Hora 14 (04/12/2018)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes son Nadia se niega a tirar la toalla la todavía presidenta andaluza rechazan declaraciones a la SER que su partido necesite regenerarse tras los malos resultados de las autonómicas del pasado domingo tal y como ayer insinuó el número tres del PSOE José Luis Ábalos

Voz 4 00:36 se regenera aquello que está degenerados yo líder un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces es porque esos andaluces confían en un partido decente honesto y trabajador del que me siento profundamente

Voz 1018 00:54 tuyos Susana Díaz estuvo primera hora en Hoy por hoy asegura que esa interpretado mal ese mensaje de Ábalos y que ayer mismo habló con Pedro Sánchez que estuvo muy cariñoso con ella al igual que la mayoría de barones regionales del PSOE en todo caso a nadie se le escapa que la posibilidad de perder el Gobierno andaluz no es algo anecdótico para ese partido ISS el asunto que centra la reunión de la Ejecutiva bajo la dirección de Pedro Sánchez en la calle Ferraz Inma Carretero

Voz 0806 01:17 sí buenas tardes acaba de llegar el secretario de Organización José Luis Ábalos al asada a la sala de prensa en la sede socialista hay mucha expectación aquí esperando esta comparecencia del secretario de Organización después de que ayer abriera la puerta a dimitir a Susana Díaz escuchamos en directo a José Luis Ábalos

Voz 5 01:33 lo que hacemos habitualmente que ahora justamente empezaba el debate os aquí realmente después de cuerda aclara del cual me gustaría también estar presente pero bueno que quería atenderles para no esperar más y en todo caso lanzar algunos mensajes claros por parte de la dirección como es normal bueno cuando yo me ausentado el secretario general del partido ya había hecho su informe y empezaban las intervenciones con lo cual me llama me gusta escucharlas porque

Voz 1018 02:04 partido en las dos y media volveremos a esta rueda de prensa que empieza en este mismo instante el PP da por hecho que el futuro presidente de la Junta debe ser su candidato Juanma Moreno Pablo Casado insiste en que lo más lógico es eso si finalmente se consolida un pacto con Ciudadanos IU con la ultraderecha de Vox aunque en ese último caso preferiblemente sólo con apoyos parlamentarios sino dentro de un mismo Gobierno Casado en todo caso cree que lo de Vox no es lo más peligroso

Voz 6 02:27 lo que me preocupa son los partidos que llevan situados fuera de la Constitución varios años y nadie ha dicho nada porque podemos lleva fuera de la Constitución varios años Vox por ahora no ha establecido cuál es su programa dentro una situación lo que tenga que decir al en relación a las autonomías ya les hemos dicho que el Estado autonómico está la Constitución la aportamos el Gobierno cada

Voz 1018 02:49 la niega que el independentismo sea responsable indirecto de los buenos resultados de Vox en Andalucía

Voz 1600 02:54 además durante toda Je t'aime hemos estado alertando durante todo este tiempo de esta situación mientras otras fuerzas políticas han estado homologado la presencia de Vox porque en ese momento no corría peligro su silla en lugar de hacer un cordón sanitario contra la extrema derecha parece que algunos han decidido hacer un cordón sanitario contra la democracia los derechos y la libertad

Voz 1018 03:17 el Gobierno francés frena en seco la subida del precio de los carburantes paraliza también el incremento de los recibos de la luz y el gas durante el invierno son algunas de las medidas anunciadas por el primer ministro Edouard Philippe para desmovilizar a los chalecos amarillos que han convocado nuevas protestas en París para el próximo fin de semana

Voz 7 03:32 el fiscal de de lujo comisión

Voz 1775 03:36 tres de las medidas fiscales que debían entrar en vigor el uno de enero quedan en suspenso después de escuchar la solicitud y estudiar los informes de los interlocutores que me han presentado durante los últimos días de hotel

Voz 1018 03:47 he decidido suspender por un periodo de seis meses

Voz 1775 03:50 las medidas sobre fiscalidad hasta que sean debatidas por todas las partes interesadas

Voz 1018 03:55 en nuestro país mil ochocientos parados menos en noviembre cuarenta y siete mil afiliados menos a la Seguridad Social que suponen una destrucción que Valente de empleo en ese mismo periodo el Gobierno a través del secretario de dado para la Seguridad Social Octavio Granado calcula que un millón trescientas mil personas se van a beneficiar de forma directa de la subida del Salario Mínimo a novecientos euros mensuales índice que no serán los únicos porque segura empresa hay alguien que

Voz 8 04:19 me que les sube el sueldo el veintidós por ciento la persona que tienen al lado no va a aceptar que les suban el sueldo el cero coma cinco va a pedir el dos coma hay una jerarquía retributiva pues si a la parte de abajo le pegas una subida del veintidós por ciento el resto de los salarios se ha impedido hacia el alta

Voz 1018 04:36 además Santi correción pide la imputación

Voz 1600 04:38 gente del ex presidente valenciano Francisco Camps por prevaricación y fraude en relación con los contratos firmados con la trama Gürtel la Fiscalía quiere que el juez cite a Camps antes de que termine el año para que no prescriban esos delitos el Tribunal Supremo ha empezado a estudiar el recurso de la

Voz 1915 04:52 Familia Franco contra la exhumación del dictador

Voz 1600 04:55 decisión en las próximas semanas las dieciocho horas de debate el Eurogrupo firmó un acuerdo de mínimos para reforzar la Unión Económica y Monetaria frente a futuras crisis pacta el mecanismo para repartir gastos en caso de rescate Macario

