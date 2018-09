Hora 14 (17/09/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1722 00:33 si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados por tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos por una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España

Voz 1018 00:54 este es el anuncio que ha realizado sin más detalles en el acto público organizado para conmemorar los cien días de gobierno socialista por lo que conocidos de redacción en fuentes del Ejecutivo Se trata de una propuesta de supresión de aforamientos limitada a cuestiones ajenas a la actividad política Inma Carretero

Voz 0441 01:09 sí lo que nos han explicado un miembro del Gobierno después de las palabras del presidente es que se trata de suprimir los aforamientos para los políticos es decir diputados senadores y miembros del Gobierno en los temas que no están relacionados con el ejercicio de sus funciones es decir se mantendría para casos como la imputación por ejemplo por la firma de una declaración de impacto ambiental pero perdería el aforamiento el cargo público investigado por un tema personal como pueden ser las irregularidades del máster de Pablo Casado

Voz 1018 01:36 la propuesta de hecho o de facto pisa la presentada por ciudadanos que se votará mañana en el Congreso de ahí que su líder se ponga la medalla el PP habla por tanto de plagios sin avanzar posiciones en tanto Podemos exige que cualquier reforma de la Carta Magna se haga a través de referéndum escuchamos Albert Rivera Teodoro García Ino Delia Vera

Voz 4 01:54 ya sea por la presión de Ciudadanos en la interpelación y la votación de mañana ya sea por las encuestas que parece que empieza a flojear el Gobierno de asumir ciudadanos me alegro que se vea forzado

Voz 5 02:02 cambiar de criterio no que este tema no es original del presidente es un plagio de otras cuestiones que el propio presidente ha visto en otros partidos políticos ya antes de valorarlo en profundidad vamos a esperar unos días por si acaso el presidente del Gobierno cambia de opinión

Voz 3 02:15 damos la medida con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá

Voz 1018 02:29 a partir de las doce y media esperamos hablar en directo con el rapero oval Toni que podrá seguir viviendo en libertad en Bélgica porque un tribunal de Gante ha rechazado su entrega a España para cumplir tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo amenazas e injurias a la Corona

Voz 6 02:41 estoy estimó con estoy muy contenta de ser libre y que no extradita en estoy muy triste de ver que mis compañeros de España no lo están y no tienen un juicio justo es muy triste que tengamos que abandonar al contar la justicia nosotros

Voz 1018 02:57 el Vaticano condena a diez años de reclusión en un monasterio sacerdotes José Manuel Ramos Bordón por abusar sexualmente de varios menores hace treinta y cinco años en un colegio de Puebla de Sanabria Zamora Juan Antonio de cese el obispo de Astorga en este caso

Voz 7 03:10 la pena muy dura muy grave porque prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar misa en públicos y además en un lugar concreto que en un monasterio on convento fuera de la Diócesis de Astorga

Voz 1018 03:24 y esta es la advertencia de Christine Lagarde directora gerente del Fondo Monetario Internacional el Brexit será malo para todos sobre todo para Gran Bretaña se mire por donde se mire

Voz 1915 03:32 sí Screen Brexit cenobios todo

Voz 1460 03:35 a los escenarios del Brexit tendrán costes para la economía británica y en menor medida también para la europea entre más sean los impedimentos para el comercio en la nueva relación más costoso será eso debería ser claramente obvio para todos pero a veces parece que no lo es además

se lo cuenta a la SER el Gobierno no contempla revocar ningún contrato de venta de armas a Arabia Saudí ni suspender nuevas ventas Amnistía Internacional denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez corre el riesgo de convertirse en cómplice de crímenes de guerra el expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla del caso Lezo Ignacio González pide formalmente su reingreso en el cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de la capital los pasar doscientos días en prisión la Universidad Rey Juan Carlos va a liquidar el sistema que permitió medir la retribución de los profesores en función del número de alumnos que hizo posible la existencia de un chiringuito académico donde se concedían másteres supuestamente fraudulento la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz será juzgada por asesinato y por un delito contra la integridad moral pero no por detención ilegal tal Ana Julia Quezada está en prisión desde el pasado mes de marzo la bombona sube de nuevo mañana su se encarece casi un cinco por ciento con lo que pasará a costar catorce coma sesenta y uno euros en noviembre habrá una nueva revisión de su coste esta noche se entregan los semis los premios de la televisión en Estados Unidos por primera vez Juego de Tronos y el cuento de la criada competirán por el galardón a la mejor serie dramática el selectivo español suma cinco décimas a pesar de los números rojos del resto de plazas europeas el IBEX35 cotiza por encima de los nueve mil cuatrocientos puntos

Voz 9 05:07 dice Madrid Cristina Machado buenas

Voz 1915 05:10 es otro caso de violencia machista en la capital ocurrió anoche en Vallecas su nombre pegó y amenazó a su mujer y a continuación prendió fuego a la casa hice tiró por la ventana el hombre ha muerto la mujer y otras tres personas que vivían en el mismo piso pudieron escapar el presunto agresor tenía una orden de alejamiento de otra mujer y el susto de la mañana en el metro el incendio del ordenador de una pasajera obligada evacuaron tren de la línea nueve algunos viajeros han tenido que andar por las vías para poder salir

