Hora 14 Fin de Semana (15/09/2018)

Voz 1827 00:22 qué tal estaban muy buenas tardes este sábado ha despertado con otro crimen machista un hombre ha matado supuestamente a su mujer en Barcelona con un bate de béisbol Radio Barcelona Sergi Caballero bona tarda

Voz 4 00:32 hola bona tarda ha pasado en el barrio de El pocas se que en Barcelona a los bomberos han encontrado esta medianoche los cadáveres el de la mujer de setenta y un años tendido en la cama y el de su marido de ochenta y uno en el sofá del comedor de su domicilio todo apunta a que el hombre ha matado a su mujer golpeándole la cabeza con un bate de béisbol y luego se ha suicidado con una sobredosis de medicamentos los Mossos investigan como un crimen

Voz 1827 00:54 esta gracias Sergi Si usted necesita ayuda y conoce a alguien que puede necesitar la llame al cero dieciséis es gratis no aparece reflejado en la factura pero recuerden que hay que borrar ese número de registro de llamadas del teléfono esto en Barcelona en Alicante un hombre está detenido después de supuestamente haber matado a cuchilladas a sus padres y a su hermano y sobre la violencia contra los niños la ministra de Justicia ha defendido esta mañana en A vivir que son dos días aquí en la SER que la protección de los menores debe tratarse como una cuestión de Estado

Voz 5 01:24 que la infancia es cuestión de Estado y la cuestión de Estado lo dice todo está al margen de la política yo creo que sería muy muy importante establecer un capítulo en el libro segundo del Código Penal que fueran delitos contra la infancia de manera que todos los hechos delictivos de una no solamente abusos sexuales sino trata de niño sí que encaja Sen en ese qué

Voz 1827 01:54 vilo pero el debate político en España sigue alejado de las urgencias de los ciudadanos con la tesis del presidente Pedro Sánchez como motivo de discusión aunque los programas informáticos que se utilizan en las universidades de todo el mundo acreditan que no que no hubo plagio insiste Albert Rivera en sembrar dudas

Voz 6 02:09 como le preguntes a Sánchez por la ley de transparencia universitaria por la tesis entonces Iker es el enemigo

Voz 1827 02:16 no todo vale dice desde el Gobierno el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 7 02:20 que hemos tenido en fechas muy recientes una cantidad de desinformación sobre la vida política y en particular en lo que se refiere a las tesis del presidente del Gobierno que forman parte de esta lamentable proceso en

Voz 4 02:36 cuál todo vale y calumnia que algo queda

Voz 1827 02:47 fuera de nuestro país en Estados Unidos el huracán Florence ha perdido fuerza pero las autoridades de aquel país advierten de que mantiene su capacidad de destrucción de momento han muerto allí cinco personas José María Patiño

Voz 1108 02:58 la lentitud con la que se mueve en tierra la ya tormenta tropical Florence se ha convertido en la principal preocupación de las autoridades por la grandes cantidades de agua que están dejando a su paso en las dos Carolinas y que auguran importantes inundaciones en ambos estados los próximos días entre las víctimas mortales una madre y su bebé después de que un árbol cayera sobre su vivienda la situación también es preocupante en Asia las autoridades de Hong Kong han alertado a la población sobre el tifón que llegará esta noche tras dejar al menos tres muertos y cuantiosos daños materiales en la isla de Luzón la más septentrional del archivo

Voz 1827 03:30 el algo de Filipinas de vuelta a España una noticia que hemos conocido esta mañana la mezquita catedral de Córdoba no pertenece a los obispos según dice el comité de expertos que está diseñando la estrategia del Ayuntamiento de aquella ciudad para que este templo tenga carácter público apuestan también por llevar el caso al Tribunal Constitucional a Radio Córdoba José María Martín

Voz 8 03:50 plantean que el camino para recuperarla es a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Aznar que posibilitó a la iglesia y matricular este y otros miles de bienes Federico Mayor Zaragoza presidente de la comisión de expertos

Voz 9 04:02 el estado del Estado que el que ha sido siempre propietario pues interponga para que se declare inconstitucional esta inmatriculación igual que las demás inmatriculaciones que han utilizado

Voz 8 04:15 esta Díez el Ayuntamiento explorará las posibilidades de obtener apoyos parlamentarios para interponer el mencionado recurso titulares del deporte Antonio de la Torre buenas tardes

Voz 4 04:27 buenas tardes fútbol para los equipos de Champions en juego el Atlético de Madrid Éibar acaba de arrancar la segunda mitad con empate a cero se puede seguir en Carrusel con Dani Garrido además tres partidos más para oír a la sociedad Barça Valencia Betis y Athletic Real Madrid en la Vuelta a España hoy penúltima etapa con final de liderato de la gallina última oportunidad para Alejandro Valverde y Enric Mas de cara a sus aspiraciones y estaba pendiente de arrancar en estos momentos el España Francia de ideas de la Davis partido de dobles entre Feliciano López y Granollers se juega su continuidad en la Davis España

Voz 1827 04:56 gracias Andoni Hora catorce cinco minutos

Voz 10 05:01 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:19 siete muy buenas tardes y ofrecen internet en una web especializada en alquileres con un estudio hogareño cerca de la estación de metro de Menéndez Pelayo cuenta con una zona dormitorio y un baño y aunque no hay cocina la habitación la habitación está equipada con una placa de inducción una nevera y un microondas todo esto en quince metros cuadrados quinientos diez euros al mes eso sí según el anuncio muy cerca encontrará todo tipo de servicios y un puñado de refrescantes parques verdes y jardines es textual en Lavapiés mientras tanto los vecinos denuncian la proliferación de literas de las camas calientes en un barrio en el que se alquilen como vivienda hasta las porterías en esta ocasión son los propios las propias comunidades de vecinos las que hacen caja con la escasez de vivienda

