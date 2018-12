Hora 14 (11/12/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0867 00:07 no

la Cadena SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el Gobierno Torra dice que aquí no ha pasado nada que el bloqueo durante quince horas de la autopista AP siete no reviste una especial gravedad y que por supuesto su invocación de una independencia por la vía eslovena no debe asociarse a episodios de violencia y muertes sino un proceso cívico en defensa de la democracia y la libertad de esta marcha ahora mismo la rueda de prensa semanal de la portavoz del Govern además acusa al Gobierno central de falta de lealtad institucional vamos a directo al Palau Pablo Tallón

Voz 1673 00:50 la consellera harta de insiste en la idea de Cataluña y asegura que las palabras de Torra sobre eslovenas Se mal interpretaron porque dice la vía del independentismo catalán siempre ha sido cívica pacífica en cuanto a los cortes de autopista en los altercados del seis de diciembre la también consellera afirma que la actuación global de la policía catalana fue correcta se muestra esos sorprendida por las tres cartas del Gobierno central porque dice cuando en Semana Santa hubo movilizaciones similares nadie pidió explicaciones al exministros Zoido que como consecuencia al ciento cincuenta y cinco era el máximo responsable de la seguridad en cualquier caso garantiza que los Mossos van a hacer todo lo que esté en su mano para que el Consejo de Ministros se pueda celebrar en Barcelona por mucho que muestre comprensión con las protestas convocadas eso sí acusa a Moncloa de deslealtad institucional y además le pide al presidente Sánchez que no se vuelva a equivocar que aparque cualquier intento del ciento cincuenta y cinco y que vuelva al diálogo

Voz 1018 01:37 bueno pues esto es lo último lo de ahora mismo pero no mañana a la que el Supremo ha anunciado la fecha de inicio del juicio contra los dieciocho procesados del independentismo Alberto Pozas

el próximo martes a las diez de la mañana arranca la vista de cuestiones de previo pronunciamiento en la que las defensas van a pedir algo que ya les han rechazado varias veces que el caso no se juzgan este Tribunal Supremo sino el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el calendario el juicio portando José Antonio por ahora no se mueve y según informa ser Cataluña ya sabemos de al menos cuatro líderes independentistas encarcelados que no van a pedir ser trasladados desde la cárcel Degeneres hasta el Tribunal Supremo para este trámite

Voz 1018 02:07 el dieciocho de diciembre por tanto inicio del juicio al Supremo y sólo tres día después el Consejo de Ministros de Barcelona el Gobierno confirma sin ningún género de dudas que ese mantiene su celebración a pesar de estas tensiones creciente lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo se trata

Voz 3 02:21 de tener el gobierno común de todos los españoles sigue a las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad

Voz 1915 02:29 así que estaremos el día veintiuno en Barcelona

Voz 4 02:31 qué tal cual estamos ya preparados pero

Voz 1018 02:34 es que unas horas antes el ministro y número tres del PSOE José Luis Ábalos había dejado en el aire algunas dudas sobre la celebración de ese consejo

Voz 5 02:41 hay que valorar si las cosas se hacen para bien consiguen un resultado positivo sino lo consiguen tampoco acabo de entender en ningún empecinamiento Hora catorce

Voz 1018 02:53 pero quizá lo que más me va a llamar la atención de lo que vamos a contarles hoy es saber que en la primera mitad de este año se registró la cifra más baja de nacimientos en nuestro país de toda la serie histórica que se remonta a la posguerra al año mil novecientos cuarenta y uno pero es que también aumentó el número de defunciones varía dolorido

Voz 0259 03:08 de enero a junio sólo nacieron ciento setenta y nueve mil bebés frente a un número muy superior de personas que fallecieron doscientas veintiséis mil la natalidad cae un seis por ciento el mismo porcentaje bajaron los matrimonios

Voz 1915 03:21 se intensifican España el invierno

Voz 0259 03:24 con menos nacimientos que nunca desde ese año después de la Guerra Civil y también más muertes que nunca desde esa misma fecha

Voz 1018 03:30 hablaremos a partir de las doce y media con un experto en cuestiones demográficas pendientes del Brexit de la gira de la primera ministra británica Theresa May por varias capitales europeas para arañar algún tipo de compromiso sobre Irlanda que le permita salvar la cara en el Parlamento de su país tiene cita en Holanda en y a última hora de la tarde en Bruselas con los máximos responsables políticos de la Unión Griselda Pastor

Voz 1463 03:50 exactamente a las siete y cuarto se espera Theresa May con mucha expectación porque aunque sí afirma que el texto no se puede tocar decidir dedicar la reunión de este jueves a nivel de jefes de Gobierno hablar del Brexit otra vez indica aquí hay algún movimiento posible al menos según el presidente de la Comisión para dar garantías de interpretación método utilizado para resolver el problema español con Gibraltar y que desconocemos si servirá de algo en esta obra

