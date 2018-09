Hora 14 Fin de Semana (01/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:21 muy buenas tardes ya está aquí septiembre con mucho calor y con cuatro millones doscientos mil españoles haciendo las maletas para regresar a casa y recuperar la normalidad a partir del lunes primer día del mes que coincide con el sábado así que los movimientos en carreteras son muchos pero escalonados a lo largo del fin de semana ha habido muchos problemas durante la mañana cómo está la situación a esta hora Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 00:44 muy buenas tardes pues a esta hora se va normalizando el tráfico eso sí a esta hora seguimos muy pendientes de tres colisiones en Madrid la primera en La uno el Circuito del Jarama en sentido salida otro segundo accidente en la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid que complica la salida de la capital y otro tercer accidente la A tres en Villarejo de Salvanés pero en sentido entrada a Madrid también pendientes de Girona de la AP siete donde van a encontrar muy congestionada la yunquera hacia Francia allí en Sevilla intensa la A cuatro en Dos Hermanas en sentido entrada a la capital hispalense por último también complicada en Cádiz la A cuatro en San Fernando y en Valencia complicada la entrada a la capital del Turia por la A tres en Ribarroja de tu

Voz 1827 01:24 regreso a casa con el combustible bastante más caro que el año pasado llenar el depósito con gasolina cuesta de media siete euros más ocho euros y medio si es con diésel y con novedades también para quienes quieran comprar un coche a partir de hoy entra en vigor un nuevo sistema para medir las emisiones de dióxido de carbono de una forma más realista que el actual habrá vehículos que con este nuevo sistema contaminen más de lo que se creía y que tendrán que pagar más en el impuesto de matriculación aunque de momento esta subida de impuestos se retrasa unos meses empieza así el curso político con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado como primer punto en la agenda del Gobierno socialista el objetivo del presidente Pedro Sánchez llevarlos al Congreso en noviembre es la fecha con la que trabaja pero tampoco está cerrada y después de haber pactado lo sustancial con Unidos Podemos sólo ha explicado esta mañana a los periodistas que lo acompañaban de regreso a España tras su gira por América Latina la vicepresidenta Carmen Calvo por su parte acaba de pedir a la oposición lealtad institucional especialmente para hacer frente a la crisis territorial en Cataluña

Voz 0277 02:28 tenemos una crisis en Cataluña pues en esta crisis a este partido no lo puede decir ningún otro partido nada es más les decimos nosotros a ello que frente a esta situación arrimen el hombro que hagan el favor de arrimar el hombro con cordura con patriotismo

Voz 1827 02:51 en Brasil Lula da Silva queda fuera de la carrera en las elecciones presidenciales de octubre aunque partía como favorito en las encuestas la justicia de aquel país prohíbe presentarse a los comicios desde la cárcel donde cumple condena por delitos relacionados con corrupción Julio García del Partido de los Trabajadores por el que representaba Lula da Silva asegura que el veto es político y basado en una mentira ya advierten que presentarán todos los recursos que sean necesarios los tribunales del país para que se reconozcan los derechos de Lula

Voz 0931 03:16 que dicen están previstos en la ley del país en los distintos tratados internacionales ratificados por Brasil aunque ahora tendrán que decidir quién se presentará a las elecciones ya que es muy poco probable que sus recursos puedan resolverse a su favor en tiempos espera que sea el alcalde de Sao Paulo el ex alcalde de Sao Paulo quién encabece la candidatura la decisión del Tribunal Superior Electoral del país por seis votos a favor uno en contra deja al exmandatario fuera de las elecciones en cumplimiento de la conocida como ley de la Ficha Limpia que deja cualquier persona con una condena confirmada en segunda estancia sin la opción de aspirar a ningún cargo legislativo una ley promulgada por el propio Lula da Silva en el año dos mil diez aunque Lula niega todos los cargos de su condena a más de doce años de cárcel por corrupción y blanqueo de capital

Voz 1827 03:57 y la Autoridad Nacional Palestina critica a la Casa Blanca después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara anoche que no pondrá ni un dólar para la agencia de Naciones Unidas que se encarga de ayudar a cinco millones de palestinos José María Patiño

Voz 1108 04:09 la retira de fondo supone anular en la práctica los servicios que presta Naciones Unidas a más de cinco millones y medio de refugiados palestinos hospitales escuelas ayuda de emergencia sólo serán posibles hasta finales de mes el Secretario General de la ONU ha pedido al resto de países que ocupan el hueco financiero que deja Estados Unidos desde la OLP se denuncia el chantaje político sobre los líderes palestinos para que acepten el plan de paz que prepara Washington excluye la capa la capitalidad compartida de Jerusalén ya a los refugiados Hamas que controla la castigada Franja de Gaza estima que esta decisión convierte a Estados Unidos en un enemigo titular del deporte Uxue Caballero buenas

Voz 1827 04:45 estas buenas tardes de fútbol a las seis y media se jugará

Voz 1509 04:48 el Celta Atlético Madrid última hora desde Vigo Pedro Fullana buenas tardes

Voz 1 04:51 buenas tardes el Atlético de Madrid juega en Balaídos uno de los campos que mejor se le obsta

Voz 0538 04:56 ante nadie ha conseguido más victorias aquí que el Atlético de Madrid en la Liga Diego Pablo Simeone quiere seguir invicto y hará algunos cambios en el once inicial sobre todo en la defensa con Filipe Luis que se queda en el Atlético de Madrid será titular en el lateral zurdo Jiménez que tendrá minutos en el lateral derecho en frente a un Celta de Vigo que también se mantiene invicto en este comienzo de temporada