Voz 7 06:06 cuando lo ves ahora muy bonito una fachada y agitada totalmente pintada decir que que parece no luego tú abres una puerta de esa y te encuentras con las literas es decir que la que la casa se ha convertido en toda una litera una cocina pequeña hay un cuarto de baño nosotros sabemos de comunidades que antes tenían al portero y ahora la han quitado lo están alquilando una vivienda más en Lavapiés en estos momentos aquí la todo donde la gente se pueda decidir a vivir

Voz 0825 06:34 es mano los una presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala en Lavapiés que a quién escucharemos en este tiempo de información en este Hora catorce de vivienda seguro que se hablará y mucho en los próximos meses y más a medida que se acercan las elecciones autonómicas y municipales hace justo una semana conocíamos la sentencia dónde Manuela Carmena devolver a optar a la alcaldía de Madrid liderando una agrupación de electores y hoy el secretario general de Podemos en Madrid Julio Rodríguez ha enviado una carta lo ha hecho a todos los inscritos del partido en la capital para apoyar esta candidatura les pide ideas para elaborar su programa electoral se buscan donantes de médula ósea especialmente entre los más jóvenes la Comunidad de Madrid pone en marcha una campaña la campaña Conoce historia son testimonios de donantes IRC Torres es el caso de Jimena receptora Antonio donante

Voz 12 07:27 llegó el mes de junio concretamente un martes y trece en el que esa misma persona que me había dado la peor noticia de mi vida me dio la mejor no me dijo que tenía un donante de médula compatible pues en ese momento supe que la leucemia llegaba a su fin te regalen vida creo que es lo mejor que te pueden regala

Voz 8 07:45 a donar médula es convertir un tiempo de tu vida convertir unas horas en la portada de tener toda una vida es una emoción bastante fuerte sentir que hay una persona que que te necesita ahí Piqué por fin tiene una oportunidad de poder conservar su salud

Voz 0825 08:02 este sábado y otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Paul Asensio

Voz 0564 08:09 fue condenado a veintiún años de prisión un vecina de Getafe ha sido condenado a veintiún años de cárcel por asesinar a su pareja de casi cien puñaladas hace un año la Fiscalía ha pedido que el condenado siga en prisión mientras el Tribunal Superior de Justicia estudia su recurso

Voz 0825 08:23 las siete b de Metro vuelve a funcionar metros

Voz 0564 08:25 Madrid ha reabierto esta mañana el tramo entre las estaciones de Hospital del Henares estadio Metropolitano de la línea siete han sido tres meses de obra para subsanar los problemas de filtraciones en los túneles con b de Bicing el Matadero de Madrid acoge este fin de semana la décima edición del festival con b de bici más de cincuenta actividades entre las que hay conciertos proyección de documentales talleres infantiles objetivo es fomentar el uso de la bici en la capital no todo es fútbol más de ochocientos deportistas participan este fin de semana en la primera edición de los Juegos para inclusivo de la Comunidad de Madrid se celebran en Las Rozas y cuentan con dieciocho modalidades deportivas diferentes

Voz 0825 09:02 dos fútbol pero a esta hora estamos muy pendientes seguimos muy pendientes de un partido en concreto han tenido en la Torre muy buenas tardes cómo va ese Atlético Eibar

Voz 4 09:09 buenas tardes en juego la acaba de arrancar la segunda parte llevamos seis minutos el Atlético de Madrid que empata a cero contra el Metropolitano el Rayo consiguió los tres primeros puntos frente al Huesca ganando cero uno con gol de Mula que a las nueve menos cuarto será el turno del Athletic Club Real Madrid Vinicius no ha entrado otra vez en la lista de Lopetegui

Voz 0825 09:26 gracias Antonio el deporte volverá al hilo al filo en este caso de las dos y media de la tarde pero a esta hora último fin de semana de verano buen tiempo y son muchos los que aprovechan para moverse por la comunidad vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico han tenido Yuso

Voz 13 09:42 las tardes buenas tardes en Madrid hasta ahora únicamente encontramos tráfico lento en la A6 a la altura de Las Rozas de este la incorporación de la M50 en dirección A Coruña además precaución en esta a seis en Majadahonda ya que en el Bus Vao tiene en el carril izquierdo cortados sentido salida también hacia A Coruña a causa de unas obras

Voz 0825 10:02 gracias Antonio gracias DGT todavía en portada en Galapagar esta mañana tremendo susto el de los vecinos que asistían al encierro organizado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas un novillo sea ha escapado del recorrido y ha tenido que ser abatido Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 10:17 hola buenas tardes a tiros ha sido reducido un ovillo que se ha escapado durante el primer encierro de las fiestas de Galapagar que ha sido suspendido explican desde el Ayuntamiento que el animal rompió la talanqueras tras golpearla fuertemente y escapó por este motivo un espectador ha sido herido y trasladado en ambulancia hasta el Hospital de El Escorial Javier Álvarez ex concejal de Festejos

Voz 14 10:38 dos uno de los espectadores de los encierros ha sido alcanzado por el por el toro y ha sido trasladado por una ambulancia al Hospital del Escorial pero bueno su estado inicialmente no reviste gravedad el toro ha sido logrado ese reducido por por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad evitando así eh que pudiera llegar al centro urbano con las graves consecuencias que ello hubiera quiero que yo hubiera podido ocasionar para para la población

Voz 1315 10:59 el encierro previsto para este domingo en las fiestas se celebrará tal y como estaba previsto no

