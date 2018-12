Hora 14 (03/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:07 no

Voz 4 00:11 que SER Hora catorce justicia Antonio Marcos

Voz 3 00:22 muy buenas tardes Andalucía en el punto de mira de la política nacional del PSOE intenta capear el temporal de sus malos resultados con el hecho de que sigue sin

Voz 1018 00:29 en la primera fuerza en escaños en el Parlamento andaluz y por tanto no tiran la toalla para intentar un acuerdo de gobierno presidido por Susana Díaz acuerdo difícil complejo casi imposible pero al que se aferra tanto la candidata andaluza como la dirección federal representada hoy por José Luis Ábalos

Voz 5 00:46 sedes acuerdan que el Partido Socialista Obrero Español se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy quiero decir que todavía no he visto sacrificios en el otro lado Si Ciudadanos cree que lo importante con tal de acceder al poder puede ir acompañado de la extrema derecha pues yo no sé exactamente eso sí regeneración ir Reconquista son sinónimos por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en la responsabilidad que nos corresponde

Voz 1018 01:13 pacto para establecer un cordón sanitario dicen en el PSOE ante la ultraderecha de Vox al que por ahora ninguna fuerza política dice que si ni siquiera en voz baja pero es que además José Luis Ábalos que es responsable de Organización del PSOE además el ministro ha respondido de esta forma cuando un periodista le ha preguntado si Susana Díaz debería dimitir

Voz 5 01:30 tiene a día a Ramires eso forma parte de nuestra responsabilidad nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre otorgará confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 1018 01:49 Susana Díaz que también está compareciendo la misma ante los medios dice que de marcharse a su casa nada de nada hombre

Voz 6 01:54 mira perdió ido eso es evidente si hubiera perdido las elecciones me habría ido pero es que ganamos las elecciones tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces irme llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las elecciones

Voz 7 02:10 ahora si me pregunta está contenta no

Voz 8 02:12 el catorce

Voz 7 02:15 en el PP segunda fuerza dicen que es a su candidato

Voz 1018 02:18 corresponde intentar formar una mayoría de gobierno encabezado por él por Juanma Moreno que

Voz 7 02:21 a la entrada del Ejecutivo en la calle Génova no descartaba apoyarse también en los doce escaños de Vox

Voz 9 02:26 evidentemente ese cambio lo debe pilotar lo debe de plantear pues precisamente quién ha liderado ese bloque de cambio que ahora mismo es el Partido Popular de Andalucía creo que los andaluces no han otorgado esa responsabilidad y nosotros estamos dispuesto a a mantener y a transitar esa transición hacia el cambio en Andalucía

Voz 1018 02:45 en los próximos minutos también comparecer ante los medios el presidente del partido Pablo Casado y también a las puertas de la calle Génova Núñez Feijoo el presidente gallego evocando a Rajoy El extremo todo lo más

Voz 10 02:55 antes que Mariano Rajoy porque está dando la razón y que lo que he dicho Pedro Sánchez son disparar vivo es un producto está sometido a lo que digan los independentistas catalanes de todo este disparate que hemos hecho en España con la moción censura

Voz 1018 03:16 pero cuidado porque Ciudadanos marca su propia estrategia su tirón electoral veintiún escaños doce más que antes de las elecciones hace que defiendan un Gobierno presidido por su candidato Juan Marín pero sin pedir apoyos a Vox sino con PP con PSOE así lo explica

Voz 1089 03:30 a José Manuel Villegas son el Partido Popular y el Partido Socialista los que no actúan con responsabilidad le pueden dar la llave de la situación a otros partidos si el Partido Popular Partido Socialista actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado a Brown Gobierno de regeneración hablar Gobierno que no estará preocupado por qué pasa en los tribunales

Voz 1018 03:52 pues a problemas acierto a partir de las doce y media con Narciso Michavila que es el presidente de la empresa KAZ tres la única que vaticinó ayer mismo que Vox podría llegar hasta los diez escaños se quedó corto porque al final fueron doce dice su líder eh Santiago Abascal que por supuesto harán todo lo posible para que no siga el PSOE

Voz 8 04:07 estamos por supuesto dispuestos en nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos

Voz 1018 04:22 ideas de Podemos cuya marca electoral en Andalucía también cotizó ayer a la baja en declaraciones a la SER

Voz 0527 04:26 hoy Pablo Echenique dice que él tiene su propio diagnóstico de por qué el tirón de Vox

Voz 1662 04:32 pero hay que decir claramente en que te Bonsu se pues son los perros de presa de debe en y estamos que hacer autocrítica no hemos sido capaces de pues de de recoger el voto el voto desencantado con con sus a día tenemos que hacer un análisis pues muy profundo

Voz 7 04:54 bueno qué pareja

Voz 3 04:54 hay más cosas por ejemplo a partir de esta misma tarde

Voz 0534 04:57 de los padres que hayan tenido niños en dos mil catorce dos mil quince podrá solicitar la devolución del IRPF a través de un formulario online especificó que también estará disponible en cualquier oficina vacía

Voz 1915 05:07 las protestas de los chalecos amarillos en Francia provocan colas kilométricas en la frontera con el país el el primer ministro galo se reúne con partidos y con algunos miembros del movimiento en un intento de desactivar las protestas que han dejado ciento treinta heridos este fin de semana

Voz 0534 05:20 reducir las emisiones contaminantes a la mitad en la próxima década salvaría un millón de vidas es parte del discurso con el que el Secretario General de Naciones Unidas ha abierto la XXIV Cumbre del Clima que se celebra desde hoy

Voz 7 05:31 lo día las matriculaciones de turismos cayeron en noviembre

Voz 1915 05:34 un doce por ciento interanual caída que el sector atribuye a la incertidumbre por las restricciones a los motores diésel y gasolina

Voz 3 05:40 la tregua comercial entre China y Estados Unidos dispara las bolsas el selectivo español suman más de un uno por ciento y cotiza cerca de los nueve mil doscientos puntos y casi seis minutos

