Hora 14 (14/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias de qué vienes el catorce José Antonio Marcos

Voz 3 00:23 el presidente de gobierno esta fuerte firme y además eh con la constancia e y la consistencia y la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva y que nada tiene que ver con la verdad

Voz 1018 00:47 muy buenas tardes el diagnóstico del Gobierno a través de su portavoz Isabel Celaá el caso tesis de Pedro Sánchez de San sólo una maniobra política y mediática para acabar con el Gobierno la ministra utilizado calificativos como indeseable para referirse a algunas de las cosas que sean dicho o escrito ya cargado especialmente contra la presidenta del Congreso Ana Pastor por haber permitido Albert Rivera que transformarse una pregunta sobre Cataluña en una carga de profundidad contra el Ejecutivo la tesis de Pedro Sánchez ya está disponible íntegramente en la base de datos de Teseo en Internet después de que según el Gobierno haya superado claramente el de el examen de los dos detectores de fraude plagio más reconocidos en el mundo de la informática

Voz 4 01:25 el procedimiento es el presidente pidió ayer personalmente es decir con una salida

Voz 3 01:31 más que que e la tesis se pusiera en la página web de la universidad tiene que pedirlo a la secretaría de universidades ese es el procedimiento

Voz 4 01:43 el porque se ha colgado ahora con con usted esto es pura burocracia no podemos entrar en ellos decir se han tardado dos horas otros horas

Voz 1018 01:52 a todo esto Pablo Casado líder del PP insiste en que lo suyo es muy diferente que no tiene porqué hacer públicos sus trabajos de la Universidad Rey Juan Carlos porque no son ni un fin de máster ni mucho menos una tesis que habilita para el ejercicio profesional vamos que son practicamente de medio pelo

Voz 5 02:06 cuento con a fondo la semana pasada pensando en fin que era el despacho de Alicia que no en la fuerza con Instituto

Voz 1018 02:14 no ese testimonio de Pablo Casado el que queríamos escuchar en este punto estábamos escuchando a Álvarez Conde en torno a la otra polémica referente a la Universidad Rey Juan Carlos que eh tiene hoy una novedad de informativa ahí es que ha denunciado el borrado de más de cinco mil correos electrónicos del Instituto de Derecho Público que dirigía este catedrático Álvarez Conde entre dos mil ocho y dos mil catorce los años en los que se cursaron estudios entre otros Pablo Casado Carmen Montón o Cristina Cifuentes investiga también la desaparición de documentos en algunos despachos Adela Molina

Voz 6 02:46 el actual responsable del Instituto el profesor Paula Acosta denunció a la policía el veinte de junio la desaparición de esos correos electrónicos tal y como ha adelantado el diario El País poco después en su declaración como testigo ante la juez del caso Acosta dijo que había notado que faltaba documentación

Voz 5 03:01 Berti envía un fax con la documentación que encontré la poca que encontré del curso once dos mil doce llame por teléfono oficial de este juzgado para advertirle de que no no encontraba nada más que yo pensaba que habían llevado documentación en la prensa documentos que no estaban en el instituto

Voz 6 03:24 de esa declaración también contó a la juez que no había entrado aún en el despacho del catedrático Álvarez con el principal implicado que seguía teniendo la llave que no sabía si hay había más documentos

Voz 1018 03:32 las antiguas alumnas de Cáritas profesoras de Álvarez Conde denunciaron ante la jueza que investiga el caso que el polémico cuadra digo exigía lealtad a cambio de ofrecer protección la SER ha tenido acceso esas grabaciones ahora escuchamos estas

Voz 5 03:51 catedrático de La Fura catedrático peculiar con el resto de catedráticos porque vetaba montar congresos hacia publicaciones para que hicimos carrera herida una estrategia con el hospital respecto a

Voz 1 04:10 sí el ambiente de la Universidad Hora catorce

Voz 1018 04:17 decíamos que Pablo Casado insiste en que los suyos muy diferente que no tiene nada que ver con lo de Pedro Sánchez entre otras cosas porque sus trabajos universitarios no son en fin de máster ni una tesis

Voz 7 04:26 a nada conduce ese pongan a demandar a los medios de comunicación yo no lo hecho que se pongan a cuestionar a los universidades yo no lo hecho o incluso que se pongan a cuestionó a los jueces yo tampoco lo vi sinceramente sería el más perjudicado que podía haberlo hecho por la dimensión irrelevante de mi caso respeto

Voz 1018 04:45 de otros y otro nombre bajo sospecha Josep Baselga uno de los oncólogos más importantes del mundo que ha tenido que dejar su puesto en un hospital de Nueva York tras conocerse que ocultó el cobro de cantidades millonarias de dinero por parte de algunas forma atléticos parece que era un secreto a voces al menos eso es lo que ha dicho a la SER Carlos Alberto González del Instituto Catalán de Oncología

Voz 8 05:03 en el que ya en el ICO decía sea nos comentaba entre los oncólogos que se conocían todas las relaciones profundas liquidar

Voz 1018 05:20 además la Comisión europea da seis meses de

Voz 9 05:22 plazo a los Estados miembros para que decidan si quieren quedarse de manera permanente en el horario de verano o de invierno Bruselas quiere que el último cambio de hora obligatorio sea el próximo treinta y uno de marzo

Voz 0824 05:33 la Fiscalía de Cataluña investiga el ayuntamiento de Vic en Barcelona tras el mensaje difundido por megafonía en el que pedían a los ciudadanos que no se desvían del objetivo de la independencia del instituto

Voz 9 05:42 lo Martin Luther que impide al presidente de la Generalitat que deje de usar su nombre argumentan que es ir demasiado lejos y que formar parte de España

Voz 0824 05:49 no es una presión el huracán Florence toca tierra en Estados Unidos dejando inundaciones catastróficas en las dos Carolinas el nivel del mar puede subir más de tres metros acompañado de olas destructivas según el Centro Nacional de Huracanes de ese país

Voz 1018 06:00 sí seis

Voz 10 06:06 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 6 06:10 buenas tardes hoy ha sido ahogado el que se ha puesto el traje de candidato ni él ni Garrido han sido designados todavía por sus partidos pero los dos han aprovechado la Asamblea para postularse segunda jornada del debate sobre el estado de la región en la que Aguado se ha presentado como el único candidato con un proyecto renovado para Madrid se ha llevado el rejonazo del presidente Garrido hemos veintitrés año montados en el Real cinco

