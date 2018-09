Hora 14 (11/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 que arrime ser que esto no se ajusta Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes hasta en tres ocasiones insistió beba bueno preguntar a la ministra Carmen Montón se ha pensado

Voz 1 00:29 echarse dejar supuesto dimitir tras

Voz 1018 00:32 la polémica de su máster va a dimitir ministra

Voz 1 00:36 yo no he cometido ninguna irregularidad y cuando no se comete ninguna irregularidad creo que es injusto va a dimitir ya les digo que me lo considero justo se preguntaba si quiere que es justo e injusto le preguntaba si va a dimitir ministra vengo a decirle lo mismo considero que dimitir por algo que no he hecho no es una decisión correcta

Voz 1018 01:02 Ello otras tantas veces evitó dar una respuesta concluyente más allá de apuntar que sería injusto que tuviera que dejar su puesto por un asunto del que no se siente responsable asegura que no tiene nada que ver con las manipulaciones de su notas en la Rey Juan Carlos Universidad que confirma que se modificaron en varias asignaturas al menos en una de ellas Se pasó según cuenta hoy el diario punto es de un no presentado a una aprobado dice Montón que se siente arropada por el Gobierno tres compañeros de Gabinete Dolores Delgado Nadia Calviño Josep Borrell se han referido a esta polémica

Voz 4 01:32 como en la comparecencia que he tenido aquí en el Congreso no podido escuchar explicaciones pero lo que quiero decir es que tiene

Voz 5 01:37 toda mi solidaridad e ayer

Voz 1 01:40 es que Xicu de Kutxa ha explicado

Voz 5 01:43 todo detallada y minuciosa en si puedo

Voz 1673 01:45 es que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente extraordinaria

Voz 0873 01:52 tengo muy poca información no podía decir nada más que lo que he leído los periódicos

Voz 1 01:57 no inventa dioses información la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra ha anunciado que la ministra comparecerá en la Cámara porque no tiene nada que esconder la ministra

Voz 1673 02:05 eh

Voz 1 02:06 es clara rigurosa ha sido rotunda sus afirmaciones enseñado

Voz 6 02:10 todo lo que evidente todo lo que se le ha exigido eh por lo tanto dimitir

Voz 1673 02:16 algo que se considera justo pues digamos

Voz 1018 02:18 usted o fuera de micrófono otros dirigentes socialistas muestra su distanciamiento político con la ministra cuya continuidad en el Gobierno entienden que es poco adecuada como los contará a las dos y media Inma Carretero y en el PP fuentes próximas muy próximas a Pablo Casado subrayan que lo de su máster no tiene nada que ver con el de la ministra María Jesús Güemes

Voz 1673 02:37 en el PP dicen que así montón dimite casado no tiene por qué seguir el mismo camino insisten en que son casos completamente distintos están muchos ejemplos pero sobre todo recuerdan que en lo falsificó las notas además os que rodean al líder conservador creen que el Supremo no le va a imputar pero si ocurriera tienen claro que él no dará un paso atrás en cuanto a la marcha de Santamaría la dirección nacional comentan que se ha perdido un gran talento para el parto

Voz 1 02:58 pero pero lo cierto es que no le ofrecieron ninguna calle

Voz 1673 03:00 de altura para que se quedara

Voz 7 03:11 saquemos el conflicto político de los tribunales hilo llevemos a una mesa de negociación una mesa de negociación política porque al final es cuando se solucionan las cosas no es un éxito

Voz 1 03:21 lo normal el conflicto político de Cataluña lo que requiere es solución política es diálogo y negociaciones

Voz 8 03:27 que hay quien pone como condición diálogo cosas que no deben

Voz 9 03:31 en de los gobiernos pues difícilmente podremos emprender el camino que es inevitablemente

Voz 1 03:36 hincó posible es el diálogo la negociación

Voz 9 03:38 el

Voz 10 03:39 creo que a cualquier demócrata nos tienen que preocupar que estén en la cárcel

Voz 1673 03:42 porque mientras ellos estén en la cárcel estamos lejos

Voz 11 03:45 encontrar una solución en la relación entre Cataluña y el estado de una nueva oportunidad para demostrarlo

Voz 1 03:51 buenas de Miquel Iceta sabría algunos de los dirigentes que cobran protagonismo en esta Diada marcada más que nunca por la división y el empeño de los independentistas en acaparar para ellos una jornada que debería ser de todos vamos a

Voz 1018 04:05 a Pablo Tallón anoche el independentismo ya

Voz 1673 04:07 calentó motores en un acto institucional en el que se pidió la libertad de los presos y de lo que ellos denominan exiliados y esta tarde esta reivindicación va a estar muy presente en la manifestación que la Asamblea Nacional ha convocado en la Diagonal de Barcelona en la que se esperan miles de personas aunque habrá que ver si son más o menos que en años anteriores como escuchábamos esta mañana en las ofrendas florales el independentismo pero también los comunes han insistido precisamente en pedir la libertad de los encarcelados el PSC ha replicado que esto no está en manos de Sánchez Ciutadans ha organizado su propio acto en el que ha advertido al presidente español de que se equivoca

Voz 0202 04:39 lo de aliados Arenas el hambre en el mundo aumenta por tercer año consecutivo hasta afectar a más de ochocientos veinte millones de personas a uno de cada nueve habitantes de este planeta la FAO advierte de que el cambio climático los conflictos armados pueden revertir los avances conseguidos hasta ahora

