Hora 14 (26/09/2018)

Voz 4 00:33 por muchas razones pero fundamentalmente porque después de seis años de parálisis política este Gobierno está trabajando por la ciudadanía ni este Gobierno socialista ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie

Voz 1018 00:51 muy buenas tardes no voy a dimitir se puede decir más alto pero no más claro Dolores Delgado no piensa dejar su puesto de ministra de Justicia esas ente víctima de un chantaje político y en la tribuna del Congreso ha dejado muy claro que se considera respaldada por el Gobierno por el PSOE y por tanto quiere aguantar el chaparrón tienes de Villarejo a medio día aquí en La Ser en Hoy por hoy el ex magistrado Baltasar Garzón que asistía a esa polémica comida en el año dos mil nueve que grabó el comisaria actualmente en prisión se mostró indignado con lo que define como una cacería basada en manipulaciones que persiguen acabar con la carrera política de Dolores Delgado pero sobre todo derribar al Gobierno

Voz 1018 01:48 desde luego el PP no escatima munición ha recuperado incluso hoy Rafael Hernando mentir no

Voz 9 01:53 de justicia por eso su presencia hoy no sólo es una vergüenza sino que además Manzanilla esta Cámara usted ha convertido señora ministra en el paradigma de la mentira usted no dice la verdad cuando rectifica

Voz 1018 02:07 Pablo Iglesias socio preferente del Gobierno repite por segunda vez en dos días que la ministra no debe seguir algo que comparte Gabriel Rufián portavoz de Esquerra formación que también apoyó a Pedro Sánchez en la moción de censura con

Voz 8 02:17 a Rajoy lo que toca a Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política me diera

Voz 1018 02:37 es la tercera entrega al consecutiva de las grabaciones escucha

Voz 1 02:40 hoy como la ministra asegura que en un viaje profesional a Colombia a Cartagena de Indias encontró en un bar a un grupo de jueces y fiscales acompañado de chicas menores de diecisiete años

Voz 10 02:49 sí miramos miramos hombre accidente intento de multa para el catedrático sobre por Claudel comienza lo normal tienen combate degradó mejorar

Voz 1 03:04 las dos céntimos hablado con portavoces de asociaciones profesionales de jueces y fiscales por hora prefieren esperar acontecimientos Emilio Fernández es el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales asociación a la que pertenece profesionalmente la lista

Voz 11 03:16 no pueden quedar en barra dos agregados por las actuaciones pues de un delincuente que está en prisión preventiva y que está chantajeando arrestado nosotros creemos que en el desvelar conversaciones privadas de hace nueve años afecta a la intimidad de la propia ministra pero a nosotros lo que nos importa son los hechos

además más de ocho millones de personas viven en situación de exclusión social en España según Cáritas la mitad la sufren de manera severa Se trata de un cuarenta por ciento más que hace diez años cuando estalló la crisis económica concentraciones en Valencia Granada y Bilbao en repulsa por los últimos asesinatos machistas que han acabado con la vida de dos mujeres y dos niñas de tres y seis años edad en todos los casos se había pedido ayuda o bien a la justicia o bien al Instituto de la Mujer prisión permanente revisable para el hombre que mató a una niña de diecisiete meses en Vitoria tirando la por la ventana después de intentar acabar con la vida de la madre el condenado un profesor de música de Sevilla pasará entre veinticinco y treinta y cinco años en la cárcel antes de que se revise sus venga el Gobierno belga se excusa ante español a través de su embajador y asegura que la carta del presidente del Parlamento Flamenco en la que acusaba a España de no ser un país democrático por su gestión del proceso independentista no representa la opinión oficial de su Gobierno en la Universidad de Valencia retira tres más tres sobre seudo terapias que por ejemplo potenciada en el consumo de vitamina C como remedio contra el cáncer o proponían insuflar agua por vía rectal para curar patologías intestinales crónicas el precio de estos cursos rozaba los miles

Voz 0202 05:05 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes la situación judicial de Lorena Eduardo adelantada hoy por la SER complica un poquito más la situación de esta portavoz dentro de su partido dentro de Podemos otro motivo de malestar para la dirección del grupo que se reúne mañana en la Asamblea malestar no tanto por los hechos en sí que no creen que vayan a ninguna parte sino porque la portavoz no había informado a su grupo ni de que está a las puertas de juicio desde el pasado mes de julio ni siquiera del que proceso está en marcha desde el pasado mes de enero ahora vamos a la Asamblea les vamos a contar antes que él Canal de Isabel Segunda tendrá que indemnizar a una de las principales investigadas en el caso Lezo Se lo hemos adelantado también esta mañana en la SER la justicia considera que el canal prescindió de María Fernanda Richmond bajo un despido disciplinario encubierto el Gobierno regional va a recurrir la sentencia la oposición sospecha que fue un error intencionado Ángel Garrido Eduardo Gutiérrez de Podemos

Voz 0177 06:03 creo que el despido era de estrechamente potente todo mundo sabe lo ocurrido lo que estaba

Voz 9 06:09 la el pelo y lo vamos a recurrir podemos estar ante una concertación deliberada por parte de los actuales gestores para impedir el despido de los Risi

Voz 0202 06:20 el pleno mensual en el Ayuntamiento de Madrid los vecinos de Usera y Arganzuela han acudido con carteles para pedir la dimisión de la concejal presidenta de sus distritos de Romy Arce en una de las últimas protestas Arce les llamó fascistas solo

