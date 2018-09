Hora 14 (18/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1091 00:26 me lo pida precisamente pero a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena pertinentes

Voz 1018 00:33 muy buenas tardes a Aznar en el Congreso a la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular el ex presidente del Gobierno ha hecho gala de su particular manera de entender la política lejos de dar explicaciones tras la sentencia de la Gürtel que en mayo pasado condenó a su partido como partícipe a título lucrativo ha optado por encararse con los portavoces de los grupos y negar la mayor ha intentado minimizar el alcance de la trama de Correa como si fuera sólo cosa de un par de ayuntamientos de Madrid frente al caso de los seres que lo que ha respondido al socialista Rafael Simancas ya ha llegado a decir es literal que ni siquiera conoce a Correa

Voz 1091 01:07 con este señoría yo le al señor Correa que contrate al señor Correa no sé si eso le produce frustración excelentes

Voz 1018 01:15 todo esto sin inmutarse a pesar de que Correa fue por ejemplo testigo de la boda de su hijo en el Escorial y su empresa corrió con los gastos del evento señalando una y otra vez con el dedo a los diputados acompañado todo ello de una mirada desafiante especialmente bronco con Pablo Iglesias el líder de Podemos

Voz 1091 01:31 que usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España si lo demuestra todos los días a mi señor Iglesias estilo usted todo lo que quiera a no me mide verdad porque a lo mejor suele que haya un poquito la cara de vergüenza

Voz 1018 01:42 a mí su populismo usted no me importan

Voz 1091 01:44 me impresiona ni poco ni mucho es que no me nada es esquí no me impresiona nada la

vamos en directo a la Cámara Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 01:56 buenas tardes Aznar ha reducido la sentencia de la Gürtel algo que pasó en dos municipios niega que esté probada la caja B y los sobresueldos en el partido que conociera a Correa pero la realidad es otra la sentencia considera acreditado que el PP nacional Hinault dos municipios se financió de forma ilegal con la Gürtel durante su presidencia el tribunal también declaró probada la caja b del PP el cobro de sobresueldos por parte de los dirigentes del partido Aznar o bien no ha contestado a las preguntas más compromiso

Voz 5 02:22 tiras o lo ha hecho desde una realidad paralela

Voz 1552 02:25 no cuando se ha visto en Umbrete ha optado por el ataque a los días

Voz 1018 02:28 Aznar llegó a la Cámara arropado por Pablo Casado y algunos de los principales dirigentes de la actual dirección del PP donde a diferencia de lo que ocurría en los tiempos de Rajoy quiere mostrar su pleno respaldo al ex presidente del Gobierno María Jesús buenas

Voz 1434 02:40 sí respaldo total de la cúpula conservadora todo

Voz 1461 02:43 dos con Casado a la cabeza se han hecho hoy la foto con el presidente al contrario de la etapa de Rajoy en la que su equipo siempre marcaba distancias y les señalaba como el culpable de los escándalos de corrupción que sufrían pero eso ya es historia ahora en el nuevo PP defienden que andar es un crack que ha salido bien airoso de interrogatorio al que según los populares le ha sometido

Voz 1018 03:05 a partir de las dos y media analizaremos las cosas que ha dicho Aznar las verdades y las no verdades a la luz de lo que la justicia determinó en la sentencia sobre la Gürtel que por cierto puso fin a la carrera política de Mariano Rajoy pero la cámara se prepara esta tarde para votar una propuesta de ciudadano sobre la supresión de aforamientos previa a la que ayer anunció Pedrosa ancha hace el PNV presenta por cierto la suya que es más amplia y que también incluye la inviolabilidad del Rey que figura en lo que se conoce como el núcleo duro de la Constitución Mar Ruíz si la propuesta

Voz 1441 03:33 el Gobierno ha abierto la caja de Pandora evidenciando que aunque todos están de acuerdo

Voz 1018 03:37 en regular los aforamientos difieren y mucho

Voz 1441 03:39 en las recetas sobre su alcance el PP rechaza que sea mediante una reforma constitucional exprés Ciudadanos ha calificado hoy de estafa la propuesta de Sánchez y pide la supresión total del foro político en el ejercicio del cargo y también al margen de él mientras PNV los grupos de izquierda exigen que se elimine también la inviolabilidad del Rey y los partidos independentistas avisan si se reforma la Carta Magna quieren abordar el derecho de autodeterminación así las cosas con múltiples enmiendas que se negocian hasta ahora el reto es lograr un consenso mínimo en la votación de esta tarde además la Audiencia Nacional vuelve a

Voz 0202 04:11 a rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza

Voz 1441 04:13 hasta el ex empleado del banco HSBC que sacó a la luz

Voz 0202 04:16 nombres de decenas de miles de defraudadores el tribunal entiende que los motivos de la extradición no han cambiado y por tanto tampoco su negativa a entregarlo a la justicia suiza más de trescientas ONGs piden al Gobierno que actúe tras denunciar tal y como les adelantado a la SER que varias agencias de Naciones Unidas están asesorando gobiernos para tratar de legalizar los vientres de alquiler Rusia convoca al embajador israelí tras el derribo de uno de sus aviones militares con quince personas a bordo aunque el misil era sirio Moscú está convencido de que el origen está en el comportamiento irresponsable del ejército de Israel la Comisión Europea investiga a los implicados por el fraude masivo las emisiones contaminantes el conocido como Diesel Gate intentan ahora averiguar si hubo acuerdo previo entre tres grandes fabricantes de coches joven de veintidós años detenido por el asesinato de la golfista española Celia Barquín tenía numerosos antecedentes policiales el cuerpo de Barquín una de las promesas de este deporte en España fue encontrado no

