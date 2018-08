Hora 14 (23/08/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0887 00:21 qué tal buenas tardes es noticia de hace unos minutos la mujer que había sido apuñalada esta madrugada por su pareja en Barcelona ha fallecido finalmente amplían apuntó

Voz 0196 00:29 si la víctima es una mujer de treinta y cinco años de nacionalidad hondureña vecina del barrio de Ciutat Meridiana en Barcelona ha muerto este mediodía en el Hospital de la Vall d'Hebron donde estaba ingresada desde las cuatro de esta madrugada tras recibir una puñalada muy grave en el estómago su pareja sentimental presuntamente le ha clavado un cuchillo de ha provocado una grave herida que le ha acabado provocando la muerte Se trata de un chico de veintisiete años también hondureño ha sido ya detenido

Voz 0228 00:55 los Mossos d'Esquadra recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato machistas gratuito no deja rastro en la factura pero sí que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono es lo último por lo demás el Partido Popular va a llevar ante el Constitucional el acuerdo al que han llegado el Gobierno Podemos para reformar la ley que el techo de gasto no pueda ser vetado en el Senado es decir para evitar que ese techo que habilita un mayor gasto para las comunidades autónomas sea definitivamente bloqueado en la Cámara Alta por el PP los populares acusan al Gobierno de ponerse en manos de Pablo Iglesias Teodoro García secretario general del PP de esta mañana en la SER y una de las exigencias

Voz 1185 01:28 de Podemos hace unos días se ve hoy hecha realidad y además con un sistema que evita que se pase por el Senado donde los ciudadanos les dieron mayoría absoluta al Partido Popular pues es evidente que se está buscando el mecanismo necesario para dar satisfacción a Podemos y al señor Paulino esas por tanto estamos en una situación de decir que quién gobierna realmente en España es Pablo Iglesias

Voz 0228 01:51 en la línea del rechazo ese acuerdo se sitúa también Ciudadanos el PNV en cambio sí que ve con buenos ojos la remodelación Miguel Gutiérrez Josu Erkoreka

Voz 4 01:59 lo que tiene que hacer es convocar elecciones pero que no puedo hacer es como no me gusta una mayoría

Voz 5 02:04 que me bloquea leyes su propósito

Voz 4 02:07 pones en una de las cámaras por lo que hacemos es con un decretazo nos lo cargamos a nosotros no

Voz 6 02:13 parece bien que en la tramitación de la de las normas de relacionadas con el techo presupuestario el régimen aplicable sea el mismo régimen establecido con carácter general en las Cortes Generales para aprobación de las ellas no

Voz 0228 02:26 el Gobierno prepara además el decreto ley para exhumar a Franco mientras el Partido Popular le acusa también de plegarse a Podemos en esto el PP sigue sin aclarar cuál va a ser su posición aunque insiste en su rechazo apoyar cualquier iniciativa promovida por un decreto ley hoy hemos preguntado a varios expertos sobre la letra pequeña de las decisiones que están apuntándose relacionadas con el franquismo sobre la posibilidad por ejemplo de anular los juicios de esa época el catedrático de Derecho Constitucional y ex diputado Diego López Garrido cree que es una medida que puede acarrear complicaciones

Voz 7 02:54 angular por ley una sentencia no contradice frontalmente la el principio de seguridad jurídica no el problema lo que hay es que sirve a base para dos movilidad de una sentencia es la ilegitimidad del régimen se aplicaría todas las sentencias eso significaría que colapsaría el sistema judicial en ese momento porque no solamente se muchas otras no

Voz 0228 03:20 si sumamos a esto una información que adelante vamos a mediodía el Ministerio de Defensa abre expediente al cabo del Ejército que firmó el manifiesto contra Franco al que calificaba de genocida Mariela Rubio

Voz 8 03:29 así lo confirma el Ministerio de Defensa el cabo

Voz 1450 03:32 lo que suscribió un manifiesto en el que la dictadura de Franco se calificaba de sangrienta y genocida será investigado dado que los militares en activo o en la reserva les son aplicables las Reales Ordenanzas que prohiben las manifestaciones políticas este cabo que se definía como en activo en este manifiesto anti Franco puede enfrentarse a un expediente sancionador una vez termine el expediente informativo que se pondrá en marcha de inmediato recordamos que la pasada semana Defensa abrió también expediente informativo a cinco militares en la reserva que firmaron un manifiesto a favor de la figura del dictador Franco

Voz 0228 04:08 perdona al Trump vincula que pudiera ir a juicio con hundimiento de los mercados el presidente de Estados Unidos considera que todo el mundo sería más pobre si él es procesado después de que su antiguo abogado ya ha confesado la financiación irregular de su campaña para la Casa Blanca

Voz 9 04:21 no sé cómo puede poner en marcha un proceso de destitución contra alguien que ha hecho un gran trabajo déjeme decirle que si se inicia ese proceso contra los mercados colapsarán y la gente será mucho más pobre

Voz 0228 04:32 y el Gobierno británico está dando detalles de algunos puntos de los documentos técnicos que hablan de qué pasaría en caso de que se de que se ejecutara el Brexit sin un acuerdo hay advertencias de todo tipo desde la dificultad de operar con tarjetas de crédito hasta recomendaciones para el abastecimiento de medicinas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 04:49 lo publicado por el Gobierno son veinticinco notas muy técnicas dirigida a cada una de ellas a un sector concreto que puede verse afectado por el Brexit sin acuerdo como ha explicado en la presentación el ministro para el Brexit dominio

Voz 10 05:01 es una de las notas son prácticas y equilibradas dan prioridad a nuestra gente nuestros negocios y nuestro país rápidamente