Voz 13 06:34 el barrio está destrozado de suciedad Farhan puesto corriendo que urgente limpieza ahí están limpiando entonces no llamar fascista y Romy arte rozar de casos no lo entiendo

Voz 1915 06:45 más noticias con Sonia Palomino y Elena Gijón Madrid pide al Gobierno central información sobre el texto que regulará la súbete CEI reclama que convoque a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial el Ayuntamiento de la capital ha denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el servicio gratuito que ofrecen hoy ibérica Abizaid para aclarar si vulneran la

Voz 1600 07:02 los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han pedido una reunión con la consejera de políticas sociales para abordar la situación de hacinamiento en las instalaciones hoy el portavoz del partido socialista Ángel Gabilondo se ha reunido con el Defensor del Pueblo para buscar soluciones

Voz 1915 07:16 caso máster el principal imputado el catedrático Enrique Álvarez Conde ha solicitado a la jueza que resuelva ya todos los recursos presentados en la causa en el escrito el que fuera titular del Instituto de Derecho Público ha eludido decir que siempre se ha negado de

Voz 1600 07:28 Sanidad detecta presencia del mosquito tigre en una urbanización de Velilla de San Antonio salud pública asegura que el insecto no suponen un riesgo de transmisión de enfermedades en ningún lugar de Europa la picadura de este insecto produce lesiones con fuerte componente inflamatorio

Voz 1915 07:42 antes hoy continúa la sexta jornada de Liga a las ocho de la tarde en Leganés visita al Barça y a partir de las diez el Real Madrid se enfrenta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán anoche el Atlético de Madrid ganó tres cero al Huesca y el Rayo empató a dos contra la Real Sociedad

en las carreteras sepamos la situación a esta hora del tráfico DC DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 07:59 buenas tardes hasta ahora reina la normalidad en la red de carreteras madrileñas tan sólo tengan precaución en la M cincuenta ya que van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Alcorcón hacia la A cinco en el resto de la red vial de la comunidad como les decía se circula sin problemas eso sí una vez más desde la Dirección General detrás

Voz 0978 08:19 École les insistimos modere la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante vamos a

Voz 15 08:24 al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes bueno pues conviene evitar a esta hora el tránsito por la zona de la plaza de San Juan de la Cruz y Ríos Rosas porque de nuevo está cortado el túnel de Ríos Rosas debido a trabajos de mantenimiento si pasan por esa zona tendrán que hacerlo en superficie por otra parte recordar también los cortes intermitentes que se realizan en la calle de Arturo Soria a la altura de Alcalá en sentido Pinar de Chamartín y las obras que se llevan a cabo en Doctor Esquerdo entre el cruce de O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra en ese sentido Se estrecha la calzada pueden utilizar de momento bien sin problemas la M30

en la previsión del tiempo como siempre con Jordi

Voz 0978 09:02 Carbó las nubes de la mañana poco a poco han ido rompiendo es ahora al mediodía cuando esperamos que luzca más el sol y esto ayudará que suban las temperaturas menos que ayer todavía superamos con facilidad los treinta grados hoy nos acercaremos a estos treinta de máxima con sensación incluso de un poco de bochorno momentos de sol pero con nubes que seguirán completando a medida que avance la tarde primero en puntos de montaña desde Gredos hasta Somosierra pasando por Guadarrama con ventas que durante la tarde pueden descargar con intensidad fuera de las montañas también tendremos algunos chubascos entre esta tarde la próxima noche pueden ser intensos pero afectarán a pocas poblaciones durante poco rato

Voz 0202 09:39 veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Julio Hernández en la producción Sonia Palomino la situación judicial de Lorena Ruíz Huerta que les hemos adelantado hoy aquí en la Ser supone

Voz 0122 09:54 otro motivo de malestar interno del grupo parlamentario de Podemos con su portavoz en la Asamblea va a ser el primero con los hechos como les venimos contando un juzgado de Madrid ha dejado a las puertas de juicio Ruíz Huerta por hablar de torturas policiales de las que según dijo denunciaban sus clientes cuando ella trabajaba como abogada quién ha tomado la decisión es un tribunal ordinario a pesar de que actualmente Lorena Ruíz Huerta es aforada Alberto Pozas

Voz 0055 10:19 la causa arrancó en dos mil catorce cuando no formaba parte de Podemos ejercía como abogada en el turno de oficio

Voz 0202 10:24 es una acusación que yo recibo de todos no me traería un porcentaje pero rozaría el noventa por ciento de los clientes que yo asisto como letrada

Voz 0055 10:33 en el programa Salvados de La Sexta explicó cómo sus defendidos denunciaban torturas en comisaría fue denunciada por varios sindicatos policiales la cosas rebotó hasta por tres juzgados diferentes y finalmente la Audiencia Provincial ha confirmado su procesamiento hace dos meses por calumnias en sus recursos ella defiende que en ningún caso dijo que todos los policías maltrataban a todos los detenidos y meto exponer lo que le transmiten sus clientes amparada por la libertad de expresión un juzgado archivó el caso en dos mil catorce y por el momento ninguna de las partes ha planteado la posibilidad de que el Lorena Ruíz Huerta esté en realidad aforada ante el Tribunal Superior de Justicia

