Hora 14 (29/11/2018)

Voz 5 00:33 estamos hablando pues de bajada de ratios estamos hablando de aumento de personal de volver a las horas lectivas que teníamos habría una son

Voz 1018 00:41 los estudiantes universitarios de Primaria de Secundaria funcionarios médicos personal sanitario protestan en las calles de Cataluña Él es el cuarto día conseguir

Voz 0824 00:51 Ximo contra los recortes económicos supuso

Voz 1018 00:53 marcha en el año dos mil once Artur Mas y que todavía hoy se mantienen ese traducen por ejemplo en una degradación de los servicios públicos en esa comunidad por si vale como dato es la tercera de nuestro país en listas de espera en sanidad pública la demora media para una intervención quirúrgica es de ciento treinta y dos días supera los cuatro meses las diferentes manifestaciones que han recorrido el centro de Barcelona desde primera hora de estar a punto ya de concluir frente al Parlamento tenemos una unidad móvil con Alphonse de Ros is Soledad Domínguez hola Sole

Voz 0441 01:22 buenas tardes miles de personas participan en esa manifestación conjunta de estudiantes profesores y médicos que está ya de hecho frente al Parlament de Cataluña reclaman unos presupuestos sociales que reviertan los recortes aplicados desde el año dos mil once los profesores piden siete mil doscientas nuevas incorporaciones los alumnos una rebaja del treinta por ciento en las tasas universitarias y los médicos más tiempo para atender a los pacientes

pues a partir de las doce millas veremos a ese punto abierto les explicaremos también por ejemplo los planes de la DGT para prohibir la circulación de patinetes eléctricos por las acera de todas las ciudades de nuestro país seis sancionar a quienes superen los veinticinco kilómetros cobra como primera respuesta tras conocerse ayer la primera víctima mortal en EE vaya a una mujer de casi noventa años hemos hablado con el subdirector de movilidad de la DGT Jorge Ordás para conocer detalles sobre este proyecto que será una realidad en cuestión de meses

Voz 6 02:11 con la relación hay luego claro estoy sometería a los trámites preceptivos normales de un de un Real Decreto con lo cual la entrada en vigor que quedaría más ominosos en julio del año que viene

Voz 1018 02:24 a partir de y medio también es ofreceremos esta conversación hablaremos de lo último que dice el Gobierno sobre la prohibición de coches gasolina de gasolina de gasóleo los híbridos la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera parece que no tira la toalla dice que lo de dos mil cuarenta debe mantenerse

Voz 7 02:40 no hay ninguna duda

Voz 8 02:42 por parte del Gobierno ha con respecto a esta referencia debe ser la referencia chinos Oriente el trabajo en el sector de la industria del automóvil este es un documento de trabajo de una de las líneas de trabajo quién los tiene ocupados y todavía no hay ninguna decisión concreta porque como se puede ver pues todavía hay muchas cosas inmaduras que tenemos que acabar de perfilar

Voz 0107 03:02 hora catorce

Voz 1018 03:06 sobre políticas sociales sino presidente de la patronal CEOE Antonio Gala Mendi partidario de que sea obligatoria la jubilación a los sesenta y cinco los cuando tienes sin margen ya cubierto de la jubilación la empresa pueda decidir ya que de la jubilación insisto es es un abuso que se está haciendo pero en general suele ser de puestos con cielo muy bien retribuidos nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo de que la gente de que la gente joven bueno vea vaya creciendo estos puestos porque yo creo que esto país lo merecen la primera ministra británica Theresa May de nuevo en el parlamento de su país para informar sobre el Brexit atención a estas declaraciones a la BBC del gobernador del Banco de Inglaterra los peligros los riesgos para su país de la ruptura con Europa

Voz 9 03:48 we now es a The Business

Voz 1018 03:53 sabemos por nuestros contactos con los negocios igual que lo saben otros por los suyos que menos de la mitad de las empresas han empezado con sus planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo respondiendo a su pregunta están la industria y las infraestructuras del país preparadas para tener esos planes a tiempo lo único que puedo decirle es que no centrado

Voz 1250 04:12 el hecho es sin duda lo más sonoro

Voz 1018 04:26 Teruel que como otros muchos como otras tamborradas Albacete o Córdoba son desde hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por decisión de la Unesco

Voz 0202 04:40 la policía registra varias sedes del Deutsche Bank en Alemania ante las sospechas de blanqueo de dinero en relación con los papeles de Panamá los investigadores creen que el banco pudo ayudar a clientes a crear empresas tapaderas en paraísos fiscales

