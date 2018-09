Hora 14 (04/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:04 no

Voz 3 00:11 que esto no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el final del verano nos deja la peor noticia posible para el problema social del paro agosto terminó con la pérdida de doscientos tres mil puestos de trabajo según datos oficiales ve la Seguridad Social agosto siempre es un mes malo para el empleo coincide con el final de muchos contratos de verano pero en esta ocasión estamos ante la peor cifra desde el año dos mil siete para que será una idea solo el último día el día treinta y uno se destruyeron trescientos cuatro mil puestos de trabajo El peor día de la historia para el empleo nunca se había registrado una cifra tan negativa en una sola jornada secretario de Estado Octavio Granado quiere relativizar la crueldad de ese dato

Voz 0795 00:59 Sudáfrica escandalosa pues no es la cifra que se da en todos los finales de diciembre hitos los finales de agosto pero bueno yo me imagino que al final se recuperará un número de afiliados razonó

Voz 1018 01:16 doble lo a las malas cifras de la Seguridad Social hay que añadir las cuarenta mil personas que se apuntaron a las oficinas públicas en busca de un puesto de trabajo los sindicatos creen que hay motivos

Voz 4 01:25 de preocupación suficientes son las consolas

Voz 5 01:28 me enseñas del demoran amarillento de los pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

Voz 1018 01:37 preguntaremos ha perdido las dos y media el responsable del servicio de estudios del BBVA Se hay razones de alarma sobre la situación de la economía española con estos datos sobre el paro que se suman por ejemplo a un frenazo en las ventas de grandes empresas sólo afirma de hipotecas durante el mes de julio Pedro Sánchez y Pablo Iglesias e van a reunir el próximo jueves para estudiar el posible acercamiento entre PSOE y Podemos para negociar los Presupuestos PP y Ciudadanos han conseguido con su mayoría en la Mesa del Congreso echar por tierra la intención del Gobierno de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la vía de urgencia habrá que ir por el camino ordinario es decir hablaremos de varios meses Ignacio Prendes es el portavoz de ciudad

Voz 4 02:10 los cargamentos una capacidad que lo otorga la mesa esa mesa a la que tiene que plantear esa tramitación libanesa que ha decidido usando sus sus facultades reglamentarias no hemos hecho nada más que de usar el reglamento y usarlo para defender el derecho de todos los representantes de todos los españoles a poder ser oídos en un asunto muy importante

Voz 1018 02:34 trataron a la espera de lo que pueda decir esta tarde presidente anunciada conferencia para anunciar la estrategia independentista a medio plazo en Bélgica en va tardó exactamente los ex presidentes Puigdemont más siguen teniendo muchísimo poder en la sombra y se han reunido para enviar este mensaje al presidente del Gobierno

Voz 7 02:49 referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación claro que sí referéndum entonces lo que creo que la gente pide cada año en la Diada ahí lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente entiendo que estos te hablaré

Voz 1018 03:07 la justicia belga plazas hasta el día veinticinco la tramitación de la demanda de Puigdemont contra el juez

Voz 8 03:12 en contra quién esta mañana que no ser Carbó

Voz 1018 03:14 el presidente del Parlament Roger Torrent que un juez

Voz 9 03:18 no no

Voz 8 03:20 de alguna manera no en vano se el

Voz 9 03:22 en el momento del Parlament de Cataluña que se respete la voluntad de los catalanes y las catalanas lo que es creo que intolerable es que sea un tribunal quién ha de alguna manera manipule límite las mayorías parlamentarias que salieron de las urnas

Voz 8 03:40 hora catorce diligentes de cuatro ejes han reunido con responsables de la Secretaría de Estado de Comercio para busca dar garantías de que nuestro país deje de vender armas a Arabia Saudí o Israel después de la noticia que anoche avanzó la Cadena SER sobre la decisión del Gobierno de paralizar la venta

Voz 1018 03:58 la de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí con destino a Yemen no hay una respuesta concreta

Voz 10 04:03 la petición de suspender las exportaciones a Arabia Saudí Israel el viernes comparece en la Secretaría Estado

Voz 1018 04:09 esperamos que ahí fuera a anunciar alguna medida concreta concrete de las furias cómo va tenido estaba hallará la carretera Merano malo malísimo en accidentes mortales doscientos de nueve fallecidos treinta y cuatro más que el pasado año lo peor en las carreteras de doble sentido Pere Navarro director general

Voz 6 04:26 los datos no son buenos de este verano pero no hay sorpresas confirmó la tenencia que el problema de los accidentes en las carreteras lo tenemos básicamente las carreteras convencionales

Voz 8 04:40 además el Gobierno quiere priorizar la enseñanza jefe

Voz 0325 04:42 otros públicos frente a los concertados eliminando el principio de demanda social que ha permitido a las comunidades autónomas autorizar plazas concertadas en zonas de nueva construcción de

Voz 8 04:50 centro la Fiscalía mantiene la petición de once años de cárcel para el doctor Vela en el primer juicio por bebés robados en España hoy ha declarado como testigo en la periodista francesa a la que el médico confesó que regaló Inés Madrigal aunque no cobro por ello

Voz 0325 05:02 a un juzgado de Madrid ha ordenado la detención de Willy Toledo según la Asociación de Abogados Cristianos que denunció al actor por vejación de sentimientos religiosos Toledo no ha ido a declarar en dos ocasiones ha sido citado de nuevo el próximo día trece

Voz 8 05:12 doscientos ochenta y cuatro inmigrantes han sido rescatados o Angela

Voz 0325 05:15 todas las cuotas andaluzas en las últimas horas entre

Voz 8 05:17 Ellos varias mujeres y niños hasta ocho pateras han sido Ence Inter interceptadas en el Estrecho y en el resto era el al en el Alborán en Almería

Voz 0325 05:26 hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional francesa es el nuevo ministro de Ecología la ex campeona de natación Rosana Magazine ha no asumirá la cartera de deportes tras la dimisión por sorpresa de la anterior ministra a primera hora de dos