Voz 0273 05:11 de tranquilizar a los ciudadanos pero en esas notas sin embargo sí advierte que los británicos que viven en la Unión Europea pueden perder el acceso a sus cuentas bancarias en el Reino Unido y también pueden verse afectadas

Voz 0887 05:22 suspensiones y dos titulares más con Julio R Javier Corbacho de Endesa Ceuta y Melilla en dos mil dieciocho suman más de cuatro mil sólo unas doscientas personas más que el mismo periodo del año pasado las llegadas a Ceuta bajar en un veintiuno por ciento y las de Melilla se incrementan en quinientas personas

Voz 1038 05:40 aquí Urdangarin accede al segundo grado penitenciario tras dos meses en prisión el ex duque de Palma cumple cinco años y diez meses en la cárcel de Brieva en Ávila por liderar la trama Nóos y evadir impuestos y cinco seguimos

Voz 0861 06:21 en la sede qué tal buenas tardes nuestro primer escenario estoy en Fuenlabrada los dos menores que han abusado sexualmente de una chica de catorce años han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores estos dos chicos de quince y diecisiete años amenazaron extorsionar On y tuvieron sexo con esta adolescente a la que incluso pidieron dinero para que no difundir cesen por las redes sociales fotos suyas imágenes eróticas que ella misma les envío también engañada este tipo de casos son los conocidos como se extorsión desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional nos han dado los últimos detalles de esa agresión

Voz 11 06:55 los autores también en contacto con la víctima a través de redes sociales y tras un tiempo de conversación se habían ganado su confianza comentó en el cual la víctima accedió a enviarles fotografías suyas de alto contenido erótico una vez que los jóvenes consiguieron las fotos usaron estas trasto cenará víctima amenazándola con difundir dichas fotografías el relaciones sexuales con ellos durante el tiempo que dure la extorsión los autores llegaron exigir dinero a la joven que accedió a entregar de este dinero y a mantener relaciones sexuales con los muchachos

Voz 4 07:26 el seguir en las vamos a salir hasta Fuenlabrada

Voz 0861 07:29 pero no es el único caso execrable que hemos conocido hoy esta madrugada en Vallecas casi por suerte una patrulla de agentes han salvado a una mujer que estaba a punto de ser violada a la entrada de un portal la policía ha detenido al agresor un hombre de cuarenta y un años que ha pasado ya a disposición en judicial acusado de un delito de agresión sexual con intento de violación y hasta ahora seguimos esperando una respuesta de la Consejería de Educación la Comunidad Madrid no es capaz de aclarar un día más por qué desde dos mil quince han renunciado a evaluar los másteres y dos grados de todas las universidades públicas madrileñas todo pese a que esta es una de las funciones principales de la Fundación Madrid más de

Voz 0887 08:12 que actualmente dirige el exconsejero de

Voz 0861 08:15 Fuentes Jesús Sánchez Martos ante tanto silencio y ante la falta de respuestas hoy es Podemos que se suma a la petición de explicaciones al Gobierno de Garrido Edward de Robinho diputado de la formación morada

Voz 11 08:28 estamos ante uno de funciones la Fundación matrimonio era precisamente la que debería garantizar la calidad del sistema universitario lo que estamos viendo es que precisamente esos políticos que se han beneficiado de las universidades públicas utilizándolo para obtener títulos de manera fraudulenta son los que han eliminado los mecanismos de control para que este tipo de cosas no pudieron suceder de por lo tanto le pedimos al Gobierno de el Partido Popular de la Comunidad Madrid que dé explicaciones inmediatas de que eliminó aquellos mecanismos de vigilancia que tenían que garantizar la calidad en el sistema universitario

Voz 0861 09:03 pues lo dicho seguimos esperando hay más noticias las avanzamos en titulares con Sara selva ICO Javier Jiménez Bas

Voz 1510 09:08 el Colegio de Enfermería de Madrid lleva la Consejería de Presidencia a los tribunales por negarse a inscribir en el Registro sus nuevos estatutos hasta tres informes jurídicos confirman que no cuentan con los baremos de legalidad suficientes como ya denunció en su día la Asociación Madrileña de Enfermería

Voz 0887 09:22 la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado la única organización personada en la causa contra Hogar Social quiere que la Audiencia Nacional asuma la investigación abierta contra ese grupo ultraderechista se basan en que ayer la Policía Nacional detuvo a cinco de sus miembros acusados de organización criminal

Voz 1510 09:37 ecologistas y vecinos de Móstoles han convocado esta tarde una manifestación para protestar contra la nueva ubicación del festival amanecer bailando la alcaldesa tomó la decisión de que se celebrara en el parque Prado Ovejero de forma unilateral hasta hoy además el rapero misógino kit creo

Voz 0273 09:50 lleva actuaran al festival pero al final el Ayuntamiento

Voz 1510 09:53 vetado los deportes los equipos madrileños suyo

Voz 0887 09:55 preparándose de cara a la jornada dos de Liga de mañana el Real Madrid visita a Girona destaca un derbi entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano que Asier Garitano volvió a Butarque con la Real Sociedad

Voz 0861 10:13 vamos a conocer también si hay complicaciones en las carreteras madrileñas DGT Alfonso Martínez qué tal buenas tardes

Voz 12 10:18 buenas tardes estamos en pleno mes de agosto y eso se nota en la red vial madrileña hasta ahora no encontramos complicaciones ni en las principales arterias de entrada a la capital ni tampoco en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifica en con tiempo sus viajes modere la velocidad y recuerden al volante cero alcohol cero completo

