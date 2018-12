Hora 14 (12/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:24 broncos incluso en nuestro Congreso de los Diputados pero lo que sea vivido hace unos minutos en el Parlamento británico en el mano a mano entre la primera ministra Theresa May y el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn parece cosa aparte

Voz 4 00:36 muchas veces no cesó HB exclusivamente la división con a cambio de nada que nada

Voz 1018 00:52 ha cambiado pero algo puede cambiar esta misma tarde porque la rebelión de los conservadores más duros con el Brexit ya está en marcha han conseguido las cuarenta y ocho firmas mínimas para activar una moción de no confianza que se votará a última hora ya que la señora May va a plantar cara

Voz 5 01:07 yo iba a viajar a Dublín pero me quedaré aquí en Londres para defenderme liderazgo con mis colegas del Parlamento sin ningún cambio de liderazgo ahora en el partido conservador les pondría en riesgo el futuro de nuestro país y no podemos permitir en esta es la incertidumbre

Voz 1018 01:25 así las cosas hoy vuelve a ser otro de esos días en los que nadie apuesta casi nada por la supervivencia de la primera ministra aunque los mercados está muy tranquilo y eso parece que puede ser significativo y además los medios británicos más importantes consideran muy probable que también conseguirá superar esta prueba vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:42 hasta ahora ciento cincuenta y ocho diputados conservadores han dicho públicamente que votarán a favor de Theresa May

Voz 0391 01:47 exactamente el número de votos que necesita para su

Voz 0273 01:50 vivir May podría salvar la moción pero no hay que olvidar que el voto es secreto y que en el momento de depositar la papeleta a quiénes pueden cambiar de criterio

Voz 6 01:59 Car el puñal Hora catorce

Voz 1018 02:04 en nuestro país en el debate en el Congreso en el que han cruzado el Brexit la crisis catalana ha sido intenso pero mucho más calmado que el de la Cámara de los Comunes de Londres Pedro Sánchez eleva el tono de las advertencias a los independentistas y profundizan en su desafío al Estado no cita literalmente El ciento cincuenta y cinco pero anuncia una respuesta contundente desde PP Podemos y Ciudadanos Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera reiteran sus argumentos ya conocidos

Voz 1722 02:27 todo lo que se sitúe fuera de la Constitución fuera el Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 4 02:40 va con el señor Torra a pasear por las fuentes chadianas donde se enamoró de Omar por La Moncloa ya hay un viento huracanado en Catalunya que pide que usted actúe lo dije al señor Torra respire señor Torra respire antes de hablar respire antes de escribir un tuit hice lo digo también a usted señor presidente del Gobierno escuche a los ciudadanos

Voz 7 02:59 elecciones ya ponga las urnas y que un gobierno fuerte un Gobierno que aplique la constitución de un gobierno que le diga claramente a los ojos de los que quieren liquidar España talaverana conseguir

Voz 1018 03:09 en la misma tribuna portavoz de Esquerra Joan Tardá avisa

Voz 1722 03:12 con su cerrazón

Voz 4 03:14 por desgracia por desgracia hay por desgracia lo diría tres cuatro cinco veces no es bueno buscar de nuevo a obediencia

Voz 1018 03:23 José Luis Bonet empresario catalán reelegido presidente de las Cámaras de Comercio deja claro que no es momento para volver al ciento cincuenta y cinco en este momento ya operó

Voz 8 03:31 porque no son las mismas circunstancias que se produjeron hace un poco más de un año en Cataluña donde

Voz 1018 03:38 sí el azulgrana pero el cuadro en esta porque vamos a escuchar era de gremiales el fiscal de París que con meridiana claridad asegura que la acción del pistolero que mató anoche a tres personas y causó heridas gravísimas a otras ocho en Estrasburgo es sencillamente terrorismo

Voz 0325 03:53 no yo es simple a la vista del lugar elegido del operativo empleado por el asaltante de su perfil de los testimonios recogidos de quienes le oyeron gritar Alá es grande la sección antiterrorista de la Fiscalía de París se ha hecho cargo de las pesquisas se ha abierto una investigación por asesinato y tentativa de asesinato en relación con un objetivo terrorista de ciclo corto quiste

Voz 0391 04:12 además el ex chófer de Bárcenas se acoja a su derecho a no declarar como investigado ante el juez en relación con los pagos que recibió de interior a cambio de sustraer documentos al ex tesorero que pudieran implicar al Partido Popular la llamada Operación Kitchen la recuperación no ha llegado a la universidad el informe anual de los rectores refleja que los alumnos y sus familias siguen sufriendo las consecuencias de los recortes España vuelve a ser uno de los países europeos donde es más caro estudia era una carrera Unicaja y Liberbank confirman contactos para su fusión se disparan en bolsas acciones suben por encima del diez por ciento al Banco de España no ve riesgo de que se registró una nueva burbuja inmobiliaria y advierte de la indebida relajación de los criterios a la hora de conceder créditos al consumo la película sobre la corrupción el Reino con trece nominaciones y campeones de Javier Fesser con once son las favoritas a los Goya que se van a entregar en Sevilla el próximo dos de febrero y noche de Champions el Real Madrid se enfrenta al cese casi nada en juego porque tiene asegurado el liderato de su grupo el Valencia tampoco se juega nada frente al Manchester United porque sabe que competirá en la Liga Europa

