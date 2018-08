Hora 14 (21/08/2018)

Voz 0861 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:20 qué tal buenas tardes el vídeo que se grabó el ataque de ayer en una comisaría de Cornellà no deja dudas se lo den en cantábamos hace una hora ese vídeos tan posesión del juez y en él se ve cómo el agresor que terminó abatido se lanza cuchillo en mano sin mediar palabra contra la agente de los Mossos d'Esquadra los familiares del atacante de hechos están planteando denunciar a los Mossos porque consideran que su respuesta fue desproporcionada lo último nos viene de la Fiscalía sobre si es sonó un acto terrorista cree que el autor que analizaba una frustración personal cola religión informa Alberto Pozas

Voz 0055 00:51 sí ahora mismo en la Fiscalía Antonio Nos dicen que no descartan nada pero que están seguros de que esto tiene una motivación personal detrás en este caso que el fallecido por los disparos de los Mossos tuviese que aceptar su homosexualidad tuviese miedo al rechazo en el seno de su religión y que sólo encauzarse a través de la religión ir el radicalismo no saben si buscaba la redención religiosa a través del asesinato o directamente buscaba ser abatido por la policía lo que nos cuentan también Antonio es que todavía no han examinado los soportes informáticos que estaban en su poder no ha empezado todavía la investigación por ejemplo de su correo electrónico pero que por ahora no tienen ningún tipo de constancia de material ligado a da es en su correo electrónico también esos comunicaciones

Voz 3 01:29 esto es lo último gracias Alberto la Guardia Civil la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra mantienen hoy una reunión operativa del Centro de Inteligencia contra el terrorismo para analizar toda la información de la que se dispone sobre este incidente después de avisar en varias ocasiones de que la exhumación de los restos de Franco se realizaría en breve de no dar una fecha concreta hoy por primera vez un miembro del Gobierno ha fijado el calendario para que se lleve a cabo el ministro de Cultura José Guirao ha dicho esta mañana en la SER que lo más probable es que el próximo viernes se lleve ese decreto ley al Consejo de Ministros en Moncloa lo ha confirmado poco después

Voz 1533 02:02 lo que estaba previsto como saben en el orden en Consejo de Ministros es tierra los miércoles por la tarde y se supone que entrara en el orden del día hiciese aprobada claro

Voz 3 02:14 una fórmula la del decreto ley que hace más difícil que la familia pueda poner trabas a la exhumación y que requiere de la Vall del Congreso aunque el Gobierno confía en obtener los apoyos suficientes también les estamos contando desde primera hora a otra intención del Gobierno a corto plazo la de hacer pública la lista de bienes que escribiendo la Iglesia sobre todo después de que una reforma legal en época del Gobierno de Aznar le diera prácticamente barra libre una lista cuyo volumen se desconoce lo que impide que de momento ya reclamaciones él lo ha confirmado el Ministerio de Justicia al diputado socialista Antonio Hurtado en una respuesta parlamentaria

Voz 4 02:44 cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados muchos de estos bienes podrán reclamar su propiedad a través de la policía

Voz 3 02:54 el Obispado de Málaga suspendido un sacerdote detenido por distribuir y compartir pornografía infantil es uno de los cuatro arrestados en la operación en la que ayer resultaron detenidas en total cuatro personas Málaga Nieves Egea

Voz 1693 03:05 el obispado explica que el sacerdote detenido por presuntamente compartir distribuir pornografía infantil estará en Málaga circunstancialmente por motivos familiares la diócesis a la que pertenece les suspendió inmediatamente cuando tuvo noticia de los hechos lo mismo hizo el Obispado de Málaga este cura ha sido detenido junto a otros tres presuntos pedófilos la policía habría encontrado en uno de los inmuebles vinculados al sacerdote maniquíes de tamaño de menores en una cama y ropa de talla infantil según algunos medios

Voz 3 03:32 y escucharemos el relato de una víctima de una de las centenares de víctimas de los abusos sexuales cometidos por curas de Pensilvania se llama Julianne hemos hablado con ellos ha contado cómo después de que abusaron de ella cuando era niña se lo comunicó a otro sacerdote Yeste intentó culpabilizar la no da validez a la carta del Papa Francisco pidiendo perdón en nombre de la Iglesia

Voz 1444 03:50 sí hostil sino a los abusos lo que hizo el sacerdote abusador en mi cuerpo no es nada comparado con el daño que la Iglesia ha perpetrado a no hacer nada lo hacen ahora porque los han pillado a menos que los pillen y se les denuncie no habrá cambios espero que los niños estén una seguros pero me temo que todavía separa

Voz 5 04:08 las cosas que yo hago

Voz 3 04:12 el lo estamos contando también en la SER la Comunidad de Madrid ya tenía constancia en dos mil trece de que había irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos cursado por Cristina Cifuentes Pablo Casado estaban detalladas en un informe INI la Comunidad ni la Universidad hicieron nada es más en ese mismo año dos mil trece Se renovó el título aunque existía este informe Pablo casado acabo de decir en Melilla que a él no le afecta la obra

Voz 1453 04:33 pregunta quién ha hecho esas declaraciones pero hay un error en ellas porque no se refiere a mi cursó el doctorado sino los que sucedieron en los años posteriores

Martes veintiuno de agosto hay más en titulares con Carlos Cala y Javier Corbacho el Ayuntamiento de Barcelona podrá expropiar los solares vacíos a partir de dos mil veintiuno para construir pisos de alquiler social de ese otoño los sueños tendrán dos años para edificar el treinta por ciento de lo que construyan deberá ser vivienda asequible la justicia belga retrasa a septiembre su decisión sobre el Tony la euroorden española que reclama su extradición le acusa de enaltecimiento de terrorismo injurias al Rey y amenaza exministro de Cultura estudia revisar la bajada del IVA al cines y en descenso no repercute en el precio final de la entrada Guirao consideran aceptable que distribuidores exhibidores la reivindiquen y luego ese despiste en para aplicarla en la Bolsa ganancias en los parqués europeos salvo en el británico Oliver suma un punto y supera los nueve mil quinientos la prima de riesgo española se queda en los ciento cuatro puntos básicos deportes pendientes en el Atlético de Madrid el futuro de Filipe Luis el lateral brasileño ha aceptado la propuesta del PSC le hizo posible salida depende de la