Voz 1509 05:20 gracias a las nueve menos cuarto es jugar al Real Madrid Leganés

Voz 1827 05:22 hora catorce y cinco minutos

Voz 0825 05:53 muy buenas tardes de nuevo un apuñalamiento iban cinco en los últimos diez días y en la misma zona en el distrito madrileño de Puente de Vallecas esta madrugada un hombre de treinta años ha sufrido tres heridas por arma blanca en plena calle ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón la policía investiga lo ocurrido aunque de momento no hay detenidos mientras los vecinos piden más presencia policial hizo sobretodo después de que dos de los apuñalamientos se produjeran por enfrentamientos entre bandas juveniles sábado cargada de sucesos aquí en Madrid dos trabajadores de una gasolinera cercana Mejorada del Campo han resultado heridos graves han sido arrollados por un conductor que ha perdido el control de su coche él ha resultado herido leve enseguida nos acercamos a la Dirección General de Tráfico en este día de ida y vuelta principio de fin de vacaciones y complicado en las carreteras en la Comunidad hablando de carreteras quédense con este dato en Madrid sólo el cuarenta y cuatro por ciento de los que se presentaron para sacarse el carné de conducir en el último año aprobaron esto es un veinte por ciento por debajo de provincias limítrofes como Cuenca o Toledo son datos de la propia DGT

Voz 5 07:00 todo fue la verdad fue complicada sobre todo el practico muchas clases porque cada título que necesita desenvolver que local Madrid Madrid edificio tipo todos los atasco el semáforo

Voz 6 07:14 práctico no porque venía conduciendo

Voz 7 07:16 bueno pues lo en el pueblo en la finca esto puede ya le ha conducido antes por el campo

Voz 8 07:21 esto está poco me convertí tome complicado que depende un poco de las ganas que tenga de aprobarse el examinador pero en mi caso pues fue fácil porque no me hasta que a la primera

Voz 0825 07:30 las autoescuelas madrileñas denuncian la fuga de clientes a estas provincias y lo achacan al tiempo de espera entre examen y examen por eso piden a la DGT que aumente la frecuencia de las pruebas Se lo contaremos en este Hora catorce hay otras noticias titulares con Enrique García catorce heridos leves en el encierro de San Sebastián de los Reyes

Voz 9 07:49 dos de ellos han sido trasladados al Hospital Infanta Sofía y el resto han sido dados de alta

Voz 1827 07:54 después de ser atendidos en el propio recinto el directo

Voz 9 07:56 por técnico del encierro lo atribuye a la mayor afluencia de corredores

Voz 0825 08:00 reabren mañana la línea dos y nueve del Metro

Voz 9 08:02 vuelven a funcionar en su totalidad después de las obras de modernización de los últimos meses el quince de septiembre lo hará la línea siete b hay que donar los hospitales necesitan con urgencia sangre del grupo B negativo en alerta roja hace falta también del grupo A positivo en alerta amarilla continúan abiertos los sentidos puntos de transfusión de sangre de la Comunidad

Voz 0825 08:21 respeto para la franja es el lema de la protesta

Voz 9 08:23 que los aficionados del Rayo han convocado a las seis en las inmediaciones del estadio piden responsabilidades por la situación del campo cerrado ahora por reformas la Comunidad así

Voz 1827 08:31 pura que muy poco tiempo estará en perfecto estado y el preside

Voz 9 08:34 de del club consideran que las obras son insuficientes

Voz 0825 08:36 en lo meramente deportivo aún Unzué Caballero buenas tardes

Voz 1509 08:39 qué tal buenas tardes Mariano Díaz Forbes presentado ayer como nuevo jugador del Real Madrid lucirá el número siete y podrá debutar ante su público esta noche a las nueve menos cuarto en el partido que le enfrentará al Leganés un poco antes jugar al Atlético de Madrid a las seis y mediante el Celta Balaídos

Voz 0825 09:01 fin de semana para estar pendientes en las carreteras operación retorno para muchos aunque también hay afortunados de comienzan sus vacaciones vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad porque parece por lo que escuchábamos hace unos minutos está la cosa complicada DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes pues si hasta ahora seguimos

Voz 1315 09:18 muy pendientes de un accidente de contábamos la última conexión en la A uno a la altura del circuito de es de de El Jarama que está generando retenciones importantes en sentido salida a Madrid también en van a encontrar muy complicada la tres tanto de entrada como de salida en la A tres en Rivas Vaciamadrid en sentido Valencia también de entrada en esta misma vía a la altura de Villarejo de Salvanés les recordamos la importancia de no utilizar el móvil mientras se conduce recuerdan que el mejor mensaje que pueden enviar

Voz 0825 09:47 propias llegada tanto luce el sol y temperaturas sin cambios las máximas rondarán hoy los treinta y cuatro grados a esta hora veintinueve en el centro de la capital

Voz 0825 10:43 vamos ya con todo a las dos y once minutos de la tarde cinco apuñalamientos tres heridos graves en diez días y en la misma zona en el distrito de Puente de Vallecas el último como les hemos contado ha ocurrido esta madrugada la policía Enrique investiga qué ha podido pasar de momento no hay detenidas

Voz 9 10:59 sí está investigando los hechos y por el momento no saben si se trató de una reyerta el herido que se encuentra grave en el Hospital Gregorio Marañón estaba solo en un banco de un parque cercano a la calle al Kiefer allí no encontró el Summa el hombre estaba con un nivel bajo de conciencia con tres heridas de arma blanca la más importante en el toro

Voz 0825 11:17 son cuatro apuñalamientos en diez días dos de ellos por el enfrentamiento de bandas idea hay que los vecinos piden con urgencia quieren urgentemente más presencia policial pero también que las administraciones saquen dicen del abandono en el que tienen este éxito madrileña

