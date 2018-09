Hora 14 (12/09/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad a la guerra de títulos llega al Congreso el PSOE pide la renuncia del líder del PP Pablo Casado que está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa o no por sus estudios de posgrado en la misma universidad la Rey Juan Carlos pero casado se pone de perfil

Voz 5 00:39 medidas llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto en mi caso yo sí hice todo lo que daría lugar de toda la documentación además hasta sesenta compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación que todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas

Voz 1018 00:59 su situación política pieza ser delicada también en su propio partido donde fuera de micrófono algunos dirigentes se cuestionan su continuidad María Jesús Güemes

Voz 1434 01:06 si los cargos del PP están muy preocupados por si el Supremo

Voz 1410 01:09 puta casado por el máster piensan que eso les pues hacer mucho daño porque aunque termine en nada la credibilidad de su líder ya estaría en entredicho consideran además que sería un mazazo para sus expectativas electorales dan por hecho que beneficiaría ciudadanos total que en Génova cruzan los dedos para que se archive el tema y mientras defienden que su presidente no dimitirá y que no señala los trabajos tratan de resituar el foco de atención sobre la tesis de Pedro Sánchez

Voz 1018 01:31 en la SER ha tenido acceso a las grabaciones en sede judicial de compañeros de ese máster en Derecho Público local que cursó Pablo Casado pero no le dieron el pelo y así se lo contaron a la magistrada Carmen Rodríguez Medel

Voz 6 01:43 pues no está contando casado clase que entonces como el contexto señorías no recuerdo en absoluto al señor Pablo Casado haber asistido ni haberle visto por allí entre las personas que yo recuerdo de clase Eden Lake beca una vez incluso hemos

Voz 7 01:57 ambos después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo no recuerdo a Pablo

Voz 8 02:04 ha estado de ninguna manera Alon Pablo Casado los recuerdos se lo recuerdo que hay un correo que aparece y ahora ya por todos los giros saliendo a era Pablo Casado no quiere verla no no conste en clase recuerdo yo recuerdo las seis personas que

Voz 1018 02:16 la portavoz socialista Adriana Lastra albergue casado de de marcharse si nos aclara este asunto su homóloga en el PP Dolors Montserrat se fija en otra cosa en el doctorado de Pedro Sánchez

Voz 9 02:25 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión si él no fuera diputado a día de hoy estaría imputado por la justicia por su Masters uno más

Voz 10 02:35 los problemas les tiene el Partido Socialistas

Voz 11 02:37 es quien tiene que dar explicaciones es el Partido Socialista Pedro Sánchez pedimos la tesis a través de informe importan todo estamos a la espera veremos si realmente es pública o no la tesis de Pedro Sánchez

Voz 1018 02:50 Albert Rivera líder de C's pidió desde la tribuna de la Cámara a Pedro Sánchez que haga pública esa tesis doctoral sobre diplomacia económica en la universidad privada Camilo José Cela de Madrid

Voz 1722 02:58 señor presidente hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral yo Le pido que para disipar cualquier duda ajuste pública su tesis en relación con mi tesis doctoral como el título de doctor de Economía lo que le tengo que decir es que de la tesis esta publicada conforme a la legislación está colgada el ente se lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se prepara las preguntas bruto

Voz 1018 03:32 tenemos también la última hora desde Estrasburgo el Parlamento Europeo pide sancionar a Hungría por riesgo de violación del Estado de Derecho por sus políticas migratorias en medio de la división del Partido Popular Europeo Griselda Pastor

Voz 12 03:43 no cuatrocientos cuarenta y ocho votos a favor ciento noventa y siete en contra y cuarenta y ocho abstenciones entre éstas las de los populares españoles que contra la posición de su jefe de grupo no quieren dicen en temas de derechos fundamentales abrir un precedente de condena escuchamos al popular González Pons

Voz 1934 04:02 no queremos responder

Voz 13 04:04 pero tampoco queremos convertir el Parlamento de BP en un tribunal de justicia este jueves

Voz 0530 04:10 aquel me preguntáis tras veinticuatro horas

Voz 1018 04:15 llevan información que acaba de conocer la Ser España presentará candidatura para organizar el Mundial de fútbol de dos mil treinta Pacojó

Voz 1258 04:22 es decir todo el comunicado por la Federación española al presidente de FIFA Gianni Infantino en la reunión que ha tenido lugar en Moncloa esta mañana con el presidente del Gobierno la única duda está en saber si la organización sería conjunta con Marruecos y Portugal que también han manifestado su interés recordamos que los mundiales de dos mil veinte y dos mil veintiséis están adjudicados a Qatar ya Estados Canadá y México y que por lo tanto el de dos mil treinta es la primera fecha que queda libre sin

Voz 1276 04:42 adjudicar además la luz vuelve a estar hoy en su precio más caro del último año el megavatio por hora se paga setenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos arrastrado por el coste de contaminar la poca energía eólica

Voz 0325 04:52 Antonio Aramendi se perfila como nuevo presidente de la patronal el presidente de Cepyme y número dos del actual jefe de la CEOE Juan Rosell ha presentado su candidatura para las elecciones de noviembre en las que en principio no tendrá rival

Voz 1276 05:02 el Papa Francisco convocará en febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar de abusos sexuales el último caso el de la iglesia católica alemana que hoy ha documentado tres mil seiscientos casos de abusos sexuales cometidos por sus religiosos entre mil novecientos cuarenta y seis y dos mil catorce

