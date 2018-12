Hora 14 (14/12/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:14 no sé cómo estoy Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes y usted está pensando en alquilar una vivienda sepa que con carácter inmediato se amplía hasta los cinco años el periodo de duración de los contratos de los nuevos contratos es una de las modificaciones a la legislación sobre arrendamientos que aprobado hoy el Consejo de Ministros vía decreto ley Ike entrará en vigor tras su publicación posiblemente mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado según esta explicando el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 3 00:46 se amplía el plazo de prorroga obligatoria de los con

Voz 4 00:49 tratos de arrendamiento de tres a cinco años se amplía también el plazo de prórroga tácita que ahora estaba en un año y pasa a tres años se limitan las garantías adicionales a la fianza ahora simplemente se podrían exigir hasta un máximo de dos mensualidades como garantía

piensen que unos seis millones de personas vivienda alquiler actualmente en nuestro país al Consejo de Ministros ha aprobado además una serie de reformas que condicionan por ejemplo los desahucios y afectan también eh por ejemplo al uso de las viviendas turísticas a las dos y media les ampliaremos los datos y buscaremos la primera reacción de las organizaciones de consumidores

Voz 5 01:29 no se toca

Voz 0219 01:31 si no nos dejan realizar nuestro trabajo nosotros sufrimos pero que sufre es la ciudadanía se está vulnerando la Constitución está que tanto símbolo

Voz 1018 01:38 los periodistas de Madrid y el Barcelona se han manifestado frente al Supremo y al Tribunal Superior de Cataluña para defender el derecho a la información de todos los ciudadanos y protestar por el ataque al ejercicio del periodismo tras la orden de un juez de Mallorca que requisó los teléfonos móviles y ordenadores de dos reporteros que investigaban un caso de corrupción

Voz 3 01:58 el abismo

Voz 1018 02:01 hombre Cataluña al Consejo de Ministros de Barcelona dentro de una semana y el ofrecimiento formal por escrito del Gobierno a Quim Torra para mantener una reunión esto es lo que acaba de decir la portavoz del Gobierno Isabel Celaá entorno a la posibilidad de que se celebre ID que puedan participar en ella otras personas

Voz 0378 02:18 no hay ningún diseño entrevista mañana absolutamente ninguno porque todavía están todas las agendas abiertas todo por confirmar incluso la propia reunión entre el presidente de Gobierno y ex president Torra pero ciertamente el formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes

Voz 1018 02:37 el Gobierno catalán no ha respondido todavía oficialmente pero en declaraciones a SER de Cataluña el conseller de Territori Damià Calvet dice que si hay reunión debe tener contenido político

Voz 6 02:46 diez Avui soy cuando se debatirá la con

Voz 1915 02:48 tenencia de esa reunión lo que nosotros pedíamos es una reunión bilateral entre dos gobiernos para poder entrar en cada tema sectorial porque sino nos encontramos con lo que ya nos pasó hacemos una reunión

Voz 6 02:59 vaya vaya detuvo el seño el Palacio

Voz 1018 03:02 pero pero después en qué se traduce en

Voz 6 03:05 qué concreción en China Kühn creció pero tanto

Voz 1018 03:07 casado como Albert Rivera cargan ya directamente contra Pedro Sánchez y además en qué términos

Voz 7 03:12 para el señor Sánchez había lugar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre

Voz 8 03:22 como salida a la situación de Cataluña con Torra llamando a la violencia con Torra llamando a la vida eslovena que llamara la guerra de verdad que a ese señor en vez de aplicarle la Constitución o hacer un requerimiento lo que haces es pedir una reunión para hablar

Voz 1018 03:37 bueno pues parece que sí que es verdad que estamos ya en la recta final de la cumbre comunitaria centrada una vez más en el Brexit con el aviso además para el bolsillo de los británicos aviso muy directo si al final se produce la ruptura la Unión impondrá una tasa de siete euros a los británicos que viajen al continente Griselda Pastor

Voz 0419 03:53 la verdad es que estamos esperando la comparecencia de Theresa May tres cuartos de hora de obra de cola para entrar en la sala donde ya verás la primer ministra británica que de momento sigue haciéndose esperar por lo que sobre la mesa está como único mensaje el mensaje de consenso que ayer le dejaron aquí asegurando que lo que tiene que hacer es confirmar su parlamento quiere uno unas reglas

Voz 9 04:14 su futura por Special moja

Voz 0419 04:17 lo que hemos escuchado no nos tranquiliza respecto a la capacidad del Gobierno británico de asumir los compromisos adquiridos explica el primer ministro belga confirmando que los Veintisiete no han aceptado las demandas de Neil

Voz 1018 04:29 el gracias Griselda especialmente importantes para los propietarios de coches con bastantes años a los que en principio tráfico no permitirá el uso de la pegatina medioambiental la DGT aclara que si tecnológicamente no contamina por encima de los límites legales si podrán pedirla incluso si los de gasolina se matricularon antes del año dos mil hilos diésel de dos mil seis Antonio así es el portavoz del RACE pide calidad

Voz 10 04:49 es que no es una buena medida de usuarios que tienen derecho a hacer estratega Tina que tienen derecho a poder meter su vehículo en las ciudades y obligarles a hacer una serie de trámites que no sólo cuestan dinero sino también pues tiene que ir a los talleres que ni siquiera la DGT

