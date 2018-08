Hora 14 (27/08/2018)

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:18 qué tal buenas tardes el juez del Supremo Pablo Llarena no va a contestar en persona en Bélgica al requerimiento de la justicia de ese país por supuesta parcialidad en su gestión del proceso independentista lo adelantado La Ser Llarena recordemos está citado el próximo cuatro de septiembre por la denuncia de varios ex dirigentes independentistas que le acusan de no ser imparcial en sugestión del proceso información de Pedro Jiménez

en la Cadena Ser

Voz 0861 01:01 andantes el gobierno niega que su actitud

Voz 1 01:04 el respeto a la defensa de Llarena haya cambiado primero aseguró justicia que defendería únicamente la parte en la que se pone en duda la jurisdicción española y luego anunció que la defensa del juez estaba ya en marcha hoy la ministra Dolores Delgado argumenta que la línea sigue siendo la misma a la ministra en Radiogaceta

Voz 0506 01:18 no ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo vamos a explicar que esta demanda entera es una demanda instrumental

Voz 1 01:40 Partido Popular pide que la Fiscalía estudia una querella contra la justicia belga ciudadanos cree que el Congreso debería exigir al Gobierno una defensa más firme de Llarena Pablo Casado Albert Rivera

Voz 4 01:49 es que es una afrenta a todo el poder judicial español y por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad de la integridad

Voz 0040 02:02 de la jurisdicción española no es satisfactorio lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno que es nada si el Gobierno está dispuesto a hacerlo o no como no podemos depender del estado de humor de cada día del señor Sánchez que de sus encuestas y esto es un país serio queremos que el Congreso le pida el exige al Gobierno que cumpla con ese mandato

Voz 1 02:19 aquí podemos si los independentistas creen que el Ejecutivo directamente no debería defender hay arena Johnny b Larra Gabriel Rufián

Voz 5 02:25 Evo pretender defender con los impuestos de los españoles y las españolas por una cuestión privada a un juez pues no nos parece lo más adecuado

Voz 6 02:32 yo creo que demuestra la poca separación de poderes hola nula separación de poderes en el Estado presumían poco más de valentía a Sánchez al PSOE a a todas la esperanza que conllevaron con su nombramiento pero día a día por lo que hacen es decepcionar

Voz 1 02:51 un hombre ha sido detenido en Orihuela por ser el presunto autor del asesinato de su pareja sentimental él mismo llamó a los servicios de emergencia para decir que la había estrangulado Orihuela Lisa Gil

Voz 1509 03:00 la Policía Nacional de Orihuela ha detenido a un hombre búlgaro de cincuenta y siete años de edad por presuntamente haber matado a su mujer de sesenta años de la misma nacionalidad en su domicilio en la vereda de La buena vida de la pedanía oriolana de desamparados y él mismo homicida ha sido el que ha llamado al teléfono de emergencias ciento doce poco antes de las ocho de la mañana confesando el crimen al parecer la mujer ha fallecido asfixiada como muestra de rechazo a este crimen machista y de solidaridad con la familia de la víctima las banderas del Ayuntamiento de Orihuela ondean a media asta irse han decretado tres días de luto a las doce del mediodía además en la puerta consistorial se guardaba un minuto de silencio

Voz 1 03:38 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sí que que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono el Gobierno insiste en que la decisión de expulsar a más de un centenar de inmigrantes de Ceuta ha sido la correcta de uno de los abogados de esas mismas personas responde que de haberlo sabido habrían actuado de otra manera escuchamos a la ministra de Migraciones Magdalena Lelio quién ha abogado también por mejores políticas a los países de origen y el abogado Khalid Mustafa orquestado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 7 04:03 que el Gobierno de España apuesta por la migración la inmigración legal nuestra apuesta es que hay que retomar la inversión en los países de origen la cooperación al desarrollo planes como existió en su momento como el Plan África para evitar una cosa que se llama el efecto huida

Voz 0861 04:19 por supuesto todo el día como otro manera no

Voz 8 04:21 éramos ninguno de los abogados que asistimos a hacer sonar esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devuelto

Voz 1 04:30 Diez de estas personas que saltaron la valla el pasado miércoles permanecen hospitalizadas en Tetuán bajo custodia policial es lunes veintisiete de agosto y más en titulares con Isabel Quintana Javier Corbacho

Voz 0978 04:42 que el gasto en pensiones vuelve a superar los nueve mil millones euros cifra que ya sobrepasaron por primera vez en junio esta subida supone un incremento del cuatro coma ocho por ciento frente al agosto del año pasado

Voz 0824 04:52 el presidente francés asegura que la seguridad en la Unión Europea no puede depender sólo de Estados Unidos Macron ha anunciado que va a presentar un nuevo proyecto de seguridad para el continente de la ONU

Voz 0978 05:01 ve indicios de genocidio contra la minoría rojilla en Birmania Naciones Unidas critica la pasividad del Gobierno impide que los responsables militares

Voz 0824 05:07 sean juzgados ante un tribunal internacional la Bolsa ganancias en los parques europeos salvo en Italia el IBEX35 suma dos décimas y supera los nueve mil seiscientos puntos la prima de riesgo española supera los ciento seis puntos básicos

Voz 0978 05:18 bien reportes en la segunda jornada de Liga hoy Levante Celta y Athletic de Bilbao Huesca además tercera etapa de la Vuelta Ciclista España hay en tenis Rafael Nadal contra Ferrer en el Abierto de Estados Unidos hace cinco seguimos

