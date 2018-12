Hora 14 (13/12/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 inglés que a mí me destruir todos los custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el Partido Popular admite ya sin ambigüedades reservas que tendrá que negociar directamente con Vox para poder llegar al Gobierno andaluz lo mensajes estratégicos de los últimos días para evitar cualquier posible contaminación de la ultraderecha parecen quedar atrás lo dice directamente el aspirante a la Presidencia de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla en contraste con el discurso de Albert Rivera líder de Ciudadanos que se mantiene en lo políticamente correcto es decir que sólo existe un proceso de negociación entre su partido y el PP

Voz 3 00:52 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos en que íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que tiene entre P

Voz 1716 00:59 tentación parlamentaria y que por tanto

Voz 3 01:02 eh evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escuchen

Voz 4 01:05 en Andalucía fíjense que la mesa de negociaciones Ciudadanos Partido Popular y nadie más en esa mesa si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni nada España los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo bueno su partido

Voz 1018 01:22 solista claros bien no conviene olvidar que el acuerdo de gobierno de la derecha en Andalucía necesita el apoyo de los doce diputados de Vox el día de cambios en los mensajes políticos al menos Pablo Iglesias en en el Senado se arrepiente de haber defendido públicamente el régimen de Venezuela

Voz 5 01:36 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que que rectificar en política está bien Hora catorce

Voz 1018 01:57 dentro de una hora comenzará en Bruselas la cumbre europea en la que Theresa May explicara cuál es su situación política y hasta dónde podrá arañar algo en torno a la frontera irlandesa para salvar la cara en la votación de enero en el Parlamento británico será la definitiva acaba de hablar con los periodistas para entre otras cosas de confirmar que no volverá a presentarse a la reelección porque no la deja a los suyos Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 02:19 buenas tardes exactamente ayer fue un día difícil pero entendido las preocupaciones y es lo que vino a trasladar aquí ha dicho Theresa May garantizando que ella ya no estará en las próximas horas

Voz 5 02:28 pero todas las nuevas elecciones generales civil de entidades para entonces se habrá otro líder dice sin precisar pero

Voz 0738 02:39 Arili canto que es objetivo ahora el que centra todos sus esfuerzos en obtener ese acuerdo válido para su parlamento algo muy complicado porque como sabéis ni ella lo pide ni nadie está dispuesto a modificar el texto del acuerdo firmado

Voz 1018 02:52 pues iremos como cada día evidentemente a Bruselas para ampliar más datos también a Londres y desde Bruselas precisamente Pablo Casado y el vez Rivera han vuelto a pedir la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña atención también a las palabras de Joan Tardá el portavoz de Esquerra que en Televisión Española se ha desmarcado de las huelgas de hambre de algunos dirigentes encarcelados que no pertenecen a su partido

Voz 5 03:13 pues sí porque hemos dicho que la República Checa

Voz 0947 03:15 luego la construir hemos con pasamontañas la huelga de hambre cosió Turull

Voz 5 03:20 está pueda ser un grito de alarma ante una situación anómala creo que creo que

Voz 0947 03:27 es muy loable Esquerra Republicana no lo ha hecho porque ha considerado

Voz 5 03:31 que no era necesario

Voz 1018 03:35 el era en cuyo lamenta que la izquierda abertzale EH Bildu haya bloqueado la negociación de los Presupuestos vascos del próximo año para prórroga de los actuales con lo que entre otras cosas no podrán subir las pensiones mínimas cincuenta euros en enero

Voz 0804 03:47 el final ha sido decepcionante porque en cuanto hemos atendido sus demandas han vuelto a sus posiciones maximalistas originales no han querido negociar sólo han querido aparentar han jugado con las expectativas de pensionistas de buena fe a sabiendas de que en ningún momento se han negociado esa materia porque no es nuestra competencia

Voz 1018 04:13 hablaremos a partir de las dos y media con el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Vargas que haya ordenado a las policías locales que incremente la investigación sobre los atropellos originados por los polémicos patinetes por cierto recomienda que de cara a estas fiestas no se regalen a los niños que no son un juguete

Voz 1716 04:28 ay la idea de que el patinete es un juguete y buena prueba de ello es que parece que se va a hablar mucho en Reyes no más sólo Un juguete no es un juguete atiende necesidades muy relevantes pero también obliga a responsabilidades muy relevantes

Voz 0202 04:45 además el aumento de la inmigración durante los seis primeros meses del año compensa la cifra más baja de nacimientos de la que se tiene constancia de desde hace ochenta años a la vez que crecía la mortalidad la población aumenta en casi setenta y cinco mil personas son datos oficiales

Voz 1915 04:58 Francia amplía la búsqueda del terrorista huido a Suiza y Alemania más de setecientos agentes buscan a Sherif seta que visitó las cárceles de esos tres países que acabó el martes con la vida de tres personas tras tirotear un mercado navideño nuestra

Voz 0202 05:10 Burgos seiscientos cincuenta periodistas presentada ante el Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que expresan su alarma por el ataque a la libertad de expresión que supone la incautación de móviles y ordenadores a dos periodistas ordenadas por un juez con el fin de investigar una filtración del caso cursa aquí enfrente

Voz 1915 05:24 frío y una borrasca mantienen en alerta hoy a cuarenta y una provincias ante rachas de viento de hasta cien kilómetros por hora nevadas lluvias y olas de siete metros

Touraine dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 7 06:24 qué tal buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid celebra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea

Voz 0867 06:29 lo que ha dado la razón a tres capitales a Madrid Bruselas y París que habían recurrido los límites máximos establecidos por la Comisión para los coches diésel de categoría Euro seis a los ayuntamientos se les reconoce por tanto su derecho a pronunciarse sobre estos límites Ia Europa se les recuerda que no puede establecer cambios a la ligera

Voz 1821 06:46 estamos muy satisfechos ha sido una muy buena noticia que el tribunal no está La Razón así que lo valoramos con muchas crispación como un apuntalamiento digamos de un camino que hemos empezado con otras ciudades europeas y que estamos seguros de que va a ser positivo para el conjunto de la Unión

Voz 0867 07:02 la Comisión cambió esos límites contaminantes en los límites máximos de los óxidos de nitrógeno a partir del diésel Kate de Volkswagen noticia que hemos conocido en otra mañana complicada para el tráfico en los accesos a la capital Jassim protocolo anticontaminación la lluvia ha dificultado la circulación mucho con la resaca de los pro

Voz 1018 07:20 temas que originaron ayer los controles aleatorios

Voz 0867 07:22 la Policía Municipal en las entradas a Madrid mañana está previsto que se ejecute el desahucio contra PP y la mujer que vive con sus dos hijas en la calle argumentos a desahucio cuya paralización ha pedido Naciones Unidas el desahucio está programado de madrugada ellos colectivos sociales se van a concentrar allí en esa calle argumentos a esta misma tarde como lo hicieron en el anterior intentó hace más de dos meses Marina Carrión de la Asamblea de bloques en lucha de Lavapiés

Voz 8 07:47 volveremos algún mostraban fe para cenar juntas allí y pasar la noche y a las cinco hemos convocado también pues para que que no pueda quedarse a dormir venga las cinco acompañarnos a estar con Pepi esta madrugada intentar para el desahucio

Voz 0867 08:04 Pepi sigue sin una solución y el Ayuntamiento sitúa la responsabilidad de este asunto en el tejado de la Comunidad de Madrid que no le ha ofrecido una solución habitacionales trece de diciembre seis meses llevaba muerta a una mujer en una vivienda su hijo la escondía allí para cobrar su pensión titula

Voz 1915 08:20 la policía encontró el cuerpo de la mujer de noventa y dos años ayer en un piso de Carabanchel en la capital y detuvo a su hijo los vecinos habían dado el aviso después de percibir malos olores durante semanas

Voz 9 08:30 Vista será gratuito a partir del dos mil veinte para los menores de entre siete y dieciséis años es la principal medida que contempla la nueva ley de salud bucodental aprobada hoy aunque se aplicará de forma progresiva no funcionará completamente hasta el dos mil veintinueve

Voz 1915 08:43 empieza a tramitarse en la Asamblea la Ley de Farmacia la norma abre la puerta a que los farmacéuticos puedan realizar visitas a domicilio a personas mayores o con dependencia PSOE y Podemos la rechazan porque dicen colisiona frontalmente con la labor asistencial de la Atención Primaria

Voz 9 08:55 asociaciones de vecinos y ecologistas celebra la decisión de la justicia que ha admitido a trámite su recurso contra Madrid nuevo norte la antigua operación Chamartín aseguran que va dirigida a beneficiar a empresas privadas desde el Ayuntamiento confía

Voz 1915 09:06 ya en que el plan siga adelante el Real Madrid cierra la fase de grupos de la Champions con la peor derrota de su historia en casa cero tres ante el CSKA de Moscú que les ha ganado los dos partidos en baloncesto los blancos se enfrentan en el clásico al Barça en la jornada doce en Euroliga

Voz 0867 09:18 estamos en alerta por nieve en la sierra y mucho cuidado con el viento que puede alcanzar rachas de hasta ochenta kilómetros por hora pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 1915 09:27 tarde soleada a ratos algunas nubes

Voz 0978 09:29 que dejarán chubascos pero cada vez menos significativos y el viento irá ganando fuerza especial atención en puntos de montaña tanto en Gredos como en Somosierra y en la Sierra de Guadarrama rachas que pueden superar los cien kilómetros por hora en cotas medias y altas pero en los valles también va a soplar con fuerza en el área metropolitana de Madrid rachas que durante la tarde pueden situarse por encima de los cincuenta kilómetros por hora con estas condiciones a pesar de que luzca el sol durante muchos momentos sensación marcada de frío las temperaturas máximas prácticamente ya se han registrado los próximos días poco a poco el viento irá perdiendo intensidad lo esperemos que vuelva la lluvia hasta el domingo

Voz 0867 10:05 bueno la lluvia ha provocado la desactivación del protocolo anticontaminación que nos ha dejado en cualquier caso muchos problemas ya habituales a primera hora cuando caen dos gotas y hoy han caído algo más de dos gotas aunque ha dejado de llover en las carreteras como está ahora mismo la cosa Dirección General de Tráfico Jorge López qué tal muy buenas tardes

Voz 10 10:22 buenas tardes a esta hora tenemos complicaciones de entrada por la A uno hasta el nudo Manoteras y por la A4 también hasta la M treinta en ambos sentidos está densa las seis en El Plantío en ambos sentidos y la M cuarenta en Coslada en dirección hacia la A3

Voz 0867 10:34 centro de la capital cómo marcha el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez buenas tardes