Voz 0824 04:14 además las últimas cesiones del presidente francés ante los chalecos amarillos sólo han convencido en la mitad de los franceses pero la mayoría quiere poner fin a las movilizaciones en su último discurso desde el Elíseo Macron tuvo una audiencia similar a la de la final de un Mundial de fútbol sólo cuenta la SER jefes policiales muy cercanos al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz avalaron el uso de fondos reservados de cara a la destrucción de pruebas en torno a la caja b del PP y que el ex tesorero Luis Bárcenas tenía en supo la nueva ley Hipotecaria que llegará al pleno del Congreso antes de que acabe el año no tendrá carácter retroactivo con el fin de no reactivar procesos de desahucios que están paralizados ahora mismo por los tribunales los peajes en las autopistas rescatadas por el Estado bajarán un treinta por ciento a mediados de enero como saben el precio por el uso del resto de autopistas subirá una media de un uno con seis por ciento desde el próximo día

Voz 1915 05:01 bueno y en Champions el Barça recibe

dos y cinco

Voz 0867 05:18 buenas tardes y lo primero un aviso un aviso importante para los conductores con vehículos antiguos por tanto sin etiqueta medio ambiental mañana el goles no podrán circular por el centro ni por la M30 se activa por primera vez del escenario dos del nuevo protocolo anticontaminación que limita también el aparcamiento en zona SER sólo podrán hacer los residentes vehículos eco o cero emisiones habrá refuerzos en el transporte como contempla el protocolo pues en principio sí aunque la decisión final depende del Consorcio de Transportes

Voz 0795 05:48 siempre hay un refuerzo sobre todo en las en las líneas centrales supongo que estamos pendientes el visto bueno de alguna manera del Consorcio Regional de Transportes pero ese sería la previsión de forma de mantener la situación la vive

Voz 7 06:03 anda en la empresa municipal detrás

Voz 0867 06:05 es que se ha colgado hoy la medalla del éxito de Madrid Central valoración de los diez primeros días de la medida y la que según los datos del consistorio ha mejorado la circulación ha crecido el número de viajeros en la EMT y no se ha producido efecto frontera una visión completamente distinta a la que tienen los miembros de la plataforma crítica aptas el puente de la Constitución Vicente Pizcueta dice que el domingo Madrid era un desierto

Voz 0867 07:51 el Ayuntamiento y la Comunidad de Ángel Garrido martes once de diciembre rebaja importante de los peajes en las autopistas rescatadas titula

Voz 1915 07:59 momento bajará un treinta por ciento de media el precio de estas autopistas a partir del quince de enero y también el precio de la AP cuarenta y uno que une Madrid Toledo y que aproximadamente próximamente será rescatado nacimiento mi centro de primera acogida de menor de Hortaleza ha provocado la baja de cuarenta y cinco trabajadores este año es casi la mitad de la plantilla denuncian falta de medios y situaciones de mucho estrés la especie el trabajo ha enviado un requerimiento a la Comunidad para que alivia la saturación del centro más de noventa militantes del PSOE de Villalba se han dado de baja tras las primarias para elegir candidato a la alcaldía denuncian presuntas irregularidades en el proceso también ha abandonado el partido Carlos López Acosta hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de la localidad la reserva de sangre del grupo cero negativo y ve negativo están en alerta amarilla el opio el ex madrileños se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días como muy tarde hoy ha comenzado una campaña en el hospital de La Princesa porque también hacen falta donaciones extra durante la Navidad y en deportes el Atlético de Madrid se juega esta noche quedar líder del grupo en la Champions a las nueve se enfrenta al Brujas y los lesionados Juanfran Lucas Hernández y Diego Costa y mañana cerrará la frase la fase de grupos el Real Madrid que recibirá al CSKA de Moscú

Voz 0867 08:59 sí esta es Carmen Maura que

Voz 9 09:02 en este gazpacho tomate pepino pimiento cebolla mujeres

Voz 0867 09:09 al borde de un ataque de nervios a Carmen Maura Madrid nada distingue hoy con la Medalla Internacional de las Artes madrileña de Chamberí premio a toda una carrera en teatro cine y televisión

Voz 10 09:26 hora catorce Madrid

Voz 0867 09:29 la jornada de escenario uno con la velocidad limitada en los accesos vamos a las carreteras arrancamos primero por las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 11 09:40 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la red de carreteras madrileñas el primero de ellos en la M cuarenta en la zona de Villaverde genera cuatro kilómetros de retenciones en dirección a la A cuatro el efecto mirón complica la conducción en esta misma vía de tramo en este caso sentido a la A cuarenta y dos El segundo alcance ha tenido lugar en la A cuatro a su paso por Pinto y genera dos kilómetros de densidad circulatoria en sentido Madrid

Voz 1915 10:07 es más complicaciones de entrada a la capital

Voz 11 10:09 bueno hasta Nudo de Manoteras Illa seis en El Plantío en el resto de la red de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 0867 10:17 vuelto a las calles del centro de la capital como marcha ahora mismo el tráfico rodado porque ha habido muchos problemas serios con varias manifestó

Voz 9 10:24 no no estaré de funcionarios de prisiones que han atravesado la calle Princesa

Voz 0867 10:30 que han cortado hasta hace unos minutos parte de la Gran Vía centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez qué tal buenas tardes

Voz 12 10:36 hola buenas tardes estas dos ramas de manifestantes se concentran a esta hora en la calle Génova está cortada en su totalidad en ambos sentidos hay de cortes de tráfico desde la zona de la plaza de Colón desde Alonso Martínez la glorieta de Bilbao una zona que se resiente mucho es precisamente la de los bulevares por lo tanto es muy muy conveniente evitar el centro en las inmediaciones a estos puntos donde se sitúa la concentración si tienen que moverse con el coche pueden hacerlo mejor por la M30 eso sí a tener en cuenta ese límite de velocidad hoy de setenta kilómetros

