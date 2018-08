Hora 14 (28/08/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0228 00:20 qué tal buenas tardes el Gobierno recuerda el Ejecutivo catalán que la seguridad es competencia exclusiva del Estado y la Generalitat responde que no hay violencia en Catalunya sigue el cruce de cartas y de mensajes el ministro Grande Marlaska el enviado un al conseller de Interior en la que confirma que se va a hablar de este asunto en la futura Junta de Seguridad de Cataluña que no es una competencia autonómica y la portavoz de la Generalitat comparece después de la reunión del guber sobre la identificación que los Mossos han realizado de aquellas personas que retiraba el lazos amarillos el sarta de ha dicho que esa actuación es habitual Barcelona Pau rumbo

Voz 3 00:52 el Govern considera que lo normal es que los Mossos respondan ante avisos de posibles situaciones de violencia o actividades potencialmente delictivas porque los grupos de personas que retiran lazos lo hacen de noche encapuchados y con palos cuchillos atados en ese sentido la portavoz ha criticado que la Fiscalía está investigando el cuerpo harta de opina que eso es poner a los agentes en el punto de mira que son el eslabón más débil de la cadena y el que se ocupa de proteger a la ciudadanía harta ha negado que haya violencia en Cataluña

Voz 0861 01:17 a este asunto ha desencadenado una serie de reacciones

Voz 0228 01:20 los últimos minutos el Partido Popular pide la Fiscalía que actúe si hay violencia contra quién quitar lazos amarillos Pablo Casado

Voz 4 01:25 te lo vamos a tolerar es que encima los Mossos d'Esquadra persigan a los ciudadanos que quite los lazos amarillos y exigimos que la Fiscalía actúe de oficio ante cualquier agresión física contra aquellos ciudadanos que están retirando lazos amarillos como sucedió

Voz 0228 01:40 el desarrollo Ciudadanos Por su parte anuncia que va a presentar ante el Defensor del Pueblo un escrito en el que pida su amparo por las decisiones del Gobierno de Quim Torra lo ha dicho Alves Riba

Voz 0040 01:48 lo que pedimos es el amparo ante la indefensión de parte de la ciudadanía catalana por las arbitrariedades del Gobierno de Torras hemos visto que la Fiscalía está investigando por ejemplo un caso en el que sea detenidos ha identificado a personas que están quitando plásticos amarillos que una pared y eso no es ilegal así lo ha dicho además la fiscal también por tanto porque una policía tiene que identificar o pedirle explicaciones e incluso hacer una causa de ello con algo que no es ilegal

Voz 0228 02:16 el Partido Popular también ha pedido al Gobierno que cese a la ministra de Justicia y que pida incluso perdón dicen los populares porque el Ejecutivo no defiende al juez Llarena Pedro Sánchez está reunido hasta ahora con empresarios en Chile

Voz 0861 02:27 antes ha intentado disipar dudas sobre las

Voz 0228 02:29 posición del Gobierno asegurando que la defensa de Llarena es una cuestión de Estado

Voz 5 02:33 no es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado es lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional que esta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional

Voz 0228 02:54 se suma al debate el lehendakari Iñigo Urkullu bien ha reconocido que él no es partidario de pagar con fondos públicos la defensa del magistrado del Supremo ICREA además que algunos ex dirigentes catalanes deberían quedar en Libia

Voz 0804 03:04 quizás sería interesante replantearse sin personas que están en situación de prisión preventiva pudieran tener una capacidad de discurso claro ante la sociedad catalano y el conjunto del Estado sí lo que ese discurso claro pudiera ayudar a a interpretar lo que es el momento a interpretar también lo que es el objetivo final

Voz 0228 03:34 por lo demás la Guardia Civil ha detenido en el Centro de Estancia Temporal de Ceuta diez inmigrantes acusados de agredir a los agentes en su acceso a la ciudad a finales de julio los acusa además de pertenencia a organización criminal lo que puede conllevar penas de hasta ocho años de cárcel un juzgado de Ceuta acaba de declara el secreto de sumario desde allí informa Estefanía anuncio

Voz 0133 03:52 los diez detenidos en el Centro de Estancia Temporal de Ceuta se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil a espera de pasar a disposición judicial después de que fuesen detenidos a primeras horas de la mañana por orden del Juzgado número cinco de la ciudad son los cabecillas del salto protagonizada por más de seiscientos inmigrantes de origen subsahariano que hace un mes entraron a la fuerza en la ciudad provocando heridas a veintidós Guardia Civiles la delegada del Gobierno en Ceuta salvadora Mateos ha dicho hace unos minutos que no va a consentir la delegada del Gobierno en Ceuta salvadora Mateos ha dicho hace unos minutos que no va a consentir que ningún agente de la autoridad que presta servicio en la frontera pueda resultar herido por la acción de los que traten de cruzarla irregularmente

Voz 0228 04:34 el Gobierno de Emmanuel Macron se le abren en esperada vía de agua suministro de Transición Ecológica decidido dimitir sin decírselo si quiera el propio Macron Nicolas Hulot ha anunciado en una radio francesa que Se marcha porque ve que la sociedad actual no tiene remedio sigue dañando al medioambiente Cruyff voy a tomar

Voz 0861 04:49 por primera vez en mi vida la decisión más difícil no voy a seguir en mi puesto no quiero fomentar la esperanza de que ni presencia en el Gobierno al signifique que vamos a la altura de las políticas que se necesita así que he tomado la decisión de dejar goles dúctil vivieron

Voz 0228 05:07 Martes veintiocho de agosto y más en titulares con Isabel Quintana Javier Corbacho

Voz 0978 05:12 el consejero de Fomento de Castilla y León avisó al empresario José Luis Ulibarri sobre contratos de obra pública en conversaciones anteriores Quiñones ofreció al constructor un contrato sin pasar por concurso

Voz 0861 05:22 el Gobierno se reúne esta tarde con Podemos para intentar llegar a un acuerdo para los presupuestos generales sobre la mesa revertir los recortes en sanidad