Voz 0861 05:56 sí hace qué tal buenas tardes por primera vez en lo que llevamos de verano la Consejería de Educación pone cifras al número de alumnos perjudicados porque sus colegios están en obras innovan a terminar a tiempo para el estreno de nuevo curso la Comunidad asume que habrá ochocientos estudiantes afectados a once días de la vuelta al cole hay siete centros a medias por mucho que corran las picotas no llegarán a

Voz 1590 06:18 que no va haber ningún niño desplazado por obra porque no sea llega llegado digamos a la obra en el momento adecuado que esto creo que es una buena noticia ya para las familias para las familias que pueden estar preocupadas acerca de si su hijo se va a haber o no desplazado

Voz 0861 06:39 lo dicho pero sí habrá ochocientos alumnos afectados por culpa de estas obras reforman Eric en que por cierto desconocía el problema que están sufriendo los profesores de másteres de la Rey Juan Carlos creemos adelantado aquí en hacer desde marzo a raíz del caso máster esta universidad no paga a los docentes de posgrado la dirección habla de un retraso sí más pero lo cierto es que hay directores de algunos más tres que dicen que el impago se debe a que las cuentas de la universidad está está ahora mismo está siendo intervenidas judicialmente por culpa del caso de supuesto fraude intervención que la propia universidad niega a la Cadena Ser en unos minutos conoceremos también qué tal asentado en el PSOE de Madrid la llamada de Pedro Sánchez a Manuela Carmena supuestamente con el único objetivo de animarla para que vuela presentarse como candidata al Ayuntamiento por ahora Madrid ese llamada se produjo en el mes de julio lo ha desvelado hoy el confidencial según han explicado a SER fuentes socialistas fue una conversación protocolaria para sondear a Carmena Iber qué pasos pretende dar en un futuro bueno la lectura que hace PP de esa llamada se la pueden imaginar para José Luis Martínez Almeida demuestra la poca personalidad política que tiene el partido

Voz 9 07:51 Prisa como puede un presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista renuncia

Voz 10 07:57 ayer directamente a tratar de ganar a tratar

Voz 9 07:59 por lo menos de ser la primera fuerza de la izquierda en la capital de España como pudo un presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista de honrar de esta manera las siglas del PSOE y tratar desesperadamente de que sea podemos quién gobierne en la capital de España

Voz 11 08:14 bueno a catorce mala noticia las avanzamos ya en titulares

Voz 0793 08:19 el centro de acogida de inmigrantes que anunció la alcaldesa Carmena hace casi dos semanas sigue sin estar listo problemas administrativos han provocado que ni siquiera haya firmado el convenio con CEAR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado a quién se le ofreció la gestión del centro

Voz 0887 08:31 polémica en Torrejón de Ardoz después de que el ayuntamiento del PP se negó a ceder un terreno público para levantar un polideportivo municipal y ahora esa misma parcelas suceda a un colegio privado para que construya un complejo deportivo la oposición reclama un pleno extraordinario para debatirlo

Voz 0793 08:46 el PSOE de Getafe considera que el asfaltado de la M cuatrocientos seis a su paso por el municipio podría no estar listo para la etapa de la Vuelta Ciclista a España que unirá Alcorcón Leganés y Getafe el dieciséis de septiembre la Consejería transportará comunidad responde asegurando que las obras empezarán de inmediato

Voz 0887 09:01 la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de veinte años tras agredir presuntamente en Puente de Vallecas a su pareja y al hijo de ambos de tan sólo cinco meses Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial

Voz 0793 09:12 en deportes el Real Madrid ha retomado esta mañana a los entrenamientos tras vencer ayer en Montilivi al Girona por uno cuatro mientras el todavía jugador del Leganés Gabriel Pires ha viajado a Lisboa para firmar con el Benfica las

Voz 0861 09:29 ya estará en la tarde como siempre buscamos las principales complicaciones en las carreteras madrileñas conectamos con la DGT Alfonso Martínez qué tal buenas tardes

Voz 12 09:37 buenas tardes a esta hora estamos pendientes en la red de carreteras de Madrid de un accidente que se ha producido en la A tres a su paso por Villarejo de Salvanés Ike genera cinco kilómetros de retenciones en dirección a Madrid tengan mucha precaución se iban a transitar por esta carretera en el resto de la red vial de la comunidad a esta hora no encontramos complicaciones en los accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco con la ronda de circunvalación M cuarenta y M

Voz 0861 10:02 igual como siempre les pedimos les recomendamos máxima prudencia al volante esta mañana en la M ciento doce Además en Fuente el Saz del Jarama se ha registrado un grave accidente un hombre ha muerto y dos mujeres han resultado heridas después de que su tocas en sus coches de frente

Voz 13 10:16 bien puerta de los que a conocer también el pronóstico del tiempo para

Voz 0861 10:19 las próximas horas Jordi Carbó qué tal cuéntanos

Voz 0978 10:21 durante toda la tarde el tiempo será soleado con temperaturas sin grandes cambios es decir máximas por encima de los treinta grados en toda la comunidad en la mayor parte de poblaciones cerca de los treinta y cinco especialmente en el área metropolitana y sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña al finalizar la jornada llegarán nubes con una algunos chubascos que dejará muy poca agua serán tormentas ya hechas con algunos rayos y fuertes rachas de viento pero muy localizadas y mañana más de lo mismo temperaturas sin grandes cambios mínimas alrededor de los veinte grados máximas que pasarán con facilidad de los treinta también durante la tarde algunas tormentas pero igualmente poco activas lo más significativo las rachas de viento que pueden acarrear

