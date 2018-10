Hora 14 (01/10/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias que este hombre catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:30 este es el momento en el que la megafonía de la estación dónde Tren de Alta Velocidad de Girona anunciaba el corte del servicio por una acción de los autodenominados Comités de Defensa de la República los CDR que desde primera hora llevan a cabo además distintos cortes en carreteras y calles de varias ciudades de Cataluña en el aniversario de la consulta ilegal del uno de octubre para president Quim Torra que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña este tipo de acciones deben ser modélicas porque se ha referido a los CDR como amigos a los que ha animado a seguir con esa estrategia caídas

Voz 5 01:05 gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 1018 01:13 a esta hora yo no hay problemas en el tráfico ferroviario se ha restablecido también plenamente la circulación en la AP siete salvo en Mollet del Vallés en Barcelona la única incidencia se sitúa ahora mismo en el centro de Barcelona en el paseo de Gràcia frente a la Bolsa donde está una unidad móvil con un Alphonse de Rossi Monica Peinado la Mónica

Voz 1600 01:28 qué tal buenas tardes Un grupo de manifestantes protagoniza ahora una sentada justo delante de la puerta de la Bolsa de Barcelona gritan fuera la bandera española que es una de las cuatro que cuelga de la fachada de este edificio ya han empapelado las puertas con pegatinas de República en construcción todavía hay centenares de personas en esta manifestación que desde las doce del mediodía ha recorrido diferentes calles del Eixample de Barcelona y que ahora se ha detenido aquí en el paseo de Gràcia una calle que están

Voz 4 01:55 portada en unos trescientos metros entre la Gran Vía y la calle Consell deseen

Voz 6 02:05 viendo cómo se llevan los millones a la Xunta que es lo que se queda vacío sólo los fondos de las pensiones lo de la educación sanidad osea pues como ciudadana

Voz 1018 02:15 el nuevo y alguno de orfebres e también quizás otra todo el día del mayor la jornada elegida por miles de pensionistas como país para esto Gil garantías de revalorización de sus ingresos una vez más la de Bilbao ha sido la más numerosa de hecho seguía hace solamente unos minutos a Adif

Voz 1951 02:30 la manifestación multitudinaria que ha concluido con toda una declaración de intenciones no van a dar ni un paso atrás miles de pensionistas AENA aireado su nuevo símbolo hoy pañuelos rojos porque la lucha dicen con toda la tabla de Redick indicaciones se mantiene hasta lograr que sea

Voz 1951 02:49 dignidad en definitiva para las personas mayores

Voz 1434 02:52 conmemoran hoy su Día Internacional

Voz 1018 02:54 la de Trabajo Magdalena Valerio garantiza a los pensionistas que la revalorización se va a realizar teniendo en cuenta el IPC real

Voz 7 03:01 el IPC real es el IPC real aquí y en Pernambuco sea es el IPC que al final termine siendo irse compensará el pobre lo que se haya pagado según el IPC previsto la diferencia se pagará en una paga que era como se ha hecho antes de la reforma unilateral del Partido Popular

Voz 1018 03:20 hablaremos a partir de media con una representante de las asociaciones de pensionistas con los que se ha reunido la ministra en Bilbao y en Madrid carpetazo parcial al caso Máster Alfonso Ojea

Voz 0089 03:30 hola buenas tardes sólo sigue la investigación judicial por el delito de falsedad documental y sólo se va a dirigir contra Cristina Cifuentes y contra los cuatro docentes funcionarios del Instituto de Derecho Público prevaricación y cohecho se cae definitivamente del procedimiento siguiendo la línea de la resolución del Tribunal Supremo sobre Pablo Casado por eso también las compañeras de clase del líder

Voz 1018 03:52 Salvador tampoco van a seguir imputadas

Voz 0089 03:54 en su auto la jueza Carmen Rodríguez Medel ha desmontado la tesis de la Fiscalía del Supremo al señalar que el alto tribunal ha elevado las exigencias para que los jueces puedan investigar penalmente

Voz 1018 04:06 algunos delitos el arzobispo de Madrid Carlos Osoro anticipa que no va a poner obstáculos para que los restos de Franco pueda ser enterrados en la cripta de la catedral de la Almudena tal y como plantean sus nietos vuestro

Voz 8 04:16 del Gobierno y de la familia decir no es una cuestión nuestra firme que cómo lo tienen otras muchísimas familias de todas las clases y todos los estilos hay nietos

Voz 1510 04:32 que es además el gas natural sube desde hoy un ocho y medio por ciento lo que encarecerá en cincuenta euros al año el recibo que de media paga una familia de cuatro personas Facua denuncia que el recibo de la luz que no llegará este mes de septiembre será el tercero más caro de la historia y la venta de coches que un diecisiete por ciento en septiembre después del fortísimo aumento de julio y agosto impulsado por los cambios en el sur tema de medición de las emisiones de gases en Indonesia teme que el número de muertos por el seísmo que sufrió el pasado viernes supera el millar los equipos de rescate todavía no han podido acceder a alguna de las zonas más castigadas aseguran que oyen voces entre los escombros la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia símbolo de la oposición al Gobierno denuncia en la SER la dificultad de proteger la libertad de los ciudadanos en ese país afirma que Bruselas ha reaccionado tarde pero que su actuación es necesaria dos científicos que luchan contra el cáncer a través de la inmunoterapia reciben el Nobel de Mehdi sin el primero en hacerse público los galardonados son el Lambert norteamericano James Allison y el japonés las UCO otoño hasta dos millones de jóvenes han sufrido ansiedad depresión o estrés en el último año la mitad tenían menos de quince años y las principales causas según la Confederación de salud mental sol son el acoso escolar y el abuso de la tecnología