Voz 1915 05:06 además el Banco de España reduce una décima su previsión de crecimiento para este año y además vaticina que el avance del empleo va a moderarse por la subida del salario mínimo a novecientos euros se lo cuenta a la SER el juez que va a hacerse cargo del caso Villarejo no dejará en libertad provisional al excomisario como si pensaba hacer el magistrado que ahora abandona el sumario según fuentes jurídicas más que riesgo de huida hay posibilidades de que desaparezca para siempre la fiscalía francesa reconoce que la colaboración ciudadana ha sido determinante para los la localización del terrorista que mató a tres personas esta semana en un mercadillo de Estrasburgo y que finalmente ha sido abatido por la policía dos personas de su entorno

Voz 11 05:40 han sido detenidas dos y casi seis minutos

después de

Voz 0867 05:53 cinco intentos fallidos y con dos mandatos de Naciones Unidas para paralizar el desahucio una petición del Defensor del Pueblo ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid encuentran una solución para PP y es la comunidad quién debe darle una solución habitacional una salida y un lugar para vivir pero tras meses y meses de espera esa vivienda Noyer

Voz 3 06:17 Madrid negó la bien

Voz 0867 06:20 urgencia equina P tiene una lista de espera el Ayuntamiento dice que la competencia es de la Comunidad de cuestiones que Pepi como digo sigue a la espera Px una mujer de sesenta y cinco años vive de alquiler con sus dos hijas gracias a una ayuda social no puede asumir el pago del nuevo alquiler que impone la empresa compradora de su bloque situado en la calle hermosa en el barrio de Lavapiés eso eso

Voz 12 06:41 drama lo que lo que tenemos por dentro es un sin pedir el no saber no no no tener ya te lo qué va a pasar pues es muy yo estoy pasando durante todo el año que estoy con con con estos hechos porque estoy mal

Voz 0867 06:55 el bien Antena de la SER su causa es el icono de otras muchas personas que tienen que dejar su vivienda por la especulación la llamada turística acción que sacude al centro de Madrid Hora catorce muchos cargos y pocas nueces la comisión sobre la presencia del amianto en el metro de Madrid en la asamblea finalizó con un desfile de consejero Rollán Gonzalo y el consejero delegado del suburbano Borja Carabante que han defendido la gestión llevada a cabo por la compañía hay por la Comunidad de Madrid eso sí en la cadena de comunicación algo falló porque no se comunicó el problema cuando se detectó a Pedro Rollán que era el consejero de Transportes presidente de Metro

Voz 13 07:33 durante mi etapa como presidente de Metro de Madrid a mí no se me dio traslado en ningún momento en el consejo de administración ni en ningún otro tipo de reunión no conversación mantenida con respecto a la situación de la que estamos hablando nuestros

Voz 0867 07:48 ahora ultima sesión de esa comisión sobre la presencia de amianto en metro ahora mismo interviene la actual consejera de Transportes Rosalía Gonzalo es catorce de diciembre atentos conductores preocupados por la antigüedad del vehículo y la dichosa pegatina medioambiental puede ser que esté homologado de usted no lo sepa titulares

Voz 1915 08:05 la DGT admite que hay coches matriculados antes de dos mil nueve que sí pueden tener derecho a tener la pegatina medioambiental la antes de esa fecha ya habían motores homologados con la normativa europea la Audiencia Provincial de mal

Voz 1510 08:14 árida absuelto a un hombre de veinticinco años que hizo que una niña de once y con una discapacidad intelectual del sesenta y cinco por ciento le hiciera una felación en un parque dice el tribunal que el acusado no podía saber la edad real de una menor porque aparentaba más

Voz 1915 08:26 policía busca en Leganés a un hombre que presuntamente agredió e intentó violar a una mujer la persiguió desde la parada de metro de Hospital Severo Ochoa hasta el entorno de un centro ocupacional en el que trabaja la víctima ahora la policía revisa las cámaras de su

Voz 1510 08:37 Nuria del centro en la Comunidad de Madrid perderá mil policías locales el año que viene el Consejo de Ministros aprobado el Real Decreto que regula la jubilación de estos agentes a los cincuenta y nueve años que tengan como mínimo treinta y siete años cotizados los sindicatos alertan que ese déficit unido al que ya existen los diferentes cuerpos puede provocar sobrecarga de trabajo y problemas de inseguridad

Voz 1915 08:55 cortes el Leganés abre esta noche la jornada dieciséis en prime érase enfrenta al Celta en Balaídos mañana juegan el resto de los equipos madrileños desde la una de la tarde Getafe Real Sociedad desde las cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid y desde las seis y media derbi Real Madrid Rayo Vallecano

Voz 0867 09:09 amainado el viento en la Sierra pero la noche ha sido de cuidado con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora que han causado daños importantes en el Belén de San Lorenzo de El Escorial sin no el más uno de los más importantes de toda la Comunidad de Madrid la inauguración está prevista para mañana sábado información de Raquel Fernández Raquel buenas tardes

Voz 1315 09:26 hola buenas tardes importantes daños ha tenido este belén que consta de más de quinientas figuras y escenas elaboradas por medio centenar de voluntarios los vientos de hasta noventa kilómetros por hora según el ayuntamiento registrados en puntos como la plaza de la Constitución han dejado inservibles las es

Voz 0806 09:42 lecturas de espuma que simulaban los famosos

Voz 1315 09:44 esos desfiladeros de Petra así también como algunos personajes Se trabaja en estos momentos para acondicionar la parte dañada Blanca Juárez es la alcaldesa