Voz 0825 11:04 desde claros las tormentas pueden llegar por la tarde a la sierra temperaturas sin grandes cambios las máximas rondarán los treinta grados a esta hora el termómetro marca XXVI en el centro de la capital

Voz 0055 13:43 anuncio este piso está cerca de Méndez pelo

Voz 0825 13:46 ello catorce metros cuadrados pone elegir por quinientos euros al mes y en esta ocasión muy cerca de Atocha bueno de estas ofertas están llenas las webs especializadas en el alquiler de pisos en San Sebastián de los Reyes Ruth vive también de alquiler con su marido y sus dos hijos de uno y seis años su piso se construyó en suelo público el promotor de la vivienda quebró pasó a un fondo buitre la vivienda sea liberado de la protección oficial y ahora de los seiscientos euros que pagaba pretenden subir el alquiler a mil

Voz 22 14:16 me cansa tiene un salón tiene dos habitaciones y un baño la cocina y una terracita para la lavadora pretende que de no de de seiscientos euros que venimos pagando pues paguemos novecientos noventa y nueve el podrá ser todo lo que quieran que sea pero injusto e inhumano indecente y un montón de adjetivos más sí

Voz 0825 14:36 de los ciento cincuenta vecinos del edificio sólo quedan XXXV el resto asegura se han ido los contratos van venciendo mientras ellos buscan negociar con el fondo que en esta ocasión está intentando mantener el precio yo os subir mejor dicho el precio hasta los dos mil euros una vez como decimos en este caso insisten los vecinos hay que se construyeron sobre suelo público mientras tanto los tribunales anulan una Noa veinte de viviendas públicas a fondos de inversión y en este caso son viviendas que están en Leganés Alberto Pozas

Voz 0055 15:09 la primera sentencia fue dictada en mayo y ahora empiezan a llegar más resoluciones que reflejan sus argumentos siete familias de Leganés han ganado la partida a los fondos buitre y el juzgado dos de lo Contencioso de la Gran Vía ha establecido que la venta de sus siete casas por parte del Ejecutivo de Ignacio González fue un proceso irregular la sentencia eso sí todavía no es firme tanto el fondo de inversión como la propia Comunidad de Madrid pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia está por ver todavía además como ejecutaría el Gobierno regional la vuelta de esas viviendas a la titularidad pública Se espera una cascada de sentencias en este mismo sentido dando la razón a más víctimas desde la plataforma de afectados que han llevado este caso nos cuentan que tienen pendiente de resolución dos demandas colectivas de vecinos de Vallecas y otra más en Parla

Voz 0825 15:47 esta misma semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba que prohibirá por ley la venta de vivienda pública en estos fondos de inversión además la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto y cuando los ecos de la polémica por los pisos colmena los pisos nicho se van apagando al menos de momento en el centro de Madrid en Lavapiés los vecinos denuncian que esas colmenas en este barrio tienen forma de Linde de literas las que ocupan los pisos iban más allá por alquilar se alquilan hasta las antiguas porterías nos lo cuenta allí en Lavapiés Manolo Osuna que es presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala

Voz 7 16:26 aquí hay pisos con las famosas cámaras caliente tuve abre la puerta y lo único que tengo son literal literal una cocina y un cuarto de baño dedica aquí en el barrio sigue habiendo eso nosotros como asociación como federación lo estamos de acuerdo con el tema de la infravivienda porque lo que sabemos que intentado siempre es tener un derecho a vivir es decir que tú tengas tu ventana que entre aire que tengan una habitación que tenemos aquí hay gente que uno apartamiento pequeñito pues hace un estudio son de dieciocho veinte metro cuadrado y se cree que la gente puede vivir allí es verdad que la demanda que tenemos en pisos es muy grande claro la gente es capaz de vivir en cualquier sitio en dieciocho veinte metros cuadros pero aquí estas está dando en este barrio Lavapiés donde está nuestro sí sí eso que nosotros hemos tenido las el tener un plan de rehabilitación integral que que las tres administraciones tiene una subvención hasta un sesenta por ciento de fondo de fondo perdido para que la gente rehabilitará la vivienda y eso ha habido algunos edificios han hecho pero otros no significa que la infraviviendas sigue viviendo aquí

Voz 16 17:25 si continuamos el paseo ahora mismo por este barrio cuántas estas viviendas que se llaman viviendas que se llaman pisos que los llaman estudios con apenas quince metros encontraríamos

Voz 7 17:36 encontraríamos bastante es decir tenemos que pensar de que la mayoría de sus pisos aunque eso sí interior cuando tú lo ves ahora muy bonito o que tiene una fachada eh rehabilitada totalmente pintada decir que que parece nuevo pero luego tú abres una puerta de esa y te encuentras con las literas es decir que la que la casa se ha convertido en toda una litera una cocina pequeña hay un cuarto de baño camas caliente que durante veinticuatro horas del día está está gente durmiendo uno ocho horas otro otro ocho oros que otros ha agregado en pisos patera lo da mucha fuerza pero ahí sigue habiendo aquí en el barrio y eso es un problema y luego tenemos que ver otra cosa que dentro del padrón municipal ahí te das cuenta cuánta gente está empadronada nosotros hemos sabedor de viviendas cuando ha habido un problema los servicios sociales que en esa clase estar empadronados más de treinta personas cuantas vivirían

Voz 16 18:28 sí claro pero en una litera otra litera otra litera se puede parecer a estos pisos

Voz 7 18:36 exacto sería lo mismo pero con la con la diferencia que en vez de ser individual te encuentras a tu compañero de bajos en viendo cuánta gente está viviendo un piso estos bikinis que esta quién vigila que esto no no lo tú puedes siempre en tu casa quién quizás qué tendría que hacer servicios sociales no fue no poder y no permitir que tanta gente se empadronarse en un nuevo piso tiene veinte metros cuadros podría tres personas serán tres personas que estén allí porque hay más significadas de que ya tenemos la famosa literas una encima de otra

