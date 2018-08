Hora 14 (30/08/2018)

No hay resultados

Voz 1762 00:19 qué tal buenas tardes el gobierno llama a la tranquilidad a la clase media no va a sufrir subidas de impuestos según ha confirmado hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 2 00:26 el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora nuevo fichó desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar de explorar en las rentas por encima de ciento cincuenta mil euros que evidentemente no pertenecemos a clase media a clase trabajadora

Voz 1762 00:47 el Gobierno pide tiempo para continuar negociando con Podemos e insiste como escuchábamos en que el planteamiento de subidas de impuestos se centra en rentas superiores a las ciento cincuenta mil euros de momento esta posibilidad cuenta con el rechazo del PP del PDK Pablo Casado y Carles Campo

Voz 3 01:02 hay una discusión entre el Partido Socialista Podemos para ver cuántos impuestos no suben cuanto Nos lo suben está ya nadie duda que cuando el Partido Socialista no Partido demócrata no es partidario

Voz 4 01:14 de subirle un puesto del IRPF el parte el paciente amor de entiende que hoy en materia fiscal desde necesitas que todo el mundo pague los impuestos que en España demasiado fraude fiscal

Voz 1762 01:25 lo que sí que va a subir hiló vamos abre la factura sino la han visto ya con la fecha que es es la luz el usuario medio con la tarifa regulada por el Gobierno va a anotar un incremento este mes del diez por ciento de hecho la subida de la electricidad ha marcado que la inflación se mantenga por encima del dos por ciento este mes según el dato adelantado hoy en la ser un experto del sector Jorge Morales ha asegurado que hay espacio en la ley para evitar esas subidas

Voz 5 01:47 hay que cambiar las reglas de juego para que esto no siga ocurriendo por su puesto que no es fácil pero se puede hacer esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía del Gobierno

Voz 1762 02:10 por lo demás Inés Arrimadas ha pedido amparo en nombre de Ciudadanos ante el Defensor del Pueblo por las agresiones que sufren quienes retiran lazos amarillos en Cataluña considera esa formación que la Generalitat está protegiendo a quienes no son independencia

Voz 0793 02:22 estás es muy triste que tengamos que llegar a un momento como éste pero la situación en Cataluña no es normal ojalá no tuviéramos que estar aquí pero realmente la sensación de abandono la sensación de desamparo la sensación de indefensión que estamos sintiendo muchísimos catalanes ese intolerables

Voz 1762 02:40 el cámara de Telemadrid agredido ayer en Barcelona cuando fue confundido con uno de TV tres ha presentado ya denuncia los comités de ambas televisiones han emitido un comunicado de condena en el que alertan de que la situación actual hace peligroso trabajar en la calle como periodista Luis Lombardo presidente del comité de empresa de Telemadrid hoy en la Ser

Voz 1040 02:56 a todos los en general un poco a bajar el nivel de de crispación así cuidadoso en en cuanto a los mensajes que se están que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunicación o que la procedencia de según qué tipo de profesionales

Voz 1762 03:12 a esto sumamos ese sonido en la plaza de Vic en Barcelona a las ocho de la tarde

Voz 6 03:22 seguro

suenan las campanas en la plaza para darla

Voz 0055 03:49 si creen que es un sarcasmo que después de de cuestionar la imparcialidad de Un Tribunal Supremo cuya autoridad no reconoce dice que intentar influir en el proceso mientras permanece fugado es un fraude procesal y un atentado contra la buena fe son algunos de los argumentos con los que el Ministerio Público rechaza que como piden los líderes independentistas haya que cambiar alguno de los cinco magistrados que juzgarán el bruces en unos meses la decisión la tomará el Tribunal Supremo el miércoles de la semana que viene

Voz 1762 04:11 la ministra de Trabajo inmigraciones asegura que el con en el Congreso que se van a cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas se van a tomar medidas para que España acoja a los diecinueve mil inmigrantes que deben venir a nuestro país por ese mismo compromiso de momento han llegado dos mil quinientos y recordemos que el Supremo condenó al Estado por no cumplir Magdalena

Voz 8 04:28 yo les anuncio de hecho que ya estamos trabajando con ACNUR Icon la Organización Internacional de Migraciones para abordar la ejecución de la mencionaba sentencia que debería avergonzar a los responsables políticos de la anterior el Gobierno por no haber dado cumplimiento a los compromisos adoptados

es jueves treinta de agosto

Voz 1153 04:53 pero con me coloco colaborará con Salvamento Marítimo en los rescates en el Estrecho de Alborán trabajarán en las tareas de rescate de las personas que tratan de llegar a las costas españolas a bordo de embarcar

Voz 0824 05:02 no es precario cedros Sanz ese error en Colombia con el nuevo presidente del país Iván Duque Sánchez ofrece ofrecerá que España colabore lo que Duque considere oportuno si decide avanzar en la negociación de un acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional

Voz 1153 05:15 asociaciones como Amnistía Internacional lo Asociación Pro Derechos Humanos de España piden al Gobierno pasar de las intenciones a los hechos y garantizar el derecho de la verdad la justicia

Voz 9 05:23 y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil

Voz 0861 06:15 en qué tal buenas tardes el Gobierno de Garrido llega tres años tarde pudieron reformar el estadio del Rayo Vallecano ya en dos mil quince cuando llegaron a la Puerta del Sol pero han decidido hacerlo ahora y eso según Garrido es lo importante

Voz 0177 06:30 normalmente lo que nos toca a nosotros el momento también como persona

Voz 1 06:32 de lo que tenemos muchos pero insisto yo trato de superarlo que me encuentro Hinault no no lamento las cosas que ocurrieron anteriormente

