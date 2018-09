Hora 14 (28/09/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 hay que ser no se José Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 este muy buenas tardes con noticia de última hora el Supremo da carpetazo definitivo al caso del máster de Pablo Casado el alto tribunal asume íntegramente los argumentos de la Fiscalía Alberto Pozas

Voz 0055 00:33 eso es uno por uno de los argumentos del Ministerio Público irá carpetazo al caso Casado es posible que existiese un trato de favor al presidente del Partido Popular reconocen los magistrados de la Sala de admisiones pero eso no es delito o al menos no imputable a Casado no hay pruebas dicen de que todo partirse de un acuerdo entre el alumno y los profesores convalidar cuarenta créditos de golpe es legal dice el auto aunque putas revelar irregularidades cometidas dice por los responsables del Master pusieron notas que no se merecía por ejemplo por no ir a clase también sería responsabilidad de los profesores está por ver José Antonio cómo afecta esta decisión del Supremo a la causa que investiga entre otras cosas el máster de Cristina Cifuentes

Voz 1018 01:06 esta es la decisión del Supremo que en la práctica despeja el horizonte político del líder del PP aunque hace solamente unas horas la Audiencia de Madrid ha respaldado a la jueza de instrucción del caso máster en contra del criterio de la Fiscalía del alto tribunal tenemos todavía otra información ya está casi del último minuto en este caso desde el Congreso donde la mesa tumba definitivamente la tramitación por la vía de urgencia de la ley de reforma de la reforma de Ley de Estabilidad para suprimir el veto del Senado a los Presupuestos Mar Ruiz

Voz 1441 01:32 si PP y Ciudadanos han vuelto a usar su mayoría para impedir esa vía rápida así que la reforma tendrá que tramitarse ahora por el procedimiento ordinario y eso deja en el aire que el Gobierno pueda aprobar o no a tiempo una nueva senda de estabilidad con los seis mil millones adicionales permitidos por Bruselas todo dependerá ahora de si PP y Ciudadanos asumen una estrategia conjunta de prorrogar el plazo de enmiendas para dilatar lo el PSOE contará al menos con una ventaja relativa en este pulso será la Comisión de Hacienda presidida por el socialista Antonio Pradas quién va a pilotar la tramitación aunque hoy PP Ciudadanos han intentado sin éxito derivara a la Comisión de Presupuestos presidida por un miembro del partido naranja Hora catorce

Voz 1018 02:13 esta además a la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha iniciado la portavoz Isabel Celaá común respuesta contundente a lo que ha definido como como campaña de acoso al Gobierno durante toda la semana

Voz 3 02:23 el PP y el Partido Popular ahora en connivencia con una nueva derecha la de los ciudadanos está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del Gobierno este acoso al Gobierno produce bochorno Democrático el Partido Popular y Ciudadanos están actuando con una sola voz y con un único objetivo impedir que continuemos con la agenda del cambio para mejorar el estado de bienestar

Voz 1018 02:58 el ministro de Ciencia Pedro Duque admite hoy sí que ha podido cometer errores con la discreción de sus viviendas a través de una sociedad

Voz 4 03:05 si hay alguna cuestión que ofrezca alguna

Voz 5 03:07 duda bueno algún error que hayamos cometido a subsanar vamos no sea nada más que eso pues está en manos de los asesores Si los Ganemos si hiciese hace falta pues no sé sea lo que sea haga falta para dar por supuesto a cumplir con todas las obligaciones tributarias

Voz 1018 03:27 en la rueda de prensa de Moncloa la portavoz arropado las explicaciones de la ministra de Justicia Dolores Delgado sobre las grabaciones del ex comisario Villarejo

Voz 3 03:34 ella dará todas las explicaciones en relación a este caso en sede parlamentaria que es donde debe darse que la ministra de Justicia tiene confianza plena de este gobierno confianza plena del presidente es una excelente profesional es una excelente jurista ir va a seguir trabajando justicia

Voz 1018 03:59 ella ha comenzado su recorrido el decreto ley que regulará los vehículos de transporte colectivo los TC tendrá efectos prácticos en un plazo mínimo de tres años José Luis Ábalos es el ministro de Fomento

Voz 6 04:10 en ningún caso perderán su autorización estatal lo que pasa es que la autorización estatal que corresponderá a las competencias que tiene el Estado que es el transporte interurbano tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi el taxi tiene una regulación autonómica municipal para el transporte urbano

Voz 1018 04:32 en la misma situación casi todo es política pero más allá de la guerra de declaraciones la realidad del día a día nos deja un dato inquietante uno de cada cuatro niños no puede recibir asistencia pediátrica en su centro de salud por eso los médicos han recogido más de doscientas mil firmas que han llevado al Ministerio para exigir medidas que permitan superar esta situación Concepción Sánchez Pina es la presidenta de la asociación

Voz 7 04:53 Pedimos a la ministra que haya equidad en la asistencia no que hay unos niños tenga pediatras y otros no tiene que haber equidad en la existen ya todos los niños tienen que tener la mejor asistencia al lado de su casa en los centros de salud con los pediatras pediatras no pueden desaparecer pero centros de salud

Voz 1441 05:09 además el Supremo eleva de cinco ocho años la condena a un maltratador que intentó asesinar a su pareja al aplicar por primera vez el agravante de género el intento de dominación del condenado sobre su víctima la sentencia del Supremo marca el camino al resto de juzgado belga en Ryanair en España Ll en otros cinco países europeos que ha provocado la cancelación de más de ochenta vuelos a nuestro país la mayoría cancelados con antelación hay quince mil pasajeros afectados sólo en España la presión vecinal ha conseguido paralizar de manera indefinida el desahucio de una mujer en el centro de Madrid para dedicar su edificio el alquiler de pisos turísticos incluso Naciones Unidas había pedido frenar ese desahucio preocupación entre los cuatro mil músicos que trabajan con las televisiones al entender que las enmiendas presentadas a la Ley de Propiedad Intelectual ponen en peligro su trabajo incluso el futuro de la música española

