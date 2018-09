Hora 14 (20/09/2018)

Voz 1 00:00 pues son las dos de la tarde la una

Voz 1018 00:02 en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:12 el José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes resulta que no lo habíamos escuchado todo sobre las malas artes las presiones el chantaje porqué no decirlo en política hoy les ofrecemos en la SER el sonido de unas grabaciones en las que un señor que se llama Ángel Viñas y que todavía a esta hora sigue siendo concejal del PP en el Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid en las que escucha como propone a la actual alcaldesa Elena Biurrun de Vecinos por Torrelodones que no se presente a las elecciones del próximo año a cambio de no presentar a su vez el una denuncia contra ella en el Tribunal de Cuentas mensajes muy clarito lo que ellos quieren es El sillón del Ayuntamiento

Voz 3 00:59 pero bueno lo que creemos eso ha sido lo que está buenas tardes Si es así ya que queremos de lugar de pelearme contigo para este deporte lo que me conocía me iba que me voy a los eh

Voz 1018 01:10 Torrelodones es una localidad de unos veintitrés mil habitantes a veintinueve kilómetros de Madrid figura entre los seis municipios más ricos del noroeste de Madrid que es a su vez la zona más rica de la región Viñas digo sigue siendo concejal sigue siendo militante del PP no sabemos por cuánto tiempo porque según el protocolo interno al partido le ha abierto ya un expediente informativo Alfonso Serrano ex vicesecretario de Organización del PP madriguera

Voz 0861 01:33 igual que la justicia los partidos tenemos nuestros procedimientos y lo que procede saber un expediente informativo que el instructor en su momento antes pues puede convertirlo en disciplinario de a partir de tomar las medidas que se estimen oportunos no por lo tanto yo creo que es el emprendimiento a seguir escuchar lo que tiene que decir ese este este caballero

Voz 4 01:50 hora catorce

Voz 1018 01:54 con Alfonso Serrano hablaremos a directo a partir de las dos y media cuando desarrollaremos también otras noticias que les cuenta la Cadena Ser con novedades interesantes por ejemplo sobre las sombras en la Universidad Rey Juan Carlos pero tenemos además una última hora desde el Congreso en torno a la polémica sobre la tramitación de los Presupuestos a través de una enmienda un atajo presentado por el Gobierno el PP a recurrir el procedimiento ante la mesa Mar Ruiz

Voz 1441 02:17 si la batalla está servida en la mesa de la Comisión de Justicia tras una reunión larga y muy tensa gracias a los votos de PSOE y Esquerra que suman mayoría ha dado luz verde a esa enmienda del Gobierno para intentar asegurarse la futura aprobación de los presupuestos y el PP también ciudadanos dan ya el primer paso para intentar impedirlo un recurso de amparo ante la Mesa de Congreso un órgano que ambos si controlan las espadas en alto para intentar frenar los sacar adelante una iniciativa con la que

Voz 1434 02:44 todos los grupos entienden se juega buena parte

Voz 1441 02:46 del futuro de la legislatura la otra polémica que

Voz 1018 02:49 por el doctorado de Pedro Sánchez y el libro posterior que firma con el economista Carlos Ocaña según publica hoy el diario El País el libro copia párrafos enteros de la conferencia de un diplomático en esa misma universidad la Camilo José Cela ojo porque Pablo Iglesias líder de Podemos marca distancias

Voz 5 03:04 creo que es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno pues el presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1018 03:17 sobre el futuro de las pensiones esta mañana la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha hecho una advertencia en torno a la reforma del sistema que está empantanada en el Pacto de Toledo Si no hay un acuerdo el gobierno legislará ya ha señalado que espera no tener que hacerlo por decreto ley en todo caso lo que no está garantizado es que en el futuro siempre de forma automática en función del

Voz 6 03:36 es la subida del IPC tener en cuenta eso debe ser troncal y si queremos escena

Voz 7 03:42 a Carlo en algún momento por la situación económica que lo hagamos de nuevo teniendo en cuenta el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social no de manera unilateral por ningún gobierno

Voz 1441 03:52 además nadie investiga tal y como les estamos contando los cinco mil correos borrados de la cuenta del Instituto de Derecho Público desaparecido tras el escándalo de los másteres a pesar de que ya han pasado tres meses de la denuncia en la que advertía de la desaparición de estos emails de dos ordenadores de mesa que esperan en un despacho bajo ya debe el ex director de Instituto desaparecido Enrique Álvarez Conde y su número dos recibieron casi doscientos mil euros en transferencias sin justificar según las cuentas del centro incorporadas al sumario y a las que hemos tenido acceso además les contamos que el conseguidor de la trama Púnica ha señalado ante el juez al empresario José María Entrecanales presidente de de Acciona como donante del Partido Popular ha detallado incluso que en el PP le consideraban una rata desde la empresa asegura que estas afirmaciones son falsas condenado a tres años de cárcel el exlíder de la minería asturiana José Ángel Fernández Villa por apropiarse de más de cuatrocientos mil euros de fondos del sindicato minero la sentencia puede ser recurrida Fiscalía pide cuatro años para el miembro de la manada Ángel Boza por un delito de robo con violencia por llevarse dos gafas de sol de un centro comercial y golpearon vigilante con el coche mientras hoy actualmente está en PRISA el Teatro Real pide disculpas en un comunicado hoy dice lamentar profundamente lo sucedido anoche tras el estreno lo del Fausto de La Fura dels Baus cuando dos miembros del equipo salieron a saludar con lazos amarillos lo que provocó los abucheos del público

Voz 1018 05:07 dos cinco

Voz 8 05:12 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:15 buenas tardes enseguida les ofrecemos más grabaciones del intento de chantaje de un concejal del Partido Popular a la alcaldesa de Torrelodones información que les hemos adelantado hoy en la Ser a la que han reaccionado todos en la Asamblea Ángel Gabilondo PSOE Lorena Ruíz Huerta podemos Ignacio Aguado Ciudadanos no sólo hacen daño públicas

Voz 3 05:34 de todos los que deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulos

