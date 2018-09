Hora 14 (06/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una eh

Voz 2 00:02 áreas

Voz 4 00:11 hay que abrir Mestre reconoce José Antonio Marcos muy buenas tardes estamos a punto de conocer cómo ha ido

Voz 1018 00:25 a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña que acaba de terminar justo un año después de la tormentosa sesión del Parlament que aprobó las llamadas leyes de desconexión ya menos de una semana para la Diada se han reunido en el Palau el president o Ray el ministro del Interior Grande-Marlaska acompañados por sus principales colaboradores objetivo fundamental garantizar la convivencia en el espacio público en plena polémica sobre los lazos amarillos Line con el Palau sí

Voz 0196 00:50 el acabado ya esta reunión casi dos horas de encuentro en el primer cara a cara entre la Generalitat y el Gobierno central en materia de seguridad han compartido su diagnóstico sobre la convivencia en el espacio público en Cataluña con la presencia de lazos amarillos primer acuerdo importante que sale de esta Junta de Seguridad en un plazo máximo de treinta días los Mossos d'Esquadra integrarán plena ante en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado tendrán allí también un representante fijo a la practica eso significa que participarán y también conocerán de primera mano los riesgos antiterroristas y podrán compartir datos en una base común la Generalitat también ha pedido al Ministerio que impulse dos nuevas promociones de Mossos de setecientos cincuenta agentes cada

Voz 1018 01:32 a una moveremos aupado tan pronto comenzará ruedas de prensa en el Congreso en marcha el debate para convalidar el decreto ley que recupera la sanidad universal en nuestro país como un derecho básico fundamental para todas las personas que viven

Voz 1509 01:42 aquí sea o no inmigrantes Mar Ruíz y acaba de producir además una primera noticia Se despeja una de las incógnitas el Pde Cat apoyará el decreto tras el compromiso de Gobierno de retirar el recurso a la ley catalana de Sanidad lo acaba de anunciar en la tribuna tras escuchar a la ministra Carmen Montón que animaba así al hemiciclo aprobar este decreto en As

Voz 1490 02:03 la edad justa no deja a nadie atrás porque la salud señorías no entiende de fronteras

Voz 1018 02:09 desde portando que la convalidación será viable en la Audiencia Nacional los responsables de las comunidades autónomas que se han reunido con el juez José de la Mata entienden que el fraude de ídem tal afecta al menos a cuatrocientas mil personas de toda España Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:22 es prematuro José José Antonio para hablar de una cifra exacta pero las primeras estimaciones de las catorce comunidades ya superan los cuatrocientos mil perjudicados por la macro estafa de las clínicas y venta al Valencia con doscientas mil personas es el territorio con más la perjudicados ha habido acuerdo en la reunión convocada por el juez José de la Mata las comunidades coordinarán la obtención de información para agilizar trámites con el objetivo de que los pacientes obtengan soluciones

Voz 1018 02:47 en Zaragoza el que parece un nuevo caso de violencia de género a la mujer asesinada por su marido que después puso fin a su propia vida pero es que además según acabamos de conocer sea localizado muerta parece que de forma violenta a la madre del supuesto agresor Hannah Sánchez Roy

Voz 0148 03:02 si la Delegación del Gobierno en Aragón acaba de confirmarnos que son dos las mujeres asesinadas hoy en Zaragoza por este vecino del barrio de Casablanca de sesenta y siete años en primer lugar ha degollado a su madre de noventa y dos años en la vivienda de ella en pleno centro de Zaragoza después el hombre se ha ido a su casa degollado allí también a su mujer Lola de sesenta y ocho años pediatra jubilada y que sufría de Alzheimer es la continuación se arrojado al vacío entorno a las ocho y media de la mañana de confirmarse este caso Lola será la mujer número treinta asesinada en España en dos mil dieciocho la número novecientos cincuenta y cuatro desde dos mil tres

Voz 2 03:36 hora catorce

Voz 1018 03:40 ya se ha despertado Donald Trump quien a través de su cuenta en Twitter descalifica el artículo sin firma que publica de Llorca es retratado por un colaborador del presidente a la Casablanca quién asegura que un grupo de personas tienen que dedicarse a frenar las ideas estrambóticas del inquilino del Despacho Oval corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 03:57 un alto cargo de la Administración Trump cuya identidad conoce el New York Times escribe una columna anónima en la que dice ser parte de la resistencia de un grupo de funcionarios de la Casa Blanca del Gobierno en general que protege a las instituciones democráticas de los impulsos de un presidente al que califica de mezquino e ineficaz destacó Luna Se publica apenas unas horas después de que el postre adelantará el contenido del nuevo libro de Bob Woodward en el que describen una Casa Blanca desquiciada donde los asesores del presidente entran al Despacho Oval literalmente roban del escritorio documentos para evitar que Trump los firme documentos que según Woodward perjudican los intereses de Estados Unidos

Voz 1018 04:34 a las dos y media volveremos a Washington el testimonio humano de las últimas horas esta mañana la SER en Hoy por hoy Víctor el padre de Luca un niño de cuatro años salvó la vida de su madre desván decida por una crisis diabética llamó al uno uno dos para pedir ayuda de forma reiterada lo consiguió

Voz 6 04:49 mujeres diabética y portaba una bomba de insulina la máquina falló solo provocó un bajón de azúcar muy grande hice quedó inconsciente semiinconsciente muy rápidamente cogió el teléfono luego desbloqueo le dio al uno uno dos y se puso en contacto con los servicios sanitarios ir rápidamente coge el el niño el teléfono otra vez Si se puso a hablar con ellos y es en el médico sí que venga pronto que mamá tan mala

Voz 0824 05:18 además empieza el curso con problemas en el profesorado de Secundaria el ocho por ciento de las plazas que salieron a oposición en verano han quedado desiertas y serán cubiertas con interinos en algunas comunidades la cifra supera el veinte por ciento el tribunal supremo de India despenaliza las relaciones homosexuales que hasta ahora podían conllevar condenas de Pizzi de prisión los jueces han modificado el Código Penal a considerar que la norma era arbitraria y anticonstitucional campeones de Javier Fesser es la película elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar el proceso de selección continúa culminará en enero con el anuncio de las candidatas a mejor película en habla inglés tóxicas seis seis minutos