Voz 14 11:15 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos háganlo

Voz 15 11:25 mismo echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

catorce Madrid

Voz 0861 11:39 en seguimos con el mapa de los colegios a medio terminar y el número de alumnos perjudicados pero antes de nada vamos con una de las novedades políticas del día está aquí a escuchar fue la última vez que Manuela Carmena habló de su futuro político

Voz 16 11:52 se mide en las próximas elecciones que sabéis que no habló de esto y voy a seguir sin narrar

Voz 0861 11:59 ahí no lo echo fue el pasado quince de agosto sin éxito alguno la Cadena Ser Bono preguntó la alcaldesa de Madrid si va o no a repetir como candidata hoy confidencial desvela que en el mes de julio días antes de lo que hemos escuchado comentó el presidente del Gobierno telefoneó a Manuela Carmena con la intención de animarla para que volviese a presentarse a las elecciones municipales no por el Partido Socialista como ya amagó hace meses sino por parte de Ahora Madrid bueno esta llamada se produjo en el mes de julio según han explicado a la SER fuentes socialistas fue una conversación protocolaria para sondar a Carmena conocer Iber qué pasos pretende dar en un futuro Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1933 12:33 qué tal Javier y la principal conclusión de esa llamada fue que Carmina estaba animada dispuesta a presentarse de nuevo a las elecciones siempre y cuando le dejarán elaborar su propia lista El Confidencial resalta que fue Pedro Sánchez el que la llamó hoy el que le transmitió lo positivo que sería para la capital que repitiera en las elecciones municipales del dos mil diecinueve una idea que recalcan fuentes socialistas no supone un menosprecio para el candidato que el partido elija finalmente para las primarias de la capital nuestra de Marruecos lo que el pasado mes de diciembre el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco se reunió con Carmina para ofrecerle que fuera la candidata del PSOE en las próximas elecciones una oferta resalta el confidencial que no obtuvo respuesta

Voz 0861 13:16 José Manuel Franco Secretario General del PSOE Madrid qué tal buenas

Voz 1460 13:20 hola muy buenas tardes bueno lo primero usted ya estaba al tanto de esa conversación entre Pedro Sánchez y Manuela Carmena osea enterado hoy por la prensa

Voz 17 13:27 pues no sinceramente no estaba al tanto

Voz 18 13:30 sí se produjo Si se produjo que sinceramente no tengo ninguna confirmación de que ha sido yo el marco dentro de lo que es la normalidad democrática no que el representante máximo representante del Gobierno de España hable con la alcaldesa de la capital del Estado si existió esa conversación me parece de lo más normal es normalidad democrática eso es todo lo que puedo decirle al respecto pero también puedo decir que nosotros socialistas de Madrid presentaremos nuestro candidato nuestra candidata que será elegido por las bases del partido por la militancia y eso sí que es esencial somos el único partido que tiene un sistema plenamente democrático para elegir a Oscar

Voz 0861 14:08 bueno dicen

Voz 18 14:09 pues dicen que fue una llamada de directa y secreta siria cambió

Voz 0861 14:12 dicen el dice que fue una llamada protocolaria pero le pregunto señor Franco como hay que que interpretarla es decir que buscaba o que pretendía Pedro Sánchez que no esa llamada a la alcaldesa de la principal ciudad de Madrid

Voz 18 14:23 pues ya digo yo desconozco el contenido de la llamada ha producido quién ha llamado a quién sinceramente creo que mi papel como secretario general del partido en Madrid es tratar de llegar a las elecciones autonómicas y municipales en la mejor situación posible con candidatos propios con candidatos elegidos por las bases del partido y sobre todo para la nosotros vamos a presentar candidatos para ganar las elecciones y creo que una muestra de que estamos en el camino adecuado es esta atención que yo agradezco que es en los está prestando y es que hay una percepción por primera vez en mucho tiempo en la sociedad madrileña de que el Partido Socialista va a salir con su propio proyecto a ganar las elecciones autonómicas y municipales

Voz 0861 15:05 lo que esto es lo esencial dice usted que tiene un proyecto para ganar un proyecto autónomo el PS de Madrid que nombres ahora mismo sobre la mesa

Voz 18 15:12 pues ahora mismo como yo recalco siempre cómo van a ser los militantes pues que decida ahora me encantaría poder dar algún nombre exitosamente pero es que no existe nombres porque los hombres pueden surgir cuando se convoque el proceso el proceso de decisión mediante primarias hay surgirá nombres porque supo acceso abierto se podrá presentar cualquier militante que crea que puedo aportar algo al partido

Voz 0861 15:36 volvió al tema de de la llamada desconocía ausencia que desconocía la conversación entre Pedro Sánchez y Manuela Carmena en cualquier caso lo cierto es que da la sensación de que esta llamada de alguna forma el PSOE sigue condicionando su estrategia a los pasos que pueda dar Carmena le pregunto si no se presenta ustedes asumen la derrota nació

Voz 1460 15:52 en Madrid

Voz 18 15:53 no no no no rotundamente no a nosotros no nos vamos a estar pendientes de la decisión desde el máximo respeto que tengo yo a las decisiones otros partidos el Partido Socialista no puede estar ni va a estar pendiente de lo que hagan otros partidos ni de otras posibles candidaturas nosotros se presente la señora Carmena o no se presente presenten aquí en presenten otras fuerzas políticas nosotros presentaremos como candidato que es decidieran las bases y que será un candidato o candidata ganador o ganadora

Voz 0861 16:20 pues margen de partido que vemos a la espera de conocer esos nombres José Manuel Franco sede de General del PSOE Madrid gran

