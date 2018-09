Hora 14 (05/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 hay que a mí me ser José Antonio Marcos

Voz 1018 00:34 el otro es exactamente cuánto pero sí que está muy buenas tardes seguro que son pensado lo mismo hay muchas veces en los últimos meses lo caro carísimo que nos cuesta el recibo de la luz la factura se ha disparado en los últimos meses y hoy la cosa ha empeorado el precio del kilovatio hora que es la unidad de medida marca un récord nunca fue tan caro como hoy al menos en los últimos diez años con lo cual habrá que pensárselo dos veces antes de tocar un interruptor Rafa Bernardo

Voz 1762 01:00 si en la sesión de ayer del mercado de energía la que fija los precios de hoy se alcanzaron los siete coma cuatro céntimos por kilovatio hora marcando un récord de en un verano de precios ya muy altos que no sabía han alcanzado de este dos mil ocho esto llegará directamente o llega ya a las facturas tanto del cuarenta por ciento de la población que se acoge a la tarifa regulada está notando subidas en torno al diez por ciento respecto a las facturas del año pasado pero también alcanzo alcanzará al resto de los consumidores cuando reía

Voz 1018 01:23 en sus contratos a partir de la próxima idea preguntaremos al responsable de una asociación de consumidores con las causas de esta subida de las medidas que puedan tomar los poderes públicos para poner freno a la escalada de precios este miércoles nos deja además unas declaraciones muy polémicas de la directora de Tráfico María Seguí a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy reconoció que intentó reducir rebajar la velocidad máxima en las carreteras secundarias que sean las que se producen más accidentes mortales pero suministro el popular Fernández Díaz lo rechazó por razones políticas

Voz 4 01:50 porque las explicaciones que yo recibí fueron todos menos lógica pasionales sino por miedo hacia una política de crecimiento asociada a un despliegue masivo de la vocalización este racionales bombardeando a los ciudadanos podrán tuviera suscitar una protesta que desafortunadamente no existe voluntad política para hacerlo

Voz 1018 02:15 estamos intentando hablar con Fernández Díaz para conocer su versión sobre esta denuncia sobre Cataluña en el Congreso portavoz de Esquerra Joan Tardà ha sido contundente al descalificar la estrategia de los independentistas como Torra opuso de imponer sus tesis a la mitad de los catalanes que no quieren romper con España

Voz 5 02:29 no se puede resolver nada sin tener en cuenta dan al cincuenta por ciento de independentistas si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento cadáveres que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado no hay solución sino también vamos los conceptos

Voz 1018 02:53 estamos pendientes de lo que pueda decir en los próximos minutos quien Torra que ha viajado a Bélgica para reunirse con Puigdemont esta mañana en Catalunya Ràdio evitó aclarar si en algún momento que ya ha pasado por su cabeza el intento la idea de excarcelar a los independentistas procesados si finalmente el Supremo de esconder

Voz 0706 03:08 de atentaba nuestra forzó a sus donante ni depende de nuestra fuerza de la coordinación que hayamos sido capaces de mantener de la circunstancia excepcional de que el Parlament decida lo que quiere hacer yo le voy a plantear un opción al Parlament ya lo dije ya esa opción la que tome el Parlament se tiene que comunicar a los representantes catalanes en el Congreso en el Senado y en el Parlamento Europeo

Voz 1018 03:30 que de la última hora anunciado el Gobierno aprobará un decreto para atender a los diez mil menores no acompañados que han llegado a nuestro país la mayoría Andalucía con un presupuesto de cuarenta millones de euros Carmen Montón es la ministra de Sanidad

Voz 0385 03:40 el anterior Gobierno prestó demasiada atención a esta situación y lo que hay es un esfuerzo por tener los datos de manera más rigurosa tener el presupuesto más ajustado y sobretodo tomar cartas en el asunto e colaborar con las comunidades autónomas

Voz 0325 04:01 además trescientos ochenta y uno migrantes han sido interceptados en el Estrecho y en Murcia entre ellos cuarenta y nueve menores magrebíes que acababan de desembarcar en Tarifa otros trescientos nueve rescatados en el mar han sido trasladados también a ese puerto gaditano veintitrés más al de Cartagena

Voz 0824 04:15 la Fiscalía de la policía británica han emitido un euro orden de búsqueda contrató rusos son los que acusan de envenenar con gas nervioso en Reino Unido al ex espía adscrito a su hija Moscú dice que no conoce los sospechosos el boleto

Voz 0325 04:26 con alemán de la CSU Manfred Weber confirma lo que ya adelantó la SER ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia de la Comisión Europea en las elecciones de mayo de dos mil diecinueve

Voz 0824 04:35 el Gobierno francés obliga a los bancos a limitar a doscientos euros anuales las comisiones a los clientes con menos recursos actualmente pagan en torno a trescientos mientras que aquellos con más ingresos apenas llegan a los treinta

Voz 0325 04:45 la AFA Nadal pasa a semifinales del US Open tras ganar a Dominique Tin después de cinco horas de partido además Etapa once en la Vuelta a España doscientos siete kilómetros con salida en Monvui Zamora llegada en la Ribera Sacra gallega dos Hi5

Voz 3 05:01 hora catorce Madrid

Voz 0131 05:03 Cristina Machado buenas tardes son miles de pisos sociales y vivienda pública destinada a familias con pocos recursos au a jóvenes que la Comunidad no puede adjudicar porque están ocupadas ilegalmente Se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER el ocho por ciento de las viviendas del Ivima casi dos mil están ocupadas un problema al que el Gobierno regional no encuentra solución Isabel Pinilla es la responsable de la agencia de vivienda social

