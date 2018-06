Hora 14 (18/06/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde

Voz 2 00:02 la una en Canarias

Voz 2 00:20 qué tal buenas tardes Iñaki Urdangarin ya está en la cárcel el cuñado del Rey ha ingresado finalmente en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila pasadas las ocho de esta mañana una cárcel situada a poco más de cien kilómetros de Madrid y que tiene una característica muy particular es una cárcel de mujeres hay un módulo específico para hombres que es en el que va a estar Urdangarin iba a estar en solitario en la puerta de esa cárcel ha estado esta mañana nuestro compañero de SER Ávila Álex García

Voz 5 00:45 la tranquilidad ha sido la nota predominante a lo largo de la mañana después de que Iñaki Urdangarin haya entrado en prisión la vida no se va a alterar mucho para los vecinos del municipio que ya vivieron una situación familiar con otro mediático recluso el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán que estuvo en este centro penitenciario femenino también una situación excepcional entre los años mil novecientos noventa y cinco y dos mil cinco el módulo que no se habría desde entonces ha tenido que ser acondicionado prácticamente a la carrera ante la llegada de Iñaki Urdangarin

Voz 2 01:13 el Gobierno se remite al respeto a las decisiones judiciales y cree que Urdangarin no recibe trato de favor por estar en esa prisión como por ejemplo apuntado podemos Dolores Delgado ministra de Justicia

Voz 6 01:22 no yo creo que no supo hacer una os sacar una conclusión diferente aquí realmente el estado de derecho ha funcionado los tribunales han funcionado la ley es igual para todos

Voz 2 01:34 íbamos con la noticia de última hora la Fiscalía ha pedido a la Sala de Apelaciones del Supremo que confirme el procesamiento por un delito de rebelión de Carles Puigdemont Hideo otros quince imputados de la cúpula del proceso independentista informa Alberto Pozas

Voz 0055 01:47 la fiscalía cree que la estrategia del proceso independentista fue una crónica de una rebelión ha anunciado ha dicho el representante del Ministerio Público ya ha pedido a los jueces de la Sala de Apelaciones que confirmen el procesamiento por ejemplo por rebelión de Carles Puigdemont también del resto de la cúpula independentista la declaración de firmeza el procesamiento por rebelión de los cinco encarcelados es lo único que se interpone entre ellos la suspensión cautelar de sus derechos políticos

Voz 2 02:10 más allá de lo judicial el plazo para presentar candidaturas a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular está ya en marcha de momento y paso al frente de Pablo Casado el vicesecretario de Comunicación de los populares que dice que siempre da la cara y que por eso se presenta aunque todavía están en marcha las investigaciones pues las supuestas irregularidades en sus estudios

Voz 0260 02:28 hoy de la cara pero a partir de ahora iremos conociendo todos los apoyos que por cierto espero que sean de todos los afiliados yo soy el candidato de los afiliados y los militantes yo creo que tengo una experiencia pero sobre todo creo que tengo

Voz 2 02:42 más futuro que pasado el PSOE por su parte estudia la manera en que se puede poner en marcha el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a otro lugar una solución que no parece convencer al líder de Ciudadanos Albert Rivera que cree que pueda afectar emocionalmente a mucha gente escuchamos al socialista Óscar Puente y a Rivera que ha estado en Antena3 estudiar

Voz 7 02:58 las iniciativas legislativas que en este sentido han defendido tanto el Partido Socialista como otros grupos parlamentarios lo que va a hacer es intentar ponerlas en marcha en el plazo más breve pues

Voz 8 03:08 simple me parece que hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso sería un error será un error porque es un tema histórico es un tema del pasado un tema que en definitiva para mucha gente es importante de ese punto de vista emocional sentimental de lo que ha sido nuestra historia negra de España

Voz 2 03:22 sobre el Aquarius la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha confirmado esta mañana en la SER que buena parte de los que vinieron a bordo del barco los que tienen el francés como lengua materna van a optar por irse a Francia

Voz 9 03:32 prácticamente la mitad ha manifestado su deseo hubiera decía y nos pareció que era oportuno que Francia

Voz 1410 03:38 me ofreciera también a quienes quieran ir a Francia

Voz 9 03:41 sé que la mitad estarían en condiciones de cumpliendo los requisitos evidentemente de las distintas situaciones que cada cual

Voz 2 03:49 pues fuentes del Gobierno francés han matizado hoy que ese país va a acoger a quiénes tienen la posibilidad de acogerse al estatus de refugiado en Francia y esos no son todos los que llegaron en el Aquarius por cierto de ellos diez siguen ingresados en el hospital y uno de ellos es menor estamos pendientes también de la situación de cincuenta y cinco migrantes que han llegado en autobús a San Sebastián pensando que allí iban a ser atendidos que si va a estudiar su situación y al menos previamente nadie tenía aviso alguno de esto en esa estación de autobuses Stein es saber

Voz 10 04:14 tras casi seis horas de espera la Cruz Roja sacaba de llevar en varias furgonetas esta cincuentena de subsaharianos han llegado a las ocho de la mañana en un autobús procedente de Almería hay bajo la promesa de que aquí les estaría esperando a alguien

Voz 1434 04:27 en y Cruz Roja Guipúzcoa ni el Ayuntamiento donostiarra

Voz 10 04:30 tenían conocimiento de este viaje todos llevaban una pulsera identificativa lo que podría suponer según fuentes policiales que podrían haber llegado en una patera en la semana pasada Andalucía varias fuentes indican que podría haber un problema de coordinación entre la Cruz Roja Guipúzcoa y Andalucía

