Hora 14 (20/08/2018)

Voz 1645 00:19 qué tal buenas tardes la Audiencia Nacional investiga el ataque de esta mañana en una comisaría de Cornellà un ataque que los Mossos d'Esquadra tratan ya como un atentado terrorista un hombre de origen argelino ha entrado en esa comisaría poco antes de las seis de la mañana armado con un cuchillo gritando Alá es grande no ha tenido tiempo de herir a nadie porque ha sido abatido de inmediato por un agente de los Mossos d'Esquadra quiénes han explicado hace poco más de una hora hasta donde pueden contar de los sucedía

Voz 0196 00:44 esta persona ha accedido a la comisaría

Voz 2 00:46 y con una voluntad homicida indeterminada a marcar y agredir físicamente a la gente con un cuchillo de dimensiones considerables se ha abalanzado sobre la gente nuestra gente ha tenido que repeler la agresión con el uso de armas de fuego

Voz 1645 01:01 esta tarde se van a suceder distintas reuniones de coordinación de cuerpos policiales Se ha pedido también a los agentes que incremente las medidas de autoprotección enfrente de esa comisaría en Cornellà están bona tarda

Voz 0196 01:12 bona tarda como decías los Mossos lo investigan ya como un atentado terrorista por dos motivos porque este hombre ha querido matar han dicho a un agente de policía dentro de esta comisaría que a esta hora sigue acordonada por los Mossos d'Esquadra con varias vallas la calle también está cortada otro motivo es que ha gritado Alá cuando estaba a banda abalanzándose contra esta policía intentado entrar en esta comisaría llamando al interfono le han contestado ha dicho que voy hacer insistentemente una consulta al cuando estaba en el interior han ocurrido los hechos ahora los Mossos d'Esquadra trabajan también con la policía científica para intentar identificarle plenamente Se trata de un individuo argelino de veintinueve años llevaba varios años también en Cornellà de Llobregat vivía muy cerca de esta comisaría tan sólo a dos calles

Voz 1645 01:56 de hecho a dos calles los Mossos siguen trabajando en ese edificio en el que estaba en la vivienda del terrorista abatido desde allí informa Aitor Álvarez

Voz 3 02:02 sí a cien metros de la Comisaría donde están a un si los moscovitas jugadores entre ellos agentes del Grupo Especial de Intervención están ya a punto de entrar en el domicilio para registrarlo antes la policía ha creado un perímetro de seguridad alrededor del edificio ya ha desalojado a los vecinos de escaleras del hombre abatido por el la agente de los Mossos todos estos vecinos están en la calle esperando que les dejen volver a entrar no es gentes les han indicado que tendrían que hacer comprobaciones en las zonas comunitarias del edificio hace desde hace unos minutos también en el domicilio los agentes buscan posibles indicios de radicalización yihadista y en definitiva pruebas indicios sobre la motivación de esta acción

Voz 1645 02:45 al Gobierno que actúe después de las palabras del pasado viernes del presidente catalán de Quim Torra en las que hizo referencia a atacar al Estado los populares exigen una acción inmediata Pablo casa

Voz 4 02:54 tiene que ser el Gobierno el que conteste a las amenazas de Torra que diga qué apoyos parlamentarios el Partido Popular ya ha dicho que si esto sigue así se siguen incumpliendo la ley sigue habiendo amenazas han estado nosotros lo que vamos a hacer es pedir que active la Constitución desactive ordenamiento jurídico y que nos permita ningún tipo de amenazas al Estado de Derecho español

Voz 1645 03:17 pues prácticamente lo mismo pide ciudadanos José Manuel Villegas parece que no podemos escuchar a José Manuel Vallés Villegas pero ciudadanos lo que pide exactamente es que es envió un requerimiento a Quim Torra para que se cumpla la Constitución os sino que se aplique el artículo ciento cincuenta y cinco de nuevo Pedro Sánchez va a reunirse con el presidente Torra en otoño una reunión que La Moncloa confirma que ella estaba prevista por lo demás los familiares de las víctimas del accidente de Spanair reglas recuerdan hoy cuando se cumplen diez años del accidente en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas recuerdo con flores y con poesía

Voz 6 03:52 no todo vuelve a adquirir su sentido sí recuerdo tus ojos de bondad que eran casi un abrazo casi mundo aún más

Voz 1645 04:00 el hecho de linaje en Madrid y en Las Palmas y la presidenta de la asociación que representa exige que se sigue investigando Pilar

Voz 0196 04:07 porque quién miente a sabiendas que etapas

Voz 7 04:09 siendo un año justo eso tiene un nombre y eso ha prevaricación y esa prevaricación si es por dinero creo que dentro de la rabia Se podía sostener persa prevaricación no puede mantenerse con muertos con sangre sudor

Voz 1645 04:25 bien para hizo una carta a los católicos en la que asegura que la Iglesia pide perdón con vergüenza por los abusos sexuales a menores ir reconoce que un asigna la base suficiente para poder reparar el daño causado corresponsal en Roma John

Voz 0946 04:36 no les sorprendió el silencio del Papa Francisco ayer domingo que en su primera aparición pública en el Vaticano tras desvelarse los nuevos escándalos de pedofilia en Estados Unidos no dedicó ni una palabra a las víctimas lo ha hecho hoy por escrito en una carta en la que reconoce el dolor y la impotencia de creyentes y no creyentes ante los dramáticos abusos sexuales a menores desvelados

hora catorce Madrid cadena SER qué tal buenas tardes el dolor acumulado de los últimos diez años