Voz 1434 05:46 buenas tardes el caso máster queda reducido a su mínima expresión la juez instructora sólo mantiene la imputación a Cristina Cifuentes Álvarez Conde y a varios profesores por falsedad documental el resto de delitos desaparece y los compañeros de máster de Casado de Cifuentes que reconocieron no haber hecho nada para obtener el título se libran la magistrada toma esta decisión forzada por el Supremo que el viernes rechazó investigar a Pablo Casado con argumentos como que los indicios que hay contra el presidente del Partido Popular unos son incontestables en su auto la juez de Madrid dice el Supremo que esas exigencias corresponden a una sentencia condenatoria Hinault a la simple apertura de una investigación aún así archivada la mayor parte del caso máster una decisión que el presidente Ángel Garrido acoge con prudencia

Voz 0177 06:31 bueno no no podía hablar con ella no pero en cualquier caso más pero la que se complete toda la investigación judicial

Voz 11 06:36 les resulte ya una los en alto definitivo

Voz 0177 06:39 Bones en definitiva importa todo eso estamos como siempre en materia judicial deberá respetar siempre el trabajo de los jueces que es complicado siempre atender y acatar la sentencia que los discos

Voz 1434 06:48 sí aunque los datos no son nuevos conviene recordar los a menudo una de cada cinco personas en la Comunidad de Madrid está en riesgo de exclusión social trescientas mil de esas personas son niños y la desigualdad sigue ganando terreno Luis Miguel López Rey el Secretario General de UGT

Voz 12 07:04 es que Madrid es la comunidad más rica de España y si existe una desigualdad totalmente creciente aquí en España en Madrid uno de cada cinco personas en exclusión social también tenemos prácticamente uno de cada cinco en el cuatro niños también más de trescientos mil niños en exclusión social

Voz 1434 07:19 todavía más cosas vamos a apuntar alguna en titulares con Sonia Palomar en esa selva la Comunidad eleva la Fiscalía lo que considera una llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad el Gobierno regional asegura que ha llegado el doble que el año pasado sin que el Gobierno central u otras comunidades lo hayan comunicado oficialmente

Voz 1951 07:34 se investiga una supuesta agresión sexual a una menor de Kim

Voz 1510 07:37 hace años en las fiestas de Las Rozas el pasado fin de semana es el tercer caso conocido en septiembre después de que hace dos semanas en las fiestas de Majadahonda a dos menores de catorce años denunciarán también agresiones sexuales en él

Voz 1434 07:46 ciento Feria la Complutense va a ser la primera Universidad de toda España que ofrezca un máster oficial en estudios LGT Bellecour se podrá se pondrá en marcha el curso que viene y en él se estudiará la realidad y la historia de la construcción cultural de la diversidad de género de los movimientos sociales del colectivo la anti

Voz 1510 08:01 la estación de Delicias será la sede de la Compañía Nacional de Danza del Ballet Nacional de España Ayuntamiento Adif y Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música han firmado un acuerdo que dicen transformará las instalaciones en un proyecto sostenible de carácter cultural educativo

Voz 1434 08:13 deportes el Getafe cierra hoy la jornada siete en Primera con su visita al Celta en Balaídos y el Real Madrid ya está en Moscú donde mañana disputa la segunda jornada de la Champions contra el CSKA vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:26 afortunadamente comenzamos este mes de octubre y lo hacemos

Voz 1434 08:30 con normalidad en gran parte de la red de carreteras

Voz 13 08:33 de la comunidad no hay retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta Eso sí tengan precaución se iban a transitar por la M40 ya que hay circulación en aumento en la zona de Hortaleza dirección a uno aquí en Coslada hacia lados

Voz 1434 08:49 veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 08:53 en cambio mes no va a suponer un cambio significativo en la situación meteorológica toda la semana el tiempo va a ser muy parecido descartamos lluvias ni aisladas ni generalizadas y un descenso de temperaturas más notable en las mínimas de hecho esta tarde las máximas van a ser un par de grados más bajas que ayer a pesar de que va a lucir el sol con ambiente radiante máximas mucho de veintisiete veintiocho grados un poco de viento del norte que irá trayendo consigo cada vez más aire frío y esto se notará cuando llegue la noche y especialmente mañana por la mañana el ambiente va a ser frío en toda la Comunidad mínimas entre los cinco y los diez grados pero mañana volverá a hacer sol la temperatura subirá rápidamente

catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Nieto en la producción Sonia Palomino

Voz 4 09:37 a partir de ahora quienes no

Voz 4 10:23 pero aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster un acta que está firmada por las tres miembros de El tribunal calificador con la fecha de la evaluación que fue el dos de julio de dos mil doce Il la calificación del trabajo que por cierto se nota