Voz 9 11:33 piden más efectivos y sobre todo mayor coordinación entre los agentes es exigen además mayor inversión de las administraciones dicen que el número de efectivos policiales no se ajusta al número de habitantes de un distrito que tiene más población que ciudades como Oviedo piden un plan de inversión coordinado por todas las administraciones Jorge endakari no portavoz de la asociación vecinal de Puente de Vallecas

Voz 11 11:54 por un profesor do junto con el resto Andrés sanciones tanto Comunidad de Madrid especialmente que es la administración que menos invierte en el distrito junto con el Ayuntamiento de Madrid se aborde un necesario plan de inversión en Puente de Vallecas para solucionarlo la la raíz de todos estos problemas de inseguridad que no solamente es una cuestión de falta de de agentes sino la necesidad de una inversión de caracter social que

Voz 9 12:22 la próxima semana van a pedir una reunión al delegado del Gobierno por parte del Ayuntamiento la última propuesta para la seguridad del barrio es la instalación de veinticinco cámaras de videovigilancia una medida que bebía las of las asociaciones el distrito Delegación de Gobierno dio luz verde a su instalación en marzo y a día de hoy el consistorio aún no las ha instalado nos dicen que están solicitadas pero no en qué plazos se instalarán

Voz 0825 12:44 no es el único suceso de las últimas horas porque un hombre que ha perdido el control de su coche cerca de Mejorada del Campo ha arrollado a dos trabajadores de una gasolinera que han resultado heridos graves el conductor que ha provocado el accidente ha resultado ileso Arturo de Blas es portavoz del Samur

Voz 12 12:59 con doble atropello de dos varones jóvenes la M doscientos tres la carretera de Mejorada que al parecer se encontraban justo junto a la carretera ahí han sido atropellados por un vehículo los dos sufren dramatismos ticos importantes sobre todo en miembros inferiores con la sospecha uno de ellos de trama pélvico y otro de ellos de trauma torácico ir en Roma

Voz 0825 13:22 la Guardia Civil investigan las causas de este accidente

Voz 13 13:25 sí

Voz 0825 15:46 en Madrid tan sólo un cuarenta y cuatro por ciento de los que intentando sacarse el carnet de conducir el año pasado lo consiguieron entorno

Voz 0605 15:53 veinte por ciento por debajo del porcentaje de aprobados

Voz 0825 15:55 los en provincias cercanas provincias limítrofes como Cuenca por ejemplo son datos del Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico ya no es sólo que el porcentaje de aprobados sea muy superior sino que para conseguirlo como reconocen las propias autoescuelas dan por lo tanto pagan de media la mitad de las clases según los datos del Anuario lamé de aprobados en el conjunto del territorio nacional está en torno al cuarenta y ocho por ciento un cuarenta y cuatro como decíamos en Madrid un porcentaje que por ejemplo en el caso de Cuenca se eleva al sesenta y uno por ciento en Toledo el cincuenta y uno por ciento allí precisamente hemos estado en la autoescuela triple B con dos de sus profesores con Iván y José Icon Elena después del suspenso en Madrid espera conseguirlo allí

Voz 21 16:36 básicamente porque vi que Madrid era bastante difícil y quise probar otra cosa más fácil que era Toledo aquí calles más anchas más grandes más asequible y sobre todo lo que he visto es que la conducta de examinado desde luego es muy diferente porque esto esos días no tuve ninguna eliminatoria iba bastante fluida en una rotonda y me tuve que meter por el carril izquierdo porque no me queda otra intuye dar una vuelta más para poder cambiar al derecho había mucho tráfico y los coches me venían por detrás creo que allí prima más la fluidez que la seguridad

Voz 22 17:10 yo lo que sé que no todos los alumnos que vienen de Madrid en un muy acelerados entonces creo que los examinadores en Madrid están dando mucha importancia a la fluidez casi máscara la seguridad te entiendo que hay muchas aglomeraciones y ser es se les quiere dar un poquito más de fluidez a la circulación entonces aquí lo que notamos a los alumnos es que vienen muy rápido no me ha acelerado si apenas trabajo en la conducción preventiva para un Nobel es muy difícil trabajar la seguridad a cierta velocidad creo que el nivel de excelencia dicen mucho mayor que el que aquí

Voz 23 17:40 sí pero qué porcentaje que porcentaje de

Voz 24 17:42 eh alumnos salen de Madrid porque ha suspendido prueban suerte aquí

Voz 23 17:46 la altísimo por ciento de mis alumnos agrega cada vez son más alumnos que vienen pues el boca boca de otros que ya había estado sin siquiera a sabiendas en Madrid ya prevén tales cuenta lo que allí se van a enfrentar dicen en Madrid claro claro yo tengo Dahl uno tiene una de ellas son de Boca Boca de gente que se ha pasado por eso la incluso ya está cambiando este examinadas

Voz 1 18:07 en Madrid examine una fue suficiente para el que no después de cuántas clases e llevaba cincuenta clases muchas clases cincuenta clases sí CSS de cuánto dinero estamos ganando mucho dinero mucho dinero eh en total lleva unos mil trescientos euros ya bastardos

Voz 24 18:27 y aquí la media de número de clases para examinarse aprobar

Voz 1804 18:31 ojalá de edad prácticamente tres horas

Voz 25 18:34 en el que también da clase quizá las armas económica pues mejor además no sólo es el número sino cuántas veces que examine se entonces eso es una gran diferencia diferencia gran diferencia decía