Voz 11 05:54 ahora Kato

Voz 12 05:54 dice Madrid Cristina Machado buena

Voz 1434 05:57 pues las fuerzas de seguridad buscan al hombre que esta mañana ha robado un coche con dos niños dentro en Villalba

Voz 1490 06:03 y de repente el hombre seré la arranca el coche y le da mi hermano mi hermana iba detrás de él corriendo a ver si los cogen el han cogido a mi hermano claro el apoyo ya no podía más y un tremendo y ahora los padres están con la niña desde que está aquí en eso

Voz 1434 06:22 con la tía y la abuela de los niños los dos están bien al de cinco años lo dejó a las puertas de un supermercado poco después de huir con el coche robado ya la bebé de once meses la dejó dentro del coche a cuarenta kilómetros de

Voz 12 06:33 estancia en Fuenlabrada el hombre ha conseguido

Voz 3 06:39 y por fin si no hay cambios de

Voz 1434 06:41 Timo ahora el Gobierno regional aprobará mañana la construcción de un instituto público en el barrio de rejas de la capital

Voz 12 06:53 no

Voz 1434 06:53 vecinos llevan años reivindicando ese centro como camino para salir del aislamiento del Barrio tras varios compromisos incumplidos el Consejo de Gobierno tiene previsto dar el primer paso para su construcción mañana mismo de la política el presidente Ángel Garrido dispuesto a que el Partido Popular gobierne en Andalucía con el apoyo de Vox

Voz 0177 07:12 me gustaría que gobernó seis Juanma Moreno yo creo que hombre no es el que tiene que decidir y hablar con todos aquellos que crea que le pueden ayudar a configurar una alternativa de cambio que es lo que con claridad han pedido los andaluces

Voz 1434 07:23 hay más noticias que apuntamos en titulares con Sonia Palomino

Voz 1915 07:26 Paula satisfacción en el Ayuntamiento de la capital tras el primer fin de semana de Madrid Central se ha reducido el tráfico privado especialmente en la Gran Vía según los datos del consistorio aumenta el uso de los autobuses de la EMT un error administrativo en la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación puede acabar con la impugnación de todo el proceso Comisiones Obreras ha presentado un recurso contra la convocado ahora después de que la Comunidad de Madrid haya tardado un mes en hacerla pública en todo el territorio nacional incumpliendo la ley cuarto día de huelga de los MIR los médicos residentes de las urgencias del Hospital doce de Octubre para protestar por la falta de supervisión de su trabajo el consejero de Sanidad admite el problema y asegura que están buscando una solución para reforzar las tutorías de los residentes minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en recuerdo de Heidi Paz

Voz 7 08:07 novia de César Román el chopo acusado

Voz 1915 08:10 antes de su asesinato el cadáver de la mujer apareció el pasado mes de agosto en Usera es la quinta víctima mortal de violencia machista en lo que llevamos de año en Madrid y en deportes el centrocampista del Real Madrid Luka Modric recibirá hoy el Balón de Oro en la en el Atlético de Madrid Diego Costa será operado esta semana para terminar con unas molestias que sufre en el pie izquierdo el delantero rojiblanco estará entorno

Voz 1434 08:28 dos meses de baja vamos con la información del tráfico con estamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:34 buenas tardes afortunadamente hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad dan sólo tengan precaución en la ronda de circunvalación M cuarenta ya que hay tráfico en aumento en la zona de Vallecas dirección a cuatro en el resto de la red vial madrileña de momento no encontramos dificultades ni en los accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta Eso sí hay bancos de niebla en algunas zonas de la Comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos moderen la velocidad y por su puesto pónganle una dosis extra de prudencia al volante vamos

Voz 1434 09:07 la al centro de pantallas de el Ayuntamiento de la capital Inmaculada

Voz 14 09:10 buenas tardes hola muy buenas tardes vivimos un lunes atípico un lunes con unos niveles de tráfico muy bajos e incluso a media mañana tampoco hemos tenido en ninguna protesta que lo haya alterado Arno subiendo creció un poquito la intensidad

Voz 1434 09:25 algunos puntos de salida como médica

Voz 14 09:27 hola Castellana Norte la M30 sigue siendo la perfecta alternativa para no entrar en la capital no olviden los vecinos del exterior de la EMT ha reforzado las líneas de autobuses que une la periferia con el centro de la ciudad

Voz 1434 09:40 tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 09:45 a medida que avance la tarde las nubes bajas o nieblas que todavía quedan se irán deshaciendo veremos el sol en más poblaciones con el paso de las horas eso sí con sensación de frío durante toda la tarde las máximas apenas pasarán de los diez prelados cuando llegue la noche rápido descenso de temperaturas mañana a primeras horas muchas heladas incluso fuera de pueblos de montaña y mañana en general nubes bajas y nieblas también durante la mañana más sol a lo largo de la tarde

Voz 7 10:10 con frío durante todo el día el domingo tiempo

Voz 0978 10:12 decido más nubes a primeras horas más sol durante la tarde

Voz 1434 10:15 hora catorce Madrid de la dirección técnica Alicia Molina hay Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 15 10:23 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de de christmas musical y no te pierdas en El bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde XXV con noventa en Parque Warner punto com

Voz 7 10:38 ahora en Madrid a Kun Sangin Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud medicina

Voz 1915 10:44 pionera en Europa y seguros de salud con coberturas

Voz 7 10:47 las descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis Info

Voz 0882 10:52 pese de las condiciones será Koons a punto es llame

Voz 7 10:55 el novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 11 10:58 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:01 la Policía Nacional y la Guardia Civil buscan todavía al hombre que esta mañana ha robado un coche con dos niños pequeños dentro la madre S bajó un momento dejó el coche en marcha el hombre aprovechó para llevarse el vehículo ha ocurrido en Collado Villalba los dos pequeños es también el hombre ha conseguido huir Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 1450 11:19 qué tal buenas tardes Cristina no habían dado las nueve de esto