Voz 1018 05:08 dos y cinco

Voz 2 05:36 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:38 qué tal buenas tardes en el primer y último día de momento de escenario todos los controles policiales han terminado por atascar los accesos al centro de la ciudad mañana complicada en Madrid por la desinformación de los conductores

Voz 0867 06:07 del servicio tanto de Metro como de cercanías

Voz 11 06:10 el torero veintiún minutos más desde las tablas aquí a Moncloa muy agobiante que había muchísima gente

Voz 0978 06:18 margen de metro claro pero yo creo es que como se junta también

Voz 0867 06:21 porque como decimos algunos agentes de la Policía Municipal han tenido que hacer la vista gorda en esos accesos por ejemplo en la entrada por Moncloa o en Avenida de América para evitar los atascos que se estaban formando hemos visto in situ el Ayuntamiento niega que se haya hecho esa vista gorda

Voz 0795 06:36 hay controles en determinadas zonas y hay y hay controles aleatorios en las entradas y también para la velocidad y lógicamente ya lo expliqué ayer los incumplimientos viene en caso de protocolo

Voz 4 06:50 suponen sanciones cierto es que hoy

Voz 0867 06:53 sí ha quedado bien claro que no existe un sistema para controlar automáticamente el proceso y sin controles manual

Voz 3 06:58 es el acceso de vehículos no permitía

Voz 0867 07:02 sí sí la entrada en vigor de estas medidas es ya complicada de por sí sumen a esto la guerra política entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ni Metro ni Cercanías que depende del Estado han reforzado y sus servicios ha habido en metro menos usuarios que ayer con el escenario uno pero más pasajeros que hace justo una semana en cualquier caso is según los datos a los que ha tenido acceso la SER Metro ha puesto mucho menos trenes en hora punta que el año pasado y además en líneas importantes pero para la consejera Rosalía Gonzalo todo funciona como un reloj

Voz 13 07:31 comité de Dirección de propio Metro ha hecho un trabajo extraordinario y hoy se manifiesta en que la demanda de viajeros como digo con el protocolo dos te anticontaminación ha podido absorber una demanda que llega al uno por ciento Ésa es la realidad

Voz 0867 07:47 cortante mañana se desactiva el protocolo porque mejoran las condiciones meteorológicas anuncian lluvias y cambio el tiempo lo que facilita la ventilación del aire en la ciudad pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 07:58 a lo largo de la tarde las nieblas o nubes bajas van a persistir en la mayor parte de la Comunitat el más sol en puntos de montaña pero bajo estas nieblas incluso puede caer un poco de llovizna el ambiente Se mantendrá y máximas en toda la Comunidad esta tarde entre los cinco y los diez grados claramente más bajas que las últimas tardes y esto la espera de cambios que mejorarían la calidad del aire ya que hoy va a empeorar con estas condiciones a partir de esta noche se cubrirá ya de madrugada empezara a llover lluvia que irá cayendo mañana prácticamente durante toda la jornada además de con viento a ratos porte esta situación es la que ventila era mejor la concentración elevada de contaminantes

Voz 0867 08:36 la lluvia doce de diciembre Madrid banco de pruebas del PP otra vez también en educación para favorecer como no a la enseñanza concertada titulares

Voz 3 08:45 Madrid permitirá financiar el Bachillerato y la

Voz 0391 08:47 AFP en los centros privados se lo venimos contando en la SER el Gobierno de Ángel Garrido último un decreto que permitirá concertar enseñanzas no obligatorias la Consejería de Educación asegura que no se van a financiar nuevas unidades de inmediato sino que se abre la posibilidad de que se ponga en marcha en un futuro

Voz 0464 09:00 hemos pide que los médicos extracomunitarios que hagan el mire Madrid puedan seguir trabajando en la Comunidad cuando terminen su especialidad la formación ha registrado una proposición de ley en la Asamblea que aseguran podría solucionar la falta de médicos en urgencias y en centros de salud

Voz 0391 09:13 los pisos turísticos de Madrid no tendrán la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas para publicitarse el Supremo ha tumbado dos exigencias de la ley de la comunidad tampoco tendrán que estar revisados por un Colegio Profesional los planos de la vivienda los jueces entienden que estas medidas son desproporcionadas

Voz 0464 09:27 en deportes el Real Madrid juega hoy su último partido de la fase de grupos de la Champions a las siete menos cinco de la tarde se enfrenta al CSKA con el liderato del grupo asegurado anoche el Atlético de Madrid pasó a octavos como segundo de grupo tras empatar a cero con el Brujas

Voz 0867 09:42 hora catorce Madrid vamos a las carreteras para saber qué incidencia está teniendo este día de escenario dos en las vías de acceso y salida hay también en el centro arrancamos por esos accesos Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 14 09:55 buenas tardes a esta hora encontramos tráfico intenso principalmente en las entradas a la capital

Voz 0861 10:00 tal por la A uno hasta Nudo de Manoteras la

Voz 14 10:02 cuatro a la altura de San Cristóbal de los Ángeles y la A seis a su paso por el Plantío en la ronda de circunvalación M cuarenta en contra densidad circulatoria en la zona de Coslada dirección a tres ya en Carabanchel Alto Villaverde sentido A cuatro además les vamos a pedir extremen la precaución ya que los bancos de niebla complican la conducción en gran parte de la red vial de la comunidad eso sí una vez más desde la Dirección General de Tráfico tan bien les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad Villa