Voz 0825 18:44 número de clases que se traduce por lo tanto en euros Ricardo Cano presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid muy buenas tardes

Voz 0605 18:51 hola muy buenas ya lo ha escuchado fuga de alumnos fuga de clientes a autoescuelas cercanas a Madrid

Voz 26 18:58 sí es cierto que lógicamente la la incidencia de la dificultad de los circuitos circulación en vías abiertas puede haber una variación en cuanto a la complejidad no lo pongo en duda pero también a otras circunstancia que lógicamente no favorece el porcentaje de de actos que tenemos de otra comunidad viene perjudicado porque nuestros exámenes y están realizando de atada entremés y pico entre convocatoria convocatoria y en todo caso siempre que el alumno pueda tener una formación continuada

Voz 0825 19:23 el problema entonces es que se tarda mucho en poder examinarse en Madrid

Voz 26 19:27 el Madrid estamos ahora mismo la frecuencia de un mes natural aproximadamente el mes de agosto es inhábil a todos los aspectos lectura provincial y los vamos pues desde el mes de julio hasta el mes de septiembre con lo cual habrá personajes habrán examinado a primeros de julio podrán examinar a primeros de septiembre de dos meses concretamente mientras que en Toledo pues evidentemente la demanda de pruebas es muy inferior y ese están examinando cada diez o doce días lo que hace que la pelaje cuenta preparación sea lógicamente mucho más huidas osea van abocados a terminar la preparación y poderse examinar

Voz 1827 19:58 el Madrid como la innovación en esta larga los alumnos

Voz 26 20:00 interrumpen su formación en muchos casos después ni la continúa porque iban presentándose a las pruebas de aptitud cuando el plantel cincuenta clases gastados mil trescientos euros que hacemos la media de parece que está saliendo a veinte euros la clase de cuarenta y cinco minutos si llamamos un técnico de reparación de nuestros electrodomésticos en nuestro domicilio llevamos cincuenta veces hagan ustedes la cuentas

Voz 0825 20:23 ella lo que planteaba no era tanto por el precio de las clases que venían a decir tácticamente es lo mismo sino por el número de clases que dan antes de poderse examinar

Voz 26 20:33 depende hay personas que es cierto de acuden haber dado ese número y otras otras personas que habrán dado ni la mitad pero vamos que no es el término general el número de clases proporcional va en función de lógicamente de la de la persona de la edad fundamentalmente de la experiencia que pueda lógicamente haber tenido anteriormente en algún tipo de experiencia o de conducción o no cómo será de muchos factores que pueden intervenir

Voz 0825 20:56 pero la diferencia en el porcentaje de aprobados es importante son datos de la Dirección General de Tráfico

Voz 26 21:01 pero fíjese la diferencia la importancia es muy claro y no hablamos de al porcentaje de prueba la primera no llegamos ni al veinte por ciento pero por la razón porque están examinando unos repito cada mes y medio Salamanca para examinar todas las semanas Segovia lo mismo ávida exactamente igual cada diez días Toledo lo mismo pueden planificar su formación terminó su formación realizara pruebas de aptitud en Soria se pueden examinar cuatro mil alumnos al año año y el Madrid hacemos mil doscientos alumnos diarios evidentemente el bloqueo que hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid en función de las pruebas pendientes en función de los días acumulados por la huelga realizado por los funcionarios hasta el tres de diciembre de dos mil diecisiete todavía no la hemos absorbido esperemos que ahora con luz de nuevo a las dos plazas que se han convocado de libre disposición que empiezan el curso diarias diez septiembre pues igualmente signos incorporen aquí más funcionarios podamos regular pero sobre todo lo que demandamos a la gráficos que tome medidas para que la formación se pueda regular que se establezca una exigencia es ninguna formación para que el alumno opte a las pruebas de aptitud

Voz 0605 22:02 se están presentando alumnos sin estar preparados

Voz 26 22:05 porqué prevén que se van a examinar dentro de un mes y medio ya hay que ser futuro luego para prever como es alumno va evolucionar y entonces ellos como no pueden seguir formándose durante dos meses porque la economía no se lo permite lo que demandan es la prescinda tienen examen sin haber recibido la formación completa empieza la formación no probablemente de aquí de todo el mes los y no le presentas en las siguientes pruebas para Alves resulta que tienes que esperar un mes para volverla a pedir la petición de pro para la siguiente con lo cual la formación o la corta la interrumpe aussie sigue Yasmin sostenible porque económicamente no es posible

Voz 0825 22:38 tenemos que ir terminando pero antes otra cuestión el noventa y nueve por ciento de los coches que utilizan en las autoescuelas son diésel han hablado ya con el Ayuntamiento de Madrid

Voz 26 22:48 sí hemos planteado la lógicamente nuestros aportaciones al plan de prevención en Madrid central a través de delfín la Confederación que no representa ya esperamos que lógica tengan a bien considerar esta situación no pedimos nada más que consideré como los taxistas es decir que el orden lógicamente la autorización para poder circular en en ejercicio de la actividad docente que realizamos ni más ni menos independientemente de sol lo que también le garantizamos la ayuntamiento que estamos buscando las medidas necesarias para cambiando el tipo de combustible que amortizar nuestro vehículo para la formación porque ahora podíamos ir al al libido al estético claros yo adquirimos ese vehículo al margen del coste que es muy elevado resulta que cuando lo tenía el permiso el alumno con el vehículo automático puede conducir sólo con vehículos automáticos entonces nos parece una aberración cuando ante la tendencia es que todos los vehículos ser eléctricos en un futuro todos van a ser automáticos oiga a exijan ustedes una formación manual y luego puedan lógicamente exigir si quieren ustedes les también con el vehículo híbrido y permitan que con esa obtención se puedan conducir cualquier tipo de vehículo es razonable que el que obtiene el permiso con cambio manual sí pueda conocido automáticos y el que puede cuando tiene con el vehículo romántico que sí evidentemente hay un elemento más que celebran embrague palanca de cambio pues que hagan usted edifica unas practican mínimas estratégicas para poder superar la prueba pero que no haya limitaciones porque sino nos están impidiendo adquirir vehículos híbridos para la formación de conductores

