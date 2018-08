Hora 14 (17/08/2018)

Voz 1 00:00 a las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 7 00:44 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas

Voz 1 00:57 Barcelona ha recordado a las víctimas de los atentados de los que se cumple hoy justo un año

qué tal buenas tardes ha sido el sonido de la mañana el de la música y el de las víctimas protagonistas del acto de homenaje en el primer aniversario de los atentados el acto que se ha celebrado en la plaza catalán ya sin incidentes y con los representantes políticos en segundo plano el espacio principal para las víctimas sin discursos políticos con la poesía como instrumento para recordar a quienes fallecieron allí estado Aitor Álvarez buenas tardes buenas

Voz 8 01:40 les Antonio pues si este protagonismo de las víctimas

Voz 1 01:42 claramente desde un principio porque los políticos como

Voz 8 01:45 días se han situado en una segunda fila y las víctimas evidentemente ocupaban la primera desde allí todos han podido escuchar cuatro canciones interpretadas por estudiantes de música de Barcelona primero Somewhere over Over the Rainbow

Voz 1 01:55 y pues Imagine de John Lennon expuesto

Voz 8 01:58 el huya de Leonard con EMI para acabar cual sábados Nit por Churchill saldo a Jaume Sisa a continuación se ha leído un discurso en los ocho idiomas que hablaban las víctimas mortales de aquel diecisiete de agosto

Voz 1 02:08 al mismo tiempo flores peluches y cartas han recordado también en las víctimas en el mosaico de Joan Miró en el centro de la Rambla punto en el que está Elisenda culé

Voz 1509 02:16 sí buenas tardes aunque empiece a oscurecer parece que va a llover siguen llegando personas dejando mensajes de apoyo flores velas otro tipo de ofrendas la Rambla callado a las diez de la mañana cuando las víctimas de los atentados han depositado sus flores ahora vuelve el ruido irá multitud alegando hacia

Voz 0931 02:32 esta tarde y mañana en Cambrils siguen los actos de recuerdo el día en

Voz 1 02:35 casado con el discurso institucional del presidente catalán de Quim Torra en el que ha recordado uno de los ex dirigentes catalanes

Voz 0931 02:41 actualmente en prisión para los trabajador sanitario modesto enviar el reconocimiento los trabajadores sanitarios para los miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban división y los responsables que decidieron duda que hoy sigue dirigieron el dispositivo de aquellos días extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero forro y el consejero Joaquim informen amparan injustamente en prisión al frente a ser respetado el deseo de las víctimas de que hubieron

Voz 9 03:14 intentará aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica de una quiebra la convivencia de la concordia de la sociedad es sencillamente indignante que han intentado

Voz 10 03:30 por no contar con algunas proclamas con algunos actos para realizar durante el día pero no lo van a conseguir yo creo que somos muchos más los demócratas que estamos sumidos independientemente de ideologías

Voz 1 03:40 en la SER hemos hablado a primera hora antes de los actos tanto con la alcaldesa de Barcelona como con el ministro del Interior Ada Colau ha destacado la fortaleza de los habitantes de la ciudad

Voz 0008 03:48 en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad entonces querían infundir nosotros sólo consiguieron ser pudieron hacernos daño pero no con contagiado en su día

Voz 1 04:00 si Fernando Grande Marlaska ha recordado que no hay seguridad total que el nivel de alerta antiterrorista se va a mantener en el cuarto de un total de cinco Además cree que tal y como piden las víctimas se debe considerar que el plazo para que soliciten ser consideradas como tales se alargue

Voz 0639 04:14 tenemos un plazo es un plazo legal la modificación legal exige su tiempo lo que sí hacemos hemos hecho y haremos siempre es una interpretación absolutamente flexible de los tiempos para dar satisfacción al conjunto de las víctimas del terrorismo y otra vez

Voz 1 04:30 más como colofón a la mañana que también ha estado en la SER la de un artista que ha subrayado que el dolor aun refuerza más su amor por Barcelona Joan Manuel Serrat

Voz 11 04:37 se comportó mucho ver la respuesta que tuvo la ciudadanía ni Barcelona es una más de todas las Barcelona que que se confunde en esa mezcla antes entre Vera que yo digo que la quiero como un recluta un recluta enamorar

Voz 12 05:02 la deuda pública española alcanzó un nuevo récord en julio al aumentar en más seis siete mil millones con respecto a mayo la deuda suyo por segundo mes consecutivo suma ya mil trescientos sesenta y tres billones de euros

Voz 0866 05:12 el presidente del PP del Bierzo se reunió con el empresario José Luis Ulibarri después de que éste le pidiese un contrato de trescientos mil euros el encuentro se produjo en una nave industrial por miedo a que alguien grabado

Voz 12 05:24 esos conversación la policía de San Sebastián investiga la violación de una menor por parte de otros tres menores los hechos ocurrieron en la plaza de la Zurriola la playa de la Zurriola uno de los supuestos autores ha sido puesto en libertad

Voz 0866 05:34 el BOE publicaba los admitidos y los denegados en el concurso para renovar la administración de Radio Televisión Española entre los rechazados la periodista deportivo deportiva Paloma del Río o Eladio Jareño anterior

Voz 12 05:45 el director de Televisión Española dos opositores venezolanos niegan las acusaciones de Julio Borges a Zapatero Timoteo Zambrano y Enrique Márquez presenta presentes en las negociaciones descartan que el ex presidente español amenazase al opositor al régimen

Voz 0866 05:58 de Europa y en cuanto los deportes Juan Carlos Navarro deja de ser jugador del Barcelona de baloncesto después de diecisiete años y pasa a formar parte de la estructura del club y arranca hoy la Liga en Primera Girona Valladolid y Betis le

Voz 1 06:09 dos y seis seguimos

Voz 0861 06:37 qué tal buenas tardes Madrid tristemente sabe de sobra el dolor que causa el terrorismo por eso hoy Madrid también ha sumado al cariño hacia las víctimas de los atentados de Barcelona de Cambrils

