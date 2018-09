Hora 14 Fin de Semana (16/09/2018)

Voz 1827 00:00 es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes último domingo del verano con todo el este del país en alerta por lluvias esto en España en Filipinas

Voz 3 00:32 y Pines tratan hoy de hacer balance de daños del tifón que arrasó ayer

Voz 1827 00:36 en parte del país y que ya está en Hong Kong José María Patiño buenas tardes

Voz 1955 00:39 tardes el número de víctimas mortales podría elevarse a un centenar en Filipinas según algunos medios aunque oficialmente se registran veinticuatro fallecidos y trece desaparecidos todos en la provincia del norte de la isla de Luzón un área de difícil orografía de acceso que hace más complicadas las tareas de rescate el tifón Man Kut está llegando a las costas del sur de China ahí está amenazando desde esta mañana con sus fuertes vientos a la ciudad de Macao con sus cuarenta y dos casinos ya ha provocado numerosos daños materiales en Hong Kong que permanece en alerta máxima

Estados Unidos ya son trece los muertos por el paso de la tormenta tropical Florence ha perdido fuerza pero se teme ahora que se desborden los ríos en Carolina del Norte del sur el líder de Ciudadanos retuerce la realidad y pide al presidente Pedro Sánchez en una entrevista hoy en ABC que dimita si se confirma que plagió su tesis esto dos días después de que dos programas informáticos acreditará que no hay plagio en esa tesis y para colmo dice que el hecho de que el Gobierno haya sometido el texto a estos dos programas técnicos a él le genera dudas acaba de responder el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 0873 01:55 formalmente que pida ese es un camino el que ha escogido que cualquiera lo puede hacer cualquiera eso sí tiene que renunciar a mucha dignidad que al señor casado yo lo único que le diría es que en fin que siga la dirección que le han abierto que que la puerta la tiene abierta ya

Voz 1827 02:16 que no hay por qué empujar el desde el PP Andrea Levy asegura que la palabra del presidente del Gobierno está en entredicho

Voz 0160 02:25 podemos decir y decimos desde el Partido Popular que el Gobierno socialista es ya un Gobierno en caída libre en el que la rectificación es constante en el que no hay rumbo y no hay objetivo de lo que quieren hacer desde el Gobierno de España

Voz 1827 02:40 escuchábamos hace sólo un momento al ministro de Fomento José Luis Ábalos su departamento ha empezado ya a negociar con algunas comunidades autónomas la nueva ley de Vivienda que busca entre otras cosas frenar el precio del alquiler en el último año ha subido casi un nueve por ciento Sergio Soto

Voz 4 02:55 ya es el tercer año consecutivo de alza en los precios según el informe del portal fotocasa el Gobierno quiere primero elaborar un informe con las comunidades un diagnóstico previo de los problemas de acceso a la vivienda entre ellos ha estado estos años también la venta de viviendas públicas a fondos buitre contra la que el Ejecutivo ha dicho ya que se personará en la causa penal que investiga las operaciones dirigidas por Ana Botella e Ignacio González en Madrid Arantxa Mejías es una de las afectadas

Voz 5 03:21 pues jurídicos se vayan más rápido que los tipos de las personas no porque el día a día de nuestras familias es diferente a los tiempos políticos y judiciales que con decisiones judiciales hijo negociaciones por parte de las instituciones consigamos el por sin reparar el daño que se nos ha causado es poder vivir en tranquilidad en nuestros techo

Voz 4 03:39 entre las medidas que baraja Fomento mejoras fiscales que estimulen una oferta asequible la posibilidad de que la Administración compre pisos para ponerlos en alquiler

Voz 1827 03:47 el organismo que gestiona la mezquita catedral de Córdoba critica el informe de los expertos del ayuntamiento de la ciudad que ayer concluyó que este templo no pertenece a la Iglesia que piden también llevar el caso al Tribunal Constitucional para que sea devuelto a manos públicas asegura este organismo que han actuado movidos por motivos ideológicos Radio Córdoba María Eugenia Vílchez

