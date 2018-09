Hora 14 Fin de Semana (08/09/2018)

Voz 0931 00:00 con las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes sábado de tormentas en gran parte de España con Madrid hablando hoy con acento extremeño

Voz 2 00:30 por que no

Voz 3 00:33 es más

Voz 1827 00:34 más de mil extremeños se han manifestado en el centro de la ciudad para reclamar mejores conexiones por tren tardan seis horas en llegar a la capital frente a las dos y poco que se tarda por ejemplo desde Sevilla que está mucho más lejos ya la lentitud se suman los continuos retrasos y averías José Luis Hernández buenas tardes

Voz 4 00:50 buenas tardes más de un millar de personas se han enfrentado a la lluvia y a los truenos en Madrid entre Nuevos Ministerios y la estación de Atocha para pedir un tren digno para Extremadura y Castilla La Mancha procedentes de todos los puntos de la región extremeña que hoy celebra su Día Regional y también del entorno de Talavera de la Reina dicen que llevan contabilizadas más de ciento sesenta incidencias este verano en lo que va de mes son más de veinte las incidencias que han tenido los trenes para el suroeste de esta manera las plataformas mil Ana Bolín in SOS Talavera han pedido al ministro que así haga lo posible para solucionar cuanto antes los problemas de los trenes del corredor extremeño

Voz 1827 01:27 gracias José Luis a partir de las dos y media detallamos el estado del sistema ferroviario que sufren el millón de personas que viven Extremadura y hablaremos también con el Ministerio de Sanidad para ver qué respuesta tienen que darle a los dos mil quinientos españoles con fibrosis quística una enfermedad degenerativa reclaman los afectados al Gobierno que negocie ya con un laboratorio farmacéutico para poder vender en España un medicamento que según cuentan mejora mucho su calidad de vida Blanca Ruiz Pérez es la presidenta de la Federación Española de fibrosis quística

Voz 5 01:54 yo soy afectado de fibrosis quística desde que nací tengo cuarenta y dos años si tengo un trasplante di pulmonar hace ocho y seguramente Camby le hubieran sacado hace ocho años bueno pues igual me hubiera ahorrado pasar por un trasplante

Voz 1827 02:17 es una de las imágenes del día dos mujeres del colectivo feminista Femen han irrumpido en el acto de Albert Rivera en Málaga acto del líder de Ciudadanos casi casi ya de precampaña en Andalucía después de que su partido rompiera ayer su acuerdo con el PSOE en aquella comunidad

Voz 0040 02:30 lo vamos a poner en marcha una legislación moderna para que no haya de lazos en la estación aquí saben lo que son los dedazo sabéis lo que son los iba a nivel nacional vamos a poner en marcha una ley para que se acaben los derechazos da igual que sean de las dos de Rajoy desde entonces

Voz 1827 02:47 que socialistas y Ciudadanos han protagonizado un patético dicen para forzar un adelanto electoral el PP que celebra hoy en Barcelona la primera reunión de la junta directiva nacional del partido con Pablo Casado como presidente casado insiste en que hay que aplicar ya el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1330 03:02 que a mi juicio comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar en precepto constitucional que restaure la legalidad en Catalunya ya hay que recordar que sólo el Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado es la fuerza política que garantiza la aprobación de un artículo ciento cincuenta y cinco con la extensión y la duración que considere precisamente nuestro propio partido

Voz 1827 03:30 la Guardia Civil investiga un posible crimen machista en Castellón se busca a la pareja de una mujer cuyo cadáver encontraron anoche en su casa Radio Castellón María Molina

Voz 6 03:38 fue la Policía Local la que dio el aviso del hallazgo del cadáver de la moda

Voz 7 03:42 Gerde de treinta y cinco años ayer en la vivienda de

Voz 6 03:44 está en Borriol Inmediatamente se activó el protocolo de violencia de género su pareja sentimental con antecedentes por maltrato en una relación anterior está en paradero desconocido y la Guardia Civil investiga si se trata de un caso de violencia de género aunque hasta ahora no puede confirmarse aún las causas de la muerte las determinará la autopsia que se practicará el lunes

Voz 1827 04:05 fuera de nuestro país Barack Obama entra de lleno en la precampaña de cara a las legislativas de noviembre en Estados Unidos José María Patiño

Voz 1108 04:11 el expresidente aprovechó la entrega de un premio en Chicago para arremeter contra el Partido Republicano por apoyar a Tram que no sólo está próxima a Rusia sino al KGB dijo Obama quien hizo un llamamiento a los jóvenes para que cambie la situación con su voto la respuesta de Trump no se hizo esperar

Voz 0825 04:26 joe

Voz 2 04:27 discurso me hizo dormir sus vuelos

Voz 1108 04:29 son buenos para dormir realizó ante sus seguidores en un mitin en Fargo antes en Montana un adolescente fue echado por la organización por no mostrarse entusiasmado entre el público que aparecía detrás de otra

Voz 0931 04:41 deportes Iván Álvarez buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes en directo la décimo cuarta etapa de la Vuelta a España que finalizará con la ascensión al Alto de la situación de carrera falda de ciento veinte ciento veintinueve kilómetros para la meta el grupo de cabeza diré tres minutos de ventaja sobre el pelotón a punto de arrancar además la clasificación de Moto GP en el Gran Premio de San Marino lo harán apenas cinco minutos sí que conocemos la pole en Moto3 donde el español Jorge Martín ha sido el más rápido en fútbol hoy debuta Luis Enrique como seleccionador español ante Inglaterra las nueve menos cuarto de la noche y malas noticias en tenis Rafa Nadal eliminado en las semifinales del US Open de T mis tras retirarse con molestias en la rodilla derecha Hora catorce y cinco minutos