Voz 0867 10:33 cenaré dos Issing información del tráfico en el centro de la capital en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid que ahora mismo no puede actualizar esa información Hora catorce Madrid hace como Emma ha valido y Alicia Molina la realización técnica con la producción también de Sonia Palomeras son las dos y obtener

Voz 3 10:51 ahora en Madrid acusa y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 5 10:57 a consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro aseguró Francia

Voz 0861 11:03 descubra otra forma de asegurar su salud en a punto es o llame al novecientos quinientos

Voz 6 11:09 seis novecientos setenta y tres El mejor

Voz 15 11:11 Kanouté esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con tus personajes favoritos del uno de diciembre al siete de enero on line desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1876 11:21 mitad de los madrileños recorren doce kilómetros de media al día para ir al trabajo para que tu movilidad sean más respetuosa con el medio ambiente la Comunidad en Madrid que ofrezca incentivos de hasta cinco mil quinientos euros para comprar un vehículo propulsado con energías limpias informa en el cero doce

Voz 3 11:37 la Comunidad pública Madrid buen plan Bush punto com Comunidad de Madrid

Voz 2 11:42 hora catorce Madrid Javier Casal dos D

Voz 0867 11:45 la tarde y once minutos el primer aviso y visto lo visto ante el desconocimiento que hemos detectado esta mañana en la calle pues es la previsión de mañana mañana jueves se desactiva completamente el protocolo anticontaminación es decir no habrá restricciones al tráfico por alta contaminación mañana está previsto que cambia además sentir

Voz 16 12:04 hoy de momento la primera jornada de este escenario dos la primera experiencia con el nuevo protocolo nos deja problemas y atascos en los accesos donde es evidente que los controles manuales no

Voz 0867 12:14 funcionan primero porque esas vías se atascan y segundo porque los agentes o hace la vista gorda o no hay quién circule por la ciudad el Ayuntamiento de Madrid admite que los coches se cuelan que cualquier caso esos vehículos se exponen a una multa pero la valoración que hacen de Cibeles en cualquier caso de toda la mañana expositiva

Voz 0795 12:30 los datos nos indican que ha habido una reducción de un ocho por cien de tráfico en la M treinta con respecto al día de ayer y que hay una media aproximada de reducción del cinco en en el interior en en toda la zona interior de la mil treinta Nos faltan datos todavía de ser aunque es de suponer que ya se ha aplicado en otras ocasiones y por tanto está funcionando iremos actualizando los datos y iremos dando nuevos datos

Voz 0867 13:00 bueno con el nuevo protocolo la entrada del escenario dos o tres es desde luego mucho más probable y la jornada nos deja ya una primera conclusión los controles manuales no parecen insuficientes ni operativos de hecho esta mañana hemos asistido con melena Jiménez qué recorrido en coche toda la ciudad durante toda toda la mañana al momento en el que por ejemplo en Avenida de América se ha decidido bajar el pistón porque o los agentes controlaban los accesos o la zonas EEES colapsada Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 0441 13:28 hola qué tal muy buenas tardes en ese paseo en coche eléctrico antes de las once de la mañana los agentes de la Policía Municipal que estaban en Avenida de América con la calle de Cartagena para controlar a los vehículos que vienen fundamentalmente de la dos de la carretera de Barcelona decían que habían recibido un aviso para no parar a aquellos coches que por sus matrículas pudieran ser de los más contaminantes y por tanto que tendrían el acceso prohibido al centro de Madrid algo que sí habían estado haciendo a primera hora de la mañana cuando se localizaban las matrículas más antiguas separaba a un lado

Voz 1275 13:56 pues conductores hasta que chequear si por fechas

Voz 0441 13:58 el combustible usado podían o no acceder en caso de tenerlo prohibido se les obligaba a dar la vuelta pero ese modo de operar cambiaba en torno a las diez de la mañana nos decían cuando les llegaba el aviso a esos agentes decían que por el atasco que se estaba organizando entonces Se dejaba pasar a todos los coches mientras los policías trataban de cazar a ojo y apuntando con bolígrafo en un papel las matrículas más antiguas para chequear las después en comisaría y en caso de que fueran vehículos con el paso prohibido enviarles una multa a su casa a alguno de esos agentes lamentaba que con ese cambio en el modus operandi ya no se podía hacer cumplir el protocolo de contaminación porque los coches más sucios estaban entrando al centro de más

Voz 0867 14:36 bueno problemas en los controles yp problemas políticos que arrastramos con el protocolo anticontaminación y con la aplicación de Madrid Central problemas entre administraciones que terminan pagándolo los usuarios no ha habido refuerzo de servicios ni en Cercanías que dice que ya están operativos los refuerzos de Navidad ni tampoco en Metro de Madrid en hora punta en este caso además el tema es especialmente sangrante porque no es que no haya refuerzo señor apunta es que con las tablas de trenes en la mano y aquí ahora mismo las tenemos Javier Bañuelos resulta que hoy ha habido menos trenes el año pasado no

Voz 0861 15:05 sí exactamente cincuenta y seis trenes menos que las navidades pasadas diecinueve desaparecen en

Voz 0391 15:10 en los momentos de mayor demanda nada menos que a las siete

Voz 0861 15:12 a día de la mañana una de las líneas que más sufre el corte es la seis que pierde siete unidades según las tablas oficiales de los trenes en servicio que hemos utilizado para hacer esta comparativa recortes por la mañana ir recortes por la tarde también en hora punta no todos los momentos de mayor tránsito del día a las ocho de la tarde desaparecen XXXVII trenes se retiran sobre todas las líneas Diez la tres la cuatro ir a seis pero sorprende especialmente lo que ocurre en la Línea Verde cinco según las estadísticas de metro es una de las más utilizadas en lo que va de año la demanda de hecho ha crecido un veinticuatro por ciento Sin embargo ahora en Navidades la compañía ha optado por retirar cinco trenes en plena hora punta es decir un record de Javier del diecisiete por ciento si lo comparamos con la tabla del año

