi para enfrentarse a Portugal mañana a las ocho Fernando Hierro como nuevo seleccionador comparecerá ante los medios hoy a las ocho desde el estadio del partido más fútbol el Atlético de Madrid renueva Josema Jiménez el central uruguayo seguirá con los colchoneros hasta dos mil veintitrés en la final de la Liga Endesa el Real Madrid perdió el primer partido noventa noventa y cuatro Whiting frente Baskonia de esta manera los vitorianos arrebatan a los de Laso el factor cancha a Felipe Reyes tras el encuentro

Voz 31 29:20 nosotros siempre somos feligreses porque somos el equipo más regular durante toda la temporada el equipo que ha sido campeón de la Euroliga y si nos dan por muertos Flores va a ser un problema para ellos

Voz 1493 29:32 mañana a las diez y cuarto segundo partido Josep María Berrocal ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Movistar Estudiantes

Voz 1509 29:40 veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia una subida continua de las temperaturas durante los próximos días y mucho sol hoy no tenemos ventana de Madrid si quieren pueden seguir esta tarde la inauguración del Mundial de Rusia hasta luego

Voz 1 30:02 dos y media de la tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 pensionistas les vamos a ofrecer la entrevista al que hemos grabado hace unos minutos con la Alta Comisionada para la pobreza infantil se llama María Luisa Carcedo senadora del PSOE por Asturias y le va a corresponder gestionar la gran apuesta política de Pedro Sánchez garantizar la unas condiciones de vida digna para los dos millones y medio de niños y niñas en riesgo de exclusión social no es fácil el dinero público no sobra

Voz 2 30:41 consciente de las dificultades

Voz 3 30:43 eh por la situación que tenemos en estos momentos en España como Bardají nada con la infancia

Voz 2 30:54 consideramos que es crack

Voz 3 30:56 de una injusticia social se convierte en algo más tiene un problema de país

Voz 1018 31:04 tampoco se presenta sencilla la gestión de José Guirao nuevo ministro de Cultura y Deporte que ya ha tomado posesión

Voz 1 31:10 ya saben que es un momento bastante complicado

Voz 32 31:13 como los tiempos ponerlo

Voz 1 31:16 el presupuesto pero en fin yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo del trabajo la prudencia y la valentía

Voz 1018 31:29 su antecesor margen Huerta intentará recomponer sus esquemas personales tras la abrupta salida del Gobierno

Voz 1234 31:35 bueno como si de un libro se tratara paso página eh por de una obra de teatro cae el telón insisto fueron concierto no me pidáis bises

Voz 1018 31:53 tenemos además una información de los últimos minutos del ámbito de la justicia en el Supremo el juez Pablo Llarena niega la libertad para Carme Forcadell Oriol Junquera así Raül Romeva en una resolución en la que además asegura que no es a él a quien corresponde decidir si deben ser trasladados a cárceles catalanas Alberto Pozas

Voz 0055 32:10 si el juez mantiene en prisión provisional a los tres dice con Quim Torra el guber mil ciento cincuenta y cinco levantado el riesgo de que intentan separar Cataluña de España sigue vivo presos en Estremera ya Alcalá José Adena también les recuerda que él como magistrado no tiene competencias para cambiar los de cárcel y acercarles a un centro penitenciario catalán que cosa Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior

Voz 1018 32:28 el mal tiempo está retrasando el viaje del Aquarius y los dos buques italianos que me traslada en España los seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo la vicepresidenta Carmen Calvo cargada Valencia está coordinando ya el dispositivo de acogida

Voz 0376 32:41 la parte digamos inicial de la ayuda que teníamos que estar está en funcionamiento llegarán los tres barco llegarán de manera escalonada para que nos dé tiempo a hacerlo de una manera respetuosa de una manera acogedora como una respuesta buena en el sentido físico pero también psicológico de quienes llegan también del punto de vista jurídico de cada una de las personas que van a llegar al puerto de Valencia

Voz 1018 33:07 jueves catorce de junio Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1509 33:10 buenas tardes use hablando de inmigración a partir de uno

Voz 1018 33:12 cielo del ministro Grande si el nuevo ministro de

Voz 0978 33:15 pero ahora apuesta por retirar las concertistas de las vallas de Ceuta y de Melilla las ONGs le piden otras medidas para proteger a los inmigrantes escuchamos a representantes de Fear de Prodein

Voz 1509 33:23 que los nuevos medios por los que se va a sustituir sean respetuosos con los demás

Voz 0824 33:27 hechos humanos la integridad física de las personas frías

Voz 7 33:30 noventa y cinco por ciento de las siempre están instaladas en territorio marroquí pues hay que eliminar la devoluciones en caliente sería muy exhaustivo suicidio

Voz 0824 33:38 antes del desahucio nombres ha lanzado por el balcón de una décima planta en Cornellà de Llobregat en el momento en el que la policía estaba en su puerta para cumplir con una orden de desahucio