Voz 1018 05:03 campo de golf en hoy de Iowa en Estados Unidos dos

Voz 0202 05:06 cinco

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:14 buenas tardes Manuela Carmena siguen

Voz 0325 05:16 es vital pero muy animada y evolucionando bien todo el rato que estoy arriba tonillo hemos estado trabajando

Voz 7 05:21 no trabajando entonces bueno pues ya quiere que se señale el pleno ya quiere volver a trabajar quiere salir cuanto antes y bueno le estamos viendo que la observación son veinticuatro horas y que tiene que tener un poquito de paciencia pero bueno está ya trabajando Marta Higueras la ha visitado

Voz 1434 05:37 por la mañana después de que los responsables médicos hayan decidido mantener a la alcaldesa en observación hasta esta tarde de momento sigue sin fijar una nueva fecha para el debate sobre el estado de la ciudad que debería haberse celebrado hoy una ciudad sucia para las familias del colegio Isabel la Católica en Malasaña en el centro de la capital denuncian que este colegio amanece cada día rodeado de basura y suciedad

Voz 8 06:00 pues en el punto limpio lo que sucede es que es es una zona que ha quedado común rincón Hisusa básicamente como retretes

Voz 9 06:07 sí bueno algunos niños lo llaman el Banco de

Voz 1434 06:10 el pipí desde los Meade

Voz 8 06:13 está en la práctica es una zona algo así para que la gente entienda que es como es directamente sobre un patio de un colegio

Voz 10 06:19 canciones de gente está todo mediado el dolor y las pues Castro

Voz 0325 06:25 y bien esta de de Vallecas podría recuperar la actividad de este mismo fin de semana el informe encargado por la comunidad tras los trabajos de reforma concluyen que es seguro que ya es seguro para albergar al público Pedro Rollán vicepresidente

Voz 11 06:41 eso ha hecho unos ocultación de toda la estructura del Estadio Qi el resultado de la misma satisfactorios retire el estadio del Rayo Vallecano los aficionados del Valle vas Rayo Vallecano pueden estar perfectamente tranquilos de que van a disfrutar van a gozar de un estadio plenamente seguro

Voz 1915 07:00 había hay más cosas vamos a apuntar alguna consolida Palomino y Enrique García el realojo del gallinero empezarán entre el veinticinco y el veintisiete de septiembre Comunidad y Ayuntamiento han aprobado hoy el convenio que permitirá iniciar el derribo del núcleo chabolista realojar a treinta y seis familias hasta asignarle una vivienda definitiva diez concejales ex concejales de Pozuelo están citados a declarar como investigados por un posible delito medioambiental por el vertido los malos olores de la depuradora de humo mera entre los imputados Mariano Pérez Hildman sustituto de Sáenz de Santamaría en el Congreso que no acudirá a declarar porque es aforado tiempos de espera de más de tres horas para la atención de las ambulancias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes la denuncia la hija de una mujer de noventa y ocho años que tiene que recibir tratamiento en este centro Sanidad argumenta que es un caso puntual el Ayuntamiento de las Rozas promociona la entrada de menores de dieciséis años en corridas de toros regala tres entradas de niño por cada una de adulto comprada para la fiesta de la familia del próximo treinta de septiembre la oposición pide al Consistorio que rectifique en deportes el Atlético de Madrid se estrena hoy en la Champions los rojiblancos juegan a partir de las nueve de la noche contra el Mónaco mañana será turno para el Real Madrid que recibe a la Roma en el Bernabéu

vamos ya con el tráfico conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 08:10 buenas tardes hasta hace escasos minutos estábamos pendientes de un accidente que se había producido en la M cincuenta a la altura de Getafe se negaba retenciones en sentido A cuatro de momentos está restableciendo ya la normalidad aún así les vamos a insistir tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía además encontramos circulación en aumento en la A cuatro a la altura de Pinto dentro dada a la capital madrileña en el resto de vías de la Comunidad a esta hora se circula sin problemas

Voz 1434 08:35 la capital desde hoy y aproximadamente durante un año habrá restricciones al tráfico en el cruce de Alcalá con Príncipe de Vergara por las obras que Metro va a realizar en esa estación el Príncipe de Vergara una reforma integral de las instalaciones y el tiempo veinticinco grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy temperaturas sin grandes cambios pero más nubes sobre todo por la tarde que pueden dejar alguna tormenta en la sierra previsión con Jordi Carbó

Voz 0978 09:00 seguimos sin ver un cambio significativo en la situación meteorológica no sólo para las inmediatas horas sino para todo lo que queda de semana incluso para lo que queda de mes eh no llegará ninguna porrón

Voz 5 09:09 que pueda atraer lluvia de manera persistente

Voz 0978 09:11 sí chubascos esta tarde por ejemplo en puntos de montaña tanto en la Sierra de Gredos como en Somosierra en la sierra de Guadarrama algunas pueden descargar con intensidad más sólo en el resto cuando llegue la noche algún chubasco aislado fuera de puntos de montaña y temperaturas máximas que supera

Voz 1915 09:27 eran ligeramente los treinta grados

Voz 1434 09:29 cuando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Carlos Ródenas Marta Galán y en la producción Sonia Palomino la alcaldesa Manuela Carmena ha pasado bien la noche ingresada en planta en el Hospital de La Princesa después de caerse ayer en su casa según contó anoche su número dos la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento Carmena se tropezó con los cables del ordenador cuando estaba trabajando en el debate sobre el estado de la ciudad que se tenía que celebrar hoy y que finalmente se ha suspendido hasta que la alcaldesa esté recuperada su evolución es buena si no hay sorpresas esta misma tarde cuando se cumplan veinticuatro horas de la caída podrá irse de nuevo a casa Sara selva buenas tardes