Voz 1915 05:05 el abogado general de la Unión Europea concluye que Reino Unido puede paralizar de manera unilateral el Brexit en contra del criterio de la propia Unión esta posibilidad existe hasta que se formalice las

Voz 1600 05:15 ha tirada de forma definitiva el Ayuntamiento de Madrid pide a tres empresas de patinetes la retirada de esos vehículos antes de tres días debido a que estas compañías no impiden en sus aplicaciones que el trayecto se circunscriba a zonas permitidas para su circulación dosis cinco

Voz 1 05:34 ese Madrid Cristina Machado buenas

Voz 1434 05:36 tardes no tocaba Pablo Casado ni siquiera deja que le pregunten por quién será candidato del PP en Madrid

Voz 10 05:42 no queremos ser cautos cuando más aquí os vais a parar

Voz 2 05:47 además buena tiene también tendrán

Voz 1434 05:51 aquí estoy con Ángel decía casado con Ángel Garrido el presidente de la comunidad que quiere ser candidato acto en Sol para conmemorar el aniversario de la Constitución en su discurso Garrido no se ha olvidado de los independentistas ni tampoco de los extremistas de Vox hoy más crítico con ellos que ayer

Voz 0177 06:09 yo obviamente cualquier cambio que se cometiese tendría que plantear soluciones útiles y aceptables para todos para todos propiciando así el nivel de consenso requerido en la propia norma para su modificación y nunca nunca como cesión ante aquellos que lo que quieren es precisamente burlar la Constitución

Voz 1434 06:27 en la capital el Ayuntamiento da un plazo de tres días para que tres de las cuatro empresas de patinetes eléctricos que operan en la ciudad retiren todos los patinetes de la Calle el gobierno municipal no les ha dado autorización porque no cumplen con la ordenanza de movilidad Inés Sabanés

Voz 0795 06:42 primero esto estaba avisado y explicado en el debate de la Ordenanza de Movilidad segundo hay un elemento clave de seguridad vial y tercero hay un elemento clave de accesibilidad ir de respetar la necesidad de protección de las personas con movilidad reducida

Voz 1434 07:03 las empresas podrán solicitar la autorización en cualquier momento la Mesa Sectorial de la Sanidad debate ahora mismo la intención de la Consejería de reducir el horario de citas de los centros de salud hasta las seis y media de la tarde la Plataforma de Centros de Salud denuncia que el objetivo finales amortizar los puestos de los médicos que se van a jubilar en la próxima década Cal el plan que un treinta por ciento del total Joaquín Villena ser enfermero Maribel Ramos médico

Voz 11 07:29 si ahora no sé qué es lo que hace que no se puede hacer pero digo ya amortizaciones de las amortizaciones plantilla hay esto es cuando él tenga menos casos cada uno tiene su silla cara sin problema en Melilla somos muchos ya con una etapa iba viendo ya jubilada fieles en los próximos años la jubilar muchísimo movimiento alguno lo cual amortizar en esto

Voz 1434 07:56 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paul Assens Madrid fue la comunidad en la que más bajó el paro en noviembre cerca de seis mil desempleados menos y veintiséis mil afiliados más a la Seguridad Social el Gobierno regional lo achaca sus políticas en materia de empleo los sindicatos recuerdan que todavía hay mucha temporalidad y paro femenino el derribo

Voz 0376 08:12 te Calderón empezará en febrero del próximo año hoy se ha firmado el convenio de la llamada operación Mago Calderón que transformará la zona a orillas del río Manzanares en un gran espacio urbanizado con viviendas zonas verdes y uso

Voz 1434 08:22 el Gobierno regional insta al Ayuntamiento de Madrid a legalizar la placa que va a instalar esta tarde en la Puerta del Sol en homenaje al movimiento del 15M patrimonio no lo ha autorizado porque está en una fachada bien de interés cultural

Voz 0376 08:32 penados a veinticinco años de cárcel dos atracadores que robaron en tiendas de telefonía la mayor parte de la penas se les aplica por amordazar y secuestrar a los empleados mientras cometía los robos también tendrán que devolver los treinta mil euros que se llevaron de los establecimientos

Voz 1434 08:45 en deportes vuelve la Copa del Rey partidos de vuelta de los dieciseisavos de final a las siete y media al Getafe recibe al Córdoba con ventaja del dos a uno de la ida vamos con el tráfico información desde la DGT de Alfonso Martínez Alfonso buenas tardes buenas tardes a esta hora

Voz 12 08:58 de carreteras madrileñas estamos pendientes de un accidente en la A cinco a la altura de Alcorcón que complicada conducción de entrada a la capital madrileña además en la ronda de circunvalación M cuarenta hay densidad circulatoria en la zona de Coslada en ambos sentidos en el resto de la red vial no encontramos dificultades eso sí desde la Dirección General de Tráfico les vamos a ir

Voz 0861 09:19 estoy una vez más planifiquen con el tiempo esos viajes

Voz 12 09:22 y por supuesto modere la velocidad

Voz 1434 09:24 tenemos quince grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó claves las nieblas y las nubes bajas han desaparecido de la mayor parte de la comunidad el sol puede calentar esta tarde el ambiente llegará a ser suave la que ver con el frío ya ayer cuando las máximas apenas superaban los ocho grados o incluso tendremos máximas un poco por encima de los quince grados con sol pero cuidado porque