Voz 2 04:46 ya en el Mundial de Rusia debutan hoy Bélgica o Inglaterra y España está preparando ya su segundo partido contra Irán vamos a Moscú Francisco José Delgado buenas tardes

Voz 0699 04:53 hola Antonio buenas tardes situamos todos los puntos que son noticia con España en Krasnodar Javier Herráez

Voz 0229 04:58 hola qué tal muy buenas tardes a las siete y media España lo va a hacer a puerta cerrada Fernando Hierro podría aprobar el once frente a Irán el equipo de Carlos Queiroz Dani Carvajal ya recuperado podría ser el lateral derecho la referencia en ataque va a ser Diego Costa después de sus dos tantos ante Portugal David De Gea a pesar de las críticas será el portero de España en este Mundial Hierro ha comparecido ante la prensa escrita ha asegurado que tiene una relación magnífica con Lopetegui que no se siente ningún ocupa y que si España consigue algo tendría derecho de autor

Voz 0699 05:29 el minuto de juego resulta del partido en juego el Suecia Corea Bruno Alemany buenas tardes arrancó el partido en el top toro te estadios de momento no hay goles Suecia cero Corea fútbol en juego España situada en todo momento

Voz 1434 05:41 gracias Pacojó dos y cinco seguimos

Voz 1434 06:10 buenas tardes la llegada del Aquarius ha servido también de empujón para que Manuela Carmena ponga en marcha un compromiso alcanzado hace más de un año y medio la tarjeta de vecindad tarjeta para inmigrantes sin papeles será una realidad a partir de la primera semana de

Voz 1410 06:25 Julio la tarjeta está aquí van a hacer posible algo en el marco que tenemos que todavía es estrecho que tiene que cambiar pero en el marco de lo posible vamos a abrir ese hueco lo que podemos el Ayuntamiento para aportar una línea más de posibilidad de Intel

Voz 1434 06:41 la integración para las personas que lleven al menos seis meses en Madrid ellas podrán obtener esta tarjeta que les dará acceso a derechos básicos y a los programas de formación del Ayuntamiento cuando los hayan superado el gobierno municipal propondrá al Ministerio del Interior que regule la situación de estas personas hoy también les venimos contando novedades sobre el caso de presuntos malos tratos a un niño con autismo en un colegio público de educación especial de Getafe el juez que instruye la causa ha pedido toda una batería ya de informes a la Consejería de Educación y al mismo centro para aclarar entre otras cosas si en el trato que dieron a este niño respetaron la Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones de la ONU para personas con discapacidad las noticias ahora en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 07:28 la justicia va el cambio de nombre de tres calles de la capital para cumplir con la Ley de Memoria Histórica Un juez ha rechazado el recurso de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios da la razón así al Ayuntamiento y permite cambiar la denominación de las calles General Millán Astray General Yagüe general García Escámez

Voz 1915 07:44 la oposición carga contra Manuela Carmena por la forma en la que gestiona la Comisión de Cultura del Ayuntamiento PP PSOE y Ciudadanos acusan a la alcaldesa de pervertir la y convertirla en un instrumento de autopromoción Carmena se mostró sorprendida porque dice que los grupos tienen toda la información

Voz 0887 07:58 los taxistas de la Federación Profesional del Taxi deciden esta tarde en asamblea si quieren vestir con uniforme de camiseta polo azul celeste y pantalón azul marino que prohibirá los vaqueros la iniciativa de ser aprobada por los trabajadores aplicaría a los mil doscientos conductores de Tele Taxi aunque la intención es ampliarla a todo el colectivo

Voz 1915 08:14 Madrid utilizará el símbolo del abrazo como icono de la ciudad el Ayuntamiento ha cambiado el esta imagen de promoción para que la capital sea reconocida internacionalmente como un lugar de acogida la difusión del nuevo icono comenzará en eventos como las fiestas del Orgullo el festival Mad Cool o Los Veranos de la Villa

Voz 0887 08:28 en deportes Julen Lopetegui ha tomado su primera decisión como entrenador del Real Madrid ha recuperado al delantero Raúl de Tomás cedido la pasada temporada al Rayo Vallecano en baloncesto los blancos juegan mañana el cuarto partido de la final de la ACB con ventaja de dos uno sobre Baskonia

Voz 1434 08:51 vamos hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 08:56 buenas tardes desafortunadamente hasta ahora no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad el tráfico es fluido y cómodo tanto en la red viaria principal como en la secundaria tampoco encontramos retenciones de consideración en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Eso sí tengan precaución ya que la circulación va en aumento en las seis a la altura de Las Rozas sentido Madrid

Voz 1434 09:18 hemos veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital previsión del tiempo Jordi Carbó gran parte

Voz 0861 09:23 la semana el tiempo va a ser soleado y caluroso pero de noche seguidas refrescando con mínimas por debajo de los veinte grados y las máximas a pesar de que darán lugar un ambiente caluroso tampoco van a ser muy extremada alrededor de los treinta en el centro de Madrid por ejemplo podemos alcanzar hoy las próximas tardes máximas de treinta y uno treinta y dos grados durante las tardes y hasta primeras horas de la noche un poco de viento y como decimos durante las noches seguidas refrescando a la espera de que el fin de semana las tormentas pueden ganar protagonismo durante las tardes así

comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica dice a Molina David Nieto hoy en la producción Teresa Rubio