Voz 0861 06:16 contra la cantidad de muros que tienen que saltar año tras año las víctimas del accidente de Spanair que se resisten a llamarlo accidente vuelven a pedir a la Audiencia Nacional que desclasifique los documentos secretos que según ellos acredita harían la cadena de errores que aquel veinte de agosto provocó la muerte de ciento cincuenta y cuatro personas

Voz 11 06:35 Moody's también que el visita al mostrar incluido el del envite inasible que tienen que decidir si obliga o no a la silla hará como su documento que forjó que supo sin duda que sepa que te den una esperanza su supongo que ese cruce dijo que era Guidia parecía

Voz 0861 06:54 enseguida vamos a escuchar el homenaje que se dedicó hace unos minutos a todas las víctimas también recogeremos su escepticismo ante los pasos que se están dando ahora mismo en la comisión de investigación del Congreso y un año más la historia se repite por HP B un curso más cientos de padres no podrá matricular a sus hijos en los colegios que tenían previsto porque las obras no han terminado Varas piqueta siempre les pilla el toro este año para no fallar a la tradición pues también se lo estamos contando que la SER hay al menos tres casos tres centros educativos nuevos que no van a abrir a tiempo en Loeches en el Ensanche de Vallecas y en el barrio del vivero de Fuenlabrada en este último caso las familias denuncian que la comunidad no se lo puso fácil José Simancas es portavoz de la FAPA Giner de los Ríos en Fuenlabrada

Voz 12 07:43 no nos dio la opción de poder matricular en este colegio porque no se lo dijo a nadie lo que han hecho es que tienes que irte a matricular a otro colegio

Voz 13 07:51 público de del barrio de del vivero

Voz 12 07:54 si tenías que echar la solicitud o los pocos que se habían enterado lo sabían responder no sabían si el colegio iba a ser bilingüe si base de jornada completa jornada para

Voz 0861 08:04 tira es en la educación reconocen que como cada año ha habido algún contratiempo con los plazos previstos aunque el consejero Rafael Van den prefiere llamarlo de otra manera se trata de una revista

Voz 14 08:16 acción de espacios que ese comedor está hecho para XXXVI

Voz 0861 08:19 grupos activos habrá trece

Voz 14 08:22 eh catorce este septiembre y por lo tanto ese comedor se adapta circunstancialmente digamos un espacio que sirva que se le va a dedicar a unas aulas que tendremos ahí provisionalmente en tanto en cuanto no termina de entregar digamos

Voz 0861 08:37 las obras correspondiente

Voz 0861 08:41 pues en este Catorce también les vamos a contar hoy la historia de Soraya

Voz 15 08:45 yo tengo tres niños llevo cuatro años aquí y tengo un niño de diez años otra niña de cuatro y ahora una bebé de treinta días y opositores

Voz 0861 08:55 se van a quedar en la calle por primera vez un juzgado desoye la recomendación de la ONU que había ordenado paralizar este desahucio la juez ha ordenado ejecutar

Voz 0196 09:03 el alzamiento saltándose la instrucción

Voz 0861 09:05 del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que sí ha acatado en este caso otros juzgados de la Comunidad Madrid en los últimos meses hay más noticias las avanzado ya en titulares con suena Palomino Javier Campos

Voz 1915 09:17 la policía investiga una posible agresión homófoba en una discoteca de Alcorcón un joven ha denunciado que el portero del local le pegó un puñetazo cuando libio darse un beso con su pareja la discoteca asegura que investigará lo ocurrido y que tomarán las medidas oportunas

Voz 16 09:29 el alcalde de Tres Cantos acusa a Carmen de populista por intentar acoger refugiados en la residencia Palacio Valdés aunque no aclara cuándo hará la inspección técnica del edificio el Ayuntamiento de la capital asegura que sustenta

Voz 8 09:39 pocos han certificado en buen estado del inmueble étnicos

Voz 1915 09:41 el Ayuntamiento de Madrid están inspeccionando las zonas afectadas por la mosca negra que provoca he de Mas y picores con su mordedura el Consistorio se va a reunir esta semana con la Comunidad para tratar de erradicar la plaga que afecta a Villaverde Rivas

Voz 16 09:53 la dinares los niveles de sangre del grupo cero negativo siguen en la alerta roja se necesitando en acciones urgentes

Voz 1645 09:58 también hacen falta de los grupos a negativo y

Voz 16 10:01 activo en alerta amarilla en los próximos dos o tres días

Voz 17 10:26 buenas tardes de momento normalidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan precaución en la uno ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Lozoyuela en dirección Madrid en el resto de carreteras de la Comunidad como les decía se circula sin problemas eso sí desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes modere la velocidad tipo supuestos hayan probetas

Voz 0861 10:49 bueno eso en cuanto a las carreteras bajo tierra si iban a moverse en metro por la ciudad de Madrid recuerden que desde hoy va a ser bastante complicado ante el lotero

Voz 0137 10:58 desde hoy y hasta abril del año que viene la estación de metro de Gran Vía una de las más transitadas de la capital estará cerrada por las obras para mejorar la estación y conectarla con un pasillo al servicio de Cercanías en Sol con estos trabajos la estación tendrá seis tramos nuevos escaleras mecánicas y cuatro ascensores para conectar la calle con los vestíbulos y los andenes por ahora los trenes siguen pasando por la estación aunque no paran para dejar coger pasajeros pero desde este miércoles veintidós y hasta el próximo veintinueve de agosto el paso de los convoyes por Gran Vía se interrumpirá los trenes circularán desde Pinar de Chamartín a Tribunal y en sentido contrario desde Valdecarros a Sol además metro provecho hará esta semana de cierre para llevar a cabo los trabajos de la estación

