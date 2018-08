Hora 14 (24/08/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

qué tal buenas tardes el proceso para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos está ya en marcha

Voz 0376 00:25 Nos acercamos al otoño celebraremos los cuarenta años de una España democrática no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco que no hay ninguna sola democracia en el panorama internacional con la que no queramos comparar que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de cuarenta años el Gobierno

Voz 1645 00:52 aprobado el decreto ley cuyos argumentos acaba de explicar la vicepresidenta Carmen Calvo defiende el Ejecutivo que se va a hacer cumplir el mandato del Congreso que se posicionó el pasado año a favor de la exhumación sin ningún voto en contra Calvo también ha subrayado que Naciones Unidas requiere que se tome esta decisión ha prometido colaboración con el resto de grupos parlamentarios con el Vaticano con las administraciones locales y con la familia calcula que el proceso administrativo puede culminar antes de final de año vamos a Moncloa Óscar García buenas tardes las tardes Antonio si ese proceso administrativo se activará de hecho en el Consejo de Ministros de la semana que viene se darán quince días de plazo a la familia para que diga qué quiere hacer con los restos escuchamos a la vicepresidenta

Voz 0376 01:29 un procedimiento en el que la familia podrá ser escuchada y naturalmente podrá disponer repito para trasladar los restos de Franco al lugar que puedan indicar

Voz 1645 01:42 sino responde el Gobierno decidirá el lugar digno ha dicho Calvo la vicepresidenta calcula que antes de final de año los restos de Franco estarán fuera del Valle de los Caídos anuncia al mismo tiempo una mejora de la Ley de Memoria Histórica que aborda entre otros asuntos la reubicación de los restos de Primo de Rivera o la anulación de los juicios del franquismo el Partido Popular sigue con su argumento de que el gol pierna intenta contentar a Podemos Guillermo Mariscal es el número dos de los populares en el Senado no engaña a nadie

Voz 4 02:07 yo creo que el intentar desviar la atención para evitar hablar de subida de impuestos de ocuparse y preocuparse lo que realmente importa dos españoles es una desfachatez esa inspiración de Podemos llega hasta este punto

Voz 1645 02:19 la dan los había pedido previamente a la comparecencia de Calvo que el Gobierno no un decreto ley José Manuel Villegas secretario general de esa formación que rectifique y que llame

Voz 1089 02:31 a los grupos parlamentarios a hablar a discutir y a consensuar una solución para el Valle de los Caídos que cumpla con los requisitos que establecía el informe de expertos del dos mil ocho

Voz 1645 02:46 el PNV es más directo apuesta por derribar el Valle de los Caídos Aitor Esteban en declaraciones a Europa Press

Voz 5 02:51 Nos comprensible en un país democrático no es comprensible que pues formaciones democráticas y que supone que han hecho una apuesta por una pues por un país democrático pues pues estén en estas en esta tesitura no oyó lo que haría es devolverlo sinceramente

Voz 1645 03:08 además lo adelantado La Ser el techo de gasto podrá ser aprobado en el Congreso por mayoría simple el texto de la proposición de ley que prepara el Gobierno y al que hemos tenido acceso determina que si el Senado lo veta si el Partido Popular lo echa para atrás podrá volver al Congreso esa proposición ha registrado ya hoy hice pide la tramitación por la vía de urgencia para reducir al máximo los plazos seguimos en Moncloa Nieves Goicoechea

Voz 1468 03:28 si el Gobierno retornó a la situación anterior a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el aprobó Rajoy en dos mil doce y que otorgaba más poder en la Cámara Alta de forma que la senda debía ser votada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado con la reforma legal que propone el Ejecutivo el artículo quince seis de la Ley de Estabilidad Presupuestaria Se da preeminencia al Congreso de los Diputados para este caso para esta ley como ocurría entre dos mil cuatro y dos mil once es la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo

Voz 0376 03:53 volveremos a la situación de la ley del dos mil siete una ley que no debió modificar nunca el Partido Popular que tal vez lo hizo porque le convenía de manera partidaria al cerrará

Voz 1468 04:04 la pido para esta reforma luego se aprobará la senda de estabilidad y después Lass los presupuestos generales del Estado este es el calendario que maneja el Gobierno para las próximas semanas

Voz 1645 04:15 vivían en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Carmen Calvo ha defendido la expulsión de los ciento dieciséis migrantes que llegaron el miércoles a Ceuta argumenta la vicepresidenta que es una decisión que se toma porque accedieron con violencia a la Ciudad Autónoma Nano estaría

Voz 0376 04:28 en un solo ápice en cada circunstancia distinta de la llegada a nuestro país respeto de los derechos humanos seguridad lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable la condiciones de violencia riesgo para nuestro cuerpo de seguridad del Estado es inaceptable

Voz 1645 04:49 diversas organizaciones han criticado la decisión del Gobierno por ejemplo Amnistía Internacional cuyo director en España Esteban Beltrán y estado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 6 04:56 desde luego es lo más noticia porque

Voz 7 04:59 Marruecos es un país seguro para mí y refugiados y ahí es pronto para saber giro para es una mala noticia mando un mal mensaje de respeto a los derechos humanos un paisaje equivocado respeto a los derechos de dos humanos millones de refugiados

Voz 1645 05:12 es viernes veinticuatro de agosto y más en titulares con Julio Verne Javier Corbacho se lo cuenta a las ser un ex compañero de Cifuentes en su máster sacó un sobresaliente antes incluso de registrara defender su trabajo otra de las alumnas tuvo buena nota sin haberlos siquiera ha presentado

Voz 0887 05:28 el Newcastle al Parque Natural do invernada Boiro en Orense ha quemado ya más de setenta hectáreas según datos que ayer el humo y la niebla de hoy han impedido actualizar estas cifras

Voz 1645 05:36 en deportes la selección española femenina Sub veinte disputa esta tarde la final del Mundial ante Japón y comienza la segunda jornada de la Liga en Primera con el Getafe Éibar Leganés Real Sociedad dos y cinco seguimos