Voz 13 06:55 claro respaldo nuestro cariño nuestro

Voz 14 06:58 espetó a todas y cada una de las víctimas a todas y cada una de las personas que perdieron su vida en los atentados tanto de Barcelona como de Cambrils

Voz 1608 07:06 un año después transmitir una vez más el nombre de la corporación municipal de todo el pueblo de Madrid nuestro abrazo nuestra solidaridad con el pueblo de Barcelona nuestro apoyo y nuestro recuerdo de las víctimas y poner en valor pues esa serenidad es amor por la libertad por la diversidad ese amor por la democracia que un año después el Kirmen

Voz 0861 07:24 lo cero en plena Puerta del Sol frente al parece Cibeles vecinos y políticos han guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas tanto el vicepresidente de Madrid Pedro Rollán como en el de funciones de la capital Nacho Murgui han coincidido en que hoy es el día de las víctimas ya hay que aparcar cualquier sesgo político derecho lo han conseguido pero la paz no es total hoy se recrudece la batalla abierta entre PP y ahora a Madrid por el centro de acogida de Carmena que quiere instalar en un edificio municipal en Tres Cantos como les adelantamos ayer aquí en la SER el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el PP pone pegas a la viabilidad legal de ese centro para inmigrantes por varios motivos primero pero porque el edificio no han pasado la inspección técnica obligatoria y segundo porque el terreno no tiene licencia para uso residencial el de Carmena no ha pedido el cambio y en cualquier caso tardaría casi dos años en concederse hoy el Ayuntamiento de la capital dice que van a estudiar la viabilidad técnica para abrir ese centro de acogida el alcalde funciones Nacho Murgui entiende que es posible aunque ahora los plazos se alargan reconocen que quizás lo abran en los próximos meses

Voz 1608 08:32 no es que de la viabilidad técnica incluye las condiciones en las que está el edificio un edificio no puede que paseo no la hice eso hay que verlo están los técnicos municipales estudiando y en todo caso habrá que tomar las medidas para que cumplan las condiciones de accesibilidad de seguridad salubridad como sería en cualquier

Voz 0861 08:48 caso pues el Ayuntamiento de Tres Cantos aborta cualquier plan a corto plazo directamente le han pedido ya Carmena que renuncie a este proyecto de acogida en esa residencia porque sin licencia Inite no pueden abrirlo y si lo hacen sería una irresponsabilidad en seguían este Hora catorce intentaremos hablar con el alcalde funciones de Tres Cantos es viernes la educación concertada sigue ganando terreno en Madrid titulares con Sonia Palomino Isar hacen

Voz 1315 09:16 en la última década se han abierto en la Comunidad de Madrid cincuenta aulas al año en colegios públicos y doscientas al año en colegios concertados crece la educación concertada mientras desaparecen critican los partidos de la oposición en las aulas

Voz 1915 09:27 la pública una semana después la Comunidad de Madrid sigue sin nombrar a un nuevo director de gestión en el suma uno uno dos el anterior se lo contamos en la SER fue cesado por estar imputado por prevaricación si se va a cubrir en los próximos días la plaza de oncología del Ramón y Cajal que al jefe de servicio tenía vacante desde hace casi un año

Voz 1315 09:43 el menor con autismo que la Comunidad de Madrid dejó desprotegido al cumplir dieciocho años ya tiene una plaza adjudicada en un centro de Ciempozuelos la Consejería de políticas sociales le ha asignado este espacio después de la recomendación que hizo la semana pasada el Defensor del Pueblo aunque niegan que tenga algo que ver a partir del lunes cierra la estación de metro de Gran Vía los tres

Voz 1915 10:00 es de las líneas uno y cinco no van a parar allí desde el veinte de agosto y hasta mediados de abril del año que viene comienzan las obras de instalación de nuevas escaleras mecánicas y ascensores

vamos a buscar a esta hora de la tarde las principales complicaciones y es que las hay en las carreteras madrileñas conectamos con la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 10:24 buenas tardes hasta ahora de momento tan sólo en contra modos hay retenciones importantes en las salidas de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia allí en la A42 en la zona de San Andrés sentido Toledo tengan precaución se iban a transitar por alguna de estas carreteras en el resto de la red vial madrileña de momento a esta hora se circula sin problemas eso sí recuerden que es viernes una jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes modere la velocidad y recuerden al volante cero alcohol cero así a las

a las puertas del fin de semana vamos a conocer también qué les espera en cuanto al tiempo pronóstico Jordi Carbó

Voz 0978 11:02 a lo largo de la tarde iba a ser sol veremos algunos nubarrones como mucho en algunas cotas pero básicamente seguir haciendo sol Hinault mucho calor máxima alrededor de los treinta grados en Madrid en gran parte de la comunidad con viento reforzándose del norte que puede superar los cuarenta kilómetros por hora y eso ayudará que todavía se note menos calor y el fin de semana tiempo soleado tanto el sábado como el domingo temperaturas no muy altas durante las tardes como hoy alrededor de los treinta las máximas de noche va a refrescar especialmente en la noche del sábado al domingo cuando nos situemos con mínimas alrededor de los quince grados más bajas en pueblos de montaña

están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Beatriz Montalvo Borja González y Teresa Rubio en la producción hoy estaba previsto que abriese sus puertas la residencia Palacio Valdés reconvertido en un centro de acogida para inmigrantes sin papeles pero de momento es estreno Se aplaza incluso hasta dentro de algunos meses según ha dicho hoy el alcalde funciones Nacho Murgui como les adelantamos seguir aquí en la SER el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el PP donde se ubica físicamente ese centro pone pegas legales a ese espacio para inmigrantes por varios motivos el principal el edificio no ha pasado a la Inspección Técnica de Seguridad segundo el terreno no tiene licencia para uso residencial mueren el equipo de cara Mena dicen ahora que están estudiando la viabilidad técnica para abrir ese centro de acogida ellos entienden que si es posible pero lo dicho lo están estudiando por cierto después de que la propia alcaldesa Manuela Carmena ya lo hubiese anunciado públicamente Javier qué tal buenas tardes

