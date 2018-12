Hora 14 (30/11/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el Gobierno pone en marcha la gran apuesta política de Pedro Sánchez para limitar algunos aforamientos

Voz 0376 00:28 lo que queremos es que esta reforma se haga y que este país en sus cargos políticos se parezca al resto de Europa hice rinden cuentas estrictamente por aquellos elementos que forman parte de la función no se protege a las personas

Voz 1018 00:44 el acuerdo del Consejo de Ministros encabezado hoy por Carmen Calvo ya que Pedro Sánchez se encuentra en Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20 el militar ese privilegio legal del que disfrutan unas doscientas cincuenta mil personas en nuestro país en lo referente a diputados senadores y miembros del propio Gobierno sólo para delitos relacionados con su actividad pública otra cosa claro es que esta red forma de la Constitución salga adelante en el Parlamento porque recordemos los ochenta y cuatro escaños del PSOE no dan para una reforma constitucional su principal aliado podemos exige que se vote en referéndum y que se amplíe a otras cuestiones iremos a las dos y media de prensa de Moncloa en este viernes en que Madrid se suma a las grandes ciudades que limitan el tráfico privado en el centro de la ciudad de ese proyecto de la alcaldesa Manuela Carmena Madrid Central que transcurre desde primera hora con gran fluidez y se nota sobre todo en el transporte público en plena Gran Vía hasta la selva

Voz 1509 01:32 qué tal buenas tardes un día histórico para la

Voz 0133 01:34 alcaldesa Manuela Carmena que hace unos minutos terminado Un paseo que ha dado con sus

Voz 0809 01:37 concejales por aquí por la Gran Vía inauguraba Madrid

Voz 0133 01:40 central esta zona de bajas emisiones en la plaza de Pedro Zerolo la escuchamos

Voz 5 01:49 con líder no algún recuerdo algún Acuña de la radio algún programa de televisión alguien hablarán de lo que pasó este treinta de noviembre del dos mil dieciocho que empezaba un proceso un proceso de una lucha aclara pues por tener una ciudad mejor

Voz 0133 02:06 decía la alcaldesa de la capital que hoy Madrid es una ciudad con menos ruido menos humos en la que casi se pueden escuchar los pájaros Hora catorce

Voz 1018 02:14 asumirán a partir de las doce y media hablaremos en directo con Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos en Cataluña con cloro primer partido de la oposición frente al Gobierno dista de Quim Torra contra el que hoy se han manifestado en Tarrasa los médicos de la sanidad concertada Biden al igual que los de la pública les garantice un tiempo mínimo de atención decente a los pacientes el ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque dice que no tiene ni idea de esas movilizaciones ni siquiera lo que afecta a las protestas de estudiantes que entran dentro de su ámbito así ha respondido a un periodista en Bruselas

Voz 6 02:50 el las protestado el universitario en Barcelona en los residentes de los es no he estado en Barcelona aquí mi Nilo leído la verdad es que no note

Voz 1018 02:58 el comentario procesal Banega en este caso en Madrid dos funcionarios de Correos

Voz 8 03:06 todo pues sí que es cierto que que lo menos la mitad

Voz 1018 03:10 los además una noticia de última hora sobre los actos institucionales del seis de diciembre Día de la oposición en el Congreso se confirma que asistirán también los reyes Juan Carlos y Sofía María Manjavacas

Voz 0122 03:20 si ya es oficial lo acaba de comunicar Zarzuela la agenda

Voz 1018 03:23 especial que acaba te pasa los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía

Voz 0122 03:26 día estarán presentes en el acto que celebrará el cuarenta aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados allí habrá Discurso del Rey Felipe VI el Rey Juan Carlos tendrá un lugar destacado junto a los ex presidentes del Gobierno

Voz 1018 03:38 la gran gracias María es la última hora sobre la suerte de los doce inmigrantes rescatados por el pesquero español Nuestra Madre de Loreto en aguas de Libia y que el Gobierno no acepta que tengan a nuestro país la vicepresidenta acaba de decir que es hace un seguimiento constante aunque CEAR su representante Estrella Galán insiste en que ningún puerto libio se puede considerar seguro

Voz 0376 03:54 desde el minuto uno estamos en tiempo real hablando constantemente por horas son las comunicaciones constante pero todos absolutamente todos estamos sometidos todos a las mismas normas Illa normas internacionales y comunitarias en el Mediterráneo que cumplirla

Voz 9 04:11 les da igual que Puerto ese barco tienen que venir con esas doce personas para empezar una vida en un lugar seguro Libia no es un lugar seguro no cumplirlo es vulnerar los tratados internacionales

Voz 1018 04:22 no se sido todavía la cita con París el primer ministro Édouard Philippe tiene previsto reunirse a partir de este momento con representantes de los llamados chalecos amarillos para intentar que frenen las nuevas protestas han convocado para este fin de semana Carmen Vela

Voz 0390 04:33 la presión contra el presidente del Gobierno aumenta a medida que se extiende la simpatía de los franceses hacia los chalecos amarillos en los sondeos de opinión a esta hora el primer ministro Philippe tiene previsto encontrarse con una delegación de este movimiento disperso por regiones y muy heterogéneo y con reivindicaciones diversas y sin líderes elegidos ni declarados los sindicatos en cambio piden al Gobierno

