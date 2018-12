Hora 14 (07/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes dos de las ciudades más importantes de Europa París y Madrid van a gastar literalmente blindadas este fin de semana para garantizar la seguridad por razones muy distintas en el caso de la capital española por el partido de la final de la Copa Libertadores el domingo en el Bernabéu entre el Boca el River que pone en marcha un dispositivo sin precedentes que incluso cerrará al tráfico desde las nueve de la mañana del domingo el Paseo de la Castellana que es la principal arteria de la ciudad unos cuatro mil policías van a formar parte de ese dispositivo según ha anunciado José Manuel Rodríguez que es el delegado

Voz 4 00:52 el Gobierno el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro a lo que habría que añadir ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad que habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid junto con las ochenta pero zonas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil y Emergencias

Voz 1018 01:17 París el Gobierno decide cerrar todos los monumentos públicos algo que no tiene precedentes ante las nuevas protestas de los chalecos amarillos la policía encontrado armas y por eso el ministro del Interior anuncia la presencia de un gran despliegue en todo el país solamente en las calles de París habrá ocho mil agentes ayudados por tanquetas a llama el ministro Christophe Castillejo

Voz 5 01:36 el de Angers

Voz 0866 01:38 va a ponerse en marcha un dispositivo de gran envergadura mañana en Francia en todo el territorio francés se van a desplegar ochenta y nueve mil policías y gendarmes en todo el país en París se van a desplegar ocho mil hombres se van a movilizar vehículos blindados de la Gendarmería no del Ejército no son tanques son medios especializados de la Gendarmería Nacional

Voz 1 01:59 dura hecho en Hora catorce ni el Gobierno da el primer paso formal para intentar sacar adelante

Voz 1018 02:08 presupuestos el Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez desde el verano el plan de estabilidad que incluye elevar el déficit hasta el uno con ocho por ciento Si no puede ser según ha dicho la ministra portavoz dela Se mantendrá vigente el heredado de Rajoy que era del uno

Voz 6 02:21 con tres si no se consigue aprobar

si no se consigue aprobar

Voz 1018 02:37 la ministra de Trabajo Magdalena Valerio está también el plan de choque de empleo joven para reducir hasta el veintitrés coma cinco por ciento la tasa de paro que ahora mismo es la segunda más alta de Europa solamente superando

Voz 7 02:47 en Grecia tenemos quinientos sesenta y nueve mil personas jóvenes desempleadas de las cuales ochenta y siete mil son desempleadas de larga duración de esas ochenta y siete mil personas desempleadas de larga duración el setenta y dos coma noventa y ocho por ciento de las mismas tiene un bajo nivel formativo

en Cataluña la CUP exige al presidente a la destitución del consejero de Interior Miquel Buch a quién responsabiliza de la actuación de los Mossos d'Esquadra ayer contra los manifestantes que intentaban boicotear una movilización de Vox en Girona y Tarrasa Torra pedirá explicaciones a su consejero una reunión el próximo domingo escuchamos a president Carles

Voz 1673 03:26 a Rihanna en la revista tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Terrassa dos seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios

Voz 8 03:42 exigimos que el Gobierno de la Generalitat que el Gobierno de Quim Torra cese inmediatamente al consejero de interior Miquel Book para así ir a hacer evidente que su Gobierno se responsabiliza a ese corresponsabiliza de los acontecimientos de ayer

Voz 1018 03:59 el PP aprovecha el momento Pablo Casado responsabiliza al

Voz 6 04:01 vernos central de lo ocurrido ayer aunque les duela mucho decirlo el Gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña hay por tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad

Voz 1018 04:21 desde Pamplona movimiento de la fiscalía que pedir el ingreso en prisión de los cinco condenados del caso la manada Javier Lorente

Voz 9 04:27 la Fiscalía confirma que presentará recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que mantenía la pena de nueve años a los cinco miembros

Voz 0824 04:35 de la manada además añade la petición de revocar

Voz 9 04:38 la libertad provisional dictada en junio solicita por tanto su vuelta a Prisiones la primera parte que realiza esta petición considera que la confirmación de la condena de los hechos probados hacen necesaria la puesta en marcha del cumplimiento de la condena y evitar que puedan ahora que se ha confirmado la pena tratar de Ludwig

despedida de Angela Merkel en el congreso de su partido la CDU

cambia Energy llega de de gratitud ante los mil cien compromisarios a tienes ha pedido unidad y apuesta por

Voz 1018 05:09 la moderación política además la Audiencia Nacional

Voz 0824 05:12 pregunta la Fiscalía si debe pedir la extradición de García Julia uno de los principales responsables de la matanza de Atocha detenido en Brasil y al que le quedan por cumplir casi cuatro mil días de pena fuentes de la Fiscalía aseguran que su caso no ha prescrito el precio de la vivienda acelera su escalada al subir más de un siete por ciento entre los meses de julio y septiembre el encarecimiento en el Merca lo de segunda mano supera el conocido en la última década Rodrigo Rato marca distancias con otros presos del Partido Popular en la cárcel como Luis Bárcenas y tal y como les está contando la SER se niega a compartir espacio con ellos Rato se dedica por parte de su tiempo a estudiar el caso Bankia del Gobierno propone penas de prisión para los dueños de los prostíbulos y para los clientes cuando la víctima de la trata sea menor de edad el borrador incluye programas educativos para desincentivar el consumo de prostitución entre los más juego

Voz 1018 05:54 dos y casi seis minutos

Voz 11 06:01 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 06:05 qué tal buenas tardes intensa actividad en Barajas e importante despliegue de seguridad en el aeropuerto madrileño ante la llegada de los aficionados de Boca y River