Voz 11 09:47 para qué oscuro Cures la temperatura bajará rápida

Voz 1434 09:49 la mente y las nieblas de nuevo seguirán con pactando mañana volverán a ser extensas pero poco persistentes y también con esta situación de marcado inversión térmica no sólo se favorece la niebla sino que poco a poco la concentración de contaminantes va la asesinos queda por conocer el estado de la circulación en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 13 10:10 hola buenas tardes acaba de ser retirado hace pocos minutos un camión que estaba averiado en la salida del túnel que conecta la M30 con la avenida del Mediterráneo se recuperan todos los carriles se recupera la normalidad en esa zona de la M30 y el tráfico es algo más intenso en las proximidades al Puente de Ventas de momento por la M30 no obstante ese círculo habiendo hay retenciones y puede ser una buena alternativa si utilizan el vehículo privado por el centro el transporte público siempre es la mejor opción ya está ahora tenemos que avanzar un tráfico que aumenta ligeramente en algunos recorridos como la calle prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo y también en los accesos a la avenida Amer

Voz 1434 10:47 hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido hoy en la producción Sonia Palomino

Voz 2 11:30 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:33 unos cuatrocientos invitados han participado esta mañana en la recepción que cada año organiza el Gobierno regional en la Puerta del Sol por el aniversario de la Constitución esta vez un aniversario redondo los cuarenta años ha sido primero de Ángel Garrido veremos si también el último más que nada porque sigue sin saber siquiera si será el candidato del PP en las elecciones de mayo entre los invitados Pablo Casado el presidente del PP y quién decide esos nombres los de los candidatos pero ni una palabra ni siquiera lo escucharon al principio ni siquiera nos ha dejado preguntar el el el asunto Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 12:08 tras de sí no ha habido forma era una de las preguntas del día prácticamente todos los periodistas lo hemos intentado pero casado ya lo hemos escuchado en portada literalmente ha huido escoltado por su equipo hoy no tocaba deshojar esa margarita en boca del líder nacional del PP sólo hemos escuchado algunos piropos a la comunidad que preside Ángel Garrido

Voz 6 12:27 bueno ya antes de nada le quiero agradecer mucho al presidente de la Comunidad de Madrid su invitación para celebrar un año más la constitución de todos los españoles y además hacerlo desde una Comunidad de Madrid que desde hace muchos años es precisamente la constatación del éxito del Estado de las autonomías de una España plural diversa pero unida cohesionada vertebrada que es precisamente lo que defiende el Partido Popular

Voz 0861 12:48 sólo piropos pero de los candidatos nada ante el silencio de casado eso sí Ángel Garrido se reivindica una vez más como candidato

Voz 0177 12:56 yo creo que se ha optado por guardar silencio Cacho muy bien porque eso tocará cuando toque el ya anunciado que a lo largo de este mes dirá las personas que van a ser candidatos y candidatas ya eso estamos ya lo dije y claro si si no han cambiado si me gustaría ser candidato

Voz 0861 13:07 en el PP hay voces dentro de la dirección que aseguran que el nombre de ese candidato se conocerá antes de las naves

Voz 1434 13:13 el presidente Garrido agradecido enorme ante la presencia de Casado en el acto pero arriesgado más de lo esperado al sugerir en su día

Voz 1018 13:20 cursó una crítica a Vox una forma

Voz 1434 13:23 son de la que Casado no se siente tan lejos en ese país

Voz 1018 13:26 curso Garrido ha valorado la Constitución como él

Voz 1434 13:29 la mejor arma para blindarse ante los ataques de los independentistas ídem los extremistas de

Voz 0861 13:33 los Javier sí de hecho para Casado quién está fuera de la Constitución no es Vox sino podemos hoy el presidente madrileño precisamente ha defendido uno de los pilares del Estado que amenaza ese partido ultraderechista Ángel Garrido ha querido poner en valor el peso y la importancia de las autonomías que han permitido que Madrid por ejemplo nuestros treinta y cinco años de Estatuto haya pasado de ser la cuarta economía de España a ser la primera Garrido es partidario de reformar la Constitución pero si se hace dice que sea con el único objetivo de evitar que se puede manipular las instituciones autonómicas de evitar también que se rompa la unidad de España

Voz 0177 14:06 es fundamental consolidar y reforzar el bloque constitucional defender el Estado de derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas que no por minoritarias son menos inquietantes para el clima de entendimiento y paz social que debería presidir nuestra vida

Voz 0861 14:23 curioso que en este punto de su intervención en ese guiño a Vox en su discurso Ángel Garrido tenía escrita la palabra peligrosos para definir a esas posiciones extremistas pero lo acabamos de escuchar el presidente al final ha querido suavizar sus palabras y cambiar peligrosos por inquietantes

Voz 0177 14:37 sobre la marcha a veces e introducimos cambios en el discurso bueno yo creo que inquietantes es una palabra que puede bien lo que son los extremismos no yo tampoco consideró que la palabra peligroso sea sea algo que que pueda caracterizará a las extremos que tenemos en España pero bueno inquietantes si yo en todo caso como está por ver lo que pasa con esos partidos pues tendremos tiempo dirá hablando de ellos

Voz 0861 14:58 también ha sido bastante comentado otro momento de su intervención cuando Garrido ha hecho un guiño a la plataforma de Carmena cuando ha dicho que ser más España Nos ayudado también a ser más más

Voz 1434 15:07 al acto han acudido también los portavoces de todos los grupos con representación en la Asamblea todos han salido en defensa de la Constitución que eso sí debe estar abierta a cambios Ángel Gabilondo PSOE Clara Serra Podemos Ignacio Aguado Ciudadanos

Voz 0890 15:20 primero felicitarnos por haber sido capaces de agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos dan traído hasta aquí Isabel que esta es una tarea abierta que hay que proseguir cada día la Constitución es un pacto un gran acuerdo que hay que renovar diariamente