Voz 0133 04:53 gesto más hacia los manifestantes además

Voz 0122 04:56 el diagnóstico de VIH diabetes

Voz 0809 04:58 Steely aquí a psoriasis no será

Voz 0122 05:01 hago de exclusión para acceder a cualquier empleo público como hasta ahora el Gobierno va a revisar además todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes para acceder a la función pública apoyo del Gobierno a Navantia tras ser culpado por Noruega del hundimiento de una de sus fragatas tras un accidente hace tres semanas el Ejecutivo ha recordado que la nave responde a los criterios de calidad exigida

Voz 0809 05:18 cancelados cuarenta y ocho vuelos de Air Nostrum en el último día programado de huelga

Voz 0122 05:23 de los pilotos del Sepla que ya estudian la posibilidad de repetir los paros el próximo mes de dijo el presidente del Consejo Europeo acaba de anunciar nuevas sanciones contra Rusia por la crisis con Ucrania este conflicto acapara buena parte de la atención del G20 que se reúne desde hoy en Buenos el juez Marchena se defiende de su recusación para juzgar el procese en su escrito de alegaciones ha proclamado su independencia hay argumenta que jamás ha concebido el ejercicio de la justicia como instrumento para servir a opción política alguna a River Plate recurre la decisión de disputar la final de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu decisión que tampoco le gusta boca porque consideran que ese encuentro directamente no debería

Voz 1018 05:57 jugar dos y casi seis minutos

Voz 0133 06:04 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes les saludamos desde el hotel Hyatt en plena Gran Vía en el corazón de Madrid Central

Voz 10 06:15 os habéis dado cuenta aún menos ruidos no si estamos un poquito en silencio hasta se pueden oír algunos pájaros esto puede ser el principio de lo que puede llegar a ser el Madrid una ciudad de verdad con más vida y con menos humos

Voz 0133 06:29 director de Contenidos de la Cadena Ser en Madrid Javier Casal buenas tardes llegó Madrid Central

Voz 0867 06:34 no no llegó el apocalipsis buenas tardes Cristina desde las doce de la noche está en marcha a Madrid Central cuatrocientas setenta y dos hectáreas por las que desde hoy recordemos sólo pueden circular residente sus invitados con un límite máximo de veinte al mes los coches con etiqueta cero emisiones y eco los vehículos BIC que vayan aún

Voz 0809 06:54 aparcamiento hay alguna excepción más y por supuesto el transporte público se está notando según los primeros datos oficiales del Ayuntamiento los únicos que ha ofrecido hasta el momento los autobuses de la EMT han tardado hoy en recorrer la zona afectada la mitad que otros días

Voz 1243 07:07 yo vengo andando

Voz 11 07:08 desde la zona de de ventas ir por estrenarlo también pasé muy agradable que va forma mascarillas que nadie

Voz 12 07:17 me voy a correr ahora y la contaminación que madre yo no la quiero para mis pulmones yo sigo viendo un problema éste no está bien organizada

Voz 11 07:23 no me parece bastante bien bueno hay que acostumbrarse a dejar el coche fuera

Voz 0133 07:28 en la Glorieta de Bilbao y tras una mañana recorriendo Madrid Central Elena Jiménez buenas tardes buenas

Voz 1509 07:33 les hemos visto menos tráfico de lo habitual a primera hora algo más colapsado todo entre las doce y la una aun así dentro del perímetro de Madrid Central menos ruido de los coches algunos que han optado por la bici eso sí en muchos casos con mascarilla e incluso nos hemos encontrado con ese paseante que escuchábamos que ha querido comprobar el cambio en la ciudad caminando desde Ventas hasta Conde Duque sesenta minutitos

Voz 0133 07:55 cuando Madrid se pone a la vanguardia de la lucha de las ciudades contra la contaminación ahora falta lo más importante que lleguen los resultados esperados vamos a ir al centro de pantallas del Ayuntamiento cómo está transcurriendo esta mañana como está el tráfico en las calles de la capital en el centro ir más allá Charo Alcázar buenas tardes

Voz 1463 08:14 hola qué tal muy buenas tardes Cristina pues precisamente en el interior donde más tráfico van a encontrarse en la calle José Abascal en el Paseo de la Castellana a su paso por Emilio Castelar en sentido norte y en Monforte de Lemos Sinesio Delgado sentido Paseo de la Castellana hay un accidente en la M treinta a la altura de Costa Rica en sentido sur está cortado el carril izquierdo está provocando retenciones que ya alcanzan practicamente el nudo de Manoteras es decir que entre el Nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido sur es lo más complicado a esta hora

Voz 0133 08:45 en la M30 completamos la información del tráfico en la DGT cómo se circula por las carreteras Patricia Arriaga hola

Voz 13 08:52 buenas tardes pues a esta hora iban a encontrar retenida iba bastante la dos a su paso por Torrejón de Ardoz por una colisión que está generando tres kilómetros de retenciones en sentido Guadalajara además la curiosidad de los conductores también lleva a que vayan a encontrar dificultades en sentido contrario de entrada a la capital lo peor a esta hora en la A uno en Alcobendas en la carretera de Toledo en Parla en la A seis en El Plantío de salida intensa la A cuatro en Getafe también complicaba ya la M40 especialmente en el tramo de Coslada en amb

Voz 0133 09:22 sentidos bueno aquí en el centro de la capital Madrid Central ya en marcha la ciudad se mueve se prepara además para la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu el nueve de diciembre partido de altísimo riesgo entre el Boca el River la policía va a desplegar entre tres mil y cuatro mil agentes el doble de dispositivos de una final de la Champions Juan Carlos Gil es el inspector de policía nacional especializado en eventos deportivos