Voz 12 06:15 por supuesto boca eh lo que vivimos a ver a llevarnos la Copa simposio quiere festejarlo vamos a ver siempre estos días paseamos aprovechamos la gastronomía acá de Madrid

Voz 0867 06:25 la gente de Madrid que no crea que vienen indio

Voz 1018 06:28 estamos compartiendo Burning Cherry

Voz 12 06:31 el viaje no venimos hasta aquí

Voz 6 06:33 en un partido que no somos indios aunque

Voz 0867 06:35 se espera que el grueso llegue esta tarde y mañana estos son los primeros aficionados espera que desembarcaron aquí unos sesenta mil argentinos aunque los que preocupan especialmente los que la puede liar son los quinientos miembros de las barras bravas a los que la Policía va a seguir muy de cerca cuatro mil agentes forman este despliegue especial que ha detallado esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid

Voz 4 06:58 el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad que habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid junto con las ochenta personas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil pide mercado Uribe

Voz 0867 07:20 es que ha presentado el despliegue especial con motivo de la final de la Copa Libertadores que va a coincidir ya saben con el final del puente de la Constitución en Madrid el de mayor afluencia la capital en todo el año Manuela Carmena cerebro la detención en Brasil de Carlos García Julia condenado por la matanza de Atocha en mil novecientos setenta y siete el despacho en el que precisamente trabajaba la actual alcaldesa de Madrid

Voz 1410 07:42 lo mejor que puede pasar es que el ciclo de la Justicia se cumpla las sentencias además cuando implican una responsabilidad tan grande como haber matado a tantas personas en el aquellas condiciones el cumplimiento de las mismas es que es completamente necesario

Voz 13 07:58 no hay que hay que pensar en las víctimas el dolor de las

Voz 0824 08:01 yo es absolutamente insuperable

Voz 0867 08:03 García Juliá cumplió en España catorce de los ciento noventa y tres años de su condena el siete de diciembre Madrid sigue a medio gas entre festivo y festivo y con un problema serio para el Samur Social lo avanzado la Ser esta mañana el servicio que atiende las emergencias sociales y a las personas sin hogar está saturado y sin personal titulares

Voz 1915 08:22 la escasez de plazas y la falta de personal están detrás de esta situación ha habido momentos en los últimos meses en los que lleva llegado a ver quinientas personas esperando poder dormir bajo techo

Voz 1712 08:30 el precio de la vivienda subió un once por ciento en Madrid el tercer trimestre del año son ocho décimas más que en el tercer trimestre del año pasado según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística la vivienda de segunda mano fue la que más se encareció casi un doce por ciento frente al sí

Voz 0824 08:44 es coma tres de la viviendo de obra nueva la empresa

Voz 1915 08:47 en ha retirado ya sus patinetes de las calles de Madrid esta es una de las tres compañías a las que el Ayuntamiento retiró los permisos por no cumplir con la ordenanza de movilidad ahora deben iniciar de nuevo la tramitación de permisos para funcionar en la ciudad

Voz 1712 08:58 cortes hoy comienza una nueva jornada de Liga con derbi madrileño entre Leganés y Getafe a partir de las nueve de la noche mañana el Atlético se enfrenta a la ley

Voz 0867 09:06 hoy además cumplen su octavo día de huelga los médicos internos residentes del Hospital doce de Octubre Sanidad estaba negociando con ellos un acuerdo para poner fin a los paros tenemos novedades Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes

Voz 0824 09:18 tarde sí han llegado a un acuerdo con la Gerencia del Hospital desconvocan la huelga a partir de mañana no disponemos Javier aún de los datos del acuerdo pero los residentes aseguran que satisfactorio que se va a garantizar su supervisión en el servicio de urgencias

Voz 14 09:35 hora catorce Madrid dos tratar

Voz 0867 09:38 nueve minutos con Madrid hasta arriba de turistas hoy el tiempo nos da otra mala noticia mañana se desactiva el protocolo anticontaminación hoy seguimos en escenario uno con limitación de velocidad en los accesos pero el sábado todo volverá a ser como un día normal ya digo que que la mejora se debe básicamente al puente a la falta de coches más que al tiempo porque ni llueve ni está previsto que lo haga durante el fin de semana pronóstico con Jordi Carbó

Voz 0978 10:02 a esta hora ya luce el sol en la mayor parte de la comunidad hace poco rato todavía quedaba alguna niebla en el Valle del Tajo

Voz 0125 10:09 hoy del Tajuña pero acabará desapareciendo

Voz 0978 10:11 breve y aunque haga mucho sol caliente ahora menos que los últimos días hoy máximas

Voz 0824 10:15 alrededor de los quince grados no cerca de los veinte

Voz 0978 10:17 como las últimas tardes el fin de semana en general va a hacer mucho sol algunas nieblas de madrugada poco persistentes temperaturas con tendencia a bajar pero no demasiado las máximas todavía se acercaran a los quince las mínimas estarán muy por encima de los cero cuando ahora lo habitual sería que tuviéramos muchas heladas cada mañana

Voz 0867 10:35 gracias Jordi en cuanto a las carreteras situación en los accesos y salida primero a nivel regional Dirección General de Tráfico María Herrero qué tal muy buenas tardes

Voz 1478 10:42 hola buenas tardes pues seguimos con tráfico muy fluido tan sólo encontramos a esta hora algo más de intensidad circulatoria en la M cincuenta Las Rozas en su acceso a la carretera de A Coruña aparte de eso todavía muy pendientes de la niebla sobre todo en las arterias del sur la A cuatro en Aranjuez tres en Rivas también en Fuentidueña de Tajo y la cinco en Navalcarnero así que