Voz 0861 06:41 bueno parece que ha sido ahora cuando este Gobierno se encontró el problema pero no de hecho en dos mil dieciséis con Garrido ya en el Gobierno la Comunidad y fue multada por no haber subsanado las deficiencias que se detectaron en dos mil doce aquella fue la última vez que el campo del Rayo pasó la inspección técnica edificios y el resultado fue de es favorable lo adelantado del mundo en ese expediente al que también ha tenía acceso a la SER se puede comprobar cómo hace seis años el Ayuntamiento de Madrid ya alertó de la necesidad de velar por ejemplo la estructura cimentación el estadio las fachadas las cubiertas las azoteas incluso la fontanería la red de saneamiento Illa accesibilidad del propio estadio unos seis años después la Comunidad por fin se ha puesto manos a la obra demasiado tarde según afición que este próximo sábado va a transformar su indignación en una concentración frente al estadio ING Hora catorce también les vamos a contar cómo funciona la nueva unidad de la Guardia Civil para dar caza ojo a quiénes vuelan sus drones de forma ilegal

Voz 12 07:45 los usuarios de drones lo pueden adquirir en cualquier establecimiento sin ningún tipo de formación porque el uso que les a dar es un uso recreativo la función principal del equipo a través de foros como éste que este es uno de los principales objetivos de esta de esta comunicación concienciar a los ciudadanos de que el uso de estos drones requiere unos mínimos de conocimiento para evitar incidentes aéreos con otras aeronaves

Voz 0861 08:09 bueno luego les contaremos cómo trabaja el equipo Pegaso así se llama esa nueva unidad de la Guardia Civil que ha desmantelado ya varias pistas clandestinas hay más noticias que avanzamos en titulares con Enrique García y Javier Jiménez Bas

Voz 1153 08:21 comunicado conjunto del comité de empresa de Telemadrid y TV3 en condena por la agresión a un cámara de la televisión pública madrileña

Voz 0861 08:27 ya en una protesta ayer en Barcelona a los agresores

Voz 1153 08:29 le empujaron y le golpearon en la cabeza porque lo confundieron con un operador de la televisión catalana el comunicado piedad los partidos que acaben con una tensión que repercute en los trabajadores de los

Voz 0887 08:38 adiós el exceso de peso de las Ubis del Summa llega la Asamblea el PSOE va a llevar a la Comisión de vigilancia de las contrataciones los contratos firmados con la empresa que gestiona esta flota y que la Comunidad ha prorrogado un año más Podemos y Ciudadanos creen que estamos ante un escándalo y el Gobierno asegura que todas las hubiese están homologadas y que han pasado

Voz 1153 08:55 inspeccione el Tribunal Superior de Justicia vuelve a exigirá la comunidad que explique por qué ha masificado las aulas de los centros públicos es un paso más en la batalla que CCOO mantiene con la Consejería de Educación tras las denuncias que el sindicato interpuso en los juzgados contra la Comunidad por no cumplir con la ratio en el curso dos mil quince dos mil dieciséis y deportes los equipos madrileños pendientes del sorteo de Champions desde las seis todos los detalles en Carrusel

Voz 0861 09:18 ahora mismo tenemos treinta grados y aún así todavía hay gente que sigue dejando a sus perros encerrados en los coches para hacer cualquier tipo de recado en Fuenlabrada hoy mismo la Policía Local ha abierto una investigación por un presunto delito de maltrato animal al dueño de dos perros que estaban encerrados en su vehículo solos a pleno sol uno de ellos han muerto asfixiado de calor se Marisol Víctor Rodríguez

Voz 13 09:42 los dos perros estaban encerrados este miércoles dentro del coche a pleno sol en una jornada en la que en Fuenlabrada se alcanzaron los treinta y tres grados en el exterior una llamada telefónica alertó a los agentes del Equipo Antón de la Policía Local especializados en la atención animal cuando llegaron al vehículo liberaron a los dos animales que habían sufrido un golpe de calor los refresca

Voz 1153 10:00 Aaron con agua para tratar de bajar su temperatura corporal

Voz 13 10:02 pero uno de ellos ya había fallecido según la agencia Efe el segundo fue trasladado urgentemente a un veterinario donde se recupera y se encuentra en observación el dueño de los animales ha sido denunciado por un presunto delito de maltrato animal al dejar encerrados a los perros dentro del coche enfrenta multas de entre seis mil dieciocho mil euros

Voz 0861 10:26 vamos a comprueba si hay complicaciones en las carreteras madrileñas conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 10:33 hasta de momento normalidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad no encontramos complicaciones es verdad principal ni en la Secundaria tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a la capital de entrada y salida en la ronda de circunvalación M cuarenta y M

Voz 1468 10:49 todavía en portada pronóstico el tiempo

para las próximas horas Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 10:54 el sol va a lucir durante toda la tarde con temperaturas parecidas a las de ayer máximas de treinta a treinta y tres grados en la mayor parte de la comunidad algo de viento durante la tarde y algunas nubes en puntos de montaña pero sin más consecuencias y a partir de mañana volverán a subir las temperaturas especialmente durante el fin de semana cuando de nuevo tendremos máximas por encima de los treinta y cinco grados sólo avanzada las noches a primeras horas de la mañana el ambiente será agradable