Voz 6 05:28 bueno el grado de ocupación por grande que necesitamos la ayuda Adena de la poesía para detectar ese tráfico ilegal de viviendas que existe hay gente que está pendiente de que repasaremos

Voz 4 05:42 la vivienda para que inmediatamente

Voz 6 05:44 de aunque tenga Puerta Única la ocupa

Voz 0131 05:47 y mientras tres mil cuatrocientas familias están en lista de espera hoy hemos sabido también que Cifuentes ha solicitado dos años de excedencia en la Complutense alegando interés particular la ex presidenta ultima su paso a la empresa privada mientras el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos el epicentro del escándalo de los másteres está a punto de decir el adiós definitivo ya no quedan ni títulos ni alumnos Pablo Acosta es su actual responsable

Voz 7 06:16 lo hemos hecho asiduo auditar cada una de las titulaciones que es obsesionan sabe usted qué es lo que hemos hecho ha sido que edificar cada una de esas populaciones decidir cuáles tienen nivel universitario suficientes para ser integradoras cantado las la persona máxime Hora catorce

Voz 0131 06:34 Silvia ETA en marcha las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos regionales del año que viene titulares con Sara selva Javier Jiménez Bas

Voz 0887 06:45 Ciudadanos propone la gratuidad de las guarderías de cero a tres años en la región y condiciona con esta medida su apoyo a los presupuestos para el año que viene Ángel Garrido cree que que que esperar a las negociaciones y recuerda su socio que la gratuidad no existe

Voz 1315 06:58 sexta sesión de la comisión de Bici Mad con la comparecencia de Carlos Sánchez Mato que ha defendido que la operación se hiciera por cesión de contrato la opción según el menos dañina también ha comparecido el director financiero de la EMT que niega como le acusa el PP haber falseado el informe sobre la cesión

Voz 0887 07:13 hasta dos mil veintidós no culminará la profunda remodelación del doce de Octubre anunciada hoy por el presidente Garrido este hospital contará con cuarenta quirófanos nuevos tendrá setecientas veinte habitaciones más se mejorará el área de Oncología la Comunidad invertirá doscientos quince millones que se ejecutarán en la próxima legislatura

Voz 1315 07:29 hoy se ha presentado Mad About Hollywood una exposición que descubre la huella que dejaron en Madrid los actores de cine de Hollywood que trabajaron y vivieron en la región fotografías de Ava Gardner Orson Wells o Elisabeth Teilor

Voz 0887 07:40 paseando por la ciudad y en los deportes los equipos madrileños siguen entrenando durante el parón de las selecciones con hasta trece convocados en Real Madrid y Atlético además hoy a las ocho en Alcorcón trofeo puchero ente alfareros y Getafe

Voz 0131 07:52 Nos queda todavía el tráfico y el tiempo vamos primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 8 07:57 buenas tardes a esta hora afortunadamente no encontramos grandes incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan precaución en la M quinientos tres ya que van a encontrar retenciones a la altura de Pozuelo sentido Madrid en el resto de la red vial madrileña a esta hora sin complicaciones tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 0131 08:19 veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital con la previsión del tiempo como siempre Jordi Carbó

Voz 0978 08:24 tiempo soleado durante toda la parte veremos algunas nubes pero sólo se van a desarrollar lo suficiente como para dar lugar a chubascos e incluso alguna tormenta en Somosierra o la Sierra de Guadarrama igualmente tampoco dejarán grandes cantidades de agua como decíamos son la mayor parte de la tarde con temperaturas parecidas a las de ayer máximas alrededor de los treinta grados se pasará de los Veinticinco también en pueblos de la Sierra en pueblos de montaña este tiempo se irá repitiendo los próximos días el fin de semana el calor va anotarse menos pero seguir haciendo cola

Voz 0131 08:52 comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido Icon la producción de Sara

Voz 9 09:02 el síndrome post vacacional llega

Voz 0131 09:04 puertas de Otaño del Norwich

Voz 12 09:22 Matilda de acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que su

Voz 1 09:31 dijo sacan lo mismo échale una mano o Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con Rita

Voz 3 09:46 Maestre de tuvo con Rita Maestre

Voz 13 09:52 aunque podría sabía es que la portavoz del Ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano y habla un italiano perfecto

Voz 14 09:57 porque según los datos objetivos

Voz 15 10:00 hay un logro incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y lo hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 14 10:10 más sobre Rita Maestre suma para de Madrid este sábado en A Vivir Madrid con

Voz 3 10:14 Puri Beltrán sólo tuvo en Cadena SER Madrid

Voz 16 10:18 a ha

Voz 3 10:22 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 0131 10:25 dos de la tarde diez minutos casi la mitad los pisos ocupados ilegalmente en Madrid son pisos del Ivima vivienda pública según datos oficiales de la Comunidad que les hemos avanzado esta mañana aquí en la SER a diez de julio de este año el ocho por ciento de las viviendas públicas de la región o lo que es lo mismo casi dos mil viviendas estaban ocupadas la informado antes de Javier Bañuelos Javier buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 10:49 la Agencia de la Vivienda Social el antiguo Inma tiene bloqueado el ocho por ciento de su patrimonio hablamos de casi dos mil viviendas que ahora mismo no pueden adjudicar porque están ocupadas ilegalmente ese dato es el que la Comunidad ha remitido en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Daniel

