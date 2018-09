Hora 14 (21/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes la Fiscalía ha da finalmente la razón a Pablo Casado el Ministerio Público pide a la Sala de lo Penal del Supremo que archive la causa sobre el máster del líder del PP que les remitió la magistrada de Madrid Carmen Rodríguez Medel Éstas son las razones de esa decisión que acaba de explicar la propia fiscal del Estado María José

Voz 4 00:50 narra la magistrada enlazaba este delito con una prevaricación y ahí es donde di sentimos de esa exposición motivada porque a la vista de los propios indicios expuestos por la magistrada instructora consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con con la realización de la prevaricación por tanto hemos considerado que no procedía asumir la investigación Par Par del Tribunal Supremo

Voz 1018 01:14 la última palabra la tiene ahora por tanto los magistrados de esa Sala de lo Penal del Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 01:19 sí esperamos su decisión para los próximos días tienen que elegir entre la petición de imputación de una jueza o la de archivo de la Fiscalía el Ministerio Público lo tiene claro y carga con dureza contra la investigación llevada a cabo en Madrid dice que contra Casado sólo hay sospechas y conjeturas que no hay pruebas de que hubiese un grupo de alumnos Beat en la Universidad Rey Juan Carlos que sacasen asignaturas sin hacer nada y mucho menos de que el presidente del Partido Popular formase parte del el escrito entregado sólo deja la puerta abierta a una duda dice que Casado pudo cometer un delito de cohecho impropio es decir que les regalaran el máster pero que eso ya prescrito

Voz 1018 01:47 sobre máster es bajo sospecha esta misma magistrada de Madrid decide admitir a trámite una denuncia contra la Disney dimitida ministra de Sanidad Carmen Montón sobre sus Estudios interdisciplinares de género en la Rey Juan Carlos Alfonso Ojea

Voz 0089 02:00 Carmen Montón va a ser investigada por los delitos de cohecho impropio y de prevaricación su título tú lo decías de Máster en Estudios Inter disciplinantes de género está bajo el foco de la magistrada Carmen Rodríguez Medel la titular del Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de la capital que lleva casi cinco meses investigando el denominado caso máster de hecho ayer mismo se presentaba la denuncia ante este mismo juzga

Voz 1018 02:22 ni veinticuatro horas aguantado Ángel Viñas como concejal del PP en Torrelodones tras las grabaciones emitidas ayer por la Cadena Ser en las que intentaba chantajear a la alcaldesa de esa localidad madrileña finalmente a media mañana tiró la toalla dimite renuncia a su acta de concejal Javier

Voz 0867 02:36 lo deja todo su acta de concejal y también el partido el que le ha comunicado su baja mediante correo electrónico el Partido Popular celebra la decisión y niega la acusación de otro de los participantes en esa reunión destapada ayer por la Ser la existencia de un amaño en las primarias locales del PP y el incremento fraudulento del censo en un proceso que según las grabaciones de la SER habría sido controlado por un empresario de la zona el PP dice que no tenía conocimiento de tales hechos y recuerda que nadie impugnó en su día esas primarias hora acató

Voz 1018 03:06 esta en marcha convocada ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros según lo previsible el Gobierno va a poner en marcha los mecanismos para la posible reforma constitucional que suprima parcialmente aforamientos de diputados senadores y los propios miembros

Voz 5 03:18 la jornada la finalidad de la reforma es reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público para que el aforamiento deje de ser un privilegio os ser considerar un privilegio del cargo público

además el Gobierno británico se reúne para tratar el revés de la Unión a su plan para el Brexit en la prensa de ese país habla de humillación desastre Theresa May intentará no alimentar la polémica mientras uno de sus ministros dice que es típico de la Unión usaron lenguaje duro vaticina que al final habrá acuerdo el Reino Unido emitirá una queja formal tras el nuevo incidente registrado entre la Royal Navy la Guardia Civil en La Bahía de Algeciras una patrullera británica ha lanzado una bengala para evitar que la embarcación de la Guardia Civil se acercaron submarino que abandonaba Gibraltar el ministro italiano Matteo Salvini vuelve a cerrar los puertos de su país a un barco de una ONG que había rescatado inmigrantes en el Mediterráneo en este caso once el acuarios busca ahora autorización para desembarcar los en Puerto según el conseguidor de la Púnica aseguró ante el juez que el ex dirigente del PP Francisco Granados le contó durante su estancia en prisión que tenía treinta millones de euros ocultos en fundaciones que nunca iba a encontrar la justicia sonido que les está ofreciendo la SER Granados lo niega

Voz 0202 04:27 detenido un hombre en Madrid acusado de abusar sexualmente de treinta menores de edad además de almacenar contenido pedófilo Se trata de un abogado de veintisiete años que ya fue detenido hace meses por hacerse pasar por una mujer con el fin de mantener conversaciones de contenido sexual consumen

Voz 0824 04:40 España vuelve a situarse entre los quince países con más prestigio del mundo según un informe del Real Instituto Elcano que registra también una mejoría en la imagen que tenemos de nosotros mismos según este estudio el conflicto de Cataluña no ha tenido un impacto relevante

Voz 0202 04:53 en general y las familias de enfermos de Alzheimer piden que las cuidadoras reciban ayuda económica y psicológica también tras la muerte del paciente hoy se celebra el Día Mundial de esta patología que sufren ochocientas mil personas en este país doce cinco

