Hora 14 (06/12/2018)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:16 qué tal buenas tardes la Constitución cumple cuarenta años

Voz 0623 00:19 es la primera realmente fruto del acuerdo y el entendimiento es la primera que me ha trivializa la voluntad integrar es la primera que no divide a los españoles sino que los une la Constitución fue un pacto de coraje no de debilidad España no dejó pasar en esta ocasión el de la historia nuestra Constitución que es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea

Voz 2 00:46 Felipe VI en el Congreso en el acto principal de aniversario en el que han estado presentes sus padres Don Juan Carlos y Doña Sofía los ex presidentes del Gobierno vivos Pedro Sánchez líderes políticos y representantes de distintas instituciones del Estado el Rey ha reivindicado como escuchábamos que la Constitución es el mayor éxito político de la España democrática ha subrayado su espíritu de reconciliación y que la democracia no tiene marcha atrás lo hecho con miradas al pasado pero también con la vista puesta en el futuro porque Felipe VI ha pedido que el país sea capaz de irse adaptando a los nuevos tiempos vamos al Congreso María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 01:17 buenas tardes y no ha mencionado la palabra reforma pero sí la de adaptación de la Carta Magna teniendo en cuenta ha dicho que están vigentes que valen los principios que la inspiraron el consenso la concordia la primera recordaba que llegó de la Puerto del consenso que no dividió sino que unió a los españoles y que no ha excluido nadie una democracia ha dicho que ya no tiene vuelta atrás en el sentir y en la conciencia de los españoles el Rey Emérito que ha venido por primera vez aquí al Congreso desde que abdicó ha recibido una sonora ovación con casi todo el Congreso

Voz 2 01:47 antes del Rey discurso de la presidenta del Congreso de Ana Pastor que ha defendido también que la Constitución se puede reformar y en el hemiciclo presentes los líderes de los principales partidos políticos Adriana Lastra Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera PSOE PP Podemos Ciudadanos

Voz 0268 02:01 creo que somos el único partido que ha puesto encima de la mesa la necesidad de la reforma y por lo tanto bueno lo que con no es en este caso al al resto de partidos políticos a que se sumen para seguir avanzando durante al menos otros cuarenta

Voz 1157 02:13 la Constitución está viva la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación no sólo es el monumento a la concordia sino la muralla frente aquellos que quieren poner en riesgo en dos mil dieciocho apostar por una España moderna por una España feminista por una España donde sí está la justicia social la fraternidad bien diálogo es decir República

Voz 0202 02:35 no se puede hacer sin consenso y esto no es una ocurrencia ni una protección es que no se puede ni se debe igualdad regeneración pero no se nos ocurra abrir ese melón para cargar nuestra Constitución

Voz 2 02:46 consenso y diálogo en el Congreso en Girona sin embargo varios Mossos d'Esquadra heridos en una mañana en la que han manifestado allí grupos antifascistas y otros que defiende la unidad de España y mientras el presidente catalán Quim Torra que están Eslovenia a lo suyo

seis de diez

Voz 1673 03:00 siempre estamos aquí en Eslovenia porque no tenemos nada que celebrar

Voz 3 03:03 sobre la Constitución española y si tenemos mucha denunciar sobre esta Constitución que se ha acabado convirtiendo

Voz 1673 03:08 en una jaula para los catalanes literalmente

Voz 3 03:11 en una cárcel para muchos catalanes impar mods

Voz 2 03:14 hora catorce y más allá del aniversario de la Constitución hay otros focos de atención a esta hora Londres donde Theresa May se reúnen unos minutos con miembros de su gabinete después de reconocer en la BBC que ya no descarta que no haya Brexit hay tres óptica

Voz 4 03:32 una es dejar la Unión Europea con un acuerdo la Unión ha dejado claro que es el acuerdo pero no sólo es el acuerdo es un buen acuerdo que cumple con el referéndum las otras dos aunque salgamos sin acuerdo

Voz 0867 03:44 o que no haya pero en absoluto a Aznar

Voz 2 03:47 se sitúa en París la oposición anunciaron moción de censura contra el Gobierno de Macron por la crisis de los chalecos amarillos moción de censura que en todo caso no tiene opciones de salir el ministro de Economía ha anunciado una tasa a las grandes empresas de Internet para el año que viene haya o no consenso al respecto en Europa

Voz 3 04:02 dispondremos un impuesto a nivel nacional desde dos mil diecinueve Si los Estados europeos no asumen suele usabilidad habilidad Hinault crean una tasa como parece deseable crearemos un impuesto para los gigantes de Internet hubo exceso de hoy

Voz 2 04:16 las carreteras final de semana de puente para muchos Dirección General de Tráfico

Voz 3 04:19 Antonio Ayuso buenas tardes en Madrid dificultades

Voz 5 04:22 salir a todavía en la uno Pedrezuela Lozoyuela y en la tres en Fuentidueña de Tajo en Castilla La Mancha encontramos en Toledo hasta veinte kilómetros de tráfico intenso en la A5 E desde Talavera de la Reina en sentido a Madrid en Catalunya hay circulación intensa en especial en Barcelona la C dieciséis en Cercs hacia va el hace diecisiete entona sentido Vic y por último concluimos en Andalucía tráfico lento en Jaén en la A cuatro en Wall Román sentido Sevilla