Voz 1315 10:09 tal Cristina buenas tardes en principio tienen que estar esas veinticuatro horas en observación veinticuatro horas desde que la ingresaron anoche pero no hay una hora exacta sigue pueden darle el alta en cualquier momento a lo largo del día la alcaldesa tiene un traumatismo craneal leve una herida en la frente que le superaron ayer Eduardo García es el director médico del Hospital de la Princesa

Voz 13 10:27 los estudios complementario han resultado todo normal si no hay alteraciones pues traumática por lo cual la evolución bastante buena que ella está animada esta bien bueno el alta va a depender un poco también de la paciente desde el neurocirujano

Voz 1315 10:40 su número dos Marta Higueras la acompañó ayer y también ha venido esta mañana dice que está animada perfecta ha dicho han estado trabajando Carmena dice ésta sobre todo preocupada por el pleno por el debate sobre el estado de la ciudad que estaba previsto para hoy

Voz 0861 10:52 ya está preocupado de hacer ese pleno lo que más le

Voz 7 10:55 ya sabes que es un pleno muy importante es el pleno del Estado la ciudad ir realmente ya lo quiere hacer cuanto antes si es lo que más le preocupa ahora es volver a trabajar enseguida

Voz 1315 11:04 quieren que se celebre cuanto antes pero aún no han fijado una fecha

Voz 1434 11:07 hoy las disputas políticas han quedado aparcadas todos los partidos han entendido que había que retrasar el debate a pesar de su urgencia hasta que Carmena este bien todos le han deseado una pronta recuperación su principal rival político José Luis Martínez Almeida al portavoz popular le ha enviado incluso nace

Voz 14 11:22 frota todos los apoyo a Manuela Carmena y desearle una la ciudadanía desde luego la salud es lo primero y nosotros lo que la deseamos es que se recupere lo antes posible porque la salud es lo primero le he mandado un Whatsapp pusieron tuit y también puedo decir que del grupo único el popular la hemos enviado un detalle para tratar de hacer más agradable la recuperación que tenga que tener una fiesta su mensaje muy parecida el de la sociedad

Voz 1434 11:47 investidura de Carmena la socialista Purificación Causapié que subrayaba en cualquier caso la necesidad la urgencia de celebrar ese debate cuanto antes desde

Voz 1752 11:54 Grupo Municipal Socialista queremos enviar un beso a la alcaldesa de Madrid desearle una pronta recuperación pronto debemos tener el debate sobre el estado de la ciudad un debate muy importante para nuestra ciudad porque ahí analizaremos los problemas en la situación que vive en nuestra ciudad y también los ciudadanos de Madrid bien

Voz 1434 12:18 la misma línea también Begoña Villacís que como también ha hecho Almeida ha recordado que en cualquier caso el debate previsto para hoy ya iba con retraso

Voz 0275 12:26 pues a nosotros nos gustaría cuanto antes pero nunca antes de que una de que esa señora Carmen hacer recupere lógicamente se tiene que haber celebrado en junio estamos en en septiembre y a día de hoy pues no corre tanta prisa dando más importantes quiera hacer Cooper

Voz 1434 12:41 de momento no sea elegido como decimos esa nueva fecha para celebrar el Debate sobre el estado de la ciudad con asuntos básicos como el transporte la calidad del aire y la limpieza entre otros hoy precisamente les estamos contando aquí en la SER las quejas de las familias del colegio Isabel la Católica del Pi i Margall en el barrio de Malasaña de la capital familias que denuncian que esos centros amanecen cada día rodeados de basura como consecuencia entre otras cosas del botellón basura y mucha sociedad Elena Jiménez Jorge G es Papa de una niña de cuatro años del Isabel la Católica Nos describe así la salida de emergencia del Parking que hay junto al colegio

Voz 10 13:17 infecciones de gente hay mira está todo bombeado botellas cristales latas cosas podridas bueno el olor y las moscas pues es salen por todas partes en fin

Voz 1434 13:28 ese es uno de los lugares sucios de los alrededores pero hay más Adolfo Papa de dos pequeñas de nueve de seis

Voz 8 13:33 pues en el punto limpio lo que sucede es que es es una zona que ha quedado común rincón Hisusa básicamente como retretes

Voz 1434 13:40 este punto limpio está junto a la verja del colegio la zona de recreo queda por debajo y mientras suena la sirena y algunos niños

Voz 9 13:47 lo llaman el Banco del esquí

Voz 1434 13:52 mientras suena la sirena a Antonia que está junto a Adolfo nos describe de esa manera gráfica lo que sucede con él

Voz 1315 13:58 cinco del patio el Banco del PP o el banco de los

Voz 1434 14:01 tirados como le llaman los pequeños mientras en las aceras también sucede que

Voz 8 14:06 bonobos que es muy frecuente aparecieran aparezcan excrementos momentos de perros en toda la zona que va a ser transitada por los niños

Voz 1434 14:15 y a todo esto es resuman las latas y latas que crecen en los jardines por la fiesta de una discoteca cercana el Ayuntamiento dice que se está reforzando la zona por ser una zona de ocio nocturno y que se tiene pendiente una reunión con la concesionaria del Parking para que limpie mientras estas familias dicen que el barrio se ha vuelto hostil porque vive en una situación similar en el otro colegio Pi i Margall de la plaza del Dos gracias Elena