Voz 0824 04:51 los estudiantes de la Universidad Autónoma son hoy los primeros en votar en un referéndum con valor simbólico y sin censo entre monarquía o república a la iniciativa de varios grupos de estudiantes se han sumado ya veinticinco universidades empeora el grado de emancipación de los jóvenes españoles

Voz 0202 05:05 sólo el ocho por ciento de los menores de veintinueve años lo consigue tres veces menos que el resto de Europa son datos de un estudio elaborado por el CES

una vez más tenemos que darle las gracias de forma muy sincera por su renovada confianza la Cadena Ser que según la última oleada del Estudio General de Medios refuerza su liderazgo con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes cada día

Voz 0824 05:44 abrir Cristina Machado buenas tardes pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su mano está que Madrid Central empiece a funcionar mañana la Sala de lo Contencioso analiza el reto

Voz 1434 05:55 curso que ha presentado a última hora la sociedad

Voz 0824 05:58 son de Automovilistas Europeos pidiendo medidas cautelarísimas para que se suspenda Madrid Central antes de su entrada en vigor prevista para mañana Mario Arnaldo es su presidente

Voz 9 06:07 creemos que puede provocar mayor perjuicio que beneficios para la ciudadanía

Voz 0824 06:14 el Ayuntamiento confía en que la justicia española tenga en cuenta sus argumentos el riesgo que supone para España no poner en marcha medidas contra la contaminación exigidas invalidadas por Europa Inés Sabanés

Voz 1250 06:25 lo único que esperamos es que desde luego sí escuche al Ayuntamiento en un tema tan importante en la que nos jugamos no sólo la salud de la ciudadanía sino unas multas descomunales a poder aplicar a nuestro país

Voz 0824 06:42 dábamos al Tribunal Superior de Justicia sepan también que la Comunidad ha dado un paso más para poder trasladar a los menores extranjeros no acompañados a una residencia en el barrio de Las Tablas de la capital Educación ha cedido ya el edificio a la Consejería de políticas sociales la Guardia Civil ha retirado del mercado más de cuatro mil paletas de cerdo ibérico falsificadas la operación comenzó aquí en la región en Alcobendas hay seis personas detenidas Mercedes Martín es portavoz

Voz 1018 07:09 la Guardia Civil lo que ellos

Voz 10 07:11 de precinto entonces a la venta eran la paleta de jamón evidentemente a la ibérico de las dunas calidad inferior que ponía lamenta de tal manera que evidentemente el precio que ascendía la calidad disminuya

Voz 0824 07:25 las noticias que apuntamos en titulares con Sonia Palomino y Aurora Santos podemos propone una ley para regular la lista de espera en hospitales garantizando la transparencia la formación morada presentado en la Asamblea una proposición de ley que contempla que cada paciente tenga su huella digital para hacerle seguimiento durante todo el proceso de espera las consultas con el especialista y las pruebas diagnóstica del Magis

Voz 1510 07:43 el apartado de la Gürtel Juan Pablo González nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid González fue recusado para juzgar los papeles de Bárcenas por su afinidad al Partido Popular el pleno del Consejo General del Poder Judicial le ha elegido con los votos a favor de once de sus veintiuno miembros César Román conocido como el Rey del Cacho por declara a esta hora petición

Voz 0824 08:02 propia para defender su inocencia Román está acusado de

Voz 1510 08:04 el homicidio de su ex novia Heidi Paz el pasado veinte de noviembre se acogió a su derecho a no declarar y en deportes el Atlético de Madrid buscará en la última jornada de la Champions ser cambio ser campeón de su grupo ayer se clasificó para los octavos con victoria dos cero sobre el Mónaco hoy en la Euroliga de baloncesto Real Madrid CSKA de Moscú a partir de las nueve de esta

Voz 0824 08:23 vamos con la información del tráfico primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 08:27 buenas tardes tras una mañana complicada en cuanto al tráfico se refiere hasta ahora normalidad en la red vial de la comunidad no encontramos retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Eso sí les recordamos que la DGT intensifica esta semana la vigilancia y los controles a furgonetas entre otras recomendaciones no olviden que es de vital importancia realizar un correcto mantenimiento de estos vehículos en especial de los neumáticos

Voz 0824 08:55 conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Charo Alcázar buenas tardes