Voz 6 05:55 no no

hora catorce Madrid

Voz 0861 06:18 la sede qué tal buenas tardes ha aprobado ya el decreto de la exhumación de Franco por parte del Consejo de Ministros hoy hemos conocido que esa exhumación no sólo dependerá del Gobierno central deberán coordinarse ojo con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial donde su ubica el Valle de los Caídos Ita bien con la Comunidad de Madrid ha sido cada explicaba hace unos minutos la vicepresidenta del Gobierno Carmen Caro

Voz 0376 06:41 hemos de contar con la colaboración también normal prevista en una circunstancia como esta de las administraciones locales de la administración autonómica para el traslado de estos restos y también de la administración local del ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para los hecho físicos en los que hay que intervenir en la actual te tumba para poder procederse a la exhumación

Voz 0861 07:11 el Gobierno necesita la colaboración de la Comunidad de Madrid pero la verdad no sabemos si habrá por lo pronto número dos del Gobierno madrileño Pedro Rollán no

Voz 1645 07:19 parece muy dispuesto a colaborar al menos

Voz 0861 07:22 escuchando sus palabras pretende

Voz 9 07:24 dilapidar mediante la figura de un decretazo

Voz 10 07:27 hola iban con este si no me equivoco seis todo un periodo de transición en donde los españoles en el momento más cercano en donde estaban las heridas más abiertas fueron extraordinariamente generosos por lo que animo al presidente del Gobierno es que si tan orgulloso está de exhumar los restos de Franco que es y representa este uno de los principales problemas de los españoles y las españolas que sea valiente que lo retransmita en directo

Voz 0861 07:55 los sobresalientes imposibles del caso Máster hemos pasado al estupor de los alumnos que han aprobado con nota sin ni siquiera hecho los trabajos de ese curso no hablamos de Cifuentes hoy es el caso de varios compañeros suyos de ese curso de ese máster a los que supuestamente también les falsificaron sus actas del trabajo en The Master se lo hemos adelantado hoy en la Ser el catedrático de la Rey Juan Carlos el imputado Enrique Álvarez Conde aprobó con sobresaliente el TCM a un compañero del puse Cifuentes un mes antes de que presentase su trabajo es más le aprobaron sin que ni siquiera lo hubiera defendido así lo Rita documentación cobra en poder de la jueza del caso Máster Documental John a la que hemos tenido acceso y que se suma a los informes de los peritos de la fue lógicos de la Guardia Civil que han adelantado que han de delatado aclara Souto y a Laura Nuño porque sus firmas están en Tampa estampadas en varias actas del TCM supuestamente falsificadas por eso ahora sí por primera vez la jueza ha decidido citar las como investigadas acusadas de falsedad documental y prevaricación administrativa pues todo esto mientras el bueno de Ángel Garrido el sucesor de fuel que se resiste a investigar este máster fraudulento se lo pidió la Asamblea con el apoyo de toda la oposición el pasado mes de mayo pero la Comunidad ha decidido hacer oídos sordos a esa petición la propuesta no era vinculante y consideran que el título está extinguido y que por tanto no tienen competencias para investigarlo la oposición acusa Garrido de encubrir a los suyos escuchamos a Juan José Moreno del PSOE Edward de Robinho de Podemos y Mayte de la Iglesia deje

Voz 11 09:29 darnos la realidad es que la Comunidad y la Consejería siguen justificando amparando y encubriendo actuaciones que no son habituales ni legítimo desean madrileña a la vez que controlan políticamente una institución la Fundación Madrid más eh

Voz 1645 09:43 pues parece una prueba más de la politización de esta fundación que recordemos actualmente tiene como director al exconsejero de Sanidad ha reprobado que está cobrando un sueldo de más de sesenta mil euros y que fue colocado por su amiga Cristina Cifuentes químico

Voz 11 09:56 años estanques de casi que cuente si de caso Casado el Partido Popular ya sabía que la universidad pública había una presunta trama corrupta para regalar títulos oficiales apolíticos en ese momento lugar de destaparlo lo ocultaron porque sabían que muchos de sus cargos estaban iniciando

Voz 9 10:13 el sonido en el día hoy nos llega desde extra

Voz 0861 10:16 madura el popular José Antonio Monago está ofendido por una campaña de Carmena que dice nazi en Badajoz vivo en Moratalaz soy de Madrid

Voz 1020 10:24 Señora Carmen a una cosa es bailar el chotis y otra cosa hecho otear sede de todos los extremeño con la campaña que sacaba de montar usted en Madrid yo le pediría el nombre de los extremeño de cientos de miles de extremeños que no los ponga usted ejemplo para su particular campaña electoral usted ponga de ejemplo a quién quiera de su unidad familiar pero deje ya los extremeño

Voz 0861 10:46 bueno hago habrá por los extremeños pero lo cierto es que allí se ha quedado completamente solo ni PSOE ni Ciudadanos avalan su malestar en escucharemos también la respuesta que da el Ayuntamiento de Madrid al presidente del PP en Extremadura hay más noticias a Mancebo ya en titulares con la selva Javier Cabo Chris

Voz 1315 11:04 mira Cifuentes no se reincorporará a su puesto de trabajo en la Universidad Complutense según publica El Confidencial la expresidenta tiene previsto pasarse a una empresa privada a partir del próximo mes de septiembre

Voz 0887 11:14 Policía Nacional investiga el robo de ornamentación en cuatrocientos columbarios de los cementerios de La Almudena y Carabanchel la empresa municipal que gestiona cree que los autores conocían a la perfección la estructura del recinto y estiman unas pérdidas de más de cuarenta mil euros

Voz 1315 11:27 Madrid sube dos puestos en el ranking internacional que mide las ciudades más valoradas del mundo pasa del puesto veintiuno al diecinueve al mejorar la imagen de la capital como oportunidad de inversión Madrid en la segunda ciudad más valorada en esta lista por detrás de Barcelona