Voz 1928 05:10 once Madrid Cristina Machado buena tardes desde chantaje la manipulación de unas primarias el hemos adelantado hoy en la Ser el ex portavoz del Partido Popular en Torrelodones Jorge García asegura que si perdió las últimas primarias municipales fue porque un empresario local compró votos para colocar al frente del PP a uno de los suyos García lo cuenta en la misma conversación en la que el concejal Viñas trató de chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

Voz 7 05:36 las porque hasta ahora

Voz 1928 05:44 ahora quedan en el censo el dos o el tres por ciento de los que votaron asegura García la dirección del Partido Popular en Madrid que ya ha conseguido que el concejal de chantaje dimita sin hacer ruido dice ahora que van a ver de qué va este presunto amaño a esta hora les contamos también en la SER el hacinamiento que vuelve a registrarse en el centro de menores no acompañados de Hortaleza habitaciones masificadas niños tumbados en colchones tirados en los pasillos ciento veinte menores para XXXVI plazas Anna es una de las trabajadoras del gente

Voz 8 06:18 todos dejándonos años de que estamos por encima de ratios siempre hemos estado por encima de las plazas que teníamos para las situaciones de urgencia de estos gases los años Toquero esto es una cosa que iba engordando que va engordando porque hay un problema estructural

Voz 1454 06:53 además de todo esto esta tarde a las ocho en la Puerta del Sol

Voz 1928 07:07 setenta funcionarios del Summa uno uno dos van a hacer una Performance con este rap para protestar por la pérdida de categoría laboral que la Comunidad prometió solucionar les hace años pero que de momento sigue estando ahí más noticias que vamos a apuntar ahora con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 0887 07:23 la Audiencia Nacional se ha incautado ya de miles de correos electrónicos relacionados con el Campus de la Justicia según ha sabido la SER después de abrir diligencias para investigar el megaproyecto que puso en marcha Esperanza Aguirre agentes de la UDEF ya han accedido a unos siete mil correos electrónicos de ex altos cargos de la Comunidad y a miles de archivos digitales

Voz 10 07:42 la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Madrid acusado de abusar sexualmente de al menos treinta menores también está investigado por almacenamiento y distribución de pornografía

Voz 0887 07:49 Bill muere el muere el trabajador de cuarenta y dos años que sufrió un accidente laboral hace dos días en Meco le golpeó un toro mecánico en la cabeza Comisiones Obreras pide mayor prevención para evitar el incremento de muertes en el

Voz 1928 08:09 el viernes dos de la tarde y ocho minutos sepamos cómo están las carreteras vamos hasta la DGT buenas tardes

Voz 11 08:16 buenas tardes tráfico intenso de entrada a la capital a uno Alcobendas se hasta nudo Manoteras a dos San Fernando de Henares y M607 la zona de la UNED

Voz 0055 08:24 el Ciudad Autónoma circulación en aumento de sal

Voz 11 08:26 queda el A3 en Rivas Vaciamadrid y A cuatro Pinto por último Desert circulatoria en la M40 en Coslada ambos sentidos y de Marín dirección haces

Voz 12 08:41 hola buenas tardes nos acercamos ya a la hora punta de viernes se complica algo más la circulación y aumenta en general hablamos de la zona en concreto de Arturo Soria con trabajos que se realizan en el cruce con las calles de Gregorio Benítez Emilio Vargas en esa confluencia y cortes y desvíos de tráfico estrechamiento de calzada concretamente está cortada al año

Voz 1928 09:18 vamos a ir ese punto en la calle Arturo Soria en la confluencia con Emilio Vargas al punto exacto donde unas obras del Canal de Isabel II han provocado un enorme socavón muchísimos problemas de tráfico Elena Jiménez buenas tardes buenas

Voz 1928 10:00 día nos queda la previsión del tiempo veintinueve grados ahora mismo en el centro de la capital esperamos mucho sol y mucho calor para este fin de semana Jordi Carbó

Voz 0055 10:08 las temperaturas están subiendo rápidamente ya en los acercamos a los treinta grados y las máximas van a superar esta cota incluso con facilidad valores C32 XXXIII grados serán frecuentes por ejemplo en la misma ciudad de Madrid pero es que también en pueblos de montaña máximas cercanas a los treinta grados en la sierra de Guadarrama y Somosierra esta tarde algunos nubarrones pero con Joan

Voz 0325 10:28 los muy aislados y también durante la tarde

Voz 0055 10:30 el viento hasta primeras horas de la noche del fin de semana mañana un poco más de calor que hoy temperaturas tanto las mínimas como las máximas uno dos grados más alta seguir haciendo mucho sol pero con nubes que darán un tono blanquecino el cielo el domingo es el día que esperamos que suban más las temperaturas máximas que se pueden acercar a los treinta cobrados Hora catorce Madrid en la dirección técnica

Voz 1928 10:51 Carlos Ródenas y Marta Galán y en la producción Sonia Palomino

Voz 13 10:59 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan los

Voz 7 11:08 disco echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua al Canal de Isabel Segunda

Voz 1454 11:21 día después de que la Cadena SER publicara el presunto intento de chantaje de un concejal del PP a la alcaldesa de Torrelodones el concejal ha dimitido Ángel Viñas va deja su acta y renuncia a la militancia sin que la dirección del Partido Popular de Madrid la haya obligado a hacerlo al menos eso dicen en público esta misma mañana en la SER la vicesecretaria de Comunicación del PP madrileño la número tres dice que era una cuestión personal poco después ella misma ha anunciado la dimisión que ha sido bien acogida en general entre los populares empezando por el presidente de la comunidad por Ángel Garrido