Voz 11 10:39 hola buenas tardes en normalizar la circulación en la zona centro donde en las últimas horas transcurrió una manifestación que ha finalizado en la plaza de la Cibeles como decimos tráfico normalizado en el centro de la ciudad se incrementa algo más en otras vías de salida por el Paseo de la Castellana para conectar con el nudo Norte también complicaciones en la calle donde el a esta hora ya de salida hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo pero también con mayor lentitud en las proximidades al cruce con la avenida de Menéndez Pelayo indicar que el túnel de O'Donnell con Alcalá en el túnel que hay junto al Retiro se encuentra cortado por trabajos de mantenimiento por lo tanto es una zona evitar la M30 De momento se circula con fluidez Se puede utilizar bien iban con el coche pero siempre recordar que la mejor opción es el transporte

Voz 0867 11:23 bórico faltaría más Hora catorce Madrid se hace con Carlos Ródenas y Alicia Molina en la realización la producción de Sonia Palomino son las dos de la tarde y once minutos

Voz 12 11:34 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos

Voz 1915 11:39 el uno de diciembre el siete de enero con la es

Voz 12 11:42 cinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 5 11:44 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías nuestro medio ambiente

Voz 13 11:57 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 1876 12:04 la mitad de los madrileños recorren doce kilómetros de media al día para ir al trabajo para que tu movilidad sean más respetuosa con el medio ambiente la comunicación ofrece incentivos de hasta cinco mil quinientos euros para comprar un vehículo propulsado con energías limpias informa T en el cero doce

Voz 5 12:20 la Comunidad pública Madrid buen plan Bush punto com Comunidad de Madrid

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 12:28 de la tarde y doce minutos nos que se vayan a cambiar excesivamente las cosas no es una decisión revolucionaria pero sí es una pequeña victoria para tres ayuntamientos comprometidos con el medio ambiente a los que la justicia europea reconoce su derecho a tener voz sobre la las emisiones contaminantes en los límites máximos que fijó en su día la Comisión Europea la decisión del Tribunal o porque esa victoria a los consistorios y le recuerda a la comisión que por mucho que presione lobby de los fabricantes de coches no puede modificar a su antojo los límites inicialmente previstos para la categoría de motores Euro seis ni tampoco las condiciones de conducción en las que se establecen esos límites vamos con el contenido de esta decisión judicial corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1933 13:07 tardes buenas tardes el Tribunal de Luxemburgo

Voz 0738 13:10 desautoriza así a la comisión que incremento estos índices de contaminación para las pruebas que han de realizar los coches nuevos los anula el tribunal da así la razón a los ayuntamientos de Madrid Bruselas París a quiénes la Comisión Europea no reconocía ni tan siquiera el derecho a reclamar esta anulación Luxemburgo les ha dicho que sí que pueden plantearlo y una vez estudiado les ha dado la razón aunque el tribunal a diez de que las normas anuladas se pueden mantener aún un año más plazo previsto para renegociar la normativa nueva

Voz 0867 13:42 bueno y lo celebra en cualquier caso satisfacción en el equipo de Manuela Carmena a Rita Maestre le han preguntado por este tema en la rueda posterior a la Junta de Gobierno

Voz 1821 13:50 creemos que es positivo hay un plazo de doce meses en las que va a seguir vigente esta normativa de la Comisión Europea pero creemos que marca era un muy buen rumbo por esas dos cuestiones que señalaba una por la forma de los ayuntamientos tenemos capacidad administrativa y política para intervenir en la regulación de nuestras ciudades y segundo por el fondo porque efectivamente creemos que era pernicioso la reducción de esos niveles y que iba a la contra de una dinámica general que precisamente este marca desde la Unión Europea que es la de ir reduciendo paulatinamente las eh los límites de las emisiones posibles en nuestras ciudades y en Europa

Voz 0867 14:24 en y que además es quién sanciona hoy sin protocolo activado pero con atascos por la lluvia Madrid digiere la experiencia de ayer es evidente que los controles manuales no funcionaron aunque en el Ayuntamiento están satisfechos con el resultado del protocolo tras las dos primeras semanas de aplicación también de Madrid Central en la almendra central de la capital lo Inés Sabanés ha anunciado además la puesta en marcha el año que viene de una red de cargadores eléctricos en la ciudad una red que según la oposición llega demasiado tarde en algo no le falta razón al Partido Popular son contados el número de puestos de carga en Madrid Central por ejemplo no hay ahora mismo en unos una instará a selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 15:00 qué tal buenas tardes ahora hay veinticuatro puntos de recarga eléctrica en la ciudad de Madrid y a partir del año que viene según el anuncio que ha hecho hoy Sabanés veinte más van a ser puntos de recarga rápida públicos aunque situados en lugares de titularidad

Voz 0795 15:12 nosotros hacemos una apuesta clara por la movilidad eléctrica vamos a iniciar una experiencia pionera de colaboración público privada para el desarrollo de una infraestructura de recarga eléctrica de acceso público para contribuir a la configuración de una red general en la ciudad

Voz 1510 15:32 el PP dice que el plan debería ser mucho más ambicioso y que de hecho esto llega después de una propuesta que ellos llevaron al Pleno José Luis Martínez Almeida

Voz 1018 15:39 y ahora nos tenemos que creer que en año electoral

Voz 14 15:41 sí sí iban a colocar veinte puntos adicionales de recarga para vehículos eléctricos por cierto veinte puntos adicionales