Voz 13 10:41 hemos portada con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 10:44 se mantiene la monotonía meteorológica de manera que pocas novedades respecto los últimos días después de una mañana soleada con mínimas alrededor de los veinte grados sigue luciendo el sol pero en breve caerán ya los primeros chubascos en las montañas de la Comunidad desde la Sierra de Gredos hasta Somosierra pasando también por la Sierra de Guadarrama algunas tormentas pueden descargar con fuerza con rachas intensas de viento en el resto también durante la tarde irán aumentando las nubes con temperaturas máximas parecidas a las de ayer entre el final de la tarde y primeras horas de la noche llegarán algunas tormentas ya muy hechas con rayos y truenos alguna racha intensa de viento muy poco

Voz 0861 11:19 agua pues si lo recordamos entre las tres de la tarde irá siete ahora mismo la como Madrid está en alerta amarilla por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento tenemos treinta y dos grados en el centro de Madrid están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Beatriz Montalvo y Marta Galán Teresa Rubio en a producir dos de la tarde doce minutos vamos antes de nada con varias detenciones policiales que se han producido hoy relacionadas con varias agresiones sexuales la primera Villar nos lleva hasta Fuenlabrada dos menores dos jóvenes de quince y diecisiete años han sido detenidos por abusar sexualmente de una chica de catorce años todo comenzó por culpa de las redes sociales se ganaron su confianza chateando consiguieron imágenes suyas de un alto contenido erótico y ahí comenzó súper Padilla los dos detenidos que han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores amenazaron a esta joven con difundir las fotos si no tenían sexo con ellos y no sólo eso también le pidieron dinero a cambio ella accedió y aún así sus acosadores difundieron las imágenes vamos con la última hora SER Madrid Sur esto Rodríguez buenas tardes buenas tardes los dos

Voz 8 12:34 menores detenidos tenían quince y diecisiete años y la víctima sólo catorce según la Policía Nacional la obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos e incluso a pagarles dinero a cambio de no revelar unas fotos eróticas de la chica que ella misma les había enviado tras conseguir su confianza a través de las redes sociales según la Policía esta práctica se conoce como se extorsión una nueva modalidad delictiva nacida con las redes sociales y la posibilidad de envío de fotos y vídeos a través

Voz 1933 12:58 de ellas autores habían contactado con la víctima

Voz 14 13:01 va a través de redes sociales y tras un tiempo de conversación se habían ganado su confianza aumentó en el cual la víctima accedió a enviarles fotografías suyas de alto contenido erótico una vez que los jóvenes consiguieron las fotos usaron estas trastos sonará la víctima amenazándola con difundir noticias fotografías sino accedía a mantener relaciones sexuales con ellos durante el tiempo que vivió la extorsión los autores llega a exigir dinero a la joven que accedió a entregar este dinero y sexuales con los muchachos

Voz 8 13:28 la víctima accedió a tener sexo y a pagarles pero aún así los dos presuntos autores difundieron por Internet vídeos de la chica esto la llevó a contarle los hechos a su madre que fue quien finalmente interpuso la denuncia en la comisaría de Fuenlabrada los dos chicos han sido detenidos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 0861 13:43 bueno eso fue labrada en Madrid capital en Vallecas una patrulla de policías municipales han salvado esta madrugada a una mujer que estaba a punto de ser violada a la entrada de un portal donde intentó esconderse en concreto la avenida de la Albufera los agentes llegaron hasta ella al oir sus propios gritos suena Palomino cuéntanos

Voz 1915 14:00 sí ha ocurrido poco antes de las cinco de la madrugada en la avenida de la Albufera de la capital una patrulla de la Policía Municipal ha oído unos gritos y al acudir al origen de esos gritos encontrado a un hombre en la puerta de un portal agarrando a una mujer por el cuello y tumbado sobre ella al la mujer había llamado a varios telefonillo del edificio del edificio para intentar pedir ayuda pero no había conseguido huir a la llegada de la policía el hombre de cuarenta y un años no ha opuesto resistencia sea entregado inmediatamente ha sido detenido han pasado ya a disposición judicial estado de un delito de agresión sexual con intento de violación la mujer ha tenido que ser atendida por los sanitarios del Samur por varias marcas en el cuello y en un importante estado de nervios las denuncias por violación aumentaron un cuarenta por ciento en la Comunidad en el primer trimestre del año son los últimos datos que se conocen la cifra aumenta en el caso de Madrid capital donde las denuncias por violación crecieron un setenta y ocho

Voz 0861 14:47 por ciento grafias Sonia hoy precisamente hemos conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia de seis meses de prisión a un hombre que golpeó a su expareja frente a una discoteca en Getafe volvemos contigo Víctor cuéntanos

Voz 8 15:01 la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia de seis meses de prisión para un hombre de treinta y seis años por un delito de malos tratos Se ha desestimado el recurso interpuesto por el propio acusado hoy por la acusación particular contra la sentencia dictada en febrero por el Juzgado de lo Penal número tres de Getafe además de la condena de cárcel sumaba la prohibición de comunicación y aproximación a menos de quinientos metros de la víctima durante un año y medio los magistrados consideran probado que durante la noche del pasado veintinueve de enero la mujer se encontraba en el exterior de la discoteca fumando con dos amigos cuando el condenado golpeó en el pecho a uno de ellos empujó a su ex pareja que cayó al suelo sin sufrir lesiones según la sentencia el acusado actuó por celos ya en el juicio declaró que la mujer y los dos hombres estaban burlándose de él en el exterior del no

Voz 0861 15:45 gracias Víctor vamos con otro asunto la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado la única organización personada en la causa abierta ahora mismo contra Hogar Social quiere que la instigación contra este grupo de okupas ultraderechistas sea asumida por la Audiencia Nacional así lo han pedido los propios abogado esta organización creen que este grupo neonazi es una banda organizada con sede en Madrid la prueba dicen es que ayer mismo detuvieron a cinco individuos en Toledo que estaban tratando de implantar otra célula de Hogar Social fuera de nuestra comunidad información de García