Voz 16 12:40 buenas tardes desde el Ayuntamiento de la capital siguen dispuestos a realizar ese proyecto aunque ahora Nacho Murgui alcalde en funciones reconoce que no será tan a corto plazo como se anunció al principio

Voz 1608 12:51 bien pues en los próximas semanas en los próximos meses

Voz 16 12:54 las fuera necesario un cambio de licencia que el Ayuntamiento todavía no ha pedido la puesta en marcha se podría retrasar casi dos años en cualquier caso la intención del Ayuntamiento de Madrid es pasar cuanto antes la la Inspección Técnica de Edificios que debe debería haber pasado ya en dos mil diecisiete de hecho ahora mismo los técnicos de Patrimonio están evaluando las condiciones en las que se encuentra el palacete para elaborar un informe previo donde se recojan todas las mejoras a realizar para superar esa inspección

Voz 1608 13:21 bueno es que de la viabilidad técnica incluye las condiciones en las que está el edificio un edificio no puede que pasión y eso hay que verlo están los técnicos municipales estudiando y en todo caso habrá que tomar las medidas para que cumpla las condiciones de accesibilidad de seguridad salubridad como sería en cualquier caso

Voz 16 13:38 el alcalde en funciones sigue insistiendo en que la situación ante la que nos encontramos con los migrantes es de emergencia que el proyecto es viable

Voz 0861 13:45 Javier Juárez es el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tres Cantos y alcalde en funciones qué tal buenas tardes

Voz 17 13:52 buenas tardes encontrado buena ayer recién que te

Voz 0861 13:54 tenían serias dudas de la legalidad le pregunto hoy lo tiene más claro puede o no puede abrirse esa residencia como centro de acogida de forma temporal

Voz 17 14:03 bueno a la vista de las palabras que ha trasladado el de imputaciones del Gobierno en Madrid pues creo que está claro que también ellos tienen serias dudas y que finalmente cerró ayer la imposibilidad de llevar a cabo ese proyecto en las condiciones actuales de decirlo el uso de tiene actualmente esa parcela también hincapié en edificios pues conllevaron el que con la ciertos efectuarse si se cumplen todas las normativas y todas las condiciones urbanísticas idóneas para poder llevar a boxes proyectó en donde pretende

Voz 0861 14:39 en mayo de dos mil diecisiete ustedes si no me equivoco alertaron al Ayuntamiento de Madrid es dueño de ese edificio que no había pasado la Inspección Técnica de Edificios ahora mismo esa residencia Le pregunto es segura fiel

Voz 17 14:50 y aunque se puso en contacto con el nuestro de Tres Cantos y le dijimos que tenían que pasar la Inspección Técnica en el habían pasado las preguntas que el inseguro sino que ha partido estoy construcción es necesario pasar esa inspección para que el efecto en la estructura principalmente que pueda conllevar algún tipo de peligro cosas

Voz 0861 15:15 segundo porque ustedes hoy si públicamente han dicho que ese edificio el ex consta ustedes que tiene carencias arquitectónicas de qué tipo

Voz 17 15:23 en un informe de los servicios técnicos de Tres Cantos donde se puede visualizar que no está en unas condiciones idóneas para evitar pues conocemos algún tipo de la comisión yo que en cualquier caso tamén Conde hoy algún tipo de irregularidad a la que no se ha comunicado Ayuntamiento de Tres Cantos ningún tipo B solicitud de licencia acondicionamiento y por lo tanto según los informes que tenemos nosotros desde hace un año no estaría en condiciones de habitual

Voz 0861 15:50 la ironía desagradable porque le pregunto concejal qué condiciones son las que impedirían que el mismo pueda dormir por ejemplo allí un una persona en ese edificio

Voz 17 16:01 bueno condiciones principalmente urbanísticas del uso de la Pedro de la Constitución que no permite el uso educativo ignora alojamiento residencial y por lo tanto pues condiciones de salubridad que desconocemos si en estos últimos meses últimos semanas cuando algún tipo de acción para condicional que al que yo tengo una situación de Deco y despedidas idóneas para evitar una persona

Voz 0861 16:26 ustedes estarían dispuestos a acoger en alguna de sus instalaciones ahora mismo municipales a estos migrantes hasta que se solucione todos los papeleos

Voz 17 16:34 bueno competencia que no nos corresponde a nosotros somos una administración en este caso a instancias superiores con el Estado y la comunidad de tienen que tener una política y una competencias importantes de cara de cara a esta solución a este conflicto

Voz 0861 16:50 hablando era licencias el Ayuntamiento de la capital alega que las situaciones de emergencia por eso proponen que se acojan a estas personas en ese edificio y que por tanto no sería necesario un cambio de de licencias para ustedes acoger inmigrantes no es una situación de emergencia

Voz 17 17:05 bien hacia entrar en todas las grietas que menciona una catástrofe de emergencia está claro que para el común de los ciudadanos esto no es una catástrofe por supuesto que hay un problema en cuanto la migración pueso puesto que llevamos pero lo que nuestro presidente en veo del Partido Popular ha por tratar este problema en los propios países de origen hispano tanto llevar a cabo soluciones en sus propios países cualquier caso nosotros también desde dotes tanto somos solidarios y tenemos multitud de proyectos que ayudaron y que sirven para ayudar a estas personas por ejemplo convenios con la que no para Ayuda al Refugiado convenía para dos niños ser Carlos en el Sahara en general un montón de proyectos mucho de proyectos que intentan también ayudar a estas personas que están pasando

Voz 0861 17:55 pues veremos en qué queda este conflicto entre los dos ayuntamientos sobre ese centro residencial Javier Juárez concejal de Urbanismo entre desgracias bueno pues lo cierto es que de momento el Ayuntamiento de Madrid y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado no han firmado a día de hoy el convenio para que Fear gestione ese centro residencial también hemos hablado con esta organización Natalio pero ellos están expectantes están a la espera Nos dicen de que se solucione todo el papeleo hizo hedor más importante poder asumir cuanto antes la acogida de estos migrantes buenas tardes