Voz 17 11:04 de mantener dos mil viviendas públicas ocupadas ilegalmente es una demostración conjunta de ineficacia en la gestión de ninguna sensibilidad social por parte del Gobierno del Partido Popular y por supuesto con el silencio cómplice de Ciudadanos

Voz 0861 11:20 esas dos mil viviendas suponen la mitad de todos los pisos con okupas que hay ahora mismo en toda la Comunidad de Madrid según los datos que maneja la oficina de la vivienda ocupada que depende de la Delegación del Gobierno de todos ellos sólo un veintiuno por ciento están ocupados por familias que no pueden acceder a una vivienda por motivos económicos no hay que olvidar que como adelantamos aquí en la SER la Agencia de la Vivienda Social tiene más de quinientos pisos sociales vacíos por diferentes motivos viviendas sin adjudicar con más de tres mil cuatrocientas familias vulnerables en lista de espera según los datos que la propia Consejería de Vivienda aportó a esta emisora

Voz 0131 11:52 el Gobierno regional admite la complejidad de este problema de estas ocupaciones y admite también que de momento no encuentran solución están en ellos con reuniones habituales ya según nos cuentan con la Delegación del Gobierno en muchos casos son ocupaciones vandálicas pero también hay otros casos en los que esas ocupaciones vienen de parte de familias que no tienen otro lugar donde vivir de hecho desde dos mil dieciséis según los datos que nos ha aportado la propia comunidad sea regularizado la situación de familias vulnerables que habían entrado ilegalmente en esos pisos

Voz 0861 12:25 sí en concreto quinientos ochenta y ocho casos familias que ahora mismo tienen un contrato con el Ivima un alquiler en condiciones más flexibles esa opción es nueva en dos mil quince el Gobierno madrileño reformó la ley para que las personas que ocuparon alguna vivienda pública por su situación de vulnerabilidad pudiesen quedarse en el piso de forma legal para conseguirlo si debe cumplir unos requisitos muy concretos

Voz 6 12:47 primero lo que tienen que demostrar que iban ocupando a decía antes de enero del dos mil dieciséis que estén dispuestos a regularizar su situación es decir a pagar un alquiler por supuesto que no sea una ocupación e confía

Voz 0861 13:01 ellas son los detalles que nos ha dado la directora de la Agencia de la Vivienda Social Isabel Pinilla conscientes del problema han denunciado ya ante la policía la ocupación de cada uno de esos dos mil pisos de patrimonio público y lo hacen porque detrás de todos ellos dice hay un importante nivel de conflictividad

Voz 6 13:18 que las ocupaciones se hacen con violencia máquinas radiales que rompe las puertas hay un hay un tráfico ilegal de de ocupación eh de de de viviendas

Voz 0861 13:29 de hecho no reconoce que el grado de preocupación ahora mismo que tienen es grande hasta la fecha se han unido ya en seis ocasiones con la Delegación del Gobierno en la última visita la Comunidad entregó un mapa con las zonas de mayor conflictividad la situación los dicen se vive ahora mismo en las promociones que tienen en el Ensanche de Vallecas pero también tienen problemas serios de ocupación ilegal en Móstoles y en Fuenlabrada

Voz 0131 13:50 Javier Bañuelos gracias Javi Cristina Cifuentes renuncia de momento a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense la ex presidenta solicitado una excedencia de dos años mientras trata de cerrar un contrato con una empresa privada Adela Molina

Voz 0011 14:07 Cristina Cifuentes ha alegado interés particular para solicitar a la Complutense esa excedencia voluntaria han confirmado fuentes universitarias el permiso tiene un plazo máximo de dos años tras su dimisión por el caso máster y por la difusión de un vídeo de un hurto en un supermercado la ex presidenta madrileña pidió el pasado mayo volver a su puesto de funcionaria en la universidad después de veintiséis años dedicada a la política

Voz 0270 14:28 el estatuto de empleado público le obligaba

Voz 0011 14:30 solicitarlo en el plazo de un mes después de cesar en sus funciones para no perder la plaza en junio sin embargo aplazó por primera vez su incorporación is solicitó un permiso de tres meses sin sueldo ahora lo amplía hasta dos años fuentes cercanas hace fuentes han confirmado que está ultimando su paso al sector privado como adelantó el diario El Confidencial ese salto a la empresa privada tendrá limitaciones puesto que Cifuentes como muchos antiguos altos cargos de la Administración está sometida a la Ley de Incompatibilidades durante los próximos dos años no podrá dedicarse a ninguna actividad relacionada sobre la que haya tenido que pronunciarse durante su etapa como presidenta madrileña

Voz 0131 15:06 Cifuentes pidió su reingreso en la Complutense en mayo después de dimitir por el escándalo de los masters hoy en la SER les estamos contando que estamos muy cerca ya del punto final del Instituto de Derecho Público el departamento responsable de los másteres de la ex presidenta ITA amén de Pablo Casado ya no quedan ni titulaciones algunas han integrado en la universidad y otras se han extinguido