Voz 8 05:36 sí casi seis minutos

Voz 11 05:42 ahora Kato

Voz 1509 05:43 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes otro día para la esperanza de las cientos de víctimas del escándalo de los bebés robados el doctor Eduardo Vela ha vuelto a sentarse en el banquillo de los años

Voz 0806 05:53 usados por el robo de Inés Madrigal

Voz 1509 05:56 entregada a otra mujer en mil novecientos sesenta y nueve recién nacida hoy tiene cuarenta y nueve años hoy es un día muy importante esperábamos que hoy se quede el juicio visto para sentencia esperamos también de verdad en este país hace justicia sepuede condenada por lo menos a una persona e implicada en el tráfico en la compraventa de bebés el juicio ha entrado ya en su fase final las partes están presentando sus alegatos en principio la Fiscalía mantiene su petición de once años de cárcel para Eduardo Vela es inminente antes de que acabe el mes de septiembre Carmena habrá desvelado si vuelve a ser candidata de Ahora Madrid lo adelantado en la SER la portavoz Rita Maestre yo creo que es Aldesa que tenía Madrid pues me gustaría que siguiera siendo la verdad suya yo creo que que a lo largo de este mes eh se sabrá si sabremos pero pero es suya tenemos también datos del paro en Madrid misma tendencia que en el resto de España sube el desempleo baja la afiliación a la Seguridad Social al titulares con Enrique García y Sara selva

Voz 1258 07:00 aumenta el paro en la comunidad en más de cuatro mil personas en el mes de agosto y la afiliación a la Seguridad Social cae en casi treinta y siete mil afiliados el Gobierno regional lo atribuye a que es un ves temporal y los sindicatos exigen un cambio en el modelo económico

Voz 1510 07:12 el alcalde de Alcorcón David Pérez anuncia que va a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del concierto amanecer bailando en el parque Prado Ovejero la alcaldesa de Móstoles tomó la decisión de celebrarlo ahí de forma unilateral

Voz 1258 07:23 aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Farmacia que da luz verde a la flexibilidad de los horarios de apertura contempla además un mínimo de cuarenta horas semanales y la posibilidad de atención a domicilio en Madrid se rigen por una ley de mil novecientos noventa

Voz 1510 07:36 ocho ocho cumplen treinta años del incendio en los almacenes Arias varios bomberos de autoridades del Ayuntamiento de Madrid han rendido homenaje con una ofrenda floral en la plaza del Carmen a los diez bomberos que murieron en la trajo

Voz 1258 07:46 media deportes se conoce ya el calendario del Mundialito de clubes será del doce al veintidós de diciembre en Emiratos Árabes el Real Madrid se enfrentará en semifinales al Guadalajara o al campeón asiático

Voz 1509 07:59 el centro de Madrid cerrará el tráfico a los no residentes a partir del veintitrés de noviembre ese día comienza en pruebas Madrid central la puesta de Ahora Madrid tan criticada por la oposición del Partido Popular y Ciudadanos José Manuel Calvo es el delegado de urbanita

Voz 12 08:13 está el modelo del Partido Popular y Ciudadanos que quieren convertirnos en Ciudad de México en una ciudad donde sea el coche el elemento dominante donde como ocurre en algunas ciudades de China pues usar el coche pero también tienes que recordar coger la mascarilla porque el aire es absolutamente irrespirable está nuestro modelo nosotros queremos que Madrid se parezca a Copenhague que se parezca a Estocolmo donde el protagonista es el peatón donde la protagonista en la bici once el transporte público como medios eficientes y mucho más sostenible

Voz 1509 08:45 el periodo en pruebas comienza el veintitrés de noviembre pero el Ayuntamiento pide desde ella a los madrileños que no vayan al centro en coche vamos con el tráfico en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:57 tardes a esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la M cuarenta en la zona de Villaverde que generan retenciones concretamente tres kilómetros en dirección a la A cuatro tengan mucho cuidado se iban a transitar por esta vía además complicaciones en la M cincuenta en la zona de Las Rozas dirección A seis en el resto de carreteras madrileñas a esta hora

Voz 0978 09:18 circula siempre así el tiempo Jordi Carbó hoy las temperaturas suben menos que las últimas jornadas va a hacer calor igualmente pero un calor muy moderado máximas que se situarán alrededor de los treinta grados un poco por encima de los Veinticinco en pueblos de la sierra con muchas horas de sol pero también no hubiesen aumentó a medida que avance la tarde sobretodo en puntos de montaña con alguna tormenta en Somosierra pero poco activa durante poco rato afectará pocas poblaciones el tiempo los próximos días va a ser muy parecido temperaturas sin grandes cambios durante las noches y al empiezan las mañanas el ambiente cada vez se notará más fresco

Voz 1509 09:50 veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 14 09:55 con síndrome post vacacional llega el desafío

Voz 15 09:59 estás de otoño del huy ya vuela en otoño y en invierno a las Canarias Europa sudeste asiático y Estados Unidos risa reserva antes del diecisiete de septiembre en Norwegian punto com

Voz 16 10:12 no

Voz 17 10:16 Matilda de acabo de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos

Voz 18 10:25 hagan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 11 10:36 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0806 10:39 recta final del primer juicio por el escándalo de los bebés robados sois ha retomado el juicio al doctor Eduardo Vela acusado de robar una bebé en mil novecientos sesenta y nueve cuando dirigía la clínica San Ramón de la capital esa bebé hoy tiene cuarenta y nueve años y se llama Inés Madrigal el juicio comenzó en junio pero se tuvo que suspender por los problemas de salud de vela que tiene ochenta y cinco años en la última sesión en la que se está celebrando esta mañana la Fiscalía en principio parece que va a mantener su petición de once años de cárcel para para el acusado vamos a la Audiencia Provincial Elena Jiménez buenas tardes hola buenas tardes en esta última sesión del primer juicio de un caso de bebé robado que se juzga en España uno de los testimonios clave era el de una periodista francesa que se entrevistó con el doctor Eduardo Vela con su mujer en diciembre de dos mil trece en el domicilio del ginecólogo en Madrid en ese encuentro el matrimonio él explicó a la periodista que Inés Madrigal había sido regalada es lo que ha contado esta mañana esa misma periodista en videoconferencia desde París

