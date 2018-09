Hora 14 Fin de Semana (09/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes termina la primera semana de septiembre con gran parte de España en alerta por lluvias un temporal que en las últimas horas ha dejado inundaciones y cortes en varias provincias de España en la peor parte será llevado el municipio de cebolla en Toledo que trata todavía a esta hora de recuperar la normalidad ser Toledo Daniel Rodríguez buenas tardes

Voz 0464 00:40 para cuantificar los numerosos daños materiales en Cebolla tras la espectacular riada que sufría ayer este municipio de la comarca de Talavera queda mucho lodo hay bastantes casas afectadas y una treintena de vehículos que se vieron arrastrados por las olas de hasta

Voz 1827 00:53 cuatro y medio que arrasaron en la tarde de ayer sábado

Voz 0464 00:56 día grande dentro de las fiestas del municipio con lo cual había más personas que de costumbre el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page a través de sus redes sociales ha manifestado su apoyo los vecinos de cebolla también el candidato a suceder a Cospedal al frente del Partido Popular en la región Francisco Nuñez ha visitado la localidad mientras que desde la Diputación de Toledo se comprometen a buscar soluciones para que el arroyo Sangüesa no se vuelva desbordar

Voz 1827 01:19 lluvia que de momento no han caído hoy en Madrid donde está la noticia política del día Manuela Carmena pretende presentarse otra vez a las elecciones municipales que repetir Si gana como alcaldesa de la ciudad esta misma tarde va a reunirse con Pablo Iglesias para contarle sus planes será ella quien decida su propio proyecto quién la acompañe en la lista electoral Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 01:38 qué tal buenas tardes la decisión está tomada la fórmula será una agrupación de electores en la que Carmina tendrá la última palabra sobre quién viaja junto a ella la alcaldesa tiene previsto cerrar en las próximas horas algunos flecos importantes con el líder de Podemos Pablo Iglesias sus concejales críticos recuerdan que las primarias son la base de la unidad popular y la dirección del PSOE en Madrid descarta la integración en esta agrupación y mantiene que presentará su propio candidato Carmena ha llevado el asunto con la máxima discreción de hecho buena parte de los concejales de su equipo se han enterado por la prensa esta mañana

Voz 0635 02:05 a Pedro Sánchez cumple cien días en la Moncloa hace sólo unos vinos

Voz 1827 02:08 dos acaba de fijar sus prioridades no de aquí

Voz 0635 02:11 mañana de aquí al dos mil treinta en esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año dos mil treinta eso es lo que quiere el Gobierno del partido

Voz 3 02:24 el socialista Sánchez recibe mañana en La Moncloa

Voz 1827 02:27 a patronal y sindicatos para hablar de la formación profesional de cómo ajustar más la oferta a lo que reclaman las empresas y lo hace con dos conflictos laborales sobre la mesa uno también mañana los trabajadores de Navantia en Cádiz estudian un calendario de protestas si es que finalmente Arabia Saudí cancela las corbetas que iban a fabricar los trabajadores de esta Astillero dos los casi cuatrocientos empleados de Vestas en León van a reunirse con esta empresa danesa que el viernes les comunicó que todos seguirán a la calle

Voz 3 03:03 elecciones hoy en Suecia este país que es vanguardia del estado de bienes

Voz 1827 03:07 estar durante tantos años vota hoy con la amenaza de la ultraderecha muy presentes salvo sorpresa no va a ganar pero sí que se espera un crecimiento importante José María Patiño

Voz 1108 03:17 siete millones de suecos están llamados a votar hasta las ocho de esta tarde la jornada se desarrolla en medio de un intenso debate sobre el ascenso el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia con su mensaje xenófobo contra inmigrantes y refugiados el resultado es incierto por el descalabro que se prevé para los socialdemócratas su candidato el primer ministro Stefan lo ven esperando advertía esta mañana tras votar que la elección de hoy es un referéndum sobre el mantenimiento del gasto presupuestario que hace posible el estado del bienestar sueco en Estados Unidos

Voz 4 03:50 Javi por Benidorm época hambre y no por el agua jugó a gusto

Voz 3 03:55 vete el vicepresidente Mike Pence ha negado en una entrevista en la CBS ser él

Voz 1827 04:01 el autor de ese artículo anónimo publicado esta semana en el New York Times en el que alguien que se identifica como un alto funcionario de la Casa Blanca sostiene que existe un grupo que está boicoteando parte de la agenda del presidente Donald trampa el titular de Deportes Laura Díaz buenas tardes

Voz 1628 04:24 las tardes acaba de arrancar el Gran Premio de Moto GP de San Marino Jorge Lorenzo que partía desde la pole sigue primero Márquez de terceros está disputando también la décimo quinta etapa de la Vuelta a España la etapa reina recordemos etapa de montaña desde Ribera de Arriba hasta los Lagos de Covadonga en fútbol en Liga Un dos tres finalizó el Reus uno Albacete dos a las cuatro de la tarde se disputen Numancia Elche y esta tarde a partir de las siete Supercopa de España de fútbol sala entre el Inter Movistar ir Jaen Paradiso paraíso serán Quijote Arena Ciudad Real con la novedad de que ese probar

Voz 1827 04:52 gracias Laura ahora catorce y cinco minutos

Voz 1 04:56 la cárcel catorce Madrid

Voz 3 05:27 queda el muy buenas tardes mano la Carmen

Voz 0825 05:29 quiere seguir siendo alcaldesa de Madrid y se presentará a la reelección en las elecciones municipales del mes de mayo pero a diferencia de lo que ocurrió en dos mil quince hace algo más de tres años en esta ocasión quiere ser ella quien lidere desde el principio el proyecto se pone al frente de una agrupación de electores a la que quiere que se sumen independientes y personas de distintas formaciones políticas pero al margen de siglas hace apenas un año en estos mismos micrófonos defendía con este argumento su decisión de no repetir

Voz 7 05:58 ahora porque es una manera mía de entender la política ayer lo explican muchas veces para mí la política no es profesional es una responsabilidad que asumir un un contrato