Voz 9 05:41 y por qué será que aunque sea una noticia tan espantosa no sorprende escuchar los métodos mafiosos del Partido Popular me recuerdan a la mafia calabresa yo espero que el Partido Popular tome medidas políticas y lo que demuestra es que es más de lo mismo más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción

Voz 1434 05:59 de momento el Partido Popular a pesar de las contundencia de las grabaciones niega el chantaje y anuncia la apertura de un expediente informativo al concejal no habrá comisión de investigación del caso máster acuerdo de los tres grupos de la oposición que podrán investigar también otros organismos adscritos a las universidades públicas como el cardenal Cisneros en el que estudió la carrera Pablo Casado el Partido Popular se puesto se niega además a que comparezcan los rectores de la Rey Juan Carlos

Voz 1441 06:26 Enrique Soria como estos señores de la oposición

Voz 9 06:29 me gustan más los métodos de Maduro que los del Estado de derecho son capaces de todos nosotros no vamos a poner con todos los medios jurídicos a nuestro alcance escuchen

Voz 1434 06:37 uno de los momentos del día en la Asamblea la diputada del Partido Popular Begoña García atacaba al PSOE recordando a Franco como el Caudillo que ganó las

Voz 11 06:45 si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de el Caudillo que ganó la airosa yo creo que deben de convocar termines el el generales

Voz 1434 07:06 sí pero es que además es la misma diputada que en otro pleno dijo aquello de que ella se queda con la Europa fascista usted

Voz 12 07:12 habla de habla del fascismo en Europa yo hablo de ola de comunismo en Venezuela pues sale lo que queda en Europa metido o en Europa

Voz 1434 07:22 hay más noticias con Sonia Palomino hay Enrique García

Voz 1915 07:26 el juez que permitió al rector de la Universidad Rey Juan Carlos Pedro González Trevijano repetir en el cargo cobraba de la universidad en el momento de tomar la decisión se lo hemos adelantado en la SER Trevijano fue rector durante tres mandatos a pesar de que los estatutos de la universidad sólo permiten dos madrid impide a los mayores de sesenta acceder a una ciencia especializada según les venimos contando la Comunidad mantiene la orden que data de mil novecientos noventa y siete pese a que hay una sentencia del Constitucional que confirma la vulneración de los derechos de estas personas aprobado inicialmente el Plan Madrid nuevo norte el desarrollo urbanístico en el entorno de la estación de Chamartín se prevé la construcción de diez mil quinientas viviendas y un espacio de oficinas varias plataformas vecinales critican el proyecto porque consideran que va a expulsar a las familias de los barrios visto para sentencia el juicio un pediatra que supuestamente cobró a la Consejería de Sanidad recetas falsas que él mismo había prescrito y que pasa va a través de la farmacia de su hermano el admitido los hechos y ha aceptado dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en deportes el Real Madrid ganó en su primer partido la Champions los blancos se llevaron la victoria por tres a cero contra la Roma en el Bernabéu con goles de Isco Bale Imaz piano el Real Madrid líder de grupo en la próxima jornada el dos de octubre se enfría

Voz 1434 08:33 dará al CSKA de Moscú información del tráfico vamos primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:39 buenas tardes hasta ahora tengan precaución en la M cuarenta ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la zona de Villaverde dirección aguantaron el resto de carreteras de la Comunidad hasta ahora se circula sin problemas no encontramos detenciones importantes en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda insistirle sean prudentes salvó

Voz 1434 09:04 Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 14 09:07 hola buenas tardes destacamos unas con obras que conviene evitar en todo momento por un lado las que comenzaban esta mañana estrechamiento de calzada importantes en la confluencia de Alcalá Príncipe de Vergara obras del metro también hay obras en este caso en la calle de Arturo Soria está cortada en sentido

Voz 1434 09:23 en Pinar de Chamartín a la altura de

Voz 14 09:26 centro comercial a la altura de Emilio Vargas y Gregorio Benítez está cortado también el acceso a la A dos a la Avenida de América y por último recordamos que se mantiene cortado un carril en la entrada al túnel de la plaza de Cristo Rey en sentido Cea Bermúdez

Voz 1434 09:39 todavía nos queda el tiempo previsión Jordi Carbó

Voz 1915 09:42 los últimos días del verano vamos a tener el tiempo más propia de esta estación con sol y cada vez más calor de hecho el máximo de calor lo esperamos para el primer día del otoño el domingo con máximas que se acercarán a los treinta y cinco grados parte de horas pero durante las noches ya al empezar las mañanas el ambiente se notará fresco y esta tarde ya

Voz 1762 10:00 Seremos con facilidad de los treinta en la mayor parte de la común

Voz 1915 10:02 ya nos acercaremos en muchos pueblos de la sierra con sol algunos nubarrones en puntos de montaña con chubascos muy aislados un poco de viento hasta primeras horas de la noche

Voz 1434 10:11 nueve grados ahora mismo en el centro de la capital comienza con todo esto Hora catorce en Madrid la dirección técnica Carlos Ródenas y Marta Galán en la producción Sonia Polo

Voz 1915 10:20 a mí

Voz 1434 10:22 dos de la tarde diez minutos las grabaciones las pueden escuchar en nuestras páginas web en Cadena Ser punto com y en Radio Madrid punto Es y ahora mismo aquí en la antena de la SER se lo hemos adelantado en exclusiva el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular de Torrelodones a la alcaldesa de esa localidad Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 10:42 qué tal buenas tardes concejal popular

Voz 1434 10:45 se llama Ángel Viñas el pasado martes convocó a una reunión fuera del municipio

Voz 1552 10:49 a Elena Biurrun

Voz 1434 10:50 con la alcaldesa del grupo independiente Vecinos por Torrelodones y al concejal de Urbanismo en ese encuentro les dijo que si renunciaban a presentarse en las próximas elecciones el Partido Popular paralizaría una denuncia que tiene previsto interponer ante el Tribunal de Cuentas

Voz 0867 11:05 Brito que el PP quiere elevar a ese tribunal por presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un túnel en la seis irregularidades que pone en duda hasta el propio concejal del chantaje que dice moverse por intereses electorales Ángel Viñas no se anduvo por las ramas en ese encuentro fue directo al grano si vecinos no se presenta yo no sé si fuera así