Voz 1434 10:42 bueno pues ese acta es lo único que mantiene vivo en este momento el caso máster un documento que salió de la Secretaría del rector de la Rey Juan Carlos llegó a la secretaria personal del consejero van griten que enseño a Cifuentes en un vídeo que ella misma se hizo que publicó la noche del veintiuno de marzo cuando estalló el escándalo Ike la investigación ha demostrado después falso sólo se investiga ya el acta porque la juez de Madrid libra a todos los imputados de los delitos de cohecho y prevaricación indirectamente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa sobre los compañeros de máster tanto de la expresidenta madrileña como del presidente nacional del Partido Popular lo hace en un auto en el que justifica el trabajo que ella la magistrada realizado hasta ahora critica con sutileza pero con mucha contundencia el criterio que ha aplicado el Supremo en el caso de Pablo Casado Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 11:30 qué tal buenas tardes Cristina no hay delito de prevaricación y no hay delito de cohecho por tanto de los diecinueve imputados quince de ellos se marchan a casa se marcan de rudimento quedan exonerados en esta investigación entre tanto Cristina Cifuentes y Enrique Álvarez Conde junto a tres docentes de FP del Instituto de lo público siguen encausados pero únicamente de por el delito de falsedad documental ese acta de trabajo de fin de máster usada por Cifuentes más como un abanico que como un documento pero que ha resultado inicialmente ser al hay prosiguen las diligencias del caso máster unas diligencias que ahora se han ceñido al auto del Tribunal Supremo por lo que si Pablo Casado no iba a ser investigado tampoco lo pueden ser sus compañeras de clase en las tres amigas del líder conservador quedan también fuera de las diligencias eso si tú lo decías la jueza Carmen Rodríguez Medel con toda la educación del mundo como no podía ser de otra manera les saca los colores a la todopoderosa Sala Segunda del Tribunal Supremo la Sala de lo Penal al señala por que esos magistrado en las que la integran han elevado las exigencias para poder investigar penalmente niega que se trate de meros indicios lo que ha encontrado no son meros indicios lo que se investiga y pone el ejemplo de Pedro Calvo ex concejal del Ayuntamiento de Madrid que declaró en sede judicial que nunca existió a clase que no hizo ni el huevo y son palabras textuales y que tenía las asignaturas aprobadas como por arte de magia

Voz 1434 12:54 gracias Alfonso en el auto la juez llega a dejar por escrito que se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal que se exigen indicios incontestables cuando eso es propio de una sentencia condenatoria Hinault de la apertura de una investigación contra este auto de la magistrada Rodríguez Medel todavía cabe recurso pero por el momento se libran del proceso los otros alumnos imputados compañeros de Cristina Cifuentes compañeras de Pablo Casado que reconocieron ante la juez que no hicieron absolutamente nada para sacarse el título Laura Guti

Voz 1510 13:29 se libre incluso quien reconoció el delito María Dolores Cancio alumna del máster de Casado discípula de Álvarez Conde

Voz 4 13:35 el curso usted el el máster que nos ocupa

Voz 15 13:38 eh me matriculé porque así lo cómico Álvarez Conde

Voz 4 13:43 pero realmente no gusta usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificadas que aclarase creen que no hizo un buen trabajo nada

Voz 1510 13:52 Cancio reconoció ante la jueza y el fiscal que Conde le regaló el máster a cambio de trabajar más horas para él con ella libren las otras alumnas VIP como Casado María Mateo Feito y Alida Mas a las que se permitió cursar sólo cuatro asignaturas a la carta pidiendo las convalidaciones con un

Voz 15 14:07 bueno nació cuando cuando llamo para hacer mis averiguaciones una de las cosas que pregunte si cabe

Voz 4 14:12 sin hacerlo

Voz 15 14:13 eh que estoy de Valencia profesional

Voz 4 14:16 carezco de actuaba como coordinador cuando la entraban los trabajos el ser los hacia llegara a los profesores correspondientes

Voz 1510 14:22 el libra Álvaro Morente que era compañero del máster de Cifuentes y que no hizo en el huevo usted curso

Voz 4 14:27 las asignaturas no hizo algún trabajo no ninguno usted sí recogió el título

Voz 1510 14:35 el sobreseimiento de la prevaricación cohecho deja también libre de toda carga a la funcionaria Amalia Calonge ya los profesores Pablo chico de la Cámara Manuel Arenillas Susana Galera Rodrigo Martín González también queda de imputada Clara Souto

Voz 1434 14:48 esta mañana se reúne a la Mesa de la Asamblea para decidir si da luz verde a la misión de investigación sobre este caso sobre el caso máster en principio si no hay sorpresa saldrá adelante porque contaba con el apoyo de Ciudadanos de Podemos y de peso en Madrid uno de cada cinco personas está en riesgo de exclusión social más de trescientas mil son niños son datos de UGT que con motivo de su ciento treinta aniversario ha analizado la situación en la Comunidad de Madrid el sindicato recuerda que es una de las regiones con mayor desigualdad a pesar de ser la más rica de toda España Paul Asensio

Voz 0808 15:22 el secretario general del sindicato en Madrid Luis Miguel López Cerrillo ha destacado la desigualdad y la precariedad laboral y apuntado dos soluciones la subida de los salarios y una mayor inversión

Voz 12 15:31 que Madrid es la comunidad más rica de España si existe una desigualdad totalmente creciente que es firme conforme se ha perdido con la patronal CEOE el ANC de catorce mil euros al año mínimo en catorce pagas eso daría bastante un poco más de equilibrio con los trabajadores habría más consumo no apostamos por nuestro en Madrid no cuesta más problemas así y todo eso es lo que trae es que haya mucho pero queda