Voz 0825 24:12 bueno pues lo tenemos que dejar aquí Ricardo Cano gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracia

Voz 0605 24:17 son muy buenas tardes gracias a un saludo

Voz 0825 24:28 las peñas del Rayo Vallecano han convocado esta tarde a partir de las seis una manifestación para protestar por la inacción dicen de la directiva del equipo después de su cierre temporal no será la primera protesta esta tarde debería jugarse el partido frente al Atlético de Bilbao que de momento se ha aplazado Enrique

Voz 28 24:49 si los a los aficionados

Voz 9 24:51 dictarán una cadena humana alrededor del campo ir responsabilizan al presidente critican su dejadez con el estadio desde hace años dicen que su situación es lamentable Alberto Peñas presidente de la Agrupación de Peñas el Rayo

Voz 1881 25:03 las entrañas del del estadio en los en los cuartos de baño inhabilitado o los urinarios que que ser rebosa en las barandillas pasamanos una alta de soldados las eh los accesos sin luz vamos los propios aficionados tenemos que muy con niño me temo que llevar Christa sola a todos los partido que agoniza que hablaron poco la siento pues eso es es lamentable

Voz 9 25:28 el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo ha dicho hoy que el estadio estará en muy poco tiempo en perfecto estado para funcionar adecuadamente y el presidente del Rayo Raúl Martín dijo ayer en una comparecencia que las actuales obras del estadio son insuficientes para las necesidades

Voz 0605 25:41 club bueno y en lo meramente deportivo Uxue Caballero o la de nuevo qué tal buenas tardes Mariano Díaz fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Madrid lucirá el dorsal número siete dio las gracias por volver a su casa

Voz 29 25:53 hoy es un día muy especial vuelvo a casa y sólo puedo decir gracias gracias al club al entrenador al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de volver a vestir esta gran camiseta

Voz 0605 26:06 podrá debutar ante su público esta noche a las nueve menos cuarto en el partido que le enfrentará al Leganés en el Santiago Bernabéu antes jugará el Atlético de Madrid a las seis y media ante el Celta y lo hará en Balaídos en la jornada de ayer el Getafe empató a cero ante el Valladolid y el Alcorcón consiguió su primera victoria al derrotar al Mallorca por uno a cero

Voz 0825 26:25 gracias a su Sue y antes de dos a una a propuesta aunque en esta ocasión a medio plazo hoy es uno de septiembre los musicales trabajan ya en la nueva temporada para ellos también ha empezado la cuenta atrás en Madrid a West Side Story sumen Anastasia Se estrenará el tres de octubre en el Teatro Coliseum pero ya trabajan en su montaje Marta García

Voz 1804 26:52 Carlos Bella

Voz 0605 27:09 ex convierte la leyenda en una película

Voz 1513 27:12 animación en la que una joven huérfana hayan De Sica en llamada Ania se une a una pareja de timadores en busca de la recompensa para quien encuentre a la joven princesa en dos mil diecisiete Broadway estrenaba el musical que llega ahora a Madrid en octubre con la primera producción fuera de EEUU con libreto de Therese Magaly dirección de Calin Brouwer Anastasia producida por estéis es un musical de gran formato con presupuesto que supera los tres millones de euros Fernando el Ibex producto

Voz 18 27:48 por qué estamos hablando de un presupuesto muy alto con un elenco ahora mismo de veinticinco personas un equipo técnico también muy grande de unas treinta y tres personas diez músicos a es es un formato grande

Voz 1513 28:00 la historia transita por la Corte de los Romanov la Rusia pos revolucionaria y el París de los años veinte de la música popular rusa al jazz y el Charleston hebras Putin no es el malo de la historia pero no es la única diferencia respecto al almíbar de la peli Disney Hannah Gomez Sanya Anastasia es una es una chica

Voz 1 28:18 era muy fuerte muy independiente creo que es muy distinta las al resto de princesas Disney que hemos podido ver ella es la que se salvó ella sola es ella yo creo que es la heroína de la espectacular sea tiene el punto éste de de cuento de hadas porque la historia de Anastasia

Voz 30 28:34 como la conocemos en la película de dibujos animados es cuántas

Voz 1 28:37 día

Voz 30 28:38 pero personaje Ania está muy a la orden del día de de

Voz 31 28:41 como somos las mujeres ahora mismo

Voz 1 28:56 gracias Marta Nos vamos

Voz 0277 30:55 tenemos una crisis en Cataluña pues en esta crisis a este partido no lo puede decir ningún otro partido nada es más les decimos nosotros a ello que frente a esta situación arrimen el hombro que hagan el favor de arrimar el hombro con cordura

Voz 0605 31:14 con patriotismo pero nada de lo escuchado exceso

Voz 1827 31:17 dado en PP y en Ciudadanos hace pensar que vayan a renunciar a hacer política con la crisis catalana que tanto agita al electorado de centro derecha Pablo Casado acusa al Gobierno de ser irresponsable por permitir que hayan lazos amarillos por las calles de Cataluña