Voz 3 11:25 si fuera así no tiene ningún sentido sigue adelante con esto daño político ya no tienen ningún sentido y los y el daño personal no deseo para esa presentar todos los seguimos con vuestra guerra en pasa nada

Voz 15 11:41 debería aquí para saber eso sí

Voz 3 11:45 os máis con los Baixa presentar Si no os vais a presentar

Voz 0867 11:50 yo lo paro Viñas echa cuentas y desgrana en esa conversación el escenario político que se abre en las municipales sino se presenta Vecinos por Torrelodones

Voz 3 11:58 exigimos otros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba a repartir a partir de los otros si nosotros lo presentamos denuncia puede cobrar con cubismo que conducirá en varias ocasiones en las

Voz 0867 12:13 consecuencias personales y sin tapujos llega a admitir en un momento de la reunión que lo que quiere es la silla de la alcaldesa

Voz 3 12:20 pero bueno lo que queremos es lo ha sido lo que está buenas tardes Si es así ya que queremos en lugar de pelearme contigo para este debate el Gobierno a me iba

Voz 9 12:28 sin duda su Game Boy los reunión tuvo lugar en una cafetería además de viñas la alcaldesa y el concejal de Urbanismo de Torrelodones

Voz 0867 12:36 al encuentro se sumó el ex portavoz del Partido Popular en esa localidad Jorge García sobre esa denuncia que Kiev

Voz 1434 12:41 interponer el Partido Popular y que este concejala usado para el chantaje dice el equipo de gobierno de Torrelodones que no hay irregularidad alguna pero que si los populares lo quieren denunciar pues adelante el concejal Viñas de hecho en esa conversación que les estamos ofreciendo hoy en la Ser Javier llega a decir que el partido está entusiasmado con la denuncia es curioso porque Viñas

Voz 0867 13:00 carga contra algunos compañeros del propio Partido Popular pone en duda su honestidad al referirse al origen de la denuncia

Voz 9 13:06 seguro que lo habéis metido

Voz 3 13:08 quiere decir que no podía de siglo muy probablemente se hubiera intervenido algunas personas tanto yo no tengo nada él es que seamos simplemente porque yo defiendo

Voz 0867 13:21 lo que hemos hecho Viñas reconoce que el informe pericial en el que está basado esta denuncia lo ha pagado el partido y que en Madrid están entusiasmados con el asunto trufado

Voz 1018 13:31 policial no es barato varios miles de euros

Voz 3 13:34 creo que sacar del partido presenta música que nueva tiene Filippo ya para mí personalmente presentar esta demanda contra vosotros me pone el escenario

Voz 0867 13:50 he ido quieren montar ruido Viñas reitera en varias ocasiones que la reunión en esa iniciativa suya y que el Partido Popular en Madrid no conoce su intención

Voz 1434 14:00 bueno pues con estas grabaciones sobre la mesa gracias Javier la dirección del Partido Popular niega la mayor asegura que no hay chantaje se agarra que ya se sabe que la alcaldesa no se va a presentar otra vez porque se comprometió a no estar más de dos mandatos otra cosa sólo obvian en el PP es lo que haga su formación Vecinos por Torrelodones en el partido niegan el chantaje aunque en cualquier caso dicen que lo

Voz 1018 14:23 corrido que lo dicho por Ángel Viñas es ti

Voz 1434 14:25 tú lo personal y anuncia la apertura de un expediente informativo al concejal en la Asamblea

Voz 0861 14:31 el baño en las buenas tardes qué tal buenas tardes bueno en la Cadena SER ha destapado este intento de chantaje esas grabaciones han caído como un bombazo en Génova les ha cogido completamente fuera de juego de hecho desde las ocho de la mañana estaban tratando de fijar una postura la decisión hemos adelantado aquí pasee sobre las diez de la mañana de momento todo queda como decías en un expediente informativo es el trámite orgánico que manejan en el Partido Popular ante este tipo de casos aunque la estrategia parece clara quieren dejar caer este concejal prefieren que sea una dimisión amistosa para que Ángel Viñas no sé

Voz 1018 15:00 lo que es su acta de concejal de momento

Voz 0861 15:02 el intento de chantaje va a ser uno de los temas que se van a tratar en el próximo comité de derechos y garantías del PP quieren escuchar a su concejal quieren conocer la versión que de Ángel Viñas y a la espera del informe interno de momento en la dirección del partido han querido dejar bien claro que Ángel Viñas este concejal en Torrelodones actuado a título individual llamar al margen completamente de su partido lo decía esta mañana el número tres del PP de Madrid Alfonso a este concejal actuado a título plenamente puramente individual sin conocimientos de la sede local y por supuesto sin conocimiento de la dirección autonómica del partido que que por lo tanto lo que hacemos es que no sólo lo compartimos sino que aprobamos la actitud y las palabras de este concejal como ya les he dicho anteriormente por lo que vamos a hacer desde el partido es abrir este expediente informativo pero lo dicho documento no iban a forzar su dimisión pese a la claridad con la que este concejal presionó la alcaldesa de Torrelodones las grabaciones lo dicen todo pero el vicesecretario de Organización del PP de Madrid Alfonso Serrano no cree que haya algún tipo de chantaje yo es que niego la mayor yo tampoco veo decir yo creo que no son unas palabras que se podemos compartir yo he dicho que desde la ley fan regional las probamos pero no sé yo el chantaje cuando estamos hablando de una alcaldesa que ya había dicho que iba por lo tanto no sea cuenta de que yo lo que creo es que cualquier persona que tiene conocimiento de un delito de un posible delito una infracción en la gestión de la obligación de hacerlo es lo que estaba haciendo el Partido Popular de Torrelodones con su presidente a la cabeza ultimar ese informe de que se había el informe del Tribunal de Cuentas sobre el supuesto desvío de casi cuatrocientos mil euros en la construcción de un paso subterráneo en las seis que sigue adelante el PP ha anunciado que van a presentar ese escrito la próxima semana la dirección del PP de Madrid Cristina no reconocen que sí que ese informe pericial de parte se pagó con fondos del PP en Torrelodones Iggy desde hace un año estaban al tanto de la investigación que habían abierto pero desconocían por completo aseguran el uso personal que Ángel Viñas ha hecho desinformación