están escuchando Hora catorce Madrid

Voz 0861 11:20 nunca hoy Carlos Ródenas iba Montalvo Teresa Rubio en la produjo

Voz 1 11:24 no

Voz 0861 11:31 dos de la tarde once minutos el Ayuntamiento de Madrid multó en dos mil dieciséis a la Comunidad de Madrid por retrasar las obras del estadio del Rayo Vallecano es un detalle que hemos conocido hoy y que la verdad en todo este tiempo no sabemos si fruto de un despiste a la comunidad Marisela olvidado destacar en el relato que vienen haciendo en los últimos días sobre esta polémica en torno a las obras del Rayo Vallecano bueno el presidente Garrido insiste ha insistido hoy en que lo importante es que la Comunidad está decidida a arreglar los problemas del estadio pero sólo se olvida al presidente madrileño que el mismo Gobierno que él dirige ahora en dos mil quince pudo acometer las obras del Rayo y no lo hizo es más como acabamos de comentar a la Comunidad de Madrid con Cifuentes ya como presidenta les multaron por no haber subsanado las deficiencias que se detectaron en dos mil doce aquella fue la última vez que el campo del Rayo Passola la Inspección Técnica de Edificios y el resultado fue desfavorable lo adelanta hoy El Mundo en ese expediente al que también ha tenido acceso la SER se puede comprobar cómo hace seis años el Ayuntamiento de Madrid ya alertó de la necesidad de arreglar por ejemplo desde la red de saneamiento hasta la conservación de las propias cubiertas ya azoteas del estadio Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1933 12:40 tardes los técnicos del Ayuntamiento de Madrid detectaron deficiencias en el estado general de la estructura y la cimentación en las fachadas exteriores y medianeras en el estado de conservación de cubierta sí hace

Voz 1468 12:50 botellas en la Fontana

Voz 1933 12:52 quería y la red de saneamiento y también el estado de los elementos de accesibilidad esto fue en dos mil doce al año siguiente viendo que la Comunidad no hacía nada al Ayuntamiento emitió una orden de ejecución de obras ni caso la Comunidad siga aplazando los trabajos sigue pidiendo prórrogas eso sí apoyadas en informes técnicos que igual que la IT aseguran que no está en riesgo la ciudad del edificio ni la seguridad de las personas dos mil quince han pasado ya tres años desde la inspección desfavorable del estadio el Ayuntamiento sigue haciendo requerimientos a la Comunidad para que comience los trabajos subsane todos los problemas estructurales la Comunidad siguió a lo suyo antes los inspectores vuelven a pasar por las instalaciones y el Ayuntamiento toma la decisión de hacer parte de las obras las más básicas por cuestión de seguridad dos mil dieciséis le pasan la factura de los trabajos a la comunidad la imponen una multa de mil

Voz 0861 13:40 los grafias Teresa buenos los aficionados del Rayo han convocado de hecho una concentración este próximo sábado por la tarde en los alrededores del estadio para protestar por la actitud del club están muy molestos con la actitud de la directiva a quién si el culpando de la desidia que está sufriendo la propia afición las

Voz 1468 13:57 es hoy mismo se han reunido con responsables de la propia

Voz 0861 14:00 comunidad de Madrid les han transmitido dicen que el club ya se negó a comenzar las obras en el mes de mayo allí en Vallecas pendiente de ese encuentro buenas peñas está Adrián Santamaría qué tal bueno

Voz 0644 14:10 tardes hola buenas tardes Javier así la Comunidad dado explicaciones a las peñas rayistas acerca de el estadio del Rayo Vallecano y ambas partes están de acuerdo en que hasta que el recinto no sea aseguro no se jugará ningún partido en primer lugar la empresa realizará un informe sobre la seguridad del recinto que se publicará los próximos días también han informado de que la Comunidad ofreció la directiva de su como bien comentas jugar fuera de casa los partidos de mayo empezara ese mismo mes las obras pero la directiva se negó para jugar en casa y no arriesgar en las tres eso a primera división el malestar de los aficionados con la directiva es eh tal están quejándose además de que sólo cuentan con un trabajador para encargarse del mantenimiento de todo el estadio además la Comunidad ha confirmado a las peñas en el hipotético caso extremo de que la directiva traslade el club a otra parte el estadio no se venderá seguirá perteneciendo a los aficionados para darle un uso con cualquiera con cualquier actividad deportiva como por ejemplo fundar un nuevo equipo de fútbol

Voz 14 15:19 Madrid Madrid

Voz 7 15:25 el cámara valenciano de Tele Madrid Calle

Voz 0861 15:27 fue agredido durante una manifestación en Barcelona convocada por Ciudadanos para retirar lazos amarillos está ahora mismo de baja médica recibió cuatro puñetazos fue parte de un exaltado al confundirlo con un cámara de TV3 bueno este profesional lo ha denunciado ya la agresión ante la policía hoy mismo el comité de empresa de Telemadrid ha emitido un comunicado conjunto con la televisión autonómica catalana para denunciar ese lamentable incidente aquí en la Ser hemos hablado con el presidente del comité de empresa de Telemadrid Luis Lombardo cree que lo que que lo de menos es que su compañero fuese de Telemadrid porque lo grave dice es el odio que detrás de esa agresión por eso ha enviado a todos los partidos políticos un mensaje apela a que todo rebajen el clima de tensión que está

Voz 1762 16:10 la generando parece que en un primer momento se

Voz 1040 16:12 es fijaba porque parecía que los compañeros de TV3 da igual de qué medios Sears da igual de qué de qué ideología política sean los compañeros están haciendo su trabajo están intentando informar a la ciudadanía no es tolerable ni mucho menos lo que lo que ayer tuvo que vivir nuestro compañero condenar obviamente también trasladarle todo nuestro apoyo y solidaridad a todos en general un poco a bajar el nivel de de crispación as cuidadoso en cuanto a los mensajes que se están que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunistas acción o que la procedencia de según qué tipo de profesionales no

Voz 0861 16:48 trajes claro pero la política es la política a ese lamentable agresión se ha referido esta mañana también el presidente madrileño evidentemente condena la violencia se solidariza con el cámara agredido pero Garrido también culpa a Pedro Sánchez de la suavidad con la que está plantando cara al fanatismo Independent