Voz 3 04:46 debido a un accidente más en titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 0824 04:50 se lo está contando la SER la Justicia obliga a la policía aceptar en sus filas a una veintena de aspirantes que habían pasado las pruebas físicas pero no la entrevista personal la sentencia subraya la opacidad de la prueba anterior lleva el Consejo de Ministros la ley que permitirá el uso de datos de los pasajeros de vuelos internacionales de cara de venir delitos de terrorismo además de otros delitos graves la ocupación hotelera en Cataluña vuelve a los niveles de dos mil dieciséis tras el bache provocado por el proceso independentista el año pasado pero el mayor lleno del puente se registra en Benidorm con el noventa por ciento de sus plazas tras la detención de un alto cargo de fue y por violar las sanciones a Irán reaviva el miedo una guerra comercial entre China y Estados Unidos todas las bolsas europeas registran pérdidas importantes la española se deja casi un dos por ciento y se mueve por encima de los ocho mil ochocientos puntos el primer partido de Copa del Rey el día deja en el marcador Levante uno Lugo cero con lo que pasa en Levante poco después de las cuatro la tarde turno para el Madrid

Voz 3 05:39 frente al Melilla además hoy también se jugará el Eibar Sporting el Huesca Athletic y el Betis Racing de Santander

cinco seguimos

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:54 buenas tardes a todos ya está aquí el puente comercial más importante del año en Madrid cuente con protocolo anticontaminación activo en escenario dos y con el estreno de Madrid central de la Gran Vía de Jaén

Voz 8 06:10 la clave es una pasada porque está fenomenal también porque hay pues pasear y todo eso mucho menos coches a mí me encanta me encanta la Gran Vía y la diseñadora y la intelectual puesto que si está muy bien yo hacía mucho tiempo que no que no pasaba por aquí me ha parecido muy bien que que me

Voz 0824 06:29 para este Madrid Central

Voz 8 06:31 bueno pues desde una perspectiva peatonal me parece mucho más

Voz 0867 06:35 le ante al que pondrá la guinda a este domingo la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu los dos equipos ya está en la capital de España

Voz 9 06:43 ahora se ha hecho tras sardo

Voz 0867 06:48 bueno Maidana así ha sido esta mañana la llegada ve River ya tenemos aún primera aficionado argentino deportado enseguida les vamos a contar los detalles del despliegue en la ciudad pero un dato que les avanzamos Si gana River los aficionados lo van a celebrar en Cibeles Si gana Boca la fiesta en Neptuno los comerciantes en las manos y el resto nos limitamos a celebrar que el partido se celebre sin sobresaltos tensión máxima en Somosierra ante la llegada de los menores inmigrantes no acompañados a la ciudad ahora cruce de pintadas en mitad de una fuerte división de sus habitantes hoy en algunas paredes han aparecido mensajes de bienvenida y en contra de las conductas racistas la semana que viene la Federación Madrileña de Municipios la Consejería y organizaciones sociales se van a reunir para analizar este asunto Guillermo altas el presidente de la Federación Madrileña de Municipios

Voz 1040 07:38 da la sensación de que esto está generando un clima de xenofobia que no es tal yo entiendo que ningún alcalde ninguna alcaldesa de la Comunidad de Madrid tienen uno por texto de los menaje y esto hay que aclararlo pero además ha habido porque los menores no acompañados están en esa situación difícil en la que parece que se quiere llevar a sitios un apartado en la que parece que los municipios no les quieren hacer esto cómo se consigue presentando Nos a una mesa poniendo los espacios que pudieran acoger estos medidas encima de la mesa a ver si pueden estar ahí

Voz 0867 08:09 vi como no Madrid escenario de las celebraciones con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución titulares

Voz 1915 08:15 la alcaldesa Manuela Carmena y el presidente de la comunidad Ángel Garrido han participado en los actos del Congreso con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución cientos de madrileños han asistido a la Carrera de San Jerónimo desde primera hora de la mañana se complica la identificación de los hermanos la Peña enterrados en el Valle de los Caídos el informe de los forenses señala que hay que mover más de setecientas cajas con restos humanos para acceder a los columna varias asociaciones de padres y madres de los centros escolares de la zona del Calderón desconfían del plan para remodelar la zona la demolición del estadio empezará en febrero cuando ellos habían pedido que tuviera lugar fuera del periodo lectivo ya han solicitado una reunión con el Ayuntamiento y la empresa de demolición en deportes el Atlético se clasificó ayer para los octavos de Copa hoy es el turno del Real Madrid los blancos reciben al Melilla en el Bernabéu con ventaja del cero cuatro de la ida

Voz 0867 09:00 dos y nueve información de servicio para los que todavía no se han marchado para los que se quedan ahí luego bastantes problemas por la mañana así que primero nos acercamos a las salidas Dirección General de Tráfico qué tal muy buenas tardes

Voz 0272 09:14 buenas tardes pues si todavía persisten algunas complicaciones en la salida de la capital por la uno en Pedrezuela Lozoyuela también por la tres en Fuentidueña de Tajo y en la M cincuenta un tráfico intenso en la incorporación a la carretera de A Coruña pero en el resto de las carreteras de momento hasta ahora sin incidencias

Voz 0867 09:31 a los que vienen tengan en cuenta que estamos en escenario dos del protocolo anticontaminación de antiguo protocolo y que mañana se rebaja la restricción a escenario uno Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 1510 09:40 tal buenas tardes hoy con el dos Se mantienen las limitaciones al tráfico no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos de entrada y salida desde la M40 este escenario contempla también la prohibición de aparcar en la zona SER aunque como hoy es festivo esa medida no es efectiva así que para mañana aunque ese rebaja el escenario uno en la práctica las medidas son las mismas que las de hoy el protocolo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento es el antiguo el de dos mil dieciséis el equipo de Manuela Carmena aprobó en octubre otro nuevo que reforzaba las medidas pero tuvieron que anularlo por un problema burocrático con la Comunidad de Madrid prevén volver a aprobarlo en Junta de Gobierno la semana que viene el Ayuntamiento pide a los madrileños que dejen el coche en casa y se mueven en transporte público