Voz 1915 15:47 dado lo que está sucediendo para el tráfico Madrid ahora San

Voz 14 15:49 Jan absolutamente insuficientes aún no se

Voz 1510 15:52 de dónde estarán esos puntos pero dicen que en lugares como centros comerciales o estaciones de servicio ahora los titulares del suelo tienen treinta días para hacer propuestas al Ayuntamiento luego el área las valorará para hacer dicen un reparto homogéneo por lacio

Voz 0867 16:03 bueno se trabaja en ello pero tampoco hay puntos de carga en los aparcamientos públicos ni en los garajes de las comunidades de vecinos un problema para el desarrollo desde luego de los vehículos eléctricos en la ciudad sobre Madrid Central Alfonso Ojea se dilata en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el debate sobre los recursos presentados por el Gobierno autonómico contra la Ordenanza de Movilidad y también las restricciones de la perra única aunque habrá decisión unos dicen antes de fin de año es decir antes de las uvas sabremos si suspende o no cautelarmente esta medida

Voz 1915 16:32 con su buenas tardes qué tal buenas tardes así es Javier a Brown

Voz 0089 16:34 una decisión antes de las campanadas a pesar de que los recursos del Ejecutivo de Garrido del Partido Popular y también de la empresa quita multas de vuelta solicitan medidas cautelares los magistrados madrileños de la Sala de lo Contencioso se lo toman con calma ante una realidad jurídica evidente no se están elevando denuncias contra aquellos conductores que infringen la normativa de Madrid Central porque está abierto un periodo de información un periodo de gracia esta situación por tanto no genera problemas futuros aquellos que surge irían Si alguien es denunciado y luego se suspende judicialmente esa PR única por tanto sin prisa pero sin pausa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene muy presente eso sí toda la normativa europea sobre salud ante la contaminación atmosférica principalmente en las grandes

Voz 0738 17:18 dos y diecisiete seguimos

dos y diecisiete seguimos

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 20:34 dos y veinte Pepis se queda se ha convertido en un lema de la lucha contra la especulación y los desahucios tras la compra íntegra de bloques de viviendas por parte de empresas que luego quieren convertir esos pisos a fines turísticos Pepi sorteo su desahucio hace más de dos meses pero esta próxima madrugada lo van a volver a intentar los colectivos antidesahucios se van a concentrar desde esta tarde allí en la calle orgullosa veremos qué ocurre esta vez porque contra este desahucio recordemos hay una orden de anulación por parte más ni menos que de Naciones Unidas Aurora Santos qué tal muy buenas tardes

Voz 0738 21:04 buenas tardes pues si en dos ocasiones la ONU

Voz 1915 21:06 exigir al Estado que paralice este desahucio a pesar de ello la jueza ha exigido al Gobierno que lo ejecute para impedirlo asociaciones contra los desahucios vecinos y demás personas que quieran unirse se han citado desde esta tarde en el número once de la callar humo esa Marina Carrión es miembro de la Asamblea de bloques en lucha de Lavapiés y del sindicato de inquilinas

Voz 8 21:25 volveremos algún mosso once para cenar juntas allí y pasar la noche y a las cinco hemos convocado también pues para que que no pueda quedarse a dormir venga las cinco acompañarnos a estar con Pepi esta madrugada intentar para el desahucio

Voz 1915 21:42 ese es el principal objetivo parar el desahucio un desalojo que ha sido programado para las seis y media de la madrugada algo poco habitual

Voz 8 21:50 es algo que no suele pasar en los desahucios suelen ser a partir de las ocho y media y creemos que es una medida pues para poder llegar ahí a la máxima publicidad posible cortar la calle y que el movimiento de vivienda en las vecinas del barrio no puede amparar este socio en la puerta

Voz 1915 22:08 a pesar de eso ellos van a acudir para intentar pararlo hoy para poder escuchar mañana un sonido como este

Voz 23 22:15 en un día muy feliz feliz porque me iba a la calle

Voz 1821 22:21 literal ahora

Voz 23 22:23 tenemos que esperar

Voz 1915 22:24 exigen a los políticos una legislación urgente para poner fin a los de Sala

Voz 0867 22:28 segundo si veintidós jueves de pleno en Vallecas con dos cuestiones sanitarias muy importantes esta mañana se ha aprobado la nueva ley de salud bucodental la norma contempla dentista gratis para los menores de entre siete y dieciséis años a partir del año dos mil veinte eso sí la medida se va a aplicar de manera progresiva Teresa Rubio

Voz 1933 22:46 los cerca de sesenta mil niños que van a cumplir siete años en dos mil veinte van a ser los primeros en disfrutar de dentista gratis cubrirá se llamamiento de muelas empastes así rotura de los incisivos por algún tipo de golpe o caída pero no las ortodoncia con finalidad estética la ideas que cada niño tenga su dentista personal que podrá ser público o privado pero que previamente tendrá que acreditarse en el Paddy el programa de atención dental infantil los odontólogos cobrarán una cantidad fija por cada niño atendido tendrán que enviar un informe escrito detallando el diagnóstico y los procedimientos realizados a la oficina comunitaria que también crea la ley esta oficina se va a encargar además de la vigilancia de las clínicas el control de la publicidad comercial de velar por los derechos de los pacientes para evitar estafas como la de ídem tal o Vitaldent