Voz 0978 05:29 la educación la dependencia y en deportes el Real Madrid va a ejercer el derecho de tanteo sobre Mariano y el hasta ahora delantero del Olympique será en las próximas horas jugador blanco y hoy cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España dos y cinco seguimos

Voz 0861 06:12 qué tal buenas tardes la Comunidad de Madrid defiende el cierre del campo del Rayo porque por encima de todo insisten está las seguridad de los espectadores

Voz 0177 06:22 o lo que cabía hacer es cuando se ve un problema que puede conllevar inseguridad para para las personas José Tomás en las soluciones son posponer un partido en este caso analizar después en las sucesivas fechas porque después hay un partido que se juega que se juega fuera de del campo del Rayo y después al siguiente tenemos un margen para que incluso las obras hayan podido oculta en el presidente

Voz 0861 06:43 a Garrido cree que han hecho lo que tenían que hacer IES cierre aclaran sólo afectaría de momento a un partido de Liga lo que no te del Gobierno madrileño es porque desde dos mil doce el estadio del Rayo que recordemos pertenece a la comunidad no ha pasado de inspección técnica edificios seis años y admite anoche Manu Carreño le preguntó al director general de Deportes Javier Krahe echó balones fuera

Voz 7 07:05 sí efectivamente bueno pues ha habido una serie de circunstancias que provoca el retraso de de la realización de estos trabajos pero bueno en cualquier caso no es cuestión de mirar atrás es cuestión de problema habido retraso ha habido retrasos pero dura

Voz 8 07:16 se ha tenido que haber mucha mucha serio de marrones para que en seis años no se pasa la inspección

Voz 7 07:19 efectivamente pero en cualquier caso estamos en en el en el estado actual y lo que hemos hecho desde el principio desde que está este Gobierno de que esta esta Consejería es tomar Cartagena

Voz 0861 07:28 todo bueno la compra de Madrid tampoco aclarado por qué las obras que se van a intensificar en los próximos días que justifican el cierre no será ligero en junio cuando no había Liga y por tanto no habrían tenido que suspender ningún partido veremos si los plazos se cumplen en la comunidad hoy a Miso que creen y confían en que las obras podrían estar acabadas antes del Rey Alavés Partido de la quinta jornada con siguen los iremos Heriberto de hecho hasta la calle Payaso Fofó frente a las puertas del campo del Rayo hemos sondeado las peñas y a los aficionados ida verdad no están demasiado contentos y hoy Ángel Garrido ha reaparecido y lo ha hecho para pedir disculpas a las familias de los ochocientos alumnos perjudicados en esta vuelta al cole estudiantes afectados por las obras incompletas de sus centros que no van a estar listos a tiempo el presidente madrileño se disculpa pero matiza lo que van a sufrir son dice pequeñas afecciones

Voz 0177 08:23 pequeñas afecciones que como mucho afectara a esos ochocientos alumnos que hablamos en este caso lo digo que los porcentajes son importantes también hablamos del cero coma uno por ciento de los alumnos hablamos de espacios perfectamente acondicionados Éstos Valdebebas concretamente cómo queda San adecuado espacios que quedaban vacíos piensan han terminado las clases para que pueda por supuesto con toda normalidad el iniciales de Solari

Voz 0861 08:45 el presidente ponía un ejemplo el Colegio de Valdebebas hasta allí precisamente seguido y la viceconsejera de Educación con los medios gráficos para mostrarles dónde y cómo van a estudiar esos chavales en este Hora catorce también van a escuchar a los padres de estos alumnos que al final sí han podido visitar también las obras pese que bien nos ha que no habían sido invitados de primeras por parte de la dirección del centro todos hay más noticias que avanzamos ya en titulares

Voz 0542 09:12 la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar casi setecientos mil euros en dos años procedentes de veintidós multas a comercios que vendían alcohol fuera del horario permitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las anulado porque los agentes no identificaron a los compradores según los magistrados eso genera indefensión al comerciante

Voz 9 09:27 el Ayuntamiento determinará en las próximas horas y los vecinos desalojados ayer del número ciento cuarenta y uno de la calle Alcalá pueden volver hoy mismo a sus casas el edificio de trece viviendas fue evacuado ayer de manera preventiva tras sufrir daños durante la demolición del inmueble contiguo

Voz 0542 09:40 el Gobierno central frena la variante de la uno lo cuenta el diario ABC el Ministerio para la Transición ecológica ha pedido nuevos informes sobre la afección acústica en esta vía presidente Garrido ha dicho que espera que este no sea un retraso malintencionado que se ejecute como ese pacto con el anterior Ejecutivo

Voz 9 09:55 a expensas de lo que decida el Gobierno central la consejera de Economía Engracia Hidalgo asegura que ella se está trabajando en los presupuestos del año que viene que de nuevo pactaran con Ciudadanos sólo falta por saber cuál va a ser la senda de déficit que se fija el Ejecutivo

Voz 0542 10:08 en deportes el Real Madrid ejercer el derecho de tanteo sobre el delantero Mariano Díaz jugador que fichó por el Olympique de Lyon en dos mil diecisiete procedente el club ha del club blanco las

Voz 0861 10:24 buscamos a las principales complicaciones en las carreteras madrileñas conectamos con la Dirección General del Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 10:31 buenas tardes a esta hora no encontramos complicaciones en la red principal ni en la secundaria de la Comunidad de Madrid estamos en la recta final de este mes de agosto y estamos viviendo una jornada totalmente apacible despejada tanto en los accesos a la capital como en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos sean prudentes al volante

Voz 0861 10:54 todo bien portada Nos queda conocer el pronóstico del tiempo Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 10:58 buenos días o las temperaturas van a bajar un par de grados respecto ayer de manera que seguir haciendo calor plenamente veraniego Ayerra máximas alrededor de los treinta y siete grados hoy de los treinta y cinco Isidre haciendo sol gran parte de la tarde pero con nubes que incluso darán lugar a algún amago tormentoso chubascos muy aislados en general solo

Voz 0861 11:16 cuatro gotas con rayos y truenos y eso sí

Voz 0978 11:19 Cortés rachas de viento que pueden superar los sesenta kilómetros por hora mañana y pasado bajarán un poco más las temperaturas pero seguirá haciendo calor a finales de semana volverán a subir están escucha