Voz 1460 16:26 después de de nacer gracias a ustedes es un placer

Voz 0861 16:30 bueno se lo venimos contando viene aquí en la SER desde marzo desde que estalló el caso máster en la Universidad Rey Juan Carlos no está pagando a los profesores de los posgrados Laura Gutiérrez qué tal buenas tardes

Voz 0824 16:40 qué tal buenas tardes bueno cinco meses después de

Voz 0861 16:43 ese caso estos docentes no han visto ni un solo céntimo la Universidad lo reconoce pero lo desvinculan del caso máster alegan que se trata de un retraso sí más pero lo cierto es que hay directores de algunos de estos másteres afectados que aseguran que el origen de este problema de impago es que las cuentas de la propia Universidad Rey Juan Carlos han sido intervenidas judicialmente a raíz de la investigación abierta por el supuesto fraude de Cristina Cifuentes de Pablo Casado chinos son

Voz 0824 17:08 asesores que están en nómina son docentes a los que se paga por horas sigue en estado impartiendo clase en diferentes másteres de la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso pasado algunos suelen cobrará al mes a otros se les hace un pago único cuando termine el semestre en junio pero ni unos ni otros han cobrado aún este año algunos llevan meses preguntando cuándo les van a pagar la respuesta que le están desde sus respectivos departamentos es que las cuentas están bloqueadas tras la investigación judicial del caso máster de Cifuentes y casado fuentes judiciales no confirman a la SER que hayan en intervención por parte de la magistrada que lleva el caso de la universidad lo niega tajantemente dice que es un retraso que suelen ser habituales pero que esta vez se han demorado un poco más porque la propia Intervención General de la Rey Juan Carlos una figura de control interno de esta universidad también se ha demorado en esta gestión la universidad asegura que si lo si les va a pagar ahora a la vuelta de vacaciones en septiembre la semana que viene cuando comience el Kun

Voz 1 18:01 eso otras fuentes dentro de la propia universidad

Voz 0824 18:04 apuntan a que el retraso también puede deberse al vuelco que se ha dado a la gestión de másteres en la Rey Juan Carlos desde que se destaparon las irregularidades del caso de Cifuentes y también del máster de Pablo Casado se ha cambiado el equipo de Gerencia de posgrado nos dicen se están mirando todo

Voz 0861 18:20 mayor celo gracias Laura Bueno sobre este asunto le hemos preguntado esta mañana al consejero de Educación de forma Grid Ken desconocía este problema va a pedir información decía van a investigar lo que está ocurriendo aunque para evitar suspicacias el consejero

Voz 1 18:34 debido dejar bien claro que el origen de este impago

Voz 0861 18:37 no va con ellos es un problema decía de la propia Unibet

Voz 1590 18:40 si no lo consiguiéramos investiga haremos y preguntaremos sobre ello en cualquier caso también tengo que decir que es responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos que es la que tiene la potestad a la hora de pagar a sus profesores por supuesto pero en cualquier caso nos interesamos por ellos

Voz 0861 18:56 el consejero educación que hoy por cierto por primera vez en lo que llevamos de verano ha puesto cifra lo destacamos en portada al número de alumnos que se van a ver perjudicados por culpa del retraso de las obras de sus colegios quedan once días para la vuelta al cole y la Consejería de Educación asume que hay siete centros que pase lo que pase no voy a estar listos a tiempo retrasos que van a afectar según sus propios cálculos a ochocientos jóvenes los afortunados en cambio van a ser los alumnos de los otros veintiséis colegios en obras sí iban a llegar a tiempo saber con qué tal buenas tardes

Voz 10 19:28 buenas tardes ahora mismo educación tiene en marcha cuarenta y siete obras XXXIII de ellas vinculadas a la escolarización es decir a las obras en aulas de estas XXXIII XXVI sí que llegarán a tiempo pero el siete que no y el comienzo de curso en esos centros va a plantear algún tipo de problema sus ochocientos alumnos que representan el cero coma uno por ciento del total de estudiantes Rafael Van Dyck en consejero de Educación

Voz 0861 19:49 ninguna de esas cuarenta y siete obras que

Voz 1590 19:52 impliquen el desplazamiento con ruta de los jóvenes que acudan a los colegios o a los institutos en veintiséis de ellas vamos a llegar a tiempo para escolarizar y tan sólo habrá siete centros que necesitan digamos de un plan B

Voz 10 20:08 un plan B que consiste como ha explicado el propio Van que han en una reorganización de espacios que no son aulas pero que temporalmente hay circunstancialmente se van a utilizar para impartir las clases como puede ser por ejemplo los comedores los pasillos

Voz 1590 20:21 los que creo que es un buen ejemplo de la apuesta de la Comunidad de Madrid Poor por una educación pública una educación pública de calidad

Voz 10 20:30 una calidad que el consejero ha querido mostrar tirando de comparativa ha enseñado dos fotografías de centros con aulas prefabricadas una de ellas de Andalucía y la otra de Valencia ha sacado pecho diciendo que de los mil cien centros de la Comunidad de Madrid sólo hay aulas prefabricadas en uno de ellos y sobre las infraestructuras educativas ha señalado que en lo que va de legislatura han hecho ciento cincuenta y un actuaciones treinta y cuatro de ellas han sido obras nuevas ciento diecisiete ampliaciones

Voz 0861 20:56 bueno lo cierto es que aunque nos comparemos con otras comunidades autónomas lo cierto es que un curso más la historia se repite de poco ha servido parece que la consejera Educación cambiase el sistema de contratación de las obras