Voz 1473 04:06 el Cabildo Catedral de Córdoba asegura en un comunicado que se informen ofrece argumentos jurídicos que avalen las tesis el Ayuntamiento por lo tanto tilda de argumentos puramente ideológicos esas tesis en la comisión de expertos que aporta aseguran pocas fuentes documentales sobre las hipótesis en las que se basa el informe asegura que la propia Comisión Europea reconoció en dos mil dieciséis que no hay base jurídica para intervenir contra la Iglesia por la propiedad del templo en el escrito llaman a la responsabilidad institucional y política para que políticos e instituciones no alimenten dice el Cabildo una falsa polémica que lo único que hace es generar división y un ataque a la comunidad católica de Córdoba titulares

Voz 1827 04:45 porte Laura Díaz buenas tardes hasta determinan la

Voz 1628 04:47 les cero Villarreal uno debutar que con esta victoria el Villarreal sale del descenso y deja Leganés colista también en Segunda finalizó el Elche uno Mallorca uno a punto de comenzar el Gran Premio de Singapur a las dos idiotez y esta tarde la Vuelta a España última etapa madridista

Voz 1827 05:00 hora catorce y cinco minutos

Arce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:22 muy buenas tardes en apenas tres horas arranca en Alcorcón la última etapa de la Vuelta Ciclista España el espectáculo de ciclismo que está asegurado pero esta hora tengan en cuenta que el centro está practicamente blindado al tráfico está cortado el eje Castellana Paseo de Recoletos donde se ha establecido el circuito al que el pelotón dará doce vueltas con salida prevista desde Alcorcón a las cinco y cuarto de la tarde los cortes de tráfico afectarán también a la M cuarenta y cinco y a la tres desde ahí por la avenida del Mediterráneo llegará al circuito cerrado de Atocha castellana este año como novedad se restringe la circulación de vehículos pesados en el perímetro de seguridad de este recorrido lo mejor para moverse por Madrid ya saben sentido común el transporte público pero más En días como hoy si tienen que desplazarse en coche Se recomienda que lo hagan por la M30 el INSEE abren como pequeñas panaderías pastelerías o incluso pescaderías de barrio pero en la práctica son bares bajo el término barras de

Voz 1458 06:27 la estación en el centro de Madrid proliferan

Voz 0825 06:30 estos bares encubierto saltándose la Zona de Protección Acústica Especial que lo prohibe todo el mundo hace lo que quiere en ello coinciden vecinos y los dueños de estos locales

Voz 10 06:54 nosotros es un infierno porque esto crece crece

Voz 11 06:56 crece simplemente lo que hace es excusarnos no

Voz 8 06:59 a una cosa soy ruidos de la calle una sirena de una ambulancia de la policía y la gente borracha

Voz 0825 07:08 no es un infierno en eso coincidían los dos en este Hora catorce conversaremos con Concepción García comisionada para el ocio del Ayuntamiento de Madrid hay otras noticias que adelantamos en titulares con la ayuda de obras Santos

Voz 0159 07:26 se investigan en Majadahonda la Guardia Civil investiga la denuncia por violación de una menor de catorce años en la noche del viernes al sábado en las proximidades del recinto ferial han sido los padres quienes han denunciado el suceso ante la Guardia Civil que busca un nombre al que según la denuncia la menor acababa de conocer condenado Audiencia Provincial ha condenado a un nombre a ocho años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de quince a la que derogó con medicamentos y alcohol el condenado ha reconocido los hechos

Voz 1628 08:10 está destacaba determinan el Leganés cero Villarreal uno en Butarque que deja a los de Pellegrino colistas de la Liga Santander

Voz 0825 08:16 seguimos ahora ruedas porque más allá de los ciclistas profesionales son muchos a esta hora los aficionados que hoy participan en numerosas pruebas que se adelantaban a la llegada del pelotón Paul Asensio se ha dado una vuelta ya por el circuito

