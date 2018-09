Hora 14 (19/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:15 Marcos muy buenas tardes parece que lo del recibo de la luz no hay quien lo pare hoy a esta hora marca un nuevo récord anual es el tercero y seguramente no será el último para quienes entiendan de esto y sean capaces de interpretar una factura el kilovatio hora en el mercado mayorista se sitúa en siete coma cincuenta y nueve euros la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera anunciará esta tarde en el Congreso las primeras medidas del Gobierno para atajar esta escalada algo que no se presenta enseñó

Voz 4 00:49 no podemos conseguir un press estables y culmina en proceso de transición energética que nos diera un sistema cien por cien renovable y enormemente difícil probablemente tengamos que introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado pero por ahora la prioridad de Viena ha señalado es abordar la respuesta que se merece es un cuatro coma seis millones de españoles que están en situación de pobreza energética

Voz 1018 01:10 hablaremos a partir de las doce y media con una persona de conoce muy bien el sector para saber hasta dónde se puede actuar más allá de los intereses de las compañías eléctricas la última hora Nos dejo una novedades sobre víctimas del franquismo Ministerio de Justicia anuncia un plan de exhumaciones en todo el país para localizar nuevas fosas Alberto Pozas

Voz 3 01:28 lo acaba José Antonio Fernando Martínez director general de Memoria Histórica en este ministro

Voz 5 01:32 justicia después de reunirse con los con los responsables les escuchamos de las comunidades autónomas para nosotros un objetivo fundamental a cometer un plan de exhumaciones de entre los restos que hay en fosas comunes para nosotros esto es un eje central

Voz 1018 01:49 un plan de formación para sacar a las víctimas del franquismo Se hará dice a través de convenios anuales con las comunidades autónomas se actualizará el mapa de fosas porque dice ahora mismo si decía que hemos perdido la conexión pero ofrecía que hay unas dos mil fosas que estaban localizadas a los Heredia pelearemos estos datos en el Congreso tras la sombra de andar el líder del PP Pablo Casado pide elecciones acusa al Gobierno de fondo de ley por la fórmula elegida para desbloquear la tramitación de los presupuestos

Voz 6 02:21 señor Sánchez La Moncloa le queda grande y por mucho que recita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje convoque elecciones cuanto en lo que queremos es desbloquear

Voz 7 02:33 un debate que es necesario en esta cámara que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria de ustedes el grupo parlamentario de Ciudadanos están bloqueando en la Mesa del Congreso con lo cual sea usted demócratas

Voz 1018 02:49 el Congreso de los Diputados que miedo en el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha utilizado el mismo término fraude de ley que Pablo Casado el Gobierno estima que en la segunda mitad de octubre podrá comenzar el recorrido de los presupuestos fue el Congreso que salvo sorpresas deberá concluir en torno a Navidades Esquerra recuerda al Gobierno que el voto imprescindible de esos nueve diputados continúa en el aire mensaje a Pedro Sánchez de Joan Tardá

Voz 8 03:13 si usted por ejemplo no insta a Office ha instado a retirarla a acusaciones de rebelión cómo será posible por ejemplo pactar los presupuestos casi casi un imposible

Voz 1018 03:26 esta es la voz de Enric Álvarez Conde cuando yo otro

Voz 9 03:28 a la presentación es que todo el expediente correspondientes está conforme a los seis de abril el niño moría

Voz 1018 03:35 que saltó el escándalo del máster de Cristina Cifuentes la única vez que hablado ante los periodistas hoy les contamos que según un informe policial incorporado al sumario este catedrático transfirió unos cincuenta mil euros de la entidad que dirigía a personas ajenas a la universidad en concreto dos hijos un yerno y una mano además

Voz 10 03:53 decían británica alerta sobre el exceso de azúcar en los yogures sobre todo en los destinados a los niños en España expertos consultados aseguran que no se puede hablar de fraude ya que todo está descrito la letra pequeña del derrumbe de parte del forjado del hotel Ritz de Madrid durante las obras de rehabilitación pudo deberse a una sobrecarga en la sexta planta que provocó el colapso al menos uno de los trabajados los heridos grave evoluciona de manera favorable la sanidad privada reconoce que el treinta y uno por ciento de los partos que atiende son por cesárea reconocen que se trata de una tasa muy alta pero lo atribuyen a que la edad de la mayor parte de las gestantes supera los treinta y cuatro años la guerra en Yemen amenaza con la desnutrición a cinco millones de niños Save the Children teme que las ofensivas dejen inoperativo el puerto por donde se canaliza gran parte de la ayuda humanitaria La Ser Doblas oferta en Cataluña al ofrecer a los oyentes dos programas simultáneos en horario de máxima audiencia ficha Josep Cuní para dirigir un magacín informativo íntegramente en catalán y que se emitirá en las frecuencias una nueva cadena denominadas Cataluña en el Real Madrid debuta en la Liga de Campeones frente a la Roma será a las nueve de la noche a la misma hora en Mestalla rozando el lleno total el balón las enfrenta a la Juventus dos Hi5

Voz 1434 05:01 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes la principal hipótesis que se baraja a esta hora es el error humano un error en la ejecución de las obras que provocó el derrumbe del forjado de la sexta planta del Hotel Ritz es la principal pero no la única las obras de reforma del Ritz tenían todas las licencias Se investiga ahora si cumplía además con toda la normativa de seguridad Jesús García Cortijo de la Policía Judicial

