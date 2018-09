Hora 14 Fin de Semana (02/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias Gure catorce cinco

Voz 2 00:07 Roberto Torío

Voz 1827 00:21 buenas tardes último día de la operación retorno con miles de personas volviendo a casa en coche ya a esta hora hay seis mil agentes de la Guardia Civil desplegados en las carreteras porque se van a intensificar hoy los controles de velocidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 3 00:36 muy buenas tardes pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento para acceder a la capital pero de momento y afortunadamente tan sólo encontrar pequeñas retenciones de entrada por la A uno en el entorno el circuito del Jarama donde estamos pendientes de Lleida de un accidente en la Nacional II treinta que obliga al cierre de la vía a su paso portón de Sort en sentido Lleida también encontrarán retenciones hasta ahora en Sevilla especialmente en la entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Huévar en el resto de vías a esta hora hay afortunadamente normalidad

Voz 1827 01:10 a las puertas de que el president Quim Torra detalle este martes su hoja de ruta para los próximos meses ya advierte el otoño será políticamente muy caliente en Cataluña impide a los catalanes que salgan a las calles para avanzar hacia la independencia

Voz 4 01:23 los logrado que las previo al Senado las instituciones españolas la auténtica exhumación

Voz 1827 01:32 no no sólo eso en una entrevista en El Punt Avui ironizaba hoy sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos decía que a Franco hay que sacarlo de las instituciones españolas desde el Partido Popular Pablo Casado acaba de acusar al Gobierno de Pedro Sánchez otra vez más de rendirse al independentismo sobre memoria histórica

Voz 5 01:48 otra vez hablando de la guerra civil que fue una derrota cívica de tres generaciones de españoles durante cuarenta años y que vuelve a servir de ridícula coartada una y otra vez a la izquierda radical para justificar su sectarismo disimular su absoluta incompetencia

Voz 1827 02:06 el sector del taxi espera confiado en que el Ministerio de Fomento ponga sobre la mesa esta próxima semana una solución que les beneficia a ellos frente a empresas de vehículos con conductor como Uber o Fay esperan esta propuesta antes de reanudar las protestas que colapsaron el centro de las principales ciudades de España a lo largo de este verano José Miguel Funes el portavoz de la organización han taxi que plantea sanciones más duras

Voz 0653 02:29 cuando estamos hablando de endurecer sanciones no solamente con los demás sino también para nosotros mismos sectores taxi hay que modificar el tema de las sanciones y la recuperación de sanciones se tenga una posibilidad para mí ha o Ayuntamiento de retirar dicha licencia o autorización por una mala praxis sobre ella

Voz 1827 02:49 España lamenta que Estados Unidos deje de dar dinero a Naciones Unidas para ayudar a los refugiados palestinos advierte el Ministerio de Exteriores esta mañana de que esta agencia de la ONU queda en una situación crítica Julio ganar el Gobierno español lamenta que Estados Unidos

Voz 6 03:02 nos deja en una situación que creen amenaza programas esenciales de salud educación y ayuda alimentaria y que desestabilizará la zona exterior de Exteriores rechaza las acusaciones del Gobierno Trump de que sea una organización corrompida ineficaz y cree de hecho que ha cumplido con su tarea de dar apoyo de emergencia y asistencia a la población palestina refugiada por otro lado y como era de esperar el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu apoya al final de la financiación de Estados Unidos a la honra y asegura que el Gobierno de Trump está haciendo algo muy importante que comienza a resolver el problema Netanyahu considera que los palestinos han creado una institución única para pereza perpetrar a los refugiados que la frágil tregua

Voz 1827 03:37 en Siria se tambalea el Observatorio Sirio de Derechos Humanos acusa a Israel de un bombardeo que deja al menos dos personas muertas José María

Voz 7 03:44 la división de versiones torno a una sucesión de explosiones que esta madrugada han provocado dos muertos y una decena de heridos graves en una base militar de los alrededores de Damasco al Observatorio asegura que fue un ataque de misiles israelíes pero el Ejército leal al régimen de Al Asad lo atribuye a un cortocircuito en un almacén de munición este incidente añade como decías tensión a la frágil tregua que se vive en Siria y que Naciones Unidas Estados Unidos consideran el preludio de una eventual ofensiva contra la provincia de Idlib el heterogéneo bastión que aún le queda a los rebeldes el Papa ha pedido

Voz 1827 04:14 diplomacia de diálogo para evitar una nueva catástrofe humanitaria de vuelta a España el domingo nos deja una operación contra el narcotráfico gallego Almudena López sino

Voz 8 04:22 la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que introducía hachís a través de la costa levantina y nueve personas detenidas

Voz 1827 04:28 la muerte violenta en Guadalajara un joven de veintiocho años

Voz 8 04:31 ha muerto apuñalado en El Casar en Guadalajara hay una mujer detenida como sospechosa del crimen la arrestada había denunciado a la víctima por malos tratos que tenía una orden de alejamiento de la presunta asesina

Voz 1827 04:40 titular del deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal

Voz 1509 04:42 las tardes el finalizado ya el partido que abría esta jornada de domingo empataron a dos el Levante y el Valencia Roger anotó un doblete para los granotas Cheryshev Sheffi Parejo marcaron para los ches más partido esta tarde el Alavés Español a las cuatro y cuarto vas Barça Huesca las seis y media el derbi sevillano Betis Sevilla a las nueve menos cuarto en el Benito Villamarín en marzo también la novedad etapa de la Vuelta a España

hora catorce y cinco minutos

en la Cadena SER Hora catorce

Voz 9 05:20 hora catorce Madrid fin de semana con Isabel Salvador

Voz 1291 05:29 siete es muy buenas tardes Gemma acaba las vacaciones y empiezan a trabajar fatal porque vengo del pueblo así que ya dice está muy estar de fiestas y vengo con la voz ronca me va a costar incorporarme como a tales pues horrible la verdad no a ninguna gana aunque bueno es lo que toca año tras año