Voz 1018 05:53 seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:00 buenas tardes hoy lo primero la alegría de Pepi que ha conseguido evitar ser desalojada de su casa defendida

Voz 0159 06:15 P fiesta vecina

Voz 1434 06:17 once en Lavapiés no puede hacer frente al alquiler después de que un fondo de inversión comprará el edificio una juez ha paralizado temporalmente el desalojo hasta que sale de una vivienda alternativa así lo había recomendado antes las Naciones Unidas y paralizado también esta mañana otro desalojo el que estaba previsto en Leganés de los tribunales veremos cómo afecta esa decisión del Supremo de archivar la causa contra Pablo Casado más cuando hoy mismo la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado la teoría que libra al presidente del Partido Popular en un auto la Audiencia la absolutamente la investigación de la juez de instrucción que elevó al Supremo la causa contra Casado porque dice textualmente la juez tiene la obligación de investigar si en relación con cualquier alumno insiste existen hechos que deban ponerse en conocimiento del juzgado a la vista de las calificaciones obrantes voces este viernes aquí en Madrid en la primera la de Agett amigo

Voz 0441 07:10 se va a Nozal avisó mía eh

Voz 1434 07:14 Coro mal hábito de tomar el Ayuntamiento de la cama qué tal ha rendido homenaje a Mimi a la joven palestina que se dio a conocer en todo el mundo por abofetear a un soldado israelí después de que su primo quedara en coma tras ser tiroteado la segunda voz la de Esperanza Aguirre que ha reaparecido esta mañana en un evento relacionado con el golf hablando del comisario Villarejo al que ella conoció a partir de su incidente en Gran Vía

Voz 0589 07:37 yo conocí al señor Villarejo sin saber quién era enorme cuenta le digo pero bueno pero pero por qué transparencia y justicia recurre contra mí ha no porque es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre sí estaría agravando me supongo aquello terminó en me da una tarjeta impone comisario José Manuel Villarejo

Voz 1915 07:58 más cosas las apuntamos en titulares con Sara selva y Sonia palomita del Ramón y Cajal sin celadores estos trabajadores han denunciado judicialmente la falta de personal en el hospital aseguran que en el turno de tarde están trabajando una media de dieciséis personas para atender a quinientos pacientes

Voz 8 08:11 Podemos pide por escrito en la Comunidad de Madrid que declare nulos los contratos para la construcción de la M cuarenta y cinco la formación sospecha que el reequilibrio económico que permitió a las constructoras embolsarse mil millones más de lo previsto y que fue autorizado por el entonces presidente Gallardo

Voz 1915 08:24 era ilegal comienza a la edición número quince de la Semana de la Arquitectura que en esta edición rinde homenaje al arquitecto Saénz de Orissa con una exposición sobre sus principales obras además ofrece visitas a más de setenta edificios emblemáticos de la capital

Voz 8 08:35 tal y en los deportes Se comienza la séptima jornada de Liga con el Rayo Español a partir de las nueve de la noche mañana el derbi entre el Real Madrid

Voz 1434 08:42 Atlético vamos con la información del tráfico del tiempo primero nos vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 08:49 las tardes hasta ahora dos accidentes complican la circulación en la ronda de circunvalación M cuarenta uno en la zona de Coslada que genera cuatro kilómetros de retenciones hacia la A tres y el segundo alcance ha tenido lugar en los túneles de El Pardo en dirección a la A seis así que tengan mucho cuidado si iba a transitar por la ronda de circunvalación M cuarenta en la cual también hay tráfico intenso en Hortaleza sentido A dos y en Val de Marín hacia las seis tráfico intenso además por obras en la A uno a la altura de Molas sentido Burgos de entrada en Alcobendas de hasta nudo Manoteras más complicaciones en las entradas a Madrid por dos en Torrejón de Ardoz Santa Hermandad de Nares en el acceso a la M treinta allí en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma

Voz 1434 09:27 tenemos veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital las temperaturas máximas van a seguir siendo altas durante todo el fin de semana previsión Jordi Carbó

Voz 0978 09:36 el tiempo que está haciendo hoy con muchas horas de sol y temperaturas que han subido rápidamente después de una mañana fresca se va a repetir durante el fin de semana esta tarde sin haciendo sol con una temperatura máxima cercana a los treinta grados en la mayor parte de la comunidad algo de viento durante la tarde hasta primeras horas de la noche como decíamos tanto el sábado como el domingo si bien durante las noches ya empiezan las mañanas en ambiente será fresco frío en los pueblos de montaña durante las tardes va a ser un poco más de calor máximas alrededor de los treinta grados en toda la Comunidad

Voz 1434 10:05 así comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina ido Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino durante toda la noche vecinos y miembros de la plataforma antidesahucios se han concentrado a las puertas del número once de la calle argumentan el barrio de Lavapiés de la capital el desalojo el PP de sus dos hijas esta previsto para las nueve y media de la mañana ha habido momentos de tensión pero sobretodo al final ha habido momentos de muchísima alegría Pepi no puede pagar el alquiler desde que el fondo de inversión que compró el edificio subió su mensualidad pero tampoco tiene a donde ir no hay viviendas sociales libres en la capital así que Naciones Unidas pidió ayer mismo que se paralizara este desahucio y eso es lo que ha hecho esta mañana la juez responsable de este caso Elena Jiménez buenas