Voz 10 05:41 parte del vagón aquí desalojado por las

Voz 0978 05:44 día con unos cien metros a la estación

Voz 10 05:46 Príncipe de Vergara bomba ninguno de los pasajes

Voz 1915 05:49 los ha resultado herido de gravedad por lo demás el Ayuntamiento de la capital ha solicitado documentación a los juzgados para saber si hay algún tipo de inhabilitación que impida que Ignacio González se reincorpore a su puesto de alto funcionario municipal Se lo hemos adelantado aquí en la SER el ex presidente y presunto cabecilla del caso Lezo ha pedido el reingreso un asunto que prefiere evitar el presidente Ángel Garrido pues no

Voz 0177 06:14 no sé sinceramente ni me alegro y me deja alegrar si es algo que le corresponde legalmente por sólo tendrán que dar sino portadas poco pastel and

Voz 1915 06:21 el Garrido que hoy en un desayuno informativo ser reivindicado como alguien normal frente a la política espectáculo de Pedro Sánchez titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1082 06:31 Garrido ha acosado a Sánchez de tener un Gobierno débil entregado a Podemos el presidente madrileño ha reivindicado la normalidad frente ha dicho

Voz 1915 06:38 la política espectáculo de los socialistas a los que ha acusado de crear un vacío de autoridad la Universidad Rey Juan Carlos va a liquidar el sistema que implantó el ex rector Pedro González Trevijano magistrado del Constitucional para gestionar los másteres un sistema que implicaba que los profesores cobraba más o menos dinero en función del número de alumnos tal y como ocurrió en el Instituto de Derecho Público

Voz 1082 06:57 desde alumnos de veintitrés centros de educación especial han presentado ciento veinticinco mil firmas contra el cierre de estos colegios las han entregado la Asamblea para que se priorice a estos centros sobre los de inclusión porque consideran que ese modelo es

Voz 1915 07:08 una utopía familiares de personas se han manifestado frente a la Consejería de Sanidad para reclamar la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria con el nombre sentido piden que se cumpla con la Ley Integral de transexualidad de dos mil dieciséis el Gobierno regional dice que lo pondrá en marcha en breve y en deportes el Atlético de Madrid está viajando a Mónaco donde mañana juega el primer partido de la Champions a las nueve de la noche el Getafe ganó anoche ocho años después al Sevilla en el Pizjuán por dos a cero nueve personas han resultado heridas leves al chocar un autobús y un camión y tres coches en la A42 a su paso por Getafe en los heridos han sido trasladados al hospital en general tan sólo con dolores cervicales vamos a saber cómo está a esta hora el Tráfico DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 3 07:48 buenas tardes en Madrid únicamente tenemos tráfico lento en la M cuarenta M

Voz 1915 07:53 Coslada en dirección a la A tres puesto de las

Voz 3 07:55 viaria se circula con normalidad y el tío

Voz 1915 07:58 campo de momento seguimos con sol y calor pero por la tarde noche pueden llegar nubes y tormentas previsión con Jordi Carbó Gramepark

Voz 0978 08:05 desde lo que queda de esta tarde seguirá luciendo el sol pero cada vez con más nubes que acabarán dando lugar algunos chubascos y el calor como los últimos días después de una mañana con ambiente sólo un poco fresco apenas ha bajado de los veinte grados de mínima las máximas se situarán alrededor de los treinta en el centro de Madrid máxima que puede superar ligeramente los treinta grados y como decíamos a medida que se acerque la noche más nubes de hecho entre final de la tarde y la próxima noche tormentas que pueden afectar a cualquier punto de la comunidad algunas intensas pero en general irán acompañadas de muchos rayos y truenos fuertes rachas de viento pero poca agua

Voz 1915 08:38 veintisiete grados ahora mismo en el centro de Madrid comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de David Nieto de Marta Galán

Voz 11 08:49 Matilda que acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota ni quiere que sus

Voz 12 08:58 Vigo sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 13 09:15 vamos

Voz 1915 09:15 con esas dos noticias que les hemos destacado al principio de este informativo en primer lugar ese nuevo caso parece que de violencia machista que la policía está investigando ocurrió anoche en Vallecas su nombre se quitó la vida tras pegar a su mujer e incendiar la casa Sonia Polo sí lo que sabemos hasta ahora es que el hombre de cuarenta y siete años y de nacionalidad marroquí se lanzó desde la ventana de su casa en la calle Avelino Fernández de la poza en Puente de Vallecas tras pegar a su pareja e incendiar la vivienda en la que vivían ambos junto a otras tres personas todo había empezado minutos antes de las once de la pasada noche cuando el agredió a su pareja una mujer de cuarenta y tres años de origen dominicano después la amenazó les dijo que se iba a enterar de lo que iba a hacer fue entonces cuando se dirigió a la casa la prendió fuego hice tiró por la ventana la investigación no ha podido determinar si se lanzó huyendo de las llamas o porque se quería suicidar no hubo más heridos el resto de vecinos no se vio afectado por el fuego el humo Fuentes policiales han confirmado que el presunto agresor tenía antecedentes por violencia de género y una orden de alejamiento sobre otra mujer distinta a la pareja con la que vivía en este piso de Vallecas no había denuncias Cristina por parte de su actual Sonia recuerden el teléfono contra la violencia machista el cero dieciséis es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque sí que que borrarlo de la lista de llamadas esto ocurrió anoche en Vallecas aún que con consecuencias muchísimo menos grave el susto de la mañana lo hemos vivido en el metro en torno a las nueve el orden Ador de una pasajera de la línea nueve ha comenzado a arder y ha obligado a desalojar a todos los pasajeros del tren algunos de ellos han tenido que andar por las vías para poder salir Virginia Sarmiento eran las nueve de la mañana ahí antes del aviso de