Voz 1673 04:54 labores de Navantia vuelven a cortar carreteras en la primera de las movilizaciones acordadas para reclamar que se despeje la incertidumbre en torno al contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí

Voz 0202 05:03 Hervé Falciani el ex empleado del banco HSBC reclamado por Suiza argumenta ante la Audiencia Nacional que la filtración de los nombres de ciento treinta mil evasores fiscales por los que fue condenado ha permitido abrir investigaciones en veintiocho países la Fiscalía pide que no se le extradita a Suiza

Voz 1673 05:19 sus sea inicia a sus mayores maniobras militares desde la Guerra Fría con el despliegue de casi trescientos mil militares y la participación de China y Mongolia

Voz 0824 05:25 más de medio centenar de observadores internacionales

Voz 1673 05:28 presencian estos ejercicios dos y casi seis minutos

ese Madrid Cristina Machado

Voz 1 05:35 ese Madrid Cristina Machado

Voz 0824 05:38 el buenas tardes pon aplausos han terminado los minutos de silencio que se han guardado esta mañana en repulsa de la última muerte por violencia machista ayer en la capital última muerte pero no último caso hoy hemos sabido que una mujer ha estado retenida durante cuatro meses por su pareja un hombre que durante todo este tiempo la golpeada do el agredido sexualmente ha ocurrido en Fuenlabrada y habrá pleno extraordinario de educación en la Asamblea Ciudadanos es sale finalmente con la suya será el veinticinco de octubre a debate el clientelismo que según Ignacio Aguado sufre en la universidad madrileña que destapó el caso más

Voz 0771 06:21 has pedido en innumerables ocasiones un pleno monográfico que por fin lo tenemos lo hemos conseguido ya les anuncio que el próximo veinticinco de octubre habrá un pleno extraordinario donde hablaremos de universidades hemos multas solicitar una comisión de investigación urgente aquí en la Asamblea de Madrid para llamar a comparecer a ministro socialista en condición de estudiantes de la Universidad de Juan Carlos para llamar a comparecer al señor Casado para llamar a comparecer si fuera necesario a la señora Cifuentes

Voz 0824 06:46 Fuentes Pablo Casado y a Carmen Montón la Rey Juan Carlos ha constatado cambios en varias asignaturas del master de la y Ciudadanos saca adelante el pleno pero se estrella con la negativa del Partido Popular en cuanto a la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años dijo Aguado que era condición indispensable para apoyar los Presupuestos dice el Partido Popular que habría que subir impuestos y que por ahí no pasan Pedro Rollán vicepresidente

Voz 14 07:11 Ciudadanos con su propuesta conllevarían la subida de impuestos a los madrileños no lo vamos a hacer esa desde luego sí que es nuestra línea roja

Voz 0824 07:22 apuntamos algún asunto más con Enrique García y Sara selva

Voz 0027 07:25 el sector anticapitalista de Podemos en Madrid pide a Carmena que celebre primarias y que no acabe con Ahora Madrid sin un proceso colectivo críticas también desde Izquierda Unida dicen que quieren formar parte de su proyecto pero que si no hay primarias tendrán que valor

Voz 1315 07:37 la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse no va a dimitir a pesar de que lo vi de la oposición y su socio de gobierno ganar Móstoles que la acusa de comportamiento despótico además los organizadores del festival reclaman más de cincuenta mil euros al Ayuntamiento por el cambio del recinto

Voz 0027 07:50 la Fiscalía rebaja la petición de nueve a tres meses de prisión al conductor que atropelló a un ciclista en dos mil dieciséis en la A42 y huyó sin socorrer lo también ha rebajado la multa sus tres

Voz 1673 08:00 antes los tres han sido condenados por omisión de socorro

Voz 0027 08:02 pero no por el atropello cuya responsabilidad se atribuye al ciclista

Voz 1315 08:06 el Museo del Prado celebra su bicentenario con programas como El Prado en la calle giro con España que acercará a parte de su patrimonio artístico a más de treinta ciudades además potenciará actividades dirigidas a los más jóvenes y en sectores en riesgo de exclusión social

Voz 0027 08:18 en deportes el Atlético de Madrid entrenan allá con Griezmann Lucas So Liman que han vuelto de su selección y Juanfran sea recuperado de su lesión y apunta a titular el sábado contra el Eibar

Voz 0824 08:28 vamos con la información del Tráfico DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 15 08:31 muy buenas tardes pues a esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A cuatro a la altura de Getafe que genera retenciones en sentido entrada también encontrarán densa la M50 en Boadilla del Monte hacia las seis sin precaución porque esta tarde se esperan tormentas especialmente en la zona norte de Madrid así que ya saben extremen la precaución al volante el

Voz 0824 08:51 empleo hoy con una ligera subida de las temperaturas Jordi Carbó

Voz 0978 08:54 el sólo a lucir durante toda la tarde tanto lugar a temperaturas más altas que ayer de media subirán un par de grados después de una mañana que ha empezado con fresco pero como decíamos calor esta tarde máximas alrededor de los treinta grados en la mayor parte de la comunidad y a medida que avance la tarde ese va a reforzar un poco el viento veremos nubes pero sólo esperamos algún chubasco aislado ya de noche y en el extremo sur cerca del río Tajo y este tiempo se va a repetir los próximos días con temperaturas que irán subiendo hasta el fin de semana también esperamos que hasta el fin de semana el sol luzca en la mayor parte del tiempo