Voz 0825 05:47 seguro que muchos de ustedes se reconocen ahora sí que empieza la cuenta atrás la vuelta a la rutina para la gran mayoría pero no para todos dos Hay todavía afortunados que han iniciado sus vacaciones este mismo fin de semana este domingo en el que la Real Academia de San Fernando mantiene cerradas al público cinco de sus salas y en las que se exponen obras de Goya o Rubens entre otros y lo ha hecho después de que según denuncian la institución las vibraciones ocasionadas en el edificio por la maquinaria pesada que trabaja en el futuro complejo de Canalejas en pleno centro de la capital haya provocado grietas en las paredes ida añado una escultura Fernando de Terán ex subdirector

Voz 1591 06:27 poníamos la mano temblaba poniéndose la mano en el marco también temblaba que ha ocurrido en las vejaciones a través del granito han causado los daños que las fisuras que hemos marcado por si continúan haciendo Laura hemos puesto pues decenas de testigos en la

Voz 0825 06:46 preguntaremos en este Hora catorce en por este asunto al concejal responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid a José Manuel Calvo con quién hablaremos en los próximos minutos

Voz 2 07:01 hay otras noticias tan

Voz 0825 07:02 bien que repasamos de titulares con Enrique García empezando por la reapertura esta mañana de las líneas nueve y dos de metro

Voz 10 07:08 hoy vuelven a funcionar con normalidad después de las obras de mejora realizados durante el verano que obligaron a cerrar varios tramos abren hoy al público aunque la estación de Sevilla continúa cerrada

Voz 0825 07:17 positivo en alcoholemia el hombre que ayer atropelló en su

Voz 10 07:20 coche a dos trabajadores de una gasolinera que resultaron heridos graves ha dado positivo en el control de alcoholemia el conductor que resultó ileso ha pasado ya a disposición judicial por delitos contra la seguridad del tráfico y lesiones

Voz 0825 07:31 nueva llamada a la prudencia siete personas

Voz 10 07:33 muerto ahogadas este mes en la Comunidad de Madrid según datos de la Real Federación Española de salvamento socorrismo Aún así el número de ahogamiento se ha reducido a la mitad en relación al año anterior

Voz 0825 07:43 suma y sigue el último encierro en San Sebastián

Voz 10 07:45 los Reyes deja nueve heridos leves todos ellos por caídas y rozaduras ya han sido dados de alta después de que se les examinara los sanitarios en el lugar a los dos heridos que ayer ingresaron en el Hospital Infanta Sofía ya las ya les han dado el alta

Voz 0825 07:59 hacerse visibles un centenar de pacientes

Voz 10 08:01 sí familiares afectados por el déficit de Alfa menos uno una enfermedad pulmonar calificada como rara que afecta a doce mil personas en España comienzan hoy un tramo del Camino de Santiago que pretende visibilizar esta dolencia y pedir fondos para su investigación participaran familias y afectados de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 08:17 del deporte uso Caballero cuéntanos buenas tardes

Voz 1509 08:20 qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid cayó en Vigo dos a cero y los de Simeone sumaron ante el Celta la primera derrota de la temporada mejor le fue al Real Madrid que ganó al Leganés por cuatro goles a uno

Voz 0825 08:39 unos y otros los que salen en los que regresan protagonistas de la operación retorno en la que en la Dirección General de Tráfico va a poner especial atención a la velocidad nos acercamos allí a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Jorge López buenas tardes

Voz 11 08:54 buenas tardes de momento jornada muy tranquila en los accesos a las grandes ciudades también en Madrid que ha tenido intensidad circulatoria de entrada por la A6 en la uno aunque en estos momentos se mantiene con tranquilidad fluidez y comodidad en el resto de carreteras se circula con normalidad de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 09:10 gracias DGT gracias Jorge confiemos en que esa tranquilidad se mantenga durante toda la tarde hoy luce el sol han subido las temperaturas con alerta amarilla en el área metropolitana Llinares precisamente por eso por altas temperaturas llegaremos superaremos en este caso los treinta y seis grados

Voz 9 09:33 es el de la que me Madrid aunque

Voz 1827 12:22 se lo venimos contando la Real Academia de Bellas Artes de San

Voz 0825 12:24 Hernando mantiene cerradas al público cinco de sus salas en las que se exponen obras entre otros de Goya o Rubens y lo ha hecho después de que según denuncian es titular con las vibraciones ocasionadas en el edificio por las máquinas la maquinaria pesada que trabaja en las obras de Canalejas a escasos metros haya provocado grietas en las paredes ida añado a una de sus esculturas Enrique García buenas tardes de nuevo tu has estado allí que has podido ver

Voz 10 12:49 qué tal Isabel hay pequeñas grietas aunque muy visibles en las paredes que dan a la calle Alcalá especialmente en la planta tercera hayan cerrado las cinco salas en tres de ellas quedaban a Alcalá han descolgado un total de nueve obras que están ahora mismo almacenadas en otras dos salas más alejadas del muro lo han hecho porque en el museo aseguran que la pared tiembla cada vez que operan estas máquinas lo más preocupante es una escultura en la misma entrada de de la institución a la derecha que tiene considerable es grieta Se trata del Hércules Farnese una joya escultórica que trajo Velázquez a la institución ha mostrado los desperfectos muy visibles José María Luzón Académico Delegado del museo

Voz 1591 13:28 aquí tenemos el Hércules Farnese que no está ni a tres metros del muro este principal que ha ocurrido que las vejaciones a través del gallito han causado los daños que en las fisuras que hemos marcado por si continúan haciendo Laura

Voz 10 13:44 hemos entrado con él a las tres a las afectadas la diecinueve la veinte la XXI