Voz 1509 05:56 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes se desmonta la versión de una pieza clave en el caso máster la asesora de que en y Cifuentes en el Gobierno regional Maite Feito aseguró que si estaban la Rey Juan Carlos el día que estalló el escándalo fue por casualidad porque tenía una reunión con el entonces vicerrector de posgrado José María Álvarez Monzón Cillo Monzón Zille

Voz 1434 06:17 no niega declaración como testigo ante la juez

Voz 1509 06:19 a la que ha tenido acceso la Cadena Ser en Madrid

Voz 4 06:22 fijada la agenda no porque en las reuniones que dicho reconstruir construir porque están en mi agenda que esta inalámbrica

Voz 2 06:31 entonces pues incluso también hay alguna discrepancia con lo dicho por él

Voz 1509 06:34 lector Javier Ramos enseguida lo van a escuchar y faltan tan solo horas para que comience el curso escolar

Voz 8 06:42 la verdad que me crea una gran incertidumbre porque dijo a rodeada literalmente por las obras siempre tiene cómodo Romario permanentemente no no es tan acabado entonces yo no sé cómo lo van a hacer para poder para que los niños cuando tengan un de cantidades

Voz 1509 06:55 ochocientos niños según la Comunidad hasta quince mil según los sindicatos van a empezar las clases entre obras el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha pedido a la comunidad que suspenda el inicio del curso en el colegio de temprana les porque no está garantizada la seguridad de los niños que van a empezar primaria seis años piden también la dimisión del consejero van griega es inminente lo ha confirmado hoy la propia alcaldesa Manuela Carmena va anunciar este mismo mes si repite como candidata de ahora Madrid

Voz 9 07:26 la ola de Sinaloa uno de septiembre

Voz 1509 07:33 yo hablaría más cosas titulares con Saras el Javier bancos

Voz 0861 07:37 el presidente de la Audiencia Provincial pide al Gobierno de Garrido XXVIII magistrados más para reducir la sobrecarga de trabajo según sus palabras ha sufrido una auténtica avalancha de reclamaciones tras la crisis de productos financieros como las cláusulas abusivas de las hipotecas

Voz 10 07:50 la empresa otras come eleva a ciento noventa y siete los despidos en su sede de San Fernando de Henares la compañía culpa a uno de sus principales clientes la multinacional Laurence de prescindir de varias campañas de retención de clientes los sindicatos anuncian un calendario de movilizaciones

Voz 0861 08:03 cuatro personas han resultado heridas tras el ataque de un pit bull en un centro de salud de Colmenarejo lo cuenta al mundo ninguna de ellas de carácter grave en las próximas horas la Guardia Civil tomará declaración al dueño del perro

Voz 10 08:13 a partir de dos mil diecinueve el teléfono de atención ciudadana al cero diez será gratuito con este cambio el Ayuntamiento de Madrid asumirá el coste de estas llamadas calculan

Voz 1434 08:21 qué tendrán que pagar cerca de un millón y medio de euros al año

Voz 0861 08:24 en deportes de la feria de Cristiano hablado y su excompañero Isco el malagueño ha confesado que no le echan de menos anoche Julen Lopetegui también desveló en El Larguero que la salía del portugués del Madrid estaba pactada antes de su llegada al banquillo

Voz 1509 08:35 dos de la tarde y ocho minutos vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 08:42 buenas tardes en este instante estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A uno concretamente en el kilómetro veintinueve pasado San Agustín de Guadalix en el entorno de El RACE que complica la entrada a la capital a lo largo de cinco kilómetros tenga mucho cuidado si iban a transitar por esta vía además precaución también en esta misma vía en la A uno ya que la intensa lluvia a la altura de La Cabrera dificulta la conducción en ambos sentidos en el resto de la red vial madrileña de momento hasta habrá se circula siempre

Voz 1509 09:09 del tiempo veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital según la previsión hoy no vamos a superar los treinta en ningún punto de la región Jordi Call

Voz 0978 09:16 a medida que avance la tarde veremos unas nubes incluso pueden dejar alguna lluvia débil sólo en puntos de montaña especialmente en la sierra de Guadarrama Somosierra tormentas algo más intensas pero poco persistentes de manera que no acumularán grandes cantidades de agua y como decíamos igualmente muchas horas de sol con calor parecido al de ayer máximas de veinticuatro veintiocho grados veintiocho esperamos para el centro de Madrid calor pero muy moderado mañana tiempo parecido el fin de semana las tormentas ganará más protagonismo

Voz 1509 09:43 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Sara Cell

Voz 12 09:51 Matilda de acabo de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que Susana

Voz 2 10:01 Kiko sacan lo mismo a echarle una mano a Matilda el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 1490 10:12 con síndrome post vacacional

Voz 1509 10:15 esa faltas de del

Voz 13 10:17 Boel en otoño y en invierno a las Canarias Europa sureste asiático y Estados Unidos date prisa reserva antes del diecisiete de septiembre en Norwegian punto com

Voz 14 10:27 al

Voz 7 10:32 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:35 el pasado veintiuno de marzo estallaba el escándalo del máster de Cristina Cifuentes durante las semanas siguientes Cifuentes renunciaba al cargo y comenzaba la investigación judicial uno de los personajes clave en toda esta investigación es Maite Feito asesora en la Consejería de Educación del Gobierno regional profesora en excedencia de la Universidad Rey Juan Carlos el mismo día que se conoció la falsificación de las notas de la ex presidenta Feito participó en el despacho del rector en la Reunión preparatoria de la rueda de prensa en la que se dieron las primeras explicaciones del caso en su declaración como imputada aseguró que ese día estaba en la universidad casi por casualidad pero el vicerrector de Posgrado José María Álvarez Monzón Cillo desmonta su versión en su declaración como testigo ante la juez una declaración que se produjo el pasado mes de julio y a la que ha tenido acceso la Ser en Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 11:25 Maite Feito le dijo a la jueza que el día veintiuno de marzo cuando salta el caso del Master de Cifuentes ella fue a la universidad porque tenía una cita con el el vicerrector de Posgrado para preparar una conferencia pero él José María Álvarez sencillo lo ha negado en sede judía