Voz 0122 11:06 el proceso en cuestión empezó en enero el Juzgado tomó su decisión respecto Ruíz Huerta en julio pero en todo este tiempo la portavoz no ha informado de nada de esto a su grupo y eso ha sentado bastante mal y viene a sumar contratiempos en una relación al borde ya de la ruptura Ruíz Huerta sólo se ha pronunciado esta mañana a través de Twitter Asamblea Javier

Voz 0861 11:27 ha dicho la portavoz que tan buen hacer de bueno pues Lorena Ruíz Huerta comienza preguntándose dónde está la noticia porque esta querella tiene cinco años es pública y notoria ya asegura que tanto Cifuentes como Garrido se la han sacado de hecho en varias ocasiones aquí en el pleno de la Asamblea la Volta de Podemos asegura también que no está procesada ni juicio acusa a PP además de Emarsa negar para confundir a la gente para que piensen que todos los políticos son iguales y se pregunta si una justicia para ricos y otra para pobres dice que está muy orgullosa de su trayectoria profesional en defensa de las libertades iré asegura que se siente víctima del enésimo ataque contra la libertad de expresión porque defiende que lo que dijo en aquel programa de Salvados sobre la policía las torturas lo avalan nueve sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 0122 12:12 bueno veremos en qué queda este hecho concreto el contratiempo en cualquier caso ha venido a enturbiar un poquito más las relaciones entre Podemos y su portavoz Lorena Ruíz Huerta unas relaciones ya muy alejadas especialmente por las diferencias de discurso que hay entre Ruíz Huerta el que va a ser candidato de Podemos en las autonómicas del año que viene Íñigo Errejón no

Voz 0861 12:34 sí he hecho varios diputados existirá ha entrado hoy por La Ser de este procedimiento abreviado contra su portavoz desconocían por completo qué Lorena Ruíz Huerta vaya a ser citadas juicio acusado de calumnias no les ha sentado nada bien enterarse por la prensa y especialmente su malestar ha surgido a saber que desde enero es decir hace casi diez meses Ruíz Huerta ya sabía que estaba siendo investigada Ino dijo nada a su grupo parlamentario una actitud que cuestionan varios de sus compañeros en Podemos que recuerdan por ejemplo cómo gestionó una situación similar la diputada de Podemos Iza Serra que tiene también pendiente un juicio oral por un supuesto delito de desórdenes públicos al protestar contra un desahucio en aquella ocasión Serra Asia avisó a sus compañeros de bancada de que tarde o temprano podría saldar el aquel tema e incluso en aquella ocasión Isabel será también remitió un escrito al juez comunicándole que estaba dispuesta a renunciar a su aforamiento paso que de momento Lorena Ruíz Huerta no ha dado aunque jurídicamente no es viable la Cadena SER también ha puesto en contacto con la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid no les dan especial importancia a este caso no creen que este procedimiento sin amplifica la delicada situación que ya tiene luz Ruíz Huerta en su propio grupo parlamentario complicada situación que son plenamente conscientes el aforo que dirige Ramón Espinar de hecho según fuentes próximas a dirección no se plantean apartarla como portavoz salvo Nos dicen que lo pida Íñigo Errejón de momento el candidato de Podemos a las próximas elecciones no ha dado S

Voz 0122 13:55 gracias Javier mañana hay reunión en la asamblea del grupo parlamentario de Podemos el Canal de Isabel Segunda tendrá que indemnizará a una de las principales investigadas en el caso Lezo Se lo hemos adelantado esta mañana en la SER tras ser imputada María Fernanda Richmond fue despedida en octubre de dos mil diecisiete Se lo adelantamos también en esta casa sin indemnización pero ya antes había sido apartada de su responsabilidades por pérdida de confianza la justicia asegura ahora que se trató de un un despido disciplinario encubierto y ordena que se le paguen esos ochenta y cuatro mil euros volvemos a la Asamblea Javier cuéntanos

Voz 0861 14:32 sí bueno básicamente el juez cree que el procedimiento que siguió el Canal de Isabel II para echar a la calle a María Fernanda Richmond fue una chapuza el juez cree que está imputada en la trama Lezo fue víctima de un despido disciplinario encubierto que no se justificó

Voz 17 14:44 yo debidamente entre otras cosas porque no fue

Voz 0861 14:47 Sada con los tres meses de anterioridad que marca la ley pero hay más el juez da más argumentos en la sentencia a la que ha tenido acceso la SER tache de paradójica la actuación del Consejo del Canal de Isabel Segunda que en dos mil dieciséis por orden de Cifuentes decidió cesar a María Fernanda Richmond como directora de negocios por pérdida de confianza aquella afición Se la sentencia blindó la impunidad de Richmond ante un despido procedente o dicho de otra forma en dos mil dieciséis en lugar de haber apartado de la dirección le han despedido directamente todo habría estado en regla pero no fue así Richmond fue cesada once meses antes de que le abriese un expediente interno para investigar la por su implicación en la trama Lezo por eso la justicia habla ahora de un despido disciplinario mal gestionado Richmond que está actualmente imputada por seis delitos tiene derecho a ser readmitida en el canal wai

Voz 1 15:35 cobrar una indemnización ha optado por segunda

Voz 0861 15:38 es decir el canal tendrá que abonarle casi ochenta y cuatro mil

Voz 0122 15:42 el Gobierno ha anunciado recurso y la oposición sospecha de la forma de actuar del canal vamos a escuchar a Eduardo Gutiérrez de poder