Voz 15 10:54 siete de Vergara los pasajeros de uno de los vagones de la línea nueve veían como el ordenador portátil de una de ellas ardía de repente la gran cantidad de humo ha provocado el nerviosismo de los usuarios que han tenido que ser evacuados

Voz 1915 11:05 cuesta portavoz del Samur parte del vagón

Voz 16 11:08 ha sido desalojado por las días a unos cien metros hasta la estación de Príncipe de Vergara bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha revisado las días en ambas direcciones para comprobar que nadie se hubiera quedado desorientado en el interior

Voz 15 11:21 a lo largo de la mañana han trabajado en la zona Bomberos Samur Protección Civil y Policía Local finalmente han sido necesarias doce atenciones sanitarias nueve de ellas por ansiedad tres por inhalación de humo ninguno de ellos presenta gravedad

Voz 1915 11:35 más cosas el lo hemos adelantado esta mañana en la SER el ex presidente de la comunidad y presunto cabecilla del caso Lezo Ignacio González ha pedido la reincorporación a su plaza de alto funcionario en el Ayuntamiento de Madrid un trámite que ya veremos en qué queda Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes el presunto cabecilla de la trama Lezo pidió su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid el pasado veinticuatro de julio siguiendo los pasos de Cristina Cifuentes que también solicitó su reingreso en la Universidad Complutense de Madrid después de que tuviese que dimitir acorralada por el caso del máster a partir de ahora Ignacio LED está pendiente del visto bueno de la administración que dirige Manuela Carmena el caso Lezo llevó a González gastar doscientos días en prisión provisional la Audiencia Nacional la Fiscalía Anticorrupción sostienen todavía que hay indicios suficientes de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos Ike conocí participaba en la presunta financiación irregular del Partido Popular solamente por la compra de la firma EMI Sao por parte del Canal de Isabel Segunda la UCO cree que González se pudo repartir entre cinco coma cuatro millones de euros seis millones bueno veremos en qué queda este trámite iniciado por el ex presidente que igual sigue los pasos de Cifuentes que también pidió el reingreso en la universidad en su casa en la Universidad Complutense simplemente para no perder la plaza porque de momento parece que la expresidenta optado por la empresa privada en cualquier caso el Ayuntamiento ahora en manos de Manuela Carmena ha solicitado información a los juzgados para saber cuál es la situación procesal de González y como no podría ser de otra manera Nos aseguran que respetarán la ley Sara selva buenas tardes

Voz 1510 13:08 qué tal buenas tardes sí ahora están a la espera de recibir esa documentación y después tendrán que analizarla quieren comprobar si Ignacio González tiene o no algún tipo de inhabilitación sino es así todo está en regla continuarán dicen con el proceso y los cauces administrativos Marta Higueras primera teniente de alcalde dice que se va a tratar con toda normalidad

Voz 1018 13:25 como todo el mundo sabe

Voz 17 13:27 ayuntamiento que está en excedencia me conste que ha pedido el reingreso y por lo tanto eso se tratará como cualquier persona que pide el reingreso en su plaza

Voz 1510 13:35 tendrán entonces que decidir qué plaza ocuparía Ignacio González no tiene una plaza fija en el Consistorio pero sí un rango es funcionario del grupo A nivel treinta y por lo tanto el circulo de plazas que podría ocupar es más estrecho de todas formas no es seguro que se reincorpore tienen que analizar primero como decíamos toda la documentación que le remitan desde los juzgados

Voz 1915 13:52 gracias Sara Ángel Garrido al presidente también le hemos preguntado esta mañana por este asunto pero como han podido escuchar hace unos minutos ha preferido evitar lo no tengo nada que decirnos contestaba más que que habrá que cumplir la ley y el presidente

Voz 18 14:05 ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo en el que ha vuelto a contrapone

Voz 1915 14:09 por las políticas del Partido Popular con la gestión vacía su juicio del Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha reivindicado como alguien normal frente al marketing político de Sánchez ya ha hecho dos anuncios un consejo asesor sobre el futuro de la Comunidad y la implantación de una asignatura sobre la Unión Europea Javier Bañuelos Andrea Levy confirmó su asistencia pero no ha aparecido sólo dos vicesecretarios del PP nacional Javier Maroto y mata González han arropado hoy al presidente de la Comunidad de Madrid estaba previsto también que Pablo Casado presentase hoy Ángel Garrido pero por motivos de agenda el líder nacional del PP ha sido esta mañana uno de los grandes ausentes un desayuno informativo en el que Ángel Garrido tenía un objetivo muy claro Pedro Sánchez

Voz 0177 14:49 tengo estima les voy a dar un dos en su gestión de gobierno lo hubiera algún cero pero esa parte créame que ha hecho ha hecho mella en mí

Voz 1915 14:56 los invitados casi no habían probado el café cuando el presidente madrileño quiso dejar bien claro cuál es la línea ideológica que les separa de los demás

Voz 1084 15:04 desde la extrema izquierda un PSOE está entregado a Podemos hasta la extrema nada que es la seña de identidad de ciudadanos que naufraga en su indefinición ideológica

Voz 1915 15:13 a partir de ahí el presidente Garrido se ha reivindicado como el candidato de la revolución de la normalidad

