Hora 14 (15/06/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser

Voz 3 00:20 qué tal buenas tardes el nuevo Gobierno apuesta por las medidas sociales segundo consejo de ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez deja ya varios anuncios en materia de sanidad o de inmigración el Gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y con agentes civiles para restituir con un decreto la asistencia sanitaria a todas las personas que estén en nuestro país es el principal anuncia vamos a Moncloa informa Sonia Sánchez

Voz 1916 00:43 si el Gobierno comienza el proceso para que España vuelva a ser un Estado con sanidad universal con atención para todas las personas tengan o no residencia legal en nuestro país según la portavoz del Gobierno es una cuestión de decencia política pero también un mandato de organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea o de nuestro Defensor del Pueblo empieza ahora el proceso que el Gobierno calcula que estará terminado en SER

Voz 3 01:03 semanas sigue a comparecencia de Isabel Celaá después de la reunión del Consejo de Ministros ha insistido en defender también la acogida de inmigrantes del Aquarius como muestra de dignidad van a llegar el domingo después de un primer reconocimiento médico en el barco y uno posterior al llegar a puerto

Voz 1479 01:16 el primer visado médicos se producirá en el barco ofreceremos asistencia médica a todos los migrantes seiscientos veintinueve mediante identificación reconocimiento médico yo estudio de cada caso de forma individualizada

Voz 3 01:32 por su parte la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha pedido que una vez que lleguen a Valencia nos envía a esas personas a centros de internamiento de extranjeros vamos a Algeciras con una noticia de última hora relacionada también con la inmigración centenares de personas están siendo rescatadas en el Estrecho viajaban en varias pateras parece que hay varios muertos informa Cándido Reguera

Voz 4 01:50 Salvamento Marítimo siga trabajando a destajo a estas horas en la zona del Estrecho de Gibraltar donde se han localizado desde esta madrugada un total de treinta y una pateras con doscientos ochenta inmigrantes además en las operaciones llevadas a cabo por Salvamento Marítimo han sido recuperados tres cadáveres el dispositivo de búsqueda y auxilio humanitario sigue activa a estas horas

Voz 3 02:11 y esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros está dando más titulares por ejemplo el Gobierno ha pedido en préstamo que garantice la paga extra de los pensionistas en julio el ex suegro público

Voz 1479 02:21 ha autorizado la concesión del préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social para proceder eh a prestar la nómina ordinaria de los pensionistas bueno la la paga ordinaria de los pensionistas y la pava tres

Voz 3 02:38 Extraordinaria y sobre los ex dirigentes catalanes que están presos sobre su posible traslado a cárceles de Cataluña ha dicho Cela que están eso en manos del juez instructor y que de momento no es competencia del Gobierno hasta que no acabe esa instrucción el presidente del Parlament de Cataluña por su parte ha presentado ya la denuncia que había anunciado contra varios jueces entre ellos Pablo Llarena por considerar ilegal la detención de los ex dirigentes independentistas que están en la cárcel ciudadanos exigido a Torrent que Nous el Parlament de Catalunya para presionar a los juez

Voz 5 03:05 si ya es grave de por sí que el presidente de un Parlamento denuncian juez porque no les guste su decisión todavía es más grave si eso lo ha hecho además pagado por todos los catalanes

Voz 3 03:15 y mientras tanto el presidente de Catalunya Quim Torra tira de letras de canciones lecho esta mañana para decir que quiere reunirse con Pedro Sánchez con Habanos Awards para Burgui cuanto antes el Gobierno quiera que nos sentemos en la mesa para hablar

Voz 6 03:28 como dice la canción lo dejo todo ibamos a

Voz 3 03:31 a Moncloa para hablar con la voluntad de que después de esta primera reunión haya una segunda

Voz 7 03:36 entonces lo primero Ronnie hoy una reunión

Voz 3 03:39 además de todo esto a la cita hoy a las ocho de la tarde debuta España en el Mundial de Rusia con Fernando Hierro al frente vamos hasta Rusia última hora Francisco José Delgado

Voz 0699 03:48 hola buenas tardes Antonio por fin llegó el día dejamos atrás cuarenta y ocho horas que no serán ejemplo de tranquilidad en la historia de la selección pasamos página de Lopetegui ya abrimos la de Fernando Hierro que en el banquillo no debe hacer cumplir con los pronósticos y demostrar que somos uno de los favoritos para ganar el campeonato del mundo a las ocho jugamos contra Portugal lo hacemos con Nacho en el lateral derecho con Koke en el centro del campo y con Diego Costa apuntando a titulares contra el equipo portugués que es campeón de Europa y que tiene a Cristiano Ronaldo ya Guedes como estrellas principales peligros para la victoria queda atrás que Griezmann se queda en el Atleti su peculiar forma de comunicarlo todo el lío en el banquillo de España y la decisión de futuro de Cristiano o Lewandowski hoy juega España desde las cinco lo contamos en

Voz 3 04:24 los gracias Paco Jo es viernes quince de junio más en titulares con Ana

Voz 1915 04:27 Elena López sino e Isabel Quintana el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos sobre violencia machista referidos al primer trimestre del año desciende un cero coma cinco por ciento el número de mujeres víctimas de malos tratos y aumentan en más de un dos por ciento las condenas también se incrementen las medidas de protección la educación y el paro son dos factores que están frenando el ascensor social en España según un informe presentado hoy por la OCDE según estos datos el sesenta y cuatro por ciento de los españoles con bajos ingresos económicos pueden tardar hasta cuatro generaciones en conseguir un nivel de ingresos medio José Enrique a Bin autor confeso de la muerte de Diana Acker ha salido de la cárcel para hacer una reconstrucción del crimen ha realizado el mismo recorrido que el veintidós de agosto de dos mil dieciséis cuando secuestró a la joven madrileña doce cinco

Voz 3 05:08 seguimos

Voz 8 05:21 las carnes es que usted alguna de salud natillas la clara con UM seguros disfrutará es de la mejor atención personal libre acceso a su cuadro médico nacional y las garantías más completas sin copago contrata ahora en UM seguros punto es antes de

Voz 9 05:33 en una de agosto y tendrá un veinticinco por ciento de descuento durante cuatro mesas cubren es segura al sesenta años de experiencia dando la vuelta en los seguros de salud