Voz 0867 10:17 porte público por favor es clave para la mejora de la calidad del aire además la lluvia que de momento se resiste les prometemos que aunque nos guste a todos el sol no es la mejor noticia de estos días pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 10:31 el sol seguirá luciendo durante toda la tarde en toda la Comunidad con temperaturas un poco más bajas que ayer las máximas pero aún así pasaremos de los quince grados en la mayor parte de poblaciones incluso en áreas de montaña donde sí mantiene la inversión térmica ambiente en cotas medias y altas cuando se acerque la noche la temperatura bajará rápidamente la próxima madrugada Vaz en frío mínimas mañana

Voz 3 10:53 por debajo de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad

Voz 0978 10:55 y algunas nieblas cerca de los ríos Tajo Tajuña incluso en la cuenca del Henares nieblas que mañana serían poco persistentes ya que el viernes será de nuevo soleado con temperaturas sólo un poco más bajas que hoy el fin de semana tiempo muy parecido

hora catorce Madrid hace con Carlos Ródenas y Alicia Molina en la realización técnica y la producción de Sonia Palomino dos once

hora catorce Madrid Javier Casal dos de la tarde y doce minutos

Voz 11 12:01 eh

Voz 12 12:08 ya están aquí primera aficionado argentino anotó dos Priest gran aficionado argentino de

Voz 0867 12:13 cortado a su país a tres días de que se celebre el Boca River en el Bernabéu un encuentro de alto riesgo en pleno puente de la Constitución Ike aunque los comerciantes lo celebren mantiene en alerta a la policía que ha diseñado un importante despliegue de seguridad para estos días aquí en la capital los equipos como digo ya están en la capital esta que escuchamos es la llegada esta mañana de River Illa ser avanza esta ahora el contenido del Plan de Movilidad diseñado por la policía municipal de la capital un plan que coge los lugares en los que se van a establecer las once con olas zonas acotadas para las celebraciones Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 12:47 buenas tardes Javier alrededor de trescientos efectivos de la Policía Municipal y de los agentes de movilidad casi el doble que en dispositivos parecidos semana desplegar desde la madrugada del próximo domingo a las nueve en punto de la mañana el Paseo de la Castellana va a quedar cortado al tráfico entre la plaza de Castilla y la plaza de eso San Juan de la Cruz poco después quedarán abiertas las zonas de diversión y concentración de las dos aficiones las del Boca quedará situada en los alrededores de Plaza de Castilla mientras que los aficionados del River esperarán el partido en el área de Raimundo Fernández Villaverde Nuevos Ministerios estas áreas conocidas también como fan Songs estarán dotadas de numerosos servicios de hostelería junto a patrocinios comerciales pero a partir de las tres y media de esta tarde de la tarde del domingo la venta de bebidas alcohólicas cesara las puertas del estadio se van a abrir en torno a las siete y media de la tarde para qué vayan accediendo las afecciones y rápidamente ocupen sus localidades para dar inicio al encuentro policialmente se intenta que los seguidores de ambos equipos no pasen demasiado tiempo en las gradas esperando el comienzo del choque al final debe haber un ganador de esta Copa Libertadores IES campeón deberá celebrar la victoria pues eso también ha sido previsto si el vencedor del choque es Boca Juniors el equipo y su afición se van a reunir en la plaza de Neptuno si la copa se la lleva el River será la diosa Cibeles la encargada de recibir el trozo

Voz 0867 14:07 bueno pues ese es el plan que ha establecido la Policía Municipal mañana el delegado del Gobierno Rodríguez Uribes preside una reunión con todas las partes en Delegación del Gobierno como digo los dos los deseos son bueno naturalmente que todo vaya bien pero la inquietud es evidente dados los precedentes allí en Buenos Aires Manuela Carmena es la alcaldesa de Madrid

Voz 1410 14:24 nos sentimos orgullosos de que Madrid sea una ciudad de paz e una ciudad que puede ser útil para no solamente para celebrar este este partido sino para que nunca más sea necesario que un partido no se haga donde se debe hacer que es la allí de donde procede de los equipos en todo caso pues bienvenida a Argentina bienvenidas estos equipos se que que gane el mejor y que disfruté todo mucho con el deporte por de os que no haya el más mínimo el más mínimo esto de violencia

Voz 0867 14:51 bienvenidos a todos a Madrid Manuela Carmena que junto a Ángel Garrido ha participado esta mañana en los actos del Congreso de los Diputados con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución española con cientos de personas con cientos de madrileños y visitantes que han estado por cierto toda la mañana esperando guardando allí en la Carrera de San Jerónimo cuarenta años de Constitución que deben ser los mismos que tiene aspiradora el Congreso de los Diputados que esta mañana y lo contado nuestro compañero Óscar García sea atascado Se estropeado pocos minutos de la llegada del horror es esto

Voz 13 15:24 el perchero tradicionalmente

Voz 1157 15:26 sí

al final se resolvió el problema alfombra roja estaba intacta perfecta son las dos de la tarde y quince minutos

hora catorce Madrid

Voz 0867 15:39 ir avanzando en la SER la semana que viene el día doce se va a reunir

Voz 1933 15:42 el presidente de la Federación Madrileña de Municipios

Voz 0867 15:45 con representantes de la Red Española de inmigración de quién parte la iniciativa de este encuentro y también con representantes de la Comunidad de Madrid en las tres patas que deben discutir y ponerse de acuerdo en el espinoso asunto de los minas de los menores extranjeros no acompañados se están registrando ya muchos problemas muchas tensiones y enfrentamientos en las localidad es en las que la Comunidad de Madrid pretende alojar estos menores algo que en opinión del presidente de la Federación de Municipios Guillermo la no ayuda demasiado a la hora de resolver estos problemas Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal muy buena tarde según el presidente de la Federación de Municipios de Madrid el hermetismo de la comunidad con la ubicación de los meras está alimentando ese halo de Senna

