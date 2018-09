Hora 14 (03/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:15 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes por primera vez el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acepta que su continuidad de Moncloa dependerá directamente de que pueda o no sacar adelante los presupuestos Ésta es la gran línea roja de su Gobierno según ha admitido esta mañana en los micrófonos de la SER en una entrevista con Pepa Bueno estos no son

Voz 1722 00:38 los presupuestos y con lo cual el Gobierno tienen en una una voluntad clara e inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre ustedes se pueden poner en el escenario que quieran el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción es aprobar esos presupuestos

Voz 1018 00:53 hasta cien por tantos movimientos de los próximos meses la recta final de este año y el primer trimestre de dos mil diecinueve serán determinantes para saber si seguirá el actual Gobierno o iremos a elecciones anticipadas lo que más preocupa al presidente de la crisis catalanes la tensión social creció

Voz 1722 01:07 de lo que está ahora mismo en juego en Cataluña unos la independencia es la convivencia mucho insto a al gobierno de la Generalitat de Cataluña a abrir un diálogo con la otra parte de catalanes y catalanas que no se sienten representados en muchas ocasiones cuando escucha al presidente de la Generalitat decir que quiere obedecer a la voluntad del pueblo catalán

Voz 1018 01:26 su propuesta es que los catalanes voten un nuevo estatuto porque no respaldaron el vigente

Voz 1722 01:31 uno Cataluña ahora mismo tienen un estatuto que no votó por tanto hay un problema político sí lo ha hecho los cuando hablamos de autogobierno estamos hablando de Estatuto

Voz 1018 01:39 las últimas declaraciones del presidente catalán Quim Torra no ayudan precisamente a suavizar tensiones esta misma mañana ante b3 e una amenaza en toda regla si la Justicia condena a los dirigentes independentistas encausados ya algo

Voz 1722 01:52 sí

Voz 1018 01:52 el absoluto Walker sentencia que no sea la absolución

Voz 4 01:55 será una sentencia injusta eso es lo que debemos poner encima de la mesa una y otra vez en serio que votar no es ningún delito que organizar un referéndum de autodeterminación no te puede llevar a la cárcel hemos hecho nada mal no tenemos que defendernos de nada vamos a acusar al Estado de todo lo que ha organizado para descabezar ya anular una idea

Voz 1018 02:21 Sánchez no ha concretado nada sobre el posible impuesto a la banca sí sobre la penalización fiscal al diésel

Voz 1018 02:49 hoy si Sánchez quiere seguir Moncloa necesita entre otras cosas como mínimo llegar a un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos ya Pablo Echenique no le gusta que el presidente no quiere hablar de ese impuesto a la banca

Voz 5 02:58 si no quieren poner un impuesto a la banca pues no tendrán castigar que otro privilegio fiscal bajan eliminar para poder sufragar da felicidad sociatas pero no está la exigencia al Gobierno es que sufrague la medida sociales en eso vamos a ser inflexibles indican que privilegio fiscal dadas sea allí minan para sufragar esas medidas sociales vamos a hacer flexible

Voz 0325 05:04 el juez que investiga Piqué por conducir sin puntos pregunta la DGT si se lo comunicó personalmente como establece la ley el juzgado espera recibir la respuesta para decidir si adopta alguna medida contra el jugador tres mujeres

Voz 0824 05:14 malagueñas entre las seis víctimas de un accidente de tráfico en Tanzania viajaban en un minibús que ha colisionado con un camión mientras participaba en un safari al norte del país aún se investigan las causas del Cinema

Voz 0325 05:23 concentración de la selección española de fútbol para sus próximos partidos en la Copa de Naciones el sábado frente a Inglaterra y el martes once ante Croacia Diego Costa ha abandonado la concentración por razones personales irá convocado y aguas

Voz 1018 05:34 estrenamos temporada radiofónica en la Ser y en la presentación del proyecto de este año Daniel Gavela director general dejaba muy claro a qué tenemos que jugar

Voz 1166 05:41 de verdad este es un invento que tiene la gran facultad de de ser una máquina informativa pero a la vez es una máquina de compañía yo creo que también es un Lenin vivo de del sufrimiento hoy del padecimiento entonces creo que este año

Voz 1018 05:56 vamos a poner la vida por delante en eso estamos y ustedes lo saben muy bien dos seis

Voz 1434 06:11 echado qué tal buenas tardes comenzamos temporada en la Cadena Ser en Madrid también con una entrevista al presidente de la comunidad Ángel Garrido nos visita esta tarde en La Ventana de Madrid con él vamos a analizar el comienzo de este curso político más incierto que nunca con las elecciones autonómicas y municipales de la próxima primavera para las que todavía falta la mayoría de Cannes datos empezando por el propio Garrido que quiere serlo pero que de momento no ha recibido el respaldo del presidente del Partido Popular sin noticias también en el PSOE de la capital hoy les venimos contando en la SER que la dirección socialista en Madrid confía en que su candidato el Ayuntamiento salga del Gobierno central apuestan por nombres como el de los ministros de Justicia Interior

Voz 0978 06:52 aunque desde la dirección nacional dicen que todavía no toca José Luis Ábalos

Voz 1018 06:58 Madrid ha propuesto

Voz 3 07:00 la acción no ha propuesto el el calendario desde luego en cuenta cuando de otros todo está absolutamente abierto porque vamos con protección

