Hora 14 (07/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:12 cadena SER Hora catorce

Voz 4 00:15 José Antonio Marcos

Voz 5 00:23 el rindas que vida Miera ha sido en su fortuna diciéndole oye pues a ver si admite Pablo una subcomisión

Voz 1018 00:32 muy buenas tardes las grabaciones de Corina y el ex comisario Villarejo no tendrán consecuencias legales para el Rey Juan Carlos la Fiscalía Anticorrupción pide al juez que dé carpetazo al caso no encuentra indicios de delito en esas conversaciones realizadas grabadas en Londres en dos mil catorce en las que la ex amante del Rey emérito les Argüelles sin pruebas delitos como blanqueo de capitales o cobro de comisiones Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:54 el hoy Rey emérito gozaba de a la habilidad cuando tuvieron lugar los hechos por eso no será investigado además la Fiscalía considera poco precisas sin trascendencia penal la mayor parte de las revelaciones de Corina sólo solicita la apertura de una investigación en el caso de las supuestas comisiones millonarias por el AVE a La Meca investigación que puede desembocar en una querella que puede afectar a la amiga íntima del Rey o empresarios como Villar Mir pero jamás al Rey Juan Carlos según fuentes de la investigación

Voz 1018 01:22 a partir de las doce y media preguntaremos a campos algunos detalles más concretos en torno al recorrido de este asunto que tanto escándalo provocó a comienzos de verano en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Comercio sean a Méndez ha aclarado que la revisión de la política de venta de armamento y munición a países como Arabia Saudí no afectará al contrato de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz

Voz 1480 01:43 el Gobierno va a poner en riesgo esta operación que hasta donde yo sé a día de hoy con independencia de lo que haya podido aparece en los en los medios es un contrato que sigue vigente de hecho los primeros pagos se han producido hasta donde yo sé insisto la fabricación y el funcionamiento de vigencia del contrato sigue en marcha

Voz 1018 02:04 estamos hablando de hasta mil ochocientos millones de euros cinco años de carga de trabajo de empleo directo o indirecto para unas seis mil personas por todo ello la presidenta andaluza Susana Díaz advierte

Voz 6 02:13 queremos y así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merecieron en esos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para cada

Voz 1018 02:32 encontramos a sólo previsiblemente en las próximas horas ciudadanos anunciara la ruptura del acuerdo político con el PSOE con lo que se traducirá en un adelanto de elecciones en Andalucía la ministra portavoz Isabel Cela acaba de aclarar que en ningún caso coincidirán con las generales

Voz 7 02:46 está

Voz 8 02:47 ser absolutamente descartado

Voz 7 02:50 este Gobierno está trabajando para la ciudadanía la ciudadanía necesita de la labor de este Gobierno está entendiendo el eh la labor que estamos llevando a cabo para la mejora de su estado de bienestar

Voz 1018 03:03 esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el líder de Podemos Pablo Iglesias reconoció que sus acuerdos con Pedro Sánchez no son suficientes para garantizar los próximos presupuestos

Voz 9 03:12 creo que el momento nos tenemos que poner de acuerdo el Partido Socialista y nosotros

Voz 1552 03:16 a partir de ahí hay que remangarse las

Voz 9 03:19 la misa hay que sentarse con el Partido Nacionalista Vasco con Esquerra Republicana con hay perca con Compromís y llegar a acuerdos y para eso hay que ceder en algunas cosas y hay que esforzarse bueno nosotros si el Gobierno quiere vamos a ayudar para que haya acuerdos

Voz 1018 03:35 oido lo anterior en declaraciones a la Ser en Valencia líder de Compromís Joan Baldoví recuerda que su partido es determinante son cuatro escaños

Voz 10 03:41 el ego es que vive con cuatro votos que determinadas votaciones son necesarias serán y en el caso de los presupuestos generales del Estado que serán absolutamente necesarios biológico anormal que nos llamaran que también negociar Amos unos presupuestos que fueran diferentes a los presupuestos que hemos tenido en los últimos detalles different Pastor Hora catorce

Voz 1018 04:07 pero quizá lo más fuerte de la mañana es el monumental enfado de Albert Rivera el líder de Ciudadanos a primera hora en TV3 con la periodista Lidia Ferrera

Voz 11 04:15 que como usted y otra cosa es que ustedes mientan que mienten cuando hemos mentido en esta situación cuando no tengo tiempo ahora para decir todas las mentiras que TV tres ha dicho en público ustedes son un aparato de propaganda separatistas no está diciendo a mí me lo está diciendo a mí personalmente no se lo estoy diciendo a todos los catalán

Voz 0867 04:31 no haber no la tele lo hacemos las personas

Voz 0554 04:33 por ahora no descubriremos lo que hacen los políticos en la televisión cubana de vale

Voz 0824 04:37 además la Casa Blanca maneja una lista con una docena de nombres como posibles autores de la carta publicada por el New York Times contra Trump el propio diario reconoce que el lenguaje de la misiva puede delatar a Souto se lo cuenta a las según el Ministerio de Hacienda ni la Delegación del Gobierno en Madrid pueden confirmar que Cristina Cifuentes despejaron su agenda para defender su trabajo fin de máster tal y como ella afirmó estos dos organismos serán los únicos podrían corroborar también les estamos contando que cuatro compañeras del máster de Pablo Casado consiguieron la validación masiva de asignaturas con la presentación de un simple documento escrito Wall sin sello alguno y elaborado por la becaria del director del agrado la mitad de las arqueóloga han sufrido abusos en las excavaciones según un informe presentado en un Congreso Nacional que se celebra en Barcelona hay que muestra más de trescientos testimonios recogidos sólo en los últimos meses del Gobierno de Asturias abre un expediente informativo después de que una vecina del concejo de Tineo pintará con Titan LUX tres tallas de madera de los siglos XV XVI porque le parecían horrorosa

Voz 1018 05:33 sí casi seis minutos

Voz 12 05:38 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:42 buenas tardes lo avanzado la serie en Madrid la Delegación del Gobierno comunica la jueza del caso máster que no que no puede Mile delegación y Hacienda probar que Cifuentes estuviera el día dos de julio defendiendo su trabajo final en la Rey Juan Carlos