Voz 1018 15:29 lentamente poco queda ya alumnos

Voz 0131 15:31 lo que se pone ahora en marcha es una auditoría

Voz 1275 15:34 Laura Gutiérrez esa auditoría forense que banalizar la contabilidad del Instituto de Derecho Público está en fase de licitación se pondrá en marcha el mes que viene la encarga la universidad después se aportará a la investigación judicial en marcha a Pablo Acosta el sustituto de Álvarez Conde dice que quieren pasar página

Voz 1018 15:50 el experto ha hecho mucho daño

Voz 7 15:53 Adrián cometió irregularidades han sido denunciadas a la justicia justicia decidirá cómo te diré que eso digo eso no puede afectar al mejor yanqui Leiria un montón de profesores que estamos aquí por vocación y un montón de alumnos que les gusta mucho estudiar

Voz 1275 16:10 la universidad ha pedido ya Hacienda el cese de actividad ha pedido dar de baja el CIF integrado las cuentas del instituto que funcionaban de forma independiente en las de la propia Rey Juan Carlos bajo el mismo control en cuanto a lo académico carpetazo ya está dado sean auditado las titulaciones se han entregado los diplomas a más de dos mil trescientos alumnos

Voz 7 16:28 que hemos hecho ha sido codificar cada una de esas titulaciones decidir cuáles tienen nivel universitario suficientes para ser integradoras en la universidad y el resto es una semana

Voz 1275 16:40 la Universidad espera que a finales de año la auditoría esté terminada para cerrar definitivamente el Instituto de Derecho Público

Voz 0131 16:47 el escándalo se llevó por delante a Cifuentes pero parece que al final no ha pasado tanta factura como se temía a la Universidad Rey Juan Carlos porque Laura según datos del propio centro las matriculaciones han aumentado tanto en grados como aunque ligeramente también en el caso de los másteres

Voz 1275 17:03 sí hay diez mil alumnos más matriculados ya para el curso que arranca ahora en la Universidad Rey Juan Carlos se ha incrementado en un tres por ciento el número de alumnos de grado I cuarenta y un mil quinientos sesenta estudiantes frente a los cuarenta mil cuatrocientos del curso pasado mil ciento sesenta más aumenta también aunque muy poco el número de alumnos que este año eran un máster en esta universidad sede matriculado tres mil ochocientos sesenta estudiantes en los estudios de posgrado frente a los tres mil setecientos noventa del año pasado son cincuenta y ocho más lo que supone un dos por ciento de incremento son datos de la universidad a uno de septiembre aunque todavía queda otro periodo de matriculación de máster que arranca el próximo día veinte entre los que empiezan en octubre con lo cual se prevé que la subida de alumnos sea todavía algo mayor

Voz 0131 17:44 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 3 17:48 hora catorce Madrid

Voz 3 20:26 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0131 20:29 Partido Popular y Ciudadanos ya están negociando los presupuestos de dos mil diecinueve el presidente Ángel Garrido ha mantenido ya una primera reunión con el portavoz Ignacio Aguado ahora comienzan los encuentros técnicos hay sintonía interna entre las dos formaciones que se rompe de cara al público hoy en una entrevista en El País Aguado asegura que será condición indispensable en la gratuidad de las escuelas públicas de cero a tres años condición indispensable para que ciudadanos apoye las cuentas del Partido Popular el presidente Garrido

Voz 0270 20:59 ha respondido ya a esa exigencia

Voz 0131 21:01 de Ciudadanos

Voz 0177 21:03 sin raíces formalmente donde corresponden que en esa mesa trabajo la gratuidad de las cosas sólo existe lo digo porque de casi todo gratis últimamente la gratuidad del de supuesto no existe porque paga de la extracción de servicio después a través de impuestos no lo digo para que también hablé con el señor Rivera impiden que tras ser un poquito liberales quieto vial

Voz 0131 21:21 es un poquito más conciliador se ha mostrado el consejero de Educación Rafael que en que dice que todo dependerá de si hay dinero para hacerlo

Voz 0831 21:29 lo que sí puedo anticipar es que desde luego la capacidad de las escuelas de las escuelas infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid no solamente aquellas que que tenemos en Madrid capital y now por ejemplo como las que tenemos aquí ya en que tal vez no tienen esa capacidad eh y eso significaría condiciones normales conciertos educativos con entidades privadas todo eso tiene un coste hay que valorarlo hay que ponerlos encima de la mesa

Voz 0131 21:54 declaraciones del consejero sangría que en en Getafe donde ha visitado hoy uno de los Teen

Voz 0011 21:59 colegios que están en obras

Voz 0131 22:01 los recién terminados para este curso escolar que está a punto de comenzar el que ha visitado el consejero es uno de los que mejor Estados encuentra para este comienzo de curso allí en cualquier caso se ha encontrado con las críticas con las protestas de algunas de las familias y también de la alcaldesa de la localidad SER Madrid Sur Pilar García

Voz 0270 22:23 así recibía los casi medio centenar de padres de las Ampas de Getafe al consejero de Educación Rafael quien durante la inauguración de la primera fase del colegio de Buenavista María Blanchard largamente reivindicado una primera fase terminada aunque se veían todavía sillas apiladas en algunas aulas puertas sin cristales y el comedor para finalizar en los próximos días el consejero aseguraba que la Comunidad está cumpliendo con la educación pública y con Getafe no obstante pedía disculpas a los padres por las molestias aunque hablaba de que lo importante era la escolarización pero

Voz 0831 22:50 desde el punto de vista de la escolarización desde luego todos los centros van a llegar a escolarización