Voz 0861 11:29 dando Hora catorce Madrid en la dirección técnica hoy Marta Galán y Jorge Molina Teresa Rubio en la producción dos de la tarde once minutos Ciudadanos ha registrado hoy la comparecencia del conseller lo de Cultura y Deportes en el primer pleno ordinario para que dé cuentas de lo que está ocurriendo con el campo del Rayo Vallecano Ignacio Aguado cree que el consejero gemelos Santos debe dar muchas explicaciones entre otras cosas por ejemplo porque el Rayo jugó el primer partido de Liga en su propio estadio ahora lo cierran Aguado no entiende qué ha cambiado

Voz 11 12:06 sí

Voz 0771 12:07 bueno el campo del Rayo Vallecano es propiedad de la Comunidad de Madrid por eso no entendemos que autorizara la celebración de ese encuentro cuando las obras no estaban terminadas y cuando es evidente que la seguridad de los espectadores no estaba garantizada por eso desde Ciudadanos vamos a pedir la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid para que no se de todo tipo de explicaciones sobre todo para que nos diga qué va a hacer para que este tipo de incidentes sobre accidentes dentro y fuera de los estadios no vuelvan a suceder

Voz 0861 12:36 pues a la espera de esa comparecencia el Madrid hoy ha vuelto a dar explicaciones que justifican el cierre temporal del estadio del Rayo Vallecano el presidente Garrido ya lo hemos destacado en portada alega que han tomado esta decisión porque por encima de todo está la seguridad de los espectadores y los técnicos desaconsejaban que el campo sigue abierto mientras duren las obras bueno es argumento está claro pero hay dudas no despejadas ejemplo porque el campo del Rayo no ha pasado la ahí de la inspección técnica desde dos mil doce ni tampoco porque estas obras que se van a intensificar en los próximos días no se hicieron en junio lo que habría evitado suspender algún partido de Liga Javier Jiménez Bas qué tal buenas tardes

Voz 0887 13:15 buenas tardes sí preguntas que han quedado sin respuesta aunque no hay que olvidar que el campo pertenece a la Comunidad de Madrid pero esta prefiere echar balones fuera y apuntar directamente a la directiva del Rayo lo decía así la consejera de Economía Engracia Hidalgo portantes trabajar todo Juan

Voz 12 13:29 penado pero lo cierto es que el mantenimiento que se que era responsabilidad del club en los años anteriores no ha sido pues a lo mejor el adecuado lo importante es ver que ahora mismo el tango obras que se están haciendo y todas las modificaciones que se están abordando de justamente para extender esa ITE

Voz 0887 13:44 por ello con las obras sin acabar lo decíamos el cierre de Pola era inevitable Ángel Garrido

Voz 0177 13:49 de hecho o lo que cabía hacer es cuando se ve un problema que puede conllevar inseguridad para para las personas José Tomás en las soluciones son posponer un partido en este caso analizar después creo que lo importante en todo caso es la seguridad

Voz 0887 14:03 desde la Comunidad consideran que hay margen suficiente para que el siguiente partido previsto en el estadio de Vallecas el que le enfrentaría contra el Alavés el veintidós de septiembre se celebre allí

Voz 13 14:13 a partir de ahí iremos viendo pero en principio es que no tiene porque si hiciera el problema

Voz 0177 14:17 habrá ese terminan el quince de septiembre como está previsto

Voz 0887 14:20 en todo caso reiteran todo dependerá de los informes

Voz 0861 14:23 técnicos gracias Javier lo dicho ni el presidente Garrido no la consejera Engracia Hidalgo han aclarado porque el campo el Rayo lleva seis años sin pasar la ITE la como Madrid la propietaria del estadio no asume ninguna responsabilidad por ese retraso lo dejó dicho bien claro anoche el director general de Deportes Javier or caray que echó balones fuera y nunca mejor dicho

Voz 7 14:43 sí efectivamente bueno pues ha habido una serie de circunstancias provocar retraso de de la realización de estos trabajos pero bueno en cualquier caso no es cuestión de mira atrás es cuestión de que a tu problema

Voz 8 14:52 pasó ha habido retrasos pero durante seis años ha tenido que haber mucha mucha serio de marrones para que en seis años no se pasa la inspección

Voz 7 14:58 efectivamente pero cualquier caso estamos en estado actual y lo que hemos hecho desde el principio desde que está este Gobierno consejerías tomar cartas en absoluto en estoy diez meses en las primeras absoluta realizar las obras de la ITV Vallecas estoy al proyecto sale citado ya han comenzado la suele decir

Voz 0861 15:16 bueno esta es la derivada política pero que dicen las peñas y los aficionados del Rayo Vallecano bueno nuestra compañera de Santa María lleva toda la mañana frente al campo rayista ida verdad Adrian bueno no está siendo no están demasiado contentos ni con el club Nico la Comunidad buenas tardes

Voz 1231 15:31 buenas tardes Javier si pues las puertas cerradas desde las que entran y salen solamente obreros y servicios de limpieza e las imágenes de los baños que nos han llegado en condiciones que deja mucho que desear las gradas que desde donde yo estoy ahora que se viven en condiciones también muy afectadas por el paso del tiempo y que ya necesitaba reparación y hasta las pintadas como cerrado por incompetencia Comunidad Autónoma de Madrid presa allí en FP

Voz 0861 15:54 la Liga de Fútbol Profesional culpable

Voz 1231 15:56 es de de estas obras componen la imagen del estadio vallecano y así seguirá siendo al menos hasta mediados de octubre la seguridad del recinto especialmente los temblores de las gradas del estadio

Voz 0228 16:06 me han forzado esta decisión de la Comunidad de Madrid mientras

Voz 1231 16:09 los principales afectados los aficionados nos cuentan su malestar con la gestión de estas obras

Voz 0177 16:14 es un desastre lo ahora no sabemos cómo va a quedar la situación pero el equipo va a partir en