Voz 14 09:54 lamentamos mucho el esfuerzo el trabajo y los medios económicos que esto supone para el Ayuntamiento pero sobretodo para los voluntarios que que ponen todo su empeño todos los años

Voz 1657 10:03 todo su cariño para que se pueda llevar

Voz 1915 10:05 en el Belén la inauguración del Belén se mantiene

Voz 1315 10:08 para mañana sábado a la una del mediodía

Voz 0867 10:10 no es que el tiempo mejora de momento nos libramos de la lluvia hasta el domingo mejorado como digo mucho la situación pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 10:18 tarde soleada con temperaturas que no subirán demasiado las máximas apenas pasarán de los diez grados y todavía con algunas rachas de viento que acentuaría esta sensación de frío y temperaturas que cuando llegue la noche bajarán rápidamente mañana hará más frío que hoy más mañana las nubes bajas y las nieblas ganarán protagonismo en la mayor parte de la comunidad menos en puntos de montaña donde hará sol pero en el resto nieblas sensación de frío con alguna llovizna el domingo subirán un poco las temperaturas las nubes serán más compactas en toda la Comunidad con lluvias pero tampoco acumularán grandes cantidades de agua

Voz 0867 10:51 hace frío así que mucha precaución si se marchan este fin de semana Hora catorce vamos a las carreteras primero acceso y salidas Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 15 11:02 buenas tardes las mayores complicaciones a esta hora las encontramos en la IV donde hay densidad circulatoria desde Pinto hasta Valdemoro en ambos sentidos tráfico intenso además de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en Torrejón de Ardoz tiene el acceso a la M treinta la A6 a la altura del Plantío oye la M6 ciento los siete en la zona de la Universidad Autónoma retenciones también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Hortaleza de recintos feriales hacia helados Coslada de Villaverde en ambos sentidos Montecarmelo túneles del Pardo Valdemar en en dirección a la A6 tengan mucho cuidado si iban a transitar por estas vías y también por la zona de la sierra madrileña donde los bancos de niebla complican la conducción y reducen la visibilidad por último les recordamos que es viernes jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos y víspera de cenas de Navidad así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir moderen la velocidad sean prudentes al volante recuerden que al volante pero alcohol cero droga

Voz 0867 12:00 en las calles del centro cómo marcha el tráfico rodado tráfico de viernes centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez Olaf

Voz 16 12:07 la web pues ya se deja notar este segundo periodo de Hora punta hay hoy con el inicio del fin de semana y además con sol parece que se animan un poquito más lo los conductores todas aquellas personas que se mueven con el coche hasta ahora van a hallar dificultades sobre todo en recorridos por el centro con otras céntricas como el paseo de Recoletos en el sentido Plaza de Colón también observamos ya una actividad

Voz 1018 12:30 importante en la zona de Ronda sobretodo en Joaquín

Voz 16 12:33 Costa y Francisco Silvela en este caso de salida a la Avenida de América también de salida aumenta la circulación ya es más lenta en la parte norte del paseo de la Castellana que se mueven por la zona próxima al retiro en la zona de Alcalá O'Donnell el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro Se mantiene cortado desde ayer y esa zona ya ofrece retenciones y además en lo que respecta la M30 aumenta las dificultades en el cierre norte en las inmediaciones al nudo norte nudo de Manoteras y observamos también lentitud que se reparte al paso por los puentes de la Avenida de América hay ventas en sentido sur catorce

Voz 0867 13:06 Ariz se hace con Julio Hernández y Carlos Ródenas en la realización sonido Palomino en la producción son las dos de la tarde y trece minutos

Voz 1915 15:00 programado de madrugada pero de momento como digo

Voz 0867 15:03 la vez más Pepi se queda en casa Enrique García qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 15:07 buenas tardes una Enrique estado buena parte de la madrugada allí

Voz 0867 15:09 en esa once básicamente desahucio no se ejecutado porque no se daban las condiciones mínimas de seguridad no

Voz 1657 15:15 sí más de un centenar de personas se han encerrado esta madrugada en el edificio para acompañar a PP y a sus dos hijas a las cinco de la mañana decenas de vecinos estaban ya en la puerta para impedir el desalojo a las seis cuando llegó la Policía Nacional y la comitiva judicial los agentes aconsejaron no proceder con el desalojo porque no se podía garantizar el orden público finalmente a las siete la comitiva judicial decidió paralizar el desalojo pero no suspenderlo así nos ha contado Pepi en Hoy por Hoy Madrid como ha pasado la noche

Voz 19 15:42 la madrugada era desesperante porque con una incertidumbre tan grande con tanto temor con tantos nervios que no sabe lo que lo que iba a pasar la verdad no no estás tranquila es un es un drama lo que lo que tenemos por dentro

Voz 1018 15:55 la orden de desalojo sigue viva

Voz 1657 15:57 hoy sólo se ha pospuesto falta que la jueza ponga fecha a una nueva orden de desalojo no acatado por cierto las dos peticiones de la ONU para que suspenda definitivamente el desahucio por que estas peticiones no son vinculantes

Voz 0867 16:09 la abogada de Pepi confirma que han realizado varias peticiones a la Comunidad de Madrid que es quien debería aportar una solución habitacional a esta familia que ocurre Enrique con este recurso y qué ocurre con estas peticiones por qué no llegan a otorgar la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid esa vivienda