Voz 8 16:18 recordarán el ataque que Hogar Social Madrid realizó contra la mezquita de la M treinta después de los atentados de Bruselas en dos mil dieciséis unas treinta personas lanzaron bengalas y botes de humo contra el templo

Voz 15 16:27 que decidimos hacer una protesta reivindicando bueno pues el problema que existe en España e donde serán

Voz 1450 16:33 cobijo a medidas como es el caso de Game treinta que amparan

Voz 15 16:35 en financian al al Estado Islámico pues bien

Voz 8 16:38 el Juzgado de succión número nueve de Madrid que investiga los hechos proceso en mayo de este año a Melissa Rodríguez que acaban de escuchar líder de la organización por un delito de incitación al odio la Red Española de inmigración que se personó como acusación particular en esta causa está convencida de que Hogar Social es una organización criminal por eso hoy la Soliz le ha solicitado a la juez lo han hecho por escrito lo que abra una pieza separada piden su ilegalización y que la envíe a la Audiencia Nacional en qué se basan pues en atentado policial emitido por la Policía Nacional ayer en Toledo allí se ha detenido a cinco personas miembros de Hogar Social Toledo por acosar durante meses a varios agentes están acusados de delito de odio y esta es la clave de pertenencia a grupo criminal por lo que la red pide al juez de la causa abierta en Madrid que utilice este atestado como pruebas de sociales una organización criminal asentada también fuera de Madrid Estanislao Naranjo jefe de los servicios jurídicos de la red lo argumenta así

Voz 16 17:30 lo que es su publicidad esos redes sociales en esa red de racismo xenofobia de homofobia hecho está en mente llevar esos mensajes eso en quince países es un delito y unos dineros que promueve ese tipo de delito Edward corrieron criminal básicamente ésa es la argumentación jurídica

Voz 8 17:48 en Hogar Social niegan que este grupo de Toledo forme parte de su organización desde la red defienden que la víctima de que la vinculación está aprobada Hogar Social es una organización asentada en todo el Estado por lo que se debe investigar en una causa unificada la juez ahora debe considerar si existen pruebas como considera la red y enviar el caso a la Audiencia Nacional

Voz 0861 18:06 en guerra abierta entre la Comunidad y el Colegio de Enfermería por sus nuevos estatutos es un tema complejo pero de largo recorrido les ponemos en situación hace meses la Consejería de Presidencia se negó a inscribir los nuevos estatutos del colegio enfermería porque no superaban el control de legalidad de hecho esos estatutos ya han sido denunciados también ante la justicia por la asociación amé Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1933 18:29 qué tal Javier Bueno el goteo judicial no ha terminado

Voz 0861 18:32 que lo último que hemos sabido Teresa es que ahora el PP Colegio de Enfermería de Madrid el Podem ha llevado a la consejera de Presidencia ante los tribunal

Voz 1933 18:39 a la vía administrativa hay pasa ahora la judicial de hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la demanda será una situación paradójica el Codex está denunciado en este mismo tribunal por un grupo de enfermeras que se quedaron sin participación directa en la decisión de colegio por la aplicación de los estatutos recordamos que en la comunidad de Madrid hay más de cuarenta y siete mil profesionales de enfermería que están obligados a colegial a pagar su cuota porque sino no pueden ejercer su profesión aquí en cualquier caso la Consejería de Presidencia antes de tomar la decisión de negarse a inscribir los estatutos en el registro

Voz 0861 19:11 pero oficial de Colegios profesionales pidió hasta tres

Voz 1933 19:13 informes jurídicos que avalaron la decisión

Voz 0861 19:16 pues a pesar de esta maraña judicial el cruce demanda así de querellas sede no ha impedido Teresa que el Codex haya adoptado varias decisiones importantes para el Colegio de Enfermería incluso con presión local amparándose en unos estatutos que lo dicho no está ahora mismo reconocidos por la comunidad y que de hecho están recurridos ante los tribunales

Voz 1933 19:33 si en esos meses el ha convocado elecciones a compromisarios sin publicitar como denunciaron varios colegiados ya seguir haciendo compras con los más de nueve millones de euros anuales que recibe en concepto de cuotas entre ellas un local de quinientos metros cuadrados por el que pagó dos setecientos veinte mil euros dice José Luis Muga el abogado de la Asociación Madrileña de Enfermería que estos actos sin los estatutos inscritos no tienen validez

Voz 17 19:56 los actos que se hayan sido adoptados tanto por la junta directiva como sobre todo por la nueva composición de esa asamblea de compromisarios son nulos de pleno derecho ahora bien es para que se declare la nulidad es necesario que se inicien las acciones de impugnación contra todos esos actos

Voz 1933 20:18 en claro y ese es el problema quién denuncia ahora estos actos José Luis Muga cree que debería hacerlo la Comunidad de Madrid apoyándose en la Ley de Colegios Profesionales que aunque no le otorga un mandato específico para controlar la legalidad de los actos el Colegio sí reconoce un mandato genérico y además hay jurisprudencia suficiente para qué

Voz 0861 20:34 actúe grafias Teresa son las dos y veinte seguimos

Voz 0228 23:38 buenas tardes en este informe señala que no constaba ni el expediente de seguro de responsabilidad civil ni su justificante de pago que asciende a dos millones de euros pero ahora desde el Ayuntamiento de Móstoles aseguran que ya se ha presentado esa documentación como también aseguran haber presentado el estudio acústico otro de los documentos pendientes el responsable de Festejos es Arturo Sánchez

Voz 1185 23:57 es un expediente abierto que está es una vez que está firmado pues están incorporando los documentos que en cada uno de los informes es solicitaba