Voz 6 05:30 acuerdo entre clubes dos y cinco seguimos

Voz 0861 06:01 qué tal buenas tardes ya en dos mil trece en la Comunidad de Madrid saltaron las alarmas por el polémico caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos pero nadie hizo nada se lo hemos avanzado hoy aquí en la SER sólo un año después de que la expresidenta madrileña se sacase el curso ya con Ignacio González en la Puerta del Sol la Comunidad detectó varias irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que cursaron Pablo Casado y Cifuentes pero no se llegó esta final se dejó pasar y no sólo eso pese a tener ese informe sobre la mesa ese mismo año la Comunidad Madrid dio luz verde al Ministerio de Educación para que renovarse el título del máster que ahora está siendo investigado por la Justicia el vicepresidente del Gobierno madrileño Pedro Rollán reconoce esta información pero cree que si no se hizo nada es porque entonces no tenían capacidad para ello solo

Voz 6 06:48 Bornes que no son vinculantes nos han podido tomar cartas en el asunto habida cuenta que como digo en el año dos mil catorce fue cuando ya la propia universidad informó de que ya no tenía interés ir retiraba de la oferta este máster

Voz 0861 07:03 es cierto que en dos mil catorce ser minó el máster de Derecho Autonómico pero desde entonces en todo este tiempo esta documentación ha sido aportada por ninguna de las partes a la jueza que investiga este polémico caso Ira Universidad Rey Juan Carlos pues tampoco tiene constancia de que estas irregularidades se corrigiera no lo sabe ni tiene forma de saberlo los dicen acabamos de escuchar Pablo Casado para ciudadanos y para Podemos lo que hemos conocido ahora cinco años después demuestra la poca voluntad que tiene el PP de destapar determinados casos yo que al PP nunca le ha interesado destapar las irregularidades de la universidad básicamente porque sabían que muchos de sus cargos públicos están beneficiando de ella es así de simple así que el reto uno de los retos que tenemos que abordar en los próximos años es sin lugar a dudas de colonizar las universidades públicas de policía lejos de enchufados de personas en definitiva que que pretenden aprovecharse de ella

Voz 7 07:56 en Madrid I más D hay excelentes profesionales pero que están en manos de auténticos corruptos y que aunque sabían lo que estaba pasando metieron el informe en un cajón porque Pablo Casado fuentes y otros políticos del Partido Popular están sacándose títulos como rosquillas

Voz 0861 08:13 en este Hora catorce también nos iremos hasta Alcalá de Henares donde su ayuntamiento ha vetado a un rapero que iba a actuar en septiembre en un escenario público cedido por el equipo de gobierno sus letras misoginias y machistas que luego escucharemos han llevado al Ayuntamiento a Alcalá negarles la actuación lo ha explicado en Antena de la Ser la concejala de Cultura maya

Voz 8 08:31 el anuncio conocíamos las letras y en el momento en el mismo momento mejoría que los conocimos comunicamos a la adjudicataria del contrato que estos artistas

Voz 5 08:41 y no podían Deniz

Voz 8 08:44 nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación bajo ningún concepto vamos a permitir que denigran a las mujeres con sus letras racistas y misoginia actúen en la ciudad

Voz 0861 08:55 hay polémica la vista porque el promotor ya les había pagado a estos cantantes por adelantado y la oposición se pregunta por qué no se evitó su connotación antes hay más noticias las avanzamos ya en titulares con suena Palomino Isar ser

Voz 1915 09:10 la jueza que ha desoído la recomendación de la ONU para no desahuciar a una madre y a sus tres hijos dice que no acata la petición porque no es un pronunciamiento oficial la Familia ha rechazado las alternativas que les ha ofrecido el Ayuntamiento sigue en su piso hoy la plataforma Stop Desahucios está haciendo guardia en la puerta para evitar que la desalojan la empresa Baraka de que se paralicen las obras para construir un hotel en el Edificio España la sociedad de Trinitario Casanova ha demandado a la cadena hotelera Riu que le compró ese edificio en junio de dos mil diecisiete dice que ese incumplido el contrato y que las obras no se están realizando como habían pactado la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del conductor kamikaze que circuló en sentido contrario en la M treinta el pasado sábado el Ministerio Público le imputa un delito de conducción temeraria en récord histórico en la afiliación de trabajadores autónomos en la Comunidad de Madrid en el primer semestre del año ha registrado cerca de cuatrocientos mil trabajadores por cuenta propia son cincuenta mil más que en dos mil trece cuando se llegó al mínimo por la crisis y en los deportes pendientes del futuro de Felipe Luis el jugador ha pedido salir al París Saint Germain pero de momento no hay acuerdo entre el Atlético de Madrid del el equipo francés las

Voz 0861 10:16 como siempre ahora también buscamos las principales complicaciones en las carreteras madrileñas contamos con la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 10:24 buenas tardes a esta hora tan sólo tengan precaución en la M quinientos veintidós ya que como consecuencia de un accidente a la altura de Quijorna encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en ambos sentidos en el resto de la red vial madrileña estamos en pleno mes de agosto y eso se nota ya que nos encontramos complicaciones en los accesos a Madrid de entrada Isabelita ni en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 0861 10:46 pues como siempre les pedimos máxima precaución Desde la DGT hacían referencias accidente la M quinientos veintidós en Quijorna de hecho la Guardia Civil está investiga ahora mismo un choque frontal entre un coche y una moto el motorista de cuarenta y seis años ha fallecido según acaban de confirmar desde el Servicio de Emergencias