Voz 0867 11:10 por ahora porque estamos en escenario uno gracias Margarita y el tiempo que no trae cambios esta semana sin lluvia mínimo hasta el próximo fin de semana la lluvia que se resiste y eso que la necesitamos para depurar el aire Hora catorce Madrid se hace con Alicia Molina Noema Valido en la realización técnica y la producción de Sonia Palomino

Voz 14 12:00 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean

Voz 5 12:06 biodegradables tardan tanto en deshacerse

Voz 14 12:08 que atascan las tuberías dañan nuestro medio

Voz 5 12:11 ambiente por eso las toallita

Voz 6 12:20 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 12:23 dos de la tarde y doce minutos el Ayuntamiento celebra hoy valora como un gran éxito los primeros diez días de Madrid Central la comunidad matiza su mensaje apocalíptico y los comerciantes críticos describen un Madrid es cierto durante el último día del puente de la Constitución no lo parecía al menos aquí en el centro a las puertas de que mañana se active por primera vez el escenario desde el nuevo protocolo anticontaminación la mañana ha sido de balance vamos arrancar por la visión el Ayuntamiento de Manuela Carmena selva donde sin caos sin efecto frontera dicen sin atascos con más transporte público la primera

Voz 1463 12:55 prueba la primera prueba de Focus ha salvado no buenas tardes sí ha pasado una semana prácticamente todos los datos que maneja el Ayuntamiento son

Voz 0867 13:01 en mil viajeros más al día

Voz 1463 13:04 Don con otros días de este mismo año menos tráfico en el interior de Madrid Central un treinta por ciento menos en Gran Vía hay un ocho por ciento menos en San Bernardo por ejemplo desciende también la intensidad en el perímetro aunque sólo un dos por ciento de media aumenta algo en la M treinta pero no llega al dos por ciento no hay por lo tanto aseguran efecto frontera ni tampoco dicen ha dejado de haber

Voz 0824 13:22 afluencia de madrileños por el centro todo lo contrario

Voz 1463 13:25 ciento sesenta mil personas pasan al día por Gran Vía la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Sabanés le recuerda a la comunidad que debería haber sido prudente con sus críticas

Voz 0795 13:33 quizás tengamos que empezar a asumir que el despliegue de Madrid Central no sólo era bueno sino que es positivo en todos sus términos que nosotros hemos tenido que escuchar por parte de Pedro volvían por ejemplo que las calles estarían

Voz 0867 13:48 solitarias que no habría a gente que no

Voz 0795 13:51 sea ni escaparates ni luces es en fin

Voz 1463 13:54 otro dato sobre aparcamientos en la zona que ahora son todos Verdes han vendido dicen un cincuenta por ciento menos de ticket con respecto al mismo periodo del año anterior así que balance positivo del Ayuntamiento datos que según ellos mejoran las previsiones de los técnicos aunque insisten en que aún es pronto para realizar una evaluación completa

Voz 0867 14:10 diez días ya la Comunidad de Madrid sigue cuestionando el proyecto estrella de Manuela Carmena aunque sí se aprecia cierto cambio de postura en el fondo el fondo más que en las formas visto que no ha llegado el caos en la ciudad se ha desplomado hoy ya se admite en Sol que Madrid Central sí pero no de esta manera Pedro Rollán portavoz del Gobierno

Voz 0795 14:28 cuando escuchábamos a la alcaldesa

Voz 15 14:31 estaba atención ya se podía escuchar el canto de los pájaros pues de momento lo que se está escuchando es el caos monumental fruto del atasco que se encuentra en toda la zona de la periferia en la parte exterior de esas cuatrocientas setenta y dos hectáreas ante la pregunta Madrid Central podría ser podría ser pero así no es decir lo que se ha puesto de manifiesto es que este compromiso que tiene el Gobierno con la calidad del aire es al menos igual no superior que el que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0867 14:58 ha vuelto a repetir Rollán que la calidad del aire ha empeorado en sesenta y tres por ciento desde la entrada en vigor de Madrid Central y sumen a esto la valoración de los miembros de la plataforma critica con Madrid Central con datos bueno completamente opuestos a los que ha facilitado el Ayuntamiento de Carmena con la descripción de un Madrid desierto durante el puente durante el último día de puente en el que recordemos a los visitantes habituales se sumó también un buen número de aficionados argentinos que venían a ver la Copa Libertadores Virginia Salmerón

Voz 1435 15:27 la encuesta se ha realizado en estos primeros días de aplicación de la restricciones a quinientos sesenta clientes de los establecimientos afectados Vicente Pizcueta coordinador de la Plataforma de Afectados por Madrid Central Park

Voz 8 15:37 más de cincuenta por ciento de los encuestados directamente la informaciones muy deficiente el sesenta y cuatro coma ocho por ciento de los encuestados afirma que vendrá menos al centro el veintiuno coma seis señala que ya venía al centro en transporte público y entorno a un quince por ciento que serían los que van a