Voz 14 09:45 de de ese elaboración de el dispositivo es la colaboración con los compañeros de la Policía argentina ya ya hemos contactado con ellos en el día de ayer estamos en permanente contacto con ellos para recibir de ellos toda la información y la cooperación que por supuesto se han volcado en ofrecer su colaboración plena

Voz 0133 10:02 que estamos pendientes además de un suceso violento que ha ocurrido en la capital la Policía municipal está investigando el apuñalamiento de una mujer a manos de su cuñada según las primeras investigaciones podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista porque el marido de la víctima ha ayudado a que sea atacada la mujer está muy grave en el hospital Tenemos once grados ahora mismo aquí en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:25 a medida que avanzó la tarde las nubes bajas o nieblas que todavía quedan se irán deshaciendo veremos el sol en más poblaciones con el paso de las horas eso sí con sensación de frío durante toda la tarde las máximas apenas pasarán de los diez prelados ni cuando llegue la noche rápido descenso de temperaturas mañana a primeras horas muchas heladas incluso fuera de pueblos de montaña y mañana en general nubes bajas y nieblas también durante la mañana más sol a lo largo de la tarde con frío durante todo el día el domingo tiempo parecido más nubes a primeras horas más sol durante la tarde

Voz 0133 13:05 dos de la tarde trece minutos les estamos hablando desde la Gran Vía a pie de calle en el día en el que se ha puesto en marcha el proyecto más ambicioso de la era Manuela Carmena la gran a PRD centro mucho más que una PR Madrid Central se nota al menos aquí a esta hora en este punto de la Gran Vía hay muchos menos coches de los habituales aunque hay tráfico hay muchos taxis hay autobuses y hay algunos coches privados que también los vemos pasar por por esta vía principal de la capital los primeros y únicos datos oficiales que tenemos

Voz 0809 13:35 por el momento los ha dado la EMT asegura que él

Voz 0133 13:37 tiempo que sus autobuses están tardando en recorrer la zona afectada por las restricciones se ha reducido a la mitad ya uno de esos autobuses se ha subido esta mañana Javier Bañuelos uno de sus primeros recorridos

Voz 0861 13:50 sí lo hemos cogido en Callao

Voz 11 13:52 el autobús de la línea ciento treinta y tres a uno minuto

Voz 0861 13:56 no hemos tenido que esperar demasiado enseguida una voz grabada nos ha explicado por qué

Voz 18 14:00 incremento del servicio desde el treinta de noviembre

Voz 11 14:03 con motivo de la época navideña Mr

Voz 18 14:05 por esta XXXII líneas que conectan la periferia

Voz 0861 14:08 después de un viaje bastante rápido también hemos optado por bajar a las profundidades muy pronto hemos llegado a nuestro siguiente destino Argüello salimos a la superficie y aquí la gente camina pero ha mostrado Sorolla

Voz 8 14:25 el de Zerolo Zerolo al Museo de toros de Sorolla todo

Voz 1275 14:29 ejemplo este matrimonio de Alicante que está inca

Voz 0861 14:31 Tadic Simó de que los peatones por fin ganan espacio de verdad a los coches

Voz 0133 14:38 con Javier Bañuelos hemos recorrido Madrid Central en distintos transportes alternativos al coche privado el autobús y el metro también la bici y el taxi Se lo vamos contando a lo largo de los próximos minutos todo esto Cristina

Voz 0867 14:49 ya ha ocurrido después de que hace unos minutos muy cerquita de este estudio un hotel Hyatt que ha instalado en la Cadena Ser en Madrid Manuela Carmena haya dado el pistoletazo de salida a Madrid Central acto encallado Estado será selvas ahora qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0133 15:02 han empezado la inauguración dando un paseo por la Gran Vía amparándose con madrileño sorprendidos la alcaldesa iba acompañada de sus concejales José Manuel Calvo Jorge García Castaño su portavoz Rita Maestre hiel de la delegada encargada de este proyecto Inés Sabanés terminaban su paseo en la plaza de Pedro Zerolo decía Carmena que era un día

Voz 10 15:18 lo importante es eso lo importante es que damos un paso que era necesario que nos lo pedía la Comisión Europea que nos lo pedía naturalmente nuestra sociedad que nos lo pedía sobre todo algo clarísimo oye es que no podemos hacer que Madrid perdiera la batalla de dejar de ser una ciudad saludable la alcaldesa

Voz 0133 15:41 a lo escuchábamos también en portada decía que hoy Madrid será una ciudad donde casi podemos escuchar los pájaros con menos humo

Voz 0867 15:48 no bueno Madrid Central ya está en marcha son muchas las novedades algunas las decepciones en Radio Madrid punto es y en Cadena Ser punto com tienen absolutamente todos los datos que tienen que conocer para moverse por Madrid sean uno de la capital pero en cualquier caso Sara vamos a recordar al menos los datos básicos para moverse por Madrid Central