Voz 1084 15:19 esta es una revolución que comienza por renunciar a la tentación de tener una ocurrencia distinta cada día de buscar el titular facil hueso huyendo del marketing político

Voz 1915 15:29 no Garrido ha buscado y dos titulares el primero la creación de un comité de expertos para diseñar el Madrid del futuro y una nueva asignatura sobre la Unión Europea que impartirá a partir del próximo curso si Bruselas da el visto bueno la decía Javier Garrido le ha faltado esta mañana la compañía Adepa Pablo Casado que no ha acudido al desayuno aún así seguro que presidente del Partido Popular le llega el mensaje que hoy ha repetido Garrido su pesar yo digo que a mí me gusta

Voz 0177 15:54 gente de a la comunidad Mary cosa que ama parece obvio no puede dirá se postula si dijera que lo quiero ser presidente legalidad Varig también contarán que salían ustedes también no de alguien que en este momento es el presidente la Coruña Maritza anti galope digas aún pero bueno

Voz 9 16:07 dicho todo esto a mi a mí

Voz 0177 16:10 me gustaría ser presidente la Comunidad Madrid pero me gustaría ahora que su presidente y hace diez años también me hubiera gustado

Voz 1915 16:15 sí que estaban entre el público la diputada de Podemos Clara Serra y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado

Voz 1018 20:07 hora catorce y Madrid

Voz 1915 20:10 la Universidad Rey Juan Carlos sigue haciendo limpieza tras el estallido del caso máster con los casos de Cifuentes Montón Pablo Casado se lo hemos avanzado hoy en la ser la universidad va a desmantelar el sistema que puso en marcha el antiguo rector Pedro González Trevijano ahora magistrado del Constitucional por el que los profesores de los másteres ganaban más o menos dinero según el número de estudiantes que tenían el rector el actual rector de la Rey Juan Carlos quiere eliminar ese sistema que él mismo aprobó como miembro del consejo de gobierno del centro que era en aquel momento la informaciones de Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:43 además alumnos más dinero hasta el año pasado sino un master había más de cincuenta alumnos los profesores cobraban ciento cincuenta euros la hora siguiente XXXV cincuenta ciento veinte sólo cobraban cuarenta Laura si tenían menos de diez alumnos en clase es el sistema que implantó Trevijano en dos mil diez decidió que las horas de los másteres se pagarían como horas extras

Voz 27 21:00 es una anomalía muy grande esto no ha pasado en otras universidades y la única tutela debía venir por Times han hecho más dejación de funciones que era el equipo rectoral encargado de supervisar la calidad la financiación y todas estas cuestiones pero rector González Trevijano

Voz 1275 21:17 es Luis Ayala catedrático de la Universidad que asegura que el sistema de Trevijano ha tenido consecuencias en la calidad de los másteres

Voz 27 21:24 supuesto un déficit importante en el sistema de control de calidad másteres de baja calidad que apuestan por su continuidad simplemente intentando y fijar el número de adorno

Voz 1275 21:34 una posibilidad la de inferior el unos que ya no existirá según la vicerrectora de posgrado Isabel Martínez

Voz 28 21:39 no queremos que esto sea unas horas los pague como horas extras es que forman parte de nuestro trabajo y así y así lo indica no la la la LOE

Voz 1915 21:50 la universidad está trabajando en un nuevo reglamento varios colectivos de personas trans sean concentrado frente a la sede de la Consejería de Sanidad para reclamar que de una vez les den el derecho de poner en la tarjeta sanitaria lo que ellos llaman el nombre sentido el nombre con el que se sienten identificados es una de las medidas que contempla la Ley de transexualidad que se aprobó en marzo de dos mil dieciséis en la Comunidad con la abstención del Partido Popular pero que lo regional todavía no ha puesto en marcha dicen ahora que empezará a funcionar este próximo mes de octubre Elena Jiménez

Voz 0441 22:21 la petición es clara que a las personas trans les llame

Voz 1915 22:24 su nombre nieto eh basta Sebastián Alex es mi nieto

Voz 29 22:29 Joel Ana Laura Aláez

Voz 1915 22:32 el Sonia para evitar situaciones cuando se

Voz 0441 22:34 que va al médico como la que tuvo que sufrir esta mama su pequeño

Voz 30 22:38 por ejemplo en quedan atención al paciente básica yo me dirigía a él como niño estaba mirando dice pero es pero entonces el niño niña o qué es

Voz 0441 22:48 el dedo para no tener que depender de la profesionalidad del sanitario al se ha encontrado con un buen endocrino

Voz 0530 22:53 porque él me dijo desde el primer día mira yo no trataba ninguna persona así así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda de hecho él cogí a mis informes me tachaba el nombre que ponía con boli y me ponía el mío no sé a mí eso me parecía bonito

Voz 0441 23:07 por todo esto han repetido su petición a la Consejería de Sanidad que cumpla la Ley Integral de transexualidad que permite el cambio de nombre la tarjeta sanitaria lo han hecho familias con orgullo

Voz 9 23:17 el apoyamos toda la familia al club sólo son un poco más

Voz 30 23:22 Mar Guás pues niños llamarse Louis que te voy a decir es que pues su niño muy dulce muy bueno muy deportista les gusta pues Food

Voz 0441 23:31 el consejero de Sanidad decía este fin de semana que se va a aprobar pronto fuentes de la Consejería han hablan hoy del mes de octubre