Voz 1434 10:54 ha pasado más de año y medio desde que ahora Madrid el Partido Socialista aprobaron en solitario la creación de una tarjeta de vecindad para los inmigrantes sin papeles una iniciativa de los socialistas para garantizar derechos básicos a las personas que estén en situación irregular en Madrid hablaban de acceso a la sanidad la educación por ejemplo cuando se hizo el anuncio en aquel momento año y medio después tras sucesivos retrasos con la llegada del Aquarius muy muy reciente la alcaldesa más la Carmena ha anunciado esta mañana que la tarjeta estará lista la primera semana de julio ya ha concretado que dará acceso a quienes cumplan una serie de requisitos a los programas de formación del Ayuntamiento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0861 11:35 buenas tardes con año y medio de retraso pero ella

Voz 0622 11:37 fecha para que el Ayuntamiento empiece a cumplir su compromiso será dentro de un par de semanas cuando el gobierno municipal comience su distribución después de que fuera aprobada en octubre de dos mil dieciséis con los votos de Ahora Madrid del grupo municipal socialista de momento se entregará a aquellas personas que hayan sido atendidas en los centros de servicios sociales en los últimos seis meses la idea de esta tarjeta para los sin papeles es que pueda ser un instrumento más para acreditar ante los jueces el arraigo en la ciudad este documento podrá ser solicitado por los inmigrantes que se empadronen en los centros sociales donde se les esté atendiendo

Voz 2 12:13 desde hace medio año la tarjeta a su vez

Voz 0622 12:15 permitirá el acceso a los cursos de la Agencia Municipal de Empleo a partir de ahí el Ayuntamiento propondrá al Ministerio del Interior una regulación extraordinaria de las personas que tengan la tarjeta ya hayan asistido satisfactoriamente a los cursos

Voz 1410 12:31 llevamos año y medio luchando a brazo partido con ello pero bueno la tarjeta está aquí a partir de la semana de la primera semana del mes de julio vamos a empezar a repartirlas van a hacer posible algo en el marco que tenemos que todavía es estrecho que tiene que cambiar pero en el marco de lo posible vamos abrir ese hueco lo que podemos al Ayuntamiento para aportar una línea más de posibilidad de integración

Voz 0622 12:56 palabras de la alcaldesa durante una conferencia sobre migrantes en la que también han intervenido el presidente de la comunidad Ángel Garrido el cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro al término del acto el párroco de San Carlos Borromeo Javier Baeza que ha convertido su iglesia de Entrevías en un espacio de acogimiento e integración valoraba el anuncio de Manuela

Voz 0809 13:16 Carmena me lo positivo

Voz 14 13:18 eh estábamos esperando porque ya se nos anunció hace casi años pero bueno pues todo lo que sea

Voz 1434 13:24 a Tavares para que las personas migrantes

Voz 14 13:27 es no sólo tengan el reconocimiento formal de Ciudadanos en la ciudad sino que además puedan ejercitar sus derechos será siempre bienvenidos ha puesto el uno de julio esperemos que el día dos no tengamos que lamentarnos es saludable y positiva

Voz 0622 13:39 la alcaldesa además ha explicado que el Ayuntamiento va a cambiar el logo de promoción de la capital como destino turístico por un nuevo iconográfico para que pueda ser reconocida como la Ciudad de la abrazo

Voz 1410 13:50 ustedes han estado en Nueva York que en otra ciudad pues conocerán pues que es ese corazón I la Nueva todo eso son iconos de las ciudades esas hoy hemos propuesto un icono que esperemos que sea acogido y que al final identifique totalmente en nuestra ciudad son dos brazos que abrazan no queremos que Madrid tenga esta icono queremos que Madrid sea una ciudad de verdad de integración y de acogida en todos los terrenos

Voz 0622 14:18 durante su intervención Ángel Garrido ha reclamado una respuesta conjunta de las administraciones en la atención a los migrantes la Comunidad de Madrid ha atendido a trescientos veintinueve refugiados que hasta este momento ha reaccionado la Unión Europea

Voz 1434 14:31 a Manuela Carmena Ia Ángel Garrido el presidente de la comunidad que han asegurado también en ese acto en esa conferencia que esos administraciones están listas para acoger a las personas que llegaron este fin de semana en la flotilla del Aquarius pero que siguen esperando peticiones concretas del Gobierno central de su competencia

Voz 0177 14:48 la hago en este caso la autoridad del Estado el Gobierno a la acción y por tanto serán ellos los que nos digan como ha ocurrido en otras ocasiones que número de de personas e tenemos nosotros que acoger

Voz 1434 14:58 ya sabéis que estamos preparados pero aún no no se nos ha dicho nada la alcaldesa de la capital que antes de asistir a la conferencia Avda esto como la oposición en bloque ha cargado contra ella por la forma en la que está gestionando la Comisión de Cultura además de alcaldesa ya saben Carmena tiene las competencias en esta materia desde que destituyó a Celia Mayer en un comunicado suscrito por Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos que han leído sus portavoces esta mañana la Comisión han acusado a Carmena de pervertir la convirtiéndola en un instrumento de autopromoción Carmena se han mostrado después sorprendida

Voz 1410 15:33 sí a Carmena gobernar es hacer un Madrid mejor entre todos no frente a aquellos que no pensamos igual que usted usted ha pervertido esta comisión convirtiéndola en un instrumento de autopromoción usted no nos facilita

Voz 15 15:46 el mismo día lo sabe muy bien la información que necesitamos para ejercer adecuadamente en nuestra labor de oposición