Voz 14 16:21 con un déficit importante ahora que vamos a tener de momento un partido menos vamos los últimos vamos a tener que jugar fuera

Voz 0177 16:27 montón de partidos cuánto vamos a tener que remontar

Voz 0861 16:30 es una vergüenza que está dando el pero es el presidente cuarto lo de esto

Voz 15 16:36 abrazados todo está por fuera roto

Voz 1231 16:40 de momento el partido de este sábado ante el Athletic queda aplazado Se está estudiando qué hacer con los dos partidos siguientes en el estadio ante el Alavés y el español

Voz 0861 16:48 gracias Adrian Moss hemos escuchado al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha agotado ya sus vacaciones Ángel Garrido ha reaparecido hoy y lo ha hecho en la víspera de sus primeros cien días de gobierno a quién le toca decidir quiénes los candidatos es la dirección nacional yo he dicho siempre vamos a ver

Voz 16 17:04 eso no toca ahora pero absolutamente para nada eso llegar

Voz 0861 17:07 en su momento invocar al presidente lógicamente sujeta persona que crea que mejor puede representar los intereses del Partido Popular en Madrid y soy yo seré yo sino días después seguimos sin saber si repetirá hoy le han vuelto a preguntar pero sigue sin mojarse

Voz 0177 17:21 es una decisión que compete al presidente nacional y la directiva nacional y así se hará como se va a hacer en todos y en todos los casos que esperaremos a a esa decisión a mí me han preguntado muchas veces a mi me gusta ser presidente de la como Madrid sí me hace ilusión Si tengo proyectos sí pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto compete al presidente nacional que es el que tiene que quiere decir último

Voz 0861 17:41 bueno que Garrido quiere no hay duda y mientras en Génova siguen deshojando la margarita Garrido sigue dispuesto a demostrar que puede ser un buen candidato hoy ser

Voz 0228 17:48 de hecho pecho por su gestión en estos

Voz 0861 17:50 no es cien días e incluso amplía su exitoso balance a los tres años de legislatura incluida la etapa de Cifuentes con ese espíritu Garrido afrontará en dos semanas su primer Debate de Estado de la Región Sara selva buenas tardes

Voz 0599 18:03 qué tal buenas tardes ni él mismo imaginaba que iba a ser

Voz 1315 18:06 presidente lo que puedo asegurarles señorías

Voz 17 18:08 es que nunca esperé protagonizar este debate de investidura y creo desde luego que no sólo yo porque estoy convencido de que han sido muy pocos los ciudadanos que esperaban una legislatura

Voz 1315 18:20 tal y como la estamos viviendo ahora Garrido está dispuesto ya lo han escuchado dice que tiene ganas aunque sabe que no las ha tenido todas consigo

Voz 0177 18:26 una vez que ha habido una situación complicada de cambio de presidencia la Comunidad Madrid de podía haber habido el temor de que se produjera una cierta inestabilidad aquí hubiera provocado pues también algún deterioro en los índices de confianza económica o social sobre la comida Madrid hoy que tenemos este segundo trimestre de Contabilidad Regional vemos que no solo no es así sino que las cosas han ido a mejor

Voz 1315 18:47 Garrido saca pecho dice que la Comunidad de Madrid está ahora mucho mejor que cómo será encontraron hace tres años y en sus cien días como presidente reconoce que ha continuado con el proyecto de Cifuentes aunque también ha habido cambios

Voz 0861 18:59 no deja de ser una continuación de proyecto

Voz 0177 19:01 que ha habido algunas cosas que se han introducido nuevas que yo creo que ha sido interesantes como la actuación de la Consejería de Justicia como alguna cuestión adicional de mejora en nuestro proyecto de rebaja fiscal en finales

Voz 1315 19:14 también ha guardado en el cajón el estatuto de expresidentes ha aplazado la aprobación de la Ley de Universidades la Lesmes uno de los proyectos estrella de Cifuentes pero sigue manteniendo a dos consejeros reprobados a Carlos Izquierdo y el consejero de Educación Rafael Van que en salpicado

Voz 9 19:28 por el caso máster grafias Sara son las dos

Voz 0861 19:31 diecinueve seguimos

Voz 0861 20:37 en su particular vuelta al cole hoy Ángel Garrido ha definido como pequeñas afecciones y es literal la situación que se van a encontrar los ochocientos alumnos que este año van a empezar el cole con sus centros sin terminar porque las obras no han concluido a tiempo el presidente pido minimiza el problema pero también ha pedido disculpas a las familias afectadas

Voz 0177 20:56 insisto las incidencias son mínimas no obstante a nosotros nos gustaría acertar al cien por cien pedimos por supuesto disculpas porque creo que hay que hacerlo siempre a los padres que se vean afectados porque cuando nos afecta cada uno de nuestros hijos el resto importa menos su portal exactamente el a lo que en lo que afecta a nuestros hijos pero insisto Éstas son las instalaciones donde van a estudiarlo

Voz 0861 21:17 el presente madrileño ponía como ejemplo el colegio Valdebebas centro en el que como saben los alumnos van a tener que estudiar en el comedor salas que han sido perfectamente acondicionadas como clases hoy mismo la viceconsejera de Educación ha guiado a varios medios gráficos para enseñarles el resultado de las instalaciones de primeras en esa visita la Consejería de Educación no había invitado había excluido a los padres que llevan todo el verano reclamando conocer la evolución de esas obras pero al final si algunos padres han podido entrar hemos hablado con ellos parece Javier KO que están satisfechos con lo que han visto buenas tardes

Voz 9 21:48 buenas tardes los padres valor aunque sus hijos no se vean desplazados a otros colegios a través de una solución que ha convertido la sala de profesores la secretaría del centro y parte del comedor en aulas para dar las clases Javier Domínguez portavoz de lampa en declaraciones a Hoy por Hoy Madrid

Voz 21 22:03 la dirección del centro ha hecho un gran esfuerzo sí han puesto digamos materiales de calidad cuanto adecuación de las aulas

Voz 9 22:13 a pesar del esfuerzo esta conversión de espacios va a acarrear algún que otro problema las aulas por ejemplo no tienen aseos por lo que los niños tendrán que utilizar los baños del personal docente con la reducción del comedor los alumnos comerán por turnos