Voz 1915 23:39 y hasta la Asamblea se han marchado hoy asociaciones de padres de los colegios de educación especial para pedir que no se cierre este tipo de centros temen que desaparezcan si prosperan dos propuestas que se tramitan actualmente la asamblea que abogan por incentiva moción inclusiva cerrar progresivamente en los centros de educación especial Paul Asensio

Voz 1509 23:58 en familias de veintitrés colegios y han entregado más de ciento veinticinco mil firmas foros lo iba a muchos padres y madres les preocupa el cierre de estos centros porque según su experiencia la inclusión

Voz 1915 24:12 el algunos sigue siendo una utopía Ana es

Voz 1509 24:14 de una niña de once años que tiene síndrome de Down

Voz 31 24:17 en a sus amigos el que tenga sus actividades eso es lo importante y eso es lo que es un colegio de educación especial yo era pro inclusión y te das cuenta que es que es normal yo no considero que esté vulnerando los derechos de mi hija al contrario Chano no se trata de ser el más rápido Se trata de llegar

Voz 1509 24:37 también han acudido a la entrega representantes de los treinta y cinco mil profesionales de la enseñanza concertada que ven peligrar los puestos de los compañeros que trabajan en educación especial la Consejería de Educación ha reiterado su apoyo tanto a la educación especial como la apuesta por la inclusión en los centros ordinal

Voz 1915 24:51 los íbamos a volver ahora al Ayuntamiento de la capital porque esta mañana se ha celebrado la Comisión de Cultura ya ha anunciado que el Conde Duque cubrirá vacantes revisará la programación ante las bajas por estrés laboral que ha denunciado en bloque la oposición Sara selva cuéntanos

Voz 1510 25:07 si el consejero delegado de Madrid Destino Joaquín Fernández Segura ha anunciado medidas para solucionar el conflicto laboral que se está viviendo en Conde Duque dice que van a revisar puestos de trabajo para ver cómo mejorar la planificación para reforzar la plantilla acelerando el proceso de cubrir vacantes Iván también haberse tienen que modificar la programación para rebajar la carga de trabajo que tienen los empleados el tema lo ha traído a la comisión el Partido Popular dice Isabel Rosell que están vulnerando los derechos de los trabajadores sometiendo les dice a estrés laboral pero todos los grupos han recriminado al Gobierno estar precarizar la cultura en Madrid desde Ciudadanos dicen que esto no es normal que nos están dando soluciones desde el PSOE Mar Espinar dice que no basta con poner plantas y que el centro este bonito sino que hay que mirar a los problemas que hay dentro dicen que están convirtiendo el centro Conde Duque en una tumba les ha pedido que reflexionen sobre si deberían o no cesará la dirección artística a la que apuntan desde la oposición como la causa de los problemas

Voz 13 26:01 la policía sigue investigando las circo está

Voz 1915 26:03 esas en las que hace diez días un joven de veinte años fue golpeado en la cabeza a las puertas de una discoteca en San Sebastián de los Reyes el chico está actualmente en coma con daños cerebrales graves nuestros compañeros de SER Madrid Norte han hablado con su madre David Herrero

Voz 0978 26:17 los hechos ocurrieron el pasado viernes siete de

Voz 1673 26:19 septiembre Miguel de veinte años salió solo del Barnett que Elise para atender una llamada de su novia eran cerca de las tres de la madrugada tras esa llamada no volvió a entrar en el local fue encontrado minutos después tendido en el suelo inconsciente con notables signos de violencia María Eugenia es la madre de mi

Voz 1915 26:35 ha sido robo no ha sido pelo

Voz 0911 26:37 sea lo que dices tanto la Policía como los médicos estaba su móvil todas sus pertenencias a su lado entonces no entendemos que es lo que pasó

Voz 1673 26:46 María Eugenia está buscando desesperadamente ayuda testigos para conocer qué pudo ocurrir

Voz 0911 26:51 la policía no dice que no hay cámaras por ahí entonces de no sabemos qué es lo que he pasado mi hijo permanece cinco coma no saben si va a despertar no saben si se va a mover no saben por qué el daño cerebral que tiene es bastante

Voz 1673 27:05 parece que la colaboración ciudadana será clave para que la Policía Nacional que está en plena investigación pueda resolver éste

Voz 1915 27:10 eso sí los GEO de la Policía Nacional han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del chico de veinte años también que desapareció ayer cuando se bañaba con unos amigos en la Laguna de Vicálvaro la policía está investigando lo ocurrido aunque todo apunta a una muerte accidental

Voz 13 27:28 viaje ético

Voz 9 27:29 Ventura extraordinario don que cambió la vida

Voz 1271 28:37 el Atlético de Madrid está viajando a Mónaco donde mañana juega el primer partido de la Liga de Campeones a las nueve de la noche Simeone se lleva a veintiún jugadores los dieciséis disponibles del primer equipo cinco canteranos entre los que se encuentra el goleador del sábado Borja Garcés el delantero colchonero Anton Griezmann habló ayer en una entrevista para el diario As dijo que su negativa al Barcelona da grandeza al club

Voz 0198 28:59 pero con Endesa el el club ha el Cholo también y a los compañeros no porque vamos a ver si son malos me voy pero tengo confianza en en Cholo en mis compañeros en el club que ahí como que yo les que lo ayudar para para crecer yo confío en ellos para que me interesen también no