Voz 0867 23:31 la ley fue una iniciativa socialista haya contado con el apoyo del PP y de Ciudadanos también con la abstención de Podemos por otro lado también se ha dado el visto bueno esta mañana la tramitación de la Ley de Farmacia la nueva Ley de Farmacia una norma que va a seguir levantando ampollas durante el debate parlamentario pendiente porque abre la puerta a que los farmacéuticos puedan realizar visitas a domicilio personas mayores dependencias además el recorte de horarios en Primaria y el resultado nos lleva a lo de siempre según Podemos un ataque a la labor asistencial de la atención primaria que empieza a estar seriamente tocara Mónica García es la portavoz de Sanidad de Podemos

Voz 1855 24:05 es curioso que mientras los profesionales del Sistema Nacional de Salud dotados para ejercer estas funciones no pueden realizar las porque ustedes han recortado y mermado los recursos ustedes sacan una ley que dota a otros profesionales desde el ámbito privado a que hagan lo mismo que no están ustedes dejando hacer y el ejemplo más flagrante puede ser el de la atención domiciliaria esta ley abre la puerta a que las oficinas de farmacia accedan a los domicilios particulares de los usuarios del sistema sanitario Ésta es una puerta que ya sabemos que es muy complicada y que es luego muy difícil de cerrar

Voz 0867 24:38 por cierto hoy se ha celebrado allí en Vallecas la última sesión de control del año el próximo pleno será ya la semana que viene dos días el de Presupuestos Ciudadanos ha salido trasquilado cuando su portavoz adjunto César Zafra pedía cuentas al Partido Popular al gobierno de de Ángel Garrido por su gestión en el caso Canal de Isabel II respondía el vicepresidente del Gobierno Pedro Rollán

Voz 24 24:59 claro cuanto hacen ustedes referencia a la formación política ciudadanos como los grandes regeneradora de la transparencia en las instituciones en las empresas públicas claro pues nos viene a la memoria Arroyo

Voz 25 25:15 el Arroyomolinos señorías Jamie están tildó los que han tenido que ir a la Fiscalía

Voz 26 25:23 no han sido ustedes ha sido el Grupo Municipal Popular muchísimas gracias una cosa es predicar y otra dar trigo habrá que firmar para dos de la tarde y veinticinco minutos

Voz 1018 25:36 más cuestiones el Tribunal Superior de Justicia de más

Voz 0867 25:38 ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción de la FRAM contra Madrid nuevo norte el sucesor de la Operación Chamartín el proyecto estancado desde hace décadas para desarrollar para ser el norte de la ciudad las asociaciones piden que se anule la aprobación inicial del proyecto tal y como hasta ahora estaba planeado Rita Maestre ha quitado hierro la decisión dice que no va a suponer ningún cambio importante en el proyecto

Voz 1821 26:00 suele ser habitual digamos que haya discrepancias en muchos sentidos entre el Ayuntamiento distintos actores políticos y sociales muchos de esas discrepancias terminan o empiezan en en los juzgados y la verdad es que no creemos que vaya a modificar

Voz 0738 26:13 ese plan de aprobación el juez

Voz 0867 26:15 hoy los locales de juego crecen como setas en el centro de Madrid el tema ha llegado hoy a la Comisión de Urbanismo y el equipo de Manuela Carmena ha venido a decir que no tiene competencias para limitar la instalación de estos locales en la ciudad que eso depende de la Comunidad de Madrid o el el PSOE ha denunciado que hay cuatrocientos cincuenta locales más que en dos mil trece sólo en la capital formación Enrique García el gobierno municipal Se refería

Voz 1915 26:36 no a la proliferación de esos negocios como una colonización dicen que las competencias de licitación de las salas es de la Comunidad al que ya instó en pleno a que elaborar una Ley integral del juego que impidiera su concentración pero dentro de sus competencias municipales bautizarlo nueva ordenanza de publicidad exterior para limitar la publicidad más agresivas de estas salas de juego José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 27 26:57 pantallas luminosas que pudieran generar efectos digamos crear molestias en el espacio público hay sigue podemos intervenir en esta ordenanza esta ordenanza lo permite Nos da más instrumentos es un problema transversal que va más allá de las competencias al Ayuntamiento de Madrid y desde luego el Ayuntamiento tiene que tomar medidas o tiene que instar a otras administraciones a que las tome

Voz 1915 27:17 también en esta comisión Calvo ha hablado de la inminente transformación del tramo urbano de la cinco en la capital ha dicho que convocará lo antes posible a una reunión con los alcaldes del sur de la región para escuchar sus inquietudes

Voz 0867 27:27 sí Arco Polly va a llevar ante la Fiscalía las pintadas homófobas y contra la alcaldesa de Torrelodones que esta mañana han aparecido en la localidad información de Raquel Fernández

Voz 0738 27:37 fuera maricones alcaldesa puta hay busca nos son los mensajes que han aparecido en el mobiliario urbano situado junto al Instituto de Torrelodones Se trata de unas frases que ha borrado esta mañana el Ayuntamiento y cuyos autores según explica el con

Voz 1874 27:50 deja el de Comunicación Ángel Guirao cuidan

Voz 0738 27:52 con mucho el ocultarse para no ser identificados por las cámaras de seguridad que hay en la zona Arco Polly ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que se trata de un discurso que hace mucho daño al colectivo ya que se trata de la séptima vez que se realizan estas pintadas en el mismo lugar Rubén López es su portavoz

Voz 28 28:14 sí Fiscalía vuelve a dictaminar que esto no es un delito de odio que para nosotros es clarísimo son delitos de odios Un su discurso que hace mucho daño al colectivo LGTB que retiene un mensaje muy negativo pues sin eh no dudaremos en de enviarlo al Defensor del Pueblo ante la falta de Amparo tenemos eh de nuestros derechos fundamentales nosotros la alcaldesa también