Voz 0825 06:08 todo con los ciudadanos de Madrid de cuatro años

Voz 7 06:11 sí eso es lo que voy a hacer es entender

Voz 0825 06:13 la política lo que era un no rotundo finalmente se ha convertido en un Si algo que valoran de distinta forma a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital quedan pasado para A Madrid y que van de una buena noticia para la izquierda según el Partido Socialista ha esto no les saldrá bien a Carmena del Partido Popular Ciudadanos

Voz 8 06:30 sí que es bueno que las organizaciones de izquierdas las que sean tenga el candidatos que sean valorados por la ciudadanía es positivo para la izquierda proyecto personalista que no

Voz 9 06:41 conocí a mi juicio los problemas de la ciudad y que lo único que pretende blanquear son cuatro años perdidos para la ciudad de Madrid

Voz 10 06:47 sinceramente erija una forma que elijan

Voz 11 06:49 la gente adinerada ya está muy alta hay sinceramente realmente no creo que van a vayan a revalidar

Voz 0825 06:54 la dirección de Podemos guarda hasta ahora silencio mientras todo apunta a que Pablo Iglesias y Carmena adelantan a esta misma tarde el encuentro previsto en principio para la próxima semana esta es sin duda la noticia del día pero hay otras que repasamos ya en titulares con la ayuda de Aurora Santos comenzando en este caso miramos a Móstoles donde ha sido prácticamente imposible dormir esta noche

Voz 12 07:19 a las diecisiete horas de música del festival amanecer bailando han dejado sin dormir a los vecinos de Móstoles que denuncian además la suciedad que preside el parque Prado Ovejero donde se ha celebrado el evento ahora piden responsabilidades al equipo de gobierno

Voz 0825 07:32 del municipio siete años de prisión por violar a una joven en un espacio eh

Voz 12 07:36 el condenado atrajo a su víctima con una falsa oferta de trabajo y se hizo pasar por el dueño del Spain en el que el agredió cuando fue detenido ya había sido denunciado por siete

Voz 0635 07:44 mujeres veinticuatro horas de infierno a su fin

Voz 12 07:47 las familias que permanecían de acampada que en el colegio Miguel de Cervantes Getafe han puesto fin a su permanencia en el centro pero han denunciado desde el AMPA que seguirán con las movilizaciones hasta que finalicen las

Voz 3 07:57 las el cine de Cibeles a negro

Voz 12 08:00 el cine de verano del Ayuntamiento de Madrid se despide esta noche tras proyectar más de noventa películas la cinta seleccionada para la ocasión será el guateque cuando se cumplen cincuenta años de su estreno en España

Voz 0825 08:10 pide el deporte que titular nos deja a la este domingo Laura Díez buenas tardes

Voz 1628 08:15 las tardes el madrileño Jorge Martínez el nuevo líder del Mundial de Moto3 tras quedar segundo en el Gran Premio de San Marino y en fútbol sala las siete Se juega la Supercopa de España entre el Inter Movistar y el Jaen Palacios en el Quijote Arena de Ciudad Real

Voz 0825 08:27 nubes y claros la previsión apunta a que puede volver de nuevo a llover esta tarde en las tormentas pueden regresar las máximas rondan hoy los veinticuatro grados a esta hora veinte en el centro de la capital bueno vamos ya con todo hoy es mucho saludamos en primer lugar a Javier Casal director de Contenidos de la cadena ser muy buenas tardes Isabel buenas tardes la decisión ahora si Javier es firme la tiene tomada a Manuela Carmena quiere seguir siendo alcaldesa de Madrid por eso vuelve a presentarse

Voz 0867 08:54 muy Carmena toma el control abre la puerta a una segunda legislatura y escoge una fórmula que le garantiza tener la última palabra algo que no había ocurrido hasta ahora la alcaldesa va a impulsar una agrupación de electores a la que pretende sumen político personas destacadas de la izquierda lo que podría dejar fuera las estructuras de las formaciones políticas como ocurre en la actualidad donde podemos su Izquierda Unida digamos tienen su parte del pastel la decisión el ha llevado Carmina con absoluta discreción de hecho muchos de los concejales de su equipo se integrado esta mañana por la prensa aunque lo cierto es que existía un run run hoy sobre todo una presión creciente sobre ella para que ese manifestara cuanto antes sobre su futuro Manuela Carmena dice sí pero quedan Isabel muchos flecos pendientes inicialmente la alcaldesa lo iba a anunciar un par de días antes de la celebración del Debate sobre el estado de la ciudad

Voz 0825 09:38 pero todo esto ha roto cualquier previsión

Voz 0867 09:40 el calendario Carmena tiene previsto hablar con Pablo Iglesias en las próximas horas y no se descarta una declaración de la alcaldesa para los

Voz 0825 09:46 primeros días de esta próxima semana una decisión la que hemos conocido hoy a pesar de que se buscaba desde hace meses parece haber cogido más de uno por sorpresa y las miradas se dirigen fundamentalmente ahora hacia Podemos para conocer cómo valoran en la formación morada la idea de Carmina de tomar así las riendas y liderar lo que ha llamado Agrupación de Electores Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 10:08 buenas tardes pues sobre la reunión de esta tarde en Radio Madrid en Podemos Guardian silencio algunas fuentes admiten que la reunión estaba prevista para la semana que viene pero desde el círculo de Iglesias guardan silencio preguntados por el adelanto de ese encuentro a esta tarde desde Podemos diversas fuentes señalan que todo apunta a que el líder del Partido de Carmena llegarán a un acuerdo amistoso suceda lo que suceda allí es que Iglesias en realidad no tiene elección aunque el formato de elaboración de lista decidido por Carmena no era la opción del partido morado la dependencia de la figura de la alcaldesa que tiene podemos su situación actual de debilidad interna hace que no pueda Prieto Iglesias todo lo que originalmente pretendía a la regidora los esfuerzos de la formación morada se centraran ahora en tratar de conseguir que Carmena acepte la mayor cuota de Podemos posible el mayor número de nombres de Podemos Iglesias descuenta por ejemplo que conseguirá que Carmena integre en su lista como nunca

Voz 1827 10:57 todos al ex Jemad Julio Rodríguez que es secreta

Voz 1450 10:59 digo general de Podemos Madrid muy próximo al secretario general de Podemos