Voz 1258 11:41 eh

Voz 19 11:43 pues es el Señor de la habían ofrecido ya entregado sólo ofrecido

Voz 20 11:50 ha ofrecido a adicional a regalar a más pero no P3 regalada rara

Voz 0806 11:59 la fiscalía en su intervención final está reconociendo que investigar los hechos tiene complejidades porque ha pasado mucho tiempo y porque murieron el sacerdote que pudo poner en contacto a los padres adoptivos de Inés Madrigal con el doctor Vela y que el propio padre adoptivo también falleció sin embargo la fiscal subraya que aquella entrega de aquel bebé en el año sesenta y nueve no fue consentida por la madre biológica

Voz 19 12:20 en El Madrigal pero él es un bebé de Ávila unos días se entrega a una familia que acaba siendo la suya como un regalo quién sería apenas unos días con suceder estos hechos fue privada de su libertad ambulatoria cómo se ejercía la el estamos en salieran Madrigal en aquella fecha a través de sus legítimos representantes legales que en este caso exiliado a sus padres biológicos

Voz 0806 12:53 la Fiscalía acaba de mantener esos once años de prisión que pide para Eduardo Vela por sustracción de menores suposición del parto falsedad documental detención ilegal ya ha llegado a decir incluso que consideraba que vela actuó con total impunidad quedan por escuchar ahora las conclusiones de la acusación y del abogado del doctor Vela Easy quisiera incluso podría hacer un alegato el propio Vela que tiene hoy ochenta y cinco años aunque en la primera sesión de Jun de junio del juicio apenas habló Ia al tratar de bueno de retomarse al día siguiente es el juicio alegó estar enfermo INI siquiera pudo asistir hoy sí que ha asistido a todo el juicio muy quietos sentado en una silla de ruedas apenas sin hacer gestos ni gesticular esperando a que bueno pues a que en unos minutos pueda quedar visto para sentencia este juicio que comenzó pasadas las diez de la mañana que lleva ya unas cuatro horas y hay que recordar que el objeto del juicio es precisamente saber si ese presunto robo en el sesenta y nueve de Inés Madrigal bueno pues cuanto tuvo que ver el doctor Eduardo Vela que entonces era el directivo de la clínica San Ramón que se considera el epicentro de los casos de robos de bebés entre los años sesenta en los años ochenta gracias Elena estamos pendientes de saber si el doctor Eduardo Vela hace finalmente de hace uso de ese derecho a una alegato final en la primera sesión que se celebró el pasado veintiséis de junio vela negó todos los hechos así

Voz 8 14:14 pero por ejemplo que la firma que aparecía en la paz

Voz 0806 14:17 de de nacimiento de Inés Madrigal no era la suya Madrigal es la primera víctima que ha conseguido que su caso sea juzgado pero no es la única que está reclamando justicia a las puertas de esta Audiencia Provincial esta mañana se han concentrado miembros de la asociación Bebés Robados sobre todo mujeres a las que les dijeron que sus hijos murieron en el parto o poco después de nacer pero que nunca pudieron ver los cuerpos de sus bebés

Voz 3 14:40 mi falda cementerio mire yo tengo aquí un bebé

Voz 21 14:55 el voto no meretrices pues queremos saber la verdad porque hay muchos niños también que no saben quién son entonces que queremos justicia no queremos venganza justicia

Voz 0806 15:08 Manuela Carmena desvelará su futuro político antes de que acabe este mes de septiembre lo anunciado en la SER su portavoz en el Ayuntamiento Rita Maestre en una entrevista en A Vivir Madrid

Voz 1441 15:18 con Purificación Beltrán que podrán escuchar

Voz 0806 15:20 para el próximo sábado de momento hoy les estamos ofreciendo desde primera hora de esta mañana este pequeño avance

Voz 1509 15:27 muy deseoso de que siga yo creo que es la no es Aldesa que tenía Madrid pues me gustaría que siguiera siendo la verdad que la decisión no está tomada

Voz 22 15:35 la suya yo creo que hemos

Voz 1509 15:38 pero tanto es es cierto de yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá si sabremos pero pero es suya

Voz 0806 15:46 en los últimos años Carmena ha pasado de un no rotundo a repetir como candidata al ahora no toca hablar de ese asunto con el que no responde cada vez que le preguntamos pero su círculo más cercano cree que al final será que si en ella tienen puestas todas sus confianzas para volver a ganar y no sólo ellos de lo que decida Carmena depende también el candidato que elija el resto

Voz 1509 16:06 nueve partidos director de

Voz 0867 16:08 cenizas de la Cadena Ser en Madrid Javier Casal buenas qué tal buenas tardes Cristina Carmina donde dijo a los suyos hace meses que después del verano en septiembre Lisa anunciaría su decisión fuera cual fuera ya estamos en septiembre y en Ahora Madrid hay cierta impaciencia por conocer si será o no cabeza de cartel Maestre es optimista nos lo ha dicho en la entrevista y otra concejala del Ejecutivo Inés Sabanés vía Carmena animosa con ganas

Voz 0795 16:30 no sólo la veo animosas sino que el animo y creo que el tiempo efectivamente es una decisión personal pero el tiempo

Voz 23 16:37 eh se va se va haciendo ya

Voz 0795 16:40 necesario y la decisión de manual

Voz 1509 16:43 así Chamonix confirma también los plazos septiembre

Voz 0867 16:46 el compromiso de Carmena que todavía no ha iniciado oficialmente su curso político está desaparecido de los medios y sin agenda pública su entorno más próximo cree que no va a tirar la toalla y que se va a presentar en cualquier caso su decisión lo admiten en el PSOE afecta a todo el tablero electoral en la capital no sólo Ahora Madrid Purificación Causapié en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1752 17:04 todos los movimientos afectan a todo el mundo a todos los partidos políticos sino lo reconociera ambos estaríamos seguramente no diciendo la verdad yo espero que pronto se vayan despejando es verdad que aquí la situación es que dice que en Ahora Madrid todo depende de la decisión de Carmena en el Partido Popular todo depende de la decisión de Pablo Casado en el Partido Socialista dependerá de la decisión de sus militantes en unas primarias