Voz 0867 15:54 estos son los datos se los datos son los datos Javier metro lo explica

Voz 0861 15:58 lo explica claro a su manera con argumento

Voz 0867 16:00 que ya hemos escuchado en alguna ocasión que no deja de sorprendernos que con más trenes no se logra mayor eficacia en el serrín

Voz 0861 16:07 sí lo llaman optimizar la capacidad de los trenes para Cuba

Voz 1275 16:10 a esa tarea hoy Metro pues todas las estaciones

Voz 0861 16:12 a ciento cincuenta personas de refuerzo para informar a los viajeros esa información según el consejero delegado de Metro permite mejorar el servicio Borja Carabante también es de los que cree que poner más trenes no siempre significa mejorar el flujo de las líneas

Voz 17 16:27 pues no siempre con más trenes hemos sido una varios capacidad son lo que parecen parece a priori pero en todo caso así lo hemos hecho también les insisto que hoy hay en el ambas tres negro los trenes que circulaban en el mes de noviembre por tanto hemos sido capaces de mejorar la capacidad

Voz 0861 16:42 es decir según Metro en diciembre circularon más trenes que en noviembre para absorber los cien mil viajeros nuevos que hay que todavía hoy la demanda ha sido un cero coma setenta y ocho por ciento menos que ayer pero un cero coma setenta y dos por ciento más que hace una semana

Voz 0867 16:54 largas colas también en Correos para adquirir la pegatina medioambiental ahí literal Nos dicen en Correos se rotura de stock y la reacción de los partidos políticos en el Ayuntamiento con diferentes lecturas lo que indica que este debate está fuertemente marcado por el calendario por el calendario de aplicación del protocolo sino por el calendario electoral el Partido Popular se ha levantado esta mañana de la Comisión de Medio Ambiente y los malos humos han entrado hoy además bien en la Plaza de la Villa Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 1510 17:21 qué tal buenas tardes no han participado los populares en la Comisión de Medio Ambiente no por los atascos ni por Madrid Central sino por la A5 habían registrado una petición de comparecencia Inés Sabanés sobre el tema pero la han derivado a la comisión de Urbanismo y el PP va a presentar un recurso contencioso administrativo por eso en cualquier caso también han caído críticas del Partido Popular por el nuevo protocolo José Luis Martínez Almeida

Voz 0861 17:41 a ver un colapso total en el centro y en los accesos a la ciudad ha sido dramático

Voz 1510 17:45 en Ciudadanos Begoña Villacís dice que este Gobierno sólo sabe prohibir ya está eso lo hace mal

Voz 18 17:50 me parece triste que tengamos que vivir en una ciudad que está a expensas de si llueve a no llueve que todo dependa de mirar para arriba todos los días a ver si tenemos suerte

Voz 1510 17:59 en el PSOE la portavoz municipal Purificación Causapié que por cierto hoy ha venido acompañada del portavoz de Transportes en la Asamblea de Daniel Biondi Causapié echaba en falta más información por parte del Ayuntamiento

Voz 1018 18:09 sabemos que hoy todavía algunos ciudadanos desconocían cómo podían entrar y eso nos preocupa

Voz 1510 18:15 el PSOE cargaba también contra la comunidad le decía la portavoz Garrido que no boicotear a la salud de los madrileños y solucionara el problema que hay en metro mañana tensa por lo tanto hoy en la Plaza de la Villa con el estreno del nuevo protocolo

Voz 0867 18:26 bueno por cierto por aprovechar todo este bloque político Ángel Garrido el presidente Ángel Garrido con futuro incierto como candidato esta mañana en Los desayunos de Televisión Española le ha hecho ojitos a Vox por si acaso

Voz 0177 18:38 puesto que si con esos límites que que dicho al principio primero los propiamente constitucionales que faltaría más yo creo que una falta ni decirlo pero sobre todo lo programáticos ideológicos yo con un partido lo repito que quisiera subir los impuestos no pactaría con un partido que dijera que no cree en la libertad de elección de los padres de los colegios

Voz 0861 18:55 único concertada tampoco pactaría dos y diecinueve seguimos

Voz 2 19:00 hora catorce Madrid

Voz 3 20:08 les trata de Federico

Voz 22 20:10 la historia de tres seres acorralados que vive uno de los

Voz 1018 20:13 quienes más hermosos indica el teatro de la Abadía

Voz 2 22:14 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 22:17 dos de la tarde y veintidós minutos lo avanzado hoy la Cadena Ser en Madrid del Gobierno de Ángel Garrido va a dar un paso más para ampliar la financiación de la educación en los centros privados la Comunidad ultima un decreto que va a permitir a estos centros recibir dinero público para financiar también el bachillerato y la FP algo