Voz 0133 16:05 si el perímetro lo forman las rondas bulevares y el paseo del Prado y Recoletos a Madrid Central siempre podrán acceder los residentes tengan la etiqueta ambiental que tengan los vehículos de personas con movilidad reducida por cierto que no hace falta que los residentes den de alta a sus vehículos lo hace directamente el Ayuntamiento la entrada el resto depende de la etiqueta ambiental que tengan podrán entrar y aparcar en la zona ser los que tengan distintivo cero o Eco los menos contaminantes y los BIC pero sólo si iban a aparcar a un parkinson garaje llevar las etiquetas visibles en el coche no es obligatorio hasta abril hay también excepciones para los trabajadores con turno de noche para las familias que tengan que llevar a sus hijos al colegio también los vehículos de empresas y repartidores y en definitiva según el ayuntamiento todo lo que sea necesario para la vida de la ciudad ahora ha entrado en fase de pruebas el controles manual con agentes de movilidad por la calle en enero empezará el control automático con las cámaras y las multas no llegaran por lo menos hasta finales de febrero principios de marzo en la web del Ayuntamiento madrid punto es barra Madrid Central está toda la información también un apartado con respuestas a preguntas cuenta sabía hoy se están dando los últimos retoques a este Madrid Central hemos visto algún operario instalando cámaras para cazar a esos coches infractores multar los a partir de finales de febrero o principios de marzo y en el fondo de todo este asunto está lo importante que es la lucha contra la contaminación lo decía lo recordaba esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena aquí en la antena de la SER en Hoy por hoy

Voz 20 17:24 es un proceso que va encaminado fundamentalmente a que al cumplir con la Comisión Europea pero no es cumplir por cumplir es que lo que está en juego la salud Madrid es una ciudad que en el mundo estaba caracterizada por su longevidad por sus hecho altura digamos que permite el que los niños y los mayores pueden vivir mejor que en otras ciudades pues queremos que siga aquí todavía más

Voz 0133 17:47 decía Carmena que quieren el primero que se consolide Madrid Central para después poner en marcha más proyectos contra la contaminación está por ver si funciona eso es lo más importante pero en Madrid ha ganado ya un puesto entre las ciudades que luchan contra la contaminación y cuenta con el reconocimiento de muchas de ellas hablábamos aquí en la SER también con Anne Hidalgo la alcaldesa de París

Voz 21 18:09 estás siendo Manuela Carmena es de lo que estamos haciendo en todas las ciudades del mundo es el futuro así hay que actuar contra la contaminación del aire para eso hay que en ciudades grandes muy densas hay que limitar el tráfico automóvil

Voz 0133 18:26 sólo hay cuatro ciudades en Europa que han ido más lejos que Madrid en algunas de ellas cobran peajes para entrar en el centro eso ha dicho Carmena que aquí no va a ocurrir esas cuatro ciudades que han ido más lejos son Londres Milán Estocolmo Gotemburgo enfermedades respiratorias más o menos graves alergias partos prematuros la contaminación provoca gravísimos problemas de salud hace mucho tiempo ya que lo advierten los expertos la Comisión Europea obligó a tomar medidas para luchar contra esta contaminación eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid para luchar como decimos contra uno de los mayores problemas de salud que tenemos ahora mismo en España Javier Gregory

Voz 0882 19:05 en sólo diez años los casos de alergias se han multiplicado por tres en ciudades como Madrid además cuando hay picos de contaminación aumentan también los ingresos en urgencias por enfermedades respiratorias como ataques de asma o cardiovasculares y esto a su vez incrementa la mortalidad como advierte Cristina Linares investigadora del Instituto de Salud Carlos III

Voz 22 19:25 a esto además el le añadimos el efecto que en las grandes urbes se da de islas de calor durante las épocas de verano pues tenemos una combinación mortal que ahora incrementar forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratoria

Voz 0882 19:46 en América también está aumentando las bajas laborales y esto a su vez genera muchas pérdidas económicas

Voz 0133 22:59 Vimos en este estudio especial de la Cadena SER aquí a pie de calle Gran Vía por la entrada en vigor de Madrid Central y vamos a volver a la calle recorriendo el perímetro de Madrid Central marcado con una doble línea rojo intermitente lleva toda la mañana Laura Gutiérrez y no lo ha hecho sola ha estado acompañada por Juan García de Ecologistas en Acción

Voz 1275 23:17 Laura buenas tardes hola buenas tardes llenas y Juan García que lleva veinte años trabajando para ver este día

Voz 32 23:25 y esto tiene un fin tiene unos límites y que si lo traspasaba como estaba va a ir a nuestro perjuicio yo creo que ya es entrar en la mente de la a nivel general otra cuestión que se plasme que lo que esperemos que no practicas cotidiana no hay ahí está el salto instantes el salto que una pensé que nos falta

Voz 1275 23:43 porque avanzamos hoy por esas dobles líneas rojas a veces continuas ABC discontinuas que para los ecologistas son sólo la casilla de salida

Voz 32 23:52 tenía que haber sido más eh más eh más ambicioso más valiente era yo entente de Madrid aunque luego se topará con decisiones judiciales que ha habido muchas trampas no hay muchos obstáculos legales no pero bueno pues eso eso hecho Nueva York en el Times Square el alcalde eres

Voz 1275 24:10 en Madrid centrales Gran Vía Plaza de España es Princesa Alberto Aguilera San Bernardo el paseo del Prado la fina línea roja que delimita la zona desde hoy de bajas emisiones dentro Los ecologistas esperan resultados en breve menos aire malo les preocupa sobre todo la única estación de medición de la contaminación que hay en Madrid Central la de Plaza del Carmen que es la única que no ha registrado un descenso en el último año

Voz 0867 24:32 gracias Laura Un buen día hoy para cambiar el coche por la bici en la que nos vamos a subir ahora a Madrid una ciudad complicada para compaginar esta nueva movilidad

Voz 0861 24:40 hoy Javier Bañuelos en bici uno puede recorrer la ciudad de manera bastante más amable no soy amable y en algunos puntos como San Bernardo un auténtico oasis comenzamos a pedalear en la plaza del Carmen en Alberto Aguilera nos cruzamos con Ignacio