Voz 11 06:33 y usted nos quieren convencer de que vamos bien para aguantar otros cuatro años más pues yo creo que claro que su proyecto está agotado que el R cinco ya no sirve es que lo que quieren los buenos coches que duran para siempre ayer astutos justo en estos nueve meses que nos quedan ya que vayan comprando es otra cosa que hizo una bicicleta sea lo que les lo que necesiten para la próxima legislatura el número de infectados que posiblemente

Voz 6 07:00 Alcalá segunda jornada en la que la no candidata de Podemos pero sí portavoz en la Asamblea sentido la soledad más absoluta en Íñigo Errejón ni el ex Jemad Julio Rodríguez han acudido a la Asamblea a pesar de estar invitados tampoco se ha olvidado hoy Garrido de Pedro Sánchez para nada sus primeras palabras de hecho han sido contra el presidente del Gobierno de España con comparaciones a veces poco afortunadas

Voz 11 07:22 el gran proyecto de partidos triste del Gobierno socialista de estos ciento el Valle de los TAC uno de los valles de los países que sí que está ahí cerca El Escorial días es Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno alegrar de otros hay dos que está montando ustedes en Moncloa enseguida vamos

Voz 6 07:50 a la Asamblea donde continua a esta hora el debate sobre el estado de la región vamos a apuntar antes otras noticias con Sara selva ahí Enrique García

Voz 0861 07:57 Álvarez Conde protegía a sus discípula Se hagamos

Voz 1258 08:00 a Qaeda y a cambio les exigía lealtad así se desprende de las grabaciones del caso máster que hoy les aportará según la declaración de la ex becaria del catedrático las profesoras imputadas Cecilia Rosado clara Souto y López de los Mozos consiguieron méritos de una carrera académica al amparo de Álvarez Conde que también dirigió sus tesis doctorales

Voz 12 08:15 nuevo accidente laboral en Madrid un obrero de treinta años ha muerto en Ciudad Lineal al caerle encima una carga de sacos de cemento de mil ochocientos kilos los sacos estaban suspendidos por una grúa a veinte metros de altura

Voz 1258 08:26 los vecinos afectados por el incendio que se produjo anoche en la calle Francisco Salvador González de Pozuelo podrán volver a su casa a lo largo del día todos menos los del piso bajo donde se originaron las llamas el fuego se inició a las once y media de la noche por causas desconocidas que investiga la Policía Nacional

Voz 12 08:40 primeros juegos para inclusives de la Comunidad de Madrid se están celebrando en Las Rozas desde hoy hasta el domingo con las

Voz 1434 08:46 participación de ochocientos deportistas de diez

Voz 12 08:48 qué ocho modalidades diferentes la idea es normalizar la práctica deportiva de personas con discapacidad

Voz 1258 08:53 en deportes a las nueve de la noche el Rayo Vallecano visita al Huesca en la cuarta jornada de Liga mañana el Atlético recibe al Eibar y el Real Madrid visita al Athletic de Bilbao respecto al sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey Rayo Majadahonda jugará contra el Sporting en Lugo contra Alcorcón

Voz 6 09:08 es la imagen del día un cachalote en el Manzanares un cachalote de mentira claro

Voz 1 09:13 prenden de una un pleno monzón Mar es verdad que es curioso yo no es pues

Voz 6 09:23 sí es en la escultura una instalación artística de quince metros y mil kilos de peso que pretende denunciar la degradación de los océanos sus creadores son el colectivo belga capitán Ömer estará en el río hasta este domingo es viernes vamos a ver si se nota ya en las carreteras DGT María Herrero buenas tardes

Voz 13 09:42 buenas tardes pues ahora mismo estamos muy pendientes de los accidentes uno en la M cuarenta en la zona de los túneles de El Pardo que genera ocho kilómetros de retenciones hacia las seis y otro alcancen la uno en la zona del nudo Manoteras que dificulta la entrada a la capital también complicaciones en esta misma carretera en Alcobendas sentido Madrid y circulación densa ya en la salpicadas por la cuatro impiendo y por la A tres en Rivas además tráfico muy congestionado la M cuarenta en la zona de Coslada en ambos sentidos

Voz 6 10:07 para el fin de semana se espera una bajada de las temperaturas Si alguna que otra tormenta que empezarán a llegar ya esta tarde noche

Voz 0978 10:14 de momento tenemos calor y sol previsión con Jordi Carbó seguirá luciendo gran parte de la tarde con temperaturas que ya se acercan a los treinta grados los superaremos máximas por ejemplo en el centro de Madrid alrededor de los treinta grados y las nubes irán a más primero en puntos de montaña con alguna tormenta pero muy localizada dejarán poca o cualquier general en el resto de la comunidad entre el final de la tarde y primeras horas de la noche también llegarán algunas tormentas pero con muchos rayos y truenos alguna racha intensa de viento en general muy poca agua mañana tiempo muy parecido al de hoy el domingo va a lucir el sol durante más horas

Voz 6 10:48 en ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1434 10:51 con la dirección técnica de Alicia Molina de Marta Galán

Voz 6 10:53 en la producción de Teresa Rubio comienza ahora

Voz 1018 10:56 por zamarra

Voz 14 10:59 Matilde de acabo de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso sea propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que su Samir

Voz 1 11:09 sacan lo mismo a echarle una mano a Matilda el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 10 11:19 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:22 poco después de las diez de la mañana comenzaba la segunda jornada del debate sobre el estado de la región con la intervención de ciudadanos que a la larga ha sido está siendo uno de los protagonistas del día como ayer Ángel Garrido Ignacio Aguado ha pronunciado un discurso de candidato aunque de momento no lo sea con ataques a todos pero sobre todo a aquellos a los que más votos pueden arrancarles el año que viene al Partido Popular vamos a la Asamblea

