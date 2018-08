Hora 14 (29/08/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:19 buenas tardes uno de los expertos que redactó el informe que en el año dos mil once recomendaba que el Valle de los Caídos tuviera nuevo significado a la que el Gobierno finalmente Novo allí no vaya impulsar que sea un centro para la memoria histórica el Gobierno propone que el Valle de los Caídos se convierta en un cementerio civil es un matiz que ha dado hoy Pedro Sánchez aspecto a la posición que venían manteniendo el PSOE y los propios socialistas propusieron hace unos meses que se Mausoleo tuvieron nuevo significado como Centro de la Memoria basándose en ese informe algo que ahora Sánchez descarta Francisco Ferrándiz que es investigador del CSIC dice que ha pasado el tiempo que se pueden hacer nuevas lecturas y por tanto que esta decisión del Gobierno puede ser positiva acaba de hablar con él Adela Molina

Voz 0011 00:58 Fernández cree que la propuesta que hice esa comisión de expertos para el Valle de los Caídos R significar lo como lugar para la memoria está superada siete años después irrealizable considera sensata la idea planteada por el presidente del Gobierno de renunciar a ella dejar el monumento como cementerio civil

Voz 0801 01:12 yo creo que tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la verificación de nacional catolicismo no desde el punto de vista

Voz 3 01:23 con tanto que he tenido con ellos las víctimas

Voz 0801 01:25 el franquismo no es una forma de conectar las un monumento está naturales

este antropólogo social recuerda que el informe de dos mil once recomendaba a declarar los enterramiento

Voz 2 01:34 son cementerio público especial congestión del Estado además

Voz 0011 01:36 subraya que debe ser prioridad analizar el estado de las criptas y establecer un protocolo para la exhumación de las víctimas

Voz 2 01:43 bueno es elocuente a hacer a esta hora la jueza del caso del trasplante de hígado de El ex futbolista del Barcelona Eric Abidal acepta la personación de la Abogacía del Estado se inclina por reabrir ese caso información de Jordi Martí

Voz 0985 01:55 sí se inclina por reabrir el caso el trasplante del hígado de vital según fuentes jurídicas y de hecho ha admitido como decías la personación del ex presidente del Barça Sandro Rosell la del actual secretario técnico del club Eric Abidal Illa de la Abogacía del Estado para representar a la Organización Nacional de Transplantes los indicios que han llegado la magistrada por parte de la Fiscalía apuntan a presuntos delitos de tráfico de órganos y falsedad documental especialmente a partir de la discordancia documental por una certificación sospechoso en el registro civil de la que no ha trascendido el de ETA

Voz 2 02:25 ya gracias Jordi la policía ha detenido al hombre que presuntamente agredió a una mujer que recogía lazos amarillos el pasado fin de semana en Barcelona Se le acusa de un delito de odio y de otro de lesiones y también sobre Cataluña esta mañana hemos hablado en Hoy por hoy con el ciudadano que descubrió la traducción errónea de las palabras del juez Pablo Llarena esa traducción equivocada en la que se basa la denuncia que los ex dirigentes independentistas han presentado contra él en Bélgica según esta persona es difícil pensar que fueron fallo inocente

Voz 4 02:51 es extremadamente improbable es mucho más fácil traducir esa frase bien que hacerlo de la manera que lo hiciese porque no es que esté mal traducida el texto resultante es correcto ajustar bien bicho precisamente que ellos hubieran querido decir o hacerle decir al magistrado de lo contrario de lo que dijo es exactamente eso lo que hubieran puesto

Voz 2 03:07 el ministro del Interior ha comparecido en el Congreso para hablar de inmigración o de la política penitenciaria en el primer caso Fernando Grande Marlaska ha destacado el incremento de hasta un ciento veinticinco por ciento este año la llegado de personas por el Mediterráneo también que se va a seguir actuando contra quienes accedan a territorio español con violencia sobre el segundo tema acusa al Partido Popular de incitar al odio usando con malas artes el traslado de presos al País Vasco y acaba de responderle Pablo Casado

Voz 1266 03:31 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se disolvía flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de

Voz 2 03:48 este partido ha enterrado a casi treinta de los nuestros a manos de la banda criminal asesina sanguinaria ETA yo no voy a tolerar un ministro Interior quería que nosotros inocula vamos hoy es miércoles veintinueve de agosto y más en titulares con Isabel Quintanilla Javier Corbacho

Voz 5 04:04 serio está apuntando en la SER las ambulancias hubiese la Comunidad de Madrid pesan más de lo debido sus conductores denuncian que esto es peligroso a la hora de frenar o coger cubos la Guardia Civil investiga Mayer que Barcelona una empresa acusada de pedir cuantiosas señales a particulares por unas viviendas que no existían hay un detenido por supuesta estafa y blanqueo de capitales la oposición tiene Monforte de Lemos Lugo a un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja cuando los agentes llegaron al domicilio el varón si habían cerrado con la adolescente que discapacitada la Policía Nacional desmantele Mauritania una organización dedicada al tráfico de personas hacia España en cayucos los cuatro detenidos confesaron que planeaban el envío de otra embarcación a Canarias el Gobierno de Venezuela impedirá acceder a sus cuentas bancarias a los que abandonen el país sino dicen a donde se dirigen el Ejecutivo pretende así frenar el éxodo masivo de venezolanos la ONU denuncia que la represión en Nicaragua obliga a huir del país según Naciones Unidas el Gobierno de Ortega cometido asesinatos violaciones torturas y detenciones arbitrarias deportes el jugador de la Real Sociedad Racing Manolo y Reche anuncios sobre tierra por las lesiones de los últimos cuatro años y hoy quinta etapa de la Vuelta Ciclista España con ciento noventa y ocho kilómetros y dos puertos de montaña

Voz 0861 05:35 nace qué tal buenas tardes y un coche pesa más de lo permitido tarda más en frenar coge peor las curvas evidentemente multiplica el riesgo de sufrir un accidente y pone en peligro a quiénes van dentro pues eso mismo lo que es lo que está ocurriendo con las ambulancias UVI del Summa lo denuncian los propios trabajadores