Voz 1657 16:26 bueno la Comunidad le ha denegado la solicitud de una vivienda pública por la vía de emergencia social la Comunidad consideran su respuesta el pasado veinte de marzo que pepino cumple los requisitos

Voz 1915 16:36 pero recordemos que PP vive con una pensión de trescientos ocho

Voz 1657 16:38 venta euros al mes y que estos requisitos han sido calificados por el Defensor del Pueblo como excesivo su a la hija su abogada Alejandra Jacinto exige que la comunidad le de una respuesta inmediata

Voz 1018 16:49 ella era continuar aquí porque ya a día de hoy no cuenta

Voz 20 16:52 con la alternativa habitacional lo que debería suceder en este tiempo es que las administraciones públicas en particular la Comunidad de Madrid que es la administración pública competente le concediera una vivienda alternativa tal y como ha exigido en dos ocasiones Naciones Unidas en este en este caso

Voz 1657 17:06 por lo que BP está en la lista de espera para acceder en una vivienda de la comunidad pero a través de la vía ordinaria y la respuesta que nos da la Consejería es que se debe respetar los tiempos de esa lista aunque por cierto Pepi también ha solicitado una vivienda al Ayuntamiento está en lista de espera desde el gobierno municipal dicen que es la comunidad la que tiene que dar una alternativa habitacional en virtud del Estatuto Doubt

Voz 1018 17:26 comió como digo el caso de P pies el ICO

Voz 0867 17:28 no de un problema que se suma a otros muchos desahucios que cada semana cada día se programan en toda la región en Leganés por ejemplo y salvando todas las distancias hoy mismo estaba previsto el desalojo de una vivienda ocupada por una madre y sus tres hijos la PAH negociaba una solución de última hora pero el desahucio finalmente sea ejecutado SER Madrid Sur David Vallejo

Voz 1038 17:48 Verónica se quedó en la calle hace nueve meses si junto a sus tres hijos menores de edad ocupó un piso del Banco Sabadell en la calle Aragón de Leganés la entidad inició los trámites judiciales y consiguió que ella firmara un documento oficial en el que se comprometía a dejar la vivienda este viernes sin embargo horas antes se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para pedir ayuda porque no tenía alternativas varios vecinos han acudido al portal a intentar negociar con la Comisión Judicial un aplazamiento por lo menos un mes para buscar soluciones pero ha sido imposible Feli es portavoz de la

Voz 21 18:18 más que lo pararan por lo menos un mes para que ella pudiera resolver mejor su problema habitacional pero no ha habido o no habido ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo pues porque bueno el banco que es el Sabadell no tenía ningún tipo de voluntad

Voz 1038 18:34 la Plataforma cree que independientemente de las circunstancias de Verónica el banco ha permitido que se queden en la calle con tres niños sin negociar antes una salida legal

Voz 0867 18:43 dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

Voz 1 18:46 hora catorce y Madrid Javier Casal

viernes catorce de diciembre

Voz 1510 21:42 qué tal buenas tardes el consejero delegado Borja Carabante supo que había amianto en el metro de Madrid en mayo de dos mil diecisiete y que avión trabajador enfermo ya meses antes pero no le dijo nada al consejero de Transportes de entonces a Pedro Rollán

Voz 7 21:53 Miami niña ningún miembro del consejo de administración sin los ha dado traslado de la posible situación objeción de Bentos ir por parte de un trabajador o trabajadora de Messi

Voz 1510 22:03 pero ante las preguntas de la oposición Rollán no ha reconocido como le pedían que eso suponía una negligencia

Voz 7 22:08 durante esos seis meses a usted no le dicen nada no piensa usted que eso es una negligencia yo creo que esa pregunta más la tendría que hacer si es la verdad cómo se la echó en cualquier caso destacó que el consejero delegado a quién sí que informa que es al que está obligado a informar a los trabajadores

Voz 1510 22:24 Carabante como Rollán ha defendido la gestión que ha hecho metro a pesar de que las medidas empezaron a ponerse en marcha después de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo

Voz 7 22:32 pero yo tengo la conciencia muy tranquila por el trabajo que están haciendo los siete mil trabajadores están comprometidos con la seguridad y la salud de los trabajadores y que no van a escatimar esfuerzos igual manera que no lo está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid yo como consejero en y el comité de dirección

Voz 1510 22:45 PSOE y Podemos han pedido que dimita pero en lo descarta ahora sigue compareciendo en la actual consejera de Transportes Rosalía Gonzalo a preguntas del diputado socialista Daniel

Voz 27 22:53 hombre elevó a quién

Voz 7 22:55 es lo que no hemos concluido en esta comisión

Voz 27 22:58 en aquel momento

Voz 7 23:00 sonar en directo desde la Asamblea

Voz 0867 23:02 en cuestiones laborales todavía el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la rebaja de la edad de jubilación de los agentes de la Policía Municipal una medida que afecta a toda España pero que tiene una especial incidencia aquí en la Comunidad de Madrid donde está previsto que unos mil agentes se jubilen a lo largo del año que viene con lo que eso supone para para la composición de las plantillas información de Sonia Palomino