Voz 1461 14:41 si nada se tuerce este fin de

Voz 1434 14:43 mal al estadio de Vallecas podrá volver a acoger un partido de su equipo del Rayo el informe encargado por la comunidad tras los trabajos de reforma que comenzaron este verano concluye que el estadio ahora sí es seguro sólo falta que el club entre de su plan de evacuación y que la policía dé el visto bueno y eso se decide esta tarde a partir de las cuatro Javier Val

Voz 0861 15:03 la reunión a tres bandas en el mismo está de Vallecas en ese foro primero la Comunidad va a poner sobre la mesa el informe externo que han encargado un informe que según el vicepresidente Pedro Rollán garantice la seguridad de la estructura del campo vallecano

Voz 1018 15:17 se ha hecho la exculpación por parte hola prestigio

Voz 11 15:19 esa ingeniería que verifica la seguridad cien por cien de la estructura está previsto que a lo largo del jueves viernes y nuestro objetivo es que se pueda desmontar todo el andamiaje en estos momentos existe entre dentro y en el entorno del estadio Easy la dirección facultativa lo considera oportuno ya el viernes por la noche el estadio podría estar en perfectas condiciones para poder restablecer y recuperar el la normalidad en el calendario de la Liga Profesional Cervantes

Voz 0861 15:53 a ver ese paso la Policía Nacional debe aceptar el plan de seguridad que ha diseñado el Rayo dispositivo que el club debe comunicar esta misma tarde en esa reunión si no hay sorpresas aunque los plazos injustos el Rayo podría recibir al Alavés el próximo sábado en su estar

Voz 1434 16:06 anuncio de Pedro Rollán en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el vicepresidente también ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado hoy el convenio con el Ayuntamiento de Madrid que permitirá iniciar de forma inmediata el derribo del poblado chabolista de El Gallinero el consistorio concreta la fecha el desalojo de las familias y el derribo de las Xavi olas comenzará el veinticinco de este mismo mes

Voz 0861 16:28 si iba a culminar el veintisiete de septiembre esos tres días ese poblado chabolista ubicado a sólo diecisiete kilómetros de la Puerta de Sol va a ser historia desaparecerá para sí

Voz 1915 16:36 siempre Manuela Carmena Ángel Garrido anunciaron en julio

Voz 0861 16:39 el acuerdo yo hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado ya el convenio para iniciar ese derribo

Voz 11 16:44 con estos tres coma ocho millones de euros que aportan las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad se va a proceder a la adquisición de las vías

Voz 1018 16:52 tiendas en un concurso público lógicamente

Voz 11 16:55 de ir a partir de ese momento ella seguirá asignando a cada vivienda estas treinte seis familias que cumpla con los requisitos de derecho

Voz 15 17:04 a un Real ayer mismo ser alojaron a dos familias

Voz 0861 17:06 urgencia social que tenían temporalmente van a ser reubicadas en pisos del Ayuntamiento de Madrid pero con el convenio aprobado hoy se garantiza que todas ellas estas ciento cincuenta personas que malvivían en el gallinero van a tener

Voz 1018 17:17 una alternativa residencial dos de la tarde

Voz 1434 17:20 diecisiete minutos seguimos Hora catorce

Voz 1434 20:01 hoy se ha celebrado junta de portavoces en la Asamblea todos los grupos han reaccionado al anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez para impulsar la eliminación parcial del aforamiento de los parlamentarios de hecho todos en Madrid están de acuerdo en que hay que eliminarlos pero por unos o por otros por el momento no ha hecho absolutamente nada Virginia Sarmiento Ciudadanos y Podemos consideran

Voz 1315 20:20 anuncio de Sánchez como una cortina de humo que tape su tesis o la venta de armamento el portavoz de Ciudadanos insistía en que si no vuelven a llevar el tema a la asamblea es porque no reúnen suficientes escaños Ignacio Aguado

Voz 22 20:30 venga si han cambiado opinión aquí ahora en la Comunidad de Madrid de repente me responden a esa carta diciendo que están de acuerdo fantástico

Voz 1305 20:36 mañana mismo nos reunimos ponemos

Voz 0861 20:39 todos los escaños en ese documento que sumamos mucho

Voz 22 20:42 los escaños PP PSOE y Ciudadanos yo lo impulsamos

Voz 1315 20:45 la portavoz de Podemos aseguraba que su grupo apoyará la idea pero insisten en una reforma completa del Estatuto como blindar con cotas más importantes como derechos fundamentales

Voz 1018 20:53 es

Voz 1305 20:54 es importante avanza en cuestión de regeneración democrática e pero bueno afecta a veintidós mil y no no me es el número exacto pero creo que veintidós mil trescientas veintidós mil ochocientas personas en este país el aforamiento unas pocas menos en la Comunidad de Madrid las familias que no pueden encender la calefacción en invierno son setecientas mil

Voz 1315 21:13 desde el PSOE la pega está en los procedimientos Ángel Gabilondo apoya la eliminación pero

Voz 0175 21:18 nosotros hemos defendido en el Estatuto el Estatuto está ahora mismo en ponencia desactive eso desactive defendemos claramente en la eliminación y estamos dispuesto a hablar con los otros grupos para qué procedimiento es activar es

Voz 1315 21:33 sí para rematar el popular Enrique Ossorio apoya una retirada con condiciones que ya propuso

Voz 0861 21:37 el Gobierno porque el Partido Socialista hay podemos nos dijeron que no que en nada

Voz 1018 21:43 de modificar los aforamientos y las otras tres

Voz 0861 21:46 es cuestiones que planteábamos en esa ley que es el número de diputados las circunscripciones IU la la no reiteración de

