Hora 14 (13/09/2018)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Antonio Marcos

Voz 2 00:22 buenas tardes casi todo lo pasa por el Congreso de los Diputados que estaba a punto de votar el decreto ley para exhumar a Franco donde

Voz 1018 00:28 hace unos minutos la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado en los pasillos que Pedro Sánchez autorizará que se difunda íntegramente el contenido de su tesis nadie puede entender el presidente tampoco

que los partidos políticos de la derecha deciden que durante este país eses y estará en su total e integridad textual e también para que no tenga que nadie de uno en uno a verla otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales por cierto le están pidiendo

Voz 1018 01:00 Ciudadanos ha conseguido que el PP se sume a la iniciativa para forzar la comparecencia del presidente en la Cámara de Rivera Teodoro García

Voz 6 01:06 el presidente de Gobierno en vez de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el Tribunal si tienen algún vínculo con el su partido ahora no sabemos dónde está no ha dado la cara no dar explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con conciudadanos una petición de comparecencia para que el Gobierno explique a qué se deben estas

Voz 1018 01:32 a todo esto la Sala II de Supremo ha pedido ya a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe investigar a Pablo Casado por las supuestas irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Álvarez

Voz 0689 01:42 el Tribunal Supremo José Antonio ha iniciado el procedimiento pero la Fiscalía haya ido trabajando en el asunto han estado estudiando los razonamientos jurídicos que ha empleado la juez de Plaza Castilla para considerar que el delito de cohecho impropio del que podría ser responsable el líder popular no ha prescrito su vigencia Se mantiene según razonó en su día la juez porque está ligado al delito de prevaricación administrativa que no ha prescrito pero esta interpretación según fuentes de la fiscalía es dudosa incuestionable por lo que será uno de los primeros asuntos analizar antes de estudiar otras

Voz 1018 02:10 la nueva ministra de Sanidad de Luisa Carcedo ha tomado posesión de su cargo un relevo en el que estuvo presente su antecesora la dimitida Carmen Montón Carmen

Voz 2 02:19 no solamente esto sino que ha estado un paso a un lado cargado de ejemplaridad una ejemplaridad que debemos reconocer y agradecer que determina un umbral de auto exigencia y responsabilidad que está a la altura de los ciudadanos y ciudadanas que esperan de nuevo

Voz 1018 02:38 otros Hora catorce lo tiernos feo el pleno del Congreso está a punto de voto

Voz 7 02:45 el decreto ley la convalidación del decreto ley que reforma la Ley en oro histórica para exhumar los restos de Franco en qué punto estamos Mar Ruíz pues votación inminente se llama ya a votar a sus señorías tras un debate bronco enrarecido por el bronco momento político de de la política española PP y Ciudadanos se han mantenido en la abstención pese al llamamiento del resto de la Cámara a no romper la unanimidad esto no nos conmueve no es urgente ni prioritario ha dicho el portavoz popular Fernández Díaz mientras José Manuel Villegas de Ciudadanos ha acusado al PSOE de traer una chapuza al Congreso para tapar la debilidad de Pedro Sánchez el PSOE les ha acusado de anteponer su lucha encarnizada por los votos de la extrema derecha a comprometerse con la verdad la justicia y la reparación

Voz 1018 03:27 confirmado ya por varios miembros del Gobierno que se mantiene la venta de cuatrocientos bombas de precisión a Arabia Saudí la redacción de la SER en Andalucía acaba de conocer que ese país ratifica formalmente el contrato para la fabricación de cinco corbetas en San Fernando vamos a Cádiz Francisco José Román

Voz 8 03:42 sí se ha conocido la ser el comprador han firmado esta mañana la llamada Carta de crédito el certificado que legaliza la operación de compra de cinco corbetas y el documento que esperaba el Comité para eliminar cualquier sombra de duda sobre el contrato de la información que hemos conocido señala que de hecho el documento acelere el trámite para el inicio de la obra respecto a los planes con los que contaba y que señalaban que el inicio de corto de chapa para finales de octubre o principios de noviembre

Voz 1018 04:02 seis mil trabajadores estaban pendientes de la confirmación de ese contrato y tal y como les avanzábamos a una el Gobierno se dispone a realizar un acercamiento de presos de ETA dos presos a otras tantas cárceles próximas al País Vasco Ana Terradillos

Voz 0125 04:14 buenas tardes los dos internos que van a ser trasladados a centros cercanos al País Vasco son Marta Higueras Iceta y Kepa Arronategi Mantega Reed va a ser trasladada del centro de Castellón a Logroño y Kepa Arronategi de Almería Zaragoza higa Reed ha acatado la legislación penitenciaria al recurrir su clasificación por tanto está desvinculada ya de ETA el caso de Kepa Arronategi es diferente no se está desvinculado de la ex organización terrorista sin embargo la junta de tratamiento ha propuesto su traslado por razones amparadas en la actual normativa de protección de datos

Voz 7 04:45 su ingreso en la cárcel en el año noventa y siete

Voz 0125 04:48 cine una condena de ciento cincuenta y ocho años

Voz 0134 04:50 además mientras de agentes de policía registra en veintitrés clínicas Dental en toda España para recabar pruebas expedientes médicos y hacer inventario de cara a posibles indemnizaciones para los afectados por este presunto fraude veinte mil pacientes tiene sus tratamientos inacabada

Voz 0325 05:04 pierna estudia una rebaja del IBI para los propietarios de viviendas vacías que entren en el mercado de alquiler a precios bajos planea también desgravaciones fiscales para los inquilinos además de retirar los recursos contra presentados por el PP contra las leyes de vivienda autonómica