Voz 0228 24:06 en cualquier caso para conceder la autorización el Ayuntamiento debe reunirse antes con los vecinos afectados tal y como establece el artículo dieciséis de la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid algo que Sánchez reconoce aún no han hecho a poco más de dos semanas de que comience el festival

Voz 1185 24:20 sí claro informar a los vecinos por supuesto que es algo que que hay que hacer de sin ningún sin lugar a dudas lo que no queremos tampoco es reunirnos con los vecinos sin tener toda la información y documentación Ferradas pues me imagino que a lo largo de la semana que viene en cuanto se incorpore todo el mundo puesto cómo a esa Reunión se que se se va a hacer pero no puedo decirle en qué momento

Voz 0228 24:43 también asegura que los cuatro lugares que presentó como alternativa ganar Móstoles no se contemplaron ya que pedir de nuevo los estudios e informes en un nuevo emplazamiento sólo hubieran hecho retrasar las gestiones de este festival que en esta edición espera concentrar a más de veinticinco mil espectadores

Voz 0861 25:00 ahí debe de tres que por cierto también se ha enterado por la prensa en este caso por La Ser de que en ese festival amanecer bailando también iba a actuar kit que uno de los cantantes que así vetados en otros festivales por sus canciones machistas sexistas y su nombre figuraba en el cartel pero siguiendo los pasos que dio hace días desde Alcalá de Henares Móstoles también ha decidió ordenar a los promotores que retiren de este cartel a este grupo Maribel Sánchez pertenece a la asociación feminista de Móstoles les decía que pueden haberlo hecho antes de tiempo

Voz 21 25:30 te mostramos nuestra preocupación de que la juventud mostoleño considere este tipo de canciones como un ejemplo en comportamientos normalizados unas relaciones entre hombres y mujeres que bueno una consecuencia directa de la perpetuación de la violencia sexual hacia las mujeres entonces bueno ha sido una respuesta inmediata desde que se ha metido este escritor que ha publicado en Twitter la alcaldesa ha confirmado el veto de este individuo en en el festival y quedársela a pedir hacia la empresa

Voz 0861 26:02 de Móstoles nos vamos a ir hasta Rory molinos nunca un error de transcripción la verdad había generado tanto ruido ya es casualidad uno de los técnicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al redactar el decreto de nuevo equipo de gobierno incluyó al concejal que Ciudadanos había expulsado de su partido porque está siendo investigado por corrupción en el marco del caso en Regadera el alcalde también de Ciudadanos no le quiere en su equipo y por eso ayer dio orden de corregir ese error pero la verdad a esta hora que sepamos no lo han subsanado Selma hizo este Sandra Moreno

Voz 1693 26:32 el alcalde de Arroyomolinos Andrés Martínez de Ciudadanos ha configurado el nuevo gobierno local con independientes y ediles no adscritos y con un investigado por corrupción Juan José González ciudadanos apunta a un error de transcripción que figure Juan José González el ex concejal expulsado de este partido e investigado por la operación enredaderas el alcalde se percató ayer de este error manifestó que en lugar de Juan José González debería aparecer Juan José López el edil que tomó el acta de sustitución de Ruipérez el alcalde que dimitió por corrupción a esta hora que sepamos aún no se ha modificado el decreto en el Ayuntamiento

Voz 0861 27:06 pues el nuevo alcalde Ciudadanos achaca lo dicho un error de transcripción pero en el PP no se lo creen de hecho acusan a ciudadanos de intentar mantener el sillón a toda costa escuchamos Alfonso Serrano vicesecretario de Organización del PP de Madrid

Voz 4 27:19 ante el de

Voz 22 27:23 de la incorporación al gobierno de la alcaldía de Arroyomolinos de los dos tránsfugas entre Partido Socialista líderes Scorsese él decida imputado por corrupción la era diques muy el demolidos tendría un precio y ayer vivo

Voz 0861 27:44 una cosa más tres días después de que una jueza de Madrid hoy ese la petición expresa de la ONU y ordenase frenar el desahucio de una familia dedica Álvaro con una mujer con tres hijos menores de edad el Ayuntamiento de Carmena ha presentado un requerimiento los juzgados en el que solicitan la suspensión cautelar de ese alzamiento el Consistorio quiere forzar este aplazamiento hasta que se ofrezca a esta familia otra casa precisamente hoy mismo la plataforma antidesahucios se ha concentrado frente al juzgado de Plaza de Castilla donde también acaban de registrar otro escrito para afinar ese desalojo ahí está nuestro compañero Adrián Santa María cuéntanos

Voz 0931 28:18 hola Javier qué tal si Soraya Moreno ha presentado en el juzgado de guardia de Plaza Castilla un recurso contra el desahucio de su hogar en la calle San deuda Aldo del bar de Vega Álvaro el recurso pretende conseguir con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas una alternativa de vivienda definitiva la ONU ya ha emitido tres comunicados en los que recomienda paralizar el desahucio María López abogado de la Plataforma Afectados por la Hipoteca

Voz 23 28:39 pues eh esperemos que la jueza de Instrucción número tres que está en sustitución del treinta fue es resuelva cuanto antes dicho recurso y que sea de manera favorable dando la razón y aplicando la medida cautelar que el

Voz 0887 28:54 quienes unidas a través del Comité de Derechos Económicos Sociales

Voz 23 28:57 culturales ha solicitado a los poderes del Estado

Voz 0861 29:01 pues es la última hora que nos llega desde los juzgados de Plaza de Castilla la petición de la plataforma antidesahucios para frenar ese desalojó el el la familia de Soraya suma una familia con tres hijos que va a ser desahuciada en cuestión de horas y ahora así los deportes hoy con