Voz 0861 11:47 Javier Bañuelos buenas tardes y buenas tardes bueno quisiera que hay diputados rivales que incluso se han llegado a decir que hoy con su discurso Ignacio Aguado ha buscado desesperadamente cree de Cinven como candidato naranja lo cierto es que ahogado consciente de que su futuro político también está en juego ha buscado y su sitio pero ni siquiera ha votado esta mañana el tiempo sus dos intervenciones la primera ha sido la más dura el puerto de Ciudadanos ha recurrido a un tono muy duro y agresivo pero no contra el Gobierno del PP hoy sometido a debate sino contra el Partido Socialista

Voz 11 12:17 puede jugar viene gastarse el dinero público el dinero de los impuestos el dinero que tanto esfuerzo ha costado a las familias en prostitutas y cocaína como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía a la política a detalla la bueno no creo que experiencia no ha silenciado

Voz 0861 12:42 fíjate negó también se atribuido todas las mejoras que se han conseguido en esta legislatura no sólo la cabeza de Cifuentes también las dos rebajas fiscales que será aplicado en estos tres años el presidente del Gobierno de la Comunidad Madrid esperaba ya ese auto bombo del por todo naranja por eso Ángel Garrido ha tirado hoy de ironía

Voz 11 13:00 el portavoz ya el anuncio del medallero que ese salía absolutamente normales pero que haya traído el traje bien al mito porque es que el peso lo va a arrastrar por qué yo creo que incluso por equivocación alguna cosita habremos hecho nosotros pero

Voz 0861 13:23 bueno Ignacio Aguado está dispuesto a combatir a plantar cara al proyecto agotado seco y sin ambición que lidera Ángel Garrido ideando en metáfora Cristina el PP ha dicho Aguado lleva veintitrés años en el mismo coche gripado y con la misma carrocería iguales y hacer algún tipo de publicidad in de ningún tipo de marca Garrido tan sólo ha dicho que los buenos coches Duran para toda la vía

Voz 6 13:43 siente Garrido ha respondido en bloque a los grupos que intervenían de menor a mayor representación después

Voz 1434 13:48 aguado por tanto turno de la portavoz de Podemos de Lorena Ruíz Huerta que acusaba al presidente de tapar los casos de corrupción de sus compañeros se detenía en una de las partes fundamentales del discurso que dio ayer Garrido la bajada de impuestos del Partido Popular

Voz 15 14:03 la política fiscal de los sucesivos gobiernos del PP ha consistido básicamente en rebajas indiscriminadas de impuestos como la que pretende aprobar usted señor Garrido de forma inminente está ahí donde se esconde la gran trampa señorías porque sólo la población con niveles altos de renta se beneficia de estas bajadas de impuestos ya ha huido esté bien señor Garrido sólo los ricos se beneficien de sus bajadas de impuestos

Voz 11 14:26 los eso ya sin una buena noticia para señor Iglesias por lo tanto mire por lo menos se se va para los ricos algo nuestro ustedes pero hombre el de falaz lo que dicen aquí afortunadamente la rebaja de impuestos a quién llegas a las grandes capas de clase media de clase trabajadora a los trabajadores eso que ustedes dicen defender pero que no lo hacen porque sabe que lo hace el Partido Popular

Voz 1434 14:48 tras Ruíz Huerta Ángel Gabilondo el portavoz del PSOE que atacaba también por la política fiscal del Partido Popular decía Gabilondo además que la Comunidad de Madrid está estancada resignada desorientada contra los socialistas a carga de mucho muy contundente hoy el presidente de la comunidad pero no sólo contra los socialistas madrileños sino y sobre todo contra los socialistas del Gobierno central otra vez Garrido ha usado el atril de la Asamblea para hacer política nacional Javier Casal en la asamblea también buenas tardes

Voz 0861 15:19 qué tal buenas tardes bueno Garrido sacado todos los grandes éxitos Cuelgamuros los impuestos Televisión Española todos los temas menos la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez y unos imaginamos porqué Garrido otro día mirando a Génova a Pablo Casado han mostrado los dientes eso sí hoy cambio de tono ha ironizado con el con cuelga muros con la exhumación de Franco Icon la salida de los ministros Montón y Maxine Huerta Moncloa ha dicho es el otro bache

Voz 11 15:43 cuando el gran macroproyecto del Partido Socialista del Gobierno socialista de estos cien días en el Valle de los Caídos uno de los Valle de los Caídos que estás ahí cerca El Escorial porque señorías el Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno detrás

Voz 0861 16:10 en Moncloa Gabilondo el portavoz independiente del PSOE ha tenido que aparcar sus temas recurrentes la desigualdad y la pobreza para sacar la cara por Pedro Sánchez en el hemiciclo durante su segunda intervención me gusta me gusta señor Garrido mucho más usted cuando hablo como presidente chino busca la risa fácil de los suyos un tono que ha remarcado en varias ocasiones que no está a la altura del máximo responsable de la Comunidad de Madrid

Voz 11 16:33 les pido respeto para el presidente del Gobierno no es decir dos reclamo porque lo he pedido siempre y en todo caso gobierno gobierne y respeto a las instituciones no me dijo nada graciosas como si estoy con dio con España Portillo si te estoy loca recordar en Madrid es España pero España no es Madrid

Voz 0861 16:56 los señalabas Cristina el enfrentamiento entre Garrido Gabilondo en materia económica ha sido un enfrentamiento en realidad entre dos modelos nacionales el del Partido Popular y el del PSOE el blindaje de los impuestos que ayer reclamaba aquí el presidente Garrido Ike hoy de nuevo el presidente de la Comunidad de Madrid ha vuelto a recordar a Pedro Sánchez

Voz 16 17:12 es su política fiscal no es seguían eficientes desde el punto de vista de la gestión económica y financiera no le llame a esta fiscalidad moderada sino que es una fiscalidad ideológicamente estrés

Voz 11 17:25 lista pues mire si es extremista en el sentido de que queremos los impuestos bajos hoy a reclamar al Gobierno nación que se blinde el derecho a la Comunidad de Madrid detener impuestos bajos

Voz 0861 17:38 insisto que Garrido ha repartido bien en Moncloa también a la ministra de Justicia por el caso Llarena ha pedido también elecciones generales repasando las veces que ha citado al presidente del Gobierno de España Nos preguntamos Cristina como iba a articular su discurso Ángel Garrido si hace cien días lo llega a prosperar el cambio de inquilino en el Palacio