Voz 0277 17:06 está

Voz 15 17:07 evidentemente lo que no queremos es que que está confidentes

Voz 1040 17:11 pues empañe lo que

Voz 15 17:13 lo que queríamos que fuera del puerto

Voz 0861 17:16 o de Ignacio Aguado de Ciudadanos no ha del presidente Ángel Garrido Ignacio Aguado que también llamó anoche a la dirección de Telemadrid para disculparse por lo ocurrido en esa agresión una llamada que hizo el puerto de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado que lamentaba también lo ocupa

cero dos y diecisiete

Voz 0861 17:31 la subida del Summa uno no dos con exceso de peso incumpliendo las normas de tráfico según han denunciado

Voz 1762 17:38 los propios trabajadores esa supuesta

Voz 0861 17:39 las irregularidades hoy les estamos contando van a llegar hasta la Asamblea de Madrid el Partido Socialista va a llevar a la Comisión de vigilancia de las contrataciones los contratos firmados con la actual empresa que gestiona esa flota ala que recordemos la Comunidad ha prorrogado la adjudicación un año más por un millón y medio de euros no posición recela de estos contratos tanto Podemos como ciudadanos creen que estamos ante un auténtico escándalo Teresa Rubio

Voz 1933 18:06 ninguno de los grupos políticos se ha quedado contento con las explicaciones de la Consejería de Sanidad además quieren escuchar sus argumentos en el Parlamento José Ángel Chamorro peso

Voz 16 18:14 vamos a llevar este tema a la Comisión de Vigilancia la contratación vamos a pedir a COM el viceconsejero con el fin de que los explique cuál ha sido el motivo de no revisar estas condiciones de prorrogar el contrato con la empresa suministradora de de las ambulancias del Summa ciento doce

Voz 1933 18:34 Mónica García de Podemos ya no les sorprende que no siguen noticias de este tipo de ámbito de la consola

Voz 1509 18:38 sería de Sunny y de los últimos años sólo conocemos noticias que están relacionadas con ese modus operandi que tiene tan característico la Consejería de Sanidad que es el incumplimiento de las leyes o las irregularidades en este caso con un tema tan sensible como es el transporte de los pacientes más graves nuevamente son los trabajadores los que desde hace años llevan denunciando que no se cumple la legalidad

Voz 0861 19:01 vamos que el Gobierno ha insistido en que todas las hubiese

Voz 1933 19:04 están homologadas y han pasado las inspecciones

Voz 0861 19:06 ya lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la justicia ha vuelto a exigir a la comunidad que explique porqué han masificado las aulas en los colegios e institutos públicos uno hasta ahora el Gobierno madrileño se niega a dar explicación a Comisiones Obreras pero ese silencio le puede salir caro el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el último recurso que presentó la Comunidad para deslegitimar al sindicato y evitar así que diesen explicaciones el TSJM se pone serio ya ha pedido ahora la consejera Educación que explique por qué éste dio el número máximo de alumnos por clase en el club en dos mil quince dos mil dieciséis una saturación que afectó al treinta por ciento de las aulas por ejemplo en el sur de la comunidad te ahorras Gutiérrez qué tal buenas tardes buenas

Voz 1275 19:46 pues el tribunal madrileño vuelve a desestimar los argumentos de la Consejería de Educación Il exige que atienda las reclamaciones de Comisiones Obreras entiende que el sindicato está legitimado para pedirle explicaciones por la masificación de más del treinta por ciento de las aulas del sur de la comunidad durante el curso dos mil quince dos mil dieciséis la administración está agotando todas las vías legales que tiene en su mano para evitar que los juzgados madrileños puedan recriminarle que esa saltara la ley para engordar el número de alumnos máximo por clase Isabel Albín es la secretaria de la Federación de Enseñanza de

Voz 0806 20:19 misiones exigimos al Gobierno de Madrid que deje de pleitear contra los molinos contra lo que denunciamos que está muy justificado el muy fundamentado y muy documentado IU aplique la norma ahí baje las ratios de manera inmediata en Madrid de manera que la reversión de los recortes en la enseñanza pública se inicie de manera clara y contundente

Voz 1275 20:42 el último revés que se ha llevado la Comunidad de Madrid con este asunto

Voz 0861 20:45 que ya hace unos meses el mismo tribunal el TSJ

Voz 1275 20:47 pm le exigió dar explicaciones por no cumplir con lo establecido por la ley en los colegios e institutos del norte de la comunidad

Voz 0861 20:55 gracias Laura bueno todo esto ocurrió en dos mil quince y a día de hoy según el presidente Garrido Madrid sí está cumpliendo las ratios de alumnos en sus

Voz 0177 21:02 haces cumplimos lógicamente con la legalidad en todo también por supuesto las ratios que ha sido un empeño de de una parte del sindicato Comisiones Obreras de judicializar este asunto que ignora a qué obedece pero bueno en cualquier caso nosotros somos respetuosos con aquello que nos pide la justicia si cumplimos estas ratios que si no recuerdo mal trucos son veinticinco alumnos en primaria treinta en Secundaria XXXVI creo Athos se cumplen esas ratios perfectamente

son las dos XXI seguimos Hora catorce Madrid

Voz 0861 22:51 dos y veintitrés el Ayuntamiento de Móstoles sigue decidido a celebrar el festival amanecer bailando en el parque Prado Ovejero la alcaldesa socialista Núria posee no va a tener en cuenta el dictamen del pasado martes de la comisión de social que acordó por mayoría o el cambio de ubicación elegido para ese concierto el actual escenario fue elegido recordemos por la alcaldesa de forma unilateral por decreto en pleno mes de agosto ir sin tener en cuenta la opinión de los propios vecinos tal y como obliga la Ley de Espectáculos ser matizó este Sandra Moneo