Voz 0825 11:04 gracias Mariela hay precisamente va a estar el debate en por el programa Vivir Madrid pasaban los portavoces de los grupos políticos de una buena noticia para la izquierda de la portavoz socialista Purificación Causapié a lo que es la crónica de una decisión tomada del Partido Popular en lo decía José Luis Martínez Almeida o la seguridad de que Carmena esta vez no lo va a tener fácil no le va a salir bien es lo que decía Begoña Villacís la única que en este momento parece tener asegurado esa cabeza de cartel

Voz 8 11:29 creo que es bueno que las organizaciones de izquierdas las que sean tengan candidatos que sean valorados por la ciudadanía es positivo para la izquierda proyectó personalista que no

Voz 9 11:40 conozco a mi juicio los problemas de la ciudad y que lo único que pretende blanquear son cuatro años perdidos para la ciudad de Madrid

Voz 11 11:45 sinceramente deja una forma que elijan a ya está muy harta hay sinceramente no creo que a vayan a revalidar

Voz 0825 11:53 Nos queda todavía una valoración política la que ha hecho esta misma mañana el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido después de la valoración después de decir bien que se presente no buena relación con Manuela Carmena a partir de ahí ha entrado la crítica política

Voz 0177 12:08 por supuesto respeto enormemente a la alcaldesa Manuela Carmena hay personalmente la valoro muchísimo que dicho todo esto tenemos conflictividad en las calles calles más sucias que nunca más atascos que nunca fue la Policía Municipal la que sus propios concejales a veces insultan consta que verdaderamente increíbles en definitiva yo creo que el balance es nefasto si a eso sumamos el incremento de precios de alquiler en la vivienda y creo que el balance desgraciadamente del Gobierno Manuela Carmena ha sido muy negativo y por tanto también Baró como negativa la posibilidad de que podemos hubiera gobernar Madrid afortunadamente creo que no va a ocurrir y que será el Partido Popular

Voz 0825 12:38 pero decía Garrido a continuación sobre las candidaturas del Partido Popular la suya incluida que es Pablo Casado quién tomará la decisión antes de que termine el año lo cierto Javier Javier Casal que sigue aquí en el estudio es que la decisión de Carmena va a condicionar sin duda el tablero político en los próximos meses otros toca todo

Voz 0867 12:55 a nivel interno y externo dentro porque hay concejales de Izquierda Unida como Sánchez Mato Mauricio Valiente que a modo de aviso ya le han recordado a Manuela Carmena esta mañana en qué consiste la Unidad Popular Sánchez Mato ha escrito en Twitter la estabilidad de una pirámide Se garantiza sentando las sobre la base no sobre el vértice hay cierta preocupación por el camino que puede adoptar por tanto está Agrupació de electores que quiere impulsar Carmena fueran el PSOE Nos cuenta la dirección regional que no habrá integración que ellos mantienen su marca y su candidato Iker el resto sería un suicidio prescindir de la marca PSOE en la capital en la capital de España sería muy peligroso en cualquier caso todos los partidos deben elegir todavía candidatos incluso ciudadanos donde tienen que celebrarse primarias aunque en este caso se da como decías antes casi por segura la candidatura de Begoña Villacís lo que sí parece bastante claro Isabel es que desde hoy será el pistoletazo de salida a la campaña electoral de dos mil diez

Voz 0825 13:43 nueve gracias Javier dos y catorce minutos de la tarde

Voz 1 13:47 hora catorce Madrid

Voz 13 13:58 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en público roza la guion bajo seis cadenas a ver cine que es lo más emocionante que ha pasado esta semana haberse acierto en nuestro Neira esté entre los cincuenta primeros de acto

Voz 14 14:20 en La Script tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios de las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 13 14:32 es muy triste como están los más a media en este país

Voz 15 14:39 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte

Voz 16 14:42 hoy para ahí completa bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio más ruido silenció signos también en Hoy por ahí punto Es siguen

Voz 0825 14:58 Un en

Voz 17 15:00 cierra los ojos y diga que hacer rabos visualiza una emisora de radio maravillosa ya ha solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció

Voz 18 15:24 cómo que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde

Voz 0825 15:30 el otro nombre los que Roma

Voz 19 15:33 es chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad es oyente Cadena SER la emisora que parece tantos sueños bueno vale ya está ya está ya

Voz 1 16:03 hora catorce Madrid

Voz 0825 16:06 vamos ya con otros asuntos la noche ha sido larga muy larga y como el propio festival de música electrónica amanecer bailando apuntaba a muchos el amanecer y bien entrada la mañana les acogido no bailando sino sin dormir las denuncias y las quejas de los vecinos no han parado de llegar durante toda la noche

Voz 20 16:23 acabamos de ver un joven a estas horas mira origina mucha que sacaba puentes

Voz 21 16:33 bien construidos el mil euros al año comida cosa entender días

Voz 22 16:39 yo oigo desde mi casa ahí yo vivo no encima sino bastante en Velázquez cuatro quiere decir que no estoy encima retumba el suelo de Mi casa retumba es que no hay campo donde puedan hacer una música sí

Voz 0825 16:52 a partir de ahí música botellón la suciedad las brigadas de limpieza han tenido que emplear a fondo durante toda la mañana mientras las llamadas de los vecinos no paraban de llegar a la Policía Municipal de Móstoles y en clave de tribunales un hombre ha sido condenado a siete años de cárcel por violar a una joven a la que citó en un spa de Madrid con una falsa oferta de trabajo el acusado se hacía pasar por el dueño del negocio para atraer a sus víctimas Alberto Pozas

Voz 0055 17:17 siete años de cárcel cinco de libertad vigilada idea de orden de alejamiento según la justicia hizo una falsa oferta de trabajo su víctima una joven madrileña de dieciocho años ofreciéndole tres mil euros al mes por trabajar en su spa como camarera o recepcionista en realidad no era dueño de ninguna Espai urdió todo el plan para concertar una entrevista de trabajo con ella en un local del centro de la capital allí violó a la joven antes de ser detenido la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido atribuirle un delito de agresión sexual para entonces según informó en su momento la policía ya había sido denunciado por otras seis mujeres por hacer lo mismo con ellas en distintos locales los investigadores descubrieron que tenía más de cuarenta perfiles abiertos en distintas páginas web de ofertas de trabajo para encontrar a sus víctimas