Voz 8 05:54 si el son notó muchísimo la sobrecarga de este hombre las curvas lo que se va a la hora de frenar que como deberían en las costas se queda

Voz 9 06:05 todo esto lleva a que haya bastantes accidentes por suerte no graves bueno pues es como una ruleta rusa hasta ahora no ha habido graves el día que haya un accidente grave igual nos lamentamos y esto nos pone en compromiso día a día a los a los trabajadores

Voz 0861 06:25 trabajadores técnicos del Summa quiénes hemos distorsionado la voz por miedo a represalias laborales

Voz 5 06:31 hemos estado con ellos y hemos verificado los papá

Voz 0861 06:34 tres de las ITV es que han pasado ellos mismos para demostrar que las ambulancias que conducen pesa más de lo permite

desde dos mil catorce La plantilla del Summa denunciado estos problemas a la dirección en dos mil dieciséis de hecho la Guardia Civil multó a una de estas ambulancias porque excedía el peso máximo autorizado la Consejería de Sanidad niega el problema y el presidente Ángel Garrido cree que todo está en regla

Voz 6 07:06 a ustedes vicio a los no negó

Voz 9 07:08 siempre que hubiese ningún problema

Voz 0861 07:11 desde dos mil catorce La plantilla del Summa denunciado estos problemas a la dirección en dos mil dieciséis de hecho la Guardia Civil multó a una de estas ambulancias porque excedía el peso máximo autorizado la Consejería de Sanidad niega el problema y el presidente Ángel Garrido cree que todo está en regla

Voz 0177 07:28 eh este asunto de que de hace dos años han pasado la ITV inspecciones técnicas ciclos tan correctamente ir más allá de su propia Consejería llama Guardia Civil para que hiciera su propio mediciones y se ha confirmado que están en perfecto estado por lo tanto poco hay que añadir sobre eso es posible que en el que hace dos años hubiera algún incidencia que en todo caso nosotros formado en ninguna sanción pero hoy por hoy insisto todas las ambulancias están conformes

Voz 0861 07:49 la legalidad monos choque de versiones que no es casual los trabajadores denuncian ahora esta situación porque no entienden cómo puede ser que con el rosario de problemas que está sufriendo en el día a día con estas ambulancias la Comunidad de Madrid acaba de prorrogar el contrato con la actual empresa por nada menos que un millón y medio el suba que por cierto ha dado y sigue sin tener director de gestión la Consejería de Sanidad no ha cubierto la vacante aún después de que el anterior director fuese cesado en pleno mes de agosto por cierto hablando es suma de sus trabajadores hoy han vuelto a dar todo un ejemplo de profesionalidad

Voz 2 08:24 han conseguido con éxito que una madre hallado al

Voz 0861 08:26 Luz en ambulancia de camino al hospital de Móstoles así lo ha relatado el portavoz del uno uno dos Javier Chivite

Voz 10 08:33 a la altura de la localidad de Navalcarnero el trabajo de parto ayer inminentes estaba produciendo el alumbramiento de la placenta ahí el explosivo han tenido que parar la ambulancia que se produjera definitivamente el expulsó aquí han seguido el camino hasta el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles donde ha quedado ingresado

Voz 0861 08:50 tanto la madre como el niño están perfectamente y en el Corredor del Henares se avecina un nuevo conflicto laboral que puede acabar ojo con ciento cincuenta personas en la calle trabajan para la empresa Transcont con sede en San Fernando de Henares la compañía justificó los despidos porque uno de sus principales clientes la multinacional Orange quiere prescindir de varias campañas relacionadas con la retención de clientes Manuel González es miembro del comité de empresa

Voz 11 09:17 del posee una normativa que está justificaba la expulsión de la empresa ciento cincuenta o más tantas horas como suplente

Voz 0861 09:25 tras años pero bueno del equipo

Voz 11 09:28 no hay motivo y con el único en absoluto creemos que ese es el motivo

Voz 2 09:39 hay más noticias

Voz 0861 09:40 estamos ya en titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 2 09:42 así casarse Alba nueva agresión machista

Voz 1315 09:45 en Madrid la Policía Municipal ha detenido a un chico de dieciocho años por agredir a su pareja en plena calle en el barrio de Villaverde también han detenido al hermano del joven que intentó evitar la detención pegando a los agentes la víctima además justificó a su agresor diciendo que actuaba movido por los celos

Voz 0887 09:59 metro acelera su plan de de Sami montado estaba previsto que los trabajos terminará el dos mil veinticinco y ahora aseguran lo harán a finales de dos mil diecinueve los sindicatos se felicitan por ello pero aseguran que estas tareas llegan tarde dudan de que realmente puedan eliminar el amianto de toda la red el año que viene

Voz 1315 10:16 Ciudadanos dice que aunque hoy voluntad la negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid será dura difícil el presidente Ángel Garrido por su parte dice que está convencido que llegarán a un acuerdo y confía en seguir contando con la alianza de la formación naranja

Voz 0887 10:28 en los deportes a la espera de que se haga oficial el fichaje de Mariano por el Real Madrid el club blanco busca salida para Borja Mayoral ante las numerosas ofertas que tiene el delantero encima de la mesa

Voz 0861 10:45 a esta hora de la tarde como siempre buscamos las principales complicaciones en las carreteras madrileñas conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 10:52 buenas tardes afrontamos la recta final de este mes de agosto con una jornada apacible en la red de carreteras de la Comunidad a esta hora tan sólo tengan precaución en la M50 ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Alcorcón en sentido a la A42 en el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con total

Voz 0861 11:12 normalidad miramos también al cielo pronóstico para las próximas próximas horas Jordi Carbó cuéntanos hoy les

Voz 0978 11:17 pero tú les suben menos que las últimas jornadas pero igualmente la tarde se presenta calurosa con ambiente de pleno verano pasaremos de los treinta grados en todas las poblaciones en Gran