Voz 10 05:42 el Museo Guggenheim Bilbao presenta Segal Los años decisivos mil novecientos once mil novecientos diecinueve descubre los ocho años que marcaron la vida Jobs desde el pintor rosó su viaje a París y al contacto con el cubismo el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa Chagall los años decisivos

Voz 2 05:58 dos en el Museo Guggenheim Bilbao patrocina Fundación BBVA hora catorce Madrid con Javier Casal

Voz 0867 06:21 qué tal buenas tardes nos veremos en los tribunales así ha despachado el presidente Ángel Garrido la noticia que ha avanzado en la SER a primera hora de la mañana su citación en el juzgado el próximo doce de julio por llamar psicópata al profesor de la Rey Juan Carlos que destapó el caso más

Voz 1 06:36 entre las

Voz 0177 06:37 la bueno a la el planteamiento de de esta persona va a iniciar algún tipo de acción judicial pues con mucho gusto no veremos exactamente me corresponde que es en los tribunales

Voz 0867 06:46 tribunales Garrido que puede enviar a su representante legal al acto de conciliación esa citación le preocupa bien poco el presidente ha visitado esta mañana la obra de un instituto en las tablas que su Gobierno se iba a terminar a tiempo otros padres y otros alumnos de la región tendrán que esperar un poquito más como les contaremos enseguida el proyecto queremos llevarles al andén de metro en la estación de Callao cuarta jornada de paros por el caso amianto coincidiendo con la celebración de una nueva sesión de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid hoy alguno de los comparecientes ha dejado al descubierto la chapucera gestión de metro tras detectarse ese amianto ese material de la huelga bueno no está teniendo demasiada incidencia esta mañana de hecho estos paros son los únicos que tienen lugar fuera de hora punta unidad móvil Virginia Sarmiento qué tal muy buenas tardes

Voz 11 07:38 buenas tardes los servicios mínimos establecidos por la Comunidad son del cincuenta y cinco por ciento en esta cuarta y última jornada de paros convocada por el sindicato de maquinistas y Comisiones Obreras la megafonía sigue sonando cada cierto tiempo con este aviso pero el impacto es relativo al menos en la estación de Callao la frecuencia en la línea tres no ha sobrepasado esta mañana los seis siete minutos algo más en las

Voz 12 08:07 línea cinco hija mía es que ahora mismo no acaba de hoy por los altavoces pero no sabía absolutamente nada de ocho minutos muy bien

Voz 11 08:14 la reivindicación de los trabajadores ante la presencia de amianto sí es conocida y apoyada por la mayor parte de los usuarios con los que hemos coincidido a lo largo de esta mañana de paros

Voz 0867 08:23 gracias Virginia allí en Bogotá a la espera de una decisión por parte de las autoridades colombianas Lorena Ruíz Huerta la portavoz de Podemos en la Asamblea sigue a esta hora allí en Colombia después de que le hayan retirado el permiso para participar como observador neutral en los comicios presidenciales que se celebran este fin de semana Ruíz Huerta defendió en Twitter el candidato de la izquierda Gustavo Petro lo que según la Junta Electoral colombiana compromete su neutralidad en el proceso en España Rollán y Aguado PP y Ciudadanos cuestionan la sí

Voz 3 08:50 bienes de la portavoz de Podemos independientemente

Voz 0177 08:53 desde que como no puede ser de otra manera tu participación y militancia de no te garantiza que tú tienes lógicamente unos preferidos pero lo que no puede manifestarlo de ninguna manera incluido la figura

Voz 13 09:05 en un tuit pero evidentemente su intención no era la de ser observadora internacional sino a ser parte de una cita electoral esto es de primero de democracia si quiere ser observador internacional tendrá que ser neutral

Voz 0867 09:16 quince de junio empate empate las notas máximas de selectividad titulares

Voz 1513 09:23 alumnos del Instituto de las musas y otro del Sagrado Corazón han conseguido uno de setenta y cinco en la PAU la antigua selectividad los cerca de treinta y dos mil alumnos que se examinaron han conocido hoy los resultados de la prueba

Voz 0887 09:33 el Gobierno de Carmela insiste en construir un memorial en La Almudena con los nombres de las víctimas republicanas del franquismo mientras el comisionado de la memoria histórica que hoy se disuelve plantea un reconocimiento sin nombres que incluya un código QR

Voz 1513 09:45 cada día una media de diecisiete mujeres presenta una denuncia en los juzgados de Violencia de Género de la Comunidad son datos del primer trimestre del año del Tribunal Superior de Justicia de Madrid descienden en tres puntos las denuncias que aumenta un dos por ciento la concesión de órdenes de protección

Voz 3 09:58 deporte deportes finalmente será el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0887 10:00 en patrocine al Club Voleibol Chamberí en su ascenso a Primera el brazo para encontrar un patrocinador acababa esta mañana de no haberlo conseguido

Voz 2 10:07 denso de este equipo femenino habría frustrados

Voz 0867 10:10 una gran noticia sin duda ya tienen patrocinadores el Ayuntamiento de la capital así que el equipo femenino podrá jugar en la máxima categoría hace unos minutos hemos hablado con Dani que su presidente

Voz 14 10:19 es muy bonito es muy gratificante ver que la cantidad de apoyo como garantía de mensajes es un reto estamos ilusionados bastante ante esta aventura alegría e ilusión yo vi un poquito de de de miedo pero Oviedo canalla de decir

Voz 0867 10:32 vamos a intentarlo hacerlo Ángel

Voz 14 10:35 lo bien en Madrid el equipo madrileño

Voz 0867 10:37 año estamos en el primer fin de semana de calor del año y esta tarde juega a España así que se esperan bastantes complicaciones en las salidas en Madrid así que sepamos cómo marchan las cosas ahora mismo las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso qué tal muy buenas tardes

Voz 15 10:58 buenas tardes en Madrid pendientes un accidente en la A dos en San Fernando de Henares que provoca cinco kilómetros tensiones en dirección a la capital más dificultades centrada en la A uno en Alcobendas hasta nudo Manoteras en la A6 en el Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma complicaciones de salida en la A2 en Torrejón a tres Arribas ya cuatro Pinto la M40 retenciones por último entre Coslada Vicálvaro sentido tres y desde las tablas a los túneles de El Pardo en dirección a las seis