Voz 0542 09:25 ya a esta hora están preparándose las participantes de la Vuelta Femenina una carrera de ochenta y cinco kilómetros catalogada como la más alta de su categoría

lo importante ya escuchaban importante gracias Paola como no es participar luce el sol temperaturas sin grandes cambios las máximas hoy volverán a rondar los treinta y dos de momento y a esta hora el termómetro marca veintisiete en el centro de la capital temperaturas altas por encima de los treinta grados y así vamos a continuar por lo menos hasta bien entrada la semana dos y diez minutos

al ellas calla

tú

Voz 6 12:15 se lo decíamos en el inicio de este

Voz 0825 12:16 informativo Se abren como pequeñas panaderías pastelerías o incluso pescaderías de barrio pero en la práctica son bares bajo el término barras degustaciones en el centro de Madrid proliferan estos bares encubiertos saltándose la Zona de Protección Acústica Especial que lo prohibe el Ayuntamiento de Madrid reconoce esta práctica y en este momento tiene localizados al menos setenta de estos bares que incumplen su propia normativa el viernes quedamos en Malasaña con Jordi Gordon ex presidente de la asociación de vecinos activo es la asociación vecinal del centro de la capital desde la plaza de la Luna Corredera de San Pablo

Voz 10 12:52 este es el el el tramo de las barras de degustación Olé a la izquierda hamburguesería que no que era una panadería que no podría asistir porque está hecho después de dos mil doce pues no tiene las licencias deben estar a la derecha enfrente un local de comida para llevar que podemos mirar como si entras ahí la quiero las cervezas intervenir dotada de la cervezas alcohol no lo puedes venir aquí Consuelo nuestro pueblo sentar y decir qué qué diferencia hay entre es lumbar ninguna en este caso es bueno pero nada verán atienda hasta hace nada este verano lo acaban de convertir este mes de agosto en ambas en un bar en una calle que estás a totalmente saturada y que no se podría derivar en segunda Zappa eh cómo lo han abierto bajo quince mismo pues Barreda degustación a lo mejor pero que es lo que está pasando en toda la calle Corredera que es que se ha llenado de bares a pesar de la impedía que se abrieran los eufemismos de barreras degustación heladería cosas similares la firma acaban siendo es normal es que cierran a las nueve dos y media de la madrugada en el alcohol que nuestro puede poner mesas te puede sentar una barra de degustación que usted no suele hace misma para ocultar pues esto un local de hostelería que se supone que es que puede vender comida para llevar cosas de ese tipo aquí no puedes ni pasado enfrento

Voz 17 14:25 barra de degustación tampoco

Voz 10 14:27 puede estar abierto en el Ayuntamiento fuimos a denunciar a pedir información no no aquí hay una peluquería digo oiga

Voz 22 14:35 asusté para sabes si peluquería no bueno aquí figura como peluquería pues muy bien seguimos sin recorrido y entramos en uno de estos

Voz 0825 14:43 locales en una de estas barras de degustación a simple vista no se aprecia ninguna diferencia con lo que sería ámbar más su encargado nos saca de dudas hola buenas tardes estas barras degustación se han convertido en bares encubiertos

Voz 23 14:59 practica sí he las barras degustación bueno pues han una actividad complementaria que pueden desarrollar ciertos tipos de comercio pastelerías cafeterías panaderías y que han existido siempre no pese la posibilidad de tomar el bollo de la pastelería un café no

Voz 5 15:14 pero

Voz 23 15:16 él se utiliza de manera tergiversada y al filo determina entre pues que personas de que son en la práctica no esto sucede en aquellas zonas en las que rige una ZP en la zona de protección acústica especial en las que no se van a dar licencia este bares entonces en unos poderes lumbar pues pues la puerta de atrás es un comercio panadería lo que sea compara

Voz 0825 15:40 se han convertido entonces en un coladero por el que en este momento en Madrid se saltan la prohibición de abrir nuevos bares en determinadas zonas

Voz 23 15:50 así es el así que somos desde el Ayuntamiento somos conscientes de que este fenómeno se está dando desde que existe la celda Paes y bueno pues hay una campaña específica un poco para intentar pues pues denunciar si hay clausurar estos estos locales que no tendría que estar ahí con esas características