Voz 1434 21:53 mandato solamente esas cuatro cosas a fin de cuentas el uno por el otro la casa sin barrer en Pozo el ha comenzado la toma de declaración a una decena de concejales y ex concejales de ese Ayuntamiento imputados por el caso de la depuradora de humedad las declaraciones van a continuar mañana será entonces el turno de la actual alcaldesa del ex con once Hall Mariano Pérez Hildman que acaba de recoger el acta de diputado en el Congreso en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría Alfonso Ojea

Voz 1915 22:19 acta de diputado que le otorga la condición de aforado y por tanto no puede ser investigado por el Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón el mismo que investigó los delitos fiscales por ejemplo de Cristiano Ronaldo la magistrada titular debe ahora analizar la situación procesal en la que ha quedado Mariano Pérez

Voz 1018 22:35 plan para elevar al Supremo la Expo

Voz 1915 22:38 sí son razonada correspondiente hoy está siendo el turno de los cinco primeros exconcejales del PP a los que se les imputa un delito continuado contra el medio ambiente desde mil novecientos noventa y cuatro la depuradora de húmero no ha parado de realizar vertidos al Manzanares vía la Casa de Campo Pablo Gómez es el portavoz municipal de Podemos en Pozuelo de Alarcón la única vía que Moscú

Voz 1139 22:58 dejado libre es la de ir a los juzgados y denunciarlo muy vaya casualidad la Guardia Civil considera en la instrucción exactamente lo mismo que nosotros hemos dicho que se ha producido vertidos contaminantes que sea contaminado el campo y que ha podido llevar la contaminación a al río Manzanares

Voz 1915 23:14 todo es paradójico en este asunto por ejemplo el Aula Municipal de Educación Ambiental se encuentra a tan sólo veinte metros de esta instalación depuradora

Voz 1434 23:22 y en San Sebastián de los Reyes una mujer denuncia el mal funcionamiento de las ambulancias que deben trasladar a su madre de noventa y ocho años al Hospital Infanta Sofía tiempos de espera asegura que han llegado a ser de varias horas los sindicatos dicen que la empresa adjudicataria está realizando muchos más traslados de los que le corresponden por contra de ahí los retrasos la Comunidad por su parte niega irregularidades generalizadas la información antes de SER Madrid Norte de David Guerrero

Voz 23 23:48 Francisca de noventa y ocho años casi pierde su infiltración en la rodilla en la unidad de dolor en el Hospital Infanta Sofía de Sanse la ambulancia que tenía que llevarla al centro hospitalario llegó dos horas y media tarde pero la que debía devolverla a casa tardó más de tres horas su hija Ángeles denuncia que estos retrasos eran de forma habitual Illes tiene absolutamente desesperados

Voz 24 24:07 dice la buena menos menos veinte pero había gente que estaba esperándoles las once y medio no eran las cuatro menos cuarto yo no tarde me hubiera gustado invitar a alguien en la puerta del Infanta Sofía parejos que él viera a Efe en India esperando ambulancia todos mayores hitos desesperados

Voz 23 24:26 el responsable de transporte de ambulancias de UGT Miguel Sierra explica que la Comunidad de Madrid marcó sumando los pliegos de las cuatro zonas de asistencia entre tres mil quinientos y cuatro mil traslados diarios cuando en realidad se están produciendo más de cinco mil servicios sesenta consciente

Voz 25 24:39 la nuestra es la te vistos con un personal raspado para tres quinientos eh aquella absolutamente inviable que los transportes sanitarios realicen tiempo

Voz 23 24:49 desde la Consejería de Sanidad han explicado que no existe un problema generalizado pero reconocen que si se pueden dar casos puntuales te espera por el tráfico los retrasos en las consultas o esperas de los pacientes afirma eso sí que no restan importancia a estas incidencias que siempre que se denuncia no detectan se toman medidas para que no se

Voz 1434 25:06 vamos ahora a Las Rozas porque la oposición de la marca local de Podemos denuncia que el Ayuntamiento está fomentando la asistencia de niños a las corridas de toros un espectáculo sangriento según contigo por Las Rozas el hecho es que el Ayuntamiento regala tres entradas a menores de dieciséis años por la compra de una entrada general para la corrida del día de la familia Raquel Fernández

Voz 1315 25:25 según el cartel que promociona el evento por cada entrada general sombra de quince euros se regalarán para el treinta de septiembre Día de la Familia en las fiestas patronales tres entradas para niños menores de dieciséis años críticas ha recibido la iniciativa desde el grupo contigo por Las Rozas en la oposición del Ayuntamiento donde piden explicaciones al gobierno local ya que indican es muy preocupante que se fomente que los niños acudan a este tipo de espectáculos piden por ello que se rectifique Patricia García Cruz ex concejal de la formación política

Voz 26 25:54 los espectáculos taurinos de ninguna manera actuaciones que se puedan córnea aptas para menores con una cosa violenta nada edificante y nos parece preocupante que desde un ayuntamiento hacia de promociones indirectamente que los niños acudan a este tipo de de cosas

Voz 1315 26:12 el gobierno local contestan que la política de entradas le corresponde por contrato la empresa adjudicataria que es la que determinado esta actividad por este motivo dicen no van a entrar a valorar

Voz 1434 26:22 esta mañana se ha presentado la programación de las naves del Matadero en lo que constituye la segunda temporada completa con Mateo fijó como director artístico durante los próximos seis meses Matadero acogerá más de cuarenta propuestas entre teatro música instalaciones o Performance la temporada se inaugura este fin de semana con la producción comunitaria quórum un espectáculo en el que cuarenta y una personas se suben al escenario Javier Jiménez Bas

Voz 0887 26:47 sí es el inicio de una temporada en la que continua el apoyo a los artistas a través de las residencias o la colaboración con instituciones internacionales todo ello en una programación decía Mateo fijó en Hoy por Hoy Madrid abierta a todos los públicos