Voz 0134 05:17 si Toledo apela a la desobediencia civil tras quedar en libertad sin medidas cautelares el actor detenido ayer para garantizar su presencia ante el juez se ha negado a declarar en el procedimiento abierto por vejar presuntamente los sentimientos religiosos dos y casi seis minutos

Hora catorce Madrid

Cristina Machado

Voz 1915 05:37 arresto contra la izquierda y reivindicando el espacio que les ha quitado ciudadanos en su primer debate sobre el estado de la región como presidente Ángel Garrido ha escogido los impuestos para marcar distancias primer anuncio la Comunidad quiere blindar su capacidad financiera ante las posibles intenciones de la izquierda de reducción

Voz 10 05:55 el Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda de la prosperidad de los madrileños imponiendo su política te has Quique a su entre el podría porque no es la fiscalidad está pensada para los madrileños de clase media y los madrileños que tienen dificultades en su día a día a quienes este Gobierno está apoyando un esa política impostor

Voz 1915 06:22 las palabras de Ángel Garrido sean parecidos sospechosamente un discurso electoralista aunque según decía contorno esa no era su intención discurso no sale en clave no sólo en clave autonómica sino también nacional en la Asamblea Javier Bañuelos Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenas tardes

Voz 0867 06:37 qué tal buenas tardes Cristina con la bandera española en la solapa Garrido se aferra las políticas del PP y aproveche el cambio de inquilino en Moncloa para atacar a Pedro Sánchez en materia económica fiscal social y en la cuestión territorial sí ha sido un discurso de quién quiere seguir iré quién se reivindica como parte clave de un proyecto nacional el de Pablo Casado que está por ver todavía que el elija o no como candidato

Voz 1915 07:01 nada vamos a Vallecas con Javier Casal con Javier Bañuelos también con Elena Jiménez acaba de terminar el discurso del presidente que esta tarde vamos a analizar aquí en La Ser en La Ventana de Madrid con los portavoces de los grupos parlamentarios hoy casi todo pasa por la Asamblea pero no todo vamos a apuntar otras noticias con Saras el Valle Enrique García

Voz 0689 07:20 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado las directrices para implantar un enfoque de género en toda la actividad del Consistorio el objetivo es que el principio de igualdad esté presente en toda la acción municipal en el lenguaje las campañas los datos y también en los presupuestos

Voz 1510 07:34 nueva protesta contra Romy Arce en la Junta de Distrito de Arganzuela y Usera un grupo de vecinos silbaron insultaron ayer a la concejal le recriminaron la suciedad y la falta de seguridad en los barrios la sesión tuvo que retrasarse veinte minutos

Voz 0689 07:45 un hombre de treinta y cuatro años fue apuñalado ayer por la tarde en plena calle en tribunales encuentran el hospital en estado grave la policía detuvo de forma inminente al agresor mientras intentaba deshacerse del arma es el tercer apuñalamiento en la capital esta semana

Voz 1510 07:56 más de dos mil personas han firmado ya una petición en Change para que el estudio de cese pese convierte en un museo el artista que fue uno de los máximos exponentes de la movida madrileña falleció hace seis

Voz 0689 08:05 Tías y en deportes el Atlético de Madrid femeninos enfrenta en la ida de los dieciseisavos de la Champions al Manchester City y a las diez el Rayo Majadahonda visita a Las Palmas en la Copa del Rey

Voz 1915 08:15 Nos queda todavía el tiempo y el tráfico vamos primero a las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 08:21 muy buenas tardes pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la A cuatro en la carretera de Andalucía en Getafe que provoca dos kilómetros de retenciones en sentido Córdoba también el Getafe una avería pero esta vez en la carretera de Toledo también ralentiza la circulación en sentido salida en sentido Toledo

Voz 1915 08:38 veintinueve grados ahora mismo en el centro de la capital han subido un poquito las temperaturas no se esperan grandes cambios hasta el fin de semana vamos con la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 08:47 entonces se presenta con sol y temperaturas prácticamente este verano se va a pasar con facilidad de los treinta grados en la mayor parte de la comunidad en el centro de Madrid máxima alrededor de los treinta y dos grados incluso en pueblos de montaña máximas cercanas a los treinta una tarde que además será soleada no veremos nubes importantes un poco de viento hasta primeras horas de la noche y mañana tiempo parecido con temperaturas iguales el ambiente no será demasiado fresco a primeras horas de la mañana caluroso durante la tarde con sol pero mañana a medida que avance la tarde las nubes irán además con algunas tormentas en puntos de montaña incluso la noche del viernes al sábado esas tormentas podrían afectar ya a cualquier punto de

Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Marta Galán en la producción Teresa Rubio

Voz 11 09:32 Matilde de acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso sea propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 1 09:41 Nico sacan lo mismo echarle una mano o Matilda el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0125 09:56 en la Asamblea acaba de terminar el discurso del presidente Ángel Garrido su primer debate sobre el estado de la región que coincide prácticamente con sus primeros cien días al frente del Gobierno regional desde que tuvo que suceder a Cristina Cifuentes discurso dedicado en su primera parte hacer un balance que se puede resumir en que estamos mucho mejor que en el año dos mil quince cuando se encontraron según las palabras de Garrido con

Voz 7 10:19 en una comunidad muy afectada por las malas polí

Voz 0125 10:21 el Gobierno de Zapatero que eso sí había salido resistir la crisis mejor que nadie balance muy