Voz 1435 15:53 a utilizar más el transporte público y plantea también preguntas específicas sobre posibles consecuencias como la subida del precio de los parkings o la desaparición del comercio y la hostelería tradicional el próximo jueves se reúnen con la alcaldesa y exigirán un mínimo de veinte permisos especiales el estudio sobre el impacto económico lo conoceremos después de Reyes pero por el momento Pizcueta definía el último domingo el del final del puente como un desierto

Voz 16 16:16 dieciséis

Voz 0867 16:17 mañana con la activación del escenario dos no sabremos si habrá o no todavía refuerzo de el transporte público suponemos que si de momento la petición del Ayuntamiento está sobre la mesa nos dicen que la EMT tiene cincuenta y cinco autobuses listos pero que falta el visto bueno del Consorcio de Transportes de momento la imagen que que ha dejado metro estos últimos días es la de las aglomeraciones en el andén por falta de maquinistas por falta de vagones porque no se cumple no refuerzos por la incidencia de la huelga de de la incidencia de la segunda jornada de paros de de los maquinistas en el suburbano la Comunidad ha dado el visto bueno hoy a la contratación ya prometida de un centenar de maquinistas un anuncio que no contenta del todo a estos trabajadores porque básicamente parte de estas contrataciones dicen ellos Se verán neutralizadas por las jubilaciones previstas información de Sonia Paloma

Voz 1463 17:01 metro perderá en enero cincuenta y cuatro maquinistas por jubilaciones u ascensos que se sumarán a la ya mermada plantilla el sindicato de maquinistas estima que el suburbano necesita unos trescientos cincuenta conductores así que esos cien que en todo caso no empezarán a trabajar hasta mayo del año que viene son insuficientes para el portavoz Juan Ortiz

Voz 0753 17:18 una solución que enciman han soluciones una media solución y a ella y a largo plazo el problema lo tenemos ahora en mí a vemos que van a poner a cien encima en en mayo del año que viene por lo cual vamos a seguir con los mismos son más problemas seguimos en la no colaboración con la empresa

Voz 1463 17:36 la Comunidad de Madrid la escasez de maquinistas es una de las principales razones detrás de los paros que están secundando esta semana a los trabajadores unidos a la falta de trenes de vigilancia del amianto en la red también la poca vigilancia de la red ante ataques de grafiteros esta mañana seguimiento total de los paros aseguran dentro de los servicios mínimos del setenta y nueve por ciento los paros volverán a repetirse hasta el viernes de cinco y media de la madrugada a nueve de la mañana en las líneas seis y diez y la semana que viene en las líneas uno dos tres y cinco

Voz 0867 18:03 un anuncio que esperaban muchos usuarios de las autopistas de peaje rescatadas por el Estado la rebaja de de estos peajes en un treinta por ciento a partir del próximo quince de enero esto en el caso de Madrid afecta principalmente a las autopistas radiales Éste es el ministro de Fomento José Luis Sabas

Voz 17 18:18 tenemos la intención de reducir el peaje en esta autopista es un treinta por ciento de media a partir del quince de enero de dos mil diecinueve de forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos

Voz 0867 18:30 de la tarde y dieciocho minutos seguimos

Voz 16 18:34 hora catorce Madrid Ciudadanos se contar

Voz 0867 18:37 ya de la mejor estrategia política del Partido Popular y responde a las sospechas por contrataciones irregulares en el Consistorio de Arroyomolinos donde gobiernan con el ventilador en marcha el community enchufado tras una votación manipuladas sigue siendo cargo de confianza del actual alcalde de Ciudadanos y ante eso las evidencias las grabaciones las transcripciones pero ante todo eso ciudadano responde mirando Villanueva de la Cañada ir a Alcalá de Henares manzanas traigo Javier Bañuelos Vallecas qué tal muy buenas

Voz 0795 19:05 quisiéramos estar en Javier no ocultan su estrategia ciudadano se defiende atacando han activado como decías el ventilador Aguado ha señalado el alcalde de Alcalá procesado a los concejales de Ahora Madrid imputados y también otros concejales del PP salpicados también por el caso enredaderas en esos casos se basa el portavoz de la formación naranja para defender que ellos sí a diferencia de otros han sido coherentes y contundentes en Arroyomolinos según Aguado las irreal

Voz 1673 19:28 hablaría de es en ese municipio no llegó a sumar

Voz 0795 19:31 que han sido dice las víctimas de un gobierno en coalición

Voz 18 19:35 también asumimos el coste que tiene gobernar un Ayuntamiento

Voz 0795 19:38 Coalición tienes que asumir también que

Voz 18 19:40 el Partido Socialista se han hecho mal las cosas te afecta

Voz 0795 19:44 como alcalde Aguado insistió en varias ocasiones que han sido víctimas de una coalición con duden de espero no hay que olvidar que su alcalde no elevado a la Fiscalía el caso más grave del comunicaban ayer Agudo expanden la sospecha a los socialistas pero Ángel Gabilondo le ha recordado que no son los concejales quién contratan sino el alcalde a través de la junta local

Voz 19 20:04 esto de yo no he sido es una táctica política aquellos sólo compartir poco si alguien ha hecho algo mal lo aunque sean de personas del Partido Socialista