Voz 1453 11:01 uno uno dos ha sido un choque frontal entre un turismo y una moto a la altura del kilómetro uno de la carretera M quinientos veintidós en Quijorna el motorista es un varón de cuarenta y seis años que como consecuencia del fuerte impacto ha quedado politizado había fallecido prácticamente en el acto además el Summa ha evaluado a los dos ocupantes del turismo varones de veinticuatro y veinte años ambos con heridas leves que han sido trasladados con pronóstico leve por Cruz Roja al hospital Puerta de Hierro

Voz 0861 11:32 Eto'o bien portada nos queda conocer el pronóstico el tiempo para las próximas horas Jordi Carbó cuéntanos hoy las temperaturas suben con más facilidad que ayer de manera que la tarde va a ser más calurosa en máximas alrededor de los treinta y cinco grados en la mayor parte de la comunidad por ejemplo en el centro de Madrid un poco más bajas en pueblos de Boltaña el sol estará luciendo durante toda la tarde pero también en puntos de montaña especialmente de Somosierra y la Sierra de Guadarrama irán creciendo nubarrones Hydra lugar algunas tormentas pero dejando poca agua durante poco rato de aumentan en Gran Vía tenemos treinta y un grados están escuchando Hora catorce Madrid con Marta Galán y Jorge Molina en la dirección técnica Teresa Rubio en la producción dos de la tarde y doce minutos vamos antes de nada con las novedades del caso Máster que les estamos contando hoy aquí en la Ser la Comunidad varía detectó en dos mil trece varias irregularidades administrativas en el máster que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes Laura Gutiérrez qué tal buenas tardes qué tal buenas

Voz 10 12:33 tardes bueno todo está recogida en un informe de la Fundación

Voz 0861 12:36 Madrid más de que depende de la propia Consejería de Educación que evalúa la calidad del sistema universitario de nuestra Región constataron Laura errores y casos de opacidad administrativa que ahora ha dicho la jueza del caso está investigando

Voz 10 12:48 sí es el único informe el único estudia seguimiento sobre el polémico Master que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid lo hace la Fundación Madrid más de que es la agencia que evalúa la calidad del sistema universitario madrileño se hizo poco después de que Cifuentes consiguiera el título en el año dos mil trece ya entonces la comunidad certificó que había problemas con la gestión del posgrado o con las como validaciones errores que la jueza que investiga este asunto ha puesto de nuevo sobre la mesa entre otras irregularidades el informe destaca que el máster no aclara si es presencial semipresencial en la web dice una cosa en la memoria de verificación otra no especifica qué normativa utiliza para la transferencia el reconocimiento de créditos para las convalidaciones famosas falta información dice además sin informe en las guías docentes no está claro ni el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento de los organizadores el Instituto de Derecho Público que dirigía

Voz 0861 13:40 ahora imputado catedrático Enrique Álvarez con

Voz 10 13:42 de la Universidad Rey Juan Carlos no tiene constancia de que esas irregularidades se corrigieron no lo sabe no tiene forma de saberlo en todo este tiempo esta documentación no ha sido aportada por ninguna de las partes

Voz 0861 13:54 a la jueza que está investigando el máster bueno sobre este asunto la Agencia EFE ha preguntado esta mañana al vicepresidente madrileño en un acto en Cadalso de los Vidrios Pedro Rollán reconoce el informa John quebrantado y la SER en número dos del Gobierno madrileño ha comentado que tras las irregularidades detectadas por la propia Fundación Madrid más de no volvieron a analizar el máster porque la Rey Juan Carlos declinó en dos mil catorce seguir ofertando lo por eso ha defendido no pudieron ir más allá

Voz 6 14:20 eh son informes eh que no son vinculantes lo que ocurre es que a los cuatro años que es el periodo en donde se tiene que efectuar una revisión de los contenidos sino

Voz 0861 14:30 sean asumido en este caso pues esos ajustes

Voz 6 14:33 costes razonables lo que conlleva es el que por parte de la Administración si se pueda tomar cartas en el asunto no han podido tomar cartas en el asunto ahora cuenta que como digo en el año dos mil catorce fue cuando ya la propia universidad informó de que ya no tenía interés ir retiraba de la oferta este máster

Voz 0861 14:53 pero el vicepresidente obvia un detalle importante Laura a pesar de estas irregularidades teniendo es informe de hecho sobre la mesa ese mismo año en dos mil trece la Fundación Madre más de la Aneca y el Ministerio de Educación decidieron renovar la licencia para que la Rey Juan Carlos pudiera seguir impartiendo ese máster de Derecho Autonómico

Voz 10 15:11 sí hay varias precisiones a esas declaraciones del número

Voz 0861 15:13 desde el Gobierno madrileño primero porque la Fundación Madre más de es la encargada de evaluar

Voz 10 15:18 de hacer el seguimiento de los grados y másteres de las universidades de la región es una función que asume como propia desde dos mil doce una función que hasta entonces asumía la Aneca en ninguna normativa figura que este tipo de informes no sean vinculantes de hecho sirven para evaluar la implantación de un posgrado otra precisión la Fundación Madrid desde hace ese informe en dos mil trece porque justo ese año el máster de Derecho Público tiene que renovar el título un trámite por el que este tipo de estudios pasan por ley cada cuatro años la Fundación aprovechó ese momento para hacer todo el seguimiento a pesar de las irregularidades detectadas esa renovación Se concedió la Fundación Madrid más de dio luz verde a que la titulación a que el máster siguiera impartiendo y así lo comunicó a la Aneca y el Ministerio de Educación que en junio de dos mil trece la hacen efectiva fue en noviembre de dos mil catorce cuando la Rey Juan Carlos pidió la extinción del título por eso no Gomà seguimientos posteriores como explican fuentes de la Consejería de Educación pero sí se renovó en dos mil trece con ese informe