Voz 1018 17:56 a la Moncloa una pregunta Javier Gracia sea

Voz 1434 17:58 dicho mucho desde el atril pero también en los gestos y en las presencias y ausencias que hemos visto en la tribuna de invitados especialmente llamativas las ausencias de Íñigo Errejón del ex Jemad Julio Rodríguez a pesar de que estaban invitados hoy han optado por no acompañar a su portavoz en la Asamblea ella Lorena Ruíz Huerta no va a ser la candidata de Podemos lo será como salón en la Comunidad Íñigo Errejón también hemos leído esta mañana algún tuit que luego ha tenido que ser borrado inmediatamente Elena Jiménez buenas tardes cuéntanos hola qué tal muy buenas tardes a Podemos en otras ocasiones y se han visto por aquí las caras de Íñigo Errejón futuro candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid hizo de Julio Rodríguez el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa hoy secretario general de Podemos en Madrid ciudad pero hoy estaban invitados Ino han venido el primero dicen por estará en el Congreso y el segundo por cuestiones de agenda de fondo eso que señalabas la evidencia de que el actual portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huertas no será ya la próxima candidata en la Comunidad de Madrid de la tribuna de invitados Nos vamos a ir a esa bancada socialista que esta mañana estaba algo atribulada explicamos la situación el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado empezó diciendo eso que hemos escuchado de que los socialistas de Andalucía se gastan el dinero en prostitutas en cocaína entonces una diputada Pilar Sánchez Acera desenfundó su móvil bajo una fotografía hecha en el momento de Ignacio Aguado escribió uno de ciudadanos hablando de cocaína signo de exclamación al final luego borro ese tuit parece ser que no voy a gusto mucho a sus compañeros Illa sin foto y otra vez en Twitter ha escrito lo pongo más claro me parece fatal que el Parlamento se utilice para insultar diciendo que los cargos socialistas nos gastamos el dinero público en cocaína prostitutas ya estoy ya sin fotografía y otras cosas que pasan por aquí en la Asamblea bueno pues hoy no hay caras nacionales ni de altos cargos del Partido Popular acompañando Ángel Garrido ida Ignacio Aguado bueno pues tres personas que miraban un cuadro de Antonio López aquí en el pasillo dice que ha sido el suyo un disco

Voz 0824 19:56 curso muy interesante aunque al final me confiesan

Voz 1434 19:59 que son amigos del portavoz de Ciudadanos gracias Elena también ha habido y tiempo para un anuncio del presidente Garrido su intención de implantar un cheque Bachillerato una etapa educativa para la que ahora mismo no hay concierto algunos

Voz 11 20:13 nosotros yo anuncio aquí que de la misma manera que ahora mismo se que para Formación Profesional vamos a creer también un cheque bachillerato en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte va a beneficiar ya al quince por ciento de los estudian en centros concertados donde el Bachillerato hoy por hoy no estatuto esto debates y ahora mismo en las

Voz 1434 20:34 sambu lea para esta tarde se esperan las proposiciones de resolución que presente cada grupo cada uno de ellos puede presentar hasta siete Javier Bañuelos

Voz 0861 20:43 despejó marcan la prioridad política ideológica de cada grupo en el caso el PSOE por ejemplo socialistas quieren asegurar la universalidad de la enseñanza de cero a dieciocho años por eso pedirán al Consejo de Gobierno que planifiquen nuevos centros educativos públicos para cubrir todas las necesidades de fiscalías ha hablado también en este debate y también hablar esta tarde porque entre sus propuestas de resolución podemos va a pedir que se reduzca la presión fiscal sobre las rentas medias bajas que han soportado desde la crisis Podemos que también ve prioritario reparar el prestigio que han sufrido las universidades públicas por eso pedirán por escrito una investigación exhaustiva sobre la Rey Juan Carlos también hemos conseguido las propuestas que lanzará esta tarde el Partido Popular la única novedosa será su intento he de pedir al Gobierno de Garrido que inicie los trámites para elaborar una nueva ley de la infancia por cierto Cristina que eran los podemos resistir a contar ahora mismo de las imágenes que estamos viendo desde nuestra cabina el diputado del PP y alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa viendo ahora mismo en directo en su portátil un partido de tenis en pleno discurso del presidente madrileño Ángel Garrido

Voz 1434 21:44 parece que no les está entreteniendo mucho las palabras de su presidente gracias Javier son las dos de la tarde y veintidós minutos seguimos

Voz 17 21:51 hora catorce en Madrid

Voz 18 21:55 el nuevo gel puro Diallo Idrissi es tu mejor aliado este verano su nueva fórmula aún más hidratantes sin alcohol ni para velos tal My regenera tu piel con una agradable efecto refrescante que es ideal para después del sol afeitado y depilación porque no todos los salones son iguales pide el nuevo gel puro de aloe en farmacias Ipar farmacias de grandes superficies no acepten imitaciones gris y punto es

Voz 9 22:17 en el teatro Cofidis Alcázar no esmero Antonio Molero Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo tercera temporada cien mil euros o un millón dentro de diez años el test la comedia que te pone

Voz 1 22:31 nuevas opciones la mejor es solo debes decidir tú por eso se llama test

Voz 9 22:35 Teatro Cofidis Alcázar más información en grupos media punto com quiere ser piloto se necesitarán más de quinientos mil nuevos pilotos en los próximos años con y European Flyer

Voz 19 22:47 hola internacional de pilotos de avión helicóptero y drones de formará con los mejores instructores Europe y han Flyer con centros en Madrid y Alicante entra en European Players punto com vuela el futuro

Voz 20 23:00 lo que ves a Maras venida reales y ponemos al servicio de Amar es lo último en tecnología láser máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías hipermercado tropelías astigmatismo y propiciado con total seguridad y fiabilidad informa T en el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 17 23:22 la música me abrió esa

Voz 1 23:24 esa puerta de esta casa infinita que la vida

Voz 21 23:29 mi Dudamel tres su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados Mahler entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del auditorio colabora Cadena SER

Voz 9 23:48 el Rey recibe la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobretodo recordar