Voz 0605 08:59 las tardes Cristina a esta hora nos quedamos en el interior donde más tráfico tráfico hay en este momento es en el Paseo de la Castellana a la altura de las plazas de Cuzco y Lima en dos tramos de Alcalá Banco de España en sentido Cibeles y Manuel Becerril ventas cien Joaquín Costa en sentido avenida de América a doce grados ahora mismo en el centro de Madrid la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 09:20 las nubes durante la tarde se irán haciendo más abundantes pero no empezar a llover hasta que llegue la noche incluso todavía tendremos algunos momentos de sol con temperaturas más bajas que ayer ya han sido más bajas las mínimas durante la tarde apenas pasaremos de los diez grados y como decíamos la próxima noche empezará a llover hasta bien entrada la madrugada en toda la comunidad de nieve que bajará a alrededor de los mil ochocientos metros de altura y mañana muchas nieblas o nubes bajas al empezar la jornada después durante la tarde hará más sol pero con sensación de frío el fin de semana subirán un poco las temperaturas

Voz 0824 09:53 hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 1 12:20 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:23 dos de la tarde doce minutos la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia se ha reunido a las diez y media de esta mañana para analizar el recurso contra Madrid Central de Automovilistas Europeos Asociados de momento no hay solución el único de todos los recursos presentados hasta el momento que pide medidas cautelarísimas es éste el de la asociación de defensa de los conductores de ahí la rapidez con la que se ha reunido la sala la organización son recurre la normativa de Movilidad del Ayuntamiento el marco en el que se basa Madrid Central también pide la suspensión cautelar urgente de ese plan vamos al Tribune

Voz 0202 12:59 el Superior de Justicia de Madrid Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas

Voz 0089 13:02 tardes Cristina la Sala Segunda la Sala de lo Contencioso Administrativo Lleida lleva ya más de tres horas y media reunida para analizar este recurso BA que solicita medidas cautelarísimas este concepto jurídico es el que ha abocado a los magistrados de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid a esta reunión por qué pues porque las medidas cautelarísimas exigen una respuesta inmediata del Poder Judicial porque la medida aprobada en este caso sería Madrid Central pero cualquier otra medida aprobada por cualquier gobierno puede generar efectos indeseables en la sociedad efectos que según dice la normativa no podrían en un futuro muy cercano ser eliminados así que esta mañana todos los magistrados están reunidos sabedores de que la decisión que vayan adoptar puede ser trascendental va a las cero horas de este viernes entra en vigor esa normativa los recurrentes exigen su paralización inmediata sin que además se tenga que dar audiencia al Ayuntamiento de Madrid es decir el Ayuntamiento no tiene porqué ser escuchado en este momento procesal en el que nos encontramos la decisión definitiva se conocerá en las próximas horas seguramente Cristina esta misma tarde

Voz 0824 14:06 gracias Alfonso seguimos pendiente de lo que es

Voz 1434 14:09 alga de allí del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Automovilistas Europeos Asociados basa su recurso en dos puntos uno dice que la Junta de Gobierno contradice su propia normativa de movilidad porque en ella en la normativa se contempla que la obligación de llevar el distintivo medioambiental en los coches entrará en vigor en el próximo mes de abril mientras que el acuerdo de la junta de gobierno sobre Madrid Central obliga a hacerlo desde ya desde mañana treinta de noviembre Mario Arnaldo es su presidente

Voz 17 14:36 tal y como estaba previsto en la ordenanza de movilidad e la exhibición obligatoria del distintivo ambiental tenía que entrar en vigor el día veintitrés de abril sin embargo y sorprendentemente el la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid anticipa seis meses la puesta en marcha o la obligatoriedad de llevar ese distintivo con lo cual a miles de automovilistas se les ha dejado sin la posibilidad de poder circular de poder obtener ese distintivo medioambiental para poder utilizar

Voz 0824 15:09 Madrid Central Sara selva buenas tardes qué tal

Voz 1434 15:12 estas tarde según el Ayuntamiento no es así no es como dicen Mario los coches no están obligados desde ya llevar el distintivo pero cada uno está clasificado en una categoría o en otra dependiendo de la que formen parte de Si contaminan más o menos podrán entrar o no podrán entrar en Madrid Central

Voz 1510 15:27 así lo ha explicado hoy en la rueda de prensa de Junta de Gobierno Paz Valiente la coordinadora general de Medio Ambiente

Voz 18 15:31 queda el control de Madrid Central no se hace porque si visualice la pegatina o no se hace porque las cámaras al igual que ocurriera con las áreas brillar social leen las matrículas ir para el caso Madrid Central esas partículas se cruzan con la base de datos la Dirección General de Tráfico entonces sabemos en el acto de forma automatizada Si el vehículo

Voz 19 15:49 cedido es etiqueta exclamó

Voz 18 15:52 Acciona dice eco cero cosa que realmente el dicho de la pegatina Ensino no sé qué argumento hay detrás de eso pero no parece consistente