Voz 0738 28:33 por su parte la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para llegar a los autores

Voz 0545 29:26 buenas tardes a las cuatro de la tarde comienza el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey con representación de cuatro de los cinco equipos madrileños de Primera División Real Madrid Atlético Leganés y Getafe es un sorteo puro todos con todos por que podamos tener hasta dos derbis de la capital el Real Madrid a la derrota de ayer ante el CSKA ha entrenado esta mañana Nacho lo ha hecho a parte Reymond y Casemiro con el grupo los tres viajaran Abu Dabi pero no se espera que jueguen ante el Rayo y en baloncesto clásico en la Euroliga Madrid Barça a partir de las nueve de la noche en el juicio Center ocho

Voz 1 30:00 a dos y media de la tarde

a dos y media de la tarde

Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 después de muchas ambigüedades y de haber transmitido el mensaje de que no hay nada que negociar con la ultraderecha de Vox el PP hace en público que la cosa no es tan sencilla y que hombre tampoco pasa nada por hablar con el partido de Santiago Abascal e incluso destacando que es la fuerza que más ha crecido que todo caso imprescindible si se quiere formar un gobierno de derechas en Andalucía lo dicho el propio Moreno Bonilla aspirante a la Presidencia de la Junta Albert Rivera líder de Ciudadanos se mantiene digamos en lo políticamente correcto la negociación directa es sólo entre el PP y su partido

Voz 3 30:49 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que tienen representación parlamentaria y por tanto de evidentemente va de escuchada que nosotros queremos el

Voz 4 31:03 en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular hay nadie más en esa mesa en la ver si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni nada empaña los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo nuevos partes

Voz 1018 31:19 populista claro Prado que para giro el de Pablo Iglesias el líder de Podemos en el Senado se arrepiente de haber defendido públicamente que el régimen venezolano

Voz 5 31:28 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta lo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto creo que que rectificar en política está bien Hora catorce

Voz 1018 31:48 el jueves trece de diciembre ante una Martinsa de Quintana buenas tardes pues no me lo puedo creer Antonio también hoy con el Brexit en Cataluña si me temo que si en menos de media hora empiezo una nueva cumbre europea marcada por el Brexit acude Theresa May quién no espera grandes avances y ha confirmado también que no se va a presentar a la reelección

Voz 5 32:06 me encantaría haber corazón poder liderar al Partido Conservador en las próximas elecciones pero es justo admitir que el partido prefiere acudir a esas elecciones con otro

Voz 1018 32:16 marca distancia El portavoz de Esquerra Joan Tardà

Voz 1915 32:18 se desmarca de las huelgas de hambre de algunos dirigentes catalanes presos que no pertenecen a su parte

Voz 0947 32:23 la huelga de hambre cosió hoy pueda ser un grito de alarma ante una situación anómala creo que es muy loable y Esquerra Republicana no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario

Voz 1018 32:35 son de colágeno de tarda esta mañana en Televisión Española más cuestiones paralizado en Euskadi no tendrá por el momento nuevos presupuestos por la falta de acuerdo entre el Gobierno vasco y H Bildu Iñigo Urkullu lehendakari

Voz 0804 32:45 el final ha sido decepcionante porque en cuanto hemos atendido sus demandas han vuelto a sus posiciones maximalistas originales sólo han querido aparentando

Voz 1018 32:57 los jueces decide el consejo del poder del paro

Voz 1915 33:00 perjudicial manifiesta su compromiso con la libertad de información pero recuerda que corresponde a los jueces establece sus límites responde así a una carta firmada por más de seiscientos periodistas en la que pedían que se pronunciara por la incautación de móviles y ordenadores e informadores

Voz 1018 33:13 recortes revertir el Congreso ha aprobado la derogación definitiva de los recortes educativos que aprobó el Gobierno de Rajoy elimina el aumento de alumnos por aula y reduce el incremento de jornada del profesorado Isabel Celaá ministro de Educación era permitir

Voz 5 33:25 que el profesorado trabajan no lo cual

Voz 7 33:28 redunda en la mejora en la calidad cada alumno y cada alumnas se va a sentir mucho mejor tratado cuenta

Voz 1018 33:34 dado con ese has ta muchas mujeres han dado

Voz 1915 33:37 pasó de contar las historias de agresiones que han sufrido hoy algunas como Isabel Serra dirigente de Podemos han valorado los resultados son hoy por hoy yo tuitean que había sufrido una agresión sexual para

Voz 30 33:47 te un un médico de la sanidad pública los argón

Voz 1915 33:50 vientos de su abogado eran de él

Voz 30 33:53 tipo eh si no salió gritando

Voz 1915 33:55 inmediatamente de la consulta pues es que miente no

Voz 1018 33:58 habrá nuevos límites del Tribunal General de la Unión Europea

Voz 1915 34:00 la nula la decisión de la Comisión de elevar los límites para emisiones de vehículos diésel da la razón por tanto al recurso presentado por tres ayuntamientos incluido el de Madrid o la Comisión Europea pagará sus propias costas así como la mitad de las afrontados por la ciudad de París la ciudad de Bruselas y el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1018 34:18 se compensa el aumento de la inmigración en el primer

