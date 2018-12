Hora 14 (05/12/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes Alves Rivera empieza a vender a los suyos que tendrán que taparse la nariz y aceptar acuerdos de gobierno en Andalucía con la extrema derecha de Vox sería una irresponsabilidad acaba de decir descartar todos los escenarios posibles

Voz 0795 00:36 es nuestra prioridad absoluta es que Juan Marín presida la Junta Andalucía que haya un gobierno de cambio supongo que con eso estaremos de acuerdo todos los que defendemos los valores de este proyecto muchos constitucionalistas a partir de ahí como usted entenderá con cinco partidos políticos en el arco parlamentario Icon un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad de juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima de la mesa

Voz 1018 00:58 expuesta directa del de Ciudadanos a su fichaje estrella para el Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls que a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy dijo que lo de llegar a acuerdos con la ultraderecha es poco menos que interesante

Voz 5 01:08 cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Catalunya no es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con si no queremos que Vox entre en el juego político pues tienen que hablar se tiene que haber una solución inteligente

Voz 1018 01:29 así están las cosas entre las formaciones de derechas de cara a los acuerdos a los que tendrá que llegar si finalmente consiguen una mayoría social

Voz 6 01:35 siente para gobernar Andalucía buque evidentemente

Voz 1018 01:38 no es cualquier cosa hay que además ha provocado ya los primeros efectos en la estrategia del Gobierno central con ese anuncio de Pedro Sánchez de que finalmente sí presentará en el Congreso el proyecto de Presupuestos a ver qué pasa su ministro de Economía Nadia Calviño esta mañana que es difícil pero no imposible el diputado del P de Ferran Bel no se cierra en banda pero Gabriel Rufián d'Esquerra lo sigue viendo India abre

Voz 7 01:59 difícil no es imposible tenemos una base buena sobre la que construir pues el acuerdo con Podemos y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios no vamos a tirar la toalla e antes de empezar

Voz 8 02:11 el mismo no rotundo que hace dos

Voz 9 02:13 meses si hay una solución política para Cataluña una propuesta sobre la cual entendamos que razonable poder negociar podríamos negociar el presupuesto

Voz 10 02:23 ya donadas qué harían ellos si tuvieran a sus compañeros que la cárcel por el exilio no hay partidas presupuestarias suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros

Voz 1018 02:32 el Supremo los jueces de la Sala del sesenta y uno que es la más garantista rechazan por unanimidad apartar al juez Marchena y los otros seis magistrados que juzgarán a los dirigentes independentistas catalanes encausados entiende que su imparcialidad profesional está garantizada y a todo esto vuelve el CIS de Tezanos no uno precisamente Colom Andalucía donde seguir más lejos daba un escaño a Vox que al final fueron doce ahora con datos de noviembre pensando en unas posibles que nada les sitúa al PSOE con doce puntos de ventaja sobre el PP y también refleja la proyección de la ultraderecha lo que sea

Voz 1468 03:03 el PSOE volvería a ganar las elecciones con un treinta y uno por ciento de los votos XXXI con dos aunque baja cuatro décimas respecto al último barómetro de octubre el PP vuelve a convertirse en segunda fuerza política sube un punto hasta el diecinueve con uno

Voz 1179 03:16 mientras que ciudadanos que le había arrebatado esta plaza en la

Voz 1468 03:19 a última encuesta baja ahora a la tercera posición con un dieciocho con dos por ciento casi empatado en porcentaje conciudadanos sitúa Unidos Podemos que queda

Voz 1018 03:27 como cuarta fuerza con un dieciocho por ciento de los ríos

Voz 1468 03:30 este sondeo confirma la subida de Vox en más de un punto llega al dos con cinco por ciento de los votos pero no entraría en el Parlamento español porque es necesario obtener un tres por ciento en la misma situación está el Partido Animalista PACMA que llega al dos coma uno por ciento sube cinco décimas pero es también insuficiente para entrar en la Cámara Baja Además hay una ligera subida de Esquerra mientras bajan levemente P de Cat y PNV Hora catorce

Voz 11 03:57 hay propuestos particulares que hay que destacar por la importancia que tienen que estima que estos hecho fueron agresiones sexuales Hinault abusos en ese sentido se produce un avance también de la comprensión de la situar es previsible que los cinco condenados ingresen inmediatamente en prisión

Voz 1018 04:17 es Carmen Calvo la vicepresidenta el Gobieron declaraciones a la SER su lectura de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra contra los cinco delincuentes sevillanos de la manada mantiene la condena de nueve años de cárcel porque confirma el delito de abusos Hinault el de agresión a la víctima aunque de los cinco magistrados se recoge un voto particular de dos de ellos que señala que si existió agresión que por tanto la pena debería haberse elevado hasta los catorce años Joaquín Galve que es el presidente el tribunal subraya que antes de entrar en valoraciones debe leerse el fallo

Voz 12 04:46 espero que se respete institucionalmente pues una resolución judicial guste o no guste ir por lo menos lo que recuerda ya a del que será leyeran

Voz 0824 04:54 además el Gobierno británico acaba de publicar el controvertido informe legal de casi seiscientas páginas sobre el acuerdo del Brexit y que ha mantenido hasta ahora en secreto en ese informe se reconoce el peligro de quedar atrapados si se confirma el peor escenario entorno a la frontera con Irlanda el Gobierno francés cede aún más ante los chalecos amarillos que no ha levantado las protestas y se muestra dispuesto a nuevos concesiones como reinstaurar el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria que era una de las grandes reivindicaciones de los movilización del ministro de Exteriores Josep Borrell amenaza con bloquear la cooperación de la OTAN a Kosovo si mantiene su intención de crear un ejército propio destituidos dos policías en Mallorca por no haber evaluado el peligro de una mujer maltratada que sólo dos días después fue asesinada por su ex pareja los destituido son los máximos responsables de la Unidad de Familia y Mujer lleno