Voz 5 27:00 la programación está hecha para todo el mundo porque es un proyecto en el que hay desde la posibilidad de acoger a un público familiar la instalación que habrá acto durante toda la Navidad de Orbyt Pictures yo creo que hay después proyectos que tienen mucho que ver con la parte musical con un público mucho más joven hay proyectos que están avalados por todo lo que han supuesto en el ámbito internacional como puede ser el coreógrafo Chris Haring o cómo es el trabajo de Cuarón con rigor

Voz 0887 27:25 lejos queda ya dice Feijóo las críticas por el cambio de programación

Voz 5 27:29 a cada paso que vamos dando según va pasando el tiempo cada vez hay más calma no que ese público que al principio era muy crítico con el proyecto que estábamos desarrollando incluso gente de la profesión o voy a decirte nombres pero bueno han pasado todos por aquí a ese proyecto

Voz 0887 27:42 junto a esas personas críticas otras ochenta mil pasaron por naves de Matadero la temporada pasada

Voz 19 27:52 la música muy abrió esa

Voz 6 27:55 esa puerta de esa casa infinita que la vida no te Dudamel

ni un minuto para los deportes de Sue Caballero buenas tardes

Voz 1315 29:14 qué tal buenas tardes hoy arranca la Champions para el Atlético de Madrid se enfrenta al Mónaco a partir de las nueve y ayer habló el Cholo Simeone sobre la expectación de la final en casa

Voz 0501 29:20 el lógico que a partir de de que la final de la Champions sea tu casa del periodismo se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar que un montón por competir venimos una experiencia muy eliminando al Real Madrid ya estaba habla

Voz 1315 29:34 a Sergio Ramos en Valdebebas ha dicho que hay que creer

Voz 28 29:37 Luis Aragonés siempre lo decía hay que hay que serlo hay que parecerlo no hay que creer por encima de todo hay que creer pero sin sacar pecho

Voz 1434 29:44 el partido será mañana a las nueve de la noche ante la Roma gracias a su sube hoy no tenemos ventana Madrid por qué el Barça se la juega en la Champions a partir de las siete menos cinco de la tarde que lo disfruten hasta mañana adiós

Voz 2 30:03 en ningún

dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:13 catorce José Antonio Marcos iba a pedir perdón perdón por la conoció a Correa

Voz 1091 30:28 León he conocido señor Correa contra tal señor Correa

Voz 1018 30:31 no existió la contabilidad paralela de Bárcenas Aznar ha intentado negar todas las evidencias que ha demostrado la justicia en la sentencia del pasado mes de mayo durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP el ex presidente del Gobierno ha pretendido reducir la trama Gürtel a un asunto menor de dos ayuntamientos de Madrid todo esto envuelto en un tono bronco desafiante especialmente agresivo con Pablo Iglesias

Voz 1091 30:55 usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España tiro demuestra todos los días con líder

Voz 1018 31:01 de Podemos mantuvo los momentos más agrios de la mañana

Voz 1091 31:05 señor usted conoce Si usted el caso se sabe sabe usted que todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como como la de Maduro y al régimen de los ayatolás Icesave también de algunas personas que han recibido bueno la financiación especial me dice usted que si yo conocía escuchas escuchas no he dicho el caso Naseiro ha hablado usted de las escuchas

Voz 1018 31:31 que Iker Casillas no espigada Miguel Ángel Campos lo que se ha vivido esta mañana en el Congreso y hasta dónde llegan las verdades del ex presidente del Gobierno al que la actual dirección del PP considera un crack según han dicho fuentes cualificadas a nuestra compañera María Jesús Güemes este martes es dieciocho de septiembre Carlos Cala Isabel Quintana qué tal buenas tardes buenas tardes Ramos del Congreso bueno pues queda una larga tarde en la Cámara con los aforos

Voz 0325 31:52 pues sí porque el Congreso vota esta tarde una moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos los grupos negocian sus enmiendas el PNV la izquierda quieren suprimir todos los privilegios incluida la inviolabilidad del Rey el PP rechaza que se haga mediante una reforma exprés de la Constitución y los independentistas quieren que se aproveche para incluir el derecho de autodeterminación en la Carta Magna no a la extradición

Voz 0202 32:11 la Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar a Hervé Falciani a Suiza donde ha sido condenado a cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios de defraudadores la Audiencia dice que los hechos por los que se reclama su entrega son los mismos que llevaron a denegarle en dos mil ocho

Voz 0325 32:24 contra la gestación subrogada dando la SER más de trescientas organizaciones pertenecientes a la red estatal contra el alquiler de vientres denuncian que las agencias de la ONU asesoran a gobiernos para que regulen la gestación subrogada altruista piden a los estados que retiren sus aportaciones económicas a estas agencias ir revisen la normativa sobre la inscripción de los bebés no gastar más sino mejor

Voz 0202 32:43 con el informe de la Fundación BBVA señala que la crisis económica disparó la desigualdad entre comunidades en materia de educación y que los mejores resultados no se dan por gastar más sino por repartir mejor Francisco Pérez director del informe

Voz 1091 32:55 el gasto en educación influye

Voz 11 32:58 pero su simple incremento nos garantiza aumentos relevantes del rendimiento por tanto no cabe esperar que con más dinero se arreglen los problemas es más importante gastar mejor que gastar más

Voz 1018 33:10 menos acoso pero más violenta el acoso escolar

Voz 0325 33:13 ciberbullying se redujeron a la mitad en dos mil diecisiete pero los casos fueron más violentos sin más repetitivos lo revela el último informe de la Fundación ANAR que sitúa en una media de diez años la edad de las víctimas de acoso escolar y en trece la de ciberbullying Benjamín Ballesteros director de Programas de la función