Voz 0867 17:31 primarias a las que por cierto Cristina Causapié todavía no ha decidido si se va a presentar o no eso sí cree que el debate en el PSOE está ahora mismo demasiado marcado por los nombres y las quinielas algo que en su opinión no es positivo

Voz 1509 17:43 gracias Javier en el Partido Popular esperan paciente

Voz 0806 17:45 es esa decisión de Pablo Casado que todavía no ha aclarado si contará con Garrido para la Comunidad Icon Almeida para el Ayuntamiento los dos aseguran eso sí que no les va a doler si finalmente son apartados de esa carrera lo dijo ayer Garrido en La Ventana de Madrid y lo ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy Madrid

Voz 0177 18:01 la absoluto deberá tiene que doler no no deberá hay vio creo que las personas que me conocen saben cómo afronto todo esto llevará una actitud absolutamente las cosas yo creo no soy fatalista todo lo contrario soy optimista por eso creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que si no llegan es lo mejor que te puede pasar

Voz 24 18:17 a mí sí me dijeran y me lo miraban como candidato pues me gustaría mucho sería un honor para mí poder ser el candidato que no lo soy yo no me dolería

Voz 0806 18:24 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 11 18:27 hora catorce Madrid

Voz 0978 18:32 a Meninas y ponemos al servicio de amar lo último en tecnología Maxi

Voz 26 18:39 la precisión en el mínimo tiempo para miopías y ver metro Pías astigmatismo y propiciar con total seguridad y fiabilidad informante en el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 27 18:54 Alavedra y de la vuelta al cole

Voz 28 18:58 del líder en papelería en Fort podrán capturar los mejores precios mira qué tesoros cuaderno Guerrero a cuatro ochenta hojas tapa blanda cincuenta y cuatro céntimos bolígrafo Pilot fricción por cable uno con ochenta y cinco busca tu Holder más cercano en Faulkner punto es los mejores tesoros están en Faulkner

Voz 8 19:16 la imagen de tu oficina que dice tu negocio

Voz 29 19:18 te ayuda con tus objetivos Apophis de te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados Icon el mejor precio del mercado visita nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office de la imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno

Voz 30 19:37 el hipermercado Leclerc la vuelta al cole es mucho más barata porque tienen precios para que despertada ahorre es como el míster de tres bolígrafos pilota tan sólo cuatro euros y noventa y cinco céntimos aprovecha te para una vuelta al cole mucho más barata todo lo que tus hijos

Voz 1752 19:50 necesitan está en hipermercados Leclerc cuando escuchas por primera vez son Cuba con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta es como escuchar por primera vez

Voz 18 20:01 o como tu primer eso sí que

Voz 30 20:06 escuchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC van condiciones Eufor punto ese sólo hasta final de mes

Voz 0486 20:18 la música me abrió esa digamos esa puerta de esta casa infinita que la vida Henning Schulte tu tamén

Voz 31 20:27 tres su este fin el éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus

Voz 4 20:35 compositores más admirados

Voz 31 20:38 entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del Auditorio colaborar Cadena Ser

Voz 11 20:45 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0806 20:48 misma tendencia en Madrid que en el resto de España sube el paro baja la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad el pasado mes de agosto el desempleo subió un uno coma veintiséis por ciento esa afiliación cayó un uno con diecisiete a Enrique García

Voz 1258 21:02 es un mes tradicionalmente malo agosto que en Madrid ha dejado más de cuatro mil parados más que en julio y casi treinta y siete mil afiliados menos a la Seguridad Social cifras que están ligeramente por debajo de la media del resto de comunidades el total de desempleados supera ya los trescientos mil en la región de nuevo los sectores más afectados han sido servicios e industria para el Gobierno regional la pérdida de empleo se debe a que es un mes estacional defiende que Madrid va en la buena dirección Engracia Hidalgo consejera de Empleo

Voz 32 21:28 se trata de una constante estadística debido al fenómeno estacional en determinados sectores de la actividad que se han producido siempre incluso en los años de mayor bonanza económica

Voz 1258 21:38 de nuevo la fotografía del desempleo se consolida con la temporalidad de los ciento setenta mil contratos firmados en agosto el ochenta y tres por ciento son temporales y tiene rostro femenino seis de cada diez parados son mujeres en la Comunidad los sindicatos piden al Gobierno de Garrido un cambio en el modelo económico Eva Pérez Comisiones Isabel Villaverde UGT

Voz 33 21:55 Madrid necesita de un crecimiento de la actividad económica pero no de cualquier actividad de una actividad que sea duradera en el tiempo que tenga capacidad de generar empleo como modelo económico vinculado al sector industrial y al incremento de la formación para dotar de valor añadido a los empleos que se crearán

Voz 1258 22:14 actualmente el porcentaje de parados sin prestación Cristina es del cuarenta y nueve por ciento ciento setenta setenta y cuatro mil personas en la región

Voz 1441 22:21 gracias Enrique la restricción

Voz 0806 22:23 y con el centro de Madrid comenzarán a aplicarse en pruebas el veintitrés de noviembre el Ayuntamiento de la capital ha presentado esta mañana un plan de movilidad previo la entrada en vigor definitiva de Madrid central el Área de Prioridad Residencial que va a afectar a todo el centro de la ciudad comenzará a finales de noviembre pero el Ayuntamiento pide desde ya que no no se vaya al centro en coche Sara Selva después de

Voz 1510 22:44 ese periodo de pruebas habrá otra etapa que comenzará a principios de año en la que Madrid central funcionará pero sí multas las sanciones comenzarán a aplicarse según ha dicho la delegada de Movilidad Inés Sabanés antes de que termine la legislatura hasta entonces han puesto en marcha un plan de movilidad con una serie de medidas de vigilancia y control de tráfico