Voz 1291 15:35 yo creo que la Constitución tiene que repensar que tiene una deuda histórica con las mujeres y que tenemos que hacer una Constitución comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres que tiene que repensar un pacto territorial a la altura de los tiempos que dice que repensar la independencia del Poder Judicial por ejemplo que tiene que repensar cómo blindar los derechos sociales

Voz 15 15:52 es momento de defender la Constitución y defenderla sobre todo frente aquellos que quieren liquidar la convivencia frente a esos separatistas quieren saltarse la de manera unilateral es momento de que los constitucionalistas estemos juntos defendiendo la sin complejos

Voz 1434 16:07 el Ayuntamiento de Madrid ha dado un plazo de tres días las a tres de las empresas de patinetes eléctricos que operan en la ciudad las tres principales así que en unos días la imagen de la ciudad puede cambiar sustancialmente el Ayuntamiento explica que quiere poner en orden Un servicio que llegó a Madrid cuando no estaba regulado inocula miren con las exigencias de la ordenanza de movilidad por eso da ese plazo de tres días para que retiren de las calles todos los patinetes sólo Baker dar funcionando una que tan sólo tiene veinte de estos vehículos que están operando en zonas muy concretas las demás tendrán que pedir autorización empezar el proceso desde cero si quieren hacer negocio en la ciudad Sara selva

Voz 1510 16:46 la causa principal es que las empresas tienen que garantizar a través de las aplicaciones móviles que el inicio y el final del viaje sea en zonas en las que según la normativa los patinetes puedan circular ahora no es así así que el Ayuntamiento reinicia el proceso las empresas tienen esos tres días para retirar los patinetes sino lo hacen lo hará el propio Ayuntamiento después tienen que solicitar la autorización comienza entonces un proceso que esperan que sea breve el Ayuntamiento con esto quiere asegurarse de que las empresas despliegan sus patinetes de forma repartida no acumulándose en determinadas zonas como ocurre ahora Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente movilidad

Voz 0861 17:17 tiene que haber un proceso que garantice

Voz 0795 17:19 eh no sobre estas condiciones que os hablo que además tiene que tener los seguros etc sino que el reequilibrio ir el reparto en el conjunto de la ciudad porque no pueden estar tampoco todos acumulador en la misma zona de la ciudad sino que se va a seguir un criterio de reequilibrio

Voz 1510 17:38 además también tienen que entregar una documentación que permita al Ayuntamiento saber siempre cuántos hay y dónde están los patinetes según la nueva ordenanza de movilidad tienen prohibido circular por aceras pueden hacerlo por las calles de treinta kilómetros hora hay por los carriles bici ahora hay cerca de veinte empresas que quieren desplegar sus patinetes

Voz 1434 17:52 Madrid dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1434 20:56 el paro también bajó en noviembre en la Comunidad de Madrid así seis mil personas un uno con siete por ciento menos en términos interanuales con respecto al mes de noviembre de dos mil diecisiete bajó un ocho con cuatro por ciento Sonia Palomino

Voz 1915 21:08 si Madrid fue la comunidad en la que más bajó el desempleo en noviembre eso unido al aumento de la afiliación a la Seguridad Social ganó más de veintiséis mil afiliados un uno por ciento más y casi un cuatro por ciento con respecto al año pasado datos

Voz 1434 21:18 es fruto de las políticas de empleo según el presidente Madrid

Voz 1915 21:21 Toño Ángel Garrido yo estoy contento no es

Voz 0177 21:23 por supuesto suficiente tenemos que seguir trabajando pero lo cierto es que con respecto al año anterior quedado ciento veinte mil empleos ese es un dato muy elocuente que por cierto es el mayor de España todas las comunidades autónomas siempre lo digo las cosas no suceden por casualidad sucede con políticas que ayuda a que haya creación de empleo

Voz 1434 21:38 sin embargo las contrataciones siguen sin representarla

Voz 1915 21:41 dos positivos se registraron cuarenta y siete mil menos que en octubre un dieciséis por ciento menos y la mayoría fueron temporales una temporalidad que unida al paro de larga duración se convierte en uno de los grandes problemas estructurales del mercado laboral en Madrid según los sindicatos Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 20 21:57 son las que tienen mucha antigüedad y que por tanto están quedando fuera de las oportunidades entorno a doscientos diez mil personas que no tienen queriendo trabajar mi empleo de protección social treinta mil personas lleva más de un año en paro hice cuatro de cada diez de cada diez personas de estas llevaban

Voz 1434 22:17 más de dos años buscar un empleo con todo el número total de parados

Voz 1915 22:21 asciende a las trescientas cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y seis personas en la Comunidad

Voz 1434 22:25 Madrid continúa la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad con un único punto en el orden del día el posible cambio de horarios de los centros de salud madrileños la Consejería de reducirlo ese horario de citas hasta las seis y media de la tarde atendiendo dicen a los periodos de más demanda la Plataforma de Centros de Salud cree que la intención real de la comunidad es amortizar plazas de sanitarios y advierten de que así la continuidad asistencial no va a ser posible Teresa Rubio

Voz 1933 22:50 Maribel Ramos pasa consulta en un centro de salud asegura que al menos en su caso las tardes están más masificadas que las mañanas

Voz 11 22:56 suele citarse ancianos que los traía al centro de salud con familiar bien porque salen del centro de día y los acerca o bien porque es la hora que sale familia del trabajo y les puede traer

Voz 1933 23:07 también madres que llevan a los niños al médico después de trabajar y adultos que no pueden pedir permiso iban al centro de salud cuando acaban su jornada laboral Joaquín Villena

Voz 11 23:15 pues que mucha gente vaya dentro de algo cómo les va a tener que ven en Canarias a partir de las seis y media noble Lawrence un algo pues diciéndole lo impedía suyos sin ningún entonces pues diga no vamos a que el hospital