Voz 1038 29:16 Andoni la tarde de Antonio de la Torre que tan buenas tardes buenas tardes esperamos primero el mercado en el Real Madrid quiere solucionar el tema de la portería cuanto antes el guardameta ucraniano está muy cerca del en calidad de cedido al Leganés el que tiene cada vez más complicados odias Filipe Luis el Atlético Madrid no negociará con el PSG en el Rayo Vallecano jazz oficial llega procedente del Cádiz Álvaro García jugará en Vallecas hasta dos mil editores a cambio de cinco millones de euros mañana comienza la segunda jornada de Liga con Getafe y Leganés enfrentándose a Eibar y Real Sociedad respectivamente Asier Garitano que hubo la Butarque y Mauricio Pellegrino hoy en rueda de prensa ha dicho que no cree que el duelo sea un duelo de entrenadores grafias Andoni tenemos treinta y dos grados

Voz 0861 29:50 Bardem estamos en alerta amarilla por tormentas

Voz 1038 29:53 a partir de las tres de la tarde adiós

Voz 0228 30:22 desde el buenas tardes el Partido Popular va a llevar al Constitucional el acuerdo alcanzado por el Gobierno por Podemos para evitar que los populares puedan vetar en el Senado el techo de gasto el presidente del PP considera que se está poniendo en peligro la separación de poderes Pablo Casado hace cinco minutos en manos

Voz 4 30:37 qué quiere cargarse el propio reparto separación de poderes en España es decir que quieren vulnerar la base democrática de pesos entre el poder ejecutivo y el legislativo aquí no hay ningún veto aquí lo que hay es separación de poderes aquí lo que hay es garantías democráticas para que una minoría de ochenta y cuatro escaños lo pueda decidir el futuro de los españoles

Voz 0228 31:00 el PNV respalda el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos Ciudadanos sin embargo cierra filas con los populares escuchamos a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos Josu Erkoreka PNV

Voz 4 31:08 lo que tiene que hacer es convocar elecciones pero lo que no puedo hacer es como no me gusta una más

Voz 5 31:13 yo diría que me bloquea leyes

Voz 4 31:17 proposiciones en una de las cámaras por lo que hacemos es con un decretazo nos lo cargamos

Voz 6 31:22 a nosotros nos parece bien que en la tramitación de la de las normas de relacionadas con el techo presupuestario el régimen aplicable sea el mismo régimen establecido con carácter general en las Cortes Generales para la aprobación de las sillas no

Voz 0887 31:37 hora catorce y esta tarde el Gobierno va a ultimar los argumentos del decreto ley que permita exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos entre ellos el que

Voz 0228 31:45 se presentaba el informe de un grupo de expertos del año dos mil once que avalaba su traslado porque el dictador no fue una víctima de la Guerra Civil los expertos consideran que ese traslado se puede realizar con rapidez Francisco Etxeberria uno de los forenses con más experiencia en exhumaciones de nuestro país ya hemos hablado con él en la SER

Voz 24 31:59 pero yo creo que la exhumación plantea con mayor dificultad lo que es la apertura de la tumba el resto es un trámite sencillo que en la gestión de funeraria no ofrece ninguna dificultad se puede resolver en una mañana como no sería un gasto excesivo ni siquiera si lo tiene que pagar la propia Spanair

Voz 0228 32:19 bien es jueves veintitrés de agosto y más en titulares con Carlos Cala Javier Corbacho

Voz 0887 32:25 ha muerto a la mujer supuestamente apuñalada por su pareja esta madrugada en Barcelona tenía treinta y cinco años es la víctima número veintisiete de la violencia machista en España en lo que va de año fue hospitalizada ya fallecido este mediodía otra trampa o el caos el presidente estadounidense asegura en una entre

Voz 0689 32:38 está en la Fox que si se inicia un juicio político contra

Voz 0887 32:41 el por las acusaciones de financiación ilegal de su campaña se resentía en los mercados en la economía

Voz 9 32:47 no sé cómo puedes poner en marcha un proceso de destitución contra alguien que ha hecho un gran trabajo déjeme decirle que si se inicia ese proceso contra mí los mercados colapsarán la gente será mucho más pobre

Voz 0887 32:58 el riesgo de que no hay acuerdo el Gobierno británico ha difundido veinticinco notas técnica sobre hombres y sin acuerdo con la Unión Europea entre otras cosas se contemplan escenarios con escasez de medicinas OSE advierte a los británicos de que viven en países comunitarios de que pueden perder el acceso de sus a sus cuentas en Reino Unido o tener problemas con suspensiones China respondo el Gobierno chino ha impuesto nuevos aranceles el veinticinco por ciento a bienes estadounidenses por valor de dieciséis mil millones de dólares es la repuesta de vecina los gravámenes que ha impuesto Estados Unidos por esa misma cuantía China anuncia también una queja ante la Organización Mundial del Comercio incidente bajo investigación hombre ha sido abatido en un pueblo cerca de París después de matar a su madre y a su hermana en la calle con un cuchillo todo apunta a una disputa familiar y de momento no se investiga como acto terrorista y otra mujer herida grave el ministro del Interior llega al Colom