Voz 1 15:47 Nos la sentencia del Juzgado número treinta y cinco sobre el despido de la conducta riquísimo pone de manifiesto según el juez que la acuerdo del Consejo de Administración del Canal Isabel Segunda brindó a esta señora con despido debido a un acuerdo paradójico así lo califica el juez por lo tanto podemos estar ante una concertación deliberada por parte de los actuales gestores para impedir el despido de la señora Richmond

Voz 0122 16:17 sí del caso máster el principal imputado el ex director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde aprovecha la decisión de la Fiscalía del Supremo de rechazar investigar a Pablo Casado y mete prisa ahora la juez de Madrid que instruye su caso Álvarez Conde ha presentado un nuevo recurso para que la magistrada se pronuncie sobre todos los recursos anteriores algunos de ellos de petición de archivo Alfonso Ojea

Voz 0089 16:40 en un escrito con un tono visiblemente agresivo Enrique Álvarez Conde ha solicitado a la jueza que resuelva ya los recursos presentados por el que es el número uno en esta trama Álvarez Conde señala en ese escrito sus quejas por la tardanza y los retrasos en resolver esas impugnaciones que ha provocado a su juicio la magistrada Carmen Rodríguez Medel tras el informe de la Fiscalía del Supremo los investigados han lanzado a una operación de solicitar el archivo de la causa pero el caso de Álvarez Conde no es el caso del líder popular o de sus compañeras de máster y no lo es porque Conde según palabras de la jueza el urdidor de esta trama el hombre que regalaba el título a un grupo escogido de alumnos alumnos Beat Álvarez Conde aparece siempre en las tres piezas de este caso en la pieza de Cristina Cifuentes en la pieza de Pablo Casado y en la pieza de los alumnos por así decir normales Álvarez Conde es el eje de esta investigación sobre la corrupción académica y eso significa que tiene pocas salidas tal vez por ello se ha negado a declarar ante la justicia en las tres ocasiones que ha acudido al juzgado por cierto le van a llamar una vez más una cuarta por las diligencias sobre el máster de la ex ministra de Sanidad Carmen Monzón

Voz 0122 17:46 caso máster esta tarde vamos a hablar aquí en la SER con el rector de la Rey Juan Carlos en la primera entrevista que Javier Ramos concede a un medio de comunicación desde que estalló este escándalo edición especial de La Ventana de Madrid desde las siete y veinte hasta las ocho de la tarde edición especial con Javier Casal dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

Voz 18 18:08 catorce y Madrid

Voz 0122 21:30 echado vamos al Ayuntamiento vamos a Cibeles porque este miércoles está celebrando el pleno del mes de septiembre y hace unos minutos se ha aprobado la propuesta con la que que el consistorio quiere pedir al Gobierno central que paralice la subida del precio del alquiler durante un año por encima del IPC sale adelante esa medida con los únicos votos a favor de Ahora Madrid de Partido Socialista Sara selva buenas tardes

Voz 1600 21:53 qué tal Cristina buenas tardes le piden al Gobierno esa medida urgente porque dicen que no pueden permitir que sigan disparándose los precios y ellos el Ayuntamiento no tienen herramientas para hacerlo quieren que el Gobierno impide que los arrendadores puedan subir el alquiler a sus inquilinos por encima del IPC imponer el plazo de un año prorrogable hasta que el Gobierno central apruebe la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo ya se ha reunido con el Gobierno con la secretaria general de Vivienda dicen que lo van a estudiar

Voz 29 22:20 no compartíamos la preocupación y ellos les parecía muy interesante conocer la visión de Madrid ir a estudiar y analizar las medidas que está proponiendo Madrid porque nosotros lo estamos sufriendo en primera persona y el Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante una situación que está perjudicando a miles de madrileños y madrileñas que es que les suben los alquileres no pueden pagarlos y se ven obligados a salir de esa vivienda incluso a salir del municipio

Voz 1600 22:43 esto de forma urgente pero lo que quieren a largo plazo es que el Gobierno les traslade competencias para que el Ayuntamiento pueda regular el precio de los alquileres limitarlo impedir la especulación

Voz 0122 22:53 y esta mañana mientras se celebraba el pleno la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha registrado sus alegaciones al Plan que está preparando el Consistorio para controlar los pisos turísticos en la capital helena

Voz 1600 23:05 Jiménez desde las asociaciones vecinales no quieren que la regulación del Ayuntamiento se quede solo en la zona centro Vicente Pérez responsable de Urbanismo

Voz 1293 23:13 está abriendo la posibilidad a que haya más viviendas de uso turístico en la periferia de Madrid el otro distrito de Puente de Vallecas Carabanchel San Blas

Voz 1600 23:22 eso reclaman un plan de ordenación de la oferta turística para toda la ciudad y que en el caso del centro se declare como área turística saturada mantienen que con las normas urbanísticas que hay ahora en Madrid el noventa y cinco por ciento de este tipo de hospedaje son ilegales por ejemplo porque no tienen acceso independiente por eso dicen que hacen falta más inspectores

Voz 1293 23:39 creemos que hay que reforzar los servicios de impresión los servicios de disciplina si se ha llegado donde ha llegado es porque las administraciones el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid no han intervenido no han ejercido sus competencias

Voz 1600 23:53 por último quieren que se considere vivienda turística desde el primer día de actividad y no a los noventa como propone el Ayuntamiento que se sancione las plataformas