Voz 1915 23:22 si la medida entrará en vigor el dos de enero hoy podrán acogerse a ella todos los agentes que tengan más de cincuenta y nueve años y al menos quince cotizados en el cuerpo los sindicatos venía mucho tiempo reclamando esta normativa sobre todo dicen para rejuvenecer las plantillas envejecidas pero el problema es que no hay un plan precisamente para eso para dar el relevo con nuevos agentes ningún ayuntamiento ha elaborado un plan para reponer todas las plazas Víctor Martínez CSIF

Voz 28 23:44 económicamente no le supone coste porque compañeros que se jubile son los que se van a reponer con lo cual en todas Larios cotizaciones pues a la paz con lo cual no es un problema económico sino problema

Voz 1915 23:58 lógicamente Madrid capital será la que más agentes pierda entorno a los setecientos Emiliano Herrero Comisiones Obreras

Voz 28 24:05 sí que es urgente que el Ayuntamiento de Madrid aprueba una oferta de empleo público de pueda cubrir esta situación estas vacantes que se van a producir sino el servicio de del Ayuntamiento de Madrid en materia de seguridad de policía municipal pues se verá gravemente afectado

Voz 1915 24:20 los sindicatos alertan de que el déficit puede provocar problemas de seguridad y reclaman a los municipios convocatorias urgentes de oposiciones

Voz 0867 24:29 sido cuatro la sentencia parece de aurora boreal la justicia madrileña absuelto lo adelantado las era un hombre que abusó de una niña de once años en un parque el chico tenía veinticinco años cuando cometió el delito pero le absuelve porque la niña parecía más mayor tal cual Alberto Pozas

Voz 0055 24:45 según la justicia el contacto sexual existió hace cuatro años en un parque de Madrid el tenía veinticinco años y la niña once y la edad de consentimiento arrancaban los trece la Audiencia Provincial ha decidido absolver le porque dice no podía conocer la edad de la niña ella dicen textualmente los jueces presentaba naturalidad en el contacto sexual porque accedió voluntariamente y además aparentar con más años de los que tenía el tribunal se basa en tres pruebas la primera la declaración de una pediatra que atendió a la niña y que dijo textualmente que su apariencia se correspondía con su edad algo mayor la segunda la del juez que hace cuatro años aseguró que la niña podría aparentar una edad superior y por último el de una forense que ni siquiera vio a la niña la absolución además según fuentes del caso es firme llega después de que la primera sentencia también absolutoria tuviese que ser repetida la familia ha decidido no recurrir por las escasas opciones de ganar el caso ante el Tribunal Supremo

Voz 0867 25:33 Leganés y lo han avanzado esta mañana a los compañeros de ABC la policía busca a un hombre que agredió a una mujer tras intentar violarla los hechos se produjeron a la entrada de su trabajo insistan revisando ya todas las cámaras para dar con el información de Alfonso Ojea

Voz 1657 25:45 la policía busca al presunto agresor sexual con la ayuda como tú decías de las cámaras de seguridad del centro okupa

Voz 1915 25:50 nacional en cuyos alrededores se produjo este ataque

Voz 1657 25:53 además hay numerosos testimonios de los compañeros de la víctima que vieron la agresión y que comenzaron a gritar pidiendo ayuda lo que provocó la huida a la carrera de este individuo un varón de unos cuarenta años que por cierto sufre una pequeña cojera la agresión sexual que no pudo culminar tuvo lugar el pasado viernes en la avenida de Los Pinos de Leganés la calle en la que se alza este centro pum México en el que trabaja la víctima eran las diez y media de la noche cuando la mujer se percató de que un hombre les seguía desde la misma parada del metro de Hospital Severo Ochoa cuando estaba a punto de entrar en el edificio el agresor comenzó a zarandear la y a golpearla sus gritos de pánico hicieron que sus compañeros se percataran del ataque por eso este individuo no pudo consumar la agresión sexual no hay denuncias por hechos similares en esa zona de Leganés pero los trabajadores de este centro sí han contado los agentes que el pasado lunes vieron a un hombre muy parecido en los alrededor

Voz 0867 26:45 les avanzábamos en portada en pleno furor por conseguir las pegatinas medioambientales de la DGT hoy la SER les cuenta cómo hay vehículos que sino anteriores a dos mil al año dos mil seis si están homologados si pueden llevar también esa pegatina aunque no aparezca inicialmente el vehículo en la base de datos de la DGT información de Susana análisis

Voz 0055 27:01 la Dirección General de Tráfico admite que los errores se pueden dar en vehículos matriculados antes de dos mil nueve porque el procedimiento de matriculación entonces era manual serán casos de coches que cumplen la normativa de emisiones pero no han logrado la pegatina que les corresponde en este caso hoy por ahora la DGT anima al usuario a demostrarlo a pedir una recapitalización de su vehículo desde el RACE ya trabajan para remitir a Tráfico los casos de propietarios afectados Antonio Lucas es su portavoz

Voz 29 27:25 nosotros estamos recibiendo consultas a raíz de las informaciones publicadas hoy por la Cadena SER fino que estamos es intentando habilitar algún sistema junto con los fabricantes y las fichas técnicas para

Voz 10 27:36 ha de remitir a la DGT pues todas estas solicitudes

Voz 0055 27:39 ambos Lucas lamenta que los usuarios sean los que tengan que hacer unos trámites que les cuestan tiempo y dinero y piden a la DGT que establezca un sistema telemático para sacar de dudas a los posibles afectados

Voz 30 27:53 hallan Tamarit es la finalista del Premio Planeta dos mil dieciocho con su libro Marc yo le