Voz 25 33:44 Giner al día

Voz 0887 33:46 en el Athletic ha asegurado que el agresor tenía importantes problemas psiquiátricos por abusar de una menor dos jóvenes de quince y diecisiete años han sido detenidos acusados de extorsionar y abusar de una adolescente de catorce tras amenazarla con publicar fotografías suyas de contenido erótico que ella misma les había enviado los dos arrestados se encuentran ya a disposición de la Fiscalía de Menores cifras similar en las cifras de inmigrantes que han llegado a Ceuta y Melilla en lo que va de año difieren poco de las del mismo periodo de dos mil cien dos mil diecisiete sólo doscientos veintitrés más en Ceuta de hecho el número es un veintiuno por ciento menor suben en Melilla y las llegadas por mar un ciento setenta y siete por ciento esta madrugada ha alcanzado la costa almeriense una embarcación con cincuenta y siete personas a bordo siete de ellas menores segundo grado para Urdangarin el cuñado del Rey ha sido clasificado en el régimen más habitual tras ser condenado a casi seis años de cárcel por el caso Noos es el que suelen quedar los encuadrados en los internos que no han causado ningún conflicto durante las primeras semanas en prisión y desconvocada la huelga los vigilantes de seguridad de Unión han desconvocado la huelga que iba a iniciarse mañana en el aeropuerto de Barajas en Madrid y el dos de septiembre Las Palmas de Gran Canaria los trabajadores han llegado a un acuerdo que entre otras cosas les reconoce los complementos salariales que ya tenían consolidada

Voz 0228 34:54 el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona anuncia que ha logrado un método para reducir el diagnóstico de la hepatitis C de meses a días Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 35:02 el circuito habitual para diagnosticar la hepatitis C implica como mínimo tres visitas al médico dos extracciones de sangre un proceso que se pueda alargar meses y que ahora mismo la mitad de pacientes no termina

Voz 4 35:13 ahora los laboratorios de Valle Hebrón han logrado

Voz 0563 35:16 hacer este mismo diagnóstico con una única extracción de sangre y una única visita al médico Francisco Rodríguez Frías es el responsable de patología hepática de los laboratorios de Bayo quien echó a acelera muchísimo el pluses potenció de vías y esto acelera muchísimo el proceso porque

Voz 0228 35:32 cuestión de días se tiene el diagnóstico antes

Voz 1038 35:35 día dilatarse meses sonó llegar nunca la ventaja es esta garantizar el diagnóstico e incrementar el grado de diagnóstico

Voz 0563 35:40 este sistema se incorporará progresivamente en el resto de hospitales del Instituto Catalán de la Salud

Voz 0228 35:46 sigue el sol y el calor pero las tormentas en zonas de montaña empiecen a anunciar que el verano se va acabando previsión del tiempo Jordi Carbó ahora mismo ya tenemos tormentas activa

Voz 0978 35:54 en el Pirineo también la ibérica así como las montañas más orientales de Andalucía a medida que avance la tarde en todos los sistemas montañosos de la península semana desarrolla tormentas riesgo de aguaceros también de granizo y fuertes rachas de viento fuera de zonas de montaña las tormentas llegaría más tarde y con menos actividad en la isla de Mallorca también alguna tormenta va a descargar con fuerza nubes compactas en el Cantábrico con alguna llovizna ambiente menos caluroso en el resto muchas horas de sol y temperaturas sin cambios respecto los últimos días

Voz 0228 36:23 con la dirección técnica de Beatriz Montal voy de Marta Galán

Voz 0228 38:14 el Partido Popular va a llevar ante el Tribunal Constitucional

Voz 13 38:17 en el acuerdo alcanzado por el Gobierno y por Podemos para reformarla

Voz 0228 38:20 ley y el techo de gasto no pueda ser vetado en el Senado es decir un acuerdo que la practica

Voz 1450 38:24 imposibilita que el Partido Popular echará para atrás

Voz 0228 38:27 la nueva senda que habilita un mayor gasto para las comunidades autónomas el PP pasa al ataque acusa a Pedro Sánchez de haber entregado el Gobierno a Pablo Iglesias argumenta su recurso porque considera que se está reduciendo la capacidad de decisión del Parlamento de hecho como acabamos de oír en portada en voz de Pablo Casado cree el presidente del PP que la separación de poderes corre peligro por ese aquí

Voz 0689 38:45 Adrián Prado buenas tardes hola buenas tardes Antonio si el PP cree que el acuerdo entre el PSOE y Podemos es una regresión democrática hay tratará de impedirlo a través de la política en el Congreso Senado pero también a través de la justicia ha presentado recurso ante el Constitucional lo anunciaba esta mañana durante una entrevista en televisión el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó hace unos minutos desde Menorca el presidente de los populares Pablo Casado arremetía así contra el Gobierno y sobre todo contra su socio en el Parlamento contra Unidos Podemos

Voz 4 39:11 admitir que un partido bolivariano como Podemos que ha asesorado a los países en los que se han conculcado las libertades democráticas ahora pretenda que en España el Senado desaparece eso papel arbitrio en su papel de Cámara de segunda lectura su papel de cámara territorial porque la mayoría para el ese es puro lo espurio ir contra la Constitución espurio es ir contra la separación de poderes los es ir con tras el lo que tiene que ser un reparto de balanceo entre la actuación del Ejecutivo regional

Voz 0689 39:43 los populares acusan a Sánchez de arrodillarse ante Pablo Iglesias y de querer volver al despilfarro el déficit y la subida masiva de impuestos sin pasar por el Senado pisoteando así dicen lo que los españoles votaron en las urnas Podemos

Voz 0228 39:54 defiende que este acuerdo es una manera de avanzar hacia una política más volcada en el gasto social en cada comunidad

Voz 0689 39:59 no sabemos aún los detalles del acuerdo de boca del Gobierno

Voz 0228 40:02 de momento lo que trasciende procede de Podemos Johnny B

Voz 0689 40:04 la RACC es portavoz de esta formación ha pasado esta mañana por ahí

Voz 0392 40:07 el acuerdo que llegamos ayer es el poder quitarle la llave al Partido Popular para que yo creo que eso además cierra la vía de de la gobernadora gobernabilidad en forma de gran coalición refuerza la vía de la gobernabilidad progresista en nuestro país con lo cual yo creo que es una buena noticia porque