Voz 8 05:55 lo defendió de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco porque había un tiempo limitado es decir no la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo

Voz 0867 06:07 el hijo siempre que ese día el dos de julio fue el Universidad pero no hay prueba de ello la agenda oficial de la entonces delegada del Gobierno en Madrid básicamente admite la Delegación del Gobierno que las agendas electrónicas se borran pasados dos meses el caso máster reavivado hoy con las declaraciones avanzadas también por La Ser el testimonio de cuatro compañeras de máster de Pablo Casado que lograron una convalidación con un simple documento de Word si sellos designada una de las alumnas imputadas de hecho admite ante la jueza que la firma que aparece en los papeles no es la suya

Voz 13 06:37 si don Enrique Álvarez Conde León modelo ya hecho de solicitud sin

Voz 14 06:42 jugar en lo que igual les dio no no lo sé no le puedo decir que es lo que no

Voz 8 06:46 cuál es el odio a

Voz 14 06:47 a mi secretaria es sirva nada esto es un garabato entonando uno no es suficiente y absolutamente segura de que nadie firma pero es posible que la hiciera mi secretaria que a veces para este tipo de cuestiones la hiciera eh

Voz 0867 06:58 garabato o el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde declaraciones que avalan la idea de que aquello era un chiringuito este ambiente arranca el curso escolar en Madrid

Voz 8 07:15 sí

Voz 0867 07:18 Scolari el curso universitario que esta mañana han inaugurado el autónoma el presidente Garrido y también los rectores titulares

Voz 16 07:26 un acto en el que se ha hablado más del comienzo del curso escolar que del universitario al PP no le parece significativo en palabras de su portavoz Enrique Ossorio que ochocientos alumnos empiecen las clases con el cole en obras podemos hablar de caos y el PSOE dice que ha habido una falta de previsión por parte del Gobierno

Voz 17 07:41 el PP propondrá en el próximo pleno la creación de una unidad específica de la Policía Municipal para perseguir a los manteros dicen que el Gobierno de Carmena ha dado instrucciones para que los agentes no actúen contra la venta ambulante y que la permisividad del Gobierno favorece a las mafias

Voz 16 07:54 la Fiscalía de Medio Ambiente no va a solicitar la suspensión cautelar del festival amanecer bailando como había exigido el Ayuntamiento de Alcorcón fuentes del Ministerio Público aseguran a la SER que no se puede solicitar al juez la suspensión porque el caso se llevó a los tribunales por la vía penal no administrar

Voz 17 08:08 en los hospitales madrileños necesitan sangre del grupo B negativo que lleva varios días en alerta roja también de los grupos A positivo ya negativo que están en alerta amarilla el resto están en niveles normales

Voz 16 08:19 y en los deportes lesionado en el entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana según ha confirmado hoy

Voz 17 08:24 el jurado el sufre un esguince articular en el

Voz 16 08:27 tobillo derecho queda pendiente de evolución

Voz 0867 08:32 la gran noticia para los conductores del centro y ha reabierto uno de los túneles cerrados en la capital el de María de Molina en obras desde agosto el de Velázquez abrirá el próximo día veintiocho es viernes así que pendientes también de las salidas y del tiempo como están las cosas ahora mismo las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga qué tal muy buenas tardes

Voz 1480 08:52 muy buenas tardes pues densidad circulatoria está ahora en Madrid para encontrar es especialmente complicada la salida de la capital porla cinco donde estamos pendientes de un accidente a la altura del Navalcarnero en el que están involucrados varios vehículos y que genera ocho kilómetros de retenciones también pendientes de otro accidente que se acaba de producir en la carretera de Toledo la A42 en Getafe en sentido madre

Voz 0867 09:14 suben las temperaturas aunque con nubosidad de la sierra y tormentas que van a ser las protagonistas del sábado pronóstico para el fin de semana meteorólogo Jordi Carbó

Voz 0978 09:22 el tiempo soleado que hecho durante la mañana dará paso a una tarde con cada vez más nubes y algunos chubascos en general débiles it durante poco rato igualmente momentos de sol y temperaturas parecidas a las de un poco de calor máximas de más de veinticinco grados en todas las poblaciones sin que en puntos de montaña especialmente en la vertiente sur de Somosierra en la sierra de Guadarrama las tormentas serán más activas Riesgo de aguaceros y mañana en cualquier momento ya durante la madrugada pero sobre todo a partir de mediodía tormentas con severidad fuertes rachas de viento y granizo también muchos rayos y truenos insistimos mañana afectarán a cualquier punto de la Comunidad con temperaturas más bajas en cambio el domingo cada vez más sol y de nuevo calor durante las

Voz 0867 10:00 la lluvia sol calor tormentas tenemos de todo Sara selva está la producción de este Hora catorce Madrid en la realización Alicia Molina ir abierto

Voz 8 10:10 Matilde de acabo de aprender que el agua es un bien común muy valioso e imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos háganlo

Voz 1 10:21 eh echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 8 10:31 este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con Rita Maestre excepto que por ética cuanto teléfono no esta vez Rita Maestre

Voz 18 10:40 aunque podría sabía es que la portavoz del Ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano y habla un italiano perfecto

Voz 19 10:46 creo que según los datos objetivos hay un logro incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y la hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 8 10:58 más sobre Rita Maestre su mapa de Madrid este sábado en A Vivir Madrid con Puri Beltrán Cadena SER Madrid

Voz 0867 11:11 dos de la tarde y once minutos Cifuentes lo acaban de escuchar se queda sin su principal prueba para demostrar que el dos de julio del año dos mil doce cuando la delegada del Gobierno en Madrid estuvo en la Universidad Rey Juan Carlos examinando sede del trabajo fin de máster y apeló a su agenda electrónica como delegada pero es agendas sea borrado

Voz 1275 11:28 ahora de hecho pasados dos meses así

Voz 0867 11:30 la Delegación de Gobierno y Hacienda le han comunicado la jueza que ese dato no lo pueden aportar Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0824 11:37 tal buenas tardes la Delegación del Gobierno no conservan

Voz 0861 11:39 nación y quién aguarda la borró hace ya varios años conclusión a Cifuentes será derrumbado por completo la principal baza

