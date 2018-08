Hora 14 (22/08/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 por la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1264 00:18 qué tal buenas tardes la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos saldrá adelante en el Congreso una vez que este viernes inicia el proceso con la aprobación del decreto ley por parte del Consejo de Ministros ciudadanos anunciado hoy su abstención con lo que el voto en contra si se produce del Partido Popular no sería suficiente para que descarrilar esa votación a la que se van a sumar seguro por ejemplo los apoyos de Podemos del PNV o del PDeCAT y a la espera todavía al Gobierno de que va a decidir Esquerra Republicana el Ejecutivo recuerda que cumplen con un mandato le pone voz a esta posición la ministra Carmen

Voz 3 00:48 bueno yo creo que lo que se está haciendo ahí es cumplir una resolución que se aprobó sin ningún voto en contra en el dos mil siete y dos mil diecisiete perdón en el Congreso de los Diputados y por tanto lo que se está haciendo es cumplir el mandato del Congreso los diputados que no tuvo ningún voto en contra

Voz 1264 01:04 como décimos ciudadanos que en mayo del pasado año anunciaba un voto a favor de la exhumación hoy dice que se abstiene Rivera en mayo de dos mil diecisiete ir Rivera esta misma mañana en el caso de hoy en Onda Cero

Voz 4 01:14 estamos convencidos que hay que aplicar la ley estamos convencidos que el dictamen de la comisión de expertos es razonable

Voz 5 01:19 Díaz simplemente con el hecho de proponer por decreto ley esto es que no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas bien la prioridad lo que nosotros haríamos estuvieron gobernando azul

Voz 1264 01:29 acoso y casi la contraria al Gobierno hace cuentas estas le salen esta tarde se reúne con Podemos para intentar acercar posiciones respecto al techo de gasto antes por la mañana reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar de nuevo la senda que permitirá a las CCAA gastar un poco más el Ejecutivo contaba con el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular pero suma ya en esta ocasión a la foto de los apoyos también a la Comunidad Valenciana cuyo presidente Ximo Puig

Voz 6 01:54 hemos pasado de un Gobierno que no es ahogar financieramente a otro que nos da oxígeno y con el cual estamos en disposición de avanzar evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre había hemos apelado hasta la resolución de la el nuevo modelo de financiación

Voz 0228 02:15 catorce íbamos a Ceuta donde más de un centenar de personas han accedido a la ciudad después de saltar la valla que la separa de Marruecos informa desde ahí Antonio Martín a plena luz del día y de nuevo lanzando ácidos Calvi es contra la Guardia Civil ciento quince inmigrantes de los trescientos pero lo han intentado según datos oficiales ha logrado superar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marta cost han resultado heridos siete agentes de la Guardia Civil uno de ellos ha sido trasladado al Hospital Universitario por quemaduras donde también han sido atendidos algunos emigrantes por cero tres y también vamos a estar en estado

Voz 1264 02:44 Unidos donde a Donald Trump se le acumulan los problemas su antiguo abogado Michael Cohen ha reconocido esta madrugada ante el FBI que financió irregularmente la campaña de Trump para ser presidente al pagar a dos mujeres para que no contaran que el propio Transavia acostado con ellas trampa evitado hablar de este asunto sí se ha referido a otro que afecta a otro antiguo asesor a su ex jefe de campaña Paul a Ford que ha sido condenado por una serie de delitos fiscales dice que no va con el informa para la SER desde Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 7 03:10 ayer Donald Trump tuvo un mal día porque las mayores consecuencias se verán a más largo plazo a cabo el primero de los dos juicios contra quien fuera subdirector de campaña pueblo a Ford el primer igualmente de los vinculados a la investigación de la trama rusa Imán a Ford fue encontrado culpable de ocho delitos de evasión y fraude por su parte el mayor dardo al presidente de llegó de su antiguo abogado Michael Cohen que se declaró culpable de varios delitos de evasión de impuestos y de financiación ilegal de campaña en este caso por el pago a dos mujeres para que no hicieran pública es durante la campaña electoral de dos mil dieciséis sus presuntas historias de sexo y romance control que Cohen violara la ley es una cosa y la otra ese como aseguró lo hiciera por orden de Donald Trump

Voz 1657 03:50 y una vez más la del secretario del sindicato de los Mossos d'Esquadra para que defiende que la agente de los Mossos que fue atacada el lunes repeler al agresor abatiendo lo advierte también de que las comisarias hacen falta más medios para garantizar la seguridad Francesc Vidal en Hoy por hoy

Voz 8 04:04 esto hay comentarios aquí hace unos años el que tenía la Prefectura eran quitar los cristales para dar una sensación de proximidad

Voz 1657 04:14 miércoles veintidós de agosto hay más en titulares

Voz 1264 04:17 con Carlos Cala y Javier Corbacho

Voz 1657 04:20 Venezuela bate un nuevo récord con sus peticiones de asilo a España con trece mil de las treinta y tres mil solicitudes les siguen colombianos sirios en lo que varios dos mil dieciocho se han superado las peticiones de todo dos mil diecisiete solo

Voz 0325 04:31 un tercio de los cines han aplicado la rebaja del IVA en las entradas según datos de Facua otro tercio no aplica descenso alguno y uno de cada tres ofrecen una rebaja menor que la prevista en los presupone

Voz 1657 04:40 la inspección de la Inspección de Trabajo ha enviado en agosto veintidós mil cartas a empresas que pueden estar saltándose la ley sobre contratación temporal estos avisos no sancionan pero en una segunda fase el Ministerio multará a las incumplidoras el lunes

Voz 0325 04:52 Elsa ganancias en los parqués europeos y plano el de Milán el Ibex suma dos décimas supera los nueve mil quinientos puntos la prima de riesgo española

Voz 1657 04:59 en el ciento tres puntos más en deportes esta tarde se reúnen los capitanes en primera división junto a la Asociación de Futbolistas Españoles sobre la mesa sondear a los jugadores sobre los partidos de Liga que se juegan Estados Unidos dos Hi5

Voz 1264 05:10 seguimos

Voz 2 05:35 hora catorce Madrid

Voz 0861 05:42 qué tal buenas tardes el Ministerio de Educación también detectó varias deficiencias en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos que cursaron