Voz 0824 09:24 veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Teresa Rubio

hora catorce Madrid Cristina mal

Voz 13 09:56 hora catorce Madrid Cristina mal

Voz 17 09:59 vamos al sur de la comunidad en Fuenlabrada

Voz 0824 10:01 la Policía Nacional ha liberado a una mujer que ha pasado cuatro meses retenida por su pareja totalmente incomunicada durante ese tiempo el hombre la amenazado y la golpeado y agredido sexualmente ahora mismo el agresor está ya en presión SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0978 10:17 el infierno las torturas comenzaron el pasado mes de mayo sólo unas semanas después de que ambos iniciaran una relación sentimental el hombre recluyó a su pareja en su casa de Fuenlabrada y la convirtió en su víctima la dejó encerrada e incomunicada y la sometió a todo tipo de vejaciones de agresiones y de abusos sexuales

Voz 0861 10:36 además grabó en su teléfono móvil

Voz 0978 10:38 todo ello durante cuatro meses finalmente aprovechando un descuido de su torturador la víctima logró avisar a su hermana que la encontró escondida ahí en estado de shock en esa vivienda y ambas fueron a la comisaría a poner la denuncia pocos minutos después el maltratador de treinta y siete años fue detenido

Voz 18 10:56 como que sostienen los investigadores de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor cuando regresaba a su domicilio en la localidad madrileña de Fuenlabrada el posterior registro domiciliario permitió intervenir dos terminales telefónicos un ordenador propiedad del autor de los hechos tras uno la crisis exhaustivo de los dispositivos los agentes consiguieron rescatar una importante cantidad de archivos multimedia

Voz 0978 11:16 el hombre ya ha ingresado en prisión por orden judicial

Voz 0824 11:19 es el último caso de violencia machista que hemos conocido en nuestra comunidad tan sólo unas horas después de que ayer otro hombre matara a su ex pareja ella tenía treinta y dos años llevaba alrededor de dos en Madrid y estaba trabajando para poder traer de su país de origen a su hija una niña de poco más de tres años por ella a esa mujer hoy diferentes instituciones han guardado un minuto de silencio entre ellas el Ayuntamiento de la capital que como cada vez que ocurre algo de estas características convoca a su comité de crisis para analizar el caso lo va a convocar en los próximos días para ver en qué se ha fallado en qué se puede mejorar

Voz 0441 11:51 Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes yo Esther es el nombre de la última asesinada por la violencia machista y será el nombre de ese comité de crisis que se crea en el Ayuntamiento de Madrid cada vez que hay un nuevo asesinato de género tenía treinta y dos años cumplidos en junio en el Consistorio están intentando conocer más sobre ellas sobre esa hija que está en República Dominicana sobre por qué no se ha llegado a tiempo Celia Mayer es la delegada de políticas de género

Voz 1673 12:14 desde el padrón

Voz 19 12:16 los si efectivamente ha pasado por alguno de nuestros servicios de proximidad en algún caso pero todo apunta que es es era una mujer en situación irregular sin papeles y que efectivamente estaba muy vinculada a la comunidad latina de Villaverde en la comunidad de mujeres dominicanas

Voz 0824 12:32 su ex pareja su presunto asesino sigue detenido

Voz 0441 12:34 por la policía mientras se interroga a posibles testigos y antes de setenta y dos horas tendrá que pasar ante un juez a las puertas del Ayuntamiento de Madrid políticos funcionario sostenían una pancarta con letras violetas mayúsculas Basta ya no a la violencia de género todos los partidos han estado

Voz 0824 12:49 los representados en esa concentración todos coinciden en que algo falla aquí en Hoy por hoy hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con Inmaculada Sanz del Partido Popular con Purificación Causapié del Partido Socialista y con Begoña Villacís de Ciudadanos es evidente que una sociedad como la española cualquier sociedad moderna no puede permitirse este tipo de cosas que pasen con

Voz 20 13:09 la la desgraciada frecuencia que pasan

Voz 21 13:12 en en en nuestro país Giner más capacidad de

Voz 22 13:14 detectar las situaciones de riesgo es muy importante por ejemplo que los ayuntamientos tengamos más competencias para dar la alternativa

Voz 23 13:22 sobre todo educación y además educación lo más pequeño tienen que aprender determinados valores de los valores que hace falta que se diga pero pero la situación es alarmante

Voz 0824 13:34 de educación se va a hablar y mucho el próximo veinticinco de octubre pleno extraordinario y monográfico en la Asamblea propuesto por ciudadanos que se va a celebrar con el apoyo en principio de todos los partidos todavía falta por definirse el Partido Popular la formación Ignacio Aguado llevaba mucho tiempo solicitándolo desde que estalló el caso Máster especialmente

Voz 0861 13:52 pero vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes y buenas tardes y Ciudadanos redobla la ofensiva y aprovecha el tirón del escándalo de la ministra de Sanidad el tiempo les ha ido dando la razón dice Ignacio Aguado ya ha demostrado que el caso de Cifuentes no fue algo aislado el portavoz de Ciudadanos cree que hay un mal endémico en las

Voz 0771 14:10 universidades madrileñas inculpa al bipartito

Voz 0861 14:14 la universidad tiene una enfermedad

Voz 0771 14:15 que se llama clientelismo que se llama amiguismo quién definitiva es una novedad que han provocado los viejos partidos tanto PP como PSOE los viejos partidos han intentado convertir las universidades públicas en sus chiringuitos particulares y eso no puede ser