Voz 1018 11:45 ya para demostrar su coartada

Voz 20 11:48 personas en ese tribunal no sé si era el tren

Voz 8 11:51 canal oficial que tenía que ser el que no pero yo

Voz 20 11:53 lo presente mi trabajo lo prisión Bush

Voz 17 11:56 Versión el dos de julio de dos mil doce sido defendió incluso

Voz 0861 11:58 ante la jueza cuando declaró como imputada

Voz 21 12:02 gusto ver también se ha cuestionado la fecha pero lo cierto es que cuando surge todo esto lo buscó en la agenda los mercados la Delegación del Gobierno y es la fecha que aparece por eso le digo que yo creo que fue eh

Voz 0861 12:14 pero esa coartada seca es seis años después es imposible acceder a la agenda electrónica de Cifuentes de aquel dos de julio así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid a la jueza del caso máster en un oficio incorporado ya al sumario los servidores y las copias de seguridad de la delegación se almacenan en el Ministerio de Hacienda según un informe al que hemos tenido acceso a los técnicos de ese ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a información porque la política de conservación de las copias de seguridad sólo dura dos meses conclusión la Delegación de Gobierno no puede corroborar la versión que defendió la preside la expresidenta la propia Cifuentes al inicio del escándalo y anunció a la opinión pública que iba a encargar a un perito que verifica las notas de su agenda electrónica pero nunca más se supo de aquel anuncio ese trabajo a día de hoy nunca a Tasende

Voz 0867 13:00 gracias Javier perdió el trabajo en una mudanza y ahora el agenda resulta que se borró ciudadanos socio de gobierno del Partido Popular a través de César Zafra asegura que todo esto parece una broma de mal gusto y que el castillo de mentiras se desmonta

Voz 0332 13:12 confirma que el castillo de mentiras que había quedado la sino Cifuentes para defenderse se va cayendo poco a poco hemos visto a lo largo de estos meses como mentira tras mentira ha ido desmontando himnos ha dejado claro que la señora Cifuentes ni hizo el máster y sobre todo que tú un trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos lo único que nos estamos encontrando son trabas por parte del resto de grupos para intentar esclarecer la verdad

Voz 0867 13:36 ex presidenta por tanto de la Comunidad de Madrid el caso máster se le complica una investigación que afecta a más alumnos algunos imputados ya compañeros incluso de curso

Voz 1275 13:45 en este caso de Pablo Casado y cuya declaración ante la

Voz 0867 13:47 jueza avala la idea de que el Instituto que dirigía Álvarez Conde era como decíamos antes un chiringuito hay documentos de convalidación realizados con un word sin sello y sin nada una de esas alumnas imputadas de hecho que fue becaria de Álvarez Conde hizo ese mismo documento de convalidación en Word y así se lo contó en su día la jueza Laura Gutiérrez qué tal muy buenas

Voz 1275 14:05 ardes ese documento está en el ordenador de María Dolores Cancio que cuando cursó el máster el año de Pablo Casado en dos mil ocho dos mil nueve era la becaria de Álvarez con eh

Voz 14 14:13 qué ha encontrado en mi ordenador es un documento de Word que bueno esto está sellado no lo tengo en papel en el que yo me dirijo a Enrique gane y solicitó que se de convalidar en cuarenta créditos algo así es muy genérico mejorar Cancio hacía

Voz 1275 14:29 labores de administración y elaborar ese documento fue una de esas gestiones que el encargo Conde en su ordenador ha encontrado su solicitud y otras dos más

Voz 14 14:37 tengo otros esos documentos iguales con las mismas con las mismas características de otras dos una investigada una gestión somalí la más pisos de Valentín imagino que porque Enrique me dijo a los

Voz 1275 14:51 esos tres documentos de Word no oficiales se suma el de otra el una imputada María Mateo Feito la hija de la asesora de Cifuentes Maite Feito que también fue compañera de Casado ese documento figura en el sumario de la pieza que investiga el curso del dirigente del PP

Voz 0867 15:04 a estas nuevas irregularidades se suma una más porque os sorpresa una de las alumnas imputadas le ha dicho la jueza que la firma de ese documento Word de ese documento sin validez académica no es la suya

Voz 1275 15:15 Laura si en las grabaciones a las que hemos tenido acceso la luna Alicia más Taberner exalto cargo del Gobierno valenciano era subsecretaria de una Conselleria en el año del Master le reconoce la jueza que Conde pudo pasarle un modelo ya hecho de solicitud pero que en todo caso la firma de ese humor sin sellar no suya

Voz 13 15:32 si don Enrique Álvarez Conde le dio un modelo ya hecho de solicitud sin lugar el lobby igual les dio no no lo sé no le puedo decir que que no

Voz 8 15:40 igual se lo llevaba a mi secretaria

Voz 14 15:43 su firma nada esto es húngara datos absolutamente asegurada la firma pero es posible que la hiciera mi secretaria que a veces para este tipo de cuestiones la hiciera eh

Voz 1275 15:52 esta luna no recuerda cómo presentó la solicitud como la registro pero sí dice que recuerda que pidió el reconocimiento de créditos

Voz 0867 15:59 dos de la tarde y dieciséis minutos seguimos

Voz 8 16:02 hora catorce Madrid

Voz 0867 16:04 y así con este ambiente el presidente Ángel Garrido el consejero van griten y los rectores se han visto las caras esta mañana en la inauguración del curso universitario y allí hemos preguntado a Garrido precisamente por estas declaraciones Garrido cree que dejar trabajar a los tríos

Voz 8 16:18 Tales lo para que no tengo opino sobre eso

Voz 22 16:20 están en un procedimiento judicial abierto y por tanto será el juez el que tenga que analizar las diferentes declaraciones Si con forma de someter un una sentencia

Voz 0867 16:28 en el caso máster y las obras de los colegios que han sido las dos patatas calientes que ha tenido que sortear el presidente Garrido en esta inauguración oficial del curso que se ha celebrado en la Universidad Autónoma y en la que Garrido ha prometido mejorar la financiación universitaria ante el escepticismo de los rectores Elena Jiménez aunque la cuestión universitaria la verdad ha estado casi casi en un segundo plano porque había que apagar el fuego de los colegios en obras no buenas tardes