Voz 15 11:38 qué al yo lo preguntas este esta mañana había concertado una cita con María Teresa recto se rindió con ella para hablar de este tema el Congreso internacional con otro señor a Jorge no

Voz 4 11:48 no recorrer unas y fijar la agenda no porque las tres reuniones que dicho las reconstruir porque están en mi agenda que está inalámbrica en el alud con los diferentes dispositivos

Voz 1275 11:59 Monzón Cillo la encontró después en la reunión que montó el rector en su despacho antes de la rueda de prensa que dieron ese día

Voz 4 12:06 entró a la reunión bueno no no no hemos obtenido porque porque es una profesor accidente Endika trabajaba en la Comunidad de Madrid lo que podía estar número plantee tampoco estábamos otra cosa como estaba yo ahí decidiendo

Voz 2 12:20 porque esta este allí estaban el rector

Voz 1275 12:23 el catedrático Álvarez Conde Pablo chico de la Cámara a funcionar Amelia Calonge otros vicerrectores Il asesora de Banic en que según el antiguo vicerrector de Posgrado andaba todo el rato al teléfono

Voz 4 12:34 creo recordar pero es una opinión que creo que estaba más con hablando por teléfono pero no lo sé Sanz Chema acercó al olvido joya José María que no se que no recuerdo exactamente lo que me dijo pero con gesticulando le dije no me interrumpan

Voz 1275 12:47 cuerda más Álvarez Monzón Cillo asegura que en esa reunión en la que estuvo unos veinte minutos sólo se habló de cómo

Voz 1434 12:53 sería la rueda de prensa la versión de Monzón Cillo tampoco coincide del todo con la que dio el rector Javier Ramos que declaró también como testigo ante la juez de este caso máster decíamos Cillo que cuando él llega al despacho del rector ya estaba allí Él el rector Javier Ramos sentado detrás de su mesa y otras personas pero no estaba Maite Feito que llegó más tarde lo que contó Ramos fue otra cosa diferente

Voz 16 13:15 María Teresa Feito que nosotros conocemos como Maite Feito Creo que estaba allí y también estaba el vicerrector de Posgrado

Voz 2 13:26 José María Álvarez extraño que estuviera la señora Feito

Voz 16 13:29 no especialmente no bueno evidentemente no está en mi despacho cuando llego probar mañanas normalmente pero es había un problema con con un máster

Voz 1018 13:41 pues tampoco me llamó especialmente la atención

Voz 1434 13:47 según los cálculos de UGT ocho mil alumnos madrileños se van a ver afectados por el retraso de las obras en los centros escolares Comisiones Obreras eleva la cifra a quince mil y la Comunidad la reduce a ochocientos con este panorama comienza mañana las clases en Infantil y en Primaria y antes incluso de que comiencen hemos recogido ya la primera petición del curso de dimisión de sangría que en esta situación San Sebastián de los Reyes exige la renuncia del consejero impide a la Comunidad de Madrid que suspenda el inicio de las clases en el colegio temprana les los niños de primero de Primaria seis añitos tienen sus aulas en un pabellón que está en obras SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1621 14:25 máquinas andamios montañas de arena estas la imagen del colegio a menos de veinticuatro horas del arranque del curso Noelia es una de las madres

Voz 17 14:33 la verdad que me crea una gran incertidumbre porque veo que mis hijos son en este caso mi hija está rodeada literalmente por las obras va a tener obras arriba abajo a los lados y sobre todo las zonas exteriores

Voz 1621 14:45 el gobierno municipal de Sanse ha confirmado que la seguridad no está garantizada y que será responsabilidad de la Comunidad de Madrid el permitir que el centro que no tiene licencia de ocupación abra sus puertas este viernes exigen además la dimisión del consejero Bangui Ken y la del director del Área Territorial José Carlos Borreguero por su nefasta e irresponsable gestión la Consejería niega la mayor asegura que disponen de un acta de ocupación firmado por los técnicos de la Comunidad por la propia constructora Ike los niños serán escolarizados con normalidad la otra incidencia importante en la zona norte de Madrid se registra en el colegio Héroes del Dos de Mayo cuyas obras del pabellón de primaria han sido abandonadas por la empresa constructora aquí Educación ha decidido dividir el espacio del comedor en dos para habilitar un aula sustitutiva

Voz 1434 15:27 Comisiones Obreras ha puesto en marcha hoy un autobús para recorrer algunos de estos centros educativos públicos afectados por el retraso de las obras o también por falta de plazas también los hay a pesar de que la demanda justificaría la apertura de nuevas líneas

Voz 1509 15:40 un recorrido que ha realizado esta mañana Elena Jiménez

Voz 1434 15:43 primera parada colegio Uruguay en Madrid ciudad

Voz 1628 15:45 a la Consejería de Educación les ha suprimido aulas una madre no encuentran dónde matricular a su pequeño he ido a todos los colegios de la zona

Voz 1490 15:53 no hay plaza Luis públicos porque los concertados y privados ir

Voz 1628 15:56 a otros se les añaden las complicaciones por el idioma

Voz 4 16:00 ahora la ha acá el Nápoles tiene claro me decía

Voz 1628 16:03 Emilio otra mamá mareada de dar vueltas Se teme que el pequeño se queda sin aula

Voz 1434 16:08 ahora el venimos jugadores finalizó

Voz 18 16:10 hasta siempre derecho día es no vamos

Voz 1509 16:13 sí hay matriculas sólo eres de los niños

Voz 18 16:16 en casa

Voz 1628 16:16 la segunda parada Arroyomolinos por fin está listo el colegio Averroes bueno listo a medias como explica el Papa Fernando Rodríguez