Voz 16 19:09 estamos hablando de alquiler de altillo de alquiler de rincones de alquiler

Voz 0825 19:14 de hacer habitaciones debajo por ejemplo de una escalera de eso estamos hablando es que sólo tiene una ciudad habitable

Voz 7 19:19 por eso no eso lo está haciendo la gente bajo cuerda de que como desean nosotros sabemos de comunidades que antes tenían al portero y ahora la han quitado y lo están alquilando una vivienda más

Voz 0825 19:32 analizando las porterías es quién helados

Voz 7 19:35 estamentos aquí la todo donde la gente se pueda ir a vivir

Voz 16 19:40 es habitual que haya tanto a presencia policial estamos viendo ahora mismo tres motos tres policías en esta plaza

Voz 7 19:48 Lavapiés como muchos barrios de Madrid pues realmente tenemos un problema nadie no a los pisos turísticos son problemas de que las drogas están empezando a ver por los barrios no vayamos a gente en la calle Pin dándose de Fandos parados se está volviendo a ver todo el tema estilo

Voz 0825 20:06 hablando de viviendas este lunes el futuro de las ciudades el futuro de Madrid a debate en un encuentro organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos en colaboración con Radio Madrid el decano del Colegio de Arquitectos y el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona van a hablar de Movilidad Urbanismo sostenibilidad de los retos y los desafíos de las grandes ciudades el lunes como decimos a partir de las siete y media de la tarde en el colegio en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con entrada gratuita hasta completar aforo

Voz 1827 20:33 hora catorce Madrid

Voz 1 20:39 esta semana en Sucedió una noche de diez años de la caída de Lehman Brothers

Voz 12 20:44 todo el mercado inmobiliario está apuntando con créditos basura

Voz 0825 20:47 tumbara depredador vuelve a los cines

Voz 23 20:50 el catástrofe usted hombres le llaman el de Money Lucas se los lleva como el trofeo y un guateque con el que nos partimos de risa

Voz 0559 20:57 sí me gusta Larissa hace que el mundo aquí es

Voz 1108 21:01 ven a reír que van y pico magnético

Voz 0559 21:03 lo que sucedió

Voz 1 21:06 o una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER comenzamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo y también en los podcast de Cadena Ser punto com Iker al TCM punto com

Voz 0825 21:30 en clave de tribunal el descontamos que un vecino de Getafe ha sido condenado a veintiuno años de cárcel por asesinar con casi cien puñaladas a su pareja hace ahora un año la Fiscalía ha pedido que el condenado siga en prisión mientras el Tribunal Superior de Justicia estudia el recurso presentado Alberto Pozas

Voz 0055 21:47 el acusado y la víctima eran pareja desde hace veinte años y vivían en el sur de Getafe en la calle oeste según reconoció el propio agresor esa noche discutieron y él acabó con su vida usando primero un cuchillo y después un destornillador después cubrió el cadáver con un vestido azul nuevo dio de comer a los gatos fue a comisaría a confesar el delito dijo a los agentes que la he liado ha ido la mano de me la he matado ante la justicia intentó que el crimen fue calificado como un homicidio y no como un asesinato pero la Audiencia Provincial entiende que actuó tanto con alevosía por impedir que se defendiese como también con ensañamiento porque según los forenses el ataque duro como mínimo media hora fuentes de la defensa de explican a la SER que el acusado ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia mientras tanto la Fiscalía ha pedido que siga en prisión provisional el año pasado ocho mujeres fueron asesinadas en crímenes machistas en la región

Voz 0825 22:36 de nuevo coincidiendo con las fiestas patronales son muchos los ayuntamientos que deciden poner en marcha puntos en contra de las agresiones sexuales puntos con los que pretenden por un lado evitarlas hipotecado denunciarlas es el caso del Ayuntamiento de Móstoles Belén Campos

Voz 0142 22:50 la plaza del Pradillo de Móstoles donde se celebran algunos de los conciertos en los principales actos festivos y el parque Finca Liana donde también hay actuaciones musicales cuentan con un punto de información que incluye dinamización es pedagógicas que permiten interactuar a chicos y chicas la campaña puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad pretende fomentar la implicación de todo el tejido social de la ciudad con especial atención a la población joven y adolescente en el objetivo de eliminar cualquier tipo de agresión o abuso sexual Ana María Rodrigo es concejal de igualdad sanidad mayores

Voz 26 23:21 la responsabilidad de cualquier agresión sexual es siempre del agresor las mujeres no debe ser a nunca por como vista como baile ni por lo que hayan debido nuestros jóvenes cada vez son más conscientes de que la sociedad ya no va a permitir este tipo de comportamientos machistas la implicación de los chicos jóvenes es fundamental y en ello estamos trabajando desde la Concejalía de Igualdad con nuestros talleres en los institutos durante todo el año

Voz 0142 23:49 esta Concejalía de Igualdad oferta desde el pasado curso talleres dirigidos tanto

Voz 0055 23:53 profesorado como alumnado de la ESO relacionados

Voz 0142 23:55 con violencia sexual y nuevas tecnologías

Voz 0825 23:58 gracias Belén y hoy quince de septiembre se celebra el Día Mundial del donante de médula ósea son más de cuarenta y cuatro mil las personas registradas en la Comunidad de Madrid como donantes de médula pero los especialistas insisten en que incentivar la donación y especialmente entre los más jóvenes Antonio Romero es un madrileño de veintiséis años un mensaje en redes sociales ha hecho que se disparen en este caso aquellos que quieran donar seiscientas sesenta personas se apuntaron este registro de donantes una vez que conocieron su experiencia como decimos a través de redes sociales bien pues su testimonio forma parte de la campaña conoce mi historia que el Centro de Transfusiones la Comunidad de Madrid lanza hoy