Voz 1434 07:08 enseguida vamos a analizar la situación con el director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid comienza el curso político comienza también el curso escolar el viernes empiezan las clases en Infantil y Primaria con un problema que empieza a ser recurrente hay menos profesores de los necesarios Laura liberales

Voz 0311 07:25 el ex portavoz de la Asamblea de Docentes e interinos de Madrid Festo Badal jugaron un CEO de curso pues caótico subraya actuarían una obra de teatro saldría la televisión o la radio sin haberlo preparado a los docentes que empiezan más tarde que su alumnado les toca llegar al aula sin nada preparado

Voz 10 07:48 es una

Voz 12 07:51 el verano ha sido un capturas de la que sí me parece que es inevitable hacer obras de remodelación en verano bueno la verdad es que está bien por la idea de que van a crear

Voz 11 08:01 pues espacios verdes en aquella madre que lo necesita que eso supriman

Voz 1434 08:04 la polución ir a septiembre con Madrid patas arriba eso no ha cambiado siguen las obras en el centro especialmente en la Gran Vía que debería estar lista el próximo quince de noviembre vamos a apuntar más noticias ahora en titulares con Saras el Valle Enrique García

Voz 0497 08:20 los técnicos del Ayuntamiento de Madrid descartan daños estructurales en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes que mantiene cinco salas cerradas por el impacto de las obras de Canalejas joya ha comenzado la inspección ahora tienen que comprobar si existe una relación entre las siluetas y desperfectos y los trabajos de la plaza

Voz 1315 08:35 el Ayuntamiento de Tres Cantos no ha recibido aún la petición del Gobierno de la capital para iniciar los trámites necesarios para poder acoger a migrantes y refugiados en el Palacio Valdés además el Colectivo Plataforma de acogida del municipio ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Consistorio de la localidad que facilite las soluciones legales necesarias teniendo en cuenta la situación de emergencia humanitaria

Voz 0497 08:54 los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos A positivo y negativo que están en alerta roja al resto de los grupos según el Centro de Transfusión de la Comunidad está en buenos niveles

Voz 1315 09:04 la mayor feria del cómic de Madrid héroes Comic Con abre sus puertas en Ifema a partir del veintiuno de septiembre hoy han presentado la

Voz 1434 09:10 programación de esta tercera edición que celebra los veinte

Voz 1315 09:12 cinco años de autores españoles con en Marvel con exposición de ilustración y la edición de conmigo

Voz 0497 09:18 en los deportes Diego Costa se cae de la lista de convocados de la selección española de fútbol que ha quedado concentrada hoy en Las Rozas para los partidos entre Inglaterra y Croacia el jugador del Celta de Vigo Yago Aspas será su sustituto

Voz 1434 09:29 vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:37 buenas tardes hasta ahora tengan precaución ya que van a encontrar tráfico intenso de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid intensidad circulatoria en la M50 en las zonas de la zona de Las Rozas hacia las carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula con total normalidad

Voz 1434 09:55 aquí el tiempo veintinueve grados ahora mismo en el centro de la capital baja en un poquito las temperaturas máximas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:01 la tarde será soleada con temperaturas que no subirán tanto como ayer recordamos que supera vamos con facilidad a los treinta y cinco grados pero calor seguir haciendo con máximas de treinta treinta y tres grados en toda la Comunidad sol pero también algunos nubes que pueden dar lugar a algún chubasco débil sobre todo en puntos de montaña se acumulará muy poca agua y también a medida que avance la tarde la el viento se va a reforzar del suroeste pero apenas llegar a alcanzar los cuarenta kilómetros por hora los próximos días temperaturas un poco más bajas pero igualmente durante las tardes seguirá haciendo calor

Voz 1434 10:30 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido hoy en la producción Sara selvas

Voz 14 10:40 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien

Voz 0867 10:42 común muy valioso imprescindible para

Voz 0978 11:02 hora catorce y Madrid Cristina Machado son las dos de la tarde y once minutos

Voz 11 11:08 nuestras hombre siempre que Madrid Garrido hable en La Ventana de Madrid de sus primeros cien días de gobierno en la Puerta del Sol de su futuro político la prisión si tengo petos y cómo será el final de la legislatura más convulsas

Voz 15 11:23 frente al don Ángel Garrido García

Voz 11 11:27 de reorganizarse el Partido Popular a nueve meses de las auparon luego pedal que los estados Pablo

Voz 3 11:35 claro

Voz 11 11:36 este lunes desde las siete y veinte el presidente Garrido en La Ventana de Madrid con Javier

Voz 1434 11:41 el Casal Bin Nasser Madrid Javier Casal buenas tardes algunas este tres de septiembre inauguramos el curso político también aquí en la Cadena Ser en Madrid con esa entrevista que levas acertó al presidente Garrido esta tarde en La Ventana de Madrid lo decíamos antes comienza un curso político especialmente incierto para él para Garrido que todavía no sabe si será candidato del PP a la Comunidad en las elecciones que se van a celebrar esta