Voz 19 16:24 eh sacos de escombros por todos lados

Voz 2 16:27 mates sin terminar agujeros sólo bordillos

Voz 16 16:29 acabo de ver que no lo había visto un un alto nivel de cómodo metros desde el parque infantil hacía va porque es ahí habrá niños

Voz 1628 16:36 ahí los obreros trabajan a contrarreloj en este centro como en el nuevo colegio Andrea Casamayor de Paracuellos por eso la presidenta de la Ampa Bárbara García con mucha ironía piensa en las profesiones que querrán en el futuro sus pequeños

Voz 2 16:48 con suerte nuestros hijos nada saldrán de aquí de su etapa infantil con algún oficio ya sea pues pintor obrero algo así

Voz 1434 16:57 qué es lo que están viendo en su colegio Comisiones Obreras ha contabilizado Cristina hasta setenta y tres centros públicos que mañana van a empezar con obras obras que no terminan también barracones los centros donde las obras están sin finalizar van a impartir clases cómo están escuchando en otros espacios comedores gimnasios donde se pueda pero toda ya queda un resquicio de lo que otros cursos era habitual los barracones está en el sur un instituto de Valdemoro ser bateador Pilar García colegio sin terminar comedores habilitados como aulas y obras en sus centros es lo que se van a encontrar en la vuelta al cole los niños de sur de Madrid el caso más significativo es el de Valdemoro donde el Instituto Neil Armstrong será el único de la región con barracones han no terminar la ampliación prevista para dar cabida a ochocientos alumnos la previsión es que las obras terminen a finales de año en Getafe el colegio del Bercial tendrá que habilitar el comedor para suplir las tres aulas no terminadas algo parecido pasa también en el Miguel de Cervantes en el emperador Carlos Quinto donde tampoco se han cumplido previsiones en Fuenlabrada por ejemplo la Comunidad dijo que el colegio del barrio del vivero empezaría en septiembre sus clases las obras van a terminar en noviembre para Miguel Lancho de la Plataforma en Defensa de la escuela pública esta imprevisión no es casualidad

Voz 0861 18:08 también a la sensación que una estrategia porque la Comunidad de Madrid es la comunidad más rica de España

Voz 1434 18:12 las Ampas aseguran que continuarán sus reivindicaciones con este panorama el Partido Popular de Madrid ha impulsado una campaña por la escuela concertada los populares están presentando en todos los municipios de la región una moción para instar al Gobierno central a garantizar este tipo de educación a pesar de que no es ni de lejos la mayoritaria en la Comunidad también han registrado una proposición no de ley en la Asamblea Javier Bañuelos

Voz 0861 18:36 cuesta recordar una campaña similar del PP a favor de la educación pública de hecho en el PP nunca han lanzado una ofensiva similar como la que inician hoy en defensa de la educación concertada el PP de Madrid se vuelque con el treinta por ciento las familias que apuestan por ese modelo privado aunque reconocen que la mayoría de las familias madrileñas el cincuenta y cuatro por ciento para ser exactos se decantan por la enseñanza pública el PP impuso ya esta campaña ante la alarma dicen que ha generado el Ministerio de Educación con su intención de derogar varios artículos de eran once las siete redacción territorial Ana Camins acusa directamente al Gobierno de Sánchez de atentar contra la libre elección de los padres

Voz 20 19:10 Nos parece que querer quitar el artículo que se refiere a la demanda social para conceder clase o las concertadas lo califican los presupuestos atentado sean la campaña es el depende de lo que va en el ADN del Partido Popular que es la libertad de elección de los padres para leer el tipo de educación que quieren para sus hijos

Voz 0861 19:28 exactamente lo que propone el Ministerio de Educación es priorizar la República hasta ahora la Lomce permite abrir nuevas plazas de la concertada incluso en barrios donde no hay ningún colegio público

Voz 1434 19:38 gracias Javier son las dos de la tarde y casi veinte minutos seguimos

Voz 7 19:43 hora catorce Madrid

Voz 21 19:48 lo que ves a Maras venida ponemos al servicio de Sophos a Marin es lo último en tecnología base máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías iba en metro Pías astigmatismo

Voz 22 19:58 muy propicia con total seguridad y fiabilidad informa The en el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 2 20:11 qué significa ser un significa diferenciarse el primero Cantigas el similar

Voz 23 20:16 la dos entonces ese ocasión los ex líderes no tiene nueva web con más de dos mil coches a un clic de acaban de abrir dos tiendas más ya son ocho medio

Voz 2 20:24 buen ejemplo hija eso es ocasión Proof la mejor relación calidad precio de Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba allí en ocasión plus punto com todo parecía hasta al regente Se acabó el verano

Voz 24 20:40 tranquilos con óptica Roma recuperas la sonrisa mantenemos hasta el treinta de septiembre el cuarenta por ciento

Voz 12 20:47 la descuento en nuestras gafas óptica Roma más cercana ayer óptica Roma punto com

Voz 2 20:54 el club queriendo por Rafael Albert el truco de los escenarios de Madrid Autobiografía de un yoga trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente que la sabiduría la magia del amor de este relato les inspire y les acompañe Teatro Fígaro de Madrid septiembre dos mil dieciocho ya a la venta

Voz 22 21:12 a media punto com cuando escuchas por primera vez Kuga con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es como escuchar por primera vez

Voz 12 21:22 o como primer eso sí que era

Voz 25 21:27 escuchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC Bank condiciones en for punto es Si sólo hasta final de mes

Voz 26 21:39 es música mi abrió esa digamos esa puerta de esta casa infinita que la vía

Voz 12 21:46 el genio de Dudamel

Voz 27 21:48 este fin el éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados malas entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del auditorio colabora Cadena SER

Voz 24 22:05 los en cómo lo haces gimnasio y con entrenador personal mucha disciplina y usando Mis sus poderes de compra para ahorrar muy fácil ahorro muchos que hacía comprando del hipermercado Leclerc Si quieres tú también

Voz 2 22:17 vuelven los superpoderes de compra Leclerc donde cada día

Voz 24 22:23 el Rey recibe la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobre todo recordar