Voz 0887 11:39 la Comunidad de Madrid ha instalado una estación de medición de calidad del aire en Pinto tras las quejas de los vecinos por los malos olores de los que aún no se conoce el origen el Ayuntamiento del municipio de la Comunidad de Madrid continúan apuntan a las quemas incontroladas de residuos en la Cañada

Voz 0011 11:53 mira aquí y los deportes cuestión de días para que el alma

Voz 1315 11:55 herida haga oficiales las salidas de Leganés y de Raúl Tomás al Rayo Vallecano mientras el Atlético de Madrid y Filipe Luís mantienen sus posturas inamovibles el jugador quiere salir pero no llegan ofertas que agradecía al club

Voz 0861 12:06 Idoia en portada un asunto más tras décadas cerrado el Mirador de Alfonso XII en El Retiro cuelga el cartel de completo todas las visitas están reservadas hasta finales de septiembre así que el Ayuntamiento de la capital ha decidido duplicar el número de visitas en los meses de octubre noviembre Javier Jiménez Bas

Voz 0887 12:23 sí ya pasó con el búnker del parque del Capricho y ahora con el Mirador de Alfonso XII en el Retiro su reapertura tras años cerrado al público no ha pasado ni mucho menos desapercibida

Voz 12 12:32 después de más de treinta años en estar abierto al público pues el éxito ha sido increíble no que está todo reservado y prácticamente el primer día que se pusieron en la en la que se agotaron todas

Voz 0887 12:45 para preservar el mirador hasta ahora sólo se podía visitar cuatro veces por semana y en cada una de ellas no más de diez personas ante la elevada demanda durante los meses de octubre y noviembre el número de visitas se incrementará hasta doce Marisol Mena es la directora general de Patrimonio del consistorio

Voz 12 13:00 tirador no sólo tiene un interés parte sino también un poco se explique al conjunto escultórico la torre mirador toda su historia no

Voz 0887 13:09 decir de mediados de septiembre la web reservas Patrimonio punto es Se podrán volver a solicitar unas entradas que son totalmente gratuitas y con el fin de semana ya en el horizonte vamos a conocer

Voz 0861 13:26 hemos se circula por las principales carreteras madrileñas conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 13:32 buenas tardes a esta hora tan sólo encontramos complicaciones en la salida de Madrid por la A tres en Rivas Vaciamadrid hay circulación lenta con paradas prolongadas en sentido Valencia en el resto de la red de carreteras de la Comunidad no encontramos

Voz 1645 13:45 culta de los accesos a madre de entrada de salida

Voz 13 13:48 ni tampoco la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así hoy es viernes jornada en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto sean prudentes salvo

Voz 0325 14:02 ayer tuvimos tormentas yo y qué crees

Voz 0861 14:04 pero en las próximas horas Jordi Carbó cuéntanos hoy ascender

Voz 0978 14:07 tras van a bajar un poco respecto ayer un descenso que será más significativo durante el fin de semana pero aún así seguirá haciendo calor con máximas que pasarán de los treinta grados en la mayor parte de la comunidad nos acercaremos a los treinta en los pueblos de la Sierra y el tiempo será soleado todo lo que queda de tarde también gran parte del fin de semana con temperaturas que sí que iban a bajar de manera más notable durante el fin de semana las mínimas a hacer frío en los pueblos de la Sierra fresco en el resto durante las tardes un poco de viento del norte estarán

Voz 0861 14:37 usando Hora catorce Madrid en la dirección técnica David Nieto y Marta Galán Teresa Rubio El

Voz 1645 14:42 producción

Voz 0861 14:50 dos de la tarde quince minutos antes de nada se lo venimos contando desde esta mañana hay novedades del caso Máster nuevas irregularidades que hemos conocido aquí en la SER Laura Guti

Voz 14 14:59 tres qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno no ganamos para sorpresas

Voz 0861 15:03 a un alumno del Máster fraudulento un alumno que fue compañero de Cifuentes aprobó el trabajo fin de Mas tener el TCM un mes antes de hacerlo sin ni siquiera haber o haberlo defendido ante los profesores y de Posgrado según la documentación obra en poder de la jueza de los propios documentos que guarda este alumno las fechas Laura no cuadran pero no es el único caso llamativo hay incluso otro más sangrante otro compañero de mismo máster que también tuvo una buena nota sin haber hecho siquiera ese TCM

Voz 14 15:32 si hablamos de dos alumnos del curso de Cifuentes del curso dos mil once dos mil doce uno de ellos

Voz 0861 15:38 ni siquiera

Voz 14 15:38 mira el Posgrado según ha confesado a la SER no hizo el trabajo fin de máster aunque tiene un sobresaliente en ese TCM se propusieron el mismo día el doce de diciembre de dos mil doce que otro compañero también de Cifuentes también ha calificado con sobresaliente sin embargo en este último caso es del uno Si hizo el máster sí preparó su TCM aunque la nota del trabajo final se la pusieron un mes antes de que el le comunicara a la universidad que lo había terminado según la documentación a la que hemos tenido acceso este alumno se puso en contacto por email con Cecilia Rosado la coordinadora del master el diecisiete de enero de dos mil trece para de que había hecho ya el TCM yp preguntarle dónde debe a registrarlo cuantas copias tenía que presentar un mes antes de ese Mail el departamento de Enrique Álvarez Conde ya le había evaluado sin pero el trabajo Issing escuchar su defensa

Voz 13 16:26 esta esos actos

Voz 14 16:27 sí otras cuatro más también de alumnos del mismo curso de Cifuentes han servido de base a la jueza para imputar a dos profesoras que hasta ahora no habían entrado en la lista de investigados son claras Souto Laura Nuño acusadas ambas de falsedad documental prevaricación administrativa las pruebas caligráficos que se han hecho en estas actas de de estos seis alumnos demuestran que también estamparon su firma original en documentos supuestamente falsificados

Voz 0861 16:51 pues sí sus propias firmas las delatan según el informe pericial de la Guardia Civil que les adelantamos