Voz 0861 14:30 hay acuerdo entre los tres partidos de la oposición para celebrar ese pleno monográfico el PP Nos dicen no se opondría a la espera de cerrar una fecha concreta todo apunta que ese pleno extraordinario sobre universidades se celebraría a finales de octubre sobre la mesa también está la intención de Ciudadanos de activar una comisión de investigación dedicada exclusivamente al supuesto fraude de másteres de la Rey Juan Carlos en el PSOE no quieren una causa general pero Ángel Gabilondo no tendría inconveniente en citar a la ministra Carmen Montón si esa comisión sale adelante

Voz 0175 14:58 nosotros no tenemos inconveniente en que se comparezca el si después de esas explicaciones es necesario se considera que es necesario que comparezca desde luego quién haga falta todos te harán falta

Voz 0861 15:10 en el barrio socialista creen que Ciudadanos debe afinar mejor esa propuesta igual que en Podemos que pretenden ampliar esa comisión de investigación al nepotismo y el enchufismo al que ha recurrido el PP en las instituciones públicas madrileñas el Partido Popular no cree que esa comisión tenga sentido porque vulneraría dicen la autonomía universal

Voz 0824 15:27 el caso Máster el de Cifuentes y el de Pablo Casado sigue de momento su curso en los tribunales el de la ministra de Sanidad está empezando ahora Carmen Montón ha vuelto a defenderse lo ha hecho esta mañana en la SER en Hoy por hoy lo han podido escuchar a las dos y lo van a escuchar ampliado a partir de las dos y media montón niega las irregularidades de las que habla esta mañana el diario punto es a Radio Madrid en la Cadena Ser en Madrid les venimos contando que la Universidad Rey Juan Carlos constata que hubo cambios de notas de varias asignaturas de la ministra aunque no confirma se ha encontrado alguna irregularidad en esos cambios Laura Gutiérrez

Voz 0861 15:59 si el expediente de la ministra Carmen Montón está ahora mismo sobre la mesa de la inspectora de la Universidad Rey Juan Carlos el servicio de Inspección han constatado hasta el momento como les hemos avanzado en la SER que se produjo un cambio de notas en varias de las materias que cursó montón en ese máster de Estudios interdisciplinares de género se están analizando pero de momento la Universidad no confirma que se hayan detectado indicios de alguna ilegalidad la inspección quiere analizar primero el contexto en el que se ordenar hoy produjeron esas alteraciones en las notas de la ministra de

Voz 0824 16:28 Sanidad la investigación va despacio según

Voz 0861 16:30 diversidad Se está haciendo de forma muy escrupulosa con toda la diligencia posible no es fácil porque recuerdan que son hechos de hace ocho años que ocurrieron en el Instituto de Derecho Público que dirigía Álvarez Conde que reconocen la universidad era caótico tan pronto como tenga los resultados de esta investigación las de Juan Carlos los hará públicos tomarán confirman las medidas

Voz 0824 16:53 oportunas así llegamos a las dos de la tarde diecisiete minutos sea quemas

hora catorce Madrid

Voz 1 17:00 Camí abrió esa puerta

Voz 24 17:03 en qué estaca hacen infinita que es la vida el ingenio te Dudamel

Voz 25 17:08 tres su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admiro

Voz 1018 17:18 a dos mar entradas a la venta en grande

hora catorce Madrid Cristina

Voz 0824 19:59 posibilidad de que las escuelas infantiles de cero a tres años sean gratuitas ciudadanos dice que es condición indispensable para apoyar los presupuestos del Partido Popular del año que viene pero los populares aseguran que no hay dinero que esa medida costaría trescientos cincuenta millones de euros y obligaría a subir los impuestos y que por ahí no pasan Pedro Rollán es el vicepresidente

Voz 14 20:18 la petición de la formación política ciudadanos que tiene al menos un coste económico de trescientos cincuenta millones de euros el presidente Garrido ayer fue muy certero muy concreto a la hora que decir que de manera encubierta ciudadanos con su propuesta conllevaría la subida de impuestos a los madrileños y no lo vamos a hacer esa desde luego sí que es nuestra línea roja

Voz 0824 20:42 algo fallan los cálculos de unos o de otros el Gobierno regional dice que costaría trescientos cincuenta millones de euros ciudadanos los reduce a treinta y cuatro de momento Ignacio Aguado mantiene esa exigencia como una de las tres líneas rojas para aprobar los presupuestos para apoyar los presupuestos que va a presentar mañana al presidente Ángel Garrido volvemos a la Asamblea Javier Bañuelos hola

Voz 1673 21:02 bueno hola Ignacio Aguado no aclaran si estamos ante

Voz 0861 21:04 nuevo órdago o un farol pero ciudadanos sueño más vuelve a trazar su línea roja el portal de la Granja cree que el Gobierno de Garrido tiene dinero para lo que quiere

Voz 0771 21:14 ya tenemos el ejemplo cómo están colocados en distintas fundaciones públicas cobrando sueldo de todos los madrileños la señora Muñoz UQS el señor Sánchez Martos para eso sí hay dinero pero para cuarenta y cinco mil familias que van a escuelas infantiles públicas no hay dinero

Voz 0861 21:28 la gratuidad de la educación dieciocho años es innegociable dicen una propuesta cogió por cierto Podemos en su programa electoral y así se lo ha recordado hoy Lorena Ruíz Huerta

Voz 1 21:36 a Ciudadanos

Voz 1305 21:38 es sorprendente que si para ellos es algo tan crucial como para llegar a denegar su apoyo

