Hora 14 (25/09/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 hay que abrir Messi

Voz 3 00:15 Antonio Marcos

Voz 1893 00:23 muy buenas tardes la ministra de Justicia Dolores Delgado considera que la grabación en la que se escucha cómo califica de maricón a su actual compañero de gobierno Fernando Grande Marlaska puede estar manipulada Delgado

Voz 1018 00:33 asegura que ha hablado ya con Marlaska con el que mantiene una relación de amistad aunque el ministro aludido ha evitado concretar sin efecto ha existido esa conversación y tampoco ha respondido con claridad a una pregunta sobre si Delgado debería dejar su supuesta

Voz 4 00:47 Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año dos mil cuatro que llegó a la Audiencia Nacional y ahora surgen unas eh grabaciones en las que

Voz 2 00:57 no tenemos los audios completos I'll los hitos de audio solapado pasó juego para un equipo consolidado tan consolidado que volverán a la Guardia absolutamente cohesionado

Voz 1018 01:18 para el ministro el Ministerio de Justicia matiza que la ministra se utilizó ese término maricón pero que se refería al que se refería Marlaska pero que no lo empleó en sentido peyorativo las nuevas grabaciones difundidas hoy por Moncloa punto com eh realizadas en octubre de dos mil nueve supuestamente con el por el comisario Villarejo recoge en ese momento concreto IS término cuando Delgado pregunta a Baltasar Garzón si puede contar lo que SS en referencia a Marlaska el entonces magistrado responde sí a lo que el actual ministra añade un maricón el sonido evidentemente no es buena

Voz 5 01:54 vale por cobraba entonces como digo cuelga

Voz 1018 02:05 antes del Gobierno del PSOE consultadas por la SER cierran filas con la ministra abran de chantaje político los socios político del Gobierno esperarán a conocer a escuchar a Dolores Delgado a su comparecencia anunciada en el Parlamento antes de pronunciarse pero los de Rivera de Ciudadanos pone el foco directamente en Pedro Sánchez pide elecciones

Voz 1458 02:22 yo creo que este Gobierno hace aguas este es un Gobierno que tiene ya dos ministros dimitido una ministra en la cuerda floja la tercera un presidente bajo la lupa del fraude de su tesis doctoral así que ante esta situación los minutos de descuento esta legislatura sólo son minutos a favor de los separatistas de los populistas Hora catorce

Voz 1018 02:43 en este contexto hemos conocido los datos del barómetro del CIS correspondiente al mes de septiembre sólo mes de septiembre la encuesta concede al PSOE casi diez puntos de ventaja sobre en el Partido Popular el trabajo de campo se realizó entre el uno y el once de este mes antes de la polémica sobre el doctorado de Pedro Sánchez y antes de que la Fiscalía pidiese el archivo de la investigación sobre el máster de Pablo Casado información dineros escucha

Voz 1468 03:06 si el PSOE mantiene la primera posición con el treinta con cinco por ciento en intención de voto hoy no sufre el desgaste de los cien primeros días de Gobierno es verdad también que los españoles no han valorado en el sondeo los problemas a los que tú te referías José Antonio el PP con Pablo Casado de estreno como líder apenas avanza cuatro décimas hasta el veinte con ocho por ciento no muy lejos del PP pero bajando al tercer puesto se sitúa paganos con el diecinueve con seis por ciento Unidos Podemos las confluencias ocupan la cuarta posición con el dieciséis con uno así que el bloque de centro izquierda PSOE y Unidos Podemos casi aglutina la mitad de los votos estimados un cuarenta y seis con seis frente al cuarenta por ciento que suman PP y Ciudadanos Pedro Sánchez es el líder mejor valorado con una nota media de cuatro con uno sobre diez Le sigue Albert Rivera tres con nueve Pablo Casado tres con cinco Alberto Garzón y Pablo Iglesias un poco por encima del tres

Voz 1018 03:53 hablaremos ha perdido las dos y media con Narciso Michavila presidentes de la empresa haga tres para analizar los datos de este CIS iremos a Granada de Castellón la dolor ha sido escenarios de dos episodios de crímenes de corte machista ocurridos en las últimas horas en nuestro país en Granada a una mujer asesinada por su pareja que ya está detenido en Castellón dos niñas de tres y seis años víctimas de la crueldad de su padre que después se suicidó estaba divorciado de la madre de las pequeñas que en dos ocasiones había denunciado malos tratos sin conseguir absolutamente nada el Rey ha mostrado su dolor por este tremendo Chris

Voz 1458 04:27 también quiero

Voz 6 04:29 sumarme prefieren a clara expresión de dolor de repulsa de condena por esa noticia de la muerte el tan terrible que esas dos chicas de esas dos líneas en casa este es mi cariño y mi solidaridad a su familia a su entorno

Voz 1018 04:53 para los nuevos planes de Quim Torra antes de veinte días dice quiere poner en marcha el organismo con el que pretende elaborar un proceso constituyente a su medida empresa Pablo

Voz 7 05:03 ver fueron impulsado por el Govern que tendrá delegaciones en todas las veguerías catalanas hice propone ser un debate de país a fondo como fue hace cuarenta años el Congreso de cultura catalana con la voluntad de trazar las líneas de lo que este país se propone en su marcha imparable hacia la República catalana yacía las bases de lo que tiene que ser la constitución de Catalunya

Voz 8 05:24 has estado Caldas se la Constitución en alemán

Voz 0202 05:27 la Conferencia Episcopal Alemana admite que está avergonzada por haber ignorado durante años a las víctimas de la pederastia en el seno de la Iglesia tras el informe que documentan más de tres mil quinientos casos dicen ahora que los autores deben ser debidamente castigado

Voz 1915 05:40 una jueza de Pozoblanco procesa a cuatro de los miembros de la manada por abusar sexualmente de una joven durante una feria en mayo de dos mil dieciséis el juzgado que investiga la manada en Pamplona envió el vídeo que demuestra estos abusos

Voz 0202 05:51 el Ayuntamiento de Oviedo revela que el matrimonio de setenta y dos setenta y cuatro años que pasó dos días con sus noches en un banco del centro de la ciudad no solicitó la ayuda que los servicios sociales ofrecen a casos como el suyo añade que esta subvención no es obligatoria sino que tiene que ser aceptado si sois