Voz 1933 23:35 ya está bien desde la plataforma aseguran que con estos horarios la continuidad asistencial va a ser imposible para miles de personas y que además como la ideas implantarlo progresivamente y en los centros que sea factible va a provocar una falta de equidad

Voz 1018 23:49 tanto para los pacientes como para los sanitarios

Voz 1434 23:52 el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la construcción de dos nuevos institutos públicos uno en Torrejón de Ardoz el otro en el barrio de rejas en la capital en el distrito de San Blas Canillejas donde los vecinos llevan pidiéndolo una década si todo va como lo anunciado por el Gobierno regional el centro podría estar funcionando ya el curso que viene Virginia Sarmiento finalmente serán tres señores de euros para la construcción de este centro que contará con seis nuevas aulas de educación secundaria para ciento ochenta alumnos Rafael Van cree que en consejera de Educación

Voz 21 24:21 son ocho meses digamos de de obra y por lo tanto en la localización que está prevista en la calle de Yanira y por supuesto será un centro que esté perfectamente adaptado para motor

Voz 1434 24:32 padres y madres de la plataforma instituto en rejas ya han acudido a la Puerta del Sol a celebrar la licitación de la obra tras casi una década de lucha hemos felices de que ya liciten que

Voz 0394 24:42 queremos ver la primera piedra ya yo creo que sí

Voz 22 24:44 tengo un motivo de celebración no que nuestros niños puedan estudiar cerca de su

Voz 1434 24:48 los hombre para mí supone algo muy grande porque

Voz 22 24:51 de mi niña no va a estar desplazada

Voz 23 24:53 hola con autobús eso andando

Voz 1434 24:56 calle sola supone una conquista

Voz 23 24:58 esta de barrio un barrio nuevo en crecimiento

Voz 1434 25:01 sólo tiene un colegio de primaria que está rodeado por varias carreteras por eso exigen que se amplíe la línea dos de Metro hasta allí se abre una estación de tren

Voz 1018 25:08 eh

Voz 1434 25:08 la Audiencia Provincial ha condenado a veinticinco años de cárcel a cada uno de los dos atracadores que fueron detenidos por robar en tiendas de Orange eran muy violentos de hecho la mayor parte de la pena se les aplica por amordazar y secuestrar a los empleados mientras cometían los robos Alfonso Ojea

Voz 0089 25:24 denuncia contundente la que ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid contra dos atracadores de establecimientos de telefonía principalmente por la detención ilegal que ambos perpetraron en cada una de las cuatro tiendas de Orange que asaltaron en dos mil diecisiete entraban en los locales pistola en mano y obligaban a los empleados a tirarse al suelo de los sótanos allí les ataban y los colocaban boca abajo después desvalijaban las estanterías y reventaba en las cajas para marcharse rápidamente los empleados quedaban sumidos en la oscuridad indefensos con miedo a ser agredidos unos golpes que eran habituales en estos robos y es ahí donde los magistrados han sido contundentes en este delito de detención ilegal que afecta la libertad la integridad personal de la víctima por eso se han aplicado cuatro

Voz 1018 26:06 tres años de cárcel por cada una de las personas

Voz 0089 26:08 que sufrieron esa situación en las tiendas

Voz 1434 26:15 el Ayuntamiento de la capital ha presentado su programación de Navidad como plato fuerte como siempre en la cabalgata el cinco de enero este año dicen más inclusiva que nunca Paul Asensio

Voz 0376 26:25 serán más de doscientos actividades repartidas por los veintiuno distritos de Madrid Manuela Carmena ha querido destacar que la programación como la Navidad está hecha para los más pequeños

Voz 24 26:34 todos hemos sido niños todos recordamos nuestra

Voz 1600 26:38 Navidades la magia está en lo que los niños

Voz 24 26:41 Nos esperan pero la magia está en lo que nosotros preparamos para ellos

Voz 0376 26:44 para que todos puedan disfrutarla el Ayuntamiento ha incluido varias medidas inclusiva en la cabalgata de Reyes estará audio escrita para personas con discapacidad visual tendrá interpretación en lengua de signos y contará con mochilas sonoras para que los chicos con discapacidad auditiva puedan disfrutar de su música la Navidad inundará Madrid con esta y otras actividades de el catorce de diciembre hasta el seis de

Voz 1434 27:04 pero esta tarde a partir de las siete de la tarde el Ayuntamiento va a colocar en la Puerta del Sol una placa conmemorativa del movimiento 15M dormíamos nos despertamos va a decir la leyenda en esa placa para la que no hay autorización de Patrimonio el Gobierno regional insta al Ayuntamiento a legalizar esa placa cierta polémica ahora entre las dotando instrucciones pero si no hay novedades a las siete de la tarde el Ayuntamiento la va a colocar en la Puerta del Sol

Voz 18 27:36 te fijas de ayer en Patricia menudo cambio está guapísima que me llena como la que tenía antes me dijo que estuvo en NH fe Ike la tratar como a una

Voz 25 27:46 Aina M H G centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve mejora tu imagen que autoestima

Voz 0861 27:51 pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno

Voz 25 27:54 con setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 2 27:58 en al espectáculo de la temporada ven al espectáculo de la temporada

Voz 0177 28:04 pues es un truco hipnótico que hechos rama Mi vida para eso está la publicidad

Voz 0861 28:09 descubre el grandes pivote una parodia mágica no autorizada compra tu centradas en el grandes tipo te punto com te esperamos en el Teatro Capitol desde el seis de diciembre