Voz 1434 05:38 uno de los heridos graves evoluciona favorablemente del otro no se ha dado a conocer su estado a petición de la familia un trabajador murió sus familiares solicitan ahora los responsables de la obra a la Constructora San José ayuda económica para poder repatriar el cuerpo a su país natal a Costa de Marfil enseguida vamos a volver al Ritz antes escuchen la denuncia de las profesoras que han obtenido plaza en las últimas oposiciones pero que no la van a poder consolidar por estar embarazadas no les da tiempo a hacer el curso de prácticas de seis meses que es obligatorio tienen dos opciones o renunciar a la baja o esperar un año más Ikeda relegadas al último Lugo

Voz 13 06:14 hay discriminación instaurada pues aplaza las prácticas tú lo primero que te dicen se bueno pues hay otra alternativa que nuestra plaza las prácticas si hacerlo seis meses pero redundado tu permiso de maternidad

Voz 1434 06:26 es un dato preocupante en los últimos cuatro años el nulo pero de casas de apuestas en Madrid ha crecido un doscientos cincuenta por ciento el número de inscritos en el listado de personas que han solicitado que no se les permite acceder a estas salas se ha duplicado hoy por segunda vez el responsable de este asunto en la Consejería de Economía ha dado plantón a los grupos Emilio Delgado ex diputado de puede

Voz 14 06:46 Nos resulta absolutamente intolerable que quienes se desentienden de sus obligaciones básicas cobrando por cierto un salario de más de setenta mil euros se escondan de control de la oposición y ninguna a la Asamblea de Madrid que es la sede de la soberanía regional

Voz 1434 06:59 tenemos además novedades del caso máster que les hemos adelantado hoy en La Ser en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1712 07:05 la policía investiga los pagos de Álvarez Conde a personas ajenas a la Universidad Rey Juan Carlos Se lo avanzado La Ser un informe policial incorporado al sumario el pasado mes de julio cifra en cincuenta mil euros el dinero transferido desde el Instituto de Derecho Público a personas ajenas a la universidad

Voz 10 07:20 la Consejería de Sanidad ha nombrado debido a la nueva sugerente del Hospital Clínico Se trata de Bárbara Fernández Álvarez Robles que hasta ahora era concejala del PP en Las Rozas ha sido nombrada este mismo mes y sin concurso público a pesar de que así lo exige la ley del buen gobierno de la Comunida

Voz 1712 07:34 el Ayuntamiento excluye al barrio de Embajadores de las ayudas de rehabilitación de viviendas al constatar que varios propietarios las han usado para dedicar los inmuebles Aqua alquiler turístico el PSOE critica que se excluya de las ayudas a una zona tan necesitada impide buscar otra solución

Voz 10 07:48 esta mañana se ha presentado Flamenco de club que se celebrará a partir del dos de noviembre en el Café Berlín segunda edición en la que participarán importantes figuras como Pepe Habichuela que hará un repaso de su

Voz 1712 07:58 y en deportes hoy el Real Madrid se estrena en la Champions los blancos juegan frente a la Roma en el Bernabéu a partir de las nueve de la noche ayer el Atlético de Madrid salió victorioso de su primer partido los de Simeone ganaron uno dos al monaguillo

Voz 1434 08:09 además de todo esto ya conocemos la fecha para el debate sobre el estado de la ciudad que se ha tenido que posponer por la caída de Manuela Carmena va a ser el martes que viene veinticinco de septiembre vamos ya con el tráfico primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 08:23 buenas tardes hasta ahora anormalidad en gran parte de la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en las principales arterias de entrada salida la capital ni tampoco en la red secundaria además no hay complicaciones en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda recomendarles una vez más moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante

Voz 1434 08:47 conectamos ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes Olave

Voz 16 08:52 dos tardes a esta hora todavía se registra corte parcial de la Carrera de San Jerónimo y por lo tanto hay desvíos de tráfico en la zona aledaña a la plaza de Cánovas del Castillo una zona evitar en la medida de lo posible por otra parte si circulan por el área de O'Donnell Doctor Esquerdo recordar las obras que corta del carril bus de el Doctor Esquerdo dentro Donner y la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra y por último en la plaza de Cristo Rey cortado un carril en cada sentido en el túnel de la plaza de Cristo Rey tanto en salida como entrada por lo tanto reducción de calzada que provoca reto

Voz 1434 09:23 acciones veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital se marchan las nubes y aprieta de nuevo el calor en toda la Comunidad previsión Jordi Carbó

Voz 0978 09:31 el sol va a lucir durante toda la tarde con temperaturas que van a subir igual o un poco más que en los últimos días en la mayor parte de la comunidad ya superaremos los treinta grados unos acercaremos en pueblos de la sierra donde por cierto durante la tarde crecerán algunos nubarrones con chubascos pero muy aislados en el resto también algunas nubes avanzada la tarde pero como mucho cuatro cotas ese tiempo se irá repitiendo las próximas jornadas cada vez con más sol temperaturas que durante las tardes tenderán a subir especialmente el fin de semana cuando algunas máximas se acercarán a los treinta y cinco grados

Voz 1434 10:02 catorce Madrid en la dirección técnica a Carlos Ródenas y Marta Galán y en la producción Sonia Palomino