Voz 2 16:24 no había un clima que no es tal según Guillén

Voz 0867 16:26 irá todo este secretismo

Voz 1040 16:29 lo que aferra alimentar eso parece que no se quiere decir en Nevada el homenaje porque es un problema de xenofobia no es tanto si simplemente lo que hay que hacer es ponerles en un sitio donde ellos estén bien acogidos que no genere problemas para el entorno que estén cerca de todos los servicios que necesitan también es tormentas

Voz 0867 16:47 sí para conseguir todo eso es necesario que las administraciones se sienten y hablen porque la falta de entendimiento entre todas las partes está colocando a estos menores en el centro de un triángulo

Voz 1040 16:57 de tres vértices que que no se acaban mirando hasta ese momento sólo municipios otros la comunidad autónoma y otra la sociedad civil mientras no nos organizaremos esos tres vértices mientras no tomen soluciones comunes informadas debatidas en los que están en el centro de ese triángulo Mena gana sobre las sufrir las consecuencias lo ceda las sensaciones que cada vez está más en nudo en vez de deshacerse de esto cómo se consigue pues sentarnos a una mesa

Voz 0867 17:22 una mesa en la que han sido convocados por la Red Española de inmigración esta ONG ha tomado la iniciativa lo ha conseguido el próximo miércoles se unirán a tres bandas mesa en la que también se sentará el director general del Menor de la Comunidad Alberto San Juan el objetivo coordinar los medios y los recursos para acoger a estos menores sin generar la tensión de las último dos semanas esa tarde charlaremos con Guillermo Hita precisamente a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid y aquí va un ejemplo de todos estos problemas de toda esta inquietud Somosierra allí la división de sus sesenta vecinos sea llevado incluso las paredes son los muros de la localidad con pintadas a favor y en contra de la presencia de estos menores en el municipio ya el alcalde nos dijo hace unas semanas aquí en la Cadena Ser en Madrid que lo mejor era que que no fueran allí porque no existía en Somosierra un entorno integrador para ellos información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 18:10 Somosierra está dividida por un lado los vecinos que están en contra de que los menos acaben en el pueblo ha creado un Whatsapp donde comparten sus opiniones y piensan en las estrategias a seguir para salirse con la suya y por otro los que creen que los menores sí tienen cabida en Somosierra y acusan a los otros de actitudes xenófobas el pasado fin de semana el pueblo amaneció con una pintada en el murete de la iglesia donde se puede leer Ménez bienvenidos icono otra pintada en la plaza del pueblo en el suelo donde se le fuera racistas unos y otros están enfrentados y la tensión es máxima el alcalde del PSOE Francisco Sáenz que ya no quiere grabar declaraciones nos ha explicado que no van a denunciar las pintadas a la Guardia Civil que las van a limpiarlo antes posible el regidor prefiere que los menores no estén en el pueblo y confirma que la residencia ha pedido ya al Ayuntamiento un cambio de licencia ahora mismo sólo puede atender a la persona los con discapacidad para coger amenas necesita otra licencia el alcalde dice que esto lo lleva en los abogados y que no sabe ni cuánto tiempo van a tardar en gestionar el trámite ni tampoco si le concederán él

Voz 0867 19:13 el día con el hermetismo de la Comunidad de Madrid y la tensión que existe en algunos municipios lo cierto es que resulta bastante complicado trazar un mapa de los minas en Madrid es lo más parecido es el estudio preliminar que ha hecho la Red Española de inmigración que ha sido precisamente como decimos en la que ha impulsado la reunión que debe celebrarse la próxima semana información de Teresa

Voz 1933 19:32 el informe cruza las cifras aportadas por las diferentes instituciones las proyecta en el tiempo y realizar recomendaciones según los datos del Ministerio del Interior la Comunidad de Madrid tuteló entre enero y septiembre de este año a cuatrocientos siete menores pero la Consejería de políticas sociales incrementa la cifra hasta los mil doscientos veintisiete menores que le envió la Policía Nacional a los que atendió directamente aunque por diferentes circunstancias no hubiera llegado a tutelar en cualquier caso según las proyecciones de la Red Española de inmigración el año se va a cerrar en la Comunidad con un incremento en la llegada de menores de un cincuenta y siete por ciento

Voz 1085 20:06 a haber un incremento en las llegadas eso es evidente y nos lo dicen todas las fuentes públicas también las de las entidades sociales este reto al que se enfrenta el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y el conjunto los ayuntamientos no puede seguir siendo objeto de pelea partidista y por eso nos unimos a las formaciones que han pedido recientemente un gran pacto autonómico en esta materia y alentamos a todas las instituciones a que sigan ese camino necesario por el bien de los niños

Voz 1933 20:34 es Rafael Escudero director general de la Red Española de inmigración que también alerta muchos de estos menores que ahora están siendo tutelados por la Comunidad están a punto de cumplir los dieciocho años y no se les puede dejar en la calle sólo para el primer trimestre de dos mil diecinueve Se necesitaría un incremento de un ciento cuarenta por ciento en el número de plazas de pisos supervisados

Voz 7 20:54 hora catorce Madrid

Voz 0867 20:56 dos de la tarde y veintiún minutos lo que parecía un trabajo no demasiado complicado la exhumación de los restos de los cuerpos de los hermanos la peña que descansan en el Valle de los Caídos se va complicando por momentos hace varias semanas que ya les contamos que el Gobierno había trasladado las familias que el tema se estaba complicando y que se iba a demorar esa exhumación hoy la SER les avanzado las once en punto el informe de los forenses que trabajan precisamente en la identificación de los hermanos la Peña en el que se señala por cierto que hay que mover más de setecientas cajas con restos humanos para poder acceder a los columbarios Alfonso Ojea