Voz 1434 15:52 todos los grupos declaramos nuestro rechazo a esta actitud no tenemos nada más que añadir nada más que escucha que usted no cambio de actitud no acabo de comprender muy bien

Voz 1410 16:03 qué es lo que ustedes quieren les digo la verdad no sé si lo que quieren es que les mandé el Power Point con anterioridad creo que ninguno de ustedes me envía a mí el texto por qué ustedes hacen el desarrollo correspondiente de sus preguntas en el saco

Voz 1434 16:18 prisión por cierto Carmen ha explicado que su Gobierno trabaja en un proyecto para que Madrid cuente este verano con una plaza con una playa en plena Plaza de Colón al estilo ha dicho de otras ciudades europeas unas instalaciones acuáticas propuestas por una empresa privada la oposición la criticado que ceda para ello un espacio público se lo venimos contando hoy en la ser novedades sobre el caso de presuntos malos tratos a un niño con autismo en un colegio público de educación especial de Getafe el juez que instruye la causa ha pedido una batería de informes a la Consejería de Educación y al mismo centro para aclarar entre otras cosas si en el trato que con a ese menor respetaron la Convención de los Derechos del Niño las recomendaciones de las Naciones Unidas para personas con discapacidad Laura Agut

Voz 1275 17:01 el titular del juzgado número uno de Getafe acepta la petición de la fiscalía y ordena al colegio a la Inspección Educativa ya la Consejería de Educación que les haga llegar todos los informes sobre las actuaciones que pusieron en marcha desde que los padres de este niño de ocho años denunciaron los malos tratos de sus profesoras y del personal del colegio el magistrado quiere saber si el centro siguió la Recopa en daciones de Naciones Unidas en el programa elaborado para este menor y en concreto pone el foco sobre dos asuntos las medidas de bloqueo y las salas de aislamiento las llevadas a las blancas el juez pide que aclaren si esos métodos se usan en todos los colegios de educación especial de la región el juez ordena también a instancias de la fiscal que un profesional médico evalúe el niño hora determinarse el comportamiento de los profesionales del colegio ha perjudicado su desarrollo además el magistrado ha citado a declarar en septiembre a una de las tres trabajadoras imputadas auxiliar del colegio para que identifique a los monitores del patio del comedor que aparecen en las grabaciones aportadas por la familia llamará también como testigo a la orientadora del colegio Santiago Ramón y Cajal

Voz 1434 18:02 al dos de la tarde dieciocho minutos aquí hemos

Voz 2 18:05 Urda cartuchos en Madrid

Voz 1434 21:27 Pablo Casado el desde hace tiempo posible candidato del PP a la Alcaldía de la capital posible candidato también a la Comunidad es desde hoy oficialmente candidato a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular Nacional tanto el presidente de la comunidad Ángel Garrido como el portavoz popular en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida celebran su decisión

Voz 0177 21:48 conoce perfectamente el partido a nivel nacional por lo tanto es un estupendo candidato de mí me alegra que haya personas que son muy válidas para el Partido Popular que opten por presentarse es una decisión valiente y deberá que me alegro mucho

Voz 27 21:58 ya lo sé pasó pues a mi me parece una buena noticia que Pablo Casado se presente yo creo que es importante que para este congreso haya varias personas que estén dispuestas a hacer un debate ideas que es lo que la sociedad también nos reclaman

Voz 1434 22:10 esta mañana se ha reunido la dirección del PP de Madrid de la que forma parte Pablo Casado y hasta hace unos minutos comparecía en rueda de prensa la portavoz Isabel Diaz Ayuso vamos a la sede de la calle Génova Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 22:22 qué tal buenas tardes el PP de Pío García Escudero ha tenido hoy su primera Junta directiva semanal su primera reunión de maitines por cierto sin Ángel Garrido que tenía revisión médica esta mañana por su dolencia en el riñón el efecto que irrumpido de lleno en esta rueda de prensa del PP de Madrid uno a portavoz Isabel Diaz Ayuso acaba de defender la neutralidad de los populares madrileños ante el futuro congreso nacional del PP no se van a decantar por nadie no se apostarán por un candidato porque Madrid es la anfitriona de circo de ese congreso de hecho estarán en el comité organizador por eso prometen absoluta neutralidad pese a que hoy mismo el presidente ya lo hemos escuchado han defendido ya ha casado como un buen candidato la portavoz popular comparte esos piropos incluso como hipotético candidato a la comunidad

Voz 28 23:04 bueno Pablo Casado es un candidato consideramos que es muy bueno para cubrir cualquier plazo puede ser un gran presidente del Partido Popular puede ser un gran presidente de la Comunidad de Madrid yo no hablo sobre futuribles la realidad el hecho es que ahora mismo es un candidato ir deseamos bueno como al resto que tenga bueno pues que pase una tiempo sobre todo para disfrutar y para vivir la política

Voz 0861 23:29 de puertas adentro en el PP de Madrid Si nos va sí valoran positivamente que Pablo Casado haya tomado la iniciativa frente al inmovilismo de otros posibles candidatos como Núñez Feijóo Sáenz de Santamaría o Cospedal la clave del futuro PP estará Nos dicen en si habrá o no un relevo generacional

Voz 1434 23:44 también se ha reunido esta mañana a la ejecutiva del PSOE para estudiar entre otras cosas la fórmula para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos los socialistas pretenden convertir en un proyecto de ley la propuesta de modificación de la Ley de Memoria Histórica que registraron en su día en el Congreso mucho antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente entre otras cosas quieren que las exhumaciones sean una política pública sacar al dictador del mausoleo idear una solución a este lugar o que los juicios del franquismo sean declarados nulos de pleno derecho algo sobre todo lo de sacar los restos de Franco que no consideran prioritario ni Ángel Garrido Luis Martínez Almeida sólo asuntos