Voz 0325 05:17 el Parlamento Europeo ha aprobado una reforma de la regulación sobre los derechos de autor que obliga a las plataformas on line a vigilar el contenido que suben los usuarios a la red de tal manera que los autores tenga mayor control sobre sus obras

Voz 1434 05:37 además en sus declaraciones son claros los alumnos VIP consiguieron el Masters sin apenas hacer nada los alumnos corrientes fueron a clase tomaron apuntes e hicieron los trabajos correspondientes lo acaban de luchar la Cadena SER ha tenido acceso a las grabaciones de las declaraciones ante la juez de los compañeros de master de Pablo Casado los VIP como María Dolores Cancio imputada en el caso no hicieron nada

Voz 6 06:00 me matriculé único como Álvarez esconde pero realmente

Voz 14 06:05 usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que aclarar sereno este no hizo un buen trabajo nada

Voz 1434 06:14 los normales como Gonzalo testigo en la causa hicieron todo

Voz 15 06:18 yo fui a todas las clases un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase pues te estaba trabajando ese momento yo estaba trabajando en mente un problema de completar digamos

Voz 6 06:28 supuso un esfuerzo fruta

Voz 1434 06:30 tanto unos como otros consiguieron el título en seguida les mostramos más antes escuchen la rectificación de la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 10 06:40 por supuesto por tanto cadáver primarias más que Privalia suyo diría al cadáver casi participa no se ha ocurrido introducir este este nombre nuevo no

Voz 1434 06:50 ahora la alcaldesa que habrá primarias para elegir la lista que a ella le gustaría liderar para las próximas elecciones municipales ya sabemos cuáles son las tres líneas rojas de Ciudadanos para apoyar los presupuestos G regionales del Partido Popular gratuidad de las escuelas infantiles cero a tres años bonificaciones para autónomos que contraten a su primer trabajador y ampliación de las plazas en las residencias de mayores dicen que sino se levantan de la mesa de negociación amenazas que no se toman serie el portavoz popular Enrique

Voz 16 07:20 pero te hace dos años dijeron que no había presupuesto si el Wi Fi no llegaba a todo el metro agraciada mente no puede llegar al metro todo el metro el wifi yo creo que hay otros problemas para los madrileño mucho más importantes que hubo presupuesto

Voz 1434 07:33 sí todavía hay más cosas las apuntamos con Saras el ve Javier Bañuelos

Voz 0861 07:36 los Gobierno central se va a personar como acusación particular contra la Comunidad de Madrid en el caso de la venta de viviendas sus fieles al antiguo UDIMA a un fondo de inversión Ángel Garrido acusa a Pedro Sánchez de lanzar una cortina de humo para tapar la dimisión de dos ministros en menos de cien días

Voz 1315 07:50 la justicia ha retomado hoy las declaraciones a las trabajadoras imputadas por supuestos malos tratos a un niño de ocho años con autismo en un colegio público de educación especial de Getafe la auxiliar que declarada hoy se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular

Voz 0861 08:02 las estaciones de Cercanías de la línea C5 Méndez Álvaro doce de Octubre Puente Alcocer Izar fue quemada Leganés permanecerán sin escaleras mecánicas durante seis meses en ese tiempo serán sustituidas por unas nuevas tras varias averías

Voz 1315 08:15 el Centro Cultural Conde Duque un espacio que nació como cuartel en el siglo XVII iniciado una nueva etapa con la intención de convertirse en un centro de creación abierto y participativo se han programado un centenar actividades es abrirán espacios hasta ahora desconocidos como su torreón y sus voces

Voz 6 08:29 deporte es el presidente de la Federación Española

Voz 0861 08:31 a Luis Rubiales ha comunicado al presidente de la FIFA la intención de nuestro país de ser candidata al Mundial dos mil treinta una cita en la que Madrid tendría un papel fundamental

Voz 1434 08:41 vamos con el tráfico de GT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 08:44 muy buenas tardes pues a esta hora afortunadamente aunque hay tráfico en aumento no van a encontrarse ningún tipo de retención de la red viaria principal día en la Secundaria esas así Copa siempre existe un día más no baje la guardia siga siendo muy prudentes al volante

Voz 1434 08:57 el veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y con la

Voz 10 09:05 producción de Teresa Rubio

Voz 17 09:09 Matilde de acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 0544 09:18 Vico sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 1 09:30 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 09:33 dos de la tarde nueve minutos la Cadena SER les ofrece a esta hora las grabaciones de las declaraciones ante la juez del caso Máster de las tres compañeras de Pablo Casado que están imputadas del resto de alumnos que realizaron los mismos estudios él mismo año pero que declararon como testigos

Voz 1258 09:50 las diferencia

Voz 1434 09:51 les en el trato que los profesores dieron a unos y a otros es evidente van a escuchar como las alumnas VIP sacaron el título sin hacer prácticamente nada y como lo obtuvo en los alumnos de pie que tuvieron que ir a clase hacer los trabajos y tomar apuntes alumnos que según su declaración judicial nunca vieron en el pupitre al ahora presidente del Partido Popular

Voz 1934 10:11 recuerda estaban Pablo Casado clase

Voz 6 10:14 que no entonces como contexto los eso señorías no recuerda absoluto al señor Pablo Casado haber asistido ni haberle visto por allí de las personas que yo recuerdo de clase de la crítica una vez intentemos que iba