Voz 0825 16:08 si ustedes saben que existe este problema porque no se hace nada porque no se cierran este tipo de bares

Voz 23 16:14 bueno sí que se ve es Sierra pero bueno la la la normativa es bastante garante vista tenemos tardamos mucho en encerrarlos no porque puede recurrir tenemos que intentar demostrar que además está haciendo una actividad que es claramente un eso es difícil de demostrar no estén para tras lograr normativa del Ayuntamiento la ordenanza aislaron Mathieu de la tapa es pende de la normativa de la Comunidad de Madrid si es que tiene que hacer esa modificación a dos estamos de suerte en ese sentido no porque las la Comunidad de Madrid ha emitido un dictamen petición de las asociaciones de vecinos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de de sector empresarial que da orientaciones jurídicas para que los ayuntamientos que al final somos los que ordenó vamos un poco estos actividades tengamos bases jurídicas garantía jurídica de de poder cerrar nueve de encerrarse no bar licencias de comercio

Voz 0825 17:09 no pero me llama la atención que reconozca abiertamente que es un coladero para hacer algo que no se puede hacer está prohibido hacer

Voz 23 17:17 bueno pues son las líneas los las horas un poco gris es de las normativas municipales y que hay mucha gente con muchas ganas de hacer trampa ir en los bares en el centro de Madrid son un gran negocio hice buscan los vericuetos administrativos para poder hacerlo

Voz 0825 17:32 cuánto tiempo se tarda en cerrar un bar desde que se denuncia desde que ustedes confirman que efectivamente no tendría que estará abierto cuánto tiempo estarán en cerrarlo

Voz 23 17:41 más de un año según

Voz 0825 17:44 más de un año sí y cuántos bares de este tipo se han cerrado por este motivo han conseguido cerrar desde el Ayuntamiento

Voz 23 17:51 como unos diez que hayan podido cerrar somos conscientes del Ayuntamiento de que este fenómenos están especialmente es intensa este centro is están poniendo todas las herramientas posibles para que esto no no vaya a más incluso ahora mismo se está redactando un han una actualización de un nuevo borrador de normativa para la forma Protección Acústica Especial de todo el distrito Centro la idea es meter las posibles medidas que puedan ese fenómeno

Voz 0825 18:17 Concepción García comisionada para el ocio del Ayuntamiento de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 23 18:24 gracias buenas tardes bueno lo que escuchaban

Voz 0825 18:27 la conversación que manteníamos la entrevista que grabábamos con Concepción García que es como escuchaban la comisionada para el ocio del Ayuntamiento de Madrid ella venía a dar la razón en este caso tanto a vecinos como a los propietarios de los locales con quién también hemos hablado en una de esas barras degustación que a simple vista como decíamos no se aprecia ninguna diferencia con lo que sería un bar más su encargado como insistía Amos también lo sacaba de dudas

Voz 8 18:54 ahora mismo estamos solicitando una licencia llevar justamente para poder actuar ya no tenemos el grifo no tenemos nada entonces siguen viendo un poco la frustración algunos vecinos que vean que hay tanto ahora aquí locales con licencias de panadería y todo eso

Voz 17 19:08 la diferencia entre un Mario una barra de divulgación a la hora de poder antidroga

Voz 8 19:14 hombre pues también son tecnicismos de la normativa que te pide pues si quieres tener un tipo de cerveza no puedes tener música con amplificador yo tengo permiso para poder vender alcohol pero no puedo vender copas por ejemplo por vender

Voz 17 19:28 igual suerte conseguir el permiso para una de degustación es mucho más fácil que para tomar en

Voz 8 19:34 la ilícita de llevar aquí es imposible hay un bar muy mítico que se al Bar Prado se han oído hablar de ayer está eso que están pidiendo una auténtica millonada por diese el último local pocos años efectivamente significaría mucho más rico porque cada doy bellaco para para usted

Voz 10 20:00 no yo entro qué diferencia hay entre éste y un bar que quieren aquí te pido Xesco te pido una cerveza te pido algo de comer exactamente lo mismo en contra