Voz 12 10:28 positivo el Caixa el presidente en cuestiones como por ejemplo el empleo dos periodos por no decir ninguno ha sido tan positivos como el que ahora estamos evaluando

Voz 10 10:37 hoy tenemos doscientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis madrileños más trabajando que cuando llegamos al Gobierno con lo que podemos afirmar que cada día cada día señorías encuentran trabajo Madrid doscientas treinta y cinco personas todo el empleo todo el empleo perdido durante la crisis ha sido recuperado sobrepasado también ha destacado mejoras

Voz 0125 11:03 en Sanidad con una inversión de quinientos ochenta millones más que en dos mil quince o en educación trescientos cincuenta y dos millones más precisamente al consejero del ramo al consejero reprobado por el caso Máster en la Asamblea a Rafael van dirigen Ken ahí el mensaje más cariñoso de barrio

Voz 10 11:22 avanza de manera tan notable en esta legislatura ese avance tiene nombre tiene apellido el nombre Rafael vida pido van Grieg

Voz 13 11:36 ha sido uno de los aplausos más largos de la bancada del

Voz 0125 11:38 Partido Popular de los que hemos escuchado esta mañana también se ha acordado Garrido de otro consejero reprobado de Carlos Izquierdo al que ha felicitado por su trabajo su magnífica labor ha dicho vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes y ahora tras el balance ha llegado el el primer anuncio ese que escuchábamos al principio el Gobierno regional va a presentar en la Asamblea una proposición no de ley para blindar la autonomía política fiscal de la región que a su juicio a juicio del presidente está en peligro sigue ha llamado Elvis

Voz 0861 12:08 deje fiscal quieren proteger a la clase media de nuestra región de las políticas dañinas de la izquierda el cobro en Madrid no está dispuesto a que destruyan la prosperidad dice de los madrileños imponiendo sus políticas de asfixia fiscal El presidente madrileña dirigió todos ofensiva toda su artillería contra el Gobierno de Pedro Sánchez a quien ha recordado que en el ADN del PP está no subir los impuestos una apuesta ideológica que quieren garantizar por ley su intención es que pueda seguir tomándose decisión en un futuro si la intromisión del Estado para conseguirlo Garrido va a exigir a través de una proposición no de ley una proposición recordemos no vinculante que se blinde la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid

Voz 10 12:45 queremos garantizar nuestra autonomía financiera reconocida en el artículo ciento cincuenta y seis de la Constitución y el principio de pluralidad política sin que las políticas fiscales autonómicas pueda ser anuladas o reducidas del futuro a instancias del Gobierno de izquierdas de la nazis no queremos señorías que los madrileños deban renunciar ahora a sus conquistas fiscales un prejuicio ideológico de la izquierda

Voz 0861 13:12 o dicho de otra forma con este anuncio el Gobierno madrileño quiere fijar su posición ante el inminente negociación del nuevo sistema de financiación autonómica Madrid no quiere que peligre los impuestos autonómicos que gestionan ahora mismo cada región y con este blindaje quieren garantizarse que las comunidades puedan seguir bajando o subiendo los impuestos sin que les

Voz 7 13:29 dado les usurpa ese derecho

Voz 0125 13:31 Javier Casal jefe de contenidos de la Cadena Ser en Madrid también en la Asamblea lo decíamos al principio hablado mucho Garrido esta mañana de impuestos y de que es el Partido Popular el único el genuino el que siempre ha defendido bajarlos un mensaje claro no sólo para la oposición de izquierdas

Voz 1018 13:45 también para ciudadanos no bueno es evidente no que

Voz 0867 13:47 este mensaje el del blindaje fiscal llevados destinatarios Ciudadanos por un lado para que no se queden solos en la reivindicación de la rebaja de impuestos pero sobre todo el PSOE el PSOE de Pedro Sánchez a quién ha dirigido críticas con asuntos ajenos en muchos casos a la vida madrileña y el estado de la región aquí en el atril bueno han salido objetivos como políticas irresponsables políticas erráticas al referirse Garrido a los cambios en Radio Televisión Española que no le gustan nada o a la reivindicación de la unidad de España que según Garrido el propio Pedro Sánchez está poniendo en juego con la debilidad de su Ejecutivo

Voz 10 14:18 en consecuencia quiero enviar un mensaje de solidaridad a todos los ciudadanos demócratas catalanes que hoy serán privados de buena parte de sus derechos y de sus libertades decirles el primer lugar no están solos ITP Said nación de algunos era colaboración de otros tantos la ciudadanía con las instituciones madrileñas estamos con ellos y quiero decirles en nombre de todos los madrileños que tiene tendrán siempre nuestro cariño nuestro compromiso y nuestro total y absoluto apoyo

Voz 0867 14:51 en tiene Garrido que el nuevo Ejecutivo arrincona madrid y no sólo en materia fiscal Garrido que no quería que esté fueron discurso electoral desde luego ha mostrado una imagen muy distinta ha mostrado esa imagen a sus diputados pero también suponemos al propio Pablo Casado ha mostrado a Madrid como el modelo el banco de pruebas de las políticas del Partido Popular así que

Voz 1018 15:10 no ha faltado por ejemplo el final de su discurso una

Voz 0867 15:13 referencia un recuerdo especial a Venezuela y alejados

Voz 10 15:16 el populismo que no sólo excluido regiones sino que ha devastado países enteros destitución por cierto no quiero dejar de mencionarlo que padecen nuestros hermanos venezolanos expulsados de su patria por la pobreza la violencia y la persecución política generados por la dictadura los llevan también a reclamar al Gobierno España medidas de solidaridad efectiva que mejoren su situación en nuestro país no debemos consolidar nunca de nuestros hermanos merece