Voz 0177 24:24 hace muchos años que ya no forman parte desde luego de la agenda ni de las prioridades de los de los españoles pero la ley está para cumplirla desde luego si están de acuerdo familia Gobierno persona que tienen que estar con esa suma acción pues se después que se proceda ya pero insisto y desde luego prudencia la aplicación siempre

Voz 27 24:40 yo creo que es un aspecto puntual de una política sectaria revanchista del Gobierno de Pedro Sánchez que como no tiene mejores

Voz 0861 24:45 ideas quiere reeditar las ideas de José Luis Rodríguez

Voz 27 24:48 zapateros la cuestión de sacar a Franco los ídolos caídos es una cuestión puntual dentro de esa política general de Pedro Sánchez de fuegos artificiales para tratar de distraer la atención de los verdaderos problemas de los españoles y de tratar de reescribir la historia contra el espíritu de la Transición que yo creo que fue un éxito

Voz 1434 25:03 argumentos poco serios para la que hasta ahora ha sido presidenta del comisionado de la memoria del Ayuntamiento de la capital con Paca Sauquillo hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid de los trabajos del Comisionado lo que acaban de terminar también de las sentencias judiciales que primero anulan los cambios de nombre de algunas calles con reminiscencias franquistas y luego vuelven a dar la razón al Ayuntamiento la última sentencia en ese sentido la hemos conocido esta misma mañana Javier Jiménez Bas

Voz 0887 25:28 sí de poco serias califica las declaraciones de Garrido y Almeida para Sahuquillo es ilógico que un dictador y las personas que murieron bajo su dictadura compartan espacio

Voz 29 25:37 desde luego sea un conflicto artificial a lo mejor para el presidente de la comunidad pero para las víctimas que fueron llevadas allí a las familias de estas víctimas sin saber a dónde estaban enterrando las todas juntas y mezcladas y en malas condiciones no es un conflicto artificial PC unas declaraciones muy poco serias

Voz 0887 25:54 micrófonos de la SER Sahuquillo conocía la decisión de un juzgado que ha dado la razón al Ayuntamiento en el cambio de nombre de las calles de Millán Astray General Yagüe general García Escámez

Voz 29 26:04 parece que es una buena noticia pero es verdad que hay recursos en diferentes juzgan

Voz 1434 26:09 donde unos eh este Sagan

Voz 29 26:12 por parte el Ayuntamiento que pueden recurrirlo pero hay otros que se han perdido

Voz 0887 26:16 Sauquillo ha desmentido además que el Comisionado haya finalizado su labor por cualquier tipo de discrepancia con el Ayuntamiento es más asegura que nació con la idea de un año y sus trabajos han durado dos lo único que falta ahora es que sus recomendaciones se pongan en práctica porque dice es de justicia

Voz 1434 26:31 la Federación Profesional del Taxi decidir esta tarde si sus taxistas se ponen uniforme a partir de las cuatro y media de la tarde se celebra una asamblea de trabajadores aunque según sus portavoces la medida tiene ya bastante aceptación Sonia Palomino si mil doscientos trabajadores están

Voz 1915 26:47 llamados a la votación la propuestas uniformar a toda la plantilla con pantalones azul oscuro polo o camisa azul celeste

Voz 1434 26:52 a quién quiere Concha que te con corbata un pañuelo en el

Voz 1915 26:55 caso de las mujeres y queda prohibido el uso del pantalón vaquero la Federación Profesional del Taxi dice que se trata de dar una imagen corporativa aunque niega que sea para competir con empresas como Uber Octavi Fay José Miguel Fúnez es miembro de su junta directiva

Voz 30 27:08 llevamos años intentando el intentar modificar este de hecho a través de la ordenanza municipal que es nuestra Ayuntamiento de Madrid lo hemos intentado que pues se nos estamos encontrando este son para que a través de nuestra ordenanza municipal se juega musical

Voz 1915 27:25 de cara al futuro proponen igualar la vestimenta todos los taxistas de Madrid a los quince mil porque la actual ordenanza si obliga a los taxistas a cuidar su aspecto y prohíbe el calzado deportivo los pantalones cortos los bañadores o las camisetas sin mangas aunque no dice nada de uniformes de aprobarse la medida se pondría en marcha a mediados de septiembre y un apunte más veremos en qué queda a los agentes de la pole

Voz 1434 27:44 decía nacional de la Guardia Civil agrupados en el colectivo LGTB Ripoll han pedido por carta al nuevo ministro de Justicia que les permita desfilar con uniformar el nuevo ministro de interior que les permita desfilar con uniforme en la manifestación del Orgullo que tendrá lugar el próximo siete de julio en Madrid o al menos como alternativa que les permitan llevar brazalete eso bandas con los colores del iris eh ya desfilaron el año pasado aunque entonces no lo pudieron hacer con el uniforme

Voz 11 28:14 eh

Voz 1434 29:00 Iván Álvarez vamos con los deportes buenas tardes

Voz 0887 29:02 queda al cristiana buenas tardes Dani Carvajal ya está recuperado de su lesión y no se descarta que el miércoles pueda ser titular ante la selección de Irán en baloncesto el Real Madrid estaba sal una victoria de proclamarse campeón de la Liga Endesa los de Laso impusieron ayer a Baskonia por cinco puntos siete ocho ocho tres partidazo de Luka Doncic con veinte puntos nueve rebotes y veintinueve de valoración el Madrid manda dos uno en la serie y Sergio Llull tiene muy claro cuál es el objetivo