Voz 1946 18:25 buenas tardes sí en CEAR dicen que lo único que falta para firmar el acuerdo de cesión y gestión es resolver la parte burocrática y confían en que en que estos trámites no tarden mucho Francisco Garrido es portavoz de la Comisión

Voz 18 18:37 estamos pendientes de mostrarme no omiso activos si estos trámites administrativos o excesos el esto se aplicará en comprarle no demasiado pero bueno pues que un dos trece hermana todo esto está solucionado la poner en marcha estarán retrocesos que necesitamos para que funcione es esta

Voz 1946 19:05 Garrido dice que para la puesta en marcha del centro ellos manejan un plazo mucho más corto que no llegaría meses como sí ha dicho Nacho murió esta mañana pero que en cualquier caso no entran a valorar cuestiones técnicas como licencias inspecciones o competencias que atañen únicamente a las administraciones las fechas que manejan en CEAR se basan en las condiciones del edificio y el buen ritmo del proceso de acondicionamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento

Voz 18 19:27 el espacio está en unas buenas condiciones quizá haya que cambiar pues lo típico colchones sería la ropa de cama y poco más esto eso en un espacio que está bastante bien tratado ha sido manteniendo el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por

por eso ahora que mejoras recuerdan que la llegada de personas en situación irregular a España requiere una respuesta rápida y humanitaria e instan a las administraciones a llegar a un entendimiento entre ellas grafias Natalio

Voz 0861 20:42 desde primera hora de la mañana a quién a ser datos que demuestran cómo los distintos gobiernos del Partido Popular en la comunidad de Madrid han favorecido la enseñanza concertada de forma sistemática durante los últimos diez años por cada aula cabrían en un centro público inauguraba más de cuatro en centros privados pero todos financiadas con dinero público lo hicieron Aguirre González y lo han repetido Cifuentes y ahora el presidente Ángel Garrido Laura Gutiérrez qué tal buenas tardes

Voz 1275 21:09 qué tal buenas tardes desde dos mil ocho de media se han abierto en los colegios públicos de la región cincuenta nuevas aulas al año mientras que en la concertada la media se sitúa en doscientas dieciocho nuevas aulas en centros privados también cada año en los últimos diez años se han concertado dos mil ciento ochenta aulas la mayoría mil quinientas bajo los gobiernos de aquí R González mientras que el resto casi un treinta por ciento del total las han financiado Cifuentes el ahora presidente Garrido a lo largo de esta legislatura el primer año de gobierno de Cifuentes doscientas treinta aulas en centros privados se sumaron al convenio de conciertos después lo hicieron doscientos sesenta y este curso que viene la cifra sigue creciendo con ciento treinta y seis aulas más que recibirán una subvención pública en total en dos mil dieciocho dos mil diecinueve habrá quince mil seiscientas ochenta unidades concertadas en toda la Comunidad de Madrid eso sí en esta legislatura de Cifuentes y Garrido ningún centro conseguido un convenio educativo los últimos conciertos se firmaron con el Gobierno de González en el curso dos mil quince dos mil dieciséis

Voz 0861 22:10 bueno la educación concertada no ha dejado de hecho decrecer en estos últimos diez años un auge imparable también en esta legislatura contra el que por cierto lleva luchando la mayoría de los partidos de la oposición grupos Laura que denuncian el abandono de la pública aunque eso sí a ciudadanos no le parece mal el reparto de la tarta

Voz 1275 22:28 es hoy podemos creen que es un despropósito y que el PP está trabajando claramente como demuestran los datos de este último decenio para engordar la educación concertada y aligerar los recursos de la pública apuntan directamente a los gobiernos de Cifuentes y Garrido Juan José N a Eto'o PSOE Eduardo Rubin

Voz 22 22:44 en tu Gobierno que no sólo impulsado de forma importante a la educación concertada es que lo ha hecho a costa de la educación pública que es considerablemente peor tratada tanto los presupuestos como las normas y las acciones de impulso este Gobierno no sólo ha seguido la estela de los anteriores en su cuidado toda la concertada de descuido de la pública sino que lo ha criticado

Voz 23 23:03 un año más eso que comprobamos que los datos en la mano es que el Partido Popular está decidido a desmantelar la educación pública en favor de la educación concertada nuestra región es un proceso que Esperanza Aguirre comenzó hace muchos años y que Ángel Garrido Cristina Cifuentes no sólo han dado continuidad a este proyecto sino que lo han acelerado

Voz 1275 23:19 la danos los datos no son preocupantes no escama el reparto de recursos entre la pública y la concertada que se ha venido haciendo desde los sucesivos gobiernos del PP en Madrid Mayte de la Iglesia diputada regional

Voz 24 23:29 con todo la educación concertada como la pública son necesarias para garantizar la libertad de elección tras madrileñas desde Ciudadanos creemos que es un error tan tarde confrontar los dos modelos el costado con público porque ambas ofrecen un servicio a los niños muy necesario y que debe ser de máxima calidad

Voz 1275 23:47 en Madrid hay mil ochocientos ochenta y dos

Voz 0861 23:50 los de enseñanza públicos quinientos cincuenta y ocho

Voz 1275 23:52 concertados y mil ciento noventa y siete

Voz 0861 23:55 damos gracias Laura y una semana más de una semana después del cese del director de gestión del Summa uno uno dos que les adelantamos aquí en la SER la consejera de Sanidad sigue sin cubrir esa vacante es decir a día de hoy es suma el servicio atención urgente de la comunidad Madrid no tiene a nadie al frente de la dirección de gestión en los próximos días si se va a cubrir en cambio la plaza de Oncología del Hospital Ramón y Cajal plaza que como les adelantamos ayer el jefe de servicio dejó descubierta hice fue de vacaciones Teresa Rubio