Voz 0867 11:25 hace una semana lluvia hoy Solid termómetro rozando en el sur de la región los treinta grados llega el sol pero hay agua de sobra afortunadamente los pantanos madrileños esta mañana hemos estado en el de San Juan que estrena bandera azul donde los han recordado los peligros que tienen los embalses y el peligro que tiene también entraña bañarse sin saber nadar o con las facultades seriamente mermadas Javier KO qué tal muy buenas

Voz 1915 11:46 tardes buenas tardes este año el pantano de San Juan contará por primera vez con un dispositivo de seguridad y salvamento durante toda la temporada de baño desde las doce del mediodía hasta las siete de la tarde los puestos sanitarios ubicados en la playa virgen de la nueva que en la zona del muro estarán atendidos por profesionales de Cruz Roja suma uno uno dos Pedro Rollán vicepresidente de la Comunidad de Madrid insistía en disfrutar con responsabilidad hay que disfrutar de este entorno hay que decir

Voz 0177 12:11 tratar de los parajes que se encuentran en estos dos términos municipales que hacerlo contra responsabilidad con responsabilidad y pensando que lo que se viene aquí a esa pasar una jornada extraordinaria a disfrutar y por lo tanto respetar y ser respetado

Voz 1915 12:26 sí es que hasta tres mil personas pueden llegar a pasar en un mismo día por este lugar en clave y que a partir del veintiocho de este mismo mes lucirá ya la bandera azul convirtiéndose en la primera playa de la región

Voz 0867 12:36 conocieran as del primer chapuzón de la temporada al fin Hora catorce Madrid se hace con Alicia Molina David Nieto en la realización y Teresa Rubio la producción son las dos de la tarde y doce minutos

Voz 16 12:56 hola quería cambiar una reserva

Voz 17 12:58 miramos veintiocho mis vuelven los diez días que ya seremos muchos más más de veintiocho mil personas ya celebran las ofertas insuperables de los diez días que aprovechan las en la red de la Comunidad de Madrid del catorce al veinticinco de junio consulta condiciones aquí a punto com

Voz 1 13:14 aquí a calidad con siete años de garantía

Voz 2 13:17 en Madrid

Voz 0867 13:21 Garrido lo hemos avanzado esta mañana en la SER tendrá que responder en el juzgado por estas palabras que pronunció en Sevilla cuando le preguntaron por el profesor de la Rey Juan Carlos que destapó el caso master

Voz 0177 13:32 hasta tal punto llegaba la obsesión de este señor militante repito el Partido Socialista que tenía su pared empapelada al modo de los psicópatas

Voz 0861 13:39 en árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando

Voz 0177 13:41 esta trama contra la presidenta de la Comunidad contra Cristina Cifuentes repito otra vez tienen que dar explicaciones urgentes tanto el señor Gabilondo como señor Sánchez desconocían en este asunto

Voz 0867 13:52 de momento las tendrá que dar el Garrido ya lo han escuchado el arranque dice que se verán todos en los tribunales y no ha retirado estas declaraciones en las que además de esas etiquetas de psicópata acusaba al PSOE de estar mediando el asunto en la sombra como digo el presidente tiene ya la cita apuntada en su agenda aunque no sabemos si va a enviar ese acto de conciliación a su representante legal la información de Alberto Pozas

Voz 0055 14:14 jueves doce de julio a las doce del mediodía en el juzgado sesenta de Madrid en la calle María de Molina el presidente de la comunidad de eso si no tiene la obligación de comparecer personalmente podrá ir un representante legal Ángel Garrido ha sido convocado por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Salvador Perelló que filtró la información sobre el máster fraudulento de Cristina Cifuentes que ya hace unas semanas por burofax exigió Garrido una rectificación

Voz 3 14:35 sus palabras durante la convención del Partido Popular en Sevilla

Voz 0055 14:37 declaraciones en las que defendió a la entonces presidenta ya acusó al docente de estar aliado con el PSOE de cometer ilegalidades de comportarse como un psicópata declaraciones que matizó más tarde en varias entrevistas radiofónicas y las partes no llegan a un acuerdo Perelló podrá presentar una querella y abrir la vía penal

Voz 0867 14:53 Podemos ha presentado además esta mañana una denuncia en la Fiscalía contra el rector de la Rey Juan Carlos contra Javier Ramos que supuestamente habría hecho negocio negocio privado con un hangar del campus de la universidad junto a otros seis socios Eduardo Robinho diputado de Podemos

Voz 18 15:08 creemos que se han podido cometer toda una serie de delitos para utilizar esa institución la Universidad Rey Juan Carlos este instituto como auténtico chiringuito con el cual hacer negocios privados para el señor Ramos y sus amigos consideramos que podría estar construyendo una serie de delitos como tráfico de influencias prevaricación o cohecho por todo ello solicitamos au planteamos incluso la posibilidad de que

Voz 0055 15:37 esos delitos computen por una pena de seis años de prisión

Voz 18 15:39 el doce de inhabilitación

Voz 0867 15:43 dos y cuarto la noticia política del día en cualquier caso no está en Valle casi en la Puerta del Sol está ahora mismo en Bogotá donde le han retirado la autorización a Lorena Ruíz Huerta la portavoz de Podemos que iba a participar como observador internacional en las elecciones presidenciales de aquel país que se celebran el domingo ella llegó esta noche a Colombia y el asunto de momento Javier Bañuelos qué tal buenas tardes sigue sin resolverse no

Voz 0861 16:03 sí buenas tardes de momento ha sido vetada el Consejo Nacional Electoral de Colombia le ha revocado su credencial como observador internacional todo por un tuit un mensaje que la portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huerta lanzó desde el avión camina Bogotá en el que mostraba su apoyo al candidato izquierdista Gustavo Petro literalmente Ruíz Huerta escribió que iba rumbo a un país que tiene la posibilidad de hacer a Gustavo Petro presidente de un país tan maravilloso como hambriento de justicia social ese mensaje provocó mucho revuelo en Colombia y cuando aterrizó bueno Ruíz Huerta se encontró con la sorpresa la Cadena sea tiene acceso a la resolución del Consejo Nacional de Colombia documento en el que que comunican a Lorena Ruíz Huerta que ha roto por completo los principios de neutralidad e imparcialidad que inspiran las misiones internacionales de observadores electorales Columbia tiene una normativa muy estricta que prohibe expresamente que las delegaciones internacionales muestren cualquier tipo de apoyo a los candidatos que se presentan de hecho no permiten que exhiban ni siquiera algún símbolo que pueda presuponer su falta de neutralidad