Voz 22 24:00 septiembre es tiempo de Puri Tutto en Chateau

Voz 23 24:03 todos los modelos más vendidos de nuestras exposiciones con descuentos de hasta el sesenta por ciento con entrega inmediata y financiación gratuita hasta en veinte meses sin intereses presume de sofá con el último diseño y confort italiano aún precio irrepetible unidades limitadas tres tiendas en Madrid encuentra la más cercana en Chateau guión gags punto es

Voz 0246 24:25 hola soy Juan Tamariz os espero en el teatro de La Luz Philips Gran Vía de Madrid del veinte al veintitrés de septiembre para el espectáculo Magia contagia y aún más para que compartamos juntos alegría misterio e ilusión

Voz 9 24:41 en trazos a la venta en grupos medio punto com

Voz 24 24:45 sabéis cuántos millones de personas somos en Madrid y sabes cuántos escuchan Cadena Ser cadena

Voz 21 24:50 diálogo o Radio Olé horario de verdad cree difícil que la gente reserve en tu restaurante o que pidan cita para tu clínica o que se apunten a dos promociones en la web Radio Madrid punto Es rellena nuestro formulario descubre las posibilidades que ofrece anunciar T en Radio recibirá es el mejor plan de comunicación el más ajustado a tu público y tu inversión entra en Radio Madrid punto Es un negocio o empresa en el mapa de Madrid

Voz 10 25:17 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 25:20 dos de la tarde y veinticinco minutos casi todo lo que no pasa hoy por la Asamblea pasa por el caso Máster Se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER el que fue director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde protegía sus discípula y a cambio les exigía lealtad así se después de de las declaraciones ante la juez de una de las becarios de Conde que fue también compañera del máster de Pablo Casado declaraciones a las que ha tenido acceso la SER

Voz 1018 25:47 Laura Gutierrez en claras Souto Alicia López de los Mozos

Voz 0824 25:49 Cecilia Rosado las profesoras de las actas falsificadas las profesoras imputada serán las discípulos de Condé

Voz 5 25:55 dice era nuestro jefe que era el mejor de los amigos y otros de los enemigos podría ser ese es una persona con mucho carácter

Voz 9 26:01 la costa usted qué relación tenía banaliza López de los Mozos condona Enrique Álvarez Conde

Voz 5 26:10 popular la discípula más antigua de las cuatro no me incluido yo mismo

Voz 0824 26:15 María Dolores canción de igual becaria de Conde que está imputada por cursar el máster de Pablo Casado sin haber hecha a la Cancio dice que Laura Nuño les avisó de que el catedrático sólo pedía lealtad a cambio recibieron protección eméritos la de

Voz 5 26:27 persona que me paren contraponer Enrique me dice que para que las calles fundamentales en el trabajo catedrático pero señaló que no figura el catedrático peculiar con el resto de catedráticos porque estaba montar congresos hacia publicaciones para que hiciésemos Aguilera nota podrán coste

Voz 9 26:49 hicieron méritos hasta el punto de que Álvarez Conde dirigió

Voz 0824 26:52 tesis doctoral de las tres imputadas en los tres casos quién presidió la Comisión jugadora fue el ex rector y ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano J

Voz 6 27:00 también hemos sabido que la Universidad Rey Juan Carlos ha denunciado el borrado

Voz 1434 27:04 más de cinco mil cuatrocientos correos electrónicos del Instituto de Derecho Público emails que corresponden a la época de los másteres de Pablo Casado Carmen Montón y Cristina Cifuentes lo adelantado el país ya en su declaración ante la juez del pasado tres de junio el actual responsable del Instituto dijo que sospechaba que se habían llevado documentación

Voz 5 27:25 envío un fax con la documentación que encontró el va poco te en del curso dos mil once dos mil doce llame por teléfono oficial de este juzgado para advertirle de que no encontraba nada más y que yo pensaba que se habían llevado documentación por las ansias razón de que se habían publicado en la prensa documentos que no estaba en el instituto

Voz 1434 27:46 Pablo Acosta también admitió en esa declaración que un mes después de haber sido nombrado todavía no había entrado en el despacho de Enrique Álvarez Conde despacho en el que todavía no han entrado a partir de media les vamos a contar más de más de este asunto hoy además aquí en la Comunidad de Madrid tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral mortal ha ocurrido en la capital en la calle Pedro Salinas un hombre de treinta años han muerto tras caerle encima una carga de cemento de casi dos toneladas de peso las causas las está investigando la Policía Gema Martín es portavoz del Samur

Voz 25 28:18 el obrero estaba subido en el remolque de un camión cuando le ha caído de una altura de unos veinte metros una carga de sacos de cemento que sujetaba una grúa una psicóloga es Samur ha tenido que atender además a los compañeros de la víctima muy afectados lógicamente es con lo ocurrido

Voz 1434 28:36 en Pozuelo todas las personas que han sido desalojadas esta noche de sus viviendas podrán volver a sus casas a lo largo del día todas menos las del bajo que es donde se han originado las llamas los bomberos han tenido que rescatar a varios de los vecinos por la fachada por el interior del edificio algunos de ellos han sido trasladados al hospital pero también Se espera que se les dé de alta a lo largo del viernes

Voz 1 28:57 hora catorce los deportes

Voz 26 29:00 con los deportes Miguel Orejas buenas tardes de tal Christine hoy arranca la jornada cuatro en Primera división desde las nueve Huesca Rayo Vallecano y para mañana Athletic de Bilbao Real Madrid a las nueve menos cuarto Éste es Lopetegui que es un partido fácil en Bilbao

Voz 27 29:12 Nos esperamos un una versión muy muy buena de la que nos va a obligar a hacer un grandísimo partido en todos los aspectos del juego para competir

Voz 1 29:19 con ellos que intentar ganarles que lo que queremos hacer

Voz 26 29:22 mañana también Atlético de Madrid Éibar a la una y pese a que siempre lo puede contar con dieciséis jugadores del primer equipo dice que tienen sus ventajas tener una plantilla corta

Voz 28 29:30 cuando este dato competitivos hay una competencia muy

Voz 5 29:33 votantes

Voz 28 29:34 da igual me sacaba servirá vale

Voz 0861 29:37 pues lo sabía

Voz 28 29:38 nosotros como club obviamente aceptación o por delante

Voz 6 29:45 pues así terminamos veintinueve grados ahora mismo en el centro de la capital en la Asamblea sigue el debate sobre el estado de la región lo contamos lo que pasen los boletines en La Ventana de Madrid