Voz 0861 16:18 en contra bueno lo dichos informes elaboró en dos mil trece justo después del curso de Cifuentes pero no es el único informe la Cadena SER ha tenido acceso a otro documento en este caso de la propia Universidad Rey Juan Carlos que también será Voro justo al terminar el curso de la expresidenta madrileña en esa evaluación Laura también se constataran varias irregularidades sobre la gestión de los TCM los trabajos fin de máster que Cifuentes por cierto sigue buscando desde marzo

Voz 10 16:43 además ese informe que hace la Universidad Rey Juan Carlos lo hace a raíz de las denuncias de las quejas y sugerencias que recibe de los alumnos del máster el curso dos mil once dos mil doce que es el curso de Cristina Cifuentes un informe que en este caso proponen numerosas medidas encaminadas a mejorar los TCM los trabajos fin de máster que suponen una parte importante de los créditos para conseguir la titulación ese informe propone que los directores del TCM se asignen en noviembre que se apruebe un calendario de presentación de los resultados de esos trabajos con un primer informe en febrero y un segundo en abril y que las fechas para la defensa se publiquen desde el inicio de

Voz 0861 17:17 curso se propone también hacer un seguimiento por

Voz 10 17:20 estado de la evolución del trabajo con reuniones individuales entre cada alumno subdirector de

Voz 0861 17:25 GM gracias Laura bueno la oposición no le ha sorprendido hoy escuchar que hace cinco años la Comunidad Madrid ya estaba al tanto de todos estos problemas para Podemos y Ciudadanos esta información demuestra que en el PP nunca hubo ninguna intención de levantar alfombras destapar este escándalo escuchamos Eduardo Robinho diputado de Podemos al líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado

Voz 7 17:44 en Madrid más de hay excelentes profesionales pero que están en manos de auténticos corruptos que aunque sabían lo que estaba pasando prendieron el informe en un cajón porque Pablo Casado fuentes otros políticos del Partido Popular están sacándose títulos como rosquillas

Voz 0861 17:58 porque al PP nunca le ha interesado destapar las irregularidades de la universidad básicamente porque sabían que muchos de sus cargos públicos están beneficiando ella es si sin así que el reto uno de los retos que tenemos que abordar en los próximos años es sin lugar a dudas de colonizar las universidades públicas de políticos de enchufados hice personas en definitiva que que pretenden aprovecharse de ellas Ipod por cerrar el círculo ya hemos escuchado al número dos del Gobierno madrileño nos queda por escuchar también lo que ha dicho hoy el propio Pablo Casado al líder del PP le han preguntado esta mañana durante su visita en Melilla

Voz 1444 18:35 veinte

Voz 11 18:36 tuvieron ciertas irregularidades en su máster y que aún

Voz 1444 18:39 si no se toma ninguna medida alguna opinión

Voz 1453 18:42 habrá que preguntar a quién estas declaraciones pero hay una rueda en ellas porque no se refiere a mi curso el doctorado sino a los que sucedieron los años posteriores

Voz 0861 18:50 bueno lo cierto es que aquel informe si evalúa el curso de Casado porque aquel documento aquella evaluación fue la primera que se hizo desde dos mil ocho cuando Casado ya se había sacado su título de Derecho Autonómico por al margen del caso Máster hoy el vicepresidente Pedro Rollán tenía ganas de hablar los medios le han preguntado por alguna de las polémicas abiertas estos días no ha desaprovechado la oportunidad Rollán por ejemplo se ha mojado sobre la exhumación de Franco y el inminente decreto ley que va a aprobar el consejo de ministros este próximo viernes el número dos del Guber no madrileño ha tirado de argumentario cree que la izquierda no sería nada si

Voz 12 19:25 sin el dictador nosotros lo que hacemos es centrarnos

Voz 13 19:27 los vivos que los que es mucho más importante centrarse en los vivos que centrarse francamente en los muertos yo creo que en este sentido el Gobierno del señor Sánchez un gobierno muy débil pues

Voz 0861 19:38 viene eh

Voz 13 19:40 abanderando una serie de asuntos como por ejemplo pues el acoso la iglesia en la revisión del Concordato el la educación concertada la revisión no supresión del modelo y también cómo no pues eh Franco yo no sé si no hubiera sido por Franco que habría sido el Partido Socialista de Izquierda Unida

Voz 0861 19:57 Pedro Rollán que hunde más ha acusado a Pedro Sánchez también de generar un efecto llamada con su política migratoria ya ha vuelto a señalar Manuela Carmena también por no saber gestionar sus propios anuncios como por ejemplo su intención de albergar un centro de acogida para inmigrantes en Tres Cantos por cierto

Voz 10 20:13 por este caso sorprende que el consejero de Presidencia

Voz 0861 20:16 critica algo que ni ellos mismos pueden hacer porque Rollán reconoce que sino acogerá más inmigrantes es porque tienen sus centros saturada la Comunidad de Madrid lo que sí tiene

Voz 6 20:26 abrigos esas redes porque que en estos momentos pues las plazas se encuentran ocupadas al igual que también lo que son los conciertos sobre todas las competencias tienen que ver mucho con los menores no atendidos en el que en estos sentir Dragón son ochocientos los menores los menores no acompañados que estaban siendo atendidos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y recientemente se ha establecido una ronda en concreto con Cruz Roja para incrementar incluso la otra asistente