Voz 7 10:26 vamos a a después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo lo recuerdo a Pablo Casado de ninguna no

Voz 8 10:34 mira a don Pablo Casado se lo recuerdo porque hay un correo que aparece y ahora ya por todos los giros saliendo porque dicho era Pablo Casado no quiere verla no no os teclas recuerdo yo recuerdo las seis personas que mucho

Voz 1434 10:45 Laura Gutierrez buenas tardes buenas tardes Pablo Casado no fue a clase

Voz 0325 10:48 el conocimiento se él mismo como tampoco fueron las otras alumnas de promoción

Voz 1434 10:52 consideradas VIP son tres dos de ellas lo admiten abiertamente abiertamente ante la juez la tercera dice que fue pero nadie recuerda haberla visto la asistencia a clase que en teoría en ese máster era obligatoria es Laura una de las grandes diferencias en el trato a los estudiantes que queda empate

Voz 18 11:10 antes en esas declaraciones a las que hemos tenido acceso a si los alumnos no fueron a clase nadie los vio allí no estaba en el grupo que se basaba los apuntes o que quedaba para tomar unas cañas víspera María Dolores Cancio entonces becaria de Álvarez Conde

Voz 1934 11:22 el curso usted el el Masters que nos ocupa

Voz 6 11:25 sí me matriculé porque casi me dijo Álvarez Conthe pero esta Enrique Race cuando empezábamos se vaya atrás

Voz 14 11:37 a usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que aclarar sereno dicen no hizo un buen trabajo nada

Voz 18 11:45 verá a más Taberner también imputada y entonces alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps

Voz 1934 11:50 el de manera que su domicilio estaban Valencia de alguna manera no tenía usted disponibilidad para poder acudir a clase me imagino no

Voz 6 11:59 pero el curso era presencial bueno

Voz 19 12:01 cuando cuando llamo para ser mis averiguaciones Adela

Voz 6 12:05 la pregunta es si cabe la posibilidad de hacerlo

Voz 18 12:08 el Conde les permitió hacer el máster a distancia entregando apenas unos trabajos mientras que Gonzalo Juan Ramón Ángel Daniel cayó en clase

Voz 15 12:16 yo fui a todas las clases vuelvo un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase usted estaba trabajando en ese momento estaba trabajando un problema de comparar

Voz 6 12:24 fosa supuso un esfuerzo

Voz 1934 12:27 llega era obligatorio asistir a clase pero si algún día no podíamos yo creo que falte en el master en el año falte creo dos días de esto

Voz 18 12:36 hombre a mayo de lunes a jueves todas las tardes tomaban apuntes hacían practicas en clase y la gran mayoría trabajaba por la mañana los alumnos de a pie cursaron veintidós asignaturas de todas entregaron trabajos que guardan pero los VIP no los tienen despachaban con Conde todo a mano

Voz 1934 12:50 eh pues si yo subía al al despacho el profesor Álvarez Conde despachaba con él e más resolvía dudas corregimos esos centrado mágico usted como los mandaba por correo ordinario por correo ordinario y en algún caso se lo entregué en mano al profesor hablar esconden olvide esto era lo habitual que viviendo usted en Valencia lo trajeran mano

Voz 18 13:10 ni María Mateo Feito oreja de la asesora de Cifuentes ni Alida Mas ni Dolores Cancio conservan esos trabajos Jaime

Voz 1434 13:16 las diferencias por ejemplo en el reconocimiento de créditos que permita a los alumnos no hacer todas las asignaturas del master una posibilidad que solo se ofreció a Pablo Casado y a sus compañeras imputadas o más diferencias por ejemplo en la defensa del trabajo final de Master Enrique Álvarez Conde Laura sólo citó por email para hacer esa defensa el trabajo a los alumnos digamos

Voz 0011 13:37 no quisiera son escogidos fueron citados por Conde

Voz 18 13:39 el veintinueve de junio de dos mil nueve les avisó por email uno a uno para que estuvieron ese día a las cinco y media en la Facultad de Ciencias Jurídicas pero una vez allí les dijeron que no hacía falta una defensa los VIP no defendieron nada ni fueron convocados estos son dos alumnos normales y la alumna VIP Alida Mas

Voz 6 13:56 bueno es que muchos de los que Mariana Juan Ramón Elvira que eran los habituales que estábamos en clase todos coincidimos el día veintinueve de junio a las cinco de la tarde insistimos luego se nos dijo es que el tribunal no se eximía de la obligación de Le dije a usted si tiene que haberlo ante el tribunal no en ningún momento le informan de que es necesario este requisito como nunca lo excusas

Voz 18 14:22 en sólo cuatro asignaturas porque sólo ellos Álvarez Koné les ofreció el reconocimiento de créditos de sus licenciaturas Éste es la hija de Feito la asesora de Cifuentes hilos no VIP Elvira González Miguel Ángel

Voz 1934 14:33 eh me habían informado de que tenía derecho al reconocimiento de créditos por la había informado pues yo creo que fue el profesor e Álvarez Conde se planteo reconocer créditos o que le harán una asignatura recibido información al respecto no

Voz 6 14:49 no vamos yo no no recuerdo que no informase de que suena no va muy bien que todas las asignaturas nos recuerda este que les informaran sobre esto porque no