Voz 8 05:24 hora catorce Madrid

Voz 0825 05:43 qué tal muy buenas tardes mirando por la ventana en este sábado ocho de septiembre a esta hora parece que ha llegado el otoño los paraguas han vuelto hoy con alerta amarilla por tormentas y lluvias generalizadas en toda la Comunidad que pueden ser localmente fuertes en la sierra han bajado las temperaturas y a esta hora se nota el termómetro marca veinte grados en el centro la música protagonista este fin de semana en Madrid la lluvia puede condicionar la celebración de los dos grandes festivales el de Code en el campus de la Complutense por el que se espera que pasen veinticinco mil personas que ya ha empezado en Móstoles a tres horas del inicio del polémico amanecer bailando un festival de música electrónica las protestas de los vecinos no terminan

Voz 10 06:28 que no beban Ana al que en un parque público no planteen aquí un festival de estos que no lo entendemos a vivir con una indignación de los escucha nadie tendremos que hacer algo no

Voz 0825 06:38 las casas están a escasos metros de donde se va a celebrar este festival diecisiete horas de música electrónica ininterrumpida in es muy habitual escucharon político reconocer errores hacer autocrítica hoy la portavoz del Gobierno de Madrid Rita Maestre que ha pasado por el programa A Vivir Madrid lo ha hecho reconoce que han pecado de ingenuos con urgencia en asuntos como la aplicación del protocolo anticontaminación pero no ha sido el único

Voz 7 07:02 hay otro problema que también ha surgido mucho que es que éramos conscientes yo creo que la vía judicial es una vía muy importante para paralizar decisiones au acciones políticas restrictivas pues vamos a hacer el callejero vamos a cambiar el callejero no hay cambiar las calles que están claramente fuera de la ley de Memoria Histórica rigor y la precisión son fundamentales para que ninguna es esa quienes después te vea paralizada porque creció en llama

Voz 9 07:24 Adán Francisco Franco pues te ponen una demanda hay que tiene parada a la calle durante dos meses llena

Voz 0825 07:30 este Hora catorce escucharemos a Joaquín un madrileño de treinta y tres años que hoy se ha manifestado pidiendo que la sanidad pública financie un nuevo medicamento que frene su enfermedad

Voz 11 07:40 anime lodos ahora mismo yo a lo mejor en verde ir al trasplante dentro de cinco años como más o menos podía estar previsto en ves dentro de cinco puede ir a diez digamos el trasero también de llega con cuarenta años bueno pues ese he ganado y además llevando una calidad de vida más o menos

Voz 0825 07:56 gente por ahí precisamente iniciamos el repaso a otras noticias con Pablo

Voz 12 07:59 tensión

Voz 9 08:02 el fármaco se llama Orcam vía aunque

Voz 12 08:04 cuenta con el visto bueno de las agencias europeas y españolas del medicamento desde hace tres años la sanidad pública no lo financia es una enfermedad que padecen alrededor de seiscientas personas en la Comunidad

Voz 0825 08:14 siguen con su encierro padres madres

Voz 12 08:17 alumnos del colegio público Miguel de Cervantes de Getafe han pasado la noche en tiendas de campaña y así seguirán hasta el domingo es el cuarto curso consecutivo que los niños vuelven a un colegio en obras

Voz 0825 08:28 más latín más griego lo demandan profe

Voz 12 08:30 señores alumnos quieren que se garantice la enseñanza de las asignaturas de griego y latín en la línea de Humanidades en los institutos en los últimos años el número de alumnos por falta de oferta ha descendido un cuarenta por ciento en esta comunidad según denuncia la Sociedad de Estudios Clásicos mejor en moto Vespa mejor es lo que han pensado los participantes más de ciento veinte en la concentración Vespa Alcalá a pesar de la amenaza de lluvia han recorrido cerca de setenta kilómetros

Voz 0825 08:57 iré el deporte Iván Álvarez cuéntanos buenas tardes

Voz 0931 09:00 al Isabel buenas tardes buenas noticias en motociclismo el madrileño que compite en Moto3 Jorge Martín ha marcado el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Motociclismo de San Marino en fútbol hoy juega la selección española contra Inglaterra las nueve menos cuarto de la noche en el que será el debut de Luis Enrique como seleccionador y otro estreno del sábado comienza la Liga Iberdrola cuatro de la tarde en Málaga Atlético de Madrid

Voz 0825 09:18 gracias iban la lluvia parece que ha complicado mucho la mañana nos acercamos a esta hora de aviación general de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 13 09:28 muy buenas tardes pues a esta hora van a encontrar complicada en ambas direcciones en la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid y también en la A6 en la zona de El Plantío la M50 también complicado a esta hora a la altura de Las Rozas para acceder a la carretera de La Coruña a la A6 por proximidad también le contamos que van a encontrar tráfico lento en Segovia en la Nacional VI en San Rafael en El Espinar en sentido A Coruña también les pedimos mucha precaución por posibles tormentas incluso granizo en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 09:56 sí especialmente como les decíamos en la zona de la sierra Se mantiene la alerta amarilla eso sí en toda la Comunidad dos diez minutos al ataque

Voz 0825 12:16 pendientes del cielo como les decíamos con alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid por tormentas y lluvias generalizadas en un fin de semana de festivales y parece que al menos hoy sábado pasado por agua el Deco de ya está en marcha en el campus de la Complutense los organizadores esperan la asistencia de veinticinco mil personas pero la polémica como les venimos contando en las últimas semanas dónde está servida es en el macrofestival amanecer bailando

Voz 21 12:45 y

Voz 0825 12:54 el festival de música electrónica la que escuchen ustedes de fondo con cinco escenarios distintos que arranca a las cinco de esta tarde van a ser diecisiete horas de música ininterrumpida de nada han servido las protestas desde hace semanas de los vecinos

Voz 10 13:11 que no teman no mal que en un parque público nos planteen aquí un festival de estos que no lo entendemos a vivir pues con una indignación de Conan los escucha nadie tendremos que hacer algo no