Voz 0177 11:55 bueno a mi me parece que es lo mínimo que podía hacer no yo creo que a mí me conoce me gusta hacer las cosas consolida ahí yo creo que la forma de tratar cualquier irregularidad que se conozca desde luego no es la de citar a otros concejales para hablar de ellos tomando un café algo de regularidad se denuncia donde procede que es la autoridad judicial

Voz 1454 12:11 la salida de viñas libera al Partido Popular de parte de este escándalo del que hoy les estamos mostrando un segundo capítulo en esa misma reunión en la que el concejal trataba de chantajear a la alcaldesa y otro concejal popular que fue portavoz municipal del partido aseguraba que si él

Voz 0824 12:27 perdió las últimas primarias locales fue por qué esa voz

Voz 1454 12:29 nación estuvo amañada Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 12:32 en Asturias Cristina así en las grabaciones escuchan las acusaciones tanto de Jorge García el antiguo portavoz del PP en la localidad como del concejal ya dimitido el concejal de chantaje Ángel Viñas García explica cómo perdió las primarias en las que según su versión sea amaño el resultado infló el censo para que ganara el candidato próximo a uno de los promotores inmobiliarios de la zona el culo el propio ex edil señala que de aquellos nuevos afiliados no queda más que un dos o un tres por ciento como acabamos de escuchar el asunto según se desprende de la conversación fue comunicado a la dirección de Madrid del PP de Torrelodones la dirección de allí asegura que estas afirmaciones son falsas y que no se produjo un incremento fraudulento del censo ni constructores de la zona hayan podido pagar en ningún caso las cuotas de ninguna filo

Voz 1454 13:30 segundo frente por tanto para el Partido Popular que asegura desconocer cualquier intento de amaño en las primarias de Torrelodones tras el Comité de Dirección del PP de Madrid que se ha celebrado esta mañana la portavoz Isabel Diaz Ayuso sólo alcanzaba a decir que van a ver qué ha podido pasar Javier Bañuelos

Voz 0861 13:48 ignoran por completo esa denuncia desconocen si al Partido Popular le llegó aquella queja pero no han sido categórico sobre los hechos en sí la vicepresidenta de comunicación Isabel diez Ayuso insinúa hasta mañana que van a abrir una investigación

Voz 15 14:01 no tenemos constancia esta dirección desde luego no tiene constancia aún así vamos a verlo claro es interesante ver qué qué dice esta persona porque lo dice porque puede ser fruto de una batalla política puede una venganza insistan atención que les suele

Voz 0861 14:15 creo por sorpresa esa acusación porque no hay que olvidar que la actual cúpula del PP de Madrid ya formaba parte de la dirección del PP de Cifuentes cuando supuestamente se denunció aquella supuesta compra de voto

Voz 15 14:24 en todo caso de ser ciertas novelas toleraría hemos porque ya les digo que en el Partido Popular no se permite eh bueno pues compra de votos de ninguna manera ni la amaño de nada

Voz 0861 14:35 en el PP hay quienes hoy recuerdan que Jorge García fue el exconcejal que ficho Ángel Viñas para su agrupación era y es de hecho el jefe de la empresa de brokers que dirige el ya dimitido Ángel

Voz 1454 14:45 gracias Javier esta mañana cuando en Hoy por hoy hemos hablado con Diaz Ayuso hemos aprovechado para preguntarle también por la intervención en la Asamblea ayer de la diputada regional Begoña García diputada del PP que recordó al dictador Franco como el Caudillo que ganó la guerra civil nada raro para ellos

Voz 16 15:02 ella se refiere al caudillo porque es un concierto histórico como cuando en un reportaje por ejemplo escuchas el Führer no por eso nadie está a favor de Hitler no obstante ella dijo que se había confundido yo lo que les recomiendo ella ya todo el mundo es que no tenemos más en estos debates serios y en volver a a cuentas jugó de Franco que yo creo que es para más de lo mismo

Voz 1454 15:25 a esta hora les contamos también en la SER el hacinamiento que vuelve a registrarse en el centro de menores no acompañados de Hortaleza habitaciones masificadas niños tumbados en colchones tirados en los pasillos en total según los trabajadores ciento veinte niños para tan solo treinta y seis plazas Teresa

Voz 0824 15:42 está totalmente abarrotado lleno de colchones por todas partes y de cojines de los sillones del centro porque no hay colchones para todos está todo ocupado el suelo de los pasillos salas de visitas despachos algunos chavales están durmiendo incluso en el jardín acostados sobre cartones se producen grandes colas para ir al baño o para entrar en el comedor lo que también está originando peleas entre los chavales los trabajadores están pensando en presentar la dimisión de forma global nos lo acaba de contar Esther

Voz 1950 16:06 Nos están obligando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas estamos jugando con enfermedades que en muchos traen tuvo el culos y problemas de la piel ETS dado el hacinamiento que tenemos de chicos no les podemos garantizar ni sí quiera su salud no le podemos garantizar mi sus horas de sueño no podemos garantizar que coman correctamente porque tenemos que hacer cuatro cinco turnos de de comidas vemos como algunos menores les roban la media en Dallas zapatillas la ropa otros menores les pegan nosotros no podemos hacer nada