Voz 0825 17:57 gracias Alberto el viernes fueron los de Infantil y Primaria mañana lunes volverán a clase los de Secundaria Bachillerato formación profesional el cincuenta y cuatro por ciento de ellos lo hacen en centros públicos un treinta en privados concertados y el resto en colegios privados son datos de la Consejería de Educación fin de semana para unos y para otros en cualquier caso de preparativos con un mismo punto de encuentro las librerías como ha podido comprobar ahora santas

Voz 3 18:24 trescientos euros que cuestan más que los libros los uniformes que esa es otra es decir que volver al ex Berges de vacaciones

Voz 23 18:39 es que no es de no es como bien poca que lo escribiera encuadre

Voz 24 18:44 en el material y los es incierto para externos han libres actividad efectivamente lo único que puede no aprovechar mujeres una lectura más Comunidad de Madrid había dicho que para este año viviendo clase en los colegios públicos que mencionan Pilar injuria en aquella sería en futuro reclama una Expósito

Voz 0825 19:09 la Asociación Nacional de Editores de libros de texto ha hecho una fotografía de situación una foto comparativa por Comunidades Autónomas dime dónde vives interese tienes o no ayudas para los libros de texto María Manjavacas

Voz 1444 19:21 ciento cincuenta mil alumnos madrileños de enseñanza primaria secundaria de la escuela pública se beneficiarán este curso de las ayudas para libros de texto la información la ha recopilado presentado la Asociación Nacional de Editores de libros educativos Anele es la radiografía del libro educativo que refleja las diferencias autonómicas por comunidades así mientras que andaluz hacía opta por la gratuidad total de los libros Castilla La Mancha por ayudas directas económicas en función de la renta en Madrid este curso se estrena la primera fase del nuevo programa de préstamo de libros gratuitos se llama accede y a él solo pueden acceder los alumnos de las familias con pocos recursos económicos con un baremo parecido al que se necesita para tener una beca de comedor en algunos centros ya existe sólo que ahora los regula el Gobierno y que básicamente consiste en que las familias entrega los libros usados por sus hijos recibe los utilizados por los alumnos del Curso Superior los centros educativos los encargados de comprar seleccionar los libros a ser posible en comercios de proximidad para favorecer a los pequeños empresarios en librerías que estos días están desbordados con la compra de libros de este curso que ya

Voz 0825 20:24 ha echado a andar en la Comunidad de Madrid gracias María y los que quieren no andar sino moverse por Madrid en bicicleta han protagonizado esta mañana una marcha protesta en bici piden al Ayuntamiento más implicación y mayor compromiso con los que la utilizan y con los que lo harían si se dieran las condiciones de seguridad y un paso fundada tal para conseguirlo sería contar con un carril bici de Atocha a Plaza de Castilla el largamente demandado lo saben bien Miguel Andrea in Almudena García son el colectivo pedal libre con ellos hemos estado en el paseo del Prado el que sería el punto de partida de su reivindicación

Voz 25 20:58 carril bici e carril segregado para que puedan ir las bicicletas sin el riesgo actual que sufrimos día a día yo voy todos los días a a la zona de de Moncloa ir todos los días pues eso tengo riesgos a la ida a la vuelta cuando voy por calles pequeñas pitidos por parte de los coches o aceleradas no como quitarte entonces pero estamos demandando con carril bici castellana y posterior o en paralelo Carrizo carriles bici segregados donde podemos ir seguros donde podamos contribuir a esa movilidad sostenible de la que tanto hablan todos los todos los políticos y políticas pero que luego pocas infraestructuras Venus

Voz 26 21:41 más bici y menos coche en Madrid los a todas las ciudades en donde se ha avanzado en en movilidad ciclista que cada vez hay las bicicletas desciende el número número de corsés el propio barómetro de la bicicleta que publica anualmente la DGT deja claro que oscila entre un treinta y un cuarenta por ciento el porcentaje de personas que deja en el coche y se suben a la bicicleta siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones de seguridad de eficacia tiene que ser atractivo y cómodo el circular en bicicleta

Voz 24 22:10 en una ciudad claro porque como es moverse ahora mismo por ejemplo aquí en Atocha Atocha a Plaza de Castilla como os movéis en Meetic letra entre los coches autobuses

Voz 25 22:22 es una locura yo me siento en tono como en un sándwich no porque vas con el bus a la derecha con los coches a la izquierda y tú en el entre los dos Yves que las coches te atraviesan a setenta por hora en las motos igual algunas te pasan silbando los oídos

Voz 24 22:38 la gran vía que está a punto de abrirse renovada plantea un carril bici pero sin embargo para los que utilizar esa etiqueta no es suficiente porque

Voz 26 22:47 se queda muy corto son dos actuaciones básicamente de Plaza España Callao Caixa aplica un un carril bici exclusivo encajado entre autovía

Voz 3 22:58 Essam el resto

Voz 26 23:01 de los nuevos los tramos es lo que llaman un ciclo un barril treinta compartido con los coches sólo barril treinta por sentido la bicicleta tiene prohibido utilizar los carriles bus por lo tanto no estemos sometidos al coche no hay una tira porque estamos hablando de un vehículo de quince kilos frente un vehículo de mil quinientos kilos ya sabemos que que en esa esa Pelé lleva el que no con lo tanto con los coches o las furgonetas con los pues las motos

Voz 27 23:34 no

Voz 26 23:34 y eso no son condiciones para para poder utilizar la bicicleta en el está ya en este gran eje

Voz 0825 23:42 por eso no dejan de mirar a otros países europeos también en otras ciudades españolas que poco a poco van haciendo más sitio en las bicicletas vamos a ir por partes en Sevilla ha crecido de forma exponencial los que deciden los que optan por coger la bicicleta Re2 Sevilla Natalia pilares

Voz 1916 23:55 en Sevilla la implantación del carril bici hace más de una década en dos mil siete supuso el boom ciclista en la ciudad empezó con doce kilómetros y ahora tiene más de ciento ochenta y se puede recorrer la urbe subido a un sillín su ampliación las mejoras en el carril y las características de la ciudad plan ahí con buen tiempo han sido claves para su crecimiento es un medio de transporte para los sevillano se calculan setenta mil desplazamientos diarios la bici para ir a trabajar para llevar a los hijos al colegio con las clásicas sillas detrás o para ir al cine es la foto de cada día en Sevilla considerada una de las mejores ciudades europeas para utilizar