Voz 0867 15:43 los hermanos venezolanos Madrid no puede fallar y no puede callar mientras el Gobierno sigue enredado dice en un laberinto de palabras huecas así que dos debates Cristina por el precio de uno veníamos a Vallecas Nos han cambio de la peli sobre la marcha hemos visto el debate sobre el estado de la nación un discurso del PP más que un discurso de Un hoy

Voz 0125 16:01 gracias Javier buena parte de todos esos mensajes políticos habido también anuncios concretos de Garrido que si nos afectan directamente aquí en la Comunidad de Madrid a parte de esa proposición no de ley para blindar la autonomía financiera de la comunidad la que acabamos de contar el presidente ha hecho otros anuncios no se lo hemos adelantado esta mañana en la SER en concreto la ampliación del bono social del agua también ha anunciado Garrido un plan para reducir el uso del vehículo privado en la capital Javier Baños

Voz 0861 16:30 el siguiente esas cien propuestas Ángel Garrido sobre todo destacaba esta ultima su nuevo Plan de Movilidad Eloy llamado el plan aparca T con el que pretenden invertir bueno de de doscientos millones para los próximos once años un ambicioso proyecto dice para construir dieciséis aparcamientos disuasorios que podrían reducir el al cincuenta por ciento al tráfico de vehículos privados en la capital ese plan lo dicho estará listo en dos mil veintinueve pero no hay tiempo que perder peso Garrido se pone la etiqueta verde y acusa a la izquierda de haber destruido la movilidad de los madridistas

Voz 10 16:59 saben para qué hacemos expresión heridas y lo hacemos para intentar intentar paliar los destrozos los gobiernos de izquierda causan en la movilidad de los madrileños impidiendo que circulen los particulares perjudicando a los profesionales en yendo a los comerciantes hablando a todo lo que nosotros vamos a intentar ayudar los nuestros aparcamientos disuasorios porque nosotros a diferencia de ustedes si no siempre por la gente quiere importa lo vecinos de la ciudad

Voz 13 17:25 Madrid cien propuestas no todas son nuevas había mucha

Voz 0861 17:28 las heredadas hoy ya habían sido anunciadas iras más importantes no son a corto plazo sino a muy largo plazo por ejemplo anuncio de mejorar los hospitales con equipos de alta tecnología de última generación con una inversión de trescientos doce millones para los próximos ocho años se vio algún anuncio que tendrá un impacto inmediato en el día a día como por ejemplo lo decías el nuevo bono social del agua ayudas que a partir del próximo uno de enero se extenderán a todas las personas que cobren una pensión de viudedad por debajo de los mil euros mensuales hoy también hemos conocido que la Comunidad Telma crear siete nuevos centros públicos para la Atención Temprana de niños de cero a seis años por último Garrido anunciado ayudas de seis mil euros para los niños que queden huérfanos por culpa de la violencia machista un tema por cierto Cristina que a diferencia del anterior debate la región en este caso se ha habido bastante hasta bastante presente en el discurso del actual presidente Ángel garfio

Voz 0125 18:15 el Ayuntamiento de la capital ha recibido bien ese anuncio de la comunidad el Gobierno Canal de construir más aparcamientos disuasorios el año que viene contentos decía esta mañana Inés Sabanés porque se sumen a sus políticas para reducir el tráfico privado y con ello la contaminación aunque eso sí no ha habido de momento al menos colaboración con el Ayuntamiento

Voz 0795 18:37 el anuncio que debe se hace en el debate Estado la región forma parte de el Plan Estratégico de movilidad de la Comunidad de Madrid dos mil trece dos mil veinticinco que había quedado no se había desplegado es una

Voz 7 18:50 significa noticia que ahora

Voz 0795 18:52 se Bahía desplegar esta cooperación con la comunidad creo que va a ser muy positiva también para la lucha contra la contaminación y la situación de la movilidad en en la en la ciudad de Madrid

Voz 0125 19:07 bueno vamos a volver a la Asamblea porque tenemos ya también las primeras reacciones las primeras valoraciones de los grupos al discurso de esta mañana del presidente Ángel Garrido Elena Jiménez cuéntanos van a estar

Voz 1315 19:19 hola buenas tardes mitin refrito extasiada son las palabras algunas de las palabras que acaban de utilizar la oposición para hablar para calificar el discurso que han escuchado de Ángel Garrido en estos Cano trazos que décimos los periodo

Voz 0125 19:31 estas estas charlas breves en pasillos que tienen con la prensa

Voz 1315 19:34 los políticos bueno el primero en hablar ha sido José Manuel Franco el secretario general de los socialistas de Madrid dice que le ha sonado todo a mitin del Partido Popular Ike Ángel Garrido ha perdido la oportunidad para hablar de Madrid dice que ha perdido ese tiempo precioso hablando de Venezuela o del Gobierno de Pedro Sánchez después ha llegado el portavoz de Ciudadanos e Ignacio Aguado dice que le ha sonado todo a refrito a cosas ya anunciadas y no cumplidas de este Gobierno