Voz 1185 40:25 lo que queda claro que el Partido Social

Voz 0392 40:28 está con quién tiene que llegar a acuerdos es con nosotros para que la gente nuestro país viva mejor

Voz 0228 40:32 y como escuchábamos en portada el PNV cree que es una buena decisión que es un buen acuerdo ciudadano se posicionen contra Podemos ha propuesto dos caminos para que se haga realidad una proposición de ley o un decreto ley en todo caso los expertos juristas consideran que es difícil que se pueda llevar a cabo con rapidez que es necesario para que este esa rapidez es necesaria para que la reforma se realice antes de que el calendario marque la votación de la senda déficit ya directamente en el Senado donde el PP tiene la mayoría absoluta Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1933 40:58 buenas tardes y fuentes parlamentarias ven con mucha risa

Voz 1915 41:01 Hervás una de las vías propuestas por Podemos porque la jurisprudencia es contraria a que un decreto ley para el que se exige mayoría simple pueda reformar una ley orgánica que requiere mayoría absoluta todo dependería del alcance de la modificación si es sólo de algún artículo pero es materia de controversia jurídica podría llegar a los tribunales otra opción que ve más viable es que el Gobierno presentará un proyecto de ley o bien una proposición de ley de los grupos aunque en ese caso PP y Ciudadanos tiene mayoría en la Mesa del Congreso para dilatar su tramitación mediante la

Voz 0228 41:29 prorrogar el plazo de enmiendas en el mejor de los

Voz 1915 41:31 casos fuentes parlamentarias apuntan un mínimo de dos meses y medio o tres meses para sacar adelante esa reforma desde que llegue a la Cámara yeso activando un mecanismo de urgencia logrando la mayoría absoluta necesaria pasando también por el Senado

Voz 0861 41:45 donde el PP tiene mayoría e intención política como

Voz 1915 41:47 hemos contado de oponerse con todos los medios a su alcance algunos expertos tienen también dudas constitucionales sobre la supresión de la capacidad de veto del Senado ya que el sistema parlamentario españoles bicameral y que en esta materia que afecta al presupuesto de las comunidades autónomas el Senado dicen debería tener voz como foro de representación territorial

Voz 0228 42:05 ya hay una derivada más el apoyo de la Comunidad Valenciana ese incremento del gasto para los territorios abierto una división interna en el propio Gobierno regional la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha lamentado los micrófonos de la SER en valenciano Ximo Puig no la llamará y cree que el respaldo de esa comunidad sea confirmado sin recibir suficiente a cambio Valencia Julián Jiménez

Voz 0861 42:23 Oltra está molesta porque el presiden Puig nos

Voz 1248 42:25 informó del acuerdo que negociaba con el Gobierno de España lamenta la falta de diálogo cree que en un gobierno bipartito debe primar la lealtad y califica lo ocurrido de distorsión a la vicepresidenta del Gobierno valenciano además no le gusta el acuerdo por qué no paliar los problemas de la Comunitat y en ese sentido asegura que Compromís no votará a favor de la senda de gasto que el Gobierno de España lleve al Congreso chino anuncia antes nuevas medidas para la Comunitat

Voz 27 42:48 si hay un movimiento por parte del Ministerio que cambie la postura de julio para reparar la situación de la Comunidad Valenciana ese maltrato simular cómo llegó hoy hay una reparación singular o bueno es difícil cambiar una posición sigue desde el Gobierno de España no se cambia esa postura e inconcreción de falta de compromiso y de faltar a hacer público una serie de medidas que necesitamos

Voz 1248 43:13 en concreto reclama un calendario serio para reformar el sistema de financiación autonómica y que el Gobierno no fije intereses cuando inyecte dinero del FLA del fondo de liquidez autonómico

Voz 0228 43:24 el Gobierno trabajo y también el le en el decreto para exhumar a Franco que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros el decreto ley una decisión que avalan también los expertos a los que hemos sido consultando las últimas horas y una decisión a la que se opone también el Partido Popular que va a apurar para

Voz 0861 43:38 al anunciar finalmente cual verso suposición

Voz 0228 43:40 cuando este decreto ley pasea la votación parlamentaria a primera hora en Hoy por hoy el secretario general del PP Teodoro García ha insistido en el rechazo de su partido sin dar más detalles de cuál es la posición final del PP los populares y que creen que el Gobierno en esto también trata de contentar a Podemos

Voz 1185 43:55 por qué este empeño en mirar al pasado revivir interese hacer un revisionismo sobre todas estas cuestiones no está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con con la transición sabemos nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones si al margen de dar satisfacción por supuesto a su socio no entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González al señor Zapatero pues no lo era

Voz 0228 44:26 hoy cuenta el diario El País que el Gobierno se plantea también la anulación de los juicios de la época franquistas algo que algunos expertos consideran que es difícil de llevar a cabo por ejemplo Diego López Garrido catedrático de Derecho Constitucional y ex diputado del PSOE que también ha estado esta mañana la SER

Voz 7 44:39 angular por ley una sentencia contradice frontalmente la el principio de seguridad jurídica no el problema lo que hay es que sirve para la movilidad de una sentencia es la ilegitimidad del Racing se aplicaría todas las eso no

Voz 1185 45:00 Sarita hacer el sistema judicial en todo momento

Voz 7 45:02 en no solamente se muchas otras

Voz 0228 45:05 como decimos el Gobierno va a seguir preparando esta misma tarde el decreto ley Carmen Calvo se va a reunir con secretarios y subsecretarios de Estado para terminar de ajustar los argumentos entre ellos en la mesa hasta uno que figura ya en un informe que elaboró una comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos IES informes del año dos mil once defendían entonces el traslado de los restos de Franco porque recordaban que no fue una víctima de la guerra civil informa Javier Álvarez