Voz 0824 16:49 desde la Consejería insisten en que están haciendo un gran esfuerzo económico para aumentar el número de plazas que son un total de ciento veintidós en primera acogida a los trabajadores les recuerdan que en la última década se perdieron trescientos

Voz 1454 17:00 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1454 20:03 varios asuntos de los tribunales se lo adelantamos en la SER un juzgado de Coslada ha procesado al alcalde de la localidad al socialista Ángel Viveros por un delito contra el patrimonio histórico por presuntas irregularidades en la concesión de una licencia en un terreno protegido Sonia Palomar

Voz 1915 20:18 el juez procesa al alcalde de Coslada Ángel Viveros y también al entonces concejal de Urbanismo Antonio Murillo del extinto partido Plataforma de Izquierdas de Coslada también procesa al arquitecto municipal José Luis Alonso Dávila y al entonces secretario general en funciones de la corporación Ángel Martínez Arribas todos por un presunto delito contra el patrimonio histórico que acarrea penas de hasta tres años de cárcel en el auto Alcatel pido acceso esta emisora Se considera que en la sesión celebrada en diciembre de dos mil diez la Junta de Gobierno dio licencia para el movimiento de tierras en el solar donde está previsto que se construirá el futuro centro comercial de El Corte Inglés en aquella reunión la junta de gobierno del Ayuntamiento de Coslada autorizó las obras sobre una parcela de casi treinta mil metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento prehistórico del Calvario un lugar para el que el propio Ayuntamiento en el año noventa y dos solicitó protección como Bien de Interés Cultural sin que esta declaración

Voz 1454 21:06 llegar a ser nunca concedida además la Audiencia Nacional se ha incautado ya de miles de correos electrónicos relacionados con el Campus de la Justicia el megaproyecto que puso en marcha Esperanza Aguirre que continuó su sucesor Ignacio González y que ahora la Audiencia ha decidido investigar Alfonso Ojea

Voz 0089 21:22 la operación policial ordenada por el magistrado José de la Mata se iniciaba el pasado martes a las nueve en punto de la mañana de forma muy discreta dos furgonetas camufladas transportaban a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica la UDEF hasta el número veinte de la calle Gran Vía allí se alza una de las sedes de la Consejería de Justicia una sede muy activa durante los años en es que este proyecto del Campus de la Justicia era el centro de la actividad política en esa sede veintitrés agentes de la UDEF un agente de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía hizo dos funcionarios de la Intervención General del Estado representaban los sistemas informáticos para copiar cerca de siete mil mensajes de correo electrónico todos ellos de personas vinculadas al proyecto como es el caso del exconsejero Alfredo Prada

Voz 1454 22:05 ah y un asunto más de los tribunales la Audiencia Provincial reabre la causa contra los tres policías municipales que insultaron y amenazaron a inmigrantes y a personalidades públicas como la alcaldesa Carmena en un chat policial la vuelven a estar acusados Sonia de posibles delitos de odio e injurias si se reabre

Voz 1915 22:23 el caso cerrado el pasado veintisiete de abril cuando el juez consideró que las conversaciones de los policías se habían dado en un chat privado y que por tanto no había delito ahora en el auto adelantado eldiario punto es Si al que hemos tenido acceso la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al denunciante un policía que sufrió durante meses amenazas en ese chat el tribunal considera que ese juez cerró la investigación antes de contestar a un escrito de la defensa del denunciante ejercida por abogados de Comisiones Obreras no haber contestado al recurso de reforma supone explica el auto infringir el derecho a la tutela judicial efectiva que está recogido en la Constitución el cierre de la investigación incurre por tanto en causa de nulidad y el juez debe reabrir el caso contestar al recurso

Voz 1928 23:02 la Guardia Civil

Voz 1454 23:03 ha detenido en Madrid a un chico de veintisiete años acusado de abusar sexualmente de varios menores de dieciséis con los que conseguía contactar a través de las redes sociales los agentes advierten una vez más de la necesidad de educar a los niños el el uso de las redes de la necesidad de informar de todos los riesgos que conllevan Aurora Santos

Voz 0159 23:22 la autoridad judicial ha dictado su ingreso en prisión la primera detención se produjo el pasado mes de marzo cuando los padres de un menor denunciaron que su hijo estaba intercambiando fotos y vídeos de contenido sexual a través de una red social con una supuesta mujer adulta Mercedes Martín de la Guardia Civil cuenta conquense encontraron los agentes

Voz 16 23:39 lo que descubre los agentes es que detrás de esa falsa mujer lo que había realmente era un varón una un varón aunque contactaba con chicos G siempre niños todos ellos menores de dieciséis años Ikeda o la finalidad que perseguía era mantener relaciones sexuales con ellos

Voz 0824 23:53 en el momento de la primera detención el acusado

Voz 0159 23:56 había consumado cuatro agresiones sexuales violaciones que grababa y que le llevaron a su segunda detención cuando compartido alguno de los archivos en redes sociales ahora la investigación se está basando en las más de ochenta y tres mil quinientas fotografías y mil trescientos archivos de vídeos de contenido pedófilo que poseía

Voz 1454 24:15 esta tarde a las ocho en la Puerta del Sol setenta funcionarios del sí