Voz 26 27:58 Sport la historia de varias generaciones de mujeres que sufren amores no correspondidos

Voz 30 28:02 es una reflexión sobre la prisión de los sentimientos y el destino y también sobre la posibilidad de liberarnos de él

Voz 26 28:07 la llanta Varig Lite dedicará esta novela fascinante en el Corte Inglés de Castellana

Voz 30 28:11 ven a conocerla en el departamento de librería a partir de las siete de la tarde

Voz 3 28:17 próxima estación Goya correspondencia con la Casa de la

Voz 11 28:23 el mercado de Navidad juguetes también puede seguir en esta línea para llegaba la cabalgata

Voz 3 28:30 esta Navidad que el secreto para llegar a todas partes es el Metro Metro de Madrid

Voz 31 28:38 por favor un compañero de la SER ha encontrado esta mañana una cartera con trescientos euros en su interior sigue eres el propietario y nos estás escuchando llámanos al seiscientos doce treinta y cuatro cincuenta y seis setenta y ocho gracias por su

Voz 17 28:53 esto es lo que ocurre cuando tu anuncio sal en Laser presentamos ser publicidad nuestro nuevo portal para que contratar tu anuncio con nosotros sí sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto Es aquí

Voz 1509 29:10 deportes uso de caballero qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes del tai Leganés abren esta noche desde las nueve la jornada ambos llegan en buena racha Leganés cinco partidos ligueros sin perder ocho bajas para Pellegrino entre lesionados sancionados mañana será el turno del Getafe al aun ante la Real Sociedad a las cuatro y cuarto jugará el Atlético de Madrid ante el Valladolid ya a las seis y media será el Real Madrid Rayo Vallecano en el Bernabéu Michel ha hablado hoy en la previa del encuentro

Voz 1657 29:31 sé que el Real Madrid de de mañana será

Voz 32 29:34 frente pero bueno hemos intentado encontrar sus puntos débiles un equipo que tiene grandes jugadores individualmente que como lectivo con colectivo trabajan bien más

Voz 1509 29:44 esto el Real Madrid consiguió una amplia victoria por noventa y dos sesenta y cinco ante el Barcelona en la Euroliga con un impresionante triple de Facundo Campazzo lo metió

Voz 3 29:52 se confíe ha salido el sol pero volverá a llover durante el fin de semana diez grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en gramática

Voz 1 30:06 on

Voz 33 30:09 dos y media de la tarde

Voz 1018 30:10 Bedia en Canarias

Voz 2 30:13 le camino Esther catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:25 quizás era lo último que esperaban las dos ministras la portavoz y la de Economía y el ministro de Fomento que les preguntase hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros con la cantidad de asuntos delicados difíciles que hay sobre la mesa un periodista holandés se atrevió con lo de la Navidad Illa política

Voz 3 30:43 sotobosque radio holandesa estamos acercándonos también una Navidad tras ser ustedes rodeando el árbol lleno de ilusión para el año que llena os cerrar la sensación no es una última Navidad responde que en la grada

Voz 26 31:01 sí

Voz 4 31:04 en por ser Navidad nos puede apetecer a todos pero

Voz 26 31:09 pero que tendremos Nero es más perder paquetes las más Antonio y actos

Voz 1018 31:15 que ahí terminó la respuesta previamente Isabel Celaá a Nadia Calviño José Luis Ábalos explicaban los acuerdos del Consejo de hoy sobretodo uno de especial relevancia social que afecta a la vivienda en particular a los alquileres a los nuevos alquileres decreto ley que entrará en vigor de inmediato tras ubicación en el Boletín Oficial del Estado posiblemente mañana mismo y que por ejemplo amplía la duración de los contratos

Voz 4 31:34 se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años se amplía también el plazo de prórroga tácita que ahora estaba en un año y pasa a tres años se limitan las garantías adicionales a la fianza ahora es simplemente se podrían exigir hasta un máximo de dos mensualidades como garantía

Voz 1018 31:55 en todo caso la mayor parte de preguntas han ido sobre Cataluña a la espera de la respuesta del Gobierno Torra al ofrecimiento de una reunión la próxima semana con Pedro Sánchez en Barcelona no hay censura previa ha dicho la portavoz tampoco un formato definido eso sí eh Pablo Casado ya Rivera no apoyan precisamente la idea

Voz 0378 32:11 todavía con están todas las agendas abiertas todo por confirmar incluso la propia reunión entre el presidente de gobierno que preside el Torra pero ciertamente el formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes

Voz 7 32:26 va el señor Sánchez a dialogar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre

Voz 8 32:36 como salida a la situación de Cataluña con Torra llamando a la violencia con Torra llamando a la vía eslovena que llamara la guerra de verdad que ese señor en vez de aplicarle la Constitución o hacer un requerimiento lo que haces es pedir una reunión para hablar Hora catorce

Voz 1018 32:50 viernes catorce de diciembre Ana Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes pero que es una sorpresa Antonio el Brexit Theresa May sí porque

Voz 1915 32:57 hola justo en estos momentos en Bruselas después de la reunión del Consejo Europeo dice sobre el Brexit que han quedado las cosas más claras que el Parlamento británico va a votar el acuerdo antes del día veintiuno de enero

Voz 11 33:09 sí

Voz 1915 33:12 lo explicando ahora mismo que hay un compromiso para aclarar cuanto antes cómo van a ser las relaciones entre Londres