Voz 1434 10:38 balón largo de la mañana a la hipótesis de un sobrepeso en la sexta planta como causa del derrumbe en el Ritz ha ido perdiendo fuerza frente a otra hipótesis quizás más general la del error humano de momento en cualquier caso no se descarta nada la policía municipal sigue investigando aunque advierte de que les va a llevar tiempo de que les va a llevar meses como ocurre con el derrumbe del pasado mes de mayo de un edificio en Martínez Campos un accidente muy parecido al que se registró ayer en el Ritz en aquel caso en el de mayo murieron dos personas ayer murió como saben un trabajador vamos ya hasta el Ritz Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 11:14 qué tal buenas tardes Cristina hay varias hipótesis nulas decía y una de ellas es la posible sobrecarga de la estructural situar en plantas superiores de este edificio del Ritz materiales de construcción aunque en las últimas horas en efecto cobra mucha más fuerza con la investigación ya en marcha un fallo humano un fallo de ejecución al alterar o modificar zonas de cara en todo caso algo ha pasado es de sentido común porque este inmueble ha sido construido hace ya un siglo nunca había dado problemas ahora hace dos meses comenzaron las remodelaciones y se ha producido este colapso vemos el hotel donde estamos aquí en la plaza de la Lealtad con una estructura de andamios dentro eso sí no seré desde el exterior pero dentro hay una zona cero como ha señalado Jesús García que es el responsable de la Unidad de Policía Judicial que se ha hecho cargo de la investigación

Voz 19 12:00 no hay más remedio impresionante porque no es que lo lamentable porque bueno pues se ve todo lo que viene mal era un viaje que se ha venido abajo desde la quinta planta está la segunda bueno porque

Voz 0089 12:12 eso no hay actividad como os podéis imaginar hasta ahora no ha habido en toda la jornada después del siniestro en estas reformas del hotel Ritz

Voz 0089 12:43 así es el la autopsia se ha practicado esta misma mañana en el Instituto Anatómico Forense en la Ciudad Complutense ya en la Ciudad Universitaria hayan estado la los pocos familiares y también los pocos amigos que tenía el fallecido nuestro país la familia que se encuentra en Costa de Marfil quiere enterrarlo allí ya ha sugerido a estos amigos a estos familiares en Madrid que le pidan a la Constructora San José que asuma los costes que son muy altos de la repatriación del cuerpo hacia Costa de Marfil la decisión por tanto según estos familiares según nos comentaban esta mañana en el propio instituto anatómico forense está en manos ahora de la constructora que ha licitado que ha logrado esta reforma y que por lo tanto es la responsable de las obras que se han realizado y los costes como decimos Cristina son muy altos pero qué duda cabe Se trata de un accidente laboral y por lo tanto esta constructora a la que tiene la responsabilidad mercancías zonas de momento

Voz 1434 13:34 las obras de reforma del Ritz están totalmente paradas Se van a reanudar cuando la seguridad esté garantizada cuestión parece ser de unos días uno de los primeros pasos a partir de ahora es la retirada de los escombros y el Ayuntamiento según contaba esta mañana el delegado José Manuel Calvo ya ha tramitado la solicitud a la constructora

Voz 0497 13:52 la empresa tiene la obligación lógicamente de garantizar las condiciones de seguridad y hacer las demoliciones que sean necesarias para garantizar esa seguridad si la empresa si la empresa no lo hiciera el Ayuntamiento actúa por ejecución sustitutoria los intervendría vos para hacer esas obras y lógicamente ese la ese las imputa haríamos después en cuanto al coste de la empresa se le dan un plazo que va a rondar entre los tres y los cinco días para que nos indique si va a hacer esas obras sonó

Voz 1434 14:18 los sindicatos han vuelto a concentrarse esta vez para condenar la muerte del trabajador del Ritz pero es que ya se concentraron ayer para condenar la muerte de otro empleado un obrero de unos treinta años al que le cayó una carga de cemento encima hace tan sólo quince días Comisiones y UGT piden un plan de choque para reducir los accidentes laborales en la Comunidad Virginia Sarmiento trabajó

Voz 0821 14:39 Dolores y representantes sindicales se concentraban a las puertas del Ayuntamiento portando mensajes como la precariedad mata o accidente laboral responsabilidad empresarial Carmen manchegos secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras leía este manifiesto

Voz 18 14:51 una vez más el trabajo queremos en lugar trasladar nuestro apoyo y solidaridad a las familias y al ex compañeras de trabajador fallecido lesionado muertes y por lo tanto tremendamente injustas

Voz 0821 15:08 al manifiesto les seguía un minuto de silencio y una denuncia aclara no todas las empresas cumplen con la normativa de prevención y seguridad por eso exigen lo siguiente Luis Miguel lo perrillo secretario general de UGT Madrid

Voz 20 15:18 lo que estamos pidiendo ya nosotros es un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral queremos que todas las administraciones impliquen que haya más inspectores subinspectores que las empresas que ha vivido donde hay accidentes mortales víctimas que no puedan volver a contratar con una administración pública y eso lo que queremos que no haya más trabajadores que mueran por ir a trabajar

Voz 0441 15:36 en lo que va de año han fallecido cincuenta y cuatro personas en accidente laboral tan sólo en la que