Voz 0861 11:26 parte del área metropolitana y al sur de la comunidad más

Voz 0978 11:28 es alrededor de los treinta y tres grados y empiezan a crecer nubes en puntos de montaña como mucho darán lugar a algunas gotas en el resto pocas nubes durante la tarde y la próxima noche durante unas horas el viento del norte va a soplar fuerte algunas rachas serán de más de cincuenta kilómetros por hora

Voz 0861 11:44 están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Coke peinado y Jorge Molina Teresa Rubio

Voz 1266 11:48 en la producción

Voz 1266 12:17 hora catorce Madrid

Voz 0861 12:20 nos vamos antes de nada con esa noticia que les hemos adelantado aquí en la ser noticia que afecta a las ambulancias Ubis del Summa estos vehículos

Voz 2 12:29 según han verificado sus propios técnicos

Voz 0861 12:31 incumplen están incumpliendo de forma sistemática las normas de tráfico porque superan el peso máximo autorizado por ley Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1933 12:40 el Javier Bueno lo primero antes de nada ahora mismo por ley

Voz 0861 12:43 el contrato la mano cuál es el límite máximo que pueden soportar estas ambulancias del Summa

Voz 1933 12:46 es la concesión de estas Ubis este dos mil catorce según el pliego de condiciones tenían que tener un peso máximo autorizado igual o superior a los tres mil ochocientos kilos se presentaron tres empresas dos de ellas con vehículos de cuatro mil quinientos kilos y la tercera con coches de tres mil ochocientos fue con esta oferta la más barata con la que se quedó el suma el caso es que en dos mil dieciséis la Guardia Civil para una de estas hubiesen carretera y le ponen una multa por llevar un sobrepeso de doscientos cinco kilos lo que hacen tenencia es pedir a la Dirección General de Industria que con valide con el aval del Carrocera de la adjudicataria el contrato de una subida de peso a cuatro mil cincuenta kilos que es lo que por ley deberían pesar como máximo estas Ubis en esto

Voz 0861 13:27 momentos de la Consejería de Sanidad dice que todo está en regla que han pasado sin problemas todas las inspecciones de la ITV pero estas ambulancias Teresa en el día a día ese sobrecarga mucho más con pacientes y con todos los equipos sanitarios y es ahí cuando exceden el peso máximo autorizado

Voz 1933 13:41 lo que lo que creen los trabajadores es que cuando el SUMMA realiza las inspecciones lo hace con menos materiales dentro del vehículo que los que ellos llevan normalmente por eso se decidieron hacer las suyas propias porque no se lo creía

Voz 14 13:52 el encargado de hacer varias pesadas montón de pesadas centros de ITV en todas todas las pesadas los vehículos han ido sobrecargados os ha pasado los límites pero no un poquito pasados por cientos de kilos

Voz 15 14:10 les hemos enseñado los impresos con los excesos de eso si no lo niega la conclusión que hemos llevado que cuando ellos hacen un pesaje en una ITV le quitan peso sino es imposible

Voz 1933 14:24 en la redacción tenemos los informes de las diferentes estaciones de ITV que justifican lo

Voz 0861 14:28 dicen los trabajadores las quejas de los propios trabajadores no eran infundadas ya lo hemos comentado ya en dos mil dieciséis La Guardia Civil puso una multa por exceso de peso a una de estas ambulancias evidentemente esa sobrecarga Teresa tiene consecuencias serias y graves a la hora por ejemplo de conducir los propios técnicos llevan tiempo sufriendo el hecho

Voz 1933 14:46 pedido los datos de siniestralidad a la Gerencia para confirmar sus sospechas pero no se los han dado ellos van inseguros la conducción unos dicen se hace muy difícil no podemos olvidar Javier que estamos hablando de un vehículo de emergencias y lógicamente muchas ocasiones se ven obligados a coger velocidades muy superiores a las permitidas

Voz 8 15:02 vuelven las curvas los coches se va a la hora de frenar que no funcionan como deberían en las costas arriba se quedan aparte del desgaste el desgaste de los neumáticos que él tiene un desgaste irregular muy temprano para los vehículos que solo al poco tiempo de venir los vehículos nuevos menor de un año el sistema de suspensión ya estaba deteriorado nuevo

Voz 0861 15:28 pues estas quejas de la plantilla parece que han caído en saco roto cuatro años después dicen los problemas persisten pero Teresa qué solución propone a los trabajadores para evitar este dos problemas

Voz 1933 15:38 eso los evitaría cambiando el vehículo ya te contaba antes que le dieron la concesión a la empresa que llevaba los coches que soportaban menos peso es cierto que se contratos de dos mil catorce es decir del Gobierno de Ignacio González no se le puede criticar a los actuales gestores pero el cargo

Voz 0861 15:52 de los trabajadores vine porque este mismo verano

Voz 1933 15:54 criados de julio sea prorrogado el contrato por un año más in medio millón de euros

Voz 0861 15:58 los bueno hasta aquí la versión de los propios trabajadores ese es el diagnóstico que hacen quiénes día a día conducen estas ambulancias una versión que aún así no se creen en la Consejería de Sanidad que defiende Teresa que todas las ambulancias lo dicho están en regla perfectamente

Voz 1933 16:13 ah si todo está bien los vehículos están homologados y han pasado todas sus inspecciones incluso han llamado a la Guardia Civil nos dicen para que lo corroborar a Enrique Ruiz escuderos el consejero de Sanidad

Voz 0177 16:23 aún así con no sólo con ese dato que era que estaba confirmado que estaban en en el peso adecuado lo que se hizo se llamó a la Guardia Civil de Tráfico que hizo sus mediciones en las propias instalaciones del Samur también de de suma también os decía que estaba que estaba todo correcto por lo tanto nosotros estamos actuando conforme a quién tiene que valorar no lo está diciendo que lo estamos haciendo bien

Voz 1933 16:44 por tanto y por ahora no tiene intención de hacer ningún cambio en la concesión de