Voz 0441 10:52 a pesar de esa noche vecinos y activistas contra los desahucios ponían sus tiendas de campaña frente al número once de argumentos a esta mañana muy temprano avisaban al barrio de Lavapiés para que pepino fuera desahuciada en torno a las nueve y media llegaba la comisión judicial aparte que viva pidiendo que PP y bajase para negociar mientras la gente seguía cantando sus intenciones

Voz 0159 11:24 si después de las diez de la mañana llegar

Voz 0441 11:26 a ese anuncio de que el desahucio de Pepis separa sin fecha al Juzgado de Primera Instancia número XXXIII hacía caso a esa resolución de Naciones Unidas que explica la abogada Alejandra Jacinto

Voz 10 11:35 la protección de Naciones Unidas ni más ni menos Naciones Unidas está ahora mismo velando por el seguimiento de de este caso particular in hasta que no le en alternativa evidentemente Pepi no se va a ir de aquí algún osado once se queda

Voz 0441 11:48 dos concejales del Ayuntamiento en estado precisamente esta mañana por si fuera necesario decirle esa comitiva judicial que el desahucio no podía llevarse a cabo porque aún no hay vivienda pública eso sí Pepi tiene un mensaje para todos los políticos para que nadie pase por lo que ha pasado de ella

Voz 11 12:02 si esto no debía de pasar lleva más en Madrid día en España entera que en se muevan los políticos que hagan lo que quieran pero esto es muy desagradable para las personas que lo estamos sufriendo

Voz 0441 12:11 ahora Pepi puedes embalar sus cajas y alejarse ya de los nervios

Voz 11 12:15 tenía la cara bueno pues no me lo han visto pero la cara de amargura ahora tengo felicidad ir bueno mucho nervio

Voz 0441 12:23 la propiedad del fondo de inversión pro indie visos que no ha querido hablar no puede echarla y con toda esa celebración los activistas contra los desahucios ya piensan en que la semana que viene tienen que parar otro en Orcasitas gracias Elena

Voz 0159 12:48 ahora al izado por tanto el

Voz 1434 12:49 el desalojo de PP paralizado también otro que está para otro desalojo que estaba previsto para esta mañana esta vez en el

Voz 0441 12:56 Leganés hablamos de

Voz 1434 12:58 Sara tiene veintiocho años y dos niños pequeños desde hace cuatro años vive en un piso del antiguo IVIMA que ella alquiló a una persona que el engaño diciéndole que era la dueña SER Madrid Sur David Calleja

Voz 13 13:10 Sara vive con sus dos niños en la avenida Bélgica de Leganés llegó en dos mil catorce alquilando la un arrendador a que en realidad era okupa ilegal la mujer Se fue tres años después a descubrió que el piso en el que vivía era en realidad de la agencia de vivienda social con la que ha intentado negociar sin éxito en todo este tiempo la convocatoria para parar el desahucio ha vivido momentos de tensión con la policía intentando desalojar a los vecinos pero al final al menos le han dado un margen de un mes para regular su situación sino

Voz 14 13:36 a sus hijos de ocho años

Voz 13 13:38 hace meses se quedarán en la calle

Voz 15 13:41 adiós a Tamerlan que los niños mantengan Aquiles pero claro es que al que vivienda vacía es una inscriben quitó algo en otra familia con me parece fatal claro pero habiendo digamos que me tomo quinto con mi bebé mi hijo de ocho años una a una habitación con que desconozco yo no quiero de vendrá calidad título quiero trabajar juntas bajo hoy una un concepto que la pagar

Voz 0089 13:58 durante el intento de desahucio también ha sido necesario

Voz 13 14:01 la presencia de bomberos y sanitarios para atender a Sara que tenía una crisis de ansiedad y también a su hijo pequeño que ha pasado la noche con fiebre

Voz 1434 14:10 hablamos ya del caso máster vamos a ver cómo afecta la decisión del Supremo de archivar la causa contra Pablo Casado hoy mismo la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado en un auto la teoría del fiscal que libraba Pablo Casado en el caso máster Ike ha asumido finalmente ese tribunal el Supremo la audiencia en ese auto respalda absolutamente la investigación que está dirigiendo la juez Carmen Rodríguez Medel aquí en Madrid y cuyo criterio es totalmente contrario al del Supremo el auto de la Audiencia provincia responde a un recurso presentado por el presunto cabecilla de la trama por Enrique Álvarez Conde que quería que su causa fuese archivada por tratarse de una investigación prospectiva una especie de causa general lo mismo que argumentó la defensa de Casado que asumió la Fiscalía Ike ahora asumido el Tribunal Supremo ha archivado el caso en este caso la Audiencia Provincial se pronuncia como decimos de una forma totalmente contraria asegura que no hay prospección por ningún lado ni en el caso de Álvarez Conde ni tampoco en el de los otros alumnos investigado

Voz 1441 15:13 los Alfonso Ojea una validación en toda regla

Voz 0089 15:16 la investigación que lleva desarrollando la jueza Carmen Rodríguez Medel desde hace ya seis meses los argumentos del recurso presentado por Enrique Álvarez Conde son los mismos que los utilizados por la Fiscalía del Supremo sólo que presentados días antes de que el Ministerio Público del alto tribunal emitiera su informe no hay investigación prospectiva hay delitos claramente definidos por el resultado de las diligencias de la magistrada madrileña no se buscan dos y personas de manera general hay delitos ya identificados e individuos que presuntamente son sus autores y como reconoce la Audiencia Provincial la investigación comenzó con una denuncia con unos denunciados pero la labor instructora del Juzgado número cincuenta y uno ha desvelado otros delitos más personas implicadas a medida de que han ido apareciendo nuevos datos incriminatorios la investigación se ha ido extendiendo a otras personas que han resultado ser o pro gestores de ese máster o alumnos de ese máster la resolución de los magistrados madrileños con incluye un reproche al catedrático en Riley Enrique Álvarez Conde la jueza no puede indicar a la policía que no investigue unos hechos nuevos y son conocidos en el seno de esa investigación de ser así los delitos podría