Voz 0122 24:01 publicita en viviendas turísticas ilegales los trabajadores del centro de primera acogida de Hortaleza han pedido una reunión con la consejera de políticas sociales con Lola Moreno para abordar dicen textualmente la dramática situación que están viviendo los niños son unas condiciones vergonzosas aseguran en la carta que le han enviado y que vulneran cualquier código ético humanitario sobre el trato el cuidado de la infancia también han hablado hoy de este asunto el presidente de la Comunidad y el portavoz del PSOE en la Asamblea Teresa

Voz 1933 24:30 Ángel Gabilondo que esta mañana se reunió con el Defensor del Pueblo para abordar el hacinamiento de los menores en el centro o dormido allí ciento quince chavales cuando hay espacio para XXXII cree que el Gobierno regional tiene que dejar de poner tiritas a la situación y hacer un planteamiento en profundidad

Voz 0175 24:44 señor presidente de con todo el respeto por favor haga de esto una prioridad yo aviso pero no Daza Pizzo que de no hacerse esto me parece que va a ser uno de los problemas más graves te va a encontrarse la Comunidad de Madrid en los próximos años

Voz 1933 25:01 el presidente Garrido está estudiando la propuesta de Carmena para ubicar a los menores en el Palacio Valdés que está en Tres Cantos Ayuntamiento que por cierto está molesto porque se está enterando de todo por la prensa

Voz 0177 25:10 la consejera ha conseguido número de plazas en una por una entidad social y estamos barajando diferentes posibilidades una de ellas de luego también es un espacio que dispone el Ayuntamiento más distantes canto vamos a a valorar con ellos esa posibilidad vamos a buscar una solución nosotros éramos los logros no lo provocan otros intentamos en acciones

Voz 1933 25:29 trabajadores que han enviado una carta a la consejera para que les reciba le recuerdan que es su obligación proteger y cuidar a estos menores

Voz 0202 25:35 el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Voz 0122 25:38 es que analiza que aclare Si es legal la oferta de servicio gratis que han lanzado hoy y entre las diez de la mañana y las diez de la noche una iniciativa más del sector de la sube TC para reivindicarse frente a los que los acusan de saltarse la normativa el sector del taxi dice que lo sube TC están intentando manipular a la sociedad Virginia Sarmiento Uber y fallo

Voz 30 26:01 ofrecen hoy viajes gratis a modo de huelga a la japonesa aseguran que es perfectamente legal pese a las dudas que ha despertado

Voz 0122 26:07 Eduardo Martín portavoz de un auto la realidad es que los

Voz 0653 26:09 pues no vulneró la competencia la realidad es que es una movilización positiva queremos hacer una reivindicación en contra del real decreto que pretende sacar el Gobierno el próximo viernes por tanto más pensadores más que en una movilización negativa contar con el apoyo de los ciudadanos y hacerlos partícipes por la libertad de todos por la libertad de la movilidad y libertad de poder elegir

Voz 30 26:27 insiste en que el real decreto ley que el Congreso tramitará este viernes no servirá de nada si no hay diálogo previo entre todas las partes implicadas desde la Federación Profesional del Taxi se niegan a negociar José Miguel Fúnez

Voz 0653 26:38 nosotros eso es que realmente no lo podemos contar con alguien a negociar en cumbres reiteradamente la ley

Voz 17 26:44 con lo que esto

Voz 0653 26:47 presiones ha tenido cuatrocientos setenta sanciones tiques de año con trescientos cincuenta y cinco porción las sanciones a estos vehículos es como si realmente el el violado se al con el violador pues a a negociar las voces innegociable

Voz 30 27:00 la plataforma AVT ha convocado mañana una manifestación en la Castellana a partir de las once por considerar que el real decreto ley beneficiará al taxi

Voz 0122 27:07 está previsto que este viernes el Consejo de nuestros apruebe ese decreto ley hoy la consejera de Transportes de la Comunidad ha convocado a otras autonomías para adoptar una posición común en este asunto una reunión que se ha celebrado en la Consejería pero en la que sólo han participado otras cuatro comunidades todas ellas gobernadas por el Partido Popular Rosalía Gonzalo ha denunciado que no conocen el texto que pretende aprobar el Gobierno ya ha pedido una reunión sectorial antes de Esteve

Voz 0713 27:32 pues nosotros exigimos que el Gobierno de España en este caso el ministro Ábalos Nos convoque a la a la Conferencia sectorial de transporte porque creemos que es lo suficientemente importante lo que él está manejando de cara al futuro de la regulación del sector y creemos que es imprescindible que se cuente con la participación de las comunidades autónomas que van a ser las destinatarias de ese decreto ley de esa regulación

Voz 31 28:35 mercados el Claire lo locales lo nuestro

Voz 0202 28:41 ya con los deportes Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 1038 28:45 las del AVE secuelas de la victoria el Atlético en Huesca por tres cero el galo uruguayo José María Giménez tras retirarse antes de tiempo por unas molestias musculares ha sido sometido esta mañana a una resonancia magnética y en el club son optimistas de cara a su presencia en el derbi madrileño del sábado en el Bernabeu el plantel femenino tres digo de Madrid juega hoy a partir de las ocho el partido de vuelta de dieciseisavos de la Champions League frente al Manchester City las de José Luis Sánchez Vera buscarán hacer bueno el uno uno de la ida siguen las está la sexta jornada de Liga hoy el Real Madrid busca seguir liderando la primera división visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán partido de alto voltaje a las diez de la noche con las bajas de Carvajal e Isco antes jugará el Leganés frente al otro colíder contra el Barcelona a las ocho en Butarque con la duda hasta última hora del delantero argentino Guido Carrillo al Getafe por su parte juega mañana en Mendizorroza central aves a las ocho todos los partidos y toda la jornada en Carrusel con Dani Garrido desde las ocho menos veinte