Voz 0861 12:12 están escuchando Madrid Hora catorce la dirección técnica Beatriz Montalvo Jorge Molina Teresa Rubio en la producción dos de la tarde a doce minutos para cuyos del Jarama tendrá un nuevo colegio y un nuevo instituto ya listos para este próximo curso allí mismo en plenas obras ha estado en persona sin casco el consejero de Educación Rafael Bangui

Voz 14 12:38 va a ser un comienzo de curso tranquilo un comienzo de curso con unas infraestructuras educativas que no olvidemos que la Comunidad de Madrid tiene las mejores infraestructuras educativas de España el Gobierno de Ángel Garrido pues desde el comienzo de la legislatura pues lleva incrementada la oferta de enseñanza pública

Voz 0861 12:56 buen pues las familias de Paracuellos casi diríamos que son unas afortunada son serían excepciones el consejero de Educación se olvida que hay otras familias madrileñas que no han tenido tanta suerte se lo estamos contando aquí en la SER es la pesadilla de cada verano por diferentes motivos un curso más no se cumplen los plazos previstos idas clases arrancarán con algunos de los nuevos centros previstos sin poder estrenar en concreto tres en Loeches el Ensanche de Vallecas ya en el barrio del vivero de Fuenlabrada que no van a poder estrenar su prometidos centros en septiembre como estaba previsto Laura Gutiérrez qué tal buenas tardes

Voz 0196 13:31 qué tal buenas tardes bueno las obras de nuevo instituto no

Voz 0861 13:34 ni siquiera han comenzado todavía en el Ensanche el nuevo colegio Ángel Nieto sigue sin estar listo otro curso más los alumnos aquí matriculados Se van a tener que desplazar hasta otro centro Laura

Voz 0196 13:45 si el esperado Instituto de Loeches que los vecinos llevan años reclamando consiguió una parcela en junio pero las obras ni siquiera se han licitado todavía si están en marcha ya en el colegio Ángel Nieto del Ensanche de Vallecas pero los alumnos van a tener que aguantar otro curso más desplazados a un centro al Colegio Público Juan de Herrera que llevaba años cerrado y que cuenta según las familias con instalaciones muy antiguas otro año más van a verse desplazados a este centro tampoco van ocuparse las aulas del nuevo colegio del barrio del vivero de Fuenlabrada según la Consejería de Educación hubo apenas un par de solicitudes pero las familias explican por qué nadie lo eligió José Simancas es portavoz de la FAPA Giner de los Ríos en fue

Voz 12 14:24 nada no nos dio la opción de poder no en este colegio porque no se lo dijo a nadie lo que han hecho es que tienes que irte a matricular a otro colegio público

Voz 13 14:33 de del barrio de El Vivero

Voz 12 14:36 si tenemos que echar la solicitud todos los pocos que se habían enterado lo sabían responder no sabían si el colegio iba a ser bilingüe Si base de jornada completa jornada partida eh que sistema educativo iba a tener tenemos un barrio con seiscientos niños iniciar desplazados y un colegio o medio colegio sin ningún niño ninguna niña

Voz 0196 14:56 esto en cuanto a centros educativos de nueva creación porque la historia se repite también en los colegios que se están construyendo por fases por ejemplo la Consejería de Educación ha confirmado que las obras en el nuevo colegio de Alfredo Di Stéfano de Valdebebas no han ido bien y que no les queda otra que habilitar pasillos comedor Ig huecos para montar las clases en septiembre una historia que conocen bien en otros centros como el Colegio Miguel de Cervantes de Getafe donde el curso pasado incluso utilizaron las salidas de emergencia

Voz 18 15:22 para ver a habilitar mesas sillas

Voz 1645 15:24 impartir es clásico evidentemente por todo esto lo hemos pero

Voz 0861 15:27 dado esta mañana al consejero de Educación de sangre que no ha descubierto una terminología completamente nueva

Voz 1179 15:34 eufemismo en toda regla para tapar lo que está

Voz 0861 15:36 cubriendo redistribución circunstancial yp provisional de espacios ese es el término que utilizó el consejero para explicarnos por qué este curso no estarán completamente listos todos los nuevos colegios Javier qué tal buenas tardes

Voz 16 15:49 las tardes el consejero de Educación asegura que se abrirán

Voz 0861 15:52 a todos los colegios pero no especifica cuándo no ha puesto ni

Voz 16 15:55 una fecha para esas aperturas ya que según ha dicho las obras están condicionadas por muchos factores

Voz 14 16:02 todo semana se que lo que nosotros aseguramos por supuesto en la escolarización y la escolarización en las mejores condiciones esto de las obras es una cuestión que depende de muchos factores depende de lo que son materiales depende también de los recursos humanos vamos a llegar a muchos sitios en los sitios donde no lleguemos con la obra completa lo que vamos a hacer es reorganizar ya digo esos espacios para que los niños estén perfectamente ubicados

Voz 16 16:30 uno de esos centros educativos cuyos espacios serán Rey distribuidos sí que ya ha confirmado el propio consejero será el de Valdebebas el colegio Alfredo Di Stéfano donde algunos alumnos dará las clases en el comedor aunque van gripe Ken no lo ve del todo así

Voz 14 16:45 no es empezar dando las clases en el comedor ha dicho así suena a cualquier pues se trata de una redistribución de espacios que ese comedor está hecho para XXXVI grupos activos habrá trece catorce este septiembre

Voz 0861 16:59 pues lo dicho revista caución circunstancial de espacios la verdad el número dos del consejero en el mes de junio fue bastante más directo cuando le preguntaban por las obras de los colegios