Voz 8 20:09 estoy muy poca diferencia había veinte porque desde la Mesa de barra Aitán pero bueno entiendo una que me lo confunden con pero en las últimas yo siempre y algunos lo consiguen lo hacen aunque no tengan la licencia de exactamente yo diría que lo concibe dentro del siglo muchos estaban que tenía licencia de de Suria es que todo el mundo hace al final

Voz 9 20:39 la idea es consciente de que no estoy decimos aquí para

Voz 10 20:43 nosotros es un infierno porque esto crece crece crece

Voz 11 20:46 pero antes lo que hace es excusarnos

Voz 8 20:48 una cosa soy ruidos de la calle a una sirena de una ambulancia de la policía y hablar si la gente borracha

Voz 17 20:55 es una ley hecha la trampa esenciales no se pueden abrir bares abren barras te gusta

Voz 8 21:02 sí sí efectivamente es todo son todos de bicis madres habiendo Chatenay porque como decimos en España en nuestra casa que aquí el Gobierno por eso estará de acuerdo no se cumple yo cumplo con lo mío si él al lado no lo cumplen bueno por cierto

Voz 0825 21:33 que mañana se hablará mucho de modelo de ciudad de la ciudad que queremos el decano del Colegio de Arquitectos el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona debaten sobre el desafío de las grandes ciudades que pasa por la son Stipe sobre sostenibilidad el urbanismo la movilidad el ruido el encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos en colaboración con Radio Madrid mañana a las siete y media de la tarde en la sede del Colegio de Arquitectos con entrada libre

Voz 0825 22:00 vamos ya con otras cosas en Majadahonda la Guardia Civil investiga la denuncia por violación de un menor de catorce años en la noche del viernes al sábado en las proximidades del recinto ferial han sido los padres quienes han denunciado el suceso ante la Guardia Civil que busca a un hombre al que según la denuncia la menor acaba de conocer la Audiencia Provincial ha condenado en este caso un vecino de Madrid a ocho años de cárcel por drogar a una niña de quince y después abusar sexualmente de ella ha reconocido los hechos Alberto Pozas

Voz 0055 22:26 el condenado accedió a llevar hasta la iglesia a la hija de una amiga suya de quince años de edad en vez de eso le dio de beber un zumo de piña mezclado con alcohol hace pan aprovechó que quedó semi inconsciente para abusar sexualmente de ella sólo dejó de hacerlo cuando se asustó y decidió darle una ducha fría para reanimar a la víctima la niña le contó todo después a la esposa el pastor de su iglesia tres años después el abusador ha reconocido los hechos la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado en conformidad a ocho años y un día de cárcel y otros ocho más de libertad vigilada teniendo en cuenta como atenuante que ha reconocido los hechos y ha pagado ya los casi seis mil euros de indemnización que la fiscalía reclama para la víctima y el acusado de nacionalidad paraguaya la sentencia establece que será expulsado del país cuando acceda al tercer grado

Voz 0825 23:10 y gracias Alberto Moraleja de Enmedio municipio de apenas cinco mil habitantes en el sur de la Comunidad de Madrid su deuda supera los treinta y cinco millones de euros pide el Ministerio de Hacienda que autoriza un crédito para pagar deudas pendientes a proveedores Belén Campos

Voz 0142 23:23 la deuda del ayuntamiento de Moraleja de Enmedio sigue aumentando durante toda esta legislatura hasta superar ya los treinta y cinco millones de euros debido a facturas a proveedores en el cajón sin contabilizar sin pagar sentencias judiciales de la gestión del Partido Popular el anterior gobierno municipal los responsables del Ayuntamiento asegura harán que esta gestión sigue aumentando la deuda del municipio en estos últimos meses han llegado nuevas sentencias firmes que condenan al Ayuntamiento a pagar casi ochocientos cuarenta mil euros entre ellos están facturas del campo de fútbol de las recogidas de basuras asesoramiento jurídico columpios iluminación limpieza de edificios municipales o mantenimiento eléctrico aseguran que esta deuda puede seguir aumentando en la medida que sigan apareciendo sentencias firmes de proveedores pendientes por pagar de una gestión del Partido Popular ahora el ayuntamiento de Moraleja de Enmedio solicita al Ministerio de Hacienda un crédito de casi ochocientos cuarenta mil