Voz 1243 24:56 es decir hace cosa es

Voz 33 24:59 semanas yo me moco el transporte utilice el Metro utilizo el coche tengo que también la tarjeta Mar Cartoon complemento a todo

Voz 8 25:09 sí sin duda acostumbrar para buenas obras

Voz 1275 25:14 es uno de los pocos ciclistas que los hemos encontrado por ejemplo en Alberto Aguilera donde aquí sí los coches han ganado la afición

Voz 19 25:25 la percepción en las calles

Voz 0133 25:27 mayoritariamente está siendo buena aunque críticos sigue habiendo cuestión política sigue pensando que esto es un desastre en las últimas horas en cualquier caso han pasado de esto va a provocar el caos pues lo que están haciendo no es para tanto no tiene tanto mérito vamos Enrique García cuéntanos

Voz 1243 25:44 si para el presidente Ángel Garrido hoy no se ha puesto en marcha absolutamente nada y el portavoz popular en el Ayuntamiento Martínez Almeida habla directamente de fe de mentira Madrid entre al otro en vigor Madrid Central entrará en vigor el día que evidentemente empieza sancionó a los conductores pero hoy no está funcionando Madrid Central está funcionando una parodia más

Voz 11 26:01 parece cercano en Vigo el Madrid Central pero solo podemos decir parece ser polcas y una entrada Fake es decir los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito Centro de Madrid para Begoña Villacís ciudadanos Madrid centrales solamente hoy en Madrid es simplemente una PER es una medida que es estética es una medida que es electoralista

Voz 1243 26:21 si sólo la portavoz del grupo socialista Purificación Causapié la defendido pero pide

Voz 0376 26:26 el Ayuntamiento con la comunidad de madre

Voz 34 26:28 en el contexto del Consorcio tienen que mejorar el metro también los autobuses para que funcione en el transporte público

Voz 1243 26:36 exige más información de este plan por parte del Ayuntamiento

Voz 0867 26:40 bueno pues a primera hora de la mañana Cristina nuestra compañera Elena Jiménez comenzaba en la glorieta de Embajadores un recorrido que llevado por todo el perímetro de Madrid Central que ha terminado justo en ese en ese punto en la Glorieta de Embajadores hasta allí nos vamos Elena qué tal buenas tardes

Voz 1509 26:54 hola qué tal muy buenas tardes mira a las dos líneas rojas paralelas que delimita Madrid Central han delimitado también a primera hora de la mañana la diferencia entre el mayor y menor ruido del tráfico según se abstuviera dentro fuera de esa zona de restricción de vehículos entre las doce y la una el tráfico ha rugido algo más coches con una persona fundamentalmente Se notaba el olor de los tubos de escape y ahora parece regresar esa sensación de que

Voz 0133 27:16 es un día algo distinto y la opinión la opinión

Voz 1509 27:19 los ciudadanos en la calle es esta

Voz 35 27:21 la idea es muy buena yo creo que hay que hacer las cosas también un poco sobre todo sobre él

Voz 1018 27:26 la marcha no según como vayan

Voz 11 27:29 el pleno hemos que cuidar nuestros salvo si toda la contaminación que eso lleva para hacer una me

Voz 1243 27:34 pero llegue demasiado grandes cerca pues hacía mucha pequeña empresa

Voz 36 27:38 parece que la medida hay que tomarla es buena pero no de la forma en la que se ha hecho habría que haberlo

Voz 0809 27:44 el hecho más planificación

Voz 12 27:46 público porque realmente es lo más rápido y lo mejor que me voy a correr ahora no me gusta la contaminación que madre yo no la quiero para mis pulmones

Voz 1509 27:55 por eso esta última corredor hay va con mascarilla cerca de uno de esos carteles de publicidad de la medida que ha instalado el ayuntamiento el de Un corazón al que les salen pequeños árboles Ilan frase lo que le das a Madrid te lo devuelve

Voz 8 28:12 tu viaje por la vía rápida

Voz 1203 28:14 aproveche este diciembre y viaja en tren desde Madrid a muchos destinos con dos noches en hotel de tres o cuatro estrellas por poco más de cien euros más fruta de un viaje exprés con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés tu próxima parada es un viaje consulta condiciones

Voz 0867 29:30 poquito no demasiado pero un poquito al menos en el centro de Madrid

Voz 0133 29:33 esta tarde en La Ventana que a partir de las siete y veinte tener

Voz 0867 29:35 nos al director general de Tráfico Pere Navarro nos va a acompañar aquí en la radio a través de las siete emisoras de la SER en la Comunidad para hablar de la implantación de Madrid Central es interesante conocer su punto de vista porque él hace ya muchos muchos años Cristina fue el primero en hablar de la pacificación del tráfico en las ciudades

Voz 0133 29:50 a partir de las veinte gracias Casal gracias a todos que disfruten de la tarde adiós

Voz 2 30:04 núm dos

Voz 1018 30:06 la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:11 catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias por seguir acompañándonos en este último día de noviembre a la espera de un fin de semana electoral en Andalucía en el que se espera tiempo frío y soleado para seguramente en todo el país el Gobierno pasa al contraataque con el Partido Popular por las dudas expresadas por su líder Pablo Casado sobre la legitimidad de Pedro Sánchez la vicepresidenta Carmen Calvo encargada hoy de ofrecer la rueda de prensa el Consejo de Ministros defiende la estrategia del Ejecutivo para buscar todos los apoyos posibles incluidos los independentistas catalanes que le permita sacar adelante los Presupuestos is sobretodo intentarlo al menos la reforma constitucional aprobada hoy para limitar los aforamientos