Voz 19 17:10 pero está asegurar que una obra se va a acabar es que yo no me atrevería a poner ladrillos lea cuatro o diez que alguno de todas a las que yo no sé cuál me lo puedo imaginar pero me parece que estaríamos hablando de rumores de situaciones que son prueba pero va bien distintas

Voz 0861 17:29 bueno Amador Sánchez viceconsejero educación no sabemos si es mejor gestor que peón de obra pero al margen de sus palabras Laura hoy no sólo estamos contando que era ser los centros que sufren retrasos también tenemos el listado de los que sí iban a a tiempo a pesar

Voz 0196 17:42 de los retrasos en algunos de estos centros y que hay otros que abrirán en septiembre según confirma a falta de tres semanas para que empiece el curso la Consejería de Educación uno de ellos es el Institut de Paracuellos el Simon Weil donde ha estado hoy el consejero este curso sí estará listo pero con retraso porque fue es de los que quedaron pendientes el año pasado también abrirán puertas el nuevo Instituto de Arganzuela el de las Tablas Alcobendas Boadilla el del Bercial de Getafe una lista a la que se suman los nuevos colegios de Arroyomolinos Paracuellos Móstoles Leganés y el colegio del barrio getafense de Buena Vista

Voz 20 18:17 nueva terminal cuatro de Barajas en Radio si no surgen al aeropuerto internacional de Barajas afrutado Nahyan podemos explotado negativos simulacro negativos simulacro recibido plan rojo aquí vamos plan rojo

Voz 0861 18:33 han pasado diez años de este trágico momento diez años del accidente aéreo más grave de los últimos cuarenta años de nuestro país no era un simulacro un veinte de agosto el avión JK cincuenta veintidós estrelló nada más despegar en el aeropuerto de Barajas murieron ciento cincuenta y cuatro personas

Voz 21 18:49 el cuando el tribus al que amo el que él que quiera

Voz 11 18:54 qué piensa para siempre

Voz 0861 18:58 el fenómeno es que a todas ellas hoy en el parque Juan Carlos I y en la T2 del propio aeropuerto si han hecho varios actos de recuerdo un año más ha sido un aniversario emotivo pero sobretodo reivindicativo porque las víctimas no han cerrado aún su herida ya en diciembre del año pasado pidieron ayuda a la Audiencia Nacional para que autorizase la desclasificación de los papeles del accidente de Spanair hoy las víctimas han vuelto a confiar todo su esperanza en los magistrados de la Audiencia Nacional porque creen que esos documentos podrían acreditar que lo que ocurrió hace diez años no fue un accidente Jiménez Bas qué tal buenas tardes

Voz 0196 19:34 buenas tardes asegura Pilar Vera presidenta de la asociación de afectados por el accidente de Spanair que lo pueden decir más alto pero no más claro la muerte de ciento cincuenta y cuatro personas hace diez años no se debió a un accidente

Voz 11 19:46 sólo fue un accidente o de cine se produce cada puesto todo tu parte ayer urbano Giro pusieron de su parte leyeran la culpa al error humano

Voz 0196 19:56 por ello como decías hoy han vuelto a pedir a la Justicia esa justicia que consideran que les ha dado siempre la espalda

Voz 1645 20:02 que obligue a la CIAIAC en la comisión de investigación de Hacienda

Voz 0196 20:05 desde Aviación Civil que les aporten todos los documentos que hasta ahora se les ha negado

Voz 11 20:10 sin duda que sepa que te deja una esperanza cuentan supongo que ese cruce dijo que el agua que desató juventud quién sabe igual vista como una dudó tragó Cayetano postrado oficial cooficiales los llegar no dijo la verdad

Voz 0196 20:25 poca confianza en la Justicia tampoco en la comisión que hace unas semanas comenzó en el Congreso de los Diputados no esperan nada de ella una comisión en la que según cuentan los diputados están sintiendo ninguneados por algunos de los comparecientes

Voz 11 20:37 bueno pues porque parecía en todos los representantes de los ciudadanos en el Congreso sólo porque tengan esa su Sofía aún queda lejos nosotros desde hace diez años esa comisión vencido la pena

Voz 0196 20:48 el acto determinado con una ofrenda de flores unas palabras en recuerdo para las víctimas sus familias han desplazado después hasta la terminal dos de Barajas donde han continuado

Voz 0861 20:56 los actos gracias Javier en tres minutos a las doce y veinticuatro exactamente hace diez años se estrelló avión

Voz 22 21:03 eh

Voz 11 21:06 dime

Voz 0861 21:09 debe se va a mantener minuto de silencio en la propia pista la pista treinta y seis l justo en el lugar del accidente aunque las víctimas lo dicho de esta tragedia se resisten a llamarlo accidente hace seis años que la vía penal quedó cerrada la Audiencia de Madrid archivó el caso con el argumento de que la responsabilidad fue de los pilotos dieron los familiares les queda al menos la comisión de investigación del Congreso comisión que arrancó en el mes de abril de Familia lo que hemos de escuchar de las víctimas han dicho hoy que no confían demasiado en que allí se depuren todas las responsabilidades pero lo cierto es que por allí ha pasado ya por ejemplo la exministra Magdalena Álvarez y quedan varias comparecencias importantes Mar Ruiz

Voz 0196 21:45 si la Comisión retomará sus trabajos el cinco de septiembre con una veintena de nuevas comparecencias entre ellas la de inspectores de vuelo una de las supervivientes una doctora que perdió a su hija en el siniestro el personal de las emergencias médicas sólo el presidente de Mapfre para explicar los criterios de las aseguradoras en indemnizaciones por casos de accidentes aéreos la presidenta de la Comisión la diputada de Unidos Podemos Mary Pita avanza la SER su intención de pedir una arroga de seis meses para concluir una investigación parlamentaria dice que debe servir para que no se repitan accidentes como éste