Voz 0273 22:33 hasta ahora impensable al tratarse de enseñanza

Voz 0867 22:36 no obligatorias la nueva regulación quiere sentar las bases antes de las próximas elecciones autonómicas información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 22:43 es el último paso y el definitivo que será en esta legislatura para afianzar la enseñanza concertada en la región el primero fue recuperar los conciertos de Formación Profesional por orden de la justicia después Ángel Garrido anunció el cheque Bachillerato para los alumnos de la concertada después se privatizó la orientación en los colegios subvencionados ahora el Gobierno madrileño va a sentar las bases para que al margen de ayuda de cheques los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas quiénes son obligatorias en Bachillerato en FP así se establece en el decreto que la Comunidad de Madrid pretende aprobar en las próximas semanas la Consejería de Educación aclara que eso supone que se vayan a financiar nuevas unidades de inmediato sino que es instaurar la norma para que en un futuro se pueda poner en marcha queda un fleco la enseñanza de cero a tres años el primer ciclo de Infantil la regulación de momento no cambia la Comunidad de Madrid seguida ofreciéndonos dicen los conocidos como cheques guardería

Voz 1018 23:37 avisó y Podemos han puesto el grito en el cielo

Voz 0867 23:39 con este nuevo decreto que verá la luz más pronto que tarde en el PSOE recuerdan que hay miles de alumnos de Bachillerato y FP que este curso se han quedado sin centro público en Podemos lamentan que la comunidad deje de lado a los estudiantes de la pública Juan José Moreno PSOE Beatriz Galiana Podemos

Voz 0887 23:54 el decreto copia mucha legislación nacional aunque en las interpreta para permitir más conciertos mientras no se construyen los centros públicos que demandan las familias incluso en etapas postobligatoria para escolarizar a estudiantes que han intento a la pública no han sido metido recordemos que hay dos mil seiscientas solicitudes en Bachillerato y casi quince mil en FP en institutos públicos sin atender

Voz 26 24:14 llevamos toda la legislatura existe exigiendo que se construyan las plazas públicas necesarias para que las familias ir los sus hijos también puedan ir a los centros educación pública ir a Madrid lo único que hace sistemáticamente a apostar por la educación concertada maltratando a la educación pública

Voz 0867 24:32 hemos que precisamente ha presentado esta mañana una ley que podría solucionar al menos parcialmente la falta de médicos a la que se agarra como excusa el Gobierno de Ángel Garrido cuando hay saturación en Urgencias y en los centros de salud de la norma que ya ha sido aprobada y que se aplica en otras comunidades autónomas contempla que los médicos extracomunitarios que realicen el miren nuestros hospitales puedan seguir trabajando en la Comunidad cuando terminen su especialidad Teresa Rubio son

Voz 1275 24:54 pericos que reunían los requisitos del Ministerio para acceder a las pruebas del miedo a través de los cupos que se habilitan para ellos han hecho la especialidad en nuestros hospitales cuando acaban se tienen que marchar porque los estatutos de personal del mismo sistema nacional de salud que les ha formado impide que se les contrate por su nacionalidad Mónica García portavoz de Sanidad de poder

Voz 27 25:13 en un momento en el que en algunas áreas de algunas especialidades hay déficit como estamos viendo en algunas áreas por ejemplo de atención primaria que están llevando

Voz 0795 25:21 puso a plantearse el cierre de nuestro centro

Voz 27 25:24 es atención primaria creemos que es imprescindible recuperar todo ese talento y todo ese conocimiento en el cual hemos invertido en una serie de profesionales sanitarios en los que hemos confiado para formar les y que luego no pueden trabajar en nuestro sistema

Voz 1275 25:38 normas similares a esta están aplicándose ya con éxito en otras comunidades como País Vasco Castilla y León Cantabria La Rioja y Canarias

Voz 0867 25:45 ya está ahora están reunidos la Federación de Municipios la Comunidad de Madrid y la Red Nacional de Inmigración para buscar una solución para los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país hay muchos ayuntamientos de Madrid que rechazan la decisión de la comunidad de enviarles a sus municipios y esto está provocando un serio problema administrativo pero también de incertidumbre social de momento varapalo judicial al ayuntamiento de Pozuelo la Justicia desestima la petición de su alcaldesa para no acogerá hielos nenas Raquel Fernández

Voz 1315 26:11 como medida cautelar urgente ha suspendido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número veintinueve de Madrid la decisión del ayuntamiento de Pozuelo de ordenar el cese de actividad de este piso el auto emitido por el recurso presentado por la Fundación encargada de la gestión del inmueble contra la resolución dictada por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo que recogía que el uso en cuestión no se contemplaba para esa zona Se da al Ayuntamiento un plazo de tres días para que alegue lo que estime oportuno sobre el mantenimiento modificación o levantamiento de dicha medida Susana Pérez que island es la alcaldesa

Voz 1018 26:45 ya que lógicamente no vamos a clausurar la actividad

Voz 28 26:47 porque así nos lo dice el juez pero también es verdad que la medida insisto es provisional nosotros continuamos con el procedimiento porque seguimos manteniendo y así lo que mantienen los técnicos de este Ayuntamiento que el uso de esa vivienda no es el que permite nuestra normativa para meter un centro de menores por lo tanto seguiremos adelante y el tema continuarán el jugador

Voz 1315 27:05 la orden de clausura fue emitida por el Ayuntamiento de Pozuelo el XXVI de novia

Voz 0867 27:09 antes del deporte la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana los actos programados en la capital con motivo del Año Lorca Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 0464 27:16 qué tal mañana se cumple noventa años de la Conferencia de las nanas que el genio granadino impartió en la Residencia de Estudiantes un texto que habla sobre España a través de las canciones que cantan las madres a sus hijos allí arranca a modo de prefacio el año Lorca será a partir de febrero el núcleo de las actividades con un congreso internacional Jaime de los santos consejero de Cultura ha explicado el ciclo en Hoy por Hoy Madrid