Voz 0861 20:55 pues hacía mención el consejero de Presidencia los menores no acompañados bajo su tutela menores que como ya les contamos aquí en la SER hace dos semanas viven en centros masificado según denunciaron los propios trabajadores centros como el de Hortaleza que sobrepasa en un ciento ochenta por ciento el límite de ocupación que tiene ahora mismo vocera del capítulo el polémico centro acogida de Tres Cantos que sepamos edificio sigue sin pasar la inspección técnica obligatoria que tiene que haberse hecho en dos mil diecisiete hoy el alcalde en funciones Nacho Murgui ha defendido la necesidad de hacer de utilizar este centro por una cuestión de emergencia y esto es lo que ha dicho Murgui en unas declaraciones grabadas que ha remitido el propio Ayuntamiento

Voz 1920 21:31 ahora que cumple con las condiciones administrativas también pero son no obstante es unos trámite de carácter burocrático pero desde luego las condiciones en el edificio las cumple esto es una cuestión de derechos humanos en una cuestión de responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid de las administraciones públicas que lo puedan la Raspall a esta situación de emergencia ibamos referido trabajando desde luego en está en esta dirección porque es nuestra obligación

Voz 14 21:54 son las dos veintidós seguimos

Voz 12 23:50 buenas tardes los promotores no dicen mucho más rechazan hacer declaraciones a los medios pero sí nos han confirmado que los dos cantantes ya habrían recibido su primer pago un adelanto para cerrar su participación en el concierto que se hubiera celebrado el veintidós de septiembre María Aranguren concejala de Cultura de Alcalá de Henares en declaraciones a Hoy por Hoy Madrid

Voz 8 24:07 no conocíamos las letras y en el momento en el mismo momento el mismo día que los conocimos comunicamos al adjudicatario del contrato que estos artistas he tenido podía venir

Voz 12 24:19 el concurso público que sacó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares solamente valoraban los cuatro conciertos que se celebrarán a partir de este sábado en las fiestas del municipio no tenía en cuenta los conciertos que se celebrarían en el mes de septiembre pero aún así el día diez de julio hubo una rueda de prensa a la que asistió la concejala de Cultura en la que se presentó el cartel completo entre los que también se encontraban Keiji Kane o el foco de la polémica pero el Ayuntamiento tardó quince días en decidir que ambos no actuarían en el ciclo de conciertos de la muralla de Alcalá jaqueca

Voz 8 24:50 no se les paga con dinero público son los conciertos objetos del contrato los que va a haber esta semana que viene que no entran en valoraciones porque fin lo ponen los griegos no pone ningún momento que se valora otra cosa que no sean esos conciertos que solo los que están en en liquidación y no ser pagada con dinero público nada más

Voz 12 25:13 no es la primera vez que estos artistas son vetados por sus letras fueron tachados de los carteles por ejemplo del Viña Rock en Navarra el Parlamento autonómico incluso realizó una declaración institucional condenando la humillación vejación hacia las mujeres que dicen existen esas canciones

Voz 0861 25:29 gracias Javier vamos con otro asunto la jueza aquí ha desoído la recomendación de la ONU de no desahuciar a una familia con tres menores en Vicálvaro dice ahora dice ahora que no acata esa petición del Alto Comisionado de los Derechos Humanos porque no la interpreta como un pronunciamiento oficial a Pardo

Voz 18 25:46 la jueza María Isabel Durántez Gil de Teherán que el auto que aceptasen días resolución afirma que en absoluto existe un pronunciamiento en la comunicación el comité de derechos económicos sociales y culturales de la ONU en la suspensión de la medida del desalojo acordada este comité dice que se suspenda cautelarmente el desahucio de la familia de Soraya mientras que no se lo ofrezca una alternativa habitacional los servicios sociales del Ayuntamiento les han ofrecido trasladarse a un albergue de treinta días o

Voz 12 26:13 partido Terol ya ha rechazado

Voz 18 26:16 las posibilidades porque no la adecuadas al tiene tres hijos menores entre ellos un bebé de un mes tampoco Naciones Unidas conservar estas alternativas una solución habitacional María López Andújar abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 19 26:29 más unidas ha comunicado telefónicamente que efectivamente no es ningún alojamiento no es una alternativa habitacional lo que el Ayuntamiento de Madrid está ofreciendo en estos momentos es una casa compartida Alves Albert

Voz 18 26:45 de momento Soraya continúa en el piso Varios miembros de la plataforma Stop desahucios Afectados por la Hipoteca han hecho guardia durante toda la noche durante todo el día de hoy ayer la Policía Judicial amenazó con desalojar el piso cuando Soraya no tuviese el apoyo de ambas explotar

Voz 12 26:59 por más esperan

Voz 18 27:00 es la comunicación oficial de la uno para que la jueza para el desahucio relata

Voz 0861 27:04 está por el futuro del hotel del Edificio España el grupo baraka ha llevado a los tribunales a la cadena Riu propietaria del edificio porque ha incumplido dice en el contrato por el que cerraron aquella venta el grupo de Trinidad Casanova es decir Baraka acusa a la cadena hotelera de negarse escritura a su favor quince mil metros cuadrados comerciales Edificio España pese a que así lo habían pactado las dos partes ese es el motivo dicen por el que ahora piden al juez que paralice las obras ninguna de las dos partes quiero hablar se remite Javier Jiménez vas a un escueto comunicado buenas tardes

Voz 0887 27:35 buenas tardes y dos comunicados de apenas tres párrafos en un tema que salvo acuerdo acabará en los tribunales como decías el grupo de Trinitario Casanova asegura

Voz 0861 27:44 en junio de dos mil diecisiete le vendió el edificio a las

Voz 0887 27:46 cadena hotelera entonces según su versión ambas partes firmaron un documento en el que costaba que Baraka pasaría a ser propietaria de la zona comercial es decir de las dos primeras plantas del edificio y eso se plasmará en una escritura una vez se avanzara en la construcción pero es escritura no se ha materializado la respuesta por parte de Riu no ha tardado apenas unos minutos en otro comunicado la cadena hotelera niega la existencia de ese compromiso asegura que simplemente pactaron a cambio de una comisión que Baraka buscará inversores para la zona comercial Un compromiso que dicen no se ha cumplido pese a sus reiterados requerimientos por lo que ya han iniciado por su cuenta un proceso de venta a un fondo inversor español Duke concluyese comunicado advirtiendo que se reserva el derecho a ejercitar cuál