Voz 31 29:26 somos el Real Madrid siempre jugamos para ganar está claro que nosotros mañana vamos a salir a morder desde el principio queremos ganar la Liga aquí eh cuanto antes posible para cerrar un año histórico

Voz 0887 29:38 mañana martes a las nueve de la noche en el Buesa Arena cuarto partido de la final el Madrid será campeón si gana en Vitoria y otro que puede ganar mañana el título el caso de la Liga Nacional de Fútbol Sala es Movistar Inter que juega mañana al quinto y definitivo partido ante el Fútbol Club Barcelona

Voz 1434 29:50 gracias Iván tenemos veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1 30:01 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:20 qué tal buenas tardes es una imagen que no se había visto nunca un familiar del Rey en prisión Iñaki Urdangarin elegido finalmente la cárcel de Brieva en la provincia de Ávila para cumplir su condena por el caso no se ha entrado hoy pasadas las ocho de la mañana en una cárcel de mujeres cercana a Madrid donde hay un módulo específico para hombres que es donde Urdangarín va a estar va a estar el solo y al menos diecisiete meses que es el tiempo mínimo que debe tras cubrir hasta que pueda pedir permisos penitenciarios el Gobierno asegura que Urdangarin no tiene trato de favor por estar en esa cárcel algo que otros partidos ponen en duda escuchamos a la ministra de Justicia Dolores Delgado a Pablo Echenique de Podemos Inés Arrimadas decirlo

Voz 6 30:54 buenos el Estado de derecho ha funcionado los tribunales han funcionado la ley es igual para todos

Voz 4 31:00 presos comunes en este país no tiene los vimos privilegio fecundado

Voz 1410 31:05 Israel respetamos las decisiones judiciales y que en Se trata el señor Urdangarin como a cualquier otro ciudadano

Voz 2 31:13 perdón y quién quiere a presidir el Partido Popular ya puede registrar su candidatura centran la atención dos nombres Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo de momento ninguno de los dos ha dicho nada pero sí que hay en dirigente del partido que ha anunciado que se presenta es Pablo Casado que tiene encima dos investigaciones por sus estudios y que quiere entrar en la cara

Voz 0260 31:30 mira esto es un proyecto renovador pero integrador un proyecto en el que estamos orgullosos de lo que hemos hecho bien pero que queremos cambiar lo que no hemos hecho también en definitiva esto es un proyecto ambicioso para llegar al Gobierno de España cuanto antes pero sobre todo para reconectar con nuestros afiliados para recorrer con ilusión todas nuestras sedes para volver a revitalizar el mejor partido de España

Voz 2 31:53 el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha dicho también que está recogiendo avales para presentarse es lunes dieciocho de junio hay más en titulares con Toñi Fernández e Isabel Quintana

Voz 1434 32:03 buena parte de los casi mil trescientos inmigrantes que viajaban en el Aquarius ya han expresado su deseo de ir a Francia Carmen Calvo vicepresidenta el Gobierno

Voz 9 32:12 prácticamente la mitad ha manifestado su Francia y nos pareció que era oportuno que Francia ofreciera también a quienes quieren ir a Francia

Voz 1434 32:20 pero ese país dice que se ahí mal interpretados ofrecimiento que apenas afectará a media docenas de inmigrantes pero es que además la Comisión de Ayuda al Refugiado asegura que todos los que viajaban el Aquarius ha pedido asilo y el sistema está colapsado Estrella Galán veamos que el sí

Voz 32 32:36 Gemma acogida pueda asumir este grupo de personas al igual que otras muchas que están ya en las listas de espera

Voz 1434 32:42 una víctima mortal más ha ocurrido en Badalona donde un hombre se ha entregado la Guardia Urbana haya confesado haber estrangulado su pareja dice que en defensa propia

Voz 2 32:50 paso de la inhabilitación la Fiscalía ha pedido al sobre

Voz 1434 32:52 temo que confirme el procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont el del resto de la cúpula el proceso supondría la suspensión cautelar de sus derechos políticos además les estamos contando que el Grupo Parlamentario Junts pel Sí en el Congreso también financió el referéndum ilegal

Voz 2 33:05 el uno de octubre según un informe de la Guardia Civil en lista de

Voz 1434 33:08 pero lo está contando la SER el Gobierno descarta de momento eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas que reporta a las arcas públicas unos cuatrocientos millones de euros al año Carmen Montón ministra de Sanidad

Voz 20 33:19 el salvo nos va a llevar más tiempo pero en este momento hemos empezado paso la su primer universalidad paralelo vamos buscando las soluciones para el resto de cuestiones

Voz 1434 33:31 sin peaje el Gobierno va a eliminar los peajes de las autopistas entre Burgos y Álava entre Tarragona y Alicante y entre Sevilla y Cádiz son los que terminan su concesión durante esta legislatura se lo ha confirmado a El País el ministro de Fomento diésel Gate detenido el presidente de Audi por el escándalo tras la manipulación de motores diésel la fiscalía de Múnich lo acusa de fraude publicidad engaño

Voz 2 33:51 campeones en contamina España es el país de los

Voz 1434 33:54 es un europea donde más han crecido las emisiones de CO2 durante los tres últimos años Mario Rodríguez Greenpeace