Voz 0089 11:22 mañana cuando la madre salía del vehículo para tocar el timbre de la casa de su hermana y en un segundo un hombre de unos cuarenta años con barba sea subido al coche sea dado a la fuga ante la mirada atónita de los familiares en el interior se encontraban dos menores un niño de cinco años y una bebé de tan solo once meses a los pocos kilómetros de Villalba en ladrón ha abandonado en una urbanización al crío pero ha continuado

Voz 0978 11:45 marcha con la niña en el interior del coche de forma

Voz 0089 11:47 de ATA la Guardia Civil y la Policía Nacional ha activado la búsqueda del coche con muchísima precaución porque lo importante era la integridad física de la bebé sobre las once y media al coche un Seat León de color negro era localizado ya aparcado en Fuenlabrada a

Voz 1915 12:03 más de cuarenta kilómetros de Villalba la enorme

Voz 0089 12:06 red de vías de circunvalación que tiene la Comunidad ha permitido que el ladrón se moviera con suficiente rapidez hasta ese municipio del suroeste madrileño en el interior del coche la niña de once meses se encontraba en perfecto estado de salud Carlos Sanz es el concejal el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Collado Villalba

Voz 16 12:25 el cuanto algo se está en perfecto estado porque bueno es tal estar tampoco tiempo muy Gonzales estaba alusión madre enseguida ir a él Avenue pues se han llevado al hospital de Fuenlabrada el placer clave conocida

Voz 0089 12:38 agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policías han hecho cargo del vehículo se buscan huellas dactilares y otros indicios para conocer la identidad del ladrón la búsqueda del autor prosigue

Voz 1434 12:49 el robo del coche con los niños dentro se ha producido al lado de un colegio la Antonio Machado de Villalba con el consiguiente nerviosismo de las familias que llevan allí a sus hijos aunque la mañana más allá de esos nervios lógicos está transcurriendo con normalidad en ese centro en Villalba está Raquel Fernández Raquel buenas tardes

Voz 17 13:07 hola buenas tardes pues acaban de salir los escolares de este centro la Antonio Machado desde donde a escasos cincuenta metros se producía el suceso aquí a las puertas del colegio los padres y los hijos no comentaban otra cosa a la salida yo es que no era para menos además la tía y la abuela de dos menores viven también muy cerquita de aquí hemos podido hablar con ellas y nos contaban que han vivido momentos de pánico vamos a escucharlo

Voz 1490 13:32 esto pero tremendo tremendo se nos hemos vuelto locos la madre la pobre no paraba de de gritar quiero a mi hija que no les pase nada de mi hija que que si no me mato y eso once veces y un niño cuatro años culé

Voz 17 13:53 también en el colegio los padres han estado durante toda la mañana comunicando para tranquilizarse el director del colegio Pedro Fernández hacía estas declaraciones

Voz 18 14:03 desde el centro está todo tranquilo Hay que aquí hombre estábamos preocupados estábamos porque ya sabemos que los niños también es una cosa que puede repasar hemos tenido la mala suerte de que ha ocurrido en esta calle y hasta ahora ha sido una zona segura ahí en ha pasado nada no no tiene que ver la zona entiendo

Voz 17 14:24 quedándose vacía prácticamente los únicos que estamos ahora mismo aquí a las puertas del colegio somos los medios de comunicación recogiendo testimonios

Voz 1434 14:31 gracias Raquel seguimos pendientes de esa operación de búsqueda de ese hombre que esta mañana ha robado el coche con los dos niños pequeños dentro se lo adelantamos a esta hora en la SER por fin el Gobierno regional va a dar el primer paso para la construcción de un instituto en el barrio de rejas en el distrito de San Blas Canillejas de la capital el Consejo no tiene previsto aprobar mañana la construcción del centro primer paso en firme después de varios compromisos incumplidos de años de reivindicaciones por parte de las familias que denuncian el aislamiento del barrio que entre otras cosas obliga a sus hijos a hacer un recorrido de más de una hora para ir a clase Javier Bañuelos

Voz 0089 15:10 estoy de la propia por escrito la propia consejera de Educación ha confirmado a estas familias que mañana mismo el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la construcción del nuevo instituto en rejas centro que tiene que hubiese levantado hace ya dos años

Voz 7 15:23 un retraso que en todo este tiempo ha tenido

Voz 0089 15:26 pie de guerra a los padres

Voz 12 15:28 pronto

Voz 19 15:30 la razón por la que estamos aquí es porque no se alargan demasiado los plazos se nos prometió inaugurar el instituto en el año en septiembre del dos mil diecisiete entonces lo que estamos viendo a la Comunidad de Madrid es que de una vez por todas pagan una licitación de las obras y que pasen a ejecutar estas obras

Voz 12 15:47 no

Voz 0089 15:48 les en la primera fase de esas obras se contempla la creación de seis aulas de Secundaria la voluntad de la Consejería de Educación es que este centro además sea preferente para los alumnos con dificultades motoras niños y niñas que hasta ahora tienen que sufrir la odisea de desplazarse hasta otro centro del distrito de Ciudad Lineal

Voz 20 16:07 qué queda a doce kilómetros de reja que son un metro dos metros un autobús a diez minutos andando para un niño con dificultad motora imposible

Voz 0089 16:17 Consejería de Educación aclara a estas familias que las obras en cualquier caso no podrán ejecutarse hasta que el Ayuntamiento

Voz 1018 16:23 a Marib les conceda el correspondiente

Voz 0089 16:25 el lado de viabilidad urbanística

Voz 1434 16:28 Javier vamos a hablar más de este asunto esta tarde en La Ventana de Madrid con el portavoz de la plataforma instituto en rejas ya la portavoz de las familias con niños con discapacidad motora y a partir de las siete y veinte de la tarde ahora mismo son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 11 16:45 hora catorce Madrid

Voz 21 16:50 ese día que que bien tu hijo que aprueba el carné que hasta se compra su propio coche pero necesita un seguro Yeclano papa mama si ahora ahora con multitud de auto ahorras hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure informa Take calcula tu precio en auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta ochenta y uno colitas auto del mediador EOI Covite ven o alquila tu inmueble de