Voz 2 30:04 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 1 30:11 doce José Antonio Marcos

Voz 3 30:21 aparece el presidente cuando se han dado absolutamente todas las pruebas habidas y por haber en relación aún con una tesis doctoral bien configurada presentada en tiempo y forma y que además hemos sometido a programas informáticos de comprobación de coincidencias

Voz 1018 30:42 el Gobierno considera que no existen razones para el presidente acuda al Congreso para responder a las preguntas de la oposición sobre su tesis universitaria de ese documento de trescientas cuarenta y dos páginas está dispone letra superar sin problemas los exámenes de dos detectores de fraude o plagio nadie ha podido probar ninguna irregularidad es más la administra portavoz considera que esta polémica obedece sólo a una estrategia indeseables el término utilizado para abatir al Ejecutivo que está fuerte y firme según expresiones literales ha cargado especialmente contra la presidenta del Congreso contra Ana Pastor por permitir Albert Rivera que aprovechase una pregunta sobre el independentismo en la sesión de control del miércoles para cargar contra Pedro Sánchez ya Rivera y a Pablo Casado les pide más o menos que se pongan las pilas

Voz 3 31:24 que los demás tengan altura porque todavía no sabemos

Voz 4 31:27 en qué va a hacer el señor Rivera con su currículum un poco en fin que vamos a oir ni sabemos del señor Casado lo que ustedes pregunten

Voz 1018 31:42 Pablo Casado asegura que su trabajo universitario en la Rey Juan Carlos es un asunto menor irrelevante e que nada tiene que ver con una tesis o con un máster vamos que tiene a ser cuatro trabajos de los que no merece la pena conocer nada y por supuesto que no tiene porqué publicar

Voz 7 31:54 Johnny tengo te FM ni tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos hablar aún así transparencia como la mía por ahora no lo he visto en ningún otro político no

Voz 1 32:14 de catorce

Voz 9 32:17 es el viernes catorce de septiembre Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes vamos tono con otro nombre propio muy importante en la comunidad científica también bajo sospecha José Baselga oncólogo español que ha dimitido como director médico de un hospital de Nueva York después de conocerse que no informó de los pagos que recibió de la industria farmacéutica mientras escribía elogios a sus medicamentos no sorprende otros médicos es el caso de Carlos Alberto González del Instituto Catalán de un color

Voz 1018 32:41 día

Voz 8 32:41 que comentaba entre los oncólogos conocían pero las relaciones profundas industrial

Voz 1018 32:52 Hidden Asturias acusa al PP de haber copiado

Voz 0824 32:55 el Principado una propuesta suya para la gratuidad de los libros de texto que se aprobó en Madrid incluye incluso referencias a los colegios madrileños es una co

Voz 8 33:03 ya

Voz 29 33:04 exacto dice de edición digital se ajustará en cuanto al uso de savoir abierto al equipamiento escalado en los centros docentes madrileños

Voz 9 33:13 cortes revertido el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que va a suprimir varios recortes educativos del PP Isabel Celaá ministra de Educación

Voz 3 33:20 hacemos que las comunidades autónomas no incrementen el veinte por ciento de el número de alumnos alumnas

Voz 9 33:29 que las clases en las aulas

Voz 1018 33:32 pero no vamos a su anteproyecto que de convertirse en ley sería de aplicación únicamente a partir del próximo curso más cuestión

Voz 0824 33:37 es sin daños colaterales en la portavoz del Gobierno también da por seguro que las bombas vendidas finalmente Arabia no van a usarse contra civiles

Voz 3 33:43 el Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión por lo tanto no se van a equivocar matando a Yemen y le compara víctima

Voz 9 33:55 así el ministro del presidente de la Comunidad de Madrid ha comparado en el Debate sobre el estado de la región al Gobierno central con el Valle de los Caídos por la dimisión de dos ministros Ángel Garrido

Voz 11 34:03 uno de los Valle de los Caídos que resulta está cerca El Escorial Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno de tratar de otros

Voz 1018 34:16 la Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Vic

Voz 0824 34:19 eje difundido por megafonía en la plaza del municipio en el que se pide a los ciudadanos que se acuerden de los ex dirigentes presos y que no olviden el objetivo de la Independent

Voz 9 34:27 peticiones al Gobierno distintas organizaciones piden al Ejecutivo que en el anteproyecto de Ley de protección de la infancia se incluya que los abusos a menores no prescriban o una asignatura de educación sexual Andrés Conde de Save the Children el sistema falla estrepitosamente falla en la prevención falla en intentar que no tengan lugar estos abusos sexuales falla en su detección falla también en su protección posterior en alerta miles de personas ya se han quedado

Voz 0824 34:51 sin luz con el paso del huracán Florence por Carolina del Norte el portavoz del Centro de Atención de Emergencias pide a la gente que no se relaja unas infraestructuras cuando a sufrir electo

Voz 9 35:01 ciudad va a dejar de funcionar durante días e incluso durante semanas muchos de ustedes que han sido evacuados de las costas de Carolina van a permanecer desplazados durante un tiempo

Voz 1 35:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 35:15 José Antonio no te llama es para Josep Baselga doctor su vinculación pecuniaria con algunas multinacionales farmacéuticas en particular Roche que le abrieran remunerado con algunos millones de euros revelada por The New York Times ha puesto en duda la validez de sus conclusiones en torno al efecto curativo de algunos tratamientos anti cancerígenos obligado a abandonar la dirección médica del prestigioso centro neoyorquino entre los más ardientes perseguidores periodísticos podrían algunos estar incurriendo en las mismas prácticas critican como inaceptables

Voz 1018 35:52 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros Alicia Molina y Marta Galán en la técnica Isabel Quintana y Carlos clara la producción en Bruselas está como siempre creo Griselda buenas tardes León hasta ahora esa ahí