Voz 8 24:37 también hice donante con veinticuatro años pensaba que no iban a llamar porque normalmente cuando te haces donante te dicen que va a tardar por lo menos diez años en en que te llamen que es lo normal es que me llamaran diez días desde que me hice adelante hasta que me llamaron pasaron sólo diez días en la verdad que fue super emocionante en el momento en el que me llaman por teléfono yo estaba trabajando en un primer momento me quedé bloqueado porque no sabe es una llamada que te esperes si tú te haces donante si te olvidas porque piensa que va a tardar mucho tiempo en que te llamen en un primer tanto me quedé bloqueado Eloy te paras a pensar en todo lo que implica el ser donante respondería tan grande que tienes es un sentimiento es difícil de explicar porque el estadio sientes que hay otra persona en el mundo que por fin ha encontrado a alguien que le va a ayudar a a poder seguir viviendo a poder tener una oportunidad para estar bien y al final donar médula es convertir un tiempo de tu vida convertir unas horas en la puerta de tener toda una vida es es una es una emoción bastante fuerte sentir que hay una persona que que te necesita ahí Iker por fin tiene una oportunidad de conservar su salud que era una persona que te está esperando Antonio

Voz 0825 25:50 es donante de este de su testimonio forma parte de esta campaña Jimena también ella fue receptora hace ahora doce años consiguió superar la leucemia su testimonio como decimos forma parte de esta campaña que empieza hoy escuchen

Voz 12 26:02 de repente pues tras una punción medular la primera de todas me dijeron que tenía una dulce m a no recula

Voz 0825 26:08 todo perfectamente eh

Voz 12 26:11 días como menú lava la la fiebre pero sí que recuerdo la frase de mi doctora no que me dijo Jimena tienes una leucemia ir yo lo único que pude contestarle en ese momento es me voy a poner bien ya me dijo lo intentaremos no llego el mes de junio concretamente un martes y trece en el que esa misma persona que me había dado la peor noticia de mi vida ha medido la mejor no me dijo que tenía un donante de médula compatible en ese momento supe que la leucemia llegaba a su fin sentí como alguien que no me conocía iba a entrar en un quirófano por mí me iba a regalar vida no que te regalen vida creo que es lo mejor que te puede regalar todo esto estos años que voy cumpliendo vida no porque así lo llamo no mi segundo cumpleaños cumple vida serán doce serán doce gracias a alguien alguien que no conozco pero que bueno que él estará eternamente agradecida

Voz 0825 27:05 testimonios que se convierten sin más en la mejor campaña el deporte catorce Antonio de la Torre hola de nuevo nuevo cuarta jornada de la

Voz 4 27:18 la liga de Primera División pendientes del Atlético de Madrid y el Eibar ardilla acaba de mandar el balón al larguero pero por el momento cuando llegamos al minuto sesenta y nueve de juego empata a cero el Atlético de Madrid cuando estaba a punto de meter el primero los goles para las nueve menos cuarto queda el Athletic Club Real Madrid Vinicius no ha entrado finalmente en la lista de Lopetegui el Rayo consiguió sus primeros tres puntos frente al Huesca gracias a un gol de Gianni bula para mañana quedarían el Leganés Villarreal a las doce y el Sevilla Getafe las nueve menos cuarto en la jornada

Voz 1827 27:45 en segunda división el Alcorcón recibe hoy al

Voz 4 27:47 activo La Coruña a las ocho en Santo Domingo en la Liga Iberdrola segunda jornada acaba de terminar el Madrid Club de Fútbol que ha caído por tres a uno frente al Albacete y esta tarde el Leganés cita obligada con el fútbol sala en el Pabellón Europa desde las siete la selección española femenina busca certificar su pase al Europeo frente a Italia

Voz 0825 28:04 gracias Andoni ya antes de irnos una propuesta que a esta hora parece más bien todo una tentación especialmente para los adictos al chocolate en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles este fin de semana se celebra el Salón Internacional del Chocolate con ese nombre poco más se puede añadir Aurora Santos ha disfrutado créanme este paseo sonora

Voz 16 28:34 para mí es una delicia una vía de escape al mundo real y ahora en este te quita cualquier problema hay pues rico

Voz 27 28:43 hombre con a mi me gusta pero no me no

Voz 7 28:46 tanto como como ahí

Voz 27 28:48 me ha gustado mucho porque demostrar que oye

Voz 4 28:52 sí es crecer con cuidado

Voz 28 28:55 no tomar mucho el chocolate tiene muchísimo más codeína que cualquier otro medicamento

Voz 29 29:00 el chocolate tiene

Voz 28 29:03 muchísimo aceite eólico que te hace bajar el colesterol siempre hay que saberlo comer como el jamón ibérico como

Voz 1786 29:08 como todo en nuestra vida de hacemos chocolate sin leche sin huevos frutos secos sin lactosa estímulo te tenemos ocho granate negro tenemos su chocolate del hecho de arroz que sustituya al chocolate de leche tradicional tenemos luego una energía muy amplia también sin todos estos accidentes

Voz 2 29:26 delitos

Voz 16 29:31 arreglar el mundo pero vamos a poner una en un granito de arena que tal como está la cosa fácil lo mal

Voz 0825 29:37 su granito de arena muy muy dulce así llegamos a las dos y media de la tarde continúan información como siempre Hora catorce aquí en la Ser o en sábado