Voz 0376 30:54 respetamos la legalidad de todos y de cada uno de los partidos políticos otra cosa es que desde el punto de vista político no guste más el contenido del ideario de todos nuestros adversarios políticos por cierto señor casado ayer consideró ilegítimo al presidente a Sánchez eso está muy fuera de la Constitución española no te puede llamar constitucionalista cuando el presidente constitucional de España la llamas ilegítimo eso significa que no vamos a hablar con el señor casado para la reforma lo aforamiento bueno

Voz 1018 31:22 hablaremos a seguir en directo con Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos en Cataluña para saber cómo ve su partido el primero en escaños en el Parlament aunque está en la oposición las movilizaciones sociales de estudiantes funcionarios médicos contra las políticas de Quim Torra los médicos por cierto de la sanidad concertada de Cataluña han vuelto a salir hoy a la calle se ha manifestado en Tarrasa para exigir las mismas ganas días de calidad que sus compañeros de la pública estamos hablando del derecho a la salud que según la Organización Médica Colegial debe ir más allá de la bronca política Vicente Matas es el responsable de Atención Primaria son declaraciones

Voz 38 31:56 de que el Ministerio tendrían que dar un paso al frente liderado toda ni conseguir que la atención primaria vuelva a ser lo que era en Primaria todavía estamos bastante lejos de lo que se investiga en el año dos mil

Voz 1018 32:11 y para extraña la respuesta del ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque cuando la pregunta de un periodista en Bruselas por las movilizaciones de estudiantes en Cataluña de estudiantes universitarios repito que es ministro de Universidades

Voz 6 32:23 pues en las protestas de la universitaria en Barcelona en los que no lo sé no he estado en Barcelona que a mí me Nilo leída la verdad es que no no te ningún comentario

Voz 1018 32:35 el viernes treinta de noviembre Madrid centradas ya unas calidad y no está causando problemas al contrario el transporte público se mueve con más fluidez tenemos ahora mismo otro punto de observación en directo desde una de las desde la confluencia de la calle Princesa con la plaza de España que es una de las zonas limítrofes Laura Gutiérrez

Voz 1275 32:53 qué tal buenas tardes y estamos en princesa muy cerca de plaza de España en Estado blinde arroja que desde hoy delimita Madrid Central

Voz 0122 32:58 dado el tráfico es el de cualquier día

Voz 1275 33:01 el viernes al otro empieza a cambiar el chip entra el reparto entra los residentes algún despistado porque todavía las cámaras no funciona hoy multas ISE contamina menos los ecologistas dicen que lo debe solo en la casilla de salida Juan García

Voz 32 33:14 y esto tiene un fin tiene unos límites y que si lo traspasados como estaba Byron nuestro perjuicio yo creo que ya es entrar en la mente de la a nivel general otra cuestión que se plasme que lo que esperemos que crezca Bibiana no y ahí está el salto gestantes el salto que Europa pensé que nos falta para

Voz 1275 33:32 once Madrid se pone hoy a la cabeza de las ciudades de España contra la contaminación para cumplir con Europa

Voz 1018 33:39 gracias Laura Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes de antes hemos hablado de Madrid Antonio sí porque Manuela Carmena asegura que la ciudad ofrece todas las garantías de seguridad para la final de la Copa Libertadores

Voz 20 33:48 tenemos una elasticidad yo diría una capacidad de respuesta muy inmediata y no me preocupa sentiros orgullosos de de pensar que se elige a esta ciudad póster segura tipo hacer una ciudad tan acogedora

Voz 1018 33:59 Carmena en Hoy por hoy tanto River como Boca Juniors han mostrado su rechazo a jugar el partido en Madrid irán al Congreso Don Juan

Voz 0122 34:05 Carlos y Doña Sofía estarán en los actos oficiales del aniversario de la constitución del próximo jueves tendrán un lugar destacado junto a los ex presidentes del Gobierno en el acto solemne en el que van a intervenir Felipe VI

Voz 1018 34:16 en el Congreso defiende su independencia el magistrado Manuel Marchena rechaza abandonar el caso del proceso independentista Marchena que rechazó dirigir el Poder Judicial recuerda las defensas que ya han intentado cuestionar siete veces a magistrados del Supremo sin éxito sin discriminación

Voz 0122 34:29 el Gobierno ha acordado retirar el VIH la diabetes la Celia aquí la psoriasis de la lista de enfermedades que impiden a una persona acceder a un empleo público siete millones de personas no podían optar a estos

Voz 0376 34:39 la bajos pero esta exclusión haremos al casi individual de cada una de las personas en las pruebas de acceso en las condiciones de desarrollo del trabajo

Voz 1018 34:49 seguimiento constante Carmen Calvo ha asegurado también que el Gobierno sigue al minuto la situación del pesquero español que lleva doce inmigrantes a bordo rescatados en el Mediterráneo CEAR insiste en que deben venir a España Estrella Galán

Voz 9 34:59 Palencia ha ofrecido esta Andalucía está Baleares da igual ese barco tiene que venir con esas doce personas para empezar una vida en un lugar seguro medico de confianza aseguró

Voz 1018 35:10 la contención así ha definido a Susana Díaz en la SER

Voz 0122 35:12 propia candidatura para repetir como presidente de Andalucía Díaz lamenta que PP y Ciudadanos no se nieguen a aceptar votos de