Voz 10 31:30 es una responsabilidad que el Gobierno de España que tiene competencia en materia de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tiene competencia legislativa por ejemplo para exigir a los ayuntamientos que hagan su trabajo y quiten cualquier símbolo del espacio público y neutral como pasaría en cualquier ayuntamiento Concello

Voz 1827 31:48 esa lucha por el electorado de centro derecha queda en evidencia cuando escuchamos a Inés Arrimadas de ciudadanos acusar a Pablo Casado de asumir como suyo el discurso del separatismo

Voz 33 31:57 que se han apuntado en las últimas horas a las tesis del separatismo de decir que los culpables son los demócratas que vemos esta situación no señores pasado no señora colado otros portavoces de los partidos quiénes han roto la convivencia en Cataluña son los que han inundado las calles de símbolos políticos los que se han saltado las leyes los que insultan a más de media Catalunya de los que hacen la llamada al pensamiento único desde los altavoces de un ayuntamiento

Voz 1827 32:26 fuera de nuestro país hace sólo unos minutos ha empezado en Estados Unidos el funeral de John Mccain el ex candidato republicano murió la semana pasada y comunicó a su familia no quería que Donald Trump estuviera allí presentes si va a participar el demócrata Barack Obama desde la Casa Blanca no llega precisamente otra decisión inhumana que pone en peligro el futuro de cinco millones de palestinos Almudena López sino buenas tardes buenas tardes la Organización para la Liberación de Palestina ha rechazado la decisión de Estados Unidos de suprimir los fondos a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos el presidente Donald Trump ya había recortado en más de un ochenta por ciento el presupuesto destinado a este organismo su portavoz

Voz 1 33:00 Pons ha señalado desde llama

Voz 1827 33:04 han en Jordania que el Secretario General de Naciones Unidas ha pedido al resto de países a compensar la ausencia de fondos estadounidenses una petición también formulada por la OLP mientras Hamás más radical considera que la administración Trump se convierte en un enemigo de los palestinos y el mundo árabe en general el Brasil la justicia de aquel país ha anulado la candidatura de Lula da Silva a sólo un mes de las elecciones presidencial pero si sus aspiraciones para volver a ocupar la jefatura del Estado quedan frustradas por su condena por corrupción hasta ahora los sondeos le daban como ganador con un cuarenta por ciento de intención de voto en las elecciones presidenciales de octubre su ausencia devuelve al país a la incertidumbre porque según los mismos institutos de Moscú

Voz 0825 33:39 Picos el ganador potencial sería el ultraderecha

Voz 1827 33:41 esta Jair Bolsa ganaron en Italia

Voz 7 33:45 nata Kobe condimento predilecto de

Voz 9 33:47 las montañas del con prensa hamacas

Voz 7 33:49 en la localidad devastada por el terremoto que tuvo lugar el

Voz 1827 33:52 veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis recupera una de sus tradiciones por primera vez desde el seísmo la fiesta de la pasta un acontecimiento con el que el municipio quiere recuperar la normalidad hay que recordar que el que el seísmo de magnitud seis causó la muerte de trescientas personas con el tiempo para esta tarde Javier Corbacho buenas tardes buenas tardes cielos nubosos en Cataluña hay en Teruel que dejarán chubascos

Voz 34 34:12 el norte de ambas zonas lluvias débiles en el norte de la Comunidad Valenciana y en Baleares y probabilidad de lloviznas en el área del Estrecho y en Melilla además empezamos septiembre con cuatro provincias en riesgo amarillo por calor Córdoba Badajoz Orense y Pontevedra superarán los treinta y cinco grados y alerta por olas en Cádiz en el noroeste temperaturas en aumento en el resto de la Península tiempo estable y sin cambios aunque con alguna nube durante el día en el interior del país pero sin precipitaciones inca en áreas régimen de vientos alisios esos queda al deporte de uso de Caballero

Voz 1509 34:41 qué tal buenas tardes ya está en marcha la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España enviado especial de la Cadena SER Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 34:46 muy buenas tardes desde Almadén una jornada en la que se viene muy rápido también y con mucho calor más de treinta y cinco grados en la ruta tenemos a tres voces se ha metido por delante el portugués Tiago Machado y dos españoles el Cubero del Burgos BH Héctor Euskadi Murias marchan con una auténtica minuta doce minutos sobre el pelotón principal en principio no irán a ningún lado y serán engullidos por un pelotón que tiene demasiados intereses en esta octava etapa de la Vuelta

Voz 1509 35:10 gracias Iñigo y en veinticinco minutos arrancan Fórmula uno la clasificación del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza en fútbol se disputan dos choques en primera división a las seis y media al Celta Atlético y a las nueve menos cuarto el Real Madrid Leganés podrán seguir toda la actualidad deportiva desde las tres en Carrusel Deportivo

Voz 1827 36:35 son las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias con la llegada de septiembre empieza el curso político y el Gobierno socialista estrena su agenda con la aprobación de los presupuestos generales del Estado como una prioridad sacar adelante las cuentas prácticamente le garantizaría Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa hasta el final de la legislatura el presidente quiere hacerlo de la mano de Unidos Podemos su objetivo es pactar con ellos la base de las cuentas antes de llevarlas al Congreso y esto incluye lo reconocen abiertamente hacer algunas concesiones e Inma Carretero buenas tardes