Voz 13 16:23 han quedar impunes una evidencia que Álvarez

Voz 0089 16:25 Conde conoce perfectamente es catedrático de Derecho Constitucional pero parece que nunca hubiera estudiado leyes

Voz 1434 16:32 ya les hemos contado esta semana que el malestar de la juez del caso máster es enorme desde que la Fiscalía el Supremo crítico su trabajo prospectivo y más cuando hasta ese momento la Fiscalía siempre había apoyado su investigación hoy con el auto que les acabamos de contar en la mano emitido una providencia al Supremo dando cuenta del auto recordando que es totalmente contradictorio con el criterio de Sofía

Voz 1018 16:53 arde Plaza de Castilla

Voz 0089 16:55 no es entre jueces y fiscales y más ahora que el Supremo ha decidido no investigar a Pablo Casado la providencia que Carmen Rodríguez Medel ha enviado esta misma mañana la Fiscalía madrileña insta al ministerio público que aclare su postura en este procedimiento ya que la Fiscalía del Supremo habla de investigación prospectiva y ahora los magistrados de la Audiencia Provincial niegan esa versión en cualquier caso el Supremo ya ha hablado en su resolución no adopta por ninguna parte el concepto de que se trate de una causa general o de una investigación de carácter Prosper

Voz 1434 17:26 digo dos de la tarde diecisiete minutos en

hora catorce Madrid

hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 21:03 Podemos ha pedido por escrito a la Comunidad de Madrid que declare nulos los contratos para la construcción de la M cuarenta y cinco devuelva todo lo que se ha pagado de más a las concesionarias se lo hemos adelantado hasta mañana aquí en la SER la formación sospecha que el reequilibrio económico que permitió a las constructoras embolsarse mil millones más de lo previsto y que fue autorizado por el entonces presidente Gallardón era ilegal

Voz 1441 21:25 por qué no se fiscaliza el proyecto Javier Bañuelos si esa fiscalización

Voz 0861 21:28 con era y es obligatoria por ley por ejemplo cuando se va a autorizar una modificación del contrato con una importante variación económica ese trámite no cumplió y por eso podemos entiende que el reequilibrio económico a favor de las concesionarias de la M cuarenta y cinco que permitió que se mostrasen mil millones más de lo inicialmente previsto es nulo de pleno derecho lo denuncia Albert Oliver diputado de Podemos

Voz 23 21:49 estamos hablando de una modificación de más de mil millones de euros parece lógico que con estas cantidades

Voz 1018 21:54 Nos hubiese emitido un ningún trámite

Voz 23 21:57 que esté fuera en este caso además es un trámite esencial por lo que la Comunidad de Madrid lleva dieciséis años pagando de manera completamente irregular

Voz 0861 22:05 el presidente Garrido ha confirmado tal y como hemos avanzado aquí en la SER que su Gobierno también

Voz 1915 22:09 en está ubicando la M cuarenta y cinco es el paso previo

Voz 0861 22:12 para iniciar un expediente de reequilibrio

Voz 0177 22:14 sí sí nosotros llevábamos desde desde la Consejería de Transportes estaba haciendo una auditoría sobre la M cuarenta y cinco también para ver la posibilidad de rebajar ese canon no pero insisto en lo que han presentado Podemos lo desconozco pero vamos encontró veamos podemos dar una OPI

Voz 0861 22:25 John Ángel Garrido hace referencia al escrito que han recibido hoy mismo en el que podemos solicita al Consejo de Gobierno que declare nulos esos contratos devuelvan todo

Voz 1018 22:33 dinero que se ha pagado además un grupo de Cela

Voz 1434 22:36 la hora de de celadores del Hospital Ramón y Cajal ha denunciado en el juzgado la falta de personal en este hospital en el turno de tarde aseguran está trabajando una media de dieciséis personas para atender a quinientos pacientes hospitalizados con esta denuncia quieren dejar constancia de que si ocurre alguna desgracia la responsabilidad no es de ellos porque avisaron a todas las instancias de la situación que llevan viviendo desde hace más de dos años Teresa Rubio

Voz 1933 23:01 las bajas laborales son constantes nos dicen y los que van a trabajar lo hacen de ibuprofeno hasta las cejas pero lo que llevan peor es el estrés diario

Voz 24 23:08 entendemos el riesgo que supone para la salud del paciente no poder ayudarle a levantarle movilizar le llevarla tiempo a pruebas diagnósticas o incluso ha traslado sus gentes los posibles incidentes graves que pudieran ocurrir con estas condiciones laborales tan extremas en ningún caso pueden recaer en términos de responsabilidad en nuestra plantilla del turno de tarde animamos también a pacientes y familiares a poner reclamaciones cuando se vean afectados por la falta de celadores es que no tenemos otra manera de necesitamos vuestra colaboración también

Voz 1933 23:39 desde el Hospital Ramón y Cajal nos dicen que durante todo este mes la plantilla del de la tarde ha estado compuesta por cincuenta y cinco celadores pero claro ahí están incluyendo a todos los que trabajan en los diferentes servicios de centro también a los de urgencias esterilización Trauma rayos lencería etcétera A ayer según los turnos que acabamos de ver para los quinientos pacientes hospitalizados había dieciséis empleados como ellos mismos han denunciado en el juzgado de One