Voz 0861 28:32 creación de reclamación de daños y perjuicios

Voz 0887 28:34 entre otras cosas la pretensión de Baraka de paralizar las obras esta demanda por tanto

Voz 12 28:40 podría complicar la apertura del edificio pero

Voz 0887 28:42 lista para dentro de un año para el verano de dos mil diecinueve

Voz 0861 28:52 hoy con Miguel Orejas qué tal buenas tardes es tal Javier

Voz 20 28:55 acaba de comunicar el Atlético de Madrid y el parte médico de Vitolo sufre un esguince de grado dos del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda queda pendiente de evolución mientras son horas decisivas para el futuro de Filipe Luis el jugador tiene una oferta del PSG pero de momento no hay acuerdo entre el Atlético y el club francés escuchamos a Juanfran ya Correa los compañeros de Filipe tras empatar ayer aún en Mestalla con el Valencia

Voz 5 29:18 el vestuario queremos que queremos mucho ojalá se pueda llevar Felipe ha dado mucho

Voz 21 29:22 el Atlético de Madrid no hay nada cerrado pero que al final toma de decisiones

Voz 6 29:26 de ir allí todos saben lo importante que es Felipe

Voz 22 29:28 para nosotros la verdad que no no sé la situación del él

Voz 1453 29:31 pero bueno ojalá que que se que con con nosotros

Voz 22 29:34 hoy

Voz 20 29:34 yo Navas de fútbol Álvaro Giménez del Getafe acaba de pasar reconocimiento

Voz 0861 29:37 luego en el Málaga gracias Miguel tenemos ánimo treinta y un grados hoy las máximas apenas pasarán de los treinta y cuatro la información continúa aquí en la SER Hora catorce con Antonio Martín los vamos a Dios

Voz 1645 30:00 las dos y media la una y media en Canal

Voz 3 30:18 qué tal buenas tardes fuentes de la investigación del ataque de ayer en una comisaría en Cornellà confirman a la SER que aún no descarta ninguna hipótesis como avanzábamos a las dos si se trabaja con la creencia de que el autor del ataque canalizado a frustraciones personales por medio de la religión el autor de una carta de despedida en la que pide a Dios que bendiga la acción que va a cometer de la que no da detalles concretos acabamos de traducir la hace unos minutos cuál es el contenido Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 30:43 estas del documento al que ha tenido acceso a la SER se trata de un texto de apenas siete líneas ha escrito a mano en árabe lleno de incorrecciones en el que utiliza frases muy ceremonioso refiriéndose a su Dios frases hechas de carácter religioso en las que apela al conocimiento y grandeza de su Dios para que le ayude y le dé su bendición por aquello que va a hacer la carta de despedida mención además su destino la religión y una enigmática alusión alguna maldición que desde luego no concreta también envió un correo electrónico a su mujer en el que señala me voy a ir allá arriba sirios

Voz 3 31:13 en el juez trabaja ya con el vídeo del ataque Un vídeo que según ha podido saber la SER no deja dudas de la voluntad homicida que ayer describía los agentes de los Mossos d'Esquadra el hombre entró sin mediar palabra se lanzó cuchillo en mano a por la agente de los Mossos la Familia del asaltante se plantea ahora denunciara a la policía autonómica por lo que consideran que fue una respuesta desproporción

Voz 12 31:32 nada

Voz 3 31:34 enseguida estaremos con los últimos detalles que tienen también los compañeros de la SER en Barcelona además la cuenta atrás oficial para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se va a poner en marcha ya esta misma semana el ministro de Cultura José Guirao ha confirmado en Hoy por hoy que lo más probable es que el decreto ley sellado al consejo de ministros del viernes y que se apruebe allí y Moncloa lo ha confirmado poco después

Voz 1533 31:54 se supone que entrara en el orden del día que se aprobara claro parece ser que es la fórmula más adecuada un decreto ley para evitar que demanda turística le puedan impedida a la medida cuanto antes

Voz 3 32:10 hoy estamos contándoles desde primera hora otro plan del Gobierno va a hacer pública la lista de bienes inscritos por la Iglesia está terminando de tratar los datos antes de publicar toda la lista que puede contener decenas de miles de inmuebles y escucharemos el testimonio de Julian una de las víctimas de los abusos sexuales de los curas pederastas de Pensilvania con la que hemos

Voz 5 32:27 no no lo creo de verdad

Voz 1444 32:29 que no lo creo los abusos que yo sufrí en mil novecientos sesenta y cinco y que durante todos estos años hayan dejado que piense que era mi culpa

Voz 1915 32:38 y luego encontrar hace un año cuando empezó el gran

Voz 1444 32:40 jurado que no era mi falta que había otros curas que lo sabían

Voz 5 32:43 cuando el y mil

Voz 1264 32:46 las martes veintiuno Dagos temas en titulares con María Manjavacas y Javier Corbacho respaldó de Málaga ha suspendido el sacerdote detenido por distribuir pornografía infantil en Internet pide perdón a las posibles víctimas y reitera su compromiso con la justicia el cura ha sido detenido junto a otros tres supuestos pedófilos

Voz 0861 33:03 en la Comunidad de Madrid detectó irregularidades

Voz 1444 33:06 en el máster de Casado y Cifuentes ya en dos mil trece a pesar de los errores la agencia que evalúa estos estudios y el Ministerio de Educación dieron luz verde para que el posgrado se siguiera impartiendo ese mismo aplaza la extraña