Voz 0202 05:37 ahora se pone en marcha la operación especial de tráfico con motivo del puente de la Constitución durante esta

Voz 0824 05:42 arde y hasta el domingo se esperan seis millones de desplazados

Voz 1018 05:45 dos y casi seis minutos

Voz 1434 05:53 buenas tardes mañana más el Ayuntamiento ha activado el escenario dos del protocolo anticontaminación para mañana jueves aunque al ser festivo la prohibición de aparcar en zonas SER no será efectiva así que mañana como hoy la única limitación será circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la capital el Ayuntamiento activado el protocolo por primera vez después de casi un año tan sólo cinco días después de la entrada en vigor de Madrid Central circunstancia que ha aprovechado la oposición para cargar de nuevo contra la medida el Ayuntamiento responde Paz Valiente aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid yo creo que

Voz 14 06:29 hay gente que piensa que con la medida exclusivamente de Madrid mental pasado mañana no vamos a tener ningún problema de contaminación de ningún tipo y tal es que no ha entendido el tema que Madrid Central vamos a tener una reducción muy importante de las emisiones con independencia de eso no seguirán afectando los periodos de prolongados de estabilidad atmosférica

Voz 1434 06:50 yo estamos íbamos a estar los próximos días según la previsión del tiempo enseguida les damos los detalles de esa previsión por lo demás la Asamblea ha dado luz verde al proyecto de Ley de Medidas Fiscales que entre otras cosas reduce en medio punto porcentual el tramo autonómico del IRPF una medida consensuada entre el Gobierno del PP y Ciudadanos y criticada por PSOE y Podemos vamos a escuchar a Ignacio Aguado Ciudadanos Juan Lobato PSOE esta mañana en la salida

Voz 0465 07:16 claro que hay de malo en reducir el tramo autonómico más bajo del repesca y medio al nueve por ciento siga me lo porque va en contra tienen que ser muy malo para las políticas socialistas que ustedes defienden

Voz 15 07:28 lo grave es la responsabilidad sobre la toma de decisiones como traer a cinco meses de las elecciones una rebaja de impuestos que suponen la minoración de ingresos que va a tener que gestionar gobiernos futuros sin que a este Gobierno le cueste ni un solo

Voz 1434 07:43 el Sindicato Unificado de Policía pide que sean los clubes de fútbol los que corran con los gastos del dispositivo de seguridad de este domingo con la final de la Copa Libertadores entre Boca y River mientras los empresarios madrileños se preparan para hacer caja lanza in calcula unos ingresos de cuarenta y dos millones de euros y la ocupación hotelera aumentando un veinte por ciento el domingo según Gabriel García el presidente de la asociación de hoteleros de Madrid

Voz 5 08:06 en domingo que es día del partidos aproximando un cincuenta y seis y medio por ciento Normalmente el último día del puente suele ser el más bajo y en este caso habido una subida como consecuencia el partido que calculamos en a un veinte por ciento añadido a lo que suponía el puente en sí mismo

Voz 1434 08:24 más noticias titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1915 08:27 desmantelado seis narco pisos de la capital la policía ha detenido a veinte personas que utilizaban a menores como intermediarios en la venta de estupefacientes estos núcleos de venta de droga estaban en Puente de Vallecas Latina Villaverde y Moncloa las familias del Instituto San Fernando en las Tablas han denunciado ante la Fiscalía al presidente Ángel Garrido y a dos de sus consejeros por plantear el traslado de amenas al complejo educativo del centro según la denuncia el Instituto no tiene los medios para afrontar la llegada de estos menores

Voz 6 08:51 los MIR los médicos residentes del doce de Octubre

Voz 1915 08:54 se mantiene la huelga en urgencias que hoy cumple su sexto día no han llegado a un acuerdo con la Consejería con la que van a volver a reunirse el viernes para pedirle más supervisión y medios el asunto ha llegado a la Asamblea donde PSOE y Podemos han pedido soluciones para todos los residentes de los hospitales madrileños y deportes Getafe y Leganés ya están en octavos de la Copa del Rey hoy es turno para el Atlético de Madrid desde las siete a y media de la tarde en el Metropolitano ante el Sant Andreu con ligera ventaja del cero uno de la ida para los rojiblancos

Voz 1434 09:18 los con el tráfico a las tres de la tarde se pone en marcha el dispositivo especial por el puente de la Constitución aquí en la Comunidad de Madrid se espera más de un millón de desplazamientos por carretera unos seis millones en toda España vamos a saber cuál es la situación a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 16 09:34 buenas tardes en este instante encontramos dificultades de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid y la cuatro a la altura de Pinto tráfico intenso además de entrada por la A uno hasta Nudo de Manoteras en la M40 retenciones en Coslada en ambos sentidos en la zona de Val de Marín dirección A seis densidad circulatoria también en la M50 en Las Rozas hacia la A6 como bien decías a las tres de la tarde dará comienzo la operación salida de este puente de la Constitución así que si tiene previsto viajar en coche les recomendamos planifiquen bien sus desplazamientos y por supuesto realicen los descansos recomendada

Voz 1434 10:10 hemos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Charo Alcázar buenas tardes buenas tardes Cristina tenemos