Voz 1434 24:03 vea el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida sea ha dado esta mañana por las calles de Usera uno de los distritos más castigados de la capital ha dicho por culpa de la concejal rumiar C de la alcaldesa Manuela Carmena que la mantienen su puesto Aurora Santos

Voz 1915 24:20 Martínez Almeida se ha reunido hoy ha defendido a los vez

Voz 8 24:23 dinos el distrito eh

Voz 25 24:26 en abandono un botellones

Voz 3 24:29 según edad que envió de haber mucho

Voz 25 24:31 esa inseguridad su última mente esos vecinos

Voz 0502 24:33 que cuando se ponen del lado de Ahora Madrid son un ejemplo de la ciudadanía y que cuando critican ahora Madrid son fascistas de Arce ha llamado en multitud de ocasiones a los vecinos de Usera fascistas

Voz 1434 24:43 le ha recomendado a Manuela Carmena que haga lo mismo que

Voz 1915 24:45 el que se pase por el distrito más fácil

Voz 0502 24:48 estar en París en Londres en Barcelona que estar en Usera que es lo que les sucede a Manuela Carmena hay por eso no conoce la realidad de estos vecinos parece que Cuba siempre en rumiar en lo mala que es como concejala pero si es culpable Manuela Carmena responsable de lo que está pasando con

Voz 1915 25:03 los responsables son también los socialistas asegura por sostener a Manuela Carmena en el Gobierno

Voz 0159 25:11 el Ayuntamiento de Madrid ha rendido homenaje

Voz 1434 25:13 se a Tamim y la joven palestina que estuvo ocho meses en una cárcel israelí con tan sólo dieciséis años la acusaron de atacar a las fuerzas de seguridad de participar en protestas iré tirar piedras subcasos se hizo conocido por un vídeo en el que se veía cómo le pegaba una bofetada a un soldado de Israel desde entonces Mimi se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina y hoy ha estado aquí en Madrid Sara Selva

Voz 0441 25:39 el doce sudor ni en fiscalías soy aulas y pueden seguir

Voz 8 25:44 matando unos encarcelado unos pero no vamos a parar de luchar a jeta Mimi con diecisiete años dice que forma parte de una nueva generación que ya no tiene esperanza la solución de los dos estados en Sao va ese han visto cómo los soldados israelíes asesinaban a su primo a su tío como dejaban en coma a su primo de catorce años como encarcelaban nueve veces a su padre Hi5 a su madre la última también a ella ocho meses de cárcel que acabaron en julio y que han movilizado a miles de personas en el mundo que me han Alan Alda eh

Voz 0441 26:15 cuatro a Mimi pide que toda la prensa

Voz 8 26:17 John que se ha hecho para que la liberen se haga también con los trescientos cincuenta niños palestinos que siguen encarcelados el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente ha dado un regalo una pulsera con la Puerta de Alcalá y una carta de Manuela Carmena ella

Voz 7 26:32 espera el momento la regalado a Valiente un hace ya un pañuelo palestino que llevaba colocado en el cuello como agradecimiento

Voz 1434 26:39 ah sí comienza la edición número quince de la Semana de la Arquitectura que en esta edición rinde homenaje al arquitecto Saénz de Ariza con una exposición sobre sus principales obras además ofrece visitas a más de setenta edificios emblemáticos de la capital Enrique

Voz 13 26:54 decía con la novedad este año de visitas a espacios como el Hipódromo de la Zarzuela el hotel Vincci Capitol o la embajada de Italia en la sede del Colegio de Arquitectos una exposición homenaje a Sáenz de Orissa autor de edificios como el antiguo Banco de Bilbao en la Castellana y con la mirada puesta en Milán ciudad invitada de esta edición que se enfrenta a desafíos parecidos como los que tiene Madrid José María Ezquiaga decano del Colegio de Arquitectos

Voz 0216 27:20 si pensamos que Madrid tiene un desafío todavía en espacio público

Voz 6 27:23 puedes mejorar sus calles en el momento

Voz 0216 27:26 que dejen de ser el territorio del automóvil privado del aparcamiento sin ninguna duda van a mejorar ambientalmente y todo eso hay que hacerlo sensatamente poco a poco pero sin detenerse y eso es lo que queremos aprender de mirada al igual que aprendimos de París no

Voz 13 27:39 la alcaldesa Manuela Carmena ha intervenido también en la inauguración de esta edición con un recuerdo y un propósito

Voz 1410 27:46 más la atención sobre el problema que no es llevan los últimos derrumbes de las construcciones rehabilitadora para que evitar que esto vuelva a pasar tenemos la obligación de que no puede haber ningún obrero muerto en los trabajos no hechos de construcción

Voz 13 28:03 hasta el próximo siete de octubre más de setenta visitas guiadas edificios en toda la capital

Voz 0159 28:13 movimiento

Voz 2 28:13 dos sostenible un movimiento social en continua evolución movimiento de impermeabilidad de hiperconectividad y perversidad pude un movimiento representar todo lo que realmente somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida

Voz 8 28:52 dos de la tarde y veintinueve minutos con los deportes Laura Díaz buenas tardes buenas tardes todos los focos ya están puestas en el derbi de mañana del Bernabéu Real Madrid Atlético uno de los toros de la Liga del que hoy han hablado tanto el Cholo Simeone como Lopetegui

Voz 6 29:04 a la forma que llegan cada equipo

Voz 27 29:07 mucha importancia porque son partido de emociones ya que eso que obviamente pueda jugar en ese límite emocional son los que terminaron respondiendo naturalmente al