Voz 0325 16:56 ayer aquí en la SER a certificado que sus firmas

Voz 0861 16:59 Antiqua sí figuraban en varias actas supuestamente falsificadas por eso ahora así la jueza ha decidido imputar las claras Souto y Laura Nuño tendrán que declarar el próximo diez de septiembre el mismo día que han sido llamados también de nuevo Cecilia Rosado Eden nuevo Enrique Álvarez Conde más irregularidades mientras que en el Gobierno de alguna Madrid siguen mirando hacia otro lado lo hemos avanzado también hoy en Radio Madrid el Ejecutivo de Ángel Garrido desoye a la Asamblea ignoran posición no de ley que se aprobó hace tres meses ya han decidido no investigar el polémico máster que cursaron tanto Cifuentes como el presidente del PP Pablo Casado esa proposición no era vinculante pero daba un mes de plazo para abrir una investigación por parte de la Fundación Madrid más de pero lo dicho la Comunidad de Madrid da carpetazo a este asunto Laura porque dicen no les compete analizar ahora como hicieron las cosas

Voz 14 17:50 si la proposición presentada por el PSOE daba un mes de plazo a la Comunidad de Madrid para que iniciara una investigación del máster en los años en los que se impartió entre dos mil siete y dos mil catorce sólo el PP votó en contra de esta PNL en la Asamblea una PNL que no es vinculante pero ni siquiera esa es la razón que esgrimen desde educación desde la Consejería para rechazar esta investigación el título está extinguido ya no es oficial importando la Fundación Madrid más de no tiene competencias para hacer

Voz 0011 18:15 una investigación es lo que aseguran en la Consejería

Voz 14 18:18 de Rafael Van Dyck en la oposición acusa al Gobierno de Ángel Garrido de querer tapar las irregularidades Juan José Moreno PSOE Eduardo Rubio podemos Mayte de la Iglesia ciudadanos

Voz 15 18:28 la realidad es que la comunidad de la Consejería siguen justificando amparando y está encubriendo actuaciones que no son habituales ni legítimo lo desean madrileña a la vez que controlan positivamente una institución la Fundación Madrid I más D

Voz 0325 18:42 Nos parece una prueba más de la politización de esta fundación que recordemos actualmente tiene como director al exconsejero de Sanidad ha reprobado que está cobrando un sueldo de más de sesenta mil euros y que fue colocado por su amiga Cristina Cifuentes quien

Voz 11 18:54 cinco años antes del caso Cifuentes y de caso Casado el Partido Popular ya sabía que la universidad pública había una presunta trama corrupta para arreglar títulos oficiales apolíticos en ese momento lugar de destaparlo lo ocultaron porque sabían que muchos de sus cargos estaban beneficiando

Voz 14 19:08 desde la Comunidad añaden que con un procedimiento judicial en curso abierto ahora mismo no sería oportuna una investigación de ese tipo una investigación académica

Voz 0861 19:16 gracias Laura por cierto hablando de la Fundación Madrid más de por fin la consejera de Educación ya los ha explicado por qué desde dos mil quince ese organismo de la Comunidad ha dejado de hacer seguimiento a los grados y másteres de todas las universidades públicas de la región desde ese

Voz 0325 19:30 año dice en su labor sea centrado en renovar

Voz 0861 19:32 la acreditación de los títulos universitarios tras desaparecer la moratoria que contemplaba un real decreto de dos mil trece un procedimiento según los dicen mucho más riguroso completo y exigente que el propio seguimiento que venían haciendo ponía hablando de Cifuentes después de que el caso Máster arruinarse su carrera política hay novedades sobre su futuro era un secreto a voces la expresidenta madrileña no se va a reincorporar a la Universidad Complutense no volver a su plaza se irá a una empresa privada lo avanza hoy El Confidencial la expresidenta madrileña emprende Teresa Rubio nuevos retos buenas tardes

Voz 1933 20:04 buenas tardes las opciones que tiene son bastante limitadas para elegir empresa porque la ley prohíbe a los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado algún tipo de resolución en el ejercicio de su cargo hoy como presidente de la Comunidad Cristina Cifuentes ha tocado todos los palos eso sí seguir el ejemplo de Esperanza Aguirre que recordamos estuvo varios años de asesora de una empresa de cazatalentos Cifuentes recuerda al confidencial tampoco ha cobrado nada estos meses de la Universidad Complutense que es donde tiene su puesto de funcionaria del grupo A1 porque en junio renunció a su sueldo tras pedir una excedencia que sacaba acaba ahora lo que sí le podría afectar si se aprueba este años el futuro estatuto de expresidentes que contemplaría el cobro del noventa por ciento de su sueldo durante dos años pero parece que el actual presidente Ángel Garrido ha desistido de sacarlo adelante esta legislatura

Voz 0861 20:55 Teresa son las dos y veintiuno seguimos

Voz 1179 20:58 sí

Voz 3 21:00 hora catorce Madrid

Voz 0861 22:30 bueno quizá no se fijado o quizás sí pero en las calles de Madrid hay una campaña con algunos carteles que dicen nació en Badajoz vivo Moratalaz soy de Madrid aparentemente su lema inofensivo que pretenden

Voz 0325 22:40 mostrar que Madrid es una ciudad abierta a todos e integradora

Voz 0861 22:43 pero no todos lo han interpretado así la derecha en Extremadura ha puesto el grito en el cielo especialmente José Antonio Monago el presidente del PP en esta región ha enfurecido está o Fendi disimulé ha pedido a Carmena que deje de hecho tenerse de los extremeños Monago ha hecho un llamamiento incluso para que la ciudadanía se movilice las redes sociales para exigir la alcaldesa de Madrid que retire esa campaña dice completamente ofensiva hacia ellos ser Mérida Miguel verismo

Voz 8 23:10 una cosa es bailar el chotis

Voz 17 23:12 otra es chute Arce de los extremeños que tuvieron que emigrar de la región es la respuesta de José Antonio Monago a Manuela Carmena el presidente de los populares extremeños ha pedido al Ayuntamiento de la capital que retire esta publicidad a la que califica de insulto y compara incluso con el eslogan refutó Welcome