Voz 0867 16:59 Javier en principio la portavoz de Podemos no ha querido hacer declaraciones la hemos llamado pero a través de su entorno sí sabemos que bueno que ella admite que se ha producido un error y que y que ha sido un fallo

Voz 0861 17:08 hay escribir este mensaje si visto lo sucedido dice asume que ha sido un error manifestar su apoyo a Gustavo Petro siente profundamente las consecuencias que ha conllevado su tuit y las molestias que podía ocasionar a la misión internacional hasta ahí las disculpas después Lorena Ruíz Huerta también dice que que el que está siendo eses instó

Voz 3 17:26 está instrumentalizando ese error por determinar

Voz 0861 17:29 dos partidos colombianos contra la candidatura de Petro contra Podemos de momento Lord en la huerta Javier sigue en Bogotá dos

Voz 0867 17:36 diecisiete seguimos a Madrid a Madrid Javier Bañuelos en asamblea huelga de Metro Almargen paro sin demasiadas consecuencias como hemos contado en aportado hoy tocaba comisión del caso amianto en la Asamblea que cada uno de los comparecientes ha superado el anterior al describir el despropósito del equipo en Metro de Madrid una vez en dos mil tres se detectó por primera vez la presencia de de ese material del amianto en el suburbano no

Voz 0861 18:05 sí ese año se hizo el primer informe con la localización exacta de las zonas de metro con amianto lo realizó Pablo Arranz es gerente de prevención de riesgos laborales de la compañía que hoy ha reconocido que taparon las piezas con ese material tóxico con material

Voz 19 18:18 que es un aislante que tiene bastante entidad que se trata de una pintura acres grumos ha verificado en el cumplimiento de esas de esa medida

Voz 0861 18:27 no la directora de Recursos Humanos de metro Milagros Ayuso también ha confirmado que no realizó un informe de evaluación de riesgos para todos los trabajadores

Voz 19 18:35 como sabía usted que no había riesgo de exposición por la hagas por lo que me informaron el Servicio de Prevención a mí sobre a veces se lo dijeron crearon y usted se lo creyó

Voz 0861 18:43 la directora de asesoría jurídica también ha reconocido que sabían que los trenes que vendieron Argentina tenían amianto y el gerente de Metro en aquella época que cerró aquella venta fue Ildefonso de Matías

Voz 19 18:53 el riesgo se había mitigado ya hacía años a base de encapsulado las piezas que tenían amianto en los trenes antiguos sí podrán dormirse vender el material con amianto no le puedo decir exactamente porque yo la legislación acerca de que hay que comercial y que no con que no no la si no tengo ni idea

Voz 0861 19:13 bueno que Argentina estudia demandar de hecho a Metro de Madrid por aquella venta

Voz 0867 19:17 Macias Javier dos y diecinueve ya han escuchado al presidente Garrido hablar de sus cuestiones judiciales bueno y estaba en las tablas presentando las obras de un instituto que sí estará listo el año que viene para el inicio del curso

Voz 0177 19:26 afortunadamente es una situación que hemos superado porque en septiembre tras una inversión de casi dos millones de euros trescientos sesenta alumnos y alumnas serán estos alumnos los que estrenen esta primera fase de este yo creo que deberá fantástico edificio incluye doce a las sapito Malala

Voz 0867 19:42 esos problemas lamentablemente siguen en otros centros los padres y alumnos de la van a tener su instituto pero como digo lamentablemente las excavadoras no se van a retirar a tiempo en otros colegios e institutos de la región el resumen con Laura

Voz 1275 19:55 al menos quince centros educativos que tienen que estar listos para septiembre no marchan como deberían según los datos de la Plataforma de Centros Públicos de caridad de Madrid y de hecho en algunos las obras están totalmente paradas como en el nuevo Instituto del Ensanche de Vallecas hay otros ejemplos como el nuevo colegio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas donde ni siquiera han comenzado la cimentación y hay una larga lista de retrasos que explica Fernando Mardones portavoz de esta plataforma

Voz 1579 20:19 el las actuales obras del Instituto Lanzuela el sexo oral una en Rivas con muchas partes de del centro muchos instalaciones sin estar abiertas los ocho años que lleva el colegio Antonio Fontán de Montecarmelo en obras todavía pendiente de la perpetración de la valla hay también el pabellón el Estatuto Simón Belle de Paracuellos del Jarama también con muchos retrasos les están comunicando a las familias la posibilidad de ser trasladadas el próximo curso va a centros en el municipio de Coslada

Voz 1275 20:44 a todo esto hay que sumar los centros demandados por los vecinos que siguen sin tener siquiera un presupuesto en rejas Aravaca Valderrivas la arena o en El Bercial Getafe

Voz 0867 20:54 gracias Laura es evidente que a la Comunidad de Madrid le queda todavía en esta materia mucho trabajo por delante

Voz 0624 21:05 dilución sirve suele citado por el Banco Popular lo ha perdido todo menos tu derecho a reclamar la investigación judicial está en marcha no te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por bufetes Rosales sin cuota de entrada ni provisión de fondos lucha por Roqué estudio bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 20 21:26 ahora en Carrefour y en Carrefour con tus Times hasta el dieciocho de junio una televisión el eje de cuarenta y tres poca tan sólo doscientos noventa y nueve euros ONT el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a doscientos euros descuento en cupón canjeable para Tous porque las compras

Voz 21 21:40 da la imagen de tu oficina que dije de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office de te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personales

Voz 3 21:50 a dos y con el mejor precio del mercado visitan

Voz 21 21:53 transposición au solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno

Voz 22 22:02 las riadas han recuperado dos mil cien mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y en el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien Riad