Voz 0270 22:56 no lo veía de la misma manera los padres que estaban fuera de las instalaciones y que hablaban como María de que todo era publicidad para el telediario para que el consejero se hiciera la foto

Voz 14 23:05 el señor dirección viene hoy hacerse la fotografía

Voz 0270 23:07 a los junto con este centro están teniendo problemas en Getafe las construcciones por fases en colegios como el Miguel de Cervantes el Carlos Quinto el colegio El Bercial y el Instituto de este barrio con primera fase ya terminada

Voz 0131 23:19 esa retomado en el Ayuntamiento de la capital la comisión de investigación que debe concluir si hubo irregularidades en el proceso de compra de víctima por parte del consistorio ha comparecido el ex delegado Carlos Sánchez Mato que fue también miembro del consejo de administración de la EMT

Voz 1461 23:34 lo que no ha sorprendido en su

Voz 0131 23:37 declaraciones ha defendido en todo momento la legalidad de la operación entre las críticas de la oposición Sara selva

Voz 1315 23:43 el edil de Ciudadanos Sergio obra vez le pregunta a Sánchez Mato por un informe que tendrían que haber realizado según él por ley antes de la cesión pero él niega que fuera preceptivo vamos a escucharlos

Voz 21 23:54 por qué no realizó estos informes obligatorios que se informe es preceptivo en el caso de una cesión de un contrato entre dos empresas es que es así pero ya digo es que no

Voz 20 24:07 en concreto

Voz 0011 24:10 también han comparecido hoy en la comisión

Voz 1315 24:12 director financiero de la EMT David Pérez Moncada al que el PP acusa de falsear un documento sobre la cesión que elaboraban desde la EMT el problema es que Pérez Moncada firmó ese informe como director financiero cuando ese cargo no existía aún en la fecha que figuran el documento el dice que fue un error porque firmó el documento mucho después de haberlo

Voz 14 24:31 estado tampoco le dio mayor importancia cuando cayó en el error porque bueno las competencias y todo la se decide era la misma persona que hecho al informe antes y después ese tiempo

Voz 1315 24:42 sí si quieren como remate pero mucho más la Comisión sigue en marcha ahora está declarando el jefe de gabinete del área de Medio Ambiente movilidad es

Voz 0131 24:50 día primero fue la de la paz y luego la del Marañón y ahora el doce de octubre el Gobierno regional ha presentado el proyecto de reforma de este hospital del sur de la capital como los otros los planes van mucho más allá de esta legislatura así que dependen del gobierno que salga de las próximas elecciones sí bloques ha anunciado hoy el nuevo doce octubre contará con setecientas veinte habitaciones nuevas cuarentas quirófanos más Enrique García

Voz 24 25:16 acto de reforma que continúa el iniciado ya en dos mil cuatro bajo la presidencia de Aguirre esta es la segunda fase se iniciará a finales de dos mil diecinueve y estará lista a finales de dos mil veintidós el resultado será un nuevo Edificio de Hospitalización la remodelación del área de Oncología se derribará las instalaciones que no se usan cuentan para ello con una inversión de doscientos quince millones de euros Ángel Garrido

Voz 0177 25:37 se trata de una mejora importante que está también incluida en ese plan que tenemos de de mejora de las infraestructuras sanitarias un plan ambicioso a varios años y con nada menos que mil millones de euros y este es una parte que pretende consolidar el prestigio nacional e internacional que yo creo que ya caracteriza afortunadamente a nuestra sanidad pública

Voz 24 25:55 es un plan de inversiones a diez años en este caso las obras aún no están aquí

Voz 0861 25:58 tú décadas lo estarán ha dicho el presidente

Voz 24 26:01 a comienzos del año que viene con los nuevos presupuestos

Voz 0131 26:08 y hoy se ha presentado Mad about Hollywood una exposición que descubre la huella que dejaron en Madrid los actores de cine de Hollywood que trabajaron y vivieron en la región durante cierto

Voz 0011 26:19 rodajes entre los años cincuenta y sesenta fotografía

Voz 0131 26:21 es entre otros de Ava Gardner de Orson Wells o de Elizabeth Taylor paseando por la ciudad nos lo cuenta Miriam

Voz 25 26:28 bueno en esa época panel

Voz 0270 26:30 cine de Hollywood aunque lo tanto para la España de entonces se rodaron en Madrid decenas de películas cincuenta y cinco días en Pekín el sigue tutor Zhivago o el fabuloso mundo del circo entre los años cincuenta y sesenta llegaron a la capital para rodar Ava Gardner el Ségol pronto no Cary Grant incluso Rita Hayworth la capital les acogió les dejó vivir tranquilamente Esperanza García Claver es la comisaria de esta exposición precisamente lo

Voz 25 26:57 qué hizo que estos actores como se quedarán a vivir en Madrid en esa discreción que tenían con el tema eh paparazzi

Voz 0270 27:06 y entonces aquí estaba muy muy agusto la muestra se divide en dos dentro y fuera del rodaje Éstas son desde luego las mejores instantáneas en las que vemos a Tyrone Power esperando en el paseo de la Florida el tranvía o comprando lotería Rita Hayworth jugando al golf en el Club de Campo Ingrid Bergman entre mayor paseando ante el Museo del Prado yo dije pues comprando el mantel querías leonesas