Voz 1915 34:20 semestre del año ha logrado compensar el descenso en el número de nacimientos en España la población ha aumentado en casi setenta y cinco mil personas entre enero y junio llega a los cuarenta y seis millones setecientos mil

Voz 5 34:30 el telegrama Miguel Ángel

Voz 1551 34:34 José Antonio el telegrama es para Michael Cohen señor abogado personal del amigo Donald especialista en eliminar los trapos sucios cuando la campaña para las presidenciales de dos mil dieciséis su condena ayer a tres años de cárcel ha sido por evasión fiscal por mentir al Congreso por los pagos a dos mujeres para silenciar las aventuras extramatrimoniales de su cliente que son considerados delito de financiación ilícita mientras en la Casa Blanca Trump se mantiene impávido qué diferencia con La mancha humana del vestido de Lewinsky sin delito fiscal pudo tumbar al presidente Clinton quedaba aprobaba la injerencia del Kremlin atentos

Voz 1018 35:23 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas Se va técnica Isabel que tiene Carlos Cala la producción ya atención a esta advertencia del fiscal de Seguridad Vial sobre los riesgos reales de los patinetes que recorren ya pues casi todas las ciudades de nuestro país pide a todas las policías municipales que investiguen los atropellos porque son muchos Adela Molina

Voz 0011 35:41 sí doscientos setenta y tres accidentes con lesiones han causado los patinetes en los primeros once meses del año en cuarenta y cuatro ciudades en doscientos tres es decir en la inmensa mayoría la responsabilidad sido en alguna medida del usuario en dos casos hubo víctimas mortales se han registrado varios heridos graves son datos todavía muy provisionales que el fiscal de Seguridad Vial está convencido de que aumentarán ya que ha pedido más información Bartolomé Vargas ha enviado un oficio esta mañana como decías a las policías locales para que intensifiquen las investigaciones de los siniestros

Voz 1915 36:09 usados por patinetes que circulan de manera legal ha dicho

Voz 0011 36:11 pues la ciudades y también la vigilancia del cumplimiento de las

Voz 1018 36:14 no procesarla creo que estamos señora precisamente con el fiscal Bartolomé Vargas buenas tardes usted cree que se debería reducir al máximo el uso de los patinetes o potenciar los por aquello de que puede ser un medio de transporte que además no contamina

Voz 1933 36:26 no no no yo creo que que los poderes eso la alternativa de murió sostenible en un momento en que las ciudades se enriquecen con con esos conceptos con la convivencia plural tolerante los jurídico protegidos del medio ambiente del bienestar no lo si eso la cuestión es que todo el mundo de la ley sí eso es necesario para que esa ciudad desde el presidente del futuro del bienestar se consoliden no le esa es la idea por eso dirigido estropicio los policías porque hay que investigar los atropellos a peatones patinadores también de ciclistas

Voz 1018 36:59 porque el peatón ves

Voz 1933 37:01 llevo una vida sagrada en zonas peatonales y en los pasos de cebra a niños discapacitados iré ha sido esa esa indicación obligada también por porque los siniestros van a más y ya ya están produciendo lesiones lesiones graves algunos fallecimiento y es el momento de que la ley imperial

Voz 1018 37:18 qué es lo que puede exigir un policía municipal a una persona que digamos conduce en patinete y que tiene un accidente

Voz 1933 37:24 pues lo que puede exigir es desde luego el deber de precaución es lo que se debe exigir a todos y la responsabilidad que sepa cómo se mínimamente cómo cómo se maneja que sepa que como todos está sometido a las normas de seguridad porque están sometidos como todos a las normas había que obligan a todos no es una una es una excepción y que en definitiva se comporte como se debe comportar para que se legitime el uso del patinete y también de la bici nunca

Voz 1018 37:55 por las aceras

Voz 1933 37:56 nunca haces mire usted es una zona sagrada para la vida familiar y para el encuentro para la cultura para los niños para para los discapacitados discapacitados sufren situaciones de riesgo de intranquilidad en ocasiones no hay una iluminación o la noche en el peatón para los discapacitados visuales por ejemplo al no haber aviso sonoro eso les coloca en situación de indefensión cuando van por su sitio que son las las aceras no

Voz 1018 38:23 hicieron ese giro seguro

Voz 1933 38:26 pues lo vamos a estudiar por es recabado datos completos a los ofrecidos hoy son como la punta del iceberg porque es muy difícil por dos razones porque aún no se denuncia a denuncia izada la fuga el patinador o el ciclista no hay dato hace identificación no llevaba una matrícula no tenga una placa pero lo que ocurre es que se produjera lesión imagínese que es un un una persona capacitada para el trabajo vamos a investigar los bienes en el proceso de patinador el ciclista pero se hiciese insolventes y no tiene bienes en todo caso la responsable civil subsidiaria cuando lay de los ayuntamientos y las empresas porque la la ley tiene que empezar desde el desde la fabricación hasta el usuario tiene que aplicarse hay una situación de alegalidad en la fabricación comercialización y uso de los patinetes y eso no es bueno ni para el patinete para el usuario Lipasam su fomento ni para que esa era una alternativa como debe serlo a la a la movida