Voz 0825 13:50 aquí tiene un deje la pared

Voz 1591 13:52 Iniesta esté zócalo de la fisura que tiene esta fisura se ha separado de éste es la que da a la calle estas que esas ventanas que de ahí vamos que están cerradas estas dos dan a la calle Alcalá la pared donde está en la acción Bolton da al sitio donde venían dando con el percutió por poníamos la mano aquí temblaba es que el poníamos en la mano en el marco también temblaba que es el cuadro de Susana y los viejos de Rubens

Voz 0825 14:23 las obras no olvidemos el futuro complejo de Canalejas obras de gran envergadura en pleno centro están hoy paradas

Voz 10 14:30 sí son obras que llevan más de un año en la calle Alcalá en el tramo entre Sol y la Plaza Canalejas Se trata del próximo Centro Canalejas un espacio de cuarenta y siete mil metros cuadrados que albergará un hotel y un centro comer

Voz 0825 14:43 bueno vamos a conocer en este caso la opinión de el Ayuntamiento de Madrid gracias Enrique José Manuel Calvo concejal responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid muy buenas tardes muy buenas sobre los responsables de la

Voz 14 14:55 a la Academia apunten en las obras de Canalejas

Voz 0825 14:57 como responsables de las dietas aparecidas en la institución ustedes tienen esa confirmación

Voz 19 15:01 no yo creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente misal hecho las pruebas necesarias para poder confirmar esta esta afirmación nosotros evidentemente a partir de mañana a partir del lunes iniciaremos las especies las que sean oportunas para poder verificar las causas de esos problemas surgido desde luego tratar de fin de resolverlos y sobre todo los que no vayan a más Se trata de afecciones vinculadas a la a la sesión de Canalejas que hay que recordar que no deja de ser una estación privada Particulas

Voz 0825 15:31 pero si se confirma ese podría incluso plantear la paralización de las obras hasta conocer la repercusión que pueda estar teniendo

Voz 19 15:37 claro se tomará las medidas que sean oportunas para evitar afecciones a elementos de valor patrimonial eso es evidente seguramente habrá que plantear medidas paliativas medidas que evite que las vibraciones puedan afectar a los edificios del entorno y desde luego contempla cualquier medida que que Bayern sentido sentido de proteger el patrimonio

Voz 0825 15:58 mañana lunes por cierto concejal vuelta a la normalidad para muchos el curso arranca con la Gran Vía en obras unas obras para las que se mantienen los plazos previstos

Voz 19 16:08 te mantiene los plazos previstos e incluso yo diría que vamos poquito por delante del calendario hay que recordar que el final de la obra estaba previsto para finales de noviembre a principios de diciembre creo que vamos a terminar lo que es la obra civil la hora de las aceras en torno al quince de noviembre podrás tener todo listo para inaugurar la nueva Gran Via junto con la nueva iluminación de Navidad el día veinticuatro de noviembre como sabéis están haciendo ya aperturas parciales de los tramos terminados que la gente ya pueda disfrutar de esta nueva Gran Vía conocer hay bastante pero la la apertura definitiva de toda la Gran Vía la reformada con las reglas ampliadas era fecha

Voz 0825 16:46 hablando de obras la polémica estos días también señor Calvo el cierre del estadio del Rayo Vallecano el Ayuntamiento hace la IT la inspección técnica de edificios en dos mil doce es desfavorable han pasado seis años quién controla quién inspecciona quién se asegurar de que se corrige lo que los técnicos dicen que está mal hecho

Voz 19 17:06 bien hay que recordar que la obligación de pasar la IP corresponde al propietario del edificio en este caso a la Comunidad de Madrid que es la propietaria del estadio del Rayo Vallecano en el año dos mil doce el informe de IPE que se presentó por parte del propietario ante el Ayuntamiento que quién debe supervisar ese control se realice en año dos mil doce como digo presentó un informe desfavorable y desde entonces yo diría que no estamento durante el Gobierno de Ana Botella tuvo una actitud bastante laxa en este caso nosotros cuando llegamos al Gobierno analizamos la situación en el año dos mil dieciséis impusimos ya una sanción al propietario de la Comunidad de Madrid por no ascender a su deber de conservación desde entonces hasta ahora la Comunidad de Madrid pero que ha tenido sus negligente para reparar para hacer las actuaciones necesarias para que el estadio pudiera funcionar adecuadamente la situación pues en fin ha llegado al punto de no retorno igual que sucedió en la plaza de Las Ventas hay que recordar que fue este Gobierno sienta instando y quién ha forzado a la Comunidad de Madrid hacer unas obras necesarias en la plaza de Las Ventas para evitar problemas con los aforos ciclos de bajo la evacuación de este edificio

Voz 0825 18:10 una última cuestión que tiene que ver también con las inspecciones técnicas de edificios y asunto pendiente de este verano el proyecto de convertir Palacio Valdés en un lugar para albergar a los migrantes que llegan a las costas de nuestro país Un proyecto paralizado precisamente por falta de esta Inspección Técnica de Edificios en qué punto se encuentra cuando va a estar operativo

Voz 14 18:28 bueno estamos

Voz 19 18:30 eh completando todos los trámites a mediados de septiembre el edificio pueda ser operativo hay que decir que ya hemos hecho una inspección técnica por parte de los servicios municipales donde se verifica que el edificio está en perfecto estado de conservación y que pueda albergar sin ningún tipo de el lema la la el uso residencial a para migrantes está previsto tendremos que completar esas tramitación administrativa a presentarla también ante el Ayuntamiento de Tres Cantos que es el municipio en la que se ubica este edificio pero vamos restarle decisiones que a mediados de septiembre podamos tenerlo disponible para albergar a los a los migrantes es algo que hace mucha falta en este momento no solamente en Madrid en nuestro país pero desde luego el Ayuntamiento de Madrid está comprometido con esta causa iba a arrimar el hombro y pondrá toda su parte para que los inmigrantes puedan tener un lugar digno donde está