Voz 0867 12:02 próxima en el que Garrido no ha ocultado su deseo de que esa decisión se adopte cuanto antes no parece que Pablo Casado tener demasiada prisa el nuevo presidente del PP tiene todavía muchas cosas pendientes de organización interna en el partido también el caso máster Madrid para el PP es una pieza clave una mala apuesta en la capital de la región podría poner en peligro el futuro político del propio Casado en una así técnicas generales y ahí es donde se diluyen Cristina según algunas voces del PP las posibilidades de Ángel Garrido que aunque en sus primeros cien días de Gobierno ha reforzado su perfil presidencial no ha cometido ningún error grave no cuenta ahora mismo con el grado de conocimiento en la calle ese perfil que se requiere para ser candidato un candidato que aspire a ganar el Partido Popular se juega mucho aquí en Madrid y eso quiere decir que será candidato al final el que mejor resultado ofrezca en las encuestas y en este escenario previo a la decisión no olvidemos que hay muchos cargos y también ex ministros del Partido Popular de brazos cruzados tras la salida de Mariano Rajoy el cambio de signo político en el Palacio de la Moncloa

Voz 1434 12:58 ya veremos en la capital las cosas todavía están menos decididas no hay ningún candidato oficial todavía Javier aunque parece que la posibilidad de que Carmena repita por Ahora Madrid es cada día más real

Voz 0867 13:09 bueno la presión sobre ellas se mantiene y de su decisión depende en las posibilidades de la izquierda en la capital Manuela Carmena no garantiza la victoria pero su ausencia boca Ahora Madrid al PSOE al fracaso Carmena evita la pregunta una y otra vez pero la decisión admiten es su entorno podría estar tomada ya Illes sólo dependería de la composición de su equipo el momento más adecuado al anunciar una cosa podría ser inminente y hablaríamos de quizá dos tres semanas recordemos que la confección de listas en el Ayuntamiento no es un proceso inocente en Madrid Cristina sólo pueden ser concejales de área aquellos que hayan ido en las listas y un elemento también a tener en cuenta que trasciende más allá de lo que es Madrid la luna de miel entre el PSOE y Podemos a nivel nacional que ha servido por ejemplo para desbloquear o al menos para facilitar la operación Chamartín o sacar adelante los presupuestos municipales es evidente que si las cosas se complican en la Carrera de San Jerónimo para Pedro Sánchez esta paz de la Izquierda podría saltar por los aires tener también consecuencias directas en esa campaña electoral en las elecciones y en los acuerdos poselectoral

Voz 1434 14:07 gracias Javier luego te escuchamos en esa entrevista a partir de la City veinte de la tarde Ángel Garrido hoy en la Cadena SER sobre las candidaturas les venimos contando que el PSOE madrileño confía en que su candidato al Ayuntamiento de la capital salga del Gobierno central de la dirección socialista en la Comunidad se decanta por nombres como el de la ministra de Justicia Dolores Delgado o el del titular del Interior Fernando Grande Marlaska aunque hay voces que rechazan esa posibilidad porque la elección como candidato de un ministro provocaría una crisis de Gobierno información de Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 14:39 bueno dijera quién eligen hoy en todas las llamadas que hemos tenido con dirigentes socialistas repiten una idea un mensaje no se puede condicionar su estrategia a lo que haga Manuela Carmena

Voz 1168 14:49 el Partido Socialista no puede estar ni va a estar pendiente de lo que hagan otros partidos miró atrás pues

Voz 0497 14:54 la semana pasada aquí en la SER su secretario general José

Voz 0861 14:57 Franco negó esa dependencia con Carmena pero lo cierto es que a día de hoy en la dirección del PSOE de Madrid se decantan por un jurista para contrarrestar el efecto Carmena según han cobrado la SER Fuentes socialistas su candidato al Ayuntamiento lo estarían buscando en el Gobierno de Sánchez hasta la fecha sobre todo gustan dos nombres lo decías el primero la actual ministra de Justicia Lola Delgado con poca trayectoria politica pero muy solvente en los dicen y el segundo el actual ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ya dijo una vez no a Pedro Sánchez cuando lo propuso aspirar a la alcaldía de Madrid pero es el escenario ha cambiado estas fuentes socialistas recuerdan que aquella oferta de Sánchez surgió cuando todavía no era presidente del Gobierno y ahora su poder de convicción Nos dicen es mucho mayor otra fuente dentro del partido

Voz 1018 15:39 socialista ven poco viable esta vía duro dudas

Voz 0861 15:41 seriamente de que Pedro Sánchez esté dispuesto a hacer una crisis de Gobierno en dos carteras tan importantes como Interior Justicia nada está cerrado pero en la dirección eso de Madrid no lo ven tan descabellado de hecho no descartan retrasar las primarias en la ciudad de Madrid hasta enero la intención de ese moratoria Nos dicen es que cualquiera de los candidatos que pueda salir del Gobierno de Sánchez coja peso político y su nombre gane fuerza de cara

Voz 1434 16:06 a las elecciones los socialistas buscan candidato al tiempo que intentan dejar atrás la polémica que surgió después de que el Confidencial contase que Pedro Sánchez había telefoneado a Carmena para que volviera a presentarse como candidata de Ahora Madrid en un intento desesperado de que la izquierda no pierda la capital hoy la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento ha vuelto a negar la mayor vamos a escuchar a Purificación Causapié

Voz 1752 16:26 lo que más le interesa al PSOE es ganar las elecciones al Ayuntamiento de Madrid eso es en lo que está estará el Partido Socialista ganara las elecciones por supuesto con su propio candidato o candidata yo no voy a hacer especulaciones sobre si Carmena repite unos repite es una persona que pertenece a otro grupo político que tiene que tomar sus decisiones junto a su grupo político por lo tanto yo no tengo nada que decir