Voz 1434 15:41 unidad de Madrid dos de la tarde dieciséis minutos tenemos una noticia de última hora que nos llega desde los tribunales la Audiencia Nacional abre diligencias e investigará el supuesto pelotazo de la Ciudad de la Justicia las posibles irregularidades que se elevaron a la Fiscalía ante las que el juez da ahora un paso más un paso adelante que compromete Alfredo Prada en la dirección nacional de Pablo Casado del Nuevo Partido Popular Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 16:10 buenas tardes noticia que a esta hora adelanta en la Cadena Ser el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación por el supuesto pufo de la Ciudad de la Justicia de Madrid indiciariamente según las fuentes jurídicas consultadas por la SER de acuerdo a la documentación recabada se deducen delitos de malversación cohecho tráfico de influencias y demás delitos conexos en concreto se investigan varias operaciones bajo sospecha en el proyecto alguna de ellas liderada por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada por su equipo de momento no se ha producido ninguna imputación formal esta investigación surge como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se hizo eco de los informes elaborados por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid también

Voz 21 16:54 a por la Cámara

Voz 1552 16:56 de cuentas madrileña gracias Miguel

Voz 1434 16:59 Ángel Campos dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 22 17:03 hora catorce y Madrid Cristo

Voz 1434 17:05 lo Machado

Voz 10 19:54 vamos ya con esa denuncia de las profesoras que

Voz 1434 19:56 han obtenido plaza en las últimas oposiciones pero que no la van a poder consolidar porque están embarazadas una discriminación en toda regla aseguran de hecho la Consejería ha movido ficha en las últimas horas y nos dicen ahora que el viernes habrá una reunión sectorial para tratar de acabar con esta situación Elena

Voz 0441 20:12 Jiménez se han juntado entorno una decena de profesoras que están enviando cartas a la Consejería de Educación y al propio presidente de la comunidad Ángel Garrido una de ellas es Cristina se encuentra ante una disyuntiva elegir entre la maternidad o el trabajo acaba de sacar una plaza en las oposiciones de Secundaria y ahora es funcionaria en prácticas en Madrid la Consejería de Educación exige seis meses precisamente para hacer esas prácticas y ahí se plantea la disyuntiva o renuncia al permiso de maternidad va a tener

Voz 1434 20:38 su pequeña Elena a primeros de octubre y volvería al trabajo

Voz 0441 20:41 sí o pospone unas prácticas un año para Cristina eso es una

Voz 13 20:45 hay discriminación e instaurada lo digo porque todas a preguntar a la Administración personalmente muchos Carlos les como pues aplaza las practicas lo primero que te dicen entre desde bueno pues a lo mejor hay otra alternativa de nuestra plaza las prácticas pues sí hacerlo seis meses pero renunciado tu permiso de maternidad

Voz 0441 21:03 si aplaza las practicas supone también perder un año de antigüedad o ser la última de la promoción a la hora de elegir destino en otras comunidades como Castilla y León Castilla La Mancha y País Vasco se contempla esta situación y a las mujeres en periodo de baja por maternidad se les exigen únicamente tres meses de prácticas le hemos preguntado a la Consejería de Educación por esta excepción que contemplan otros gobiernos autonómicos y el director de Recursos Humanos acepta estudiar la situación para que cambie este mismo curso Miguel Zurita

Voz 31 21:28 estamos estudiando lo buscaremos la fórmula para que desde ya mismo podamos conciliar estas situaciones y alguna

Voz 32 21:34 las ocho horas que no sólo no sólo es esta la forma

Voz 0441 21:37 en este viernes de una reunión con los sindicatos

Voz 1434 21:39 en la Asamblea podemos denuncia la falta de compromiso del Gobierno regional con el aumento de la adicción al juego que sea registrado en Madrid en los últimos años el número de casas de apuestas se ha incrementado un doscientos cincuenta por ciento el de personas adictas que han solicitado que se les prohiba entrar en este tipo de salas se ha duplicado aún así el responsable de esta materia en la Consejería de Economía ha vuelto a dar plantón hoy a los grupos podemos había solicitado su comparecencia pero no va a ir vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0497 22:08 buenas tardes llevan un año intentando que comparezca pero no antes

Voz 0861 22:11 la suerte es la segunda vez que les planta Fernando Prats el director de control del juego de la Comunidad tiene alergia a la Comisión de Economía hoy de nuevo se han negado a comparecer aquí la Asamblea de Madrid y la excusa ha vuelto a ser la misma no podía acudir porque participa en un congreso sobre el juego en Torremolinos para Podemos ese plantón es una falta de respeto y más con la realidad de la adicción al juego que hay en la Comunidad de Madrid Emilio Delgado diputado de Podemos es miembro de esta comisión quiero recordarle que es en Madrid donde estamos aún esperando

Voz 14 22:39 que se nos explique por qué durante sugestión las casas de apuestas deportivas han crecido un doscientos cincuenta por ciento y las personas que han solicitado formalmente a las autoridades que se les prohiba el acceso a las mismas por problemas de adicción han aumentado un trescientos veinte por ciento mientras el Gobierno de Madrid en general y él en particular no han movido un sí lo dedo nuevo plantón pero según los horarios

Voz 0861 23:00 el congreso de Sevilla la ponencia de Fernando Prats era a las once de la mañana con lo que le hubiera dado tiempo de sobra para regresar a Madrid comparecer en la Comisión de Economía prevista para esta tarde

Voz 1434 23:11 el Gobierno regional sigue nombrando a dedo a los responsables de los hospitales públicos hemos adelantado hoy en la ser la Consejería de Sanidad ha colocado a una concejal de Las Rozas al frente de la sugerencia del Hospital Clínico sin someter el nombramiento concurso público tal y como debería haber hecho por ley Teresa Rubio