Voz 0808 15:55 también ha pedido un aumento de inspectores de trabajo en Madrid hay uno por cada quince mil empleados

Voz 12 16:01 no sólo para que verifique NBA en que más hasta dándole fraude en las empresas pero también habrá por la cuestión de salud laboral los trabajadores que están muriendo es entre los trabajadores en España entendemos que no es de recibo y eso se evitaría también con más inspectores de trabajo Mali es uno porque de quince mil y creemos que es muy

Voz 0808 16:16 López Revilla ha criticado además los presupuestos en los que se bajan las partidas de Cultura y Educación y aumentan algunas como las de fiesta dice que no se adecúan a las necesidades reales de los madre le

Voz 1434 16:26 en el centro de la capital manifestación por unas pensiones dignas que se revalorizan con el IPC hoy se celebra el Día Internacional de los mayores y los sindicatos han llamado a esta manifestación para dignificar las pensiones de paso también hoy para pedir más plazas en residencias públicas y más servicios en general para los mayores Enrique García

Voz 0464 16:44 abuelos empobrecidos hijos hipotecados inquietos parados ha sido la consigna más repetida de las cientos de pancartas que han llenado el centro de la capital en una manifestación que ha concentrado a más de cuatrocientas personas como María del Carmen de setenta y ocho años y Alicia de setenta y dos

Voz 1510 16:59 sí es poco pero

Voz 16 17:01 no tuviera nada como han estaba haciendo varios años mira ahora mismo podríamos cobrar doscientos a trescientos euros más

Voz 17 17:08 qué pasó con mi marido ochocientos euros trabajando desde los once años yo he trabajado también desde los catorce pero non pagado por mí entonces qué hago me muero

Voz 0464 17:19 ha terminado en el Congreso hace una hora allí los sindicatos han entregado un manifiesto para exigir que se convierta en ley la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo de subir las pensiones conforme al IPC Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras Madrid

Voz 18 17:35 por lo tanto la recuperación automática del IPC y sobretodo lo que queremos es que se aborde de verdad la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones

Voz 0464 17:47 entre las reclamaciones además coincidiendo con el Día Mundial del mayor más plazas en las residencias que se reduzca el tiempo de espera para acceder a la ley de Dependencia

Voz 1434 17:54 gracias Enrique dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 4 20:56 la Universidad Complutense más

Voz 1434 20:57 ser la primera de España en poner en marcha un máster oficial en estudios LGTB Se lo venimos contando esta mañana en la SER lo acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la universidad si todo va según lo previsto se empezará a impartir el curso que viene Laura Gutiérrez

Voz 1510 21:11 la Complutense es pionera en ninguna universidad España ni pública ni privada asisten unos estudios de posgrado especializados en el eje TBI es un máster oficial que tendrá validez en todo el territorio del Estado e interdisciplinar participan nueve facultades de la Complutense todas del área de Ciencias Sociales y Humanidades según el delegado del rector para diversidad en el máster tiene ante sí todo un mercado laboral en auge Esteban Sánchez Moreno

Voz 25 21:34 qué salidas profesionales primeros son realmente amplias del mercado de trabajo está demandando profesionales de distintas disciplinas por un lado por otro que están especializados el estudio ejercer

Voz 1018 21:47 según Sánchez Moreno empresas como Inditex

Voz 1510 21:50 vidas Altadis Renaud lo Telefónica participa en un proyecto de investigación en la Complutense financiado con fondos europeos con la idea de poner en marcha oficinas cursos específicos en gestión LGTB en sus respectivas compañías la Guardia Civil de la

Voz 1434 22:04 zas investiga una denuncia de un presunto abuso sexual de varios chicos a una niña de quince años este domingo durante las fiestas patronales del municipio la denuncia la han puesto los padres de la menor que aseguran que a su hija primero les robaron el móvil y luego abusaron de ella Raquel Fernández entre las tres y media y las cuatro

Voz 1315 22:22 de la madrugada del domingo se produjo la supuesta agresión a la menor de quince años que en un momento determinado Se despistó se quedó sola aparecieron entonces según fuentes de la investigación entre tres y cuatro chicos que se ofrecieron a ayudarla a encontrar a sus amigas al parecer la apartaron de la zona la robaron el móvil la hicieron una serie de todo mientras la Guardia Civil procedió entonces a activar el protocolo correspondiente trasladando la hasta el Hospital Puerta de Hierro donde fue reconocida por el médico forense esta no es la única denuncia de esa noche en el recinto ferial donde también se recibieron sesenta y siete por robo de móviles según los datos del Ayuntamiento en ese lugar se concentraron dieciséis mil trescientas personas el dispositivo de seguridad estuvo formado por ciento cincuenta efectivos a los que se sumaron cuatro cámaras de videovigilancia equipos detectores de metales dos drones además e instaló un punto de seguridad contra la violencia