Voz 1434 16:53 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 9 16:57 hora catorce y Madrid

Voz 1434 16:59 y esta semana comienza también el curso escolar y lo hace con menos profesores de los necesarios se lo venimos contando en la Cadena Ser en Madrid las clases en Infantil y Primaria empiezan el viernes pero la Consejería de Educación todavía no asignado las plazas vacantes la informaciones de Laura Gutiérrez

Voz 1275 17:16 lo lógico es que todos los docentes de un centro educativo estén en sus puestos desde el primer día laborable de septiembre hay que organizar las clases repartir tareas y prepara el nuevo curso escolar pero en Madrid no todas las plantillas de profesorado están cubiertas a día de hoy no lo van a estar tampoco para el viernes que es cuando comienzan las clases en los colegios infantil y Primaria la Consejería de Educación ha llamado las interinos un día antes del inicio de curso el seis de septiembre para la asignación de vacantes y como pronto estarán en los centros entre el lunes diez el martes once será una primera tanda de llamamientos pero habrá más a mediados de septiembre Laura liberales es portavoz de la Asamblea de

Voz 1441 17:52 docentes interinos de Madrid esto va a dialogar

Voz 0311 17:55 ha sido de curso pues caótico agravándose en muchos casos como por ejemplo los de Infantil un grupo de tres años que comienza por primera vez en el colegio aquí no se van a encontrar a su tutora que base

Voz 16 18:10 eh de referencia sino a un sus

Voz 0311 18:12 es un maestro especialista ya pueden ser de P

Voz 1018 18:15 te ADN la Consejería de Educación

Voz 1275 18:18 no puede confirmar aún cuál será el número de vacantes que se ocupen en este primer llamamiento del próximo jueves aunque se han dado de plazo hasta el veinte de septiembre para terminar de ajustar las plantillas

Voz 9 21:20 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 21:23 técnicos del Ayuntamiento de la capital descartan daños estructurales en la Academia de Bellas Artes de San Fernando hoy ha comenzado la inspección que trata de determinar si el origen de las grietas que han aparecido en algunas salas y en una escultura que ha obligado además a cerrar cinco de esas salas está en las obras del complejo Canalejas de momento las obras continúan pero sin maquinaria pesada Enrique García

Voz 1192 21:44 la primera conclusión de los técnicos es que no existen daños estructurales en el edificio pero han estado durante dos horas recorriendo las salas afectadas para elaborar un informe que confirme a Descartes y finalmente las obras de Canalejas son la causa de los desperfectos eso sigue sosteniendo la institución que también hoy se ha puesto en contacto con el director de las obras que ha decidido por el momento no utilizar maquinaria pesada como decías en las inmediaciones de Liz del edificio el director de la Academia Fernando de Terán ha explicado en Hoy por Hoy Madrid que el cierre de la sala Se mantendrá por precaución

Voz 26 22:13 bueno estamos a la espera de que eh

Voz 27 22:15 eh la es la empresa nos es

Voz 26 22:18 qué qué qué procedimiento va a seguir utilizando a la vista de lo que no os digo ni las garantías que nos den pues veremos qué medidas se toman de momento van a seguir cerradas esas salas porque no queremos exponer a los cuadros que había colgados en las paredes a esas vibraciones

Voz 1192 22:37 mañana a primera hora será la propia directora general de Patrimonio de la Comunidad Paloma Sobrini la que aquí

Voz 0861 22:42 el edificio para evaluar los daños y continúa

Voz 1434 22:45 también las obras en el centro de la capital con la Gran Vía como epicentro los trabajos van bien según el ayuntamiento y estarán le listo según lo previsto para mediados de noviembre la nueva Gran Via con más espacio para los peatones coincidirá con la entrada en vigor de un área de prioridad residencial para la que están colocando carteles informativos falta poco pero las horas por el momento continúan con ellas tenemos que convivir en la calle Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1315 23:09 hola buenas tardes y podríamos dar varias recomendaciones para caminar por la Gran Vía este tres de septiembre la primera podría ser bueno pues no intentar mantener una conversación cada vez que se encuentre con una excavadora o cualquier tipo de vehículo de obras aussies se divisa a un obrero con un martillo

Voz 1434 23:31 con todo ese ruido esa conversación Cristina sería imposible número dos noches

Voz 1315 23:36 era al móvil cuando se camina por las aceras porque se corre el riesgo como mínimo de hecho chocar IB3 atender a los agentes de movilidad que hoy se afanan Sudán Sudán para regular el tráfico a los peatones ya saben que se han juntado las obras del metro de la Gran Vía que tiene levantada la calle Montera hasta el mes de abril que no va a entrar en vigor el servicio esa estación con las horas de Gran Vía que están ahí