Voz 22 17:12 manera segura ponte manos de global piso tu inmobiliaria con más de diez años de experiencia el mejor servicio y asesoramiento del mercado somos especialistas en viviendas de protección oficial Glock al piso veinte oficinas en Madrid busca la más cercana en globo al piso punto es nuestra gloria al piso tu hogar nuestra prioridad

Voz 21 17:32 ese conductor con el día tonto que cambio la radio que Tito el aire que haber el GPS y que no ve tu coche para con el paso de peatones que ahorre que ahora tu seguro de coche con Qualitat auto desde ciento ochenta euros informa Take calcula tu precio incógnitas auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta y uno cero dos colitas auto del mediador EOI

Voz 4 17:53 descubre el musical del que entorno a un viaje emocionante de Inglaterra Persia para cumplir su sueño Cuba Apolo de Madrid entonces ya a la venta en el médico musical punto com

Voz 23 18:13 gusta son lugares para desconectar respira aire puro en parques naturales y nacionales

Voz 24 18:20 descubre en los lugares que inspiraron a Cervantes saborea cada de nuestros pueblos brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar

Voz 25 18:30 en la provincia de Ciudad Real el que siempre recordarás

Voz 26 18:34 bienes Diputación de Ciudad Real G por la vía rápida aproveche este diciembre y viaja en tren desde Madrid a muchos destinos con dos noches en hotel de tres o cuatro estrellas por poco más de mis fruta de un viaje exprés con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés tu próxima parada es un viaje consulta condiciones

Voz 27 19:00 David Bisbal te llena de energía pues estás de enhorabuena porque Endesa y tempo Happy te invitan a un evento único el próximo veinticinco de marzo en Madrid contrata hay consigue tu entrada doble antes del treinta y uno de enero en tu punto de servicio Endesa o In Tempo con Bisbal punto com sea cual sea tu energía hay una solución Endesa para ti

Voz 28 19:20 en Canal Sur celebremos el día del socio de Carrefour Bell el cuatro de diciembre porque te descontamos Elipa en todos los productos delectación productos frescos bebidas droguería perfumería alimentos mascotas Carrefour Coto además aprovecha para repostar en nuestros gasolineras y ahorra un diez por ciento for todos merecemos lo mejor

Voz 29 19:41 en BMW Madrid filial de BMW España te invitamos a nuestro gran evento de final de año para que tú dos mil dieciocho termine

Voz 3 19:47 sobre ruedas acércate a nuestros tan el plan también

Voz 29 19:50 dos de El Corte Inglés de Sanchinarro del jueves trece al sábado quince de diciembre di consigue hasta un cuarenta por ciento de descuento en doscientos vehículos BMW Kilómetro cero cierra un año redondo conduciendo un BMW

Voz 11 20:01 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 20:04 el primer fin de semana de Madrid Central ha transcurrido con normalidad según los pocos datos que ha dado el Ayuntamiento con una reducción del tráfico privado en la zona afectada por las restricciones y un aumento del uso del transporte público mejor incluso decían desde el Ayuntamiento de lo esperado Sara selva

Voz 1491 20:21 un balance muy positivo para el Ayuntamiento con datos que mejoran las previsiones que tenían sea usado más el transporte público dicen de hecho que han batido récord de viajeros en los autobuses de la EMT ha sido el fin de semana con el mayor número de usuarios del año el Ayuntamiento agradece a los madrileños el comportamiento ejemplar que dicen que han tenido cumpliendo con la medida a pesar de no haber aún sanciones y optando por modos de transporte más en inglés están satisfechos con los datos en Gran Vía por ejemplo se ha registrado en oro apunta a una reducción del tráfico de entre el cuarenta y el cuarenta y cinco por ciento comparándolo con otros fines de semana en los que una a una vía seis carriles también se produce el tráfico en la calle Toledo o en Alcalá aumenta sin embargo en Calle treinta un tres con cinco por ciento porque es una de las principales alternativas para evitar cruzar por el centro de la ciudad pero dice el Ayuntamiento que no se ha detectado un aumento de la congestión cómo se reduce el tráfico mejoran todos los tiempos de los autobuses sobre todo de las líneas que pasan por Madrid

Voz 1434 21:10 Madrid Central responde a las exigencias de Europa para rebajar los niveles de contaminación en España aunque hoy al consejero de Sanidad a Enrique Ruiz Escudero le parecía mal que el Ayuntamiento relación en la medida con cuestiones de salud

Voz 1234 21:23 yo creo que es un planteamiento absolutamente erróneo erróneo en el sentido de que la Madrid capital de la región en este sentido es de las de las de las capitales europeas con mayor calidad del aire que es algo que que es evidente relacionarlo directamente con el problema de salud yo creo que que no es no es la no es el planteamiento adecuado

Voz 1434 21:45 también el presidente Ángel Garrido ha vuelto a cargar contra Madrid Central tras su primer fin de semana de funcionamiento ha criticado al Ayuntamiento por no dar datos de contaminación le ha respondido la coordinadora de Medio Ambiente del consistorio Paz Valiente

Voz 0177 21:58 no hay sanciones todavía esperemos que nunca más allá pero las hay por lo tanto no se puede calibrar eh los resultados de de este proyecto en cualquier caso sí que parece que lo que sí desplazamiento claro del tráfico los alrededores sobre todo algo muy importante el objetivo para el que estaba pensado unos ha cumplido la contaminación se exactamente igual peor de hecho no ha dado ningún dato al ayuntamiento en relación con la contaminación seguramente porque no le interesa

Voz 0818 22:20 en calidad del aire y en cambio climático no podemos hacer análisis de corto plazo hay que ver grandes series y comparar cuáles son las tendencias en un número de años que sea significativo de otra manera las condiciones meteorológicas por ejemplo pues no pueden desvirtuar los datos en cualquier momento

Voz 1434 22:34 Paz Valiente ha hecho estas declaraciones durante su intervención en unas jornadas organizadas por Madrid diario a las que también ha acudido Garrido a su llegada le preguntábamos por las elecciones en Andalucía el presidente se mostraba dispuesto a que el Partido Popular gobierne en aquella comunidad aunque sea con el apoyo de Vox