Voz 1933 23:28 el presidente de la comunidad Ángel Garrido presumía de esta normal durante el Debate sobre el Estado de la Región hemos sido kilos su nombrar al frente de los Beatles

Voz 1018 23:35 el curso cuando hacía apenas unos días

Voz 1933 23:37 Geria de Sanidad había colocado a dedo como sugerente del Hospital Clínico la número dos del centro a Bárbara Fernández una concejala del PP de Las Rozas que ya tomado posesión el PSOE va a pedir cuentas al Gobierno José Manuel Frei

Voz 33 23:49 la sanidad pública no puede ser un coto en el que se repartan empleos sino que tiene que dar los puestos de responsabilidad a aquellas personas que tienen capacidad y mérito para ello con la experiencia que se debe exigir en todo lo público

Voz 1933 24:05 la obligación de publicitar la convocatoria no sólo para la plaza de gerente sino también para el resto de directivos del centro aparece de forma explícita en dos artículos de la Ley de buen Gobierno aprobada por la Comunidad hace casi un año Mónica García podemos Enrique

Voz 1517 24:19 es la tasa dirigimos de los hospitales son una verdadera agencia de colocación de gente que no tiene formación en gestión sanitaria pero sí que tiene carné del partido como es el caso de la señora Fernández Álvarez Robles que tiene una larga trayectoria empezando desde las Nuevas Generaciones del Partido Popular

Voz 34 24:34 es una es más el gobierno del Partido Popular hace un nombramiento a dedo sin respetar la ley de buen gobierno de los centros sanitarios Ángel Garrido tendrá que dar explicaciones de las circunstancias en que se produce este nuevo nombramiento

Voz 1933 24:44 desde la Consejería aseguran que éste no es un caso aislado que se han producido al menos tres nombramientos de directivos de esta forma porque aunque la ley está aprobada se encuentra P

Voz 1434 24:52 diente el desarrollo reglamentario de el caso máster también se lo hemos avanzado esta mañana en la SER la policía investiga los pagos de Enrique Álvarez Conde desde el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos a personas ajenas a la universidad Pedro Jiménez

Voz 0055 25:07 es llamativo que personas de las que no consta en la Universidad Rey Juan Carlos que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público reciban transferencias de dinero de las cuentas no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo con estas palabras la policía anunció al juzgado que investiga Enrique Álvarez Conde por un presunto delito de malversación que va a proceder a la toma de nuevas declaraciones para averiguar el motivo de esos movimientos de dinero

Voz 1933 25:32 una nueva línea de invento

Voz 0055 25:34 ligación que afecta a familiares de Conde desde el pasado mes de julio son sus dos hijos que recibieron casi treinta mil euros y su yerno el hermano de éste que ingresaron más de veinte mil

Voz 1434 25:43 el Ayuntamiento de Madrid excluye el barrio de Embajadores de las ayudas de meditación de viviendas al constatar dice que varios propietarios las han usado para dedicar esos inmuebles alquiler turístico el PSOE critica que se excluya de las ayudas a una zona tan necesitada Sara selva

Voz 1510 25:59 la razón con la que el Ayuntamiento justifica esa decisión es que se está expulsando a muchos vecinos del barrio dicen que en muchas ocasiones son los propietarios de los edificios los que se benefician de esas ayudas a la rehabilitación para luego expulsar a los inquilinos bien subiendo el precio del alquiler o bien convirtiendo los pisos en viviendas turísticas José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 0497 26:18 tenemos que evaluar la eficacia de esas medidas antes de seguir abriendo el grifo de ayudas a la rehabilitación que en muchas ocasiones son la mayoría de las ocasiones estamos viendo que no beneficia a los vecinos sino todo lo contrario que contribuyen a expulsarlos

Voz 1510 26:31 desde el PSOE piden al Gobierno que reflexione y han anunciado que van a alegar la decisión Mercedes González concejal socialista

Voz 13 26:38 no se puede excluir al barrio de Embajadores que es uno de los más necesitados en todos los indicadores porque hay un incremento de vivienda turística como vamos a hacer eso señor Calvo decía que antes que cortaban la hemorragia con tiritas y usted lo que hace es que decapitó al problema me parece una auténtica barbaridad

Voz 1510 26:56 dicen que esta decisión de expulsar al bar del va al barrio supone someter a los vecinos a una doble presión el aumento de las viviendas turísticas y la supresión de estas ayudas

Voz 1434 27:04 hacia Saray esta mañana se ha presentado Flamenco de club que se va a celebrar a partir del dos de noviembre en Casa Patas Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:12 segunda edición edición de un festival que llega según sus organizadores con tres señas de identidad calidad cercanía y originalidad Andrés Almada es el programador del Café Berlín

Voz 35 27:22 el ar Un festival de flamenco en la intimidad de no en donde uno está muy artista y donde tenemos artistas de nivel que se puede ver en la Bienal de Sevilla en cualquier en cualquier festival es importante pero no caigamos

Voz 0887 27:36 los asistentes podrán ver y escuchar muy de cerca figuras del flamenco como Pepe Habichuela Jorge Pardo Diego del Morao o las bailaoras Belén López Gema Moneo desde la organización aseguran que el público madrileño está sediento de flamenco José Manuel Ruiz