Voz 1928 24:19 suma uno uno dos van a hacer una performance

Voz 1454 24:22 un baile a cantaron rabia enseñar técnicas de de reanimación a quien lo pida es su forma de protestar por una situación laboral que llevan sufriendo dieciocho años y que la Comunidad se comprometió a solucionar Teresa

Voz 0824 24:35 son trabajadores del antiguo ser Cam que con las transferencias sanitarias quedaron asumidos en el suma y que perdieron parte de su categoría laboral el propio Ángel Garrido cuando era consejero de Presidencia se comprometió con ellos arreglar la situación llevan esperando dos años y medio

Voz 1210 24:49 somos funcionarios que nos trasladaron allí y no somos no estamos dentro del régimen laboral el suyo hace años que hemos perdido

Voz 7 24:59 sobre todo el poder adquisitivo de las carreteras podemos tener

Voz 1210 25:01 progresión de ascenso como funcionarios de carrera estamos bloqueados Si estamos muy precaria que otro trabajaba aplican menos derechos es verdad que el sistema entre todos la mataron y murió

Voz 0824 25:13 a las ocho se van a reunir en la Puerta del Sol para reivindicar sus derechos de una forma diferente

Voz 9 25:21 para ayudar al ciudadano somos funcionarios que siempre tiende la mano para dar cuando no acababan las calles problemas cuanto calles denunciamos a gestores con el alma de gritamos médico pero capado que tiene el poder seguir de brazos cruzados chinos condenado al olvido de Pekín incluir dos con acuerdo

Voz 1928 25:59 nos vamos ahora al norte el Ayuntamiento de Tres Cantos

Voz 1454 26:02 no cobra el IBI a los centros educativos privados que tienen algún concierto una denuncia que nos cuenta desde SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 0055 26:10 la ley exime de pagar el IBI por la parte concertado

Voz 27 26:13 a qué reembolsado a los ayuntamientos por la Administración estatal el problema es que centros que tienen ciclos concertados pero también tramos educativos y espacios cien por cien privados Ganemos acusa al Ayuntamiento de no estar cobrando la parte proporcional del IBI de los Bachillerato las residencias o los espacios comunes para Federico más que el Ejecutivo del PP no les haya cobrado es una irregularidad manifiesta obedece a cuestiones ideológicas

Voz 28 26:35 el Partido Popular no les pasa al recibo las partes que corresponden al Bachillerato o a la educación infantil War residencia así llevamos desde que están los colegios mientras aquí todo el mundo paga el IBI

Voz 27 26:48 municipal de Tres Cantos ha declinado hacer declaraciones sobre

Voz 1454 26:50 este asunto la Policía Local de Las Rozas es la primera de España en lucir distintivos rosas para concienciar de la importancia de la investigación para la lucha contra el cáncer de mama una iniciativa a la que se suma a Rozas pero que parte del Ayuntamiento de la Policía Local de el Ayuntamiento estadounidense de Los Angeles nos lo cuenta Raquel Fernández Se trata de

Voz 1315 27:12 es una novedosa campaña de concienciación mediante la que los agentes que lo deseen podrán incluir el rosa en sus uniformes para visualizar la lucha contra la enfermedad por el momento ya sea incluido el rosa en hombreras y algunos vehículos de la flota el parche podrá ser además comprado en la Jefatura del Cuerpo en la Asociación Española contra el Cáncer para que los fondos recaudados Se donen a esta entidad destinada a la investigación y tratamientos

Voz 29 27:42 Chris no venía a buscarme sí claro pues a no ser que sea un señor con bigote que está y abrazado a la máquina

Voz 30 27:50 el nuevo Alvia Murci en Madrid además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha comprar billetes con una oferta especial de veinte euros condiciones en Renfe punto com

Voz 1245 29:22 el equipo hizo un buen partido pero en todos los partidos siempre una vez que los ves ves cosas a corregir sin ninguna duda cosas que están bien Yeste partiría pasó el partido realmente importante y el que va a obligar a seguir en esa línea de mañana el de España

Voz 1928 29:36 todo el fútbol será mañana hoy la cita Christine

Voz 1018 30:21 a pocas horas ya para estrenar el último fin de semana del verano que además se presenta caluroso prácticamente en todo el país saben que la madrugada del sábado al domingo llegará el otoño para quienes tengan curiosidad y estén despiertos a las tres y cincuenta y cuatro exactamente sigue marcha la rueda de prensa del Consejo de Ministros con más detalle sobre la propuesta para reformar la Constitución y suprimir parcialmente aforamientos a diputados senadores y miembros del Gobierno en asuntos que no estén relacionados de forma directa con su actividad política el Gobierno ha pedido ya un dictamen previo al Consejo de Estado la portavoz no quiere entrar en polémicas sobre la guerra de másteres y sus consecuencias judiciales tenemos hoy la cara y la cruz de un lado la Fiscalía pide al Supremo que dé carpetazo a la investigación sobre los estudios de Pablo Casado en la Rey Juan Carlos

Voz 4 31:06 la magistrada enlazaba este delito con una prevaricación y ahí es donde di sentimos de esa exposición motivada porque a la vista de los propios indicios expuestos por la magistrada instructora consideramos que no ha establecido en la relación de causalidad entre

Voz 0824 31:19 tú cada del el hacer sonar del aforado

Voz 4 31:22 con eh con la realización de la prevaricación por tanto hemos considerado que no procedía asumir la investigación para para decir super