Voz 1510 16:00 las pegatinas por lo tanto no son obligatorias hasta abril de hecho han puesto ese plazo para que la gente tenga tiempo suficiente para saber que tienen que yo

Voz 1434 16:06 llevarlas el otro punto en el que se basa el recurso de Automovilistas Europeos es un supuesto olvido o error del Ayuntamiento por el que miles de propietarios de turismos dicen no van a poder sacarse

Voz 1018 16:18 jeta del ser concretamente el artículo

Voz 1984 16:20 los cincuenta y dos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible ha eliminado de la posibilidad de tener la consideración de residente a los propietarios de vehículos de turismos no ha excluido por tanto creemos que esto no sabemos si por olvido negligencia humana fe debe ser corregido

Voz 1434 16:39 qué dice ese artículo cincuenta y dos de la normativa Sara

Voz 1510 16:42 el artículo cincuenta y dos de la ordenanza no excluye a los turismos es el artículo que regula las autorizaciones para aparcar en la zona SER dice que los residentes que quieran obtener una autorización tendrán que tener un coche clasificado en el Reglamento General de Vehículos donde están recogidos los turismos luego pone algunos ejemplos como el pica las furgonetas o vehículos mixtos entre estos ejemplos no mencionan los turismos en concreto pero que no los incluya ahí no significa que los excluya

Voz 1434 17:07 regulación bueno la decisión de la justicia tiene que conocerse antes de las doce de esta noche que es la hora a la que tendría que empezar a funcionar Madrid Central todos los que lo han recurrido también Automovilistas Europeos aseguran que no están en contra de la lucha contra la contaminación lo dice también el secretario general del PSOE en Madrid que en contra de la opinión de su grupo municipal sigue pidiendo un retraso de la entrada en vigor hoy José Manuel Franco

Voz 20 17:30 el sólo sin Purificación Causapié

Voz 1434 17:33 a pesar de que ayer se dijo que estarían juntos sólo Franco se ha vuelto a reunir con la Plataforma de Afectados y lo hace además apenas una semana después de la reunión que mantuvieron el miércoles pasado dicen que también se ha reunido esta mañana con una asociación que está a favor de la medida aunque en el PSOE ni siquiera nos informa de cuáles esa asociación Elena Jiménez

Voz 0441 17:54 la Plataforma de Afectados por Madrid Central han salido esperanzada porque aseguran que el socialista ha recogido sus siete propuestas de mejora como que se amplíe los horarios de carga y descarga o la renovación de las flotas de transporte

Voz 9 18:05 coincidimos con el soy de Madrid en que no se está poniendo las medidas en marcha de una manera razonable

Voz 0824 18:11 Juan José Blas ni uno de los portavoces de esta plataforma

Voz 0441 18:14 hablaba así de la buena sintonía con el PSOE de Franco en la sede de los socialistas madrileños la plataforma daba por hecho que hoy sus reclamaciones las escucharía También la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié eso es lo que les habían dicho pero están satisfechos de que les haya escuchado el máximo dirigente socialista José Antonio Aparicio es otro de los portavoces

Voz 1018 18:33 eh a la reunión que fuimos convocados

Voz 21 18:36 dijo que era una reunión en la que estarían todas las personas con capacidad de decisión la reunión que hemos tenido no estaba Purificación Causapié pero estaba el secretario general del Partido Socialista de Madrid hay nos quedamos

Voz 1018 18:46 en el entorno de Franco que hoy no ha querido hablar dice

Voz 0441 18:48 en que esto de hoy en una reunión con el partido que con naturalidad ICO la relación fluida que hay con Purificación Se eleva la trasladar las peticiones de la plataforma y que se han reunido hoy también con otra plataforma a favor de Madrid Central pero que su nombre no pueden darlo porque no han convocado a los medios para hacerlo público en el entorno de la portavoz socialista en el Ayuntamiento están convencidos de que Franco va a encontrar un hueco para contarles la reunión de hoy también está haciendo campaña en contra de Madrid Central el líder de ciudades

Voz 1434 19:12 Nos Ignacio Aguado que se ha reunido con el presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid Pedro Pacheco que augura unas pérdidas durante las navidades de entre el treinta y el cuarenta por ciento de su facturación