Voz 0795 20:17 pues cumpla con responsabilidad que compete también han sido duros desde Podemos creen que Ciudadanos ha calcado lo peor del Partido Popular clases

Voz 1915 20:25 de que ciudadanos que llegó a supuestamente a regenerar la política pues acabado copiando las peores prácticas las más viejas las más corruptas del Partido Popular

Voz 0795 20:35 la fiesta va por barrios Javier hoy en el PP no tocaba defenderse sino pasar Arata que lo ha hecho el popular Enrique Ossorio que le parece lamentable a mí no me extraña que esto suceda en ciudadanos pero me parece penoso la el disco

Voz 1673 20:47 curso que han tenido aquí de regeneración

Voz 0795 20:49 donde han gobernado pues que haya sucedido estoy solo aunque sólo han en cuatro insisto qué hubiese pasado si hubiese gobernado en treinta municipios en el PP no perdonan a ciudadanos que pidiese la dimisión nada menos que era una senadora a cambio de aprobar los presupuestos generales del Estado

Voz 0867 21:03 el gracias Javier lo avanzado la Ser esta mañana el hacinamiento en el centro de primera acogida de menores es de Hortaleza en la capital que ha provocado hasta cuarenta y cinco bajas en la plantilla en lo que llevamos de año son casi la mitad de los trabajadores que hay en este centro el estrés que provoca la falta de espacio las peleas de los menores y la falta de recursos para poder realizar sus labores de intervención forman parte del día a día de este centro y están detrás de los motivos de estas bajas laborales la Inspección de Trabajo ha enviado ya un requerimiento a la Comunidad para que alivie la saturación del centro Teresa Rubio

Voz 1933 21:33 llevan tres años sin hacer intervención educativa se dedican exclusivamente a la contención

Voz 20 21:37 cuando tú tienes que chavales que tiene su comedor veinticuatro tu trabajo es que hagan fila idea explicar al que es el veinticinco que se tiene que esperar al turno siguiente y estratégicos como son chavales juegan y se puja él ese caos que te gusta como juego derivar en agresiones y de repente te ves el medio de una miles separando una pelea y hace mal el giro con la rodilla para para ir

Voz 1933 21:59 Ana y José son educadores del centro entienden que lo que les pasan los culpa de los menores

Voz 20 22:03 luego un chaval mucho porvenir en España ha visto en la patera no luego llega aquí dices que se Tumblr un colchón sea todos los dos final nosotros material estamos el fiasco y la estafa de la que han sido objeto no hizo nada pues hay chavales que le genera el cultivo está en la tierra para que haya sido trabajar

Voz 1933 22:26 en el último mes la Consejería ha aumentado la ratio del centro de treinta y cinco a cincuenta chavales añadiendo varias criterios

Voz 0867 22:32 la Comunidad de Madrid asegura que sea contratado a nuevos profesionales que se han incrementado las inversiones para hacer reformas en baños habitaciones y otras estancias

Voz 0867 26:49 sí veintisiete en Colmenar el alcalde avisa no habrá licencia para ampliar el vertedero de la Mancomunidad del noroeste los municipios están muy divididos y aunque la Comunidad ha respaldado la ampliación el consistorio de Colmenar Viejo amenaza con llevar esta decisión a los tribunales SER Madrid Norte Israel Aranguez el alcalde Colmenarejo da así un paso más en su negativa a esta decisión ir recuerda que lo denunciará ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid sí hubo alcaldes que votaron a favor de esta ampliación ha explicado requerirá hemos información al respecto pero el alcalde va más allá advierte que llegado el momento no dará la licencia de un proyecto que considera ilegal García anuncia que quienes quieran ampliarlo se encontrarán con muchas piedras en el camino

Voz 31 27:30 solicitar la licencia de obras para ampliar esa algo que desde luego no va a ser algo fácil Illa podrán entrar seguramente que se encuentran con muchas piedras en el camino es decir quién debe dar una licencia de obras para ampliar un vertedero

Voz 0867 27:41 casi por casi el alcalde de Alcobendas y también presidente de la Mancomunidad Ignacio García de Vinuesa lamenta esta denuncia ir recuerda que el municipio no forma parte de este ente

Voz 0795 27:50 quieren llevar a la Mancomunidad ordinario además un ayuntamiento que no pertenece a la Mancomunidad que podría haberlo hecho durante los treinta años que ha sido el vertedero quién en su sitio

Voz 0867 28:05 una respuesta judicial que según ha anunciado el alcalde Colmenarejo llegará hasta las últimas consecuencias jamás unos cien militantes del PSOE en Collado Villalba se van del partido lo dejan no está el PSOE de Madrid para fugas se marchan

Voz 1018 28:19 todo con el proceso de primarias

Voz 10 28:22 hora catorce los P

Voz 9 28:25 con Antonio de la Torre qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 28:27 buenas tardes el Atlético de Madrid se juegan la Champions esta noche a partir de las nueve en el estadio ya hambre y del de Brujas el primer puesto del grupo a factor que puede ser clave de cara al cruce de octavos de final en la máxima competición continental el presidente Enrique Cerezo consciente de la importancia de la primera plaza

Voz 32 28:40 el partido no será fácil también querrán al igual que a nosotros y habrá que jugar el partido pero bueno tenemos confianza de ser los primeros del grupo voy de poder ganar hoy bueno siempre queda primero siempre es más importante que queda segundo