Voz 1322 10:16 un vehículo averiado en la M treinta a la altura del Puente de Ventas en sentido norte está ocupando el carril derecho en la calzada central y generando tráfico lento que alcanza ya en la avenida del Mediterráneo pero la hora punta es en sentido contrario entre la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur chií en la salida tanto por la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte como en las entradas por Avenida de América y O'Donnell Doctor Esquerdo

Voz 1434 10:39 temperaturas suaves altas incluso en algunas zonas tenemos diecisiete grados ahora mismo aquí en el centro de la capital temperaturas suaves mucho sol para hoy para todo el puente previsión Jordi Carbó

Voz 1915 10:50 sólo a lucir durante toda la tarde con ambiente suave máximas por encima de los quince grados en todas las poblaciones alrededor de los dieciocho en gran parte del área metropolitana pero cuidado porque cuando oscurece la temperatura bajarán

Voz 6 11:02 exactamente de noche se formarán bancos de

Voz 1915 11:04 habla es que se mantiene la inversión térmica también los próximos días esto es lo que nos hace pensar que no va a mejorar la situación de contaminación incluso puede empeorar porque los próximos días las máximas van a ser más bajas de manera que durante las tardes el aire no Seventing hará tanto durante las noches la inversión será muy marcada en todas las comunidad Hora catorce Madrid en la dirección

Voz 0465 12:10 Cristina Machado hace casi un año que el Ayuntamiento

Voz 1434 12:14 esto no tenía que activar el protocolo anticontaminación pero los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno han vuelto a superar los límites establecidos por lo que para hoy se ha activado el escenario uno para mañana el II en cualquier caso lo decíamos al principio ser festivo mañana día de la Constitución la prohibición de aparcar en la zona SER no va a ser efectiva así que mañana igual que hoy la única limitación será circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 en los accesos a la capital no ha tardado hace mucho tiempo la oposición en aprovechar la activación del protocolo para cargar de nuevo contra Madrid Central hace apenas cinco días que la medida entró en vigor tiempo suficiente para el portavoz del Partido Popular para José Luis Martínez Almeida para decir otra vez que las políticas de Ahora Madrid en la lucha contra la contaminación han fracasado

Voz 18 13:02 lo que decimos es que las medidas de Manuela Carmena contra la contaminación se han revelado como un auténtico fracaso tres años y medio la calidad del aire ha empeorado un veinte por ciento en la ciudad de Madrid como digo ya es casualidad que cinco días después de ponerse en marcha Madrid Central tengan que activar por primera vez el protocolo contaminación a lo largo del año

Voz 0824 13:20 dos mil dieciocho En la misma línea sea

Voz 1434 13:22 anunciado también esta mañana la portavoz municipal de Ciudadanos Begoña Villacís el Ayuntamiento responde quién piense que en Madrid Central va a acabar con la contaminación por sí mismo es que no ha entendido nada de este asunto o que no le interesa entender a pesar de que la medida está validada por Europa Sara Segre

Voz 1510 13:39 si dicen que no entienden en qué consiste la medida porque Madrid Central no va dirigido actuar frente a picos de contaminación como este sino a reducir las medias de contaminación anuales así que en cinco días no pueden sacar esas conclusiones por eso la delegada de Medio Ambiente Movilidad Inés Sabanés dice que las críticas de PP y Ciudadanos se caen por su propio peso

Voz 0795 13:56 si el Partido Popular o ciudadanos pensaran que en cinco días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid digo yo que sería un problema mucho menor mucho menos complejo de lo que realmente es la contaminación en en los ámbitos urbanos

Voz 1510 14:16 Madrid Central es una de las treinta medidas del plana que está poniendo en marcha el Ayuntamiento para reducir las emisiones el objetivo es reducirlas en un cuarenta por ciento la zona centro y cumplir en dos mil veinte con los objetivos marcados por Europa pero aunque la intención es mejorar la calidad del aire no significa que Madrid sea inmune a picos de contaminación cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables como ha pasado estos días el año pasado de hecho en estas mismas fechas tuvieron que activarlo a pesar de que las condiciones serán favorables el protocolo que es activada ahora por cierto es el antiguo el de dos mil dieciséis el Ayuntamiento había aprobado uno nuevo según ellos más efectivo pero tuvieron que suspenderlo por un problema burocrático con la comunidad prevén volver a aprobarlo la semana que viene

Voz 1434 14:52 en este asunto en la defensa de las medidas contra la contaminación que está adoptando el Ayuntamiento de Madrid en concreto en la defensa de Madrid Central el PSOE municipal se ha quedado solo dentro de sus propias filas porque la dirección del partido

Voz 0824 15:04 de la de José Manuel Franco apostó por

Voz 1434 15:07 retrasar la puesta en marcha de la medida el PSOE municipal que como decimos continúa por otra línea pide paciencia hay que darle tiempo a la medida valorar entonces pasados unos meses si Madrid Central funciona y pide decencia la oposición de PP y Ciudadanos

Voz 19 15:24 la verdad es que creo que hay que ser honesto y no hacer una oposición que suena masa acá a carroñera que ha honestidad con los ciudadanos y a compromiso con la salud de la ciudadanía