Voz 0795 23:02 no estamos anticipando ya de alguna manera hay con carácter más global lo que va a ser en un futuro El Madrid central y por tanto todas estas medidas y estas informaciones funcionan a modo de ir poniendo progresivamente ir evaluando progresivamente las medidas que culminarán como os decía el veintitrés de noviembre

Voz 1510 23:24 el objetivo es buscar una transformación de la ciudad que favorezca a los peatones a las bicis y con la que quieren reducir el uso del vehículo privado

Voz 0795 23:32 una de las medidas que se dirigen al conjunto de la población de los conductores osea que deje los tenemos en cuenta pero la ciudad no se puede regir al destino de un porcentaje

Voz 1752 23:43 más pequeño que ocupa el mayor espacio y que

Voz 0795 23:46 eh contamina más aconsejan que se utilicen

Voz 1510 23:48 el transporte público y no el coche sobre todo en zonas afectadas como Gran Vía Canalejas

Voz 0806 23:53 tras la presentación de este plan en la sede del Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles la delegada Inés Sabanés ha venido aquí a la Cadena Ser en Madrid ha estado en Hoy por Hoy Madrid Isaba Se ha tenido que defender de las críticas de la la oposición del Partido Popular por parte de José Luis Martínez Almeida de Ciudadanos por parte de Begoña Villacís a los que no les gustan estos planes del Ayuntamiento también ha recibido críticas de sus socios del Partido socialista Purificación Causapié pide al Ayuntamiento un refuerzo del transporte público

Voz 24 24:23 seis actuando únicamente sobre el centro de Madrid entonces ese modelo que vosotros estáis proponiendo al final lo que va a generar es más atascos Inés

Voz 0795 24:31 o estás en el siglo XX por no decir eran el diecinueve nosotros en el XXI y tú hablas de los coches sido los conductores yo hablo de un reparto de espacio de luchar contra la contaminación

Voz 34 24:42 sabe lo que pasa que fuera la Gran Vía también en Madrid fuera de Cary treinta también en Madrid y negar que hay atascos es insultar el telegenia de la gente que ahora mismo está conduciendo por Madrid nosotros criticamos

Voz 1752 24:53 efectivamente cuando la EMT no funciona todo lo bien que debería cuando no hay aparcamientos disuasorios

Voz 0806 25:02 aprobado el proyecto de ley que liberalizará los horarios de las farmacias el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un texto que sea elaborado en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid pero que todavía tiene que será aprobado por la Asamblea si sale adelante tal y como está redactado en estos momentos los farmacéuticos podrán además atender a domicilio Javier

Voz 1258 25:22 los hace veinte años que nadie tocaba la ley que regula las farmacias madrileñas ya tocaba según el presidente Ángel Garrido su gobierno pro

Voz 1509 25:29 de momento el proyecto ley para remitirlo a las

Voz 1258 25:32 sea la gran novedad es que las dos mil ochocientas boticas madrileñas podrán abrir todas las horas que quieran con un mínimo de cuarenta horas semanales hasta ahora estaban obligadas a elegir entre cuatro modelos que iban desde las doce horas diarias hasta las veinticuatro horas al día el texto el Gobierno también contempla otro escenario que hasta ahora no era posible

Voz 0177 25:51 se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutica domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria por supuesto la que lleva a los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud

Voz 1258 26:06 por primera de las farmacias también podrán ofrecer publicidad de sus propias actividades incluso en sus webs para que esta ley salga adelante el PP necesita al menos el apoyo de Ciudadanos de momento en la formación naranja no se mojan porque no han recibido aún el texto en el PSOE dudan de que esta norma pueda aprobarse antes de que termine la legislatura de hecho se preguntan por qué Ángel Garrido lo ha dejado para el final de suma

Voz 0806 26:26 el Consejo de Gobierno se ha celebrado hoy en Alcorcón el primero que se hace fuera de la Puerta del Sol desde que Ángel Garrido ex presidente de la comunidad en la rueda de prensa posterior el alcalde de esa localidad David Pérez ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del con alertó amanecer bailando en el parque Prado Ovejero un parque que está en Móstoles pero en un lugar limítrofe con Alcorcón

Voz 0486 26:49 creemos que por responsabilidad por seguridad y por respeto ese concierto no se debe celebrar por tanto hoy vamos a recurrir a las Fiscalía de Medio Ambiente vamos a recurrir a distintas instancias para intentar incluso cautelarmente que sólo se celebre porque creemos que va a ser un daño y creemos que además puede ocasionar problemas serios

Voz 0806 27:10 Comisiones Obreras ha puesto cifras a la falta de profesores en los centros escolares de la Comunidad según este sindicato el próximo viernes cuando empiecen las clases en Infantil y en Primaria van a faltar más de tres mil trescientos docentes la informaciones de Laura Gutiérrez

Voz 1275 27:25 Comisiones Obreras calcula que de media habrá dos docentes menos por centro educativo en el inicio del curso escolar un agravio para los alumnos pero también para los profesores que se incorporarán más tarde tendrán menos tiempo para preparar las clases para el sindicato es un fracaso más del consejero de Educación de su nuevo calendario escolar Isabel Garbín

Voz 35 27:43 significa un fracaso de la consejería un nuevo fracaso por cuarto año y significa un fracaso el consejero que ha apostado por obligar a un cambio de calendario que anticipa las actividades lectivas al día seis en Infantil siete en primaria idiotez en secundaria es incapaz de garantizar que el profesorado esté en sus centros

Voz 1275 28:05 entre esos más de tres mil profesores que no estarán en los coles desde el primer día según Comisiones se encuentran los ochocientos nuevos docentes que incorpora la comunidad este año las más de cuatrocientas plazas vacantes que no se han cubierto las oposiciones todos estos cupos se van a cubrir con interinos

Voz 0806 28:25 dos de la tarde y veintiocho minutos con los deportes Miguel Orejas buenas tardes