Voz 23 22:16 no somos fiscales aunque algún comparecientes ha sentado dándole mucha las piernas no nosotros no somos jueces fiscales nosotros lo que queremos es ese arrojarlo cuando se cometen errores lo mejor para no volver a empezar

Voz 24 22:28 sí porque se cometieron cuáles fueron los que se cometieron

Voz 23 22:30 el imponer soluciones no tiene esa línea yo creo que estamos toda la comisión estaremos a la altura de la responsabilidad

Voz 0196 22:38 está previsto que la comisión se reúna semanalmente en el nuevo curso parlamentario en esta segunda fase los trabajos se centrarán en lo que pasó el día del accidente justo después

Voz 0861 22:48 gracias Mar son las dos XXII seguimos

Voz 0861 24:10 dos y veinticuatro por primera vez un juzgado desoye la recomendación de la ONU que había ordenado paralizar un desahucio de una familia en Vicálvaro la juez ha ordenado ejecutar es alzamiento esta mañana saltándose la instrucción del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que sí han acatado por ejemplo otros juzgados en nuestra comunidad en este caso si nadie lo remedia van a acabar en la calle una madre con sus tres hijos todos menores y uno de ellos que ni siquiera tiene un mes de vida frente a esa casa está Andrea Pardo cuéntanos

Voz 0196 24:39 la jueza que se ha quedado con el caso de las vacas

Voz 31 24:42 en ese verano siga adelante con el desalojo

Voz 15 24:44 yo tengo tres niños llevo cuatro años aquí tengo un niño de diez años otra niña de cuatro y ahora una bebé de treinta días yo llevo cuatro años aquí ahora yo he estado pidiendo alquiler eh

Voz 31 24:57 eso que era propiedad de Bankia ahora es un fondo de inversión Soraya es sólo les pide un alquiler social

Voz 15 25:02 se ha puesto el estado en contacto con nosotros

Voz 32 25:06 hay y ha dicho que el que es el

Voz 15 25:08 Ono nada ha dicho que de aquí que yo en la calle no puedo estar con tres niños en la calle con tres niños pequeños

Voz 31 25:15 en la calle al congregadas más de sesenta personas

Voz 33 25:21 bueno

Voz 13 25:23 pagan en lanzamientos desde las diez

Voz 31 25:24 la mañana la policía les ha dicho que esperarán a que se suelo han para echarla del piso

Voz 0861 25:30 haremos saber el desenlace de esta historia entre tanto el Ayuntamiento de Tres Cantos pasa al ataque contra Carmena y su intención de levantar en ese municipio en Tres Cantos un centro de acogida para migrantes la semana pasada el alcalde funciones pero hoy no ha sido su concejal de Urbanismo hoy el tono y así lo ha elevado el propio alcalde de Tres Cantos que ha interrumpido sus vacaciones para gestionar esta pequeña crisis está claro que en Tres Cantos no quieren ese centro de acogida prueba de ello es que han acusado a la alcaldesa Manuela Carmena de ser una populista y norte irá el Aranguez el alcalde de tres

Voz 34 26:03 cuántos habla por primera vez del asunto está muy molesto con la actitud del Ayuntamiento de Madrid y de la propia alcaldesa Moreno dice no entender el populismo absurdo y la irresponsabilidad de algunos grupos políticos frente a la postura del Gobierno local de Tres Cantos que sólo dice pretende cumplir con la ley un enfado que alcanza a Manuela Carmena

Voz 1040 26:20 no ha contado en ningún momento con la información con el Ayuntamiento tres que somos el municipio donde estaré supuestamente haber dado estos inmigrantes eh no ha explicado el siguen pues el proyecto se hayan puesto de formación incorrecto ya dolería decir absolutamente ningún tipo de comunicación

Voz 34 26:37 Moreno insiste en que lo que debe hacer el Ayuntamiento de Madrid es presentar un proyecto viable previo a que se le conceda una IT favorable lo contrario dice sería una locura

Voz 1040 26:46 antes de antes de poder explicar que que que podrá volver a posibles e emigrante censurar ese edificio se llama locura sino sino a cometiese unas obras y en de antiguos a la nueva cautivas

Voz 34 27:00 el PP del municipio ha emitido un comunicado en el que insta al resto también

Voz 0861 27:03 distracciones a colaborar de forma conjunta en este tipo de

Voz 0196 27:06 hace pues desde el Ayuntamiento marinos dicen que sí

Voz 0861 27:09 edificio la residencia Palacio Valdés está en perfectas condiciones para pasar la Inspección Técnica de Edificios la IT según fuentes municipales sus propios técnicos han comprobado que es viable crediticio pase Cy T por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos sería un trámite nos dice sencillo aunque la verdad no lo han pasado desde mayo de dos mil diecisiete

Voz 1179 27:28 y una cosa más

Voz 0861 27:29 asma nació sí comenzará la caza de la mosca negra un molesto insecto que está atormentado a los vecinos de Villaverde en los próximos días el Ayuntamiento de Madrid se va a reunir con la comunidad con la Confederación Hidrográfica del Tajo para intentar acabar con esta plaga por lo pronto hoy los técnicos han estado sobre el terreno para ver cómo comienzan a fumigar Adrián Santamaría

Voz 0889 27:49 empezó como una pequeña plaga y ahora tendremos que convivir con ella al consistorio confirma que el insecto está en Butarque Rivas y Alcalá de Henares a mejoría en la calidad de las aguas españolas ha facilitado crear un hábitat natural para la mosca José María Cámara técnico de control de vectores el Ayuntamiento