Voz 0089 21:31 son en concreto setecientos veintidós columbarios que quedan apilados en el nivel tres de la denominada Capilla del sepulcro el lugar donde permanecen los restos de estos dos hermanos estos movimientos precisan de una amplia estancia donde depositar cada columbario para poder seguir trabajando y una de las posibilidades es un cierre temporal de la Abadía durante la realizó acción de los trabajos o en todo caso adaptar los horarios de culto a esas labores de exhumación las condiciones técnicas son muy difíciles así lo certifica el informe del Consejo Médico Forense organismo dependiente del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso Radio Madrid el informe señala que es necesaria la creación de un proyecto completo de esos trabajos porque además no está muy claro desde el punto de vista arquitectónico que la estructura de la sala de los columbarios sea completamente segura por cierto el peor estado de los restos cadavéricos del Valle de los Caídos reside en las criptas de entrada a la abadía por ejemplo la denominada Cripta numero uno allí sólo están enterrados soldados nacionales nadie por ahora pide responsabilidades por ello

Voz 1933 22:34 gracias Alfonso dos de la tarde y veintidós minutos

hora catorce Madrid Perry veintitrés

Voz 0867 23:26 lo qué pasa con el viejo estadio Calderón si ustedes pasean por Madrid Río verán que las viejas instalaciones del Atlético de Madrid están seriamente descuidadas y perjudicadas los vecinos y las asociaciones de padres y madres de los centros escolares de la zona quieren que esas obras lo que deberían comenzar recordemos en febrero se retrasen un poco más el convenio para la operación urbanística se acaba de cerrar pero según los padres es mejor esperar un poco porque hay colegios cerca y los materiales del viejo estadio son peligrosos Virginia Sarmiento

Voz 16 23:55 aseguran que existen contradicciones entre el anuncio del concejal José Manuel Calvo y la información de la web municipal Susana de la Higuera del Ampa del instituto Gran Capitán

Voz 17 24:02 empezando por la demolición de la UE que es la parte primera que se va a hacer las declaraciones hablan de dos a tres meses lo que nosotros hemos visto efecto de unos baños acciones que son cinco esto nos lleva hasta el verano luego se tiene que desviar la M30 según la prensa empieza en mayo según la web del Ayuntamiento empieza en julio hasta que no esté desviado al tráfico de la M treinta no se puede empezar a a derivar la tribuna que está por encima entonces cuando empieza la tribuna en septiembre

Voz 16 24:30 siempre han exigido que el grueso de la obra se hiciera fuera del periodo lectivo para minimizar el impacto por eso también piden que se les detalle cuál es el plan de salud ambiental durante los trabajos

Voz 17 24:38 nosotros hemos pedido que haya sonado metros estaciones las partículas del aire que haya barreras acústicas en el desvío de la M30

Voz 1933 24:45 ya han solicitado una reunión con el equipo de gobierno y la

Voz 16 24:47 presa de demolición y en el puente de editó

Voz 0867 24:50 dos los puentes

Voz 8 24:52 el Barcelona y lo coche de Córdoba

Voz 1933 25:00 pues muy bien la verdad es que le han dejado muy bien

Voz 8 25:02 el azul me encanta pero el acceso es súper muy peatonales me me parece estupendo sin muy bonito todo lo bueno todo es un ambientazo para pasar fenomenal ha gustado que es lo que suena tomaba me encontrado a un abrazo muy bonito

Voz 0867 25:17 muy bien pues hoy a quienes nos visitan Aurora Santos le ha preguntado por si sabía lo que era Madrid Central o qué les parece la gran envía que acabamos de estrenar es el fin de semana por excelencia para los comerciantes encantados de la vida por el puente pero también por la Copa Libertadores un riesgo sí pero ellos entienden también una oportunidad para la marca Madrid Marisol

Voz 1508 25:39 has el partido Boca River es una importante oportunidad de negocio Juan Pablo Lázaro es el portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid

Voz 18 25:46 nosotros versión calculo que esto va a suponer para la ciudad noventa y dos millones de euros cuarenta y dos en lo que se refiere a ingresos directos tanto en restauración hoteles comercio

Voz 1508 25:56 el resto en ingresos indirectos porque la elección de Madrid como sede de última hora que no haya incidentes puede ser una valiosa campaña de publicidad Jaime Fortuño es profesor de marketing en la EAE Business School

Voz 19 26:09 y todo esto teniendo en cuenta que España quieren ser organizadores del Mundial dos mil treinta y por ello pues tienen que dar ejemplo si tienen que dar crédito creo que esto es un factor muy importante e para que Madrid y para que España pues muestren de que de que somos capaces de hacerlo no y eso es lo que se juega la marca Madrid el domingo

Voz 0867 26:29 las previsiones son optimistas para ellos para los que vienen argentino sonó ahí van unas cuantas ideas para estos días de fiesta que Madrid por cierto coinciden con las celebraciones del cuarenta aniversario de la Constitución Española una exposición con viñetas recorre la historia de estos más de cuarenta años de democracia y libertad en España Enrique García es una Constitución que se consume en una máquina

Voz 3 26:50 trituradora que es el Tribunal Constitucional o una mujer llamada Constitución que a la pregunta de estado civil responde maltratada la primera de Cap la segunda de Forges y así hasta cuarenta viñetas que han reflexionado estos años sobre la Carta Magna Juan Oñate comisario de la exposición

Voz 20 27:04 en el recorrido podemos ver por ejemplo en estas primeras viñetas que cuando llega la constitución en el año setenta y ocho Se recibe con alegría pero a veces incluso con una cierta saturación contando de alguna manera pues como se bromea no con con con con la Constitución

Voz 3 27:17 el ejercicio de hacer viñetas en mil novecientos setenta y ocho Un maestro Peridis