Voz 1018 39:26 pues lo agradezco muchísimo su como ya directo para catorce Bartolomé Vargas fiscal de Seguridad Vial sonaba una novia de preguntarse iba usted patinete porque a lo mejor todavía no sabían pero no es eso usa luego buenas tardes estamos todo el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 39:40 hasta bien entrada la noche los chubascos se irán descargando en el Cantábrico también con algunas pausas y en la mitad oeste de la península sobretodo cerca del Mediterráneo especial atención en Baleares donde la próxima noche la lluvia va a caer de manera copiosa con algunas tormentas que pueden descargar de manera torrencial en la mitad oeste de la península más sol durante la tarde que a lo largo de la mañana pero todavía algunos chubascos viento cada vez más fuerte que sean anotar en toda la Península Baleares en puntos de montaña rachas de

Voz 0738 40:07 es de cien kilómetros por hora pero también en algunas zonas el

Voz 0978 40:10 las y ambiente frío durante toda la tarde sólo en Canarias esperamos ambiente suave con máximas por encima de los veinte grados

catorce Antonio Marcos

Voz 1018 41:27 hace sólo un par de días el presidente del PP andaluz y posible futuro presidente de la Junta Andalucía Moreno Bonilla decía

Voz 36 41:33 lo que estamos tratando en el día de hoy y lo que vamos a tratar la próxima semana es un acuerdo PP Ciudadanos y por tanto se circunscribe al Partido Popular de Andalucía y el ciudadano en Andalucía junto a partir de aquí Vox no soy yo portavoz evidentemente esta formación política ha expresado su plena voluntad a apoyar cualquier cambio en Andalucía

Voz 1018 41:56 salvo ha debido moverse en las últimas horas porque hoy el mismo Moreno Bonilla acepta ya la posibilidad de hablar directamente con voz de buscar un acuerdo político que permita la formación de ese nuevo en teoría oficialmente esas negociaciones directas son únicamente entre el PP y Ciudadanos pero para lograr la investido vamos a recordar lo hacen falta el respaldo de los doce diputados de la ultraderecha que ya avisan además de que no van a firmar un cheque en blanco vamos

Voz 1874 42:17 la Sevilla sábado esto el grupo de trabajo de PP y Ciudadanos ha comenzado a andar con la advertencia de Vox su apoyo no será gratuito a los populares ya la formación naranja les basta la abstención de Vox para la investidura pero necesitan sus votos a favor para hacerse con la presidencia del Parlamento el partido de Santiago Abascal quiere influir en todo incluido el programa de gobierno Ciudadanos mantiene que sólo negociarán con el PP pero en este partido su candidato Juan Manuel Moreno sí acepta a escuchar las propuestas de Vox

Voz 37 42:44 que tienen representación parlamentaria que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómica y que por tanto de evidentemente va a ser escuchada que nosotros queremos escuchar

Voz 1874 42:56 en el PSOE andaluz su número dos Juan Cornejo ha acusado hoy a populares y C's de dejar a la Comunidad en manos de la extrema derecha

Voz 38 43:03 Andalucía en estos momentos quiero que sepan todos los andaluces y andaluzas está en mano de la ultraderecha de producirse ese acuerdo es un acuerdo con la ultraderecha

Voz 1874 43:15 dos los socialistas están a la espera de que PP y ciudadanos comprendan que el camino dicen no es Vox

Voz 1018 43:21 en fin Moreno Bonilla ha venido a decir que BOC es un partido como otro cualquiera que ha crecido mucho en las urnas que tiene presencia parlamentaria pero su programa figura por ejemplo eh la propuesta de derogar la Ley contra la violencia de género y ahí es donde surge la alarma por ejemplo de Ángeles Carmona que es la presidenta del Observatorio

Voz 39 43:38 claro que me preocupan nos preocupan e mucho porque es es importante difundir mensajes por la igualdad mensajes que eh bueno lleven precisamente al aislamiento de estas conductas delictivas en España todavía nos quedan

Voz 1821 43:55 retos importantes que afrontar desde luego no estamos en de posesión edad pasen a para atrás en absoluto

Voz 1 44:03 y otro

Voz 1018 44:04 pero la cosa de unos cuantos años y más de un desplante público pero al final Pablo Iglesias ha tenido que reconocer que el régimen político de Venezuela no es precisamente modélico lo lo ha hecho en el Senado en una larga comparecencia casi cuatro horas en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos y que impulsa el PP que para algo tiene la mayoría absoluta en la Cámara ya ha sido en ese ámbito en el que el líder de Podemos ha entonado públicamente algo así como el mea culpa ya ha planteado una rectificación en toda regla Pascual García buenas tardes

Voz 1645 44:30 hola qué tal buenas tardes José Antonio si da un giro de ciento ochenta grados en su discurso sobre Venezuela Pablo Iglesias quién llega a decir incluso que la situación política y económica de ese país es nefasta

Voz 5 44:41 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta

Voz 1645 44:51 luego Iglesias también ha dicho que siente mucha vergüenza por un mensaje de telegrama que envió en dos mil seis y en el que dijo de la periodista Mariló Montero que la azotaron hasta sangrar una broma machista imperdonable

Voz 1915 45:01 jurado y es en esto Hinault en lo de Venezuela

Voz 1645 45:03 en lo que el senador del PP Luis Aznar se ha centrado

Voz 13 45:06 cuando ustedes arrepienten hay que perdonar les cuando los demás arrepienten hay que pedirle responsabilidades

Voz 1645 45:12 le ha pedido a Iglesias que reflexione sobre ello porque según él usa una diferente vara de medir bonobús ni una

Voz 1018 45:18 en y dos treinta y cuatro veces ha defendido en el pasado a Pablo Iglesias las bondades del régimen chavista a modo de recuerdo