Voz 0825 24:20 los apenas cinco mil habitantes XXXV millones de euros y este mediodía la marea blanca o a salir a la calle para poner el acento en esta ocasión la falta de pediatras que sufren muchos centros de salud en la Comunidad de Madrid y también en el recorte paulatino de las horas de atención en Atención Primaria Aurora Santos

Voz 0159 24:42 con el grito de la sanidad no se vende la sanidad se defiende ha comenzado la concentración de la marea blanca la marcha arrancado en Callao y ha llegado a la puerta el son los manifestantes denuncian que la falta de pediatras produce entre otras cosas la sobrecarga de los médicos de familia que en muchas ocasiones tienen que asumir estas tareas sin casi experiencia Marisa Torres es miembro de la Mesa marea blanca

Voz 24 25:04 también sabemos que quieran reducir el horario de tarde en los centros de salud ahí creemos que esos otra agresión sobre todo

Voz 13 25:13 al usuario al usuario porque es un servicio público

Voz 0159 25:17 además también denuncian entre otras cosas las listas de espera la imposibilidad de hacer las actividades comunitarias sobre el anteproyecto de la Ley farmacia que aseguran también abre la puerta a la privatización

Voz 1628 26:21 buenas tardes terminó Leganés cero Villarreal uno en Butarque con este resultado los pepineros son colistas de la Liga esta tarde a las nueve menos cuarto el Getafe viaja a Sevilla al Sánchez Pizjuán para medirse al conjunto de Pablo Machín recordemos que ayer empató a uno el Atlético de Madrid ante el Eibar hizo lo mismo empate a uno el Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao el ligón dos tres esta tarde Granada Rayo Majadahonda a las ocho anoche el Alcorcón venció por uno cero al Deportivo de la Coruña en Liga Iberdrola finalizó el Rayo cero Sevilla uno ya las tres de la tarde el Atlético de Madrid se enfrenta a Logroño en fútbol sala en juego el Movistar Inter dos Segovia cero y en ciclismo como tú decías Isabel hoy última etapa de la Vuelta a España lo hará desde Madrid

Voz 0825 26:59 gracias Laura no todo va a ser deporte alguna propuesta algo más tranquila si les gusta la poesía todavía están a tiempo Torrelodones celebra este fin de semana la primera edición de su Festival de Poesía Torre poético música recitales de poesía hay actividades para los más pequeños con la participación de poetas como Luis Alberto de Cuenca o Ana Castro Enrique García ha hablado con una de esos directoras

Voz 22 27:20 contextualizar también un poco la poesía hay expandir la un poco más allá no a los lo

Voz 27 27:25 el festival Torre poético nace como las cosas importantes de la insistencia el esfuerzo o la pregunta sobre por qué no convertir un municipio en el foco de la poesía durante al menos un fin de semana Paula Soldevilla hay Nuria Ruiz sus directoras se marcan un propósito que explica Núria dibujaron encuentro notan desordenado de voces y de edades

Voz 22 27:45 poetas que que bueno algunos son más clásicos pero también hay una una voz muy muy nueva muy rompedora que rompe un poco con el lenguaje entonces ahí también hay una como decía echa el simios yo no escribo juguetea uno pues también hay hay un lado Dean ya he lúdico quizá no que que es interesante se aleja un poco de esos cánones

Voz 27 28:01 en ese juego se encuentran las voces maduras de Ana Rossetti o Luis Alberto de Cuenca con propuestas jóvenes como la de Ana Castro o Maite Areal

Voz 22 28:08 sí así es que la poesía y hablamos de lo mismo que son las las grandes cosas de la vida no el amor el desamor la muerte la existencia la no existencia a todos hablamos de todos depende ante el punto en el que estemos lo que pasa es que el lenguaje que que que utilizamos como herramienta cambian hoy ahí está la diferencia