Voz 12 27:37 era importante también reflexionó sobre cómo su llegada a Madrid también va a cambiar su manera de enfrentarse a Alarte como de alguna manera pasa de ser un poeta maravilloso aún dramaturgo imprescindible se

Voz 0978 27:50 llevará a Lorca a los escenarios con la cumbre con la UE

Voz 0464 27:53 Comedia sin título dirigida por Lluís Pasqual en el español o una producción de la Joven Compañía Lorca también será protagonista de la Noche de los libros y la Noche de los Teatros cuando se cumplen cien años de su primera visita a la capital

Voz 29 28:08 la imagen de tu oficina que dice de tu negocio te ayuda con tus objetivos Office Deco te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados y con el mejor precio del mercado visitan nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno

Voz 0867 29:02 Iván Álvarez qué tal muy buenas tardes tal Javier buenas tardes

Voz 0451 29:04 llega a su fin la fase de grupos de la Champions juega el Real Madrid que recibe al CSKA de Moscú a las siete menos cinco de la tarde los de Solari ya están clasificados como primeros y el argentino aprovecha el partido de hoy para hacer rotaciones Sergio Ramos y Ceballos se han quedado fuera de la convocatoria por descanso una lista a la que regresan Marcelo Kroos el Madrid está en octavos de final también el Atlético la diferencia es que los rojiblancos lo hacen como segundos de grupo no fue capaz el conjunto del Cholo de pasar anoche del empate a cero en su visita a Brujas yeso que dependían de sí mismos para ser líderes de grupo y además a las ocho y media de la tarde

Voz 3 29:33 de Montakit Fuenlabrada van ver partido de la octava jornada de la

Voz 0861 29:36 que Champions League llegan las lluvias a partir de mañana

Voz 0867 29:39 hay mañana se desactiva el protocolo anticontaminación hace frío cuidado con la niebla siete grados ahora mismo el termómetro de la radio una pica

Voz 2 30:04 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:10 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 podemos avanzarles una noticia que va a interesar como mínimo a casi nueve millones de personas los pensionistas porque según acaba de conocer esta redacción el Gobierno aprobará antes de final de mes antes de final de año la revalorización de sus ingresos Eladio Meizoso

Voz 0527 30:32 sí es fuentes del Gobierno ha señalado a la Cadena Ser que está prevista la aprobación de un decreto en la última semana del mes que incluirá la ya anunciada subida general de las pensiones en dos mil diecinueve en un uno con seis por ciento de las pensiones mínimas en un tres por cien también los cambios en la cotización de los trabajadores autónomos pactado recientemente con este colectivo la maquinaria de la Seguridad Social Nos dicen ya tiene todo a punto para que la subida de pensiones empieza a cobrar

Voz 3 30:59 el

Voz 1018 30:59 bueno pues enseguida te pediremos más detalles Eladio esta misma mañana al presidente del Gobierno anunció en el Congreso que la próxima semana el Consejo de Ministros de Barcelona aprobará la subida del Salario Mínimo hasta los novecientos euros fue lo primero que dijo Pedro Sánchez nada más comenzar su intervención en el pleno sobre el Brexit y la crisis catalana pleno que todavía continúa a esta hora en el que advirtió de forma directa a los independentistas como una respuesta contundente Si vuelven a desafiar la legalidad claro que en los planes de Joan Tardá portavoz de Esquerra no se descarta volver a las andadas

Voz 1722 31:28 todo lo que se sitúe fuera de la Constitución contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho con su cerrazón

Voz 4 31:42 por desgracia por desgracia hay por desgracia lo diría tres cuatro cinco veces no es bueno buscar de nuevo a la desobediencia Hora catorce

Voz 1018 31:54 ya a esta hora al menos a esta hora en con todas las cautelas parece que Theresa May podrá superar esta tarde la nueva maniobra de algunos correligionarios para acabar con su carrera política sobre el papel en teoría cuenta con el respaldo de ciento cincuenta y ocho de los trescientos quince parlamentarios conservadores para que fracase la moción de confianza que han presentar cuarenta y ocho diputados el voto secreto por tanto nadie sabe qué es lo que harán al final ella va a plantar cara y así lo he dicho a primera hora antes de acudir al Parlamento para un mano a mano más que intenso con el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn

Voz 4 32:26 sin

Voz 32 32:27 ya montamos en el referéndum del dos mil dieciséis y si quiere una fecha clave le voy a dar una el veintiuno de marzo del dos mil diecinueve cuando abandonemos la Unión Europea

Voz 4 32:38 es la primera ministra y su Gobierno están desdeñando al Parlamento su comportamiento hoy es un desprecio a este Parlamento

Voz 1018 32:47 el miércoles a doce de diciembre Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes

Voz 33 32:51 empezamos Antonio con lo último sobre el tiroteo mortal de esto

Voz 1018 32:54 es Bourbon si la policía francesa ha detenido a cuatro personas

Voz 33 32:56 pues de ese ataque de anoche aunque el responsable sigue huido Remi Hyde fiscal de

Voz 0325 33:00 Chris o Joan Lluís y a la vista del lugar elegido del modo operativo empleado por el asaltante de su perfil de los testimonios recogidos de quiénes le oyeron gritar Alá es grande la sección antiterrorista de la Fiscalía de París se ha hecho cargo de las pesquisas que ya