Voz 0177 22:51 me gustaría que gobernase Juanma Moreno ni yo creo que Juanma Moreno es el que tiene que decir y hablar con todos aquellos que crea que le pueden ayudar a configurar una alternativa de cambio que es lo que con claridad han pedido los andaluz

Voz 1434 23:02 han subido Vox y Ciudadanos los demás han bajado también el Partido Popular unos resultados decía Garrido que son reflejo del trabajo de Pablo Casado

Voz 0177 23:09 el trabajo canonizado Pablo Casado el presidente partió en Andalucía ha sido clave para que estos resultados se produjeran y yo creo que eso confirma su

Voz 11 23:17 es grato confirma también la idea que yo creo que lo está consiguiendo

Voz 7 23:22 el vaya mejor aunque el Partido Popular en Andalucía

Voz 11 23:25 ha perdido

Voz 1434 23:28 cuarto día de huelga de los médicos residentes de las urgencias del Hospital doce de Octubre el consejero de Sanidad admite que faltan adjuntos para supervisar el trabajo de los MIR pero asegura que ya hay un plan para reforzar el personal hasta que se pueda llevar a cabo dice espera llegar a un acuerdo con los médicos Teresa Rubio

Voz 1933 23:46 Ruiz Escudero quiere un acuerdo con los residentes pero a ellos no les ha llamado nadie hasta que lo hagan seguirán en huelga escuchamos al consejero y a Mario harán Berry uno de los MIR del doce de Octubre

Voz 1234 23:55 todo lo que vamos a hacer es pues tender la mano y tratar de llegar a una solución que sea adecuada para todos no hemos notado ninguna incidencia en estos tres días que va de huelga con más esfuerzo de los médicos adjuntos que ahí se encuentran pero desde luego que que nuestro objetivo es dar una solución

Voz 0482 24:11 Nos gustaría reunirnos con él si es posible en este sentido para poder intentar buscar una solución al conflicto mientras tanto nosotros debemos seguir con la convocatoria de huelga porque debemos recordar que esto lo estamos haciendo con la idea de intentar mejorar la supervisión que recibimos los residentes personal en formación en el servicio de urgencias

Voz 1933 24:31 dentro de poco más de media hora a las tres nueva concentración ante el Hospital doce de Octubre

Voz 1434 24:35 Comisiones Obreras advierte de que un error del Gobierno regional en la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación de Madrid puede acabar con la impugnación de todo el proceso el sindicato ha presentado un reto

Voz 1450 24:46 curso porque asegura que la Comunidad ha saltado la ley

Voz 1434 24:48 al no cumplir con los plazos de presentación de la convocatoria Laura Gutiérrez

Voz 1915 24:52 la primera convocatoria se publicó el ocho de octubre pero sólo en el Boletín Oficial de la Comunidad a pesar de que la ley obliga a que salga la vez en el BOE ha pasado más de un mes para que sea así la segunda convocatoria se hizo el quince de noviembre así que ha habido un primer plazo para los aspirantes que ellas expiró You segundo plazo que expira este lunes la Comunidad de Madrid dice que va a guardar la distancia a los de la primera convocatoria pero Comisiones Obreras cree que deben echarla de nuevo porque sólo es legal la segunda ya advierten puede haber consecuencias muy graves si la Administración no revierte el proceso María Eugenia Alcántara es inspectora de Educación ir representante de Comisiones

Voz 30 25:29 la propia administración está diciendo que quién lo haya presentado en el en el primero que no lotes entre el segundo con lo cual estimamos que a estas personas les deja los pies de los caballos realmente podría André anulada la convocatoria con lo cual he serían desahuciar a supuesto

Voz 1915 25:44 son las oposiciones más duras de la educación madrileña suponen años de preparación para quienes quieren sacar la plaza se convocan

Voz 1434 25:52 cada cuatro años las asociaciones madrileñas tendrán un campus donde poder instalarse a partir de dos mil veinte cuatro edificios en la Casa de Campo que el Ayuntamiento va a rehabilitar con un presupuesto de nueve millones de euros las obras comenzarán en marzo Sara selva quiere

Voz 1491 26:05 que ese espacio contribuya a construir un nuevo modelo de de

Voz 1434 26:07 Gracia con más participación de los ciudadanos la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 8 26:11 probablemente estamos ante un momento en el que hay que idear nuevas formas de participación a Sultan ente nuevas que permitan el que el sentimiento de todos y cada uno de los ciudadanos pueda de verdad expresarse en esas decisiones generales

Voz 1491 26:25 el Ayuntamiento quiere saldar con esto una deuda que dicen que tenían con el movimiento asociativo de Madrid porque según el delegado de Coordinación Territorial Nacho Murgui no tenía el reconocimiento que se merece

Voz 1177 26:35 para generar un espacio de encuentro que sirve de incubadora de proyectos colectivos y de nuevas asociaciones porque cuanto más vertebrada estará ciudadanía más va más sólida es la base social para crear una una sociedad para impulsar una sociedad más creativa más solidaria más participativa más democrática

Voz 1491 26:52 el campus tendrá en esos cuatro edificios aulas de formación salas de reuniones de exposiciones bibliotecas espacios para ti

Voz 1434 26:59 bajar y un auditorio ya la una de la tarde el colectivo artístico Boa Mistura ha comenzado a pintar el último texto de los versos al paso pequeños poemas pintados junto a las aceras las calzadas en algunos pasos de peatones de la capital Enrique Gato

Voz 1450 27:13 decía si no existiesen los poetas los invendibles quién hablaría de los huérfanos esto dice el último de los versos en el paseo del Prado que se ha pintado hace unos minutos que llena ya pasos de peatones de los veintiún distritos de la capital con más de mil versos en su escritura ha participado junto a operarios del Ayuntamiento y con una pistola de pintura la alcaldesa Manuela Carmena y los miembros de Boa Mistura el colectivo artístico artífice de esta iniciativa Pablo García es uno de los artistas labor

Voz 31 27:39 cuenta que hemos tenido ha sido de que todos los versos tanto de profesión chat principalmente que los versos de los poetas y dos músicos reconocidos estuviesen eh mezclados con los de los ciudadanos no queremos priorizar