Voz 27 28:26 Tales conciertos y talleres para los más pequeños en la biblioteca José Vicente Muñoz en el teatro Bulevar donde el público estará dentro de escenario

Voz 22 28:35 qué poeta hay público te estén completamente en contacto yo creo que eso el poeta lo recibe muy bien porque está viendo al público muy cerca y el público también tienes aquí y lo devuelve pero cosas importantes el precio de no de de ida hay deben ir hasta el domingo por el momento bien Torrent

Voz 28 28:51 eh en no suelen en ya eh

Voz 29 28:55 en

Voz 30 28:58 la eh

Voz 0825 29:01 gracias Enrique Nos vamos y lo hacemos con información práctica recuerden que el centro está practicamente blindado al tráfico a esta hora está cortado el eje Castellana Paseo de Recoletos donde se ha establecido el circuito al que el pelotón dará doce vueltas con salida prevista desde Alcorcón a las cinco y cuarto de esta tarde los cortes de tráfico afectarán también a la M cuarenta y cinco y a la A3

Voz 0873 29:27 no

Voz 0825 29:29 con veintiséis grados en el centro de la capital llegamos a las dos y media la información continúa Hora catorce aquí en la Ser buenas tardes

Voz 1 30:01 son las dos y media la on

Voz 1827 30:03 a y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes el Ministerio de Fomento prepara ya una nueva Ley de Vivienda para entre otras cosas hacer frente al precio disparado del alquiler en las principales ciudades de España ya ha empezado a hablar con algunas CCAA esta ley plantea por ejemplo la construcción de veinte mil viviendas públicas para destinarlas al alquiler social prohibir que puedan ser vendidas después a inversores privados sin escrúpulos con los inquilinos Arantxa por ejemplo vive en una casa de este tipo que el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella vendió un fondo voy

Voz 5 30:48 en toda esta decisión ha contribuido a hipotecar Nos la vida a vivir con incertidumbre a tener de casera un fondo de inversión donde sufrimos el acoso mobbing inmobiliario por parte de éstos con los que nos invitan consiguió burofax con sus incrementos alquileres a a que nos vayamos para aquellos para seguir haciendo negocio y especulando con con las viviendas

Voz 1827 31:09 el Gobierno mientras tanto pasa a la ofensiva cuando Ciudadanos y el Partido Popular siguen poniendo en cuestión la tesis del presidente Pedro Sánchez El ministro José Luis Ábalos ha exigido hoy a Albert Rivera que rectifique y a Pablo Casado que dimita por las irregularidades en su máster en la Rey Juan Carlos

Voz 0873 31:28 formalmente que pida pero ese es un camino el que ha escogido de cualquiera lo puede hacer cualquiera es así tiene que renunciar a mucha dignidad y al señor casado yo lo único que le diría es que en fin que siga la dirección que le han abierto que que la puerta la tiene abierta ya

Voz 1827 31:49 que no hay por qué empujar recuerdan cuando Donald Trump se inventó que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos era mentira pero consiguió que este asunto se colara en el debate político y ciudadano Obama llegó a enseñar su certificado de nacimiento y aún así Trump dijo que una fuente creíble lo había confirmado a él que ese certificado era un fraude un fraude pues bien aquí tenemos Albert Albert Rivera en una entrevista en ABC el líder de Ciudadanos asegura que hay indicios de posible fraude en la tesis de Pedro Sánchez le obliga a defender su inocencia al preguntarse sin una sola prueba Si alguien Se la escribió Le pide también que dimita si finalmente se confirma que hubo plagio pero es que dos programas informáticos que se utilizan en las universidades de todo el mundo ya han acreditado que no lo hubo y que piensa Albert Rivera sobre esto pues que es surrealista dice literalmente que el presidente Pedro Sánchez someta su tesis a un programa anti plagio porque esto genera para él una sospecha alerta máxima por la llegada del tifón que ayer provocó alerta máxima en Hong Kong por la llegada del tifón que ayer provocó grandes destrozos en Filipinas Almudena López sino buenas tardes