Voz 0824 19:23 con previsiones que puede rondar en una perdida

Voz 0771 19:25 la de facturación y de venta entre el treinta y el cuarenta por ciento por qué pues porque es que el consumidor estamos lanzando inputs diariamente de no vayas al centro de Madrid bueno menudo pago no tengo problema no vas a tener dónde aparcar nadie con un mínimo de sentido común se le ocurriría hacer algo así en Navidad bueno pues lamentablemente tenemos una alcaldesa que apuesta por cerrar el centro a cal y canto en plenas fechas navideñas donde estos negocios hacen la mayor parte

Voz 1018 19:51 su facturación dos de la tarde y veinte minutos

Voz 1434 19:53 más

Voz 1 19:55 hora catorce y Madrid

Voz 1 23:21 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 23:24 el Gobierno regional ha dado un paso más para que los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid puedan vivir en un complejo educativo situado en el barrio de Las Tablas Montecarmelo en la capital Educación ha cedido un edificio de ese complejo la Consejería de políticas sociales Laura Gutiérrez

Voz 13 23:41 es un momento muy importante para la ciudad es un momento que calificó

Voz 1018 23:46 jo de no ejerza la información

Voz 1434 23:48 qué que queríamos escuchar como decimos el Gobierno regional ha dado un paso más para que los menores extranjeros no acompañados puedan ir a vivir si así lo deciden finalmente porque no está confirmado que puedan ir a vivir a una residencia que está en un edificio de un complejo en el barrio de Las Tablas Laura Gutiérrez

Voz 1275 24:05 se trata de un edificio que es propiedad de la Comunidad de Madrid que estaba adscrita a la Consejería de Educación hasta ahora porque podría utilizarse para usos educativos aunque a petición de la Consejería de Política sociales se ha hecho un cambio de adscripción este departamento de algunos de los edificios de ese complejo educativo entre ellos una residencia unas ficción que ha sido firmada ya autorizada por la Consejería de Hacienda horas será el departamento que dirige Lola Moreno quien decida si será allí donde se traslade a los menores extranjeros no acompañados de Hortaleza un centro sobre saturado tras el rechazo de tres calles

Voz 0824 24:37 los y Somosierra políticas sociales ni confía

Voz 1275 24:40 a mí ni desmiente que pueda ocurrir así finalmente es una de las opciones que se baraja es lo que nos dicen la comunidad educativa mira con recelo esa posibilidad las familias de los alumnos del instituto ubicado en este complejo han pedido a la Fiscalía que prohiba cualquier traslado de estos Mena

Voz 1434 24:55 las ha esta mañana en la Asamblea una proposición de ley para conseguir que las listas de espera de la sanidad pública sean transparentes dicen que con su propuesta cada paciente tendría su huella digital para poder hacerle un seguimiento durante todo el proceso de espera también bajo la lupa de la norma estarían las consultas con el especialista y las pruebas diagnósticas Teresa Rubio

Voz 1933 25:16 la propuesta ha sido registrada por la diputada Mónica García que está convencida de que las cifras que actualmente maneja la Consejería sobre listas de espera está maquillado

Voz 0824 25:24 si deje de hacer trampas

Voz 1447 25:26 dejé de hacer maquillaje y se deje de esconder los datos que son los que realmente regulan las listas de esperado quedaría registrado con la huella

Voz 1933 25:34 digital del paciente pide su inclusión en la lista de espera

Voz 1447 25:37 el facultativo lo pone en lista de espera ir el el servicio de admisión lo registra para que no haya decalaje y que no se puedan hacer trampa

Voz 1933 25:45 ya aviso a los gerentes la alteración y modificación del Registro será considerada como falsificación de documento público lo que conllevaría la sanción administrativa correspondiente

Voz 1434 25:57 la Policía Nacional ha detenido a siete personas que se dedicaban a explotar sexualmente a hombres en un piso en un barrio de alto nivel adquisitivo de Madrid Enrique García

Voz 0622 26:06 que utilizaban como prostíbulo una vivienda del barrio de Salamanca allí explotaban a siete personas que fueron liberadas el pasado jueves durante una operación de la Policía Nacional los agentes comenzaron a investigar a esta organización todos de nacionalidad venezolana el pasado mes de septiembre durante el registro detuvieron a cinco miembros y se incautaron de botes de Popper marihuana y cocaína dos miembros más fueron detenidos en Barajas Veinticuatro horas después cuando regresaban de un vuelo ya están puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito relativo a la prostitución contra la salud pública pertenencia organización criminal y el juez decreto dado prisión preventiva al cabecilla de la organización y a uno de sus compatriota

Voz 1434 26:43 y una cosa más el magistrado Juan Pablo González actualmente destinado a la Audiencia Nacional que fue recusado para juzgar los papeles de Bárcenas por su afinidad al Partido Popular ha sido designado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid informa Alberto Pozo