Voz 1271 29:19 el Real Madrid jugará ante la Roma el miércoles a las nueve de la noche y allí el Getafe venció al Sevilla en el Sánchez Pizjuán por cero a dos con dos goles de Ángel Rodríguez ocho años después

Voz 1915 29:31 así terminamos veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital vamos a tener Sol durante buena parte de la tarde pero cuando llegue la noche empezarán las nubes y pueden regresar las tormentas y nosotros les esperamos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid a partir de la City veinte hoy nuestro invitado es Ignacio Aguado el portavoz de Ciudadanos hasta luego adiós

Voz 1722 30:26 si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados por tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno

Voz 1018 30:46 en este proceso de anuncio estrella que Moncloa había anticipado ante el acto público organizado por el Ejecutivo para conmemorar los cien días de gobierno un quiebro para cambiar el paso de las polémicas de la semana pasada su título universitario sólo la venta de bombas a Arabia Saudí por lo que ha conocido esta redacción la propuesta del Gobierno se limita a diputados senadores y miembros del Ejecutivo en asuntos ajenos a su actividad política por ejemplo Un máster bajo sospecha ciudadano recuerda que la idea fue suya de hecho mañana se votará en el pleno del Congreso tal y como ha subrayado el de Rivera en el PP prefieren esperar acontecimientos aunque Apple Teodoro García le ha venido bien para recuperar la palabra plagio yp podemos reitere que cualquier reforma debe pasar por un referéndum

Voz 4 31:26 ya sea por la presión de Ciudadanos el interpelación en la votación de mañana ya sean por las encuestas que parece que empieza a flojear el Gobierno era subir ciudadanos me alegro que se vea forzado

Voz 5 31:34 cambiar de criterio no este tema no es original del presidente es un plagio de otras cuestiones que el propio presidente ha visto en otros partidos políticos y antes de valorarlo en profundidad vamos a esperar unos días por si acaso el presidente del Gobierno cambia de opinión

Voz 3 31:47 damos la medida con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá

Voz 1018 32:00 algunos minutos esperamos hablar en directo con el rapero Nick un tribunal de Gante en Bélgica rechaza su entrega a España para cumplir tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo amenazas e injurias a la Corona en las letras de sus canción

Voz 6 32:12 les estoy estimó con estoy muy contenta de ser libre y que no extradita en estoy muy triste de ver que mis compañeros de España no lo están y no tienen un juicio justo es muy triste que tengamos que abandonar el contar la justicia Justine

Voz 1018 32:27 lunes diecisiete de septiembre Carlos Cala Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1915 32:30 las notas de dejamos Carlos hablando de armas el Gobierno no contempla revocar ningún contrato de venta de armas a Arabia Saudí sino hay una resolución vinculante de la ONU o una posición común de la Unión Europea Amnistía Internacional pide a España que no sea cómplice de crímenes de guerra Alberto Estévez en Hoy por hoy

Voz 33 32:44 esto es una muestra de que el Gobierno no es capaz de poner por delante los restos humanos frente a los intereses económicos de acuerdo con el derecho internacional tendría que tener consecuencias porque la cooperación con la Comisión Jiménez eterna no está

Voz 0202 32:59 Diez años apartado la Congregación para la Doctrina de la Fe aparte del sacerdocio el religioso implicado en un caso de abusos sexuales en Zamora y León en los años ochenta el sacerdote ya sancionado por un caso anterior vivirá internado en un monasterio José Antonio Menéndez obispo de Astorga

Voz 7 33:13 es una pena muy dura prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar misa en públicos y puede ejercer el Sacramento en público y además en un lugar concreto que monasterio un convento fuera de la diócesis de Astor Mi plan

Voz 1018 33:29 con la primera ministra británica Theresa May insiste

Voz 1915 33:32 una entrevista que emite esta noche la BBC en que sólo hay dos opciones ante el Brexit su plan o salir sin acuerdo la directora gerente del FMI Christine Lagarde advierte de los costes significativos que provocaría esa segunda opción especialmente para Reino Unido

Voz 1460 33:44 si todos los escenarios del Brexit tendrán costes para la economía británica y en menor medida también para la europea entre más sean los impedimentos para el comercio en la nueva relación

Voz 1018 33:54 más costoso será a las negociaciones no avanzan

Voz 0202 33:57 está contando la SER Podemos ha mostrado su inquietud porque el Gobierno no responde a las peticiones de la formación morada en la negociación del presupuesto el PSOE no quiere hablar de impuestos Pablo Iglesias esta mañana insistía en televisión

Voz 34 34:08 Yola yo quiero que haya un acuerdo de presupuestos pero eso va a depender

Voz 1915 34:12 de que el Gobierno negocie con nosotros

Voz 34 34:15 unos presupuestos que impliquen medidas sociales para proteger a la mayor parte de los ciudadanos

Voz 1915 34:19 sin delito de secuestrar a Julia Quezada autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz será juzgada por asesinato y delito contra la integridad pero no por detención ilegal así lo ha comunicado este mediodía el juez de Almería que investiga el caso

Voz 1018 34:30 pide devolver el ex presidente madrileño Ignacio González

Voz 0202 34:33 pidió en julio el Ayuntamiento de Madrid volver a ocupar su plaza como funcionario el consistorio espera una respuesta de la justicia para saber si sus implicaciones en el caso Lezo de corrupción le permiten no recuperar el