Voz 0122 29:34 gracias Andoni nosotros terminamos así

Voz 0202 29:36 sí lo dicho les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte vamos a hablar con el rector de la Rey Juan Carlos con Javier Ramos en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que estalló el escándalo master edición especial de La Ventana de Madrid desde las siete y veinte hasta las ocho de la tarde con Javier

Voz 2 29:58 claro

Voz 5 30:03 sí

de una y media en Canarias

Voz 5 30:11 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 tengo Lisandro vamos a hablar en directo con un responsable de Cáritas la ONG que atienda a un mayor número de personas en nuestro país y que en su informe anual denuncia atención que cuatro millones de personas se encuentran en situación de exclusión severa en España un problema social que no puede quedar reducido a una cifra eras trató casi todo lo demás sigue pasando por la polémica que rodea a la ministra de Justicia Dolores Delgado reprobada ayer por el Senado y que esta mañana en la tribuna del Congreso ha afirmado sin ambigüedades que no piensa marcharse

Voz 4 30:46 no voy a dimitir

Voz 6 30:53 y me voy a vivir aquí

Voz 4 30:57 por muchas razones pero fundamentalmente porque después de seis años de parálisis política este Gobierno está trabajando por la ciudadanía ni este Gobierno socialista ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie

Voz 1018 31:16 PP y Ciudadanos han atizado más su discurso crítico contra la ministra la sesión de control el Partido Popular ha recuperado para la ocasión a Rafael Hernando quien ha acusado a la ministra de ensuciar de mancillar ha dicho la vida de la Cámara Podemos Pablo Iglesias repite por segundo día que Dolores Delgado debe dejar el Congreso por su familiaridad con Villarejo argumento al que se suma hoy Gabriel Rufián el portavoz de Esquerra ya aquí en la SER el ex juez Garzón que estaba presente en la famosa comida dice que esto es una cacería dosificado para acabar con el Gobierno

Voz 7 31:45 sacan una comida te hace nueve años para hasta que ministra no está perfectamente diseñado y a quién beneficia todo esto donde nos han metido este lodazal sin intervenir comunicaciones lo que hay que hacer es investigar las

Voz 4 32:03 sí están secretas que siguen secretas

Voz 7 32:06 o qué es esto quién está dando con cuentagotas todo esto porque vuelva a decir porqué cuando el el el investigador más sencillos sabe que eso está contaminando al propio proceso

Voz 1018 32:22 recordaremos enseguida lo que se puede escuchar hoy en la tercera entrega de esas grabaciones dosificado que pueden estar sacadas de contexto según Ignacio González portavoz de Jueces para la Democracia para él lo preocupante sería saber si la ministra pudo beneficiar a alguien cuando era fiscal

Voz 32 32:35 sí comentarios que no se ha sacado contexto yo creo que lo relevante aquí es sobre todo saber la fiscala ha favorecido a uno de los justiciables catorce

Voz 0861 32:54 tres Miércoles veintiséis de septiembre en zona Martinsa Ventana buenas tardes buenas tardes empezamos Antonio con ese informe de Cáritas el clásico es si nueve millones de personas padecen exclusión social en España según Cáritas de las que la mitad está en una situación de especial severidad son un cuarenta por ciento más que hace una década Cáritas destaca que tener trabajo no asegura la integración por los bajos salarios por la temporada Silvio su reivindicación los jubilados han vuelta exige

Voz 0202 33:17 en las puertas del Congreso una pensión digna

Voz 0978 33:23 queremos que seguir hasta que consigamos por la menos

Voz 16 33:26 sí llevó el Rajoy no lo citó pero no lo está viendo poquito cree que blindarse tiene que consolidarse el Pacto de Toledo

Voz 0861 33:33 contra la violencia machista en Valencia Granada Bilbao ha recordado hoy a las cuatro víctimas asesinadas ayer por hombres hoy

Voz 7 33:39 todo Bilbao grita llora forma Get ciento

Voz 0202 33:45 no es normal está ya no te matan no ve nada no hay justicia ahí no hay derecho ya tienen

Voz 0861 33:50 hombre es Barcelona ciudad europea así se llamará la plata

Voz 0202 33:52 la forma que va a liderar el ex primer ministro francés Manuel Valls para intentar ser alcalde de esa ciudad no ha dicho quién estará en su lista pero sí ha dicho que viene a mejorar por ejemplo las

Voz 31 34:01 puridad esconder este problema por razones ideológicas mañana como ha pasado muchos países favorecer la extrema de no

Voz 0861 34:11 es representativo del embajador de Bélgica en España ha aclarado las autoridades de nuestro país que la opinión del presidente del Parlamento de Flandes no representa la posición del Gobierno belga ese presidente ha escrito una carta en la que acusa a España de no ser un país democrático por su gestión del proceso independentista prisión permanente revisable

Voz 0202 34:26 la Audiencia Provincial de Álava dictado por primera vez esa pena en el País Vasco condena a un hombre que mató a una bebé al tirarla por la ventana en Vitoria en el año dos

Voz 0861 34:33 mil dieciséis procesal del juez que ordenó detener al actor Willy Toledo ha decidido poner las puertas de juicio por sus insultos contra Dios y contra la Virgen considera al magistrado que son potencialmente ofensivos y que no suponen sólo una crítica