Voz 23 28:03 mente un hecho en principio bueno no que es que la calidad de las de las aguas de los ríos en España pues sensiblemente viene mejorando en los últimos años pues nos encontremos en un escenario en que muchas ciudades de España en un futuro más o menos inmediato extensos todo aparecer

Voz 0889 28:18 la idea no es erradicar sino controlar un insecto muy molesto con el que tendremos que acostumbrarnos a convivir

Voz 35 28:23 es un problema que hay que solucionar porque la mosca es puñetera si me permite la expresión es una mosca que pica y que molesta y que por tanto interfiere las actividades normales de ocio de dijo en el medio y además los medios de control tiene que ser compatibles con la conservación del río porque no por matar a una mosca terraza concluyó

Voz 0889 28:44 en la reunión de esta semana se buscará una solución a este problema que empezó como una pequeña plaga la situación estará controlada entre este año y el próximo dos mil diecinueve

hoy pendientes este ligero que los otros dos

equipos madrileños

el Atlético de Madrid y Leganés el Athletic debuta esta tarde en Liga frente a un Valencia de Champions Mestalla recibe la visita del súper campeón de Europa que no podrá contar con el sancionado Lucas Hernández Simeone alineará en el lateral izquierdo en Filipe Luis que como venimos informando en la Cadena SER quiere marcharse del Atlético

cuenta con una oferta del PSOE y el partido Valencia

de en Madrid a las ocho de la tarde desde esa hora lo contaremos en Carrusel Deportivo dos horas más tarde a las diez de la noche el Leganés cierra la jornada en Bilbao ante el Athletic San Mamés es la primera parada del nuevo proyecto pepineros de Pellegrino y sus quince fichajes más resultados definitivos en primera división Real Madrid dos Getafe cero Rayo Vallecano uno Sevilla cuatro en Segunda el Majadahonda se estreno con derrota en la Liga dos tres cayendo dos uno ante el Zaragoza en La Romareda

Voz 0861 29:42 la grafias Iván tenemos veintinueve grados la información continúa aquí en la SER Hora catorce con Antonio Martín que pasen un buen día adiós

Voz 36 29:59 las dos

Voz 20 30:00 si media la una y media en Canarias

Voz 1 30:09 en la Cadena Ser

Voz 1645 30:19 qué tal buenas tardes su nombre ha sido abatido a primera hora después de entrar en una comisaría de Cornellà armado con un cuchillo y al grito de Alá es grande no causando heridas a nadie pero la Audiencia Nacional ha asumido el investigación y los Mossos d'Esquadra lo tratan como un atentado terrorista

Voz 2 30:33 desde nuestro punto de vista esta investigación se ha iniciado ya tratando la como atentado terrorista porque a parte de esos indicios el individuo a boca o izaba gritos de Alá y otras palabras in que no ha podido apreciar nuestra gente

Voz 1645 30:49 el terrorista llevaba un documento de identidad de Argelia según los Mossos no parece que hubiera preparado el ataque muy concienzudamente pero sí que tenía intención de matar algún agente de la policía autonómica a esta hora los Mossos siguen trabajando en el edificio en el que vivía este hombre abatido que se sitúa apenas a cien metros de esa comisaría catorce ya hace apenas siete minutos ha guardado silencio en la pista del aeropuerto de Barajas en la que hace justo diez años se estrelló un avión de Spanair accidente por el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas entre ellas las dos hijas el nieto de Marie Cabrera

Voz 37 31:19 no yo lo lo aniversario el olvido con el con el corazón encogido porque son diez años cada vez que pasan los años cada vez es peor el ausencia porque la pérdida de nuestros familiares es algo que no se supera nunca lo lo lo vivo con emoción que ahí con tristeza al mismo tiempo

Voz 1645 31:39 los familiares de las víctimas piden que se depuren responsabilidades y que no se les olvide que acaba de contestarle es el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 38 31:47 este país necesita todavía aprender mucho lo que es tratar a las víctimas tratar a quienes sufren nos queda mucho por ello pero sin duda con ejemplos como la Asociación de ustedes otras tantas que trabajan en recuerdo de todas las víctimas de estos no Sara ir madurando ir aprendiendo comprendiendo el dolor y también la memoria de sus seres queridos

Voz 8 32:09 es lunes veinte de agosto y más en titulares con Carlos Cala Javier Corbacho Sánchez y Quim Torra se reunirán en otoño en Barcelona aunque todavía no hay fecha para ese encuentro tanto el día como el contenido de la agenda están por discutir según Moncloa sobre las palabras de Torra en las que pedía atacar al Estado PP y Ciudadanos exigen al Gobierno que actúe Pablo Casado José Manuel Villegas

Voz 4 32:28 pedir que active la Constitución desactive ordenamiento jurídico y que no se permita ningún tipo de amenazas al Estado de Derecho Reeva formalmente

Voz 0406 32:35 que observó Sánchez que active esa notificación previa

Voz 8 32:41 la aplicación del ciento cincuenta y cinco comparecerán comisión el consejero castellanoleonés de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones comparecerá en la comisión de investigación por el caso Regadera Quiñones ofreció al empresario Ulibarri horrible Ulibarri un contrato de obra sin pasar por concurso público asegurando que la Administración era él puede ha dicho que aquella fue una llamada oficial no privará

Voz 39 33:00 es una llamada particulares unidad llamada de administración a la empresa por lo tanto eso es en el marco de la conversación una llamada oficial de administración hora presionado de un particular y una llamada de chascarrillo llamada privadas una llamada oficial