Voz 0738 36:03 pues una hora más en Canarias mágico rarísima aquí en España

Voz 1018 36:08 que la península quiero decir no la no la catorce XXXI bueno te lo pregunto porque posiblemente a partir de la próxima primavera ya no tendremos la misma hora en España hay en Bélgica porque eh según la Comisión cuando se unifiquen los horarios de de invierno y verano Illana haya que cambiarlo cada país podrá elegir libremente su llevamos que puede ser un follón de los gordos

Voz 0738 36:28 exactamente sí como estábamos antes de que si armonizar en la propuesta no va a ser inmediata en aplicación pero sí sé que sí adelante y además edad como tú has fichó libertad a cada Estado miembro para que elija si quiere vivir en horario de verano un erario de invierno vamos a escuchar al comisario jefe

Voz 30 36:44 ayer sin de Robben number of me

Voz 0738 36:48 estando recogiendo la demanda del Europarlamento adoptar digamos la posición de muchos estados miembros nos ha dicho que lo que querían era libertad para poder elegir

Voz 1434 36:56 su horario de verano o invierno pero hay que

Voz 0738 36:59 coordinar el proceso seis meses después la Comisión para que los gobiernos le digan con qué horario se quedan lo que en la práctica quiere decir que nosotros tendremos que esperar hasta octubre o hasta marzo para ten podría parar de girar las agujas del reloj Sergio deja elegir

Voz 1 37:15 el verano sin una celda

Voz 1018 37:18 el tiempo pensando ya el fin de semana a San Jordi Carbó

Voz 0978 37:22 a lo largo de la tarde seguirá luciendo el sol con temperaturas parecidas a las de ayer calor en todo el país sensación de bochorno en puntos costeros y mucha tensión una tarde más a las tormentas que se formarán en Andalucía especialmente en el Valle del Guadalquivir y zonas de montaña próximas riesgo de aguaceros es severidad en estas tormentas que se desplazarán más debilitadas a Murcia Extremadura Castilla La Mancha y a última hora a la Comunidad de Madrid el fin de semana tiempo parecido pero mañana con tormentas más intensas en Andalucía y se extenderán a gran parte del Mediterráneo en el resto serán más aisladas

Voz 22 37:56 dedicado a los por si pasaba algo a los que hizo a los retrovisores

Voz 1 37:59 previstos al aparcar de oído dedicado a todas

Voz 22 38:02 ideas que tienen un poco de Family con Family seguros ahora y hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas contó sabor

Voz 17 38:10 Gil alarma entre muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixa Bank

Voz 1280 38:17 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar

Voz 31 38:32 está disponible

Voz 9 38:35 modista en Carrefour Siemens hasta el diecisiete de septiembre un veinte por ciento de descuento en todos los detergentes descuenten cupón canjeable para próximas compras

Voz 1 38:46 Carrefour datos merece más la mejor

Voz 17 38:51 sí

Voz 1018 38:53 la guerra de los título no deja varias novedades en las últimas horas desde luego la más inmediata ya está disponible el máster perdón el doctorado la tesis del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la página web de Teseo que imagino pues ya va a estar saturadas las próximas horas si es que no lo está ya en este momento son trescientas cuarenta y dos páginas que según Moncloa superado los dos detectores más cualificados sobre posibles plagios manipulaciones en Moncloa está nuestra compañera Inma Carretero Leyma buenas tardes

Voz 1434 39:17 qué tal buenas tardes y como era más que previsible este asunto Albert

Voz 1018 39:19 todo en la almendra de las preguntas muchísimas preguntas a la portavoz en la rueda de prensa de cada viernes

Voz 1434 39:24 así es ha sido muy vehemente la portavoz en la defensa del presidente del Gobierno en este asunto de la tesis que a juicio del Gobierno es muy indeseable de todas formas según la portavoz Pedro Sánchez no ha acusado el golpe

Voz 3 39:36 el presidente de gobierno esta fuerte firme y además eh con la constancia e Isla consistencia la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva

Voz 1434 39:58 Ike nada tiene que ver con la verdad ha denunciado Cela una estrategia conjunta de la derecha para boicotear al Gobierno al periódico ABC le ha exigido una rectificación no ha hablado hoy de acciones legales en el caso del Partido Popular de Ciudadanos la portavoz entienden que tendrían que pedir perdón a Pedro Sánchez que no considera necesario comprar CER por este tema en el Congreso José

Voz 1018 40:19 en rueda de prensa convertido casi en un examen sobre la estabilidad política de Gobierno después de los cien días después de una semana muy complicada que ha incluido la dimisión de la ministra de Sanidad y también la decisión definitiva de que las famosas y polémicas bombas a Arabia Saudí Se vende

Voz 1434 40:33 pues de esta aciaga semana en el Gobierno la Moncloa confirma la vocación de continuidad entre otras cosas porque a juicio de Isabel Cela el Gobierno de Pedro Sánchez resiste la comparación con cualquier otro en sus primeros cien días a pesar de que han dimitido dos ministros

Voz 3 40:47 este es un Gobierno lleno de energía que se ha encontrado mesas vacías que se han encontrado cajones con documentos retrasados que sí que resiste cualquier comparación con cualquier otro Gobierno en los cien días

Voz 1434 41:09 ha tenido palabras de cariño y de reconocimiento la portavoz para la exministra Carmen Montón se le ha preguntado José Antonio sobre el otro tema que ha provocado la división interna en el Gobierno esta semana el envío de armamento a Arabia Saudí que en Arabia Saudí que en principio no se iba a suspender lo anunció así Margarita Robles lo que ha hecho hoy la portavoz es minimizar el impacto de estas bombas

Voz 3 41:29 el Gobierno eh sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto eh si son de alta precisión no se van a equivocar

Voz 1434 41:42 matando a Yemen Iris dos veces ha negado la portavoz que las bombas enviadas a a Riad puedan usarse contra la población de yeso

Voz 1018 41:49 gracias Seaman bonobos prácticamente a la misma hora desde Canarias Pablo Casado insistía en que no tiene por qué presentar sus trabajos de fin de curso que según ha insistido no es un máster y mucho menos un doctorado lo suyo es muy diferente entre otras cosas porque eh una tesis es un documento público que habilita por ejemplo para la docencia y en su caso de ese podrán trabajo de fin de más de sino de cuatro trabajos para otras tantas asignaturas