Voz 1434 23:57 Lien dos esas aceras ir reduciendo el tráfico

Voz 1315 23:59 a dos carriles esto estará acabado se espera para el día veinticuatro de noviembre y además también se han juntado con ese área Madrid central que también va a entrar en vigor en set en noviembre y que significa que se prohibe el paso a los vehículos sin distintivo ambiental y que esto se convierte en un área de prioridad residencial ahora mismo hay varios carteles que se han instalado en la zona centro avisando de que esto es provisional pero que entra en vigor en el mes de noviembre y que las multas el Ayuntamiento en eso va a ser un poco más paciente de empezarían a llegar a partir de febrero de dos mil diez nueve Ahora es la hora de la comida el ruido ha cesado se puede escuchar que ahora mismo la Gran Vía bueno pues está un poquito más tranquila en el número cuarenta y nueve que es donde me sentado aquí en un banco si miro hacia atrás lo que me encuentros un montón de escombros a algún trozo de lo excavado de tuberías de plástico que han sacado de lo excavado bueno pues como está todo tan tranquilo en este banco incluso se ha asentado un abuela de nombre Ana con su pequeña de siete meses Nora a estar tranquilamente bueno pues disfruta dando de este silencio de la hora de la comida en Gran Vía gracias

Voz 1434 25:03 en aprovecha tú también esa tranquilidad miradas

Voz 1315 25:06 son besos hasta luego el Colectivo Plataforma

Voz 1434 25:08 hasta Tres Cantos ha iniciado una recogida de firmas que suma ya cerca de tres mil quinientos apoyos para pedir al Ayuntamiento de esa localidad que facilite las soluciones legales para que la residencia Palacio Valdés pueda acoger a migrantes tal y como pretende la alcaldesa Manuela Carmena el palacio está en Tres Cantos pero es propiedad del Ayuntamiento de la capital aquí en Madrid confían en que esté listo para mediados de este mes aunque como nos decía en Hora catorce Madrid el delegado de Urbanismo José Manuel Calvo siguen tramitando la petición al Ayuntamiento de Tres Cantos

Voz 0497 25:41 sativa

Voz 28 25:41 presentarla también ante el Ayuntamiento de Tres Cantos esa revisiones a mediados de septiembre podamos tener disponible para albergar a los a los migrantes que es algo que hace mucha falta en estos momentos desde luego el Ayuntamiento de Madrid está comprometido con esta causa pondrá toda su parte para que los inmigrantes puedan tener un lugar digno dónde está

Voz 1434 25:59 de momento el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el PP con el apoyo

Voz 1468 26:03 Ciudadanos no se da por aludido sigue a la espera

Voz 1434 26:05 de recibir esa petición oficial del Gobierno de la capital que todavía no se ha tramitado SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 1018 26:11 Tres Cantos lleva esperando la petición

Voz 0887 26:14 o sea para iniciar los posibles trámites administrativos por parte del Ayuntamiento de Madrid desde el anuncio de Carmen a mediados de agosto como ya explicaron en ese momento el Ayuntamiento tendría que presentar ante los técnicos tiros un proyecto viable pasar la inspección técnica del edificio caducada desde mayo de dos mil diecisiete y solicitar la licencia de actividad esa licencia insisten desde el Cono historia andino no sólo tendrá sino ser realizó un cambio de uso de propiedad de educativo a residencial y la única forma de obtenerlo es con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana por tanto insisten a corto plazo no es posible la puesta en marcha del proyecto de Carmena por cierto que un grupo de vecinos de Tres Cantos ha iniciado una recogida de firmas en Change punto RG solicitando al Ayuntamiento que facilite las soluciones legales pertinentes teniendo en cuenta la excepcionalidad y la emergencia humanitaria de la situación

Voz 1434 27:01 la petición está a punto de alcanzar las tres mil kilos

Voz 0861 27:04 las firma el PSOE tampoco confía en que es

Voz 1434 27:06 ese palacio esté listo para mediados de septiembre tal y como dice el Ayuntamiento de la capital la portavoz socialista Purificación Causapié ha calificado las gestiones del Ayuntamiento de Madrid de chapuza

Voz 1752 27:17 Ahora Madrid debería haber hablado hace tiempo desde el primer momento con el Ayuntamiento de Tres Cantos debería haber conocido y resueltos los problemas técnicos esto lo puede resolver el Ayuntamiento de Tres Cantos pero entendemos que hay que resolverlo buscando ese diálogo por lo tanto hasta ahora lo que ha hecho este ayuntamiento para resolver esta situación entendemos que ha sido una chapuza que debería haber resuelto bien de otra manera

Voz 1434 27:43 dos de la tarde veinte ocho minutos OS ha presentado la programación de la mayor feria del cómic de Madrid que abrirá sus puertas en Ifema a partir del veintiuno de septiembre tercera edición que va a celebrar los veinticinco años del desembarco de autores españoles en Marvel Raquel García

Voz 1468 27:59 medio centenar de autores como Brad Walker y Sterling Gates actores como dieron Flynn Bron en Juego de Tronos o Kevin Macron Ali de Piratas del Caribe conciertos espacios para ver a los ilustradores trabajar en directo Heroes Comic Con se abre a otras industrias del entretenimiento como explica Enrique Muñoz responsable de marketing

Voz 29 28:16 es decir organizamos el el salón uno de nuestros objetivos ha sido dar una vuelta de tuerca al típico Salón del Cómic e introducir nuevas hindúes

Voz 30 28:23 Arias y una de las claves para nosotros

Voz 1018 28:26 cine y las series de televisión eh

Voz 29 28:29 este año volvemos a apostar fuerte por por actores internacionales

Voz 30 28:32 y en los que los lo

Voz 29 28:35 los visitantes al salón pueden interactuar con ellos

Voz 1468 28:38 eh puedan hacer una fotografía podamos tener

Voz 1018 28:40 su firma además de celebrar los veinticinco años de autores España