Voz 1020 23:30 le pediría a los extremeños que les demos una respuesta a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación a esa a ese insulto porque en definitiva un insulto de utilizar la imagen de un extremeño para hacer una campaña a medida de la señora Carmena a esa especie de nueva versión de bienvenidos resurgió

Voz 0325 23:49 ni ciudadanos ni el PSOE de Extremadura

Voz 17 23:51 consideran que la campaña del Ayuntamiento de Madrid desea ofensiva Cayetano Polop ciudadanos Juan Antonio González PSOE franca

Voz 0978 23:59 entre no estamos ofendidos por la campaña publicidad del Ayuntamiento de Madrid no nos sentimos ofendidos como extremeños

Voz 18 24:05 el señor Monago cada día se parece

Voz 19 24:07 va a la película cateto a babor desde

Voz 17 24:10 podemos Extremadura todavía no se han pronunciado al respecto

Voz 0861 24:14 grafias Miguel Bono el Ayuntamiento de Madrid también les hemos preguntado por esa crítica por ese malestar del PP en Extremadura creen que no es para tanto Iker PP bueno pues no sabía interpretar una campaña muy obvia que lo único que pretendía era recordar que Madrid es una ciudad abierta y que da la bienvenida a todos natal Otero cuéntanos

Voz 0137 24:31 sí en unas declaraciones de Rita Maestre facilitadas por el Ayuntamiento la portavoz municipal asegura que la finalidad de la campaña es resaltar esa capacidad de Madrid de hacer sentir de la ciudad a cualquier persona sin importar su procedencia ya asegura que cualquier otra lectura responde a otras intenciones

Voz 20 24:46 ese es el espíritu de esta campaña reconocer celebrar que Madrid es una ciudad de bienvenida cogiera una ciudad diversa donde cabemos todos todos somos de aquí en cualquier meta interpretación pues bueno creo que es una interpretación digamos de de politiquería que que no tiene ningún sentido

Voz 0137 25:05 tampoco parecen encontrarle mucho sentido a esta queja los residentes en Madrid provenientes de otras partes de España a los que hemos preguntado por la campaña

Voz 0911 25:12 la campaña me parece positiva me parece mal las personas que pueden llegar a pensar que esos ofensivo yo tampoco soy de Madrid Soy de Talavera de la Reina me han acogido muy bien y no me importaría para nada que pusiese Toledo en vez de

Voz 21 25:23 a aforo me parece ofensivo para nada juega el cualquiera

Voz 0861 25:26 se puede sentir de Madrid

Voz 21 25:27 es decir le poner más agentes y Se Valencia pues encantado

Voz 0911 25:30 yo por ejemplo soy catalana y mis padres son de Extremadura tuvieron que ir a vivir a Barcelona para trabajar allí no considero que sea ofensivo porque es una forma de

Voz 0376 25:38 ya controvertido anuncio puede verse alguna

Voz 0137 25:41 en pantalla publicitaria en la madrileña Plaza de Callao

Voz 0861 25:43 bueno al margen de que deba Si de campañas algunas bastante críticas por cierto con el Ayuntamiento de Madrid y sugestión como por ejemplo la ofensiva que emprendió este verano Ciudadanos contra los manteros lo cierto es que va a mí se mantiene entre las ciudades con mejor reputación de hecho mejora con respecto al año pasado según el informe internacional que será ahora entre los países del G8 aunque eso sí seguimos teniendo por delante a Barcelona María Manjavacas

Voz 14 26:05 Madrid sube dos puestos en el ranking internacional pasa del veintiuno al diecinueve pierde calificación de determinadas variables emocionales pero mantiene su reputación sobretodo en el ámbito económico como oportunidad de inversión porque la percepción de la capital entre los extranjeros va ligada a la que se tiene globalmente de España tal y como explica Enrique Johnson vicepresidente del Instituto Internacional que mide la reputación con con los recursos

Voz 22 26:29 de del país encima Madrid e España

Voz 0376 26:33 muy vinculado cuando sube a España

Voz 22 26:35 este es Madrid sube su reputación uno cuando baja España e baja también la reputación de Madrid eh y estamos viendo que está siguiendo la misma tendencia donde España está manteniendo una buena reputación en Madrid por tanto se está manteniendo

Voz 14 26:47 Madrid está en el puesto diecinueve de la lista que mide la reputación internacional

Voz 0325 26:51 por detrás de Barcelona que está en el quince bueno

Voz 0861 26:53 el ranking de Javier a Madrid lo que no significa que todos esté haciendo bien hoy tenemos un ejemplo de ello el polideportivo municipal de Fuente del Berro deja de funcionar porque la empresa no paga a sus trabajadores lo cuenta el diario ABC la concesionaria que gestiona este centro no está siendo capaz de asumir la situación Palomino

Voz 14 27:10 si la empresa que gestiona el centro lleva tres meses sin pagar a los trabajadores y ya les ha dicho que tampoco van a cobrar agosto por eso muchos de ellos se han ido y eso ha desencadenado la situación actual no hay suficientes monitores ni recepcionistas con los que no se puede con lo que no se puede mantener el horario habitual Alicia Pajares ex trabajadora del centro y delegada de UGT

Voz 23 27:27 yo todavía no tengo los monitores para para las clases hable con el director yo soy la persona que en el programa informático meteoros es le digo oye empiezan las clases necesito que me digas los profesores para meterlos el programa y tal y me dije Alicia es que no tengo es que no te puedo decir porque no sé con qué gente cuento porque se me han ido monitores dice estamos sin monitores dice por lo menos el cincuenta por ciento de las clases nos era nadar pero es que además son clases que ellos dan pagadas