Voz 21 22:27 alrededor de Fazio lo tendrán que hacer varios turnos de comedor con niños tan pequeños tres cuatro cinco años pues no da idea el que tienen que hacer tú no que haya niños como en demasiado pronto o demasiado para rendirle al no

Voz 9 22:42 la fecha de finalización de las obras por contrato es el veintisiete de octubre pero los padres no creen que es

Voz 0228 22:48 ese día esté todo acabado aquí

Voz 21 22:50 sí es una relación personal no soy arquitecto pero hoy hemos estado a saldrá

Voz 0228 22:55 se seguramente no haya aún

Voz 21 22:58 calidad de soy con suerte hasta después de Navidad

Voz 9 23:00 el consejero de Educación anunció que la región hay seis centros en la misma situación que el colegio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas gracias

Voz 0861 23:07 Javier ya hablando de colegios por fin la Consejería de Educación ha decidido retirar el amianto de un colegio un centro en Valdemoro eso sí su Ayuntamiento recela del anunció porque llevan tiempo esperando y no lo han conseguido SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 22 23:21 la Concejalía de Educación de Valdemoro asegurado que estará vigilante ante el cumplimiento de este compromiso por parte de la Comunidad de Madrid tras meses dicen pidiendo la retirada del amianto de este colegio situado en la calle Duque de Lerma el amianto está instalado en el techado de una pequeña casita pabellón en el centro y a primeros de agosto ya se realizaron los trabajos previos a la educación de Valdemoro Nuria Triguero ha confirmado que el compromiso de retirar el amianto entre este jueves y viernes treinta treinta y uno de agosto

Voz 23 23:45 llevamos todo el verano y es que no

Voz 24 23:48 la Comunidad de Madrid quieren recibir entonces a Telefónica y al final lo hemos conseguido que se comprometan con nosotros a retirarlo juegue centros puede no pero que serán jueves tocó el día treinta

Voz 22 24:02 la responsable municipal de Educación ha recordado que aún existe presencia de amianto en dos colegios más en Valdemoro el Nuestra Señora del Rosario Pedro López del Lerena Triguero ha afirmado que aún no ha tenido la suerte de que la Comunidad de Madrid la reciba para tratar la retirada pese a haber mandado informes al respecto del área de Urbanismo dos y veinticuatro

Voz 0861 24:19 ojo al inesperado agujero económico que será abierto a la Comunidad de Madrid una fuga por multas mal puestas Krámnik estación no puede cobrar Se lo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER la Comunidad ha dejado de ingresar casi setecientos mil euros en dos años procedentes de multas impuestas a locales de toda la región por vender alcohol fuera del horario permitido el Tribunal Supremo decía está anulando estas multas más de veinte dos años porque los agentes de policía no suelen identificar a las personas que compró la bebida fuera de horario Alberto

Voz 0055 24:51 en los últimos dos años el Tribunal Superior de Madrid ha tumbado XXII multas que suman en total seiscientos sesenta mil euros y en todos los casos lo ha hecho por la misma razón ni los agentes de policía que observaron los hechos ni tampoco después la Comunidad de Madrid que tramita las sanciones identificaron a la persona que compró las bebidas eso dicen los jueces causa indefensión a los comercios multados porque les quita una prueba fundamental para poder demostrar su inocencia y recabar ese dato es obligación de los agentes de policía la otra cara de la moneda son otras tres sentencias en las que los jueces han confirmado la multa porque en esos casos la policía sí dejó por escrito la identidad del comprador

Voz 0861 25:25 el Gobierno central frena la variante de la A uno la carretera de norte lo cuenta hoy el diario ABC el Ministerio de Transición ecológica ha dado esa orden a la espera de conocer nuevos informes de ambientales sobre el impacto y el nivel de ruido en esa zona sobre ese asunto han preguntado esta mañana también al presidente Garrido evidentemente no le gusta ni un pelo esa noticia haya dicho que espera que este no sea un retraso malintencionado de un gobierno socialista llegó que esto no sea

Voz 0177 25:53 tasó en ningún caso mal intencionado sino fruto de la necesidad de conocer algunos informes pero los hechos está hasta la fecha no demuestran que vayamos por buen camino general entre las son con con el Gobierno de España pero insisto no quiero tampoco ir más allá de esto esperamos que luego de que el ministro ponga en contacto con la consejera unos expliquen a qué se deben esos supuestos retrasos y que en todo caso comprometa la ejecución de esta inversión es importantísima para todos los vecinos de Madrid tienen el bombero

Voz 0861 26:21 el presidente ha sido comedido pero en la zona norte de la región han puesto el grito en el cielo sobre todo a algunos alcaldes del PP como es el caso de Ignacio García de Vinuesa el regidor de Alcobendas que está bastante molestos en de Javi Guerrero para el alcalde de Alcobendas Ignacio Mercedes Vinuesa frenar el proyecto una oposición catastrófica hay absolutamente inaceptable del Ejecutivo de Pedro Sánchez el regidor del PP insiste en que este proyecto se ha hablado y tratado durante años con gobiernos de todos los partidos políticos frenarlo ahora supondrá dice perjudicar el desarrollo económico y laboral de la zona pero también a las personas que se atascan en la uno cada día

Voz 1786 26:56 absolutamente catastrófica es decir que ahora de nuevo tengamos que escuchar que por no sé qué asuntos de protección de aves por no sé qué asuntos de impacto acústico los miles miles de vecinos de todos los pueblos del norte de Madrid en Nos encontramos ante de nuevo un frenazo es absolutamente inaceptable que este Gobierno se plantea ahora tener que estudiar algo que debería haber estado estudiando desde hace mucho tiempo