Voz 3 22:19 el asociados hagámoslo fácil

Voz 23 22:22 te imaginas pasar una noche con esfinge alzó sabores Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat

Voz 0177 22:30 Sara Baras Jorge Blass muchos más en alteradas en Star Light Marbella punto com del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro te invitan a soñar con nuestro Siglo de Oro a vivir una auténtica experiencia

Voz 24 22:42 el barroca con lo mejor de las artes escénicas hechas aquí comedia drama música danza pintura cine mística o picaresca del cinco al veintinueve de junio soñemos alma Lemus otra vez más información y venta de entradas en Festival de Almagro punto com

Voz 25 22:59 buscas un vehículo de ocasión con precio transparente historial garantizado posibilidad de devolución en catorce días

Voz 17 23:04 entrega a domicilio gratuita lo encontrarás en carne como concepto de vehículos de ocasión ven el catorce quince y dieciséis de junio precios especiales financiación espectacular cien euros de carburante al comprar tu coche carne calle Maqueda

Voz 26 23:18 cuatro Madrid música mi abrió esa digamos esa

Voz 0177 23:22 Puerta de esa casa

Voz 22 23:24 finita que es la vida en junio

Voz 27 23:27 también trae su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados Mahler entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del Auditorio colabora Cadena Ser

Voz 2 23:45 se dan cita en el sábado dieciséis de junio

Voz 1479 23:49 es un clásico de las mañanas del fin de semana lo contará pudo Plaza de Cervantes una hora de radio dedicada al teatro clásico previstas y música en directo A Vivir Madrid desde Alcalá de lares en entender sale de su declaración como Patrimonio

Voz 8 24:04 la Humanidad por la Unesco colaboran automoción Alcalá Citroën y restaurante Platoon la apuesta ganadora es viéndolas

Voz 28 24:11 llega a la sala de los famosos con terraza para comer debía vivir la noche y la que reparte mejores premia los miércoles sorteo de iPhone X los jueves te regalamos cinco euros para jugar una gran partida de cinco mil euros sábados partidas de diez mil euros domingos de dos

Voz 17 24:26 quién da más bingo Las Vegas Hermanos García Noblejas diecisiete

Voz 29 24:30 mira con responsabilidad queremos operado en Oporto corre si creéis una de las últimas unidades del Ford Focus por catorce mil novecientos noventa euros totalmente equipado creados prisa Crystal su lado faltó irrepetible con la llegas

Voz 23 24:42 de nuevo pues Focus dijeramos las últimas unidades del modelo actual hasta el treinta Mercurio lleva hace un Ford Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiando con FC van condiciones en por punto Es hora que Artur Mas

Voz 0867 25:00 dos y veinticinco también esta mañana se ha presentado las conclusiones del Comisionado sobre la memoria histórica que ha guiado el proceso para cambiar en la capital el nombre de las calles franquistas un proceso atropellado constantemente Arias decisiones judiciales pero también por más de un error y lo más grave también por las diferencias entre ese comisionado y el propio Ayuntamiento de Madrid sobre por ejemplo cómo rendir homenaje a las víctimas en el cementerio de la Almudena Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 25:24 qué tal Javier buenas tardes con discrepancias sobre el memorial de la Almudena terminado la relación entre el Comisionado el Gobierno de Manuela Carmena el Ayuntamiento insiste en su idea de levantar un monumento a las casi tres mil víctimas republicanas entre ellas más de trescientos cheque pistas fusiladas por el franquismo entre mil novecientos treinta y nueve y mil novecientos cuarenta y cuatro con sus no eres grabados el comisionado en cambio considera que debería haber dos placas una en memoria de los ejecutados durante la guerra civil del XXXVI al treinta y nueve y otra en recuerdo a los fusilados republicanos al inicio de la dictadura en ambos casos sin nombres y con un código QR la presidenta del Comisionado Paca Sauquillo defiende que ya han terminado su trabajo y que no tiene sentido seguir la alcaldesa Carmena desea seguir contando con su asesoramiento

Voz 30 26:10 nosotros planteamos después de muchos debates que nos parecía que era mejor no poner nombres y eso lo seguimos manteniendo nuestra atas sino poner R es verdad que las asociaciones que ya lo tenían estudiado planteaban que querían las familias que hubiera nombres también hubo un pleno del Ayuntamiento salió que que creían que había que mantener

Voz 1410 26:29 es que en ocasiones no es lo mismo los reconocimientos que se llevaron a cabo durante la época franquista que lo que significan los reconocimientos yo diría más la memoria de una ciudad como tal yo creo que es un objetivo muy importante en el que yo quisiera seguir contando con todos vosotros el que nos ayuda a hacer una memoria completa de Madrid

Voz 0622 26:49 el PSOE apoya que en ese memorial aparezcan recogidos todos los nombres de los fusilados junto al antiguo

Voz 1915 26:55 el cementerio del Este ciudadanos critica el sí

Voz 0622 26:57 estaríamos dicen del equipo de Carmena por imponer una medida al margen del Comisionado el Partido Popular arremete contra la izquierda radical por homenajear a personas con las manos manchadas

Voz 0861 27:08 de a la Asociación de disculpas

Voz 0867 27:10 todos de Madrid le ha pedido al Partido Popular que cese a la concejala de Pinto que dijo que la prostitución a un servicio para discapacitados y feos sus presidentes Javier Font

Voz 31 27:18 tú

Voz 32 27:19 pedimos su dimisión su cese inmediato al igual que una declaración institucional por parte del presidente de la Comunidad de Madrid reprobado esta situación pero rechazando Ibex semejantes ante las declaraciones de la concejal del Partido Popular de Pinto Rosa ganso

Voz 0867 27:35 en la lista concejal haya pedido disculpas el Partido Popular se ha desmarcado de estas palabras pero no ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra ellos

Voz 2 27:43 catorce

Voz 1916 27:46 los con Laura Díaz qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes el culebrón sobre el futuro de Griezmann ha llegado a su fin anoche el francesa anunció que finalmente se queda en el Atlético de Madrid

Voz 33 27:56 dirigido quedan para el y para mí no presión Hay demostrar a todo el mundo que no que no me he equivocado de que es confió en este club ya llevamos estaría intentando Anaya que prevé el título el quince de agosto