Voz 8 33:13 carta abierta los católica el Papa Francisco pide perdón por los abusos a menores en el seno de la Iglesia de Pensilvania en Estados Unidos el Pontífice las condena con fuerza calificándolas de atrocidades y añade que el dolor de las víctimas es también su dolor Francisco asegura que se hará todo lo posible para que no se vuelvan a repetir en fin al rescate Grecia recupera hoy las riendas de su economía tras concluir el tercer y último rescate después de ocho años de austeridad el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici habla de día histórico

Voz 0116 33:39 el cine para no fue la austeridad de la que causó la crisis sino que fue por el hecho de haber una crisis por lo que hubo que aplicar medidas rigurosas si no nos olvidamos de los más débiles porque sé que el proceso de ajustes ha sido largo y doloroso pero los indicadores económicos apuntan en la buena dirección

Voz 8 33:56 en defensa de las pensiones la concentración de pensionistas en Bilbao de cada lunes se ha convertido hoy en una manifestación a la que han asistido diez mil personas según la policía los Príncipes participantes siguen exigiendo pensiones dignas porque señala lo conseguido hasta ahora no son más que parches fraude a la Seguridad Social la policía ha destapado un fraude de más de cinco millones de euros con especial incidencia en la provincia luego hay veintiséis personas investigadas por el impago de cuotas a la Seguridad Social atropello en Zaragoza tres personas han resultado heridas después de que un vehículo se subiera a la acera de una calle alcanzará a tres peatones que se encuentran fuera de peligro el conductor del coche su acompañante se dieron a la fuga pero han sido detenidos Esther trabaja en un bar próximo

Voz 40 34:32 el coche iba con mucha velocidad me mire meter la Caixa subió a la acera ya atropellado a dos personas que lleva a un hombre que íbamos adelante quien merece nada ha seguido la calle reza ahí se ha ido

Voz 1645 35:42 con la dirección técnica de Jorge Molina de Beatriz Montalvo y con Carlos Sevilla la producción una pausa

Voz 5 35:47 pues

Voz 1645 37:19 la Audiencia Nacional asume la investigación del ataque de esta mañana en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà al lado de Barcelona saludamos allí si buenas tardes

Voz 0196 37:27 buenas tardes Antonio poco antes de las seis de la mañana

Voz 1645 37:30 de que tenía un documento de identidad argelino entrado en esa comisaría armado con un cuchillo y al grito de Alá es grande no ha causado heridas a nadie ya que antes de que pudiera hacerlo ha sido abatido por un agente de los Mossos d'Esquadra los Mossos que tratan ya todo el suceso como un atentado terrorista y han subrayado que el hombre que ha entrado en la comisaría tenía intención Ana de asesinar con el cuchillo al menos a un agente

Voz 0196 37:51 lo han dicho claramente que esta era la intención real que tenía este individuo que como decías poco antes de las seis de esta mañana se ha acercado hasta la puerta de esta comisaría ha llamado al interfono porque de noche el acceso está cerrado la gente que estaba en recepción abierto desde dentro de forma automática con un botón después de que el insistiera que tenía que hacer una consulta urgente una vez dentro Él se ha abalanzado contra este agente cuchillo en mano para matarla según ha dicho de forma contundente el comisario Rafael Comas es el número dos de los Mossos de esquí

Voz 0406 38:23 tras

Voz 2 38:24 esta persona accedió a la confesaría Icon una voluntad homicida ir determinada a matar y agredir físicamente a la gente con un cuchillo de dimensiones considerables se ha abalanzado sobre la gente nuestra gente ha tenido que repeler la agresión con el uso de armas de fuego

Voz 0196 38:43 este hombre ha sido abatido como contaba Comas en el interior de la comisaría esta policía que ha salido ilesa estaba presente también un sargento ambos han recibido atención psicológica posteriormente a esta hora es ahora concretamente antes de las seis estaban a punto de acabar su turno hay de que entrara a trabajar el siguiente las cámaras de la comisaría serán importantes para poder ver toda la secuencia de este ataque y también la forma cómo ha sido abatido los Mossos d'Esquadra no han querido dar más detalles sí han confirmado que lo tratan como un atentado terrorista por dos indicios claros

Voz 2 39:18 desde nuestro punto de vista esta investigación se ha iniciado ya tratando la como atentado terrorista porque aparte de esos indicios el individuo ha localizado a gritos de Alá y otras palabras in que no ha podido apreciar nuestra gente

Voz 0196 39:35 ahora mismo hay varias preguntas al aire por ejemplo porque esta gente que normalmente está en el interior de una pecera ha salido hasta el vestíbulo Si este hombre se ha colado por alguna puerta hasta el interior de la comisaría y eso es lo que ha provocado pues este enfrentamiento el caso es que el atacante se llamaba Abdel Jawad Tayyip iba documentado con un NIE originario de Argelia de veintinueve años vivía a escasos cien metros de esta comisaría de los Mossos d'Esquadra que a esta hora sigue cerrada sigue acordonada hay varias vallas y también dos furgones de la policía

Voz 1645 40:05 según has venido además describiendo desde primera hora estas comisarías cuentan con una especie de espacio acristalado la pecera la llaman para protección de los Mossos la gente que ha dado detalles hoy ante la prensa ha dicho que en todo caso se pide a los agentes de seguridad que se aumenten que aumenten sus medidas de autoprotección esta tarde se reúne además Ana una comisión que agrupa a los distintos cuerpos policiales tienen competencias en materia de terrorismo no