Voz 22 13:21 es muy grande tiene campos entonces

Voz 11 13:24 pueden ir a sonar donde

Voz 12 13:26 con uno lindan con viviendas estamos en contra de que sí

Voz 0825 13:29 celebra aquí el macrofestival aquí concretamente no les importa que se celebrará en cualquier otro sitio en sido apartado que no molesta a los vecinos los allí precisamente nos vamos a Móstoles hacer Madrid Oeste con la ayuda de Belén Campos buenas tardes para recordar Belén como se ha llegado hasta aquí con todos los partidos en contra de la decisión de la alcaldesa la socialista Noelia Posse también de organizaciones vecinales ecologistas todo en contra Belén

Voz 1693 13:52 buenas tardes Isabel pues si todo comenzó allá por el mes de junio y en tirándonos de la existencia de este festival a través de las redes sociales y no con una comunicación oficial por

Voz 0738 14:01 parte del Ayuntamiento pero es más hasta ganarme

Voz 1693 14:04 Móstoles socios de gobierno del PSOE se enteraron también por las redes sociales ya silla comenzó todo concierto ocultismo lo que ha venido después han sido discrepancias y enfrentamientos entre las fuerzas políticas que conforman el gobierno municipal hasta el extremo de que la alcaldesa Noelia Posse ante la falta de apoyos autorizó la celebración a través de un secreto y en pleno mes de agosto lo que le desencadenó pues una lluvia de críticas por parte de vecinos ecologistas políticos e incluso este festival ha desatado el enfrentamiento entre los municipios de Móstoles y Alcorcón El regidor Alcorcón Hero David Pérez recurrió incluso a la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del festival en este parque pues que está pegado a un barrio de Alcorcón el barrio de Fuente Cisneros de nada han servido las tres manifestaciones que habido contra la ubicación de este festival en zonas verdes para evitar así el impacto medioambiental que podría dejar un evento de estas características la celebración del festival amanecer bailando

Voz 0738 15:00 deja fisuras importantes en el gobierno municipal

Voz 1693 15:02 allí en la relación con el movimiento vecinal de Móstoles y que incluso han llegado a tomar la decisión de salirse de los órganos de participación porque creen que se ha roto la participación ciudadana

Voz 0825 15:13 Tica Iker argumentos Belén qué argumentos del Ayuntamiento para mantener después de semanas de polémica este festival cuando hasta sus socios de gobierno ganar Móstoles han pedido quieren saber eh porque no lo entienden y para ello han pedido como decimos los informes correspondientes cómo y porqué se ha dado el visto bueno al impacto acústico teniendo viviendas a escasos diez metros

Voz 1693 15:33 desde el PSOE y desde el primer momento apostaron por este festival aun teniendo enfrente al resto de partidos de la corporación vecinos y ecologistas la regidora socialista sigue pensando que la ubicación inicial el Parque Natural del Soto era el mejor sitio para celebrar este tipo de festivales pero tuvo que echar marcha atrás después de la presión siempre ha justificado el festival asegurando que Móstoles necesita tener joven de este tipo también ha señalado que el expediente de este festival es el más informado de la historia de este Ayuntamiento y que tiene todos los informes favorables en cuanto al impacto acústico la regidora Se ha reconocido que es el mayor problema se esperan más de quince mil personas también ha negado que haya habido ningún tipo de deslealtad por su parte con respecto a sus socios de gobierno hoy con respecto a la relación con las asociaciones de vecinos pues dice que la situación es

Voz 0825 16:18 Rey conducirle también ha puesto sobre la mesa

Voz 1693 16:21 esa el dinero que el Ayuntamiento va a recaudar con la celebración de este festival ochenta mil euros y que el convenio firmado con la empresa obliga a esta reparar el césped que quedase dañado limpiar y reparar las fuentes y las zonas infantiles o cualquier otra instalación no mobiliario del parque en caso necesario como consecuencia de la celebración del montaje del desmontaje o de la influencia de este festín

Voz 0825 16:42 pues gracias Belén como les decimos a partir de las cinco de la tarde está previsto que comience este festival con esas diecisiete horas de música ininterrumpida que han levantado desde luego la polémica desde hace semanas en Móstoles vamos ya con estos asuntos en este sábado ocho de septiembre Día de la fibrosis quística la Federación Madrileña que agrupa a estos enfermos calcula que aquí en Madrid ahí en esos momentos seiscientos pacientes que la sufren tres mil en toda España es una enfermedad que no tiene curación la esperanza de vida en este momento rondan los cuarenta años y no llega antes el trasplante pulmonar piden al Ministerio que autorice la financiación de un nuevo fármaco el Canvi que cuenta con el visto bueno de las agencias europea y española del medicamento desde hace tres años y que aunque no cura la enfermedad esto es importante no cura la enfermedad como ocurría con el somalí en el caso de los enfermos de hepatitis si frena su desarrollo el problema también en este caso es su coste lo que cuesta el dinero esta mañana han llevado su petición su protesta ante el Ministerio de Sanidad de allí se han ido a la sede de la farmacéutica en plena Castellana Carlas sin veinticinco años Joaquín tiene treinta y tres con ellos hemos hablado nos hemos sentado a los pocos días de vida fueron diagnosticados de esta enfermedad crónica como decimos de origen genético que afecta sobre todo a los pulmones Joaquín Se está tomando el tratamiento por uso compasivo antes justo de entrar en la lista de trasplante su capacidad pulmonar apenas llega al cuarenta por ciento Carlos no está siendo medicado con ellos con los dos como decimos nos hemos sentado

Voz 11 18:14 se supone que no pueda llegar a coger el bus que no puede ser una carrera porque no no puedes no te lo permite el cuerpo te acabo gastos es recuperar tu puso lo mejor media hora hasta que dejar de toser derivaciones de la enfermedad tienes diabetes eh tienes pancreatitis fieros pasa también afecta al hígado con oxígeno para dormir no poder viajar no poder coger un avión e es muy limitado que pasa que cuando consigamos este fármaco que todos estos problemas que yo tuve se lo vas a un niño de doce años años muy posiblemente esos problemas no los va a tener va a tener una vida evidentemente con sus tratamientos pero como puede tener una persona con diabetes se trata de retrasar la máxima posible es la necesidad de un trasplante pues al diferente para una persona entre pues aguantar un mes para que llegue el trasplante o que puedas hacer