Voz 27 30:36 es que no es lo mío el trabajo más precario que he tenido asistidos de camareros sin ninguna duda teniendo en contratos de tres horas a la semana de trabajando hace veinte

Voz 15 30:45 a mi madre la demostraron los dejó lo han gobernado la en subasta vamos que de aquí a tiempo no eso no me metieron trabajos estuve de comerse al tres años el trabajo de Grecia

Voz 30 30:59 voy a contar encima al extranjero siempre siempre es una opción motivo allí al menos que valor un poco más por lo que eres capaz de hacer por tu potencial no Hipólito actitud a veces también

Voz 1827 31:08 son algunos de los jóvenes cuyos testimonios vamos a escuchar en este Hora catorce mientras nuestros políticos siguen discutiendo sobre la tesis del presidente Pedro Sánchez la ministra Isabel Celaá exige a PP y Ciudadanos que pidan perdón y les acusa de utilizar métodos poco democrático

Voz 31 31:23 no porque quieran no porque estén contraponiendo políticas a las nuestras no lo hacen están absolutamente aletargado no sabemos qué política tienen sino porque están utilizando métodos que nosotros consideramos escasamente democráticos para atacar al Gobierno

Voz 1827 31:43 dos programas informáticos que se utilizan en universidades de todo el mundo acreditan que no que no ha habido plagio pero PP y Ciudadanos insisten en pedir explicaciones

Voz 6 31:52 cómo le preguntes a Sánchez por la ley de transparencia universitaria por la tesis entonces Iker es el enemigo

Voz 4 31:58 tanto cine difiere abatir al señor Sánchez sólo le pide que dé explicaciones como siempre ha pedido a los demás

Voz 1827 32:04 canciones pedía Pablo Casado hace sólo unos minutos desde Portugal allí los periodistas le han preguntado si él piensa dimitir por las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos no ha respondido si lo hizo ayer para decir que no va a enseñar los cuatro trabajos que le garantizaron ese título ya dejó algunos medios que lo harán y les permitió hacer fotos fotos de la portada

Voz 2 32:25 hora catorce

Voz 1827 32:30 los Mossos d'Esquadra investigan un posible crimen machista en Barcelona Almudena López sino buenas tarde

Voz 0825 32:34 buenas tardes una mujer de setenta y un años

Voz 0564 32:37 sido muerta en su casa con signos de violencia los Mossos trabajan con la hipótesis de que se trate de un presunto caso de violencia machista también ha sido hallado el cuerpo del marido de la víctima y supuesto asesino el hombre de ochenta y uno años se ha suicidado recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura hay que borrar lo eso sí del registro de llamadas

Voz 1827 32:56 en Barcelona una mujer presentó ayer una denuncia por la desaparición de su hijo según su testimonio se lo había llevado su padre pues bien en un acantilado de Francia han encontrado un coche con dos cadáveres dentro investigando si estos cuerpos son de ellos Radio Barcelona ultima hora Monica Peinado

Voz 1600 33:12 según fuentes policiales el coche que la policía francesa localizó ayer en un barranco cerca de la frontera se corresponde con el que habría utilizado este hombre para recoger a su hijo de seis años en Sabadell ahora se está a la espera de identificar los cadáveres que había en el interior de determinar si el coche cayó accidentalmente o si el conductor lo precipitó voluntariamente la alerta la dio ayer por la tarde la madre del niño que denunció ante los Mossos d'Esquadra que su expareja no le había devuelto a su hijo y temía que se lo hubiera llevado fuera del país

Voz 0564 33:41 el gracias Mónica del sábado no deja también Almudena

Voz 1827 33:44 un suceso dramático en Alicante un hombre de cuarenta y cuál

Voz 0564 33:46 tres años ha sido detenido por matar presuntamente a sus padres y a su hermano el presunto asesino avisó al uno uno dos después de cometer el crimen el asesino utilizó un arma blanca para cometer el triple crimen

Voz 1827 33:56 en Murcia un hombre ha sido condenado por golpear en la cara a su hija porque no hacía los deberes

Voz 0564 34:01 condenado sí a cincuenta y seis días de trabajo en beneficio de la comunidad por golpear como dices en la cara a su hija porque no hacía las tareas del colegio la agresión le produjo lesiones que tardaron más de una semana en curarse

Voz 1827 34:11 comité de expertos que diseña la estrategia del Ayuntamiento de Córdoba para que la mezquita catedral de la ciudad tenga carácter público dice que esta no pertenece a los obispos y apuesta por llevar el caso al Tribunal Constitucional

Voz 0564 34:21 el templo fue inmatriculado por la Iglesia en dos mil seis y la comisión de expertos que ha estudiado el caso considera que la ley que Amparo aquella inmatriculación contraviene la Constitución ahora el consistorio cordobés debe recabar apoyos en el Congreso también en el Senado para que se interponga este recurso el informe de la comisión no plantea cambios sobre el uso católico del templo pero sí la creación de un patronato que gestione el monumento de forma integral

Voz 1827 34:41 el homenaje esta noche a la ruta del bacalao

Voz 2 34:52 no no es un homenaje cualquiera el municipio

Voz 1827 34:55 valenciano de Sueca va a mezclar hoy música como esta con fuegos artificiales con diez mil kilos de pólvora será el mayor espectáculo pirotécnico de Europa Radio Valencia Manuel Gil

Voz 32 35:06 un piromusical que disparará la pirotecnia Ricardo Caballer en el estadio de fútbol de Sueca de unos treinta minutos de duración y que se dividirá en dos partes una primera que va a combinar músicas de baile de rock de bandas sonoras de películas y una segunda dedicada a la música que hizo bailar a toda una generación en los años noventa en Valencia con la ruta del bacalao música mezclada y producida por los mejores Dj's de la época expresamente para este espectáculo para el que semana utilizar veintiuno ordenadores sincronizados para realizar más de trece mil órdenes de disparo todo un éxtasis