Voz 0277 23:20 pero el Ayuntamiento de Móstoles seguirá adelante con la celebración del festival amanecer bailando el ocho de septiembre además dicen que han de los conciertos se celebraban en la plaza de toros pero que fue el PP en dos mil cinco el que los cambio un parque público el parque Finca Liana desde el consistorio también señalan que el uno de septiembre la Concejalía de Cultura va a celebrar un concierto en Parque Liana Gabriel Ortega es portavoz de ganar Móstoles

Voz 20 23:42 conozco porque dicen eso lo que hay en Parque Diana expresaba una magnífica actividades música negra que recomiendo a todo el pueblo de Móstoles pero que en absoluto es comparable en absoluto siendo mínimamente rigurosos al macrofestival amanecer bailando

Voz 0277 23:59 desde el PP aseguran que el Ayuntamiento está desviando el tema del festival y que la decisión del cambio de ubicación en dos mil cinco fue fruto de negociaciones con colectivos de la ciudad previo al acondicionamiento del espacio vecinos y ecologistas de Móstoles se volverán a concentrar este domingo en contra de la celebración del festival amanecer bailando en Prado Ovejero

Voz 0861 24:19 se lo hemos avanzó también esta mañana aquí en la SER ecologistas y vecinos del norte de la capital del barrio de Chamartín van a pedir una reunión con el ministro de Fomento para explicarle las razones por las que se oponen a la operación urbanística planteada en esa zona conocida como Madrid nuevo norte la antigua operación

Voz 1153 24:35 San Martín Javier qué tal buenas tardes buenas tardes la plataforma Zona Norte junto a Ecologistas en Acción la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid el Instituto para la democracia y el municipalismo quieren que el ministro de Fomento José Luis Ábalos conozca las razones por las que se oponen a la operación Madrid nuevo norte un megaproyecto urbanístico que se gestó en mil novecientos noventa y tres y que prevé construir veinte rascacielos y más de once mil viviendas Ana Iglesias es miembro de la plataforma zona no

Voz 1762 25:01 este le queremos decir al ministro

Voz 21 25:04 que nos parece muy arriesgado aprobar una operación que se basa en un acuerdo secreto que no la ciudadanía desconoce desde sus inicios en mil novecientos noventa y tres que supone la cesión de suelo público porque el ochenta por ciento del terreno que se utilizará para esta operación es suelo público hice va a transferir a un operador privado

Voz 1153 25:28 dicen que esta operación va a aumentar el desequilibrio entre el no

Voz 0861 25:32 TI el sur y que tendrá consecuencias muy graves para la movilidad el medio ambiente en la capital por cierto que hoy también hemos conocido que el Ayuntamiento de Madrid estudia ya sancionar a la empresa que gestiona el polideportivo principal de Fuente del Berro por incumplir el contrato este gimnasio ubicado en el distrito de Salamanca junto al Pirulí parece abocado a la desaparición porque ahora mismo está cerrado allí no queda ni un trabajador sean suspendido todas las actividades de paseos hoy el popular José Luis Martínez Almeida visita veraniega por la Gran Vía para iniciar dice el curso político bueno el escenario elegido era previsible la indecente el portavoz del grupo municipal del PP era conocer de primera mano las quejas de los comerciantes castigados por Carmena por culpa de las obras de la Gran Vía y lo que es la cintura política al cree que esa reforma hace imposible llegar al centro pero cuando le hemos preguntado por las obras del metro que están ejecutando por parte del Gobierno de la Comunidad Madrid con el Cor de varias líneas de Metro Almeida modula las criticas

Voz 22 26:30 la finalidad de las obras de Metro de Madrid que se están haciendo efectivamente en la calle Montera es potenciar el transporte público y por tanto preocuparse porque los madrileños tengan alternativas para poder venir al centro la finalidad que persigue todas las obras que se están ejecutando en la almendra central de Madrid por parte del equipo de gobierno es exactamente la contraria prohibir o restringir dificultar el acceso al centro por parte de los madrileños

Voz 0861 26:53 ese sean aficionados a los drones y les gusta volar al filo de la ley ojo porque la Guardia Civil quiere ya funcionando a la primera unidad al equipo Pegaso que se va a encargar de perseguir a todos aquellos que vuelan ilegalmente ido Saiz la Guardia Civil ha detectado desmantelado de hecho dos pistas de aterrizajes de drones clan

Voz 1153 27:11 destinos Enrique García buenas tardes buenas tardes desde dos mil quince

Voz 0867 27:14 Programa piloto esta unidad de la Benemérita ha controlado su uso en el espacio aéreo madrileño el resultado además de desmantelar pistas clandestinas se han reducido en un noventa por ciento los incidentes entre pilotos de drones de aviones comerciales y se han cerrado ocho pistas sin autorización de avionetas porque a pesar del pequeño tamaño de los sones esos pueden provocar accidentes y vuelan cerca de un avión por por eso esta unidad subraya lo peligroso que resulta la falta de preparación de aquellos pilotos que usan el dron de forma recreativa Jorge pachas el sargento jefe del equipo Pegaso

Voz 12 27:45 los usuarios de drones lo pueden adquirir en cualquier establecimiento sin ningún tipo de formación porque el uso que le a dar es un uso recreativo la función principal del equipo a través de foros como éste que ese es uno de los principales objetivos de esta de esta comunicación concienciar a los ciudadanos de que el uso de estos drones requiere unos mínimos de conocimiento para evitar incidentes aéreos con otras aeronaves que van tripuladas que llevan pasajeros