Voz 1434 23:18 exista hace dos semanas dos menores de catorce años denunciaron igualmente agresiones sexuales durante las fiestas de Majadahonda y la Policía Nacional sigue investigando quiénes la mujer descuartizada hallada en el interior de una maleta en un incendio que se registró en agosto en el madrileño distrito de Usera el hallazgo tuvo lugar sobre las dos de la tarde del día trece de agosto en la calle Sebastián Gómez en el barrio de Almendral les los bomberos acudieron a atender un pequeño incendio en una nave de dos plantas una llamada de los vecinos después de extinguir esas llamas en pocos minutos llegó al lugar la Policía Nacional Illa con el defendió extinguido fue cuando encontraron la maleta con los restos del amor

Voz 19 23:58 sí

Voz 1 24:01 metro confirma un nuevo hallazgo de amianto

Voz 1434 24:03 en sus instalaciones esta vez en los trenes de las unidades cinco mil segunda serie que circulan por la línea seis el material altamente cancerígeno ha sido hallado en una pintura que se usa como aislante Virginia Sarmiento

Voz 1951 24:15 si la semana pasada hablábamos de la aparición de amianto en varios trenes de la línea cinco hoy hemos conocido que también los trenes de las seis contienen este material Alfonso Blanco delegado de Comisiones Obreras y trabajador de mantenimiento en Metro de Madrid

Voz 26 24:26 el hostelero cien con miles segunda feria son trenes que circulan en línea pensáis pues ha dado positivo una serie de elementos que contienen amianto la pinturas digamos una llevan pues lo mejor de los trenes y el hielo la feria desde los trenes siguen suero

Voz 1951 24:40 elementos en cabina hay también en vagón de pasajeros en estos trenes que son los más antiguos de la flota una circunstancia que se suma a otros problemas

Voz 26 24:47 lo hago con la dificultad que tenemos de que está tenemos está seamos perdedores tanto líneas ella línea cinco tanto por falta de maquinista como de materias

Voz 1951 24:55 momentos se han suspendido los trabajos de mantenimiento nuestros trenes de manera

Voz 1434 24:59 cautelar ya les hemos contado antes que hoy se celebra el Día Internacional de los mayores y con motivo de ese día el Ayuntamiento de la capital ha presentado una campaña de apoyo Madrid con los años ese es sobre todo una campaña informativa para concienciar a los vecinos Sara selva con

Voz 1510 25:13 esenciales dice la primera teniente de alcalde Marta Higueras de que la sociedad ni puede excluir ni apartar a los mayores que la edad no puede ser un factor de discriminación

Voz 1516 25:21 porque Madrid quiere estar con quiénes sois personas mayores porque se puede y se debe seguir disfrutando de la ciudad en muchos sentidos con independencia de la edad que uno tenga por qué no seguir enseñando cada día la importancia y la riqueza de aprender nuevas cosas porque la economía del cuidado es innegable

Voz 1510 25:38 historia personal y colectiva Higueras lo anunciado en un acto en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa

Voz 4 25:44 de mayor Cuanto cuento Omar que es soñado contigo me hablan de Freud que te parece mayor encuentras de pronto Omar rumor entre pinos una noche estrellada en que dos que escuchamos

Voz 1510 26:00 de mayor me pregunta con un recital de poesía interpretado por cuatro actrices María José Goyanes Karmele Aramburu Susana Martins Gloria Vega también han pasado por allí Manuela Carmena aunque no físicamente porque no podía pero ha mandado hundido dirigido a las personas mayores que estaban allí

Voz 1410 26:14 hablamos de mayores yo dos meses mayor así que por eso casi me sienta fatal de no estar con vosotros pero hay un viaje por medio oí bueno ha sido imposible no entonces pues que os voy a decir que no haya dicho ya otros años ahora mismo todos los demás es de sesenta y cinco años pues significamos pues más de medio millón de madrileños el XX

Voz 1510 26:35 la campaña se pone en marcha hoy estará presente en la ciudad hasta finales de mes en Madrid más del veinte por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años

Voz 1434 26:42 a la antigua estación de Delicias será la sede de la Compañía Nacional de Danza del Ballet Nacional de España Ayuntamiento Adif y el Institut el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música han firmado un acuerdo esta mañana que según dicen va a transformar las instalaciones en un proyecto sostenible de carácter cultural y educativo nos lo cuenta Marta García

Voz 1513 27:03 la antigua estación de trenes de Delicias con casi setenta y tres mil metros cuadrados de los que cincuenta y siete mil están en desuso actualmente será un nuevo espacio educativo y cultural que albergará el Centro Nacional de Danza cuya creación adelantaba hace un mes en la SER Amaya de Miguel directora del INAEM que esta mañana firmar un protocolo con Adif el Ayuntamiento de Madrid el centro será la sede de las dos compañías nacionales de danza

Voz 27 27:26 que haya escuela que haya talleres formación cantera que los bailarines cuando salen de nuestras compañías tengan donde seguir trabajando

Voz 1513 27:36 comienza ahora una fase de estudio urbanístico jurídico y de uso del suelo que contemplará además la ampliación del Museo del Ferrocarril y que concluirá con la firma de un convenio con las condiciones de cesión y financiación

Voz 4 27:52 a partir de ahora

Voz 1434 29:01 Justo de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 1510 29:04 era el Madrid llegó ayer a Moscú para disputar mañana a las nueve de la noche encuentro de Champions ante el CSKA Julen Lopetegui se ha llevado a todos los jugadores disponibles esta tarde entrenarán en el estadio del partido y el Atlético de Madrid ya ha comenzado a preparar el encuentro de Liga de Campeones ante el Brujas del miércoles en el Wanda el club colchonero ha informado que Vitolo realizará un plan de entrenamiento específico e individualizado al margen del grupo Ike no estará disponible para los dos próximos partidos el Getafe cierra esta noche la jornada de liga las nueve ante el Celta en Balaídos en Segunda División el Alcorcón ganó el Oviedo por dos cero y el Rayo Majadahonda cayó ante el Málaga por uno cero