Voz 0861 16:48 en grafias Teresa bueno lo que es innegable es la profesionalidad de los equipos del Summa yo mismo lo han vuelto a demostrar lo hemos destacado en portada a una mujer de treinta y dos años ha dado a luz en plena ambulancia de camino al hospital de Móstoles Éste es el relato que ha hecho Javier Chivite portavoz del uno uno dos cuando han llegado han cogido

Voz 10 17:07 madre la metido dentro de la ambulancia y han comenzado el trayecto hacia el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles a la altura de la localidad de Navalcarnero el trabajo de parto ya inminentes estaba produciendo el alumbramiento de la placenta ahí el explosivo han tenido que parar la ambulancia que se produjera definitivamente el explosivo tanto la madre como el niño se encuentran perfectamente han sido estabilizados han seguido el camino hasta el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles donde ha quedado ingresado

Voz 0861 17:33 hemos escuchado antes al consejero de Sanidad que hoy ha acompañado al presidente madrileño en su visita por el Hospital Gregorio Marañón hospital que también va a experimentar una profunda remodelación ayer mismo el Consejo de Gobierno autorizó la inversión de cuarenta millones y hoy hemos conocido como y donde Javier Jiménez Bas piensan gastarse el buenas tardes

Voz 0887 17:52 las tardes y diecinueve millones irán a parar al Instituto Oncológico y los otros veintiuno a un edificio con treinta nuevos quirófanos Joseba barro ETA ex director general del Hospital Gregorio Marañón

Voz 16 18:03 el centro quirúrgico lo desarrollarnos en dieciséis mil metros cuadrados con la construcción de un bloque con seis plantas anexo al pabellón conocido como el pasa de asistencia ambulatoria

Voz 0887 18:16 los trabajos comenzarán a finales de dos mil dieciocho y serán desarrollando por fases para garantizar el mantenimiento y la calidad de la actividad asistencial una reforma y unas obras que dicen convertirán estos edificios entre otras cosas en los más modernos y vanguardistas hemos querido

Voz 16 18:31 que es que el proceso de reforma tenga el subrayado de la humanización queríamos espacios amplios luminosos confortables para los pacientes y usuarios y por último queríamos también que fueran edificios de futuro

Voz 0887 18:47 se espera que como muy tarde las obras estén terminadas para dos mil veintiuno

Voz 0861 18:52 la ciudad es Javier son las dos de la tarde IVIE cinco

Voz 1 18:54 en minutos seguimos

Voz 0861 19:40 nuevo caso de violencia machista en Madrid en Villaverde la Policía Municipal ha detenido a un hombre de dieciocho años que agredido en plena calle su pareja una menor a la que estaba ofertando los agentes han detenido al agresor gracias a que estaban patrullando de forma preventiva Carolina Pérez es portavoz de la Policía Municipal

Voz 1441 19:58 entonces en el lugar observan al

Voz 0128 20:00 el al que ahora está presentado como detenido como sujetando al suelo a una mujer mientras que le grita y las personas que estaban a su alrededor estaban diciendo que estaba en de estaban intentando separar porque estaba pegándole pegando que manifestaba mujeres que estaban discutiendo por un problema de de celos que él no la había agredido sino otra había empujado y la gente que estaba alrededor sí que te en Kiel estaba agrediendo

Voz 0861 20:23 en el momento de la detención el hermano del agresor también ha sido arrestado después de agredir a uno de los agentes de la Policía que también ha comprobado que la víctima en este caso había denunciado había sido agredida por el este agresor el joven dieciocho años está detenido hizo el vértice machista hoy hemos leído un titular que llama la atención el incremento hace gobernado por la socialista Sara Hernández ha desmantelado la unidad policial especializada contra la violencia de género lo publica hoy el diario ABC nuestros compañeros de SER Madrid Sur han hablado con la alcaldesa le dice que todo es falso pero sí reconoce que varios agentes de esa unidad se van a trasladar a un nuevo equipo de policías tutores SER Madrid Sur Víctor Rodríguez la alcaldesa de Getafe ha calificado como falsas las acusaciones de los sindicatos CSIT UP CPM recogidas por el diario ABC a cuenta de un supuesto desmantelamiento de la Unidad de Policía Local especializada en la protección de las víctimas de violencia de género los sindicatos apuntan que los efectivos de esa unidad pasarán de dieciséis a cuatro imposibilitando así ejercer sus funciones como hasta ahora además ambas entidades alertaban sobre la creación de un programa paralelo la unidad de Agente Tutor que se reforzaría con los agentes de esa unidad de protección dos de cuyas plazas estarían preparadas a medida para su cobertura Sara Hernández ha respondido que los nuevos agentes tutores se ocuparán de violencia de género pero también de infancia problemas escolares pero no supondrán ninguna merma de los servicios actuales aunque no ha entrado en cifras concretas

Voz 19 21:43 es algo tan importante como ampliar los servicios de cercanía de proximidad de atención a la ciudadanía que presta la Policía Local de Getafe pero sin que suponga merma en ninguno de los casos de los servicios que ya se prestan

Voz 0861 21:57 asimismo ha pedido a los sindicatos que la violencia de género no entre dentro de su lucha sindical y ha indicado que no se puede tolerar que se ponga en tela de juicio el trabajo municipal lanzando un mensaje de miedo a las mujeres dos y vendidos la Comunidad Mari sigue dispuesta a retirar todo el amianto en la red de Metro el famoso Mine material tóxico que durante años han ignorado ignoraban elimina ah por completo la idea inicial era erradicarlo antes de dos mil veinticinco pero la dirección de Metro se lo ha tomado en serio dicen quiero tendrá listo antes en concreto a finales de dos mil diecinueve hemos hablado con los sindicatos de Metro izará selva recelan de esos plazos con son algo escépticos con los plazos quedará la compañía de metro buenas tardes