Voz 4 34:00 España siga como hasta ahora lo cumplimos si España ni Europa Paris porque deberíamos estar en el dos mil treinta llegan los cincuenta por ciento de reducción de emisiones

Voz 1434 34:09 es un batiburrillo es el adjetivo causado la ministra de Industria Comercio y Turismo para definir las iniciativas que ha heredado respecto al alquiler turístico Ike se propone clarificar Reyes Maroto

Voz 33 34:19 estamos encontrando con un batiburrillo de decretos que cada comunidad autónoma está aprobando cómo fue

Voz 1434 34:25 puede aquí es verdad que nos han pedido

Voz 33 34:28 tenemos

Voz 4 34:29 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 34 34:35 Antonio Espada Iván Duque señor presidente electo de Colombia su victoria de ayer en la segunda vuelta les sitúa al frente de ese gran país a partir del siete de agosto fecha de su solemne toma de posesión la respaldan más de diez millones de votos que suponen el cincuenta y cuatro por cien de los emitidos su rival Gustavo Petro que ha contado con más de ocho millones de sufragios equivalentes al cuarenta y dos por cien deberá ser tenido muy en cuenta Albericia esporas limpieza del proceso electoral y por la rapidez en facilitar los resultados señor presidente enseguida comprobada como casi todo lo que ayuda a ganar se convierte en un inconveniente después

Voz 2 35:19 vamos a Rusia España prepara su siguiente partido ante Irán en el Mundial hoy turno para el debut de Bélgica también de Inglaterra a Francisco José Delgado buenas tardes

Voz 0699 35:28 hola Antonio buenas tardes Éstos son los protagonistas de la mañana en este día cinco del Mundial el primero en España Isco que afirma que nuestra selección se crece ante la adversidad ante verse abajo en el marcador y ante los cambios en el banquillo

Voz 1434 35:38 durante el acto enfermo ante la

Voz 0621 35:41 ha habido una al equipo ha seguido adelanta seguido unido el primer partido como ya te digo no nos vinimos abajo en ningún momento e incluso ni cuando encajamos el gol en el minuto tres luego el segundo cuando mejor estábamos ahí y al final este equipo eso corazón nunca se rinde tenemos claro a qué hemos venido oí tenemos muy charcos muchas ganas de hacer las cosas bien

Voz 0699 36:04 disco noticia en la selección y de las últimas horas la selección noticias México ganó a Alemania la alegría de México es la envidia del mundo entero habla

Voz 0260 36:11 el futbolista del Betis Andrés Guardado creo que este grupo de trabajo y el entrenador que tenemos el hombre es el México le han dado muchos palos a este más este a este misterio ya nosotros en este grupo no realmente no se no se cree mucho en nosotros venimos diciendo desde hace mucho que creo que podemos conseguir algo histórico para este para este Mundial muy hoy empezamos con muy buen pie

Voz 0699 36:31 son las voces del día el partido del momento se juega ahora mismo en el grupo F el Suecia Corea como marcha Bruno Alemany estamos en el XXXVI de partido de los Juegos aunque sin acierto en el remate no hay goles Suecia cero Corea del resto de la jornada se completa con el Bélgica Panamá y el Inglaterra Japón que abren el grupo G de momento es todo desde Moscú volvemos a las tres en el SER Deportivos del Mundial

Voz 2 36:51 gracias Pacojó nos queda el tiempo en algunos puntos de España van a ver los termómetros cerca de los cuarenta grados Jordi Carbó tal

Voz 0861 36:56 de soleada en la mayor parte del país en el Cantábrico veremos algunas nubes alternando con ratos de sol más compactas con cielos cubiertos en el País Vasco y algunas lloviznas nubes también abundantes en Canarias apenas dejarán algunas jotas y en el resto lo que decíamos sol y calor parecido al de ayer máximas cercanas a los treinta grados en la mayor parte del país superando los en la cuenca del Duero también del Ebro en el centro y sur de la península en el interior más más de treinta y cinco a cuarenta grados más bajas en puntos costeros especialmente del Cantábrico donde apenas se pasará de los veinte

con la dirección técnica de Alicia Molina aire David Nieto y con Isabel Quintana en la producción

Voz 2 39:04 Iñaki Urdangarin ya está en la cárcel el cuñado del Rey elegido finalmente la prisión de Brieva que está en la provincia de Ávila a poco más de cien kilómetros de Madrid y termina así un proceso de casi siete años desde aquel mes de noviembre de dos mil once en el que se registró la sede de una cárcel de mujeres con un módulo específico para hombres que es donde va a estar el solo Iñaki Urdangarin a las puertas de esa cárcel ha estado toda la mañana nuestro compañero Álex García

Voz 39 39:29 pasaban algunos minutos de las ocho de la mañana cuando Iñaki Urdangarin ha ingresado en prisión un ingreso que se ha llevado con total discreción y que ha pasado desapercibido de hecha hasta la medianoche de ayer el centro penitenciario de Brieva no tuvo conocimiento de que ese iba a ser el destino del cuñado del Rey a lo largo de la mañana Iñaki Urdangarin ha pasado el protocolo habitual para los presos que ingresan en la cárcel reconocimiento médico psicológico y un encuentro con el trabajador social para evaluar su estado psíquico de salud desde el módulo de ingreso pasará al módulo masculino un lugar destinado a casos excepcionales y que no había vuelto a ser abierto desde la salida del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán que cumplió condena desde mil novecientos noventa y cinco a dos mil