Voz 1552 28:51 menos hasta ahora bajas confirmadas de Lucas Juan Diego Costa pero el once será más reconocible ya que vuelven Filipe Godín tras lesión hincó que lo hace tras sanción los colchoneros estarán acompañados de mil trescientos aficionados aproximadamente en las gradas del estadio belga por su parte el Real Madrid recibe mañana al CSKA de Moscú en el Bernabéu a partir de las siete menos cinco partido con poco en juego en el clasificatorio ya que el conjunto blanco está clasificado como primero de su grupo hilos viejo rockero

Voz 0867 29:15 nunca mueren y mueren mil aunque Miguel Ríos lo ha intentado en varias ocasiones esta noche habrá menos guitarra y su voz estará acompañada por una gran orquesta sinfónica la cita en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid

Voz 1 30:01 on the moon

Voz 1018 30:04 la tarde una y media en Canarias

la tarde una y media en Canarias

hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 la próxima semana próximo martes comenzarán el Supremo el juicio contra los procesados del independentismo catalán serán las cuestiones previas a lo que se prevé un largo procedimiento que sentará en el banquillo a dieciocho personas de las cuales nueve se encuentran en prisión preventiva a la sala que preside Manuel Marchena mantiene por tanto el calendario previsto inicialmente a pesar de el encarecimiento del clima político entre otras cosas por la invocación de Quim Torra al había eslovena para conseguir sus fines independentistas dijo hoy la portavoz de su Gobierno y que no hay que malinterpretar lo que bajo ningún concepto e quiso invocar episodios de violencia bélica en los que perdieron la vida casi setenta personas en esa república de la antigua Yugoslavia en el año mil novecientos noventa y uno en absoluto Se trata de un referente pacífico democrático

Voz 1915 31:03 la Opinió al presidente Torra la opinión del presidente Torra la expresión causado el presidente Torra que tiene una determinación clara por la democracia hay por la libertad es el mismo consenso que compartimos todos los miembros del Gobierno con una vía cívica y pacífica que es la que siempre ha mantenido el movimiento independentista por lo tanto estamos donde siempre hemos estado en una apelación constante al diálogo y la negociación

Voz 9 31:28 el Gobierno catalán asegura que ha recibido con

Voz 1018 31:30 sorpresa las tres cartas remitidas por el Gobierno central desde el que la ministra de Defensa Margarita Robles se cuestiona la legitimidad democrática de toros

Voz 34 31:38 tiene alguna manera alienta alteraciones de orden público que no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y quién de alguna manera también favorece y alienta vías lentas es alguien que no está legitimado para ostentar ninguna responsabilidad política

Voz 1018 31:58 se mantiene la celebración del Consejo de Ministros previsto también para la próxima semana para el próximo viernes el ministro Ábalos dejó alguna duda en el aire a primera hora después se matizó asimismo y tuvo que ser la vicepresidenta Carmen Calvo quien dejase meridianamente claro que no hay cambio de planes claro que ese consejo también disgusta a la alcaldesa de Barcelona en SER Cataluña Ada Colau se mostró molesta porque nadie le informó de antemano

Voz 1915 32:20 Antena entiendo que no vienen sólo hacerse una foto que también bien en hacer un gesto si querían hacer un gesto esto siempre se habla antes tiene días todavía el PSOE para enmendar el error para que coja el teléfono se acuerde de qué manera se pueden hacer reuniones de gobierno llegar a acuerdos positivos para todo el mundo esparto Tom

Voz 5 32:36 hora catorce

Voz 9 32:39 Martes once de diciembre Antonio Martín Isabel

Voz 1673 32:42 Dana buenas tardes árabes empezamos también hoy Antonio para variar con el Brexit si la primera ministra británica se reúne hoy por separado con Merkel tus Juncker para intentar ampliar algún punto del acuerdo para el Brexit que va a llevar a votación a su Parlamento antes del veintiuno de enero Andrea Leach son líder del partido de May en la Cámara de los común

Voz 35 32:57 sí sí que en mayo venga a asegurar que el Parlamento tendrá la Asociación de capacidad democrática para decidir por ejemplo buscar que quizá se pueda incluir un apéndice al acuerdo para la salida de crimen

Voz 1673 33:08 Juncker advierte Europa está dispuesta a clarificar

Voz 0824 33:11 no a negociar de nuevo sin carácter retroactivo la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado la reforma de la ley hipotecaria que mantendrá bloqueados los desahucios que están paralizados en este momento Gonzalo Palacín PSOE Carlos Floriano PP Rafa Mayoral Podemos

Voz 9 33:26 partiendo de posiciones muy diversa hemos sido capaces de encontrar un punto

Voz 36 33:31 con supone una mejora notable en cuanto a la protección de los

Voz 0795 33:34 consumidores que esta ley no aborda elementos

Voz 37 33:36 los centrales como es el derecho a la defensa de los deudores en el marco de los procedimientos judiciales

Voz 1673 33:42 documentos comprometidos en los vamos contando en la SER los jefes policiales más cercanos al ex ministro Jorge Fernández Díaz autorizaron el supuesto uso de fondos reservados para quitarle a Luis Barcenas documentos que podían comprometer al Partido Popular parece que sí que va a ser verdad peajes más barato