Voz 12 22:36 este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con Rita

Voz 23 22:39 estrés yo tuve con éxito en cuanto Topogigio

Voz 2 22:42 no esto es Rita Maestre

Voz 4 22:45 aunque podría sabía es que la portavoz del Ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano y habla un italiano perfecto

Voz 28 22:50 porque según los datos objetivos hay un logro incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y lo hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 12 23:03 más sobre Rita Maestre su mapa de Madrid este sábado en A Vivir Madrid con

Voz 2 23:07 Puri Beltrán Cadena SER Madrid

Voz 29 23:11 ah

Voz 7 23:15 ese Madrid Cristina Machado una autora

Voz 1434 23:18 la asociación mayoritaria de empresarios del sector de vehículos con conductor lo subes los Javier Fay pide al Gobierno central que no asuma la exigencia de los taxistas de limitaron autorización v trece por cada treinta taxis de ser así aseguran que en Madrid se perderían cinco mil puestos de trabajo quince mil en toda España reclaman además al Gobierno central que no traslade las competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas Enríquez

Voz 0464 23:42 así piden al Ministerio de Fomento más diálogo para garantizar la convivencia con los taxistas pero advierten que se asumen las exigencias del taxi en Madrid se perdería la mitad de puestos de trabajo en el sector de las WC Madrid es la comunidad con más actividad y más de cinco mil autorizaciones que dan trabajo a entre uno y dos personas por vehículo piden además que sea el Ejecutivo central el que lidere el diálogo tal y como ya exigió en agosto Ángel Garrido Eduardo Martín es el presidente de un auto

Voz 1179 24:08 bueno la realidad es que el transferir competente

Voz 30 24:10 adiós a las comunidades autónomas no da una solución del problema sino que multiplica el problema por diecisiete ya lo he dicho otras veces eh

Voz 31 24:16 yo creo que cuando existe un problema de DJ

Voz 30 24:20 puede existir un conflicto nosotros queremos enfocarlo más que un conflicto como un diálogo

Voz 0464 24:24 diálogo pero a la vez acusan al taxi de confundir a la opinión pública de no aceptar la realidad defienden su discurso con el impacto económico de la súbete F y su crecimiento especialmente en Madrid donde si el Gobierno no regula su actividad aseguran que en dos mil veinte la región contará con diez mil autorizaciones entre doce mil y quince mil puestos de trabajo regular lo supondría dicen retroceder a los años setenta

Voz 1434 24:46 la empresa Strands com eleva a ciento noventa y siete los despidos previstos para este mes de septiembre en su planta de San Fernando de Henares la compañía se ha reunido esta mañana con los trabajadores que insisten en que los despidos no son necesarios dicen que se puede recolocar a los empleados de momento no hay novedades anuncian movilizaciones para los próximos días SER Henares Ana Rodríguez

Voz 1628 25:07 el Comité de la empresa de telemarketing y atención al cliente Trans coma anunciado hace unos instantes a la salida de la reunión que mantenían hoy con la dirección de la empresa el incremento en el número de los despidos de los teleoperadores que trabajan en el centro de San Fernando de Henares aumenta el número a ciento noventa y siete pistolas el motivo que les han dado explican los empleados tiene que ver con razones productivas económicas y organizativas después de que Orange decidiera prescindir de varias campañas han vuelto a reiterar que les parece muy llamativo que casualmente en estas campañas trabajasen empleados de mucha antigüedad de la empresa Manuel González miembro del comité de la empresa en Madrid dice que van a empezar a trabajar inmediatamente para intentar reubicar a todas estas personas ya que a su juicio es algo que realmente se puede hacer

Voz 32 25:46 es todo tocado así asumible

Voz 1628 25:49 el de

Voz 32 25:51 a ubicara ubicara montañeros

Voz 1628 25:54 luego la próxima reunión tendrá lugar el martes trece de septiembre no obstante está establecido un calendario de encuentros que se alargará hasta el próximo cuatro de octubre fecha que han fijado también para llevar a cabo una huelga recordamos que el año pasado ya ocurrió algo similar en Pozuelo de Alarcón donde la misma compañía tiene una empresa

Voz 1434 26:10 en Tres Cantos el concejal de Urbanismo dice ahora que no está en su mano habilitar la residencia Palacio Valdés para los migrantes que hay dos posibles soluciones que lo autorice el Consejo de Ministros o que la alcaldesa Manuela Carmena recurra a una vía de urgencia declaraciones a SER Madrid Norte informa David Guerrero

Voz 0622 26:28 Javier Juárez insiste en que es ilegal dar la licencia de actividad porque el uso es educativo y solventar esta situación no está en manos del Ayuntamiento sino el concejal explica que se podría aplicar el artículo ciento sesenta y uno de la Ley del Suelo que el Consejo de Ministros impusiera el uso del inmueble la otra opción más rápida está en manos de Manuela Carmena un decreto de Alcaldía bajo su responsabilidad dando uso residencial al edificio

Voz 33 26:52 entendemos que es la estatal porque es la que tiene las mayores competencias en materia de inmigración que puede por vía acuerdo el Consejo de Ministros e imponer que se imponga ese uso en ese inmueble y otro también es el artículo veintiuno de la Ley de Bases de Régimen Local que pueda habilitar a la alcaldesa de Madrid para que también bajo su responsabilidad decrete el uso y la ocupación del inmueble para ese fin determinado

Voz 0622 27:12 Juárez califica el proyecto de acogida de inmigrantes como importante y sensible reprocha al Ayuntamiento de Madrid no haberse puesto en contacto con ellos antes de

Voz 1434 27:20 el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha anunciado hoy que las obras de los grandes hospitales que están presentando estos días la paz del Gregorio Marañón y ayer mismo el doce de octubre van a comenzar a finales de este año o a principios del año que viene Raquel Fernández asegura el consejero de Sanidad Enrique Ruiz

Voz 1257 27:37 las obras de mejora de los hospitales públicos no son un plan de marketing y confía en que los presupuestos sucesivos para este proyecto sean aprobados a finales de año o a principios del próximo come