Voz 19 21:05 es para evitar que las constructoras quiebras en dejasen los centros a medias son las dos XXI seguimos

hora catorce Madrid

Voz 0861 21:17 y de hecho sobre estas obras lo cierto es que Comisiones Obreras hoy mismo ha anunciado que van a llevar ante la justicia uno a uno todos los casos de los alumnos damnificados por culpa del retraso de estas obras incompletas Isabel Gavín es su portavoz en el en educación

Voz 20 21:33 las denuncias centro a centro para poner en conocimiento por vía administrativa de los incumplimientos de de la del Real Decreto requisitos mínimos y esto lo haremos por la vía que hay ante los tribunales de lo contencioso administrativo por otra parte vamos a poner en conocimiento de inspección de trabajo cada unos de los incumplimientos de la ley de prevención de riesgos

Voz 0861 21:57 y hablando de colegios públicos en obras les contamos ahora la situación llamativa que se está viviendo en Torrejón de Ardoz primeros ordenamiento se negó a ceder un terreno público para levantar un

Voz 1 22:07 Polideportivo Municipal el argumento para

Voz 0861 22:09 a negarse fue que no tenía sentido construirlo porque cerca de esa misma zona iban a levantar un gran complejo deportivo la sorpresa es que ahora el Ayuntamiento de Torrejón va a ceder ese espacio público para que un colegio privado construya se beneficie de ese gran polideportivo obviamente privado SER Henares

Voz 0931 22:25 el reparto Se trata de una maniobra que no ha gustado la oposición en Torrejón de Ardoz que ya ha pedido que el próximo cinco de septiembre se celebre un pleno extraordinario para debatir este asunto la parcela en cuestión de propiedad municipal se pretende ceder es tal y como denuncian a una institución privada el colegio San Juan Bosco para su explotación durante los próximos cincuenta años un espacio aledaño al centro que por cierto ha sido el único que se ha presentado al concurso a cambio de la concesión el centro pagaría por el uso de ese suelo un canon anual próximo a los veintinueve mil euros unos dos mil cuatrocientos mensuales Paco Hernández es el portavoz de Sí Se Puede Torrejón

Voz 18 22:58 el Partido Popular nos dijo que como ha sido a construir un polideportivo cercano en la zona de pero no había Take que usted hay ninguna instalación y ahora nos encontramos con esto en el mes de julio sacan esto concursó In hoy concretamente sean apertura de los sobres y qué casualidad solamente se ha presentado para poder construir esa parcela el colegio privado San Juan Bosco

Voz 0931 23:16 hemos preguntado al equipo de gobierno por su versión pero no no

Voz 0861 23:19 la ha dado la oposición denuncia que esa parcela pública podría utilizarse en cambio para dar cobertura a las necesidades de los colegios públicos limítrofes los CEIP Vicente Aleixandre y Andrés Segovia gracias Jorge bueno veremos en qué queda esa ofensiva de la oposición no hay que olvidar que con la ayuda de los propios vecinos ya consiguieron hace meses frustrar el intento de la Comunidad de Madrid de ceder un suelo público para que una empresa privada levantase un centro de educación especial privado

Voz 0011 25:34 a dos y veinticinco lo hemos conocido hoy pero ocurrió ayer no

Voz 0861 25:39 agresión machista esta vez en Puente de Vallecas la Policía Municipal ha detenido a un hombre tras haber agredido presuntamente a su mujer y al hijo de ambos de tan sólo cinco meses Jiménez buenas tardes

Voz 0887 25:51 buenas tardes si los hechos se han conocido esta mañana pero ocurrieron durante el domingo fue entonces cuando la policía recibió una llamada para que interviniera en una supuesta agresión a una mujer y un bebé Fernando Rodríguez ex portavoz de la Policía Municipal

Voz 23 26:03 los agentes vieron a un individuo que tenía en brazos a un bebé que era gritaba una mujer al percatarse de la presencia policial dejó al bebé en el interior de un coche y emprendió la huida a la carrera siendo alcanzado por los agentes tanto la mujer como el niño fueron asistidos por Samur ir dados de alta en el lugar el agresor fue detenido y trasladado a dependencias podría

Voz 0861 26:20 nueve Se espera que el presunto agresor de tan solo veinte años

Voz 0887 26:23 pasé a lo largo del día de hoy a disposición judicial Se desconoce por el momento

Voz 0861 26:27 sí si tiene antecedentes por violencia de género en recuerden el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero si hay que borrarlo en la lista de llamadas de teléfono y la Policía Nacional sigue buscando a dos menores que llevan desaparecidos una semana son dos casos ajenos entre sí dos jóvenes de quince y dieciséis años una chica y un chico la policía ha hecho un llamamiento para conseguir la colaboración ciudadana para dar con ellos Adrián Santamaría

Voz 0887 26:52 los desaparecidos en Madrid Rodrigo García dieciséis años desapareció el pasado lunes veinte de agosto en San Sebastián de los Reyes mide unos setenta y siete metros de estatura es de complexión delgada y tiene un en la ceja derecha aros en la oreja izquierda Edith Salazar Oliva de quince años pareció Abrantes en el barrio de Carabanchel el pasado martes veintiuno de agosto mide uno sesenta y dos metros de estatura complexión delgada las familias de los desaparecidos solicitan colaboración ciudadana se han visto tienen alguna información pueden llamar al Servicio de Emergencias uno uno dos también se puede colaborar difundiendo este información polar

Voz 0861 27:24 redes sociales estamos a punto de finiquitar el mes de agosto y el anunciado centro de acogida para migrantes que anunció Carmena sigue sin estar listo no sólo no ha pasado a una inspección técnica edificios sino que el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera ha firmado un convenio con la Comisión Española diva al refugiado a quien ofreció la gestión de esta residencia hemos hablado con ellos Ina de Otero no reconocen que los problemas administrativos están empezando a afectar pese a la situación de emergencia con la que se concibió este proyecto buenas tardes