Voz 6 29:17 el fútbol en cada un derbi todo es importante tiene un componente emocional también en vemos que llegar preparados a todos los niveles futbolísticos y emocionales porque un derbi no es un partido más esta mañana hoy

Voz 8 29:29 se juega el Rayo Vallecano Espanyol en el estadio de Vallecas Huelva Durá lleva tras su sanción ante la Real Sociedad se cae de la convocatoria Emiliano Velázquez gracias Laura

Voz 1434 29:36 así terminamos tenemos veinticinco grados ahora mismo en el centro de la capital esperamos mucho sol y todavía calor para este fin de semana nosotros le esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las siete y veinte Con Javier Casal ahora continúa Hora catorce en la Cadena Ser

Voz 28 29:52 a mujeres

en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias como siempre por seguir con nosotros por delante un fin de semana todavía con temperaturas casi veraniegas en buena parte del país lo último Nos llegaba minutos antes de las dos el Supremo da carpetazo definitivo al máster de Pablo Casado al caso del máster de Pablo Casado el alto tribunal asume íntegramente las tesis de la Fiscalía no ve delito aún de admite que pudo recibir trato de favor en sus estudios de la Universidad Rey Juan Carlos pero los tribunales no están para evaluar esas cosas sino para perseguir acciones delictivas hacemos instante María Jesús Güemes nos contará cómo han recibido en el PP esta noticia el propio Casado que se ha enterado cuando estaba a punto de tomar un avión de regreso a Madrid del Gobierno no escatima críticas a la estrategia política del Partido Popular y también de Ciudadanos la portavoz Isabel Celaá habla de acoso político que ataques personales

Voz 3 31:06 el PP el Partido Popular ahora en connivencia con una nueva derecha la de los ciudadanos está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del viaje este acoso al Gobierno produce bochorno Democrático el Partido Popular y Ciudadanos están actuando con una sola voz y con un único objetivo impedir que continuemos con la agenda del cambio para mejorar el estado de bienestar

Voz 1441 31:42 hora catorce el Gobierno según ha subrayado la portavoz apoyo a los ministros han estado en el foco de la polémica durante esta semana la de justo

Voz 1018 31:52 inicia Dolores Delgado hiel de ciencia Pedro Duque Kay matiza que si hay errores

Voz 1441 31:56 en la sociedad patrimonial propietaria de sus viviendas

Voz 1018 31:59 las está dispuesto a subsanar los es viernes veinte

Voz 1441 32:02 ocho de septiembre Ángeles Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes vamos a poner

Voz 1018 32:06 con lo último sobre la tramitación de los Presupuestos si parte

Voz 1441 32:08 lo popular y Ciudadanos tumban en la Mesa del Congreso que la reforma de la Ley de Estabilidad que permitiría evitar el veto del Senado a los Presupuestos se tramite por la vía de urgencia el PSOE va Fresán va a presentar recurso de amparo ante el Constitucional Ignacio Prendes ciudadanos Micaela Navarro peso

Voz 6 32:22 yo creo que es un asunto muy serio como les decíamos una tramitación ordinaria no a la trágala como pretendían sanción que lo que realmente importa

Voz 29 32:29 qué te aquí hacemos políticas para las personas de todo

Voz 6 32:32 en la calle yo estoy segura que

Voz 29 32:35 Seremos capaces de ponernos de acuerdo irá al Pleno

Voz 1915 32:37 la solución de sustituir a seis diputados del Parlament suspendidos por el Supremo por otros se votará en el pleno tal y como querían los independentistas ciudadanos anuncia que se querellará entre otros contra el letrado mayor de la Cámara

Voz 30 32:48 de defender la legalidad debe defender la den

Voz 6 32:52 con gracia y no debe defender a sus amigos no debe defender que se vote sí se acatan o nos acatar las resoluciones judiciales

Voz 1441 32:59 nueva normativa el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor dentro de cuatro años las licencias estatales sólo podrán prestar servicios interurbanos José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 6 33:10 en ningún caso perderán su autorización estatal tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi que de Renault en la misma situación condena mayor el tren

Voz 1915 33:20 bueno el Supremo eleva la condena un maltratador que intentó matar a su mujer y considera el agravante de género es la primera vez que se agravantes tomado en cuenta por el alto Tribunal lo que abre esa posibilidad para sentencias posterior

Voz 1441 33:30 pero bajo investigación de la Guardia Civil analiza cómo murió una mujer cuyo cuerpo ha sido localizado en un vertedero en Almería además el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha pedido hoy en la Ser que se mejore la protección a las mujeres amenazadas es Juan Luis Ibarra

Voz 31 33:43 la delegación de una medida de protección no impide por lo menos la repetir no solamente es un problema de delincuencia sino que además es un problema de coordinación en las respuestas

Voz 1018 33:57 desaceleración de la economía crecía un dos y medio

Voz 1915 34:00 pero en el segundo trimestre del año lo que supone un retroceso de tres décimas con respecto al trimestre precedente además los precios mantienen en septiembre un ritmo de subida del dos dos por ciento debido al incremento de la eléctrica

Voz 1441 34:10 suspendido el desahucio de una mujer de un edificio en Madrid que un fondo de inversión quiere usar para el alquiler de pisos turísticos ha parado indefinidamente la ONU había pedido que separadas

Voz 11 34:19 bueno yo sólo agradezco a todos porque de una manera o de otra me estáis ayudando todo y esto no debía de pasar ya más en Madrid día en España entera

Voz 1915 34:27 trabajo en peligro con los músicos que trabajan en las televisiones creen que las enmiendas acordadas a la Ley de Propiedad Intelectual pueden poner en peligro la música en nuestro país y el futuro de la Sociedad General de Autores