Voz 1915 34:43 jamás alumnos más sueldo la Universidad Rey Juan Carlos ha desmantelado el sistema que puso en marcha la anterior rector Pedro González Trevijano para que los profesores de los másteres cobrarán sus horas de docencia como horas extra que les permitirá ingresar más cuanto más al unos diez Cousins

Voz 1018 34:57 setenta muertos víctimas tras el paso del tifón banco

Voz 0202 35:00 en subiendo ya son sesenta y cinco en Filipinas y cuatro en el sur de China el número podría aumentar porque hay decenas de heridos y de desaparecidos en la SER hemos hablado con un español Iván Aguilera que estuvo atrapado durante horas en Hong Kong

Voz 35 35:12 fue una veinticuatro ahora intentábamos salir en algún momento pero bueno era era peligroso ya estaba todo en marcha aunque hay un montón de árboles en mitad de la calle y demás pero pero todo arreglando se muy rápido

Voz 1018 35:25 Marta Galán y Davinia Benetton la técnica sobre el quinto buscaba la producción y también aquí en el estudio Eladio Meizoso que se lo sabe todo en cuestiones de energía de luz de gasolinas gasóleos también de butano y es que ojo porque la popular bombona tampoco se va a librar de la subida

Voz 0527 35:39 si la bombona de doce kilos y medio cuyo precio regula el Gobierno va a costar a partir de mañana catorce con sesenta y uno euros impuestos incluidos sube sesenta y ocho céntimos casi un cinco por ciento costará un tres con dos por ciento más que hace un año pero todavía sigue lejos de sus máximos históricos porque durante casi dos años entre mayo de dos mil quince en marzo de dos mil diecisiete costaba diecisiete coma cinco euros y es que el precio del petróleo que es la principal referencia estuvo en casi todo ese periodo por encima de los cien dólares el barril de Brent

Voz 1018 36:09 estrenamos hoy la última semana del verano el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:14 no esperamos cambios significativos ni para lo que queda de hoy tampoco en el conjunto de la semana básicamente seguir haciendo son la mayor parte de horas con muchas horas también de calor y de bochorno y algunas tormentas durante la mañana se han formado en el sudeste de la Península

Voz 1915 36:27 desde ahora y hasta el final de la tarde nubes

Voz 0978 36:30 de tormenta en cualquier punto de montaña de la península con chubascos que localmente pueden ser intensos especialmente en Extremadura Andalucía y Castilla La Mancha y en el resto los chubascos también están presentes pero más aislados igualmente insistimos que en la mayor parte del país la tarde se presenta soleada con calor

Voz 1018 37:53 cabe Pedro Sánchez ha anunciado en el acto organizado por el Gobierno en la Casa de América de Madrid de una posible reforma exprés de la Constitución para suprimir aforamientos en un plazo de sesenta días Gemma Carretero qué tal buenas tardes

Voz 1915 38:07 qué tal buenas tardes bueno Moncloa anticipado a primera hora

Voz 1018 38:09 de la mañana que el presidente importante en ese acto IS anuncio parece que es el de los aforamientos

Voz 0441 38:16 si hasta ahora el Gobierno había renunciado en esta legislatura a impulsar una reforma amplia de la consulta

Voz 1915 38:21 acción por falta de mayoría porque se necesita en todo caso

Voz 0441 38:23 al Partido Popular pero hoy Pedro Sánchez ha cambiado el guión después de haber generado expectación durante toda la mañana a Pélata

Voz 13 38:31 los grupos para buscar un acuerdo suprimir los aforamientos

Voz 39 38:35 creceríamos una señal relevante inequívoca generosa de ejemplaridad de solidaridad Ci de empatía que los ciudadanos vuelvan a creer en la política creo que es el reto común que tenemos

Voz 0441 38:47 ha asegurado Pedro Sánchez que esta reforma puede realizarse en sesenta días que es un plazo inferior al que ha venido planteando ciudadanos que siempre ha hecho bandera de este asunto con su propuesta obliga

Voz 1915 38:58 sobre todo el presidente a que se retrate el paro

Voz 0441 39:01 el popular porque esta reforma afectaría directamente a Pablo Casado a cuenta de la investigación por su máster

Voz 1018 39:07 dime al presidente no ha concretado qué artículos concretos de la Constitución sería tocados con esa reforma por ejemplo setenta y uno habla del aforamiento de diputados senadores por lo que han señalado en miembros próximos al Ejecutivo Se trataría Si esto sale adelante de hacer una reforma pero para suprimir los aforamientos únicamente en cuestiones ajenas a la actividad política de los parlamentarios

Voz 0441 39:27 así es lo que nos explican es que se trata de suprimir los aforamientos para los políticos es decir diputados senadores y miembros del Gobierno en los temas que no están relacionados con el ejercicio estricto de su cargo se mantendría por tanto para casos relacionados con la firma de alguna decisión del Gobierno como puede ser una declaración de impacto ambiental pero perdería el a aforamiento el cargo público investigado por un tema de corrupción o por un asunto personal como es el caso de las irregularidades del máster de Pablo Casado y un apunte más José Antonio si se toca la cartera la Carta Magna quiere aprovechar el Gobierno para cambiar el artículo cuarenta y nueve que se refiere a las personas con discapacidad como disminuidos es un asunto sobre el que existe un amplio consenso y que el Gobierno que riada