Voz 0793 27:51 buenas tardes sí en CEAR dicen que no firmarán nada sin que todas las trabas estén superadas sin que esté asegurado el bienestar de las personas que acogerían en su mayoría mujeres y menores dicen que están en una situación incómoda porque las declaraciones de las últimas semanas han levantado dudas sobre la viabilidad del centro aunque creen que la ordenación no es incompatible con el proyecto que todo responde a un tira y afloja entre administraciones Paco Garrido portavoz de CEAR

Voz 18 28:15 nosotros estamos muy preocupados por completo

Voz 24 28:17 hemos que el plan urbanístico de Tres Cantos permite como asisten otros centros en la misma localidad la ubicación de recordemos que su centro eso nacional educacional que igual que en el pasado en ese mismo una aplicación fueron alojados los peregrinos

Voz 0793 28:38 la organización asegura que en cuarenta años nunca se habían encontrado con una barrera este tipo llaman al sentido común para desbloquear una situación que dicen no tiene ningún sentido para ello planean llevará el asunto a la primera sesión plenaria del Ayuntamiento de Tres Cantos a principios del mes que viene esperan que se pueda dar luz verde al proyecto a lo largo de septiembre

Voz 0861 28:57 la FIA Natalia los últimos segundos como siempre para los de

Voz 0793 29:00 antes

Voz 0861 29:07 hoy con Laura Díaz qué tal buenas tardes buenas tardes tras el

Voz 0098 29:10 no cuatro de anoche en Montilivi el Real Madrid se ha entrenado esta mañana en Valdebebas preparando ya su choque del sábado ante el Leganés los de Pellegrino también han entrenado esta mañana con la gran ausencia de Gabriel Pires que está en Lisboa para firmar su contrato con el Benfica en el Atleti hoy jornada de descanso Juanfran estará entre diez y quince días de baja por su lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el Rayo también descanso con la noticia de que centrocampista in bula podría llegar cedido del Stoke City ir Getafe ha entrenado esta mañana y lo hará también esta tarde en la Ciudad Deportiva mañana a las doce y media presentación de

Voz 0861 29:41 gracias Laura recuerden tenemos treinta

Voz 11 29:43 dos grados entre las dos de la tarde y las ocho de la tarde está previsto que se active la alerta amarilla por calor en toda nuestra comunidad Dios

en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid

Voz 0506 30:59 no ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo ha habido una un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para realizarlas bien

Voz 4 31:10 la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad de la integridad de la jurisdicción España

Voz 5 31:22 pretender defender con los impuestos de los españoles y las españolas por una cuestión privada a un juez pues no nos parece lo más adecuado

Voz 26 31:29 eso ha sido un error del Gobierno que es evidente que no ayuda a lo que es imprescindible que es a buscar soluciones políticas

Voz 1 31:36 reacciones en el sol en el Congreso en seguida vamos allí porque la Diputación permanente sigue reunida hay peticiones para que comparezcan Pedro Sánchez y casi la totalidad de su Gobierno para dar detalle sobre distintos temas que van de la inmigración a las pensiones es lunes veintisiete de agosto en más en titulares con Carlos Cala Javier

Voz 0506 31:51 H

Voz 0978 31:54 nueva víctima de la violencia machista en Orihuela Alicante en la número veintiocho en lo que llevamos de dos mil dieciocho una mujer de sesenta años ha sido estrangulada por su pareja que ha sido detenida y que fue quien confesó lo ocurrido a los servicios de emergencia no constaban denuncias previas Mónica Oltra vicepresidenta de la Generalitat valenciana

Voz 3 32:10 la compra de las

Voz 27 32:12 necesitamos la complicidad de la sociedad cuando se escuchan gritos en la casa de al lado cuando hay una situación de violencia sea de intervenir hay que denunciar no podemos dejar todo el peso a las víctimas esa les ve que una actuación correcta

Voz 0978 32:24 la ministra de Migración el Magdalena Valerio ha defendido la devolución a Marruecos de los ciento dieciséis migrantes que saltaron la valla de Ceuta la semana pasada dice que el Gobierno apuesta por una inmigración legal la activista proderechos humanos Helena Maleno acusa al Ejecutivo de dar un giro terrible

Voz 7 32:38 otra apuesta es que hay que retomar la inversión en los países de origen la cooperación al desarrollo planes como existió en su momento como el Plan África para evitar una cosa que se llama el efecto huida

Voz 17 32:47 a jugaba cien de dieciséis personas con esto cohesión y además herir a otro país que ejecute esto es una política racista y además colonialistas un giro

Voz 0978 32:57 a raíz de la crisis de solidaridad el presidente francés Emmanuel Macron asegura que Europa no vive una crisis migratoria sino política pasquines porque no haya unas solidaridad europea por eso considera urgente una nueva política de soberanía ante el cuerpo diplomático francés Macron ha dicho que Europa ya no puede dejar su seguridad en manos exclusivamente de Estados Unidos por lo que ha anunciado que propondrá un proyecto de seguridad europea en los próximos meses sin poder regresar una veintena de familias que han intervenido en programas de gestación subrogada en Ucrania no pueden volver a España con sus hijos el consulado según los afectados dejó de emitir pasaportes en junio tras publicarse una advertencia de Exteriores sobre la falta de transparencia de procesos en ese país Roberto uno de los padres dijo dice que nadie les dijo nada cuando empezaron