Voz 0089 27:50 una zona respecto a otra entonces

Voz 31 27:53 el Barça se pueden encontrar recorridos muy sugerentes por toda la ciudad

Voz 1450 27:57 eh recorridos e itinerarios que se pueden recorrer ya por todo Madrid y crear libremente algún poema en el asfalto

Voz 0806 28:04 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 32 28:08 Juan

Voz 3 28:09 Juan que el piten dos tipos de personas cuyas que dice

Voz 33 28:18 les que si eres de las que hacen Altés hacia hacia

Voz 1018 28:22 la roja entren dice Sabatés pronto hereje

Voz 33 28:24 se llama el novecientos cien cero catorce

Voz 0262 28:28 vuelve Kate Morton con su nueva novela La hija del relojero la autora de El jardín olvidado regresa con una maravillosa novela cargada de secretos enterrados giros inesperados historias de amor casa antigua que retumba con lo que esconder sus paredes la hija del relojero editada por Suma de Letras ya a la venta

Voz 1434 28:53 Anthony De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0089 28:56 anoche desde las nueve menos cinco gala del Balón de Oro en París una gala histórica ya que el madridista Luka Modric se llevará al galardón por delante de Cristiano Ronaldo Griezmann por primera vez desde dos mil ocho ganará alguien que no sea ni Cristiano ni Messi en el Atlético de Madrid tras el empate frente al Girona Diego Costa viajará esta noche a Brasil junto al doctor Óscar Celada para operarse del quinto metatarsiano decisión tomada al finalizar el choque de Montilivi estará de baja entre dos y tres meses además es oficial se va a utilizar el vídeo arbitraje en la Champions League a partir de los octavos de final antes de la jornada quince de Liga tenemos vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey mañana Getafe Córdoba en el Coliseum desde las siete y media ITER bien Vallecas entregarlo en Leganés a las ocho y media el miércoles será el turno del Atlético de Madrid frente al zarandeo y cerrará el jueves el Real Madrid que se enfrentará al Melilla a la escuadra

Voz 7 29:38 cuartos gracias Andoni así terminamos

Voz 1434 29:41 este Hora catorce Madrid ocho grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde a partir de las veinte en La Ventana de Madrid hoy con Javier Bañuelos que disfruten de la tarde hasta luego adiós

Voz 2 30:03 muy muy

Voz 3 30:05 tratar de uno y medio en Canarias

Voz 4 30:08 en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 en plena digestión del vuelco político en Andalucía sus consecuencias para el conjunto de la vida de nuestro país pensando las citas electorales del próximo año municipales autonómicas europeas y generales cuya fecha dependerá en buena medida de la lectura que haga Pedro Sánchez de esa previsible pérdida de poder de su partido en aquella comunidad oficialmente sin embargo el PSOE no tira la toalla José Luis Ábalos que es ministro responsable de Organización del PSOE dice que van a intentar una mayoría de gobierno a modo de cordón sanitario frente a la ultraderecha de Vox pero es muy pero que muy cauto muchísimo cuando responde a una pregunta de un periodista sobre si Susana Díaz debe seguir al frente del partido algo a lo que ella sin embargo responde sin ambigüedades

Voz 5 30:58 eso forma parte de nuestra responsabilidad nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel estar siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de lo que diga la organización

Voz 6 31:10 por ese hubiera perdido me habría ido eso es evidente pero es que ganamos las elecciones irme llama la atención que quienes pierde las elecciones señalen al que gana las elecciones

Voz 1018 31:19 anoche me pregunta está contenta no Pablo Casado líder del PP habla de colapso socialista ve a su candidato Juanma Moreno como nuevo presidente y para ello no rechaza el posible apoyo de los doce diputados de Vox además de contar con el respaldo de Ciudadanos respaldo que no será en ningún caso un cheque en blanco porque ellos son los que más han subido en escaños y por eso ven a su propio candidato Juan Marín como el nuevo presidente autonómico pero ojo con PP Ci con PSOE sin Box cuyo líder Santiago Abascal se pone lógicamente

Voz 9 31:49 creo que los andaluces Ethan tiene muy claro que tiene que liderarlo el Partido Popular no es razonable que en una comunidad donde fueron primero y donde ganaron como fue Cataluña la señora Arrimadas no fue nos asumiera el reto y la responsabilidad de ir a ese debate de investidura y que ahora la tercera fuerza política de Andalucía quiera ir a esa investidura

Voz 1089 32:09 Partido Popular y Partido Socialista actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado habrá un Gobierno de regeneración

Voz 8 32:17 Seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos Hora catorce

Voz 1464 32:31 tres metros por delante política mucha política para todos los gustos y lecturas posibles pero la semana empieza además con otras cosas importantes decisivas para miles de personas Antonio Martín quedará buenas tardes buenas tardes sobre el Antonia para padres y madres si la ministra de Hacienda confirma que a los que se les cobro el IRPF por los permisos de maternidad y de paternidad de dos mil catorce en adelante van a poder recuperar lo de toros afectados de los años dos mil catorce dos mil quince pueden hacerlo a partir de esta misma tarde también se suman los de las mutuas María Jesús Montero

Voz 34 32:57 si incorporamos a los beneficiarios que como le comentaba anteriormente no son de seguridad social suele ser los funcionarios que están cubiertos por Muface estaríamos hablando en torno a uno a un millón

Voz 1915 33:09 veintiséis mil personas aviso urgente el Secretario General de la ONU asegura que la reducción de hasta el cuarenta y cinco por ciento de las emisiones puede salvar un millón de vidas en dos mil treinta Antonio Guterres ha intervenido en la apertura de la cumbre del clima de Katowice

Voz 7 33:23 si fallamos tanto el Ártico como el Antártico seguirán de riéndose y más gente morirá a causa de la contaminación la escasez de agua afectara a una proporción significativa de la humanidad y el coste de los desastres se dispara