Voz 33 33:13 hoy se ha reforzado en la frontera franco alemana y no se descarta que el autor del ataque esté fuera de Francia y no hay burbuja

Voz 0391 33:19 el gobernador del Banco de España llama a la calma con respecto al incremento del precio de la vivienda Pablo Hernández

Voz 34 33:24 los que en el caso de que empezáramos a percibir algún exceso tanto en términos de de crédito como el sector inmobiliario en general pues tendríamos esta vez sí herramientas para para tratar de paliar los mitigar sus efectos

Voz 33 33:36 contactos preliminares Unicaja y Liberbank reconocen que están hablando de cara a una posible fusión entre ambas entidades ambas registran fuertes subidas ahora mismo en la Bolsa Unicaja gana un quince por ciento el Liberbank algo más del once se niega a declarar

Voz 0391 33:47 el ex chófer de Luis Bárcenas Sergio Ríos se ha acogido a ese derecho en la Audiencia Nacional donde estaba citado como investigado

Voz 1018 33:53 por la operación porra para robar información que es

Voz 0391 33:56 entonces que se llevó Luis Bárcenas que podría ser comprometedora para el PP

Voz 33 34:00 estudiantes precario en su último informe de la Conferencia de Rectores pone de manifiesto que los estudiantes siguen sufriendo los efectos de los recortes España es además uno de los países europeos donde es más caro ir a la universidad y la CRUE denuncia también el recorte de las becas hasta un trece por ciento nominadas

Voz 0391 34:14 el Reino con trece campeones con acceso las películas que agrupa más nominaciones para los Goya en este último caso por ejemplo con la nominación a Mejor actriz revelación para gloria

Voz 35 34:22 Nos tenemos que convencer a hacerse haces segunda parte de campeones pero me encantaría hacer otras películas con Paco León Millas ha salido sin decirme nada

Voz 33 34:35 fin de la fase de grupo después de los partidos del Barcelona y del Atlético de Madrid de ayer hoy termina esta primera fase de la Champions para el Real Madrid será primero haga lo que haga ante el CSKA hay para el Valencia jugará el Europa League independientemente del resultado de hoy ante el Manchester United

Voz 3 34:48 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 36 34:52 José Antonio estoy gama es para Pablo Casado señor presidente del Partido Popular su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados sin un solo papel pero repentino usando todas las cifras las citas los argumentos expuestos en el tono Icon el alemán precisos acredita unas condiciones formales como parlamentario de primera así Dalma hizo a su grupo que aplaudió encendidos los peores pasajes como siempre sucede cuestión distinta es que se presentara como vencedor de Andalucía ajeno a la sienta pepera que nos ha traído hasta aquí y que evitar hacer el más mínimo reconocimiento al presidente Sánchez atentos

Voz 1018 35:34 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros ya esta mañana en un encuentro informativo en Madrid el presidente de PRISA Radio abuso del Cadel se preguntó en voz alta por la capacidad profesional del juez que ha ordenado requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Mallorca que investigaba el conocido como caso cursar Laura Marcos

Voz 1509 35:49 condenable irrechazable así resumía esta mañana el director editorial del Grupo PRISA la actitud del juez que ha ordenado requisar los móviles de dos periodistas que investigan el caso

Voz 1018 35:58 la cursa que el juez que ha hecho eso sea leído claro

Voz 37 36:00 pues sitios tengo serias dudas Zelaya Neil puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizar el secreto profesional de los periodistas Pedro está en la Constitución la Constitución no es bufé lo lo coge el periódico que las tostadas no el único

Voz 1509 36:16 Augusto del cáncer también ha instado a Pedro Sánchez aparcar los cálculos electoralistas y fijar ya una fecha para el adelanto de las generales por el bien del país por el del propio Gobierno que ha entrado dice en una pendiente de error tras error sobre Cataluña acusa a Quim Torra de defender la vía eslovena con claridad infantil y añade que su insensata estrategia de la confrontación hará inevitable no ya la reactivación del ciento cincuenta y cinco sino un largo periodo de pérdida de la autonomía catalana

Voz 1018 36:44 Alicia Molina Innova o la técnica Isabel Quintana hay Carlos con la producción Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 36:50 tarde fría en la mayor parte del país con nieblas persistentes cerca de los ríos Tajo Duero Guadiana Guadalquivir también la mayor parte de la Comunidad de Madrid allí máximas de cinco a diez grados con muy mala calidad del aire enmarcado inversión térmica a ratos de sol con momentos de nubes a algunos chubascos en Galicia y el Cantábrico sobretodo en Galicia ya al finalizar la jornada en el Mediterráneo y Canarias más sol en el Mediterráneo más frío que ayer y a partir de esta madrugada hielo

Voz 0861 37:16 largo de mañana la lluvia y el viento ganarán protagonismo

Voz 0978 37:19 en la mayor parte del país una situación que hará mejorar mucho en la calidad del aire donde ahora mismo es muy mala

Voz 2 38:48 de catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:51 tenemos abiertas las líneas con Londres y París pendientes de cualquier novedad sobre la que puede ser crisis política quién sabe si definitiva para Theresa May y las investigaciones por el tiroteo de Estrasburgo pero lo primero lo sitúa en el Congreso en ese largo larguísimo pleno que empezó a las diez de la mañana que todavía continúa a esta hora saludamos a la jefa de política de la SER Nieves el coche ha caído tomando nota de todo lo que se ha escuchado hoy se ha visto en en el ciclo hola Nieves qué tal buenas tardes