Voz 1275 35:18 vox en democracia si tú no tiene una capacidad alternativa de de presentar un proyecto no puede impedir que segoviano gobernar no es impedir que otro gobierne han dicho en Andalucía sin ningún pudor que yo estaría encantado de recibir los votos de esa extrema derecha pollo no todo a punto

Voz 1018 35:35 los principales líderes mundiales están en Buenos Aires para la cumbre del G20 Donald Trump no va a reunirse con Putin por la tensión creciente entre Rusia y Ucrania el presidente del Consejo Europeo acaba de apoyar que se sancione de nuevo Rusia Donald Tusk

Voz 0809 35:47 que escala

Voz 1243 35:49 la de tensión en el mar de Azov es muy preocupante para nosotros y estoy seguro de que la Unión Europea renovará sus sanciones contra Rusia en la reunión de diciembre in Noruega

Voz 1018 35:59 acusa a las autoridades de ese país culpan a Navantia

Voz 0122 36:01 de fallos en la construcción de una fragata construida en Ferrol que se hundió en ese país hace tres meses el Gobierno defiende la calidad de Navantia Carmen Calvo

Voz 0376 36:09 irrupción de esa fragata ideó otras cinco están los término absolutamente correcto sólo nos toca estar en la condiciones del prestigio que tiene Navantia en el mundo porque no

Voz 8 36:24 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 36:28 José Antonio el telegrama es para Mauricio Macri señor presidente de la República Argentina como anfitrión de la cumbre del G20 en Buenos Aires tendrá que emplearse frente a tanto díscolo en el aula el norteamericano Trump llega con el tuit cargado y pegando coces el ruso Putin amenazando a Ucrania la alemana Merkel erigida en mediadora el chino Xi Jinping replicando con aranceles y el príncipe Salman heredero saudí con la Sierra de descuartizar caso Guix la disposición del francés Macron para hacer el nuevo campeón del libre comercio y la lucha contra el calentamiento puede ser una ayuda o una dificultad añadida veremos

Voz 1018 37:10 Miguel Ángel Aguilar que supera con nosotros Carlos Ródenas y Julio Hernández a la técnica Isabelita de Carlos Cala la producción y algo muy importante llega el fin de semana el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:18 la tarde se presenta cada vez más soleada todavía persisten nubes bajas y nieblas en zonas llanas del interior de la península se irán deshaciendo por eso hará más sol nubes con algunos chubascos en el Cantábrico especialmente en el País Vasco norte de Navarra y esta tarde temperaturas más bajas que ayer sólo ambiente suave en el sudeste de la península y Canarias el viento en el Mediterráneo a lo largo de mañana irá aflojando y mañana tiempo parecido al de hoy muchas nubes la primera mitad de la jornada más sol durante la tarde sólo chubascos en Galicia y el Cantábrico temperaturas sin cambios importantes el domingo empezaron a subir especialmente durante la tarde

Voz 1 37:58 molestias de garganta

Voz 1018 39:06 primer compromiso público de Pedro Sánchez a la vuelta del verano para conmemorar sus cien días de gobierno el Gobierno

Voz 42 39:13 va a proponer a la Cámara una reforma

Voz 1018 39:15 Constitución

Voz 0809 39:19 diecisiete de septiembre han pasado evidentemente más de sesenta días pero los trámites

Voz 1018 39:24 cuál es para una posible reforma cogerá son complejos y finalmente hoy con el presidente del Gobierno Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20 el Gobierno el Consejo de Ministros encabezado por Carmen Calvo aprobado formalmente ese proyecto de reforma andar Inma Carretero Moncloa qué tal buenas tardes

Voz 1509 39:38 buenas tardes a ver estamos óvulos reforma que es muy limitada

Voz 1018 39:40 efectos no sobre las doscientas cincuenta mil personas que tienen aforamiento incluidos jueces magistrados Miembros de la Fuerza de Seguridad parlamentarios y altos cargos autonómicos se va a circunscribir a los miembros del Gobierno diputados senadores sólo en lo que se refiere a su actividad política

Voz 1509 39:55 a eso es a lo que concede más relevancia al Gobierno a que ahora el aforamiento beneficia a la persona y que con esta reforma se acota al tiempo que se está en el cargo ya los delitos en el ejercicio estricto

Voz 1018 40:06 sus funciones se gana detallar estos delitos

Voz 1509 40:08 la Constitución no porque no es lo propio en un texto de esa naturaleza eso eso es lo que ha explicado la vicepresidenta que ha dicho además que esta reforma profundiza en la regeneración democrática

Voz 0376 40:19 es una extraordinaria decisión que justamente en el aniversario de los cuarenta años modifica la Constitución para seguir dándole fortaleza a nuestro sistema tranquilidad también a el refuerzo con el que los ciudadanos tienen que sentir la importancia de la mejora de la defensa de la propia Constitución

Voz 1509 40:42 el Gobierno se da un plazo de un año para hacer el resto de reformas legales que se acota el aforamiento por ejemplo en el Poder Judicial rechaza que tenga margen para intervenir en las comunidades autónomas pero según Carmen Calvo Se ha puesto el listón ético muy alto y a partir de aquí habrá una armonización

Voz 1018 40:57 todos los estatutos José Antolín claro para que esta reforma salga adelante es necesario sumar muchos votos a los ochenta y cuatro diputados del PSOE por ejemplo podemos que su aliado estratégico del Gobierno no está por la labor de reformar la Carta Magna sino es más amplia además si no se someta a referéndum

Voz 1509 41:11 así es pero la vicepresidenta ha restado gravedad a esta petición si le piden el referéndum ha dicho que lo respetarán porque así lo prevé la Constitución