Voz 1915 33:36 interviene ahora Pedro Sánchez que apuesta por reducir al treinta y siete por ciento las emisiones de CO2 en dos mil treinta y espera llegar a dos mil cincuenta con una reducción de hasta el noventa por

Voz 1464 33:44 paraliza a los bancos a comprometida paralizar finalmente el desahucio de una familia de catorce personas una de ellas menor de edad y seis dependientes que estaba previsto hoy en Llucmajor Mallorca el día trece los servicios sociales se van a reunir con la familia para buscar solución falta financiación

Voz 1915 33:57 algunos de los oncólogos más importantes del mundo destacan que en España no se invierte lo suficiente en la lucha contra el cáncer y anuncia en graves avances en el futuro a través de la inmunoterapia Ignacio Melero investigador de la Universidad de Navarra

Voz 7 34:08 en este país la la investigación está muy influenciada no reaccionamos con suficiente velocidad ha habido muchas inercias en el sistema que no funcionaron adecuadamente ir a Qatar ha anunciado que deja la OP

Voz 1464 34:22 ha confirmado el ministro de Energía Sada ABI

Voz 0325 34:25 esa es nuestra salida se hará efectiva en enero de dos mil diecinueve quiero reafirmar el orgullo de Qatar por estar al frente de los productores de gas natural por estar entre los principales productores de energía en The Wall el barril de Brent

Voz 7 34:37 deferencia en Europa sube hasta situarse por encima de los sesenta dólares después de conocerse la noticia de José Luis Núñez El ex presidente del Fútbol Club Barcelona fallecida los

Voz 1915 34:46 treinta y siete años de edad fue el dirigente del club que mástil

Voz 7 34:48 pues tuvo al frente y que más títulos consiguió llegó a pasar por la cárcel por cohecho y falsedad documental el mejor del año el centrocampista del Real Madrid Luka Modric que va a ganar el Balón de Oro hoy en París se va a poner así fin a una década en la que este premio se lo han repartido entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi reunión con el primer ministro de Francia Edouard Philippe ha iniciado una ronda de contactos con partidos y miembros del movimiento de los chalecos amarillos las protestas han causado hoy problemas en la frontera con España lo quiero en centros educativos y hasta la anulación del discurso de Jean Claude Juncker mañana en la Asamblea Nacional francesa un conflicto que aceptó en colas kilométricas ahora mismo las fronteras de la yunquera de Irún vamos a acercarnos con datos de David Parreño e Iker Ibáñez en son que era ya hay diecinueve kilómetros de colas en la AP siete la imagen son cuatro mil camiones en aparcamientos áreas de servicio la Generalitat ha pedido que los camiones directamente no entren en Cataluña que se detengan en Valencia o en Zaragoza también el conseller de Interior Mike Calvo partido Face un ellos fió a nivel internacional ha pedido que el Gobierno hable con Francia para disuadir los piquetes de la frontera donde hay camioneros bloqueados desde hace días

Voz 35 35:52 desde el viernes al medio día que estamos aquí bloquea

Voz 36 35:55 tenemos alojado en los mismos caminan en no puedo tenemos

Voz 35 35:58 el hotel no tenemos nada nos estamos quedando sin comida

Voz 7 36:00 esta tarde se reunirán los transportistas y Protección Civil para decidir cómo atender a estos camionero nuevamente situación complicada en Villa tú en Irún con once kilómetros de retenciones hasta ahora hay es que a pesar de que hayan cesado las protestas de los piquetes y de que la situación iba mejorando a mediodía se ha producido un accidente entre un camión y un turismo que ha provocado el cierre parcial de la autopista A su llegada a la frontera y las retenciones se han vuelto a multiplicar en relación a las protestas desde la Diputación foral de Guipúzcoa piden un cambio en la gestión de la situación porque cada vez ocurre con más frecuencia y la ratonera que se forma en todo el entorno perjudica gravemente a la economía y al día a día de los vecinos

Voz 4 36:36 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 36 36:39 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos el suyo es el partido que más ha crecido en las elecciones andaluzas pero también el que más arriesga en la elección de los socios necesarios para echar al PSOE de la Junta porque todo lo que ayuda a ganar votos daña cuando compite

Voz 7 36:57 el escrutinio de las urnas serían los

Voz 36 36:59 si Kaká les sube la Billy Rubina Ikeda ha advertido de que Vox contamina como socio y que arruinaría su reputación en Europa donde el exigirán que opte sin ambos

Voz 7 37:10 queda por seguir con Macron o pasar

Voz 36 37:12 a Le Pen sepa que haga lo que haga quedará retratado veremos

Voz 1018 37:18 Miguel Ángel Aguilar que mañana obra con nosotros Alicia Molina enano de la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producía hay como siempre el tiempo la previsión con Jordi Carbó

Voz 0978 37:26 a esta hora persisten todavía nubes bajas incluso algunas nieblas en la Comunidad de Madrid cerca de los ríos Tajo Guadiana puede dejar alguna llovizna pero también tendremos algunos ratos de sol especialmente en la Comunidad de Madrid pero se mantendrá el ambiente frío durante toda la tarde nubes más compactas con lluvia en Galicia especialmente en la Rías Baixas también en la costa norte de hecho durante la tarde los chubascos también se irán extendiendo

Voz 7 37:48 al resto del Cantábrico máximas

Voz 0978 37:51 zona por encima de los quince grados y mucho sol en el Mediterráneo sur de la península también en Canarias máximas alrededor de los veinte grados de los Veinticinco en Canarias

Voz 10 38:02 Diego Costa que hicimos la cortina Sami Nair vosotros

Voz 26 38:06 sigáis por aire

Voz 10 38:09 por Juan Cruz

Voz 4 38:11 a vosotros habéis París

Voz 37 38:13 a ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova La Ser presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 26 38:27 es una reflexión sobre los nuevos derechos colectivos como la paz y el desarrollo de los pueblos y la preservación de la naturaleza y el planeta adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra paseo en barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es pena vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 11 38:58 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas Ayun