Voz 1434 29:36 gracias PSOE nosotros terminamos así veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hay me temperaturas más bajas sobre todo por la noche pero todavía por el día vamos a pasar calor los próximos días con máximas que se van a acercar a los treinta grados como cada día les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 1 30:03 dos de la tarde una inmensa

Voz 11 30:05 en Canarias

Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 gracias como siempre por Sabino con nosotros antes de ir con lo de Torra y el uno de octubre tenemos una última hora desde París donde se acaba de conocer que ha muerto Suttles Aznavour tenía noventa y cuatro años y era sin duda una de las últimas figuras míticas de la música francesa Carmen Vela

Voz 29 30:32 el legendario artista francés nacida en París de padres Armenia a muertas efectivamente a los noventa y cuatro años vendió más de cien millones de discos en setenta años de carrera compuso más de mil cuatrocientas canciones con títulos como La bohème Moya o corramos conquistó varias generaciones tanto en Francia como en el extranjero a favor participó además en más de sesenta películas

Voz 15 30:56 mi que tenía como decía aquel

Voz 1018 31:02 el noventa y cuatro años de una vida muy pero que muy intensa recorrió prácticamente todo el mundo de hecho acababa de regresar por una gira por Japón vendió hasta ciento ochenta millones de discos que se dice pronto más en estos temas nos todavía estuvo en este mismo estudio hace tres años en marzo de dos mil quince en Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo a vueltas con las traducciones de esos músicas Sergi Samper

Voz 11 31:27 dónde de fraude Boon joya esto el truco está en el buenas traducciones al hace tiempo tenía hay muy buenos trabajadores por ejemplo Rafael León expresiones maravillosas

Voz 30 31:38 de quién con él siempre he tenido es muy sencillo muy cómodo

Voz 11 31:43 que no hace versiones exactas porque las mujeres no puede ser exactos

Voz 31 31:49 qué tal

Voz 5 32:12 gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 1018 32:20 los CDR que por ejemplo han cortado el AVE en la estación de Girona a primera hora la AP siete en distintos lugares también del centro de Barcelona PSOE PP y Ciudadanos ha mostrado y sus diferentes visiones en el momento actual de la crisis de Cataluña de la actuación de los independentistas José Luis Ábalos Javier Maroto Albert Rivera no escucho lesionando eh

Voz 11 32:39 pero si no lo ha dicho y se dice que eso no es bueno

Voz 32 32:43 Torra está incitando a comportamientos que rozan la violencia creo que eso complica muchísimo la asistencia al señor Sánchez

Voz 33 32:51 parece intolerable la actuación del presidente supremacía hasta

Voz 12 32:55 parece que está alentando a los comandos separatistas

Voz 34 32:57 eh

Voz 1018 32:57 el lunes uno de octubre Día del Mayor Antonio qué tal buenas tardes

Voz 1018 33:04 frente para millones de personas las pensiones sí porque

Voz 1510 33:06 miles de pensionistas ha manifestado hoy por toda España coinciden

Voz 1018 33:09 no conozco decías con el día de las personas mayores

Voz 16 33:11 si te sube poco pero que no estuvieron nada como estaba haciendo varios años

Voz 17 33:16 yo he trabajado también desde los catorce pero non pagado por mí Code que hago me muero

Voz 1510 33:22 la manifestación más multitudinaria en Bilbao y también se han concentrado frente al Congreso suben la luz y el gas la luz ha subido más de un quince por ciento en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado según cálculos de Facua la tarifa de último recurso del gas la que utiliza la mayor parte de usuarios sube también a partir de hoy un ocho con cuatro por centrar la instructora del caso de los másteres en la Universidad Rey Juan Carlos archiva parte de la causa penal contra Cristina Cifuentes y otras diecinueve personas mantiene el delito de falsedad documental pero ya no los de prevaricación y cohecho impropio

Voz 1018 33:49 no se pone el arzobispo de Madrid confirma que la iglesia

Voz 1510 33:52 no va a decir nada por la decisión de la familia Franco de trasladar sus restos mortales a la catedral de la Almudena cuando sea exhumado del Valle de los Caídos Carlos Osoro

Voz 8 34:00 no es una cuestión nuestra nueva tronco que le como tienen otras muchísimas familias de todas las clases introducidos estilos hay miedo

Voz 1510 34:11 el ayuda internacional las autoridades de Indonesia han comenzado a gestionar la ayuda que les ha llegado desde otros países después del terremoto y posterior tsunami que ha dejado al menos ochocientos cuarenta y cuatro muertos el Gobierno del país teme que haya centenares de víctimas aún bajo el barro impacto económico el ministro de Finanzas del Reino Unido cree que la Unión Europea está predispuesto a llegaron Brexit acordado Philip Hammond hace además que la gestión de la salida está teniendo repercusiones en la economía de su país la sensación sin duda es que la gente