Voz 0055 27:00 en un juez apartado del caso Gürtel por su cercanía con el Partido Popular será el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid Juan Pablo González juez desde finales de los ochenta llega a Madrid después de pasar por la Audiencia Nacional fue uno de los magistrados apartados de los tribunales que juzgarán las diferentes piezas del caso Gürtel su cercanía con el PP en su caso puede haber sido conferenciante hasta cuatro veces en la Fundación FAES fundación muy ligada al Partido Conservador entre otras piezas separadas del caso fue apartado del juicio contra la caja B del partido en la conocida como los papeles de Bárcenas González sustituirá como presidente de la Audiencia Provincial a Eduardo de Porres después de su llegada al Tribunal Supremo

Voz 27 27:39 busca son lugar para desconectar respira aire puro en parques naturales y nacionales

Voz 1280 27:45 descubren los lugares que inspiraron a Cervantes saborea cata de nuestros pueblos brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar en la provincia de Ciudad Real el lugar que siempre recordarás

Voz 28 28:00 es Diputación de Ciudad Real Bertín Osborne es uno de los presentadores más queridos de la televisión sus grandes éxitos los volveremos a escuchar en un nuevo disco yo diría enamorarme de tu madre título peculiar para un gran disco que mañana Bertín Osborne T firmaría en el corteinglés de castellano ven mañana de seis y media ocho de la tarde lleva de su disco con el autógrafo de Bertín Osborne

Voz 0034 28:34 ha terminado la jornada de Champions la quinta con buenas noticias para los equipos madrileños el Real Madrid ganó el martes cero dos en Roma y anoche triunfo del Atlético de Madrid dos cero ante el Mónaco con goles de Koke y Antoine Griezmann el equipo del Cholo está clasificado para octavos es líder de su grupo con dos puntos más que el Borussia Dortmund que anoche no pudo pasar del empate a cero del Brujas en Alemania y el Athletic depende de sí mismo para ser primero los rojiblancos jugarán el último partido precisamente ante el Brujas con la baja de Savic que fue expulsado anoche por doble amarilla en el Real Madrid Odriozola irregulación ya trabajan con el grupo mientras que Nacho todavía lesionado intenta apurar los plazos para llegar al Mundial de Clubes que se disputará entre el doce y el veintidós de diciembre en Abu Dabi un Real Madrid en este caso el de baloncesto que esta noche recibe al CSKA de Moscú en la Euroliga Laso no podrá contar con Sergio Llull el Chacho Sergio Rodríguez es baja en el equipo ruso porque lo por lo que no se enfrentará a su exequipo Madrid y CSK ambos con un balance de ocho victorias y una derrota el partido a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes

Voz 0824 29:35 gracias Iván así terminamos pendientes todavía el Tribunal Superior de Justicia de momento ninguna novedad en la sala de lo contencioso administrativo sigue analizando el recurso que ha presentado Automovilistas Europeos contra Madrid Central piden que se paralice de forma

Voz 1434 29:50 inmediata su entrada en vigor que está prevista para

Voz 0824 29:52 la mañana cualquier cosa será contamos a lo largo de esta tarde

Voz 1250 30:05 los en una de la tarde una y media en Canarias José Antonio Marcos gracias vamos a seguir acompañándonos volveremos en un instante a las calles de Barcelona frente al Parlament miles de personas siguen concentradas

Voz 29 30:30 perdido especialista ya hemos perdido muchísimos elementos imprescindibles para dar un buen servicio yo creo que reivindicamos no solamente al margen de las pagas extras que nos dé

Voz 1250 30:41 estamos ahora que va para largo son estudiantes de todas las edades son porque son funcionarios médicos y un largo etcétera que desde primera hora han participado en diferentes movilizaciones para exigir el final de los recortes económicos más medios para por parte del Gobierno Torra para poder desarrollar su trabajo con unas mínimas garantías de calidad

Voz 1018 31:02 en el caso de los médicos piden sabiamente tiempo para atender a los pacientes y de paso que se reduzcan las listas de espera por término medio para que salga una idea en los centros públicos la demora para una intervención quirúrgica supera los cuatro meses el Gobierno independentista culpa al Estado como no podía ser otra forma ha dicho la en el Parlament la consellera de Cultura Laura Borràs que la precariedad se debe a la infla financiación de Cataluña en todos los ámbitos y el líder del PP Pablo Casado pues también hace política con esta crisis y sitúa al Gobierno Torra en el límite de la delincuencia