Voz 1458 06:11 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes Manuela Carmena pone el foco en la vivienda la alcaldesa ha reaparecido esta mañana tras su caída de la semana pasada debate sobre el estado de la ciudad en el que Carmena ha anunciado que pedirá al Gobierno central autonomía para limitar la subida de los precios

Voz 1410 06:28 hay que parar la máquina de especulación constante en los alquileres proponemos una moratoria de alquileres en la medida de que las renovaciones no estén llevando a cabo los incrementos que en este momento estamos viendo que se están llevando a cabo

Voz 1458 06:41 discurso muy largo de la alcaldesa en el que ha pasado de puntillas por otros de los asuntos que más preocupan a los vecinos la limpieza de las calles por ejemplo la oposición lo ha criticado todo entre los invitados el presidente Ángel Garrido

Voz 0177 06:54 la ciudad ha empeorado manifiestamente en estos tres años siempre tráfico Oxford algo importante es está peor nota limpieza está mucho peor del medio ambiente comentaba también José Luis ha empeorado tenemos menos árboles que cuando empezó esta legislatura por lo tanto no creo que vayamos precisamente mejor

Voz 1458 07:10 enseguida vamos a ir a Cibeles donde hoy todos tienen un ojo puesto en el gallinero ha llegado el final

Voz 1410 07:16 lo hemos conseguido se ha acabado era inaceptable era inaceptable y no lo hemos hecho solos lo hemos hecho con la Comunidad de Madrid como tenía que ser como hay que hacer muchas cosas siempre colaborando

Voz 1458 07:29 ya está en marcha el desmantelamiento de este poblado chabolista y el realojo de las familias que están siendo trasladadas a viviendas en la capital

Voz 2 07:39 el Gobierno regional reacciona

Voz 1458 07:41 anuncia más plazas para acoger a menores extranjeros no acompañados anuncia más plazas aunque la culpa de la saturación del centro de Hortaleza dicen sigue siendo de Pedro Sánchez Pedro Rollán es el vice presiden

Voz 10 07:54 de los mil setenta y cinco menores extranjeros no acompañados al que sean atendido de lo que llevamos de año aproximadamente quinientos coinciden en prácticamente esos tan solo

Voz 1018 08:08 cien días y más cosas gramos apuntara

Voz 1458 08:11 la con Virginia Sarmiento y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:13 concejal de Juventud de Torrelodones Jesús María Pacios ha señalado en la SER que sufrió amenazas y espionaje tras denunciar ante el PP el cobro de comisiones por obras el consejero de Presidencia Pedro Rollán responde que si tan claro lo tenía debería haberlo denunciado

Voz 11 08:27 juzgados el juez que instruye el caso sobre los presuntos malos tratos a un niño autista en un colegio de educación especial al Getafe ha pedido a Clece la empresa responsable que identifique a los monitores que dejaron al menos el empate

Voz 0089 08:38 el Gobierno regional va a llevar a la Fiscalía el aumento de la llegada de menores no acompañados a la Comunidad el Ejecutivo de Garrido culpa de ello al Gobierno de Sánchez y ha anunciado un aumento del número de plazas para evitar así la saturación en el centro de menores de Hortaleza

Voz 11 08:52 metro de Madrid ha retirado ocho trenes de la línea cinco porque han encontrado presencia de amianto en los bajos de los vagones y las paredes interiores de la cabina del maquinista aseguran que no hay riesgo para usuarios ni trabajadores porque no ha habido contacto directo con el mate

Voz 0089 09:04 al y en los deportes el Real Madrid pierde a Isco para los próximos partidos del equipo blanco por una apendicitis aguda de la que va a ser intervenido en las próximas horas Esta tarde se juega el Atlético de Madrid Huesta mientras que el Rayo Vallecano se ve las caras con la Real Sociedad

Voz 1458 09:19 información ahora del tráfico en las carreteras vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 09:23 buenas tardes a esta hora en Madrid estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital el primero de ellos se ha producido en la A tres en Santa Eugenia hay genera a cuatro kilómetros de retenciones el segundo en la A uno a su paso por Alcobendas ocasiona a dos kilómetros de densidad circulatoria tengan mucha precaución si iban a circular por alguna de estas vías además también encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por las seis a la altura de El Plantío en el resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula sin problemas

Voz 1458 09:52 vamos a saber también cómo está la circulación en las calles de la capital pantallas Margarita Pérez hola hola buenas tardes lo más destacable en la calle de alta

Voz 13 10:00 hola a la altura de la Avenida de Canillejas a Vicálvaro en esa zona sea

Voz 14 10:07 ha producido un accidente están cortados varios carriles en sentido Canillejas por lo tanto atención a este punto como alternativa a la calle de Alcalá les aconsejamos la avenida David

Voz 1458 10:17 y hice Ramos este avance con la previsión del tiempo veinticinco grados ahora mismo en el centro de Madrid cuéntanos Jordi Carbó se presenta con sol y temperaturas que poco a poco irá subiendo hasta alcanzar máximas cercanas a los treinta grados en la mayor parte de la comunidad es decir una tarde más hará calor pero mucho más moderado que en los últimos días después de una mañana que empezó con ambiente fresco avanzada la tarde un poco de viento del norte que hará bajar rápidamente las temperaturas ir la próxima noche lo notaremos sobre todo mañana por la mañana ambiente todavía más fresco en el conjunto de lo que queda de semana no esperamos grandes cambios de tiempo ni en las temperaturas pero tampoco que se acerque ninguna borrasca en la dirección técnica Alicia Molina y Felipe Sánchez y en la producción Sonia Palomino

Voz 15 11:00 Matilde de acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos háganlo

Voz 2 11:10 a echarle una mano a Matilda el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 9 11:21 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:24 la alcaldesa Manuela Carmena ha reaparecido esta mañana tras su caída de la semana pasada muy evidente todavía en su frente

Voz 1410 11:30 quiero en primer lugar darles las gracias a todos y cada uno de ustedes concejales y concejalas de este Consistorio por la consideración y el cariño que me habéis manifestado ante la accidente doméstico del cual veis tengo clara huella en mí frente no de verdad muchísimas gracias

Voz 1458 11:51 así ha comenzado el discurso de Carmena en el debate sobre él

Voz 1434 11:54 estado de la ciudad un discurso largo con muchos anuncios ya conocidos y algunas novedades muy poco detalladas la alcaldesa ha tratado de agilizar lo con la proyección de varios vídeos aunque no siempre ha conseguido captar la atención de los concejales