Voz 0867 11:00 espacio segundo el metro porque estamos a las puertas de una huelga en Metro de Madrid huelga de maquinistas que arranca el próximo lunes y que se va a solas con los problemas que tiene ya el servicio con los refuerzos con los no refuerzos de Navidad información de Virginia Sarmiento

Voz 0125 11:14 el sindicato de maquinistas asegura que el servicio ha empeorado desde verano y que estos días de mayor afluencia se hace más evidente aseguran que el refuerzo de la campaña de Navidad cuenta con hasta cuarenta y un trenes menos que el año pasado en algunos tramos de la apunta algo que también se está notando este puente Juan Ortiz portavoz para mañana

Voz 15 11:30 es día ocho días dos vale diez trenes no sé nada apunta que que estoy cogiendo las ocho de la tarde del viernes día siete metros por la tarde veintiséis trenes según ellos ha ido subiendo un dos por ciento al mes el alemán para viajeros M

Voz 0125 11:48 y esa falta de recursos tiene sus consecuencias en la rutina de los conductores

Voz 15 11:52 cuando entras en un en una estación que tiene los andenes que no cabe un alfiler como está pasando ahora todo el mundo malas caras insultos pero que eso lo comprendemos pero también tiene que comprender el el viajero que no es culpa del maquinista que es culpa de la mala gestión que han hecho esta empresa el consejero

Voz 0125 12:10 margen de la falta de trenes el sindicato estima que también hacen falta trescientos cincuenta conductores más la plantilla tiene ahora mismo mil setecientos y el año pasado por estas fechas eran casi dos mil cincuenta

Voz 0867 12:20 hora catorce Madrid se hace con Alicia Molina y Carlos siguiera en la realización y la producción de Sonia Palomino son las dos de la tarde y doce minutos

Voz 11 13:05 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 13:07 dos de la tarde y trece minutos vamos ya con los detalles del operativo policial planificado por la Delegación del Gobierno en Madrid de cara al partido del domingo la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu partido de alto riesgo con un dispositivo sin precedentes en el que básicamente el objetivo es que antes durante y después del encuentro los argentinos no Lali en especialmente un grupo de unos cuatrocientos quinientos barras bravas que siguió si van a viajar a España foso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 13:34 buenas tardes tal y como se ha dicho desde hace casi una semana el dispositivo de seguridad es el más importante hasta la fecha las autoridades no lo dicen así de claro pero sí lo confirman las cifras Se van a superar los cuatro mil efectivos entre agentes de la Policía Nacional agentes de la Policía Municipal trabajadores del área de Movilidad técnicos en emergencias Cruz Roja Illa seguridad privada en el estadio Santiago Bernabéu Madrid va a quedar sellado desde este fin de semana José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno en la capital

Voz 1179 14:04 sí

Voz 4 14:04 el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro el cincuenta por ciento de Madrid y el otro cincuenta por ciento de fuera de Madrid a lo que habría que añadir ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid junto con las ochenta personas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil de emergencia

Voz 0089 14:32 otros centenares de agentes son los que no se ven pero están ahí sin uniforme son los agentes de las brigadas de Información de la Policía Judicial los encargados como decías Javier

Voz 0824 14:42 de vigilar a ese medio millar de radica

Voz 0089 14:45 al es también los policías de documentación y fronteras que llevan desde el lunes escrutando los documentos que les presentan los viajeros en los vuelos procedentes de Argentina documentos que se cruzan con la información de Europol de la policía argentina para impedir la llegada y desde luego la presencia de los más activos de los barras bravas

Voz 0867 15:02 sumen a esto una novedad Alfonso respecto a lo que ayer avanzaban desde el Ayuntamiento de Madrid bueno finalmente las celebraciones cambian de ubicación no serán ni en Cibeles Neptuno les mandan a la Puerta del Sol

Voz 0089 15:14 así es no ha convencido el lugar previsto inicialmente de las celebraciones a los dos clubes argentinos por tanto la plaza de Cibeles y la Plaza de Neptuno se van a librar de los actos festivos eso sí habrá celebración para el equipo que gane la Copa Libertadores pero en otros sitios muy céntricos no parece que ni boca ni River quieran emular ni al Real Madrid ni al Atlético en sus fiestas de la victoria el delegado del Gobierno desvelaba los nuevos lugares

Voz 4 15:40 Sí Si gana River van a Sol e Isi a la Puerta del Sol cerca de los hoy El Madroño sigan a Boca se van a la plaza de Colón e esta esta es la última la última novedad que tenemos

Voz 0089 15:55 a las nueve de la mañana ya lo decíamos del domingo la ciudad va a quedar cerrada por el eje de la Castellana en realidad todas las actividades programadas incluido el propio partido se van a desarrollar en unos tres kilómetros de longitud East todas sobre el terreno de ese famoso paseo

Voz 6 16:10 Madriles si los preparativos allí tanto

Voz 0867 16:12 estadio como fuera del mismo han comenzado ya a la Castellana estará cortada al tráfico el domingo y ojo porque eh no será la única carretera la única calle afectada también desde hoy hay zonas en las que está limitado el aparcamiento en la capital Noelia Cañizares es portavoz de la Policía Municipal de Madrid

Voz 0809 16:27 proponemos que cuando se vaya a hacer tras eh trayectos que puedan estar cercanos al Santiago Bernabéu se utilice la medida de lo posible los cinturones de M30 I m cuarenta y que se utilice el transporte público mejor metro qué líneas de autobuses ya que los trayectos de las líneas de autobuses pueden verse afectados por cortes de tráfico que va a haber intermitentes como recorridos alternativos planteamos que se que se coja Plaza Castilla Arrow Murillo Joaquín Costa para evitar el las aglomeraciones que puedan navegar