Voz 0107 31:33 la Generalitat es un gobierno fallido es una autonomía desleal que lo que está haciendo es mal ver Sando las competencias asumidas y sobre todo prevaricado al utilizar sus fondos públicos para el es en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos Hora catorce

Voz 1018 31:57 la DGT prohibiera la circulación de patinetes eléctricos en las aceras de todas las ciudades sancionará a quienes vayan a más de veinticinco kilómetros por hora es parte del proyecto en el que trabaja tras conocerse el fallecimiento de una mujer de noventa años arrollada por uno de esos artefactos Jorge Ordás es subdirector de Tráfico pone fechas aproximadas

Voz 6 32:15 estamos ahora acabando con la redacción si luego claro estoy sometería a los trámites preceptivos normales de un de un Real Decreto con lo cual la entrada en vigor que quedaría más o menos en julio del año que viene

Voz 1018 32:30 SE les ofrecemos la entrevista que hemos grabado hace unos minutos con este responsable de la DGT para el sonido de este jueves tras Nam borradas como esta que estamos escuchando de Calanda en Teruel que junto a otras como por ejemplo Córdoba o Albacete son desde hoy Patrimonio Inmaterial de la

Voz 1250 32:53 el veinte de noviembre jueves Antonio Quintana buenas tardes buenas tardes

Voz 1018 32:58 lo primero Antonio una respuesta de la ministra de Hacienda sobre el IRPF en las bajas por paternidad cuál era la pregunta Antonin pues en concreto si se va a devolver el IRPF de los permisos de paternidad cómo se va a hacer con los de maternidad y acaba de responder María Jesús Montero

Voz 9 33:11 sí claro se le va a devolver como como hemos comentado eh durante estos días previos

Voz 1018 33:17 amo ya ultimando la fórmula que ya

Voz 9 33:20 contaremos mejor supervisión la Comisión

Voz 0824 33:22 eso que ha investigado el origen de la crisis financiera acaba de apoyar que los órganos reguladores mejoren su funcionamiento es la conclusión de un informe que ha contado con la abstención de Unidos Podemos y de Compromís y con el voto en contra

Voz 1018 33:33 el ciudadano matiza la ministra para la transición ecológica asegura que sigue trabajando con el objetivo de que en dos mil cuarenta no haya coches contaminantes y el de Agricultura le recuerda que las políticas de Medio Ambiente han de contar con varios ministerios Teresa Ribera Luis Planas de besarla

Voz 8 33:46 preferencia que nos oriente el trabajo en el sector de la industria

Voz 7 33:51 automóvil estamos trabajando en todos los temas que interesan a ambos departamentos es el reto del cambio climático de la preservación del medio ambiente no es una cuestión departamental

Voz 1018 34:00 lección obligatoria el presidente de la CEOE apuesta

Voz 0824 34:03 por este modelo una vez que el trabajador alcance la edad de retiro Antonio que Aramendi en Hoy por hoy

Voz 1018 34:07 nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo de que la gente de que la gente joven bueno vaya vaya haciendo estos puestos porque yo creo que está muy bien eso merece revivir Tica su legado el Rey Felipe ha destacado públicamente el papel de su padre en la proyección exterior de España

Voz 1975 34:22 quiero recordar por supuesto el papel de mi padre el Rey Juan Carlos I testigo y partícipe directo junto a él también a la Reina Sofía por proyectar nuestra cooperación en el resto del mundo

Voz 1018 34:35 hoy los estudiantes de la Autónoma de Madrid están celebrando el primer referéndum sin censo previsto en algunas universidades sobre el modelo de Estado

Voz 0441 40:26 el Gobierno de la Generalitat que presente que apruebe unos presupuestos realmente sociales que sirvan para revertir el efecto de los recortes en el caso de los universitarios nos explicaba Laia Casas del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han sufrido un incremento del sesenta y seis por ciento en las tasas universitarias

Voz 31 40:43 es una demanda que ya llevamos muchos años poniendo en el centro del debate han desde los recortes en educación el año dos mil trece donde subieron un sesenta y seis por ciento las tasas es por eso que ahora en pleno debate presupuestario es nuestro deber como estudiantes instar al Gobierno y al presidente la Generalitat Pere Aragones que incluya en la partida presupuestaria está

Voz 0441 41:02 baja una rebaja del treinta por ciento de las tasas para el próximo curso y empezar a avanzar hasta la gratuidad de la enseñanza universitaria los sindicatos de profesores piden que se contrate siete mil doscientos más calculan que unos dieciséis mil están haciendo hoy huelga enseña amén rebaja el seguimiento de este paro dice que sólo ha parado uno de cada diez profesores en cuanto los médicos mechas de Cataluña cifra en un setenta y cinco por ciento el seguimiento del que para ellos ya es cuarto día consecutivo de huelga las negociaciones con el Gobierno de V