Voz 1410 12:08 perdonar un minuto veo que hay un debate sobre si hace frío no vale pues cuantos tenéis frío vale cuantos calor oye hay más gente que tiene calor poneros una chaqueta no tiene arreglo

Voz 1458 12:22 entre los anunciadas y Javier Bañuelos Palacio de Cibeles buenas tardes qué tal buenas tardes entre los anuncios

Voz 1434 12:28 destaca uno sobre vivienda que ya adelantó aquí en la SER el concejal de Urbanismo hoy Carmena ha pedido al Gobierno central autonomía temporal para poder poner límite

Voz 1458 12:37 de la subida de los precios del alquiler si quiere frenar de golpe la especulación de los alquileres el Ayuntamiento de Madrid tiene ya de hecho una radiografía sobre la vivienda

Voz 0861 12:44 ya en la capital una encuesta que aún no han culminado de hecho la alcaldesa no ha podido aportar hoy en este debate ningún dato tan sólo avanzado que tienen ya detectados cuántos pisos vacíos hay en Madrid y el número de madrileños que tienen más de una vivienda ese trabajo de campo se va a complementar con esa propuesta como adelantamos aquí en la SER hasta que no haya una ley regional que regula fondo el alquiler el Ayuntamiento de de forma transitoria temporal quiere congelar el precio de los alquileres para que no se dispara

Voz 1410 13:10 hay que parar la máquina de especulación constante en los alquileres hay que pararlos nosotros mañana lo hablaremos en el pleno proponemos una moratoria de alquileres en la medida de que las renovaciones no estén llevando a cabo los incrementos en este momento estamos viendo que se están llevando a cabo

Voz 0861 13:28 otro de los fotones anuncios sobre vivienda lo hemos adelantado hoy aquí en la SER es la reactivación de la Operación Campamento un proyecto histórico que encalló y que separe lanzar ahora con la coordinación del con el Ministerio de Defensa para levantar once mil pisos casi el sesenta por ciento de ellos dedicados a vivienda protegida operación el Carmena enmarca en la reorganización urbana que ha diseñado en él

Voz 1458 13:49 suroeste de la ciudad de Mary y Mas ha anunciado

Voz 1434 13:52 Javier subvenciones para las librerías teatros o centros culturales la contratación de cuatrocientos desempleados que podemos destacar de todo lo dicho

Voz 0861 13:59 ambos también ha anunciado un foro para hablar de la soledad una nueva unidad de mediación de conflictos y un objetivo prioritario en la recta final de su mandato erradicar la desigualdad social con ese empeño anunciado el faro de la desigualdad es algo así como un observatorio para verificar que las políticas públicas llegan a quién realmente las necesita por ejemplo el bono para reducir la factura de la luz Manuela Carmena propone cambiar el sistema de gestión de estas ayudas

Voz 1410 14:24 bueno no deberíamos invertir decir que fuera al revés que hagamos inicialmente el descuento diques después veamos a ver si los descuentos eran legítimos o no

Voz 0861 14:33 hablando ayudas la alcaldesa también se ha comprometido a que los niños de las familias vulnerables igual que los de las clases altas también puedan pasar el verano en Inglaterra para aprender inglés

Voz 1410 14:43 que los niños de los distritos más vulnerables que no tienen posibilidad de pasar el verano en Inglaterra en aquellos países que están acostumbrados a preparar cursos para la formación en inglés los vamos a llevar

Voz 0861 14:59 eso sí la alcaldesa no ha concretado cuándo y cómo estos niños van a viajar al extranjero pero alcaldesa sí ha detallado por ejemplo las ayudas que van a ofrecer a las librerías ya los teatros para que puedan pagar el IBI será hasta un máximo de quince mil euros

Voz 1434 15:11 la oposición ha coincidido en afear a Carmena que no haya dedicado más tiempo a hablar de algunos de los asuntos que más preocupan a los vecinos como por ejemplo el de la falta de limpieza de las calles de la ciudad Carmena no lo ha hecho en un inicio pero he visto obligada a entrar en el asunto en su réplica vamos a volver a Cibeles Sara selva buenas tardes

Voz 1315 15:31 qué tal Cristina buenas tardes todos han repetido prácticamente la misma frase Madrid está más sucia los tres portavoces han coincidido en que Carmena Le ha faltado a otro crítica en su discurso con asuntos como este el de la limpieza Ciudadanos ha sido uno de los grupos más insistentes vamos escuchar a su portavoz Begoña Villacís Madrid está limpio

Voz 8 15:48 bueno pues para todos los que están aquí presentes hemos encontrado a la madrileña que ha reconocido que está limpio porque todo el resto lo que estamos aquí sabemos que Madrid está su ciudad esperamos que lo diga usted de verdad la alcaldesa es

Voz 1315 16:02 su segundo turno sí ha tenido que ahondar algo más en esto dice que es que ha bajado el precio del reciclaje del cartón y que por eso ha habido problemas de recogida también por una falta de planificación en las empresas

Voz 1410 16:12 más porque hemos podido constatar que las empresas han incumplido su obligación ya ha habido una diferencia de trabajadores que han retirado probablemente por las vacaciones porque no lo estoy todo bien sus turnos pero significa una disminución importante de los trabajadores en cada una de las empresas que ha generado el que efectivamente este verano hemos tenido una situación peor que la que teníamos en abril

Voz 1315 16:34 los grupos han criticado también asuntos como el Plan de Movilidad dicen que es un fracaso o el conflicto de la policía el PSOE ha sido algo menos crítico con Ahora Madrid y se ha centrado más en las propuestas de su grupo con algún guiño electoral dice que la política dice Purificación Causapié que la política de Madrid tiene que mirar hacia

Voz 16 16:51 por pensar la ciudad Mirando al Sur al que sin duda les sobran vías de comunicación y conexiones que lo que hacen son fronteras polígonos degradados incluso infraestructuras contaminantes el sumo es el basurero de Madrid el desde el PP

Voz 1315 17:07 José Luis Martínez Almeida ha cargado contra Carmena acusándola de mentir de defraudar a los madrileños muy duro Almeida decía que la única buena noticia es que sólo le quedan ocho meses Segovia