Voz 0867 16:58 estos son los consejos esta mañana en Hoy por hoy nos hemos interesado por los barras bravas los grupos violentos que la montaron en Buenos Aires hace unos días y a los que ahora debe controlar aquí la policía hemos hablado Javier Bañuelos lo ha hecho con uno de los periodistas de la nación que mejor conoce la trayectoria de estos grupos

Voz 11 17:17 las barras bravas no son los clásicos hooligans ingleses

Voz 1623 17:20 que son el argentino una maquinaria que mezcla

Voz 17 17:24 mano de obra desocupada juntero políticos y delincuentes

Voz 6 17:34 delincuentes protegidos no sólo por políticos

Voz 1623 17:37 hay jueces y fiscales que terminan apareciendo entre otros en los clubes de fútbol como dirigente partidario obtener

Voz 6 17:45 esta radiografía de las barras bravas la echó aquí en la SER hubo al con cada periodista argentino que durante décadas ha analizado a estas bandas

Voz 1623 17:52 los barras bravas se han convertido prácticamente en empresarios

Voz 11 17:57 pues sí una maquinaria de hacer dinero que por supuesto también ha hecho negocio con esta final Emma

Voz 0089 18:03 ni a ver Boca Juniors aquí en la Argentina

Voz 1623 18:05 ya prácticamente no vendió entradas ya estuvo fueron distribuidas por el propio club hilo barras bravas no las compraron por Internet Si buscas mientras no parecen con lo cual la centrada de los barra brava que en estos momentos están deambulando por Madrid y por España no pagaron entrada la consiguieron de favor alguien serás dio quién

Voz 6 18:28 vamos ahora la fase del aeropuerto al que siguen llegando a fin

Voz 0867 18:30 sonados de ambos equipos de momento con calma y con ese mensaje que hemos escuchado al arrancar que no se crean que somos todos unos indios Aurora Santos está allí cómo está el ambiente buenas tardes

Voz 1915 18:40 buenas tardes Javier pues ambiente muy calmado entre ambas aficiones muchos de ellos además se han hecho incluso amigos de hinchas del equipo rival que han conocido en el vuelo estos aficionados es sobretodo lamentan lo ocurrido en Argentina vienen con muchas ganas de disfrutar y convencidos de que aquí en España no va a haber líos con ello se ha hablado también de posibles resultados de planes preparado

Voz 12 19:04 sé que fue una lástima lo que pasa en Argentina pero bueno nada esperamos lo mejor y que gane boca ahí bocana

Voz 6 19:12 no hay ahora mínimas a Madrid ahora River cambiaron

Voz 12 19:14 doce ser arribar a un par de etapas unas pocas bromas no jamones tomarse unas cervezas y esperar para él enterado Vita

Voz 19 19:24 ligado a estar difícil partido con River son muy cerrados muy complicado pero creo que que venga va a ser triunfando a tres a cero

Voz 1915 19:32 para arriba que es lo que vas a hacer de aquí a que empiece el partido conforme los codos eso en la previa hay para el pos partido todos ellos quieren celebrar pero como eso no va a ser posible hay unos que no van a poder ganar me han dicho que los que no ganen seguirán llevándose igual de bien con los hinchas rivales que han conocido en el viaje es decir Javier respeto por encima de tu

Voz 0867 19:53 ojalá gracias Aurora son las dos y veinte seguimos

Voz 11 19:58 hora catorce Madrid

Voz 0867 22:15 dos y veintidós lista de espera en el Samur Social lo avanzado esta mañana la Cadena Ser en Madrid no hay plazas suficientes para atender todas las peticiones básicamente porque los centros están saturados porque faltan manos Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 1510 22:29 qué tal Javier buenas tardes compartir por partes primero

Voz 0867 22:31 con los problemas laborales con la falta de personal que hay en estos centros

Voz 1510 22:35 para gestionar esa lista espera sólo hay un equipo de dos personas sólo ellas pueden decidir a qué recurso de la red de personas sin hogar envían a los solicitantes si uno de sus trabajadores se coge el día libre se pone enfermo o hace una guardia el otro se queda solo tampoco es suficiente personal en el Equipo de Seguimiento formado por los trabajadores sociales que se encargan de intervenir con las personas que ocupan un recurso de emergencia María a la que hemos distorsionado la voz porque prefiere mantener el anonimato lleva años en el Samur Social dice que sin personal no se puede hacer intervención sin intervención es muy

Voz 1513 23:03 difícil que se liberan en las plazas lúdico

Voz 25 23:06 los ahora mismo es están hasta es la situación de las familias la emoción nada en lo social lo cultural los trabajadores asegura

Voz 1510 23:17 que llevan años así con los centros saturados y sin poder hacer su trabajo pero dicen que ver cómo en los últimos meses familias con niños se quedaban en la calle ha sido la gota que ha colmado el vaso

Voz 0867 23:26 esto por un lado pero Sara existe también un problema a la hora de evaluar no de de las personas que deben no pueden acceder a estas plazas

Voz 1510 23:34 si la lista es hace con un sistema informático con una ponderación que tiene en cuenta distintos factores la situación sanitaria si consume drogas o cuánto tiempo lleva en la calle y en función de eso coloca cada persona en un puesto pero son criterios muy objetivos para situaciones que necesitan una valoración subjetiva además hay algo que aumenta aún más la descoordinación es que hay muchos trabajadores que pueden acceder y añadirá a alguien a la lista así que crece y crece a pesar de que no hay plazas para liberarla ha llegado a haber hasta quinientas personas una de las consecuencias que tiene todo esto es que la emergencia social que es en origen a lo que se dedica el Samur se está desvirtuando