Voz 1315 22:35 qué tal buenas tardes dicen que es una buena noticia pero tienen dudas porque aún hoy la compañía sigue revisando los trenes ir descubriendo nuevas piezas con amianto así que no entienden dicen cómo puede saber metro que terminarán los trabajos para finales del año que viene escuchamos Alfonso Blanco de Comisiones Obreras ya Juan Ortiz del sindicato de maquinistas

Voz 20 22:52 solamente podemos decir que Metro en Madrid está haciendo lo que debía de haber hecho hace quince años ahora hacerlo corriendo y no se descarta que salgan nuevos elemento tanto en los trenes como las instalaciones por lo que la fecha que baraja

Voz 0861 23:03 metro de Madrid son bastantes ajenas a la realidad

Voz 21 23:06 descubriendo nuevas piezas con amianto pues entonces ese tiempo se alargará a nuestro pesar

Voz 1315 23:12 eso en cuanto a los trenes en las estaciones ya han retirado el amianto en cinco están trabajando en otras tres en Gran Vía Príncipe de Vergara y Pavones aunque tienen previsto actuar en quince en total también han hecho mediciones y muestras ambientales para descartar presencia de fibras de amianto todas han dado dicen negativo así que Metro asegura que no hay riesgo ni para trabajadores ni para viajeros pero

Voz 21 23:31 con nosotros en su día le pusimos tanto el consejero delegado como a la consejera de Transportes un documento para firmar de que se hacían responsables de esa seguridad que lo firmasen todavía no tenemos ese documento firmado

Voz 1315 23:44 por ahora han reconocido la enfermedad profesional a cuatro trabajadores afectados por haber estado en contacto con amianto hay otro caso jubilado un maquinista que están estudiando

Voz 0861 23:53 gracias Sara lo hemos destacado en portada también enésimo conflicto laboral en lo que llevamos de año en el Corredor del Henares a los de Amazon o HM hay que sumar ahora el de la empresa atención al cliente Transcont esta compañía anunciado el despido para finales de septiembre de nada menos que entre cien y ciento cincuenta empleados que trabajan en el centro que Transcont tiene en San Fernando de Henares la compañía justifica los despidos porque uno de los principales clientes la multinacional Orange quiere prescindir de varias compañías relacionadas con la retención de clientes SER Henares Jorge Pardo unos ciento cincuenta trabajadores de la empresa Transcont podrían quedarse en la calle un diez por ciento del total de la plantilla que la compañía tiene en San Fernando de Henares desde CGT Saint que se trata de un montaje por parte de la empresa porque tal y como denuncian Orange Transcont llevan años generando beneficios contratando a gente casualmente dicen en las campañas de las que quieren prescindir trabajan empleados con mucha antigüedad en la empresa más fáciles de despedir además apuntan Orange estaría transfiriendo llamadas que Transcont gestionaba a otras compañías de atención al cliente Manuel González es miembro del comité de empresa de Transcont Madrid

Voz 22 24:58 normativas que está justificaba la expulsión de la empresa ciento cincuenta o acuerdos con ecuaces tanto atrás como su cliente que Strauss con llevaban años eh obteniendo beneficios no hay motivo económico en absoluto le da la casualidad de que son campañas donde hay trabajadores y trabajadoras con mucha antigüedad en la empresa y creemos que ese es el motivo de Hong

Voz 0861 25:17 las negociaciones con la empresa van a comenzar el jueves de la semana que viene seis de septiembre y el objetivo de los trabajadores es que Transcont trate de recolocar a los afectados los sindicatos ya han anunciado movilizaciones e incluso dependiendo de cómo transcurra el conflicto no descartan ir a la huelga de la polémica abierta por el estadio del Rayo Vallecano recordemos campo que pertenece a la Comunidad de Madrid ayer el madrileño culpó directamente al club de la falta de mantenimiento durante los últimos años pero la verdad la gran pregunta que nadie aclara en la Puerta del Sol es porque ese estadio que pertenece a la comunidad nuevo paso Leite en los últimos seis años el presidente Garrido parece que tampoco tiene la respuesta

Voz 0177 25:55 el sinceramente yo no sé porque de el año dos mil doce no ha hecho nada sí que después me consta que se han ido pidiendo informes técnicos que acreditara que había seguridad para la utilización del estadio correspondía en todo caso al propio club el mantenimiento de de de esas instalaciones cosa que parece se ha hecho de forma deficiente a mí lo que me toca solucionar lo que me encuentro en eso estamos desde luego se va solucionar siempre poniendo por encima de todo la garantía de la seguridad de los aficionados del Rayo yo te aviso una aficionado al valor por cierto

Voz 0861 26:20 pues seguro que Garrido y a todos los aficionados del Rayo les encantaría que alguien les explicase porqué desde dos mil doce la Comunidad de Madrid no ha decidido pasar la Inspección Técnica edificios del campo del Rayo Ángel Garrido que hoy sí hoy cumple sus primeros cien días de gobierno ayer escuchábamos la valoración que hizo de sí mismo el propio Garrido hoy la critica a la hecho socio de investidura el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado que no le pone precisamente una buena nota

Voz 0771 26:45 bueno yo creo que cumple con las expectativas de lo que es lo que esperábamos un gobierno pues anodino un gobierno que es lo que tiene que hacer simplemente es aterrizar la nave de esta legislatura sin dar más escándalos un gobierno al que no le pedimos más promesas sino que no nos dé más escándalos básicamente Mayo está a la vuelta de la esquina como aquel que dice lo importante es llegar a mayo a mayo sin más sobresaltos sí más casos de corrupción sin tener que levantarnos por la mañana es ayudándonos con nuevas escándalos

Voz 0861 27:08 Ignacio Aguado pone la mirada en el horizonte de las elecciones pero antes de las urnas queda un paso importante los presupuestos de la Comunidad de Madrid aunque estrenamos año electoral el presiente Garrido confía en seguir contando con la Alianza de Ciudadanos y en la formación naranja pues ojo no sabemos iban de farol como en otros años pero hoy Ignacio Aguado ha dicho que las negociaciones serán difíciles