Voz 1434 27:47 Zara en las obras de los centros sanitarios en cuestión

Voz 1257 27:50 cita el plan funcional de la paz que ha sido adjudicado de forma provisional este miércoles el de Gregorio Marañón que ya ha lanzado los dos concursos el doce de octubre que convocará este proceso a finales de septiembre de forma paralela indica se han creado grupos de trabajo con los profesionales de los hospitales para ver el diseño

Voz 1621 28:09 participación de los profesionales de los que que tiene sentido de pertenencia al hospital de fundamental pues para que ese modelo de hospital vaya adaptado y sobre todo que ayuda mucho no las las las pequeños inconvenientes del día a día que a veces no se resuelven eh pues con una obra pues al realizar el nuevo diseño van a estar incluidas dentro las peticiones de lo de los propios profesionales

Voz 1434 28:31 estas declaraciones las ha realizado el consejero tras la inauguración de la nueva Unidad de Hospitalización Breve de psiquiatría para adolescentes en el Puerta de Hierro con los deportes de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes la salida de Cristiano Ronaldo fue uno de los temas que trató Julen Lopetegui durante la entrevista ayer con Manu Carreño en El Larguero y dijo que ya había mostrado la voluntad de irse

Voz 34 28:56 ha mostrado ya ya claramente el interés de de de irse y el club también había mostrado por el respeto al jugador magnífico histórico increíble que que fue en el Real Madrid esa predisposición de de de de dejarle salir y yo me unía esta situación porque no pues otra manera porque evidentemente ya ese camino estaba tomado

Voz 1434 29:16 quien también se han pronunciado sobre Cristiano ha sido Isco esta mañana en la concentración con la selección en Las Rozas

Voz 1018 29:22 de momento no no lo chaval no

Voz 1621 29:25 de verdad que que acabamos de empezar

Voz 16 29:27 bueno ojalá así sigamos así desearle suerte la Juve también

Voz 10 29:31 en fútbol ayer se jugó en Santo Domingo el trofeo pucheros se lo llevó el Getafe al ganar al Alcorcón cero a uno

Voz 1509 29:40 así terminamos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas no van a alcanzar ni siquiera los treinta grados no se descartan tormentas esta tarde en las sierras les esperamos como siempre en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta lugar

Voz 2 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 4 30:12 en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos sé que las cosas han ido razonablemente bien

Voz 0577 30:27 seguridad yo creo que es una manifestación absolutamente clara y evidente de la voluntad el compromiso de ambas administraciones de cooperación de lealtad institucional tiene una finalidad está absolutamente clara que es garantizar la seguridad pública con el fin de que todos puedan ejercitar sus derechos hiriente

Voz 1018 30:51 en todo lealtad mutua con un acuerdo para que los Mossos d'Esquadra sin en un plazo máximo de un mes en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado más de dos horas de reunión he mantenido la Junta de Seguridad de Cataluña para dejar esta buena noticia algo que no es precisamente habitual en los tiempos que corren enseguida iremos en directo al Palau donde siguen largos de Teresa del ministro Marlaska y el conseller Miquel Buch que también parecen estar básicamente de acuerdo en que las fuerzas de seguridad todas las fuerzas de seguridad garanticen la convivencia en el espacio público pero ante las crecientes tensiones por los lazos amarillos con todas las cautelas del mundo hay que decir que este buen clima parece trasladarse al Congreso de los Diputados donde finalmente los parlamentario de Esquerra Juppé de Cat votarán si al decreto ley que recupera la sanidad universal como un derecho básico para todas las personas que viven en España Carmen Montón es la ministra de Sanidad

Voz 1490 31:41 es una norma que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones por el sistema público de salud es una Norman que dignifica la acción política y que tengo el orgullo en nombre del Gobierno de España

Voz 2 31:59 traer a esta Cámara Hora catorce

Voz 35 32:06 y este señor se llama Donald Trump

Voz 24 32:09 ingresó el derrotado New York Times tiene un editorial anónimo se lo pueden creer anónimo lo que quiere decir cobarde un editorial cobarde estamos haciendo un gran trabajo las encuestas me ponen por encima déjenme decirles nadie se va a acercar siquiera derrotar estaba Quebramar

Voz 1018 32:26 los más que molesto con el New York Times y las personas a las que acusa de tradición por publicar un artículo sin firma redactado por un colaborador suyo que la asegura que uno qué tipo de personas tienen que dedicarse en la Casa Blanca a frenar las ideas más peligrosas del presidente seguirán los perdona nos contara nuestro corresponsal Marta del Vado con qué ánimos se ha despertado hoy el inquilino del Despacho Oval es jueves

Voz 0325 32:47 hombre autónomos de Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes tenemos empezar Antonio en Zaragoza si un hombre ha asesinado allí a su madre y a su esposa y después ha muerto también al lanzarse al vacío antes había dejado un escrito en el que justifica los crímenes por las enfermedades que ambas padecían Carmen Sánchez delegada del Gobierno en Aragón

Voz 0542 33:02 no son números es Raquel esto olores no cabe otra opción que ir todos a una y mostrar a los asesinos que están solos que sus vecinos sus amigos las instituciones les damos la espalda

Voz 0824 33:15 rectifica el Gobierno finalmente tramitará como proyecto de ley y no como decreto ley las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista el Gobierno busca más consenso después de que PP y Ciudadanos anunciaran que no lo apoyaría

Voz 0325 33:26 en rumbo la ministra de Economía defiende ante el comisario europeo que hay bases para presentar unos buenos presupuestos Generales impide que no se lance mensajes pesimistas sobre la evolución de la economía nadie

Voz 1434 33:35 el Villa el crecimiento económico en España es robusto es sólido así que me parece absolutamente inadecuado hablar de o lanzar ese tipo de mensajes de dudas sobre el crecimiento español Guillermo

Voz 0325 33:47 Moscovici ha pedido al Gobierno que presente unos Presupuestos

Voz 1018 33:49 prudente para poner orden en cavernas around

Voz 0824 33:52 unidades autónomas para organizar la gestión de las demandas de los afectados por la estafa de ídem tal son cuatrocientas mil personas según las comunidades que son quienes van a gestionar cada caso