Voz 21 27:21 me acuerdo que sí que la transición yo hacía chistes o viñetas en relación con la redacción de la Constitución y la de la diferencia de puntos de vista en algunos artículos o títulos de la Constitución

Voz 3 27:35 preguntado sobre la sátira hoy reside

Voz 1933 27:37 hombre pues sí sí sí

Voz 22 27:40 en la época de la transición no Gila o Martín Moral esos Summer probablemente muchos ahora no se publicará hasta febrero en el Congreso de los Diputados

Voz 23 27:49 no

dos de la tarde y ocho nietos

Voz 23 28:29 hora catorce

Voz 25 28:32 con Laura Díez qué tal muy buenas tardes buenas tardes el embajador argentino en España acaba de dar una rueda de prensa llamando a la concordia entre las aficiones de River y Boca para el partido del sábado y esta tarde turno de Copa del Rey para el Madrid se enfrenta a las cuatro y cuarto en el Bernabéu al Melilla ventaja amplia para los blancos que vencieron por cero cuatro en el partido de ida y el Atlético ya clasificado para octavos de Copa tras ganar ayer por cuatro cero al San Andreu tienen día libre y volverán mañana a los entrenamientos preparando el partido del sábado ante el Alavés también salen entrenado Getafe y Leganés preparando el derbi de mañana imputar

Voz 1933 29:02 otro duelo navideño en Madrid

Voz 23 29:09 les prometemos

Voz 0867 29:11 es peor que el boca arriba el día diecisiete de diciembre coincidiera en Madrid Rafael que actúa en el Real y otra diva de la Navidad Mariah Carey era el mismo día en el Palacio de los Deportes nosotros en este derbi es somos imparciales así que mañana pondremos a Rafael en Madrid tenemos doce grados en la Gran Vía

Voz 1 30:01 en ningún son las dos y media

son las dos y media una y media en Canarias qué tal buenas tardes

Voz 0623 30:20 la Constitución es el gran pacto nacional de convivencia entre los españoles por la Concordia y la Reconciliación por la democracia alertar en palabras de don Miguel Herrero una Constitución consensuada un pacto pero entendido no como mera transacción sino como una unión de voluntad

Voz 2 30:44 un gran pacto castigo según el Rey también el mayor éxito político de la España contemporánea el monarca ha subrayado que en estos tiempos que vivimos cuando menos agitados la democracia es irrevocable

Voz 0623 30:54 el sentimiento constitucional consciente va a veces inconscientemente está hondamente asentado en nuestras actitudes porque la Constitución no es el alma activa de nuestra democracia una democracia que no tiene vuelta atrás no tiene vuelta atrás en el sentir y las conciencias de los españoles

Voz 2 31:17 la desgranar hemos los mensajes del Rey la presidenta del Congreso Ana Pastor ha pedido en su discurso previo que se garantice la convivencia y reconoce que la Constitución no está cerrada califato

Voz 26 31:25 ningún camino ningún atajo merece la pena si pone en riesgo la convivencia conseguimos culminar con éxito el tránsito de un régimen autoritario a una democracia plena cuidando la convivencia sabremos superar los desafíos que hoy enfrenta a nuestra democracia cuidando el respeto y la convivencia nunca ha sido un candado como toda obra humana es perceptible y admite reformas ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creo

Voz 2 31:54 la convivencia el consenso el diálogo términos que vamos a escuchar en esta XIV en este Hora catorce que se han repetido mucho hoy Hinault puestos en práctica en todas partes como ejemplo esta misma mañana en Girona

Voz 8 32:09 un detenido es varios mossos es

Voz 2 32:10 los heridos por las cargas contra una movilización antifascistas en el mismo día ante otro grupo que reivindica la unidad de España hay dos coger Girona también para concentrarse es jueves seis de diciembre más en titulares con Carlos Cala Isabel Quintana Hora catorce

Voz 3 32:24 la primera ministra británica Theresa May ofrece una reunión a los ministros principales de Escocia Gales e Irlanda del Norte por si hay que preparar un Brexit sin acuerdo esta mañana en la BBC May ha admitido que hay tres opciones entre ellas que no se produzca el presi hay

Voz 4 32:37 tres opciones una es dejar la Unión Europea con un acuerdo las otras dos aunque salgamos sin acuerdo o que no haya Brexit en absoluto

Voz 3 32:47 justicia el lunes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá si Reino Unido tiene capacidad de revocar el

Voz 0824 32:52 de forma unilateral un nuevo impuesto ponga el Gobierno francés impondrá una tasa los gigantes de Internet si los socios comunitarios no se ponen de acuerdo para hacerlo a nivel europeo lo ha anunciado el ministro de Economía Bruno Le Maire en France

Voz 3 33:03 su misión está en los gigantes de Internet les pondremos un impuesto a nivel nacional desde dos mil diecinueve Si los Estados europeos no asumen su responsabilidad y no crean una tasa como parece deseable hay

Voz 0824 33:17 la izquierda francesa ha anunciado una moción de censura contra el eh

Voz 3 33:19 no hubo galo el partido del Gobierno tiene mayoría absoluta por lo que no prosperara lo desmienten los datos las cifras contradicen a Bosch cuando habla de que se oculta el número de hombres asesinados por sus mujer esos datos son públicos sólo un doce por ciento frente a casi el noventa por ciento de la violencia machista en cuanto a las denuncias falsas suponen menos del cero coma uno por ciento en los últimos ocho

Voz 2 33:37 el control por seguridad el Consejo de Ministros estudia

Voz 3 33:39 mañana la futura ley que utilizará los datos de los pasajeros que viajen en avión para prevenir atentados y otros delitos gran