Voz 0867 28:10 si esos mínimos son pilotar a ocho kilómetros del aeropuerto o no sobrepasar los ciento veinte metros de altura con sanciones que pueden superar los cuatro mil euros por cierto que en lo que llevamos de año sólo ha habido una incidencia en Barajas con la presencia de un dron que denunció el piloto de un avión comercial aunque la Guardia Civil aún no ha logrado

Voz 0861 28:39 don y De la Torre qué tal buenas tardes buenas tardes

es pendientes del sorteo de la fase de grupos de la Champions League Atlético y Real Madrid ambos en el bombo uno esperan sus rivales en la fase de grupos de la máxima competición continental desde las seis lo daremos en Carrusel el Real Madrid por su parte ya sabemos ha llegado María no la delantera blanca hoy ha pasado el reconocimiento médico de manera satisfactoria y mañana será presentado en el Bernabéu a la una y media ya en el último día de mercado movimientos de las últimas horas el Leganés ha presentado al portero ucraniano Looking cedido precisamente del Real Madrid lucirá el dorsal veintiuno en la portería Pepín era el Rayo Vallecano por su parte ha anunciado esta misma mañana la llegada en forma de cesión del centrocampista ya cedió del Stoke City inglés se trabaja para incorporar a un portero hoy en Getafe ante los últimos rumores Bordalás ha declarado estar tranquilo en torno a la posible salida de Ángel el club trabaja también para incorporar alguna cara nueva sobretodo en la zona del centrocampismo

Voz 0861 29:22 ha declarado estar tranquilo en torno a la posible salida

Voz 1153 29:25 de Ángel el club trabaja también para incorporar alguna cara nueva sobretodo en la zona del centrocampismo

Voz 0861 29:34 el equipo recordatorio Fito Fitipaldis estará este jueves en la muralla las Fiestas de Alcalá de Henares a partir de las diez de la noche con él los despedimos adiós

Voz 23 29:45 tú

Voz 1762 30:01 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1 30:10 en la Cadena Ser

Voz 1762 30:20 qué tal buenas tardes el Gobierno lanza un mensaje calma para las clases medias y trabajadoras la ministra de Hacienda ha confirmado esta mañana que no habrá subidas de impuestos para ellas que la negociación que mantiene con Podemos de cara a los presupuestos de la que ha trascendido la intención del Ejecutivo de subir impuestos a las rentas más altas se manejan cifras que superen los ciento cincuenta mil euros la confirmado la ministra María Jesús Montero respuesta de Pablo Casado que critica la subida impositiva

Voz 2 30:43 el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar las rentas por encima de ciento cincuenta mil euros que evidentemente no pertenecen a clase media ni a clase trabajadora

Voz 3 30:58 hay una discusión entre el Partido Socialista Podemos para ver cuántos impuestos no suben cuanto Nos lo suben ya nadie duda que cuando viene el Partido Socialista no sube los impuestos

Voz 1762 31:09 en se lo ampliamos les vamos a dar también los detalles de los argumentos de la Fiscalía por los que considera que no hay que recusar a los jueces que se van a hacer cargo del proceso independentista definen como un fraude profeta procesal que se pida por parte de personas fugados de la Justicia esa intervención en el proceso judicial hoy además Ciudadanos ha continuado con su ofensiva ha pedido amparo ante el Defensor del Pueblo por la desprotección que considera que sufren quiénes no son independentistas Inés Arrimadas

Voz 0793 31:32 claro que hay que recuperar la convivencia lo que no voy a aceptar es que diga que quién quito lazo estén está rompiendo la convivencia no quién rompe la convivencia es quién dice que más de media Cataluña no es Cataluña porque son españoles viviendo en Cataluña que es lo que ha hecho Torra quien rompe la convivencia es quién ocupa espacio público los edificios públicos con ideología política quién rompe la convivencia ser quién dice que se va a seguir Santander las leyes y que hay que atacar al Estado

es jueves treinta de agosto

Voz 0325 31:58 la Julia ojeras el IPC se sitúa en el dos coma dos por ciento en agosto según el dato adelantado por el INE debido en parte al encarecimiento de la electricidad el recibo de la luz va a subir un diez por ciento este mes el experto en energía Jorge Morales habla de especulación y dice que sólo un cambio legal puede evitarlo

Voz 5 32:14 lo que estamos viendo ahora mismo es una especulación con las centrales hidroeléctricas señores está vendiendo el agua a un precio altísimo a pesar de que los embalses están muy por encima de lo que suele ser habitual esta época del año se puede controlar si se puede contar cómo cambiando la ley

Voz 1762 32:27 pide responsabilidad ministra para las Migraciones Apple

Voz 1153 32:29 pido a la oposición responsabilidad para evitar brotes xenófobos y ha rechazado que las políticas están generando un efecto llamada en el Congreso Magdalena Valerio ha anunciado que el Gobierno ya trabaja para cumplir la sentencia que obliga a cumplir el compromiso de acoger a diecinueve mil migrantes

Voz 0861 32:43 pues ya estamos trabajando con Aznavour Icon

Voz 8 32:45 la Organización Internacional de Migraciones para abordar la ejecución de la mencionada sentencia que debería avergonzar a los responsables políticos del anterior Gobierno por no haber dado cumplimiento a los compromisos adoptados cetro

Voz 0325 32:58 Lada al Estrecho la ONG Pro Activa Open Arms va a colaborar con Salvamento Marítimo en el rescate de inmigrantes en el Estrecho y en el mar de Alborán esta mañana han sido rescatadas seis pateras con ciento quince personas a bordo entre ellas ocho menores y un bebé trasladadas en estos momentos a distintos puertos sándalo Mogherini en contra

Voz 1153 33:13 la responsable de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea rechaza vi enviar soldados a las fronteras para controlar la inmigración como propone Austria ha pedido responsabilidad y que los países miembros a compló se comprometan al reparto de refugiados algo que ha vinculado al mantenimiento de la operación Sofía que controla las migraciones