Voz 1 34:44 posiciones enfrentadas El portavoz de Uber en España define

Voz 0202 34:46 en la SER que lo súbete ofrezcan viajes gratis para protestar por el decreto que prepara el Gobierno sobre el sector del taxi el presidente de la Asociación Nacional del Taxi recuerda que ellos han ofrecido viajes gratis en situaciones de emergencia son Yuri Fernández y Julio Sanz

Voz 7 34:59 hay viajes gratis de diez a diez en las ciudades donde opera

Voz 31 35:02 hemos el taxi ya sabe lo que es prestar servicio gratuito en situaciones de atentados de problemas del público mientras tanto estas otras aplicaciones multiplicaban por diez los precios

Voz 0861 35:12 el falsas terapia lo ha adelantado la SER la Universidad de Valencia retirado tres másteres en los que por ejemplo se enseñaba que la vitamina C puede curar el cáncer otros cuatro en los que se enseña en otras seudo terapia sí que siguen vigentes Jerónimo Fernández de la Organización Médica Colegial

Voz 33 35:25 no creo que esto no no tienes no dio pases no tiene porque en el formar parte de ningún

Voz 32 35:30 marco académico universitarios

Voz 33 35:33 sentirse en cuyo caso

el la Miguel Ángel Aguilar

Voz 34 35:39 José Antonio el telegrama es para Dolores Delgado señora ministra de Justicia vaya mañana en el pleno del Congreso de los Diputados donde los grupos de la oposición han rivalizando con singular virulencia es carne Cerna reclamando su dimisión mientras se dirigían al presidiario Villarejo en el último criterio de verdad fue una vez más no se dan noticias sea administran dosis según conveniencia hasta ganar el pulso a quien ose resistir estamos ante la segunda edición de Perote al que tanto debemos por acabar con González veremos si el preciado comisario acaba dándole el grito de muera Sansón y los ministerios atentos

Voz 1 36:18 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández en la técnica es alguien también la produce y como siempre Jordi Carbó pendiente del pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:26 durante la tarde las tormentas descargarán con intensidad en la Comunidad Valenciana sur de Baleares Murcia Castilla La Mancha en Andalucía especialmente en puntos de montaña cerca del Mediterráneo tormentas también en Extremadura el Sistema Central algunas alcanzarán la Comunidad de Madrid riesgo de que lleven asociados a fenómenos severos como aguaceros y fuertes rachas de viento si bien lloverá durante poco rato en pocas poblaciones más sol en el resto calor moderado viento fuerte tanto en el País Vasco como levante en el Estrecho y el Mediterráneo con olas que pueden superar los dos metros de altura

Voz 1018 38:38 los Rose vamos en portada la ministra de Justicia no va a dimitir

Voz 1 38:40 se dice que se siente con fuerza para no ceder a ningún chantaje es el término que ha utilizado el Congreso qué tal buenas tardes

Voz 0122 38:47 hola buenas tardes fue el primero en la sesión de control y después

Voz 1 38:50 en una interpelación sobre la defensa del juez Llarena la ministra ha sido la protagonista de la mañana en el Congreso PP y Ciudadanos en su papel de oposición quiere que se marche pero desde luego desde el punto de vista político lo más significativo es que Podemos

Voz 0122 39:03 también Esquerra socio si presenta

Voz 1 39:05 cables del Gobierno por ejemplo para sacar adelante los Presupuestos creen que la ministra no debe continuar

Voz 0806 39:10 así es en los pasillos del Congreso Pablo Iglesias y Gabriel Rufián Rufián han dejado el recado a Pedro Sánchez

Voz 8 39:16 bueno insistimos en que lo que toca Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política más que el año que en ese carbono estudiará dejó son con pinzas con sable la peor guerra sucia los últimos cuarenta años contra un montón de cosas definitiva hasta en los peores fregado

Voz 0806 39:36 de la democracia española la ministra no ha descendido en ningún momento al detalle esa comida con el ex comisario Villarejo pero a diferencia de ayer en el Senado donde tuvo una intervención más desbaratada hoy Dolores Delgado se ha mostrado desafiante ha confirmado que no dimite ya ha reivindicado su trayectoria

Voz 4 39:52 he sido fiscal durante treinta años y le aseguro que no me ha contado con narcotraficantes con terroristas con corruptos desde luego con violadores de derechos humanos y me he mantenido firme como ministra de Justicia voy a defender el servicio público Lajusticia y la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias

Voz 0806 40:19 se han oído muchos aplausos hasta mañana de apoyo de los socialistas al término de su intervención la ministra ha recibido el abrazo de la número dos del PSOE Adriana Lastra de la ministra de Hacienda

Voz 1 40:29 poco antes de mediodía aquí en la Ser en Hoy por hoy pudimos escuchar de primera mano el testimonio de una persona que asistió a esa ya famosa comida de octubre del año dos mil nueve grabada por Villarejo el entonces magistrado de Audiencia Nacional Baltasar Garzón está sencillamente indignado dice con todo esto habla de montaje de manipulación de cacería política personal contra