Voz 0125 20:00 anteriores que todo era una

Voz 1315 20:02 discurso sin ideas y un discurso agotado de buenas palabras pero agotado y que además no cuenta con apoyos y por último ha llegado la líder de los Podemos Lorena Ruíz Huerta que decía estar extasiada con lo que ha oído porque le ha sonado al cuento de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas o buscando otros simil también salido por la música que he dicho que si Juan en Sabina tuviera que reescribir la del tema de más de cien canciones más de cien mentiras aquí tendría bueno pues una letra para ponerle a esa canción también ha hablado de que Ángel Garrido ha exhibido un patriotismo de botijo y mientras bueno mientras daban esos eh de la oposición estos miembros de la oposición ese canutas en los pasillos a paso amplio ir rápido pasaba el presidente Ángel Garrido que no separaba con la prensa únicamente el hemos podido preguntar qué tal estaba qué tal había aparecido Swiss os he dicho bien muy bien por ahí ha perdido ya en los pasillos bueno esta tarde

Voz 0125 20:56 de vamos a analizar con más calma ese discurso del presente Garrido con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea aquí en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte mañana será el turno de ellos de los portavoces de los grupos en el atril de la Cámara de Vallecas dos de la tarde y veintiún minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0125 25:16 Ciudadanos ha pedido ya una comisión de investigación en el Congreso de los diputados en la Asamblea de Madrid primero una comisión de investigación que apoya Podemos en el Congreso Unidos Podemos ha registrado esta misma mañana una petición similar la creación de una comisión para investigar lo que ellos llaman a trama de concesión de másteres a alumnos VIP

Voz 1510 25:35 y además piden responsabilidades no solo

Voz 0125 25:37 de los profesores implicados también responsabilidades políticas Adrián Prado

Voz 0689 25:41 está en juego el prestigio de la universidad

Voz 0019 25:44 sí por Unidos Podemos quiere que el Congreso investigue la falta de transparencia y control del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos en el que según denuncian existe una trama para la concesión de Titulos irregulares de másteres Larra portavoz parlamentaria

Voz 24 25:57 esto no se trata y es evidente de casos aislados sino que se trata de una trama ir creemos que no sólo tiene que investigase judicialmente sino que también se tienen que dirimir las responsabilidades políticas que se deriven de esto precisamente bueno pues porque quién más eh desprestigiado que más afectado se ve por esta cuestión es la universidad pública española

Voz 0019 26:19 Unidos Podemos que de momento cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana espera contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara porque los ciudadanos dicen ya no admiten más falta de transparencia ni casos de corrupción

Voz 0125 26:29 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital aprobadas las directrices para implantar un enfoque de género en toda la actividad del consistorio el objetivo es que el principio de igualdad esté presente en toda la acción municipal Sara selva de

Voz 1510 26:40 en fin que la política y el lenguaje que utiliza el Ayuntamiento tiene que tener en cuenta las desigualdades que existen en la sociedad y las distintas necesidades e intereses que tienen hombres y mujeres esas directrices que aprueban hoy se van a visualizar en las normativas políticas en el lenguaje que utilizó el Ayuntamiento de forma interna pero también externa en las imágenes por ejemplo Celia

Voz 0125 26:58 Mayer delegada de políticas sociales Se trata

Voz 0122 27:01 a tener una mirada de género cada vez te dicen hemos imágenes desde las instituciones porque somos conscientes de que esas imágenes produce ni reproducen la igualdad la desigualdad fundamentalmente esos roles y estereotipos a los que eso sí

Voz 1510 27:15 también se reflejarán los datos que tienen que estar desagregados por sexo y en los presupuestos que también tendrán perspectiva de género semana crear unidades de género con personal dedicado a esto hay también mecanismos de control como una comisión con todas las áreas representadas que vele por que se haga un seguimiento adecuado del plan

Voz 0125 27:31 esta noche se ha registrado una nueva reyerta con heridos graves en la capital es la tercera en lo que llevamos de semana la Policía Nacional ha detenido a un hombre XXXIII años pueblo apuñalar a otro de cuarenta y cuatro la víctima ha tenido que ser trasladada grave al Hospital el agresor ha resultado herido leve Enrique García

Voz 0689 27:48 el río sobre las ocho de la tarde de ayer en los jardines del Arquitecto Ribera muy cerca de la estación de metro de Tribunal hubo una pelea entre ambos que acabó con un apuñalamiento en el costado izquierdo a un varón que se encuentra con pronóstico grave en el Hospital Clínico Beatriz Martín portavoz de Emergencias

Voz 25 28:03 es uno de treinta y tres años con cortes en la mano y rasguños en en la espalda era trasladado leve al Hospital de la Concepción y el otro de cuarenta y cuatro años presentaba una herida por arma blanca penetrante en el hemitórax izquierdo

Voz 0689 28:18 la Policía Nacional detuvo minutos después en los alrededores del lugar antes de trasladarlo al hospital al hombre de veintitrés años como presunto autor del apuñalamiento cuando trataba de deshacerse del arma ambas ambos

Voz 0125 28:29 víctima y agresor son georgianos y tienen

Voz 0689 28:31 antecedentes penales en España

Voz 2 28:34 hora catorce

Andoni De la Torre

Voz 26 28:40 pico de Madrid femeninos se enfrenta hoy en la ida de los dieciseisavos de la Champions League al Manchester City en el Cerro del Espino las jugadoras de José Luis Sánchez Vera juegan por segundo año consecutivo el torneo y buscarán a partir de las siete y media un buen resultado de cara a la vuelta podrá alcanzar los octavos de final de la competición como ya hicieran en dos mil quince en el plantel masculino hoy Calin y Vitolo no han entrenado áreas ajardinadas gimnasio el Cholo ha aprobado un once del que se caería Diego Godín para enfrentarse el sábado a la una al Eibar en el Metropolitano el Rayo Vallecano es quien abre la jornada cuatro mañana frente al Huesca a las nueve en el Alcoraz Michel hablaba en la previa