Voz 26 28:19 esta noche en la Ser Carrusel deportivo y Hora veinticinco tú eliges si quieres actualidad Hora con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser que si lo que prefiere es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más Lab de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 0806 28:46 los fervor con los deportes Andoni De la Torre buenas tardes de tal buenas tardes

Voz 27 28:51 Luka Modric fue el gran triunfador de la gala del Balón de Oro llevándose el galardón final el croata feliz anoche en El Larguero

Voz 28 28:57 esto no es sólo para trabajo que ha hecho este año hay que ha sido espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba

Voz 1 29:14 constante ahí a ingentes

Voz 27 29:16 bueno siento esto y me me alegro Modric es el primero en ganar el Balón de Oro desde dos mil ocho que no sea ni Cristiano ni Messi el Pirineo croata de la historia la otra cara de la moneda la del Atlético Antoine Griezmann que quedó en tercer lugar

Voz 21 29:28 es algo que te te da ganas tenerlo en tu en tu armario en casa en la próxima la próxima será

Voz 27 29:35 hoy Copa del Rey vuelta de dieciseisavos de final dos partidos hoy a las siete y media Getafe Córdoba dos uno favorable a los azulones ya las ocho y media derbi en Vallecas entre allí Leganés dos dos en la ida

Voz 1434 29:45 gracias Andoni Nos vamos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital desesperamos esta tarde en La Ventana de Madrid doy debate político entre la diputada María Espinosa de Podemos y el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado está

Voz 1018 30:20 hoy toca cerrar filas en público desde la calle Ferraz Con Susana Díaz

Voz 5 30:24 no voy a discutir sobre el término regeneración no no podría haber utilizado pasea la palabra renovación he visto que algunas palabras ha suscitado mucha controversia no me importa aclararles con matizarlos corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía Secretaria General del partido socialista en Andalucía liderar este proceso tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección federal para llevar adelante este proceso que produzca la gobernabilidad necesaria en Andalucía

Voz 1018 30:53 José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE ministro de Fomento el mismo que ayer dijo eso de que el PSOE andaluz necesita regenerarse sumar los malos resultados del pasado domingo después de la que se ha aliado hoy aclara que lo de regenerarse al término casi de carril que por supuesto nadie cuestiona a Susana Díaz Ike es precisamente al PSOE andaluz que corresponde garantizar la gobernabilidad de esa comunidad a primera hora Susana Díaz aseguraba aquí en la SER que se siente respaldada por Pedro Sánchez quitaba importancia a esas palabras de Ábalos pero por si acaso

Voz 4 31:22 se regenera aquello que está degenerado yo lideró un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces porque esos andaluces confían en un partido decente honesto y trabajador el que me siento profundamente orgulloso Hora catorce

Voz 1018 31:44 iremos a seguir en directo la calle Ferraz les contaremos lo que conocemos sobre las distintas estrategias en marcha para gobernar Andalucía entre PP y C's parece existir un clima de entendimiento aproximado para una coalición en la que la ultraderecha de Vox preste su apoyo pero sólo desde el Parlamento con sus doce escaños sin formar parte del Gobierno porque entre otras cosas podría debilitar los mensajes centristas que emite sobretodo la formación de Albert Rivera es martes es de cuatro de diciembre autónomas de Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes el Gobierno francés rectifica de plan Antonio sí recula Innova a subir el precio de los carburantes además semana congelar las tarifas de la luz y del gas durante el invierno después de la presión ejercida en la calle por los llamados chalecos amarillos Édouard Philippe primer ministro

Voz 1775 32:24 el otoño después de escuchar la solicitud y estudiar los informes de los interlocutores que me han presentado durante los últimos días he decidido suspender por un periodo de seis meses las medidas sobre fiscalidad hasta que sean debatidas por todas las partes interesadas

Voz 1018 32:39 bajan el paro y la afiliación el paro baja en poco

Voz 1915 32:41 más de mil ochocientas personas en noviembre la afiliación a la Seguridad Social también descendió en más de cuarenta y siete mil pero

Voz 1600 32:47 zonas lo que supone el peor dato en ese mes

Voz 1915 32:49 los últimos cinco años Yolanda Valdeolivas Secretaria

Voz 0861 32:52 la de Estado de Empleo Maricarmen Marrero UGT

Voz 29 32:54 crece la estabilidad en el empleo y crece también la duración de la jornada

Voz 0806 33:00 sólo un seis coma dos por ciento de los contrato firmado en noviembre fueron indefinidos a tiempo

Voz 1018 33:06 Letta beneficiaria el Gobierno calcula además que hasta dos millones de personas pueden verse favorecidas directa o indirectamente por la subida del Salario Mínimo Octavio Granado secretario de Estado de la Seguridad Social

Voz 8 33:16 porque si en una empresa hay alguien que ve que les sube el sueldo el veintidós por ciento la persona que tienen al lado lo va a aceptar que les suban el sueldo el cero coma cinco va a pedir el dos el resto de los salarios se verá impelido hacia el alta

Voz 1018 33:28 en el punto de mira el juez llamará a declarar ante

Voz 1915 33:30 este final de año a Francisco Camps después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido que se le impute por prevaricación y fraude en contratos de la Generalitat valenciana con empresas empresas de la trama Gürtel Mónica Oltra vicepresidenta valenciana

Voz 30 33:42 movió mucho sí lo sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo no sólo eso sino que daba las órdenes precisas que después de responder ante los ciudadanos ahora llega la hora de responder ante los tribunales

Voz 1018 33:53 no influirá a la al fiscal general del Estado descarta que la huelga de hambre iniciada por varios exdirigentes catalán expresos vaya determinar la acción de la Fiscalía María José Segarra