Voz 12 27:49 la verdad es que tenemos una ciudad que acoge el flamenco con mucho cariño nuestra experiencia en el Café Berlín casi siempre que tenemos a casi siempre con soldados todas las noches

Voz 3 27:59 lo a partir del dos de noviembre durante todos los fines de semana del mes de noviembre el Festival Flamenco de club en el Berlín Café

Voz 1434 29:23 así terminamos con los deportes Paco Hernández hola qué tal buenas

Voz 38 29:25 claro es el Real Madrid debuta hoy en la Champions League a partir de las nueve de la noche en el estadio Santiago Bernabéu ante la Roma escuchamos a Julen Lopetegui sobre el equipo rival

Voz 1933 29:33 el teléfono dijo al Atlético de Madrid

Voz 39 29:35 y después en cruces lo dejó fuera al Barça

Voz 38 29:40 desde posibles cambios en el once madridista podría ser titular Isco en lugar de Marco Asensio ayer debutó el Atlético derrotó por uno dos al Mónaco con los goles de Costa

Voz 1434 29:48 el gracias Paco tenemos veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1 29:52 España dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 le camiones ser catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 el Partido Popular decide sacar la artillería pesada contra el Gobierno Veinticuatro horas después de la comparecencia de Aznar en el Congreso a la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP el actual líder de ese partido Pablo Casado eleva el discurso crítico habla de fraude de ley por el mecanismo que desbloquea la tramitación de los Presupuestos impide elecciones

Voz 6 30:38 señor Sánchez La Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje convoque elecciones cuanto antes lo que queremos es desbloquear

Voz 7 30:50 un debate que es necesario en esta cámara que tiene una mayoría parlamentaria detrás que una minoría parlamentaria de ustedes y el grupo parlamentario de Ciudadanos están bloqueando en la Mesa del Congreso con lo cual sea usted demócratas

Voz 1018 31:07 que el Gobierno trabaja con la hipótesis de que el recorrido parlamentario de los Presupuestos comenzarán la segunda quincena de octubre y terminará en torno a Navidades a estas alturas sigue sin estar claro que consiga el respaldo suficiente en la Cámara entre otras cosas porque el portavoz de Esquerra Joan Tardá eh condicionado ha condicionado su apoyo a un cambio de criterio de la Fiscalía sobre los dirigentes independentistas encausados ha pedido al presidente que inste a una modificación de criterio del ministerio público de la justicia al director de la memoria histórica Fernando Martínez anuncia un plan de exhumaciones en todo el país para localizar nuevas fosas de víctimas del franquismo

Voz 5 31:41 para nosotros un objetivo fundamental es acometer un plan de exhumaciones de entre los restos que hay en fosas comunes para nosotros esto es un eje central

Voz 1018 31:52 sí una última hora la Audiencia Nacional a investigar el pelotazo en la Ciudad de la Justicia de Madrid al frente de la cual estuvo Alfredo Prada que es curiosamente el actual responsable de la lucha contra la corrupción en el PP de Pablo Casado Miguel Ángel Campos

Voz 1552 32:04 el juez José de la Mata investiga un supuesto agujero patrimonial de ochenta millones de euros en la Ciudad de la Justicia de Madrid de las primeras pesquisas se deducen delitos de malversación cohecho o tráfico de influencias en concreto se investigan varias operaciones en el proyecto gestión de seguridad publicidad ya está la concesión de un máster alguna de esas operaciones bajo sospecha liderada por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada y su equipo de momento no hay alguna imputación formal

Voz 1018 32:33 a todo esto con la luz cada vez vasca asevera bastante a el récord anual no será el último porque hoy el kilovatio hora de cuesta siete coma cincuenta y nueve euros es miércoles es diecinueve de septiembre Carlos Cala Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes hablamos de lo último sobre Enrique Álvarez Conde

Voz 1712 32:57 sí lo está contando la SER la policía investiga familiares Enrique Álvarez Conde responsable del Instituto de la Universidad Rey Juan Carlos del que dependían los másteres supuestamente fraudulentos la policía detectó un desvío de cincuenta mil euros a dos hijos Álvarez Conde su yerno y un hermano

Voz 10 33:09 este factor de distensión Cataluña asistirá a la comisión de financiación autonómica que se va a reunir antes de final de Messi que el Gobierno considera un elemento de distensión pronunciaba esta mañana la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 40 33:21 se va a reunir la comisión de financiación autonómica la primera reunión política antes de que acabe el mes de septiembre y el gobierno de la Generalitat ha de Sintra o a una persona para que en ese foro multilateral se pueda hablar de financiación autonómica

Voz 1018 33:34 tensión con la policía unos doscientos pensionistas

Voz 1712 33:36 se han concentrado junto al Congreso para pedir pensiones dignas y una revalorización según el IPC y se han vivido momentos de tensión cuando ha intentado cruzar el cordón policial Leopoldo Pelayo de la Coordinadora en defensa del sistema público de pensiones

Voz 41 33:49 con intentando llevar a cabo las demandas que planteamos nosotros en primer lugar un IPC real

Voz 18 33:54 pero por ley que garantice el poder adquisitivo de

Voz 1712 33:57 hoy se ha suspendido una reunión del Pacto de Toledo

Voz 10 33:59 lo al no haber consenso sobre este punto inmigración y Brexit son los principales asuntos sobre la mesa de los líderes del Consejo Europeo que esta tarde se reúnen de manera informal en Salzburgo hablarán del despliegue de diez mil efectivos para el control de las fronteras exteriores también buscarán una posición común ante el difícil acuerdo sobre el error humano