Voz 27 29:15 pienso que tengo muy buenos jugadores todavía no tengo un buen equipo tenemos que hacer un buen equipo de de esta plantilla

Voz 1018 29:20 eso cuanto antes lo entendamos mejor

Voz 27 29:23 eh tenemos que sumar en Primera

Voz 28 29:25 son ya a las diez el Rayo Majadahonda en enfrenta

Voz 26 29:28 viento de Copa del Rey se enfrenta Las Palmas y hoy ha sido presentado el pívot serbio Nikola Jankovic con el Estudiantes el balcánico firma por una temporada y otra opcional

treinta grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte Se lo decíamos antes hoy vamos a hablar con los portavoces de todos los grupos en la Asamblea con ellos vamos a analizar el discurso de esta mañana de Ángel Garrido

dos y media de la tarde una inédita en Canarias

catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 Se ha votado el Congreso aprueba la exhumación de Franco

Voz 29 30:23 sí ciento setenta y dos más cuatro votos emitidos telemáticamente no dos ascensiones ciento sesenta y cuatro más un voto emitido telemáticamente por lo tanto queda convalidada

Voz 1018 30:38 sin especiales sorpresas como el respaldo de toda la Cámara salvo PP y Ciudadanos que se han abstenido y dos parlamentarios del Partido Popular Jesús Posada Ignacio Llorenç que han votado en contra no sabemos si por decisión personal o por algún tipo de error que es lo que sostiene la dirección del Partido Popular es sin duda uno de los momentos políticos de la democracia española con más carga simbólica tras la muerte del general que se puso al frente de un golpe de Estado que desembocó en una guerra civil y una dictadura de casi cuatro décadas con cientos de miles de muertos exiliados presos políticos de los de verdad y mucha miseria y hambre durante mucho muchísimo demasiado tiempo en ciudades y pueblos de toda España a pesar de lo que decía la propaganda del régimen enseguida iremos al Congreso donde se ha producido la otra noticia de la mañana Pedro Sánchez hará público o a partir de mañana el contenido de su tesis doctoral según ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 1 31:29 nadie puede entender tampoco

Voz 5 31:31 que los partidos políticos de la derecha decidan que el debate este país es estará en su total e integridad textual también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verlo otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales por cierto le están pidiendo

Voz 1018 31:51 el Gobierno nacional posible querella contra el diario ABC sino rectifica una información en la que habla de plagio Ciudadanos y de van a intentar forzar la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de ese título universal

Voz 6 32:02 el presidente de gobierno en vez de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el Tribunal si tienen algún vínculo con el su partido ha estado la no sabemos dónde está no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con Ciudadanos una petición de comparecencia para que el presidente Gobierno explique a qué se deben estas informaciones

Voz 1018 32:29 en el Partido Popular siguen huyendo naturalmente de todo lo que tenga que ver con las sombras del Master de Pablo Casado la Universidad Rey Juan Carlos sobre lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo va a investigar ya a petición de la Sala Segunda llegue el Ministerio de Sanidad en el relevo de la nueva titular Luisa Carcedo mensaje de reconocimiento a su antecesora

Voz 2 32:46 Carmen no solamente esto sino que has dado un paso a un lado cargado de ejemplaridad una ejemplaridad que debemos reconocer y agradecer que determina un umbral de auto exigencia y responsabilidad que está a la altura de los ciudadanos y ciudadanas que esperan de nuevo

Voz 1018 33:07 otros Hora catorce jueves trece de septiembre Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0325 33:14 sabes estamos Antonio bautiza tranquilizador

Voz 1018 33:16 la los trabajadores de Navantia si Arabia Saudí ha ratificado

Voz 0325 33:19 contrato para construir cinco corbetas en Cádiz y los trabajadores anuncian el final de las movilizaciones José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 30 33:25 ya me parece más importante es mantener el empleo que incurrir en un debate de rectificación tras el que está preocupada por las rectificaciones de los dimes diretes lo que menos les importa es el empleo es evidente

Voz 0325 33:39 pero además confirma que va a vender finalmente cuatrocientas bombas a Arabia Saudí porque considera que son de alta precisión innovan a causar daños colar

Voz 1018 33:46 el traslado de presos adelantado la SER el Gobierno

Voz 0325 33:48 acercar a dos presos de ETA a cárceles de Aragón y La Rioja son Maite y Kepa Arronategi ella está desvinculada de la banda el no pero se le traslada por razones amparadas en la actual normativa de protección de datos

Voz 1018 33:59 Nuestros en toda España la policía ha entrado en más de una veintena

Voz 0325 34:01 sedes desde la cadena dental quiere recoger equipos informáticos de los afectados por el fraude ir realizar un inventario para facilitar después las posibles compensaciones económicas búsqueda de precios asequibles el Gobierno estudia desgravaciones fiscales para los dueños de viviendas vacías que las rehabilite en las alquilen después a precios moderados también estudia retirar todos los recursos presentados por el PP a leyes autonómicas de vivienda y ayudar a determinados colectivos más necesitados secretaria general de Vivienda

Voz 5 34:26 qué vamos a atender con mayor atención a colectivos fundamentalmente jóvenes mayores y víctimas de violencia de género