Voz 1657 05:50 Pablo Casado y Cristina Cifuentes

Voz 0861 05:53 fue en dos mil ocho sólo dos años después de que se comenzase impartir ese título por parte del PP el Instituto de Derecho Público que dirigía el imputado Enrique Álvarez Conde ese año el ANECA la Agencia de Evaluación del Gobierno encargada de calificar esos cursos realizó un informe donde puso varios reparos a la Rey Juan Carlos por ejemplo no especificaban del todo como evaluarán a los alumnos no tenían una comisión interna de garantías de calidad me habían detallado tampoco la información del personal académico de Sebastian bueno ese informe se suma al que les adelantamos ayer aquí en la SER informe de dos mil trece de la Fundación Madrid más de que depende de la Comunidad de Madrid a esta hora la consejera de Educación no es capaz de aclarar nos porque esa fundación en dos mil quince dejó devaluar los másteres de todas las universidades públicas madrileñas el tema serio en dos mil doce la Comunidad asumió esa competencia pero tres años después renunciaron que selección de calidad de los cursos desde entonces quedó en un limbo en sigue les damos más detalles de estas novedades sobre el supuesto fraude del caso Máster investigado por la Justicia y hablando de jueces hoy nos hemos preguntado por qué hay juzgados madrileños que sí están acatando la petición de la ONU de frenar determinado de desahucios porque hay menores afectados y en cambio hay otras juezas como en el caso dedica Álvaro que no acatan esa orden del Alto Comisionado de los Derechos Humanos hemos pedido ayuda a Ignacio Martín pertenece a la Asociación de Jueces para la Democracia

Voz 1385 07:25 la Carta de la ONU lo que hace es recordar cuál es el contenido del pacto y el contenido del pacto hacen necesario sacar es decir el juez con lo que establece el Pacto Internacional con la jurisprudencia que existe hoy de acordar esa medida lo que tiene que hacer los jueces ponderar los intereses en juego la eficacia de la sentencia de la Audiencia Provincial ir los derechos de los ocupantes en riesgo de quedar en desamparo

Voz 0861 07:52 sí y Madrid ha dicho no a la nueva senda de gasto que el Gobierno ha ofrecido hoy a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el vicepresidente Pedro Rollán acaba de aclarar por qué Madrid ha votado no a la propuesta del Ministerio de Hacienda

Voz 10 08:06 las comunidades autónomas y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid no necesita tener una mayor capacidad de endeudarse lo que necesita es tener un modelo de financiación justo yo apelo en este caso a la nueva ministra que era la anterior consejera

Voz 1657 08:20 la tienda de Andalucía que un día sí y otro día también

Voz 10 08:27 daba la voz dirigiéndose al Gobierno de la nación al Gobierno de España exigiendo que de manera inmediata se llevase a cabo un nuevo modelo de financiación autonómica

Voz 0861 08:37 las comunidades del PP han votado no en bloque porque no comparte la senda de déficit que concede a los gobiernos autonómicos la capacidad de amplía su margen de gasto en dos mil quinientos millones la herederas del PP entre ellas Madrid también han acusado al Cuerno de Sánchez de no haber liquidado totalmente la cantidad que les corresponde del IVA de dos mil diecisiete es miércoles hay más noticias las avanzamos ya en titulares

Voz 1315 08:59 ya está en la cárcel el conductor kamikaze que el fin de semana pasado condujo diecinueve kilómetros de la M treinta en sentido contrario es el acusa de cuatro delitos dos contra las

Voz 1915 09:07 seguridad vial uno de lesiones y otro de atentado

Voz 1315 09:09 contra la autoridad detenidos tres hombres como presuntos

Voz 0887 09:12 miembros de una banda dedicada a robar en sales del norte de la comunidad se les imputan unos cincuenta robos según la investigación de la Guardia Civil lo hacían con un sigilo extremo entrando por ventanas o forzando

Voz 0122 09:22 tras las peñas del Rayo se van a reunir esta tarde

Voz 1315 09:25 con el club para mostrarle su preocupación por los problemas estructurales del estadio en la Comunidad que es la propietaria del campo ha licitado las obras para reformarlo in extremis porque el plazo acababa este año además el estadio no pasa la inspección técnica de edificios desde dos mil dos

Voz 0887 09:38 comunidad y Ayuntamiento de Madrid se comprometen a aportar más de cuatro millones cada una para la celebración de la Copa Davis en la capital lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno regional Pedro Rollán que dice que Madrid no va a escatimar ni medios ni esfuerzos para albergar este evento

Voz 1315 09:52 y en los deportes el delantero marroquí en serie el lateral camerunés Nyom han sido presentados esta mañana como nuevos jugadores del Leganés

Voz 0861 10:06 buscamos la sede en las principales carreteras madrileñas conectamos con la DGT Alfonso Martínez qué tal buenas

Voz 11 10:11 es buenas tardes soy un día más en este Mel es de agosto les informamos que a esta hora no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos que recomendamos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto modere la velocidad calma

Voz 0861 10:38 las carreteras pero sí han intentado llegar al centro de Madrid en metro seguro que lo habrán notado es todo una auténtica odisea casi diríamos que es imposible porque hoy Metro ha decidido también ampliar los cortes de las líneas que llegan al centro desde hoy la línea uno está cortada entre Tribunal Sol hemos bajado a la calle y bueno la gente se mueve entre la resignación y la pesadilla diaria de llegar hasta el centro Natalia Otero

Voz 0137 11:02 el trayecto estará cerrado hasta el jueves que viene y hoy el primer día este corte deja una estampa de viajeros que abandonan las dos estaciones en busca de una alternativa para continuar su viaje hay usuarios habituales de metro que se dirigen a pie a su destino o traslación turistas que echan mano de móvil para saber hacia dónde tirar otros recurren a otros transportes como el buzo el taxi ha habido cierta confusión alguna cara larga mucha resignación

Voz 2 11:25 usar justamente de Alcorcón ya que bajarme la quién Tribunal pero trasbordar a uno hijo Hamen Atocha remachó tengo que ir a a principio de pie cogerla ritmo a España pero con la maleta cómo voy a ir con roscas que nunca hizo