Voz 32 42:11 que prácticamente no tiene ninguna

Voz 1018 42:13 la trascendencia e académica Santiago Moreno qué tal buenas tardes

Voz 32 42:17 qué tal buenas tardes ver el líder los populares e insiste en que ha dado todas las explicaciones sobre las dudas que rodean a su máster Pablo Casado de hecho dice que su caso nada de nada tiene que ver con otros G de que no tiene que presentar ninguna tesis ni tesina ni trabajo de fin de máster en todo caso afirma afirma ahora que lo suyo son trabajos para aprobar cuatro asignaturas Casado califica su caso de irrelevante y se mostró convencido de que acabará bien

Voz 7 42:41 creo que al final a nada conduce que se pongan a demandar a los medios de comunicación yo no lo he hecho que se pongan a cuestionar a los universidades yo no lo he hecho o incluso que se pongan a cuestionar a los jueces yo tampoco lo he hecho sinceramente sería el más perjudicado que podía haberlo hecho por la dimensión irrelevante de mi caso respecto al de otros pero creo que lo que no pueden ver los españoles es que al final estos casos acaben como acaben en mi caso va acabar bien parezca que se está haciendo un demérito la universidad pública española que es excelente

Voz 32 43:14 casado dice que ha enseñado sus trabajos a pesar de que no dejó verlos a los periodistas cuando su momento compareció ante los medios Il exige a Pedro Sánchez que dé explicaciones sobre su tesis doctoral como él las ha dado sobre su máster

Voz 1018 43:26 bueno pues para que no falte de nada grave Santiago hoy hemos constatado que los investigaciones judiciales sobre el caso máster de la Rey Juan Carlos recogen una denuncia de la propia universidad en torno al borrado de más de cinco mide un coincide correo los electrónicos de ese Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Álvarez Conde que corresponden al periodo dos mil ocho dos mil catorce que será el que estuviera matriculados Pablo Casado Carmen Montón o Cristina Cifuentes Press que se investigue además la desaparición de documentos algunos de espacios Adela Molina el actual responsable del Instituto plazas

Voz 0011 43:56 Sor Paula Costa nombrado por el rector para liquidar lo fue quién denunció a la policía el pasado veinte de junio el borrado de más de cinco mil correos electrónicos de la cuenta del centro tal y como ha adelantado el diario El País semanas después el tres de agosto en su declaración ante la juez como testigo agosto contó a costa contó que había notado que faltaba documentación

Voz 5 44:13 yo ya advertí envía un fax con la documentación que encontré la poca que encontré del curso dos mil once dos mil doce llame por teléfono oficial de este juzgado para advertirle de que no encontraba nada más y que yo pensaba que se habían llevado documentación por la sencilla razón de que sabían publicado en la prensa documentos que no estaban en el instituto

Voz 0011 44:36 ante esa declaración el profesor relató también cómo encontró por casualidad en el despacho de una de las profesoras investigadas las solicitudes de convalidación de Pablo Casado que la juez reclamó insistentemente a la universidad y que no aparecían

Voz 5 44:47 cuando hago un registro fondo la semana pasada pensando que en fin que era el despacho de Alicia pero que en la puerta ponía Instituto es cuando me encuentro al en una esquina abajo una carpeta con documentos del dos mil ocho dos mil nueve que es la semana pasada

Voz 9 45:04 a admitió que no había entrado en el despacho del principal

Voz 0011 45:07 implicado el catedrático Álvarez Conde porque cree que supondría violar la Ley de Protección de Datos y que no sabe si hay o en su casa puede haber más documentos

Voz 1018 45:14 a estas alturas resulta como mínimo llamativo que no se puede entrar en el despacho de Álvarez Conde cerrado con con llave a cal y canto según estamos entrando sobre este catedrático bajo sospecha hoy les contamos en la SER les ofrecemos nuevas grabaciones de las declaraciones ante la jueza de Madrid que investiga el asunto Laura Gutierrez buenas

Voz 0824 45:29 hola buenas tardes saber antiguas alumnas Beccaria

Voz 1018 45:31 es horas denuncia unas prácticas autoritarias vamos a decir para exigir lealtad a cambio de ofrecer protección sin grandes sepa muy bien qué tipo de protección pueda ofrecer un catedrático

Voz 0824 45:42 declaraciones de la que fuera Beccaria de Álvarez Conde una de las conocidas como discípula de este catedrático así se llamaban a sí mismas Ll las tres profesoras imputadas por la falsificación de actas de Cifuentes clara Souto Alicia López de los Mozos Cecilia Rosado

Voz 5 45:54 que era nuestra jefe en en de los enemigos podría ser ese es una cosa muy clara

Voz 9 46:01 le costó usted qué relación tenían Alicia López de los Mozos con Don Enrique ahora esconder

Voz 5 46:09 popular la discípula más antigua de las cuatro no me incluido ya

Voz 0824 46:15 declaraciones en sede judicial de María Dolores Cancio que reconoce que a cambio de lealtad recibieron protección y mérito

Voz 5 46:20 Nos sentaba montar congresos hacia publicaciones o para que hicimos carrera obtener que nos protegía con el cual respeto a las estoy el departamento de la universidad en ese entorno

Voz 0824 46:40 lo hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las tesis doctorales de las tres profesoras imputadas en los tres casos además quien presidió la Comisión jugadora de esa tesis fue el ex rector y ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano

Voz 1018 46:53 veces logra por si teníamos poco Ciudadanos quiere desvincular a su líder Albert Rivera de cualquier sospecha en torno a la posible adaptación de su currículum a los nuevos tiempos en la web del Congreso que sólo se refería a su licenciatura en Derecho se ha incorporado un máster que ya figuraba en la reseña del Parlament de Cataluña García

Voz 1645 47:09 en Ciudadanos subrayan que ese máster está asociado a la licenciatura de Derecho que Rivera obtuvo por Esade en la Universidad Ramón Llull no figuraba la web del Congreso y desde ayer tal y como avanzó la SER si aparece sin embargo en además se añade a pesar de que tanto en la web del Parlament como en la oficial de Ciudadanos Si figura por ejemplo que es doctorando en derecho constitucional según José Manuel Villegas Rivera nunca terminado ese doctorado