Voz 0196 40:27 ya avisó que han hecho los Mossos d'Esquadra tras este incidente es alertar al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también al ministro del Interior de lo que acababa de ocurrir para que se pudieran tomar medidas de autoprotección teniendo pues se encuentra la posibilidad de que se pudiera repetir un ataque y que también como sabemos desde hace ya años los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son objetivo terrorista esta número uno de los atentados también en este caso yihadistas tras hacer también esta petición se han convocado como decías dos reuniones una es la de la subcomisión de información en la que forman parte los Mossos d'Esquadra Policía Nacional Guardia Civil son los competentes en Investigación de Terrorismo por lo tanto allí se van a recabar se van a poner sobre la mesa todos los datos que todos ellos han ido recogiendo durante la mañana para intentar dar pasos adelante en esta investigación que sabemos está llevando el Juzgado número dos de la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno y por otro lado más tarde sobre las cinco y media de esta tarde está prevista otra reunión en este caso la va a presidir president de la Generalitat Quim Torra Se trata del gabinete de coordinación antiterrorista formada por los Mossos d'Esquadra y también el Gobierno catalán en el que también se va a tratar con la cúpula policial toda esta información en esta reunión sólo van a

Voz 1645 41:36 los Mossos gracias a una desde primera hora los Mossos han trasladado como los descontaba al edificio de viviendas en el que vivía al hombre ha metido y que está a penas unos cien ciento cincuenta metros de esa comisaría Llesta también Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 0406 41:48 buenas tardes los Mossos d'Esquadra entre ellos agentes del Grupo Especial de Intervención que van con casco con ropa Bruesa y con armas largas con un aspecto muy diferente al de los agentes a los que estamos acostumbrados a ver están ya a punto de entrar para registrar este domicilio antes la policía ha creado un perímetro de seguridad alrededor del edificio ya desalojado a los vecinos de la escalera del hombre abatido por la agente de los Mossos d'Esquadra todos estos vecinos están ahora en la calle esperando que les dejen volver a entrar en su casa nos decían que los agentes les han indicado que necesitan hacer comprobaciones en las zonas comunitarias de este edificio evidentemente también en el interior del domicilio y que buscan pues buscan posibles indicios de radicalizado son yihadista de este hombre en definitiva pruebas sobre la motivación de esta acción el hombre al germano que hacía bastantes años que vivía en España tenía una pareja de nacionalidad española vecina de esta población de Cornellà de Llobregat contiene estaba en trámites de separación vivía en el bajo segunda Kontxi vecina del cuarto explica que que cuál era la relación entre ellos dos

Voz 15 42:50 Xicoy llegó más o menos aproximadamente hace dos años aquí al bloque eso esta chica que ya era vecina nuestra eh bueno nada hace que bueno de den unos días son unos meses puso el velo esta chica si te parece chico y se puso bueno lo que no no sorprendió velo enseguida

Voz 0406 43:09 aquí han Cornellà de Llobregat en una mañana de agosto de mucho calor no se habla de nada más los vecinos que esperan para entrar a su casa comentan lo que ha ocurrido recuerdan cómo se comportaba este hombre cómo se comportaba la mujer explican que la mujer tenía dos hijos Ike dicen además que este hombre era tranquilo Ike especulan por supuesto todos sobre qué puede haber pasado a esta mañana

Voz 1645 43:32 bueno es decir el juez Ismael Moreno hace cargo ya de la investigación de todo este asunto han incoado diligencias informativas ya la Audiencia Nacional desde allí informa Alberto Pozas Ismael Moreno los juzgados

Voz 0055 43:41 dos de esta Audiencia Nacional que estaba de guardia en el momento de los hechos ha cogido las riendas de casos son unos cuentan por el momento el magistrado está a la espera de recibir los primeros informes sobre lo sucedido esta madrugada en la comisaría de Cornellà ya ha puesto ya en marcha algunas diligencias Intervenciones de comunicaciones como correos electrónicos chats actividad del fallecido en Internet registro de llamadas la investigación se quedará aquí en la Audiencia si el juez concluye que de forma indiciaria podemos hablar de un atentado terrorista frustrado el magistrado todavía no ha podido estudiar además Antonio las imágenes de las cámaras de seguridad que han registrado los hechos

Voz 1645 44:11 Sanz camino de las tres menos cuarto el Partido Popular y Ciudadanos han pedido al Gobierno que actúe después de las palabras del pasado viernes de Quim Torra en las que hablaba de atacar al Estado los populares piden acción por parte del Gobierno de Sánchez y la formación naranja directamente que se estudie la aplicación de nuevo del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya Adrián

Voz 0019 44:28 Prado PP y Ciudadanos discrepan con el Gobierno y si ven motivos suficientes para actuar tras escuchar al presidente de la Generalitat para Pablo Casado la amenaza de Torra fue explica

Voz 4 44:37 las peores momentos de confrontación que alivie la historia empiezan por frases y por tanto no estoy de acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno cuando dice que una frase desafortunada no quiere decir que estaba ataque al Estado si es un ataque al Estado y además

Voz 0019 44:51 la amenaza explícita el presidente del PP pide al Ejecutivo que responde recuerda lo que ya hace unas semanas le trasladó a Pedro Sánchez en La Moncloa que si el Gobierno no actúa el PP pedirá la reactivación del ciento cincuenta y cinco

Voz 0907 45:04 en Ciudadanos

Voz 0019 45:05 en al presidente del Gobierno a que deje de mirar hacia otro lado y le piden que envía Torra un requerimiento para que acate la Constitución y las leyes el paso previo a la reactivación del ciento cincuenta y cinco José Manuel Villegas

Voz 0406 45:16 la respuesta del señor Torres que está fuera de la ley que está fuera de la democracia está fuera de la Constitución entiendo que debería reunir los partidos constitucionalistas ir decidir a qué competencias debería afectar esa obligación de entonces puede cinco