Voz 13 41:34 no están según confirman ambas fuertes a las partes están muy avanzadas pues muchas gracias

Voz 1018 41:41 suele va a ser este debate político los datos oficiales por ejemplo sobre la sanidad la pérdida de calidad de la sanidad pública de Cataluña parece que no admite muchas lecturas es la tercera de España el tiempo de espera solamente superada por Castilla La Mancha Canarias por término medio para una intervención quirúrgica hay una demora de más de ciento treinta días en concreto ciento treinta y dos días Sonia Ballesteros

Voz 1913 42:03 eso no es lo peor porque Cataluña es la comunidad con más pacientes y más porcentaje de población pendiente de una intervención quirúrgica hay casi ciento cincuenta y cinco mil personas en lista de espera cada mil habitantes veintiuno coma cinco están en esa situación frente a los ocho de País Vasco Madrid o Andalucía además Catalunya es la tercera por la cola con los tiempos de espera más largos ciento treinta y dos días para operarse aunque en Canarias y Castilla La Mancha aún es peor pedir cita para el especialista significa también esperar sobre todo en Canarias Cataluña en la primera más de cien días en Cataluña setenta y ocho mientras ir al especialista en Melilla y el País Vasco apenas representa tres semanas

Voz 1018 42:42 bueno pues eso tiene consecuencias políticas como era previsible escuchábamos en portada eso lo comentábamos que Gobierno Torra culpa al Gobierno central que el PP acusa al Gobierno Torra de tomar iniciativas en el límite de la legalidad y la oposición en el Parlament se queja de que el Gobierno tremendista va a lo suyo que está descuidando cuestiones fundamentales para los ciudadanos en un contexto en el que tampoco tiene asegurados los presupuesto de próximo año para lo cual parece que va a mover ficha vamos a indirecta en la Conselleria de Economía por rumbo

Voz 32 43:08 de momento el Govern ha iniciado la ronda de reuniones con los Comunes es un encuentro que ha empezado ahora una media hora existen desacuerdos en lo fundamental mientras sexto pues partidos como venimos contando piden una reforma fiscal para subir impuestos sucesiones el tramo autonómico del IRPF y crear impuestos verdes el Govern especialmente el plano sobre todo en lo referente a la renta o por poner otro ejemplo que viene al pelo esa semana los Comunes piden ochocientos cincuenta nuevos médicos y la propuesta inicial del Govern son doscientos si el Ejecutivo de Quim Torra no quiere una reforma los partidos recuerdan que sólo podrá conseguir dinero ingresos para los Presupuestos aprobando las cuentas del Estado que según dicen aportarán dos mil doscientos millones a Cataluña escuchamos a era retratista hielo de los Comunes lleve

Voz 6 43:48 dos del PSC

Voz 1018 43:50 yo le metería a la Generalitat esto permitiría a la Generalitat no tener que tirar adelante unos Presupuestos con una presión fiscal

Voz 33 43:57 excesiva excesiva constatamos que las peticiones que están encima de la mesa solos pueden ser realidad

Voz 0824 44:03 si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado

Voz 32 44:07 la ronda con los partidos seguirá el martes por la tarde con el PSC según ha podido saber este redacción

Voz 1018 45:50 veinticuatro horas después de conocerse la muerte de una mujer de noventa años como consecuencia de las heridas que sufrió tras ser arrollada por un patinete eléctrico en Esplugas de Llobregat en Barcelona la DGT mueve ficha anuncia una futura normativa para regular la circulación de este tipo de de vehículos mareo unido no podrá

Voz 0824 46:05 han circular a más de veinticinco kilómetros por hora y nunca nunca por la acera son las principales medidas de la norma que está preparando en forma de Real Decreto la DGT para regular la repentina irrupción en las ciudades de los patinetes todavía es un borrador pero las ideas están claras los patinetes Evan a clasificar como vehículos de propulsión eléctrica y al no tener motor no será necesario un permiso para conducirlos aunque sus conductores estarán sometidos a controles de alcohol y drogas como los demás será una norma básica para toda España

Voz 14 46:36 sí se lleva demandando

Voz 0824 46:38 meses los ayuntamientos esta norma después pueden ampliar en sus ordenanzas municipales sobre el atropello mortal de la anciana dos novedades la alcaldesa de Esplugues de Llobregat ha desvelado que el conductor del patinete su menor de edad y que se está investigando si va consultando el móvil Google más concretamente no