Voz 18 14:59 todas estas desgravaciones que les ofrece la SER de las que hemos tenido acceso están en el sumario del caso que investiga el máster de Pablo gas gracias Laura

Voz 1434 15:07 sí fuentes ya dimitió por el caso Máster anoche mismo lo hizo la ministra montón sólo resiste Pablo Casado que insiste en que su caso no tiene nada que ver ni con una ni con otra él hizo entorno empezando por el presidente Ángel Garrido

Voz 0177 15:20 creo que es la dimisión de la ministra era obligada absolutamente distintos se nunca hablamos de un máster e finalista en otro caso era otra cuestión distinta ni siquiera Pablo Casado ha pedido en la expedición de ese título y además sobre todo en este caso creo que hablamos de falsedad documental que creo que eso que está poniendo encima de la mesa desde el primer momento por lo tanto creo que no había otra salida para para la administre como

Voz 1434 15:42 en el Partido Popular de Madrid insisten en que son casos diferentes que han montón no le quedaba más remedio que dimitir y que si Cifuentes se marchó fue por el vídeo del robo no por el máster dicen incluso que aunque el Supremo decidiera imputar a Casado no tendría por qué dimitir Javier

Voz 0861 15:57 Carlos Cifuentes tardó en dar la cara mintió ir robó básicamente a la diferencia Nos dicen en el Partido Popular entre la expresidenta y el líder nacional del PP no hay comparación alguna el cierre de filas en torno a Casado es total todos los diputados y altos cargos del PP de Madrid con los que hemos hablado confían es un presidente al cien por cien casado dicen no ha mentido enseñó toda la documentación a los periodistas y es una persona honesta lo cierto es que Pablo Casado no quiso entregar a la prensa una copia de sus trabajos y en el PP de Madrid lo justifican no cree que tenga que hacerlo no es por opacidad sino por no entorpecer la justicia esa es la lectura que hacer algunos populares creen que si casado publicase sus trabajos podría con dice dar la inminente decisión del Tribunal Supremo la mayoría de los diputados del PP coinciden en que si Casado es finalmente imputado no tendría por qué dimitir primero porque no estaríamos ante un caso de corrupción y segundo porque una imputación no es una condena estas fuentes populares creen que se ha puesto demasiado alto el listón de las dimisiones poniendo incluso en peligro el Estado de Derecho

Voz 1434 16:57 desde Podemos su diputado en la Asamblea Eduardo Fernández Robinho cree en cambio que hay muchas similitudes entre todos estos casos y emplaza Casado que una vez en seña ese trabajo fin de máster

Voz 20 17:08 el señor Pablo Casado después de donde se ha fijado el baremo con el caso de Cristina Cifuentes y donde se ha fijado el baremo con el caso de la de la señora montón está tardando en dar explicaciones cuando además ya hay una jueza que está pidiendo directamente su imputación Nos gustaría que el señor Pablo Casado enseñara su trabajo para comprobar que no ha plagiado partes de ese trabajo como como sí hizo con el libro que

Voz 1018 17:29 publicó Congreso dos de la tarde

Voz 1434 17:31 diecisiete minutos que más

Voz 1434 20:47 Manuela Carmena cede ante la presión de los críticos sí asegura ahora que habrá primarias para elegir la lista con la que pretende presentarse a las elecciones municipales del año que viene primarias a las que también ella se va a someter la alcaldesa ha salido así al paso de los que le acusaban de optar por el dedazo Javier Jiménez Bas

Voz 1410 21:04 rectifica o utilizando sus propios para

Voz 0011 21:06 obras aclara lo dicho el pasado lunes de esta manera la pregunta de Radio Madrid decir renunciaba a las primarias o se sometería ellas Carmena respondía así que por supuesto quedar

Voz 1410 21:16 SER primarias más que privadas ya cadáver casi participa áreas porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos jamás se no se va ocurrido pensar que no iba a haber

Voz 12 21:28 un proceso de selección de estas características

Voz 1410 21:31 que llamamos primarias pero que ya digo que va a ser más que primarias

Voz 0011 21:34 sobre la plataforma sobre la que ser articulará su candidatura a Manuela Carmena ha reiterado que en todo caso no será ella la que la cree sino que debe de surgir de la ciudadanía Jones

Voz 1410 21:43 yo dirijo ese proceso ese proceso se que se está haciendo en Madrid porque sé que Madrid quiere ir a consolidar el el progreso de este Ayuntamiento de luego hay sectores muy importantes que quieren continuar pero son ellos no lo voy a hacer yo

Voz 0011 21:57 eso sí no ha aclarado si tal y como cuenta la prensa será su mano derecha Marta Higueras quién esté al cargo de las negociaciones de esta plataforma

Voz 1434 22:04 en la Asamblea Ciudadanos ha presentado hoy las que son sus tres líneas rojas para apoyar las cuentas los presupuestos regionales que está preparando el partido popular para el año que viene lo apuntábamos al principio son gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años la única que se conocía hasta hoy bonifica no es para autónomos que contraten a su primer trabajador y ampliación de las plazas en las residencias de mayores vamos a la Asamblea