Voz 1827 35:39 la música de Chimo Bayo de fondo los deportes Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 4 35:43 buenas tardes pendientes de la cuarta jornada de Liga en juego del Atlético de Madrid empata a cero contra el Eibar cuando llegamos al minuto setenta y ocho Además tres partidos más para hoy Real Sociedad Barça las cuatro y cuarto en el estreno de Anoeta tras las obras de remodelación Valencia Betis a las seis y media tía Athletic Real Madrid a las nueve menos cuarto en la Vuelta a España última penúltima etapa hoy última oportunidad para Alejandro Valverde enviado especial de la Cadena SER Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 1827 36:05 buenas tardes seis puertos de montaña

Voz 33 36:07 más de cien kilómetros Ése es el escenario para esa última jornada última oportunidad de desbancar a Simon James ante el maillot rojo la etapa arrancan veinte minutos configurará el podio de la Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho recordamos que ya tiene una XXXVIII sobre verde unos cincuenta y ocho sobre el tercer clasificado crees huy que Enric que está a diecisiete segundos del podio etapa muy complicada con final en alto de la gallina de categoría especial

Voz 4 36:31 pero hacías Marquínez en tenis está en juego el partido de dobles entre Feliciano López y Granollers y Véneto y Mahmud tercer punto de la eliminatoria entre España y Francia en juego Si España cae ante Francia en el partido de este de dobles estará eliminada a las tres de Fórmula uno Clasificación del Gran Premio de Singapur y un pequeño apunte en remo Ayna cit Illana boda han logrado el bronce en la final de los Mundiales en la medida de los sin timón el todo se puede seguir desde Carrusel en estos momentos

Voz 1827 38:07 son las dos y treinta y ocho la una y treinta y ocho en Canarias las ocho y treinta y ocho en la costa este de Estados Unidos allí despiertan a esta hora con la amenaza de Florence Llanos un huracán ha perdido intensidad pero sí mantiene vientos que superan los cien kilómetros por hora y fuertes lluvias José María Patiño hola buenas tardes

Voz 1108 38:24 tardes de hecho es eso la lluvia lo que más preocupa esto

Voz 1827 38:27 ahora las autoridades de aquel país sigo decías el flores

Voz 1108 38:29 se ha convertido en tormenta tropical al tocar tierra ya ralentizado su progresión lo que ha abierto una nueva amenaza para todos los habitantes de Carolina del Norte y del Sur porque está vertiendo importantes cantidades de agua que ha negarán ambos estados en los próximos días así lo advertía el gobernador Roy Cooper en la CNN

Voz 36 38:46 el día vueltita y censores relevado más Suárez nuevamente

Voz 0866 38:51 es probable decía que toda la población se veía afectada de alguna manera

Voz 1108 38:56 la protesta violenta tormenta se está procediendo por tanto la evacuación de las zonas próximas a los ríos de ambos estados donde un millón de personas encuentran ya sin suministro eléctrico esto

Voz 1827 39:07 en Estados Unidos en Filipinas este es el sonido que dejaba esta mañana un tifón el más poderoso dicen en los últimos cinco años que ha sacudido este país allí han muerto al menos dos personas y se dirige ya hacia poco

Voz 1108 39:22 la pérdida de potencia también de este tifón el Manco Küng no se traduce en una menor capacidad de devastación porque sigue provocando Rat más de viento de hasta doscientos sesenta kilómetros por hora y es probable que la fuerza del viento vuelva a aumentar esta medianoche cuando como decía se aproxime a Hong Kong la populosa ciudad se encuentra en alerta ocho podría subir a Díez correspondiente al peligro de un huracán este tifón ya se ha convertido en el más importante del último lustro de Filipinas donde deja al menos tres muertos en una región de difícil orografía en la isla de Luzón y numerosos daños

Voz 1827 39:57 en infraestructuras

Voz 1108 39:58 así tendidos eléctricos así como la agricultura como detallaba desde el Archipiélago una portavoz de la ONG Oxfam Intermón

Voz 0055 40:10 que allí instrumentos pues mi hijo he tenido que elegir el más grande la tuba todo el día con el apartado Parry Pipe abajo digo yo treinta euritos al mes que me estoy ahorrando de gimnasios se está imponiendo unos brazos

Voz 37 40:21 cuando sales de los congresos el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con rozar el Estrella Soleá Morente Javier Ojeda hizo muchos más adquiere Tupac disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible to reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 1827 41:05 hoy se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers

Voz 27 41:08 en su rostro enciende en paquetes

Voz 1827 41:10 a corto plazo decía el entonces presidente de EEUU George Bush los ajustes pueden ser dolorosos pero a largo plazo nuestros mercados podrán asumir estos ajustes diez años después todo el mundo todo había trata de superar una crisis que empezó como decíamos en la portada siendo financiera pero que después fue también económica social política aquí en España existe una generación la más preparada de la historia la llaman que no ha conocido otro mercado laboral que el diseñado en esta década dramática es la generación de la crisis Julio Guerra

Voz 1108 41:40 Martín tiene veintisiete años es profesor de Geografía e Historia ahora trabaja en una fábrica de limpieza de envases como muchos no conocido un mercado laboral que no esté marcado por la precaria

Voz 1 41:49 el trabajo más precario que tenido ha sido camarero sin ninguna duda teniendo un contrato de tres horas a la semana trabajando más de veinte

Voz 1322 41:56 el desempleo en el sector de la educación está marcado por la temporalidad en el tercer trimestre del año se producen los picos más importantes