Voz 1018 34:01 plazas sin cubrir según Comisiones Obreras hasta el ocho

Voz 0325 34:03 ciento de las plazas para profesores de secundaria no se han cubierto de media después de las oposiciones en algunas comunidades ese porcentaje supera el veinte por ciento

Voz 5 34:11 una descapitalización brutal de la enseñanza pública y en paralelo a un incremento de los recursos que se han ido a conciertos y subvenciones a la enseñanza

Voz 0824 34:22 privado posiciones enfrentadas el Gobierno insiste en que las comunidades autónomas deben regular el sector del taxi mientras que la patronal de los UV TC Le pide más diálogo escuchamos al ministro José Luis Ábalos Eduardo Martín de un

Voz 16 34:32 auto los transportes que se mueven dentro del territorio de la Comunidad son competencia autonómica así es que no es que no diciendo nada que no diga la Constitución

Voz 30 34:40 pero transferir competencias a las comunidades autónomas no da una solución del problema sino que multiplica el problema por diecisiete ya lo he dicho otras veces

Voz 0325 34:46 aviso a España del Consejo de Europa recuerda a nuestro país que debe facilitar el acceso a las

Voz 1018 34:50 peticiones de asilo a cualquier persona que lo solicita

Voz 0325 34:53 también critican las condiciones de los centros de Ceuta y de Melilla

Voz 36 34:56 hola a todos los refugiados y solicitantes de asilo que hemos entrevistado en los centros de la Península muestran su gratitud por cómo han sido recibidos hidratados el proceso de acogida en la España peninsular puede ser calificado como bastante mejor que el de Ceuta y Melilla candidato

Voz 2 35:13 Khelil desviados

Voz 0824 35:17 lo que bonito el fin de campeones de Javier Fesser es la película seleccionada por España para la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscar

Voz 37 35:24 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 35:28 José Antonio Arthur Sulzberger estimado así la decisión de publicar en las páginas del New York Times una tribuna de opinión titulada Yo soy parte de la resistencia interna de la Administración de Trump sin facilitar la identidad del autor de como Victor conoce está prestando un servicio excepcional Pinto posible desapareciera ha afirmado al hacerlo en absoluto incurre en la vileza del anonimato del que tira la piedra y esconde la mano sino que asume usted la responsabilidad que pudiera derivarse de un texto que da cuenta de cómo en la Casa Blanca trabajan para boicotear las barbaries de Trump felicitaciones Arthur

Voz 1018 36:07 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala a la producción en estos días de comienzo del curso escolar los editores de libros prevén una caída en las ventas por lo que llaman descontrol de la política educativa que según ellos profundiza las diferencias Mariemma

Voz 0824 36:24 o acaso el curso educativo pinta mal para los editores se prevé una caída de ventas superior al diez por ciento en un contexto de caos y desorden de las políticas educativas son tantas y tan distintas que lo que han conseguido es aumentar la brecha entre alumnos en función de la comunidad en la que estudian son dispares las ayudas los contenidos es su sistema enfermo que provoca esta reflexión tan ilustrativa de Antonio María Ávila dirige la Federación de Gremios de Editores

Voz 38 36:48 a finales de la semana pasada el principio de esta semana de aumento de la facturación del automóvil hay una gran alegría sin embargo cuando será un aumento de libro especialmente el libro educativo es una tragedia nacional

Voz 2 37:02 algo falla en este país lo que falla para los

Voz 0824 37:05 editores son los políticos a la Lomce que tanto se quiere derogar

Voz 2 37:07 le auguran otros cinco años y en cuanto a la pregunta de todos los años de este curso cuánto se gasta un alumno en libros de texto este curso independientemente de lo que se oiga por ahí la media ciento dos euros por alumno en libros de los padres

Voz 1018 37:22 en María al tiempo la previsión tormentas Jordi Carbó

Voz 2 37:25 durante la tarde el tiempo será soleado en la mayor parte del país especialmente en el centro sur de la península y Canarias con temperaturas un poco más bazas que ayer en estas zonas igualmente calor pero muy moderado en cambio en el Cantábrico nubes cada vez más activas lluvia continuada ratos intensa ambiente fresco también esperamos tormentas que de nuevo

Voz 0622 37:43 pueden descargar con mucha intensidad con granizo

Voz 2 37:45 muy fuertes rachas de viento en gran parte de Aragón Cataluña también la Comunidad Valenciana el Sistema Central Baleares las tormentas aguantarán hasta primeras horas de la madrugada

Voz 39 37:58 se equivoca el pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado

Voz 12 38:04 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones ese mutua punto es dedicada a los por si pasa algo a los Jonas hizo a los retrovisores

Voz 2 38:22 imprevistos al aparcar de oído dedicado a todas las familias que tienen un poco de Fame le con Family sacó hasta ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas cuántos abonos Gil alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank Ponta es Caixabank

Voz 35 38:39 en Carrefour Carrefour quiénes queremos celebrar las veintiuna con ofertas hasta el seis de septiembre tienes la pechuga entera de pollo por tres euros con noventa la Carrefour patrocinador principal ya está

Voz 40 38:54 han disponibles los viajes del Imserso en vez de Travel gran Somos agencia oficial acreditada inscribe te ya en una de nuestras tiendas hiciera tienen regalos seguro para tu viaje confía en nuestra gran experiencia viaja Baleares Canarias Costas Circuitos Culturales

Voz 24 39:09 tras el balón tienda habitual en el novecientos dos doscientos cuatrocientos empieza con B

Voz 41 39:16 catorce Antonio Marcos

Voz 1018 39:19 si empezamos a vivir esto del Palau de la Generalitat ha determinado ya reunió muy esperada de la Junta de Seguridad de Cataluña no consigue tal buenas tardes bona tarda