Voz 1258 22:27 de que García buenas tardes buenas tardes condicionan la negociación y el posterior apoyo a los Presupuestos solo si el Gobierno acepta estas tres condiciones que han calificado como irrenunciables y que han trasladado ya al Ejecutivo además de la gratuidad de las escuelas infantiles han exigido una tarifa cero durante un año para los autónomos que contraten a su primer trabajador siempre que este contrato sea indefinido y la tercera condición pasa por crear dos mil plazas en las residencias de mayores de la Comunidad para disminuir las listas de espera y Garrido no acepta Ciudadanos se levantará de la mesa bloqueará cualquier negociación Ignacio Aguado

Voz 0771 23:02 es un tres prioridades de Ciudadanos lo han sido a lo largo de toda la legislatura yo soy pero espero que el Gobierno lo entienda como tal son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta pues tenía que buscar otro partido otro aliado otro socio para sacar los presupuestos adelante

Voz 12 23:16 tres condiciones son irrenunciables

Voz 6 23:18 lo son hoy lo serán hasta el último día de la negociación

Voz 18 23:21 yo pero claro y que podemos hablar también de otras cosas que interesan

Voz 1258 23:25 cuál sería el impacto económico de esas tres medidas o cómo se pagarían recordemos que el Gobierno ha sugerido estos días que precisamente su línea roja sería una subida de impuestos pues bien ciudadanos sólo ha puesto cifras de nuevo a la gratuidad de las escuelas infantiles treinta y cuatro millones insisten frente a los trescientos cincuenta que sostiene el Ejecutivo y al resto de medir las Cristina no han puesto número pero aseguran que serían asumibles para las próximas cuentas de la comunidad

Voz 1434 23:51 gracias Enrique el Partido Popular lo escuchaban al principio no se toma muy enserio estas amenazas de de Ciudadanos porque ya en otras ocasiones Aguado ha echado algún órdago que al final ha terminado perdiendo el Gobierno central se va a personar en el proceso judicial abierto por la venta de miles de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión la justicia ha condenado ya la comunidad revertir esa venta pero el Gobierno regional recurrió la sentencia esta mañana durante la sesión de control al Gobierno el presidente Pedro Sánchez anunciaba una ley que prohibirá la venta de viviendas social de vivienda pública a fondos buitres y anunciaba también esa intención de personarse en el caso concreto de Madrid

Voz 25 24:29 la Abogacía General del Estado se va a personar

Voz 1722 24:32 como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el Juzgado de Instrucción no les va no nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso que aceptado a tantas personas humildes sin recursos asuman sus responsabilidades políticas y económicas

Voz 30 24:55 las asociaciones de afectados

Voz 1434 24:57 Se les ha han recibido este anuncio con alegría y con optimismo aunque también con cierta prudencia Elena Jiménez

Voz 0441 25:04 año dos mil trece con el Gobierno de Ignacio González se vendieron dos mil novecientas treinta y cinco viviendas públicas a un fondo buitre

Voz 12 25:10 hoy sus responsables quiénes fueron los directores de

Voz 0441 25:13 grima están imputados llevando los tribunales esa vía penal está José Luis Muga abogado de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas del IVIMA que recibe de manera positiva el anuncio de Sánchez

Voz 31 25:24 pues es es una muy buena noticia porque eso quiere decir que nuestro Estado está en contra de la privatización

Voz 12 25:31 se ha hecho de viviendas sociales

Voz 0441 25:33 You dos mil doce El Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vendió mil ochocientas sesenta viviendas públicas a un fondo buitre Arantxa Mejías presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMV UBS ha luchado ya conseguido incluso evitar su propia desahucio ya piensa en una reunión con Pedro Sánchez para que lo de hoy no se quede en un titular

Voz 31 25:52 Nos ahora a las puertas de la Moncloa los escuche de manera personal lo que es el sufrir ninguna decisión de ese calibre que tomó el Ayuntamiento no

Voz 0441 26:00 sí desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca su abogada Alejandra Jacinto que también ha llevado a los tribunales la venta de las viviendas del Ivima cree que este anuncio es

Voz 31 26:09 la evidencia que el proceso irregular en fraudulento supuso la vida a la vivienda pública la Comunidad de Madrid así Videla es públicas a todos los madrileños Marlene

Voz 0441 26:18 la venta de aquellas casi cinco mil viviendas públicas supuso el desahucio para muchas familias y para otras asumir una subida en el precio de sus alquila

Voz 1434 26:25 eres en el Partido Popular dicen que el caso ya está judicializado que este anuncio que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez no va a servir para nada que son cortinas de humo escuchamos a Enrique Ossorio el portavoz del PP en las

Voz 1018 26:38 no procede en absoluto que la

Voz 16 26:40 el Estado se persone esos procedimientos el señor Sánchez lo está haciendo con interés político como digo la Abogacía del Estado es una institución muy seria estamos siendo serios problemas de retroceso democrático con el extremeño Sánchez el asalto a Televisión Española la utilización del Real Decreto Ley y ahora esto así que estamos muy preocupados así me parece muy

Voz 1434 27:04 esta mañana se ha retomado el juicio a las tres trabajadoras de un colegio de educación especial de Getafe acusadas de maltratar a un niño con autismo de ocho años son dos de esas trabajadoras dos profesoras siguen trabajando este curso en el centro hoy tenía que declarar la tercera imputada que se marchó del colegio que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación Saras

Voz 1315 27:24 a preguntas de su abogado lo auxiliares anegado a identificar a los trabajadores del colegio que aparecen en las grabaciones que forman parte del sumario y que les avanzó la SER grabaciones cómo estás