Voz 2 34:37 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 16 34:41 José Antonio el telegrama es para José Manuel Villarejo señor comisario condecorado y jubilado del Cuerpo Nacional de Policía sagaz próspero e incansable emprendedor huésped de la red de establecimientos penitenciarios del Estado su actividad incesante grabadora en ristre durante tres décadas y su capacidad de ambulatoria que acierta a conectar las cloacas y las élites económicas y políticas ha terminado por dirigirle

Voz 1018 35:10 en criterio último de la verdad

Voz 16 35:13 con la munición de basura catalogadas según su calibre quiere abrirse la puerta de la cárcel cuidado por los disparos pueden terminar con el artillero Sansón al tiempo que con los filibusteros

Voz 1018 35:28 Miguel Ángel Aguilar que lunes volverá con nosotros no es la primera vez que lo hacen pero los pediatras han denunciado hoy con más fuerza que nunca las dificultades de asistencia de médicos especialistas de niños en concreto uno de cada cuatro no puede recibir atención en su centro de salud por falta de personal cualificado y han llevado más de doscientas mil firmas al Ministerio de Sanidad logra Marcos

Voz 2 35:51 en Madrid ya no es sólo que no haya suplentes para vacaciones bajas y demás sino que ahora mismo haya hay plazas sin cubrir durante todo el año

Voz 1434 36:00 ese déficit se extiende a todo el territorio nacional

Voz 1276 36:02 de los siete millones de niños españoles que necesitan un pediatra casi dos millones no lo encuentran en su centro de salud que esa proporción está condenado aumentar en el futuro porque el setenta por ciento de estos profesionales tiene más de cuarenta y cinco años y no hay reemplazo generacional Concepción Sánchez ex presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria

Voz 1179 36:20 Pedimos a la ministra que haya equidad en las seis

Voz 7 36:22 denuncia lo que hay unas niñas tenga pediatras y otros no es muy importante que los pediatras del Hospital conozcan más la primaria que vayan a rotaciones obligatorias por Primaria mínimo seis meses un año pero es que de los de los hospitales escaparon poco los pediatras

Voz 1434 36:36 lo cierto es que en el último examen MIR sólo se ha aumentado día

Voz 1276 36:39 las plazas la oferta de Pediatría y estas asociaciones calculan que hacen falta trescientos pediatras cada año sólo para centros de salud las doscientas veinte mil firmas entregadas hoy al Ministerio de Sanidad exigen un plan de choque para zonas rurales sobretodo de Castilla La Mancha hay Baleares donde los médicos de familia absorben toda la atención infantil porque no hay espetó

Voz 1434 36:57 vistas Alicia Moreno y Julio Hernández anotó indica

Voz 1018 37:00 da a la producción y Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 37:02 a lo largo de la tarde va a lucir el sol con temperaturas un poco más altas que ayer sólo esperamos la formación de algunas tormentas en el interior de Galicia Asturias o en puntos de montaña de las provincias de León también de Zamora algunas intensas pero afectando pocas poblaciones y el fin de semana a seguir haciendo mucho sol con noches un poco frías en el interior frescas en el resto durante las tardes va a hacer un poco más de calor en gran parte del interior tendremos máximas alrededor de los treinta grados durante las tardes del fin de semana algunas tormentas en los Pirineos pero también poco persistentes y afectando muy pocas poblaciones

Voz 0159 37:37 sí

Voz 1018 39:33 vamos en el Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes ahora hasta el nuevo contabas hablar dos el Supremo da carpetazo a la investigación sobre el máster de Pablo Casado asume íntegramente los argumentos de la Fiscalía no hay delito pero advierte de que si pudo existir algún tipo de tras

Voz 1434 39:47 tú de favor lo cual como uno es

Voz 1018 39:50 vivo no sería materia para que la investigase alto tribunal

Voz 0978 39:53 eso no es delito José Antonio dicen pocas sorpresas de todos

Voz 0055 39:56 las los antecedentes favorecían a Pablo Casado y el Supremo ha optado por archivar el caso como dices haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía la prevaricación no existe el cohecho impropio ha prescrito los jueces reconocen que pudo existir un trato de favor a Casado por ejemplo convalidado cuarenta créditos de golpe o sacando asignaturas sin pasar por la universidad pero que eso en todo caso puede ser una irregularidad de los profes sobre y los responsables del máster no de Pablo Casado dicen textualmente los jueces que eso puede tener sus consideraciones pero no dentro del Código Penal el Tribunal Supremo por tanto no investigará al presidente del Partido Popular no parece que la fiscalía quiere insistir con la duda de cómo afectará este auto de siete páginas a la causa que investiga entre otros el máster de Cristina Cifuentes a la que se investigan más delitos porque el Supremo como ya dijo en una sentencia del año pasado afirma que el simple trato de favor no es delito y menos aún si no hay pruebas de que el alumno afectado lo pidiese de forma explícita afectado y beneficiado lo que es seguro es que los defensas van a esgrimir estos argumentos buscando el archivo

Voz 1018 40:47 quiere decirse que esa resolución el Supremo si va a tener alguna consecuencia para el resto de encausados

Voz 0055 40:52 la tuvo la decisión de la Fiscalía de pedir que se archiva la investigación contra Casados argumentos ya están en manos tanto de la jueza como de la Audiencia Provincial en peticiones de archivo por parte de algunos alumnos imputados la propia jueza que investiga el caso Cifuentes ha preguntado a la Fiscalía si debe archivar parte del caso a la vista de lo que opinan el Tribunal Supremo así que si eso lo hicieron con la opinión de la Fiscalía es muy previsible que hagan exactamente lo mismo los alumnos con lo que acaba de decir el Tribunal Supremo en un auto