Voz 12 11:36 no voy corriendo porque tengo una tengo una cita muy importante estoy perdida porque no sé cómo voy a llegar ya estoy tenemos pensado ir a sol pero bueno ha venido una

Voz 13 11:46 para Arenas ha dicho que que podíamos coger la línea diez y luego la III hasta Sol o que podíamos dando vida

Voz 0137 11:52 por su parte dice que no han habilitado un servicio alternativo de bus porque en el centro ya está bien conectado con otras líneas del suburbano a la EMT que poner autobuses extra colapsaría más la circulación en superficie

Voz 0861 12:04 completamos portada con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó Guantanamo

Voz 0978 12:07 a medida que avance la tarde las tormentas irán a más sobre todo en puntos de montaña pero también en el resto tendremos algunas las temperaturas igualmente altas seguir haciendo sol durante muchos momentos máximas que pasarán con facilidad de los treinta grados en prácticamente toda la Comunitat ya las primeras tormentas descargarán sobretodo la Sierra de Guadarrama más tarde Somosierra algún chubasco más aislado en el resto será entre el final de la tarde primeras horas de la noche cuando estas tormentas pueden acercarse ya a cualquier punto de la como Jack con lluvias localmente intensas pero muy breves y con fuertes rachas de viento así como muchos rayos y truenos

Voz 0861 12:40 de momento tenemos treinta grados aquí en la Gran Vía están escuchando Hora catorce Madrid con Jorge Molina y Marta Galán en la dirección técnica Teresa Rubio en la producción dos de la tarde y trece minutos sólo llevaba dos años en marcha pero el polémico máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos que cursaron Pablo Casado Cristina Cifuentes ya estaba bajo la lupa de la administración como les hemos adelantado hoy a mediodía aquí en la SER el Ministerio de Educación también detectó varias deficiencias en ese máster fue en dos mil ocho sólo dos años después de ese de que se comenzar fe de que ese comenzase a impartir Laura Gutiérrez qué tal buenas tardes

Voz 1275 13:23 qué tal buenas tardes bueno la ANECA la Agencia de Evaluación

Voz 0861 13:25 gobierno encargada de calificar estos cursos realizó un informe donde detectó varias anomalías varias lagunas como por ejemplo el sistema de evaluación de los propios alumnos

Voz 1275 13:36 el informe está firmado en enero de dos mil nueve por la entonces directora de la Aneca y es el documento definitivo que autoriza a impartir el máster y que eleva esta agencia de calificación universitaria que depende del Ministerio de Educación tras una fase de alegaciones durante el dos mil ocho por parte de la Rey Juan Carlos el informe Kaluga el plan de estudios del máster es favorable pero da cuenta ya de algunas recomendaciones qué debe tener en cuenta la Aneca le pide a la Rey Juan Carlos que especifique el procedimiento de los instrumentos con los que va a ayudar a los alumnos que clarifique la metodología docente que detalle la información del personal académico y personal de apoyo disponible vinculado específicamente a este máster le aconseja también que ponga en marcha una comisión de garantía de calidad del posgrado que no detalla la memoria y que debe dejar claro cómo se recogerá y analizará la información sobre la calidad de la enseñanza los resultados de aprendizaje o los programas de movilidad según la Universidad este informe de la Aneca es el que validó el máster que sin tanto en la Rey Juan Carlos desde el curso dos mil nueve dos mil diez un año después del curso de Pablo Casado tras la entrada en vigor del Plan Bolonia

Voz 0861 14:37 bueno ablación han pasado ya diez años anomalías que se repitieron en el informe dos mil trece de la Fundación Madrid más de del que les hablamos ayer aquí en la SER recomendaciones que no se aplicaron sobre esa fundación Mari más de hoy añadimos otro importante desde dos mil quince esta fundación que depende recordemos de la Consejería de Educación dejó de evaluar los másteres de todas las universidades públicas madrileñas renunció esas competencias que asumieron en dos mil doce es decir durante estos tres últimos años ese trabajo de Inspección de Calidad devaluación ha estado en un limbo ya estará Laura la Consejería de Educación no es capaz de ganarnos porque dejaron de asumir esos controles

Voz 1275 15:16 si la Consejería no nos dice no aclara el porqué de este parón de dos años porque en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de la Fundación Madrid más de nueve

Voz 14 15:22 hecho el seguimiento de ningún grado ni

Voz 1275 15:25 posgrado impartido en las universidades públicas de la región a pesar de que es una de las funciones con las que esta agencia se creó la de contribuir a la mejora de la educación superior mediante informes de evaluación y otros conducentes a la acreditación y certificación de la calidad en el ámbito universitario sin embargo sólo entre dos mil doce y dos mil quince ha llevado a cabo actividades de seguimiento la Consejería de Educación explica que desde dos mil quince su labor se ha centrado en la verificación renovación de títulos es decir que ha dejado al margen el seguimiento de los grados y másteres pero lo dicho sin explicar el motivo fuentes universitarias aseguran a la SER que la falta de personal y la falta de definición han llevado a que esos seguimientos se hayan hecho de forma más liviana educación asegura que su intención en dos mil dieciséis dos mil diecisiete ha sido potenciar que sean las propias universidades madrileñas las que hagan esas labores de seguimiento pero no hay constancia documental que explique esta delegación de funciones es decir que ha habido un limbo de dos años en el control de estas enseñanzas que nadie habla aclarar lo que aseguran en la Consejería de Educación es que tras este parón de dos años en dos mil dieciocho la Fundación Madrid más de volver a hacerlo seguimientos que venía haciendo hasta dos mil que

Voz 0689 16:32 sí

Voz 0861 16:35 bueno al margen del caso Máster vamos con otros asuntos ya está en prisión el conductor kamikaze sin carné que el pasado fin de semana condujo diecinueve kilómetros en dicen contraria en plena M30 de madrugada y acabó estrellándose contra cuatro coches tras una larga persecución policial en su auto la juez ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de este individuo acusado de varios delitos Javier Cao buenas tardes buenas tardes la magistrada