Voz 15 33:27 el noventa por ciento de las personas sufrieron problemas de carácter psicológico CIM no es desdeñable el porcentaje de casos que tenemos con auto lesiones con intentos e ideación suicida el primer acto

Voz 0202 33:40 bueno a España en Cuba trabajan para cerrar una reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de Cuba Miguel Díaz Caneja se pretende que coincidan durante la Asamblea General de la ONU que se celebra la próxima semana nuevas

Voz 0325 33:49 aumenta la tensión Rusia ha convocado al embajador de Israel en Moscú después de que un avión ruso con quince militares a bordo fuera abatido por las defensas antiaéreas de Siria aviones israelíes atacaban la zona ir Rusia acusa a Israel de utilizar a su avión derribado como un escudo durante la operación

Voz 0202 34:03 que el Gobierno de de trampa aprobado la imposición de nuevos aranceles a China por valor de doscientos mil millones de dólares que entrarán en vigor el lunes Pekín ha anunciado que habrá contramedidas estudia cancelar la ronda de negociaciones comerciales con EEUU prevista para la próxima semana

Voz 0325 34:16 luto en el golf EEUU investiga el asesinato de la golfista española Celia Barquín veintidós años asaltada en un campo de golf de Iowa la policía ha detenido a un hombre con antecedentes penales Barquín era la reciente campeona de Europa de golf Amato

Voz 0202 34:28 Carmena mejor la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena sigue en observación aunque se recupera favorablemente después de sufrir una caída anoche en su casa al tropezar con unos cables preparaba un pleno sobre el estado de la ciudad que ha sido plaza aplazado sin fecha

Voz 1091 34:41 ínterin telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 29 34:45 José Antonio el telegrama es para José María Aznar señor expresidente del Gobierno durante más de cuatro horas ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación ilegal del PP su actitud ha oscilado entre era de Sabina el su canción lo niego todo y del y tú más con el ventilador en el estercolero subió a la red no se arredró intento airear los puntos vulnerables de quienes le interrogaban pero el mayor agravio se lo infligió sin preguntas el portavoz del PP y diputado por Zaragoza Eloy Suárez cuando habló de un partido renovado del que habían sido expulsados los indecentes porque quién lo reclutó

Voz 1018 35:25 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá nosotros Marta Galán encaró Ródenas en la técnica Isabel que da a la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 1434 35:32 hace sólo ahora mismo la mayor parte del país

Voz 0978 35:34 así seguirá gran parte de la tarde pero también como es habitual a esta hora ya crecen nubarrones de tormenta en prácticamente todos los sistemas montañosos de la Península durante la mañana hemos tenidos chubascos incluso intensos en la costa del Mediterráneo ahora será más en puntos de montaña con alguna tormenta que puede descargar con intensidad especialmente en toda la mitad oeste de la península primero como decíamos en puntos de montaña pero después recorrerán también zonas próximas incluso algunas alcanzarán la costa temperaturas sin grandes cambios donde luzca más el sol calor incluso sensación de bochorno marcada en la costa del Mediterráneo

Voz 1091 36:07 sí

catorce José Antonio Marcos más de

Voz 1018 37:34 cuatro horas ha durado la comparecencia de Aznar en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular sin inmutarse fiel a su estilo el ex presidente lo ha negado todo el nunca supo nada de la Gürtel ni siquiera conocía a Correa a pesar de que fue testigo de la boda de su hija en El Escorial y su imagen está en Aloha de monasterio en septiembre de dos mil doce de dos mil dos perdón en el en el recuerdo de todos Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 5 37:56 hola buenas tardes los asaltos clavo que Correa tuviera

Voz 1018 37:59 doble en aquella época no fuera su empresa a la que se encargó de pagar aquellos fastos en la finca Los Arcos creo que se llamaba llegan por el ex presidente niega la mayor y por eso dice que no tiene que pedir perdón por nada

Voz 5 38:10 casi cuatro horas y media de comparecencia José María Aznar sin asumir responsabilidad alguna respecto al aprobar la caja b del PP la existencia de sobresueldos a altos dirigentes del partido reconocida también por el Tribunal de la Gürtel ni por la acreditada financiación en negro de la dirección nacional por negar como decías Aznar ha negado que conociera a Correa o le contratara

Voz 1091 38:29 con muchos Topolanek usted señoría John he en señor Correa que contrate al señor Correa no sé se produce frustración conteste

Voz 5 38:38 pero organizó todos los eventos del Partido Popular durante su presidencia de todas las campañas electorales el propio Aznar viajó con la agencia de viajes de José de Francisco Correa Viajes Pasadena fue el padrino de la boda de su hija en El Escorial respecto a que les regalara parte de la boda de su hija ha dicho que la boda novela suya ni siquiera tuvo que ver ha dicho Aznar con los invitados muchos de los cuales han acabado en prisión Aznar sostiene lleno medalla decía que no tenía porqué defender su inocencia

Voz 1091 39:08 el diputado yo no tengo que probar ninguna inocencia y por eso no tengo que pedir perdón de nada Kim me acuse de algo que diga de qué de qué

Voz 19 39:20 pero que sepa bien de qué acusa

Voz 1091 39:24 voy a hacer aquí o lo puede hacer fuera de aquí si lo hace aquí efectivamente está sujeto a las reglas que afectan a los parlamentarios ya la envidiable la parlamentaria si lo hace fuera de aquí pues que también se lo piense antes