Voz 1468 28:43 no les en Marvel la feria va a dedicar un espacio originales de Carlos Jiménez que da nombre a los premios del salón firme el cartel de esta tercera edición el pintor escritor y fotógrafo George Prat que hace un homenaje Asad man el Rey de los años vamos con los deportes Miguel Orejas buenas tardes al Cristo

Voz 0455 29:03 Diego Costa se cae de la convocatoria de la selección española por cuestiones personales según el comunicado la Federación al delantero lo sustituye Yago Aspas más de fútbol Vallejo entrena con el Real Madrid después de su lesión lo ha hecho esta mañana en la sesión sin jugadores internacionales pero se han estado Benzema que oro Lucas Vázquez y en baloncesto dijeran lo da a conocer la lista de convocados para septiembre

Voz 1434 29:25 así terminamos veintinueve grados ahora mismo en el centro de la capital ya saben que les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte nos visita el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido con el vamos a inaugurar aquí en la Cadena Ser en Madrid este nuevo curso político con unas elecciones previstas para primavera para las que todavía ni siquiera se sabe si el propio Garrido será el candidato del Partido Popular les esperamos luego a partir de las siete y veinte adiós

Voz 10 29:53 ahora

Voz 1 30:02 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:07 no

Voz 3 30:17 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:25 gracias como siempre por seguir con nosotros Pedro Sánchez apuesta por un referéndum por el autogobierno en Cataluña mediante un nuevo estatuto porque el actual no lo votaron los catalanes y lo dijo esta mañana aquí en la Cadena Ser y ese su objetivo político inmediato condicionado evidentemente a su continuidad en Moncloa que depende directamente de los Presupuestos si no consigue sacar adelante las cuentas públicas del próximo año no continuará gobernando con la prórroga de las que heredó de Rajoy para evitar elecciones anticipadas que necesita unir muchas voluntades en el Congreso sobre todo la de Podemos que su socio prioritario Ike mantiene la exigencia de un impuesto a la banca del del presidente pasó de puntillas por eso Pablo Echenique será recordada

Voz 1722 31:06 estos no son mis presupuestos y con lo cual el Gobierno tienen una una voluntad clara inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre ustedes se pueden poner en el escenario emitieran el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción es aprobar esos resultados

Voz 5 31:21 si no quieren poner un impuesto a la banca pues no tendrán que explicar que otro privilegio fiscal determinada para poder sufragar de medidas sociales pero no está exigencia al Gobierno es que sufrague estas medidas sociales

Voz 1018 31:35 oculta al presidente su preocupación por la tensión social en Cataluña cree que la única salida política pasa por un nuevo estatus algo para lo que no va en contra el respaldo ni en el PP

Voz 1722 31:43 en Ciudadanos del hecho final tiene que ser una votación pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Catalunya

Voz 6 31:54 si hay una consulta de autodeterminación o que la llamen de autogobierno este Gobierno está incapacitado para seguir provocarlo

Voz 7 32:01 esta es una idea clásica ya del Partido Socialista que eso sí asumida que es lo que me preocupa por el Gobierno de la Nación asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional porque quiere que Torra

Voz 3 32:13 escoja los jueces otra de las noticias que Sánchez dejó

Voz 1018 32:16 mañana aquí en la antena de la es que habrá penalización fiscal para el diese algo que no parecía conocer su ministro de Industria Reyes Maroto

Voz 1722 32:22 este es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto

Voz 31 32:38 pero todavía ni siquiera lo anunciado entonces vamos a esperar dejen trabajar ibamos saber efectivamente que nuestra agenda para el sector del automóvil es una agenda que va sumar y que va a ser muy buena para este país

Voz 1018 32:52 el lunes tres de septiembre Antonio Martín Isabel Quintana qué tal buenas tardes buenas tardes a todos los ex subdirector de la catorce ha estado al frente de este programa durante todo el verano hacerse un trabajo magnífico liquido de certero en público delante de los oyentes a tres veces fría pero para que no te pongas color que no te gustó el retiro vamos a comenzar con un esto hablemos de Valladolid

Voz 0867 33:11 que la justicia de Bélgica decidirá sobre la extradición del rapero a España el próximo día diecisiete de este mes después de que éste haya comparecido ya ante el juez

Voz 8 33:19 después de lo que ha pasado aquí la Audiencia Nacional entre las armas y se disuelva como

Voz 0867 33:24 de extrema derecha Walton y que está condenado en España a tres años de cárcel por apología del terrorismo injurias a la Corona y amenazó menos turistas

Voz 0824 33:32 en julio algo menos de diez millones de turistas de otros países casi un cinco por ciento menos que en el mismo mes del año pasado es el mayor descenso en ocho años viene marcado por los retrocesos en las llegadas de británicos franceses y alemanes

Voz 1018 33:44 migración no violen Pedro Sánchez reconoce que se necesita

Voz 0867 33:46 a que lleguen inmigrantes pero insiste en que no se va a aceptar a quienes en de un modo violento defiende que Marruecos es un país seguro aunque algunas ONGs aseguran que no lo es para quiénes son devueltos a Di Marruecos es un país seguro España necesita migración si necesitamos inmigración somos un país que está envejeciendo pero necesito la migración legal ordena