Voz 0605 37:03 hola buenas tardes la idea del presidente Sánchez

Voz 0806 37:06 llevar los presupuestos al Congreso después de haber alcanzado un acuerdo en lo sustancial con Podemos y a partir de esa base más sólida que los ochenta y cuatro diputados que tiene el PSOE buscar el resto de los apoyos necesarios eso es lo que ha explicado Sánchez a los periodistas en el viaje de regreso de su gira por América Latina esta mañana ha aterrizado ya en la base de Torrejón dardos en La Moncloa manejan como fecha posible para presentar las cuentas el mes de noviembre el presidente no ha querido pillarse los dedos pero sí que pone por delante esa negociación con Podemos que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda da por hecho que se van a presentar los presupuestos aunque no salga adelante la Ley de Estabilidad nueva que acordó reformar con Pablo Iglesias con quién dice que tiene una buena relación que el trato es fluido y que hay coincidencias básicas en materia presupuestaria es consciente Sánchez de que tiene que hacer concesiones a Podemos el Gobierno las hará eso viene a decir aunque a día de hoy la propuesta del Ejecutivo sobre la reforma fiscal pasa por elevar

Voz 0825 38:05 el último tramo del IRPF a partir de ciento

Voz 0806 38:07 cincuenta mil euros Hinault de sesenta mil euros como plantea poder

Voz 1827 38:11 los gracias Inma además de con Unidos Podemos la aprobación de los presupuestos pasa irremediablemente por el apoyo del Partido Nacionalista Vasco un principio dispuesto a dar su voto a favor de los independentistas catalanes mucho más reacios a hacer gestos al Gobierno central con el inicio del juicio a los líderes del pluses a la vuelta de la esquina ya escuchábamos en portada la vicepresidenta Carmen Calvo pedir lealtad institucional a la oposición pues aquí va a determinar nada hace unos minutos un acto del presidente del PP en Galicia Ramón mella buenas tardes qué tal buenas tardes y por lo que hemos escuchado a Pablo Casado no parece que el PP esté muy dispuesto a ponerse de lado del Gobierno en la crisis catalana

Voz 6 38:51 así es correcto no se va a poner muy al lado del Gobierno este acto es lo que ha dicho acaba de finalizar hace tan sólo un par de minutos la intervención de Pablo Casado con el que se cierra el acto de inicio del curso político de te que tradicionalmente tiene lugar en Galicia concretamente en esta Carballeira de San Suso exactos en Cerdedo Cotobade ante unas dos mil personas concretamente entre los temas que atrapa dado obviamente Pablo Casado ha estado Catalunya Caixa centrado sobre todo en la retirada de los lazos amarillos ha dicho Pablo Casado lo vamos a escuchar que hay que conseguir sacar adelante iniciativas legislativas para que no haya eh según sus palabras estos problemas

Voz 10 39:32 es una irresponsabilidad que el Gobierno de España que tiene competencia en materia de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad al Estado que tiene competencia legislativa por ejemplo para exigir a los ayuntamientos que hagan su trabajo y quiten cualquier símbolo del espacio público y neutral como pasaría en cualquier ayuntamiento Concello

Voz 6 39:52 por cierto que Pablo Casado ha hecho una referencia al anterior presidente del Partido Popular a Mariano Rajoy que está pasando sus vacaciones en Galicia y ha dicho que se ha reunido con él minutos antes de venir aquí a este inicio del curso político despachando diversas cuestiones dicho entre otras los temas que Rajoy nunca ha fallado pero que esta vez no estuvo en este acto precisamente para no faltar a su palabra cuando prometió mantenerse al margen de la política

Voz 1827 40:21 y más allá de estas citas políticas la vida sigue adelante hoy mismo entra en vigor un nuevo sistema para medir las emisiones de dióxido de carbono que emiten los coches nuevos que se ponen en circulación ya no serán sobre el papel con pruebas en laboratorio sino en la carretera y sus resultados serán por tanto mucho más ajustados a la realidad de lo que son actualmente esto cómo les puede afectar ustedes bueno pues básicamente muchos coches van a subir un escalón en el nivel de contaminación y por tanto tendrán que pagar más a través del impuesto de matriculación pero nos dicen que no será de forma inmediata Raúl Blanco es el secretario general de Industria muy buenas tardes

Voz 0458 40:54 hola buenas tardes para que nos quede todo claro

Voz 1827 40:57 hoy entra en vigor este nuevo sistema de control de emisiones pero de momento quién se compra un coche no tendrá que pagar más en impuestos aunque ese coche supere con este nuevo sistema alguno de los límites de contaminación fijados esto es así no

Voz 0458 41:11 eso eso sí está hasta el uno de enero se mantendrá

Voz 26 41:15 actualmente al mismo precio y a partir del uno de enero

Voz 0458 41:18 que entrará en vigor el periodo transitorio hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte donde sí podría haber algún pequeño incremento de acuerdo con la medida aprobada por el Ministerio de Industria de esta semana

Voz 1827 41:32 pequeño incremento de cuánto hablamos Isabel

Voz 0458 41:35 aproximadamente una media del cinco por cien dado que la entrada en vigor del nuevo protocolo no provocaba un incremento fiscal en el caso de los países miembros de la Unión Europea que tiene en el impuesto de matriculación Il fijado en base de emisiones ya había dos opciones un con una que era aplicar directamente el resultado de las mediciones derivado del protocolo que hoy sábado entra en vigor

Voz 1827 42:06 bien un periodo transitorio

Voz 0458 42:08 minorar esa impacto fiscal por tanto daba una senda de transición hasta treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y permitía que el actual ritmo de renovación del parque móvil la demanda de vehículos etcétera no se viera afectada de una manera tan tan drástica tizas y los próximos meses

Voz 1827 42:31 este es el único punto que que no se va a aplicar de manera inmediata o hay alguno más

Voz 0458 42:35 no no es el único de manera inmediata Se aplica el protocolo tal y como han venido preparándose a la industria durante el último año y por tanto todos los vehículos nuevos que se matriculen a partir de hoy uno en septiembre ya cumplirán con la nueva normativa europea