Voz 0825 24:31 la bicicleta y cuya imagen en gracias Natalia va poco a poco cambiando aun así todavía queda mucho por hacer y queda mucho por llegar en este caso a intentar acercarse a otros países europeos el caso por ejemplo de Alemania donde cada vez son más desde bien pequeños los que optan por coger la bicicleta Carmen Viñas Berlín

Voz 1827 24:50 aquí en Alemania la bicicletas considerar

Voz 0391 24:52 en un medio de transporte más el setenta y seis por ciento de los alemanes usa la bicicleta el treinta y ocho por ciento la utiliza más de una vez a la semana según datos del Ministerio de Transporte los motivos por los que lo hacen son tres aliviar la contaminación evitar retrasos y facilidad para aparcar estadísticamente cada alemán posee dos coma cuatro bicicletas es un mercado que no no deja de crecer de hecho gracias al largo verano que disfruta el país este año las ventas han aumentado un seis por ciento en el primer semestre hasta los dos coma ocho millones de unidades la educación vial llega hasta la escuela muchos niños van al colegio en bicicleta y a partir de los ocho años reciben en sus centros visitas periódicas de agentes de la Policía quienes les explican las no Nos básicas de circulación con diez años los pequeños deben superar un examen práctico en el que se evalúa su capacidad para conducir una bici Se pueden transportar en el metro o Cercanías pagando un billete especial la bicicletas una inventó alemán el pasado año con motivo del segundo centenario de su invención el Gobierno destinó veinticinco millones de euros a la construcción de ciclo vías rápidas demasiado poco según el club alemán de la bicicleta que cifra en doscientos cincuenta millones la inversión necesaria para mejorar las pistas

Voz 3 26:02 hora catorce

Voz 6 26:03 los fervor

Voz 0825 26:05 el deporte que vuelve a este informativo Laura Díaz buenas tardes de nuevo

Voz 1628 26:09 buenas tardes el madrileño Jorge Martínez el nuevo líder del Mundial de Moto3 después de quedar segundo en el Gran Premio de San Marino hoy de que su rival su máximo rival Marco vez Pekín no puntuará en fútbol en la Liga dos tres esta tarde a las ocho el alcohol el Alcorcón se enfrenta al Córdoba en El Arcángel en fútbol sala a partir de las siete Supercopa de España entre el Inter Movistar Jaén Paraíso serán el Quijote Arena de Ciudad Real por primera vez

Voz 0825 26:30 habrá bares gracias Laura y antes de terminar este Hora catorce como siempre nos gusta hacer en fin de semana les hacemos alguna propuesta ésta muy especial y muy cinematográfica un recorrido por la exposición Mata Baus Hollywood con la huella que dejaron en su día aquí en Madrid los actores de la meca del cine la recorrido ya para ustedes Miriam

Voz 1 26:52 la estrella

Voz 28 26:53 esta Hayward Henri y los artistas españoles Antonio Soler el actor John Wayne y el productor para el estreno constituyó con brillantez

Voz 7 27:05 con estas palabras el nuevo hablaba del estreno del fabuloso mundo del circo rodada en Madrid pero no fue la única filmada en la capital

Voz 29 27:12 vamos en China al menos lo parece al es la propiedad de las construcciones montadas a orillas de la carretera de Madrid A Coruña a veinticuatro kilómetros de la capital en el término de Las Rozas

Voz 7 27:22 en cincuenta y cinco días en Pekín se rodó también en Madrid en Las Rozas quiere el distrito de Hortaleza en la estación de Delicias Doctor Zhivago entre los años cincuenta y sesenta cuando Madrid intentaba levantarse de la dura posguerra el clavó norteamericano desembarcaba recorren las calles estrellas tales como Ava Gardner que vivió quince años en Madrid Elizabeth Taylor Frank Sinatra Marlene Dietrich u Orson Wells Esperanza García Claver es la comisaria de la exposición precisamente lo que hizo que estos actor

Voz 31 27:56 es como Ava se quedarán a vivir en Madrid fuerza esa discreción que tenían con el tema eh

Voz 26 28:04 y entonces aquí estaba muy muy a gusto

Voz 7 28:06 la muestra se articula en dos secciones en una de ellas of the Seth Se recoge el día a día del star system vemos adaptaron Power esperando en el tranvía por el paseo del Prado Rita Hayworth jugando al golf en el Club de Campo Ingrid Bergman ya mayor paseando ante el Museo del Prado Audrey Hepburn comprando en te querías leonés

Voz 3 28:28 me la encontré por casualidad paseando cerca de la Puerta de Alcalá me acerqué puerta que la algunas fotos y un hijo pues entró en la mente honesta que estaban ahí al lado a comprar cosas incluso fotos estuve estuve comprando al final

Voz 32 28:49 porque nada

Voz 7 28:53 Matt por Hollywood hasta el catorce de octubre en la sala en la vía

Voz 33 29:01 un pues en un periodo de gracia

Voz 0825 29:07 las Míriam imaginamos o imaginando cómo sería Madrid entonces nos vamos así llegamos a las dos y media de la tarde recuerden que las tormentas se pueden repetir durante la tarde de domingo sobre todo en la zona de la sierra temperaturas sin grandes cambios a esta hora el termómetro marca veintidós grados en el centro de la capital continúa la información Hora catorce Juan Domingo

Voz 6 29:38 qué ocurre

Voz 1827 30:01 son las dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo buenas tardes Manuela Carmena se reúne esta tarde con Pablo Iglesias para comunicarle sus planes de futuro repetirá como candidato a la alcaldía de Madrid sí pero será ella quién siente las bases de su proyecto político y esto implica que Carmena tendrá la última palabra sobre quién va a acompañarle en la lista electoral lo que no pudo hacer en dos mil quince cuando heredó para su equipo de gobierno gente que no era de su absoluta confianza de momento y a la espera de esta reunión con Iglesias nada han dicho en Podemos desde el PSOE sí aseguran que ellos no van a diluir su marca que ninguno de sus miembros irá en la lista de Carmen pero que ya hablarán sobre gobierno cuando voten en mayo los madrileños domingo nueve de septiembre Pedro Sánchez sopla las velas de sus cien días en la Moncloa y lo ha hecho detallando cuáles son sus planes de aquí al dos mil ocho