Voz 0861 27:26 García de Vinuesa ha anunciado que movilizar a todos los ayuntamientos de la zona norte para que el Ejecutivo de Sánchez rectifique lo antes posible recordemos que el municipio vecino de Sanse gobernado por el PSOE en coalición con Ganemos con el cambio de Gobierno pidió al nuevo ministro de Fomento impulsar una solución para la uno que no afectar al medio ambiente ni a la calidad de vida de los vecinos en concreto en las urbanizaciones de San Sebastián de los Reyes ya desde los deportes terminamos hoy con una recomendación cultural una obra arriesgada y provocadora en el teatro Pavón Kamikaze los actores interactúan con los espectadores a quienes piden que se mojen sobre el concepto de la Epístola gracia un sistema en el cual sólo pueden ejercer el derecho a voto aquellas personas formadas y con un concepto más responsable de su propio voto lo interesante es que en este caso el público tiene en su poder la decisión de si continúa o no la función Marta García

Voz 25 28:15 la pregunta es que la democracia

Voz 0861 28:18 un hombre un voto la democracia tal como la entera

Voz 1513 28:21 memos pero en esta versión libre de Un enemigo del pueblo de Ibsen Alex Rigola confronta el axioma clásico con las preguntas que lanza al patio de butacas sobre el sufragio universal la libertad de expresión o la ausencia de crítica de una compañía de teatro como el propio kamikaze para no cuestionar al Gobierno que le concede

Voz 0228 28:39 eso menciones el público vota en incluso

Voz 1513 28:41 decide si la representación se llevará o no va a cabo alegre llegó habla de ética

Voz 26 28:46 que estamos constantemente con ese miedo en tu trabajo cuando es una pequeña injusticia que se produce callas porque te estás jugando tu puesto de trabajo como puedo pedir yo a los demás que cumplan cuando yo estoy continuamente negando mi propia ética

Voz 1513 29:03 quiénes son la mayoría los ignorantes o los inteligentes se pregunta los actores esta obra que agregó la pone en pie casi un año después de dimitir como director de los Teatros del Canal tras la actuación policial del Gobierno del PP el uno de octubre

Voz 0861 29:19 y terminamos con los deportes hijo noticias Andoni del altar de la Torre qué tal buenas tardes

Voz 27 29:23 buenas tardes Mariano Díaz va a ser jugador del Real Madrid las próximas horas tras mantener conversaciones durante toda la mañana con el futbolista el Real Madrid y tras una oferta del Sevilla ha decidido ejercer el derecho de tanteo sobre el ariete del Olympique de Lyon del que tiene el treinta y cinco por ciento de los derechos la temporada después del de venderlo el Real Madrid lo comprará una cifra cercana a los veinticuatro millones de euros y reforzará así la delantera en Getafe han presentado a la tal Dimitri Faulkner y el Leganés anunció la salida de Pires proceden al Benfica y la cesión del ucraniano frente el Real Madrid

Voz 1 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 0228 30:19 qué tal buenas tardes inicio del curso y reinicio del cruce de mensajes y advertencias entre el Gobierno central y el de Cataluña el ministro del Interior ha recordado en una carta a la Generalitat que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que se va a hablar de ese asunto en la futura reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña seguridad y orden público que la oposición asegura que están en peligro después de las identificaciones de personas que retiraban lazos amarillos en Cataluña mientras tanto el guber dice que entra dentro de lo normal que los Mossos piden hombre apellidos El Sartori portavoz del Gobierno catalán hace unos minutos la actúa sedada

Voz 15 30:53 has famosos escuadra a la actuación del

Voz 1292 30:55 no puede los Mossos d'Esquadra para identificar personas que puedan ir encapuchadas ha pasado siempre no es algo nuevo actúan de esta forma en la que la Fiscalía esté monitorizado la actividad de los Mossos d'Esquadra me parece que tendrían que dejar de trabajar que no tendrían que poner en el punto de mira a la gente que está trabajando en la calle de noche velando por la seguridad de todos los ciudadanos las ahora tan datos por Ciutadans

Voz 0228 31:16 el cruce de mensajes y las apelaciones del PP y de Ciudadanos que piden Acciona la Fiscalía o amparo al Defensor del Pueblo respectivamente coinciden con la presencia de Pedro Sánchez en Chile no ha contestado a estos últimos intercambios de mensajes pero sí que esta pasada noche ha asegurado que defender al juez Llarena en Bélgica es defender al Estado

Voz 0861 31:32 no es una cuestión

Voz 5 31:34 entre defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado es lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional que esta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional horas

Voz 0228 31:54 catorce por lo demás la Guardia Civil ha detenido en el Centro de Estancia Temporal de Ceuta a diez de los más de seiscientos inmigrantes que a finales de julio saltaron la valla para acceder a la ciudad autónoma detención que viene acompañada de la acusación de pertenencia a organización criminal lo que puede conllevar penas de hasta ocho años de cárcel para los delitos más graves la delegada del Gobierno en Ceuta avisa de que esta respuesta respuestas la primera pero que se repetirá si hace falta el Salvador

Voz 25 32:18 lentamente agrediendo y que va a recibir la misma

Voz 28 32:26 el mismo pago vamos no estamos dispuesto

Voz 25 32:30 que es un pase

Voz 28 32:33 alguna desgracia en la frontera eh entonces todo el que bien ganan en plan violento y por supuesto no lo vamos a consentir

Voz 0228 32:41 es martes veintiocho de agosto y más en titulares con Carlos Cala y Javier Corbacho

Voz 0978 32:47 el lehendakari Iñigo Urkullu asegura que la ponencia de autogobierno acordada entre PNV y Bildu es un texto inicial que hay que ensanchar para que tenga recorrido institucional Urkullu mantiene su objetivo de contar con un calendario para las transferencias pendientes

Voz 0804 32:58 el ámbito del autogobierno se ha abierto una nueva vía de relación con el Gobierno español contamos con un grupo de trabajo bilateral nuestro objetivo es contar con un calendario de trabajo concreto para el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika

Voz 0228 33:14 la eliminación del copago el Ministerio de Hacienda

Voz 0978 33:17 podemos van a tratar de avanzar esta tarde en una reunión para hablar de presupuestos hacia la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas Queda por concretarse cómo se traduce esto en la práctica ya que pensionistas afectaría realmente por la justicia universal el Gobierno ha puesto en marcha una comisión para recuperar la jurisdicción universal una herramienta en manos de los jueces que el PP desactivó y que permitía a juzgar casos de lesa humanidad Manuel hoy es uno de los expertos de esa comisión