Voz 0177 27:31 en nuestra nación conciudadanos y estoy seguro que tendremos buena relación que aprobaremos el presupuesto y que continuaremos con esa con esa relación que ha sido fructífero

Voz 0771 27:39 creo que va a ser una negociación dura difícil pero desde luego la voluntad de Ciudadanos es llegar a un acuerdo pero insisto no va a ser un cheque en blanco y si lo que espera el PP es eh gobernar como si tuviera mayoría absoluta pues desde luego no va a encontrar como aliados

Voz 0861 27:52 ya desde antes de los deportes un asunto cultural hoy se ha presentado en los Teatros del Canal el ciclo de jóvenes coreógrafos abierto en canal que en su segunda edición mostrará las propuestas de creadores residentes en este centro con géneros que van desde el flamenco hasta el hip con Javier Cabo buenas tardes buenas tardes del uno de septiembre al seis de octubre sobre las tablas de los teatros del Canal se dará visibilidad a los creadores que según Jaime de los santos enriquecen el tejido de la danza con el que la Comunidad de Madrid tiene un comprar

Voz 2 28:21 aviso por el mundo de la danza S

Voz 23 28:24 ese arte maravilloso arte sin palabra no me canso de decirlo a culturas un pilar fundamental de cualquier sociedad libre de cualquier sociedad moderna y en la Comunidad de Madrid peleamos diariamente para que la cultura tenga su lugar sobretodo para que siga siendo motor de cambio

Voz 0861 28:42 el flamenco será el protagonista los días siete

Voz 24 28:44 ocho de septiembre con una celebración de la vida mezclada con aires urbanos así es como define el joven bailaor Jesús Fernández su espectáculo puntos inacabados

Voz 25 28:54 se trata de un poco de la relaciones sociales

Voz 0861 28:56 si muestro un poco en escena también

Voz 25 29:00 nació en comunicación que tienen las diferentes disciplina quiero

Voz 0861 29:04 deja muy claro al flamenco habrá danza contemporánea

Voz 24 29:06 Ania neo folk y hasta hip hop Javier

Voz 26 29:11 catorce los deportes

Voz 1882 29:16 hoy con Andoni De la Torre qué tal buenas tardes buenas tardes a la espera de que en breve breves haga oficial el fichaje de Mariano el Real Madrid a cambio de veintitrés millones de euros el club blanco busca salida para Borja Mayoral son numerosas las propuestas de cesión que tiene el delantero encima de la mesa del Atlético de Madrid tras el cambio de horario de su partido contra el Celta finalmente será el sábado a las seis y media el club da por hecho la cantidad de Filipe y más viendo los movimientos del PSG para fichar a Bernat Simeone ensayó con el brasileño denuncia inicial además de con áreas Jiménez Thomas Koke como titulares además el Rayo Majadahonda ha anunciado la llegada de Alvaro Bustos cedido del Mallorca gracias a medio bajo

Voz 0861 29:50 tenemos treinta grados la información continua ahora en la SER adiós

Voz 1 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:20 qué tal buenas tardes el Gobierno recibe el apoyo de uno de los expertos que redactó el informe sobre el futuro del Valle de los Caídos para su propuesta de que se convierta en un cementerio civil y no en un centro para la memoria como el PSOE defendía hasta antes de llegar al Gobierno cambio de postura qué ha anunciado hoy Pedro Sánchez y que como decimos uno de los expertos de ese comité que redactó el informe de dos mil once cree que puede ser una buena solución escuchamos a Sánchez y a Francisco Ferrándiz este último en declaraciones a la SER

Voz 16 30:45 es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba significa no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil

Voz 0801 30:58 yo creo que él tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la electrificación del nacional catolicismo no las víctimas del franquismo no hizo ninguna forma de conectar las con un monumento está naturales

Voz 2 31:13 ese mismo informe abogaba entonces por darle un nuevo significado al Valle de los Caídos por dar relevancia a las víctimas hace unos minutos el portavoz del PSOE en el Senado ha vuelta a matizar dice que el Gobierno aún así está dispuesta a seguir escuchando

Voz 0771 31:25 tras el Gobierno tiene una posición expresada por el presidente Sánchez es la posición del Gobierno pero el Gobierno está abierto y estamos abiertos a escuchar las opiniones de otros todos los grupos para que haya que hacer el Valle de los Caídos del futuro se ha hecho desde el consenso con todos los grupos parlamentarios declaraciones que acabo de hacer

Voz 2 31:45 catorce con Albert Rivera Inés Arrimadas quitando lazos amarillos en un pueblo de Catalunya van a escuchar en este Hora catorce parte del testimonio que esta mañana hemos escuchado en la SER del ciudadano que descubrió el error en la traducción de las palabras del juez Llarena en las que los ex dirigentes independentistas basan su denuncia contra el en Bélgica por una supuesta impar parcialidad en el caso del proceso independentista un error que según esta persona no es inconsciente

Voz 4 32:09 es extremadamente improbable es mucho más fácil traducir esa frase bien que hacerlo de la manera que lo hiciese porque era el texto resultante es correcto Tallín bicho precisamente sino que ellos hubieran querido decir o hacer es decir el magistrado lo contrario de lo que dijo que es exactamente eso es lo que hubieran puesto

Voz 2 32:25 hacemos parado en Castellón un centenar de personas han sido atendidas en las últimas horas por una intoxicación alimentaria en un hotel de Benicàssim cuéntanos con ella

Voz 1322 32:34 técnicos de Epidemiología de la Generalitat están realizando analíticas dentro del hotel para determinar el origen de la intoxicación alimentaria esta mañana han realizado inspecciones en los lugares de manipulación de alimentos según Sanidad podría haber alrededor de cien afectados los huéspedes fueron atendidos en varios centros de salud de Benicàssim en el Hospital General de Castellón por gastroenteritis a febril todos ellos han sido ya dados de alta y no tienen nuevos