Voz 32 27:33 es que la vida en que por qué no porque no se quería Nicolás luego

Voz 6 27:46 hola cada vez va como Adriana que las ha escuchado

Voz 1315 27:49 pero que no es capaz de reconocer a nadie ella misma también aparecía en esas grabaciones en el colegio además no ha entregado un listado que él había pedido el juez un listado con los nombres de los monitores del centro hay además otras dos profesoras imputadas que siguen en su puesto sigue un curso más en el centro educación dice que tiene que preservar su derecho a la presunción de inocencia y esperar a una decisión de la justicia

Voz 34 29:10 no sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobre todo recordar

Voz 0325 29:16 y terminamos con los deportes Pedro Fullana buenas tardes qué tal buenas tardes España querer organizar el Mundial de dos mil treinta como ha informado la Cadena Ser en la candidatura que cuenta con mucha fuerza sería conjunta con Marruecos y Portugal hay varias opciones más pero en todas ellas Madrid jugaría un papel importante con la posible reforma del Santiago Bernabéu en los próximos años y además el recién estrenado Wanda Metropolitano además el Real Madrid se recuperen ya los juristas internacionales el más activo en estos días Marco Asensio con un gol

Voz 10 29:40 hay tres asistencias en la victoria de España frente a Croacia el Atlético Madrid

Voz 0325 29:44 la baja más la de Savic ha vuelto con una contusión

Voz 10 29:46 no podrá jugar el fin de semana gracias Pedro Nos Marc

Voz 1434 29:49 damos veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como cada día esta tarde en La Ventana de Madrid

dos de la tarde una y media en cara

Voz 6 30:19 como contexto frustrante esos señorías no recuerda absoluto señor Pablo Casado idónea haberle visto por allí entre las personas que yo recuerdo de clase alguna una vez ningún con Podemos

Voz 7 30:30 vamos a a después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo no recuerdo a Pablo Casado

Voz 8 30:38 ninguna manera a los Pablo Casado nos depara se lo recuerdo porque hay un correo que aparece y ahora ya por todos los giros abriendo a era Pablo Casado no quiere verla una nota conste clase recuerdo yo recuerdo las seis personas que mucho

Voz 1018 30:50 Mandi le dieron al pero los compañeros de Master de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos jamás le dieron en clase así se lo contaron a la titular del Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de Madrid y Carmen Rodríguez Medel es su declaración como testigo de la Cadena SER ha tenido acceso a estas grabaciones que evidencian además otra cosa entre los propios alumnos lo sabía de para entendernos de Primera y de Segunda los

Voz 0325 31:12 sí lo recomendado sus familiares de adultos

Voz 1018 31:15 Se cargos no tenían porque pisar las aulas según les dijo el propio director de ese instituto de derecho público Enrique Álvarez Conde al que alguno llamaba familiarmente Enrique hay dirigentes del PP que se cuestionan ya la continuidad de su presidente por las sombras de ese máster resulte o no imputado por el Supremo pero Casado prefiere ponerse de perfil

Voz 5 31:35 yo ya llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto en mi caso yo sí hice todo atrás la secretaría hogar de toda la documentación que además hasta sesenta compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas

Voz 1018 31:55 Emilio Andreu presidente del Partido Popular que ha evitado sacar en la tribuna del Congreso la dimisión de Carmen Montón como ministra sí lo hizo Albert Rivera el líder de Ciudadanos para pedir además al presidente del Gobierno que haga pública su tesis doctoral sobre diplomacia económica en una universidad privada de Madrid

Voz 1722 32:12 el presidente hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral Le pido que para disipar cualquier duda ajuste pública su tesis en relación con mi tesis doctoral como el título el doctor de Economía lo que le tengo que decir es que desde la tesis está publicada conforme a la legislación está colgada ente se de lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se preparadas preguntas fruto

Voz 1018 32:44 los le estaba en la base de datos de tesis doctorales eso que se llama Teseo no es el contenido de la tesis sino tan sólo su ficha técnica es miércoles es doce de septiembre Toñi Fernández Carlos Cala buenas tardes raras tardas empezamos

Voz 0325 32:55 Toni hablando de Hungría seis porque el Parlamento Europeo recomienda por primera vez aplicar el artículo que contempla sanciones a un país miembro en este caso Hungría al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho en la votación ha dividido al Grupo Popular Europeo los españoles se han abstenido escuchamos Esteban González Pons

Voz 13 33:12 tampoco queremos convertir el Parlamento en un tribunal de justicia hoy se juzga Hungría mañana que preocupa es dentro de

Voz 0325 33:20 ley el Congreso debatió una moción pactada por PSOE y PDeCAT para abrir un proceso de diálogo en Cataluña de cara a que la sociedad catalana pueda determinar su futuro con el añadido de que será en el marco del ordenamiento jurídico vigente Esquerra dice que se lo va a pensar

Voz 35 33:33 abogó sin cortapisas y en función que se asuma este concepto no

Voz 27 33:38 las también pronunciarnos en la votación

Voz 12 33:41 cómo llenar frita en el Vaticano el Papa Francisco

Voz 0325 33:43 en boca de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar de abusos a menores hoy el semanario Der Spiegel publica que un informe elaborado por la propia Iglesia católica en Alemania relata más de tres mil seiscientos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos desde mil novecientos cuarenta cuestión de horas los trabajadores de los astilleros de Cádiz anuncian que Arabia Saudí confirmará esta tarde si sigue adelante o no con el contrato de las cinco corbetas la situación durante