Voz 1684 24:23 probablemente antes de una semana Estella cubierta esa plaza fija de oncólogo que el jefe de servicio ahora bajo investigación tenía vacante desde el pasado mes de septiembre la falta de personal ha sido uno de los motivos de la lista de espera de hasta dos meses que han sufrido pacientes que estaban en revisión bueno que habrá nuevo médico lo ha asegurado esta mañana el viceconsejero de Sanidad Fernando Prado

Voz 1 24:42 me dedico más que pudiera atender

Voz 25 24:44 era bajar el dos días de espera pero bueno pues no sabemos estamos mirando cuáles son las causas de que se haya demorado tanto no pero vamos se va a poner de inmediato porque evidentemente si hay una demora en la atención de los pacientes eso pues

Voz 1 25:00 tenemos que resolver otro resolverlo ya

Voz 22 25:02 no parece que era viceconsejera ha visitado esta mañana

Voz 1684 25:05 instalaciones del centro de emergencias extrahospitalarias de suma que hay en El Molar precisamente una semana después de la destitución del director de gestión Santiago Cortés que era el único alto cargo imputado por prevaricación en el caso de las ambulancias que seguían su pues

Voz 0861 25:18 tengo dos y veinticinco la semana pasada el Defensor del Pueblo dio un severo toque de atención a la comunidad Marie porque estaban dejando desamparados a los menores tutelados con discapacidad cuando cumplen los dieciocho años todo Arbide el caso de un chico con autismo y con un alto grado de dependencia que al cumplir la mayoría de edad la Comunidad Madrid le retiró la atención social y sanitaria que recibía porque ya no estaba bajo su tutela uno después de nueve meses en lista de espera casualmente tras la queja del Defensor del Pueblo esta semana la Comunidad de Madrid ha conseguido a este joven una plaza en una residencia para personas con discapacidad Enrique García

Voz 1684 25:54 el joven tiene ya una plaza asignada en un centro en Ciempozuelos allí recibirá la misma atención que ya tenía antes de cumplir la mayoría de edad y a pesar de la rapidez con la que la Consejería Le asignado esta plaza apenas una semana después de la recomendación del Defensor la Comunidad lo desvincula aseguran que ya estaban valorando la situación del joven que la recomendación del Defensor no va a suponer ningún precedente para futuros casos Miriam Rabaneda viceconsejera de políticas sociales

Voz 26 26:19 no es una cuestión de que cause precedente no por posibles casos que pudiera entenderse así lógicamente las plazas no son de un día para otro los procedimientos tardan lo que tardan en este caso hemos tenido la suerte en tales Comillas que había una plaza en mono pues en un centro de Ciempozuelos

Voz 1684 26:39 cuestión de suerte en este caso pero el resto de jóvenes con algún tipo de discapacidad seguirán pasando una lista de espera cuando cumpla la mayoría de edad para seguir recibiendo la misma atención que se les prestaba hasta ahora pero esta vez en un centro de adultos a pesar de que el defensor consideraban su recomendación que estos jóvenes al quedarse unos meses desamparados el tiempo que están en una lista de espera podrían estar sufriendo una doble discriminación por razón de edad si por su discapacidad

Voz 0861 27:04 nos vamos hasta Getafe si lo fuese un tema serio diríamos que hay algunos padres que están a fados pero lo cierto es que esto no es una cuestión de mala suerte sino de una auténtica chapuza este año Varias familias van a volver a comenzar el curso escolar con su colegio a medias Se trata del colegio El Bercial las obras han vuelto a interrumpirse la primera vez la constructora se declaró en quiebra y ahora ha sido la Consejería de Educación la que roto el contrato con la nueva empresa porque no está cumpliendo los plazos previstos para culminar la reforma de este colegio ampliamos desde ese Madrid Sur con David con Víctor Rodríguez la ampliación prevista

Voz 27 27:38 para el Colegio contemplaba cuatro aulas nuevas dos aulas específicas y espacios para desdobles entre otros equipamientos la primera constructora quebró y la segunda ha visto su contrato rescindido por la Consejería de Educación por incumplir los plazos de obra fuentes de la Consejería han garantizado que todos los niños del centro estarán escolarizados en su primer día de clase pero algunos de ellos lo harán en aulas provisionales dentro de los amplios espacios que ya están disponibles

Voz 1684 28:00 en el colegio así se lo han transmitido a los padres

Voz 27 28:03 temen que los niños acaben recibiendo clase en zonas como el comedor a principio de curso Se trata de un caso más de retraso de las obras también por problemas en la construcción por fases en el caso de Getafe el colegio Miguel de Cervantes es también tristemente famoso porque sus obras no han llegado a tiempo para el inicio de los últimos cursos

hora catorce

Voz 0861 28:25 bueno y el Real Madrid sin fichajes a la vista hace todo lo posible para retener a Luka Modric Alberto Fernández qué tal buenas tardes

Voz 0760 28:31 qué tal buenas tardes si el Real Madrid ha denunciado al Inter de Milán por el caso Modric en concreto por el hecho de contactar con el jugador antes que con el club teniendo contrato en vigor además este fin de semana empieza la Liga y lo hace con el primer duelo de equipos de la Comunidad de Madrid el domingo a las diez y cuarto de la noche se enfrenta en el Real Madrid y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu la FIFA multó al Atlético de Madrid con alrededor de cuarenta y mil euros por el fichaje de Chelsea le considera responsable de haber firmado contrato que permitía a terceros ingerir la independencia de club en cuestiones relacionadas con la contratación los traspasos que el Leganés ha presentado hoy a Óscar Rodríguez y al central Kenneth y además anunció a los fichajes del i Unió

Nos nos despedimos con música y lo hacemos con la música de hombres que que actúan esta noche en el Estadio Municipal Adolfo Suárez en Serranillos del Valle entradas desde doce euros con su música nos vamos la información continua aquí era Seth en Hora catorce adiós