Voz 0825 19:22 lo dejamos aquí José Manuel Calvo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid gracias por haber atendido la gala de la Cadena Ser en este en esta tarde de domingo gracias Inma buenas

Voz 14 19:32 gracias a vosotros

Voz 9 19:36 hora catorce Madrid fin de semana con Isabel Salvador

Voz 0825 19:45 dos y veinte minutos de la tarde en San Fernando de Henares tras com empresa de atención telefónica al cliente ha anunciado su intención de despedir a ciento cincuenta trabajadores en septiembre el principal cliente de este es Orange una empresa de telecomunicaciones y el comité de empresa va a mantener la próxima semana una primera reunión con la dirección con la intención de solucionar este conflicto Jorge Pardo

Voz 20 20:07 unos ciento cincuenta trabajadores de la empresa Trans con podrían quedarse en la calle un diez por ciento del total de la plantilla que la compañía tiene en San Fernando de Henares desde CGT sospechan que se trata de un montaje por parte de la empresa por qué tal y como denuncian Orange Trans com llevan años generando beneficios contratando a gente casualmente dicen en las campañas de las que quieren prescindir trabajan empleados con mucha antigüedad en la empresa más fáciles de despedir además apuntan Orange estaría transfiriendo llamadas a otras compañías de atención al cliente que gestionaba Transcont Manuel González es miembro del comité de empresa en Madrid

Voz 21 20:38 esto sí que es como su cliente que Strauss Co años pero difíciles no hay motivo económico en absoluto tomé Campanillas vende trabajadores que trabajó con mucha antigüedad empresa y creemos que ese es el motivo de fondo

Voz 20 20:52 las negociaciones con la empresa van a comenzar el jueves de esta semana el objetivo de los trabajadores es que Transcont trate de recolocar a los afectados los sindicatos ya han anunciado movilizaciones e incluso dependiendo de cómo transcurra el conflicto no descartan ir a la huelga

Voz 0825 21:06 toros sí o OCI finalmente en las fiestas de Parla tendrán toros y eso a pesar de que el Ayuntamiento donde gobierna el Partido Popular en minoría asegura en el mes de marzo que no habría toros ni encierros no por una postura antitaurina sino porque el concurso público para la adjudicación de la plaza no se presentó nadie a este concurso no hubo tiempo material para hacer un segundo que ha hecho la ayuntamiento pues facilitar la plaza y los permisos de las peñas para que sean ellas quienes los organicen Víctor Rodríguez

Voz 0019 21:33 finalmente no va a haber corridas de toros ni encierros en las fiestas de Parla pero sí una capea popular el sábado ocho de septiembre a las diez de la noche estará organizada y sufragada por las peñas taurinas y el Ayuntamiento no pondrá dinero para el evento salvo la cesión de la plaza de Toros municipal y los permisos pertinentes el tema parecía cerrado desde mayo cuando ninguna empresa presentó su candidatura a para organizar los festejos taurinos y el gobierno local advirtió que no sería posible sacar otro concurso debido a los plazos legales sin embargo sí hubo un nuevo intento en julio cuando se publicó un nuevo concurso público y se trató de acelerar hasta el máximo legal los tiempos una de las empresas llegó a entregar correctamente la documentación pero al hacerlo el último día ya no hay tiempo material para cumplir con el periodo legal de delegaciones que es de dos semanas antes del inicio de las fiestas José Manuel forzoso es portavoz del Ayuntamiento de Parla

Voz 22 22:20 sí la realidad esto sube la nueva Ley de Contratos y los plazos administrativos marcar unas reglas que han hecho inviable como dio por fechas que nuestras fiestas patronales tengan festejos taurinos de todas formas las las peñas algunas peñas de nuestra localidad han organizado oí ya han asumido los costes que suponen el realizar un evento que vas el próximo día ocho de septiembre a las once de la noche en la plaza de toros

Voz 0019 22:44 las fiestas de Parla se celebrarán entre el siete y el once de septiembre con las actuaciones musicales de Maldita Nerea de Kay entre otros

Voz 0825 22:51 gracias Víctor de parta de Parla a Móstoles escuchen Juan lo que escuchan es una de las sesiones de Marco Carola es uno de los Dj's que participarán en el festival amanecer bailando en Móstoles no es ni mucho menos el único porque en el cartel de este festival de música electrónica contarán con cuatro escenarios para cubrir diecisiete horas de música ininterrumpida y claro los vecinos y los grupos ecologistas vuelven a protestar hoy contra la celebración de este festival ser matizó este Sandra Moreno

Voz 0277 23:30 el Ayuntamiento de Móstoles seguirá adelante con la celebración del festival amanecer bailando el ocho de septiembre además dicen que han de los conciertos se celebraban en la plaza de toros pero que fue el PP en dos mil cinco el que los cambio un parque público el parque Finca Liana desde el PP aseguran que el Ayuntamiento está desviando el tema del festival y que la decisión del cambio de ubicación en dos mil cinco fue fruto de negociaciones con colectivos de la ciudad previo al acondicionamiento del espacio vecinos y ecologistas de Móstoles se volverán a concentrar este domingo en contra de la celebración del festival amanece el bailando en Prado Ovejero

Voz 0825 24:04 bueno vamos a dejar la música electrónica buscamos en un tono bien distinto y enseguida entenderán por qué se cumple un año de la declaración del Hayedo de Montejo como Patrimonio Natural de la Humanidad en la Comunidad de Madrid proyecta ampliar en mil hectáreas la superficie de esta reserva una excusa si es que no hace falta alguna para que en este era hora catorce les propongamos Un paseo por el Hayedo de Montejo Javier KO ya lo ha hecho y lo ha hecho con Angeles de Mingo que extécnico ambiental de la Sierra del Rincón