Voz 8 17:16 no todo venía envuelto bajó un personaje que consiguieron crear casi con tintes mitológicos Manuela Manuela que por cierto el único proyecto para la ciudad de Madrid de Podemos se llama Manuel les pido Carmena porque no tienen ningún otro proyecto tienen que aferrarse desesperadamente a Manuela Carmena para tratar de garantizar una reelección que los madrileños va a decir que no

Voz 1315 17:39 Tanto PP como Ciudadanos han coincidido también en que la vida de los madrileños no ha mejorado nada en estos años degollada

Voz 1434 17:44 no bueno el debate ha sido bastante menos apasionado que en otras ocasiones a pesar de que las elecciones están prácticamente a la vuelta de la esquina hoy hemos visto en el ayuntamiento al presidente Garrido y a parte de la dirección del Partido Popular querido arropar a su portavoz a Martínez Almeida que todavía no sabemos si será candidato hemos visto también a los portavoces en la Asamblea del PSOE y de Ciudadanos también hemos echado de menos algunos como por ejemplo a Íñigo Errejón al candidato de Podemos a la Comunidad que no Aído hoy a ver a Manuela Carmena Javier Casal en Cibeles también buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes bueno ausente

Voz 0867 18:17 esas presencias bostezos hacía frío en el pleno y ese debe ser el motivo por el que algún concejal de Carmena se ha resistido a aplaudir esta mañana y Romy Arce han llegado tarde con el discurso ya ha empezado y Pablo Carmona no ha aplaudido las intervenciones de la alcaldesa tenía los dedos ocupados en el móvil frío la bancada de Ahora Madrid en la tribuna invitados como dice esa ausencia de Íñigo Errejón que hará ticket electoral con Carmena pero que no se ha dejado caer por aquí sí estaba el hombre de Pablo Iglesias en la capital Julio Rodríguez los pasillos han sido en efecto un goteo ha venido Ángel Garrido un ratillo ha estado Andrea Levy ha estado Gabilondo Ignacio Aguado el delegado del Gobierno Rodríguez Uribes también ha estado aquí conociendo esta casa y saliendo a la carrera porque tenía otro acto bueno un pleno con sabor preelectoral con todos los partidos calentando motores y donde el PP ha vuelto utilizar un debate local para cargar contra Pedro Sánchez y hacer méritos ante Casado donde la portavoz socialista ha reivindicado ante su propio partido el trabajo del grupo municipal y un debate en el que Villacís se perfila como el principal frente contra Carmena en la carrera electoral y una cosa ha estado especialmente bien en su intervención esta mañana Rita Maestre ya tapado algunos de los agujeros que ha dejado Manuela Carmena que no no ha tenido una primera intervención especialmente brillante Ike ha ganado fuerza cuando aparcado el empacho de vídeos y el Power Point que su equipo le prepara

Voz 1458 19:32 gracias Javier son las dos delata

Voz 1434 19:34 Madrid diecinueve minutos seguimos

Voz 9 19:38 hora catorce Madrid

Voz 1434 19:40 durante su discurso la alcaldesa ha tenido tiempo de hacer también una reflexión sobre la política sobre la percepción de la política que tienen los ciudadanos por culpa de casos como el que les adelantamos la semana pasada aquí en la SER ese supuesto intento de chantaje de un concejal del Partido Popular ahora ya dimitido a la alcaldesa de Torrelodones

Voz 1410 19:59 me pareció extraordinario ir al señor alcaldesa de Torrelodones cuando había sufrido un chantaje por parte del concejal del Partido Popular que le había dicho que por encima de todo quería el sillón para conseguir el sillón iba a presentar una querella que sabían que era falsa pero bueno que no era personal que eso no era personal que a la política no cuando vi las reflexiones de la señora alcaldesa me pareció tan importante lo que ella decía es que lo personal

Voz 1458 20:27 es todo en La Ventana de Madrid

Voz 1434 20:30 hablamos ayer con otro ex concejal popular de Torrelodones Jesús María Pacios que asegura que tanto Cristina Cifuentes como Francisco Granados y el todavía hoy diputado en la Asamblea Jaime González Taboada estaban al tanto de otro asunto de que las constructoras pagaban comisiones por obras en Torrelodones

Voz 0405 20:48 pues nosotros nos vimos inicialmente con Francisco Granados porque fue quien pusieron de muro para que no nos dejarán accede a Esperanza Aguirre también nos reunimos con Cristina Cifuentes con Hayden of Jaime González Taboada Paloma Adrados

Voz 1434 21:05 Adrados la actual presidenta de la Asamblea Pacios asegura que la dirección del Partido Popular siempre tapó las denuncias que presentaron todo lo contrario dice que al final él se convirtió en perseguido la actual dirección del Partido Popular de Madrid asegura que no tiene ni idea de este asunto

Voz 17 21:25 Mercedes Clase A dos tientas de gente déjame déjame tantas euros clase menos tiendas exportó veintinueve mil setecientos once euros Mercedes Tele de y dos euros Mercedes Helen veintinueve mil euros doscientos veinte a verle y le digo meseta euro

Voz 2 21:45 la Navidad se ha adelantado en grupo y solo hasta fin de mes informa en grupo a punto com No te olvides sólo hasta el treinta de septiembre grupo contigo desde mil novecientos sesenta y nueve

Voz 18 21:57 es la diferencia entre lo que esperando a recibir y lo que recibes en quiere entrar el sabemos que es la Caritat y la cuidamos para que siempre obtenga su mayor experiencia Quality un servicio Quality en tecnología precio y financiación Duke personal Quality busca tu clínica con clínicas Quality central punto com exponen el novecientos ochocientos veintitrés quinientos cuarenta Iceta

Voz 19 22:17 Google y tiren tal egoísta la cocina ve en Akin a disfrutar de los talleres de cocina en con quién Malasaña viajará es por los rincones más apetitosos del mundo en Corredera Baja de San Pablo cuatro Teka a punto com Un plan para chuparse los pelos

Voz 1018 22:38 septiembre es tiempo de Ferrari Tutto en Chateau

Voz 3 22:41 aquí todos los modelos más vendidos de nuestras exposiciones con descuentos de hasta el sesenta por ciento con entrega inmediata y financiación gratuita hasta en veinte meses sin intereses presume de sofá con el último diseño y como Force Italia no a un precio irrepetible unidades limitadas tres tiendas en Madrid encuentra la más cercana en Chateau Dion Dax punto es