Voz 0635 31:09 Nuestro objetivo es nuestro objetivo es la justicia social en nuestro horizonte el dos mil treinta esa es la propuesta que vamos a hacer y estamos haciendo los socialistas al conjunto a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas

Voz 1827 31:23 cien días cincuenta para contentar a sus socios cincuenta para rectificar dicen desde el PP ni sobre Cataluña

Voz 3 31:28 Barzan si Abu Berna español no Elisenda que que esta es una pusieron

Voz 1827 31:33 el president Quim Torra dice hoy en una entrevista en el periódico que si no hay un referéndum pactado sobre independencia con el Gobierno central ellos seguirán adelante en sus planes porque según entiende el resultado del referéndum del uno de octubre es válido por cierto que responde Torra cuando le preguntan por sus planes para combatir el paro o para combatir la pobreza infantil

Voz 3 31:52 pues nada que ya se hablará de esto en el Parlamento

Voz 1827 32:02 Suecia celebra hoy elecciones con toda Europa atenta al crecimiento más que previsible de la extrema derecha Almudena López sino buenas tardes

Voz 1491 32:08 buenas tardes los sondeos dan la victoria a los socialdemócratas con un veinticinco por ciento de los votos aunque sería el peor resultado de su historia las encuestas otorgan como decías a la ultraderecha una subida importante la falta de integración de los refugiados y el recelo hacia la inmigración ilegal han sido utilizados por la extrema derecha para intentar conseguir votos los resultados Se van a conocer previsiblemente esta noche en Estados Unidos

Voz 3 32:31 pues

Voz 1491 32:33 el vicepresidente de EEUU Mike Pence niega ser el autor del artículo de opinión contra Donald Trump publicado esta semana en el New York Times en el que se asegura que altos cargos del Gobierno han orquestado una campaña para frenar al presidente en una entrevista en la CBS Pets cree que es un intento para ocultar el éxito dice de las políticas que ha puesto en marcha

Voz 1827 32:50 amplía hacia Estados Unidos llegan los últimos guiños del régimen de Kim Jong-Un que por cierto hoy está de fiesta

Voz 1491 32:55 Corea del Norte celebra hoy el setenta aniversario de su fundación con un desfile militar que ha presidido el líder norcoreano Kim Jong-Un los medios del país lo han informado en directo del tradicional desfile como es habitual algo que puede interpretarse como un gesto en un momento marcado por las negociaciones con Washington para la desnuclearización de Pyongyang

Voz 1827 33:13 enseguida nos vamos hasta Toledo allí el municipio de cebolla trata de recuperar hoy la normalidad después de la tormenta que ha dejado calles y casas llenas de agua atención en las próximas horas porque prácticamente toda España está en alerta Javier Corbacho buenas tardes

Voz 34 33:26 buenas tardes continúa el temporal provocado por la gota fría y no deja alertas amarillas en Gran

Voz 1444 33:31 parte de Andalucía riesgo por tormentas

Voz 34 33:33 a lo largo de hoy domingo en Huelva Sevilla Córdoba Málaga Granada y Almería también en Ciudad Real además mar agitado en Menorca tendremos lluvias fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia que se extenderán a zonas de Ibiza Navarra Aragón Castilla y León Castilla La Mancha Melilla y Extremadura se esperan chubascos ocasionales es en casi todo el resto de la Península y Baleares y en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte del archipiélago menos probables en los litorales gallego cantábrico catalán y el Golfo de Cádiz pediría bajan las temperaturas en la mitad norte y pocos cambios o ligeras subidas en el resto del país por la noche los termómetros suben el norte bajan en el centro y en el sur además vientos en Canarias en el litoral gallego Levante Melilla Baleares flojo en el resto del país aunque con rachas fuertes en las zonas de tormentas

Voz 1827 34:22 en los deportes estamos aquí en las teles del estudio muy pendientes hoy de las motos Laura Díaz

Voz 1628 34:27 ahora mismo a falta de seis vueltas el podio sería para Dovizioso Lorenzo y Márquez en el Gran Premio de San Marino de Moto GP también está disputando la décimo quinta etapa de la Vuelta a España etapa de montaña entre Ribera de Arriba y los Lagos de Covadonga en fútbol esta tarde a las ocho se enfrenta a las Erez les entrena la selección española en el Rico Pérez a puerta cerrada las cuatro se juegan Numancia Elche de la Liga hondo

Voz 1444 34:45 estrés en fútbol sala a partir de las siete Supercopa

Voz 1628 34:48 España entre el Inter Movistar Jaen Paraíso en el Quijote Arena de Ciudad Real primer partido de fútbol sala en el que habrá Bard será a modo de prueba y en tenis esta noche a las diez final de Yus Open entre Del Potro Djokovic

Voz 35 35:04 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez Junco Montserrat Domínguez muchos más entradas agotadas

Voz 1827 35:31 notificación de Universidad de Córdoba unir

Voz 35 35:33 Percival Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 0635 35:53 este fin de semana siéntate reitera porque tienes casi diez horas de cada reto deportivo

Voz 21 36:03 bienvenidos un domingo desde las cuatro una hora menos en Canarias y hasta la una y media de la madrugada capa rígida de la Vuelta a España con la subida a los Lagos de Covadonga la jornada de Segunda División el Gran Premio de San Marino de motociclismo la resaca del primer colores en la radio que presenta meter tres el programa líder Garrido Carrusel deportivo más mira

Voz 1 36:51 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 36:54 son las dos y treinta y siete la una y treinta y siete en Canarias empezábamos la semana con muchísimo calor con temperaturas que se acercaban a los cuarenta grados y la terminamos con más frío y con gran parte de España en alerta por lluvias

Voz 27 37:06 hoy lo que está viniendo ahora mira mira mira

Voz 21 37:08 la vio

Voz 3 37:11 es una vecina de cebolla un municipio de casi tres mil quinientas personas de la provincia de Toledo