Voz 28 29:46 eh

Voz 29 29:49 eh

Voz 30 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1 30:19 qué tal buenas tardes barcelona ciudad de paz con ese lema con música y con silencio y con las víctimas en primera fila la ciudad Condal ha recordado a quienes murieron y a quienes resultaron heridos hace justo hoy un año en los atentados de la rambla de Cambrils

Voz 0861 30:32 no

Voz 7 30:32 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas doblan Portillo

Voz 1 30:43 como decimos las víctimas protagonistas en primera fila en segunda las autoridades con el Rey Felipe a la cabeza recibido con aplausos a su entrada en la plaza Catalunya en la calle La Rambla en el mercado de la Boquería en el paseo de Gràcia hoy flores peluches y cartas

Voz 4 30:56 que llevaba en la camiseta yo le quitaba para tapar para taponar la cabeza una de las heridas bueno luego la DGT aquí como ofrenda en el momento de que los los hechos repasó para apoyar a toda la gente que venga aclarando fríamente yo creo que es lo mínimo que podemos hacer

Voz 1 31:15 pese a esto principal ha estado exento de discursos políticos si ha habido mensajes antes después escuchamos al presidente catalán Quim Torra al socialista Rafael Simancas a Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 0931 31:25 Assens Visconti aquellos días vamos a probar nuestra país los hechos vidas aquellos días pusieron a prueba a nuestro país y hemos salido más reforzados más unidos y más convencidos de nuestros principios

Voz 31 31:35 hoy no es día para la controversia política hoy es el día del respeto a las víctimas del respaldo a las Fuerzas de Seguridad

Voz 9 31:43 intentará aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista es sencillamente indignante

Voz 10 31:51 no metan una política en medio de las víctimas que saquen en definitiva las zarpas de la política de la de las víctimas

Voz 1 32:00 enseguida vamos a Barcelona les contamos todo lo que ha dado de sí esta mañana este viernes diecisiete de agosto hay más cosas titulares con Carlos Cala y Javier Corbacho catorce

Voz 12 32:09 operación enredar a la alcaldesa de Ponferrada llamó a Jose Luis Ulibarri para reunirse con el fuera de la ciudad el presidente del PP en el Bierzo también mantuvo un encuentro con el empresario en una nave industrial por temor a ser grabados en aquel momento la Fiscalía ya pedía siete años de cárcel para Ulibarri por la trama Gürtel otro máximo histórico la duda la deuda de las administraciones públicas alcanzó un nuevo el récord en junio y llegó a mil ciento sesenta y tres billones de euros siete mil millones más que en mayo la deuda subió por segundo mes consecutivo tras la caída de abril el grueso de la deuda más de un billón corresponde a la Administración central seguida de comunidades ayuntamientos y seguridad sociedades frontera europea El ministro de interior defiende el recurso a la condena de Estrasburgo a España por las devoluciones en caliente asegurando que la frontera sur de nuestro país es frontera de la Unión que la política migratoria europea Ike hubo países comunitarios que apoyaron ese recurso Grande esta mañana en las

Voz 0639 32:56 dejemos ahora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva en base a esa resolución la Unión Europea y en el marco de la política migratoria acordará lo lo que proceda

Voz 12 33:07 y hoy más rescates en el mar Salvamento Marítimo ha interceptado esta mañana a doscientos treinta personas a bordo de varias pateras en el Estrecho y en Alborán entre ellos viajaban cuarenta y tres menores y cuarenta y dos mujeres desde el lunes más de mil quinientos personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar a las cotas español hacia la policía de San Sebastián investiga la supuesta violación de una menor la pasada madrugada durante las fiestas tres jóvenes han sido detenidos dos de ellos menores de edad a unos el investiga también por robo al estar en posesión de algunas pertenencias la chica

Voz 1 33:34 llegan las amenazas los opositores venezolanos que participó

Voz 12 33:37 con el diálogo con el Gobierno de Maduro rechazan que el ex presidente Zapatero amenazará a Julio Borges con ir a prisión sino secundaba el acuerdo Timoteo Zambrano y Enrique Márquez lo han desmentido

Voz 32 33:47 a ciento fue muy solidario una persona afable una persona preocupada por la convivencia en el país Don no hubo tales megas sabes lo observe algún tipo de exposición amenazaban con el contrario

Voz 12 34:00 de fiesta tras la tragedia del vicepresidente italiano Matteo Salvini Ése fue nacen cena de su partido copas y tarta incluidas después de derrumbarse el puente de Génova a la opinión pública está indignada al publicarse las fotografías de la fiesta que tuvo lugar cuando ya se sabía que había más de veinte muertos en el cine estoy solo

Voz 1 34:14 diecisiete ha admitido el Boletín Oficial del Estado

Voz 12 34:17 pero hoy quiénes han sido aceptados en el concurso público para la renovación del Consejo de Radio Televisión Española entre ellos están concepción Cascajos a Jenaro Castro Juan Luis Manfredi o Paco Lobatón ochenta y seis Sweet solicitudes han sido rechazadas la mayoría por no acreditar su compatibilidad o incluso por no adjuntar la copia del DNI

Voz 1 34:34 nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 34:36 lo largo de la tarde las tormentas siguen ganando protagonismo nuevamente cerca del Mediterráneo tormentas que serán especialmente intensas como ya ha pasado las últimas horas o ahora mismo en Baleares también en Cataluña en algunos puntos se pueden llegar a superar los cien litros por metro cuadrado lluvia que además cae de manera torrencial con fuertes rachas de viento y en algunos momentos con granizo más solo en el resto del país lluvia continuada en el Cantábrico el fin de semana mejora general en el conjunto del país todavía en el sur algunos chubascos y el calor Se mantendrá contundente en el suroeste de la península en el resto bajarán las temperaturas

con la dirección técnica de Borja González y de Beatriz Montalvo y con Carlos Cala la producción vamos con todo