Voz 20 23:00 en que se nos preocupamos por Ci queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven a vernos con nosotros volverás a ser la de antes M H G centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 21 23:23 todo parecía estar veinte Se acabó el verano

Voz 2 23:29 tranquilos con óptica Roma recuperará la sonrisa de mantenemos hasta el treinta de septiembre el cuarenta por ciento de descuento en todas nuestras gafas sólo óptica Roma más cercana ayer óptica Roma punto com

Voz 22 23:43 aunque este año no pasa Se acabó engordar mañana lo que puedo perder hoy me voy a La Ventana Natural con la mejor asesoría en control de peso con el sistema dieta son por algo son los centros de critica número uno en España a ver La Ventana Natural punto com y con la garantía de laboratorios en sería Ethan Harris que buena pinta de hoy no pasa nada hoy en La Ventana Natural

Voz 23 24:05 este viernes arranca en Las Ventas una Feria de Otoño histórica con la presencia de la máxima figura del toreo doble apuesta de Talavante que lidiarán los toros de Victoriano del Río y Adolfo Martín junto a él los triunfadores del dos mil dieciocho contratos centradas en las guión ventas punto com en las taquillas de la plaza

Voz 2 24:24 Chris no venía a buscarme sí claro puesto que sea es un señor con bigote que estáis abrazado a la máquina de que grado antes

Voz 24 24:32 el nuevo al día Murci en Madrid además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha compra ya sus billetes con una oferta especial de veinte euros condiciones en Renfe

Voz 25 24:49 esto con Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 2 24:54 Losing sólo d'Història presentarlo

Voz 26 24:57 de la segunda guerra mundial una colección inspirada en los modelos utilizados por ambos bandos durante la mayor contienda bélica primera entrega fascículo en Crimea

Voz 2 25:05 el domingo treinta por once tiros

Voz 9 25:10 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1458 25:13 hoy es el primer día de una nueva vida para

Voz 1434 25:15 decenas de familias del gallinero hoy ha comenzado oficialmente el desmantelamiento de este poblado chabolista tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad las familias van a ser realojadas en viviendas de Madrid ciudad Nos vamos hasta

Voz 13 25:29 ahí hasta El Gallinero Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1434 25:33 hola qué tal buenas tardes en ese kilómetro doce doce de la A tres aquí acaban de comenzar los primeros derribos de las chabolas de las primeras ocho familias que han sido realojadas de fondo está el sonido de esa pala de la excavadora tirando parte de esos tablones de madera con los que están hechos estas infraviviendas mientras la delegada de Derecho

Voz 1915 25:53 sociales Marta Higueras del Ayuntamiento y la consejera de dirá

Voz 1434 25:55 en la Comunidad de Madrid Rosalía Gonzalo hablaban hablaban en un micrófono improvisado en un atril que ponían aquí hablaban del día de la dignidad de los derechos humanos decían que celebraban escuchar ese sonido de la pala excavadora que no sé si os llega ahora mismo en directo es Apala sigue derribando esas chabolas veinticinco familias en total ochenta y cinco personas cuarenta y tres menores de edad cuarenta y dos adultos son los que van a pasar a vivir en casas de hasta diez distritos de la ciudad de Madrid alejados alejado sobre todo de esta suciedad que rodea este poblado chabolista o de las ratas bueno con situaciones como las que nos contaban Elena están o María

Voz 27 26:30 sí esperamos dos mucho tiempo salimos de aquí aquí se vive muy mal mira como música

Voz 28 26:37 eso es mucha

Voz 1018 26:41 los

Voz 1860 26:42 sí por ahí estoy muy contenta por las niñas ahí tenemos para nuestro niños estoy yo admito es niñas una de cuatro años una el jueves y también cómplices

Voz 1434 26:58 nueve de esa pequeña que decía que este jueves que precisamente es cuando a María y a su familia van a realojar desde su pequeña Eva va a cumplida años bueno ha habido unos breves discursos de esas dos políticas con cierto retraso porque Marta Higueras venía de ese pleno en el Ayuntamiento de ese debate del estado de la ciudad también han hecho un breve paseíllo digamos por aquí por el grupo hablado del gallinero durante el que algunos voluntarios de quiénes lleva mucho tiempo viniendo aquí ayudar a estas personas pobres bueno pues han criticado a las dos políticas que viniesen hoy a hacerse esa fotografía justo cuando además muchos de los niños tenían que volver de su rutas escolares se encontraban con que bueno pues con que estaban aquí todos los medios de comunicación y las dos políticas paseando brevemente por este poblado chabolista que desde el año mil novecientos noventa y nueve se instaló en este punto kilométrico doce de la A tres y que hoy desde hoy hasta el jueves bueno pues se va a levantar iba a desaparecer si el Gobierno regional reacción hay anuncia un aumento de plazas para los menores

Voz 1915 27:55 no acompañados que llegan a Madrid y que no caben

Voz 1434 27:58 ya hace mucho tiempo en el centro de Hortaleza que está saturados

Voz 1915 28:01 Sonia Paloma ciento veinte plazas más para dar respuesta urgente al hacinamiento en el centro de Hortaleza veinte de esas plazas se van a poner en marcha antes de que termine esta semana con un contrato con la Fundación diagrama y otras XXX la próxima semana la Comunidad reacción ahora pero el Gobierno regional niega improvisación la culpa dicen es otra vez del Gobierno de Pedro Sánchez al que responsabilizan de la llegada de menores no acompañados a la Comunidad un asunto que van a llevar a la Fiscalía para que lo investigue el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 10 28:26 que coincide casualmente con el que se encuentra al frente de la presidencia del Gobierno el señor Pedro Sánchez y que quizás su primera noticia más mediática por la intermediación de acogida del barco Aquarius de los mil setenta y cinco menores extranjeros no acompañados que sean atendidos en lo que llevamos de año aproximadamente quinientos coinciden

Voz 1915 28:53 cierto es que el problema en el centro de menores de Hortaleza tiene más de cien días el Defensor del Pueblo ha recordado hoy mismo que ya en junio denunció la saturación pidió un incremento de las plazas y del personal y la comunidad no puso en marcha ninguna medida