Voz 25 24:06 el alojamiento emergente a entre tres y siete días en algunos casos se podría ampliar hasta quince la realidad es que estaba totalmente desvirtuada ahí pueden tirarse meses

Voz 1510 24:17 por ejemplo en la sede central hay una sala con doce butacas ya ya han estado durmiendo doce mujeres durante más de

Voz 25 24:23 se ha usado siempre en clave de emergencia se utiliza esa butaca un día una noche que cosa que de la falta de plazas ha desvirtuado esa sala está llena de mujeres solicitantes de asilo

Voz 1510 24:36 ahora con la ahora con la puesta en marcha de la campaña de frío la situación debería haber mejorado pero hace unos días la parroquia de San Carlos Borromeo volvió a recibir a tres familias que no habían podido ser acogidas por el Samur

Voz 0867 24:47 el Samur Social un problema que se arrastra desde hace muchos años gracias para otro problema para miles y miles de madrileños que quieren comprar o que quieren alquilar una vivienda y que no hay manera apenas hemos sacado la cabeza del agujero de la crisis y el precio de la vivienda sigue aumentando y aumentando en la región hasta el punto de convertir a Madrid junto a Cataluña y Baleares en la comunidad autónoma en la que más se ha encarecido información de Virginia Sarmiento

Voz 0125 25:12 las subidas de casi el once por ciento un diez coma nueve ocho décimas más que en el tercer trimestre del año pasado según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística si atendemos a la tasa trimestral el coste de la vivienda ha crecido un tres coma tres por ciento con respecto al trimestre anterior en cuanto al tipo de vivienda la obra nueva subió un seis coma tres y la de segunda mano un once con ocho no sólo en lo que va de año ya supera el diez por ciento muy por encima de la subida en otras comunidades sólo se acerca a Cataluña con un siete coma cinco este año con estos datos la vivienda en Madrid es ahora mismo más cara que en cualquier otra comunidad la subida nacionales del siete coma dos por ciento casi cuatro puntos menor que en la Comunidad y la tasa interanual en términos globales lleva creciendo ya dieciocho meses consecutivos

Voz 0867 25:56 dos y veintiséis y el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la licitación de las obras del túnel de Recoletos en Cercanías la inversión es de treinta millones de euros que forman parte del plan de emergencia para Cercanías proyectado por el Ministerio de Fomento con un presupuesto de que sólo el año que viene invertirá quinientos ochenta millones de euros para reducir las incidencias en la red información de Sonia Palomino

Voz 1915 26:17 las obras empezarán en junio del año que viene se extenderán durante siete meses aunque Adif reduce a cuatro el corte de la circulación de los trenes el túnel de siete kilómetros es el que más circulación soporta comunica las estaciones de datos de Atocha Chamartín dando servicio a las líneas C1 C2 C7 c8 hice diez con doscientos cincuenta trenes diarios solo entre dos mil catorce y dos mil dieciséis sufrió setenta incidencias por eso el plan prevé la sustitución de la vía la renovación de desvíos de la catenaria la actuación estaba contemplada en el Plan de Emergencia para Cercanías del anterior Gobierno con cinco mil millones hasta dos mil veinticinco y que ahora el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado hasta los seis mil siempre condicionados a que se aprueben los presupuestos generales del Estado

Voz 0867 26:58 Alexa estoy en huelga los trabajadores de Amazon han retomado hoy los paros lo ha hecho de esta pasada medianoche en el almacén de San Fernando y así van a seguir de manera intermitente hasta el próximo cuatro de enero coincidiendo por cierto con la campaña navideña serenar es Javier Galicia

Voz 26 27:14 desde la pasada medianoche los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares vuelven a estar en huelga tras las dos primeras jornadas de paros coincidiendo con el Black Friday vuelven a movilizarse contra la aplicación unilateral del convenio por parte de la empresa los sindicatos sitúan el seguimiento de los turnos de la noche y la mañana entre el setenta y el noventa por ciento mal Blanes ex delegado de CGT

Voz 27 27:32 la voy si entre extrabajador de ahí dentro de de Amazon

Voz 28 27:37 cuadro ciento G podría de entre otros

Voz 27 27:40 cuando esta persona

Voz 28 27:42 todo el trabajo de emprendían detenía

Voz 27 27:45 la cara adelante el día de nueva bodega esta no

Voz 26 27:48 negociación con la empresa retomará el lunes pero está parada desde el mes de agosto estaba previsto que sindicatos y dirección se sentarán esta semana pero han venido responsables de la multinacional desde Estados Unidos no habrá reunión hasta pasado el puente si la negociación no avanza habrá huelga también los días quince y treinta de diciembre tres y cuatro de enero

Voz 1628 28:08 con Laura Díaz qué tal muy buenas tardes buenas tardes hoy tenemos derbi en la capital Leganés Getafe a las nueve de la noche en Butarque Pelegrí uno tiene lesionados así mano esquí Ezequiel santo si Recio Bordalás pierda Vergara para el encuentro Piñera ha preparado un corte a desde las siete y veinte de la tarde en la estación de Zarza quemada para apoyar al Leganés el resto de equipos Real Madrid tras clasificarse ayer a octavos de Copa Atlético y Rayo Vallecano han entrenado esta mañana preparando sus respectivos partidos de Liga y en baloncesto jornada de Euroliga a partir de las seis y media Efes Real Madrid con el regreso de You