Voz 0824 33:45 pues se realizará en vuelos internacionales

Voz 3 33:48 tanto comerciales como prueba expulsado argentino la policía ha devuelto a su país al máxima alzaron el líder de los ultras del Boca Juniors con numerosos antecedentes penales fue detectado anoche en Madrid por el dispositivo de seguridad de la final de la Copa Libertadores que se disputa el domingo en el Bernabéu una red en Expansión operación de

Voz 0824 34:03 a Guardia Civil contra una organización asentada en Málaga y Cádiz dedicada al tráfico de hachís entre Africa y Europa hay cincuenta y siete detenidos y se han intervenido diez toneladas de droga bienes por valor de más de tres millones de euros

Voz 2 34:14 nominados Antonio Banderas candidato

Voz 3 34:16 a los Globos de Oro ella por el biopic de Versace hiel por el de Picasso la película mexicana Roma de Cuarón nominada a mejor película extranjera

Voz 23 34:23 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1040 34:27 Antonio el telegrama es para el Rey Felipe VI señor el cuadragésimo aniversario del referéndum que aprobó la Constitución de mil novecientos setenta y ocho ha sido ocasión para reconocer de modo solemne la tarea cumplida de reconciliación entre el movimiento y espíritu integrador hicieron posible culminar la Fomento el discurso del método basado en el diálogo que se impulsó desde actitudes de Concord bien generosidad aclaremos que la Constitución no es la suma de todos los miedos sino de todos los atrevimiento es nacidos de la inteligencia sintiéndote de los mejores es la victoria que resulta de la renuncia al sectarismo intolerante pero como ha señalado la presidenta del Congreso Ana Pastor sepamos también que las libertades no se consiguen de una vez para siempre y que necesitan el compromiso permanente todos para asegurar su plena vigencia sea

Voz 2 35:21 Miguel Ángel Aguilar que volverá mañana con nosotros puente para muchos repasamos la situación de las carreteras ahora mismo Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso

Voz 5 35:27 buenas tardes en Madrid muy pendientes de un accidente que acaba de producirse la A6 en la famosa así que complica hasta ahora la circulación en sentido salida hacia A Coruña hasta ahora se están llevando a cabo las tareas de retirada de los vehículos hice permite el paso a los vehículos únicamente por un único carril en Castilla La Mancha tráfico lento en Toledo la A5 en Cazalegas sin Lucía Hoyos hacia Madrid en Catalunya circulación intensa en Barcelona en la AP siete en Mollet del Vallès dirección Tarragona Irala hace dieciséis en Sex hacia va por último en Andalucía un accidente en Jaén en la A cuatro provoca retenciones en Wall Román dirección Sevilla

Voz 2 36:01 el tiempo parece que va a acompañar estos días Jordi Carbó

Voz 0978 36:03 el sol luce ahora mismo en el conjunto del país pero la niebla es densa en gran parte de Castilla y León será persistente cerca del río Duero también entre el interior de Cataluña y el este de Aragón no se de Sara algunos tramos del río Tajo y del Guadiana también tienen nieblas éstas irán desapareciendo como las nubes de la parte más oriental del Cantábrico

Voz 3 36:23 pero en el resto más solté nubes y temperatura

Voz 0978 36:26 las que subirán rápidamente máximas parecidas en los últimos días todavía con un poco de calor en Canarias máximas de más de veinticinco grados con vientos del Este que llevarán un poco de Calima

Voz 2 36:36 con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y con Isabel Quintana en la producción una pausa vamos con todo

Voz 9 38:05 hola España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho

Voz 2 38:10 cuarenta años de Constitución por primera vez en más un siglo han coincidido dos monarcas en el Congreso y la heredera al trono Felipe VI su padre Juan Carlos I el Infanta Leonor que han llegado juntos además poco después del mediodía esa cámara baja con aplausos para los Reyes eméritos tanto en esa llegada como la reivindicación Cacho después Felipe VI de su labor vamos al Congreso están María Manjavacas están Nieves Goicoechea María Jesús bueno ese Adrián Prado o la todos buenas tardes hola hola hola buenas tardes estamos María contigo el Rey ha definido a la Constitución como el gran Pacto Nacional para la convivencia en España ha hecho también un recorrido de sus principios y valores destacando la importancia que tiene como herramienta para la reconciliación después de la dictadura además Felipe VI no mirado sólo hacía el pasado aunque ha tenido momentos como decíamos de reconocimiento para su propio padre sino que también ha hecho hincapié en el futuro en que la democracia no tiene marcha atrás lo escuchábamos en portada y en que este es un país distinto el hace cuarenta años que está abierto a seguir madurando ya seguir progresando

Voz 1275 39:02 sí España decía no es la de cuarenta años pero la Constitución que entonces nació sigue estando vigente no ha hablado de reformas pero sí de adaptaciones ha supuesto decía el mayor desarrollo de la historia de España no ha sido una masa recordaba ha sido la única que nació del consenso la escuchamos

Voz 0623 39:20 es la primera realmente fruto del acuerdo y el entendimiento sino de la imposición es la primera que me ha trivializa la voluntad de integrar sin excluir es la primera que no divide a los españoles sino que los une los convoca para un proyecto común y compartido de una nueva idea de España

Voz 1275 39:44 ensalzando la figura de su padre agradeciendo el trabajo de todos los padres de la Constitución recordando a las víctimas del terrorismo decía que hoy la Constitución con equivocaciones con errores también con insuficiencias es tanto ayer como hoy el gran pacto nacional de convivencia por la concordia la reconocido la acción la libertad y la democracia que como tú decías ha llegado para quedarse

Voz 2 40:06 no he dicho exactamente de manera concreta la palabra reforma pero antes del Risi que ha intervenido la presidenta del Congreso Ana Pastor que ha reconocido que la Constitución Adrián no es una norma invariable y que sí que ese poder formar