Voz 7 40:48 a mí me parece brutal que una conversación sacada de contexto nueve años después te traiga la luz olvidando cuál es el inicio de todo esta campaña hace una semana un medio de comunicación y después les siguieron unas sacaron una noticia falsa de una supuesta intermediación en extracción falsa absolutamente falsa la Fiscalía sabe que es falsa la fiscal general del Estado sabe que es falsa todo Dios sabe que es falsa y han seguido toda la semana par después derivar irse a nueve años antes para contextualizar y atacar a una persona Dolores Delgado es una persona íntegra por encima de cualquier una cualquier adjetivo acción diga lo que diga haga lo que haga hace una fiscal cada subida por este país me parece deleznable lo que están haciendo lo digo aquí en directo en donde desea ya está bien

Voz 1 41:47 esto decía Garzón casi a la misma hora en que el Partido Popular recuperaba para la tribuna del Congreso a Rafael Hernando que fiel a su conocida dialéctica parlamentaria cargo con todo lo que pudo contra la ministra para no limitarse a pedir su dimisión en términos parecidos por ejemplo Inma a los empleados por el portavoz de Ciudadanos

Voz 0806 42:04 sí ha sido mucha la presión sobre la ministra y el Gobierno esta mañana han tenido incluso que llamar al orden a la popular Celia Villalobos por increpar a Dolores Delgado desde su escaño en la tribuna el tono más duro ha sido efectivamente el de Rafael Hernando

Voz 9 42:17 usted es una rémora para cualquier gobierno no es una víctima es culpable la opinión pública ya condenado yo les pido que no siga llenando de oprobio la democracia

Voz 0806 42:28 los Albert Rivera líder de Ciudadanos da margen hasta la comparecencia de Delgado en el Congreso sino convencer cree que tiene que irse hasta ya con las contradicciones las mentiras se han puesto contra las fuerzas y por tanto o es capaz

Voz 39 42:41 de dar una explicación creíble decir la verdad la Cámara o tendrá que dimitir

Voz 0806 42:44 va a ser el diez de octubre a las seis de la tarde José Antonio cuando la ministra Delgado venga a petición propia al Congreso a explicar su vínculo con el ex comisario Villarejo

Voz 1 42:53 gracias Inma la página digital que está difundiendo estas grabado en Moncloa punto com añade hoy una tercera entrega que seguramente no será la última Se escucha Dolores Delgado el esa comida que grabó Villarejo decir que durante un viaje profesional previo a Cartagena de Indias en Colombia pudo ver a un grupo de magistrados y fiscales acompañados por chicas menores de edad de diecisiete años es lo que asegura ella que al verla entrar se pusieron muy nerviosos dijeron para salir del paso que eran camareras de lo de

Voz 40 43:18 el que estaban con ellas

Voz 1 43:21 porque les daba pena

Voz 10 43:23 pues mire mire depende de su donde menos obvia al catedrático de suben gobierna lo míos tienen combate barba

Voz 1 43:37 verdad como ven esta crisis los colectivos profesionales de jueces y fiscales hemos hablado con los portavoces de las asociaciones mayoritarias de ambas carreras manda la prudencia coinciden todos en que hay que escuchar todas las explicaciones que pueda dar la ministra que además pertenece a la carrera fiscal porque en principio lo que estamos conociendo por las grabaciones afecta únicamente a su ámbito privado Javier Álvarez

Voz 0689 43:58 las asociaciones judiciales y fiscales no pide la dimisión de la ministra respetan el ámbito privado de esas conversaciones grabadas aun así la Unión Progresista de Fiscales mantiene su confianza en la ministra y denuncia que se esté dando protagonismo a un delincuente lo explica Emilio Ferrari

Voz 11 44:12 les no pueden quedar embarrado su enfadados por las actuaciones pues de un delincuente que está en prisión preventiva y que está chantajeando al Estado otros creemos que en el desvelar conversaciones privadas de hace nueve años afecta a la intimidad de la propia ministra pero como decía ayer Marlaska a los otros los de los importa son los hechos

Voz 0689 44:37 para Jueces para la Democracia hay que esperar a que la ministra de más explicaciones pero no sobre conversaciones privadas sino por otro aspecto más relevante Ignacio González

Voz 32 44:46 aquí comentarios que no sé es esta sacados de contexto yo creo que lo relevante aquí es sobre todo saber si la fiscal ha favorecido Hall uno de los justiciables por su parte

Voz 0689 45:01 de la Asociación de Fiscales no quiere valorar los aspectos privados o particulares de ese asunto pero comparte la preocupación por la complicada situación que atraviesa la titulares

Voz 1 45:10 bueno pues veremos qué dice Pedro Sánchez en la rueda de prensa que a partir de las cinco de la tarde en Nueva York en la delegación española ante Naciones Unidas en el Partido Popular más allá de las cosas que se escuchan delante de los micrófonos dirigentes muy próximos a Pablo Casado sugiere que el presidente del Gobierno no tiene más remedio que aguantar las todo lo posible tirón porque tal y como están ya las cosas Dolores Delgado es algo así como su último muro de contención María Jesús Güemes

Voz 1461 45:33 buenas tardes los populares ven al Gobierno tocados desnortado les parece que los socialistas están muy nerviosos creen que la ministra de Justicia está muerta políticamente pero piensan que los suyos harán todo lo posible por mantenerla en su puesto que resistirá para que no caiga Sánchez mientras el PP seguirá pidiendo su dimisión dicen que este Ejecutivo se cae a trozos que esta es una muestra más de su descomposición que es como la orquesta del Titanic que se va hundiendo poco a poco además consideran que esta legislatura esta pérdida que no hay mayorías de reformas y por eso reclaman elecciones aseguran que en el PP ya están preparados para ir a las urnas