Voz 0806 16:51 a eso del buenas tardes las quejas las alarmas de los de las madres de los padres de Comisiones Obreras sobre complicaciones en los colegios al inicio del curso han hecho que hoy la oposición al Gobierno regional se haya quejado vamos a escuchabas del Partido Socialista Ángel Gabilondo de Ciudadanos a Ignacio Aguado y te podemos a Eduardo Fernández Robinho

Voz 23 17:07 estamos muy al alertado si muy inquietos por qué

Voz 8 17:10 hay muchas protestas

Voz 23 17:13 decenas citaciones pues de poca previsión

Voz 24 17:16 Nos encontramos con que hay una absoluta dejación de funciones de la Consejería que abandonado

Voz 1552 17:21 yo a un montón de familias si este es el resultado

Voz 24 17:23 la situación caótica pieza con más de ochocientos

Voz 0554 17:26 Ellos sin poder ir a sus colegios e institutos los sindicatos hablan de doce mil niños empezamos el curso escolar también si la ley de gratuidad de libros de texto impulsada por ciudadanos

Voz 0806 17:35 escuchábamos al Partido Socialista Podemos y a Ciudadanos por allí también pasaba Enrique Ossorio del Partido Popular que llamaba disfunciones a esas situaciones de colegios con obras así que le pedimos que explique qué son exactamente las disfunciones

Voz 1947 17:48 pues disfunción se significa que la mejor educación de España ochocientos alumnos no se van a tener que desplazar de su centro pero como consecuencia de las inversiones del Partido Popular en cuarenta y siete centros educativos para es tener que estar en algún tiempo en otros centros diferente en otras aulas diferentes de las que

Voz 1275 18:06 algún tiempo en otras aulas diferentes esos

Voz 0806 18:09 las disfunciones después el presidente Ángel Garrido ha dicho que en algunos casos no se ha llegado a tiempo pero ha vuelto a minimizarlo diciendo que los estudiantes afectados son solo

Voz 17 18:17 un cero coma uno por ciento las obras de centro sin

Voz 0867 18:20 acabado So bueno acabamos de descubrir las disfunciones problemas minimizado por la Comunidad de Madrid y que no son exclusivos de la región de la comunidad muchos ayuntamientos tampoco acometen la tiempo esas obras pendientes esta mañana a los nervios del primer día de clase Se han juntado fotos por ejemplo como la que hemos tomado en Getafe que al colegio Miguel de Cervantes allí los padres no es el primer año que ocurre han acudido con casco dejar a sus hijos también Mina han protagonizado una sentada contra el incumplimiento de las promesas políticas de la Consejería de Educación SER Madrid Sur Víctor

Voz 25 18:50 si el inicio de curso no suele ser fácil para ningún niño los alumnos del colegio Cervantes de Getafe suman otra vez que van a tener que convivir con las obras de ampliación del área de Primaria ir por delante además les queda otra fase más para el curso dos mil veinte dos mil veintiuno los padres han decidido protestar un año más llevando a sus hijos esta mañana al colegio ataviados con chalecos cascos de obra ya han previsto también un encierro de veinticuatro horas en el centro durante este fin de semana Javier Torres es portavoz de la

Voz 26 19:15 para la los si cabe su camiseta verde reivindicativa desde el colegio que piden cuál les completo ya que hay que hacer es obras ahora con todos los cascos silbatos cacerolas

Voz 25 19:27 los padres prevén más movilizaciones una vez que el curso comience el caso del colegio Cervantes no es el único en Getafe donde un total de cinco centros empiezan el curso con obras según Ayuntamiento indica

Voz 0867 19:37 no ese es el mundo al revés se colegios que no se terminan a tiempo centros que han abierto sin alumnos es la excepción pero ha ocurrido en Fuenlabrada donde nadie se apuntó a un colegio cuyas obras sí han finalizado a tiempo seguimos en nuestra emisora en el sur información de Pilar García

Voz 0244 19:51 mientras en muchos puntos de la región se quejan por la falta de equipamientos sopor obras inconclusas en colegios en Fuenlabrada habrá un centro nuevo sino ocupar todo el periodo lectivo es que los retrasos de la Comunidad de Madrid en la construcción de algunos colegios acaban en paradoja como la que viven las seiscientas familias que iban a llevar a sus hijos al nuevo colegio del barrio del Vivero en Fuenlabrada no sólo no han podido hacerlo sino que van a ver como durante el curso la instalación estará lista para usar pero vacía el compromiso regional era terminar las obras en septiembre pero acabarán en noviembre sin niños matriculados el colegio será un colegio fantasma durante un año un nuevo disparate más de la política educativa regional según el alcalde Francisco Javier Ayala

Voz 27 20:29 lo han coordinado las obras con la escolarización durante casi un año va a ser un colegio fantasma cuando termine no va a tener alumnos que asistan a tomar clases en este espacio

Voz 0244 20:39 el alcalde pide que sino se abre esta primera fase se termine de construir en su totalidad

Voz 0861 20:46 dos de la tarde y veinte minutos

Voz 8 20:51 en el teatro Cofidis Alcázar Luis Merlo Antonio Molero Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo tercera temporada es muy fácil

Voz 1018 21:00 cien mil euros ahora un millón dentro

Voz 8 21:02 diez años el test la comedia que te pone a prueba opciones la mejor es sólo debes decidir tú por eso se llama hacer teatro Cofidis Alcázar más información en grupos media punto com cuando escuchas por primera vez Kuta con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es como escuchar por primera vez pero o como tu primer eso

Voz 28 21:27 escuchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC Bank condiciones en for punto es y sólo hasta final de mes de este año no pasa Se acabó engordar mañana lo que puedo perder hoy me voy a La Ventana Natural con la mejor asesoría en control de peso con el sistema diapasón por algo son los centros de critica número uno en España haber La Ventana Natural punto com y con la garantía de laboratorios que buena pinta de hoy no pasa ni hoy a La Ventana Natural

Voz 0554 22:01 en dos mil ocho Lehman Brothers detrás de la mayor crisis financiera diez años después de los teatros

Voz 29 22:06 el canal presentan Lehman Antrim la historia de una saga familiar que cambió el mundo del veinticuatro de agosto al veintiocho