Voz 0824 33:56 el ministro de Fomento anuncia para mediados de enero una rebaja en los peajes de las autopistas quebradas José Luis Ábalos

Voz 17 34:02 tenemos la intención de reducir el peaje en estas autopistas un treinta por ciento de media a partir del quince de enero de dos mil diecinueve de forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos

Voz 1673 34:13 los médicos vuelven a procesar los de Galicia se han concentrado frente al Parlamento de esa comunidad por la precariedad de la Atención Primaria

Voz 38 34:21 en este momento cuando perdió primarios están vendidos

Voz 1915 34:25 cuento

Voz 38 34:28 pues que toman aposento consultas de tarde cenando a tender noventa pacientes no diga algo que no entiendo

Voz 0824 34:34 registros en Cataluña los Mossos d'Esquadra están desarrollando una operación relacionada con el tráfico de drogas con decenas de registros y detenciones en la provincia de Barcelona en la operación participan más de seiscientos agentes

Voz 1673 34:45 dio dos mañana no podrán circular ni por la M30 ni por el centro de Madrid los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental si habrá más autobuses Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente

Voz 0795 34:54 siempre hay un refuerzo sobre todo en las en las líneas centrales en este caso no se planteaba el refuerzo de cincuenta hay cinco líneas

Voz 0824 35:05 primera rectora María Luz Morán va a dirigir la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y se va a convertir en la primera mujer con ese cargo Morán es doctor en Ciencias Políticas y Sociología investigado en Harvard así como en universidades de Europa y América Latina

Voz 1673 35:18 agua estelar la NASA localizado los ingredientes del agua en un asteroide a dos millones de kilómetros lo que pueda ayudar en la investigación sobre los orígenes de la vida en la Tierra

Voz 9 35:27 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1224 35:31 José Antonio el telegrama es para Theresa May señora primera ministra ante lo que va quedando del Reino de su nido de Gran Bretaña a Irlanda del Norte interesante el nuevo capítulo de la serie del Brexit en los Comunes con debe sancionarse el acuerdo negociado en Bruselas como la votación habría resultado en derrota humillante se ha optado por la humillación preventiva de la aplazamiento así se comprueba que puede hacerse cualquier cosa pero

Voz 0795 36:00 o se hacen mil vacío ingrávido

Voz 1224 36:02 Diez que todo tiene consecuencias tras derivadas del Brexit Se confirma que serán desastrosas para su país y para su señoría

Voz 1018 36:12 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción un dato sin duda que invita a reflexionar porque en la primera mitad de este año se registró en otro país la cifra más baja de nacimientos de todas las he visto que que se remonta a la posguerra al año mil novecientos cuarenta y uno no llegan a ciento ochenta mil pero es que además en ese mismo periodo se incrementó de forma importante la cifra de fallecimientos Mayol olvido

Voz 0259 36:37 se agudiza la crisis demográfica en España con estos datos que dejan a la natalidad por los suelos de enero a junio sólo hubo apenas ciento ochenta mil nacimientos un seis por ciento menos en el mismo periodo del año anterior una cifra muy lejana por ejemplo a los doscientos treinta mil de dos mil once la natalidad cayó en todas las comunidades autónomas especialmente en La Rioja Extremadura y Cantabria en el primer semestre de este año el número de muertes fue significativamente mayor doscientas veintiséis mil un dos por ciento más debido a la alta mortalidad registrada en enero posiblemente a causa de la gripe Galicia Castilla y León y la Comunidad Valenciana son las comunidades que

Voz 1018 37:13 perdieron más población por qué está pasando esto porque cada vez nacen menos niños y en la primera mitad de este año se ha incrementado esa cifra de forma importantes el vamos a preguntar preguntarle que sabe mucho de todo esto es el profesor Daniel Devolder que es demógrafos experto en la facultad del centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona profesor buenas tardes tardes tiene usted algún dato porque

Voz 39 37:33 tan pocos niños nacen en España bueno mete sujeto son son son diversas no una primera razones es muy sencillo es que a partir de los años ochenta del siglo pasado no pesa callaban natalidad con lo cual cara a cara año baja el número de mujeres de edad fértil no hay cada vez hay menos mujeres porque a su mujer de ochenta cuando empezó a la baja mucho en España es un factor que explican meramente digamos soy mecánico numérico pero ese no es tonto que caiga el número de hijos que tienen las las familias personas quemará la fecundidad Collado no que realmente lo que lo que dijo el primer hijo cae que era la la los jóvenes casan pasan al primer hijo no tienen cada vez más nadie hizo España es el país se juntó con coherente con Corea del Sur que tiene el primer hijo de la más elevada no es muy elevada y eso es un poco común selección de bloqueo la gente espera espera despegar y eso hace que que vaya calle cayendo el mío de nacimientos que son sobre todo los primeros

Voz 1018 38:38 pero este profesor quizá ocurre sobre todo por la digamos precariedad laboral económica la falta de incentivos a porque quiero ser joven ya ha sugerido pienso pienso siquiera pues es complicado no