Voz 1018 41:16 pues muchas gracias bueno precisamente de la Audiencia Provincial de Madrid ha propinado un varapalo a la Fiscalía del Supremo que calificó la investigación de la jueza del caso máster como prospectiva la Audiencia respalda la magistrada niega que haya intentado hacer una causa general y cree que la actuación del fiscal del Supremo que además eh pedía que no se investigara a Casado dificulta la investigación Alfonso Ojea

Voz 0089 41:36 la Audiencia Provincial madrileña apoya la investigación de la jueza Carmen Rodríguez Medel incluso en esta resolución conocida esta misma mañana valida esa instrucción judicial y de paso con grandes argumentos jurídicos desmonta la versión de la Fiscalía del Supremo sobre que Se trata de una investigación prospectiva en definitiva una causa general de entrada los magistrado madrileños le contestan al catedrático Enrique Álvarez Conde autor del recurso que se investigan varios delitos que pueden derivar en otros ese es el espíritu de cualquier investigación judicial dice la resolución determinar los ilícitos penales

Voz 13 42:07 ofrece un ejemplo bastante clarificador

Voz 0089 42:10 hay claras evidencias de un delito continuado de falsedad documental que comenzó presuntamente en unas personas que tras unas diligencias se ha extendido a otras en definitiva la Audiencia señala que hay materia penal suficiente su partido de unos hechos denunciados ante el juzgado que tras avanzar la investigación han ido afectando a un mayor número de profesores también

Voz 1018 42:31 adiós María Jesús Güemes buenas tardes a estar en esa es la compañera de la agenda política que sigue ustedes la información del Partido Popular te vas una pregunta difícil como ha caído la resolución de el Supremo en el entorno de polcas

Voz 1933 42:41 pues saber todos estar eufóricos de Casado esta feliz la verdad es que sus colaboradores cuentan que está tranquilo contento que se ha enterado en Jerez porque tenía hay un acto y le han dado una noticia justo cuando estaba violando el vuelo de regreso a Madrid y nada su equipo destaca que siempre ha dado la cara aunque al final sabes que no hemos leído sus trabajos y dice que la verdad ha prevalecido esperan que ahora el PSOE pide culpas por haber reclamado su dimisión comentan que se ha hecho justicia así que ahora ya no el caso máster en el PP todo sueltan lastre los cargos territoriales respiran aliviados en osas señalan que lo que toca ahora es centrarse en preparar las elecciones y en hacer oposición a Sánchez

Voz 1018 43:14 gracias Güemes como comentaba Pablo Casado esta noticia cuando estaba a punto de tomar el avión volviendo a Madrid de Jerez donde esta mañana nuestra compañera Ana Huguet le pregunto por una de las cosas más sorprendentes de las últimas horas en la vida política unas declaraciones del ex presidente valenciano Francisco Camps anoche en la televisión la ocho en la que decía que si su partido le arropaba el estaba dispuesto a presentarse como candidato a la alcaldía de Valencia

Voz 37 43:38 vale que para más mínima duda que a Francisco Camps si las bases del partido si la militancia del partido dijese nos gustaría que fuese es nuestro candidato a la alcaldía Valencia pues bueno mayor honor es imposible enseñar Casado

Voz 0441 43:50 sobre la disposición de Cannes a la alcaldía de Valencia

Voz 0159 43:54 no lo sabía pero te lo ha dicho

Voz 1018 44:00 pues parece que no sabría antes de la historia del PP de Valencia tampoco parece muy entusiasmados con la posibilidad de recuperar a Camps para la primera línea política o Talens

Voz 0141 44:08 para nada la secretaria general del PP Eva Ortiz en declaraciones a la SER ha rechazado claramente que Camps sea el candidato a la alcaldía y aunque reconoce que el expresident hizo grandes cosas por la Comunitat su momento ya ha pasado

Voz 38 44:22 el presidente Camps expresidente alcanzó grandes cosas con la Comunidad Valenciana pero ya es momento de otro tipo de personas proyectos y situaciones el Partido Popular quien estaba comunidades un deseo personal de

Voz 0141 44:38 Eva Ortiz añade que los estatutos no permiten a los afiliados proponer a un candidato el Partido Popular todavía no ha decidido quién será el candidato o candidata a la Alcaldía en la capital siempre ha dicho que se elegirá al mejor que incluso podría ser un independiente Ortiz ha afirmado hoy que la decisión la adoptó a medias la dirección regional y la nacional del Partido Popular

Voz 1018 44:59 en la rueda de prensa del Consejo de Ministros Pedro Duque Dolores Delgado el ex comisario Villarejo y las maniobras y sus maniobras en la oscuridad además del posible adelanto electoral si se agrava la crisis catalana que anoche sugirió Pedro Sánchez desde Nueva York ha centrado casi todas las preguntas para la ministra portavoz Inma Carretero Palace La Moncloa algunas tardes

Voz 1434 45:16 qué tal buenas tardes saber por extraño que les parezca para esto

Voz 1018 45:18 asunto Griselda Pastor Bruselas buenas tardes y es que el ministro de Ciencia Pedro Duque ha viajado a la capital comunitaria para asistir a un Consejo de Ministros de competitividad aunque los periodistas han preguntado varias veces además por esa sociedad que figura como es propietaria de su casa en Madrid y la de la playa en Jávea a diferencia de lo que dijo ayer hoy si admite Griselda posibles errores que dice estar dispuesto a subsanar

Voz 0738 45:41 exactamente sí habla de un error técnico pero tampoco confirma que se haya seguros sino que se ha limitado a abrir esta hipótesis hablando de un equipo de expertos que parece están revisando sus papeles lo escuchamos