Voz 0978 33:46 contiene a los Sarkozy llevamos siempre la ministra de Defensa Margarita Robles dejan sus cargos tanto al director del CNI Félix Sanz como a la cúpula militar además Ana Botella Gomez que fue delegado del Gobierno en Valencia es la nueva secretaria de Estado de Seguridad dedicación exclusiva los ministros José Luis Ábalos

Voz 0824 33:59 los Margarita Robles y Meritxell Batet van a renunciar a sus respectivas actas de diputados de esta manera quieren dedicarse en exclusiva a sus carteras

Voz 0978 34:06 si no cambia la exige el vicepresidente catalán insiste en la SER en que cualquier conversación con Pedro Sánchez deberá incluir la propuesta de que haya una votación para determinar la relación de Cataluña con el resto de España espera Aragón

Voz 1509 34:17 nosotros seguiremos reivindicando la necesidad de que sea la sociedad catalana la que decida su futuro institucional si no se aborda la cuestión de fondo estaremos resolviendo problemas

Voz 1018 34:28 cambio en el Corte Inglés el Consejo de la UE

Voz 1509 34:31 España ha nombrado a Jesús Nuño de la Rosa hasta hoy consejero

Voz 0824 34:33 el delegado de la empresa como nuevo presidente sustituye a Dimas Gimeno

Voz 0978 34:37 nueva cuota las autoridades europeas acuerdan que la cuota de energías renovables en el año dos mil treinta se eleve hasta el treinta y dos por ciento un porcentaje mayor del que habían planeado la mayoría de estados miembros aunque se sitúa por debajo de la propuesta del Parlamento Europeo

Voz 1018 34:49 que el aborto debate más de veinte horas lleva en marcha

Voz 0824 34:51 debate parlamentario en Argentina sobre la despenalización del aborto

Voz 33 34:55 lo podemos esconder el tema fomentar

Voz 8 34:59 sí

Voz 33 35:00 la realidad impone y pide a gritos mientras situación sea regule

Voz 1509 35:04 visto

Voz 0824 35:05 el proyecto plantea la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce semanas de esta

Voz 0978 35:10 sí además repetidor omisiones Obreras denuncia que el número de alumnos de Primaria que han repetidos ha incrementado un cuarenta y cuatro

Voz 1018 35:16 Haro por ciento desde la implantación de la Lomce

Voz 1234 35:18 la repetición de curso pues es un elemento que va a incrementar a medio y a largo plazo el abandono educativo temprano

Voz 0824 35:25 la atención privatizado las organizaciones de enfermeras advierten de que en algunas comunidades autónomas hay proyectos piloto

Voz 1434 35:31 no para que la atención a pacientes crónicos Laden farmacia

Voz 0824 35:33 ticos Manuel Cascos de Satse no vamos a perder

Voz 34 35:36 en el pasivo al intento de otros de infiltrarse en la sanidad pública para hacer negocio y mejorar su facturación a costa de pacientes profesionales y una privatización encubierta como decía antes de la atención sanitaria

Voz 23 35:51 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 40:26 seguirá nuevo ministro de Cultura acudirá mañana su primera reunión en el Gobierno segundo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez que tendrá sobre la mesa nuevos nombramientos como el de la Secretaria de Estado de Seguridad o previsiblemente también María Luisa Carcedo que será la Alta Comisionada para la pobreza infantil aunque todavía no es seguro que su nombramiento vaya formalmente mañana según repuntaba ella misma en la conversación que hemos grabado hace unos minutos que seguida les ofreceremos ser el relevo en Cultura se ha producido en términos de la máxima cordialidad entre el dimitido Maxi muerta el nuevo titular del departamento Javier Torres buenas tardes

Voz 0867 40:56 buenas tardes tanta cordialidad que el ministro dimitido la regalado un libro bajo seguirá la novela Paraíso inhabitado de Ana María Matute que es un relato de iniciación y lo ha hecho después de decir un libro

Voz 1234 41:07 se tratara paso página e o de una obra de teatro cae el telón

Voz 0867 41:13 el nuevo ministro ha estado acompañado no sólo de ex ministros socialistas de Cultura también de políticos del PP como Miguel Ángel Cortés Fernando Benzo el último secretario de Estado y significativo de las ministras de Educación Hacienda sus dos preocupaciones esenciales las enseñanzas artísticas y la fiscalidad que horas sufre el mundo de la creación

Voz 1234 41:30 la cultura aparten la esencia de nuestra historia tiene dos vertientes fundamentales una es la identidad que es un tema importante siempre y cuando no no la manos mucho por decirlo coloquialmente seamos respetuosos con todo y con todo Il hubo tiene otra cosa que a mí me encanta que está aquí la ministra de Hacienda que es que es muy importante en el producto interior bruto