Voz 0325 34:34 libertad sin fianza el actor Willy Toledo ha comparecido hoy ante la justicia después de haber sido denunciado por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos de haberse negado antes a ir dos veces esta mañana se ha negado a declarar antes de quedar en libertad sin medidas cautelares

Voz 30 34:47 no llegarán una composición de singles realmente democrático y realmente el Estado de derecho un país

Voz 6 34:53 un régimen tiene

Voz 30 34:54 que existen delitos contra los sentimientos reales

Voz 0325 34:58 plan contra la pobreza en Francia lo ha presentado el presidente Macron y está dotado con ocho mil millones de euros Se va a profundizar en medidas de atención a la infancia ya que el Gobierno galo calcula que hay tres millones de niños pobres del posible envenenamiento activista del grupo Pussy Riot que saltó al césped durante la final del Mundial de Rusia ha perdido la vista el habla la movilidad después de ser detenido y el grupo cree que puede haber sido envenenado mientras los dos rusos identificados como los agentes que intentaron envenenar aún ese aún ex espía de ese país en el Reino Unido han negado todo

Voz 1018 35:26 somos esos que aparecen en las fotos pero no somos agentes trabajamos en fitness y al final nos han destrozado a la vez sí

Voz 2 35:33 no creo Miquel Ángel

Voz 31 35:38 José Antonio el telegrama es para Viktor Orban señor primer ministro de Hungría la reprobación Francia mayoría del parlamento de Estrasburgo abre un proceso que podría terminar privando a su país de voto en el Consejo Europeo por conculcar los principios fundamentales que son su razón de ser con la deriva autoritaria populista y xenófoba en que se ha embarcado el Gobierno de Budapest el procedimiento a seguir es complicado y contará con la oposición de los gobiernos que cristaliza en en el mismo sistema sectario pero significa un avance porque sin respecto a los tratados y libertades la Unión Europea se volvería atentos

Voz 1018 36:21 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Marta Galán en la técnica Carlos clava la producción y como siempre Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:28 hoy va a ser una de las tardes más tranquilas de lo que llevamos de mes de septiembre tendremos algunas tormentas aisladas en Baleares el interior de Andalucía sur de la provincia de Badajoz o también en el interior de la provincia de Murcia pero vaya tormentas que si bien pueden descargar con intensidad afectaran pocas poblaciones y en el conjunto del país tarde soleada con temperaturas más altas que ayer se pasará con facilidad de los treinta en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir también en el Ebro los próximos días temperaturas sin grandes cambios pero poco a poco las tormentas volverán a ganar protagonismo

Voz 1 37:02 si piensas que nuestras pagando Portu seguros lo que te mereces sigue escuchar

Voz 32 37:06 Aldo en moto hogar vida a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutua punto es

Voz 33 37:22 o en el otro lado letra que parece al pero al final no y sirve para decir que algo es tuyo lo más Truffaut delantero vivo

Voz 0978 37:34 algún día tendrá que enfrentarse al inglés

Voz 1 37:36 los ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia English punto com

Voz 34 37:41 ya están disponibles los viajes del Imserso en vez de Travel gran Somos agencia oficial acreditada inscribe te ya en una de nuestras tiendas hiciera tienen regalos seguro para tu viaje confía en nuestra gran experiencia y viaja Baleares Canarias Costas Circuitos Culturales reserva no entienda habitual en el novecientos dos doscientos cuatrocientos o en vez de Travel gran punto com

Voz 1 38:02 eso empieza con ve cuando tu hijo te dice que después del cole que de hacer inglés fútbol tenis además así no te sientes

Voz 35 38:10 vivos divos divinos si quiere sentirte vivos piden un préstamo y te lo transformamos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivo punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bruce

Voz 36 38:24 Casero si Marcos

Voz 1 38:27 el féretro del caudillo fue con

Voz 16 38:29 lúcido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares en el interior fue llevado hasta su definitivo emplazamiento por miembros de la Guardia

Voz 1018 38:39 al final no será tan Pilar Lago ese emplazamiento anotó ayer no Dodge la época el próximo veintitrés de noviembre se cumplirán cuarenta y tres años del entierro de Franco en el Valle de los Caídos en torno a esa fecha es previsible que se pueda producir ya la exhumación de los restos del dictador de acuerdo con la reforma de la ley el humor histórica que acaba de votarse en el Congreso vamos a la cámara André Tomás Ruiz qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes al final no ha habido sorpresa PP y Ciudadanos se desmarcaron del resto de la cámara no quisieron avalar con sus votos la formación pero bueno digamos que ha habido un error que es lo que se dice de dos diputados del PP

Voz 7 39:11 sí han aparecido hay dos votos en contra dentro de la marea de votos naranja de de la abstención que han suscitado principio de confusión no a ver qué es lo que había ocurrido en las filas populares finalmente nos confirma en el partido que esos votos en contra han sido de Jesús Posada Ignacio Llorens pero que en ambos casos eso que dice el Partido Popular se ha tratado de un error involuntario en cualquier caso como decías José Antonio esa posición que han mantenido hasta el final PP y Ciudadanos recrimina da por toda la Cámara ha teñido de bronca este debate impidiendo una imagen de unanimidad que ambas formaciones han negado con estos argumentos escuchamos a Jorge Fernández Díaz José Manuel Villa

Voz 6 39:51 has es de extraordinaria y urgente necesidad pues exhumar el cadáver de Franco cuarenta y tres años después de haberlo enterrado un respeto al sentido común no siento mucho no me comí