Voz 0196 39:26 buenas tardes bona tarda juntos el presidente del Melilla

Voz 1018 39:28 el interior el consejero catalán la delegada de Gobierno además de los mandos de las distintas fuerzas de seguridad para abordar muchas cuestiones como sobre todo una que se ha definido oficialmente como la convivencia en el espacio público nos contabas a las dos que había avances importantes básicamente eh hay una cuestión que de la que los Mossos d'Esquadra tenían gran interés que su incorporación al Centro de Inteligencia Antiterrorista va a ser posible además pronto en pocas semanas no

Voz 0196 39:51 así es es inminente de menos de treinta días va a ver esta integración ya definitiva y plena de los Mossos d'Esquadra en este Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado y además los Mossos d'Esquadra tendrán allí un representante fijo en las oficinas en Madrid eso a la práctica lo que significa es que van a participar ya no sólo como invitados de piedra para conocer de primera mano todos los principales riesgos en la lucha antiterrorista y además podrán compartir datos a través de una base común de hecho se está tardando un poco estos días porque nos han dicho que tienen que acabar de modificar algunos aspectos a nivel más informático y técnico pero en cuando esté resuelto todo esto ya van a formar parte definitivamente de circo

Voz 1018 40:33 parece que una de las partes fundamentales del encuentro era abordar eso que se ha definido oficialmente como la convivencia en el espacio público la polémica las tensiones sobres lazos amarillos haya acuerdo en esto o en o en qué ha quedado

Voz 0196 40:44 Ellos no lo llaman acuerdo porque decían que sabéis que había un poco de ese encuentro entre sí se tenía que tratar o no esta cuestión en la Junta de Seguridad de Cataluña al final se ha hablado de de hecho se ha puesto en el primer punto del orden del día y lo que sí que nos confirman y lo ha dicho el ministro del el ya hace nada pocos minutos en esta comparecencia que ha finalizado nada en nada pues hay compromiso para que los Mossos d'Esquadra garanticen la seguridad y la convivencia en las calles de Cataluña con colaboración de Policía Nacional Guardia Civil si es necesario pero han dejado claro que en primera instancia la competencia directa es de los Mossos d'Esquadra el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha mostrado su preo su pasión por los conatos que dice ávido en Cataluña en los últimos meses con los lazos amarillos como protagonistas la escuchamos

Voz 0577 41:28 nosotros tenemos evidentemente esa obligación IS de ver de que los espacios sean para que son vuelvo a decir que lo repetiré una y cien veces tienen que ser para el encuentro Hinault monopolizado por nadie

Voz 0196 41:43 por su parte el interior no lo ve exactamente igual Mickeal Book dice que no hay un problema de convivencia en Cataluña ha apuntado directamente contra Ciudadanos sin nombrarlos para decir que desde la segunda quincena de agosto los casos han crecido a raíz del llamamiento que según dice hizo el partido para precisamente ese arrancaran estos lazos lo escuchamos

Voz 0577 42:04 la expansión en una quincena de Agost y escribes

Voz 4 42:09 será un partido político de Parmalat siguen

Voz 0577 42:12 me he criado

Voz 0196 42:14 precisamente de esto que a partir de la segunda quincena de agosto había habido más hechos ha pedido que nadie caiga en provocaciones de quiénes interesa que haya conflicto en la calle por cierto que al ministro le han preguntado qué le parece que haya una pancarta con un lazo amarillo en el balcón de la Generalitat hay otro por cierto enfrente en el edificio de enfrente en el Ayuntamiento de Barcelona y la verdad es que el ministro ha salido como ha podido porque no ha querido ahondar demasiado en el hecho de que haya lazos amarillos en las instituciones ha dicho que él se refería al espacio público al de convivencia que tiene que ser neutral y que todo el mundo lo tiene que disfrutar sin monopolios

Voz 1018 42:47 es una cosa más Ana parece que el clima el entendimiento el ambiente ha sido razonablemente positivo

Voz 0196 42:53 ha sido muy positivo de hecho lo hemos los hemos visto muy relajados muy tranquilos La Reunión habían con no entrado a través del orden del día que eran concretamente trece puntos les salía que iban a estar una hora y media y al final lo han alargado incluso más han llegado casi a las dos horas y nos dicen que bueno todo ha sido muy tranquilo era la primera vez que se veían cara a cara los dos máximos responsables de seguridad estaba también el presidente de la Generalitat Quim Torra ya ha transcurrido con mucha normalidad con mucha cordialidad de hecho hace pocos minutos les hemos visto abandonar el Palau de la Generalitat por la sala de prensa pues tranquilamente charlando unos con otros y y la verdad es que sí que nos destacaban desde las varias fuentes que que había habido mucho entendimiento ir de hecho se concreta con este acuerdo tan importante de que los Mossos formen ya parte plenamente de Zico una larga reivindicación que se ha hecho además más importante después de los atentados del diecisiete de agosto en Barcelona hay en Cambridge

Voz 1018 43:47 pues muchas gracias Ana justamente un año el Parlament catalán vivió una tormentosa sesión en la que en medio de las protestas de los grupos de oposición no independentistas los dirigentes secesionistas y los diputados consiguieron sacar adelante la primera de las llamadas leyese desconexión la del referéndum de autodeterminación presidía la Cámara la sesión Carme Forcadell

Voz 9 44:07 si el plan no The man in me ha parado porque no radón haré animal

Voz 1490 44:10 J

Voz 9 44:15 Aturem nuevo Tasio perdón mi bolsillo de si te referéndum aprobada persigue tanta dos votó a favor Cup

Voz 42 44:24 en contra y once abstenciones unánime Parlamento Cataluña hoy los diecisiete diputados que suman

Voz 1018 44:33 Esquerra y el PP parece que finalmente van a avalar con su voto la reforma legal del Gobierno a través de ese decreto ley que recupera la sanidad universal en nuestro país que se debate en el Congreso de los Diputados qué tal muy buenas tardes

Voz 1509 44:46 qué tal buenas tardes ya ha comenzado el debate la votación parece que todo

Voz 1018 44:48 no pero parece al menos con todas las cautelas que el la votación permitirá que salga adelante