Voz 0867 42:05 José Guirao que dice que buscará el consenso porque sin él nada es posible ha pedido tiempo al mundo del deporte que no reduce tan sólo a la competición

Voz 1018 42:13 bueno pues el nuevo ministro acceda supuesto un texto cerrado y consensuado que es lo más difícil sobre el estatuto de la artista una reivindicación de muchos muchos años entre los creadores que entre otras cosas plantea regular el acceso a la jubilación y crear un modelo específico de fiscalidad para estos trabajadores Marta García

Voz 1513 42:30 Fiscalidad protección laboral y Seguridad Social compatibilidad son los tres ejes sobre los que se articula este informe de la subcomisión parlamentaria del Estatuto de la artista una hoja de ruta que recogen setenta y cinco propuestas la especificidad del trabajo cultural que recomienda que se aplique un IVA reducido del diez por ciento a toda la llena de valor de la actividad artística que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos tres o cuatro años fijando un máximo anual que se acojan a una exención del treinta por ciento en el día F que se definan criterios objetivos sobre los gastos deducibles y uno de los grandes caballos de batalla de los creadores Félix Álvarez ciudadanos

Voz 38 43:12 es totalmente compatible la percepción de la jubilación con los derechos de la propiedad intelectual incluso nos atrevemos a pedir la jubilación activa para los creadores

Voz 1434 43:22 jueves veintiuno Se aprobará el texto en la Comisión de

Voz 1513 43:24 dura después de verano irá al Pleno del Congreso donde será aprobado y tras ello se iniciará el proceso legislativo

Voz 1018 43:30 lo que es seguro es que el presidente del Gobierno ha decidido ya que será la Alta Comisionada para la pobreza infantil cargo de nueva creación que dependerá directamente del de Pedro Sánchez será la senadora asturiana María Luisa Carcedo con queremos hablado hace unos minutos hasta que su nombramiento no sea oficial no puede concretar muchas cosas sobre su actividad pero sí sabe evidentemente que es lo que le ha pedido el presidente bueno las sanciones

Voz 39 43:52 es velar por la situación que tenemos en estos momentos en España nada con la infancia y consideramos que es un asunto que trasciende a la injusticia social sobre la población una parte de la población cómo cómo es la población infantil se convierte en en algo más es un problema de país porque existe un un porcentaje muy importante de de nuestros niños que que parten con una situación de desventaja uno de los objetivos fundamentales es romper ese ese el ciclo de la de la desventaja y ahí

Voz 1018 44:40 el políticas que sean eficaces para expresar especifica usted va a ser una alta comisionada en dependencia directa del presidente el Gobierno va a tener mando en plaza sobre los ministerios

Voz 39 44:49 en bueno eso está pendiente aún por diseñar cuál va a ser la las relaciones un poco prematuro

Voz 1018 44:56 unos dos millones y medio de niños en España tiene algún tipo de Custer admite importante severo grave en el su capacidad para dividir digamos con dignidad hay dinero

Voz 39 45:07 se lo pregunto se declaró eh bueno nosotros teníamos tenemos habíamos hecho la propuesta de ingreso mínimo vital con unas propuestas calcular su nueva sobre que que efectivamente esto cuesta esto cuesta por pero pero que en nuestro país lo bueno es que no tengo nombramiento siendo Hinson metían sí puedo decir es que nosotros demos ese asunto como una inversión y que la mayoría los Iker los países donde tiene más desarrollado el Estado de bienestar está registrando en reconsideración de la protección social hacia la inversión social y la inversión social el el núcleo fundamental es la infancia

Voz 1018 45:54 sí porque algunas ONG explaya en elevar hasta cien euros la ayuda que está situada a unos veinticuatro si no me equivoco orangutanes motores prematuro digamos establecer ese compromiso

Voz 39 46:02 es prematuro absolutamente de momento estamos tramitando con en el Senado muertos dormir decía es que el presidente luego es todavía bastante prematura habrá tiempo habrá mucho tiempo de hablar de este tema porque es un tema muy importante es un problema crucial de país this is la situación actual no puede continuar

Voz 1018 46:26 bueno agradezco mucho eso compañía María Luisa Carcedo catorce de suerte por cierto no ha tenido usted ningún problema con Hacienda o algo similar en su pasado no

Voz 39 46:34 no se ha dado cuenta Gemma

Voz 1018 46:38 estas

Voz 39 46:39 era sobrino manualmente

Voz 1018 46:42 todos

Voz 1 48:08 hora catorce eres menos LOCE dos Mendoza en Canarias

Voz 1018 48:14 la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente valenciano Ximo Puig han reunido para coordinar el dispositivo de acogida de los seiscientos veintinueve inmigrantes que viajan a España en el Aquarius y los otros dos buques italianos que tocarán puerto a última hora del sábado porque la navegación está resultando más complicada de lo esperado por culpa del mal tiempo Talens