Voz 0554 22:12 desde septiembre Teatros del Canal punto com

Voz 1018 22:15 además con Real vistió Amberes mejor IT verán más joven

Voz 18 22:20 ahora además de cuidar tus ojos rejuvenecer su rostro con un nuevo servicio de medicina estética facial tratamientos para manchas y Jorge Otto rejuvenecimiento para mejorar en toneladas de tu piel y unidad láser para marcas de acné matriz real visión novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión

Voz 30 22:36 punto es el Rey recibe

Voz 18 22:39 la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobretodo recordar

Voz 0554 22:50 la música me abrió esa digamos

Voz 8 22:52 esa puerta de esta casa infinita que es la vida genio tu tamén

Voz 31 22:58 tres su fin el éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados Marc entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del Auditorio colabora Cadena SER

Voz 32 23:16 sé cómo lo haces gimnasio y con entrenador personal mucha disciplina y usando Mi superpoderes

Voz 8 23:21 de compra para ahorrar muy fácil ahorros

Voz 32 23:24 yo que hacía comprando del hipermercado Leclerc Si quieres tú también

Voz 4 23:27 es vuelven los superpoderes de compra el Leclerc donde cada día

Voz 28 23:33 septiembre es tiempo de y Tutto en Chateau Duck todos los modelos más vendidos de nuestras exposiciones con descuentos de hasta el sesenta

Voz 33 23:40 por ciento con entrega inmediata y financiación gratuita hasta en veinte meses sin intereses presume de sofá con el último diseño y confort italiano un precio irrepetible unidades limitadas tres tiendas en Madrid encuentra la más cercana en Chateau guión Dax treinta y tres

Voz 1275 23:56 seguro de coche te devuelve dinero sino lo usas

Voz 34 23:58 la policía le gustan MMT Seguros si a tu cuenta y antes de renovar a noventa y uno cinco noventa y cuatro ochenta y seis ochenta y seis poemas MMT Seguros punto es

Voz 35 24:08 sueño de una noche de verano tras su gran éxito en Buenos Aires la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía ahora convertirá en un musical exquisito idea extraordinaria en alteridad sido sólo tres semanas en Madrid centradas en grupo Marquina entradas punto com El Corte Inglés hice aquello del Príncipe Gran Vía

Voz 12 24:28 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 24:31 dos de la tarde y veinticuatro minutos el Partido Popular quiere una policía Antich manteros en la capital su portavoz de Madrid se ha plantado esta mañana aquí en la Gran Vía ya ha puesto sobre la mesa esta solución para el problema de ocupación que a su juicio se registra entre las obras y los vendedores Ia asegura ante la más absoluta pasividad de la policía Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 17 24:50 buenas tardes sí ha conversado en este caso con el dueño de una cadena de souvenirs con más de veinticinco tiendas en todo el distrito Centro

Voz 8 24:57 en marzo de Granda llegó a decir te pido paciencia Kiko

Voz 36 25:00 queda a si me pidió paciencia es que llevar una manta de treinta y cinco kilos a la espalda no es fácil pero levantar un cierre con la alquiler de quince o veinte mil a treinta mil diez o quince veinte trabajadores es menos fácil se lo aseguro

Voz 17 25:14 el portavoz popular ha concluido que acabar con los manteros pasa por crear una unidad específica de la Policía Municipal que los persiga lo va a proponer en el próximo pleno esta unidad revisaría sus productos híper seguiría las mafias aunque podría comenzar a dicho acatando las normas municipales sobre la venta ambulante

Voz 1885 25:30 pero esa unidad específica lo único que tiene que hacer es cumplir con su deber que es hacer cumplir las ordenanzas en la ciudad de Madrid en este momento la policía municipal no tiene esa unidad específica con carácter general no puede hacerlo porque las intervenciones en materia venta ambulante ilegal han caído más de un setenta por ciento porque el equipo de gobierno está claro cada o la instrucción de que no se persiga a los manteros en esta ciudad y esa instrucción ha llegado a la Policía Municipal

Voz 17 25:56 permitir esta venta perjudica ha asegurado al pequeño comer

Voz 0867 25:59 el Ayuntamiento de Madrid niega que se esté haciendo la vista gorda y que los manteros sean un problema al menos un problema de primera magnitud en la ciudad en el PSOE Purificación Causapié su portavoz entiende que hay que ofrecer salidas para los manteros

Voz 1752 26:11 es verdad que nos ha sorprendido esta batalla que está dando eh el Partido Popular Ciudadanos donde están vinculando la situación de los manteros con esto de la ley y el orden y la seguridad en nosotros pensamos que no hay que vincular ese tipo de cosas porque eso estigmatiza negativo para las personas que están en esa actividad insisto porque no tienen otro medio de vida que somos las administraciones públicas quiénes les debemos dar alternancia

Voz 0867 26:38 la portavoz socialista que ha vuelto a pedir hoy de nuevo la dimisión de la concejala rumiar Arce lleva una semana fina la concejala de Usera y de Arganzuela en Usera recordemos tuvieron que suspender el pleno municipal el otro día anoche las protestas contra la concejala más radical de Carmena llegaron al pregón de las fiestas de la Meloneras

Voz 37 26:55 según cuentan los vecinos se quejan de la actitud de Arce la gente de Ahora Madrid asegura que durante estas protestas siguieron a una simpatizante de la formación la mujer uno

Voz 0867 27:05 mujer de setenta años que tiene una fractura en una costilla a la Fiscalía de Medio Ambiente no va a solicitar la suspensión cautelar del festival amanecer bailando como había exigido el Ayuntamiento de Alcorcón el festival se celebra este fin de semana fuentes del Ministerio Público han asegurado a la Cadena Ser que no se puede solicitar al juez la suspensión porque el caso se llevó a los tribunales por la vía penal Hinault administrativa a SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 27:30 la Fiscalía de Medio Ambiente no va a tomar ninguna decisión de momento sobre el festival amanecer bailando que mañana se celebra en Móstoles y durante diecisiete horas el alcalde de Alcorcón David Pérez recurrió a esta Fiscalía para dijo defender los intereses de los vecinos de Fuente Cisneros urbanización pegada al parque donde se celebra el festival pero según ha podido saber la Cadena SER se presentó vía penal y de esta forma nunca puede haber una suspensión cautelar sesenta artistas de primer nivel nacional e internacional Se van a dar cita desde mañana por la tarde en parque Prado Ovejero a pesar del rechazo mostrado por parte de vecinos ecologistas partidos políticos de nada les ha servido el manifestarse hasta en tres ocasiones para que no se llevase a cabo en zonas verdes de la ciudad y evitar así el impacto medioambiental que podría dejar un evento de estas características Un festival que se autorizó por un decreto de la alcaldesa socialista Noelia Posse en pleno mes de agosto y que ha dejado fisuras importantes en el Gobierno municipal la relación con el movimiento vecinal de Móstoles