Voz 1 21:44 a los presupuestos por primera vez en la legislatura

Voz 1305 21:47 sorprende que no lo hayan planteado hasta la fecha cuando ya es prácticamente imposible

Voz 1 21:52 claro lo importante no es la gratuidad sino la calidad Madrid

Voz 0861 21:55 me tener dice más plazas de paso el portavoz socialista ha rebajado la euforia de la formación naranja

Voz 0175 22:01 no abramos expectativas de las familias que luego no somos capaces de cumplir anunciamos muy rápidamente que vamos a hacer una cosa gratis luego descubrimos que gratis quiere decir que lo paga alguien Illa continuación descubrimos que esto tiene una complejidad

Voz 0861 22:17 en nada nuevo se preguntan engloban en cualquier caso porque el Gobierno madrileño se opone a una propuesta que el PP sí sacó adelante por ejemplo en La Rioja donde gobierna

Voz 0824 22:25 gracias Javier Manuela Carmena Se está ganando muchas críticas con su decisión de presentarse de nuevo a la alcaldía de Madrid son muchos mayoría los que dentro de sus filas en su entorno la considera una buena candidata pero no aceptan el modelo elegido sin primarias Icon una lista que ella quiere conformar y que se va a llevar por delante Ahora Madrid Sara selva

Voz 21 22:44 piden que Carmena dé marcha atrás y vaya por el camino

Voz 1315 22:47 las primarias la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta va algo más allá

Voz 1305 22:52 tengo la duda de que Manuela Carmena con lo buena candidata insisto que es las a ciertos que ha tenido como alcaldesa no sé si ha llegado a entender muy bien lo que es ahora madrid

Voz 1315 23:03 no lo entiende porqué dice Ruiz Huerta que ahora Madrid fue la composición de diversos actores políticos que se pusieron de acuerdo en una propuesta y que ahora Carmena está acabando con ellos sin decidirlo en un proceso colectivo para Raúl Camargo también de Podemos con su propuesta Manuela Carmena tendrá menos posibilidades de ganar

Voz 30 23:19 creemos que no no no es la fórmula para poder reubicar una candidatura amplia plural y que no posibilidades de obtener la victoria

Voz 31 23:29 creemos que también sonaba Gorriti

Voz 1315 23:31 desde Izquierda Unida Eva García portavoz en el con

Voz 21 23:34 por eso pero desde luego nosotros seguiremos

Voz 1673 23:37 desde Izquierda Unida peleando para que estén todos los elementos está Manuela Carmena hasta las primarias Yeste en la democracia necesaria para que el proyecto triunfe como ha venido hoy

Voz 1315 23:45 inciden con Podemos dicen que quieren formar parte del proyecto pero que si no hay primarias y cauces democráticos tendrán que valorar nada

Voz 0824 23:52 con los más allegados a Carmena descartan que haya primarias primarias que pueden ser no para elegir al cabeza de

Voz 1461 23:57 está que sería la alcaldesa pero sí para decidir qué

Voz 0824 23:59 quienes formarán parte de esa lista lo dijo ayer en la SER el secretario general de Podemos en Madrid lo ha dicho esta mañana uno de los concejales más cercanos a Carmena vamos a escuchar a Jorge García Castaño en Hoy por hoy madre

Voz 32 24:10 el profesor de deliberación de ratificación de decisión y al final habrá que que habrá primarias de una forma u otra decisión que cada vez que habrá que tomarnos de tomar era si alguien quiere quiere presentar una candidatura progresista en el marco de de la opción que está gobernando hasta ahora en el Ayuntamiento y quiere presentarse si eso significa que habrá primarias de haber Mossos mecanismo

Voz 0824 24:31 Noelia Posse no dimite la alcaldesa de Móstoles ignora las peticiones de dimisión que le han llegado en las últimas horas primero fue el Partido Popular después sus socios de gobierno ganar Móstoles que la acusan de haber tenido un comportamiento despótico al permitir la celebración del festival amanecer bailando por cierto que

Voz 1461 24:48 los organizadores de este evento piden ahora al Ayuntamiento

Voz 0824 24:50 otros cincuenta mil euros ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0441 24:54 no va a dimitir la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse ha asegurado que no va a dimitir como le han pedido sus socios de gobierno ganar Móstoles y también la oposición el Partido Popular con motivo del festival aman

Voz 0824 25:04 SER bailando la alcaldesa no va a dimitir porque

Voz 33 25:07 creo que tengo mucho por hacer creo que los mostoleño es todavía tienen que recibir de este Gobierno muchísima ayuda y solidaridad él mismo nosotros trabajamos por todos los ciudadanos de Móstoles sobre todo ahora tenemos un problema encima de la mesa que son nuestros colegios públicos es lo que me lleva desvelando todo el verano en un concierto sí lo decidirán los ciudadanos en dos mil diecinueve si está alcaldesa tiene que seguir como tal honor

Voz 0441 25:28 el alcalde ha asegurado que hay normalidad dentro del equipo de gobierno a pesar de que sus socios e incluso les llegaron ayer a pedir

Voz 21 25:34 el que dimitiera por el daño irreparable que estaba ocasionando los

Voz 0441 25:36 vecinos asegurando también que su comportamiento era despótico irracional y que es un obstáculo infranqueable para el presente del Gobierno progresista en Móstoles y un peligro para el futuro del mismo la regidora ha pedido disculpas a los vecinos aunque siguen manteniendo que la mejor ubicación para este festival es el Parque del Soto