Voz 24 24:32 seis clásico los hayedos en otoño el colorido no en La Llosa Montejo también muy buen aval tener un número excepcional de de árboles centenares pues también en este es maravilloso hay mucho dos más de novecientos árboles centenarios en doscientos cincuenta hectáreas uno que es el más emblemático de todos que se llama el área de la roca casi no llega a los trescientos años nació

Voz 1509 24:59 encima de un perro

Voz 24 25:01 sabidos pero este bosque es maravilloso en cualquier época del año en primavera verano otoño e India en invierno un poco de nieve en los árboles lo desnudos ves árboles centenarios estoy más de cien y doscientos años sin hojas pues es es debe ese porte que tienen no maravilloso que en cualquier época del año en primavera pues que os voy a decir la explosión de la vida el colorido de verdor no que existe en verano pues donde no te puedes ir a ningún sitio porque hace mucho calor pues veces salas de la Xunta sino suprima los

Voz 0825 25:46 con un paseo desde luego para hacer un paseo también para disfrutar

Voz 2 25:54 los deportes

Voz 0825 25:58 con un Sue Caballero que vuelve a este estudio buenas tardes de nuevo

Voz 1509 26:01 qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid perdió ante el Celta de Vigo por dos a cero sumó la primera derrota de la temporada los de Simeone no ofrecieron una buena imagen el técnico rojiblanco lo consideró como una llamada de atención

Voz 25 26:13 no es hoy estoy más tranquilo que nunca pues estoy tranquilo porque porque es un buen llamó la atención y es un un momento justo esta derrota

Voz 1509 26:21 mejor le fue al Real Madrid cuatro uno ganaron los de Lopetegui al Leganés con goles de Bale Ramos y un doblete de Benzema el técnico Julen Lopetegui habló después del delantero

Voz 26 26:32 Benzema es un grandísimo jugador lo ha sido siempre y lo seguirá

Voz 2 26:35 siendo el mérito es de Clarín

Voz 26 26:37 sin ninguna duda

Voz 1509 26:39 y en Segunda División jugó esta mañana a las doce comenzó ese partido el Rayo Majadahonda ha ganado cero uno al Nástic de Tarragona

Voz 0825 26:47 gracias a su antes de no suena a propuesta otra que nos va a llevar a un lugar en el que en este caso no nos va a dejar tampoco indiferentes Nos acercamos al Centro Cultural Pilar Miró la fotógrafa María Suárez pone rostro con su cámara a mujeres que para muchos se vuelven invisibles y las que viven en la calle Enrique García ha estado con ella

Voz 17 27:07 fue más chicos jóvenes que te agradece que en Madrid y que se está comiendo un bocadillo llevaba tenía unos ojos verdes bellísimos Il habitan joven tan bella decrépita en aquel momento

Voz 10 27:23 que medía mucho sentimiento Maribel pasó un año recorriendo las ciudades del país para retratar a mujeres que hacen de las plazas son los bancos su refugio su trinchera el lugar donde sólo se les ha permitido sobrevivir ante la mirada impasible del resto

Voz 17 27:40 totalmente las fotos de estas chicas de estas fiestas calaron desafíos sus ojos todo un desafío

Voz 10 27:47 doce fotografías de surcos en la cara

Voz 17 27:50 la dignidad desafiante pues es una mano

Voz 27 27:53 da por la edad delgada con muchos manchas sus penas

Voz 17 27:59 Esteve difuminada su cara que también se ve arrugada está quitando una lágrima las veo muy luchadoras por eso les puso las de nadie porque para mí me reflejan su mirada sus ojos una lucha interna bestial y eso es lo que yo quiero mostrar con estas fotografías mucha gente me pregunta dónde has visto es visto esta tarde donde ha sido Països viajado perdonar pero es que pasa es cada día delante de que no tenemos Kandahar tratando mal a la gente muy buscándola simplemente por como estaba por como es porque siempre lo digo tú puedes acabar así fácilmente

Voz 1827 28:37 sus cicatrices son el fracaso del

Voz 28 28:40 nosotros pero quién

Voz 10 28:42 avergüenza

Voz 17 28:46 mujeres y misiles en el Centro Cultural Pilar Miró todo el mes de septiembre

Voz 1 28:55 pude catorce fin de semana

Voz 29 29:08 nos vamos y queremos hacerlo con Maldita Nerea que suenan ya de fondo con a llegar hasta las dos y media actúa esta noche en Alcorcón en el Auditorio Paco de Lucía Illes con entrada libre así

Voz 0825 29:20 vamos como decimos a las dos y media continúa la información Hora catorce como siempre aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 1291 29:41 no son eh

son las dos y media la uno vivía en Canarias

Voz 1 30:02 vivía en Canarias

Voz 2 30:08 Roberto Torija

Voz 1827 30:22 hola de nuevo muy buenas tardes en pleno debate sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el Partido Popular carga contra la Ley de Memoria Histórica es según dice el líder del PP una lectura sectaria de la historia por recordarlo la Ley de Memoria Histórica reconoce los derechos de quienes fueron perseguidos o quienes sufrieron la violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y se compromete a ayudar a las familias a encontrar a los cadáveres de sus familiares abandonados en alguna cuneta pérdida de España una ley dice Pablo Casado que arroja rencor

Voz 5 30:52 por eso es tan irresponsable pero también tan innecesaria la Ley de Memoria Histórica por eso vamos a consentir que se muerda el anzuelo de debatir sobre qué pasado hay que desenterrar por eso propondremos en las Cortes una ley de concordia que reivindique la transición constitucional Ike derogue de facto la sectaria reescritura de la Historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española

Voz 1827 31:22 pasado reivindica la transición dice también que hay que defender la Constitución española frente a las aspiraciones del independentismo