Voz 1628 29:11 Laura Díaz buenas tardes buenas tardes el Real Madrid ha comunicado que Isco sufre una apendicitis por la que será operado en las próximas horas será baja por lo tanto en el partido de mañana ante el Sevilla es seguramente en el derbi del sábado y el partido de Champions del martes ante el CSKA de Moscú esta noche dos partidos de liga de equipos madrileños a las diez de la noche el Atlético de Madrid recibe al Huesca en el Wanda Metropolitano con las bajas de áreas y Savic por lesión y Juanfran por decisión técnica y una hora antes a las nueve el Rayo sin Abdulá lleva ni Elustondo se enfrentarán hoy ETA a la Real Sociedad

Voz 1458 29:39 y en el Leganés Guido Carrillo se ha retirado del entrenamiento con una contractura y es duda para mañana veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital han bajado un poquito las temperaturas pero vamos a seguir pasando calor que tengan una buena tarde hasta mañana adiós

Voz 1 30:01 ningún dos semanas de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 la cuestión Toño Marcos

Voz 1018 30:15 el Gobierno el PSOE cierra filas con la ministra de Justicia Dolores Delgado lo que consideran víctima de un chantaje político que persigue finalmente romper la estabilidad política del gabinete de Pedro Sánchez las nuevas grabaciones conocidas hoy en las que se escucha cómo califica de maricón a su actual compañero de gobierno Fernando Grande Marlaska la ministra afirma que pueden ser fragmentos manipulados de una conversación en una comida que se remonta a dos mil

Voz 4 30:39 y ahora surgen unas grabaciones en las que no tenemos los audios incompletos completos hay trocitos de audio e solapado West los apegados el que me conozca saben que eh no se refiere a él Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año dos mil cuatro que llegó a la Audiencia Nacional es una persona a la que quiero y no no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él porque este tema me ha dolido in me ha dolido e Isco

Voz 1018 31:12 Delgado asegura que va a seguir trabajando con el apoyo del presidente del Gobierno que son los mismos términos literales que utilizaron los dimitidos Maxine Huerta Carmen Montón Marlaska no quiere entrar en polémicas pero no ha aclarado Se ha hablado no con Dolores Delgado cuyo departamento eh ha matizado que la ministra sí utilizó ese término de maricón pero no lo empleó en sentido peyorativo Éste es el último quebradero de cabeza para el Gobierno que cuenta además desde mediodía con los datos del CIS correspondientes a este mes de septiembre que sitúan al PSOE a la cabeza del tablero político casi diez puntos de ventaja

Voz 14 31:43 sobre el Partido Popular pero la encuesta las preguntas

Voz 1018 31:45 que se conoce como trabajo de campo se realizó entre el uno y el once de este mes antes de la polémica sobre el doctorado de Pedro Sánchez y antes de que la Fiscalía pidiese el archivo de la investigación del máster de Pablo Casado en el PSOE están felices los datos que para el PP carecen de fiabilidad

Voz 29 32:01 exceso Gobierno firme que está trabajando para sacar adelante sus políticas para mejorar la vida de los ciudadanos todos los días y así lo persigue lo perciben los ciudadanos

Voz 14 32:12 el CIS ha dejado de ser desfiles otros españoles para ser la aparato de campaña del Partido Socialista Obrero Español nada más y por tanto es una extensión más de Ferraz del Gobierno de España para preparar las elecciones

Voz 1458 32:26 eh

Voz 14 32:29 Martes veinticinco de septiembre en Pedro Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes empezamos Antonio con dos tremendos crímenes de corte machista si un hombre asesinado a su pareja en Maracena Granada había sido detenido además en Castellón otro matado a sus dos hijas pequeñas se ha suicidado después este último agresor había sido denunciado por malos tratos pero en las denuncias habían sido archivadas el Rey acaba de mostró su dolor por este criminal

Voz 6 32:49 la expresión de dolor de repulsa y de condena por esa noticia de la muerte fue un terrible de esas dos chicas de esas dos niñas en Castellón

Voz 1915 33:02 otra vez la manada cuatro de los miembros de este grupo han sido procesados por una jueza de Pozoblanco por abusos sexuales delitos contra la intimidad y en el caso de uno de ellos además por maltrato por manosear a una chica de esa localidad Córdoba

Voz 14 33:13 la revisión a la baja el Banco de España reduce su previsión de crecimiento de la economía para este año y los dos siguientes la situó en el dos coma seis por ciento para dos mil dieciocho por la debilidad de los mercados exteriores como el turismo y la subida del petróleo no varía el rumbo

Voz 1915 33:25 el catalán anuncia que en veinte días pondrá en marcha el organismo con el que pretende iniciar un proceso constituyente en esa comunidad

Voz 7 33:31 en un tanto atrás con la voluntad de trazar las líneas de lo que este país se propone en su marcha imparable hacia la República catalana yacía las bases de lo que tiene que ser la constitución de Cataluña

Voz 8 33:43 instituciones que Faluya en vergüenza que la iglesia de Alemania

Voz 14 33:46 eh reconoce que sea vergüenza por haber ignorado durante años a las víctimas de la pederastia en ese país Reinhard Marx Cardenal

Voz 2 33:51 Munich o incluso Bambang siento vergüenza por no haber mirado a quienes sufrían lo que estaba pasando en no escuchamos a las víctimas y esto debe tener consecuencias víctimas y tienen derecho a la actriz Of discriminado

Voz 1915 34:05 en el registro civil de Calatayud ha denegado el cambio de nombre Un chico trans de quince años porque cree que un nombre masculino induce a error en la identificación su madre ha denunciado su caso en la SER

Voz 30 34:15 desde que se reconoce que que su nombre habitual con un informe del instituto donde estudia pues a pesar de todo esto yo no salgo de mi asombro como dice mi hijo mi hijo no es mío ese chico

Voz 14 34:27 la misma cesta a distinto precio la OCU calcula que puede haber diferencias de casi mil euros al año en la misma cesta de la compra según los supermercados y comunidades autónomas

Voz 1915 34:35 este año en los productos que han sufrido un incremento de precios mayor han sido los productos frescos podemos poner como ejemplo la merluza fresca un veinte por ciento o los calabacines o un veintiséis por ciento