Voz 0861 28:48 buenas tardes continuamos con el parón de selecciones un parón que deja a muchos de nuestros equipos bajo mínimos Real Madrid Atlético de Madrid se han ejercitado hoy con hasta trece ausencias en cada uno por su parte el leganense ha recitado también esta mañana para volver a los entrenamientos esta misma tarde a las seis y las instalaciones deportivas de Butarque doble sesión

Voz 27 29:06 sin lune Nyom observó Endesa

Voz 0861 29:08 ah y por compromisos internacionales pepineros y el Rayo Vallecano aprovechando que los rayistas entrenaba en en la Ciudad Deportiva del Leganés han disputado en amistoso a puerta cerrada ha ganado el Leganés por dos a uno Además con motivo de las fiestas de Alcorcón hoy se ven las caras Alcorcón y Getafe en Santo Domingo a partir de las ocho en la edición número cuarenta y tres el trofeo puchero podría debutar en los azulones

Voz 0325 29:27 el último en llegar el uruguayo Cristóforo

Voz 0131 29:35 así terminamos veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital siguen bajando las temperaturas máximas en toda la región para esta tarde no se descartan chubascos en la Sierra nosotros les esperamos como siempre aquí en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte con Javier Casal hasta luego

Voz 3 30:00 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias el Toño Marcos

Voz 1018 30:23 dicen que la culpa es Android la menor producción de energías renovables sobre todo la eólica y la solar pero lo cierto es que el precio de la luz marca hoy un auténtico récord que hasta acto visto cuarenta por cien en los últimos diez años en kilovatio hora nunca alcanzó el precio que tiene hoy y que por tanto repercutirá en todos en el recibo de final de mes la cantidad de veces que nos han contado los distintos gobiernos que habían tomado medidas para evitar abusos de las compañías para evitar escaladas de precios en un bien que es de primera necesidad para todo el mundo los muy rico los ricos y los que tienen serios problemas para afrontar a este trastorno gobernado no lo explican en seguida las circunstancias que rodean esta subida estamos además intentando conocer la versión del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre lo que esta mañana dijo aquí en La Ser en Hoy por hoy la que fue director de tráfico en su mandato María Seguí Se podría haber evitado hasta trescientos cincuenta muertos en las carreteras secundarias de haber rebajado la velocidad máxima tal y como ya propuso pero el ministro rechazó por razones políticas

Voz 4 31:27 porque las explicaciones que yo recibí fueron todos menos lógica estacionales no se hizo por miedo a que una política descubrimiento asociada a un despliegue masivo de Rabat de invocaciones y racionales bombardeando a los ciudadanos pueden a suscitar una protesta está totalmente no existe voluntad política para hacerlo

Voz 1018 31:54 el portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardà califica de estúpido el intento de imponer el independentismo la mitad de los catalanes que lo rechazan también a la inversa claro puede

Voz 5 32:03 recoder nada sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de independentistas si hay augura independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento Cabral es que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado no hay solución sino también vamos los conceptos

Voz 1018 32:26 no dicho en quién estaba pensando cuando utilizaba se terminó estúpidos sabemos que ahora mismo el presidente ha viajado a Bélgica para reunirse con Puigdemont están compareciendo en rueda de prensa Torra sigue sin rechazar de plano que pase por su cabeza la idea de excarcelar a los dirigentes procesados si finalmente el Supremo les conceda

Voz 21 32:42 como estos que estamos acostumbrados Si verdad President a toda una serie de Fairfax News que aparecen interpretando el sentido del pueblo de Catalunya en ese momento tomaremos las decisiones que se tengan que tomar en ese momento por tanto los nosotros estamos exigiendo pues a ese esta absolución ese esa libertad de los presos políticos cada día que nuestros presos políticos pasan en la cárcel es una vergüenza

Voz 1018 33:07 miércoles cinco de septiembre Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes estamos

Voz 0325 33:11 con en Londres si la policía británica ha emitido una euroorden para arrestar a dos rusos que identificado como principales sospechosos del envenenamiento del ex espía Serguéi al Theresa May acaba de confirmar en el Parlamento británico kilos Detrick que lo de estas personas que quieren ser detenidas a las que esperan detener son agentes rusos

Voz 21 33:29 puedo decir hoy al paro

Voz 1460 33:30 el pleito que basándonos en datos de los servicios de inteligencia el Gobierno concluye que los dos individuos identificados por la Policía y la CPS son oficiales de los servicios de inteligencia rusos cuarenta niños

Voz 0824 33:43 es el dinero que el Gobierno va a destinar para atender a los menores inmigrantes no acompañados se destinará a las comunidades autónomas que lo requieran de forma voluntaria Carmen Montón ministra de Sanidad

Voz 0385 33:51 el cuarenta millones de euros para la mejora de la atención para también la atención solidaria de los menores extranjeros no acompañados por parte de las comunidades autónomas

Voz 0325 34:03 la alcaldesa de Barcelona descarta que se plantea ahora suceder a Xavi Domènech pero reconoce que su renuncia ha llegado antes de lo que deseaban los Comunes Ada Colau en la SER

Voz 4 34:11 tenemos que ser capaces de repartir más hoy en ese sentido pues yo estoy muy triste porque creo que todos perdemos mucho con el hecho de que estas se vaya antes antes de lo previsto soy alcaldesa de Barcelona pero estoy pensando en presentarme ninguna otra lección

Voz 0824 34:23 proceso para la sucesión del líder de los populares europeos el alemán Manfred Weber anuncia su intención de suceder a Jean Claude Juncker al frente de la Comisión Europea el candidato definitivo de esta formación se conocerá en noviembre