Voz 14 27:55 hay muchos usuarios reclamando el dinero invertido porque además desde esta semana tampoco se puede usar la piscina el motor está averiado hoy a la empresa que se encarga del mantenimiento le debe muchos pagos de otras reparaciones este de Fuentes pero es uno de los cinco centros deportivos municipales de gestión directa el Ayuntamiento aseguró hace unos meses que cuando se acabe la concesión en octubre iban a prorrogarla hasta febrero y luego ya

Voz 1933 28:15 si abrir un proceso para recuperar la gestión directa

Voz 14 28:18 la pendientes de esa prórroga están también cuatro polideportivos de Carabanchel Tetuán Ciudad Lineal Ciudad Lineal Latina

Voz 0861 28:24 hay un asunto más la Policía Nacional investiga el robo de varios jarrones de cobre plata en cuatrocientos columbarios de los cementerios de Carabanchel Il Almudena piezas de decoración con un valor estimado de más de cuarenta mil euros agrega García

Voz 1031 28:36 el día dieciséis el personal de seguridad del cementerio de Carabanchel encontró decenas de jarrón rotos y con el bronce sustraídos sí mismo día sospecharon de la presencia de un coche en el recinto y cuando fueron a interrogarlo el vehículo se dio a la fuga el día veinte la seguridad del cementerio de La Almudena comprobó que también se habían producido robos allí la fotografías un total de ciento veinte columbarios destrozados en Carabanchel y doscientos cincuenta La Almudena desde la empresa municipal de los cementerios de Madrid estiman el valor de los robos en más de cuarenta mil euros la empresa nos explica que tiene un sospechoso el conductor del vehículo del día dieciséis que conoce a la perfección la estructura de los cementerios Rafael Mendoza portavoz de la empresa

Voz 24 29:07 se produce entendemos que mediante es

Voz 7 29:11 acto de un martillo o algo una pieza

Voz 24 29:14 la contundente pues eh se golpea los nudos

Voz 0861 29:18 teniente de esos robos cuando sepamos quién está detrás de esos autores quiénes son los autores se lo contaremos aquí en la SER entre tanto cerramos hoy con los deportes Miguel oreja

Voz 25 29:26 qué tal buenas tardes Javier cuestión de días para que el cierre las cesiones de Leganés y de de Tomás al Rayo Vallecano mientras el Atlético Mary flipper Luis Se mantiene echen Se mantienen sus posturas el quiere salir el PSG no llega la cantidad que pide el Atlético de Madrid y hoy arranca la jornada dos desde las diez y cuarto Leganés

Voz 0861 29:42 Real Sociedad gracias textual tenemos treinta y dos grados en el centro Madrid nosotros vamos que pasen un buen fin de semana de cuerda la información continúa quiere hacer ahora mismo en Hora catorce con Antonio Martín adiós

son las dos y media en la una y media en Canarias

después de casi cuarenta años ha puesto en marcha el proceso para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 2 30:09 lo que yo siento con es una acción de de Franco es de justicia democrática es de justicia democrática que se abra en cunetas y fosas y es de justicia democrática que al dictador Lerín sepultura dignamente pero en otro lugar no con honores ya no se trata de abrir heridas como como comentan algunos políticos es cerrar heridas porque siempre han estado abiertas no se trata de pasar página no puedes pasar las sin leer porque sino te pierdes parte ese libro aquí lo que nos estamos perdiendo es parte de la verdad de la historia de España

en la Cadena Ser

Voz 1645 30:59 qué tal buenas tardes será la voz de Carmen Gómez cuyo abuelo primer alcalde democrático de su pueblo fue fusilado y enterrado en una fosa común en Paterna una voz como la de miles de familiares de víctimas que se sienten algo de alivio después de este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Voz 0376 31:13 la víctima de ambos bandos en el mismo lugar donde Franco sigue teniendo de manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra una tumba de Estado en un lugar público del patrimonio del Estado supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo que la propia figura de Franco que la falta de respeto de paz a las víctimas que allí están en enterradas la vicepresidenta del Gobierno

Voz 1645 31:42 Carmen Calvo ha explicado varios argumentos que justifican la aprobación del decreto ley para la exhumación de Franco la necesidad histórica los casi cuarenta años que lleva un dictador enterrado en Humoso leo que se ve a kilómetros a la redonda la votación del Congreso del pasado año que daba el visto bueno al proceso sin ningún voto en contra y los requerimientos de Naciones Unidas el proceso administrativo en el que el Gobierno incluye hablar con la familia con la Iglesia o con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial pasará al Consejo de Ministros el próximo viernes luego la familia va a tener quince días para decidir qué hacer con el cuerpo y calcula Calvo que se va a concluir todo antes de final de año enseguida vamos con todos los detalles del inicio de este procedimiento hoy la SER ha adelantado además que el techo de gasto podrá ser aprobado en el Congreso por mayoría simple la proposición de ley a la que hemos tenido acceso habilita que vuelva el texto a la Cámara Baja si el Partido Popular lo veta antes en el Sina en el Senado escuchamos a Carmen Calvo ya José Manuel Villegas

Voz 0376 32:33 que el Gobierno va a pelear hasta el último momento que a este país le llegue dignos presupuestos con los que podamos crecer en igualdad pero Gustavo procedieron cerrado hombre tampoco me gusta cómo

Voz 1089 32:44 elecciones pero no le tenga miedo los españoles no le tenga miedo señor Sánchez a lo que decidan los españoles

Voz 1645 32:50 es viernes veinticuatro de agosto y más en titulares con Carlos Cala Javier Corbacho podemos pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para que explique la devolución a Marruecos de los ciento dieciséis migrantes que saltaron la valla de Ceuta el miércoles el Gobierno defiende esa devolución y el PP pedirá la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado para que explique su política migratoria Carmen Calvo Ignacio Cosidó

Voz 0376 33:13 acuerdo bilateral del año noventa y dos con Marruecos para no consentir de ninguna manera la inseguridad de nuestra frontera nosotros

Voz 26 33:21 tenemos la posibilidad de un acuerdo si pasamos de esta política de la improvisación y la rectificación permanente en materia de inmigración