Voz 0867 28:33 Miguel Orejas qué tal muy buenas tardes tal Javier lesión de

Voz 38 28:35 calimocho en el entrenamiento del Atlético de Madrid según ha comunicado el club el jugador sufre un esguince articular en el tobillo derecho queda pendiente de evolución más del Atlético anoche estuvo Rodri en El Larguero y quedó sorprendido por la ausencia de Coque en la selección y por la nominación de Griezmann va a los premios de Best

Voz 39 28:50 sorprendió porque porque venía venía siendo un fijo todos estos años no puede decir otra cosa que hay que respetar la decisión de del míster cada uno sabe los méritos que ha hecho eh y él mismo los los asume yo creo que medita que otros diga no está claro que sorprende no que no está entre estos tres

Voz 38 29:08 este fin de semana en dos competiciones premio la Liga Iberdrola e a las diez a las cuatro el sábado Málaga Atlético de Madrid y el domingo a las once Madrid no vuelva a las doce Levante Rayo Vallecano también a empieza la Liga Asobal de balonmano el domingo a las doce Alcobendas frente al campeón Barcelona Lassa

Voz 40 29:25 sí

Voz 0867 29:27 semana Se celebra en la Complutense el del último festival musical antes de que el verano nos deje Machine dragón Benzal son las estrellas del cartel el de Code se celebra el sábado como siempre logos en los campos de rugby de la ciudad universitaria

Voz 1018 30:03 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 4 30:18 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:25 sí sabemos pero ustedes también para seguir compartiendo las cosas de la vida de este viernes que Nos anticipa el primer fin de semana preocupa señal con lluvias descenso significativo de temperaturas en buena parte del país seguimos hablando para empezar del Rey Juan Carlos de Corina del ex comisario Villarejo hoy tenemos para empezar noticia de última hora porque el juez acaba de anunciar que archiva el caso de las polémicas grabaciones de Londres Miguel Ángel Campos

Voz 1552 30:49 es el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que atiende el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción y archiva la denominada pieza Carol que afecta al Rey Juan Carlos da carpetazo porque no advierte indicios de delito en las conversaciones de Corina en las que decía que el Rey Juan Carlos la había utilizado como testaferro en el cobro de comisiones

Voz 1018 31:09 enseguida volveremos a la Audiencia para ampliar esta última hora gracias eh campos entorno a este asunto el Gobierno no entrará en valoraciones

Voz 8 31:18 esto sea tramitado en ámbito parlamentario el Gobierno central admitió

Voz 1018 31:24 la ministra portavoz ha insistido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la intención del Ejecutivo de agotar la legislatura en todo caso es absolutamente descartable un adelanto de las elecciones para hacerlas coincidir con las andaluzas que muy posiblemente se van a adelantar al próximo otoño

Voz 41 31:38 eh a raíz de las declaraciones desafortunadas de la ministra de Defensa en cuanto lo la cancelación esto es lo que íbamos a

Voz 1018 31:43 dar escuchar después en torno a otra de las polémicas sobre el la suspensión de venta de armas a Arabia Saudí las consecuencias para la fabricación de una serie de buques en los astilleros de San Fernando en Cádiz ahora sí entorno a la posible al posible adelanto de las elecciones andaluzas y la decisión del Gobierno aclarada además de no hacer coincidir con las generales

Voz 41 32:06 a raíz de las declaraciones desafortunadas

Voz 1018 32:08 definitivamente no vas a poder escuchar ese corte de Isabel Cela es sobre el tema de los astilleros todo indica que el el Gobierno tiene muy claro que no va a suspender la fabricación de esas cinco corbetas con destino a Arabia ya saudí lo ha subrayado esta mañana la secretaria de Estado de Comercio en el Congreso de los Diputados lo ha matizado también la portavoz del Gobierno y los trabajadores de la compañía de Navantia están preocupados por su

Voz 41 32:33 a raíz de las declaraciones desafortunadas de la ministra de Defensa en cuanto a la cancelación del contrato de la cuatrocientos bomba para Arabia Saudí

Voz 8 32:40 y eso ha desencadenado un

Voz 41 32:44 Mar de dudas en distintas empresas que teníamos con negocio en Arabia Saudí parece ser que esas dudas se confirma en negativo no Hora catorce

Voz 1018 32:57 viernes siete de septiembre Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes griegos Antón a vueltas con Donald Trump

Voz 1673 33:02 sigue buscando por tierra Mariaire al firmante del artículo de opinión contra el publicado en el New York Times

Voz 8 33:07 es se presentaba

Voz 1673 33:10 la propia tras es un caso de traición el vicepresidente diré

Voz 0867 33:13 Thor Nacional de Inteligencia y el secretario de Estado

Voz 1673 33:16 han negado ya públicamente ser los autores no basta con Podemos

Voz 0824 33:19 la Iglesia es defienda en la SER que el Ejecutivo debe intentar llegar a acuerdos con más formaciones además de con ellos para los Presupuestos Generales

Voz 9 33:25 hay que felicitarse la camisa hay que sentarse con el Partido Nacionalista Vasco con Esquerra Republicana con el percal con Compromís llegar a acuerdos

Voz 1673 33:35 la actitud constructiva del comisario de Asuntos Económicos reitera que tiene confianza plena las negociaciones del Gobierno para sacar adelante los presupuestos no se puede de mosto

Voz 0824 33:43 por el Ministerio de Hacienda en la Delegación del Gobierno en Madrid pueden confirmar que Cristina Cifuentes estuviera defendiendo su trabajo de fin de máster el dos de julio en dos mil doce la información sobre su agenda ya no existe los servidores Bom