Voz 1827 37:17 que se ha llevado la peor parte de las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en España el Arroyo que pasa por este municipio el arroyo Sangüesa se ha desbordado y ha dejado calles anegadas viviendas inundadas y coches destrozados a Silvia Díaz es la alcaldesa de cebolla buenas tardes

Voz 10 37:33 sí buenas tardes has imágenes que hemos visto son

Voz 1827 37:35 espectaculares el agua llevándose todo lo que se encontraba en su camino tienen cuantificados los daños

Voz 10 37:42 es muy difícil cuantificar los daños que todavía hay viviendas cosas están abriendo

Voz 36 37:46 sí que bueno es toda la zona

Voz 10 37:49 a la plaza hay alguna

Voz 37 37:52 más viviendas de personas que no viven habitual

Voz 10 37:54 me enteré aquí todavía están saliendo barro y alguien actuaré entonces se exhibe cuantificar Adepa además anoche lo intentamos hacer sobre todo pues es descongestionar la parte del Arroyo qué está pasando el municipio para que en caso otra tormenta pues pudiese ir a confirmar hasta el río Tajo

Voz 1827 38:20 daños personales no habido verdad no hay nadie herido

Voz 10 38:23 por suerte vamos a ir a hechos no hay persona hospitalizada personas seguidas de cómo que gran heridas pero si hay personas que tienen cortes o qué tu tuvieron una primera intervención sobre todo porque visita Ciudad las cómo ha visto las imágenes porque la situación es muy tremenda

Voz 1827 38:47 metalizado me dice

Voz 10 38:49 sí yo momento que yo ahora mismo hay especializada una persona hospitalizada que vino que los voluntarios de Protección Civil es una persona mayor que lo que me dicen que portar

Voz 36 39:03 eh al o de barro que se encontró

Voz 10 39:07 ha dejado y observación en el hospital de Talavera

Voz 1827 39:14 para los vecinos que no estén escuchando y que se pregunten qué tengo que hacer tienen y no sé alguna opción puede reclamar algún tipo de ayuda algo

Voz 10 39:21 vamos a ver ese mito lo que hay que hacer es cuantificar los daños luego ya hemos y ayudas también de lo que asumo el coso de El conoces seguro de mañana vamos abrió una oficina de la afección gripal que para que la gente ella una vez que haya liquidado porque todavía ahí están las casas en algunos casos consultados de agua están haciendo para poder hacer esa valoración tiene primero que poner orden en las viviendas que venían a recoger los unos y los datos esa actitud plantearemos era posible esa es duda si soluciones

Voz 1827 40:03 qué ha fallado porque es obvio que algo ha fallado para que se desborde este arroyo

Voz 10 40:08 pues ha fallado y yo lógicamente como no soy ingeniera yo voy cierro desde ayer es en ocasiones eh no puedo hacer una valoración técnica pero sí es cierto que que Confederación hace caso omiso a las diferentes hemos ido planteando desde la limpieza Ike que puso en el caos en el año dos mil ocho para ver si así podían acceder la hazaña de agua de forma torrencial su problema de conservación del cauce es que yo creo que hay que hacer hay que acometer alguna obra obras que los otros eh vamos a acometer la primera fase queda hacer un colector lateral es la en la plaza y bueno pues contestado no nos han no siempre es así

Voz 1827 41:05 Silvia Díaz alcaldesa de cebolla estaban de fiesta estos días no son las fiestas del pueblo

Voz 37 41:10 comenzaban asista al municipio el día grande aquí el día de la bestia

Voz 1827 41:16 es difícil pero intenten pasarlo bien buena tarde muchísimas gracias

Voz 10 41:20 momento en suspendido todo muchas gracias hasta luego

Voz 1827 41:22 los ayuntamientos la primera ventanilla a la que llamamos los ciudadanos la administración que gestiona de una forma más cercana todo lo que afecta a nuestro día a día en las últimas horas ha despejado una de las principales incógnitas municipales en Madrid el diario El País adelantaba anoche la intención de Manuela Carmena de repetir como candidata a la alcaldía de la ciudad Javier Casal director de contenidos de Radio Madrid qué tal buenas tardes buenas tardes ahora tiene que hablar con Pablo Iglesias lo va a hacer esta misma tarde

Voz 0867 41:47 bueno van a mantener un contacto de urgencia según ha sabido la SER para cerrar algunos flecos que quedan pendientes Carmena de setenta y cuatro años ha reflexionado durante todo el mes de agosto esta decisión sólo la compartido con su círculo más próximo es más a pesar de la presión de esta última semana las sospechas muchos de sus concejales se enteraban a medianoche por las páginas precisamente el diario El País

Voz 1827 42:07 Javier qué quiere decir eso exactamente de una agrupación del

Voz 0867 42:11 todos tenemos que pretende Carmena a la espera de que ella misma lo detalle previsiblemente esta semana es impulsar un proyecto en el que ella sea el centro y donde pueda estar acompañada por figuras destacadas de la izquierda incluso en que los detalles los tendrá que ofrecer ella pero los sectores más críticos de Ahora Madrid Izquierda Unida o Ganemos sospechan que Carmena quiere digamos sortear las primarias y que la agrupación de electores podría poner en riesgo el proyecto municipalista como el que se presentaron hace cuatro años la clave ahora es saber cómo se va a realizar este reparto y si la presencia de políticos se articula mediante nombres propios o se articula mediante siglas

Voz 1827 42:42 así que podemos decir que con esta fórmula Carmena lo que pretendes controlar quién va en su lista y evitar así la tensión vamos a llamarla así la tensión interna que ha habido durante toda esta legislatura con el partido y con su equipo de gobierno

Voz 0867 42:54 yo problemas no que se han repetido una y otra vez y que llegaron a agotar la paciencia de la alcaldesa con el caso del Master de tenis o con la fuerte oposición interna que se encontró Carmena para impulsar la Operación Chamartín votaciones perdidas crisis internas con las que Carmena quiere acabar fijando sus reglas desde el inicio básicamente para sentirse cómoda Si gana si le toca seguir gobernando Estacio

Voz 1827 43:14 a Manuela Carmena como cabeza de cartel tiene todavía muchísimo tirón entre el electorado de centro izquierda en realidad Pablo Iglesias no tiene un plan B así que Mariela Rubio bola buenas tardes buenas tardes aunque a Pablo Iglesias no termina de convencerle ese plan de que sea ella quien decida quién va a acompañarla previsiblemente lo va a afectar