Voz 31 34:01 respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio va a seguir rigiendo se por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho se inicia el trámite

Voz 1915 34:12 el Tribunal Supremo ha abierto una pieza de medidas cautelares para analizar el recurso presentado por los nietos de Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador del Valle de los

Voz 1018 34:21 la marcha atrás unilateral del abogado del Tribunal de Justicia Europea asegura que el Reino Unido podrá revocar el Brexit sin necesidad de acordar nada con nadie el Gobierno británico responde que en todo caso no tiene intención de paralizar el proceso golpe a la mafia

Voz 1915 34:33 policía italiana ha detenido a cuarenta y seis personas en Sicilia relacionados con la Cosa Nostra entre ellas séptimo minero o de ochenta años a quien se consideraba el líder de esta organización después de la muerte de Toto Riina

Voz 1018 34:43 destituido Eduardo Berizzo deja de ser entrenador del Athletic de Bilbao después de acumular trece partidos sin ganar se hace cargo del equipo Gaizka Garitano

Voz 32 34:55 José Antonio el telegrama es para Joaquim Torra señor presidente de lo que queda de la Generalitat inspiradora su visita de ayer a los presos preventivos recluidos en Lledó Nurse tras la cual anunció que su Vauvert excluirá de los actos oficiales la comida en solidaridad con los que han recurrido a la huelga de hambre es un primer paso pero tiene el aire de una hipocresía social porque el ayuno en los actos oficiales en absoluto excluye la ingesta de alimentos fuera de esa solemnidades en todo caso deberán estudiarse además del ahorro los efectos colaterales de semejante medida más aún si la privación alcanzara también a la bebida

Voz 1018 35:36 Miguel Ángel Aguilar que mañana hará con nosotros Alicia Molina en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y en Madrid al menos de forma temporal van a desaparecer prácticamente los polémicos patinetes de sus calles en principio es algo temporal por un problema burocrático a la selva vuelve

Voz 1510 35:51 en aparecer pero no como ahora el equipo de Carmena quiere que estén repartidos de forma equilibrada por Madrid ido acumulando sólo en algunas zonas Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente movilidad

Voz 0795 36:00 tiene que haber un proceso que garantice que el reequilibrio aquí el reparto en el conjunto de la ciudad porque no pueden estar tampoco todos acumulados en la misma zona de la ciudad sino que se va a seguir un criterio de reequilibrio

Voz 1510 36:15 las tres empresas llegaron sin autorización del Ayuntamiento en un vacío legal ahora hay una normativa que los regula pero que según el Ayuntamiento no están cumpliendo tienen que garantizar a través de sus aplicaciones que los viajes empiecen y terminen en zonas permitidas así que el Ayuntamiento reinicia empieza de cero el proceso las empresas tienen tres días para recoger los patinetes y sino lo retirara

Voz 1018 36:34 qué Ayuntamiento los patinetes que poco a poco son habituales ya en las calles de prácticamente todas las ciudades de nuestro país completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 1434 36:42 a esta hora los nubes bajas y los bancos de niebla persisten en gran parte de Castilla y León entre el interior de Cataluña y el este de Aragón en algunos tramos del río Tajo van a persistir en muchos casos manteniendo el ambiente frío durante toda la tarde pero se están rompiendo por ejemplo lo han hecho en la Comunidad de Madrid y en la mayor parte del país esta tarde el tiempo será soleado suave máximas de quince a veinte grados en la mayor parte de poblaciones alrededor de los Veinticinco en Canarias con un poco de Kadima los próximos días tiempo muy parecido situación que empieza a favorecer elevadas concentraciones de contaminantes en áreas urbanas e industriales

Voz 1018 38:26 pues de los malos resultados al domingo en Andalucía el PSOE no es precisamente una balsa de aceite tenemos de un lado que Susana Díaz no tira la toalla esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy además de eso de que sólo se regenera lo que está degenerado aseguró que ha hablado con Pedro Sánchez que estuvo muy cariñoso ayer con ella ya además también la inmensa mayoría de los barones regionales del partido

Voz 37 38:46 sí hablé con Peter ensanche y el tono fue cariñoso pero eso creo que aquí lo de Ábalos ha sacado de contexto por parte de los periodistas Pedro fue cariñoso diciendo que hay lo tenía para lo que hiciera falta para intentar evitar que la extrema derecha

Voz 0861 38:58 era en las instituciones en Andalucía Miret

Voz 37 39:01 todo llamada entrañable entrañable fue el secretario general de la Federación de Madrid

Voz 0861 39:06 al que le agradezco muchísimo El Cairo incluso

Voz 37 39:08 me pedía los dato dime exactamente cuánto municipio que lo voy a decir la rueda de prensa Ximo Javier Fernández Lambán Emiliano

Voz 1018 39:17 uno de esos barones que citaba Susana Díaz el valenciano Ximo Puig dice que no hay que precipitarse Ike las responsabilidades son de todos no sólo de la presidenta andaluza

Voz 38 39:25 yo lo que creo es que no se deben tomar decisiones precipitadas primero hay que analizar bien los resultados y los responsables en definitiva pues son más todos de alguna manera porque es evidente que hay unas causas de insatisfacción en una parte de la sociedad que les llevan a adoptar un voto que bueno pues es muy preocupante

Voz 1018 39:46 en todo caso la todavía presidenta autonómica aclara que no se someterá a un debate de investidura si no tiene unas mínimas garantías para salir adelante en la dirección federal del partido en la calle Ferraz Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 39:56 hola buenas tardes hoy públicamente toca

Voz 1018 39:58 ah y además lo ha hecho el propio Ábalos que fue quien ayer dijo aquello de la regeneración que tanta cola traído no