Voz 1018 33:55 validaciones sin las compañeras de Pablo Casado

Voz 1673 33:57 en el máster con validaron dieciocho de las veintidós asignaturas con un documento de Word sin ningún tipo de selló que se ha encontrado en el ordenador de la becaria del director de dicho máster ella misma lo reconoció ante la jueza

Voz 14 34:08 que lo que se ha encontrado en digamos es un documento de Word en el que yo me dirijo a Enrique solicitó que sale con valide cuarenta quinientos pero te tengo otros otros documentos iguales imagino que porque Enrique me dijo a los medios

Voz 0824 34:21 sin daños de hurtos un juez de falsete en Tarragona archivado la denuncia de los Mossos contra las catorce personas que fueron identificadas cuando quitaba lazos amarillos en esa provincia recuerda el juez que esa acción no conlleva beneficio económico y que los posibles daños son irrelevantes

Voz 1673 34:35 marcha Dolores de Cospedal ha confirmado que deja la presidencia del Partido Popular de Castilla La Mancha aunque no ha dado más detalles sobre su futuro político

Voz 42 34:42 ha llegado el final de una etapa en el camino para mí Ike lo justo ahora es que yo ayude pero desde hoy

Voz 0824 34:51 la posición otro destrozo una vecina de Tineo en Asturias ha restaurado a su manera tres tallas de madera de los siglos XV XVI de la ermita de ese pueblo Espárrago dio

Voz 1018 35:00 visto bueno un trabajo que ha dejado en las figuras tinta

Voz 0824 35:03 desde fucsia verde o azul

Voz 3 35:05 telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:08 José Antonio el telegrama eh para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de Podemos dos horas y media en Moncloa tratando con el presidente del Gobierno confirman que se abre una etapa en la que las ambiciones de partido hegemónico de la izquierda y no digamos las de asaltar los cielos se guardan para mejor ocasión ahora su propósito confesado es el de co gobernar desde el Parlamento el primer objetivo es la redacción y aprobación de los presupuestos generales del Estado donde para atender los requerimientos de la gente serán necesarios nuevos puestos atentos

Voz 1018 35:48 Miguel Ángel Aguilar que algunas con nosotros Alicia Molina y David Nieto la técnica Isabel Quintana Carlos Cala en la producción y les vamos a contar ahora la primera denuncia colectiva que ha trascendido que una profesión que hasta ahora parecía ajena al machismo unas trescientas arqueóloga se movilizan para denunciar acoso y abusos sexuales en su profesión

Voz 17 36:07 en Jaca el informe se ha presentado en el Congreso de la Asociación Europea de arqueólogos que este año se celebraba en Barcelona denuncia situaciones de machismo laboral de acoso sexual a jóvenes arqueólogos ha ocurrido en toda España sobre todos los sitios donde hay un grado de arqueología como Madrid Barcelona o Granada el informe se ha hecho con los testimonios literales más de trescientos de las mujeres que lo han sufrido en común que tenían el acosador por lo general tenía más poder era bueno son prescriptores divulgadores de conocimiento personas dice el informe que supuestamente están al servicio de la sociedad y cuyo trabajo ojos se desarrolla a través de los fondos públicos y en casi un noventa por ciento de los casos otro dato no hubo consecuencias legales las afectadas han sentido desamparo frustración algunas han dejado la profesión los estudios otras han necesitado ayuda psicológica ahora de forma organizada lo denuncia como tú decías para frenar este acoso que hasta ahora no había visto la luz

Voz 1018 36:58 ahora pastores arqueóloga de la Universidad Barcelona uno de las coordinadora de este informe buenas tardes hola buenas tardes cómo es posible que no se hubiera conocido lo que ocurre en esta profesión tan cualificada hasta hoy

Voz 9 37:09 buena cuenta de esta sí que me

Voz 1018 37:11 bueno ya eh

Voz 9 37:14 es una encuesta que realmente voy a corregido un poco a la introducción de prensa lo que se realizó suenan cuesta más que nada para detectar Inma apear posibles situaciones de cosa que se han ido produciendo el distintas más de lo que sería la península ibérica los resultados pues no es que no hayan revelado algo que no pensábamos que existe eras sino que simplemente han confirmado algo que estaba ahí y que en otros países ya habían realizado este tipo de encuestas ese tipo de campañas de concienciación previamente como ancianos Reino Unido

Voz 1018 37:44 o en Chile buen en Bélgica cuántos casos de estos han llegado a los tribunales

Voz 9 37:49 en este momento no Le podrá contar con conocimiento me parece que en la prensa ustedes podrán encontrar qué hábitos de amas de una denuncia que yo tenía claro no Mickey más de uno o dos casos negado a los

Voz 1018 37:59 con Alex no sé con qué consecuencias tampoco

Voz 9 38:02 en este sentido hay hay que reconocer que que ese miedo o está vergüenza es peso es un peso de cara a que la gente no nos haya podido mover para para denunciar de manera más directa

Voz 1018 38:16 se puede decir que el miedo manda entre las arqueóloga Se su trabajo

Voz 9 38:21 a hablar de miedo podríamos hablar más bien de relaciones de poder hasta la mayoría de respuestas que hemos obtenido son de personas muy jóvenes personas que están en dentro de lo que sería la Universidad estudiante del a todo el mundo sabe lo que podía suponer para un estudiante enfrentarse quizás a una persona que está por encima Elliot que es el problema que realmente las vinculan cuesta se ha demostrado que la mayoría de casos de acoso que producen de abajo arriba sea hay una una estratigrafía de poder que pesa más que la estratigrafía arqueológica en este caso

Voz 0824 38:52 pues lo agradezco mucho compañía Ana Pastor

Voz 1018 38:54 demonio y ahí queda la denunció saludo buenas tardes completamos portada con el tiempo la previsión parece que llegan las lluvias que baja las temperaturas Jordi Carbó

Voz 1275 39:05 mucha precaución en las próximas horas ante la posibilidad de tormentas con severidad al este de Albacete Valencia también Alicante más aisladas en Murcia o la isla de Ibiza algunas alcanzarían Formentera tormentas que ya están activas ahora mismo irán acompañadas de lluvia torrencial fuertes rachas de viento a lo largo de la tarde se formaran también en otros puntos de montaña cercanos al Mediterráneo y el fin de semana poco a poco las tormentas irán ganando protagonismo con severidad pero también durante muchos momentos hará sol y temperaturas que sólo bajaron un poco