Voz 1722 34:04 Ada y sobre todo lo que no podemos aceptar son actos violentos de asalto a la valla de ataque a los muertos y cuotas de Seguridad del Estado

Voz 1018 34:11 Europa a distintos niveles el socialista Ramón Jáuregui

Voz 0824 34:14 ante plantea en el informe que el encomendó el Parlamento Europeo que la Europa sin el Brexit se estructura mediante círculos concéntricos con distintos niveles de integración ir relaciones de cada país y en esa estructura pide que no se olvida el Reino Unido

Voz 3 34:26 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0497 34:30 José Antonio el telegrama es para Pedro Sanz presidente del Gobierno el apetito viene comiendo el cariz viene gobernando el perfil de figura internacional viajando su gira latinoamericana ha sido un ejercicio de Giuly de esquivar los golpes del adversario y utilizar su fuerza pero al final si Quim Torra se empeña tendrá el ciento cincuenta y cinco perderá el mando de los Mossos y el control de la radio televisión catalana que opera como generador de la discordia mientras en los Presupuestos Generales del Estado se verá de qué margen dispone para agotar la legislatura en el dos mil veinte o convocar a las urnas cargado de razón veremos

Voz 1018 35:12 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros con las pilas puestas estrenamos temporada renovamos ilusiones exigencias pues contar con ustedes ya hacer algo tan apasionante que se llama Radio según recordaba esta mañana a nuestro sector general es prácticamente la vida Maryam Jamal

Voz 0824 35:27 sí ese es el propósito que se resume en esa frase que tú decías y que dejaba el director general Daniel Gavela hay que poner la vida por delante la radio es una máquina de información de compañía gráficamente decía tenemos que contar la vida sin

Voz 1166 35:39 corre él me gustaría que todos en los propongamos aliviar en la vida a la gente que está muy echada desplegamos un coñazo de muerte o a veces somos transmisores de cañonazos queden otros

Voz 1434 36:04 con oyentes pero lo voy a hacer un magacín de día llevaron anoche cobraba con oyentes habrá oyentes bebiendo y es broca hablarnos pensando hoy tiene solo nosotros

Voz 0824 36:14 bueno yo Hora veinticinco La Ventana Hora catorce y los programas deportivos siguen con sus conductores habituales como decía Gavela José Antonio aparentemente cambia poco pan

Voz 1018 36:22 que todo cambio buena vamos a atajo gracias María atención a esa noticia que es importante porque a falta de conocer el dato definitivo este verano ha sido malo en las carreteras ya con datos de día veintisiete de agosto hay treinta y un mil treinta y una personas más que el año pasado que han perdido la vida en el asfalto María herido cuatro Preston

Voz 0259 36:42 las fallecieron cada día del verano las carreteras españolas al menos hasta ese veintisiete de agosto como dices los últimos datos contabilizados por la DGT el balance definitivo y cerrado lo va a presentar mañana el director Pere Navarro ese hombre ese gestor de los grandes éxitos en seguridad vial se tendrá que enfrentar mañana a un verano muy malo en agosto se dispararon las muertes Ci hasta el día veintisiete como apuntas treinta y uno muertos más el número de víctimas mortales de todo el verano Joseba superar de largo las doscientas cincuenta personas casi ochocientas en lo que llevamos de año este dos mil dieciocho El repunte de muerte

Voz 1434 37:21 es muy preocupante en dos comunidades

Voz 0259 37:23 la Comunidad Valenciana y Cataluña

Voz 1018 37:25 preguntar a Tomás Santa Cecilia que es el director de seguridad vial del RACE sede de una explicación para este dato tremendo señor de Cecilia buenas tardes

Voz 0497 37:32 hola buenas tardes de alguna explicación

Voz 1168 37:34 bueno la explicación es que tenemos que volver a una prioridad por parte del Estado de enfoque la seguridad vial como eje principal para abordar hay que tener en cuenta que el ya tenemos un aumento de la siniestralidad considerable que necesitamos que vuelva a ser una prioridad de Estado con el medita

Voz 1018 37:53 pacto bien por parte de todos los grupos parlamentarios

Voz 1168 37:56 los Iker de una vez por todas pues bueno se decidan aborda el tema de la siniestralidad todos a una porque hemos visto que en años anteriores pues bueno si se ha puesto como prioridad política pues se han conseguido reducciones de la siniestralidad muy considerado

Voz 1018 38:10 se lo pregunto directamente es un fracaso de Pere Navarro no

Voz 1168 38:13 debería decir que es un fracasado tres Navarro a día de hoy lo que sí es cierto que si no ponemos más medias urgentes en unos problemas concretos pues indudablemente sí podría ser un problema y un niño y un error de Navarro con lo tanto la atención la deberíamos enfocar a unos focos muy concretos

Voz 1018 38:31 la falta de una campaña específica este verano ha podido de alguna algo que ver

Voz 1168 38:35 bueno yo creo que en principio ese esa sensibilidad que tienen los conductores la sociedad en general y sobre todos los grupos políticos porque a nuestro juicio creemos que la seguridad vial ha pasado a segundo término hay que tener en cuenta que más de mil ochocientas personas fallecen todos los años como consecuencia de los accidentes el tráfico por lo tanto tenemos que volverlo a hacer prioridad tenemos que centrar el foco de atención a los usuarios vulnerables estamos cumplan de drogas urgentes en la carretera y necesitamos incentivos fiscales para que las empresas inviertan en seguro