Voz 0806 40:05 sí porque hay miembros de la dirección del PSOE de La Moncloa que piensan que ayer Ferraz se pasó de frenada que fue demasiado lejos porque creen que la salida de Susana Díaz en todo caso tendrá que caer como una fruta madura pero no forzada así que hoy José Luis Ábalos ha moderado el mensaje y ha expresado en nombre de la dirección federal el apoyo para que busque su investidura ha rechazado Ábalos que estuviera invitando a dimitir a la presidenta andaluza se ha negado a discutir sobre ese término regeneración ha dicho que podía haber hablado de renovaciones discurso en cualquier caso aclara que lo que quiere Ferraz es acompañar Hinault tutelar al PSOE anda

Voz 1018 40:37 es una obviedad

Voz 5 40:39 estamos todos al servicio de esta organización quiere decir que es todos pero es una obviedad es que estamos todos igual en la misma situación y estamos para servir al partido no pero otra cuestión es que vaya bien no aparecer un problema llamas no es nuestro estilo no es el estilo del treinta y nueve Congreso no

Voz 0806 40:59 el estilo de esta dirección ha dicho montar una gestora le han preguntado por eso ya ha respondido así el secretario de Organización

Voz 1018 41:05 con Inma entonces después de lo que ha dicho llámalo respuesta de la ejecutiva qué estrategia se perfila para intentar que Susana Díaz siga al frente del Gobierno tal y como ha sugerido

Voz 0806 41:14 lo que ha explicado a Ábalos es que les preocupa mucho la gestión de los resultados de Andalucía que pueda hacer la derecha porque entienden que no les importa aliarse con la ultraderecha Ábalos ha equiparado a los independentistas catalanes y a Vox en esta rueda de prensa

Voz 0861 41:27 jurado que ambos están fuera de la Constitución

Voz 0806 41:29 eso es lo que ha dicho sobre los grupos catalanes con los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante muchas propuestas en el Congreso y ha intentado aprobar los Presupuestos Generales en cualquier caso lo que ha querido dejar claro es que el PSOE quiere pelear por el Gobierno dejar que Susana Díaz intente su investidura sigue la rueda de prensa José Antonio si te parece la escuchamos en directo

Voz 1018 41:49 en las lágrimas empezaba a las dos vamos a recordar

Voz 0806 41:52 también si empezaba a las dos aunque la reunión de la Ejecutiva continúa a esta hora de hecho José Luis Ábalos ha dicho que ha salido a la rueda de prensa justo cuando empezaba el turno de preguntas está

Voz 1018 42:01 está previsto además que salga Pedro Sánchez no a Justicia

Voz 0806 42:04 dado el Secretario de Organización que no esté el Secretario General porque ha dicho que todos los temas que estamos tratando tienen que ver con la organización del partido

Voz 1018 42:11 socialista gracias hasta de sonido directos de la calle Ferran aumente el PP aprovecha para debilitar en lo que pueda al PSOE sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez y pensando en lo que pueda ser un futuro inmediato no precisamente muy cómodo relativizar los mensajes de la ultraderecha de Pos

Voz 6 42:27 han vuelto aflorar las luchas internas en la federación socialista andaluza vemos ya como los varones empiezan a temer un descalabro electoral en mayo lo que me preocupa son los partidos que llevan situados fuera de la Constitución varios años y nadie ha dicho nada porque podemos lleva fuera de la Constitución varios años Vox por ahora no ha establecido cuál es su programa dentro una institución aquí lo que tenga que decir en relación a las autonomías ya les hemos dicho que el Estado autonómico está la Constitución ha dicho

Voz 1018 42:56 la sorpresa que entre las propuestas de vos figura precisamente poner fin a ese Estado autonómico que está dentro de la Constitución quizá a modo de aperitivo lo que plantea es ir cerrando Canal Sur el resto de televisiones autonómicas de esta forma lo ha dicho su líder en declaraciones al diario

Voz 39 43:14 hay que empezar a reformar las devolviendo competencias una de las cosas que hay que hacer es acabar con las televisiones públicas de las autonomías que son televisiones de partido al servicio de los políticos no tenemos por qué pagar que los españoles los ciudadanos las televisiones de partido los españoles extremos que para mí las televisiones de partido y tenemos que pagar a los partidos políticos para que se mantengan y tenemos que para los sindicatos y a las organizaciones patronales

Voz 1018 43:36 esos ya famosos doce escaños de voz imprescindibles para un pacto de derechas en Andalucía pero a Ciudadanos no le ayuda precisamente para su intento de vender una imagen centrista en España y en el resto de Europa de ahí que fuera de micrófonos sus dirigentes más cualificados aceptan que lo idóneo sería que la formación de Abascal apoyase desde fuera un gobierno de coalición con el PP Gobierno que a pesar de lo que dicen en público por pura lógica aritmética tendría como presidente al candidato del Partido Popular Óscar García

Voz 1645 44:01 en Ciudadanos si ya hay dirigentes que dan por sentado que el partido no podrá conseguir la cuadratura del círculo que ha propuesto es decir que Moreno Bonilla le ceda la presidencia a Juan Marín y que al mismo tiempo Susana Díaz al menos se abstenga para que los Nara

Voz 1018 44:13 has tengan el Gobierno sin embargo el órdago

Voz 1645 44:16 tendrá avivó por parte de los de Rivera porque es la percha que tiene el líder de Ciudadanos para luego poder explicar aquí también en Europa Nos dicen en el partido que ha intentado todas las posibilidades antes de recibir los votos de Vox porque ante todo y sobre todo Ciudadanos busca que no repita Díaz Inés Arrimadas hay