Voz 14 19:11 a una vida más normal

Voz 11 19:14 a desarrollarse como persona al final en tu casa tu si te estás tomando a medir si yo llevo desde febrero del dos mil dieciséis tomando el fármaco como uso compasivo esto qué quiere decir que el fármaco se administra a pacientes con una capacidad pulmonar muy baja antes de entrar en trasplante pulmonar bajo su responsabilidad si tú te al tomar el fármaco empeora aquí nadie se hace responsable nada más que tú mismo porqué porque se ha demostrado que este fármaco en los primeros tres meses tiene unos efectos secundarios más o menos graves entonces en mi caso yo me lo tomé si es verdad que estuve casi un mes eh muy mal muy mal muy mal de estar enganchada a los hijos veinticuatro horas en no poder moverme del sofá pero sí es verdad que en mi caso porque estoy hablando de Micah

Voz 23 19:58 eso pasa de esas tres

Voz 11 20:01 semanas yo no volvía a tener una tos yo no volvió a tener uno de nuevo a estar enganchado al oxígeno llevar una vida relativamente normal para la capacidad pulmonar que tengo que estar entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento el problema es pues eso que que es caro porque es un esos

Voz 1827 20:18 Caro

Voz 11 20:19 pero bueno creo que es que merece la pena la media de esperanza de vida pues a los cuarenta años mucho menos ahora a mí me lo das ahora mismo yo a lo mejor en verde ir al trasplante dentro de cinco años como más o menos podía estar previsto en vez dentro de cinco puede ir diez digamos el trasero también de llega con cuarenta años bueno pues ese he ganado y además llevando una calidad de vida más o menos decente yo ahora me pongo de cara a la farmacéutica vamos al empresario no dejar al enfermo estoy tardan dos años en poner un fármaco a la venta me está costando dinero no será mejor ganar un poco menos porque al final es un fármaco crónico de por vida vas a estar ganando dinero siempre todos queremos gana Pérez cara mimo tal y como está la situación perdemos todos esto prenda el mismo todos por ahí

Voz 0825 21:08 digamos la conversación como decimos con estos estos pacientes desde el Ministerio aseguran que este fármaco no ha pasado la comisión de precios una comisión interministerial que tiene la última palabra aunque aseguran se podría volver a analizar los beneficios clínicos que tiene para el Sistema Nacional de Salud a partir de las dos y media en Hora catorce hablaremos con Patricia Lacruz que es directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad

Voz 20 21:31 hora catorce Madrid

Voz 0825 21:34 en este sábado de protestas aquí en Madrid a pesar de la lluvia a las que les hemos contado sumen otra la de profesores de Latín y Griego quieren garantizar al menos un profesor de Latín y otro de Griego en cada instituto de la comunidad el griego ha perdido en los últimos cuatro años entorno a un cuarenta y cinco por ciento de sus profesores no se convocan oposiciones desde hace ocho años y demandan la misma atención para el Bachillerato de Humanidades que para el de Ciencias ayer quedamos con Rosa Mariño profesora de latín del instituto Gregorio Marañón ICOM Berta Hernández del Valle Inclán en Torrejón de Ardoz y conversación que iniciamos en este caso con una pregunta todo responde a la ley de la oferta y la demanda

Voz 24 22:13 bueno en cierta manera sí pero yo creo que lo que reclamamos e igual que hay hueco para todas las asignaturas de yo y hacia memoria y creo que desde que empecé a trabajar hace prácticamente treinta años no ha habido desaparición de ninguna asignatura como tal lo sacro que esto en el caso del griego va a ser la primera vez que pasa entonces hay hueco para todos porque bueno hablar de las excelencias del mundo Antiguo

Voz 25 22:36 yo de nuestra herencia eh

Voz 24 22:40 todo lo que constituyen las lenguas clásicas y la cultura clásica creo que está ávido por todo eso es falso no no hace falta insistir en ello pero realmente se trata de que haya hueco para todos que no quedemos rechazados que seguramente será para una minoría de alumnos han mantenido asignaturas por ejemplo como la religión en las que con un solo alumnos

Voz 25 22:58 forma grupo sí de hecho son las culpas de religión se abren independientemente del número de alumnos pero nosotros no estamos contra ninguna materia nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de los alumnos de estudiar el Bachillerato de Humanidades o latín con griego en cuarto de la ESO de estudiar también la opción que tiene latín y cultura clásica todos los lugares pues si en algunas materias en grupos muy pequeños entendemos que todas las materias deberían tener el mismo tratamiento por parte de las autoridades quiénes quieran que sea

Voz 24 23:34 yo creo que simplemente con el firme propósito por parte de las de las autoridades de que haya un profesor de griego y otro de la tiene en cada centro educativo estaría todo resuelto pero claro para eso hay que tener muchísimo empeño que se pierde si se pierde el griego y el latín

Voz 25 23:49 el griego y el latín lo que nos permiten es no tener conciencia de lo que somos nosotros dentro de la cultura occidental la importancia del individuo de la persona de la democracia del respeto los valores relacionados con el con el con el ser humano que es el ser humano viniendo para acá he visto un cartel colgado en una farola en la que a lo que hacían era ofrecer clases de aprender a pensar y digo si tenemos a los alumnos escolarizados obligatoriamente al menos hasta dieciséis años porque este empeño en perseguir asignaturas que lo que hacen es precisamente incidir mucho en pensar como la filosofía como el latín y como el griego

Voz 24 24:31 nuestros propios alumnos a veces pregunta no lo de de que no sirve gol no existe la utilidad no solamente económica como dice Rosa efectivamente son la llave para entender tantas y tantas cosas