Voz 1 35:29 eso sí con la música de Pau Casals e iniciaba el acto de recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils pasadas las diez y media de la mañana acto en la plaza Catalunya abarrotada sin mensajes políticos tal y como habían pedido las víctimas con ellas en primer plano y con las autoridades con el Rey Felipe la cabeza respetándose protagonismo de quienes más han sufrido el dolor en el último año en la música y la poesía que han sido las protagonistas un año después de que esa furgoneta matar a dieciséis personas y ha herido las a más de un centenar de la plaza Cataluña Estado Aitor Álvarez

Voz 8 35:59 organización del acto que ha ido a cargo del Ayuntamiento de Barcelona ha intentado que se viera claramente que el protagonismo era para la

Voz 1645 36:05 las víctimas de hecho a los políticos se han situado en una segunda fila las víctimas evidentemente lo han hecho en la primera desde allí todos han podido escuchar cuatro canciones interpretadas por estudiantes de música de Barcelona primer asombro Over the Rainbow después Imagine de John Lennon después Hallelujah de Leonard Cohen para acabar cual sabor por el sol da Jauma

Voz 1 36:23 Sisa a continuación se ha leído un discurso

Voz 1645 36:26 los ocho idiomas que hablaban las víctimas mortales del diecisiete de agosto así ha sonado en castellano

Voz 7 36:31 en su nombre es una isla entera por sí mismo cada hombre es una pieza del continente una parte del todo sí al mar se lleva una porción de tierra toda Europa queda desmentida tanto da si son promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas

Voz 8 36:58 Dolan porte la plaza Cataluña estaba toda llena de gente y de hecho ha habido ciudadanos que se han quedado

Voz 1645 37:03 no era porque el acceso sólo un punto y todo el resto estaba cerrado ha sido un acto breve de menos de una hora conducido por Gemma Nierga donde ha habido pocos gritos políticos y en general se ha respetado lo que las víctimas habían pedido expresamente que les dejaran hacer el Omega

Voz 1 37:18 en paz y antes de ese acto unos metros más arriba hacia la montaña en plena Rambla

Voz 33 37:29 eh

Voz 1 37:32 con la música improvisada de John Lennon una ofrenda floral ha recordado a las víctimas en el mosaico de Joan Miró fue el epicentro de los ataques y espacio que se ha convertido ya en símbolo permanente de recuerdo de las víctimas allí sigue Elisenda el bona tarda

Voz 1509 37:45 con a tardar lo que pasa es que ahora está lloviendo sí que siguen las velas y las flores pero se están mojando a las diez de la mañana entre sollozos y abrazos han llegado aquí las víctimas los familiares de las dieciséis personas que murieron en la ronda y en Cambrils decenas de personas concentradas en las Ramblas han roto el silencio con un gran aplauso y luego los políticos y las autoridades han hecho su prenda liderados por presiden corra la el del Parlamento José Torrent la alcaldesa Ada Colau a partir de aquí se desechó el cordón policial y ciudadanos anónimos han ido rellenando este mosaico de velas flores y cartas

Voz 6 38:19 eh Home peluche pues yo era pena la gente porque sienta como es gente como nosotros yo hubiera mucha pena que muera

Voz 4 38:27 hacía mucho tiempo que lo que no entraba en las Ramblas y me ha costado poco cuando llegaba a la zona de aquí que es donde estuve yo he pues me coge como un poquito de ansiedad secuestrar secuestrar entrar para apoyar a toda la gente que venga que ha sido fría no

Voz 1509 38:45 por ejemplo hay una postal dedicada a Julian el niño de siete años que murió aquí la han hecho sus amigos y lo hemos mensajes como te echo de menos no te voy a olvidar también rehuye que dice que por primera vez hace un año donó sangre para ayudar al tratamiento de los heridos o una carta escrita en italiano dirigida a Lucas ruso otra de las víctimas mortales del atentado

Voz 1 39:03 las víctimas como estamos escuchan han sido las protagoniza estas de los actos y recuerdos de la mañana ayer habían pedido una tregua política una tregua que ser respetado aunque sí que ha habido algunos mensajes no en tono beligerante pero sí marcando oposición de algunos dirigentes políticos después de este acto en Plaza Cataluña antes a primera hora el presidente catalán Quim Torra ha pronunciado un discurso institucional en el Palau de la Generalitat en el que ha reivindicado el carácter de Catalunya como tierra de acogida en el que también ha recordado uno de los ex dirigentes catalanes que permanecen en prisión al Consell y al ex conseller Joaquim Forn

Voz 0931 39:33 es para los trabajador sanitario dos modesto mundial el reconocimiento a los trabajadores sanitarios para los miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigido y los responsables que deje dieran duda que dirigieron el dispositivo de aquello sería extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero forro y el consejero Joaquim injustamente acaban en prisión al frente

Voz 1 39:53 pues del acto de plaza Cataluña como decimos han hablado también los líderes por ejemplo del Partido Popular de ciudadanos tanto Pablo Casado como Albert Rivera han destacado que los actos han desarrollado sin el más mínimo incidente sólo ha despertado cierta polémica a primera hora una pancarta contra la presencia del Rey que está en la plaza aun así el monarca di ha sido recibido con aplausos a su llegada y aún así Casado y Rivera han dejado algún mensaje para los independentistas aunque las víctimas recordarán que estén era el día para ello seguimos en Barcelona Pablo Tallón más allá

Voz 1673 40:22 de esta pancarta en contra del Rey las proclamas políticas han quedado aparcadas durante el acto como mucho ha habido gritos como este por parte de un grupo de unos veinte o treinta monárquicos

Voz 8 40:35 cuando ha terminado el acto entonces sí declaración

Voz 1673 40:38 es de todos los partidos por ejemplo de Pablo Casado del PP y Albert Rivera de Ciutadans que no han ahorrado críticas al independentismo

Voz 9 40:44 intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso es sencillamente indignante

Voz 10 40:54 uno metan en la política en medio de las víctimas que saquen en definitiva las zarpas de la política de la de las víctimas