Voz 1 15:40 la Asamblea ha dado luz verde al proyecto

Voz 1434 15:42 todo de Ley de Medidas Fiscales consensuado entre el Gobierno regional del Partido Popular Ciudadanos el proyecto contempla una reducción del nueve con cinco nueve por ciento del tramo autonómico del IRPF también entre otras cosas la posibilidad de desgravar por el quince por ciento de los gastos de escolaridad entre cero a tres años con un límite de mil euros anuales por hijo la oposición tilda estas medidas de electoralistas por ahí ido del debate de esta mañana en la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 16:11 qué tal buenas tardes PP y Ciudadanos han defendido con vehemencia este rebaja fiscal que según el Gobierno beneficiará a tres millones de madrileños generará un ahorro de ciento sesenta y dos millones de euros no sólo con esa bajada de medio punto del tramo más bajo del IRPF habrá más deducciones Ignacio Aguado pone otro ejemplo

Voz 0465 16:28 dígame qué tiene de malo en permitir que las familias que contratan un cuidador para cuidar a sus hijos que puedan deducir hasta cuatrocientos euros de ese contrato que hay de malo en ello

Voz 0861 16:37 lo que hay de malo según Podemos es que esa rebaja fiscal esconde regalos dicen para las clases más ricas por ejemplo al escaso uno por ciento de los madrileños que cada año no pagan impuestos de donaciones por encima del millón de euros que levanten el dedo aquí

Voz 0465 16:51 los que tienen más de un millón para donar

Voz 0861 16:57 ninguno ninguno según Eduardo Gutiérrez de Podemos en unas rebajas regresivas arcaicas e irresponsable según la formación morada electoralista según el partido socialista Juan Lobato

Voz 15 17:07 lo grave es traer a cinco meses de las elecciones una rebaja de impuestos que suponen la minoración de ingresos que va a tener que gestionar gobiernos futuros sin que a este Gobierno le cueste ni un solo

Voz 0861 17:20 en el PP niega la mayor es una bajada tributaria hecha con responsabilidad que generará crecimiento económico decía Pedro Muñoz Abrines

Voz 20 17:27 es incrementa las bases

Voz 0465 17:30 tienen que tributar

Voz 0861 17:32 los diferentes impuestos estas deducciones entrara en vigor en cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad

Voz 1434 21:09 Sindicato Unificado de Policía pide que sean los clubes de fútbol los que se hagan cargo del coste al menos en parte despliegues policiales como el que está previsto este domingo en Madrid por la final de la Copa Libertadores entre Boca y River que se va a jugar en el Bernabéu todos los gastos corren a cargo del erario público cuando los medios con los que cuentan los policías dicen son ya bastante precarios Alfonso Ojea

Voz 0824 21:30 el fútbol tiene unos costes muy elevados que siempre pagan los mismos los ciudadanos en Madrid en Madrid esta situación se repite muchas veces durante la temporada y este año con la final de la Copa Libertadores el dispositivo de seguridad va a batir récord en el número de agentes desplegados Se calcula que la cifra final va superar con mucho los tres millares a unos ochenta euros de dieta diaria por funcionario desplazado la factura va a tener incrementos espectaculares de ahí que el Sindicato Unificado de Policía lamente que lo a clubes pagan muy poquito muy poco Ramón Cosío es portavoz del SUP

Voz 32 22:03 la policía estamos pues con una mano delante mano detrás de tanto en los Cuzco baterías previos se refiere que y los clubs sin embargo reciben este servicio de forma gratuita pero que no estamos haciendo algo bien

Voz 0824 22:17 el suba alerta de que en efecto un partido como el del próximo domingo va a dejar mucho dinero en Madrid pero también es necesario conocer los costes que genera una final como ésta con dos aficiones muy radicalizado mucho dinero cuarenta

Voz 1434 22:30 dos millones calcula la CEIM la patronal madrileña los hoteleros también han registrado ya un aumento de las reservas el domingo el día en el que suele haber menos porque es el último día de puente habrá un veinte por ciento más de lo habitual por reservas vinculadas con esa final de la Copa Libertadores más cosas la reunión entre la gerencia del doce de octubre y los médicos residentes del Servicio de Urgencias de ese hospital ha terminado sin acuerdo continúa por tanto la huelga de los MIR que vaya por su sexto día consecutivo denuncian que no hay médicos adjuntos suficientes para supervisar su trabajo con el consiguiente riesgo que eso puede tener para los pacientes hoy en la Asamblea el consejero Ruiz Escudero ha vuelto a decir que tienen un plan para reforzar el personal admite por tanto que falta personal pero que sepan todavía no está en marcha Teresa Ruiz

Voz 1933 23:16 ha insistido en que ellos ya conocían el problema y que hace año y medio diseñar un plan funcional que dieciocho meses después no se ha puesto en marcha que contempla redimensionar la plantilla entendemos que la reivindica

Voz 6 23:26 con el récord totalmente legítimas

Voz 0465 23:29 pero no hay que olvidar que nosotros éramos

Voz 6 23:32 antes de esa acción el presidente de la sociedad

Voz 1933 23:34 señora de Medicina de Urgencias insiste mientras la especialidad no está reconocida a los médicos no podrán tener independencia para gestionar el servicio Juan González Carmen

Voz 33 23:42 por la no existencia reconocimiento administrativo que de independencia de criterio no haga una coordinadora en un estado amarrada a expensas de decisiones de personas que estén o no en la Subdirección que tomen este tipo de de iniciativas al margen incluso del interés del propio servicio

Voz 1933 23:59 la huelga sigue la próxima reunión para negociar con la gerencia el viernes por la mañana las Fahmi

Voz 1434 24:04 áreas del Instituto San Fernando en las tablas en la capital han presentado esta mañana la Fiscalía una denuncia contra el presidente Ángel Garrido dos de sus consejeros con la Keane