Voz 2 34:46 ante el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 34:50 José Antonio el telegrama es para José Félix Tezanos señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas le imaginamos en la sala de máquinas cuidando los detalles del barómetro de septiembre que refleja la intención de voto y la puntuación de los líderes para servir los resultados al público insatisfecho porque los socialistas afiancen su posición y su líder Pedro Sánchez sea el mejor valorado se comprueba que el apetito viene comiendo y el carisma viene gobernando pero como dicen los taurinos hasta el rabo todo es toro tiros acontecimientos imprevistos pueden soplar sobre las papeletas en cualquier dirección cuidado

Voz 1018 35:30 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Felipe Sánchez en la técnica Isabel Quintana en la producción y desde Radio Asturias Alejandra Martíns en va a comprar los últimos datos sobre una noticia que les apuntábamos aquí en la SER a primera hora en Hoy por hoy la situación de un matrimonio de ancianos que pasaron dos no noches a la intemperie en el campo de San Francisco en el centro de Oviedo tras haber sido desahuciados parece que no llegaron a pedir ayuda a los Servicios Sociales

Voz 0064 35:53 no se puede obligar a una persona recibirá ayuda a ese podría ser el resumen de esta historia a tenor de las explicaciones de la concejala de Atención a las personas del Ayuntamiento de Oviedo el matrimonio de septuagenarios en cuestión pasó dos noches en el parque tras ser desahuciados eso después de eso acudieron a los servicios sociales municipales donde fueron informados

Voz 14 36:08 los recursos a los que tenían derecho solicitar una

Voz 0064 36:11 vivienda de emergencia una plaza en alguna de las residencias de mayores del Principado con carácter de emergencia hasta que se tramitaron estas soluciones habitacionales alojamiento en el albergue municipal comidas en la Cocina Económica en dos ocasiones rechazaron tal ayuda o al menos no han cursado solicitud alguna a día de hoy préstamos jardineros

Voz 1018 36:29 con Pilar Varela que la consejera de derecho de Asuntos Sociales del Gobierno de Asturias buenas caras consejera tiene información como se encuentra a esta pareja Estados personas de setenta y dos setenta y cuatro años

Voz 32 36:40 lo que sé es que hemos actuado en el momento que lo hemos conocido no como bien se comenzaba yo creo que las administraciones públicas tenemos recursos para atender para anticiparnos a estas situaciones de los Desahucios llevamos muchos años trabajando en esta dirección pero necesitamos conocer la realidad

Voz 1018 37:00 pero cómo es posible que pasaran dos noches hoy en el centro de odio en el campo de San Francisco

Voz 32 37:04 bueno cuando nosotros lo hemos conocido digo el Ayuntamiento de Oviedo cuando lo conoció te aseguro que se puso en contacto con la Consejería empezamos articular todas las medidas que tenemos a disposición de las personas yo pienso que no se trata de buscar problemas donde no existe tal como decía tenemos que conocer las situaciones son unas personas está en una situación problemática tenemos que conocer su situación no tenemos que conocer los servicios sociales y lo tiene que conocer el juzgado Si no vas a lo requerido todo el juzgado es imposible saber cuál es tu tienes

Voz 1018 37:41 este que es o no conocía la situación exacta de esta persona

Voz 32 37:44 ves ahí Berizzo de haberla conocido no

Voz 1018 37:47 sobria producción de socio nos hubiésemos sí

Voz 32 37:49 por eso tenemos un protocolo para aquellas situaciones unido a llegar como es el caso es decir cuando no hay recursos cuando hay personas mayores cuando hay niños actuamos porque tenemos un convenio de colaboración el Ministerio de Justicia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Consejería nos hubiésemos anticipado para pero pero para eso necesitamos conocerlo ello lo que llamaría la atención es que cuando tenemos problemas tenemos que ser capaces de plantearnos allí donde hay la posibilidad de darnos ese lugar son los servicios sociales municipales sin ninguna duda

Voz 1018 38:22 lo que es seguro es que esta pareja no volverá a dormir a la calle

Voz 32 38:25 sí sí seguro seguro porque tienen a su disposición todos los recursos tienen que solicitarlo desde el jueves que se le han planteado estos recursos aún no lo han solicitado que decir hay muchas personas quédame vergüenza de una situación de tener falta de recursos y eso es lo que tenemos que evitar si tenemos falta de recursos tenemos que plantearlo y tenemos que plantea allí donde nos pueden ayudar

Voz 1018 38:48 pues agradezco su compañera Pilar Varela consejera de derecho de Asuntos Sociales del Gobierno de Asturias un saludo buenas tardes mira hacia el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:55 tarde soleada pero con mucho menos calor que los últimos días sólo será sofocante en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir donde todavía se superarán los treinta y cinco grados de máxima en el resto hará calor pero mucho más moderado poco persistente con algo de bochorno en el Mediterráneo donde tendremos algunos chubascos sobre todo en Alicante Valencia Albacete Murcia el mediterráneo andaluz y en Baleares chubascos alternando con ratos de sol en todo el Mediterráneo el viento se va a reforzar de levanté complicando un poco la situación marítima

Voz 1018 39:27 para ser autónomo no hay que ser trabajador hay que ser

Voz 0867 39:29 muy trabajador muy de muchas cosas a la vez por eso ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos por fin tiene su seguro de salud medica sólo para autónomos desde dieciséis euros con noventa sin carencias y eso es muy buen precio lo quieres soy muy autónomo punto com descubre las condiciones recuerdas muy autónoma punto com

Voz 1018 39:48 en Carrefour cara púrpura dos ahora tienes súper chollos diarios como Joy filete hace poco uno de primera por son usted seguros con noventa

Voz 2 39:55 quedó Carrefour todos parecemos mejor

Voz 33 39:59 pues para mí es una buena orientación

Voz 2 40:03 desorientación

Voz 27 40:05 la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que te advierte de algo para mí

Voz 34 40:15 soy Mara Torres si descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de la serie seguridad quedan seis días con Mara Torres Cadena Ser

Voz 22 40:29 tenemos un problema no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos este grifo vote no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución

Voz 2 40:37 cerca en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas

Voz 35 40:40 que de ti para que siempre encuentra esta rico solución que necesitas fontanería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés muy cerca retire brilla por qué arreglamos hoy