Voz 1827 42:54 tienen algún cálculo sobre cuántos coches con este nuevo sistema de control van a subir de escalón entendernos en el nivel de contaminación

Voz 0458 43:03 sí sí el de calcular porque eso también dependerá de la demanda final de la demanda final de vehículos de la decisión que tome que tomen los clientes entonces se cree que puede haber aproximadamente un diez por cien de la demanda de vehículos actual pero realmente dado el periodo transitorio que comentaba la afectación será bastante leve y por tanto no ha de afectar a ninguna decisión de compra durante los próximos meses

Voz 1827 43:39 tienen algún compromiso de la industria del automóvil para que los coches nuevos que pongan en circulación a partir de esa fecha a partir del treinta y uno de diciembre del dos mil veinte no contaminen por encima del primer primer umbral de contaminación

Voz 0458 43:53 Bono esos esos trabajos ya los está realizando la industria desde hace años estamos hablando de normativa europea no es una normativa específica española y por tanto esos trabajos para reducir ah por debajo de los ciento veinte gramos de CO2 actuales Ike irá progresivamente teniendo que reducirse dos mil veinte dos mil treinta de acuerdo con lo con los límites que que ha marcado la Comisión Europea ya se están realizando cada vez más la tan todos los motores de combustión nuevos sean motores de gasolina motores diésel contamina

Voz 26 44:30 ni mucho menos que los me gustó tres

Voz 0458 44:33 de combustión que están en circulación y que tengan diez doce o quince años de antigüedad ir cada vez más son más las fórmulas de vehículo eléctrico híbrido y las que están entrando en el mercado y por tanto ese nivel de emisiones se va reduciendo

Voz 1827 44:51 sí todavía sobre sobre impuestos una de las reclamaciones de la patronal del automóvil es eliminar directamente el impuesto de matriculación esto se lo plantea el Gobierno

Voz 0458 45:00 en el juntamente con el sector el Gobierno lo que se plantea es trabajar los diferentes aspectos que el digamos generaría en un marco de certidumbre y estabilidad para los próximos años en diferentes tema Sosa no sólo el fiscal donde es posible avanzar hacia fórmulas como la que tienen otros países donde el impuesto de matriculación no existe incisas una fórmula que interna Liza además pues las emisiones y la de vehículo a lo largo de toda su vida y no sólo en el momento de la compra pero también hay que tener en cuenta aquí que los trabajos que se realizan y que se van a realizar conjuntamente con el sector incluyan medidas laborales como al contrato de relevo que es muy interesante para las fábricas españolas medidas en el ámbito de innovación en el ámbito de movilidad sostenible no sólo limitado a las emisiones de vehículos sino cómo actuamos en la movilidad urbana en la lo malo

Voz 26 46:02 física del propio sector industrial

Voz 0458 46:05 la distribución de la última milla no de ahora que hay pues una cierta eclosión de comercio electrónico todo eso también altera las es la movilidad tradicional que teníamos en las ciudades en las carreteras por lo tanto ese conjunto de de de actuaciones seguirá trabajando en los próximos meses junto con el con el sector de la automoción

Voz 1827 46:28 a Raúl Blanco es el secretario general de Industria de la pyme gracias y muy buenas tardes

Voz 0458 46:33 nada un placer encantado hoy hasta la próxima

Voz 1827 46:36 para garantizar una movilidad sostenible y respetuosa con el medioambiente el coche eléctrico se impone como alternativa el gran inconveniente de este modelo es la falta de infraestructura en las carreteras españolas apenas hay doscientos puntos para cargar sus baterías Sergio Soto

Voz 37 46:50 Rudolf Meyer se hizo pianista de coches

Voz 38 46:53 el Nissan gris

Voz 37 46:55 durante de peatones el futuro musical y eléctrico donde músicos como Hal reciben el encargo de componer el sonido de un motor para Audi pero donde de Safina la partitura eléctrica es en la infraestructura de Cannes

Voz 39 47:07 por desgracia la red de que España no es como la de los países que te lo previsto y además hay que tener un plan B por si acaso no funcionaba está ocupado

Voz 37 47:14 Fernando opina es usuario de coche eléctrico y miembro de la Asociación de Usuarios defiende fervientemente el modelo para el desplazamiento por ciudad pero si usted sale hacia su segunda residencia hipotética o va a visitar a la familia hipotética tiene por delante poco más de seiscientos kilómetros con un coche eléctrico último modelo cubrirá algo más de la mitad antes de detenerse

Voz 39 47:34 llegar en un viaje de Kinski en otros parar media hora cuarenta minutos en un coche gasolina

Voz 37 47:41 explica Fernando pero en España hay actualmente unos doscientos puntos de carga pública rápida en ellos un vehículo último modelo tardaría encargar unos veinte minutos aunque debería repostar dos veces antes de llegar al destino hipotético si su coche es más antiguo tardara encargar unos cuarenta y cinco minutos las empresas del sector piden atender a una realidad que ellas ya han interiorizado Arturo Pérez de Lucía gerente de la Asociación Empresarial para el vehículo eléctrico

Voz 40 48:07 desde ahí creemos que la movilidad y evidentemente es así rodaba hacia el vehículo eléctrico compartido conectado y autónomo los fabricantes se están eh pues bueno teniendo que adaptar a esa realidad

Voz 37 48:20 el Plan de Movilidad Alternativa prevé multiplicar por tres los puntos de carga en los próximos meses y cargar un eléctrico puede costar unos veinte euros al mes el sector reclama un plan de ayudas coordinado más ambicioso que permita al canto eléctrico llevarnos a todas partes