Voz 0325 33:17 Europa ni un versión militar el Consejo de Ministros aprueba una inversión de más de siete mil millones se van a construir cinco fragatas trescientos cuarenta y ocho blindados ese modernizarán los aviones de combate Isabel Celaá aporta

Voz 0378 33:27 son gasto como bien ha dicho la ministra social se prevé la creación de siete mil puestos de trabajo al año

Voz 1915 33:37 con quién quiere Juan Manuel Moreno defiende que el Partido Popular hable con quien considere para formar gobierno o en Andalucía mientras Albert Rivera sin citar a Vox considera que no es fundamental quién llegue a un pacto mientras suponga un cambio en esa comunidad

Voz 34 33:49 fuerza política el de intima y habla con quién quiere con quién quiere cuando quiere

Voz 0419 33:55 cómo pero permítame que le diga que solo

Voz 8 33:58 sólo ese núcleo duro de de la legislatura va a ser sin duda ese acuerdo de gobierno que espero que acabe siendo realidad entre ciudadanos el Partido Popular

Voz 0325 34:05 sin conexiones el Gobierno francés cree que el terrorista de Estrasburgo abatido ayer por la policía no formaba parte de ninguna red hay dos arrestados más por su supuesta relación con el ataque Remi Rey Aleix fiscal de París

Voz 1915 34:17 lo que la investigación va a proseguir a fin de identificar eventuales cómplices o coautores susceptibles de haberle ayudado animado en la preparación de su paso a la acción Carlos con hablando sobre Carlos Cala más cuestiones revisa sus previsiones y el Banco de España reduce una décima su previsión de crecer ante de la economía para este año la sitúa en el dos coma cinco por ciento mantiene la del dos con dos para el próximo hoy además el Consejo de Ministros ha aprobado que el Banco de España pueda limitar el crédito en caso de una nueva burbuja inmobiliaria

Voz 0325 34:43 los precisa el IPC ha caído seis décimas en noviembre y se sitúa en el uno coma siete por ciento interanual lo que supone su nivel más bajo de los últimos siete meses esta cifra es consecuencia del abaratamiento de los carburantes y la electricidad que ha compensado la subida del transporte y la vivienda patronal

Voz 1915 34:57 este es el presidente de la CEOE Antonio Garmendia advierte de que no cree que pueda hablar sede diálogo social si Gobierno y sindicatos están hablando de la reforma laboral sin contar con

Voz 0219 35:04 Ellos sí es cierto el tema pues atenta contra la propia negociación contar porqué diálogo social que legisle el Gobierno pero que no tiene mucho sentido que eso sí llame diálogo social eso es un acuerdo bipartito entre los sindicatos y el Gobierno seguirá

Voz 0325 35:18 en la cárcel lo está contando a la SER el juez que va a hacerse cargo del caso Villarejo tras la renuncia del magistrado Diego de Egea descarta dejar al ex comisario en libertad provisional Manuel García Castellón cree que hay que hacer un elevadísimo riesgo de fuga

Voz 3 35:30 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 35 35:34 José Antonio el telegrama es para Mikel book y Moya señor conseller de Interior del Govern de la Generalitat de Cataluña hay responsabilidades que son intransferibles como las que se refieren a garantizar el orden público cuando se está al frente de la Conselleria que tiene asignada su señoría Se la juega ya arriesgar también el honor de todo el cuerpo de los Mossos d'Esquadra a los que puede dejar en ridículo su acción sólo debería ser temida de los alborotadores ido los enemigos del orden que están convocando la guerrilla urbana para el viernes día veintiuno desertar de las obligaciones tendría consecuencias muy graves

Voz 1018 36:13 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con los otros Carlos Ródenas y Julio en la técnica Isabel a la producción y con Alberto Pozas y Albert Prat vamos a recordar lo que ha sido las protestas frente a los tribunales de justicia más importantes algunos de ellos de nuestro país de los periodistas por la acción de un juez de mayor le como saben ha requisado los teléfonos móviles ordenadores de dos reporteros que investigaba un caso de corrupción

Voz 0055 36:34 más de un centenar de previstos José Antonio se han concentrado frente este Tribunal Supremo exigiendo respeto al secreto de las fuentes de información

Voz 36 36:39 lo representa no sólo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo

Voz 0055 36:49 o sea en favor del derecho de información y en contra de la decisión del juez del caso Cusack de incautar los móviles de dos periodistas para investigar una filtración Javier García director de la agencia Europa Press Javier Moll presidente de Prensa Ibérica

Voz 37 37:01 un ataque directo a la protección de las de las de las fuentes que es uno

Voz 1018 37:05 los puntos esenciales detrás boquete pedístico

Voz 0867 37:07 esta manera de cercenar la posibilidad de

Voz 1018 37:10 Mar de una manera libre el comité interés

Voz 1915 37:12 centros de Prisa ha emitido un comunicado cargando también contra la decisión a Barcelona delante del Tribunal de Justicia unos cuarenta periodistas han protestado bajo el mismo lema

Voz 5 37:21 esto no se toca se crédito

Voz 1915 37:26 muchos de ellos llevaban carteles con el mensaje nuestro secreto profesional es tu derecho a la información uno de ellos ha leído un manifiesto de apoyo a los compañeros de Baleares y en el que también se ha denunciado que en cuarenta años de democracia Ésta es la primera vez que un juez ordena la incautación de móviles y ordenadores a periodistas