Voz 1762 33:31 cuenta la tensión en Alemania para esta tarde se han convocado

Voz 0325 33:33 nuevas protestas xenófobas de grupos neonazis en Sajonia hay también marchas contrarias a la ultraderecha ayer un joven sirio de veinte años fue golpeado con una cadena mientras era insultado por extranjero en otro estado al norte del país

Voz 1153 33:44 el plan de reparación asociaciones de derechos humanos plantea una serie de medidas para hacer justicia con las víctimas de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo piden acabar con los obstáculos que se encuentran las familias formar a jueces y fiscales e investigar de oficio Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional

Voz 24 34:00 al menos seiscientos catorce mil desaparecidos juicio avisados y sobre los que no se está haciendo nada por eso lo diría de hoy presentamos un plan de trabajo para conseguir que esas desapariciones forzadas dejen de estar en un limbo

Voz 1 34:13 la política de nombramientos la ministra de Hacienda decía

Voz 0325 34:16 en el Congreso la política de nombramientos del Gobierno en empresas públicas de la Sepi tras las acusaciones de enchufismo de PP y Ciudadanos Jaime de Olano PP María Jesús Montero ministra incluso

Voz 25 34:24 soy quién lo ha llegado a denominar agencia de colocación Moncloa Ferraz subir los impuestos a los españoles para gastarlo en este tipo de favores no me parece de recibo

Voz 0136 34:33 no hay caso de enchufes de Familia áreas de corrupción de ninguna materia de la que en algún momento hemos leído en algún medio

Voz 1762 34:41 en Galicia sigue avanzando otro incendio por la provincia de Ourense especialmente castigada este verano por el fuego afecta desde ayer por la tarde a la zona de Monterrey y ha causado heridas a un agente forestal Santiago Gádor Cascales

Voz 0605 34:51 más pequeñas tareas son las que ya han sido arrasadas por el incendio forestal que se declaró la pasada tarde en la localidad de Laza en el municipio ourensano de Monterrei y que ha provocado que un agente forestal haya tenido que ser trasladado al centro hospitalario de Verín herido por quemaduras aunque tras recibir atención médica ya ha sido dado de alta a estas horas continúan las labores de extinción del fuego registrado en las proximidades de la A52 en la que participan tanto medios terrestres como aéreos concretamente dieciocho agentes treinta y nueve brigadas doce helicópteros y cinco aviones aunque aseguran la situación evoluciona favorablemente y estiman que las próximas horas el incendio quedó estabilizado

Voz 1762 35:26 lo día más de bastante calor previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 35:29 a lo largo de esta tarde tendremos chubascos especialmente en las provincias de Alicante y Valencia algunos también al sur de Baleares en el resto del Mediterráneo se formarán tormentas sobre todo en puntos de montaña cercanos a la costa chubascos que en muchos casos pueden descargar con intensidad más sol en el resto del país incluso irán desapareciendo todas las nubes del Cantábrico con temperaturas sin grandes cambios calor moderado máximas el general de treinta treinta y cinco grados más bajas en el Cantábrico y los próximos días sobre todo el fin de semana el calor

Voz 1762 35:56 irá a más con la dirección técnica de Carlos Ródenas de Beatriz Montalvo y con Isabel Quintana en la producción una pausa vamos Coto

Voz 1762 37:10 la ministra de Hacienda ha confirmado su comparecencia hoy en el Congreso que no va a haber subidas de impuestos a las rentas medias y clases trabajadoras María Jesús Montero no ha dado detalles de tramos concretos después de conocerse la intención del Gobierno de subir los impuestos a las rentas más altas a partir de ciento cincuenta mil euros que es lo que se ha puesto sobre la mesa sus negociaciones con Podemos y es cifra que la ministra ha confirmado ya hemos escuchado en portada la posición del Partido Popular Pablo Casado vincula que el PSOE esté en el Gobierno con que suba los impuestos y el PDK también avisa ya de queda partidario de ese incremento impositivo a las rentas más altas Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 37:43 buenas tardes en la resaca de la reunión de ayer queda el malestar en el seno de Unidos Podemos y de Hacienda por las interpretaciones de ese tercer encuentro el equipo de negociación de Unidos Podemos asegura a la emisora que ellos nunca pidieron subir el IRPF a los que ganen a partir de sesenta mil euros sino a partir de ciento veinte mil euros al año es lo que se pidió al Gobierno y es ahí donde el Ejecutivo les contestó ayer como dice hoy la ministra María Jesús Montero que en todo caso lo estudiarían si hacían algún cambio afectaría a las rentas muy altas los que ganen a partir de ciento cincuenta mil euros brutos anuales por tanto no se van a subir los impuestos a la gran mayoría de los trabajadores de este país

Voz 2 38:20 el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo hemos dicho desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar de explorar en las rentas por encima de ciento cincuenta mil euros que evidentemente no pertenecen a clase media ni a clase trabajadora

Voz 1468 38:41 la novedad de la mañana es la del Pde Cat cuyo voto es importante para el Gobierno que ya advierte que no tolerará cambios en el IRPF no los va apoyar no obstante Carles Campuzano quiere saber cuál es la respuesta real la propuesta real del Ejecutivo

Voz 4 38:54 partir de muerta no es partidario de subir el impuesto del IRPF el parque partir de amor de entiende que hoy en materia fiscal desde necesitas que todo el mundo pague los impuestos que en España demasiado fraude fiscal cualquier impuesto que no tenga

Voz 1468 39:09 como prioridad también el estímulo

Voz 4 39:11 del crecimiento la creación de empleo para nosotros nos parece que es un error

Voz 1468 39:17 la reunión entre Unidos Podemos y el Gobierno seguirá la semana que viene