Voz 0867 28:38 y en aras de la imparcialidad hoy como prometimos suena raro

Voz 29 28:44 sí

Voz 6 28:50 el camino que lleva a la Navidad que junta en Madrid

Voz 0867 28:53 el día diecisiete de diciembre hará

Voz 6 28:56 fue a él y a Mariah Carey juntar es un decir porque actúa en el mismo día la capital pero lo hace por separado cada uno tiene su público y tienes un repertorio y tiene su estilo nos falta bonito pero lamentablemente no han programado conciertos para estas Navidades

Voz 30 29:15 cita líneas iba yo

Voz 6 29:19 que sepan que va a seguir el Sol durante todo el fin de semana es malo para la boina de contaminación que cubre ahora mismo Madrid quince grados en el centro de la capital no

Voz 31 29:31 eh

Voz 32 29:36 si le era tú eres ente vas decías es pobre

Voz 1 29:59 el

Voz 1018 30:04 de la tarde una y media en Canarias

Voz 1 30:10 a José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias por seguir acompañándonos a mitad de este macro puente en el que se puede elegir entre la nieve en muchas estaciones o la playa porque sobretodo en elegante sur de la península se puede estar al sol darse incluso un bañito en pleno mes de diciembre que se dice pronto lo fundamental del día pasa por el blindaje de la seguridad en Madrid de París de cada fin de semana a ir las decisiones políticas del Gobierno para intentar sacar adelante los presupuestos tal y como quiere ahora Pedro Sánchez lo primero e para ello va a ser intentar eh dar con conseguir luz verde del Congreso por segunda vez para los objetivos de estabilidad que incluyen los límites de déficit que es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros además con un mensaje de la portavoz del Gobierno Isabel Celaá sobre los riesgos de la llegada de la ultraderecha al Parlamento nada

Voz 7 31:03 los socialistas tenemos como prioridad buscar una solución a la gobernabilidad de Andalucía tenemos una responsabilidad y evitar que esta comunidad autónoma se convierta pues eh la cuna de la ultraderecha

Voz 1018 31:20 el Gobierno anuncia también la puesta en marcha de un plan de choque contra el paro juvenil un problema social que nos sitúa prácticamente a la cabeza de Europa superados únicamente por Grecia Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo

Voz 7 31:30 tenemos quinientos sesenta y nueve mil personas jóvenes desempleada de las cuales ochenta y siete mil son desempleadas de larga duración de esas ochenta mil personas desempleadas de larga duración el setenta y dos coma noventa y ocho por ciento de las mismas tiene un bajo nivel formativo

Voz 1 31:53 con una tasa de paro y una precariedad tan elevada

Voz 1018 31:55 los jóvenes tienen muy difícil o casi imposible por ejemplo comprar un piso la vivienda sigue subiendo entre julio y septiembre según el INE Se careció más de un siete por ciento

Voz 1 32:04 hora catorce

Voz 6 32:11 sí

Voz 0866 32:11 va a ponerse en marcha un dispositivo de gran envergadura mañana en Francia en todo el territorio francés se van a desplegar ochenta y nueve mil policías y gendarmes

Voz 6 32:20 en todo el país en París se

Voz 0866 32:22 desplegar ocho mil hombres se van a movilizar vehículos blindados de la Gendarmería no del Ejército no son tanques para son medios especializados de la Gendarmería Nacional

Voz 1 32:33 de hecho no es que esto

Voz 1018 32:35 Asnef el ministro francés del Interior la amenaza de movilizaciones de los chalecos amarillos este fin de semana obliga al Gobierno a poner en marcha un dispositivo de seguridad sin precedentes Saint seguiremos a París antes en Madrid e también gran despliegue policial gran seguridad de cara a la final en el Bernabéu de la Copa Libertadores Alfonso Ojea

Voz 0089 32:53 alrededor de cuatro mil efectivos el doble de los que se despliegan en una final de la Champions por ejemplo sólo de Policía Nacional se van a concentrar en la capital más de dos mil agentes el cincuenta por ciento de ellos ha llegado ya desde otras provincias la capital va a quedar sellada a las doce de la noche de mañana sábado

Voz 0824 33:09 las nueve en punto del domingo el eje vertebral

Voz 0089 33:11 en esta ciudad el Paseo de la Castellana será cerrado al tráfico todas las actividades previstas para las dos aficiones junto al partido van a tener lugar

Voz 0824 33:19 en un espacio de cuatro kilómetros de longitud

Voz 0089 33:22 el Paseo de la Castellana como lugar de Reus

Voz 0824 33:24 la versión bajo tres anillos de según

Voz 0089 33:27 ciudad cada uno de ellos más firme y especializado en materia de seguridad publicase un partido de alto riesgo José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno en Madrid

Voz 4 33:37 es más allá de las particularidades no deja de ser un partido más de alto riesgo entra en esa categoría de alto riesgo con todo lo que eso implica desde el punto de vista normativo desde el punto de vista operativo

Voz 1018 33:49 en Barajas ya está en marcha el dispositivo de seguridad ante la llegada de los aficionados a las terminales de ese aeropuerto en una de ellas en la T uno está nuestra compañera Aurora Santos

Voz 1915 33:59 buenas tardes siguen llegando a este aeropuerto de Barajas aficionados argentinos para los que su equipo lo es todo y así lo están demostrando no sólo porque llevan puesta la camiseta o están envueltos en su bandera sino porque llevan varios días de viaje a sus espaldas sin mucho dinero empleado vienen dispuestos a disfrutar de lo que ellos mismos consideran es una fiel esta pero siempre sin montar líos de hecho descartan que vaya a ocurrir lo que ya ha sucedido en Argentina como prueba muchos de ellos se han hecho amigos de hinchas rivales durante el vuelo y aseguran que gane quién gane el clima va a seguir siendo bueno desde hoy hasta el domingo tienen tiempo por delante para conocer la ciudad para celebrar pero siempre sin romperla