Voz 4 31:30 los al que has ido al Senado Franco de las instituciones españolas

Voz 1827 31:38 independentismo que también se acuerda del dictador de donde hay que sacar a Franco ha dicho hoy el president Quim Torra es de las instituciones porque según considera España tiene tics franquistas a dos días de detallar su hoja de ruta para los próximos meses Torroella advierte de que el otoño será políticamente muy caliente en Cataluña y anima a los suyos a echarse a las calles es domingo es dos de septiembre y el Ministerio de Exteriores español considera que es muy grave que Estados Unidos se niega a dar dinero a los refugiados palestinos Almudena López sino buenas tardes

Voz 8 32:07 buenas tardes califica la decisión de grave y considera que la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos se quede en una situación muy crítica el Gobierno rechaza las acusaciones del del Ejecutivo de Trump de que sea una organización corrompida e ineficaz y cree de hecho que ha cumplido con su tarea de dar apoyo de emergencia de asistencia las últimas horas nos dejan no

Voz 1827 32:24 las escenas de violencia en Siria

Voz 8 32:30 las explosiones se han registrado en una base aérea de la capital Damasco y han causado la muerte de al menos dos personas el origen se desconoce aunque desde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos responsabilizan a Israel del ataque extremo que ha negado el régimen de Al Asad hoy por cierto se cumplen tres años de la muerte de Aylan el niño sirio que murió ahogado en el Mediterráneo cuando trataba de llegar a Europa huyendo de la guerra en Siria

Voz 1827 32:57 y en este Hora catorce vamos a escuchar a Marianne Ávila una chica de veintiuno años a punto de cumplir un sueño

Voz 8 33:04 la semana que viene será la primera española con síndrome de Down que desfila en la Semana de la moda de Nueva York

Voz 31 33:10 no entremos palabras la verdad tiene muchas ganas de vaya tiempo de filas cualquiera

Voz 1197 33:16 la operación escalera de diamante desarrollada por la Policía Nacional

Voz 1827 33:37 bueno pues tuvo que ser muy Fawzi Bono U2 canceló anoche su concierto en Berlín porque el cantante se quedó sin voz en el escenario Alemania era la primera parada europea del grupo de una gira que les va a traer a España en sólo dos semanas no sabemos qué ha pasado han dicho hoy en un comunicado estamos buscando consejo médico edición el tiempo para este primer domingo de septiembre Javier Corbacho buenas tardes buenas tardes Prados

Voz 1882 34:17 suben las temperaturas en el Cantábrico el Alto Ebro y el interior peninsular va a hacer calor en los valles el Tajo en el del Guadiana en los márgenes del río Guadalquivir tendremos nubes con posibilidad de chubascos en el interior de Cataluña el sur del sistema ibérico y el oeste de la cordillera cantábrica cielos nubosos también en Canarias el Estrecho y Melilla y alguna nube dispersa en el litoral cantábrico y el nordeste peninsular en el resto del país cielos despejados podrá darse alguna tormenta acompañada de fuertes vientos en el centro del país no se descarta alguna llovizna en Baleares además vientos en el norte de Galicia el cantábrico el litoral sureste y en Canarias régimen de vientos alisios

Voz 1827 34:54 en los deportes pendientes hoy de la novena etapa de la Vuelta Uxue Caballero

Voz 1509 34:58 qué tal buenas tardes y allí se encuentra el enviado especial de la Cadena SER Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 35:04 pero de primera categoría en el alto de La Covatilla que tiene tralla ya prácticamente desde la salida se ha formado una fuga que viene muy rápida ser metido once ciclistas entre ellos cuatro españoles Jesús Ezquerra del Burgos West del Murias está del Caja Rural Bonet el incombustible mate del Cofidis ahora mismo a falta de ciento doce kilómetros tiene una ventaja de cinco minutos y trece segundos sobre el pelotón principal a atento Alejandro Valverde hoy puede ser el día en el que se vista con jersey de líder

Voz 1509 35:31 gracias Mark Kennedy finalizado ya al PP primer partido cabrea a esta jornada de domingo empataron a dos el Levante que el Valencia más encuentros esta tarde el Alavés Español a las cuatro y cuarto Barça Huesca las seis y media y el derbi sevillano Betis Sevilla a las nueve menos cuarto a las tres y diez arranca el Gran Premio de Italia de Fórmula uno con Kimi Raikkonen en la pole Carlos Sainz saldrá séptimo y Fernando Alonso décimo tercero en el Lluís Open Rafa Nadal juega esta tarde a las seis contra así las Billy por un puesto en cuartos de final del torneo

de las tres una hora menos en Canarias

hora catorce

a las dos y treinta y siete años

Voz 1827 37:04 treinta y siete en Canarias la negociación de los Presupuestos Generales del Estado va a coincidir en el calendario con el inicio del juicio a los líderes independentistas procesados por rebelión sedición malversación de fondos públicos sobre este escenario parece muy poco probable que haya gestos de acercamiento entre Esquerra Republicana y el P de Cat con el Gobierno de Pedro Sánchez para muestra

Voz 4 37:23 los atrasos que has ido al Senado Franco de las instituciones españolas ansioso la auténtica masiva canosa otras esto

Voz 1827 37:33 han hasta aquí Akihabara muestra estas palabras siguen Quim Torra hoy en El Punt Avui no sólo hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos viene a decir sino que hay que hacerlo de las instituciones españolas a las puertas de una nueva Diada la fiesta de todos los catalanes convertida en los últimos años en una exhibición de músculo independentista Torra pide a los suyos que salgan a las calles para avanzar hacia la República y mientras desde el Partido Popular insisten en su discurso y vuelven a acusar al Gobierno socialista de haberse rendido a los intereses del independentismo catalán además el presidente del PP Pablo Casado ha cargado hoy contra la Ley de Memoria Histórica anuncia la suya propia porque según considera la actual es una lectura sectaria de la historia María Ángeles Hernández buenas tardes