Voz 36 34:09 esa es la noticia que tenemos que hacer arriar aquel fuera

Voz 0325 34:12 un voto sin rival han tenido Aramendi actual vicepresidente de la CEOE se perfila como nuevo presidente de la patronal al ser el único presentar candidatura de cara a las elecciones que se van a celebrar en noviembre

Voz 1018 34:24 primer informe sobre la investigación del cáncer

Voz 0325 34:26 constata ataque los ensayos clínicos no obedecen a los intereses reales de los pacientes sino al de los laboratorios los investigadores así

Voz 1018 34:32 juran que un plan nacional podría aumentar la Superbe

Voz 37 34:35 ciencia demandamos la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Investigación en Cáncer con el objetivo de alcanzar el setenta

Voz 1018 34:41 en caso de treinta nueva normativa

Voz 0325 34:44 sobre los derechos de autor aprobada por la Eurocámara hay que obligará a las plataformas online a vigilar el contenido que suben los usuarios a la red de tal manera que los autores pueden tener un mayor control sobre eso sobre esto

Voz 1018 34:54 llevada mente peligros el huracán Florens se acerca a la costa

Voz 0325 34:57 este de Estados Unidos con vientos sostenidos que superan los doscientos kilómetros por hora hasta un millón y medio de personas han sido llamadas abandonar la zona

Voz 1018 35:05 es la mayor tormenta en décadas según este portavoz de la policía gracias Carlos Llum mal trago para el bolsillo el recibo de la luz que hoy registra salvo que le desde Corea no ha dicho la verdad el precio más elevado de lo que llevamos de en lo que llevamos

Voz 1468 35:22 sí buenas tardes no te voy a contradecir pasé Antonia subida parece que sin freno ve la luz hoy ha vuelto a marcar un nuevo máximo anual porque el megavatio hora cuesta setenta y cinco con treinta y nueve euros Se bate así el récord alcanzado la semana pasada en el precio mayorista ve la luz cuando registró setenta y cuatro con cincuenta y ocho euros por mega

Voz 18 35:38 batió la razón ese repiten hay menos oferta

Voz 1468 35:40 Mejía eólica la alternativa del carbón es más cara porque tenemos que pagar más por contaminar el aire y ayos añade el alto precio del gas por la subida del petróleo y el experto en energía Jorge Morales alerta que el invierno será peor si el Ejecutivo no reforma el mercado eléctrico

Voz 38 35:55 según vaya habiendo más demanda de electricidad con el frío es según vayan vayamos dejan de verano lo que vamos a ocurrir va vamos a ver un récord tras otro salvo que el Gobierno intervenga hay cortezas sangría

Voz 1468 36:06 mañana el alud bajará un euro pero septiembre sigue la mala racha de precios de agosto

Voz 3 36:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:15 José Antonio el telegrama es para Jean Claude Juncker señor presidente de la Comisión Europea su discurso sobre el estado de la Unión en el Parlamento es un banderín de enganche contra la tentación enfermiza del nacionalismo que proyecta odio y fragmentación desde España hasta los Balcanes y un llamamiento para que no sabe lo hacemos al patriotismo ilustrado de doble cara nacional y europeo frente a las tendencias populistas y xenófobas declara llegado el momento de la soberanía de la UE en política exterior en defensa en migración y en Internet para librarnos de la intoxicación digital acusamos vale la pena

Voz 1018 36:55 Miguel Ángel Aguilar mañana volverá con nosotros Alicia Molina Noema Valido Bali la técnica Carlos que nada va a producir aquí de nuevo a Izquierda Pacojó con más detalle sobre noticia que les avanzábamos a largos España presentará candidatura para organizar el Mundial de fútbol de dos mil treinta sino ocho de las cuentas dentro de doce años

Voz 1258 37:11 desde la Federación Española de Fútbol va de la mano del Gobierno en este asunto hoy en la reunión de esta mañana en Moncloa con el presidente de la FIFA Gianni Infantino se ha hecho llegar el deseo ese deseo organizar el Mundial de dos mil treinta de fútbol en nuestro país en esta proposición países como Portugal o Marruecos estarían interesados en compartir sede con España pero esta opción está en estudio porque la Federación pretende hacer los de momento ya hay una candidatura que pelea con la nuestra formada por Uruguay Paraguay Argentina y además podríamos competir también con Inglaterra y con una multi candidatura que se empieza a fraguar entre las dos Coreas China y Japón de momento no ponemos una carrera que será de fondo que será difícil de ganar difícil tanto

Voz 0325 37:44 bueno imposible para los que pasaron suerte

Voz 1018 37:47 es un factor importante el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:50 el sol va a lucir a gran parte de la tarde en casi todo el país como lo ha hecho durante la mañana con temperaturas incluso un poco más altas que ayer máximas en general de veinticinco a treinta grados pero en gran parte del interior peninsular pasaremos de los treinta de máxima también hay lugar para las nubes ahora mismo y durante la tarde al norte de Galicia Cantabria y Asturias con alguna llovizna más sólo en el País Vasco pero con aumento progresivo de la nubosidad al igual que la mitad oeste de la península pero aquí con nubes de tormenta que descarga