Voz 1628 28:13 en baloncesto el Real Madrid busca empatar la eliminatoria ante el Baskonia en el segundo partido de la final de la Liga Endesa hoy a partir de las diez en el juicio Center de Madrid tienen fútbol sala el Barcelona derrotó anoche al Movistar Inter por tres dos en el Palau y evitó que los madrileños se proclaman campeones de la Liga al forzar el cuarto partido podéis seguir toda la actualidad deportiva y por supuesto el partido de España esta tarde desde las cinco en carros el deporte

Voz 0867 28:34 faltaría más arte y música para refrescar el calor hoy se han presentado en Madrid Los Veranos de la Villa Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:42 unos pies con las uñas pintadas sobresaliendo en una persiana unas chanclas que se derrite encima del asfalto son dos de las imágenes que sirven para presentar esta edición que cuenta con setenta y cinco citas en treinta y seis escenarios de todos los distritos Manuela Carmena

Voz 34 28:55 en el disfrute de la cultura siempre siempre produce más cultura la cultura produce una mayor ciudadanía hizo de todo lo que es más importante produce una inmensa felicidad

Voz 0887 29:07 que todas es deseo de este verano que viene gastronomía circo natación sincronizada dance baile teatro y cómo no música

Voz 35 29:14 mano de orquestó una pigmeos Señor Coconut o Maria Arnal Marcel valles a los que estamos escuchando actividades gratuitas salvo cuatro La máscaras gusta quince votos todo ello en un festival cuenta con un presupuesto de un millón cuatrocientos mil euros más el dinero que ponen los patrocinadores lo podemos

Voz 0867 29:32 mira así con todas las ganas y la alegría de un viernes

Voz 3 29:35 cielos despejados XXV

Voz 0867 29:37 los en estos momentos en el termómetro de la radio en grande

Voz 36 29:40 gran reto es los mil cada ustedes ponen más riña del fuego baile a unas veces olvidada

Voz 37 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 38 30:02 pues

Voz 2 30:09 en la Cadena Ser qué tal buenas tardes el ser

Voz 3 30:22 como consejo de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el consejo de las medidas en materia social media hora poco más de comparecencia de la ministra portavoz Isabel Cela en el Cabildo anuncia sus referencias en materia de sanidad inmigración o pensiones

Voz 1479 30:35 devolver a las personas a todas las personas su derecho a la protección de su salud este Gobierno quiere remover las concertistas sin perder nada de la seguridad hemos asistido a la crisis humanitarias como la del Aquarius se ha hecho por respeto a la dignidad de las personas y además

Voz 3 30:58 ha destacado que en seis meses va a estar listo el decreto que va a recuperar el derecho de todas las personas que estén en España a recibir atención sanitaria en seguida vamos a ampliar los detalles de esa comparecencia en la que Isabel Celaá ha dicho también que no descarta ningún panorama de futuro para las más de seiscientas personas que están a bordo del Aquarius y que van a llegar el domingo por la mañana al puerto de Valencia Cruz Roja en esa ciudad ha dado detalles del dispositivo preparado para recibir la son más de mil personas en ese dispositivo

Voz 18 31:24 está preparado pues preparado todo lo que son albergue

Voz 3 31:26 es el todo lo que son equipos de herir con los equipos

Voz 7 31:29 de emergencia de de Respuesta Inmediata que tenía

Voz 0177 31:31 hemos en Cruz Roja en la Red Nacional junto con todo lo que sería la parte de asistencia de acuerdo pues desde la sustenta sanitaria asistencia psicosocial asistencia a las personas después de acompañamiento eh y así pues todos los medios necesarios que Cruz Roja ha puesto a disposición tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico

Voz 3 31:50 entre tanto como les contábamos a las dos sigue la operación de rescate de casi trescientas personas en el Estrecho que viajaban a bordo de varias pateras hacia la costa española hay al menos tres muertos Algeciras Rubén García

Voz 39 32:00 el dispositivo de búsqueda sigue de hecho a estas horas altivo las seis embarcaciones de Fomento junto a un helicóptero ejecuta labores de rastreo de búsqueda de nuevas embarcado

Voz 40 32:08 tienes esta mañana al treinta y una pateras doscientos ochenta inmigrantes y como ha dicho Miguel García portavoz de la Cruz Roja en declaraciones a la Cadena Ser tres personas han perdido la vida alertado para atender

Voz 41 32:21 además al menos doscientos ochenta personas en el puerto de Tarifa que no han comunicado que también en Salvamento Marítimo vienen de Salvamento Marítimo al menos tres personas que han fallecido

Voz 39 32:37 estamos ante sin duda el día de mayor repunte de inmigración en lo que va de año

Voz 2 32:41 días de la red de Opel tío ofrecen este espacio

Voz 3 32:44 después de una semana que va a pasar a la historia Hinault a la parte brillante de la selección española hoy toca dejar de hablar de despachos

Voz 0861 32:50 centrarse en el fútbol porque España debuta ante Portu

Voz 3 32:53 al esta noche vamos a Rusia a Javier Herráez

Voz 16 32:58 hola qué tal muy buenas tardes a esta hora la selección española ya descansa en sus habitaciones después de la primera charlan de Fernando Hierro estiramientos mañana repletas de rutinas antes de un partido muy importante el primero del Mundial algo más que un encuentro después del asunto Lopetegui Fernando Hierro muy tranquilo y seguro de sí mismo pocos cambios Baser yerros con respecto a lo que pensaba Lopetegui va a jugar Nacho como lateral derecho no llega Carvajal Odriozola estará en el banquillo y en punta parece que será Diego Costa en la charla de la tarde les dará al once lo futbolistas que hoy jugarán ante Portugal un partidazo

Voz 3 33:32 en Sochi a esta hora hay además un partido ya en juego Egipto Uruguay Marruecos Irán juegan luego por la tarde Pedro Morata