Voz 0824 25:53 Comisiones Obreras comienza el curso con una declaración de intenciones para la que no tiene todavía medidas dice el sindicato que uno de sus objetivos este año es conseguir que nadie en la comunidad gane menos de mil euros al mes Enrique García

Voz 0027 26:04 crecimiento económico y aumento de la desigualdad esa es la fotografía que define la realidad madrileña según el sindicato por eso fijan dos prioridades para este curso acabar con sueldos inferiores a los mil euros y exigir que el Gobierno autonómico implica impulsa un plan regional de Industria Jaime Cedrún es el Secretario General

Voz 1018 26:21 señor Garrido anuncia un plan

Voz 34 26:23 regional de Industria lo anunció la señora Cifuentes pero ya llevamos tres años de legislatura no hemos visto nada de nada por lo tanto nosotros creemos que antes de que termine esta legislatura tiene que estar

Voz 0027 26:36 sobre la gratuidad de los libros de texto dicen tener la receta para extenderlo a toda la región

Voz 34 26:42 en esta comunidad hay trescientos setenta y seis ultra ricos con una fortuna de más de treinta millones de euros

Voz 1 26:50 a estas personas se les perdona

Voz 34 26:52 doscientos sesenta y seis millones de euros todos los años justamente lo que cuesta extender la gratuidad de la Educación Infantil cero tres años

Voz 0824 27:04 y hoy ha presentado la programación para esta temporada de la sala Mirador con un plato fuerte que nos cuenta Marta García

Voz 1513 27:11 no es un viaje arqueológico al universo de Lorca una noche sin luna escrito y protagonizado por Juan Diego Botto con Sergio Peris Mencheta en la dirección es un viaje en primera persona basado en conferencias entrevistas y textos del poeta Nur Levi subdirectora el teatro

Voz 35 27:27 nos vamos acercando temas como el papel de la mujer bajó su mirada siempre poética hay reivindicativa la necesidad de la libertad artística y de expresión la lucha por la libertad identidad sexual o la importancia de la memoria y las raíces la mirada

Voz 1513 27:40 por propone un teatro como Parlamento y además de obras como luciérnagas tango frontera de Carolina Román o los amos del mundo de Almudena Ramírez Pantani ella Premio Calderón de la Barca la sala estrena la guerra que no se debió perder un ciclo de documentales sobre memoria histórica a cargo de la Fundación Andreu Nin que acogerá el estreno absoluto de la película la causa contra Franco de Lucía Palacios diez Matt Pearce

hora catorce los temor

Voz 38 29:29 fíjate yo creo que con la plantilla que tenemos pues podemos hacer un gran año porque creo que nos hemos reforzado muy bien y creo que vamos a estar luchando por por estar entre los diez pues la arriba

Voz 39 29:39 ya te digo para mí es un es un orgullo no formar parte otra de de este club que aparte de la de la etapa tan bonito no la etapa tan bonita que tuve

Voz 1 29:47 hace hace varios nos vamos veinticinco

Voz 0824 29:50 dos grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 2 30:02 no

Voz 3 30:08 que a mí me extraña que esto no se justifica Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 dos y media de la tarde una y media en Canarias el Gobierno y el PSOE cierran filas con la ministra Carmen Montón José Luis Ábalos que ex ministro de Fomento y secretario de Organización acaba de decir que tanto el partido como el gabinete que preside Pedro Sánchez confían en sus explicaciones sobre Master

Voz 3 30:35 tanto la dirección el Partido Socialista

Voz 7 30:37 como el propio Gobierno pues en esto está manteniendo su apoyo a la ministra porque cree en las explicaciones que está dando y cree que aunque eh según máster más esto es lo único que tienen en común con los casos antecedentes que hablamos de Masters creo que cada situación pues es distinta

Voz 1018 30:56 esto tan contundente que acabamos de escuchar no coincide exactamente Bolocco otros dirigentes socialistas apuntan en privado fuera de micrófono como enseguida las va a contar Inma Carretero la ministra estuvo primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy personalmente está muy afectada por esta polémica y cree que sería injusto que tuviera que dimitir

Voz 1 31:13 yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir es injusto horas catorce

Voz 1018 31:27 once de septiembre Diada catalana capitalizado en la calle por los independentistas el presidente acaba de realizó unas declaraciones a los corresponsales extranjeros a las que acepta con toda claridad que no tiene ninguna posibilidad de abrir las cárceles en el supuesto de una condena por parte del Tribunal Supremo Pablo Tallón

Voz 1673 31:43 si después muchas respuestas ambiguas tanto el presidente Torra como el conseller Maragall afirman esta vez sí de forma clara que no van a liberar a los presos aunque sean condenados yo no tengo claro

Voz 36 31:54 sólo nos hemos expresado nuestro compromiso de respeto hacia nuestros propios instituciones doce nuestra propia dignidad que incluye la renuncia arrieros exclusiones

Voz 1673 32:08 declaraciones en un acto exclusivo para los medios sexto

Voz 1018 32:11 en Gerona el ministro de Exteriores Josep Borrell dice en unas declaraciones a la BBC que él personalmente preferiría que los dirigentes independentistas encarcelados estuvieran en la calle pero evidentemente la justicia es la que decide en un Estado democrático como el nuestro hay