Voz 1434 17:02 gracias Javier así que la dirección del Partido Popular en Madrid se desvincula de este chantaje también lo ha hecho esta mañana el portavoz del PP en Torrelodones vamos a volver con este asunto a partir de las dos y media de la tarde en Hora catorce vamos a hablar durante el informativo con Alfonso Serrano al que acaban de escuchar en esta informó acción de Javier Bañuelos ya a las siete y veinte de la tarde en La Ventana de Madrid hablaremos aquí en estos estudios con la alcaldesa con Elena Biurrun ahora mismo son las dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 8 17:31 hora catorce Madrid volvemos al

Voz 1434 17:33 la Asamblea porque los grupos de la oposición han llegado por fin un acuerdo para crear una comisión de investigación del caso máster una investigación ampliada porque a petición

Voz 1441 17:43 el PSOE se podrá investigar también a otros

Voz 1434 17:46 organismos adscritos a las universidades públicas como el cardenal Cisneros el centro donde estudió la carrera Pablo Casado el Partido Popular ha votado en contra de la comisión Javier

Voz 0861 17:57 si se va a hablar de más aquí en la Asamblea hace unos minutos muy poquito los tres grupos de la oposición han sellado por fin un acuerdo les ha costado pero al final habrá comisión de investigación para analizar las irregularidades detectadas en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos como decías esta comisión va a ser más eje exhaustiva porque esta investigación también se amplía a todos los centros adscritos a las universidades públicas tal y como pedía podemos era de hecho la única vía para poder citar a Pablo Casado por su curso en el instituto Cardenal Cisneros una comisión urgente para los tres grupos para PSOE Podemos y Ciudadanos que podrían ser andar en octubre mientras comparecencias previstas ojo ciudadanos augura ya que van a citar a Cristina Fuentes ya al líder nacional del PP escuchamos por este orden a Juan José Moreno por el PSOE Eduardo de Robinho de Podemos e Ignacio Aguado decida

Voz 16 18:41 buenos y hay un acuerdo claro de trabajar para buscar las irregularidades que son claras y notorias no establecer un juicio general a las universidades públicas porque en realidad no sería justo hacerlo y el objeto

Voz 17 18:54 finalmente eh mención al Instituto de Derecho Público pero al mismo tiempo se abre a otros centros adscritos y a otros ADE en otras universidades que puedan estar afectados por ejemplo por el caso Casado como es el caso del Cardenal Cisneros cosa que para nosotros era importante

Voz 0861 19:09 presenta antes de la Universidad Rey Juan Carlos por supuesto estudiantes profesores docentes personada en definitiva que haya podido conocer o podía estar involucrado en esta presunta trama de corrupción pero fuera de esa comisión Cristina van a quedar las universidades privadas por tanto no se podrá citar en esa comisión aperos Sánchez sobre su tesis S son según el Partido Popular demuestra que Ciudadanos es el perrito faldero del Partido Socialista frase literal que utilizó el popular Enrique Ossorio que ha avanzado que van a intentar por tierra Mariaire que esa comisión no se active porque vulnera la autonomía universitaria

Voz 1434 19:42 hemos hablando de la Rey Juan Carlos no directamente del caso máster pero sí de la persona que creó el Instituto de Derecho Público investigado ahora por los másteres fraudulentos hablamos de Pedro González Trevijano en la actualidad magistrado del Tribunal Constitucional iba antes rector de esa universal

Voz 1441 19:58 de la Rey Juan Carlos fue en aquella época

Voz 1434 20:01 cuando Trevijano fue demandado por presentarse a un tercer mandato como rector algo que está prohibido por los estatutos de la universidad y que establecen un límite de dos bueno pues el juez que llevó el caso y desestimó la demanda es decir el juez que falló a favor de la hora magistrado del Constitucional e impartí ya en ese momento y cobraba por tanto por ello en la Rey Juan Carlos Un máster Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:23 este magistrado se llama Alberto Palomar y no se inhibió cuando la demanda contra Trevijano por saltarse los estatutos llegó a su juzgado el número veintitrés de Madrid no se inhibió a pesar de su vinculación con la Universidad en aquel momento era profesor de un máster o fue entre dos mil siete y dos mil trece participó en un curso de verano en Aranjuez seis meses antes de fallar a favor de Trevijano más tarde participa en un proyecto de negación liderado por Susana Galera profesora imputa en el máster de Cifuentes y dio clases en un curso organizado por el Instituto de Álvarez Conde en dos mil dieciséis este magistrado confirma la SER estas vinculaciones pero mantiene que fueron colaboraciones esporádicas Palomar Olmeda fue denunciado por prevaricación y absuelto con un voto particular durante ciento catorce días este juez demoró la ejecución de una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia que si anuló la candidatura de Trevijano hizo prevalecer un recurso de nulidad del rector sobre el fallo a pesar de que ese fallo

Voz 1441 21:15 me finalmente el entonces rector pidió amparo

Voz 1275 21:17 constitucional que le dio la razón y lo mantuvo en el cargo

Voz 18 21:24 encantador celebremos el día del socio del Club Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos Líbano en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería alegatos de mascotas además aprovecha para repostar en nuestra es que su hija un diez por ciento

Voz 19 21:43 la gala revolución ustedes no casi un plus de julio de mil coches

Voz 20 21:49 ahora es el momento hasta un veinte por ciento de les cuento combinado una oportunidad irrepetible encuentra tu coche nuestras tiendas sólo hasta final debe ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno casi un plus punto com

Voz 4 22:04 están con nosotros Pilar que venir de cuerpo libre está feliz contenta con salud antes

Voz 1441 22:10 había querido adelgazar lo había conseguido

Voz 4 22:12 en no hasta llegar a cuerpo libre como la han tratado muy bien veintitrés kilos ha perdido Pilar en cuerpo libre llamen noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII veinte por ciento de descuento cuerpo libre