Voz 43 39:39 entonces queremos celebrar las veintiuna etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso hasta el diez de septiembre tienes el jamón ibérico cincuenta por ciento raza ibérica levanta de siete kilos y medio aproximadamente por ciento nueve euros de piel de vacuno advirtió

Voz 8 39:54 pues con cincuenta Carrefour patrocinador principal de la Fuente

Voz 3 40:06 me dices no por supuesto estamos locos lo que sí y por eso yo te digo este viernes la gira de Tequila pasa por la ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 8 40:31 los nuestros

Voz 44 40:34 encontrar un curso para hablar a una velocidad que fibra

Voz 28 40:36 estoy muy contento tanto a velocidad decir ahora psicópata hablar muy muy muy muy

Voz 45 40:39 la Pili decide mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 18 40:43 porque su reclamo

Voz 46 40:47 el año de televisión con el mejor cine de nuevo

Voz 8 40:49 septiembre sonreír

Voz 47 40:52 el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 40:55 si volvemos a la Agencia Nacional campos sigues ahí verdad

Voz 1552 40:58 aquí estamos bueno a mediados del mes de julio unas

Voz 1018 41:00 pasión difundidas por los digitales el Espanyol y ok diario en las que es escuchaba a Corinna Larsson que es amante del Rey Juan Carlos conversar con el comisario jubilado José Villarejo que actualmente recordemos está en prisión hablar de supuestos pagos de comisiones de testaferros se convirtió en uno de los asuntos más polémicos más controvertidos

Voz 8 41:17 en el tren

Voz 5 41:20 qué ha sido en su oficina diciéndole oye pues a ver si admite paga una mitad de su comisión puesto ahí para me llama a mí

Voz 1018 41:31 el de su comisión ese algún tipo de pruebas el día veintiséis de ese mes la Fiscalía Anticorrupción decidió investigar el caso por subiese el dos de delito yo y finalmente campos tenemos una resolución judicial además muy rápida la Fiscalía decía que no veía indicios de delito hace unos minutos la justicia al juez daba carpetazo definitivo no

Voz 1552 41:50 así es el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha atendido ese requerimiento de la Fiscalía ya archivado la denominada pieza cara al rol que afecta al Rey Juan Carlos da carpetazo porque no ve indicios de delito

Voz 0824 42:00 Liza que la confesión de Corina que siempre

Voz 1552 42:03 CIS Ainhoa puerta no aporta pruebas incriminatorias puede estar motivada por el resentir

Voz 0824 42:07 dentro ya que cortaron su relación en dos mil nueve

Voz 1552 42:10 el juez Diego de Egea recalca que en la multitud de documentos incautados a Villarejo no hay ningún dato que corrobore o de verosimilitud al testimonio de Colina contra el Rey emérito tampoco Corina aporta prueba alguna que ampare que el Rey la usó como testaferro dice el juez en su auto además como la Fiscalía el juez subraya que los hechos tuvieron lugar antes de mayo de dos mil catorce cuando él Roger envió al hable sus acciones no están sujetas a responsabilidad penal

Voz 1018 42:38 bueno pues esta es la decisión del juez de la Agencia Nacional por tanto campos de este es un carpetazo definitivo no cabe ningún tipo de recurso ninguna actuación posterior a ésta

Voz 1552 42:46 no vamos a ver Podemos está personada como

Voz 1673 42:49 campus acción popular en la causa

Voz 1552 42:51 me han dado voz no le han preguntado si su parecer si estaba de acuerdo o no pero puede desde luego ejercer algún tipo de acción se antoja la respuesta la misma que la va a rechazar el juez que no le agradó ver

Voz 0824 43:05 en este encierro no pero sí que desde

Voz 1552 43:07 luego la Fiscalía y el juez lo acata la Fiscalía pide investigar el supuesto pago de comisiones del AVE a La Meca en dos mil once aquí sigue dice la Fiscalía que hay indicios de la comisión de un delito que las revelaciones de Corina son concretas con identificación de contrato personas posibles comisiones pagar las de hasta ochenta millones de euros en este caso quiere abrir una investigación propia dentro de la Fiscalía Anticorrupción advierte indicios de delitos presentar una querella contra los responsables que serían en cualquier caso no se advierten fuentes jurídicas el empresario Villar Mir tal vez la propia Corina pero jamás el Rey Juan Carlos que también en este caso gozaba de inviolabilidad

Voz 1018 43:52 pues gracias campos escuchamos hemos dado como la portavoz del Gobierno Isabel Celaá no quería entrar ningún tipo de polémicas en torno a esta cuestión a lo que se hace referencia al actual Rey emérito Juan Carlos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros eh vamos a acercarnos a Moncloa Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 44:06 hola buenas tardes con vida en el Congreso de los Diputados Almería

Voz 1018 44:08 pero qué tal buenas tardes buenas tarea Se ha hablado de un asunto de la venta de armamento a Arabia Saudí después de la noticia que esta semana avanzó la SER sobre la cancelación del proyecto de venta de cuatrocientas bombas a ese país con destino a Yemen había un temor un riesgo de que pudo era afectar al la fabricación de cinco corbetas con destino a Arabia Saudí que se está fabricando la elaborando ahora mismo en los astilleros de Navantia en Cádiz hay unos seis mil trabajadores que de forma directa o indirecta dependen de este proyecto son mil ochocientos millones de euros

Voz 17 44:38 hoy el Gobierno y me aclara que esto no se va a haber

Voz 1018 44:41 dado para nada por la decisión sobre la suspensión de las bombas no

Voz 0806 44:45 es más el Gobierno abre la puerta a revisar esa decisión de defensa que había anunciado que paralizaba la venta de bombas a Arabia Saudí le preguntábamos a la portavoz en rueda de prensa y lo que ha hecho es dejar la pelota en el tejado de una comisión en la que están los ministerios de Industria Exteriores Defensa vamos a escuchar

Voz 1018 45:03 decía no lo escuchamos De Gea la la portavoz