Voz 0116 32:26 finalmente preferiría que esta gente estuviera en libertad de manera condicional pero en España hay separación de poderes el Poder Judicial es independiente y es un juez quién ha decidido esto el Gobierno no tiene nada que ver con esto

Voz 1018 32:39 once de septiembre de diecisiete años ya de los atentados yihadistas en Estados Unidos que dejaron casi tres mil muertos Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes Juan astrágalo Gaspar de San Antonio con las movilizaciones de Navantia si los trabajados

Voz 1762 32:51 desde el astillero de Cádiz han vuelto a cortar la Nacional IV

Voz 1673 32:57 exigen pruebas claras de Keane

Voz 1762 32:59 no se van a suspender los contratos de cinco corbetas para su venta posterior Arabia Saudi la ministra de Economía llama a la calma Nadia Calviño

Voz 1673 33:05 por supuesto la prioridad para este Gobierno será proteger los empleos que son prioritarios en todo el territorio nacional pero aún más en zonas en las que el desempleo es tan alto como ocurre en la Bahía de Cádiz sin rectificación la ministra de Justicia defienden el Congreso que el Gobierno tendió de inmediato la petición del Poder Judicial de defender al juez Llarena por la demanda presentada contra él en Bélgica hay considera que el Gobierno no dijo al respecto primero una cosa y luego la contraria Dolores Delgado

Voz 40 33:29 no hay una contradicción puede haber alguna forma en la expresión de

Voz 0824 33:34 anota

Voz 40 33:35 eh que faltaba o que sobraba quizá

Voz 1762 33:38 los padres son determinan su nivel educativo influye en la formación de los hijos según el último informe de la OCDE más de la mitad estudiantes cuyos padres no tiene en el bachillerato tampoco consiguen ese título además aunque las mujeres son mayoría en la educación superior siguen ganando menos que los hombre contra la

Voz 1673 33:53 extradición la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que no se envía Hervé Falciani a Suiza que lo reclama por la filtración de miles de datos de defraudadores Falciani se defiende

Voz 1 34:01 sí

Voz 36 34:02 lo que estoy empezó aquí permitió investigación veintiocho países que han podido judicial

Voz 1762 34:09 Arguedas a España su Jensen Nacional y la Fiscalía once golpeó miles de soldados Rusia ha iniciado las mayores maniobras militares de los últimos treinta y siete años en las que participa un tercio del ejército del país así como militares de cine de Mongolia se llevan a cabo en el este cerca de la península de Corea

Voz 1673 34:24 solicitud oficial el Girona el Barça y la Liga han pedido a la Federación Española de Fútbol la autorización para jugar ese derbi catalán en Miami hoy además la selección juega su segundo partido en la Liga de Naciones en Elche contra Croacia

Voz 3 34:35 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 4 34:39 José Antonio el telegrama es para Carmen Montón señora ministra de Sanidad la confirmación por parte de la Universidad Rey Juan Carlos de que sean constatado cambios en las notas del Master en estudios interdisciplinares de género introducidos en noviembre de dos mil once hace muy difícil diferenciar su caso de los de Cristina Cifuentes y Pablo Casado el Gobierno y el Partido Socialista tendrán que aplicarle a su señoría la misma severidad que quieran exigir a los afectados de otras formaciones las patadas o las indulgencias que reciba serán las mismas que quieran dedicar al líder del PP Pablo Casado enseguida veremos

hora catorce José Antonio

Voz 1018 38:31 la ministra de Sanidad Carmen Montón comparecerán en el Congreso petición propia para explicar las posibles irregularidades en su máster por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid una polémica que la colocado contra las cuerdas aunque se sigue sintiendo arropada por el Gobierno particular por el presidente según ha dicho esta mañana aquí en la Cadena Ser a primera hora estuvo en este mismo estudio en Hoy por hoy María dormido qué tal buenas tardes

Voz 21 38:51 buenas tardes José Antonio hasta en tres ocasiones

Voz 1018 38:54 Pepa Si tenía pensado dimitir y otras tantas veces evitó vamos a decirlo claramente evitó dar una respuesta concreta

Voz 21 39:01 y es que se notaba que la ministra montón sentía la presión parecía consciente en esa conversación con Pepa Bueno vía aquí en Hoy por hoy de que tanto en el PSOE como en el Gobierno hay muchas voces que creen que debe irse yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir es injusto va a dimitir ya les digo que me lo considero injusto considero que dimitir por algo que no he hecho no es una decisión correcta la ministra Montón ha señalado que habla continuamente con Pedro Sánchez y con Carmen Calvo y añade que el presidente de la quiere ver fuerte dando explicaciones sobre el caso hoy vuelve a negar que hubiese favoritismo con ella por ser política no he pedido un trato de favor cuando pides un trato a favor no dices estoy horrorizada cómo puede subsanar esto de dice de esta manera porque también está previsto a distancia a la ministra tras se le ha visto hoy en lo personal más afectada que ayer pero dice que está dispuesta a seguir dando la cara a seguir dando explicaciones porque insiste en que tiene la conciencia muy tranquila ya que no ha hecho nada

Voz 1 40:09 ah no deriva

Voz 1018 40:12 la universidad en las responsabilidades en esa manipulación de las notas

Voz 21 40:15 sí reitera que tiene certificado del curso aprobado con las doce asignaturas que tiene el TCM trabajo fin de máster que desconoce los cambios a posteriores de las notas en la plataforma Digital de la Universidad que han pasado de no presentado aprobado yo tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas sea ahora ha habido una modificación seudo cualquier cosa que escapa de la tú lo viento no es me responsabilidad dice que ella es la más interesada en poder aclarar esta presunta irregularidad pero es incapaz no lo sabe