Voz 1018 31:29 las explicaciones de María José Segarra la fiscal del Estado Ciudadanos no entiende las razones por las cuales la Fiscalía ha cambiado el criterio la portavoz del Gobierno aclara que no ha habido ningún tipo de interferencia

Voz 7 31:38 en todo momento este Gobierno afirma

Voz 5 31:40 dado que no da instrucciones a la Fiscalía pide naturalmente la Fiscalía es un poder autónomo una fiscalidad

Voz 33 31:48 n antes fue natural ante el juez de primera instancia del informe no fue contrario la industria ha habido algún desliz en la Fiscalía suponemos que la Fiscalía podrá

Voz 1018 31:59 en el PP su número dos Teodoro García deriva ahora el foco hacia el doctorado de Pedro Sánchez

Voz 1210 32:04 sólo queda esperar que la misma diligencia la misma transparencia la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular pues también la tenga el señor Sánchez que de las mismas explicaciones y que por favor no sea por burofax que dé la cara ante los medios ante la ciudadanía en el Parlamento

Voz 1018 32:23 el juzgado de Madrid que investiga las otras denuncias sobre másteres en esa universidad tramita desde hoy una más contra el trabajo de la dimitida ministra de Sanidad Carmen Montón sin comentarios por parte del Gobierno

Voz 5 32:34 absoluto respeto a las decisiones judiciales iremos en un Estado social de derecho de separación de poderes Hora catorce Viernes veintiuno de septiembre

Voz 1018 32:48 Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes buenas tardes estamos Carlos con una dimisión en Madrid el edil del PP de Torrelodones

Voz 0325 32:53 les que intentó chantajear a la alcaldesa dejado su acta dado de baja en el Partido Popular queda en el aire la denuncia de que menciona un ex concejal presente en la conversación con la alcaldesa cuya grabación ha tenido acceso la SER sobre un supuesto pucherazo en las primarias del partido

Voz 0824 33:21 el se reabre la causa a la Audiencia Provincial de Madrid decide reabrir la causa contra los tres policías municipales que insultaron a la alcaldesa Carmena en un chat interno admite el recurso de Comisiones Obreras investigará los agentes por posibles delitos de odio injurias

Voz 1018 33:35 esta millones ocultos la está contando la SER David Marjaliza

Voz 0325 33:37 el supuesto conseguidor de la trama Púnica declaró ante el juez que el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados le dijo en la carcel que tenía treinta millones ocultos en dos fundaciones que según él nunca iban a encontrarla

Voz 34 33:48 sí lo sé

Voz 1018 33:59 en pederastia y pornografía infantil la Guardia Civil ha detenido

Voz 0824 34:03 en Madrid a un abogado de veintisiete años por abusos sexuales a una treintena de adolescentes que incluso grabó en varias ocasiones está en prisión investigado por corrupción de menores tenencia producción y distribución de pornografía infantil

Voz 1018 34:15 un concepto histórico la portavoz del paro

Voz 0325 34:17 pero popular de Madrid justifica la diputada autonómica que ese refirió a Franco como caudillo Isabel Diaz Ayuso ha dicho en la SER que este término hace referencia a un concepto histórico

Voz 16 34:25 como ella se refiere al Caudillo porque es un concepto histórico como cuando en un reportaje por ejemplo escuchas el no por eso nadie está a favor de Hitler no obstante ella dijo que se había confundido yo lo que les recomiendo ella ya todo el mundo es que encontremos más en estos debates divisorias

Voz 0824 34:40 España recupera prestigio el último informe del Real Instituto Elcano vuelve a colocar a España entre los quince países con mejor imagen exterior por delante de Francia y Alemania la cuestión catalana no ha afectado el prestigio internacional de nuestro país y los españoles recuperamos autoestima sobre nosotros mismos hemos pasado del cincuenta y tres al setenta por ciento en cuatro años a pero de Medina

Voz 0325 34:59 la primera ministra británica comparece dentro de unos minutos después del rechazo de la Unión Europea a un plan sobre Alves

Voz 1454 35:04 el aunque ya ha anunciado que no va a cambiar su postura

Voz 0325 35:07 uno de los ministros del Gobierno de Bay ha mostrado su convencimiento de que habrá acuerdo con Bruselas a pesar de las posiciones expresadas en las últimas horas

Voz 1018 35:14 al estar disconformidad a las radios y televisiones comer

Voz 0824 35:17 tele rechazan las enmiendas propuestas a la ley de propiedad intelectual que se tramitan en el Congreso creen que los cambios que se proponen al actual modelo provocarán que las entidades de gestión tengan una posición dominante frente a los usuarios

Voz 35 35:28 sí

Voz 7 35:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 35 35:33 José Antonio el telegrama es para Theresa May señora primera ministra de lo que queda del Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del Norte todo lo que ayuda a ganar en su caso la opción del Brexit se convierte después en un obstáculo que puede llegar a ser insalvable de modo incomprensible a través de un referéndum ganado con mentiras su país qué tal es admiración es suscitó que fue referente de la inteligencia política de la sagacidad diplomática de la competencia militar del civismo se ha encaminado hacia la incertidumbre con pérdida de la flema de la masa encefálica por no haber medido las consecuencias