Voz 36 28:29 qué tal Christian el Real Madrid ya conoce su posible rival para las semis del Mundial de Clubes saldrá de la eliminatoria entre el Chivas mexicano del campeón de Asia el torneo que se disputa entre el doce y el veintidós de diciembre en los Emiratos Árabes en el Atlético de Madrid recta final en la recuperación de Vitolo el canario ya realiza carrera continua sobre el césped también el club ha presentado la tercera equipación de color azul con rayas blancas en las que aparece un mapa aéreo de Madrid en el Getafe presentación de un iluminado Cristóforo el uruguayo llega de la Fiorentina cedido

Voz 37 28:59 estoy contento con ganas de que sí que bueno

Voz 0978 29:04 es el importante que en que dice

Voz 36 29:06 es todo más deporte a las tres en SER Deportivos

Voz 0806 29:09 gracias Miguel es cuatro de septiembre hace unos minutos ha terminado en el centro de Madrid el homenaje que el Ayuntamiento de la capital ha realizado a los diez bomberos que murieron en el incendio de los almacenes Arias la próxima madrugada Se van a cumplir XXXI años aquella traje

Voz 3 29:29 Nos marchamos como siempre les esperan

Voz 1509 29:31 tras esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hoy debate político entre el secretario general del PSOE Madrid José Manuel Franco y el consejero Carlos Izquierdo a las siete y veinte con Javier Casal hasta luego

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:06 no tengo ningún

Voz 12 30:09 no

Voz 3 30:13 le que Amin es decir catorce justicia Antonio Marcos

Voz 1018 30:24 vamos a intentar que sigan pegados a la radio con el desarrollo de los asuntos que marcan la vida en nuestro país y en el mundo en las últimas horas el primero sin duda el paro estamos ya muy lejos de aquellos casi seis millones trescientos mil desempleados enmarcó la EPA del primer tren este año dos mil trece en el peor momento de la crisis pero el mes de agosto de este año nos ha dado un susto un buen susto en paro registrado sobre todo en afiliación a la Seguridad Social que ese sistema que mide en términos netos la creación y destrucción de empleo según este registro en el pasado perdieron doscientos tres mil puestos dos de trabajos el peor dato desde dos mil siete y dentro de ese mes el último día el día treinta y uno fue el peor de la historia con trescientos cuatro mil puestos perdidos insisto en un mes tradicionalmente es malo por el final de muchos contratos de verano el Gobierno intenta relativizar la importancia de esta cifra de ese día concreto pero los sindicatos recuerdan que las cosas en quitarse preocupantes para el crecimiento económico y también para la creación de empleo incluso del empleo precario que dejó la reforma laboral

Voz 0795 31:31 es la cifra escandalosa pues lo de es la cifra que se da de todos los finales de diciembre hitos los finales de agosto yo me imagino que al final se recuperará un número de afiliados e razonable no son las consecuencias del demora nada

Voz 5 31:49 dentro de los pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

Voz 1018 31:57 el Octavio Granado secretario de la Seguridad Social Lola Santillana dirigente de CCOO el Gobierno va a tener más complicado sacar adelante los Presupuestos a menos en el calendario que maneja Pedro Sánchez que ayer apuntó aquí en la Cadena Ser PP y Ciudadanos se han salido con la suya tienen mayoría en la Mesa del Congreso gracias a esa mayoría han echado por tierra el intento de reformar por la vía de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria Ignacio Prendes de ciudadanos dice que es algo lógico la socialista Adriana Lastra habla de malas artes

Voz 4 32:22 es que el reglamento suena capacidad que le otorga la mesa es la mesa a la que tiene que plantear esa tramitación y la mesa que ha decidido usando sus sus facultad reglamentarias no hemos hecho nada más que Fadual a usar el reglamento

Voz 1509 32:34 es filibusterismo político es utilización de las instituciones en beneficio partidista y no se lo vamos a consentir

Voz 4 32:44 Nos espera una una intensa mirada hacia Cataluña pendientes de Barcelona de lo que esta tarde pueda decir el presidente Torra de lo que Puigdemont más han apuntado hace unas horas desde materno lo que sobre amenazas sobre rotas a sobre persecuciones no se pueden construir futuros que a nosotros nos gustaría compartir futuros parques y con España por descontado

Voz 1509 33:04 con Europa sobre esta idea

Voz 0978 33:07 el doctor mejores que hay

Voz 4 33:08 a que victorias compartidas no derrotas martes cuatro de septiembre Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes de San Antonio de las preocupantes cifras de muertos en las carreteras españolas durante este verano si doscientas cincuenta y nueve personas han muerto este verano en la carretera son treinta y cuatro más que el pasado año Pere Navarro director general de Tráfico

Voz 6 33:27 el problema de los accidentes en las carreteras lo tenemos clásicamente las carreteras convencionales es decir de sentidos compartido

Voz 1509 33:38 venta a cancelado no lo ha adelantado la SER el Gobierno paraliza la venta de cuatrocientos bombas Arabia Saudí para evitar que se utilizan en la guerra de Yemen cuatro ONG se han reunido con el Gobierno para pedir que cesen esas ventas tanto Arabia como Israel esperan anuncios antes del final de la semana Alberto Estévez de Amnistía Internacional no hay una respuesta concreta

Voz 10 33:56 la nuestra petición de suspender las exportaciones a Arabia Saudí Israel el viernes comparecencia secreto de Estado que esperamos que ahí fuera anunciar alguna medida concrete las furias que hemos tenido esta mañana

Voz 4 34:09 por la escuela pública la ministra de Educación defiende la prioridad de la escuela pública hay que en zonas de nueva construcción se garantice el acceso a ese tipo de educación antes que a la concertada es Isabel Cela la educación pública

Voz 1509 34:20 ha de ser el eje vertebrador de nuestro sistema educativo que amenaza supone eso para la escuela concertada no suponía amenaza centenares de rescate entre Salvamento Marítimo y la Armada han rescatado a cerca de cuatrocientas personas desde la pasada noche que viajaban a bordo de una quincena de embarcaciones todas han sido localizados en distintos puntos del estrecho de Gibrán