Voz 5 32:56 más es miércoles veintinueve de agosto y más en titulares con Carlos Cala en Javier Corbacho no ha adelantado la SER la jueza que investiga al trasplante de hígado del ex jugador del Barça Eric Abidal ha aceptado la personación de la Abogacía del Estado se inclina por reabrir el caso los indicios que han llegado a la juez apuntan a un supuesto delito de tráfico de órganos y falsedad documental aumentan las llegadas por mar Fernando Grande Marlaska asegura que los inmigrantes llegados a España han aumentado más de un ciento setenta y ocho por ciento en lo que llevamos de año lo ha dicho el ministro durante su comparecencia en el Congreso y lo atribuye al cambio de las rutas migratorias en las ocho últimas horas han sido rescatadas más de doscientos inmigrantes a bordo de ocho pateras en El Estrecho por los presos de hasta el ministro de Interior también ha acusado al PP de inyectar odio con mentiras en torno al acercamiento de presos de ETA a Euskadi desde el PP Pablo Casado asegura que no va a aceptar la acusación del ministro índice que acabar con la dispersión no es acercar presos a Euskadi

Voz 1266 33:43 Blanco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacia aquí el fin de la dispersión que ha sido eficaz y acercamientos al País Vasco lo cual

Voz 5 33:55 según todas las víctimas han dicho ex preso peligroso la Guardia Civil busca un preso considerado peligroso que sea fugado esta madrugada cuando era trasladado en ambulancia al centro penitenciario de Zuera en Zaragoza tras pasar una revisión ordinaria está condenado por secuestro e intento de asesinato estafa millonaria Guardia Civil ha destapado una estafa inmobiliaria de más de tres millones de euros como unos doscientos afectados en Mallorca ha habido registros en la isla ya en Barcelona y una persona ha sido detenida se investiga la venta de viviendas que no existían por la que se cobraba una señal Juan es uno de los estafados

Voz 27 34:25 Nos dijo que no había ningún problema tampoco nos devolvería el dinero te es una lotería que ahora mismo nos devolvía el dinero y bueno al final tiramos adelante vivimos sin veinte por ciento más del precio de la vivienda Toral eran setenta mil euros

Voz 5 34:35 con peso excesivo las UVI móviles de la Comunidad de Madrid pesan más de lo permitido los conductores llevan años denunciando esta anomalía que aseguran les complica la conducción y también el frenado

Voz 9 34:44 al menos seguridad sobre

Voz 8 34:47 ha frenado de las curvas que los notas que enseguida cuando se les ha deteriorado la suspensión se inclinan más de lo que debería

Voz 5 34:56 la Comunidad de Madrid alega que las Ubis están homologadas y que pasan las inspecciones técnicas el expliquen ellos el consejero de Fomento de Castilla y León que tendrá que dar explicaciones por el caso enredaderas asegura que deben ser Ulibarri su hija quiénes aclaren lo que dijeron en una conversación en la que el empresario aseguraba que Suárez Quiñones le había pasado información sobre cuatro obras importantes el consejero insiste en que no hay nada irregular pero yo no voy a opina a mí hablar sobre conversaciones en terceros que es responsabilidad de ellos y sólo ellos los que tienen que decir lo que tenga que decir todo no hay mata no hay patata escarba actos Si hay que quieren escarbar con buscar doce que que busque lo que quiera sigue el calor y por la tarde las tormentas en algunos puntos del país previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 35:33 las temperaturas bajarán un poco pero seguirá haciendo calor con máximas en la mayor parte del interior peninsular de treinta treinta y cinco grados cerca de los treinta en gran parte del Mediterráneo y Canarias con marcada sensación de bochorno las temperaturas más bajas en el Cantábrico aquí ratos tenía nubes con chubascos también muchas pausas ya algunos momentos de sol mucha tensión desde ahora mismo hasta la próxima noche en el norte y sur de Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana el este de Castilla La Mancha interior de Murcia y las provincias más orientales de Andalucía especialmente en puntos de montaña aquí tormentas con granizo aguaceros y fuertes rachas de viento

Voz 2 36:10 la dirección técnica de Koke peinado y de Jorge Molina y con Isabel Quintana en la producción una pausa

Voz 1266 36:14 digamos que la calima Sir Antonio Martín

Voz 2 37:12 el Gobierno basó entre otras cosas en el informe de los expertos del año dos mil once sobre el futuro del Valle de los Caídos la necesidad de llevar por la vía rápida la exhumación de los restos de Franco de ese mausoleo de echo recordamos que empezó así la comparecencia de Carmen Calvo el viernes pasado después del Consejo de Ministros

Voz 28 37:27 no podemos perder ni un solo instante no lo va a hacer este Gobierno en cumplir los dos mandatos de la Cámara también el informe que los expertos emitieron

Voz 2 37:41 en el seno de los pues ese informe más de hablar de la exhumación estableció otros puntos sobre el futuro del Valle de los Caídos como darle un nuevo significado tiene treinta páginas dice literalmente por ejemplo en el punto veinticuatro proporcionarle al Valle de los Caídos una relectura completa del conjunto monumental el Gobierno añadido un nuevo matiz de las últimas horas a la posición que el PSOE venía marcando sobre el futuro del Mausoleo hoy Pedro Sánchez ha dicho desde Bolivia que plantea que ese cambio

Voz 16 38:07 en un cementerio civil y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba significa

Voz 17 38:13 no puede ser un lugar de reconciliación

Voz 16 38:16 tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra Civil del franquismo que están allí enterrados

Voz 2 38:29 además el pasado mes de diciembre los socialistas proponían en la propia proposición no de ley darle un nuevo significado al monumento se planteaba la conversión en un centro para la memoria idea que fue rechazada por el Gobierno del Partido Popular como acaban de escuchar ahora también la deja de lado el PSOE el documento el informe habla también de la instauración de lo que sí llama un cementerio público especial y hoy uno de los expertos que redactó ese mismo texto avala enlace en la SER la decisión de Pedro Sánchez Francisco Ferrándiz considera que puede ser una buena solución tiene que ser esclavos de ese documento ya te han pasado siete años desde entonces con el hablado Adela