Voz 14 17:00 con esa medida cautelar de enviarle a prisión porque cree que existe riesgo de fuga y ante la gravedad de los cuatro delitos que se le imputan dos delitos contra la seguridad vial uno por circular sin permiso de conducción y otro más por conducir en sentido contrario

Voz 0861 17:13 de diecinueve kilómetros algo que para la

Voz 14 17:15 juez pone de manifiesto un evidente desprecio por la vida de los demás conductores de sabía que al encontrarse lo de frente difícilmente pudieron esquivarlo se le acusa también por lesiones ya que durante su recorrido por la M30 colisionó con cuatro turismos causando lesiones al menos a ocho personas el cuarto delito es atentado contra la autoridad ya que intentó agredir a los agentes de policía cuando trataron de identificarle en el auto la magistrada no hace alusión a cómo fue su conducción en la noche del sábado tampoco hay ninguna referencia a las pruebas de alcohol y drogas que se le practicaron al conductor y que todavía Toxicología está analizando

Voz 0861 17:50 todo viene cabido la policía la Guardia Civil ha dado hoy un importante golpe a una banda de ladrones que asaltaron nada menos que cincuenta casas de la zona noroeste de Madrid robaron por ejemplo en Torrelodones Las Rozas Majadahonda Boadilla entre otros esta banda de albaneses será extremadamente sigilosa de hecho Javier llegaron a robar con los inquilinos en el interior de las casas

Voz 14 18:11 los investigadores señalan que eran muy sigiloso a la hora de perpetrar esos robos que siempre se realizaban en chalets La investigación comenzó con el aumento de las denuncias por robos en esos municipios y las líneas de investigación pronto ya apuntaban a que sería un grupo especializado desplazado España única gente para cometer este tipo de robos durante el verano Ana Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 15 18:32 pues bien el método silencioso que es a la a las viviendas entrando por las ventanas que están abiertas e Ömer o bien por el método del resbalón que es utilizando la puerta de la vivienda me tienen una especie de plástico Pili y hacen que baje el resbalón las viviendas bueno hay que estaban dentro pues hacían con todo tipo de elementos de valor que eran fácilmente trasladable sobretodo joyas dinero en efectivo documentación

Voz 14 18:55 pero los objetos robados también se encontraban pequeños electrodomésticos fáciles de transportar como cámaras fotográficas y de vídeo o televisores equipos de sonido su principal objetivo era no ser detenidos por lo que cuando veían algún vehículo policial eran sumamente agresivos en la conducción durante su huida los tres detenidos albaneses con edades entre los veinticuatro y los veintisiete años fueron puestos a disposición judicial ya han ingresado en prisión

Voz 0861 19:18 gracias Javier la verdad está siendo un verano complicado en cuanto a sucesos sólo en lo que llevamos de agosto en Madrid ciudad se han registrado cinco apuñalamientos por suerte sin ningún fallecido en dos de ellos los autores fueron bandas juveniles de los unitarios la última agresión ocurrió esta madrugada la policía ha detenido a un hombre de cuarenta años que la asestó tres puñaladas a otro hombre de cincuenta y dos años que ahora mismo se encuentra ingresado en el Hospital doce de Octubre con pronóstico grave son las dos y veinte seguimos

Voz 9 19:49 Madrid

Voz 16 19:54 soluciones con hipoteca punto com préstamos triste diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesito un préstamo para cancelar deudas aún embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com

Voz 17 20:13 cuando alguien tiene un sueño quite perseguirlo hiciese sueño es un gol algo el mejor sitio es auto Elia porque con todos nuestros concesionarios fila gama de modelos Volvo atrapar uno no sólo es fácil sino que además es muy cómoda auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia más en auto Elia punto es

Voz 0861 20:32 se acabaron las faltas de ortografía

Voz 18 20:35 astuto Pascal ha desarrollado un método práctico para escribir bien y sin las temidas faltas de ortografía el método de expresión escrita y ortográfica con este estudiantes y opositores verán mejorada su letra tan tranquilos a los exámenes también viento centro educativo se merece este método empresa brillará por sus escritos reserva lo ya en Instituto Pascal punto com

Voz 0861 20:57 continúa la agónica cuenta atrás para Soraya y sus tres hijos que en principio acabaran en la calle porque serán desalojados al entender la jueza que lleva el caso que siga grande porque no hay ahora mismo una alternativa

Voz 14 21:09 a una alternativa habitacional que tenga que aplicarse

Voz 0861 21:12 hoy nos hemos preguntado porqué juzgados madrileños que existan acatando la petición de la ONU de frenar determinados desahucios porque hay menores afectados y en cambio hay otras juezas como en este caso de Vicálvaro que no acatan esa orden del Alto Comisionado de los Derechos Humanos desde el Tribunal Superior de Madrid nos dicen que no hay una doctrina única y que cada juez puede acogerse pueda acogerse a su interpretación de la ley Andrea P no

Voz 19 21:37 la jueza María Isabel Durántez Gil considera que la o el piso compartido que se ofreció a Soraya son suficientes para irse de la casa y poder llevar a cabo el desalojo en otros casos sí han obedecido la Carta de la ONU Ignacio Martín Verona de Jueces para la Democracia

Voz 20 21:51 no hay un margen de valoración y entonces se congelen de valoración es lo entre la decisión judicial iba decisión judicial puede ser compartida o no y criticable pero como digo todo se vincula al juicio desproporcionadas

Voz 1385 22:06 ese es el debate que abrir la petición de la I no es vinculante por lo tanto si la jueza ha aconsejado que existe una alternativa a la familia puede vivir el desalojo entra dentro de la ley

Voz 20 22:16 la decisión de la jugadora sean se se basa en su interpretación de cuál es el alcance de del contenido del pacto en relación al derecho del propietario a hacer valer sus el lanzamiento

Voz 1385 22:30 tampoco existe todavía una unificación

Voz 19 22:32 de doctrina con este tipo de comunicaciones de la uno y por ahora los jueces toman la decisión que crean más adecuada de momento Soraya en su casa esta mañana ha ido a la Empresa Municipal de la Vivienda y sólo de Madrid para solicitar un piso de alquiler social el rollo Ícaro juega