Voz 1431 38:16 buenas tardes concordia ha sido la palabra más repetida por Pablo Casado parafraseando al ex presidente Adolfo Suárez al que ha citado varias veces a lo largo del discurso ha dicho que Pedro Sánchez representa junto con Podemos la izquierda más radical y han anunciado que llevarán a las Cortes una ley de concordia que reivindica la transición y que de facto derogue la ley de memoria histórica a la que ha calificado de sectaria hubo gran

Voz 5 38:37 de amoral sentido de la historia reconciliación y concordia eso que algunos muy pocos les faltó entonces y algunos más le sigue faltando ahora por eso es tan irresponsable pero también tan innecesaria la Ley de Memoria Histórica por eso vamos a no consentir que se muerda el anzuelo de debatir sobre qué pasado hay que desenterrar

Voz 1431 39:03 Pablo Casado ha anunciado también que la nueva fundación del Partido Popular se denominará Fundación concordia y libertad y estará presidida por Adolfo Suárez Illana

Voz 1827 39:10 no gracias María Ángeles la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas acusa al independentismo hoy en una entrevista en el diario El País de haber roto la convivencia en Cataluña ya debe de haber provocado un conflicto son ellos dice los que quieren que Catalunya sea sólo para una parte de la población consciente Arrimadas de que debe competir con el Partido Popular en el mismo caladero de votos el centro derecha tan movilizado contra el independentismo consciente de esto vuelve a acusar Arrimadas a Pablo Casado de haber aceptado el marco del independentismo al no llamar a los ciudadanos a retirar los lazos amarillos en Ciudadanos insisten en que esta guerra contra el lazo vamos a llamarlo así será su estrategia política de aquí a las próximas semanas Óscar García ciudad

Voz 1645 39:50 Nos no tiene intención de bajar el pistón de la presión que ejerce para luchar contra la colocación de lazos amarillos en el espacio público de Cataluña fuentes del partido no aclaran si Rivera y Arrimadas volverán a quitar lazos como esta semana pero insisten en que ambos defenderán a los catalanes que no se sientan representados así lo explicaba hace unos días la propia Arrimadas

Voz 27 40:07 nosotros vamos a seguir defendiendo íbamos a ser la voz de millones de catalanes

Voz 1645 40:11 sí es que la estrategia de base para ciudadanos es tomar la delantera tanto al PSOE como al PP dentro del bloque constitucionalista

Voz 5 40:18 Ciudadanos va a liderar al constitucionalismo a los demócratas en Cataluña con estas declaraciones

Voz 1645 40:23 intenciones Rivera comenzó la semana dos días después pasó de las palabras a la acción y en Alella un municipio independentista de Barcelona el presidente de Ciudadanos y la líder del partido en Catalunya quitaron con sus propias manos lazos amarillos que estaban en la calle la tensión Mascó en todo momento incluso un grupo de personas que estaban allí increparon Arrimadas Rivera mientras hablaban para los medios Rivera llegó a encararse

Voz 27 40:48 ellos llamo a que Parla aquesta

Voz 1645 40:57 esa misma tarde se celebró en Barcelona la concentración convocada por Ciudadanos Se protestaba por la agresión que sufrió una mujer

Voz 12 41:03 tras retiraba lazos amarillos pero surgió otra agresión la de un cámara de televisión al día siguiente arrimado

Voz 1645 41:14 las condenó contundentemente la violencia pero avanzó

Voz 27 41:17 desde luego no nos vamos a quedar en casa callados a mí no me pueden pedir que después de ganar las elecciones me quede en casa

Voz 1509 41:22 de momento Ciudadanos seguirá adelante con su extra

Voz 1645 41:25 en Cataluña

Voz 5 41:30 ya

Voz 33 42:55 estamos ante un espacio urbano con una actividad que compite de modo desigual en el ámbito urbano que curiosamente una administración regula un sector

Voz 12 43:07 y otras administraciones regulan al otro sector tratándose del vivo espacio físico

Voz 1827 43:12 sector del taxi ve con buenos ojos las palabras de Ábalos su compromiso con la proporción de un taxi por cada treinta vehículos sube TC señala que llevará más propuestas a las reuniones con el Ministerio previstas este mes entre ellas un endurecimiento de las sanciones José Miguel Fúnez portavoz en taxi

Voz 0653 43:26 cuando estamos hablando de endurecer sanciones los solamente pedimos a los demás sino también para nosotros mismos sectores Taxi hay que modificar el tema de las sanciones si la recuperación de sanciones se tenga una posibilidad para mí es autónoma o Ayuntamiento de retirar dicha licencia o autorización por una mala praxis sobre ella

Voz 1827 43:46 la patronal de la sube TC un auto no ha querido hacer declaraciones y remite a un comunicado en el que valora positivamente que los partidos hayan apostado por el diálogo además de con los profesionales el Gobierno buscará el apoyo de los grupos políticos a su propuesta PP Ciudadanos se muestran muy críticos mientras Pe de Katy PNV le piden que concrete el papel que tendrán las comunidades autónomas desde el futuro del taxi sobre la mesa del Consejo de Ministros está también la recuperación de la justicia universal aquella que eliminó el Gobierno de Rajoy y que permitía a los tribunales españoles juzgar delitos graves ocurridos en otros países esto permitiría reabrir casos de crímenes como el del cámara José Couso en Irak o el del genocidio del Tíbet Hansel Villaescusa en dos mil

Voz 1646 44:23 catorce el PP limitó el alcance de la justicia universal con una reforma de la ley gracias sólo a los votos de su partido