Voz 5 39:39 para también con veladas amenazas ni tenía que probar su inocencia ni tampoco

Voz 1018 39:42 el bueno propósito de esa negación de Aznar de que sin ni siquiera conocía a Correa merece la pena recordar lo que dijo a preguntas de la Fiscalía José Luis Peñas el ex concejal del PP de Majadahonda que destapó la trama Gürtel con más de ochenta horas de grabación en ese tomos en ese juicio de la Gürtel

Voz 19 39:57 que dice literalmente que Correa era amigo del entonces presidente del Gobierno que todo el tema de actos

Voz 34 40:04 yo antes con la pantalla Pablo introducirse municipios en otro y sobre todo recito con el aval de que el señor Correa era amigo del señor presidente de Gobierno en aquel momento

Voz 1018 40:16 en ese mismo juicio Correa que actualmente cumple condena afirmó sin ningún tipo de antigüedades que se pagaba comisiones a cambio de conseguir contratos importantes en infraestructuras

Voz 0679 40:25 tanto pistas eran obras del del AVE venía un empresario guardaba daba de la licitación a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros ellos será pasaba a Luis Bárcenas Luis Bárcenas gestionaba con el correspondiente Ministerio instigó seríamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje del dos el tres por ciento Si y luego se llevaba

Voz 4 40:54 hacemos el mismo Bárcenas no dudó

Voz 1018 40:56 en aseverar aquello de que en la calle Génova existía algo parecido a una caja B una contabilidad paralela eso que él definió te acordarás campos con una contabilidad extra contable

Voz 35 41:05 el señor Lapuerta yo no estábamos que entregaba en quién me entregaba las cantidades y el uso que hacía de esas cantidades no se contabilizaban oficialmente es obvio

Voz 36 41:16 era una contabilidad B una caja B sino a una cuenta que uno está en la contabilidad oficial esta vez la controvertida ha sido era una contabilidad

Voz 1091 41:22 extra contable bueno ver campos además de negar

Voz 1018 41:24 lo que conociera a Correa o que mantuviese con empresarios andar ha intentado hacer ver a la Cámara que lo de la Gürtel era casi una cosa menor no de de dos ayuntamientos de Madrid no una trama organizada

Voz 5 41:33 empeñado en reducir las sentencias desde la falsedad a eso que pasó en dos municipios de Madrid y que fueron los municipios los que se financiaron de forma ilegal la sentencia es clara al respecto dice bien a las claras que fue la dirección nacional del Partido Popular la que se benefició a título lucrativo es cierto de la financiación ilegal de él el Partido Popular a cuenta de la trama Gürtel respecto a la caja b del Partido Popular en un primer momento ha empezado diciendo José María Aznar que bueno que la sentencia no era firme que había que esperar al Supremo que la sentencia no era concluyente y que habían voto particular y finalmente se ha destapado ya ha sido muy concreto ya ha negado la mayor ha asegurado que la caja b del Partido Popular no existe

Voz 1091 42:15 sobre la supuesta caja b del PP mientras usted lo demuestre su existencia no está demostrada su existencia yo digo que no existe ninguna caja b del tercer socio afirma que por lo tanto no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho entonces dos que hayan seis eh situado fuera de la ley o que no hayan sido constitutiva haya sido respetuosos con la legalidad

Voz 5 42:41 lo afirmo no hay ninguna caja b en el PP a pesar de lo que dice la sentencia

Voz 1018 42:44 bueno quizá los momentos más duros nos han producido durante las preguntas del líder de Podemos de Pablo Iglesias y le ha acusado literalmente de mentir de querer destruir el sistema de Se del setenta y ocho además de tener como referente Campos al régimen de Venezuela sí

Voz 5 42:58 así es ha sido muy duro cuando los parlamentarios Se ha defendido en todo momento José María Aznar atacando cuando elenco me daban las preguntas eran demasiado directas tenía difícil salida el ex presidente del Gobierno al PSOE cuando es una comisión además que sí que investiga la financiación ilegal del Partido Popular Aznar se ha defendido atacando y al PSOE le ha contestado con Filesa a Bildu le ha contestado con el terrorismo a Rufián con que su partido es golpista

Voz 1091 43:26 usted es el representante de un partido golpista

Voz 5 43:30 mientras también ha contestado o tal vez la forma más dura de pronunciarse ha sido con Pablo Iglesias el líder de Unidos Podemos a quien ha acusado de poner en peligro las libertades y la democracia

Voz 1091 43:43 usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España

Voz 1018 43:47 eso es lo referente a lo que hemos a esta mañana en el Congreso que no ha sido poco pero no está de más recordar que la Audiencia Nacional condenó en mayo en mayo pasado al PP como beneficiario a título lucrativo de esa trama lo que desembocó la moción de censura que puso fin a la carrera política de Rajoy tú saliste aquellas interminables sesiones del juicio en San Fernando de Henares para situarnos a la realidad de los hechos campos como podríamos ubicar a nuestros oyentes en las diferencias entre lo que hoy ha dicho Aznar y lo que podemos definir como la

Voz 5 44:15 bueno pues ha sido bastante claro Aznar asumidos a ser responsabilidades ha afirmado que la caja B no existía ya ha negado la existencia de sobresueldos ha dicho que la financiación o que esta sentencia se ciñe tan sólo a la financiación de dos municipios en Madrid a todo ello es falso la sentencia considera probado y acreditada la caja b del Partido Popular considera probado y acreditado que altos dirigentes del PP incluido Mariano Rajoy cobraron sobresueldos del Partido Popular y la sentencia dice que no se beneficiaron de la financiación ilegal dos municipios de Madrid sino la dirección nacional del Partido Popular