Voz 0861 22:47 en Primera pero su estadio es de tercera con perdón para los equipos de Tercera el último incidente ocurrió este pasado fin de semana en su estreno liguero de vuelta a Primera en su propio campo un niño se cayó por el hueco de las escaleras este accidente su al porque detrás hay un conflicto importante de entrada desde dos mil doce el estadio de Vallecas no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios ya esté que sumar el retraso de las obras obras a cargo de la propia Comunidad Madrid porque este estadio es de su propiedad será Palomino buenas tardes

Voz 1915 23:17 buenas tardes si el tema no es nuevo pero el debate ha vuelto a ponerse sobre la mesa después de que un niño de cuatro años se cayera en el primer partido de la tiempo

Voz 14 23:23 la sobre unos escombros el estadio lleva seis años

Voz 1915 23:26 sin pasar la Inspección Técnica de Edificios la IT y la Comunidad ha adjudicado las obras de reparación in extremis este año terminaba el plazo para hacerlas empezaron en junio al final de la temporada son obras que según el pliego de condiciones reformarán y solucionarán los múltiples problemas que arrastra el estadio humedades deficiencias en la accesibilidad renovación de asientos problemas estructurales estos últimos son los que más preocupan a las peñas del Rayo que denuncian que hay verdaderas deficiencias de seguridad Alberto Rivero su portavoz

Voz 0653 23:51 sí lo que nos hemos encontrado al regreso en el primer partido de Liga es que se han centrado mucho en lo que es la parte de cara a lo que sale de las cámaras de televisión pero luego hay una serie de cosas es que ya dan miedo más que en el otro día cuando vinieron cumbre la fisión del Sevilla votaban tal la gente de Tribuna Alta notaban como se movió la estructura

Voz 1915 24:13 hay preocupación por la seguridad en la tribuna alta y piden incluso que se cierre hasta garantizar que los aficionados no corren peligro

Voz 0653 24:19 que tendrían que hacer una una prueba de estrés desagrada para ver si realmente la estructura la estructura sujeta a la gente y yo nos otro personalmente Ferrari ambos parcialmente esa es sagrada

Voz 1915 24:33 las peñas se reúnen esta tarde con el club para trasladarle su preocupación desde la Comunidad aseguran que el director general de Deportes ha visitado el estadio y ha comprobado que todo está en orden y se reunirá con la constructora la empresa FON San gestión para que garantice que no hay nuevos problemas en el próximo partido el uno de septiembre contra el Athletic de Bilbao

Voz 0861 24:50 bueno la Comunidad de Madrid lo cierto es que lleva seis años sin pasar la IT del campo del Rayo y el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 24:56 va otro año de retraso con la residencia Palacio Valdés

Voz 0861 24:58 es de Tres Cantos el Ayuntamiento de este municipio por ahora no ha dado orden de iniciar Esait entre tanto hay en Tres Cantos la principal asociación de vecinos ha emitido hoy un comunicado en el que acusan a su alcalde al popular Jesús Moreno de rezumaba un tufo xenófobo por negarse a permitir que en ese edificio se reconvierta un centro de acogida para inmigrantes cómo quiere el Ayuntamiento de Carmena nos vamos hasta Tres Cantos SER Madrid Norte Irán Aranguez

Voz 1733 25:23 en un comunicado hecho público en las últimas horas la asociación se pregunta si detrás de esa cortina de humo de tanta discusión administrativa se esconde un tufo xenófobo y un interés político de cara a las elecciones municipales de dos mil diecinueve Abel pioneros es el presidente del colectivo

Voz 21 25:38 es la situación que desde este es el de explicar salgo eh se quedan en todavía en clave electoralista de cara a las próximas elecciones del año que viene la posición adoptada por el Partido Popular de en la inmigración Il es de esa forma en seguir a lo mejor arranque ahora de personas que puedan pensar los inmigrantes lo único que nos los hombres gráficos

Voz 1733 26:04 el gobierno local de Tres Cantos lamenta las acusaciones y los calificativos referidos por diversos colectivos por agrupaciones políticas y aluden de nuevo al cumplimiento de la ley sobre los plazos para que el Palacio Valdés pueda pasar la IT reiteran que el Ayuntamiento de Madrid es quién debe responsabilizarse de tales gestiones iniciarán que el Ejecutivo de Jesús Moreno ponga trabas a la acogida de inmigrantes hemos

Voz 0861 26:25 pese de nuevos avecina un nuevo frente político una nueva batalla entre el Partido Socialista y su socio de gobierno por culpa de la ubicación del festival amanecer bailando ganamos tres bola amenazar con romper el gobierno de la ciudad así la alcaldesa insiste celebrar ese festival en un parque en concreto en Prado Ovejero una decisión que la alcaldesa la socialista Noelia Posse aprobado por decreto dicen en Podemos con el objetivo de no tener que debatir este asunto en la Junta de Gobierno Local semanario oeste Sandra Moreno

Voz 0228 26:54 no

Voz 0277 26:54 el portavoz de ganar Móstoles Gabriel Ortega ha asegurado estar perplejo y engañado ante la firma el decreto del festival amanecer bailando de la alcaldesa de Móstoles Noelia posee sin pasar por una Junta de Gobierno local asegura que el informe de la asesoría jurídica Se filmó el mismo día que el decreto y afirma que no todo está en orden dice que se ha firmado el decreto del festival sin estar completo el informe de autoprotección y emergencias Gabriel Ortega ha hecho un llamamiento al secretario general del PSOE de Madrid José Manuel

Voz 0689 27:22 Franco si el Partido Socialista de Madrid

Voz 1098 27:25 quiere construir un futuro de acuerdo entre fuerzas progresistas tiene que intervenir y mediar para preservar el Gobierno de Móstoles la Ciudad de Móstoles ha puesto en marcha desde el dos mil quince una alternativa de construcción popular a los gobiernos de un partido inhabilitado por la corrupción y el saque

Voz 0277 27:47 por su parte el PSOE de Móstoles considera que se trata de un problema político con una campaña electoral anticipada

Voz 0861 27:54 y un asunto más antes de los deportes mejorar el paisaje urbano a través de la intervención artística de los murales en las que además de los artistas implica también los vecinos con ese propósito vuelve el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid compartiendo muros una iniciativa que ya se desarrolló en seis distritos Ike ahora Javier Jiménez Bas se extiende a otros quince buenas tardes