Voz 0011 39:03 Fernández cree que después de siete años la propuesta que hizo la comisión de expertos para el Valle de los Caídos ha sido superada es irrealizable este antropólogo social del CSIC uno de los doce expertos esa comisión y por ahora el único que ha querido pronunciarse en público considera sensata la decisión del presidente del Gobierno de renunciar a esa idea dejar el monumento como cementerio civil

Voz 0801 39:20 yo creo que él tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la verificación del nacional catolicismo no desde mi punto de vista que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no hay una forma de conectar las con un monumento de la naturaleza

Voz 0011 39:38 Fernández recuerda que ya el informe de dos mil once planteaba declarar los enterramientos en el Valle de los Caídos común cementerio público congestión del Estado cree además que no hay que renunciar a hacer un trabajo pedagógico y de explicación para que los visitantes el Valle conozcan su origen su historia su simbología sepan dónde están

Voz 0801 39:53 quizá podemos observar en otros lugares del mundo donde al lugares de memoria compleja en estos días ha estado hablando de Auschwitz por ejemplo el ministro de Cultura lo mencionó no tiene ficha con el Valle de los Caídos pero sí el hecho de que allí haya una pedagogía sobre el monumento que explique qué es lo que lo que no ahora mismo en el Valle de los Caídos hay un cierto oscurantismo mucha gente no sabe realmente cómo se concibió el monumento a mucha gente no sabe que hay que hay más de treinta mil personas enterradas encripta

Voz 1933 40:20 este experto cree que el proyecto final podría salir

Voz 0011 40:23 dominar el debate parlamentario con un concurso internacional de

Voz 2 40:25 a Ferrandis también pide que las familias no se queden solas que no tengan que llevar ellas todo el peso de la exhumación de sus seres queridos como está pasando por ejemplo con el caso de los hermanos la Peña que les venimos contando la Ser a lo largo de los últimos meses propone de hecho Adela un mayor respaldo institucional

Voz 0011 40:38 se cree que ese es otro de los temas pendientes de resolver es imprescindible dice que haya un protocolo que regule la exhumación de las víctimas

Voz 0801 40:44 a ser las familias a las que están luchando contra viento y marea casi contra molinos de viento con todo tipo de obstáculos a todos los niveles no en dependiendo del Gobierno a que está en el poder dependen de los benedictinos dependiendo de abono montón desde los propios jueces crece echan para atrás sus demandas tendría que establecerse un protocolo y sobre todo antes eso quizá habría que que que hacer un análisis en profundidad de las diciendo que es la situación de la cripta

Voz 0011 41:08 ese informe sobre las criptas es lo primero que habría que realizar para concretar si las exhumaciones son viables y en qué casos sólo existe un estudio del año dos mil diez sobre el estado del Valle de los Caídos Hinault profundiza en este tema existe también el de los hermanos la Peña elaborado únicamente para ese caso concreto y en ese caso avala la ex

Voz 2 41:24 Macián pues esos matices del Gobierno están dándole argumentos a la oposición que aprovecha para hablar sobre este tema diario para criticar esas variaciones Pablo Casado Albert Rivera

Voz 0177 41:32 yo ya no sé sobre qué opinar porque probablemente ahora por la diferencia hablaré Pedro Sánchez hay aviso una cosa distinta yo creo que esto esto esto no es serio de verdad que está dando la plana Alfonso Guerra Felipe González que fueron artífices de una época de reconciliación

Voz 29 41:44 así que Sánchez se sale del consenso del comité de expertos Sánchez abandona la vía de la reconciliación y nos ha sorprendido a todos con estas declaraciones pues este bandazo en el que renuncia lo que dice el comité de expertos

Voz 2 41:55 bueno pues sumamos otra voz el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha dicho esta mañana en Hoy por hoy que esa conversión en un cementerio civil debería incluir también la de sacralización de la basílica ese millón

Voz 3 42:06 ah amigo ahí eso lugar muy complejo con treinta y tres cuerpos en sí mismo ya es ya es un cementerio lo cual o dejarlo como está entre comillas pues yo creo que sí va a ser fácil habría que ver sacralizar la basílica quiso que debería ser aconfesional cómo es el estado que va a llevar a cabo esa labor

Voz 2 42:30 cerebral adelantábamos hace media hora la jueza del caso acepta la personación de la Abogacía del Estado en el caso del trasplante de hígado del ex futbolista del Barça Jordi Abi Éric Abidal se inclina además pues reabrir esa misma causa información de Jordi Martí

Voz 0985 42:43 si la titular del juzgado número veintiocho de Barcelona se inclina como dices por reabrir el caso del transplante del hígado de Abidal según fuentes días como decías admite la personación del ex presidente del Barça Sandro Rosell la del actual secretario técnico del club Eric Abidal Illa de la Abogacía del Estado para representar a la Organización Nacional de Transplantes los indicios que han llegado la magistrada por parte de la Fiscalía apuntan a presuntos delitos de tráfico de órganos y falseado mental especialmente a partir de la discordancia documental por una certificación sospechosa en el registro civil de la que no ha trascendido al detalle la magistrada ya trasladó a las partes que la Fiscalía pedía reabrir el caso y ahora tiene que decidir si opta parece que sí por Nueva rogatorias nuevas diligencias es la misma magistrada que archivó la investigación este mismo año en mayo al ver denegada su línea de investigación en Francia la Fiscalía le pide ahora la juez que solicite la declaración como testigo del primo de Abidal el donan

Voz 2 43:42 gracias Jordi pues esta noticia coincidía además con que España mantiene el liderazgo mundial en cuanto al número de trasplantes porque hoy mismo se han publicado datos actualizados del registro en todo el mundo y en ese informe destacan la solidaridad de las mujeres son mayoría a la hora de hacer donaciones en vivo como a los trasplantes de riñón Sonia Ballesteros