Voz 1673 41:02 es un Casado que después ha recibido abucheos en su paseo por la Rambla por parte del independentismo también ha habido gente que es asaltado esta tregua que pedía las víctimas por ejemplo la Copa ha vuelto a cargar con dureza contra Felipe VI y Quim Torra ha aprovechado el homenaje para presentar a las autoridades entre las cuales el Rey a la mujer de Kim porque como sabéis está encarcelado sea como sea todos los partidos han hablado pero algunos han aparcado las críticas Rafael Simancas PSOE

Voz 31 41:27 hoy no es día para la controversia política hoy es el día del respeto a las víctimas del respaldo a las Fuerzas de Seguridad ir de la expresión de la máxima unidad de todas las fuerzas políticas en defensa de la libertad Aida de la demora

Voz 1673 41:41 también desde Esquerra o desde Podemos han evitado cualquier polémica porque dicen los protagonistas hoy tenían que ser las

Voz 1 41:46 qué más decías Pablo Moncloa también ha valorado el alto hace unos minutos cree que ha transcurrido de una manera respetuosa pero también añaden que no era el día para ver esa pancarta contra el Rey colgada en plena plaza Cataluña Óscar García

Voz 1645 41:56 en el Gobierno si hay satisfacción tras el acto de esta mañana del que destacan dicen su buena organización poniendo de relieve que finalmente se ha conseguido que los protagonistas sean las víctimas y sus familias fuentes de La Moncloa sí muestran su malestar por la existencia de esa pancarta contra el Rey porque entienden en el Gobierno que ha sido una incursión quedó en realidad contra las víctimas en cualquier caso en el Ejecutivo califican este hecho como un tema secundario porque subrayan las fuentes consultadas el acto ha cumplido con su objetivo y todas las instituciones allí representadas han ido apoyaría homenajear a las víctimas

Voz 1 42:28 los actos de recuerdo siguen en las próximas horas el independentismo ha dado una tregua por la tarde si iban a homenajear a los ex dirigentes encarcelados ya en de nuevo va a coincidir el presidente catalán y la delegada del Gobierno en Catalunya en el acto de recuerdo a las víctimas previsto en Cambrils informa aclara Pàmies

Voz 1315 42:43 el acto que reunirá a miembros del guber ni al presidente de la Generalitat Quim Torra es en la cárcel de ella Dones donde ANC Llum cultural organizarán un homenaje a las víctimas de los atentados además Quim Torra se reunirá con el que el año pasado el día de los atentados era conseller de Interior que Forn pero antes a las cuatro de la tarde en Barcelona los taxistas organizan una marcha lenta por la Rambla donde harán una ofrenda floral a las cinco la Asociación de Comerciantes del Mercat de la Boqueria lanzaran globos blancos con mensajes de amor en recuerdo también a las víctimas y el último acto de hoy será a las siete y media de la tarde en Vilafranca del Penedés de donde era paupérrima quién Younes Abouyaaqoub mató para coger su coche huir mañana los actos de Homero GS trasladarán a Cambrils entre las autoridades que han confirmado su asistencia figuran el presidente de la Generalitat varios consellers el presidente en funciones del Parlament dos ministros la alcaldesa de Cambrils y el presidente del Gobierno autonómico de Aragón ya que la víctima mortal era de esa comunidad el acto comenzará sobre las diez y media con un único Parlamento previsto serán las ofrendas florales

Voz 1 43:45 a primera hora ha estado en la SER la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha recordado los días posteriores a los atentados y la manera en que Barcelona tanto sus habitantes como también sus visitantes han intentado recuperarse y mantener el espíritu abierto de la ciudad Colau ha destacado que el ambiente allí sigue siendo abierto sino Dios

Voz 0008 44:00 además una ciudad valiente en el sentido de que aunque no sabían hecho daño teníamos muy claro que no iban a cuestionar nuestra forma de vida democrática en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad que haces querían infundir nosotros ya sólo consiguieron se pudieron hacernos daño pero no no nos contagiaron

Voz 1 44:21 en una línea semejantes ha expresado después Anne Hidalgo también ha estado en Hoy por hoy la alcaldesa de París a distraer ha destacado que en el caso de Barcelona como en el de la capital francesa también afectada por el terrorismo se ha puesto de manifiesto la unión de la ciudadanía para hacer frente al dolor

Voz 34 44:34 ciudades como París o como Barcelona Soy legado de una manera muy la unidad de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir no aquí se viviera libre esto da también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París

Voz 1 44:56 hoy se ha mirado de nuevo hacia Barcelona en distintos lugares recuerdo especial a mediodía en el caso de Madrid en la Puerta del Sol donde hay una placa que recuerda a todos aquellos que ayudaron a las víctimas y afectados por los atentados de Atocha frente esa misma placas ha guardado un minuto de silencio a mediodía para recordar a las víctimas de Barcelona también ha sumado tu recuerdo igual a la misma hora en la plaza de Cibeles es que es la sede del Ayuntamiento de la capital Radio Madrid Sonia Palomino Madrid

Voz 1915 45:18 se ha unido al recuerdo y al homenaje a las víctimas de Barcelona y Cambrils un año después con un minuto de silencio en el kilómetro cero en la puerta de la sede del Gobierno regional y otro en la sede del Ayuntamiento de la capital el vicepresidente Pedro Rollán ha pedido unidad para vencer al terrorismo

Voz 14 45:33 no es respaldo nuestro cariño y nuestro respeto a todas y cada una de las víctimas y sólo desde ese respaldo unánime se puede vencer al terrorismo

Voz 1915 45:43 un homenaje al que se han unido también todos los partidos vecinos y turistas de la capital

Voz 1509 45:51 a que han cerrado el homenaje con esta emocional

Voz 1 45:55 de ovación también ha estado hoy en la Ser el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha destacado que si ha habido coordinación entre los cuerpos policiales talara de investigar estos atentados de Barcelona y Cambrils y ha recordado además que no existe ya la seguridad total por lo que el Gobierno no tiene intención de rebajar la alerta antiterrorista que recordemos ahora mismo está en el cuarto nivel de un total de cinco