Voz 14 28:15 buenas tardes y quince espacios degradados convertidos en obras de arte de arte urbano gracias a la mano de quince artistas y la colaboración de todos los vecinos que se quieran sumar pero este proyecto dicen tiene además otras pretensiones

Voz 15 28:27 digamos compartiendo muros un poco la excusa aparte de la regeneración ya a través del arte pues una una pequeña excusa pues para que los vecinos en una especie de tejido oí bueno que se puedan comunicar se pongan en contacto las asociaciones vecinales Si bueno pues usted poco la idea del proyecto eh

Voz 14 28:48 Clemente del colectivo Urban y Piqué junto a Boa Mistura Arce Wei han comisionado a los artistas que participan en esta ocasión artistas con alguna peculiaridad tal y como cuenta Marisol Mena directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento

Voz 15 29:01 primero porque utilizamos artistas Nóbeles jóvenes que están ligados con el barrio que vive en trabaja algo o porque han nacido en este barrio y también porque los artistas trabaja con

Voz 0861 29:11 compartiendo moros una propuesta muy interesante con la que vamos a hablar también ahora de los deportes

Voz 7 29:17 por el catorce

Voz 2 29:20 los deportes hoy con

Voz 22 29:22 Iván Álvarez qué tal buenas tardes qué tal Javier buenas tardes esta mañana han sido presentados dos jugadores con el Leganés en Shirin Nyom el delantero Nesirky marroquí llega procedente del Málaga firma por cinco temporadas con el Lega el otro protagonista lateral Taures Nyom que es defensa y jugará cedido en Butarque esta temporada

Voz 0861 29:37 gracias Iván tenemos treinta grados arrimado el centro de Madrid hoy las máximas rozarán los treinta y tres nosotros vamos pero la información continúa aquí en la SER Hora catorce con Antonio Martín adiós que bajo mundial

Voz 23 30:00 son las dos y media

Voz 9 30:00 a la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 en la Cadena Ser

Voz 1264 30:19 qué tal buenas tardes el Gobierno empieza el curso político haciendo cuentas a dos días del Consejo de Ministros en el que se va a aprobar ese decreto ley que va a dar luz verde al proceso para exhumar a Franco hoy Ciudadanos anunciado su abstención lo que sumado a los apoyos de Podemos del PNV o del PDeCAT provoca que aunque el Partido Popular votara en contra ese proceso no se va a detener primera cuenta por tanto que les sale el Gobierno aunque todavía queda algún partido por fijar posición pero que ha dejado un aviso del PSOE también a Ciudadanos el año pasado eran partidarios de la exhumación ya han dado un paso a un lado Adriana Lastra portavoz parlamentaria de los socialistas

Voz 3 30:52 cada vez que tienen la oportunidad real la Real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorado a la derecha el señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten que vuelvan a la posición que mantuvieron hace un año y que apoye este real decreto

Voz 1264 31:11 cuentas tiene que hacer el Gobierno también para ver si finalmente consigue sacar adelante la senda de estabilidad hoy se ha vuelto a la casilla de salida Consejo de Política Fiscal y Financiera otra vez para buscar el apoyo de las CCAA a un incremento del gasto hoy se ha sumado también a los apoyos la Comunidad Valenciana el canto se cederemos en este Hora catorce hasta Estados Unidos Donald Trump evita responder a las acusaciones de su ex abogado Michael Cohen que esta pasada madrugada ha dicho ante el FBI que pagó a dos mujeres para que no dijeran que se habían acostado con tranvías son Estados Unidos puede conllevar un delito de financiación irregular de la campaña de traje el fiscal del caso avisa ya Michael Cohen

Voz 0861 31:47 Gil son cargos

Voz 24 31:49 Ellos que reflejan un patrón de mentiras falta de honestidad durante un largo periodo de tiempo aún son significativos por sí mismos pero son aún más significativos cuando los ha cometido un abogado va a pagar un precio muy muy alto

Voz 1264 32:05 además el ex jefe de campaña de Trump ha sido condenado por varios delitos fiscales mientras el presidente de Estados Unidos dice que esto no va con él

Voz 0122 32:13 explicación no empezó por esto créanme es algo muy diferente no tiene nada que ver con la trama rusa continúa la caza de brujas gracias

Voz 1264 32:22 el miércoles veintidós de agosto y más en titulares con María Manjavacas y Javier Corbacho

Voz 0122 32:29 más de cien inmigrantes saltan la valla de Ceuta y con gritos celebraban la llegada a territorio español han acudido rompiendo la valla hay aprovechando la hora del rezo colectivo la parte Marruecos algunos han sido atendidos por cortes siete guardias civiles han resultado heridos

Voz 1657 32:44 piden asilo los venezolanos en España por tercer año consecutivo han batido récord de peticiones de asilo trece mil en lo que va de año María Jesús Vega

Voz 0861 32:52 esta voz de ACNUR desde el año dos mil

Voz 25 32:54 el seis se posicionan los venezolanos como la primera nacionalidades solicitantes de asilo por delante incluso de peticionarios de Siria de Colombia de Ucrania o o El Salvador

Voz 0122 33:06 prión dura carta al ministro el presidente catalán Quim Torra le pide por carta el titular de Interior que tome medidas disciplinarias contra los policías y guardias civiles que han participado en acciones contra el independentismo entre ellos un agente identificado cuando retiraban lazos amarillos tendrán que declarar

Voz 1657 33:22 los reservistas que firmaron a favor de Franco defensa precisa que el instructor les llamará para ver si se ratifican uno el contenido del manifiesto que ensalza la figura del dictador tras lo cual celebrará la resolución a la ministra Margarita Robles trabajo digno

Voz 0122 33:34 la Inspección de Trabajo ha avisado en agosto a veintidós mil empresas que pueden estar incurriendo en ir

Voz 1275 33:39 la vulgaridad desde contratación eventual en uno

Voz 0122 33:42 primera fases está notificando pero en la segunda la inspección sancionará a las que incumpla la legislación laboral