Voz 1827 44:30 Cruz

Voz 1646 44:33 en el resto de formaciones trató de boicotear el pleno no participando en aquella votación con la reforma casos internacionales de narcotráfico de ablación de mujeres en África dejaron investigarse en nuestro país también otros casos más mediáticos se paralizaron el primero el el asesinato del cámara de televisión José Couso en esta legislatura la oposición con el PSOE a la cabeza trató de derogar los límites de la reforma del PP así criticaba el hermano de Couso la decisión de Ciudadanos de abstenerse

Voz 34 45:05 este partido que eso supone que es el cambio no en la nueva política no comas ciudadanos pues que tengas

Voz 14 45:12 pues Prado una una proposición de ley que no

Voz 34 45:14 volverían no sólo la familia de Josu sino al conjunto de la ciudadanía a este país en la jurisdicción universal

Voz 1646 45:21 otros casos mediáticos el del asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría muchos de los Bulls

Voz 35 45:29 les de secuestro eran cabía

Voz 5 45:32 está de

Voz 1646 45:35 en mil novecientos ochenta y nueve fue asesinado por militares salvadoreños

Voz 1827 45:40 desde hace casi cuarenta años Se sigue

Voz 1646 45:42 tratando de procesar a quiénes ordenaron su ejecución en virtud de la justicia universal también entre los casos que podrían volver a abrirse el genocidio del Tibet polémico porque según muchas voces fue el caso que motivó la reforma de la justicia universal después de que se acusa sea la cúpula del Partido Comunista Chino del genocidio tibetano en los años ochenta y noventa del siglo pasado con la nueva reforma además de abarcar delitos penales el Gobierno quiere que la justicia universal se extienda a la jurisdicción civil lo que permitiría seguir por ejemplo la delincuencia financiera internacional o los crímenes contra la naturaleza

Voz 1827 46:22 hoy se cumplen tres años de la muerte de Aylan el niño sirio de sólo tres años ahogado frente a las costas de Turquía cuando viaja en barco con sus padres del horror en su país tres años de una fotografía que sobrecogió al mundo entero que nos ayude a tomar conciencia de la magnitud de la crisis de refugiados aunque los discurso desde la extrema derecha terminaron por sepultar poco después cualquier política de acogida real la ONG Save the Children dice que hay es sólo un símbolo que desde dos mil catorce hay al menos seiscientos cuarenta niños que han muerto como él en el Mediterráneo precisamente en Siria esta mañana se han registrado varias explosiones que dejan al menos dos muertos el Observatorio sirio de Derechos Humanos acusa a Israel de este ataque aunque el régimen de Al Asad lo niega Javier Corbacho

Voz 1882 47:02 sí se escuchaban las explosiones en la capital siria las detonaciones se han registrado en la base aérea de empecé a las afueras de Damasco según fuentes militares afines al régimen de Al Asad se trata de ataques aéreos cometidos por Israel una tesis a la que también apunta la agencia Reuters que informa de misiles israelíes lanzados en los Altos del Golán a los que el Ejército sirio ya habría respondido el Auxerre notorios Sirio para los Derechos Humanos añade que estas ofensivas han provocado muertes numerosos heridos aún por confirmar no obstante varios medios de comunicación de la zona apuntan a un fallo eléctrico cita a una fuente militar que descarta la participación de Israel las autoridades israelíes no han reconocido los ataques a pesar de que ya han cometido varias ofensivas recientes contra Damasco en un intento de minar la influencia iraní en la región

Voz 1827 47:50 hoy hemos conocido la primera investigación detallada sobre las terribles consecuencias de los conflictos armados que han sacudido África en los últimos veinte años durante este tiempo han sido asesinados cinco millones de niños Sergio Soto Somalia

Voz 1 48:05 quería el Congo Zimbawe

Voz 1882 48:08 dos décadas con más de quince mil conflictos armados que han matado a tres millones quinientos mil bebés el estudio de la Universidad de Stanford analiza los conflictos en treinta y cinco de los cincuenta y cuatro países del continente africano para concluir que guerras y rebeliones son un factor de mortalidad infantil mucho más importante de lo que hasta ahora se pensaba equiparable dice el estudio a la mal nutrición la distancia a la que los pequeños se encuentran de las bombas y los disparos tampoco garantiza la vida los bebés nacidos en un área a cincuenta kilómetros de un conflicto armado prolongado tienen un veintisiete por ciento más de posibilidades de morir que los nacidos en la misma región en años sin conflicto incluso a cien kilómetros de los combates las consecuencias indirectas acaban con miles de vidas lesiones enfermedades fácilmente evitables como el sarampión Illa malnutrición se alían

Voz 1827 48:56 con la pólvora el hambre y la guerra en África impulsan a miles de personas a abandonar sus casas para tratar de construir un proyecto de vida en Europa en Europa aumenta la preocupación al ver cómo la migración alimenta el discurso de la extrema derecha con Orbán en Hungría con el fascistas Albini en el Gobierno de Italia en Alemania un centenares de neonazis ayer saliendo a las calles en contra de la acogida de refugiados después de una semana de manifestaciones vio cuántas había neonazis sí pero también había ciudadanos de a pie que han visto cómo en los últimos dos años han llegado a Alemania más de un millón de refugiados un escenario político muy polarizado que puedo hacer temblar los cimientos del Gobierno de Angela Merkel José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 49:42 buenas tardes Sajonia hizo caer al régimen comunista de la antigua RDA desde la calle

Voz 10 49:47 ahora Alternativa para Alemania pretende

Voz 1108 49:49 por lo mismo con el de Angela Merkel para Franco de la idónea autor de Af D el retorno de la ultraderecha Alemania este partido aprovecha la fractura aún existente entre el este y el oeste del país para extender

Voz 12 50:01 su mensaje del miedo hacia los extranjeros

Voz 14 50:04 lo que sucede en el este de Alemania a diferencia de éste es que el este de Alemania el discurso de de

Voz 19 50:09 esta llamativa para Alemania