Voz 1330 24:42 el ejemplo lo que puede ser

Voz 25 24:44 cuando estás aprendiendo Griego el que los legos utilizan dos palabras distintas para referirse a lo que es una causa real yo una causa aparente

Voz 0825 24:56 otras veces los políticos en el abierta cotidiana lo estamos viendo

Voz 25 25:00 están vendiendo como causas eh reales lo que en realidad son excusas pero fascitis no es la Haití ha es la profilaxis y en esto los griegos tiene muchísimo que decirnos yo hoy profesor

Voz 0825 25:13 tres alumnos padres han reclamado también su sitio para el latín para el Griego

Voz 16 25:19 este fin de semana siéntate registra Fruit porque tienes casi diez horas Carrusel deportivo

Voz 26 25:30 bienvenidos hasta que el sábado se Torino Carrusel deportivo

Voz 27 25:34 sábado tres de las cuatro una hora menos en Canarias y hasta la una y media de la madrugada

Voz 28 25:39 de la jornada de Segunda División los entrenamientos en San Marino del Gran Premio de Motociclismo

Voz 27 25:45 bajón de montaña en la Vuelta a España con el comienzo de la Liga Femenina de fútbol deseando que a las veinte y cuarenta y cinco desde se juegue el Inglaterra España

Voz 2 26:00 nueve horas The Hollywood Reporter la FAO el mayor espectáculo de la radio y presenta el programa líder

Voz 16 26:13 muy Garrido Carrusel deportivo más grande que nunca deporte es ahora iban Alvarez que lo al estudió buenas Tarrés

Voz 0931 26:22 hola Isabel buenas tardes el madrileño Jorge Martín ha conseguido la pole en el Gran Premio de San Marino de motociclismo el de San Sebastián de los Reyes saldrá mañana primero en la carrera de Moto3 del motor al fútbol la selección española se estrena hoy en la liga de las naciones de la UEFA

Voz 1827 26:35 con varios representantes de equipos madrileños en la convocatoria

Voz 0931 26:37 había entre ellos el capitán del Real Madrid y de la selección Sergio Ramos que habla así sobre su relación con Luis Enrique

Voz 1896 26:43 no sé si a veces ha habido cierta parte no de la prensa que no se ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente porque somos dos personas muy clara que siempre hemos ido de frente y que hay que tener mucho carácter pero todo lo contrario al final no uno en la selección Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla mi antes de jugar algo o a alguien me gusta conocerlo en persona a día de hoy sólo te puedo decir halagos de él como entrenador

Voz 0931 27:08 el partido a las nueve menos cuarto de la noche Inglaterra España en Wembley esta tarde comienza la Liga Iberdrola todo el deporte desde las cuatro en Carrusel Deportivo

Voz 0825 27:14 gracias Giovanni antes de irnos a una propuesta todavía qué pasa cómo no hoy por la música hoy con permiso de las tormentas con la mirada puesta en el cielo se celebra ya saben el de Code Festival al campus de la Complutense se ha acercado ya Enrique García un festival que supone el cierre para muchos del verano

Voz 29 27:30 The Code es un festival muy ecléctico pero eso hace que te encuentres eh todo tipo de público padres con niños que vienen a disfrutar de de todas las actividades de Deco de kits gente más joven por la tarde es como el primer el festival de la nueva temporada o el último Festival de verano entonces la gente viene con muchas ganas e a disfrutar del festival ya Ica ya que haya todo tipo de público

Voz 12 27:54 Córdoba es el promotor de este festival que se ha convertido ya en un punto de inflexión entre el verano y el otoño para los amantes de los festivales diecisiete horas de música además de veinticinco mil personas que pasarán por este recinto en pleno corazón de la ciudad es un festival que se realiza

Voz 30 28:08 solamente en el centro de Madrid estás al lado de Moncloa estás

Voz 0931 28:11 la universidad a la Facultad de Ciencias de la Información

Voz 30 28:14 tanto entreno entrenó muy cómodo porque es en los campos de rugby

Voz 12 28:16 artistas y grupos internacionales y nacionales como Imagine Dragons y ZAL la moda Triángulo de Amor Bizarro pero también grupos absolutamente desconocidos Luis junto con Miriam

Voz 31 28:26 acaban de publicar su primer disco han ganado un concurso

Voz 1620 28:29 eso de bandas jóvenes el premio tocar hoy

Voz 31 28:31 en uno de los escenarios del festival

Voz 1620 28:34 nerviosos también tenemos una mezcla de sensaciones muy bonita parece una pasada que sí apoya

Voz 2 28:39 sí así a las a las bandas emergentes no

Voz 1620 28:43 a proyectos nuevos Si jóvenes un evento que es ya el solsticio festivalero en Madrid y que mira previsor al próximo año

Voz 0825 28:59 gracias Enrique mucha música por delante en este sábado porque también Cadena Dial celebra en el wifi entender en el Palacio de los Deportes vive día la gran fiesta de la música en español

Voz 14 29:12 año y minuto a prohiben la palabra

Voz 0825 29:16 por cierto Solidario con la Fundación Mujeres todo vendido

Voz 14 29:20 Pablo Alborán Pablo López Rosana Sergio Dalma Luz Casal o de vicio entre otros muchos y con ellos precisamente hemos querido llegar a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre aquí en la SER Hora catorce fue en sábado

Voz 1827 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes Andalus días insta la ya en la precampaña electoral aunque la presidenta Susana Díaz todavía no haya pulsado el botón rojo que adelantará los comicios a este otoño esta posibilidad llevaba meses sobre la mesa con el PSOE haciendo cálculos y mirando las encuestas que lo sitúan en clarísima ventaja pero cobra más protagonismo después de que Ciudadanos haya roto su acuerdo con el Gobierno andaluz porque según dice este partido no ha cumplido con los compromisos en Regeneración Democrática respondía así hace sólo unos minutos José Luis Ábalos el secretario de Organización del Partido Socialista