Voz 42 33:39 hola qué tal Antonio muy buenas tardes desde el Ekaterimburgo Arena donde se está jugando esté Egipto Uruguay del grupo Egipto de Héctor Cúper donde no juega sala finalmente y Uruguay de Luis Suárez Cavani Jiménez y Godín de momento en el minuto treinta y tres de juego de esta primera parte empate a cero con menos de media entrada de aforo y a las cinco de la tarde ocasión en San Petersburgo para ver a nuestros otros dos rivales del grupo B enfrentamiento entre Marruecos e Irán a partir de las cinco

Voz 43 34:09 sí ahí están ya falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 0177 34:19 se libra la llegada de una selección Opel lleva el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S A U hasta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 3 34:34 es viernes quince de junio hay más en titulares con Isabel

Voz 1915 34:37 no hay Carlos Cala el presidente catalán Quim Torra descarta que los políticos independentistas encarcelados vayan a ser moneda de cambio en el futuro dialogó con el presidente del Gobierno Pedro Sanz

Voz 44 34:47 los tres políticos catalanes tendrían que estar ya en la calle por lo tanto no es negociable su su libertad que es un tema de justicia es que esto para nosotros es incomprensible los presos bólidos no van a ser moneda de cambio para nada

Voz 1915 34:59 hoy el presidente del Parlament Roger Torrent ha presentado una denuncia contra varios jueces del Supremo entre ellos Pablo Llarena acusándolos de prevaricación y detención ilegal de los diputados independentistas en prisión preventiva ciudadanos dice que vigilará que no se haya hecho con dinero en la comisión del PP el Partido Popular en el Senado ha pedido las comparecencias del ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y del secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas en la comisión sobre financiación de partidos en la Cámara Alta tendrán que comparecer el próximo veintisiete de junio

Voz 3 35:26 crecimiento con riesgo el Banco de España ha mejorado en uno

Voz 1915 35:29 la décima su previsión de crecimiento de la economía española para el año que viene hasta el dos coma cuatro por ciento Sin embargo advierte de que la fragmentación parlamentaria pueden entorpecer las reformas ralentizar una reducción del endeudamiento y favorecer la desconfianza de los inversores menos denuncia Elena Corona del Poder Judicial sobre violencia machista en el primer trimestre del año constata un descenso en el número de denuncias por malos tratos mientras que aumentan las condenas también las órdenes de protección a las víctimas Ángeles Carmona presidenta del Observatorio contra la violencia machista recuerda la importancia de denunciar

Voz 45 35:58 Podemos que hay un ochenta por ciento de paro de casos que no se han apostado por eso siempre decimos que la de tú que ha hecho importantísima para poner en marcha todas las herramientas que existen no a a favor del género

Voz 1915 36:10 el ascensor no funciona el último estudio de la OCDE sobre movilidad social señala que los españoles con bajos ingresos económicos pueden tardar hasta cuatro generaciones en alcanzar un nivel de ingresos medio el paro y la precariedad en el empleo y la educación son los factores que más frenan el ascensor social

Voz 2 36:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 36:31 Antonio telegrama es para Federica Mogherini señora alta representante para la Política Exterior europea financiar las misiones de paz con diez mil quinientos millones de euros en los próximos siete años abre la posibilidad hasta ahora inédita de enviar armamento a terceros países son armas para la paz entendida como resultado de la victoria obtenida en una guerra que disputarían otros ahorrando bajas propias Además se crea un fondo de trece mil millones de euros para que la industria de defensa desarrolle equipos de que quedan excluidas las firmas de Estados Unidos

Voz 0177 37:11 cuánto queda para expulsar a Trump de la OTAN

Voz 3 37:15 Nos queda la previsión del tiempo a pocos días del verano iba llegar con calor desde el principio Jordi Carbó

Voz 0861 37:19 durante toda la tarde va a hacer calor y sol en la mayor

Voz 0978 37:22 parte del país máximas de veinticinco a treinta grados alrededor de los treinta y cinco en Extremadura también Castilla La Mancha e interior de Andalucía así como de Murcia un poco más bajas en el Cantábrico donde las nubes serán abundantes con algunas lloviznas y entrada la tarde algunas tormentas en la Ibérica y sobre todo en los Pirineos y el fin de semana temperaturas más altas tanto las mínimas como las máximas en el Valle del Guadalquivir el domingo ya podemos alcanzar valores de hasta cuarenta grados durante las tardes algunas tormentas en la ibérica en los Pirineos

Voz 3 37:50 con la dirección técnica de Alicia Molina de David Nieto y con Isabel Quintana en la producción una pausa y seguimos

Voz 2 37:57 hora catorce Cadena Ser

Voz 46 38:01 las necesidades de este tu empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduces sales a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 1 38:19 debe creando oportunidades

Voz 0177 38:21 metro cuadrado por la naturaleza la Gran Recogida colaborativa de basura en España suma tú metro cuadrado mañana en proyecto libera punto RG lidera naturalezas

Voz 0055 38:31 sin basura

Voz 0177 38:33 en la Cadena SER Hora catorce Antonio Martínez

Voz 3 38:37 el Gobierno apuesta por recuperar la sanidad universal para hacerlo cuanto antes vamos a Moncloa Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1915 38:43 hola qué tal muy buenas tardes ese es el principal anuncio de la reunión

Voz 3 38:46 sí del Consejo de Ministros la primera por cierto con el nuevo titular de Cultura la portavoz ha dado a conocer que ha iniciado un proceso de diálogo con comunidades autónomas también con agentes sociales para elaborar un decreto que asegure como decimos la asistencia sanitaria a todas las personas que estén en nuestro país es decir el nuevo Gobierno Sonia quiere enterrar la derogación impulsada por el PP en dos mil once

Voz 1916 39:06 es el Gobierno comienza a ese proceso para que España vuelva a ser un Estado con sanidad universal con atención para todas las personas tengan o no residencia legal en nuestro país

Voz 1915 39:15 lo que había anunciado ya la ministra de Sanidad como una

Voz 1916 39:17 primera intención de su departamento y también del Gobierno y se convierte por tanto en el primer anuncio de la política de Sánchez es por decencia política decía la portavoz pero no sólo por eso

Voz 1479 39:27 esto es una cuestión de decencia política pero no sólo de decencia política esta protección a la salud es además afortunadamente un mandato de todos los organismos internacionales de la ONU de la Unión Europea de la Organización Mundial de la Salud sí e incluso también del Defensor del Pueblo que levantó su resistencia que Obama expresó su resistencia cuando el Real Decreto Ley de dos mil doce fue publicada