Voz 1264 33:17 acción de Val Toni que el juez belga posponen la decisión hasta septiembre que no hayan aceptado la extradición automática es señal de que el caso está cogiendo fuerza de volumen ha dicho en su llegada el rapero que se marchó de España para evitar la prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona solares por pisos el Ayuntamiento de Van

Voz 1444 33:32 una podrá expropiar los solares vacíos a partir de dos mil veintiuno para construir pisos de alquiler social medida que anunciaba la concejal de Urbanismo paradita la expulsión al país

Voz 24 33:42 para evitar la expulsión de vecinos de esos barrios para evitar procesos de Henry ubicación poner los intereses de los vecinos por encima y todo y sobre todo activar su batuta activa

Voz 1264 33:51 menos coches las ciudades españolas pondrán coto a los coches más contaminantes en dos mil veinte en Madrid prohibirá la entrada los diésel de más de catorce años se les vincula con las emisiones de dióxido de nitrógeno causantes de miles de muertes al año Julio Díaz experto en salud pública

Voz 5 34:05 cerca de seis mil doscientas muertes atribuibles al a los en en en España al año prisión sin fianza

Voz 1444 34:12 el acusado de matar a un hombre hiere a otros tres en un bar de Valladolid con una escopeta tras declarar ante el juez se le ha comunicado el ingreso

Voz 1264 34:19 son prisión intoxicado por ingerir cocaína y marihuana han tiene quince meses sus padres de diecisiete y veintiuno años fueron detenidos por un presunto delito de abandono los hechos han ocurrido en Elda Alicante el pequeño ya ha recibido el alta médica y los padres están a la espera de juicio aviso al cine

Voz 1444 34:32 el ministro de Cultura baraja revisar la bajada del IVA si no repercute la entrada lo ha dicho en la SER antes de viajar a la Feria Internacional del videojuego en Colonia para apoyar un sector que en España está en cifras récord

Voz 1533 34:44 cifras de negocio y empleo que van creciendo en torno al veinte por ciento anual que es una traba crecimiento brutal para cualquier industria desde luego para las industrias culturales es una cifra inaudita no

Voz 3 34:58 esta noche más de un residente en Galicia falló algún susto ha temblado la tierra con un terremoto de más de cuatro grados en la escala de Richter y epicentro en Monterroso en la provincia de Lugo que afortunadamente no ha dejado daños Ainhoa Apestegui

Voz 1915 35:09 ha registrado en Taboada Lugo pero ese sentido mucho más lejos hasta en Santiago de Compostela donde a las dos y veintiocho minutos Otilia

Voz 10 35:16 una vecina de la capital que ha llamado a la radio

Voz 1915 35:19 despertaba alertada por el ruido de su armario tintineo van las cosas que cuelgan de ellos

Voz 5 35:24 despertó el ruido de gordo armario colgar esos de sentir como el pillo me movieron Sos las cosas el armario

Voz 1915 35:34 así que más que el movimiento Otilia en la despertado el ruido provocado por un seísmo de cuatro coma uno grados en la escala Richter terremotos de ese nivel no provocan daños materiales según explican desde el Instituto Geográfico Español pero sí son percibidos de manera más o menos general el de esta noche se ha registrado a doce metros de profundidad en una zona de Lugo en la que en un solo año la tierra se ha movido en veintitrés ocasiones más sin provocar nunca daños materiales o personales

Voz 3 36:01 si hoy de nuevo sol y calor en buena parte de España previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0861 36:04 tarde soleada con ambiente plenamente veraniego y algunas tormentas en puntos de montaña las máximas en breve se situarán entre los treinta y treinta y cinco grados en toda la península y los archipiélagos un poco más bajas en el Cantábrico pero sensación de bochorno en todas las poblaciones costeras las máximas más altas como es habitual cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir máximas de hasta treinta y ocho grados y con este calor durante la tarde tormentas en Extremadura en puntos de montaña también en el Sistema Central la ibérica así como los Pirineos más aisladas en la Cordillera Cantábrica tormentas y que de momento no dejarán grandes cantidades de agua

Voz 3 36:38 con la dirección técnica de Jorge Molina iré Marta Galán y con Carlos Cala la producción una pausa vamos con todo

Voz 3 37:29 a Fran ido sucediendo en los últimos minutos

Voz 12 37:33 las novedades relacionadas con el ataque a una comisaría ayer en Cornellà acabamos de contarles que el autor de una carta escrita incurren e inconexas nada coherente la verdad la que pide a Dios que bendiga sus acciones y además fuentes de la investigación nos cuentan que no se descarta ninguna hipótesis si es son un ataque terrorista si pesan más los condicionantes persa la les confirman eso sí que el autor del ataque tenía frustraciones personales que que analizaba a través de la religión informa Alberto

Voz 0055 37:58 tras los investigadores no descartan ninguna hipótesis pero tienen claro que detrás del ataque había una motivación personal encauzada por la religión los investigadores creen que el fallecido buscaba la redención religiosa por el miedo al rechazo de su homosexualidad la duda que tienen ahora mismo es si su objetivo era morir matando como parece que muestran las imágenes según ha revelado Radio Barcelona aussie sólo buscaba ser tiroteado los investigadores también se centran en descubrir si hubo algún tipo de proceso de radicalización al margen de una intensificación de la actividad religiosa por el momento no han encontrado el material que habitualmente se encuentra en casos de auto adoctrinamiento yihadista por ejemplo vicios de adhesión nada es aunque según nos cuentan todavía no han podido analizar en profundidad por ejemplo su ordenador por tanto la investigación por el momento se queda en la Audiencia Nacional aunque si los indicios de conexión terrorista yihadista se disipan el caso pasará a manos de la justicia ordinaria