Voz 4 34:39 dar mantiene la petición fiscal no varía su petición de once años de cárcel para el doctor Eduardo Vela acusado de participar en el robo de una recién nacida en el año mil novecientos sesenta y nueve Inés Madrigal tiene hoy cuarenta y nueve años y ha estado presente esta mañana el juicio

Voz 1509 34:52 esperamos también de verdad en este país hace justicia Se puede condenar por lo menos a una persona implicada en el tráfico en la compraventa entonces se duplica la ayuda al ministro de Exteriores acaba de anunciar que el consejo de ministros del viernes va a aprobar que la ayuda de España la agencia de la ONU para los refugiados palestinos pasé de uno a dos millones de

Voz 4 35:12 crisis de gobierno en Francia Emmanuel Macron nombrado ministro de Ecología al hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional tras la dimisión del titular la pasada semana también hay nueva ministra de Deportes por la dimisión por motivos personales de quien ostentaba ese cargo

Voz 3 35:25 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 12 35:29 José Antonio el telegrama es para Joaquín Torre señor president de la Generalitat en los carteles de esta tarde figura su conferencia auto generada a pronunciar en el teatro de Cataluña los lances políticos tienen su espacio natural en los parlamentos como el de Barcelona permanece cerrado de modo inexplicable habría podido intervenir en el Congreso de los Diputados cuya presidenta Ana Pastor acaba de ofrecérselo de nuevo esta misma mañana pero su señoría ha considerado más apropiado subirse a las tablas de un teatro con público adiestrado también José Antonio fundó Falange en en de la comedia atentos

Voz 1018 36:10 Miguel Ángel Aguilar que mañana podrá con nosotros Alicia Molina Noema Valido la técnica Isabel Quintana en a la producción ya aquí a mi lado a Izquierda a Javier Torres que no iba a contar la nueva apuesta del cine para atraer espectadores con entradas más baratas

Voz 8 36:22 al menos durante unos días ha perecido octubre que mejor que

Voz 38 36:24 al cine en casi todas las ciudades españolas por dos con noventa euros los tres primeros días del mes que viene a ver por ejemplo Carmen y Lola que es una película de la que se va a hablar esta tan

Voz 1509 36:33 de en La Ventana aquí yo vemos al Instituto Padre hoy hay paguen Badal abren los libros Gerard estudia como en otras fiestas del cine

Voz 38 36:41 hay que registrarse en la página web oficial excepto si es menor de catorce o mayor de sesenta años ellos no necesitan acredita

Voz 1509 36:48 acción alguna

Voz 38 36:55 eso va a ser la edición número quince hasta ahora han disfrutado de todas ellas cerca de veintiun millones de espectadores tan sólo en la que se celebró en mayo se registraron un millón setecientas mil personas entre las tres películas más vistas entonces campeones la cinta de Fesser que arrasa en taquilla y que es una de las candidatas a representar al cine español en los Oscar y esta es la cinta sonora de esa película y esta es la primera Fiesta del Cine José Antonio tras la rebaja del IVA en las entradas los exhibidores españoles han sido acusados de no trasladar la bajada impositiva las taquillas aunque los datos oficial

Voz 11 37:25 desde el propio Ministerio de Cultura aseguran que al menos la mitad de las salas lo ha hecho menos de catorce mayor de sesenta no tienen que registrar que registrase ahí no te pilla no amiga con otro arrime el tiempo

Voz 1018 37:35 la previsión Ricardo

Voz 0978 37:37 buenos días hoy las temperaturas bajarán un poco más seguir haciendo calor durante la tarde y al sol calor mucho más soportable crisol es lo que esperamos en la mayor parte del país gran parte de la jornada con nubes y algunas tormentas preferentemente en puntos de Montañés zonas próximas de Aragón Cataluña la Comunidad valenciana el este de Castilla La Mancha también La Rioja y Navarra Murcia Baleares aquí tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato y afectando pocas poblaciones tormentas más débiles en puntos de montaña de Castilla y León la cordillera cantábrica así como en el interior de Galicia

Voz 39 38:14 si piensas que debería saber comparado precios cuando contratase tu seguro de hogar sigue escuchando hogar coche moto vida vente a la mutua con cualquiera hace tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua con

Voz 29 38:33 de Mutua punto es dedicada a los retrovisores los imprevistos al aparcar de oído

Voz 0978 38:40 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 40 38:43 con Family sacó ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas contar seguros Kill alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixabank

Voz 41 38:54 los buscadores de lodo rojo capotes de encontrar un curso para hablar a una velocidad de fibra

Voz 42 39:00 estoy muy contento cántabro a decir ahora sí que para hablar muy muy muy muy muy rápido y mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 0795 39:04 también es increíble

Voz 41 39:07 porque sólo Kinsey con trampas que se les regalamos un año de televisión con el mejor cine de Lugo el nueve de septiembre

Voz 29 39:15 cuando tu hijo te dice que después del cole que de hacer inglés tuvo al tenis y además si no te sientes

Voz 43 39:22 vivos divos divinos si quiere sentirte virus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus

Voz 8 39:38 el pasado viernes el treinta y uno de agosto mientras todos estábamos dando vueltas a la propuesta de Jean Claude Juncker de acabar con el cambio de hora

Voz 0116 39:47 este debate sobre el horario de verano o de invierno lleva años y muchos ciudadanos caballo impedían participar se ha hecho una encuesta pública que han respondido a millones de personas y el resultado es que creen que el horario de verano debería estar vigente para siempre en el futuro así es como va a ser útil

Voz 8 40:04 ese día amén tras estábamos en ese debate nuestro país estaba viviendo el peor día de su historia para el empleo en concreto se destruyeron trescientos cuatro mil puestos de trabajo lo cual contextualizada con los datos de conjunto del mes deja la peor cifra desde el año dos mil siete para la Seguridad Social bueno explicar estos datos como hacemos siempre con la ayuda de Rafa Bernardo buenas tardes estás con agosto habitualmente es un mes malo para el empleo porque termina muchos contratos vinculados soberano este haya sido más negativo que los anteriores sobretodo en afiliación a la Seguridad Social que es el el sistema más fiable para medir de verdad el empleo