Voz 32 30:53 como no entiendo tampoco la amoralidad de una fuerza como ciudadanos que ahora rompe con Andalucía inventándose cualquier pretexto después de mantener al Partido Popular de la Comunidad de Madrid después del caso Cifuentes después de mantener en Murcia el presidente de Murcia después de imputar a su presidente ser el único que ese retrato junto a Mariano Rajoy en el Congreso cuando no le costaba nada

Voz 2 31:15 a abstenerse ha estado hoy en Málaga

Voz 1827 31:18 después de haber sostenido al Gobierno andaluz en los últimos tres años y medio insiste Rivera en que Ciudadanos es el partido que vela por la regeneración democrática

Voz 0040 31:26 vamos a poner en marcha una legislación moderna para que no haya de datos en la estación aquí saben lo que son los dedazo sabéis lo que son los lazos iba a nivel nacional vamos a poner en marcha una ley para que se acaben los actos da igual que sean de las dos de Rajoy Sánchez

Voz 1827 31:56 los extremeños han manifestado hoy en Madrid para reclamar una mejora en las conexiones ferroviarias en aquella comunidad desde julio se han registrado más de cien averías que se suman los continuos retrasos de un tren que utiliza vías del siglo XIX enseguida vamos a hablar con el portavoz de la organización que ha convocado esta protesta sábado ocho de septiembre la Guardia Civil investiga un posible crimen machista en Castellón Almudena López sino buenas tardes

Voz 12 32:20 buenas tardes la mujer tenía treinta y cinco años y ha sido encontrada en su casa llevaba varios días muerta a su pareja se encuentra desaparecida tenía denuncias por malos tratos de una relación anterior el cuerpo de la víctima ha sido trasladado Alain a la atómico forense de Castellón donde se le está practicando el auto

Voz 1827 32:34 en Andalucía la Junta trata de esclarecer qué pasó en Lepe para que una ambulancia tardara más de tres horas en atender a una mujer que había sufrido un ictus ella murió en el hospital

Voz 12 32:43 la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realizará una investigación del caso más detallada de la que ha realizado hasta el momento la mujer como dices había sufrido un ictus la familia llamó varias veces al servicio de emergencias porque la ambulancia no aparecía aseguran que el vehículo llegó tres horas después de la primera llamada la paciente falleció en el hospital

Voz 1827 32:59 fuera de nuestro país

Voz 23 33:01 bueno

Voz 12 33:04 Barack Obama ha irrumpido de lleno en la campaña electoral de cara a las legislativas de noviembre en Estados Unidos el ex presidente estadounidense ha cargado duramente contra Donald Trump en un mitin en la Universidad de Illinois ha pedido a los estudiantes que voten ya ha advertido de que Trump no es la causa sino el síntoma del populismo un mensaje lanzado mientras el actual presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en averiguar quién escribió el artículo de opinión contra el publicado esta semana en el New York Times en Portugal

Voz 1827 33:28 la acabamos de saber que han sido procesados por homicidio

Voz 12 33:30 por homicidio imprudente los responsables de Protección Civil que coordinaron las labores para apagar el fuego que el año pasado arrasó Pedro Grande murieron sesenta y seis personas

Voz 14 33:43 ha muerto el rapero Mike Miller

Voz 33 33:47 y es y con Smith

Voz 1827 33:52 tenía veintiséis años y su último disco había alcanzado el puesto número tres en la lista Billboard que es la que determina los discos más vendidos en Estados Unidos todavía no se conocen las causas de su muerte Mike Miller tenía depresión problemas con las drogas esta tarde nos va a dejar tormentas en buena parte del país Javier Corbacho buenas tardes buenas tardes

Voz 0931 34:14 de los fuertes vientos y tormentas que se esperan en amplias zonas de la Península especialmente en el sureste acompañados de un descenso notable de las temperaturas cielos rusos veinticinco provincias en riesgo por lluvias activado el aviso naranja en Málaga donde se esperan cuarenta litros por metro cuadrado amarillo en gran parte de Andalucía el sureste de Castilla La Mancha toda la Comunidad Valenciana la tendremos nubes que dejarán chubascos en el interior peninsular con la posibilidad de que vayan acompañados de granizo Se prevé que este temporal provocado por la gota fría dure una semana además esperan nubes en Baleares y en el norte de Canarias pero sin precipitaciones durante el día suben las temperaturas en el norte del país bajan en la mitad sur con un acusado descenso en el interior sureste vientos en Canarias en la costa norte gallega en el litoral sur del Levante en Melilla viento flojo en el resto del país excepto en las zonas oriental con rachas fuertes los deportes primer partido de la selección española después de la derrota

Voz 1827 35:06 le del Mundial pero a esta hora estamos muy atentos

Voz 0931 35:08 a la vuelta Iván Álvarez hola de nuevo queda al Roberto la de nuevo ya está en marcha la décimo cuarta etapa de la Vuelta a España como transcurre la carrera enviado especial de la Cadena SER Íñigo Marquínez hola

Voz 0802 35:18 hola muy buenas tardes a Potito de corona en la cabeza de carrera formada por seis hombres en fuga el primer puerto de la jornada Puerto de San Isidro de segunda categoría entre esos seis sólo un español Iván García Cortina el corredor del Bahrein hay gente ilustre como quejoso aquí o como Nicolas Roche en ese grupo al que todavía le quedan ciento once kilómetros la ventaja es de dos minutos y treinta y nueve segundos sobre el pelotón principal donde manda el Cofidis líder de Jesús Herrada

Voz 0931 35:43 Gracias Martínez a punto de comenzar la Q2 en la clasificación del Gran Premio de San Marino de Moto GP en la Q1 el más rápido ha sido Dani Pedrosa donde sí conocemos las salidas en Moto3 donde el español Jorge Martín ha conseguido su octava pole de la temporada y a partir de las tres y cinco turno para Moto dos Hoy es un sábado de doble estreno en fútbol el de Luis Enrique en el banquillo de la selección y el de España en la liga de las naciones de la UEFA ante Inglaterra última hora del partido Javier Herráez Londres buenas tardes