Voz 1346 33:38 incomunicado días anteriores en la página web y hasta hace unos años cuando nosotros empezamos este proceso en mayo del año pasado las que todavía están volviendo a España en un plazo de quince días con totalmente legales si ciudadanas españolas

Voz 0978 33:51 dos meses sin cobrar la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado a muchos de los profesores de posgrado desde que estalló el escándalo de los másteres bajo investigación y a pesar de que deberían haber cobrado en junio la Universidad lo desvincula del caso máster pero algunos directores aseguran que las cuentas están bloqueadas otras fuentes lo atribuyen a los cambios en los equipos de Jerez

Voz 1 34:09 sube el gasto en pensiones el gasto en pensiones contributivo

Voz 0978 34:11 en la Seguridad Social superó los nueve mil doscientos diecisiete millones euros el pasado uno de agosto un cuatro coma ocho más que el año pasado por esta misma fecha la pensión media de jubilación se sitúa en los mil ciento dos euros mientras que la pensión media del sistema incluyendo las de incapacidad viudedad orfandad alcanza los novecientos cincuenta se e indicios de genocidio la ONU considera que hay elementos para pensar que hubo genocidio contra la minoría rojilla por parte del Ejército a Naciones Unidas que ha colaborado ha elaborado una lista con los supuestos autores de estos crímenes ha pedido que se investigue y juzgue a los responsables militares birmanos y ha criticado la pasividad de la líder del país Aung San

Voz 1 34:46 lucky cientos de efectivos siguen luchando contra el fuego en una zona de difícil acceso en el Valle del Jerte en el norte de la provincia de Cáceres de momento el incendio no afecta a zonas pobladas pero está dando bastantes dificultades a quienes intentan estabilizarlo veamos la situación a esta hora Cáceres Justo Pérez desde la Consejería de Medio Ambiente se habla de vuelo

Voz 1258 35:02 acción favorable la lucha contra el fuego si bien la orografía el calor y el viento están dificultando las labores de extinción desde el Ayuntamiento del municipio no recuerda un incendio de tanta envergadura insisten

Voz 0824 35:12 en que ha sido provocado Pedro Muñoz director general de Medio

Voz 1258 35:15 en Natalio Núñez alcalde de Cabezuela del Valle

Voz 28 35:17 sigue activo aunque la evolución es positiva al situarse en una zona de montaña compleja de difícil acceso es necesario estar alerta para posibles reproducciones en el perímetro de la zona incendiada

Voz 29 35:30 sí para mí es el más grande que ha ocurrido aquí en el término muerto

Voz 18 35:33 vale que adecuarla mi opinión particular

Voz 29 35:36 es que tiene que haber sido intencionado

Voz 1258 35:38 esta mañana tres medios aéreos tratan de enfriar la zona y junto a otros tantos camiones y ocho retenes trabajan también para evitar reactivación desde las llamas entre el Jerte la verá en plena estribaciones de la Sierra de Gredos

Voz 1 35:49 va a seguir el calor en buena parte de España previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 35:52 el calor sigue marcando el tiempo en gran parte del centro y sur de la península máximas alrededor de los cuarenta grados en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir en el resto del interior entre treinta y treinta y cinco grados más bajas en puntos costeros pero con cada sensación de bochorno en general sol pero chubascos que están cayendo ahora en las

Voz 0861 36:09 parte más occidental de Andalucía dura tratar

Voz 0978 36:12 de afectarán Extremadura también Castilla y León y la próxima noche a Galicia e incluso muchos puntos del centro de la Península como Madrid en general tormentas con poca agua y algunas rachas fuertes de viento

Voz 1 36:24 acción técnica de Jorge Molina iré Beatriz Montalvo y con Isabel Quintana en la producción una pausa

Voz 0978 36:28 Nos contó

Voz 1 37:24 el juez Pablo Llarena no va a viajar a Bélgica para comparecer ante la justicia de ese país está citado el cuatro de septiembre es decir ya la próxima semana en función de una denuncia interpuesta por Carles Put the money otros ex dirigentes independentistas fugados que le acusan de no haber sido imparcial en la gestión del proceso como adelantado La Ser a mediodía va a ser el de ocho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la jurisdicción española y por tanto al magistrado del Supremo información de Pedro Jiménez

Voz 1712 37:50 desde el entorno del magistrado instructor de la causa que se sigue en el Supremo por el referéndum ilegal del uno de octubre confirman a la SER que Pablo Llarena no acudirá a la citación de la justicia belga para comparecer el próximo cuatro de septiembre estas mismas fuentes señalan que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del Alto Tribunal de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers que se encuentran huidos de la justicia siempre según estas fuentes a diferencia de la acción penal en una demanda civil la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal Inma un deber jurídico añaden que el procedimiento puede continuar con el demandado en situación de rebeldía Ike será la parte demandante la que debe demostrar que sus acusaciones contenidas en la demanda son ciertas una demanda que el entorno del instructor considera inviable

Voz 1 38:34 recordamos Pedro que la demanda pide una cantidad simbólica en lo económico pero que tiene carga política porque acusa a España de violar derechos fundamentales de hecho la justicia española por el momento se han negado a ti

Voz 1712 38:44 evitar la demanda que el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros del Gobierno catalán huidos Meritxell

Voz 0861 38:50 reta Antoni Comín Clara Ponseti Lluís Puig

Voz 1712 38:53 pide que se condene a Llarena indemnizarle es simbólicamente con un euro por los daños morales que sufrieron por su intervención en un coloquio este verano la demanda pone en duda la imparcialidad del magistrado y acusa a España de cometer vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la minoría independentista que ponen a España al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales

Voz 1 39:18 la ministra de Justicia ha asegurado esta mañana que el Gobierno no ha cambiado de actitud respecto a la defensa del juez Llarena a pesar de que su departamento aclaraba el pasado jueves que sólo defendería lo aquella causa que ponga en duda la jurisdicción española que luego este finde semanal ya decía también que estaba en marcha la defensa del propio Llarena posó insiste en el argumento no acaba de aclarar si la defensa incluyeron las declaraciones personales de Llarena en la conferencia de Oviedo Dolores Delgado ministro de Justicia en radio

Voz 0506 39:44 nosotros tenemos que eh de una parte es decir eh defendemos al juez Llarena y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias por qué está trabajando en este caso por la Justicia española pero tenemos que tener en cuenta otras posibles otras posibles actuaciones fuera de España para determinar cómo enfocar estratégicamente eso

Voz 1 40:05 hoy estar unida a la Diputación Permanente el órgano que ejerce la gestión en el Congreso cuando no hay pleno sobre la mesa hay diversos temas peticiones para que comparezca la mayor parte de ministras del Gobierno es seguida sólo contamos pero los representantes de todos los grupos se han referido también a la situación del juez Llarena PP Ciudadanos exigen al Gobierno una defensa más firme del juez los populares incluso quieren que la fiscalía se plantea actuar contra la justicia de Bélgica otros grupos es el caso de Podemos o de los independentistas catalanes critican sin embargo lo que consideran que sí ha sido un giro en la posición del Ejecutivo informa Mar Ruíz buenas tardes y la puesta

Voz 31 40:38 la del Gobierno no ha convencido ni a derecha ni

Voz 1 40:40 Izquierda tampoco a los independentistas PP y Ciudadanos han registrado hoy una ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo rinda cuentas en las Cortes por lo que consideran un desamparo al juez Llarena y una dejación de sus funciones Pablo Casado Albert Rivera

Voz 4 40:54 que es una afrenta a todo el poder judicial español por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad de la jurisdicción española

Voz 0040 41:06 a defender al juez Llarena es defender a España y no es una opción como pretende este Gobierno interino es una obligación moral defender a los que han dado la cara por hacer cumplir las leyes en nuestro país

Voz 31 41:17 pero lo que PP C's ven una actuación tibia del Gobierno no convence tampoco a Unidos Podemos

Voz 5 41:22 pretender defender con los impuestos de los españoles y las españolas por una cuestión privada a un juez pues no nos parece lo más adecuado

Voz 1 41:29 reservas de Larra que Esquerra I P D

Voz 31 41:32 la tildan directamente de error del Ejecutivo de Pedro Sánchez por amparar a Llarena Gabriel Rufián Carles Campuzano

Voz 6 41:38 que defiendan a un juez que sale mostrado lacayo de según qué despachos de Génova trece lo que hace es constatar el hecho de que el PSOE y lo único que quiere es

Voz 26 41:50 no molestar mucho este ha sido un error del Gobierno que es evidente que no ayuda a lo que es imprescindible que es a buscar soluciones políticas

Voz 1 41:58 ambos lamentan que el Ejecutivo de Sánchez haya cedido dicen a las presiones mediáticas y políticas bueno sobre Cataluña sumamos un asunto más desde hace unos minutos la Fiscalía ha abierto una investigación contra los Mossos d'Esquadra que identificaron a los activistas que han retirado lazos amarillos en Cataluña principalmente en la provincia de Tarragona Barcelona Aitor Álvarez

Voz 10 42:16 la Fiscalía se refiere concretamente identificaciones que los Mossos hicieron el pasado día diecisiete en la zona de las terrazas del Ebro en Tarragona ya otra identificación el día veinticuatro en la media en Barcelona en este caso a cargo de la Policía Local del municipio Llesta investigación sí

Voz 1 42:30 inicia a raíz de una denuncia de la asociación

Voz 10 42:32 Impulso Ciudadano que consideraba estas identificaciones arbitrarias carentes de fundamento legal discriminatorias por razón de ideología la Fiscalía pide al comisario jefe de los Mossos que informa en un máximo de quince días de la identidad de los agentes encargados de hacerlas estas identificaciones además pregunta por los motivos concretos que llevaron a los Mossos hacerla intervenir eran también se pregunta la Fiscalía cuáles son las pautas de actuación en estos casos ir reclama que ese informe de todas las actuaciones de este tipo que se han hecho o que se hagan en el futuro por cierto Antonio que acabamos de saber que el presunto agresor de una mujer que retiraba lazos amarillos el sábado en Barcelona ha denunciado a los Mossos que el marido de esta supuesta víctima le agredió también a él

Voz 1 43:13 gracias Aitor como decíamos las valoraciones políticas que hemos ido escuchando sobre el caso del juez Llarena se han producido en el mismo día en que está reunida en la Diputación permanente allí se están gestionando las peticiones de comparecencia pues prácticamente de la mayor parte de ministras del Gobierno la oposición plantea que dé explicaciones al Ejecutivo por distintos temas Iván de la inmigración a las pensiones o incluso la crisis en el sector del taxi sobre las pensiones un dato de hoy el gasto se incrementó a fecha uno de agosto coincidiendo con la subida de la paga también el abono de los atrasos subida en el gasto de casi el cinco por ciento sitúa la pensión media en nuestro país en los novecientos cincuenta y seis euros y como decimos la oposición pide la comparecencia de la ministra de Empleo para que dé más detalles informa Rafa Bernardo