Voz 1762 39:20 hoy los técnicos de Hacienda en ha asegurado en la SER que hay margen para esa subida a las rentas más altas Carlos cruzados el presidente de Gestha

Voz 1468 39:27 Renault cuenta además que

Voz 30 39:29 que bueno la la presión fiscal en España está seis puntos por debajo de la media la Europea europea nos fijamos sólo en la recaudación del impuesto sobre la renta estamos dos puntos por debajo de esa media estamos recobrando pues algo más de veinte mil algo menos de veinte mil millones de los que tendríamos que recaudar en ese mes impuestos a la renta

Voz 1762 39:49 Gestha calcula que la subida a rentas superiores a esos ciento cincuenta mil euros de los que estamos hablando afectaría a cerca de noventa y una mil personas permitiría recaudar ellos calculan unos cuatrocientos millones de euros lo que sí sabemos que nos va a salir más cara es la luz ya este mismo mes un usuario medio con la tarifa regulada por el Gobierno va a sufrir un incremento del diez por ciento de hecho hoy se han conocido los datos del IPC adelantado del mes mantiene el mismo ritmo de subida de julio y lo hace precisamente por el incremento del precio de la electricidad a un precio que un experto en el sector al que hemos

Voz 1153 40:18 insultado esta mañana en Hoy por hoy cree que es posiblemente

Voz 1762 40:20 en el en cifras más bajas si hay una intención política de hacerlo informa Eladio Meizoso

Voz 1468 40:24 subieron materias primas como el gas natural el carbón los derechos de emisión de CO2 se está exportando más electricidad pero la abundancia de agua en los embalses y energía hidráulica de bajo coste no sirve este año para frenar los precios en el mercado mayorista a mediados de mes los responsables de Energía de España y Portugal que comparte mercado eléctrico mayorista decidieron estudiar medidas para mejorar su regulación pero el secretario de Estado español José Domínguez Abascal apuntaba entonces a la Cadena Ser que no se pueden esperar soluciones milagrosas a corto plazo

Voz 31 40:54 hay actuaciones que se puede hacer a medio y sobre todo a largo plazo que hagan que tengamos unos precios a la baja y que finalmente tenga voz un precio eléctrico más bajo estable que el que tenemos en este momento

Voz 1468 41:09 a medio largo plazo pero Jorge Morales de la plataforma abre un nuevo modelo energético cree que si hay margen legal para forzar ya que la energía eléctrica de menor coste de producción como la hidráulica lo nuclear no pueda venderse cara

Voz 5 41:22 hay que cambiar las reglas de juego para que esto no siga ocurriendo por su puesto que no es fácil pero se puede hacer esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía del Gobierno

Voz 1762 41:45 Ciudadanos ha pedido hoy amparo al Defensor del Pueblo como ya había anunciado frente a la gestión del gobierno de la Generalitat argumenta esta formación en concreto Inés Arrimadas que es quien se ha reunido este mediodía con el defensor que las políticas del Gobierno de Quim Torra están provocando desprotección aquellos ciudadanos no independentistas en esa comunidad informa Óscar García

Voz 1645 42:02 en el documento de XXXVIII páginas que Ciudadanos ha entregado al Defensor del Pueblo Se habla literalmente de que la Generalitat ha cometido el atentado más grande a la democracia y la libertad oficializado la ideología separatista la queja aporta un buen número de fotografías de edificios públicos de los que cuelgan esteladas lazos amarillos o carteles reclamando la libertad de los políticos encarcelados y con las que Ciudadanos quiere corroborar que existe una ocupación del espacio público Inés Arrimadas

Voz 0793 42:28 es muy triste que tengamos que llegar a un momento como éste pero la situación en Cataluña no es normal ojalá no tuviéramos que estar aquí pero realmente la sensación de abandono la sensación de desamparo la sensación de indefensión que estamos sintiendo muchísimos catalanes es intolerable

Voz 1153 42:45 Ciudadanos espera que el Defensor del Pueblo inste al

Voz 1645 42:47 Generalitat a respetar los derechos constitucionales de los catalana

Voz 1762 42:51 a los comités de Telemadrid de TV3 han suscrito hoy un comunicado conjunto en el que condenan la agresión ayer a un cámara de la televisión pública madrileña que fue confundido en Barcelona con un trabajador de la televisión pública catalana pone de manifiesto este texto que la cosa los medios ha convertido en un problema ya de seguridad dicen para los periodistas que trabajan allí este cámara presentado denuncia ya Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 43:11 comunicado bajo el título Estopa agresiones contra los medios de comunicación en el que en castellano y catalán se señala que es inadmisible que se quiera justificar la violencia contra este trabajador con la excusa absurda dice de que se le confundió con un cámara de TV3 el texto también lanzó un mensaje directo a los políticos Luis Lombardo es presidente del comité de empresa de Telemadrid

Voz 1040 43:31 a todos en general un poco a bajar el nivel de crispación así cuidados obren en cuanto a los mensajes que se están que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunicación o que la procedencia de según qué tipos de profesionales

Voz 0887 43:47 tras trasladar su apoyo al trabajador agredido también a los de TV tres y otros medios que han sufrido hostigamiento en los últimos meses concluye el comunicado con una petición basta de agresiones contra los trabajadores de los medios

Voz 1762 43:59 eso sí envíe en Barcelona a las ocho de la tarde pasa esto

Voz 6 44:07 seguro

Voz 1762 44:14 suenan las campanas de la plaza yp por megafonía un mensaje en catalán en el que se pide a la población que no olvide los presos que no se pierda de vista el objetivo que para ellos es la independencia consignas que difunde el propio ayuntamiento para quién quiera oírlas si para que no Barcelona Albert Prat