Voz 0824 24:13 en tan evitar el traslado de Mena as de menos

Voz 1434 24:16 tres extranjeros no acompañados a la residencia que está dentro del mismo complejo educativo en el que está el Instituto Laura Gutiérrez

Voz 1275 24:23 acusan al presidente Garrido ya los consejeros Lola Moreno Rafael Baguería Ken de tomar decisiones arbitrarias con las que están lesionando derechos fundamentales tras dar el primer paso para un posible traslado de los bienes de Hortaleza al complejo educativo en el que están sus hijos la semana pasada la residencia que hay en ese espacio cambio de manos de educación pasó políticas sociales sin ninguna difusión pública con ocultismo e incumpliendo el procedimiento legal establecido según esa denuncia las familias han llamado a todas las puertas para pedir más transparencia y más información pero de momento no ha habido respuesta Begoña cabellos es portavoz de la Plataforma de Padres y Madres

Voz 34 24:58 a estos chicos estarán entre catorce diecisiete años algunos incluso puede que tengan nacerá necesitan unas instalaciones adecuadas de un acogimiento y un programa de integración pero al final nos indican cuáles son estos características asiste totalmente de tracción

Voz 1275 25:12 bueno haga las familias aseguran que el Instituto carece de los medios para afrontar esta realidad

Voz 1434 25:17 que se está trasladando a la comunidad educativa

Voz 1275 25:20 Pons habilidad que otras zonas como Somosierra Tres Cantos Pozuelo no han querido asumir

Voz 34 25:24 lo que lo que más nos indigna es la falta de transparencia en la falta de información aquí hay menores condenados conviviendo o va a haber en el futuro

Voz 1468 25:31 la Consejería de políticas sociales sigue sin

Voz 1275 25:33 aclarar cuáles son sus planes para descongestionar el centro de Hortaleza que lleva meses

Voz 1434 25:39 saturado escuchábamos antes a Martínez Almeida el portavoz del PP en el Ayuntamiento criticara al Consistorio por sus medidas contra la contaminación el portavoz de los populares ha participado esta mañana en un acto de partido con motivo del aniversario de la Constitución con él ha estado uno de los que sonaron como posible candidato popular Adolfo Suárez Illana y los dos han repartido constituciones y banderitas españolas hasta sea vendido lotería en ese acto allí ha estado Virginia Sarmiento

Voz 24 26:06 ya

Voz 1915 26:08 en un están azul PP entre Goya y Serrano los militantes han estado repartiendo constituciones y banderas de España

Voz 24 26:14 bien ahora Adolfo Suárez Illana y José Luis Martínez Almeida repartirlas y firmarlas y dedicar las para quien quieras pues fenomenal

Voz 1915 26:22 durante la espera se ofrecía también afiliación al partido y hasta lotería con la llegada de Adolfo Suárez Illana más revuelo pregunta obligada supone este acto que será candidato por Madrid la Constitución

Voz 0016 26:33 con mi vida siempre es lo que lo que le promete a mi padre lo que voy a hacer lo voy a hacer en toda España la defendían Andalucía ahora la estoy haciendo aquí en Madrid lo haré desde la oposición que el Partido Popular me asigna en un momento determinado pero en todos lados

Voz 1915 26:48 sobre si Vox le parece un partido que respeta la Constitución

Voz 0016 26:50 yo no he visto ninguna ante el constitucionalismo toda mi amor

Voz 1915 26:53 tras la atención a los medios lo prometido fotos dedicatorias sobre la Carta Magna

Voz 1434 27:07 el Ayuntamiento ha anunciado hoy que también regulará las V TC aunque apenas ha explicado que es lo que piensa hacer de momento dicen se abre un periodo de consulta ciudadana durante un mes después fijarán las líneas principales de esa regulación Inés Sabanés

Voz 0795 27:21 el Ayuntamiento va a regular a través de ordenanza las V CES eso quiere decir que hoy aprobamos el inicio de un proceso que significa que tiene que haber una consulta ciudadana previa para recabar las opiniones antes de presentar el borrador osea estamos al inicio del proceso

Voz 1434 27:44 también de la capital varios colectivos sociales y vecinales han presentado más de tres mil quinientas alegaciones contra Madrid nuevo norte el proyecto encallado desde hace décadas para desarrollar el norte de la ciudad vuelven a pedir su paralización porque dicen han detectado incomparable Lee incompatibilidades legales el Ayuntamiento se comprometan a esas alegaciones aunque dicen que todo el trabajo se ha hecho conforme a la ley

Voz 1 28:09 con mejor más joven

Voz 0824 28:54 uso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes ayer comenzó la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey en el derbi madrileño entre el Rayo y Leganés se clasificaron los pepineros al ganar por cero uno con gol de Velázquez en propia puerta también venció el Getafe al Córdoba por cinco goles a uno Ángel anotó un hat trick los otros dos goles los anotaron Portillo Robert Ibáñez esta tarde a las siete y media juega al Atlético en el Wanda Metropolitano ante el Sant Andreu en la ida vencieron los colchoneros por cero a uno el turno del Real Madrid será mañana ante el Melilla en el Bernabéu a las cuatro y cuarto Joy en la previa hablado Solari sobre Isco

Voz 1018 29:24 verdad que no creo en eso de lo indicado

Voz 35 29:27 pero tampoco lo creía cuando cuando jugaba más de hecho el trabajo ustedes precisamente es discutir a los que juegan juegan me parece fenomenal eso mira