Voz 1264 33:47 no llega a todos los cines la rebaja derivas sólo un

Voz 1657 33:50 tercio de los cines la han repercutido en la entrada según un estudio realizado por Facua Rubén Sánchez hace este llamamiento

Voz 26 33:56 llamamos al sector a que reflexione que no puede jugar con los números que lleva años haciendo quizás demagogia diciendo que necesitaba bajada para atraer más espectadores que al final lo que hace es aprovecharse de la coyuntura para aumentar sus márgenes

Voz 1264 34:09 sigue el sol y sigue el calor en prácticamente toda España previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 34:13 a esta hora el calor ya es contundente la mayor parte del país una tarde más se superarán los treinta y cinco grados en el interior de Galicia cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir en el resto máximas de treinta treinta y cinco grados también en muchos puntos del Cantábrico nos acercaremos a los treinta el Cantábrico sol pero a ratos tendremos algunas nubes las nubes más activas empiezan a crecer en el Sistema Central en breve crecerán en prácticamente todos los sistemas montañosos de la Península con tormentas que localmente pueden descargar con intensidad primero en puntos de montaña a medida que avance la tarde y hasta primeras horas de la noche se extenderán a zonas cercanas pero en general poco activas

Voz 1264 34:46 con la dirección técnica de Jorge Molina hay de Marta Galán

Voz 1657 34:49 con Carlos Cala la producción una pausa íbamos contó

Voz 2 34:53 la Cadena SER Hora catorce Antonio Martín

Voz 1915 34:58 si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros sigue escucha

Voz 27 35:02 ando moto hogar vida a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 28 35:19 cuando tu hijo te dice que después del cole quiere hacer

Voz 0861 35:21 el fútbol tenis y cada vez más

Voz 28 35:24 vas a si no te sientes vivos divos y vivos si quieres sentirte virus piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos que siente Trevi bus

Voz 1657 35:41 la exhumación de los restos

Voz 1264 35:42 de Franco será posible aunque el Partido Popular y Ciudadanos no el apoyen explícitamente el PSOE cuenta con que va a conseguir el aval parlamentario mientras intenta sumando apoyos ciudadanos anunciado esta mañana que se abstiene lo que hacen los socialistas porque la formación naranja sabía mostrado a favor en su momento el año pasado el PNV golpe de caldo van a apoyar también podemos la exhumación por tanto será una realidad pero pone de manifiesto la división entre izquierda derecha en el hemiciclo Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1915 36:07 buenas tardes la abstención de Ciudadanos garantiza ya matemáticamente que el decreto ley para el que se necesita mayoría simple saldrá adelante en el Congreso ya que sólo el PP sopesa votará en contra si finalmente lo hicieran no podría tomar la votación pero más allá de los números el posicionamiento impedirá una imagen de unanimidad en una votación de gran simbolismo y reabre la batalla ideológica en la Cámara mensaje de la socialista Adriana Lastra a Ciudadanos

Voz 3 36:30 que cada vez que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorado a la derecha piensa lucha fraticida con el Partido Popular sobre quién es más de derechas el señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten y que apoye este real decreto porque este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática es urgente porque llevamos cuarenta años de retraso

Voz 1264 36:57 gobierno volverá a contar con quienes le apoyaron en la moción

Voz 1915 37:00 de censura al PNV aplaudía hoy la valentía del Ejecutivo de Sánchez después de que el PSOE no lo haya hecho en el pasado y Unidos Podemos reiteraba su sintonía para reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio para la memoria el PDK también confirma su apoyo sólo Esquerra condiciona su respaldo a un compromiso para anular también la sentencia Salafranca

Voz 14 37:18 con el Partido Popular ha insistido hoy en que no va a apoyar

Voz 1264 37:20 pero no ya sólo este decreto ley que aprueba el viernes el Consejo de Ministros sino ninguna iniciativa del Gobierno que siga ese modelo del decreto ley ciudadanos que sí que se mostró su momento partidario de la exhumación matiza como contamos se abstiene se va a abstener cambio de postura en poco más de un año que resume Óscar García de esto

Voz 29 37:38 vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo

Voz 1385 37:41 con los principios que se defienden en esta en esta propuesta a esto es que no vamos a apoyar esa convalidación ha pasado sólo un año y tres

Voz 14 37:48 meses en mayo de dos mil diecisiete ciudadanos apoyo votando a favor la proposición no de ley del PSOE en la que instaba al Gobierno presidido entonces por Rajoy a que exhumar a los restos de Franco como además aconsejo un grupo de expertos

Voz 4 38:01 es convencidos que hay que aplicar la ley estamos convenció que el dictamen de la comisión de expertos es razonable

Voz 14 38:05 así defendía su postura el presidente de Ciudadanos minutos después de aquella votación pero en junio de dos mil dieciocho hubo un punto de inflexión

Voz 30 38:12 se considera investido de la confianza de la Cámara

Voz 1275 38:14 Pedro Sánchez Castejón eh

Voz 0861 38:17 como presidente del Gobierno anunció al poco de su llegada

Voz 14 38:19 el Ejecutivo daría cumplimiento aquella resolución de hacía un año y sacaría los restos de Franco del Valle de los Caídos aquí Ciudadanos comenzó a matizar su postura

Voz 31 38:28 si se presenta una ley y un proyecto serio digamos para convertir

Voz 0689 38:32 era el Valle de los Caídos un cementerio nacional como

Voz 31 38:34 tienen Estados Unidos en Arlington por ejemplo está todo

Voz 14 38:37 condición convertir el Valle de los Caídos en un cementerio nacional a comienzos de agosto cuando el Gobierno retrasó la aprobación de la fórmula jurídica para la exhumación ciudadanos crítico eso el retraso

Voz 4 38:47 pero dijeron en julio ahora parece que van retrasando bueno el señor Saura

Voz 1385 38:52 un paso más hace unos días a mi me parece que que los huesos de Franco puso como nación democrático entenderá Cuzco tantos importa bastante menos es decir que

Voz 32 39:02 no no no es una prioridad para la mayoría

Voz 29 39:05 yo les no es una prioridad para ciudadanos y hoy

Voz 1385 39:08 Rivera anuncia que no lo apoyará porque no son las formas bien la prioridad agarrándose al argumento de que es un decreto ley