Voz 1915 40:09 dejar resuelto aprovechando esta reforma

Voz 1018 40:12 bueno pues gracias Inma veremos hasta dónde llega a esta propuesta que para ser sinceros en la práctica viene a pisar una que había planteado ya Ciudadanos y que se votara en principio mañana en el Congreso de los Diputados Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1915 40:23 qué tal muy buenas tardes en principio eh

Voz 1018 40:25 única diferencia no es el plazo de aplicación la reforma que propone Pedro Sánchez habla de unos sesenta días y creo que la ciudad no será de noventa no

Voz 1915 40:32 sí pero no sólo la única diferencia atendiendo a lo que nos acaba de comentar Inma Carretero recordamos que esta ha sido una de las banderas políticas de Ciudadanos la incluyó como condición en sus acuerdos de investidura Pedro Sánchez con Mariano Rajoy y que mañana lleva al Congreso una propuesta que va más allá de la del PSOE ya que plantea la supresión radical de los aforamientos políticos de diputados senadores y miembros del Gobierno sin entrar a distinguir entre posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o en el resto de su actividad privada por eso hace unos minutos Albert Rivera se apuntaba el tanto de la rectificación de Pedro Sánchez y emplazaba además al PP asomarse

Voz 4 41:08 la verdad que ya sea por la presión de Ciudadanos la interpelación en la votación de mañana ya sea por las encuestas que parece que empieza a flojear el Gobierno de asumir ciudadanos sean por lo que sea me alegro que que se vea forzado a cambiar de criterio no el español el que mañana se va a nacer algunos el harakiri judicial para que yo espero que el Partido Popular a esa propuesta mañana es ciudadano se sume mañana recintos a ver una votación

Voz 1915 41:30 la moción de Ciudadanos plantea también la supresión de aforamientos de los diputados autonómicos algo que por ahora sólo se ha incorporado a los estatutos de Murcia de Cantabria está en trámite en el Decanato días recuerda la formación naranja que la negativa de Susana Díaz a suprimir los aforamientos en Andalucía fue uno de los motivos de la reciente ruptura del acuerdo de investir

Voz 1018 41:48 por tanto en principio no parece que vaya haber unanimidad no o no parece fácil esa unanimidad entre los distintos grupos de la Cámara verdad

Voz 1915 41:54 bueno entre Ciudadanos y el PSOE el PP se ha visto atrapado con una propuesta que elevó a obligar a tomar una decisión de voto en apenas veinticuatro horas y que podría dejar en aún medio plazo sin aforamiento a su presidente Pablo Casado pendiente de la decisión del Supremo por el caso Máster sin aclarar exactamente qué es lo que va a nacer su secretario general Teo García Egea despejaba el balón acusando al PSOE de desplegar una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos que sacuden al gobierno

Voz 5 42:20 este tema no es original del presidente es un plagio que otras cuestiones en otros partidos políticos sea planteado Murcia es una desautorización a Susana Díaz que se ha negado a eliminar los aforamientos el señor Sánchez se despacha con una propuesta de la que no conocemos su contenido de la que estoy seguro que en los próximos día o va a rectificar Joseba corregir asimismo

Voz 1915 42:41 recordamos José Antonio que el concurso del PP es decisivo porque para prosperar esa reforma constitucional se requieren tres quintos de ambas Cámaras de Congreso y Senado además si se lleva a cabo la propia Carta Magna abre la puerta a que cualquier grupo siempre que tenga un mínimo de treinta y cinco diputados pueda exigir un referéndum para que la sociedad española ratifique esa reforma algo a lo que según señalan fuentes de Podemos no renuncian aunque hoy sus portavoces no han hablado de condiciones

Voz 1018 43:07 ese discurso el Gobierno no ha hecho ninguna mención a la venta de bombas a Arabia Saudí anoche a La Sexta dijo que no se siente responsable de lo que haga ese país con los cuatrocientos proyectiles de precisión vendidos por España esta redacción ha conocido que el Gobierno no se propone modificar la política de venta de armamento si se mantendrán los compromisos de los gobiernos del Partido Popular Mariela Rubio

Voz 1915 43:26 sí así lo han confirmado a la SER fuentes de la Junta de Internet

Voz 1450 43:29 Historial de material de defensa al organismo responsable de autorizar las exportaciones de armamento español que va a reunirse el próximo miércoles no habrá confirman ni revocación de licencias concedidas ni tampoco una suspensión cautelar de las futuras ventas las cuatrocientos bombas de precisión que Defensa no consiguió paralizar suponen una mínima parte nueve millones de todo lo que España tiene previsto exportar a de hecho el Gobierno autorizó el pasado año armamento para los saudíes por valor de quinientos millones el Gobierno pretende evitar cualquier sobresalto en cuanto a las relaciones con Arabia Saudí de este modo precisan es textual no se hará nada drástico con las exportaciones de armamento a Riad nos mientras no haya una resolución vinculante de Naciones Unidas o en su defecto una posición común de la Unión Europea en exceso

Voz 1018 44:14 quizá el presidente admitió también anoche sus dudas sobre las posibilidades reales de aprobar los presupuestos reconoce que tiene muchas teclas que tocar con los nacionalistas vascos y catalanes por ejemplo además de su socio preferente Podemos que según palabras de Pablo Iglesias quiere ser quiere cómo gobernar desde el Parlamento a día de hoy por lo que ha conocido estas la dación las negociaciones entre la formación morada y el Gobierno están prácticamente paralizadas Cocha