Voz 0325 34:34 pide una sede en la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha pedido a la Universidad Complutense en excedencia de dos años no va a incorporarse por tanto su puesto de funcionaria después de alegar interés particular sin dar más explicaciones nueva sede

Voz 0824 34:46 la directora general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música anuncie en la SER que se va a crear un nuevo Centro Nacional de Danza que ejerza como sede de las compañías nacionales y también para espectáculos de las privadas Amaya de mí

Voz 29 34:56 Miguel que haya escuela que haya talleres formación que haya cantera creo que es una de las misiones más importantes que tengo como directora

Voz 0325 35:09 semifinal Rafa Nadal está a un paso ya de la final del Abierto de Estados Unidos esta pasada madrugada eliminada Dominic Thiem en un partido que ha durado cinco horas se va a enfrentar a Del Potro en semifallo

Voz 21 35:17 cuáles son él cuando llegas a moda manera al aire ya te puedes encontrar queda uno tiene experiencia es una moda el aire cualquiera puede puede ganar

Voz 3 35:28 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 35:32 José Antonio el telegrama es para que era señor líder parlamentario de la CUP sus declaraciones diario reprochan al presidente de la Generalitat Joaquim Torra que haya lanzado un llamamiento a la movilización permanente mientras de ser tan de sus responsabilidades en la práctica se atiene a la legalidad constitucional y estatutaria sus propuestas es poner todo el foco en la calle para generar un momento de ruptura que permita la vía unilateral y la toma del control del territorio debería saber que la insurgencia no llevará a la independencia y empezar a explicar qué patria es la suya sólo apta para sus feligreses

Voz 1018 36:12 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros Alicia Molina uno técnica Isabel Quintana hay carros a la producción Victoria García que nos va a explicar la nueva campaña que se pone en marcha ante el juicio que comenzará el próximo uno de octubre en Estados Unidos para evitar la condena a muerte de Pablo Ibar

Voz 1460 36:27 mientras se prepara una serie de televisión sobre su vida Pablo Ibar sigue esperando en una cárcel de Florida el inicio de su tercer juicio después de que el Tribunal Supremo de ese estado anulara la condena a muerte que pesaba contra él por considerar que no había tenido una defensa eficaz la condena se basó en pruebas escasas y débiles y ahora su familia Illa asociación en contra de la pena de muerte inician una campaña de recogida de fondos para poder pagar su defensa su padre Cándido Ibar explicaba

Voz 0131 36:55 con estos solos

Voz 31 36:57 bueno está bien está animado ya que por ello tenemos una fecha para empezar después de tanto tiempo de espera

Voz 1460 37:04 presupuesto es de un millón trescientos mil dólares de los que ya tienen recaudados el ochenta coma tres por ciento la nueva vista judicial comienza a principios del próximo mes con la selección del jurado impreso

Voz 1018 37:14 los portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 1275 37:17 desde ahora y hasta la próxima madrugada las tormentas y regenerando en gran parte de la mitad norte peninsular cerca del Mediterráneo también en Baleares eso pasará sobre todo en puntos de montaña hay zonas próximas tormentas que en muchos casos irán acompañadas de lluvia torrencial fuertes rachas de viento y granizo especial atención en la vertiente sur de los Pirineos aquí ha llovido mucho los últimos días las tormentas de hoy pueden acumular cantidades de más de cincuenta litros especial atención cerca de cursos fluviales en cambio en el centro sur de la península y Canarias más sol que nubes calor moderado

Voz 1018 39:19 tenemos cortada día novedades de calado sobre la crisis de Cataluña donde como acabamos de escuchar el portavoz de Esquerra Tardà ha calificado de ingenuos y estúpidos a los independentistas que piense sólo ese mismo sin contar con la otra dada de la ciudadanía pero lo primero que vamos a hacer es tratar de explicarles y de paso entendernos otros porque hoy el precio de la luz marca un auténtico récord al menos en los últimos diez años nunca lo habíamos pagado tan caro nunca te ha costado tanto un kilovatio hora aunque muchos ni siquiera sepamos bien qué es eso del kilovatio tras Adelardo sí lo sabe lo Rafa buenas tardes qué tal buenas tardes a verlo ciertos que habrá que pensárselo quizá dos veces delante es defender una a una lámpara poner la lavadora la tele no la radio de consumo muy poco por cierto cuáles son los motivos las razones de esta subida de este

Voz 14 40:00 pues los motivos que serán son la subida de los precios de P

Voz 1762 40:02 pero el biogás y de los derechos de emisión de CO2 en un momento en el que la falta de lluvia hay de Vietto obligan a tirar más de las centrales térmicas aunque los reguladores de la competencia está mirando si hay alguna mala práctica además detrás de estos precios atípicos el caso es que en la sesión de ayer del mercado de energía que fijan los precios de hoy se alcanzaron los siete con cuatro céntimos por kilovatio hora marcando un récord en un verano ya de precio muy altos en no se habían alcanzado desde dos mil ocho Esto va a influir directamente a las facturas tanto del cuarenta por ciento de la población que se acoge a la tarifa regulada que ya está notando subidas en torno a un diez por ciento respecto las facturas del año pasado como al resto de los consumidores los que han contratado la electricidad con una comercializadora que aunque tengan un precio fijo lo notarán cuando renovar el contrato o bien ya están pagando precios más altos a los regulados por cierto hoy ya se ha fijado en el mercado el precio de mañana no habrá nuevo record aunque el kilovatio hora sigue muy caro a siete con un frente