Voz 5 29:37 hay veinticuatro futbolistas entrantes muy cuando once entran

Voz 1434 29:43 el Real Madrid que tiene pie y miren octavos gracias al cuatro cero de la ida gracias al PSOE Nos vamos recuerden que no se puede circular ni hoy ni mañana más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital hasta luego

Voz 2 30:03 eh

Voz 1018 30:20 gracias vamos se propone proseguir con nosotros acompañándonos seguro que más de uno de ustedes pensando en el largo puente que tienen por delante y que van a aprovechar para una escapada en la que la la DGT prevé unos seis millones de desplazamientos por carretera ahora mismo la cosa está bastante tranquila con los problemas habituales en las salidas de Madrid Barcelona Sevilla o Málaga se vayan de Puente ose queden seguro que van a tener que hablar mucho con los amigos sobre la situación política en nuestro país sobre todo las consecuencias de las elecciones andaluzas del pasado domingo gana agitado el paisaje de qué manera para que se haga una idea Manuel Valls el ex primer ministro francés el fichaje estrella de ciudadanos para ser candidato al Ayuntamiento de Barcelona decía esta mañana aquí en la SER que pactar con la ultraderecha de Vox es impresentable pero el líder de la formación naranja Albert Rivera tiene que ir preparando a los suyos para que seguramente al final se tapen la nariz porque está en juego tocar poder en Andalucía

Voz 5 31:13 cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Catalunya es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con nuestra prioridad absoluta es

Voz 0795 31:29 que Juan Marín presida la Junta Andalucía que haya un gobierno de cambio a partir de ahí como usted entenderá con cinco partidos políticos del arco parlamentario sería una irresponsabilidad a mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima de la mesa

Voz 1018 31:44 eso ayuda preguntaremos a Óscar García cómo están las cosas ciudadano porque tienen un papelón por delante si al final tiene que hacerse una foto algún tipo de foto con los dirigentes de Bosch entre otras cosas está por acabar con el Estado de las Autonomías todo esto para el CIS no tiene especiales consecuencias al menos por ahora en la perspectiva electoral de nuestro país con datos de noviembre la entidad pública que dirige José Félix Tezanos novela posible entrada de Vox en el Congo eso si ahora se celebrasen las elecciones está formación lograría un dos y medio por ciento de los votos para tener escaño en la Carrera de San Jerónimo hace falta un mínimo del tres por ciento el PSOE se mantiene como primera fuerza con doce puntos de ventaja sobre la segunda que ya no les ciudadanos sino que es el Partido Popular sin saber todavía claro qué pasará con los presupuesto después de lo dicho ayer por Pedro Sánchez la ministra de Economía Nadia Calviño lo ve difícil pero no imposible

Voz 1434 32:32 es difícil no es imposible te tendremos que

Voz 7 32:34 de la ministra de Hacienda está estableciendo los contactos de forma permanente con los distintos grupos políticos tenemos una base buena sobre la que construir que es el acuerdo con Podemos y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios no vamos a tirar la toalla e antes de empezar

Voz 1018 32:52 miércoles cinco de diciembre Antonia Martín Isabel Quintana buenas

Voz 6 32:54 puedes estar les damos Antonio de la sentencia posiblemente la definitiva del caso la manada si la Justicia confirma la sentencia que Glos condena a nueve años de cárcel por abuso sexual tiene dos votos particulares que argumentan que deberían ser condenados por agresión sexual Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno Joaquín Galve presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Voz 11 33:12 es previsible que los cinco condenados ingresen inmediatamente en prisión

Voz 12 33:18 espero que se respete institucionalmente por una resolución judicial guste o no guste ir por lo menos lo que recuerda ya a primeras que será leyeran

Voz 0824 33:26 destituido el jefe de la Policía Nacional de Baleares ha destituido a los jefes de la unidad de Familia y Mujer por no evaluar correctamente el riesgo que corría Sacramento Roca la mujer asesinada por su pareja el mes pasado tramitaron su denuncia previa como un delito de daños en el vehículo Hinault como violencia

Voz 6 33:42 dejen rechazo unánime la Sala del sesenta y uno del Supremo descarta apartar al juez Manuel Marchena y otros seis magistrados del tribunal que va a juzgar el caso del proceso independentista desestima así las solicitudes de recusación que habían presentado varios acusa no descarta más medidas del gobierno

Voz 0824 33:56 en francés se plantea variar también la suspensión del impuesto a grandes fortunas que revisó a principios de año los chalecos amarillos piden la dimisión de Macron lo escuchamos al portavoz del Gobierno y arman Dean representante de los manifestantes que ha estado esta mañana no

Voz 8 34:08 por hoy no una cosa no funciona no somos idiotas la vamos a cambiar pero antes de verse funciona o no vamos a evaluarla en el Parlamento

Voz 36 34:16 no paramos porque estamos preguntando si de bajadas los precios no deja

Voz 1018 34:21 como apta informe publico del Gobierno Brito

Voz 6 34:24 Nico acaba de dar a conocer las casi seiscientas páginas del acuerdo del Brexit que mantenía en secreto y las que reconoce que el país puede quedar atrapado en el peor escenario posible en torno a la frontera de Irlanda Theresa May

Voz 0795 34:34 no sé si es que estamos que me hago yo

Voz 26 34:37 hay Kaufman acaba de decir

Voz 6 34:39 Der en el Parlamento británico que el documento refuerza su compromiso con los ciudadanos de Irlanda del Norte de que no va a haber una frontera dura reconocimiento a las víctimas