Voz 12 38:42 el vídeo de este ataque está ya en manos del juez y como les estamos contando en la SER se ve con claridad en esas imágenes que el asaltante entre cuchillo en mano sin mediar palabra ICO la intención como les decía Alberto de atacar a un agente de los Mossos d'Esquadra todavía se debe esclarecer la motivación del ataque pero las imágenes no dejan lugar a dudas sobre la intencionalidad Barcelona han apuntado

Voz 0196 39:01 en una secuencia captada por las cámaras de videovigilancia del vestíbulo de la Comisaría se ve en menos de medio minuto según fuentes consultadas por ser Cataluña como este hombre entra directo a la comisaría por la puerta principal después de que ella le abriera el portero automático sin mediar palabra se acerca rápidamente al mostrador de la recepción aún con el cuchillo escondido y en pocos segundos Se abalanza contra la agente exhibiendo ya el arma blanca de un palmo y medio salta al interior de lo que se conoce como la pecera el espacio propio

Voz 0861 39:31 Egido con cristales con una ventana de

Voz 0196 39:34 puertas correderas que en ese momento estaba abierta a partir de aquí no hay más imágenes porque en este punto ya no llega al campo de visión de la cámara de seguridad del vestíbulo la policía en ese momento empezó a recular según su propio testimonio

Voz 1444 39:47 hasta un pasillo donde acabó abatiendo

Voz 0196 39:50 con al menos tres tiros a este individuo a todos disparados en la parte frontal del cuerpo según la investigación que está llevando a cabo la unidad de balística de los mismos

Voz 1444 39:58 los d'Esquadra también había un sargento que acude

Voz 0196 40:00 dio a socorrer a la gente cuando oyó los gritos otros policías que estaban en la comisaría aquella hora han declarado que escucharon claramente como decía Alaa y otras palabras en árabe que no llegaron a entender

Voz 12 40:11 mientras tanto la familia del atacante está planteándose denunciar a los Mossos d'Esquadra podrá batirlo consideran que fue una acción una respuesta negligente irá desproporcionada seguimos en Barcelona informa Aitor Álvarez

Voz 0706 40:22 según ha explicado el abogado de la familia todavía no tienen decidido si presentarán denuncia y en todo caso ha contado a la cadena SER que hoy seguro que no llevarán a los Mossos d'Esquadra ante los tribunales pero sí que lo están

Voz 12 40:33 estudiando David Martínez es el abogado que defiende a esta fan

Voz 27 40:35 ya estamos planteando en los tomar medidas judiciales pero pero hay que ver un poco como está las actuaciones pero sí la vamos en todos los sentidos no sabemos si la situación es correcta de los Mossos d'Esquadra sentirían la diligencia correcta

Voz 0706 40:50 recordemos que según avanzó ayer esta redacción la ex mujer del abatido declaró que el hombre tenía intención de suicidarse después de que ella descubriera su condición de homosexual el joven argelino tenía miedo a la reacción de la comunidad musulmana la pareja estaba en trámites de separación

Voz 12 41:05 el jefe de los Mossos d'Esquadra acaba de decir que dan apoyo total a esta gente consideran que actuó correctamente además la Guardia Civil la Policía Nacional y los propios Mossos mantienen una reunión hoy operativa del Centro de Inteligencia contra el terrorismo para analizar toda la información de la que se dispone sobre este incidente a esto hay que sumar que el Partido Popular por su parte ha enviado una carta al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para pedirle que convoque de forma urgente al Pacto Antiterrorista por este incidente

Voz 1693 41:29 en Cornellà

Voz 12 41:31 cielo Gobierno viene avisando de que iba a hacerse más pronto que tarde

Voz 0861 41:34 lo vamos a hacer muy pronto pero bueno

Voz 28 41:37 esperado cuarenta años esperar unas semanas unos días

Voz 1444 41:40 sí lo vamos a cumplir cuanto antes mejor serás

Voz 5 41:43 heridas en breve será a lo largo del verano a final del verano

Voz 1533 41:47 cuánto que tengamos todos los elementos

Voz 5 41:50 eh con Carter

Voz 12 41:52 S en breve al final nunca acabó de definirse aunque a Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno les hemos ido preguntando los periodistas desde que anunció el Ejecutivo la intención de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos sin que ningún miembro del Gobierno dijeron una fecha fija para que se iniciará el proceso eso hasta esta misma mañana el ministro de Cultura José Guirao ha dicho en la SER primero que lo más probable es que el próximo viernes se lleve al Consejo de Ministros ese decreto ley para modificar la ley y habilitar el inicio del proceso Moncloa confirmado después ese calendario también que será uno de los puntos a tratar en este primer consejo del nuevo curso amplía Javier Torres primera confirmación del ministro de Cultura la vía legal para sacar a Franco del Valle de los Caídos

Voz 5 42:29 sí parece ser que la fórmula más adecuada

Voz 1533 42:32 un decreto ley que modifique pendiente de la ley de Memoria Histórica para evitar que cuestiones manda judiciales pues puedan impedir a medida cuanto antes así que esa modificar

Voz 12 42:48 son cerraría el paso a posibles reclamaciones judiciales en la Cadena SER el ministro también ha firmado con una nota de cautela que será el consejo de ministros del próximo viernes el que apruebe ese decreto

Voz 1533 42:58 es lo que estaba previsto como saben en el orden del Consejo de Ministros se cierra el miércoles por la tarde en el índice supone que entrara en el orden del día que se aprobará claro

Voz 12 43:11 Moncloa asegura que con la aprobación del Consejo de Ministros se cumple la resolución del pleno del Congreso que en mayo de dos mil diecisiete instó a a exhumar los restos del dictador el Gobierno requerirá ahora el lado al la mayoritario en el Congreso en el plazo máximo de un mes sí es importante también destacar el método elegido el uso de ese decreto ley que es una herramienta que hace más difícil que por ejemplo la familia del dictador siga poniendo trabas a la exhumación informa Óscar García