Voz 14 39:14 el Ike esas no son las formas

Voz 1264 39:16 nuestros compañeros de la SER en Bilbao han hablado hoy con un arqueólogo con Juancho Aguirre Secretario General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que exhumado miles de cuerpos de medio millar de fosas por todo el país considera que más allá de todo este debate político la exhumación en sí es fácil y que se puede llevar a cabo muy poco tiempo

Voz 33 39:31 a esto hay que hacerlo con toda la naturalidad no hay ningún problema técnico existen los profesionales que lo pueden hacer perfectamente bien vinculados a universidades al se se hay no hay ningún problema y luego lo que sí hay que hacerlo con discreción con naturalidad ícono educación unos vamos a olvidar rápidamente de que esto era un problema

Voz 1264 39:54 bueno pues a la espera de los detalles del decreto que prepara el Gobierno que conoceremos como tarde el propio viernes después del Consejo de Ministros sigue el Ejecutivo puede trabajar al menos con un precedente que es parecido que fue la exhumación de los restos del general Sanjurjo del monumento en el que fue enterrado en Pamplona fue desenterrado aunque el pleito sigue todavía abierto informa Javier Albo

Voz 14 40:12 los restos del general golpista reposan ahora en

Voz 0689 40:14 Regimiento de Regulares en Melilla pero puede que no por mucho tiempo hace apenas un mes el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Pamplona revocó la orden de exhumación del teniente general José Sanjurjo de la cripta del monumento a los caídos de esa ciudad la exhumación se llevó a cabo tras un acuerdo con el Arzobispado y el Ayuntamiento de Pamplona que pactaron que esa cripta del monumento dejara de

Voz 0861 40:35 ser un lugar de enterramiento sin embargo

Voz 0689 40:37 la familia del militar se opuso presentó un recurso contencioso le han dado la razón aunque es ahora el ayuntamiento el que ha vuelto a recurrir esa decisión el magistrado sentencia que su decisión no se opone a la ley de Memoria Histórica porque ya en su momento se retiraron todos los símbolos franquistas de ese lugar y además de lo que se trataba era de cerrar la cripta y no de otra cosa el juez entiende que tampoco la condición de las personas que allí se encontraban enterradas puede tomarse como mención au símbolo franquista la historia cuenta en cambio que si no hubiera sido Franco Sanjurjo hubiera conducido el levantamiento militar aunque su avioneta manipulada dicen acabó con la corta carrera del militar golpista

Voz 1264 41:16 bueno pues la exhumación de los restos de Franco no es el único caso en el que el Gobierno va a tener que hacer cuentas también para sacar adelante la senda de estabilidad hoy ha habido una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es decir se repite el proceso del mes pasado aunque la reunión de hoy ha sido por vía telemática hice ha presentado esa senda que habilitaría a las comunidades a gastar algo más con el rechazo ya confirmado previamente de aquellas en las que gobierna el Partido Popular le quedaba el Gobierno intentar completar la fotografía del apoyo de las aquellas en las que gobierna el PSOE en julio no consiguió el respaldo explícito de la Comunidad Valenciana hoy sí lo ha logrado

Voz 1468 41:47 amplia Nieves Goicoechea era la duda que se mantenía para esta reunión y finalmente Valencia ha dicho sí a esta senda más flexible a cambio de algunos gestos del Ejecutivo comprometidos en las negociaciones telefónicas de esta mañana entre el presidente valenciano Ximo Puig y la ministra de Hacienda el Gobierno se compromete a inyectar quinientos millones de euros más a la economía valenciana entre el aumento del déficit autorizado las cantidades de IVA adeudadas de otros años además de una refinanciación de la deuda global de la comunidad de mil millones de euros satisfacción hoy del presidente Ximo Puig

Voz 6 42:17 evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre habíamos apelado hasta la resolución de la el nuevo modelo de financiación

Voz 1468 42:28 las comunidades del PP se han opuesto porque no comparten esta senda de estabilidad que les permitirá más desfase entre ingresos y gastos en dos mil diecinueve En concreto dos mil quinientos millones de euros más para todas las comunidades Castilla y León razona su voto en contra porque a ellos por ejemplo no les han aclarado nada sobre la devolución del IVA que corresponde a esta Comunidad en dos mil diecisiete

Voz 1264 42:49 bueno este proceso ya lo vimos el mes pasado ese rechazo en el Congreso Gobierno y Podemos de hecho se van a reunir esta tarde para intentar un acercamiento respecto al techo de gasto en todo caso volvemos contigo con Mar Ruíz y con la calculadora se vuelve a enfrentar el Gobierno a la tesitura de que prácticamente no puede fallarle un voto de aquellos con los que cuente para que salga adelante

Voz 1915 43:06 si el Gobierno conoce de antemano el rechazo de PP Ciudadanos así que necesita amarrar los votos de todos los que se abstuvieron en julio haciendo descarrilar la primera votación del Congreso la ministra de Hacienda se reunirá esta tarde con Unidos Podemos en una negociación que presenta la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria y la flexibilización del déficit con Bruselas

Voz 1264 43:25 como principales escollos hay más sintonías

Voz 1915 43:27 sí en la subida fiscal a grandes empresas y fortunas el PNV que votó a favor en julio se muestra moderadamente optimista de cara a alcanzar un acuerdo en este segundo intento Aitor Esteban hoy en declaraciones a Onda Vasca yo creo que puedo

Voz 1955 43:39 hay que puede haber algún acuerdo pero evidentemente no estamos moviendo en el ámbito de Bruselas pero partir de ello creo que se puede hablar de muchas cosas también de fiscalidad sin ningún tipo de problema algo quiero decir a nosotros lo que proponía Podemos se asusta el hecho de cinco medidas ciudad proponiendo cuatro ya están en Euskadi no van a intentar presentar un presupuesto creo que pueden podemos entrar a discutir lo perfectamente incluso llegar a un acuerdo

Voz 1264 44:03 Esquerra y PDeCAT cuyos votos son también empresas

Voz 1915 44:05 endebles les aseguran a la SER que por el momento el Gobierno no ha contactado con ellos

Voz 13 44:13 un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo pero por menos dinero