Voz 0824 34:47 adiós centenar de colectivos de defensores de la memoria histórica han firmado una carta que se han leído frente al Congreso para que se reconozca a las víctimas del franquismo coincidiendo con los cuarenta años de la constitución estamos harto de provecho

Voz 37 34:59 el socialista hizo el Partido Popular es que ya

Voz 0824 35:01 vamos a acabar ya con Nieto que tiene que arreglar esto

Voz 0882 35:04 la situación tractores en la calle agricultores

Voz 6 35:06 a ganaderos han recorrido con sus tractores el centro de Zaragoza para exigir un IVA súper reducido para el gasto

Voz 38 35:12 son los precios de gasoil son nuestros políticos que están diciendo todos los días que el pueblo se queda vacío que hay que dar ayudas al pueblo pues no lo otro

Voz 1915 35:20 los creemos que los pueblos se quedan vacíos

Voz 38 35:23 porque no hay una agricultura viva

Voz 4 35:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 35:30 José Antonio el telegrama es ahora Ígor Buján Messina señor Itziar Miranda de jefe del Estado Mayor de la flota rusa del Báltico muy patriótica Suárez venga a la marinería en formación encubierta exhortando les a no votar por Cannes al que tildó de traidor a su patria idea arrastrarse para obtener una cátedra en la Universidad como si fuera un falsario le parece bonito en brutal FEHR a la tropa in compatibilizando la con el autor de La Crítica de la razón pura la quística de La Razón Práctica sobre la paz perpetua o la metafísica de las costumbres viene el almirante ruso a promover el patriotismo de la serie en vez el patriotismo de la Ilustración atentos Miguel Aguilar hubiera con

Voz 1018 36:22 nosotros Alicia Molina y Noema Valido en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y algo que suena casi a milagro médicos de Brasil han logrado el nacimiento del primer bebé del mundo a través de un trasplante de útero de una mujer muerta Javier Gregori

Voz 0882 36:36 la niña de Brasil es el primer bebé del mundo que nace gracias a un trasplante de útero de una donante muerta este nacimiento demuestra que esta técnica quirúrgica funciona sin problemas y esto puede multiplicar el acceso a la maternidad de todas las mujeres con infertilidad Tenderina sin la necesidad de recurrir a los pocos donantes vivos como destaca el doctor Daniel en Berger de la Universidad de Sao Paulo que ha dirigido este proyecto pionero

Voz 40 36:58 todos esos sin o que no se no se adúltero ok perdieron el espera de protección se hay datos aún más como cómodas

Voz 0882 37:08 según el estudio que publica la revista médica The Lancet la madre es una mujer de treinta y dos años que nació sin útero la infertilidad afecta al quince por ciento de las parejas en edad reproductiva en el mundo de este grupo una década quinientas mujeres sufre anomalías en su útero que impiden su maternos

Voz 1018 37:24 completamos portada con el tiempo la previsión casi diseñada a medida para quienes vayan de Puente Jordi Carbó

Voz 1915 37:29 el sol lucirá durante toda la tarde en el conjunto del país con temperaturas parecidas a las de ayer máximas de quince a veinte grados en toda la Península Baleares por encima de los veinticinco en Canarias donde se irá llegando viento de África con algo de calima nubes en el Cantábrico con algunas lluvias débiles nieblas persistentes también el frío cerca del Duero también en algunos tramos del Ebro los próximos días durante las noches nieblas también frío durante las tardes sol y temperaturas que variarán poco las concentraciones de contaminantes con esta situación irán a más en todas las áreas urbanas e industriales

Voz 1018 39:33 no va a ser fácil para Albert Rivera convencer a su fichaje estrella para el Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls del posible acuerdo en Andalucía con la incorporación de una u otra forma de la ultraderecha de ya ha escuchado lo que ha dicho a primera hora que en La Ser en Hoy por hoy el ex primer ministro francés antes de que se reuniera en Madrid la ejecutiva de la formación naranja encabezada evidentemente por Rivera para analizar los resultados de las autonómicas del pasado domingo el gran subidón de doce escaños para situarse en la futura cámara con veintiún parlamentarios sin duda decisivos para cualquier alianza el García seleccionamos qué tal buenas tardes hola buenas tardes Antonio aquí que ha cambiado de ayer a hoy exagero si digo que Rivera está preparando a los suyos para que se tapan la nariz por lo que pueda pasar

Voz 6 40:11 bueno pues no no no exagerar demasiado lo que ha decidido la ejecutiva por unanimidad es que el Secretario General José Manuel Villegas encabece un proceso de negociación de momento y como prioridad sólo con el Partido Popular

Voz 0795 40:22 eso significa que Ciudadanos el particular que suman tantos escaños como tenía Susana Díaz en la legislatura anterior por tanto puede ser un gobierno estable en la comunidad negocien contenidos personas políticas

Voz 6 40:35 Ciudadanos propone que Juan Marín sea el presidente pero aceptarían que Moreno Bonilla fuese el vicepresidente y que el Partido Popular también ocupará algunas carteras lo que está claro esto es novedad de hoy es que la negociación no será nunca con el Partido Socialista

Voz 0795 40:48 el acuerdo de gobierno tiene que ser entre Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 1 40:52 el Partido Socialista tiene que pasar a la oposición

Voz 0795 40:54 en la derrota

Voz 6 40:56 bueno pues Rivera no descarta nada José Antonio y en ese nada fuentes del partido incluyen que la formación de Santiago Abascal pueda llegar a tener alguna consejería