Voz 0325 40:38 en el conjunto de agosto se han perdido doscientos tres mil cotizantes ocupados peor agosto portando desde dos mil siete y además hace perder de nuevo el nivel de los dieciséis diecinueve millones de afiliados que tras diez años de estar por debajo de esa cifra se había recuperado el pasado mes de junio el gobierno dice que el dato está en la línea de lo habitual del mes sobre el que incide además en este caso la situación económica Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 0795 41:02 cabe hablar de una leve desaceleración de la economía la economía sigue creciendo la afiliación sigue creciendo no hay ningún freno no hay ninguno me tope pero sí es verdad que él impulso cada año e va ralentizando se la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables

Voz 0325 41:25 la caída en la afiliación ha sido especialmente fuerte en la educación la industria y la construcción en agosto por territorio se ha destruido más empleo por este orden en Cataluña en Madrid en la Comunidad Valenciana

Voz 8 41:34 en Andalucía ya lo anterior hay que añadir un incremento del número de personas que acuden para inscribirse en las oficinas públicas de empleo en busca de un puesto de trabajo Si no lo he entendido mal es el mayor incremento de mes de agosto desde dos mil once

Voz 0325 41:45 sí así es cuarenta y siete mil cuarenta y siete personas más apuntadas al paro este agosto lo convierten en el peor de los últimos siete el Gobierno recurre de nuevo al argumento de que son cifras parecidas a las de los ejercicios anteriores por ejemplo a las del año pasado que tuvo cuarenta y seis mil parados más en agosto pero los sindicatos ponen el acento en la precariedad e instan al Ejecutivo a cambiar la legislación laboral Isabel Araque UGT Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 0795 42:08 el problema no es sólo para sino también

Voz 44 42:10 la poca calidad del empleo e la precariedad se ha extendido por nuestro mercado de trabajo y con ella la desigualdad y la pobreza

Voz 1441 42:18 son las consecuencias del Valdemoro

Voz 5 42:21 pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

Voz 0325 42:28 paradójicamente este agosto ha sido el que más contratos indefinidos ha registrado de toda la serie histórica ciento cincuenta y cuatro mil un treinta y tres por ciento más que el anterior agosto con todo esta cifra sido suponiendo poco menos de un diez por ciento de la contratación total registrado en

Voz 8 42:43 el resto son datos sobre aumento del paro sobre destrucción de puestos de trabajo confirman los indicios de que la economía española ha empezado a ralentizar su ritmo de crecimiento después de la crisis se lo vamos a preguntar Rafael Doménech que es el responsable de análisis macroeconómico del servicio de estudios del BBVA buenas tardes

Voz 0359 43:00 muy buenas tardes bueno es una pregunta que quería hacerles

Voz 8 43:03 algo aislado ratifica las consecuencias de los indicadores sobre ralentización o pérdida de tracción que ese término que técnicamente utiliza a ustedes

Voz 0359 43:11 bueno pues efectivamente no es algo aislado es algo que estamos observaron también otros indicadores de la economía española para los cuales esa desaceleración no no sólo en la creación de empleo también hemos visto una disminución de los niveles de confianza de empresas de consumidores que un al menos en algo menos de dinamismo en la inversión también cierta debilidad del comercio minorista en turismo oí las exportaciones de uno la economía española sigue creciendo eso lo hace a una pareja es inferior a la que hemos ha habido durante estos últimos años

Voz 8 43:54 decía acto programado que es una leve desaceleración de la economía desde su punto de vista estamos antes una leve desaceleración creo que algo parecido dijo su día Pedro Solbes era ministro o hay indicios inquietantes que anticipen un posible cambio de ciclo

Voz 0359 44:07 bueno yo creo que es todavía pronto como para hablar de un cambio de ciclo hay que esperar a ver qué ocurre también con los datos del mes de septiembre de lo que nos permitirá cerrar el ya al tercer trimestre supone el inicio del curso la vuelta del verano las votaciones para para saber si esta desaceleración es algo más transitoria o o o pero por el contrario permanente lo que sí que lo que sí que está claro es que el el crecimiento este año todo apunta a que va ser en dos mil dieciocho ya sensiblemente inferior al que hemos visto en los tres años eh anteriores y los datos de hoy de creación de empleo que hemos conocido que de creación de empleo en en agosto pues lo que nos indican es que a pesar de estos centros es malo

Voz 8 44:55 cuando eliminamos

Voz 0359 44:57 estamos los efectos de la estacionalidad pues estamos creando ya de forma significativa menos empleo que sigue creciendo pero a un ritmo menor que como lo estábamos creando en el primer trimestre de este año o en el segundo trimestre

Voz 8 45:10 sin ir la situación política a la crisis de Cataluña o la falta de garantías de que el Gobierno pueda sacar adelante los presupuestos pueden complicar las cosas

Voz 0359 45:18 sin duda todo esto lo complica influye no tienen quieren que sextos no lamentablemente también hemos visto los datos de los últimos meses también han ratificado que Cataluña ha de ser una comunidad que el proceso de creación de de empleo hasta el tercer trimestre del año pasado pues ahora a dar muestras de debilidad se creerse por debajo de la de la media del resto de de que España no por lo tanto el momento la incertidumbre eh tanto internacional como nacional pues tiene efectos no

Voz 8 45:57 pues le agradezco como siempre señor su compañía director junto a ver saludo a vosotros las reglas que el Gobierno al Gobierno será complicado esta mañana su intención de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la vía de urgencia PP y Ciudadanos han impuesto su mayoría en la Mesa Jan digamos tumbado el intento de llevar a cabo esa reforma por ese camino obliga por tanto a recurrir al trámite ordinario que como mínimo va a ralentizar los plazos Mar Ruíz buenas tardes bueno