Voz 0441 40:50 yo no tengo respuesta porque salvo que

Voz 21 40:52 está fuera de mi ámbito de responsabilidad porque es algo en lo que yo no soy consciente le aseguro que sea a mi se me advierte por arte de cualquier persona de la Universidad debe subsanar se subsana por tanto yo entrego el trabajo fin de máster con toda la tranquilidad de que estoy siguiendo el proceso normal ordinario pues José Antonio lo que dice el actual reglamento de la Rey Juan Carlos sobre la entrega del TCM pues es que para entregarlo el alumnado tiene que solicitar por escrito la matrícula aportando el acta de notas con las asignaturas aprobadas con el curso aprobado indicó el más tarde probado después recibe el certificado con el visto bueno de la universidad

Voz 1018 41:33 vamos a ver de todo esto ahora mismo con la secretaría técnica de Asuntos Académicos de la CRUE la Conferencia de Rectores fuerte vamos a recordar que el diario punto Es apunta hoy que montón no aprobó todo el máster en junio de dos mil once ya que según consta en su ficha como alumna aparece con un no presentado al menos en una asignatura veinticinco de noviembre de ese año dice este pero este medio alguien entró en el sistema informático cambio ese no presentado por un aprobado pese a que las actas del curso ya estaban cerradas pero esquemas la Universidad confirma que esa circunstancia afecta no a una sino a varias asignaturas Laura Gutiérrez

Voz 0861 42:06 la inspección de Juan Carlos que se puso en marcha para investigar las posibles irregularidades detectadas en el máster de la ministra podido certificar hasta el momento que se han producido cambios de notas en su expediente en la universidad está revisando ahora mismo ese expediente asignatura por asignatura para enmarcar en qué contexto se han producido esas alterna daciones en varias de las calificaciones de la ministra montón son varias asignaturas en las que ese cambio la nota aunque la Rey Juan Carlos no puede confirmar de momento si hay indicios de alguna ilegalidad en esas modificaciones la inspección quiere determinar antes porque ese ordeno la modificación quién y cómo la universidad asegura que hasta que no haya unos resultados finales no tomaran medidas aunque prometen que se van a depurar todas las responsabilidades la labor inspectora no sólo se está centrando en el expediente de la ministra también se están analizando los del resto de alumnas

Voz 1018 42:56 cursaron ese máster Amelia Díaz es la secretaria técnica de Asuntos Académicos de la CRUE la Conferencia de Rectores buenas tardes buenas tardes entiende que ha podido pasar aquí

Voz 46 43:06 bueno a lo que han podido pasar evidentemente no lo podemos saber es lo que sí sabemos es que cuando se produce algún cambio en alguna nota que efectivamente se puede producir es porque bueno ha alguna error pero que cuando se realizan algún cambio de este tipo se realiza desde luego en las secretarías de los centros que correspondan delante de los funcionarios se llevando la documentación adecuada si hay una horror con todas las garantías legales como no puede ser de otra manera se procede a corregir el error que haya existido cada universidad definen los protocolos específicos de las garantías

Voz 1018 43:41 que quién puede entrar en el sistema informático de la Universidad

Voz 46 43:44 para cambiar una nota varias motos como

Voz 1018 43:47 dice que si bien cada universidad tiene sus propios pronto

Voz 46 43:49 por los propios en cualquier lugar donde pueda hacer cualquiera en ningún caso solamente lo podría hacer en su caso el profesor de la asignatura hay mostrando cuáles han sido los cambios que se realizan y porque siempre se hacen en las secretarías de los centros que corresponda como digo llevando la documentación adecuada es siempre con todos los procedimientos legales establecidos no se puede hacer de cualquier forma

Voz 1018 44:15 claro decía usted que sería para subsanar un error que ya caso tiene que sería el alumno el que previamente habría pedido que le cambian la no

Voz 46 44:21 no los errores no los cambios de nota no se hace una petición del alumno

Voz 1018 44:25 bisagra y que luego efectivamente errores podían

Voz 46 44:28 a ver de hecho se hacen revisiones de exámenes puede haber errores materiales etcétera pero que en ningún caso a petición del alumno

Voz 1673 44:36 la forma aleatoria ni muchísimo tienen otra cosa

Voz 1018 44:39 no se puede presentar un trabajo que de fin de máster sin tener aprobadas todas las asignaturas

Voz 46 44:44 sí al detener un número de créditos determinados aprobados para presentarle para presentarlo efectivamente no no se puede presenta el trabajo de fin de máster o o de grados sin tenerlas haciendo todos

Voz 1018 44:54 para nosotros este caso el alumno debería saber que no tiene todas las asignaturas aprobadas y por tanto no sería factible que ese trabajo se anotase como tal

Voz 46 45:04 la realizar la matricula ya no la presentación sino la propia matrícula de trabajo de fin de grado y tener las asignaturas aprobadas

Voz 1018 45:14 eso en cualquier circunstancia se pues el agradezco mucho su compañía no quiero comprometer más repito estamos hablando con la secretaria técnica de Asuntos Académicos de la Cruz y por tanto su opinión es una opinión técnica se refiere a la casuística general de la vida académica la universitaria pero ha sido bastante clara en sus reflexiones pues muchísimas gracias a vosotros gracias

Voz 46 45:33 estamos otra muy político