Voz 1018 39:09 pues muchas gracias en Santa Cécilia un saludo y buenas tardes completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 39:16 hoy las temperaturas no suben tanto como ayer pero sigue y seguirá haciendo calor y sobretodo bochorno y no sólo en el Mediterráneo en breve las nubes llevan a reactivar en Castilla y León con tormentas que pueden descargar con intensidad algunas alcanzarán La Rioja en la cordillera Cantábrica pero las tormentas más activas cerca del Mediterráneo en las provincias más orientales de Andalucía interior de Murcia este de Castilla La Mancha también en la Comunidad Valenciana

Voz 1018 39:39 ah y norte de Aragón Cataluña y Baleares

Voz 0978 39:42 dónde tendremos algunos aguaceros con fuertes rachas de viento

Voz 1018 39:46 pues tenemos que hablar de tráfico de un accidente parece que mortal a la entrega de Avilés un auto que ha pasado en Poncela

Voz 0497 39:52 pues el autobús que cubría la línea en dirección a esta ciudad se empotrado antes de las dos en la tarde contra uno de los pilares en la autopista en una zona de obras se ha incrustado ese pilar hasta la tercera fila al menos hay tres muertos y a estas alturas Se calcula que el número de heridos ronda las veinticinco personas hay que tener en cuenta que es una línea muy concurrida en el autobús iba prácticamente lleva recordemos un autobús

Voz 1018 40:13 hablar de la empresa Alsa de la empresa Alsa es el proceso confirma al menos tres muertos en torno a una veintena de heridos

Voz 0867 40:23 sí así es así es son los datos

Voz 0497 40:25 los ahora pendientes también vecinos que nos confirmaban también este suceso con unas imágenes impactantes tenemos

Voz 1018 40:31 esta línea poseer alguna novedad en torno a este suceso tres menos veinte

Voz 9 41:50 pero hay catorce José Antonio

Voz 1018 41:54 pues empezamos hablando de dinero de cuentas públicas de estabilidad política del Gobierno porque esta mañana aquí en la SER el presidente ha admitido que tendrá que ir a elecciones si no consigue sacar adelante las cuentas públicas del próximo yo no lo ha dicho con estas palabras en estos términos pero sus palabras esta mañana aquí en la SER parece que van en esa línea durante casi una hora el presidente de gobierno ha respondido a las preguntas de Pepa Bueno desde el Palacio de la Moncloa sino ocultar obviamente su preocupación por la crisis catalana pero

Voz 0861 42:19 esto ha dicho que el literal lo que está en juego

Voz 1018 42:21 mismo allí es que la convivencia no la independencia buenas tardes

Voz 1468 42:26 hola buenas tardes hoy yo creo que es la primera vez que Sancho delimitado

Voz 1018 42:28 una forma tan concreta de cuáles son los límites las líneas rojas para su en el Gobierno

Voz 1434 42:33 así es en primer lugar el presidente del Gobierno confirma su voluntad de alargar los plazos en la tramitación de los Presupuestos los presentarán en septiembre cuando toca sino a finales de noviembre o a principios de diciembre ello llevaría a la aprobación en la primavera de dos mil diecinueve si fracasa en el intento lo único que deja claro el presidente es que no contempla quedarse con los de Rajoy

Voz 1722 42:53 ustedes se pueden poner en el escenario que quieran el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción es aprobar esos presupuestos

Voz 1434 43:02 no ha ido más allá Sánchez aunque sí la única opción son los nuevos presupuestos lo siguiente es la disolución de las Cortes no ha aclarado si lo haría inmediatamente hay que tener en cuenta que en primavera cuando según sus planes termina el trámite presupuestario están previstas las elecciones municipales autonómicas y europeas que según algunas fuentes del Gobierno consideran que pueden ser una palanca para Pedro Sánchez en las generales

Voz 1018 43:21 para que salgan los presupuestos de de contar con el respaldo del puzle parlamentario que posibilitó su llegada a La Moncloa vía moción de censura contando entre otros con el respaldo de las formaciones independentistas de Cataluña Esquerra el PDK sobre esa interminable crisis donde ha mostrado su preocupación por la convivencia y también ha apuntado que deberá haber un nuevo Estatut si ha querido subrayar el presidente que

Voz 1434 43:43 el Estatut que está en vigor no es el que votaron los catalanes porque fue poco dado por el Constitucional así que la solución que ofrece es que los catalanes voten en un referéndum un nuevo Estatuto de Autonomía

Voz 1722 43:54 pero el hecho final tiene que ser una votación pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Catalunya que en definitiva a mi juicio es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana

Voz 1434 44:09 el autogobierno el nuevo Estatut es el margen que ofrece Pedro Sánchez y en ese espacio en el que quiere mantener vivo el diálogo pero si el guber vulnera la legalidad admite que el camino es el ciento cincuenta años

Voz 1722 44:20 es un instrumento perfectamente y digamos constitucional perfectamente legítimo para volver a reubicar a Catalunya en el Estatuto en la legalidad en la Constitución eso a día de hoy no se ha producido más allá de una retórica inflamatoria por parte de los independentistas en el momento en el que se produzca pues lógicamente el Gobierno de España actuara