Voz 1018 39:56 de títulos universitarios llega al Congreso líder del PP Pablo Casado intenta decíamos en portada ponerse de perfil para que la sospecha sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos no compliquen su carrera política de hecho ha evitado sacar el caso de la dimitida ministra de Sanidad Carmen Montón en la sesión de control al Gobierno aunque como escuchábamos en portada en los pasillos ante los periodistas ha insistido en que su situación no se parece a la de la exministra Casado está pendiente de que el Supremo decida si le imputa o no por los estudios de posgrado en esa universidad la Rey Juan Carlos donde sus teóricos compañeros de curso parece que nunca llegaron a conocerse personalmente no le dieron pisarla Sauras Laura Gutiérrez de Madrid qué tal buenas tardes hola buenas Tarrés pero la SER ha tenido acceso a las grabaciones de las declaraciones de alumnos de ese máster de Derecho Público Local que impartía el instituto dirigido por Enrique Álvarez Conde comparecencias ante el juzgado número cincuenta y uno de Madrid así ante la magistrada Carmen Rodríguez Medel puede decirse que había dos tipos de alumno e los de primera los VIP que recomendados familias de altos cargos los digamos normal en la gente normal los Novi diferencia fundamental unos tenían que ir a clase otros dicen que Enrique que es como familiarmente llaman Álvarez Conde les Heredia

Voz 18 41:04 lo que no hace falta si el grupo y verán Pablo Casado y las tres alumnas que están imputadas en esta causa a más entonces alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps María Mateo Feito la hija de la asesora de Cifuentes Maite Feito y la única que hasta el momento ha reconocido que el máster se regalaron María Dolores Cancio antigua becaria de Álvarez con eh

Voz 1934 41:22 curso usted el el máster que nos ocupa

Voz 6 41:25 me matriculé por casi Álvarez Conthe pero realmente no lo justo para Enrique Race cuando empezábamos a salir de la casa

Voz 14 41:36 usted no hizo ningún trabajo ni en ningún mérito académico para ser calificada que aclarase creen que un examen y no hizo un buen trabajo nada

Voz 18 41:44 el cáncer reconoce que no hizo nada Alida Mas le daban los trabajos en mano Conde Feito despachaba con el todas las asesinato

Voz 1934 41:51 las yo subía al al despacho el profesor Álvarez Condé despachaba con él me resolvía dudas corregimos hizo Santa Marta usted como los mandaba por correo ordinario y en algún caso se lo entregué en mano al profesor

Voz 18 42:05 Álvarez con un trato VIP que no tuvieron ni Gonzalo ni Elvira Ésta es su declaración como testigo

Voz 15 42:11 yo fui a todas las clases bueno un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos era una clase pues supuso un esfuerzo

Voz 1934 42:18 la mayoría de profesorado nos indicaban que era importante la participación y las prácticas que realizamos en clase

Voz 18 42:26 de octubre a mayo de lunes a jueves todas las tardes tomaban apuntes hacían practicas en clase y la gran mayoría se lo contaron así a la jueza trabajaban además por la mañana yo es muy significativo Lauro aquí entre los estudiantes que si va a clase parece que ni uno solo tuvo conocimiento de que Casado era compañero suyo si la jueza además les pregunto a todos

Voz 6 42:41 su recuerdo está Pablo Casado en clase no no recuerdo absoluto al señor Pablo Casado de las personas que yo recuerdo de clase de la comarca una vez incluso hemos

Voz 7 42:51 vamos a a después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo no recuerdo a Pablo Casado

Voz 18 42:59 como muchos los que iban a clase eran una piña ellos fueron los que tuvieron que cursar las veintidós asignaturas del Master sólo casado y las tres imputadas hicieron cuatro Se les permitió convalidar pero sólo a los

Voz 1934 43:09 eh me habían informado de que tenía derecho al reconocimiento de créditos por la informado pues yo creo que fue el profesor e Álvarez Conde se planteo reconocer créditos o que le convalidar una asignatura recibido información al respecto

Voz 6 43:25 yo no no recuerdo que nadie informase no vamos bien que todas las asignaturas nos recuerda este que les informaran sobre esto eh no

Voz 18 43:35 grupo de los bits el libro de ser citado para defender el trabajo final del posgrado los demás tuvieron que presentarse el veintinueve de junio de dos mil nueve en la Universidad de los citó una uno por email

Voz 1018 43:46 subrayamos entonces que lo que acabamos de escuchar corresponde a las grabaciones de las declaraciones judiciales de los alumnos de ese curso de ese máster en la Universidad Rey Juan Carlos Casado insiste en que su futuro político no tiene por qué estar condicionado por este asunto ni siquiera aunque Supremo llegase a imputarle pero en su partido ya hay dirigentes que piensan dicen justamente lo contrario aunque al menos por ahora prefieren hacerlo fuera de micrófono Jesús Güemes

Voz 1410 44:09 sí en privar de cargos populares muy nerviosos y preocupados temen que el Supremo impute a Casado por el máster dicen que eso les haría mucho daño porque aunque todo terminar archivando se su credibilidad hecha estaría en entredicho así que mientras el presidente conservador se prepara para resistir y soportar la presión mientras los suyos le defienden y comentan que no va a enseñar sus trabajos porque ya dados

Voz 1018 44:28 ese explicaciones eso partido el pan