Voz 2 40:07 cinco Roldán que dedicó buena parte de su tiempo ayer la limpieza Urdangarin va a contar con una sala de lectura como es ese módulo Pilar Velasco buenas tardes

Voz 1743 40:14 Pérez Antonio es un módulo que primero ha necesitado acondicionamiento llevaba cuatro años cerrado desde la salida de Luis Roldán y lo han puesto a punto limpieza y pintura fundamentalmente ya que la FAC calefacción se reparó hace un año el módulo tiene cinco celdas uno es la de Urdangarin el resto están vacías tiene un patio pequeño un salón de estar con televisión y está en una zona aislada dentro de la cárcel con acceso es distó estos al resto de departamentos Urdangarin no puede estar en contacto con las reclusas así que utilizará las zonas comunes como el gimnasio en horarios distintos tendrá que solicitar los libros de la biblioteca por catálogo a los funcionarios hemos preguntado Antonio los sindicatos si estamos ante una situación de privilegio y aseguran que se trata más bien de una excepcionalidad no es una cárcel que pidan otros hombres debido precisamente a este aislamiento del resto de interno

Voz 2 40:58 no es allí bastará al menos diecisiete meses como dices Pilar sin contacto con la reclusas en ese tiempo ese casi año y medio no puede optar a permisos penitenciarios

Voz 1743 41:06 así es un tercio de los cinco años y diez meses de condena hasta que pueda solicitar permisos ordinarios de salida de la cárcel esto mientras Iñaki Urdangarin se ha clasificado en segundo grado lo cual es previsible esta condición le permitirá a partir de ese plazo disfrutar de dos tipos de permiso uno de cuarenta y ocho días al año repartidos en tandas de seis días y otro de treinta y seis días y se queda en ese segundo grado y en cuanto al régimen de visitas durante estos meses Urdangarin recordar que tiene derecho a sus comunicaciones una semanal entre cristales de unos cuarenta minutos un vis a vis mensual que puede ser familiar o íntimo ideas llamadas telefónicas semanales previa autorización del centro

Voz 2 41:42 gracias Pilar hoy se cumplen justo cuatro años del día en que el Rey Juan Carlos promulgó la ley orgánica que regulaba su abdicación cuatro años después a su sucesor a su hijo Felipe la entrada en prisión de su propio cuñado ha coincidido con un viaje oficial a Estados Unidos y desde allí la postura de la Casa del Rey sigue siendo la misma que hasta ahora respeto a las decisiones judiciales ni un comentario más en ese viaje está nuestra compañera María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 42:03 Es tarde silencio Reale mutismo total ante el ingreso en prisión de Urdangarin la reacción de Zarzuela es que no hay reacción ningún comentario único

Voz 2 42:11 Mónica Downey valoración todo está ya dicho

Voz 1444 42:13 es el desenlace a un procedimiento judicial que ya está valorado con la última decisión del Supremo con la consabida frase del respeto al poder judicial y por tanto ni dicen ni

Voz 1434 42:22 Ana decir más de uno se mueven estén donde estén

Voz 1444 42:25 en la casualidad ha querido que al Rey le pille le Host la entrada en prisión de Urdangarin con océano de promedio de cara al exterior nada altera la agenda oficial de los Reyes en Texas en San Antonio que hoy se centra en fomentar la economía de las relaciones comerciales Cremades el escapa tuviese trata de mantener el tipo en un día difícil porque la foto aunque den por amortizado el caso sigue siendo

Voz 40 42:47 dolorosa para la Casa Real justo cuando están a punto

Voz 1444 42:50 de cumplirse los cuatro años de reinado de Felipe VI

Voz 2 42:53 escuchábamos en portada que Podemos ha insinuado ha dicho hoy que este encarcelamiento solitarios un trato de favor algo que niega el Gobierno y mientras tanto el antiguo socio de Urdangarin Diego Torres que también debe ingresar hoy en prisión de momento lo que ha hecho es pedir el indulto Palma Juan Antonio moda

Voz 0861 43:07 aún así esta petición no paraliza el ingreso en la cárcel que deberá hacerse efectivo hoy antes de la medianoche Torres ha pedido también que se suspenda la ejecución de la pena mientras se resuelve esta petición el jueves de la semana pasada conocíamos que ingresar en las próximas horas en la cárcel de Cambrils dos de Sant Esteve Sesrovires en Barcelona para cumplir la condena recordamos el Supremo rebajó a cinco años y ocho meses la condena al ex socio de Urdangarin por delitos como malversación prevaricación fraude a la administración

Voz 2 43:36 siguen quiere presidir el Partido Popular ya puede registrar en Génova su candidatura plazo abierto hasta las dos de la tarde de pasado mañana miércoles y de momento además del diputado José Ramón García Hernández quién hoy ha dado un paso adelante y dice que quiere optar ese cargo es Pablo Casado es el vicesecretario de Comunicación del PP que ha tenido un año movido por las distintas publicaciones que han ido mostrando supuestas irregularidades en sus estudios de hecho todavía se está investigando ese asunto hay dos investigaciones abiertas mientras el anunciado su proyecto a futuro en el que se ha presentado como alguien que ha dado la cara Iker representa a los afiliados informa María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1434 44:08 sí buenas tardes para algunos cargos populares casado es el Ribera del PP el vicesecretario de Comunicación de la formación conservadora ha dicho que mañana presentará su equipo que tiene un proyecto renovador pero integrador en el centro de la polémica por su máster sus estudios ha dado un paso al frente con estas palabras

Voz 0861 44:24 siempre he pensado que hay que dar la cara