Voz 34 36:07 hola qué tan que iban muy buenas tardes en un día plomizo amenazaba lluvia aquí en Londres como suele ser habitual española concentrada en un hotel próximo va a llenar tres mil españoles van a acompañar al equipo de Luis Enrique con De Gea en portería Sergio Ramos como capitán un año más en la defensa con Busquets en el eje de el centro del campo y en puntas hombres como Isco o Marco Asensio tres españoles narrada debuta la España de Luis Enrique aquí en Londre

Voz 0931 36:34 pero además Herráez Inglaterra España nueve menos cuarto de la noche además del fútbol de selecciones hoy también se juegan tres partidos de la cuarta jornada en Segunda División A las cuatro Osasuna Almería y a las seis Málaga Tenerife y Oviedo Zaragoza más citas del día esta tarde comienza la temporada de fútbol femenino se alza el telón en la Liga Iberdrola con dos encuentros a las cuatro Málaga Atlético de Madrid a las siete Espanyol Betis y la noticia negativa del día Roberto la eliminación de Rafa Nadal en las semifinales del US Open de tenis otra vez la maltrecha rodilla derecha ha pasado factura por qué se vio obligado a retirarse en el segundo set ante Del Potro la Vuelta a España el partido de la selección todo el deporte desde las cuatro con Dani Garrido y todo el equipo en Carrusel Deportivo

Voz 20 38:43 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 38:47 son las dos y treinta y ocho la una y treinta y ocho en Canarias la decisión final está en manos de la presidenta Susana Díaz

Voz 0825 38:52 aunque ella todavía no ha dicho nada después de que Ciudadanos

Voz 1827 38:55 el rompiera su acuerdo con el Gobierno andaluz todo el mundo en aquella comunidad maneja ya el calendario para saber cuándo van a ser las elecciones Javier Carrera buenas tardes buenas tardes y de hecho el ambiente que allí se respira ya es el de precampaña electoral hoy mismo ha estado el líder de Ciudadanos haciendo eso campaña

Voz 0866 39:09 sí Alves Rivera en Málaga en un acto arropado por el líder del partido en la Comunidad Juan Marín al que han mostrado su apoyo tras esa decisión de romper el pacto de gobierno Rivera ha anunciado una legislación a nivel nacional que evite ha dicho los dedazo se la administración y que sirva para impulsar la regeneración democrática una falta de regeneración a la que achaca precisamente la ruptura del acuerdo con el PSOE andaluz

Voz 0040 39:30 de hecho la regeneración o la falta de regeneración es lo que ha hecho que el Partido Socialista incumpla su palabra incumpla con los andaluces incumple esos acuerdos yo estoy muy orgulloso Juan del trabajo que estáis haciendo que habéis hecho no era nada fácil pero era lo correcto

Voz 0866 39:46 lo correcto decía Rivera era ser exigentes y que Ciudadanos no fuera ha dicho una comparsa en el Gobierno el líder del partido ha remarcado además que Juan Marín tiene el respaldo de toda la Ejecutiva nacional en su decisión de romper ese pacto que aboca a la comunidad a un adelanto las

Voz 1827 40:00 ahora ese adelanto electoral se daba por hecho incluso antes del verano el PSOE que ahora se hace el sorprendido con la noticia echaba cálculo Si ya creía que unos comicios en otoño podían beneficiar les con el partido socialista en La Moncloa al alza en todas las encuestas Javier

Voz 0866 40:14 sí pero mientras los socialistas andaluces achacan la decisión de Ciudadanos a un movimiento de cara a sus aspiraciones nacionales desde Marbella el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía Francisco Conejo aseguraba esta mañana que nadie se cree las excusas de Ciudadanos y hablaba directamente de estrategia

Voz 36 40:30 es sólo y exclusivamente por la estrategia y el interés nacional de señor Rivera Rivera quiere utilizar Andalucía como campo de batalla en su guerra por la derecha contra el PP y como campo de pruebas para medirse con Pablo Casado

Voz 0866 40:46 aseguran los socialistas además que Rivera está descolocado desde la moción de censura mientras desde el PP andaluz su líder Juanma Moreno calificaba hoy de su patético los últimos movimientos al tiempo que señalaba que no era necesario el adelanto electoral

Voz 32 40:59 patético show en el que está participando la señora y el señor Rivera para precisamente construir un relato sobre un adelanto electoral que claramente innecesario cuyo única motivación son intereses puramente electorales

Voz 0866 41:13 los populares aseguran también que el pacto PSOE Ciudadanos con el que Susana Díaz ha gobernado la comunidad los últimos tres años tenía incluido ya este acuerdo

Voz 1827 41:21 de disolución pero esa competición entre Ciudadanos y el Partido Popular por el voto del centro derecha tiene otros escenarios además de Ahora el andaluz el principal sigue siendo Cataluña los dos están movilizados contra el independentismo en aquella comunidad hoy se ha reunido en Barcelona la junta directiva nacional del PP es la primera reunión de este órgano es más importante entre congresos con Pablo Casado como presidente a Radio Barcelona Aitor Álvarez bona tarda hola qué tal van a tardar el líder del PP ha insistido en que es necesario aplicar ya el artículo ciento cincuenta y cinco mientras que según ha dicho no se puede hablar con los independentistas como si fueran ellos los legítimos representantes de los catalanes Casado ha hecho un discurso centrado casi al tiempo

Voz 37 41:58 en criticar a los independentistas y también al Gobierno porque según el líder popular el PSOE no está haciendo nada para frenar al Govern en sus propósitos sino al contrario casado cree que los partidarios de la unidad de España son superiores

Voz 1330 42:11 ya como realidad como proyecto político no sólo es algo distinto a esa nación sectaria y agresiva que vende el nacionalismo sino que es superior porque es de todos porque protege a todos porque nos dignifica a todos