Voz 39 38:48 sí que pues Balzac

Voz 1018 38:51 pero de bloqueo en esto es trabajo

Voz 39 38:54 y que en dificultad para el acceso de los jóvenes a digamos a a

Voz 0795 38:58 a poder tener hijos por decidir

Voz 1018 39:00 llegamos asumió la responsabilidad no es una pregunta que va a pasar con las pensiones poco si no lo hacen niños quién va a pagar las pensiones del futuro

Voz 39 39:06 bueno la X íbamos sella en muchos aspectos un poco las puestas a la inmigración no es un poco y es lo que pasó en España los años dos mil nueve Eso fue fue muy bien con la inmigración se soluciona muchos problemas digamos que va a largo plazo esta así la gente digamos se lo comían poco su comportamiento que su decisión de tener hijos ser la sucesión estancia que es que que venga gente digamos más joven de otros países de otros continentes y eso es lo que hemos vivido en España los años dos mil uno no es una novedad ninguna novedad

Voz 1018 39:39 pues lo agradezco mucho su compañía que directo en la Cadena Ser en Hora catorce profesor venían devolvieron saludos buenas tardes de agosto Pekín después cada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 39:47 de soleada con temperaturas un poco más bajas que ayer máximas en la mayor parte de la península de diez a quince grados cerca de los veinte en el sudeste de la Península superando los en Canarias el como decíamos son mucho sol pero con nubes en aumento sobre todo cuando llegue la noche en el Valle del Guadalquivir también en Extremadura sólo dejarán algunas lloviznas durante la tarde y hasta la próxima noche nubes más activas con algunos chubascos en Galicia y Asturias a lo largo de mañana también el jueves la lluvia se irá extendiendo a prácticamente toda la península también Baleares

Voz 1018 41:45 el Gobierno mantiene ese ningún tipo de dudas la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona para el próximo viernes para el día veintiuno justo tres días después de que el Tribunal Supremo inicia el juicio contra los dieciocho dirigentes independentistas procesando Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 41:58 qué tal José Antonio buenas tardes es una mañana muy muy

Voz 1018 42:01 esa no después del incremento de la tensión política en Cataluña que empezó con unas palabras del ministro de Fomento y lo nosotros del PSOE Ábalos que parecían dejar en el aire la celebración de ese consejo en Barcelona

Voz 42 42:14 entre mantiene exactamente no se mantiene yo lo que he dicho es que

Voz 9 42:18 en para bien

Voz 1018 42:20 qué va a hacer poco después fuentes de Moncloa matizaba al ministro que que ponía voz a esa matización bueno parece que no podemos escuchar en este momento a impedir Fraga viento del ministro Ábalos en el que matizaba sus declaraciones iniciales si finalmente fue la vicepresidenta Carmen Calvo quién aclaró cualquier posible duda cuando subrayó sin ningún tipo de ambigüedades que el Gobierno en ningún momento ha previsto cambiar de pero escuchemos ya a Carmen Calvo se trata de tener el Gobierno como

Voz 3 42:49 de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad

Voz 4 42:55 así que estaremos el día veintiuno en Barcelona tal cual estamos ya preparando

Voz 1018 42:59 bueno pues ese día veintiuno es el viernes ya sabremos cómo empezado el juicio en el Supremo en principio Pozas estamos hablando sólo de cuestiones previas

Voz 0055 43:06 es algo que se tomen más plazos y del de la cuenta para contestar para entonces esta fase previa al juicio tendrá que estar solucionada ese día a los jueces del Supremo van a estudiar un asunto principal si el juicio se celebra aquí os es célebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una petición planteada por las defensas una petición José Antonio que por cierto el propio Supremo estos mismos jueces ya han rechazado varias veces la primera vez hace más de un año en octubre de dos mil diecisiete

Voz 1018 43:27 oye no será obligatorio que están a la sala los dieciocho procesado de los cuales nueve creo que están en prisión preventiva ahora mismo en cárceles catalanas no es obligatorio no participan en este otra

Voz 0055 43:35 de hecho según informan fuentes del caso a ser Cataluña cuatro de ellos no tienen intención de pedirlo está por ver si el resto lo hace pero es un trámite en el que los acusados no interviene sus abogados la Fiscalía también la Abogacía del Estado y la acusación popular pero nadie más

Voz 1018 43:48 oye y por los precedentes de estos últimos meses cabe suponer que las defensas intentarán dilatar en todo lo posible desarrollo la lista

Voz 0055 43:55 los jueces han reprochado en varias ocasiones pero una vez llegados a este punto José Antonio poco pueden hacer por retrasarlo al menos a nivel procesal la vista es el martes a las diez de la mañana y lo normal es que cada parte tenga un tiempo tasado para exponer también sus argumentos para entonces esperamos también conocer el calendario del juicio propiamente dicho los interrogatorios y los más de doscientos cincuenta testigos como mínimo que van a declarar el objetivo del Supremo sigue siendo el mismo empezar los interrogatorios en enero dejar el juicio visto para sentencia antes de las elecciones de mayo en la sentencia dictada después

Voz 1018 44:23 pues muchas gracias Poza se espera que los antisistema la CUP apuesten por la civilización pues se van a equivocar de entrada amenazan con paralizar la vida catalana durante los días que dure ese juicio en el Supremo lo ha dicho con estas palabras Carles Riera