Voz 0824 34:38 gracias Aurora viernes siete de diciembre

Voz 1018 34:40 Ana Martín Isabel Quintana buenas tardes de arte digamos Antonio en cata

Voz 0824 34:42 sí sí el presidente catalán se va a reunir el domingo con el conseller de Interior por la actuación de ayer de los Mossos d'Esquadra en Girona y en Tarrasa el Partido Popular culpa de ellos al Gobierno central Quim Torra Pablo Casado

Voz 1673 34:52 en la revista tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones y hacer los cambios necesarios a salir

Voz 6 34:59 el Gobierno es cómplice y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña y por tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad la piden

Voz 0824 35:07 dimisión del conseller de la cúpula de los Mossos d'Esquadra

Voz 1018 35:10 la extradición la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera

Voz 0824 35:12 factible pedir la extradición de Carlos García Juliá uno de los asesinos de los abogados de Atocha después de su arresto arresto en Brasil uno de los supervivientes ha pedido hoy justicia compasión Alejandro Ruiz Huerta en Hoy por hoy

Voz 28 35:24 hablando de las defensas y reconciliación

Voz 33 35:26 españoles que lleva cualquier trabajo de la memoria histórica que exige un mínimo de ética compasiva y eso significa un mínimo respeto hacia los asesinos

Voz 0824 35:37 ingreso en prisión la Fiscalía solicita que entre en la cárcel los cinco miembros de la manada a los que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena por abuso sexual mantiene además su consideración de que los hechos son constitutivos del delito de agresión

Voz 1018 35:49 es un medidas más duras del borrador de la Ley contra la trata

Voz 0824 35:52 de mujeres en la que trabaja el Gobierno planteará penas de cárcel para los dueños de prostíbulos si para clientes que estén con mujeres menores de edad las mujeres explotadas no serán sancionadas en ningún caso compromiso obligatoria ministro de Industria vincula las subvenciones para compensar los costes de emisiones de CO2 a que las empresas estén un tiempo determinado en España ya que mantengan un número mínimo de empleados en caso de ERE Reyes Maroto

Voz 34 36:12 les vamos a obligar

Voz 16 36:15 que mantenga la actividad productiva durante al menos un periodo de tres de tres años mantener el ochenta y cinco por ciento de la plantilla en caso de que hubiera alguna decisión de despido colectivo falto de inversión el fundador del Centro Nacional de

Voz 0824 36:29 este canciones oncológicas pide la SER que se gaste todo el presupuesto destinado a ciencia denuncia que buena parte del trabajo de los investigadores depende de financiación extranjera es Mariano

Voz 35 36:38 Barbacid el año pasado el setenta por ciento de la financiación para investigación volvió al tesoro es decir no se gastó

Voz 6 36:45 el caso particular sobre todo el ochenta por ciento

Voz 35 36:48 dinero viene de fuera de España último

Voz 0824 36:50 el discurso Angela Merkel se ha despedido de la presidencia de la CDU y hoy se va a conocer a su sucesor o sucesora antes Merkel ha pedido cohesión interna ya ha defendido su dignidad

Voz 6 37:01 no siempre desea de pretendido dignificar mis cargos

Voz 0867 37:05 políticos también dejarlos algún día

Voz 6 37:07 ya con dignidad falaz

Voz 14 37:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 28 37:15 Antonio el pentagrama es para Angela Merkel señora Canciller de Alemania hay presidenta de la Unión Cristianodemócrata CDU lo reveses electoral desde el veintinueve de octubre en Baviera en en Hesse le llevaron a anunciar su renuncia a competir por la presidencia de su formación en el Congreso que se está celebrando veremos si continúa en la cancillería hasta las elecciones de dos mil veintiuno cumple así su propósito de llevar y dejar los cargos públicos con dignidad el camino a seguir que ha señalado es que la CDU siga siendo un partido mayoritario centrista y unido todos los europeos que estamos en deuda con su señoría nos jugamos mucho en que su sucesor se encamine por esa senda veremos cómo era lunes con nosotros

Voz 1018 38:04 los Alicia Molina y Carlos Higueras en la técnica Isabel Quintana la producción y el tiempo la previsión que todavía queda mucho fin de semana por delante Jordi Carbó

Voz 0978 38:10 tarde soleada con temperaturas máximas un poco más bajas que ayer pero aun así máximas de quince a veinte grados en la mayor parte del país nubes en aumento en el Cantábrico con algunos chubascos dejarán poca agua y las nieblas persisten una jornada más en el duelo y el Ebro pero el viento que se va a reforzar de cierzo en el valle del Ebro irá deshaciendo estas nieblas no tanto en el Duero y el fin de semana seguir haciendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios cada vez menos nieblas algunos chubascos en el Cantábrico y la calima en Canarias que todavía hoy a máximas de más de veinticinco grados

Voz 1179 38:43 se empezará a debilitar a lo largo del fin de semana

Voz 1018 40:12 antes que con los acuerdos políticos de Consejo de Ministros vamos a parir decíamos en portada que dos de las principales capitales europeas Madrid París va a estar literalmente blindadas

Voz 0824 40:20 este fin de semana por motivos diferentes en el caso de la capital

Voz 1018 40:23 la francesa no gesto sin precedentes el Gobierno va a cerrar todos los monumentos de la ciudad con un refuerzo de policías que van a estar incluso guiados por tanquetas para prevenir posibles actos de violencia por parte de los llamados chalecos amarillos Carmen Vela