Voz 1018 37:44 completamos portada con el tiempo la previsión importante de cara al fin de semana Jordi Carbó

Voz 1657 37:48 tarde soleada en la mayor parte del país con temperaturas

Voz 0978 37:50 Comas actas que ayer máximas de diez a quince grados donde sigue soplando el viento igualmente sensación marcada de frío algunos chubascos en Galicia y en el Cantábrico pero con muchas pausas lluvia más persistente entre el norte de Navarra y la provincia de Guipúzcoa hasta la próxima noche hizo el fin de semana mañana será el día que podremos disfrutar de más ratos de sol pero con nubes en Galicia y algunos chubascos nieblas y nubes bajas en gran parte del interior peninsular con ambiente frío todo el día el domingo en el centro y norte de la península va a llover de oeste este a medida que avance la jornada

Voz 3 38:25 la evolución a quién no le gusta la evolución estoy movimiento constante que iba hacia adelante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor oímos

Voz 38 38:36 gracias a la evolución compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto una sociedad que citar a las personas son cómo serán y eso se llama evolución grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 1915 40:18 hola buenas tardes sobre que cambian las cosas a partir de ahora

Voz 1018 40:21 sobre todo en duración en las prórrogas en las finanzas

Voz 1915 40:24 sí lo más destacado la duración mínima del contrato que obliga al propietario pasa de tres a cinco años y siete años y la arrendadores una empresa y en ese plazo el alquiler no podrá subir más que el IPC o la referencia que se haya pactado para ello si al final de ese plazo no se opta de forma expresa por la no renovación el contrato de alquiler se prolongará tres años más y no uno como establecía ahora la norma además las fianzas no podrán superar el importe de dos mensualidades de alquiler hice promueve la coordinación de los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de desahucio ha destacado el ministro José Luis Ábalos promover

Voz 4 41:00 la coordinación con los servicios sociales dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional Aldesa

Voz 40 41:10 pero el decreto aprobado hoy no atiende unas

Voz 1915 41:12 las reivindicaciones centrales de las asociaciones de inquilinos poner topes máximos a los precios de alquiler

Voz 4 41:17 pero no contemplamos medidas de intervención en apreció

Voz 1018 41:23 bueno esto lo que ha dicho el ministro Ábalos pero además en esta rueda de prensa el audio serán explicado otra serie de reformas que se van a aplicar a partir de ahora algunas de ellas no afectan en este sentido el sol quiere sino por ejemplo a la normativa sobre los polémicos pisos turísticos no

Voz 1915 41:37 si las viviendas destinadas a uso turístico a las que como sabes se atribuye en parte la subida de precios del alquiler en las zonas de mayor demanda se excluyen a partir de ahora de la Ley de Arrendamientos Urbanos y su alquiler Se va a regular como una actividad económica ordinaria además las comunidades de propietarios del edificio van a poder limitar o condicionar el uso de viviendas para este tipo de alquiler si suman tres quintas partes de los votos necesarios para ello para promover además un alquiler barato va haber bonificaciones en el IBI el impuesto de bienes inmuebles para los que ofrezcan viviendas en alquiler a un precio limitado un precio que fijará también administración y serán obligatorias las obras de accesibilidad a los edificios Si la Administración subvenciona esas obras al menos como setenta y cinco por ciento

Voz 1018 42:20 gracias Eladio vamos a resisto puede beneficiar perjudicar a los inquilinos a los propietarios Rubén Sánchez portavoz de Facua buenas tardes

Voz 28 42:27 qué tal muy buena en principio con esta reforma

Voz 1018 42:29 no bajarán los alquileres

Voz 28 42:31 bueno no necesariamente desde luego beneficiar beneficiar a al usuario evidentemente hay una serie de cambios mejor enmiendas lo que hizo el Gobierno del PP con la ley de arrendamiento dos tres años a los que se redujeron los plazos vuelven a cinco pues a todo eso bien el gran problema es es lo que comentaba precios que habla de precios la norma como mucho de los ayuntamientos que quieran pongan topes a las subidas pero no a los precios y eso es un gran error

Voz 1018 43:00 en todo este por tanto que se debería aplicar alguna norma que restringirá la subida de precios contra el mercado libre

Voz 28 43:05 que hicieran los precios que restringieron el hecho de que en una determinada ciudad se pueda estar alquilando como ocurre en Sevilla un piso de sesenta metros por ochocientos euros al mes nosotros creemos que ahí debería incidir la administración sea Gobierno central sea por población local planteando un tope al precio por metro cuadrado en función de las características zona del inmueble hoy no se plantearía a tope plan tren tope en todo caso a no poderlo subir más de un porcentaje es pero eso no nos sirve cuando el precio que ya está inflado eso estaría bien en una coyuntura en que tuviéramos precios razonables en toda España que el Gobierno dijera voy a limitar la posibilidad de subir más allá por ejemplo del IPC con la coyuntura actual lo que se hace es quedarse absolutamente corto

Voz 1018 43:48 ya pero no podría ocurrir también que sea a partir de ahora los nuevos contratos contempla en ese periodo el mínimo de cinco años los propietarios con carácter llegamos preventivo alquilen a un precio más alto porque van a tener ese piso digamos bloqueado en su precio durante cinco años y no tres como hasta ahora