Voz 1018 34:39 qué quiere llegar a un acuerdo con el Reino Unido aquí claramente ha habido un impacto en la economía derivado de la incertidumbre que ha causado el proceso del Brexit

Voz 1510 34:47 dos ansiedad dos millones de jóvenes han tenido síntomas de un trastorno mental en el último año Enel González presidente de salud mental España

Voz 35 34:55 la patología mental casi siempre se manifiesta antes a los quince años hay una nueva a la que van aflorando desde un acoso escolar hasta hasta la gente hasta las adicciones por ejemplo a los Juegos

Voz 1510 35:07 muere Jerry González el trompetista y percusionista uno de los pioneros del latin jazz ha muerto en Madrid después del incendio de su vivienda nacido en Manhattan pero con raíces puertorriqueña se sentó en España después de participar en el documental de Fernando Trueba Calle cincuenta y cuatro la fiesta del cine hoy se inicia la nueva edición de este evento que permitirá al cine por dos euros con noventa en más de trescientas salas de toda España los espectadores deben registrarse en Fiesta del Cine punto com para acceder a las entradas excepto los menores de catorce años y los mayores de sesenta

José Antonio telegrama es para Joaquín Torra ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña sus palabras de apoyo a los amigos de los CDR ya han cortado las calles y las vías del AVE en Gerona pronunciadas en el tebeo conmemorativo en la basílica de San Giulia de Ramis guardiana de las reliquias del uno O constituyen una deserción de los deberes que le incumben al frente del poder ejecutivo ha preferido el halago a quienes irrumpen sin respeto a las normas a defender la ley y el orden su desistimiento supone entregar el poder a quiénes quieren hacerse dueños de la calle y equivale a una dimisión atentos

Voz 1018 36:20 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ida de Nieto a la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción hoy hemos conocido el fallo del premio Nobel de Medicina que van a compartir este año un biólogo norteamericano y un médico japonés por sus investigaciones sobre el sistema inmunológico sus aportes determinantes a la lucha contra el cáncer Laura Marcos

Voz 1 36:39 a ver

Voz 1510 36:42 James Allison perdió a su madre a los diez años víctima de un cáncer y su fascinación por las células que protegen al cuerpo de las infecciones hizo el resto su contribución a la inmunoterapia el avance más prometedor contra el cáncer de las últimas décadas es innegable porque este investigador de la Universidad de Texas junto al japonés

Voz 11 37:00 de morir Active hecho en mil sexto

Voz 1510 37:05 ha permitido desentrañar dos mecanismos para que nuestro sistema inmune que no era capaz de reconocer como extraños a los tumores se libere de ese freno esas células sí puedan identificar y atacar el cáncer una revolución que ha permitido crear medicamentos para luchar contra las metástasis de los tumores más agresivos y que ahora la Academia de Suecia reconoce como una de las armas más eficaces para combatir esta enfermedad que sigue matando cada año a millones de personas

Voz 1018 37:31 los portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:34 tiempo soleado con temperaturas un poco más bajas que ayer ambiente suave al sol el descenso de temperaturas será más pronunciado la próxima noche y lo notaremos sobre todo mañana a primeras horas con ambiente fresco incluso frío en la mayor parte del país como decíamos sol pero también nubes en el Cantábrico alternando con ratos de sol más compactas en el País Vasco con algunas lloviznas algunos chubascos aislados en la mitad este de Cataluña también algunas tormentas en puntos de montaña de la mitad oriental de Andalucía interior de Murcia sobre todo en Baleares donde pueden descargar con intensidad viento del norte al norte de Baleares y Cataluña cierzo perdiendo fuerza en todo el valle del Ebro

Voz 34 38:09 no

Voz 1018 39:46 son los amigos de Quim Torra el presidente de la Generalitat que se ha referido con ese término amigos a los grupos más radicales del independentismo los autodenominados Comités de Defensa de la República los CDR que desde primera hora eh han portavoz

Voz 1 40:02 sólo cortes en carreteras como la P siete las calles más céntricas de Barcelona

Voz 1018 40:06 bajo las vías del AVE el tren de alta velocidad en la estación de Girona momento te corresponde este sonido Pablo Tallón Radio Barcelona bona tarda hola bona tarda Torrado cómo representar como presidente de la máxima autoridad del máximo representante legal del Estado en Cataluña animado los integrantes de esos comités a seguir actuando de esa forma a que sigan apretándose es el término que ha utilizado

Voz 1434 40:28 si el presidente ha participado iba a participar en multitud de actos para conmemorar el uno de octubre el primero de ellos a primera hora en Sant Julià de Ramis que es donde tenía que votar hace un año has ido allí en un breve discurso antes de una reunión extraordinaria del guber cuando ha pronunciado la frase de la discordia que llega después de que el sábado los Mossos cargaran contra miembros de los CD

Voz 36 40:46 R caídas que Exteriores

Voz 5 40:49 gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 1434 40:57 ya en Barcelona y a preguntas de los periodistas el número dos del Ejecutivo pero Aragonés ha evitado el apoyo explícito a los CDR pero tampoco ha querido desacreditar los

Voz 36 41:06 nosotros defendemos el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libre manifestación que todas las movilizaciones sean pacíficas sean cívicas sean democráticas en la medida pues que sean así contarán siempre con nuestro respeto