Voz 0931 42:28 dice además que el Estado tiene que coger ya las

Voz 37 42:31 tiendas de la autonomía catalana porque a mi juicio

Voz 1330 42:33 con comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que restaure la legalidad en Cataluña y hay que recordar que sólo el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado es la fuerza política que garantiza la aprobación de un artículo ciento cincuenta y cinco con la extensión y la duración que considere precisamente nuestro propio parto

Voz 37 43:01 digo Casado ha comparado la derrota de ETA con el conflicto actual en Cataluña haya calificado a los independentistas de minoría violenta que quiere imponerse a una mayoría pacífica dice que con el Govern de Torra no se tiene que hablar que sólo se le puede decir

Voz 1827 43:14 tal pues desde el Partido Socialista responde su secretario de Organización José Luis Ábalos tratar de tender puentes dice no significa ser deia

Voz 38 43:20 la claro tratas de llegar a posiciones en común cediendo también algunos interpretan que es debilidad y algunos comete la tentación de querer aprovechar

Voz 39 43:29 si yo digo que este Gobierno tiene toda la autoridad como cualquier otro tiene toda la fuerza como cualquier otro ejercerá sus obligaciones legales institucionales y de responsabilidad de acuerdo a su fortaleza a sus recursos a sus posibilidades

Voz 1827 43:45 hoy en Viena ya ha terminado la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han estudiado la creación de un impuesto a las grandes compañías tecnológicas como Google o como Apple enviada especial Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 43:57 hola muy buenas tardes Gemma que de momento no hay no hay consenso y para España es especialmente un problema porque el Gobierno cuenta con los posibles ingresos sobre ese futuro impuesto para el presupuesto del año que viene osea que la ministra Calviño ha anunciado a sus colegas los ministros de Asuntos Económicos que España iniciará en solitario la aplicación del impuesto Si de momento no hay acuerdo

Voz 1827 44:20 esto europeo yeso mientras el ministro

Voz 0738 44:23 Frances de Economía Bruno Le Maire que es uno de los países que más ganas tiene de que ese impuesto obliga a ser realidad pedía a los gobiernos que tienen reticencias que garanticen una respuesta pronto vamos a escucharlo

Voz 1330 44:36 Moscú luego Pío

Voz 1827 44:39 exacto querido que Europa y los países europeos

Voz 0738 44:42 tienen que tener en cuenta lo que esperan los ciudadanos y los ciudadanos en época de populismo no pueden entender que las empresas nacionales acaben pagando hasta un catorce por ciento más que las grandes empresas digitales de fuera este es el argumento principal el argumento de fondo para un debate con muchos prole más técnicos y que Francia propone que se resuelva en parte a través de una entrada en vigor temporal que pueda

Voz 25 45:08 a largo plazo acordarse con una decir

Voz 1827 45:10 John mundial gracias Griselda y mientras la Unión Europea discute sobre las grandes empresas tecnológicas aquí a ras de suelo

Voz 2 45:17 en mil extremeños han venido hasta Madrid para denunciar las malas conexiones que sufren en aquella comunidad con traviesas del siglo XIX

Voz 1827 45:27 un tren tarda en llegar desde Extremadura a la capital unas seis horas frente a las dos y pico que se tarda desde Sevilla y eso que está más lejos mil Ana bonitas una plataforma ciudadana es la organizadora de esta manifestación de hoy en Madrid y que reclama un tren digno para Extremadura Juan Carlos López es su portavoz hola muy buenas tardes

Voz 38 45:43 hola buenas tardes cómo ha ido la manifestación

Voz 1827 45:46 satisfechos

Voz 40 45:47 bueno pues nosotros tremendamente satisfechos la cantidad de gente que se ha concentrado más de mil personas que han acudido y que además que hayan acudido de Castilla La Mancha además de todas las partes Extremadura hacen que estemos muy contento

Voz 1827 46:00 de qué hablamos cuando decimos un tren digno que es lo que reclaman exactamente

Voz 40 46:05 bueno cuando hablamos nosotros los que no me he entendido el señor ministro cuando quieras yo se los fotos explicar muy despacito para que no entienda es un tren donde se abran y se cierren las fuerzas de los baños es un tren que haya aire acondicionado en verano y que haya calefacción en invierno que tengamos la posibilidad de salir a una hora en llegar a la hora que ponga en el billete cuando nos montamos en en el que tenga posibilidad de que la la gente pueda con plena que no tenga plena inclusión pueda subir con una silla de ruedas hasta el tren todas esas cosas que hacen que un tren que pueda circular por cualquier sitio de España ahora mismo no circula por Extremadura no podemos cargar un teléfono móvil no podemos que todo es tomarnos ni un vaso de agua compraron una botella de agua un refresco porque los trenes Extremadura ora quitando alguno esporádico pues no

Voz 41 46:59 también en esta posibilidad así que eso es

Voz 40 47:02 un tren digno para los extremeños un tren que no se pare que no se estropee un tren que no se queme

Voz 1827 47:08 hacía referencia usted a las palabras que dijo el otro día el el ministro de Fomento José Luis Ábalos dijo que un trenes digno o no es un tren tienen algún calendario por parte del Gobierno para dar respuesta a estas demandas

Voz 40 47:19 hoy el calendario que tiene el Gobierno es muy sencillo están procurando hacer hincapié en todo lo que es la la creación de Extremadura cosas que nosotros nos reivindicamos no nos ponemos delante de nada para que el AVE llegue cuanto antes a Extremadura a los que queremos es un tren convencional que es el que pueden también para los extremeños ahora pero que no se ha dentro de veinte años porque llevas veinte años haciendo más promesas que estamos ya hartos así que lo que tienen que hacer es poner un tren convencional y es el que puedan montarse los extremeños México podamos venir a Madrid sí hoy mira a Sevilla o poder movernos de por la propia es prematuras que no la vertebre para que podamos disfrutar también de nuestra tierra y que aquellos que quieran ir a visitarnos pues tengan la posibilidad de hacerlo siendo entre