Voz 1108 42:04 también profesora Elena de educación infantil justo hoy hace un año que comenzó a trabajar en Alemania un país que dice le ha dado una oportunidad que España nunca

Voz 1827 42:13 por lo menos podemos trabajar en

Voz 38 42:16 tenemos gusta con unas leyes laborales también dignas es una pena que porque en mi país no pueda trabajar de lo que yo quiero trabajar haya tenido que venir entonces

Voz 1322 42:25 diecisiete casi cincuenta mil jóvenes dejaron España irse fueron a otros países en el año dos mil trece esta cifra superó las ochenta mil personas

Voz 1108 42:34 estéreo licenciatura en Psicopedagogía en unos días sino

Voz 0825 42:38 contra nada Kiko a sus treinta y dos años

Voz 1108 42:40 se planteará trabajar recogiendo la aceituna en Jaén

Voz 12 42:43 si no irme al extranjero siempre si siempre es una

Voz 30 42:46 con motivo allí al menos te valora un poco más por lo que eres capaz de hacer

Voz 38 42:50 eh

Voz 1322 42:50 el porcentaje de contratos temporales aumenta entre los menores de veintiséis años lo lleva haciendo sin parar desde el año dos mil nueve el año pasado el setenta y tres por ciento de los contratos de los jóvenes eran temporales

Voz 1108 43:02 ya tiene tan sólo veintidós años estudia bioquímica y hará un máster en reproducción asistida que asegura

Voz 1827 43:08 hora es imprescindible para poder encontrar trabajo

Voz 39 43:10 el tener que pedir una beca para poder estudiar ir para mí para mi familia supone un gas

Voz 7 43:16 eso cambia a mí

Voz 1322 43:18 España es uno de los países europeos cuyos jóvenes tardan más tiempo independizarse la edad media de emancipación se sitúa en los treinta años

Voz 1108 43:26 Carmen también tiene veintidós años a los dieciocho dejó de estudiar y empezó a trabajar se independizó

Voz 1827 43:32 pero ha tenido que volver a casa mi madre la diagnosticar

Voz 15 43:34 son como justo seis meses antes nos habían dicho que la él nos dijo hablando de la casa la poner en subasta bajas

Voz 4 43:42 aquí venían Carmen Elena Kiko y Lorea tan sólo cinco voces de una generación que se ha buscado y se busca la vida como puede para los que este siempre ha sido su mercado laboral

Voz 0825 43:54 ya lo vivimos una dictadura política e ideológica sino que la la la dictadura es económica este es el día

Voz 1827 44:01 no psíquico para millones de jóvenes en España y cuál es el tratamiento bueno pues el Gobierno socialista plantea un plan de choque así lo llaman para promover la contratación juvenil pero no ofrece detalles del contenido ni fija tampoco un calendario para ponerlo en marcha así que de Emilio Ontiveros ya lo conocen es el presidente de Analistas Financieros Internacionales hola Emilio buenas tardes

Voz 0559 44:21 qué tal buenas tardes como debería ser ese plan

Voz 1827 44:24 para que tenga éxito

Voz 0559 44:25 bueno yo creo que lo que habría que hacer es básicamente seguir observar lo que podríamos considerar las mejores prácticas en Europa a aquellos países que efectivamente afrontaron ese problema antes incluso de la crisis pero de forma particularmente intensa durante la diócesis ya han obtenido resultados la segunda vía que yo creo que debería seguir de las autoridades españolas es ajustarse a los dos programas dos iniciativas que hay en el seno de la Unión Europea la iniciativa de Garantía Juvenil Isla de empleo juvenil que además cuenta con recursos financieros para facilitar yo diría dos objetivos no básicamente que es adecuar en la medida de lo posible el sistema educativo a lo que bueno SER las exigencias del mercado de trabajo adecuar el propio mercado de trabajo a la existencia de esa cantidad tan importante de desempleo juvenil no lo primero lo primero es tratar de impedir que siga avanzando esa tasa tan alarmante de abandono escolar temprano pero en el segundo ámbito tratar de fomentar esos contratos de inserción juvenil vigilar vigilar muy de cerca el uso que hacen las empresas de los mismos me hablabas de

Voz 1827 45:50 e iniciativas que se han puesto en marcha en en otros países de nuestro entorno aquí en Europa en qué consisten exactamente

Voz 0559 45:56 pues mira probablemente sí convendría hemos todo el mundo en en en que son los países nórdicos y Alemania los que más han avanzado en dos situaciones en el fomento de la formación dual es decir en combinar el trabajo dentro de las empresas las prácticas el aprendizaje muy bien reglado muy bien orientado no dejar a los chavales de la mano de Dios y dos una formación que posibilite esa coexistencia con los los contratos en prácticas con los contratos de aprendizaje la formación dual es de alguna forma la solución que ha encontrado en los años sesenta ya fíjate Alemania pero que países como Suecia y Dinamarca han rodado muy bien una segunda línea a a interpretar también en España probablemente es aquella decisión que tomó Bélgica de la Serna de asignar una parte de la nómina total de las empresas el uno por ciento a fomentar el contrato los contratos de inserción de jóvenes de de de chavales por debajo de los veinticinco de los veintiséis años y que también ha dado muy buen resultado en Bélgica y una tercera líneas claro está es adecuar la oferta educativa de tal forma que a partir de la educación secundaria se creen mecanismos de de estímulo de incentivo hace una formación profesional de calidad como la que tiene Alemania con de empleos desde luego de primer nivel y con unas remuneraciones que ya nos gustaría a los empleos universitarios perderlas aquí

Voz 1827 47:42 y todo esto que me cuentas no requiere de de gasto público no