Voz 1712 34:16 es la principal hipótesis que se baraja tras el accidente en las obras del hotel

Voz 1018 34:19 en el que murió un obrero y otros once resultaron heridos

Voz 1712 34:22 dos de ellos graves también se investiga si se cumplía la normativa de seguridad este mediodía ha habido una concentración sindical en la que se ha leído un manifiesto

Voz 18 34:29 una vez más el trabajo le cuesta la vida a un trabajador queremos tendrá lugar trasladar nuestra Poli solidaridad a las familias y a los compañeros del trabajador fallecido y de los lesionados muertes por lo tanto tremendamente injusto

Voz 10 34:46 desvío de hambre un informe de Save the children asegura que más de cinco millones de niñas sufren malnutrición o viven amenazados por el hambre en Yemen la guerra y el bloqueo de Arabia Saudí están agravando la situación la ONG dice que más de dos tercios de los yemeníes no saben de dónde saldrá su próxima comida

Voz 1018 35:01 mucho azúcar una investigación británica alerta del Este

Voz 1712 35:04 eso de que contienen los yogures a pesar de que se venden como productos saludables para la dieta veces contiene más azúcar de los recomendado los endocrinos recomienda mirar la etiqueta Xavier formados

Voz 32 35:13 la gente no suele leer las etiquetas de los productos y el yogur también viene perfectamente especificado la cancillería de azúcar que lleva

Voz 1018 35:23 se hizo un nombre propio Josep Cuní un referente de la comunicación en Cataluña que vuelve a la Cadena Ser para dirigir y presentar desde mediados de octubre un magacín informativo íntegramente en catalán vamos a Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 16 35:35 a partir del quince de octubre el periodista Josep Cuní dirigirá y presentará un magacín informativo entre las siete de la mañana y las doce del mediodía se llamará aquí a Josep Cuní nace con los valores de una radio independiente plural e integradora que aborde la actualidad desde una perspectiva de proximidad con esta iniciativa la radio líder en España ofrece así los oyentes en Cataluña dos programaciones simultáneas en horario de máxima audiencia Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido se emitirá en las frecuencias habituales de la SER y aquí a Josep Cuní en catalán a través de las frecuencias de una nueva cadena SER Cataluña Josep Cuní vuelve a Radio Barcelona la casa en la que se inició profesionalmente después de un recorrido por medios como Catalunya Ràdio Ona Catalana

Voz 1018 36:19 OCDE tres recuerden una cita obligada en Cataluña a partir del próximo quince de octubre Carlos Ródenas y Marta Galán en la técnica de Carlos Cala la producción Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:29 se va confirmando que la situación que en las últimas semanas ha favorecido la formación de tormentas irá perdiendo fuelle esta tarde todavía tendremos algunas mañana pocas a partir del viernes prácticamente ya no se formarán además con temperaturas máximas que irán subiendo los próximos

Voz 10 36:42 las de aumentó las próximas horas tormentas

Voz 0978 36:44 Baleares especialmente en la isla de Mallorca también en cualquier punto de montaña de la mitad oeste de la península riesgo de aguaceros granizo y fuertes rachas de viento después se desplazarán pero al alejarse de las montañas perderán bastante intensidad tiene conjunto del país tarde soleada con un poco de calor

Voz 11 38:19 hoy

Voz 0089 38:22 basta leer las portadas de la prensa de hoy para ver que su Gobierno caminan al lomos

Voz 0978 38:28 la mentira

Voz 7 38:30 y del autoritarismo el Grupo Parlamentario Socialista ayer este Gobierno lo que quiere es modificar una ley anacrónica nuestro sistema político que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria componiendo

Voz 1933 38:38 poder de veto el Senado que no tienen ninguna otra del que es

Voz 1018 38:40 voy a dejarlo esta mañana Pablo Casado del PP quiere ir a por todas contra el Gobierno por la fórmula que ha buscado para desbloquear la tramitación de los presupuestos y evitar el previsible bloqueo de los populares en el Senado donde tienen mayoría absoluta y fuentes próximas al presidente del PP subrayan que su estrategia inmediata va a ir por la línea dura es no dejar pasar ni una María Jesús Güemes

Voz 16 39:00 buenas tardes el PP cree que la maniobra de Sánchez es una línea roja y no descarta acudir al Constitucional aunque primero recurrirá a la Mesa de la Comisión de Justicia ya la del Congreso donde esperan poder paralizar esta decisión a Pablo Casado lo aparecido todo una salvajada un atropello democrático y así es como lo ha resumido su mano derecha Teodoro García Egea en el Congreso

Voz 1712 39:19 vamos a hacer una ofensiva parlamentaria para evitar que este señor se ría de los españoles el tenía cara ya de Zapatero cuando empezó la legislatura ya las está poniendo cara de Maduro para nosotros es inaceptable que utiliza además el pacto contra la violencia de género

Voz 16 39:33 para seguir atornillados al sillón además el grupo popular ha solicitado ya al presidente del Senado Pío García Escudero que convoque un pleno monográfico para que comparezca allí el jefe del Ejecutivo en el escrito le piden que vaya a explicar las sospechas de plagio que hay sobre su tesis doctoral el martes que viene asevera la mesa deporte a voces sin duda gracias a la mayoría absoluta del PP Sánchez se verá forzado a acudir