Voz 1018 36:13 Miguel Ángel Aguilar que volverá con nosotros el lunes Marta Galán Ícaro Ródenas en la técnica Isabel a la producción y Jordi Carbó con la previsión de tiempo para el fin de semana de transición hacia el otoño

Voz 0055 36:23 nubes abundantes ahora mismo en gran parte de Galicia y Asturias dejarán alguna llovizna pero también con el paso de las horas seguirán rompiendo más sol en el resto de la península y los archipiélagos con temperaturas parecidas a las de ayer máximas alrededor de los treinta grados superándose con facilidad en gran parte del interior durante la tarde en el Pirineo más oriental o en las montañas del sureste de la península algunas tormentas pero muy aisladas mañana las nubes pero no llegarán a hacer sombra temperaturas sin grandes cambios el domingo primer día del otoño va a ser el día más cálido de esta semana con máximas por ejemplo en el interior de treinta y cuatro a treinta y ocho grados

Voz 1660 37:47 creo que puedo decir es que transmito a todos los mimos del Partido Popular la absoluta tranquilidad de que por parte hice todo correctamente mi absoluta colaboración no sólo va a comparecer ante los medios de comunicación sino a prestar cualquier información tal y como ha venido haciendo durante cuatro meses la Fiscalía

Voz 1018 38:04 dado hoy una alegría al líder del PP que el pasado seis de agosto daba ya por hecho que no tendría problemas legales con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos Alberto Pozas Tribunal Supremo buenas tardes José Antonio buenas tardes básicamente hicieron ante el Ministerio Público entiende que no existen indicios para acusar a Casado de uno de los dos delitos que estaban bajo sospecha el de prevaricación sobre el de cohecho en caso de haber existido no cabe perseguirlo porque ya ha prescrito

Voz 0055 38:25 el escrito de la Fiscalía José Antonio bastante contundente hiciera por tierra en ocho páginas varios meses de investigación del caso Cifuentes del caso casado según la Fiscalía no hay prevaricación no hay pruebas de que en la Universidad Rey Juan Carlos existiese un grupo de alumnos VIP que sacasen asignaturas sin pasar por clase con la connivencia del Instituto de Derecho Público recién cerrado ni tampoco de que Pablo Casado participase en todo eso son conjeturas y sospechas de la jueza de Plaza de Castilla la Fiscalía en torno al delito de prevaricación solamente deja una puerta abierta a la duda Casado pudo haber cometido un delito de cohecho impropio es decir que le trasladaran el máster pero que eso ha prescrito la justicia llegó tarde

Voz 1018 39:00 ya hoy el hecho de que la Fiscalía pide el archivo quiere decir que los magistrados del Supremo están obligados a dar carpetazo a esta causa o todavía tienen alguna opción para mantener vivo el asunto de ese máster al menos desde el punto de vista penal

Voz 0055 39:12 bueno pues la decisión está ahora en manos de los cinco magistrados de la Sala de admisiones no tienen ninguna obligación de seguir el criterio de la Fiscalía pueden abrir una investigación si quieren pero hemos tirado de archivo hemos estudiado cómo se han desarrollado otras causas contra aforados en el Supremo este año hemos visto a la tendencia de los magistrados a seguir el criterio de la Fiscalía para investigar y también para archivar sucedió por ejemplo en las causas abiertas contra dos diputados Alberto Rodríguez de Unidos Podemos que Antonio Gutiérrez Limones del PSOE en la causa abierta contra el proceso independentista con varios aforados fiscales jueces han ido siempre de la mano

Voz 1018 39:41 esto afecta a Casado pero el resto de personas investigadas en un juzgado de Madrid como decías antes Cristina Cifuentes el catedrático Álvarez Conde además de otras profesoras continuarán encausada

Voz 0055 39:50 esto afecta única exclusivamente a Pablo Casado Supremo decide finalmente no investigarle la causa se archivará contra él

Voz 0824 39:56 Aíto volverá a manos de José de Madrid que investiga

Voz 0055 39:59 Cifuentes y al resto de acusados no les afecta directamente pero obviamente José Antonio a partir de hoy las defensas de los imputados tienen un arma muy potente este escrito cuestiona muchas acusaciones vertidas contra sistemas supuestamente clientelar del unos VIP de la Universidad Rey Juan Carlos son argumentos que sin duda utilizaran en la Plaza de Castilla para defenderse incluso para solicitar el archivo

Voz 1018 40:17 deshacerse de Pozas bueno seguida vamos al PP donde el número dos del partido Teodoro García compareció ante los medios tras conocer esa petición de la Fiscalía sobre Pablo Casado pero hay otro nombre propio hoy e importante que se incorpora a la relación de investigados judicialmente Carmen Montón han cometido ningún

Voz 0824 40:32 irregularidad y creo que lo puedo

Voz 37 40:34 no acreditar que si esto gana el máster y que complemente pues el trabajo fin de máster

Voz 1018 40:40 admitida aún extra de Sanidad a quién también investigará

Voz 0055 40:44 es el mismo juzgado de cincuenta y uno de Madrid

Voz 1018 40:46 que va a dar trámite una denuncia recibida el pasado día veinte de este mes denuncia cuya autoría no identifican el auto que ha dictado esta misma mañana Alfonso Ojea

Voz 0089 40:55 una denuncia presentada ayer mismo ante el Juzgado número cincuenta y uno el juzgado un efecto del caso máster ha llevado directamente a la apertura de esta investigación contra Carmen Montón se investigan los delitos de prevaricación y de cohecho