Voz 1645 33:30 en huelga de hambre los ciento cincuenta migrantes rescatados hace diez días en alta mar y retenidos en el barco en el puerto de Catania

Voz 0978 33:36 han iniciado una huelga de hambre para protestar por sustituir

Voz 1645 33:39 John junto al muelle se concentran grupos que piden su desembarco y otros de ultraderecha que exigen al ministro Salvini que los de vuelo alivia el tráfico de inmigrantes policía desarticulado una trama con infraestructura en España y Marruecos para introducir inmigrantes en nuestro país a través de pateras hay tres detenidos en Motril a veces retenían a los recién llegados contra su voluntad hasta que sus familiares pagaran el dinero por el trae novedades en el caso Máster compañeros de Cristina Cifuentes en el máster de la Rey Juan Carlos recibieron sobresalientes antes de haber entregado el trabajo final o incluso sin que llegaran a presentarlo ni terminara en el posgrado estas actas entre otras han llevado a la jueza a imputar a otras dos profesoras que no estaban investiga al primer permiso penitenciario el Tribunal Supremo ha concedido el primer permiso aún uno de los presos preventivos el proceso independentista en Cataluña la exconsellera Dolors Bassa podrá salir mañana de la cárcel durante dos horas para visitar a su madre hospitalizada tras una operación buscamos la imagen de dos incendios en dos puntos sólo en Galicia dos días ardiendo lleva cerrado invernadero en Ourense una zona de difícil acceso para los equipos de extinción de hecho dos bomberos han resultado heridos redacción en Galicia Ainhoa Apestegui

Voz 0028 34:39 la superficie quemada ha aumentado de madrugada porque hay puntos del incendio en una zona montañosa a los que sólo pueden acceder los medios aéreos que lógicamente de noche no vuelan baña noventa y cuatro hectáreas calcinadas aunque según informa la Consellería de Medio Rural la situación ha mejorado algo esta mañana confían en que a corto plazo los dos focos de este incendio puedan ser controlados el tiempo no ayuda Ourense marcar hoy la máxima en Galicia con treinta y un grados de temprano

Voz 1645 35:02 la otra fotografía en Alemania en los alrededores de Berlín se han tenido que evacuar varios municipios por el fuego en un verano en el que la sequía y el calor están afectando especialmente a ese país corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 35:15 el incendio que sufre Brandemburgo el Lan que rodea Berlín ha podido ser contenido aunque no totalmente extinguido aún el fuego que se produjo en la noche de ayer ya quemado ya trescientas hectáreas ha obligado a evacuar tres municipios ya más de seiscientas personas según datos actualizados de la policía que han pasado la noche en domicilios de familiares y amigos almenas los habitantes de uno de estos municipios podrán regresar a sus hogares en breve mientras que el resto continúan cerrados según ha informado el primer ministro de Brandenburgo el foco del incendio se sitúa a unos cincuenta kilómetros de la capital alemana y el viento ha traído hasta aquí grandes oleadas de humo por lo que las autoridades han pedido a los residentes de los barrios periféricos que cierren puertas y ventanas

Voz 1645 35:54 aquí nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó hoy bien

Voz 0978 35:56 les y el fin de semana podremos disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país con temperaturas que bajarán en la mitad norte y parte del Mediterráneo pero en el centro y sur de la Península especialmente en el sur seguirá haciendo mucho calor con máximas por ejemplo en el Guadalquivir todavía cercanas a los cuarenta grados a lo largo del fin de semana el descenso será más pronunciado en el Cantábrico donde en muchos momentos las nubes serán abundantes con algunas lloviznas y ambiente fresco y se mantiene el riesgo de tormentas con aguaceros especialmente en Cataluña también Baleares en distintos momentos del fin de semana de manera más aislada en el resto de Mediterráneo

Voz 0325 36:29 con la dirección técnica de David Nieto Beatriz Montalvo y Marta gala

Voz 1645 36:32 ni con Julio Guerra la producción una pausa íbamos con

Voz 6 36:34 justo

Voz 1645 37:39 el Gobierno ha aprobado ya el decreto ley que inicia el proceso

Voz 0325 37:41 para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos así que primera parada Moncloa ahí están Óscar García hay Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 37:48 qué tal buenas tardes hola qué tal buenos Farrés la vicepresidenta

Voz 0325 37:51 la del Gobierno acaba de comparecer después de la reunión del Consejo de Ministros para explicar los argumentos de esa decisión argumentos que se basan entre otras cosas incumplir el mandato del Congreso que el pasado año se manifestó a favor de la exhumación y ha recordado varias veces Carmen Calvo que lo hizo sin votos en contra ha subrayado también Oscar y una democracia como la nuestra no puede asumir que exista una tumba que ensalza un dictador ha dicho De hecho que que ya vamos tarde la vicepresidenta ha explicado que el decreto ley añade un párrafo al artículo dieciséis de la memoria histórica del año dos mil siete que indica la urgencia de hacer la exhumación en el procedimiento la urgencia en concreto se basa en la petición del Congreso de los Diputados de hace un año también en el informe de los expertos que desde dos mil once ya recomendaban la exhumación de Franco y por último los requerimientos de Naciones Unidas Carmen Calvo

Voz 0376 38:38 es urgente hacerlo porque vamos tarde es urgente escuchar lo que ha dicho las Cortes Generales de nuestro país en dos ocasiones Naciones Unidas los expertos que han indicado la preferencia en esta decisión que había de tomarse este Gobierno antes de los cien días de su responsabilidad en el mismo no ha querido tardar más

Voz 0325 39:04 la vicepresidenta ha mirado al Partido Popular y a ciudadanos que deben votar la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados les ha dicho que lo importante es el fondo y que cada uno tome las decisiones en relación al mismo es decir si quieren que Franco esté allí o no la vicepresidenta que ha explicado que se están planteando todos los escenarios posibles para llegar a la exhumación de una manera o de otra ha asegurado que desea que ya coordinación con el Vaticano con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y que va a escuchar la familia pero que en caso de que no haya acuerdo con ella va a ser el Gobierno el que decida dónde acaban los restos de Franco el proceso administrativo que se abre tiene un plazo de tiempo el Gobierno calcula que antes de final de año Adela ya se puede curar