Voz 1018 39:54 gracias buenas el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha seguido la línea argumental de Casado y además de forma literal en los términos eso

Voz 47 40:01 el fraude el fraude en este caso de ley que se ha cometido el atropello el escándalo que ayer conocimos el señor Sánchez no tiene escrúpulos el señor Sánchez aprovecha ni más ni menos que una causa tan importante tan sensible tan transversal pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras del que las Cortes Generales para los presupuestos para el debate de estabilidad presupuestaria

Voz 1018 40:23 pero el Gobierno tiene otro frente abierto para sacar adelante las cuentas públicas del próximo año superada la fórmula parlamentaria para desbloquear la tramitación necesita sumar muchas voluntades Podemos PNV PDeCAT Esquerra Joan Tardá el portavoz republicano en el Congreso ya ha avisado que ellos también ponen en valor ponen precio para que esos nueve diputados digan si piden al presidente que inste que inste es el término utilizado un cambio de criterio de la Fiscalía en la calificación de los delitos de los dirigentes procesados

Voz 8 40:51 si usted por ejemplo no insta al fiscal general del Estado

Voz 0089 40:55 a retirarla acusa

Voz 8 40:57 yo en de rebelión cómo será posible por ejemplo pactar los presupuestos casi casi un imposible

Voz 1018 41:05 esto lo decía tarda esta mañana en el Congreso ya propósito de estas palabras un poquito fuera de su tiempo pero por fin llegó el telegrama de Miguel Ángel Aguilar adelante

Voz 3 41:15 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0497 41:19 José Antonio el telegrama es para Joan Tardá señor portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso su advertencia en la sesión de control al presidente del Gobierno de que hoy insta a la fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión a los encausados por el Faso referéndum del uno de octubre os sería casi imposible pactar los presupuestos generales del Estado suena a chantaje sucede primero que la fiscal no recibe instrucciones y segundo que los presos en manera alguna aceptarían que se les retirara esa acusación la mínima que por dignidad merecen atentos

Voz 1018 41:54 trajes Miguel Ángel en todo caso la política tiene muchas aristas y el Gobierno catalán quiere trasladar un gesto de distensión a Moncloa después de mucho tiempo Cataluña regresará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de momento no al Consejo como tal sino a la mesa encargada de perfilar la reforma del modelo de financiación Inma Carretero si el anuncio lo ha hecho esta mañana en el Congreso

Voz 1434 42:13 la ministra María Jesús Montero que se va a reñir la como

Voz 40 42:16 son de financiación autonómica la primera reunión política antes de que acabe el mes de septiembre y el gobierno de la Generalitat ha de sino a una persona para que en ese foro multilateral se puede hablar de financiación autonómica

Voz 1434 42:28 se trata por tanto de una reunión multilateral ahí están todas las comunidades autónomas para empezar a hablar de financiación autonómica que es lo que ha venido reclamando el Gobierno en los últimos meses que Cataluña se incorpore a las conversaciones con el resto de los gobiernos autonómicos en paralelo a esta cita el próximo día veinticinco está prevista una reunión a dos del Gobierno y de la Generalitat en la comisión mixta de asuntos económicos y financieros en el Ejecutivo de Pedro Sánchez entienden que más allá de las declaraciones se ha recuperado una agenda de normalidad con Qatar

Voz 1018 42:58 la recesiva bueno pues la falta de presupuestos tiene muchas consecuencias una de ellas afecta a la ampliación del Museo del Prado hoy se han presentado los detalles de las obras del Salón de Reinos que ser antiguo Museo del Ejército de Madrid a partir de un proyecto de Norman Foster está previsto que la administración central aporte unos treinta millones de euros en cuatro años pero al menos los del primer año a día de hoy a esta hora están en el aire Raquel García

Voz 1434 43:20 la vicepresidenta del Gobierno sin embargo José Antonio está convencida de que sí que en dos mil diecinueve va a haber presupuesto

Voz 46 43:25 es que por supuesto lo llevo diciendo tiempo y no lo decía por decirlo va a haber presupuestos en esos presupuestos va a estar de manera destacado y protegida el Museo del Prado cuando gobernamos nosotros siempre está muy protegido el Museo del Prado

Voz 1434 43:43 esas cuentas va a estar incluida la partida presupuestaria que el Gobierno va a dedicar a la ampliación del Prado

Voz 46 43:48 no va a haber cinco millones en el año que viene porque estamos en condiciones según comentan ellos que son los que te tiene que saben del asunto estamos en condiciones de empezar obra para final del año que viene

Voz 1933 44:02 el proyecto

Voz 46 44:03 sí bueno pues en el XXII podemos tenerlo terminado

Voz 1434 44:07 a este programa económico con el que los responsables del Prado se muestra más que contentos y que va a suponer dos mil quinientos metros más de espacios positivo para el museo y la mejora del entorno pero

Voz 1018 44:16 no gracias han requiere no sabemos hasta dónde puede quedar afectado por la no concreción de la aprobación de los presupuestos pero el Ministerio de Justicia lo conocíamos al filo de las dos va a poner en marcha un proyecto un plan de exhumaciones por todo el país para localizar nuevas fosas de víctimas del franquismo actualmente se conocen unas dos mil cuatrocientas Alberto Pozas