Voz 20 22:26 San Bellow te esperamos del diez al veintiocho de septiembre para que discute este los precios extraordinarios

Voz 21 22:32 su menú diario que en chinos Foster Hollywood Vips KFC y muchos más de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde para mayor información tres W punto San Bill outlet punto es San Bilawal salida treinta de la M cuarenta

Voz 20 22:47 de la vuelta al cole con Faulkner líder en papelería en Fort podrán capturar los mejores precios mira qué tesoros cuaderno Guerrero a cuatro ochenta hojas tapa blanda cincuenta y cuatro céntimos bolígrafo Pilot fricción imborrable uno con ochenta y cinco busca tufo Hélder más cercano en punto es los mejores tesoros están en Faulkner

Voz 8 23:07 septiembre es tiempo de Ferrari Tutto en Chateau

Voz 22 23:09 Ax todos los modelos más vendidos de nuestras exposiciones con descuentos de hasta el sesenta por ciento con entrega inmediata y financiación gratuita hasta en veinte meses sin intereses presume de sofá con el último diseño y confort italiano un precio irrepetible unidades limitadas tres tiendas en Madrid encuentra la más cercana en Chateau guión Dax punto es

Voz 23 23:30 un movimiento sostenible movimiento social en continua evolución ante el movimiento de impermeabilidad de hiperconectividad y permitirá pude un movimiento representar todo lo que desigualmente somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida

Voz 4 23:47 dentro de la Comunidad de Madrid viaje ético una aventura extraordinaria aunque

Voz 3 23:53 historia basada en el bestseller mundial de Noah Gordon llega a Madrid el médico musical grandioso espectáculo emocional que extraído mundial diecisiete de octubre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid Corsini trato centradas en el médico musical punto com

Voz 24 24:10 gris no venía a buscarme sí claro pues

Voz 1018 24:13 a no ser que sea un señor con bigote que está y abrazar

Voz 24 24:15 la máquina de sandwiches pero con es que esperado antes

Voz 25 24:19 nuevo Alvia Madrid Murcia además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha compra ya billetes con una oferta especial de veinte euros condiciones en Renfe

Voz 26 24:35 junto con Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España sea descuentos mil millones de personas somos en Madrid sabes cuánto se escuchan Cadena Ser cadena

Voz 27 24:46 diálogo Radio Olé ahora dime de verdad creéis que es tan difícil que la gente reserven tu restaurante o que pidan cita para tu clínica o que se apunten a Atos promociones entre en la web Radio Madrid punto Es rellena nuestro formulario descubre las posibilidades que ofrece anunciar T en Radio retirada es el mejor plan de comunicación el más ajustado a tu público tu inversión entra en Radio Madrid punto Es un negocio o empresa en el mapa de Madrid

Voz 8 25:14 el gol el Gobierno de Ángel Garrido impide acceder

Voz 1434 25:17 residencias especializadas a los mayores de sesenta años con discapacidad intelectual se lo estamos contando también esta mañana en la SER la Comunidad mantiene una orden de mil novecientos noventa y siete a pesar de que el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional la declaró contraria a la Constitución información de Teresa Rubio la orden no afectar las personas cumplen sesenta años y ya están viviendo una residencia específica en ese caso si se les permite permanecer en el centro el problema aparece cuando una persona con discapacidad intelectual envejece con su familia sus padres hermanos llegados todos a una determinada edad necesitan ingresarla en una residencia porque ya no pueden hacerse cargo de él es en este caso en dos y supera los sesenta años de edad la Comunidad sólo el de da la opción de ir a vivir a una residencia convencional himno a una especializada que es lo que necesita Javier lo hongos el director general de plena inclusión la Federación de Entidades de personas con discapacidad intelectual

Voz 1044 26:08 el hecho de no estar en un recurso especializado pues también tiene unas consecuencias para la estabilidad personal y emocional desarraigo y muchas veces son personas que llevan en un lugar bueno una institución una vivienda o mucho tiempo ir de la noche a la mañana en pues se les limita desde la

Voz 1434 26:25 Consejería de políticas sociales nos han dicho que están trabajando en la actualización de la norma un cambio que van a recoger que va a recoger la nueva estrategia madrileña de atención a personas con discapacidad en la capital la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado hoy de forma inicial Madrid nuevo no el sucesor de la Operación Chamartín el proyecto estancado desde hace décadas para desarrollar el norte de la ciudad un paso más de un plan que sigue contando con el rechazo de ecologistas de parte de los vecinos hay de todo unos a favor otros en contra con estos últimos ha hablado esta mañana Elena

Voz 1509 26:56 Jiménez quienes se oponen a este macroproyecto prefieren ponerle otro nombre

Voz 1441 27:00 hay personas que hablan de que esto es urbanismo hucha

Voz 0861 27:03 se invierte en ahora en oficinas porque hay mucho dinero flotando en algo hay que invertirlo

Voz 1509 27:10 Ana Iglesias forma parte de la plataforma Zona Norte que agrupa a asociaciones vecinales ecologistas colectivos sociales todos ellos dicen que la zona se ha dejado degradar y que necesita un cambio pero que la propuesta no puede ser llenarlo de oficinas a Ecologistas en Acción pertenece a María Ángeles Nieto

Voz 28 27:25 es una actuación simple llanamente al servicio de los intereses financieros del BBVA de la Constructora San José que no nos cuenten qué por cuatro mil viviendas ese vayan a a construir de de protección hay que poner en marcha todo este pelotazo no tiene sentido

Voz 1509 27:43 lamentan que el Ayuntamiento no les deja participar en las negociaciones y que no ha habido transparencia Hermenegildo de Pedro forma parte de la asociación vecinal del barrio de Begoña

Voz 29 27:51 que ha sido un proceso totalmente opaco donde la participación vecinal bueno nos han convocado una mesa simplemente como una forma de justificación realmente nuestra participación sea limitado a escuchar