Voz 1450 43:30 así es desde Podemos diversas fuentes señalan que todo apunta a que el líder de Podemos y Carmena llegarán a un acuerdo suceda lo que suceda es que Iglesias no tienen reedita mucho margen Tulum mencionabas aunque el formato de elaboración de lista decidido por Carmena no era la opción del partido morado la dependencia de la figura de la alcaldesa que tiene podemos su situación actual de debilidad interna la ausencia de un plan B y el efecto que Madrid ciudad puede tener en la candidatura de Íñigo Errejón en la Comunidad hace que Iglesias no era apretar todo lo que originalmente pretendía la regidora los esfuerzos de la formación morada se centrarán ahora en tratar de conseguir que Carmena acepte en su lista de confianza la mayor cuota de Podemos posible el mayor número de nombres de Podemos Iglesias descuenta por ejemplo que consiguiera que Carmena integre en su lista si es posible como número dos al ex Jemad Julio Rodríguez que es el secretario general de Podemos Madrid y además es muy próximo al secretario general de Podemos sobre la reunión de esta tarde avanzada por Radio Madrid en Podemos no hay respuesta de momento algunas fuentes admiten que la reunión estaba prevista para la semana que viene pero desde el círculo de Iglesias guardan silencio preguntados por el adelanto de este encuentro a esta tarde

Voz 1827 44:30 este paso al frente de Carmena va a agitar de alguna forma Javier el tablero político madrileño porque el resto de piezas todavía no se ha movido ni PSOE ni para

Voz 0867 44:38 tío popular el PSOE de Madrid de que no nos dice que no habrá integración es decir que que habrá candidato y perfil propio el Partido Popular lo deja todo en manos de Pablo Casado bueno esta plaza y también la de la Comunidad en ciudadanos aunque están pendientes del proceso de primarias parece claro que sí será Begoña Villacís la cabeza de cartel la dirección regional del PSOE cree que es una buena opción el lo contamos esta semana en la SER que sería buscar entre los miembros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez al candidato socialista a la Alcaldía en cualquier caso también tiene que haber primarias aquí éstas no van a ser fáciles y por eso se van retrasando mes a mes tenían que ser en octubre finalmente serán a finales de año y ahora no se descarta en Ferraz incluso que se celebren a principios del año que viene

Voz 1827 45:16 Javier Casal gracias buenas tardes hasta luego hasta luego Mariela hasta Lugo la ministra de Defensa ha participado hoy en un acto para rendir homenaje a la bandera acto público de Margarita Robles donde no ha querido hablar de la rescisión de una venta de cuatrocientas bombas de precisión Arabia Saudí esta rescisión pone en peligro otro negocio importantes la construcción de unas corbetas que van a construirse en el astillero de Navantia en Cádiz los trabajadores decide mañana un calendario de protestas en Radio Cádiz Julio Camacho

Voz 0055 45:46 los trabajadores del astillero de San Fernando en Cádiz deciden mañana el calendario de movilizaciones para reclamar al Gobierno que siga vigente el acuerdo que firmó Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para el país árabe el pleno del comité de empresa se reúne mañana a las once y media para concretar ese calendario de movilizaciones porque a la plantilla no le han convencido las explicaciones del Gobierno que llegaron el viernes después de que los trabajadores cortaran en una protesta una de las principales autovías de la Bahía de Cádiz provocando kilométricos atascos Jesús Peralta presidente del comité de empresa

Voz 38 46:15 no nos fiamos bien pelo más allá de lo que diga el Gobierno aunque los ratifique eh nos preocupa lo que diga el Gobierno a verlo con lo cual mañana celebra hoy un pleno oí ver tenemos propuestas para un calendario movilizaciones

Voz 0055 46:29 el contrato garantizaría en este astillero de San Fernando que está actualmente en su actividad carga de trabajo para cinco años y la generación de unos seis mil ocupados directos e indirectos

Voz 1827 46:37 ya sean también inmovilizados los trabajadores debe estas los casi cuatrocientos trabajadores de esta empresa danesa que fabrica aerogeneradores en León y que recibieron formalmente el viernes el anuncio de un expediente de regulación de empleo que va a dejarlos a todos en la calle Juan Carlos García es el presidente del comité de empresa hola buenas tardes hola buenas tardes mañana vuelven a verse las caras con los representantes de la empresa como van de ánimo que es lo que van a pedirles ustedes

Voz 37 47:00 bueno vamos a seguir viviendo que que retiren el expediente de extinción y bueno pues a seguir luchando a pedir el apoyo de las instituciones

Voz 1827 47:11 con optimistas esperan una marcha atrás de la empresa

Voz 37 47:14 no sólo sea vamos a ver nosotros vamos a luchar pero somos realistas también la empresa tiene mañana por la mañana una reunión con el Gobierno

Voz 1827 47:24 eh

Voz 37 47:25 bueno nuestras esperanzas están puestas ahí en lo que puede salir de la reunión en que lo que nos pueden ayudar las instituciones tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central sabemos que están haciendo todos los todo lo posible por la por evitar por revertir este este expediente de extinción sí si ellos no da marcha atrás pues ver qué posible viabilidad puede tener plantas y ellos la venden la CD o necesitamos que esté ya que esta planta aunque que esté en manos de paso que no esté en manos de ellos pero que en los del futuro que unos de sanidad que nos siga dando puestos de trabajo

Voz 1827 48:01 ustedes han reunido ya con la ministra de Energía también con el Ministerio de Industria verdad sí que es lo que les dicen les ponen sobre la mesa alguna propuesta

Voz 37 48:11 bueno que están luchando porque Vestas no se les localice y que en caso de

Voz 39 48:17 que que no usted eran

Voz 37 48:19 te ante esa presión no que está ejerciendo de Gobierno pues que intentar sacar una viabilidad que esta industria se pueda mantener aquí se bien se en manos de los paso en otra en otro inversor quisiera hacerse cargo

Voz 1827 48:33 y en el caso de que la empresa no ceda hoy ustedes tienen sol

Voz 37 48:37 Nos admiran algunas localizaciones seguimos adelante con el campamento que tenemos instalado delante de la de la fábrica