Voz 7 39:01 miente de Cartagena colaboran Renfe

Voz 11 39:04 ir Repsol catorce Tom De Marcos la irrupción de Vox

Voz 1018 39:08 con doce escaños en la Cámara autonómica andaluza permita a hablar ya de Penta Partito pensando quizá en las citas electorales del próximo año sobretodo las generales cuya fecha depende exclusivamente de la decisión que adopte Pedro Sánchez que evidentemente no suelta prenda tenemos varios puntos abierto de comunicación ahora mismo a los que enseguida incorpora haremos el análisis de Narciso Michavila presidente de tres que fue el único en pronosticar la entrada de Vox con entre ocho y diez escaños y al final se quedó recordamos a empezar a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid está Inma Carretero la Aimar

Voz 0806 39:37 hola buenas tardes un oficialmente la Ejecutiva del PAR

Voz 1018 39:39 todo se va a reunir mañana por hoy ha habido algunos mensaje ya bastante claro sobre lo que pueden hacer visto lo visto en principio formalmente ese apoyo a la idea lanzada ayer por San Adrià de intentar seguir en el Gobierno buscando apoyos para aislarse de Vox pero José Luis Ábalos ministro No tres del partido bueno digamos que se ha desmarcado al menos en las formas no de Susana Díaz porque en de alguna manera le ha abierto la puerta a que no siga al frente del partido al final no logra esa investidura

Voz 0806 40:03 así es a Ferraz no le parece sensato que Ciudadanos que es la tercera fuerza política le pide al PSOE que le apoye sólo para que su coqueteo con la ultraderecha no le perjudique eso ha asegurado el secretario de Organización del PSOE en una rueda de prensa en la que ha dejado a las claras la intención de Pedro Sánchez de intervenir de intentar tomar las riendas en el PSOE andaluz donde hasta ahora no ha tenido ningún poder porque no sólo dieron las va

Voz 1434 40:25 es en Andalucía bueno pues ahora Ferraz se va

Voz 0806 40:28 Car de lleno en la gobernabilidad dos veces ha dicho José Luis Ábalos que el PSOE andaluz necesita algo que sólo les recitaba hasta ahora la oposición que necesita regeneración

Voz 5 40:39 sabemos que el partido de finalista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros queremos implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador yo europeísta que defendemos

Voz 0806 41:00 ha dejado como una posibilidad la dimisión de Susana Díaz como decías asegurado todo está muy abierto pero que el papel de la presidenta en funciones como el de todos está Schubert subordinado al éxito del proyecto político

Voz 1434 41:12 por cierto que esto es lo que siempre ha dicho el PSOE andaluz

Voz 0806 41:15 en las derrotas electorales de Pedro Sanz

Voz 1018 41:17 sí vamos a recordar exactamente qué es lo que ha dicho Susana Díaz porque la pero hace unos minutos por estas palabras de Ábalos John vaya dice que no piensa marcharse tiene porque hacerlo porque evidentemente no ha perdido en cifras las elecciones

Voz 7 41:27 hombre si hubiera perdido abrir eso es evidente

Voz 6 41:30 si hubiera perdido las elecciones me habría ido pero es que ganan las elecciones tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces IGME llama la atención que quiénes pierden las elecciones señalen al que gana las elecciones Arocha me pregunta está contenta no bueno

Voz 1018 41:47 varones regionales como se está interpretando el resultado de las andaluzas pensando en el próximo año porque en mayo hay autonómicas

Voz 0806 41:53 anoche cundió el pánico en el conjunto del partido hoy queda mucha preocupación porque las federaciones que hemos consultado lo que ven es que no ha habido efectos Sánchez sino todo lo contrario atribuyen el auge de Ciudadanos y Vox a la agenda nacional le hemos preguntado a Ábalos qué parte de responsabilidad tiene Pedro Sánchez en el resultado de ayer su respuesta ha sido que el PSOE andaluz ha querido hacer una campaña muy andaluza también ha dejado caer que una coincidencia con las generales que Susana Díaz rechazó de plano habría producido una mayor participación es un buen momento para que Pedro Sánchez adelante ahora sus selecciones Ábalos lo ha negado lo escuchamos

Voz 5 42:29 la anticipación de elecciones pues nosotros no vamos al contrario que vamos a seguir insistiendo en la necesidad de intensificar nuestra nuestra agenda social desde luego no planteamos

Voz 38 42:41 eh esta cuestión

Voz 0806 42:44 eso es lo que ha respondido el ministro de Fomento mañana habrá aquí en Ferraz ejecutiva federal

Voz 1018 42:49 me recesiva el PP Pablo Casado que recorrió miles de kilómetros en campaña para apoyar a Juanma Moreno que era un candidato heredado logra mantenerse como segunda fuerza veintiséis escaños pierde eh pero queda por encima de ciudadanos que era lo que más preocupaba en la calle Génova el mensaje de hoy ya es muy directo quiere la investidura para ello apelan abiertamente a ciudadanos y también a Vox sin posibles ambigüedades porque sitúa a la formación de Abascal como un producto del independentismo catalán María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 43:18 las tardes el PP ha perdido siete escaños pero Génova hoy es una fiesta porque esto es una oportunidad histórica dicen para la derecha así Casado Moreno han comparecido en rueda de prensa para anunciar que su formación va a liderar el cambio han pedido a Díaz que no bloquee ya ciudadanos ya bosques Se dejen de cálculos políticos ya haya un diálogo franco y sincero para no defraudar las expectativas de los andaluces además genoma no tiene ningún problema en pactar con Vox antes será una formación de extrema derecha y ahora es

Voz 0806 43:41 el partido donde milita Ortega Lara el líder

Voz 1461 43:44 el PP denuncia el cinismo de la izquierda porque Sánchez sí puede llegar a acuerdos con Podemos y ellos

Voz 0522 43:48 no pero qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española y además homologado los ir regalándole gobiernos incluso en sitios en los que habían quedado por encima por tanto vamos a ver eh con relaciona a Vox tendremos que ver lo que proponen por ahora nosotros hemos dejó muy claro que la como ha dicho Juanma Moreno la Constitución española y somos el único partido que puede evitar su apertura su reforma no se va a tocar