Voz 1018 40:53 se resiste con cuatro bajará a siete no bueno Rubén Sánchez portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios Facua buenas tardes qué tal muy buenas sabemos el Gobierno está trabajando en una reforma energética para FRA a la escalada que la ministra de Transición Energética va a comparecer en el Congreso el próximo diecinueve pero a día de hoy no queda más remedio que pagar estos precios le pregunto son justos o las empresas eléctricas se aprovechan de las circunstancias

Voz 1853 41:16 nosotros entendemos que desde hace décadas han sido desproporcionado los precios margen brutal de beneficios mucha oscuridad en como fija la tarifa eso sí gobierno tras gobierno todos anuncia un plan para frenar lo que ocurre ninguno lo hace

Voz 27 41:31 usted entiende el recibo de la luz

Voz 1853 41:34 bueno yo entiendo que es un recibo donde podemos ver un concepto fijo que es el término de potencia otro variable que es la energía consumida los kilovatios hora esos que hoy tienen ese máximo de dieciocho céntimos por kilovatio impuestos incluidos eso es lo que podemos entender si traducimos no pero entendemos realmente los consumidores españoles que pagamos un disparate por el recibo de la luz que las eléctricas tengan miles de millones de euros de beneficio que crezcan además en muchos años y que no haya justificación sonó la entender

Voz 1018 42:04 no entendemos la política que hay detrás de él

Voz 1853 42:07 percibo de la luz una política digamos que favorece que haya excesos y abusos

Voz 1018 42:11 para un usuario medio una familia de tres cuatro miembros hay algún tipo de tarifa recomendable

Voz 1853 42:17 el problema es que no podemos recomendar una tarifa distinta al precio semi regulado al PNV pese no podemos recomendar irse al mercado libre porque el mercado libre nuestros análisis de Facua y los de competencia ponen de manifiesto que es todavía más caro con lo cual la alternativa es peor de lo que tenemos

Voz 27 42:34 lo que habría que hacer es regular intervenir desde el

Voz 1853 42:37 gobierno para bajar los precios cambiar de

Voz 1018 42:39 compañía compensa o al final viene a dar lo mismo

Voz 1853 42:42 es ahí en absoluto al contrario hay gente que ha cambiado de compañía porque le han ofertado un maravilloso les cuento el descuento era falso era un fraude era un engaño por ejemplo que le traía un comercial que le visitaba la puerta de su casa y hacía firmar un contrato maravilloso era maravilloso para la eléctrica no para el consumidor

Voz 1018 42:58 pues año Sánchez muchas gracias por estar con nosotros y dejarnos estas cosas en el aire a ver cómo hasta

Voz 27 43:03 pues gracias a vosotros un abrazo el otro asunto como

Voz 1018 43:06 me gustaría destacar es lo que esta mañana ha dicho que en La Ser en Hoy por hoy la ex directora de Tráfico María Seguí después de lo que ayer el actual responsable de ese organismo para Navarro anunció su intención de reducir la velocidad en las carreteras de doble sentido que es en las que se produce la mayor parte de los accidentes mortales la ex directora eh ha reconocido que ella propuso lo mismo a su entonces ministro Fernández Díaz pero lo rechazó por razones políticas María al olvido

Voz 1853 43:32 buenas tardes el entonces ministro de Interior dijo no por razones electorales según ha dado a entender en Hoy por hoy María Seguí

Voz 4 43:39 desafortunadamente no existe voluntad política para hacerlo

Voz 14 43:42 usted se lo planteó a suministro Fernández Díaz quien le dijo que no por motivos electorales

Voz 4 43:48 el los motivos electorales no fueron explícitamente mencionados en sus palabras pero por supuesto que lo de planteado nosotras Benito sino al resto del Ministerio

Voz 1853 43:58 María Seguí se encontró con mucha resistencia con resistencia en Fernández Díaz y en el Gobierno del PP porel momento político preelectoral para una medida que consideraron impopular la ex directora añade

Voz 4 44:10 porque las explicaciones que yo recibí fueron todos menos lógicas estacionales y no se hizo por miedo a que una política de seguimiento asociada a un despliegue masivo de de de localizaciones irracionales bombardeando a los ciudadanos puedes pudiera suscitar una protesta

Voz 1853 44:28 en la SER María Seguí recordó el estudio que ya encargó a expertos reducir la velocidad a noventa o a ochenta kilómetros por hora en carreteras secundarias habría salvado trescientas cincuenta vidas al año no su hubiese colocado además como el país más seguro del mundo de seguridad vial por cierto José Antonio te cuento hemos pedido

Voz 1018 44:47 hablar con el ex ministro como ha dicho lo dicho si me un par de veces ir no verdad seguimos esperando tiempo Álvarez gana en Hora Veinticinco cuando

Voz 1853 44:57 pues mañana o pasado Mariola

Voz 1018 45:00 te hasta luego

Voz 34 46:21 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 7 46:24 si no es un tema menor Joan tardaron

Voz 1018 46:26 no de los máximos dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña rompe el discurso de los independentistas de Puigdemont de Torra además y compañía y además en términos contundentes desde el Congreso de los Diputados Inma Carretero buenas tardes

Voz 0270 46:36 hola buenas tardes llevamos aportado abramos a recuperar