Voz 1089 40:02 pues mire usted que dijo la señora Carmen Montón ministra de la Igualdad que no todos somos iguales nosotros no les vamos a acompañarle en esta aventura muchas alergias la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad su debilidad competencia usando nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias ni nos pidan que apoyemos sus chapuzas

Voz 7 40:26 por dignidad democrática por respeto a las víctimas por acabar con un retraso de más de cuarenta años por todo ello el PSOE ha defendido la exhumación de Franco acusando a PP y Ciudadanos de anteponer su lucha encarnizada por el voto de extrema derecha al cierre de una anomalía histórica Adriana Lastra

Voz 5 40:42 que se les ve perdidos en este laberinto ideológico en el que se han metido están ustedes compitiendo por los votos de la extrema derecha y hágame caso no son tantos son muy pocos afortunadamente y no

Voz 37 40:54 merece la pena no merece la pena traicionar los valores de la democracia por cuatro votos no merece la pena no nos hablen de concordia con el dictador o con la dictadura con el fascismo entre españoles

Voz 5 41:07 esa serio hace cuarenta años desde los

Voz 7 41:09 grupos de izquierdas Se ha pedido ir más allá en cualquier caso con una reforma amplia de la ley de memoria que el Gobierno ha aceptado al tramitar este decreto como proyecto de ley no basta con exhumar a Franco ha dicho Izquierda Unida hay que enterrar el franquismo

Voz 1018 41:22 no pues a partir de aquí una vez que ese decreto ley convalidado todavía quedan algunas semanas antes de poder llevar a cabo los trabajos de su moción que posiblemente se producirán a finales de noviembre tres de diciembre entre el público en la tribuna de invitados estaba hasta mañana Mar el hispanista Ian Gibson el caso ha hablado el que estaba emocionado con lo que se estaba viviendo

Voz 7 41:39 si uno de los principales expertos mundiales en la Guerra Civil española y en la dictadura de Franco que he querido venir nos decía expresamente aquí al Congreso para vivir uno de los días más felices de su vida nos contaba que le duele la abstención de PP Ciudadanos cree que esta decisión la debería haber adoptado el PP cuando estaba en el Gobierno pero en cualquier caso ahora bien venir la sea decidido en su para toda la nación digan lo que digan algunas minorías Canedo Franco fuera va a facilitar la concordia en este país es un paso mansón adelante yo me siento me suele era el último tren nos decía Gibson está contento de haberlo podido coger

Voz 1018 42:19 a la familia Franco los nietos de dictador y ha anunciado en un primer momento sería de oponerse por todos los medios legales a su alcance al traslado de estos restos ir parece que Adela Molina parece que en esa idea continúa

Voz 0125 42:30 si los siete nietos de Francisco Franco ya avanzaron hace unas semanas que no iban a poner ninguna facilita al Gobierno para exhumar al dictador Hinault han dicho que hayan cambiado de opinión en un comunicado conjunto advirtieron de que no iban a colaborar ni activa ni pasivamente reiteraban su unánime y total oposición también decían que estaban dispuestos a agotar todos los recursos y acciones legales en su mano a pesar de todo eso añadían que si la exhumación se realizaba pediría los restos mortales para hacerse cargo de ellos el Gobierno ha cumplido ya con el primer paso del procedimiento administrativo con la notificación a todos los nietos del inicio de ese proceso la familia tiene quince días hábiles desde que se recibe esa notificación para presentar alegaciones para especificar a dónde quieren llevar el cuerpo

Voz 1018 43:09 exageran este debates ha cruzado el calentón político de la Guerra de los títulos que afecta sobre todo a Pedro Sánchez y Pablo Casado Moncloa anunciaba a primera hora acciones legales contra el diario ABC sino rectifica una información de portada de hoy en la que habla de plagio de la tesis doctoral del presidente del Gobierno un documento que se custodia en la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y que no permiten y fotografiarlo ni fotocopiar lo que finalmente si va a ser accesible para todo el mundo según ha anunciado la vicepresidenta en los pasillos del Congreso Inma Carretero

Voz 0806 43:38 el anuncio lo ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 5 43:41 Estará en su total e integridad textual también para que no tenga que ir nadie de uno en uno

Voz 0806 43:48 el presidente ha lanzado después a través de las redes sociales su mensaje en el que confirma que la tesis estará abierta en su totalidad a lo largo del día de mañana para facilitar aún más eso dice el acceso recuerda que hasta ahora se podía consultar en papel en ese mensaje el presidente hace un recorrido por su trayectoria en la universidad y el esfuerzo que les supuso ya asegura que por mucho que traten de desprestigiar le está orgulloso de su tesis de hecho atribuye este episodio a un ataque personal de quienes no tienen argumentos políticos Sánchez recuerda que lo han llamado aliado de ETA y que ahora le acusan de plagio abierta la puerta lamenta el presidente todo vale

Voz 1018 44:25 bueno pues el Partido Popular que no se siente muy cómodo precisamente en ese territorio político al final se sumó a Ciudadanos en esa petición de comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno de la Cámara para debatir en torno a esta a esta tesis Óscar García

Voz 1645 44:37 la iniciativa ha partido a primera hora de la mañana del presidente

Voz 1018 44:40 de Ciudadanos a explicar de arriba abajo

Voz 6 44:42 si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el Tribunal si tienen algún vínculo con el su partido y luego el PP se sumó Teodoro García Egea a esta ahora no sabemos dónde está no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente conciudadanos una petición