Voz 1915 41:05 es impropio pero no falsedad en documento público

Voz 0089 41:07 como está pasando en otras piezas de este asunto la magistrada Carmen Rodríguez Medel solicita a la Universidad Rey Juan Carlos los nombres de los responsables del Instituto de Derecho Público y también del máster que cursó la ex ministra de Sanidad el listado de asignaturas el listado de profesores el listado de alumnos se pide a la Policía que también recabe cualquier documento de relevancia sobre convalidaciones de materias actas de calificación como no podía ser de otra manera las actas de defensa del trabajo de fin de máster la resolución judicial concluye solicitando también la vida laboral de Carmen Montón

Voz 1018 41:41 la exministra no quiere hacer declaraciones pero fuentes próximas a ella aseguran a la SER que está tranquilo y que confía en la actuación de la Justicia fin María Jesús Güemes sede del Partido Popular calle Génova qué tal buenas tardes

Voz 0824 41:52 hasta Rudd estarán encantados con la petición de la fiscalía

Voz 1018 41:54 sobre el máster de su líder pues si casado con P

Voz 1461 41:57 que hoy dos mesas al frente del PP esto ha sido todo regalo en Génova están de fiesta dicen que eres el más grande hablan de su autoridad y honorabilidad y quieren que ahora aquellos que Le acusaron difamar One insultaron pidan perdón además ponen el foco sobre Sánchez Teodoro García Egea el ha pedido así que de la cara

Voz 1210 42:12 señor Pedro Sánchez lleva dos semanas sin abrir la boca sobre este tema y sus socios

Voz 1108 42:18 lo más grave es que le han dicho ha sido que es cutre

Voz 1210 42:21 bueno pues si uno tiene un socio cutre lo que tiene que hacer es no dar pie a que exista también un presidente de Gobierno cutre pero eso por favor que solucionen sus problemas que den explicaciones ante los medios y que no nos obliguen a que tenga que dar explicaciones en el Senado

Voz 1461 42:36 en el PP dicen que es el jefe del Ejecutivo sale

Voz 0824 42:39 yo retirará su petición de comparecencia en el Senado en el PP desde

Voz 1461 42:42 como ya respiran aliviados casado no enseñará sus trabajos están convencidos de que Supremo va a activar el caso rocieros

Voz 1018 42:49 nuevos en Moncloa la rueda Teresa el Consejo de Ministros no ha habido ninguna pregunta para la portavoz Isabel Cela en torno a las sospechas sobre el doctorado del presidente del Gobierno se ha habido muchas preguntas sobre el asunto que iba hoy como argumento estrella en la agenda oficial del Gobierno en la propuesta para reformar la Constitución en línea con lo anticipado por Pedro Sánchez para suprimir parcialmente los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno y Carretero Moncloa buenas tardes

Voz 1454 43:16 buenas tardes José Antonio en qué términos concretados

Voz 1018 43:19 la portavoz la propuesta del Gobierno que se traslada en un primer momento al Consejo de Estado para perdiz un un dictamen

Voz 1454 43:26 sí lo que hace el Gobierno es buscar el parapeto del Consejo de Estado en la vicepresidencia del Ministerio de Justicia han estado trabajando esta semana en la reforma constitucional según fuentes gubernamentales había hasta tres fórmulas distintas pero finalmente lo que hacen es trasladar sus criterios políticos al Consejo de Estado y le piden que diga cómo hacerlo lo cierto es que la propuesta de Pedro Sánchez a priori no había causado mucho entusiasmo ningún grupo ha apoyado que se ciña a limitar los aforamientos a los políticos en el ejercicio estricto del cargo así que el Gobierno espera ahora que con la intervención del Consejo de Estado se facilite el consenso sí que dejan claro que no aceptan la condición de Podemos de dejar al Rey sin aforamiento Isabel Celaá

Voz 15 44:05 cuando este gobiernos decide tiene la voluntad de restringir los aforamientos está refiriendo a los aforamientos en todo momento de los ministros y ministras de diputados y senadores es importante Carlos Sainz mantenga son indios la habilidad

Voz 5 44:20 y además está precisamente concedida en la Constitución por procedimiento agravado

Voz 1454 44:26 ha añadido la portavoz que la voluntad política del Gobierno es que se queden sin aforamiento los delitos relacionados con los casos de corrupción el plazo que se dan es de sesenta días una vez que la reforma llegue al Congreso pero ahora los tiempos están en manos del Consejo de Estado

Voz 1018 44:41 bueno pues gracias Inma esto es lo que hay tendremos que volver todavía al interminable capítulo de escándalos varios lo que va de ayer a hoy

Voz 0204 44:49 vamos a vamos a dejarlo en los tiempos que que que discurre de esto es un expediente informativo tenemos que conocer el contexto del caso más allá de lo que se haya publicado por parte de la cadena más o menos lo el secretario de Organización del PP de Madrid

Voz 1018 45:00 Alfonso Serrano no sabe algo así como una larga cambiada sobre la posible dimisión del concejal Ángel Viñas tras la difusión por esta cadena de emisoras de las grabaciones en las que se escuchaba como chantaje Aba a la alcaldesa de Torrelodones al final Viñas no aguantó pues apenas veinticuatro horas si finalmente a media mañana al PP anunciaba su dimisión y que además renuncia al acta de