Voz 0795 41:05 como usted entenderá con cinco partidos políticos del arco parlamentario y con un cambio a ejecutar sería una irresponsabilidad a mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima de la mesa

Voz 6 41:15 de momento eso sí el presidente de Ciudadanos prefiere no hablar de ese reparto de carteras Villegas va a llamar hoy mismo el Partido Popular para fijar la fecha de la primera reunión que en ciudadanos quieren que se e incluso esta misma

Voz 1018 41:27 Ana bueno pues gracias Óscar desde luego es revelador lo que ha dicho era no a cualquier posible acuerdo o intentarlo al menos con el PSOE si ala posible incorporación incluso llegado el caso se traduce sus palabras de Vox con alguna consejería en el futuro Gobierno andaluz la dirección de la formación ultraderechista banalizar esta tarde los resultados antes de anunciar que harán con esos doce parlamentarios andaluces el mensaje de Santiago Abascal es bastante claro que se pongan de acuerdo PP y Ciudadanos y que luego les llamen a ellos y así lo decían Telecinco

Voz 43 41:54 nosotros dentro de esas tres fuerzas somos la más pequeña tendrán que hablar entre ellos luego llamarnos y lo que haremos es poner nuestras ideas encima de la mesa nosotros no queremos cargos queremos la defensa de algunos planteamientos políticos

Voz 1018 42:08 esta noche estará en La Ser en Hora Veinticinco Secretario Hall de Vox Javier Ortega Schmitt de las cosas que hemos escuchado esta mañana sobre las propuestas de esa formación también en televisión en Antena tres en este caso Teodoro García Egea que es el número dos el secretario del PP no le parece mal la idea de echar el cierre a Canal Sur si ese dinero se destina por ejemplo para mejorar la sanidad

Voz 44 42:27 prefiero no tener Canal Sur tener endoscopios Almería yo he dicho que hay que hacer la Administración mucho más eficiente por supuesto el Canal Sur la petición que usted ha mencionado en este momento pues se tendrá que evaluarse si es viable o no

Voz 1018 42:42 el candidato popular Juanma Moreno que quiere ser presidente de ese futuro gobierno andaluz lo importante subraya es llegar a un acuerdo de investidura más allá de quién ocupa cada cada

Voz 1223 42:50 pero coherencia pido sensatez y sobre todo algo fundamental los andaluces ya han decidido yo no quiero más debate de sillones eso Liu no le importa absolutamente

Voz 0824 43:02 al conjunto andaluz lo andaluz

Voz 1223 43:04 no quieren que hablemos de sillones quieren que hablemos de proyecto quieren que hablemos de reforma y quieren que hablemos de futuro

Voz 1018 43:10 en Podemos su candidata Teresa Rodríguez se compromete a no facilitar en ningún caso un Gobierno de Ciudadanos en principio después de hablar con Susana Díaz tampoco está por la labor de negociar acuerdos políticos con el PSOE porque los resultados del domingo eh no les deja un papel decisivo para la gobernabilidad Ernesto Sevilla

Voz 1874 43:26 Adelante Andalucía ya da por hecho que habrá gobierno de las derechas y se prepara para ser dique de contención durante la legislatura Susana Díaz ha llamado esta mañana Teresa Rodríguez y la dirigente de Podemos el ha dicho que busque primero otros apoyos porque ellos no son determinantes sobre la posibilidad remota de un pacto de PSOE y Ciudadanos para darles la presidencia a estos Rodríguez advierte de que no la facilitaría eh

Voz 1480 43:47 en cuestiones económicas fundamentalmente en defensa de la autonomía andaluza se posicionan en algunos casos de forma mucho más clara a la derecha del PP por tanto que no sólo no votarían una investidura de ciudadano no la votarían Manila facilitaremos porque estaríamos contradiciendo ir al respetamos mucho nuestros votantes a los que les hemos dicho que no vamos en ningún caso a facilitar un gobierno del aire

Voz 1874 44:11 Rodríguez descarta dimitir dice que si asume la responsabilidad de abrir un periodo de reflexión y autocrítica interna

Voz 1018 44:17 adelante la marca andaluza de Podemos perdió tres escaños el domingo lo que para Íñigo Errejón debe obligar a realizar algún tipo de autocrítica Hinault responsabilizar a otros de lo que nos ha hecho bien

Voz 0799 44:26 cuando se malos resultados hay que aplicar una receta no tiene que ver con la humildad de Colorado critican que no se puede salir eh culpando culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien nosotros siempre dijimos que en España era difícil que nacieran fuerzas reaccionarias porque había una alternativa para la gente más golpeada por la crisis es necesario redoblar los esfuerzos para hablarle al conjunto de la gente no sólo Rusia ya convencidos

Voz 1018 44:56 el análisis más fino entre comillas de lo ocurrido domingo es el de Demetrio Fernández el obispo de Córdoba que está encantado con lo que el llama vuelco político y además no quiere disimularlo por eso lo pone por escrito en una carta pastoral en la que no ahorra entusiasmos María era Vílchez

Voz 1315 45:11 el vuelco electoral en Andalucía ha sido espectacular ha superado con creces las expectativas y los temores de unos ideó

Voz 1434 45:17 dos de esta manera se refiere el obispo de Córdoba Alonso

Voz 1315 45:19 dados las elecciones andaluzas en la carta pastoral de este domingo el obispo se alegra de que se haya producido el vuelco electoral en Andalucía el portavoz del obispado Juan José Jiménez dueto defiende la libertad del obispo para pronunciarse aunque dice sin tomar partido político

Voz 6 45:33 que llama la atención que la iglesia