Voz 1434 28:06 ya han pasado trece años desde su última visita Madrid U2 vuelve esta noche a los escenarios primero de los dos conciertos que la banda va a dar en el Whiting Center Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:17 mucho ha cambiado Madrid desde la primera vez que U2 vino a la capital era mil novecientos ochenta y siete y Andrés pagó mil quinientas pesetas por su entrada

Voz 1762 28:24 igualmente recordó las cuando bongos

Voz 30 28:27 co ir trepó por el escenario como un gato

Voz 0887 28:31 eso ya la hecatombe en mil novecientos noventa y tres cambiaron el Bernabéu por el Calderón Silvia hizo cola desde las once de la mañana para entrar

Voz 30 28:39 es muy divertido conocimos a mucha gente de fuera de Madrid

Voz 31 28:41 sí Taranilla yo creo que el segundo concierto de mi vida y no me podía imaginar que la gente viniera de toda España para ver así

Voz 0887 28:49 en mil novecientos noventa y siete y en dos mil cinco volvieron a Calderón hoy trece años después lo hacen en el wifi Center Chelo viene desde Valencia están fan

Voz 1018 28:57 que tiene entradas tanto para hoy como para mañana

Voz 1762 28:59 si no sudó son oxígeno no contemplo no no poder ir a verlos cada vez que vienen a aquí a actuar

Voz 0887 29:06 la reventa se ha disparado entradas de ochenta y cinco euros Se venden por más de trescientos cincuenta euros

Voz 1509 29:11 Serna gracias Javier vamos a terminar con los deportes Sonia Lus

Voz 1434 29:14 en las tardes hola Cristina buenas tardes el Real Madrid ha vuelto al

Voz 1509 29:16 trabajó después del triunfo en Champions toca centrarse en la Liga el sábado reciben al español también mañana de trabajo para Getafe ético pasado mañana derbi regional en el Coliseum el sábado el Rayo recibir al Alavés y el Leganés jugará en Eibar y en baloncesto previa de la Supercopa de España el Real Madrid se va a esta tarde para Galicia para jugar la semifinal mañana contra el Obradoiro hoy estudiantes visita el Norrkoping sueco Ida en la previa de la Champions

Voz 1434 29:40 en el en Navalcarnero Ida en la Supercopa

Voz 1509 29:42 de fútbol sala femenino a las ocho y media Footsie atlético Jimmy Roldán

Voz 1434 29:46 gracias Sonia así terminamos nosotros nos marchamos pero en seguida continúa Hora catorce treinta grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 2 30:04 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 en la Cadena SER José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 es que seguiremos al Congreso porque están los ánimos muy calientes a propósito de la agenda socialista para aprobar los Presupuestos un asunto clave para garantizar la estabilidad política del actual Gobierno ya hablaremos también en directo con un responsable del PP de Madrid para saber qué va a pasar con Ángel Viñas el concejal de Torrelodones al que hoy han podido escuchar Mello menos de personas gracias a la grabación que está emitiendo la Cadena SER además tiene una gran calidad de sonido en la que se oye como amenaza a la actual alcaldesa de un partido que se llama Vecinos por Torrelodones con denunciarla al Tribunal de Cuentas si no renuncia a presentarse a las municipales del próximo año quieren el sillón municipal

Voz 3 30:58 pero bueno lo que queremos es lo ha sido lo que estas buenas tardes Si es así de que queremos en lugar de pelearme contigo para que el siga me iba

Voz 9 31:06 todas no lo sé

Voz 4 31:09 hora catorce

Voz 1018 31:13 desde el Congreso Mar Ruiz ya está preparada para contarnos la tensión que se ha vivido en la Comisión de Justicia que finalmente admitió a trámite la enmienda socialista a la ley contra la violencia de género para facilitar la tramitación de los presupuestos y evitar el bloqueo en el Senado por parte del PP que tiene mayoría absoluta y que va a intentar a su vez que la Mesa de la Cámara del Congreso de la vuelta a este asunto los términos de las portavoces de PP y PSOE Dolors Montserrat e Isabel Rodríguez son contundentes

Voz 1441 31:39 estafa

Voz 11 31:41 fraude y engaño no sólo engaño los trescientos cincuenta diputados sino a todos los españoles que estamos representados a través de la cara PP y Ciudadanos están haciendo un abuso al trabajo

Voz 32 31:54 pues de la Mesa del Congreso de los Diputados limitando nuestros derechos como Deep como diputados yo como presidenta de la Comisión de Justicia voy a velar por que se respete a la Comisión de Justicia porque no vamos a estar sometidos al atropello del Partido Popular

Voz 1018 32:10 no podemos a través de su líder Pablo Iglesias marca distancias con Pedro Sánchez por las polémicas sobre su doctorado y el libro posterior que según informa hoy el diario El País copia párrafos literales de la conferencia de un diplomático al que no cita en esa misma Universidad Camilo José Cela

Voz 5 32:24 creo que es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica aquí haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno que su presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1018 32:37 es jueves veinte de septiembre Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes Carlos Farrés vamos a una para empezar de pensiones y su futuro

Voz 1915 32:43 si el Gobierno confía en que haya acuerdo cuanto antes en la comida

Voz 1441 32:46 donde el Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones y advierte de que si no legislará aunque espera no tener que hacerlo por decreto la ministra Magdalena Valerio ha abierto la puerta a utilizar otros criterios al margen del IPC para revalorizar las pensiones

Voz 6 32:57 la subida del IPC que tener en cuenta eso debe ser troncal y si queremos

Voz 7 33:03 a Carlo en algún momento por la situación económica que lo hagamos de nuevo teniendo en cuenta el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social no de manera unilateral por ningún gobierno más

Voz 1018 33:13 dudas Isabel sobre la Rey Juan Carlos Llamas avanzado

Voz 1441 33:16 el director del Instituto de Derecho Público Álvarez Conde y su número dos recibieron casi doscientos mil euros en transferencias sin concepto ni justificación por otra parte siguen sin investigarse los más de cinco mil correos electrónicos del departamento que fueron borrados pero no eliminados por completo