Voz 23 33:38 nosotros lo que vamos a hacer es estudiar todas las propuestas que hay en función de eso pues tratar en mejorar en la medida que la capacidad a nos lo permita nuestro asesoramiento técnico todo lo que pueda

Voz 0978 33:51 esta conversación el empresario José Luis Ulibarri relacionado con la trama enreda verá le contó a su hija que el consejero de Fomento de Castilla y León informó de que iban a salir varias obras buenas el consejero Suárez Quiñones aparecía en otra grabación en la que ofreció un contrato público Oliva Reed sin pasar por un concurso tendrá que dar explicaciones en una comisión de investigación Luz de las mujeres Gobierno ha presentado al Observatorio para la salud de la mujer que ya fue creado en tiempos de Aznar aunque dejó de funcionar por los recortes durante la crisis busca detectar los problemas de salud que afectan específicamente a las mujeres Carmen Montón ministro de Santos

Voz 29 34:20 lo que queremos es introducir y fomentar la perspectiva de género en las políticas sanitarias también en la formación ya le investigación

Voz 0228 34:32 por abusar de una menor la Fiscalía de Menores en Cáceres

Voz 0978 34:34 está investigando una supuesta agresión sexual a una menor por parte de otros tres menores los presuntos agresores han quedado en libertad con una orden de alejamiento de la víctima sin comunicarlo el ministro francés de Ecología anunciado su dimisión durante una entrevista sin saber sin haberlo comunicado antes al presidente Macron ni tampoco al primer ministro Nicolas Hulot moción ha dicho el sigue al verse incapaz porel y por la sociedad en su conjunto de cambiar el modelo que está destruyendo el medio ambiente y ha muerto el historiador Josep Font

Voz 30 35:00 los fines de los años setenta si son los años en que hay unos máximos niveles de igualdad en que salarios y productividad crece paralelamente considerado uno de los

Voz 0978 35:11 traidores más prestigiosos de España especialista en historia contemporánea los modelos de transición del Antiguo Régimen al capitalismo fue expulsado de la universidad durante el franquismo militó en el PSOE fue distinguido con la Cruz de Sant Jordi el Premio Nacional la trayectoria profesional y artística

Voz 0228 35:24 las tormentas llegan esta tarde algunas zonas del este del país

Voz 0978 35:27 por lo general sigue el calor previsión del tiempo Jordi Carbó el sol luce ahora mismo en gran parte del país después de una mañana con tormentas en el noroeste de la península pero en breve justamente en Galicia volverán a formarse tormentas después iban recorriendo prácticamente todo el Cantábrico al final alcanzará en el País Vasco pero aquí antes de que lleguen las tormentas mucho calor como en el resto del país si bien bajan un poco las temperaturas en general el ambiente será plenamente veraniego en gran parte del interior peninsular sobre todo cerca de puntos de montaña durante la tarde y hasta primeras horas de la noche se irán formando tormentas localmente con granizo especialmente cerca del Ebro

Voz 0228 36:01 y también con rachas intensas de viento y sumamos que un estudio científico realizado en China con la participación también de investigadores de Estados Unidos concluye que la exposición a la contaminación reduce nuestra inteligencia y hay que pensar que ocho de cada diez personas en el mundo viven grandes ciudades Sonia Ballesteros m

Voz 1913 36:16 estudio han participado veinte mil personas sometidas a distintas pruebas de lenguaje aritmética a lo largo de cuatro años según los investigadores al comparar los resultados con los registros de contaminación por dióxido de nitrógeno azufre se pone de manifiesto que la contaminación ha reducido la capacidad cognitiva de todos los participantes según han explicado los autores cuanto más tiempo estaba lejos en respuesta al aire contaminado mayor era el daño a la capacidad verbal y matemática se ha demostrado también que el efecto negativo es mayor en los hombres que las mujeres y las personas con menos nivel educativo los investigadores calculan que se puede llegar a perder el conocimiento adquirido a lo largo de varios años de educación en resumen respirar aire contaminado no sólo dañan nuestros pulmones también nos hace menos inteligentes

Voz 0228 36:58 la dirección técnica de Jorge Molina le Marta Galán y con Isabel Quintana en la producción una pausa vamos con

Voz 31 37:31 en Carrefour Hipercor punto es queremos celebrarlo con ofertas imbatibles por eso hasta el veintinueve de agosto crisis de cinco kilos de patatas para que recurra por cuarenta céntimos el que ir y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a seis euros

Voz 15 37:45 noventa en Carrefour patrocinador principal

Voz 0228 37:51 el Gobierno ha recordado hoy a la Generalitat de Cataluña que la seguridad es competencia exclusiva del Estado responde así a los últimos acontecimientos relacionados por ejemplo con la identificación de personas que retiraban lazos amarillos y la Generalitat por su parte acaba de responder diciendo que esto lo normal y que en Cataluña no pasa nada lo primero la carta que el ministro Fernando Grande Marlaska enviada al conseller de Interior el Gobierno catalán consideraba que en la futura reunión

Voz 0861 38:14 de la Junta de Seguridad de Cataluña no se debe

Voz 0228 38:16 hablar del orden público hoy Marlaska les recuerda que esa competencias del Estado amplía Javier Álvarez

Voz 0689 38:21 Grande-Marlaska ha defendido en una carta remitida al consejero de interior que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que por tanto durante la próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña se abordarán todos los temas

Voz 0861 38:31 necesarios para hacer el análisis general de la seguridad

Voz 0689 38:34 la pública en esa región en consecuencia el ministro del Interior está advirtiendo a la Generalitat que el asunto de los lazos amarillos es un asunto que incumbe a todos