Voz 0019 40:17 sí ha dicho textualmente que nunca ha sido un candado y que admite reformas para a continuación insistir en que ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creó en ese sentido la presidenta del Congreso ha apostado por renovar el pacto constitucional para afrontar de la mejor manera posible el futuro

Voz 26 40:32 hoy es el momento de que todos los españoles Reino vemos este gran pacto constitucional porque la Constitución ha sido es y será la mejor guía para encauzar los retos que como nación nos depare el futuro señorías es lo que el pueblo español demanda su representativas

Voz 0019 40:51 Ana Pastor ha elogiado a lo largo de su discurso la labor que durante estos cuarenta años han hecho la monarquía y el resto de instituciones del Estado para que la democracia siguiera avanzando en España con fortaleza y con estabilidad en ese punto ha hecho hincapié en la necesidad de no caer en el extremismo abandonando la concordia especial recuerdo también de la presidenta a las víctimas del terrorismo y una mención a uno de los grandes retos al que nos enfrentamos combatir la lacra inaceptable ha dicho de la violencia machista

Voz 2 41:15 Inuncat además pero es conveniente recordar distintos artículos de la Constitución aprovechando este cumpleaños por ejemplo el seis

Voz 0345 41:21 partidos políticos expresan el pluralismo político concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política pues los líderes de los principales partidos

Voz 2 41:35 Nos han estado en los actos ahora mismo es momento para los corrillos que se está diciendo por allí Güemes

Voz 1461 41:39 hola buenas tardes aquí se habla bastante de Andalucía en ciudadanos cuentan que la negociación con el PP puede rápida el primer encuentro será la semana que viene dicen que ellos van a jugar hasta el final porque tienen la llave de todo aunque los populares presumen de lo mismo Pablo Casado ha comentado que en Andalucía hace falta un cambio no de gobierno sino de régimen ya ha anunciado que su interlocución es con la formación de Rivera nada con Vox porque él quiere un pacto a cuarenta y siete escaños además el líder de los populares Nos ha contado que quiere que el acuerdo sea global es decir que para el veintisiete de diciembre esté todo resuelto que en esa fecha se conozcan los nombres de los presidentes del Parlamento andaluz y el de la Junta a estos son los planes con los que dejaría de ser presidenta Susana Díaz que en aquí ha saludado a todo el mundo parafraseando a Negrín con aquello de

Voz 1275 42:20 existir es vencer parece que Pedro Sánchez

Voz 1461 42:23 espalda porque nos ha dicho que no quiere un consorcio de la derecha ambos por cierto han quedado en verse en cuanto a las elecciones generales el presidente del Gobierno ha descartado marzo porque le pilla según ha comentado trabajando y gobernando sobre los presupuestos el Gobierno sostiene que estos irán al primer Consejo de Ministros que hayan en enero y que también presentarán una senda de estabilidad más amplia saben que esta ser rechazará pero lo harán como gesto político para que el resto de grupos se retrate

Voz 2 42:45 pues seguiremos pendientes de lo que se va diciendo por ahí de momento Andalucía presupuestos ha hablado también los políticos antes de que empezaran los actos de que llegar a los Reyes el denominador común de los mensajes será la reivindicación de la convivencia y el diálogo aunque también ha habido referencias a la reforma de la Constitución palabra

Voz 0089 42:59 de Adriana Lastra del PSOE Pablo Casado del PP Alves

Voz 2 43:01 era Ciudadanos en estos cuarenta años

Voz 0268 43:04 ha cambiado mucho porque entendemos que la Constitución tiene que también modernizarse y ese es el proyecto que el Partido Socialista tiene para nuestra Constitución para España

Voz 1157 43:13 somos el único partido que no aboga sopor su reforma y que pensamos además que nuestra Constitución española sigue siendo el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad contra el nacionalismo excluyente contra el populismo dejemos los bloques dejemos de los enfrentamientos el pasado día aprendamos de lo que consiguieron aquellos que se dieron la mano a pesar de ser muy distintos

Voz 2 43:34 de momento el único que ha valorado el discurso del Rey después de escucharlo ha sido Pablo Iglesias y hay cosas que le han gustado

Voz 1663 43:39 el jefe del Estado ha reivindicado la pluralidad territorial de nuestro país y ha dado un mensaje muy claro a aquellos que dicen que hay que suprimir las CCAA y creo que todos ustedes han percibido un tono algo más conciliador que en intervenciones anteriores y un reconocimiento del pluralismo político en España

Voz 2 44:02 bueno la de los dos monarcas juntos es una imagen histórica también hemos podido ver de vuelta en el Congreso a Mariano Rajoy porque han acudido a aquellos ex presidentes del Gobierno que siguen vivos en el capítulo de las presencias acabamos de escucharle la destacada quizá la más destacada nuevas la de Pablo Iglesias prelado de las ausencias las habituales de algunos presidentes autonómicos como es el caso de Cataluña seguimos en el Congreso Nieves Goicoechea

Voz 1275 44:23 pues sí dos de las estrellas las dos figuras de este acto ha sido el Rey Emérito el ex presidente Rajoy que no paraba de hacerse fotos con diputados senadores admiradoras hemos visto a un ex presidente muy agusto en su situación de ex que pasea todos los días por la Casa de Campo de Madrid que no quiere hablar de política no entremos en detalles decía pero sí admite que la vida es un continuo proceso de aprendizaje no echa de menos a la prensa su mujer está contenta de que él esté más tiempo en casa y repasa artículos de derecho mercantil para su trabajo otro ex presidente Zapatero que también se encuentra muy bien fuera del poder Se ve que la vida civil de sienta bien Aznar y Susana Díaz han sido los primeros en abandonar el cóctel en los corrillos

Voz 2 45:00 no han estado a los diputados de Podemos que no gana