Voz 0011 39:40 claro si el procedimiento administrativo se pondrá en marcha el próximo viernes Antonio cuando el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo de incoación a partir de entonces los afectados se podrán personar en esta causa entre ellos la familia que podrá comunicar si se hace cargo de los restos mortales del dictador el destino que desea para ellos

Voz 0376 39:57 un procedimiento en el que la familia podrá ser escuchada y naturalmente podrá disponer repito para trasladar los restos de Franco al lugar que puedan indicar

Voz 0011 40:10 si no hay respuesta o hay discrepancias entre ellos será el Gobierno el que decida el destino un destino ha dicho la vicepresidenta para los restos mortales de Franco digno irrespetuoso transcurridos quince días iniciales y pedirá los permisos pertinentes a la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y habrá otro periodo de alegaciones de diez días será finalmente otro Consejo de Ministros el que autorice la exhumación el Gobierno será doce meses de plazo máximo para culminar todo este procedimiento aunque Carmen Calvo ha dicho que espera que sea mucho antes

Voz 0376 40:42 antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los restos de de Franco como como decía desde el principio antes del final de año con toda seguridad

Voz 0011 40:58 de forma paralela se producirá en la en el Congreso la convalidación del decreto ley en un plazo máximo de treinta días su tramitación posterior como ley

Voz 0325 41:08 nuevo ha dicho finalmente que el Valle de los Caídos deberá ser un espacio de paz de tranquilidad aunque no ha dado más detalles sobre su futuro en el caso de la tumba de José Antonio Primo de Rivera Calvo argumenta que se le puede considerar una víctima de la Guerra Civil por lo que no se va a plantear un exhumación urgente de sus restos aunque sí se abre la puerta entre otras cosas a que deje de ocupar un lugar preeminente en el más en este mausoleo

Voz 0011 41:27 de la Sierra de Guadarrama dela si será durante la tramitación parlamentaria de la ley cuando el Gobierno abordará este asunto Iggy abordará también la mejora de de él la Ley de Memoria Histórica y cuando los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones entonces se decidirá por ejemplo como decías el destino de los restos de Primo de Rivera que sí es víctima de la Guerra Civil y que ahora mismo ocupa un lugar preeminente en la basílica

Voz 0376 41:50 es verdad que la ley y el informe indica que no esté en un lugar preeminencia nosotros vamos a ir a lo urgente que se exhumar los restos de el dictador de Franco que es lo más urgente en el debate que abriremos con el resto de los grupo parlamentario seguiremos tomando el resto de decisiones

Voz 0011 42:13 también se plantara entonces a través de la reforma de la Ley de Memoria Histórica la posible anulación de las sentencias del franquismo como ha exigido Esquerra Republicana para aprobar este decreto con el que se inicia la exhumación de los restos de Francisco Fran

Voz 0325 42:25 gracias Adela hemos preguntado a varias asociaciones judiciales sobre esta decisión del Gobierno por lo general apoyan la exhumación aunque no acaba de haber consenso sobre la necesidad de que tuviera que tramitarse con urgencia Javier Álvarez

Voz 1620 42:35 las asociaciones no tienen una misma opinión aunque no entran en la valoración política al decreto ley para los progresistas Jueces para la Democracia era necesario cumplir un acuerdo del Parlamento que no se cumplía lo explica Ignacio González

Voz 18 42:46 sí que hay que cumplir un mandato del Congo esos diputados por el cual con ningún voto en contra debería debería de proceso de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos otra cosa distinta que puede plantear problemas de constitucionalidad es el uso del decreto ley

Voz 1620 43:06 para los conservadores la Asociación Profesional de la Magistratura la urgencia no está justificada en este caso y resulta llamativa lo cuenta su portavoz Celso Rodríguez

Voz 18 43:14 en este caso pues seguramente esa urgencia tremenda que a nuestro modo pues en fin al quiere que lo que es el normal cauce de la elaboración es decir la timba pues sin llamar la atención

Voz 1620 43:32 desde la Asociación Francisco de Vitoria no comparten tampoco la urgencia en este caso porque hay otras cuestiones dicen que la justicia tiene con más urgencia Raimundo Prado

Voz 28 43:41 sentido común me me refiero a a manifestar si efectivamente después de tanto tiempo el sistema esa necesidad lo que sí queremos resalta es que la justicia tiene una serie de problemas hay una serie de carencia que si de verdad también son de extraordinaria de urgente necesidad

Voz 0325 43:57 el colectivo judicial permanece atento al

Voz 1620 43:59 futuro de la ley por los recursos que seguro dicen se presentarán

Voz 0325 44:04 Nos decía antes nuestro compañero Óscar García que Carmen Calvo ha interpelado al resto de partidos sobre todo al Partido Popular Ciudadanos el PP por su parte responde acusa al Gobierno de haber cedido ante Podemos y de utilizar este asunto como una cortina de humo Ignacio cosidos el portavoz del PP en el Senado

Voz 26 44:17 no vemos ninguna necesidad de reabrir ese debate en extremo en este momento y por tanto es que no queremos contribuir de ninguna de las formas a el debate la única cuestión que hemos puesto encima de la mesa es oiga que lo que haga sea legal

Voz 0325 44:32 aunque hay un matiz en los últimos minutos Javier Maroto acaba de apuntar a que si el decreto únicamente para exhumar a Franco el Partido Popular se va a abstener pero según esperar a leerlo barato acaba de decirlo en La Sexta

Voz 0893 44:42 vamos a analizar exactamente qué es lo que han aprobado en el Consejo de Ministros de hoy porque si es simplemente la exhumación de los restos de Franco y más ya le digo que nosotros no tenemos ningún problema con este debate si no hay ninguna otra cuestionan este decreto Nos abstendremos si hay más cosas de Ronda han colado más cosas