Voz 1434 41:22 de Aragonés ocurren están escuchando a lo largo del día a decenas de manifestantes no sólo de los CDR que también conmemoran el uno de octubre y que les exigen más contundencia para hacer efectiva la República que ellos mismos prometieron tras la votación de hace un año bueno pues López

Voz 1018 41:36 siete permaneció cortada hasta medio día a la altura de Mollet del Vallés en Barcelona el servicio del AVE interrumpido a las seis de la mañana en Girona se estableció también a media mañana ha habido cortes en algunos puntos de Barcelona como la Diagonal ahora mismo los manifestantes que están en el paseo de Gràcia cerca de ellos una unidad móvil con Alfons de Ros y Monica Peinado hola Mónica

Voz 1600 41:54 qué tal buenas tardes se acaba de levantar la protesta de los CDR ante la Bolsa de Barcelona lo han hecho justo en el momento en que un grupo de personas que gritaba yo soy español se había acercado hasta este punto los independentistas les han respondido con gritos de Fuera fascistas de nuestros barrios no se ha producido ningún incidente en él te punto ahora los manifestantes avanzan por el Paseo de Gràcia y la calle Diputación seguidos por varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra esta manifestación empezado al mediodía en la confluencia de Diagonal con paseo de Gràcia ya ha hecho un recorrido por las calles adyacentes a este paseo hasta acabar aquí delante de la Bolsa de Barcelona donde ya os cuento hace unos minutos se acaban de levantar continúan su recorrido su protesta por el centro de la ciudad

Voz 1018 42:40 hacia sede de Monica la ministra portavoz del Gobierno Isabel Celaá pedía a primera hora aquí en la SER que a Quim Torra que garantizase el orden público en Cataluña el este uno de octubre día triste sin paliativos porque el recuerdo de lo que pasó hace un año no es precisamente para ponerse medallas

Voz 37 42:54 el día uno de octubre fue es un día de triste memoria no hay nada que celebrar acercar el día uno de octubre un día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones no acertó en el tratamiento tratando de parar las votaciones con una intervención policial que proyectó imágenes muy penosas muchas de ellas falsas quedaría

Voz 1510 43:17 con gravemente la reputación Hispaniola

Voz 1018 43:20 la administrará Cela por cierto defendió la gestión de todo el equipo ministerial frente algunas actitudes de los medios de comunicación muy exquisitos desde su perspectiva

Voz 37 43:29 efectivamente bueno pues a veces se producen en disfunciones entre lo que es la primera toma de contacto con un determinado asunto el resultado final que claro como es ciertamente los medios tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema is it is se alejan del resultado final

Voz 1 43:58 pero este uno nuevo

Voz 1018 43:59 eres además el día de las personas mayores y pensionistas de toda la ciudad de nuestro país ha movilizado de nuevo para exigir garantías de revalorización de sus ingresos el Pacto de Toledo recomendó la semana pasada que se que se haga en función del IPC pero queda lo más complicado decidir cómo se paga de dónde sale el dinero y eso es lo que tiene que hacer ahora el Gobierno a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio Se ha reunido en Bilbao con representantes de colectivos de pensionistas a los que ha garantizado que la revalorización Se va hace según el IPC real Jon Rojas

Voz 0975 44:27 Magdalena Valerio ha dejado claro los pensionistas vizcaínos que no va a prometer lo que no puede cumplir y en ese sentido les hace

Voz 1018 44:33 jurado que no puede garantizar una pensión mínima de Milos

Voz 0975 44:35 ochenta euros para el año que viene apostillaba incluso que ya le gustaría este Gobierno poder hacerlo pero la ministra también ha querido tranquilizarles espera que con los seis mil millones de euros que quedan de crédito lo que remonte la cotización no haya que tocar los ocho mil millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones pero si hace falta decía lo hará

Voz 38 44:53 pero quiero que desde aquí tranquilizar a los pensionistas hombres y mujeres de este país si tenemos que volver a sacar algo del Fondo de Reserva lo sacaremos porque lo que no vamos a dejar de hacer bajo ningún concepto

Voz 1510 45:03 esto es dejar de pagar las

Voz 38 45:06 eh la la extra a nuestros pensionistas hombres y mujeres

Voz 0975 45:10 más Valerio aclaraba los pensionistas el concepto del IPC real es el que se fija una vez acabado el año decía irse compensará si hay diferencia con la previsión en una paga al comienzo del año siguiente como se hacía antes de la reforma del PP pues

Voz 1018 45:24 mañana ha habido manifestaciones en muchísimas ciudades para adaptarlo esperan otras pero desde luego la más numerosa ha vuelto a ser la de Bilbao iba ya unas cuantas han estado Di

Voz 1951 45:32 no bajan los brazos van a continuar cada semana porque consideran que los políticos les oyen pero no les escuchan recelo y desconfianza entre viudas jubilados que advierten no van a dar ni un paso atrás

Voz 1510 45:43 animo soñar con ganar la gente está con ganas de pelea

Voz 39 45:46 conseguir lo que se pide la gente está muy empeñada en que hay que conseguirlo que como dicen gobiernen quién gobierne las pensiones se defiende

Voz 1951 45:54 por ellos asegura ni por las siguientes generaciones para garantizar un sistema público de pensiones con pagas por lo menos de mil ochenta euros han salido decepcionados con la reunión de la ministra Valerio

Voz 11 46:09 sí aquí