Voz 0390 40:37 buenas tardes pese a los llamamientos a la calma del Gobierno alcaldes e incluso sindicatos las autoridades inquietan ante un nuevo sábado negro en Francia se teme una movilización de chalecos amarillos radicalizados de carácter violento e imprevisible en especial en París el ministro del Interior Castañer acaba de detallar un gran despliegue de protección

Voz 40 40:56 que ser descubierto armas han hecho detenciones se presentaba ante el juez según los elementos de información en nuestro poder todo hace pensar

Voz 0390 41:05 que son radicales eso rebeldes van actuaron

Voz 40 41:08 otra vez uterino

Voz 41 41:10 el virus de por

Voz 0390 41:13 Brown despliegue excepcional con ochenta y nueve mil policías en todo el país de ellas ocho mil en Francia con apoyo especial de tanquetas blindadas de la gendarmería se cerrarán los monumentos más emblemáticos como la Torre Eiffel y la mayoría de los museos de la capital se ha pedido a los comerciantes ya la restauración de gran parte del centro parisino que cierra

Voz 1018 41:33 Pérez escriben ochenta y nueve mil agentes desplegados por todo el territorio francés solamente en París ocho

Voz 0867 41:38 el cierre de los principal

Voz 1018 41:40 les monumentos de la ciudad a nuestro el Gobierno pone en marcha mecanismos para iniciar la tramitación de los Presupuestos en enero después de que Pedro Sánchez cambiase de I anunciara esta misma semana que lo va a intentar el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de estabilidad hasta dos mil veintiuno el mismo que PP y Ciudadanos bloquearon en julio en la Mesa del Congreso y en el Senado con un mensaje de la ministra portavoz muy claro si la oposición bloquea de nuevo los límites que marca el Gobierno se mantendrá la vigencia del heredado de Mariano Rajoy enérgico sea Moncloa buenas tardes

Voz 0824 42:09 buenas tardes pues sí la verdad es que la ministra portavoz ha dicho que bueno se puede decir que hay una repetición de la secuencia que quedó bloqueada en julio porque en julio el Gobierno intentó llevar estos objetivos al Congreso y al Congreso lo rechazó el Gobierno consigue entonces sacar adelante su senda de estabilidad que se tiene más gasto público que que tiene Rajoy el que tenían los presupuestos de Rajoy y ahora lo vuelve a intentar no tiene los apoyos necesarios de sus socios de la moción de censura a día de hoy no podría aprobar ese presupuesto Pedro Sánchez pero políticamente el presidente del Gobierno hace esta inicial lleva tras el cambio de escenario político surgido del fracaso electoral en Andalucía el discurso catalán del PP y Ciudadanos ayer Andalucía perjudicó mucho Susana Díaz Pedro Sánchez relanza ahora esta iniciativa sus presupuestos para desafiar a los nacionalistas

Voz 7 42:56 si no se consigue aprobar esta senda el déficit que hoy hemos aprobado obviamente el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara

Voz 0824 43:10 qué es la senda de déficit del uno coma tres por ciento para el dos mil diecinueve iba por lo tanto tiene menos margen de gasto público el Gobierno lleva los objetivos de déficit de deuda de regla de gasto José Antonio llegarán al Congreso en diciembre en enero se presentarán los presupuestos porque lo de hoy es el paso previo para luego poder presentar los presupuestos en la Cámara cuyo concurso

Voz 1018 43:31 hago la portavoz del Gobierno sobre si hay algún tipo de negociación ahora mismo en marcha con los independentistas catalanes lo estamos solamente ante el comienzo de una nueva extras

Voz 0824 43:38 ah bueno de elecciones generales es y ha habido preguntas pelo José Antonio la misma respuesta ni siquiera ha descartado como hizo ayer Pedro Sánchez o no que puedan ser las elecciones en generales en mayo junto al resto de los comicios ya previstos municipales autonómicos europeos ella lo que dice y junto a las otras dos ministras las tres hoy presentes aquí han dicho aquellas que de seguir trabajando hasta el dos mil veinte lo escuchamos

Voz 7 44:00 hasta julio de dos mil veinte todos los que estamos en el gabinete tenemos el propósito de seguir trabajando y además la facultad como ustedes bien sabe esta residencia darle presidente

Voz 0824 44:14 la frase que ya hemos escuchado más de una vez más dedos José Antonio a la ministra portavoz del Ejecutivo

Voz 1018 44:19 a veces negro bueno pues la estabilidad Gobierno catalán vuelve a estar en entredicho los antisistema de la CUP exigen a Torra que destituya al consejero de interior a Miquel Buch Joaquín responsabilizan de las cargas policiales de ayer en Girona Terrassa contra los manifestantes que intentaban boicotear actos de otra derecha de Vox balance como saben cuarenta y seis heridos la mitad de ellos son agentes de los Mossos tres detenidos Torra desde lo ven ha anunciado que va a exigir explicaciones al conseller el proximo domingo sí

Voz 1510 44:44 la crisis ha saltado cuando desde Eslovenia Quim Torra ha puesto un ultimátum al conseller de Interior tiene cuatro días para hacer cambios de protocolos y de cargos en su departamento declaraciones después en abierto y ante los medios de comunicación que ha matizado aunque ha resaltado que hay que hacer reformas en breve y revisar las actuaciones de los Mossos d'Esquadra a fondo por eso ha anunciado una reunión con Miquel Book este mismo domingo

Voz 1673 45:06 en dos revisa tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Tarrasa dos seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios

Voz 1018 45:21 en las áreas por su parte el Consell