Voz 0376 41:19 nosotros no le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que con su fuerza cuantitativa pueda tener el diez por ciento para exigir la convocatoria de un referéndum que no lo haga evidentemente ni podemos ni debemos

Voz 1509 41:35 para buscar el consenso porque necesitan tres quintos de la Cámara el presidente del Gobierno hará la semana que viene una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios

Voz 1018 41:43 oye imagino que también ha tenido que responder a la vicepresidenta las consecuencias de las movilizaciones sociales en Cataluña contra las políticas del gobierno independentista de Torra en el que hay diferentes miembros de su Gobierno que de departamentos del Gobierno catalán que están afectados que ha dicho la vicepresidenta

Voz 1509 41:59 sí pues ha vuelto a apuntar a los Presupuestos Generales del Estado como el balón de oxígeno que necesita Cataluña para tener más margen en sugestión Carmen Calvo sigue insistiendo en sacar las cuentas adelante con el apoyo de los independentistas insinuara sacan ha explicado que la legislatura se acortará pero también ha dicho que la fecha de las generales no va a depender de lo que pase el domingo en Andalucía

Voz 0376 42:20 cuando se está en el Gobierno se tiene que gobernar para los problemas para la solución nosotros en ese sentido estamos a encontrar últimos objetivos de esa hoja de ruta que el presidente no se ha movido en ningún momento así que no está a la extensa ni de los resultados electorales ni de ninguna otra cuestión que no sea la viabilidad del proyecto con el que se convirtió es algo Gobierno sobre esas elecciones en Andalucía

Voz 1509 42:43 la vicepresidenta ha dicho que al Gobierno le preocupa el auge de un partido como Gos con un ideario que según ella es inconstitucional

Voz 0376 42:50 a este Gobierno le doy por dado que a la inmensa la inmensa mayoría de hombres y mujeres este país Nos preocupa mucho un partido cuyo ideario es anticonstitucional

Voz 1509 43:06 que ha rematado la vicepresidenta asegurando que cuando Pablo Casado dice que el presidente ilegítimo también está fuera de la casa

Voz 1018 43:13 te vamos a volver a la situación política en Catalunya con las movilizaciones que hoy han seguido aunque en menor medida en concreto en la localidad barcelonesa de Tarrasa se han protagonizado los médicos de la sanidad concertada Sergi López

Voz 1895 43:24 buenas tardes un millar de médicos de la concertada ha dicho hoy alto y claro que no piensan dar un paso atrás que si no les rebajan presión asistencial Illes mejoran las condiciones laborales volverán a la huelga Xavi llega un art presidente del sector de hospitales concertados de mechas de Cataluña

Voz 43 43:40 a nuestros compañeros han decidido que ya tienen bastante antes han dicho basta y está claro que si no hay un o una un mecanismo de solución quedara franca evidente ir rápida sobretodo

Voz 1018 43:55 el agente ha

Voz 43 43:57 Dido que empieza una ducha y que hasta que no acabe con éxito no parará

Voz 1895 44:03 la protesta se ha hecho en Tarrasa porque es una de las ciudades con mayor presencia de sanidad concertada de Cataluña

Voz 1018 44:09 estamos viendo precisamente con Inés Arrimadas que es la líder de Ciudadanos en Cataluña buenas tardes

Voz 20 44:14 hola buenas tardes las milicias

Voz 1018 44:16 estos días en Cataluña son una enmienda a la totalidad a las políticas de Torra

Voz 20 44:21 es un baño de realidad para el Gobierno de Torra porra y su gobierno llevan Koolhaas gafas de estelada desde hace años es antes que él estuvo último Money Wali al final la realidad les ha estallado la cara ellos llevan años diciendo problemas a España que España nos roba ilegalidades problema es que aquí es aficionado muy mal dice algo muy mal para que usted se haga una idea esta misma semana que estaba convocado la huelga de cinco días de del sector sanitario el lunes sólo ocurre otra cosa algo viendo que anunciar que iban a abrir una tercera planta de embajadas por los cinco continentes ese es el principal anuncio que hiciéramos lunas por tanto la indignación crece el español no explica nada de bueno

Voz 1018 45:00 como los amarillos tampoco me diga

Voz 20 45:03 te es el Gobierno de Torra está escondido y sin dar la cara porque no saben no sabe qué decir más allá de la independencia no les eh

Voz 1018 45:11 si ustedes como primer partido de la oposición con treinta y dos escaños que además es el mayoritario en el Parlament de Cataluña van a tomar alguna iniciativa para que esto cambie

Voz 20 45:19 bueno tenemos treinta y seis escaños ya hemos tomado iniciativas nosotros desde hace meses venimos advirtiendo de esta situación presentamos hace más de un mes una ley para mejorar las listas de espera que Podemos y los partidos separatistas bloquearon muy si quieren dejaron que se iniciaran la tramitación posicional estuviera anteriores hemos presentado en la en el pleno de la semana gozaba una interpelación sobre Sanidad que seguirán qué oxímoron de pleno hemos presentado más de cincuenta iniciativas en la Comisión de Salud es decir ciudadanos creo que ha sido el partido que más insistentemente desde hace meses las papi partiendo de la situación más propuestas está poniendo encima de la mesa pero claro nos encontramos siempre con él de de la estelada con el muro de de las razas que no nos dejan ver la en Cataluña ahí seguimos viendo cómo se siguen abriendo embajadas hice si destinando el dinero de todos a esto y también me gustaría hacer un comentario importante

Voz 1018 46:14 sí es breve por favor si el Gobierno de España