Voz 0795 39:13 qué tal buenas tardes y seguimos escuchando

Voz 1018 39:15 oye podríamos decir que Pedro Sánchez ha digamos tejido un hilo argumental a caballo entre las mentiras del Brexit dieras del independentismo catalán y quizá como novedad fundamental es que sin citar el artículo ciento cincuenta y cinco ha elevado su tono de advertencia Torra y compañía sobre las consecuencias de su desafío más o menos encubierto al Estado

Voz 0795 39:32 sí se puede decir Pedro Sánchez ha mantenido su firmeza pero con disponibilidad también siempre lo he dicho todo el discurso para solucionar la crisis catalana la convivencia catalana con diálogo no ha mencionado como dices el artículo ciento cincuenta y cinco pero entre líneas escuchaba que aplicaran más medidas si hace falta sí ha vuelto a recurrir a su discurso de la proporcionalidad todo lo que se haga será con proporcionalidad

Voz 38 39:54 es preciso recordar

Voz 6 39:57 escuchamos fuera de la Constitución

Voz 1722 40:00 el que fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta y lo voy a decir de manera muy sosegada el pausada para que se entienda claramente contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 0795 40:21 así que quiere que conste en acta lo he dicho que conste en acta su planteamiento mayor autogobierno reconciliación proyecto compartido intentan transitar como decías José Antonio entre el bloque independentista más radical cuya actuación siempre ha comparado en todo el discurso con lo que ha pasado en Gran Bretaña con el Brexit el independentismo radical catalán como el Brexit decía se basa en mentiras

Voz 38 40:41 es preciso recordar

Voz 1722 40:43 que el Brexit arranca sobre una grotesca campaña de mentiras y de desinformación sin precedentes el discurso de los líderes independentistas ha consistido en inflar las supuestas ventajas de esa independencia en ocultar el sufrimiento de los catalanes si había costes que los paganos y esto no es una suposición ya hemos visto

Voz 0795 41:08 además si hacia el otro bloque el de las tres derechas le llama y le acusa de deslealtad a diferencia del PSOE cuando estaba en la oposición casado utiliza el terrorismo etarra divide la sociedad catalana para llegar al poder todo le ha espetado lo hace sin humildad con soberbia

Voz 1722 41:24 en este nosotros frente a su intento de manipulación de la violencia etarra

Voz 39 41:30 desde luego lo que no va a hacer si Intel izar el agravio territorial y echar gasolina al fuego de la crisis de convivencia que hay en Cataluña lo que vamos a hacer es Aragón

Voz 0861 41:40 su socio ideológico en este caso Albert Rivera

Voz 0795 41:42 era el presidente del Gobierno le acusa de no hacer nada en Cataluña a pesar de haber ganado en Cataluña su error histórico será pactar con el PP y con Vox en Cataluña

Voz 1722 41:52 apelará a la movilización de una España sensata moderada que defiende los derechos las libertades y el proyecto europeo después de su pacto vergonzante con las derechas en Andalucía usted solamente podrá movilizar a la España caduca a la España rancia a la España que no quieren los derechos y la libertad

Voz 0795 42:12 qué Casado que ha hablado hablado en papeles José Antonio y con citas textuales le recrimina a Sánchez su discurso vació en Catalunya y ha dicho que él no uso el terrorismo

Voz 4 42:22 mire señor Sánchez no les voy a tolerar que diga que este grupo parlamentario está aprovecha el terrorismo como tiene la indecencia de decirlo delante de Marimar Blanco es decente ese comentario

Voz 0795 42:33 después ya hemos escuchado Albert Rivera que le ha acusado también al presidente ha pedido elecciones generales como ha hecho el Partido Popular y luego ha estado muy moderado muy moderado José Antonio Pablo Iglesias incluso algunos ministros han dicho que parecía centrista y moderado y el ha dicho que hoy nos hemos encontrado que él prefiere al PP de Ana Pastor presidenta del Congreso que al PP que hoy hemos visto aquí con Pablo Casado

Voz 1018 42:53 gracias nieve bueno hemos escuchado todo lo anterior merece la pena tener en cuenta sobre todo la respuesta de los partidos independentistas en particular lo que he dicho Joan Tardà que el portavoz de Esquerra en sus argumentos Pablo Tallón hay una advertencia directa e al Gobierno de volver al clima de desobediencia del pasado si no se produce un

Voz 0978 43:09 sí desde el venga externas Campuzano acusa a Sánchez de mentir de cometer un enorme error con su discurso de regalarle a Vox unen

Voz 0391 43:15 por me triunfo también como decías al republicano John

Voz 0978 43:18 se ha mostrado muy decepcionado con las palabras del presidente a quién advierte de los riesgos de fractura emocional que dice puede tener una sentencia condenatoria del proceso también el sufrimiento que según Tardà puede generar no atreverse a cortar un referéndum que define como inevitable y es que si no hay diálogo advierte el republicano el independentismo volverá tarde o temprano a la vía unilateral

Voz 4 43:37 la otra opción seguirlo deteriorar a votar no estaba insuficiencia nosotros ya ustedes a abrir me acuerdo fascismo mantenemos la mano tendida a pesar de lo que nos ha dicho hoy aquí pero usted tiene que elegir

Voz 6 43:58 todavía estamos a tiro