Voz 0861 38:42 Innova a quedar fuera del debate esta carta

Voz 0689 38:45 que la oratoria del ministro Marlaska sale al paso de las manifestaciones del consejero catalán quién también por carta con membrete venía a decirle al ministro que el tema de los lazos amarillos no se iba a tocar en esa junta de seguridad porque la convivencia de los espacios públicos en Cataluña es exclusiva de los Mossos d'Esquadra por ahora se trata sólo de un cruce epistolar de propuestas porque todavía no hay fecha para la reunión aunque el orden del día que se mantiene por parte de Interior en no de Marlasca se muestra convencido de que todo lo asumible en términos de legalidad facilitará un acuerdo en beneficio de la ciudadanía catalana

Voz 0228 39:16 como decimos el Gobierno catalán niega que haya violencia en esa comunidad y niega también que haya nada extraño la actuación de los Mossos d'Esquadra que identificaron a personas que retiraban lazos amarillos a pesar de que la fiscalía investiga el asunto y la portavoz del Gobierno catalán ha enmarcado esa acción dentro de la actuación habitual cotidiano

Voz 9 39:32 la de la policía autonómica Barcelona Porro

Voz 3 39:34 el Govern considera que lo normal es que los Mossos respondan ante avisos de posibles situaciones de violencia o actividades potencialmente delictivas en este sentido la portavoz el sarta de ha criticado que la Fiscalía está investigando el cuerpo opina que eso es poner a los agentes el eslabón más débil de la cadena en el punto de mira de la opinión pública harta de afirma que las competencias en convivencia son exclusivas de la Generalitat ya ha negado que haya violencia en Catalunya salvo algunos casos anecdóticos que no representan dice ni el independentismo ni al no independentismo ya ha querido lanzar este mensaje de prudencia

Voz 15 40:05 sí que pedimos que a todo el mundo el máximo esfuerzo para seguir a manteniendo la actitud pacífica cívica democrática a reivindicativa algunas veces pero siempre dentro de la más escrito

Voz 0978 40:20 Clos a Bolsa respeto

Voz 15 40:23 a las libertades de todo el mundo ha de la sociedad catalana

Voz 3 40:27 en este sentido el Govern no tiene inconveniente en hablar de convivencia en la próxima junta de seguridad según quiere el ministro del Interior que la periodo por carta aunque para el Ejecutivo catalán ese no es el marco adecuado

Voz 0228 40:37 en este asunto ha centrado el debate político a partir de mediodía el Partido Popular avisa de que va a pedir explicaciones administraciones llamó sus Pablo Casado

Voz 4 40:45 así que los Mossos tiene nuestro respeto si cumple la ley pero si sus mandos políticos insta a la que la incumplan tomaremos las medidas legales oportunas para que sus mandos políticos

Voz 0861 40:57 puedan tener responsabilidades imparable

Voz 4 41:00 la policía autonómica cumpla acoso

Voz 0228 41:02 danos también se suman su caso apela al Defensor del Pueblo quiere pedir amparo por las actuaciones del Gobierno catalán Albert Rivera

Voz 0040 41:08 no queremos una televisión de Torra sino una televisión de todos los catalanes como no queremos una policía política de Torras en una policía autonómica de todos los catalanes como no queremos un Parlament de Torras sino un Parlamento que respete las leyes y que sea de todos los catalanes vamos a hacer una ofensiva de defensa de las libertades constitucionales de los catalanes en todas las instituciones del Estado

Voz 0228 41:31 el y mientras tanto el presidente del Gobierno está en Chile Pedro Sánchez ha zanjado allí el debate sobre la posición del Gobierno respecto a la defensa del juez Pablo Llarena de cara a la cita que tiene con la Justicia de Bélgica dentro de justo una semana ha dicho el presidente del Gobierno que es una cuestión de Estado ha centrado sus argumentos en todo caso en que el objetivo del Ejecutivo es la defensa de la jurisdicción española Sánchez por cierto ha dicho también que va a llevar el Consejo de Ministros antes de final de año tanto a Cataluña como Andalucía a esta hora se está reuniendo con empresarios en Santiago de Chile Llesta el enviado especial

Voz 0806 42:01 buenas tardes hola buenas tardes el presidente del Gobierno evitó anoche la ambigüedad e intentó en su primera comparecencia pública en América Latina zanjar el debate

Voz 5 42:10 no es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado es lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional desde luego el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado

Voz 0806 42:29 aprovechó además Pedro Sánchez para respaldar a la fiscalía en su acción sobre los Mossos en Cataluña fueron declaraciones que hizo en el Palacio de la Moneda con el presidente Sebastián Piñera al lado ambos reafirmaron la voluntad de España de Chile de seguir colaborando porque son muchos los intereses compartidos de hecho esta misma mañana está manteniendo Pedro Sánchez un desayuno vetar abajo con empresarios españoles que trabajan aquí y ahí están varias de las principales constructoras de nuestro país además de grandes firmas de ingeniería de consultoría o editoriales tiene el presidente por tanto una intensa mañana de trabajo aquí en Santiago de Chile con una parada especialmente emotiva para él eso nos cuentan en su equipo porque va a ir a la residencia de la senadora Isabel Allende donde está intacto el despacho de su padre del presidente Salvador Allende

Voz 0228 43:16 el Partido Popular ha pedido al Gobierno que cese a la ministra de Justicia por los matices y cambios de postura respecto a la defensa del juez Llarena apuntado en esa dirección la portavoz del PP

Voz 0978 43:24 el Congreso de unos mostrarla exigimos

Voz 1448 43:26 disculpas públicas al juez Llarena y también el cese inmediato de la ministra de Justicia por los grandes bandazos están dando en la defensa no sólo después de arena sino la defensa del Estado de Derecho ID nuestra jurisdicción en el ámbito no de los juzgados internacional

Voz 0228 43:46 el lehendakari Iñigo Urkullu por su parte ha iniciado hoy el curso político desde Euskadi sigue llegan un discurso tranquilo en el que el Gobierno vasco pide la conformación de un calendario de diálogo para seguir avanzando en la gestión de las trasferencias pero también ha hablado de Cataluña Urkullu ha dicho que él no hubiera pagado como presidente la defensa del juez Llarena y cree que algunos ex dirigentes catalanes presos deberían ser pues los en libertad informa Eva Domaica buenas tardes