Voz 1916 39:59 empieza ahora por tanto ese proceso para revertir en revertir con un nuevo real decreto el decreto del Partido Popular Un diálogo también con las comunidades autónomas el Gobierno calcula que todo ese procedimiento estará terminado en unas seis semanas y España volverá entonces a tener sanidad universal

Voz 3 40:15 en la mesa del Consejo de Ministros ha estado también la llegada el próximo domingo del Aquarius a Valencia con más de seiscientas personas a bordo no ha querido Isabel Cela aclarar exactamente qué va a pasar con todos ellos al llegar a España es decir qué tipo de política se va a aplicar a estos inmigrantes sí ha hablado de dignidad de atención médica ya en el mismo barco en una primera instancia por último también en el caso de Ceuta y Melilla de las concertistas que ha confirmado Sonia que se van a sustituir

Voz 1916 40:38 sí ha explicado en primer lugar la portavoz cómo va a ser el procedimiento como dices respecto al Aquarius la primera atención sanitaria se va a prestar a bordo del barco para clasificar el estado de los que de los que vienen en el viajando y luego se va a prestar atención de manera individual a cada uno uno a uno Se verá cuál es su destino no se descarta por tanto que que de acuerdo con la ley no pueda quedarse todo el mundo nuestro territorio es decir alguno puede ser expulsado

Voz 1479 41:02 primer visado médicos se producirá en el barco ofreceremos asistencia médica a todos los migrantes seiscientos veintinueve mediante identificación reconocimiento médico y estudio de cada caso de forma individualizada

Voz 1916 41:18 también anunciaba la portavoz que el objetivo del Gobierno es como dice remover las concertino por tanto se van a estudiar otros medios de control de las fronteras métodos que no sean tan cruentos ha dicho Isabel Celaá de este modo no habrá una retirada inmediata de las concertistas está estudiando por tanto la forma de hacerlo ese es el objetivo del Gobierno

Voz 3 41:35 no gracias Sonia enseguida volvemos contigo el Aquarius no va a llegar a Valencia como pronto hasta el domingo por la mañana y es que siguen teniendo que variar su ruta debido al mal tiempo en la zona del Mediterráneo por la que está navegando veamos cuál es la situación a esta hora Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 0861 41:47 qué tal buenas durante la noche el acuario de atravesado el cabo de Bonifacio que separa las filas de Córcega Cerdeña hay hasta ahora navega todavía a muy pocas millas al oeste de esa isla el horario previsto para la llegada de la flotilla puede seguir variando dependiendo del estado de la mar pero a la velocidad actual esos diez nudos el primer barco en entrar al puerto de Valencia sería el Dattilo de la Guardia Costera italiana en el que viaja el mayor grupo ciento setenta y cuatro de los seiscientos veintinueve náufragos la hora prevista de entrada al muelle a las once y cincuenta minutos del mediodía del domingo eso es en el huso horario universal así que dos horas más en España el acuarios tiene establecida como hora prevista de atraque la una de la tarde GMT es decir en torno a las tres de la tarde horario español en todo caso estas previsiones pueden cambiar mientras Médicos Sin Fronteras a bordo sigue recabando detalles de los supervivientes que han contado en las últimas horas que al menos dos de sus compañeros en sudanés y un nigeriano murieron ahogados en la madrugada del domingo en medio de los seis rescates son ya casi ochocientos los muertos en lo que va de año en el Mediterráneo en estas aguas

Voz 3 42:42 sanidad inmigración y en el Consejo de Ministros también pensiones en esa rueda de prensa posterior ha ido desgranando más anuncios ha pedido por ejemplo el Ejecutivo un préstamo para asegurar que los pensionistas van a recibir la paga extra de este verano Rafa Bernardo

Voz 0055 42:54 si el Gobierno Sánchez ha tenido que hacer lo mismo que el Gobierno Rajoy hizo el año pasado por primera vez desde los noventa a recurrir a un préstamo del Estado para hacer frente a las pagas ordinaria ya extraordinaria de los más de nueve millones y medio de pensiones en vigor recurren al préstamo porque la hucha de las pensiones que ha servido para hacer frente a estos pagos extra durante la crisis y el comienzo de la recuperación está casi vacía después de seis años de uso sólo le quedan ocho mil millones a diferencia del Ejecutivo anterior el de Sánchez no ha querido combinar Uche y préstamo para hacer el pago todo se ha hecho con dinero prestado del Estado escuchamos a la ministra portavoz

Voz 1479 43:24 esta es una suponen una cuantía de diecisiete mil setecientos veintisiete millones de euros la eh la Tesorería General de la Seguridad Social ha requerido ha necesitado un préstamo de siete mil quinientos millones que han librado el Tesoro público para proceder a ambas pagas conjuntamente

Voz 0055 43:48 el resto el dinero caro claro procede de las cotizaciones sociales los presupuestos de este año todavía en tramitación dan la posibilidad al Gobierno de pedir quince mil millones de préstamo hoy ha utilizado la mitad de esa cantidad quedan por tanto otros siete mil quinientos millones para hacer frente presumiblemente a la otra extra la de navidad al mismo

Voz 3 44:02 por el Banco de España ha revisado al alza hoy una décima su previsión de crecimiento

Voz 0055 44:05 el próximo lunes para el próximo año para dos mil diecinueve

Voz 3 44:08 lo hace no obstante con advertencia incluida cresta institución que la fragmentación parlamentaria puede frenar reformas económicas que son importantes para garantizar la estabilidad de Babia

Voz 0605 44:17 el supervisor vuelve a mirar a la situación política para advertir de riesgos en la economía la fragmentación parlamentaria podría dificultar la implementación de reformas dice el Banco de España que también avisa de que puede aminorar el ritmo de reducción de la deuda pública y crear desconfianza entre los inversores no se olvida de la entidad de Cataluña ve posible un repunte de la incertidumbre del exterior pone el foco en EEUU iré con preocupación el aumento del proteccionismo para la actividad del comercio con todo aumenta en una décima hasta el dos coma cuatro por ciento la previsión de crecimiento de la economía en dos mil diecinueve