Voz 1434 33:31 no

Voz 1018 33:32 saltándose los estatutos no cuenta la SER

Voz 1441 33:34 el rector de la Rey Juan Carlos Pedro González Trevijano ahora magistrado del Constitucional accedió al cargo de rector por tercera vez aunque sólo sea admitió en dos mandatos consecutivos sólo autorizó un juez que impartirá un máster en esa universo

Voz 1018 33:44 exige la dimisión del presidente catalán Quim Torra

Voz 1441 33:47 pide la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes por los correos de jueces a los que atacaban al independentismo Torra reclama una investigación y asegura que pedirá al Gobierno una actuación contundente dato exacto

Voz 1673 33:58 dimos la dimisión inmediata del presidente del consejo que se abra inmediatamente una investigación para determinar

Voz 1441 34:03 los autores de los mensajes que la Fiscalía genera

Voz 1673 34:06 al del Estado inicie una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes os dos misa eché el Real pide disculpas

Voz 1441 34:14 el Teatro Real lamenta en un comunicado lo ocurrido anoche durante el estreno de Faus de La Fura dels Baus cuando dos miembros del equipo lucieron lazos amarillos el director de escena también se disculpa asegura que eran colaboradores que no forman parte de la compañía

Voz 1018 34:25 novedades en la Púnica será tener acceso a las grabaciones

Voz 1441 34:27 de la declaración del conseguidor David Marjaliza ante el juez en ella señala al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales como uno de los donantes de la caja B del PP de Madrid

Voz 33 34:36 si la otra otra

Voz 1441 34:39 no Acciona ha negado las acusaciones sentencia de la Audiencia de Oviedo ha condenado a tres años de prisión y al pago de más de cuatrocientos cincuenta mil euros de multa de indemnización al ex dirigente de SOMA UGT José Ángel Fernández Villa la sentencia que se puede recurrir considera que Fernández Villa se apropió indebidamente de fondos del sindicato minero durante más de veinte

Voz 1018 35:02 cuatro años de prisión la Fiscalía de Sevilla pide cuatro años

Voz 1441 35:05 de cárcel para el miembro de la manada Ángel Boza por robar unas gafas en un centro comercial y arrollaron vigilante de seguridad en su huida Boza que se encontraba en libertad provisional volvió a prisión hace mes y medio después de estos hechos

Voz 1018 35:16 es abuso sexual cualquier contacto

Voz 1441 35:18 músico de carácter sexual no consentido al considerarlo abuso sexual lo dice el Supremo en una sentencia en la que absuelve a un hombre que rozó el pecho y la cintura de una mujer en un bar

Voz 1434 35:26 al no ver acreditada aleja sexual de sus allegados

Voz 1441 35:28 no podemos usar el Ministerio de Defensa ha autorizado el acceso público a gran parte de los archivos de la Guerra Civil y el franquismo son quinientas cajas de documentos registrados en el Archivo General de Ávila hay para cuya consulta ya no será necesaria ninguna autorización adicional

Voz 3 35:43 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 34 35:47 José Antonio el telegrama es para Meritxell Batet señora ministra de Política Territorial y función pública el conseller de exterior del Govern Ernest Maragall reabre la oficina de la Generalitat en Berlín dentro de su campaña de agit prop antiespañola sin respetar al Ministerio de Exteriores Illa achaca a usted haberse comprometido a instruir a la Fiscalía General del Estado respecto a la causa del uno de octubre parece que como ministra es incompetente para hacerlo además una insoportable levedad de la condena vendría a incentivar nuevas intentonas golpistas y la indulgencia con Galaxia y el veintitrés de Tejero que exigió

Voz 1018 36:36 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Marta Galán en Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana en la producción y Laura barcos que nos va a contar el contenido de un informe de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción FAD sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales por parte de

Voz 1179 36:50 jóvenes están

Voz 1915 36:53 más conectados que nunca hay también más saturados hasta el punto de que la mitad de los jóvenes de entre catorce y veinticuatro años ha tenido que desconectar alguna vez sus redes sociales porque usarlas les impide estudiar y sobretodo

Voz 9 37:04 yo confieso que en clase lo uso de clase se usa el móvil y semana Instagram

Voz 1915 37:09 sufren porque uno de cada tres reconoce haber sido víctima de insultos amenazas online y un nueve por ciento dice que practica ese maltrato y los roles son intercambiables según Eulalia alemán de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Voz 0861 37:21 que hay que estar muy atentos y dar apoyo a las personas que han recibido maltrato porque en las posibilidades de que lo repitan

Voz 1915 37:28 aunque definen su relación con la red como una bendita dependencia un veintidós por ciento apuesta online y dos de cada diez visita webs para autolesionarse para agredir a otros o para estar extremadamente delgado

Voz 1018 37:38 hoy comenzamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó tarde soleada y con temperaturas de pleno

Voz 1915 37:43 Irán nuevo máximas cercanas a los treinta grados en puntos costeros con sensación de bochorno en todo el interior peninsular máximas de treinta a treinta y cinco con el sol pero también nubes que empiezan a crecer en los principales sistemas montañosos dará lugar algunas tormentas en el Sistema Central también en la ibérica o en las montañas más orientales de Andalucía chubascos localmente intensos pero poco persistentes afectando pocas poblaciones en el resto del interior de la península algún chubasco mucho más aislado

Voz 35 38:15 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario Génova tuvo unos social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 36 38:34 a mi derecha toro uno me comentó

Voz 19 38:37 pero con otro lado salitre

Voz 36 38:40 te parece un el pero al final no y sirve para decir que algo es tuyo todo lo postró fue voluntad Vittek voz

Voz 1018 38:47 algún día tendrás que enfrentarte al inglés

Voz 4 38:49 por ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia That's English punto com

Voz 8 38:55 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño Pino veo pero esto tiene solución Cary está muy cerca

Voz 20 39:04 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra solución que no

Voz 37 39:08 casitas cintura herramientas ferretería más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés muy cerca Petit Prince que arreglamos

Voz 35 39:16 hoy

Voz 4 39:17 cuando en vez de escuchar música con los cascos que tardan en el tren la escuchas con esos con Cannes Aline te sientes muy agresivo si quieres sentirte vivo piden un préstamo y transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos dibujos