Voz 1018 40:52 si la ministra de Justicia Dolores Delgado niega la mayor grabaciones conocidas hoy sobre su comida con Baltasar Garzón y José Manuel Villarejo pueden estar manipuladas y que no se conoce su contenido íntegro jamás dijo lo de maricón en referencia a su actual compañero de Gobierno Grande Marlaska luego su ministerio ha matizado que si lo dijo pero que no pretendía he digamos faltar al respeto a Marlaska con el que subraya que mantiene una relación de amistad desde hace muchos años al resto

Voz 1673 41:18 la ministra no ha podido ocultar su enfado contextualiza sus comentarios sobre el entonces juez y ahora compañero de gobierno Fernando Grande Marlaska se refería a él pero no su orientación sexual

Voz 4 41:28 es una persona a la que quiero y no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él porque este tema me ha dolido in me ha dolido mucho

Voz 1673 41:35 se asegura que esas grabaciones están manipuladas

Voz 4 41:38 no tenemos los audios completos trocitos de audio e solapado pues todos pegados

Voz 1673 41:45 sí descarta dimitir porque afirma sólo se reunió tres veces con Villarejo y además tiene el apoyo del presidente del Gobierno

Voz 4 41:51 voy a seguir trabajando voy a seguir eh contando con el apoyo ve el presidente por supuesto con el apoyo del Gobierno por supuesto

Voz 1673 42:03 esta tarde el Senado estudiará la reprobación de Dolores Delgado no por las grabaciones sino por la defensa del juez Llarena en Bélgica bueno pues energéticas

Voz 1018 42:09 Naciones difundidas hoy por Moncloa punto com eh se escucha como Dolores Delgado pregunta a Baltasar Garzón en referencia a Marlaska puedo contar lo que es ese ya lo cual en el entonces juez contesta tras lo cual ella añade es un maricón

Voz 5 42:27 lo me volver

Voz 36 42:32 no

Voz 1018 42:36 cómo hacerlas cada que polémicas el ministro de Interior seis esta mañana un acto sobre igualdad de la Guardia Civil hizo sólo quería hablar de ese asunto a pesar de que le preguntaron por ejemplo si había hablado ya con Delgado aussie pensaba que la ministra debería dimitir

Voz 2 42:51 que de Egipto fue tan consolidado la estoy haciendo vial creo alguien pues hablado del de mayo por favor por favor hay que queréis quitar el protagonismo a esta mujer

Voz 1018 43:15 el asolado en ese contexto y a pesar de que la ministra asegura sentirse plenamente respaldada por el Gobierno por el presidente tanto mundial como por el Partido Socialista hay preocupación por el desgaste político que supone este asunto en un momento además en el que no está garantizado que pueden asar y los presupuestos del próximo año en todo caso la estrategia pasa por cerrar filas con la ministra Inma Carretero

Voz 1434 43:36 si después del silencio de ayer hasta las ocho de la tarde no hubo mensaje de La Moncloa apoyando a la ministra Delgado hoy Ferraz ha elevado el tono y la número dos Adriana Lastra avisa su partido y el Gobierno no aceptarán chantajes de nadie a este partido

Voz 29 43:51 a este grupo ya este Gobierno

Voz 1860 43:54 qué tiene recuerda este partido ciento cuarenta años y que ha pasado por muchas cosas no le va a chantajear a nadie ni Villarejo han sido

Voz 1434 44:03 múltiples las referencias en rueda de prensa de la portavoz socialista las cloacas del Estado ha explicado que el PSOE sabía que después de la moción de censura iban atacarles por todos los frentes así que la dirección socialista protege a la ministra en medio de la evidente inquietud y preocupación entre los miembros del Ejecutivo y del partido por este caso por todo porque no saben hasta dónde puede llegar en el PSOE admiten de todas formas que una tercera dimisión en tres meses debilitaría claramente al Gobierno de Pedro Sanz

Voz 1018 44:31 los socios parlamentarios del Gobierno están a la espera de conocer las explicaciones de la ministra su anunciada comparecencia ante el Congreso vamos a la Cámara Baja Mar Ruiz

Voz 1441 44:41 sí de momento evitan pedir la dimisión de la ministra de Justicia aunque sí reclaman explicaciones Unidos Podemos

Voz 1860 44:47 es muy desagradable que una ministra de Justicia tenga ningún tipo de vinculación con el comisario que representa mejora las cloacas del Estado de Interior toca quedé muchas explicaciones toca que esas explicaciones sean muy convincentes precisamente porque ha cambiado de versión

Voz 1441 45:03 explicaciones y disculpas que también reclama Carles Campuzano del PDeCAT aunque igualmente pide no hacerlo

Voz 37 45:09 juego a un personaje oscuro como Villarejo que hoy el Partido Popular justificó su oposición a un personaje que protegió en su etapa de Gobierno me parece un escándalo y espero que ya de en el Parlamento las explicaciones que corresponda Jesse debe de pedir disculpas a su compañero de gabinete Grande Marlaska las

Voz 1441 45:25 cita Esquerra no se pronunciará hasta escuchar a la ministra en el Congreso fuentes del PNV admiten que la posición de Delgado es complicada pero no hay que olvidar remarcan el origen de esas grabaciones quién las tiene con qué fin las han bueno pues esto nueva polémica y pidió al Gobierno en Nueva York

Voz 1018 45:41 asistir a las reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas y está previsto que en las próximas horas mantenga un encuentro con el presidente cubano con Miguel Díaz Canel será la primera entrevista de de un jefe de Gobierno español con una presidente de Cuba después de la que realizó Felipe González en el año ochenta y seis a La Habana donde Fidel Castro y que contó aquí en la SER el entonces enviado especial Joaquín pagar que lo narraba de esta forma en Hora Veinticinco se lo decía al querido Fermín Bocos

Voz 38 46:08 hola buenas noches me Armin Van Gol desde hora25 presidente del Gobierno español Felipe González viaja en estos momentos hacia Cuba donde tiene previstas llegada a las siete treinta hora local una ahí mediante la madre

Voz 1018 46:20 está en línea con nuestra corresponsal en EEUU Marta del Vado que se encuentra en Nueva York hola Marta qué tal buenas tardes buenos días para Tim

Voz 1510 46:29 hola qué tal buenas tardes está previsto que los dos presidentes se reúnan a partir de las cinco y media de la tarde hora peninsular española según fuentes del Gobierno Sánchez Díaz Canel quieren cerrar

Voz 1458 46:40 en una visita oficial del presidente español