Voz 1018 39:40 la que se ha aliado con las grabaciones que les ofrece hoy la Cadena SER sobre un señor desconocido hasta este día para la inmensa mayoría pero que se ha convertido posiblemente en el personaje del día Ángel Viñas todavía concejal del PP en Torrelodones una población de unos veintitrés mil habitantes a unos treinta kilómetros de Madrid que figura entre las seis más ricas del noroeste de la Comunidad que es a su vez la zona más rica la de Madrid Javier qué tal buenas tardes al buenas tardes bueno salvo sorpresa parece que este concejal podría quizá tener las horas contadas en el partido por hora sigue siguiendo la normativa interna a la calle Génova ha abierto un expediente informativo tras conocerse el contenido estas grabaciones en las que chantajea a la alcaldesa de esa localidad que se llama Elena Biurrun de vecinos de Torrelodones para que no se presente a las municipales del próximo año a cambio a sube de no presentara una denuncia contra ella en atribulada

Voz 0867 40:24 vamos a escuchar José Antonio si te parece primero la oferta no el chantaje que pone sobre la mesa el concejal es muy claro dice que si el Partido Independiente no se presenta el de tiene la denuncia ante el Tribunal de Cuentas

Voz 3 40:35 si os vais a presentar los seguimos con nuestra guerra en Bilbao pasa nada

Voz 15 40:40 debería aquí para saber eso sí

Voz 3 40:44 os vais con los Baixa presentar si no os vais a presentar yo lo hicimos nosotros nos presenta Ice entre ciudadanos y nosotros iba a repartir el partido luz

Voz 0867 40:57 el concejal admite sin pudor que sabe perfectamente que la alcaldesa y su equipo Nos han llevado ni un duro que eleva la denuncia por simple rédito electoral cree en la honestidad el equipo independiente de Torrelodones pero no pone la mano en el fuego por los suyos

Voz 3 41:11 sí seguro que lo sabes motivo no quiere decir que no podría decir lo mismo o el probablemente se hubiera intervenido algunas personas tanto no no tengo nada en es que los invente o yo defiendo

Voz 0867 41:26 algo que los Viñas insiste en que el partido en Madrid está entusiasmado con este asunto y reitera en varias ocasiones que si se retiran a evitar las consecuencias políticas y personales

Voz 3 41:37 sí lo que os voy a idear obra prósperas yo creo que además de consecuencias de carácter político que sólo así que deseo

Voz 0867 41:49 les mola deseo el encuentro con la alcaldesa realizado a petición de este concejal duró unos cuarenta minutos y tuvo lugar el pasado

Voz 1018 41:56 Martes hemos intentado concejal Viñas estuviera que indirecto pero está oportunamente fuera de cobertura antes de la información ha con él que versiones de los hechos

Voz 0867 42:04 hoy tiene activado el buzón de voz ayer por la noche no nos confirmó que en efecto se produjo la reunión pero que su voluntad no era coaccionar a nadie ni ni chantajear a la alcaldesa de Torrelodones nos dijo que actuó de manera personal a espaldas de su propio partido y nos repitió de nuevo que de haber alguna ilegalidad en la obra del túnel de la A6 sería por la inexperiencia del equipo de gobierno pero que lo tenían que aprovechar básicamente por una cuestión política

Voz 1018 42:28 SER Alfonso serranos vicesecretario del PP de Madrid buenas tardes

Voz 0861 42:32 hola buenas tardes en la quedando el cuerpo cuando esta mañana

Voz 1018 42:34 las grabaciones

Voz 0861 42:35 pues la verdad es que bastante mal lo bastante indignado porque como ya ha hecho en anteriores declaraciones el Partido Popular de Torrelodones Hull con el conocimiento de la dirección regional venía trabajando en la en el encargo que había sido de un informe pericial sobre ese posible desvío de cuatrocientos mil euros para si llegado el caso van trasladarla de la denuncia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no era lo que teníamos que hacer porque si lo hacemos que se está cometiendo delito es lo que debemos de hacer todos poderlo conocimiento la justicia nos ha sorprendido que esté ese este caballero este concejal sin el conocimiento del partido a nivel local de su de su máximo jefe que es el presidente local además portavoz del grupo municipal a espaldas de ellos evidentemente por supuesto a espaldas del papel de la dirección autonómica se reuna con la con la alcaldesa para tratar de negociar una cosa que desde luego no es de su ámbito de competencia que ya digo lo sorprende que haya Sevilla producido casualmente pocos días antes de que vayamos a presentar esta esta demanda y de éstas

Voz 1018 43:30 las grabaciones que ofreciera Cadena SER escucha la manera por decirlo una forma curiosa de hacer política de este señor que como dice usted museo desconocían su forma de hacer política se pueda hablar de chantaje

Voz 0861 43:41 yo por la información que yo tengo a mejor ustedes tiene ya tienen más por lo que nosotros conocemos la señora Biurrun anunciado hace ya tiempo que ya no iba a repetir alcaldesa por lo tanto qué sentido tiene amenazar con la con el exigir la renuncia cuando ella misma ya había anunciado su su propia es el

Voz 1018 43:58 dice el dice lo que dice sí

Voz 0861 44:00 por eso me que me que me sorprende yo no digo si yo lo evidentemente lo niega no niego y desde luego que lo compartimos Ximo reprobado públicamente lo que son las palabras de este de este concejal y ya hemos anunciado que estamos ahora además vamos a solicitar que se abra un expediente informativo te digo pero no deja de sorprender eso primero la actitud de este concejal que desde luego no era conocida por la dirección de la del grupo municipal de la dirección local de la dirección regional del partido y también sorprende sinceramente que una alcaldesa que sabe perfectamente quién es su interlocutor en el partido que evidentemente en la oposición que en este caso no es éste no es este concejal se reúna con un concejal de él parte de la oposición que no es el portavoz con otra persona que ni siquiera están política Se arenga ella con su marido que es el concejal de Urbanismo se reúnan desde luego no informen da a la a la dirección local del partido del grupo municipal no yo me extraña mucho esta reunión que que le