Voz 1458 33:01 buenas tardes el tifón ha causado allí la muerte de al menos treinta personas los servicios de emergencias están centrados ahora en la búsqueda de decenas de desaparecidos en Hong Kong como dices se preparan ahora para recibir al súper tifón con vientos sostenidos de casi ciento veinte kilómetro

Voz 1827 33:14 en Estados Unidos llueve con fuerza en la costa este aunque la tormenta Florence ha perdido intensidad hay trece personas muertas el principal peligro ahora es que se desborden los ríos en Carolina del Norte del sur en Reino Unido

Voz 1458 33:29 a doscientos días para que Reino Unido salga de la Unión Europea la primera ministra británica insiste en que las negociaciones con Bruselas están centradas en lograr un acuerdo que sea beneficioso para el país en una entrevista en la BBC Theresa May se ha criticado al ministro de Exteriores a Boris Johnson al ex ministro de Exteriores Boris Johnson por el lenguaje que utiliza dice que ha sido inapropiado por calificar como cinturón de explosivos su plan para el Brexit

Voz 1827 33:49 vienen Reino Unido apunten este plan si tienen vocación de

Voz 0825 36:49 sí

Voz 1827 36:54 son las dos y treinta y siete la una y treinta y siete en Canarias el presidente Pedro Sánchez celebra mañana un acto en Madrid en el que estará arropado por gran parte de su Gobierno con esta fotografía trata de dejar atrás una de las semanas más complicadas desde su llegada a La Moncloa empezó esta con la dimisión de Carmen Montón al conocerse que había plagiado un trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y termina con la tesis del propio Sánchez en entredicho Javier Carrera buenas tardes buenas tardes Joy el debate político el debate de los políticos para ser exactos ha vuelto a girar en torno a esta tesis con el Gobierno exigiendo rectificaciones dimisiones

Voz 0866 37:27 sí pasando ya directamente al ataque durante su intervención en la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha pedido una rectificación pública al presidente de Ciudadanos Albert Rivera acusándole de falta de dignidad

Voz 0873 37:41 y uno tiene que hacer política con dignidad yo le exijo que rectifique al señor Rivera que rectifique y asegurando que no está en condición

Voz 0866 37:49 les de plantear acusaciones porque siempre ha actuado dice Ábalos en defensa del Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción Rivera Un riberas Roberto que hoy en una entrevista en ABC insistía de nuevo es sembrar en sembrar la sospecha sobre la tesis de Pedro Sánchez argumenta ahora el líder de Ciudadanos que genera dudas el hecho de que el Gobierno haya sometido el texto a programas informáticos para detectar ese posible plagio ya descartado eso en cuanto a la formación naranja porque desde el Ejecutivo también hay reproches para el Partido Popular para su líder Pablo Casado que sigue pendiente de una posible imputación por el caso de su máster hoy Ábalos entre risas le habría literalmente la puerta de salir

Voz 0873 38:26 era ya al señor casado yo lo único que fluye diría es que en fin que siga la dirección que le han abierto que que la puerta la tiene abierta ya

Voz 0866 38:38 cree el también secretario de Organización del PSOE que la dimisión de Casado demuestra día la ejemplaridad del Partido Popular peticiones que desde Génova rechazan con nuevos ataques su secretaria de Estudios y Programas Andrea Levy afirma que la palabra de Sánchez está en entredicho y que el Gobierno transmite incertidumbre

Voz 1827 38:54 a la economía y al empleo gracias Javier y mientras se discuten estos asuntos los españoles sufrimos por ejemplo como el precio del alquiler ha subido un nueve por ciento en el último año el Ministerio de Fomento ha empezado a negociar ya con las CCAA una nueva ley de vivienda que intente frenar esta escalada y que entre otras cosas pretende prohibir a esos fondos de inversión llamados fondos buitres que se hagan con viviendas públicas Sergio Soto

Voz 0825 39:18 nunca ha parecido tan fácil vitriólico que sin bien realidad alquilar ha sido tan

Voz 4 39:23 difícil sólo el uno coma cinco por ciento de las viviendas de nuestro país son de protección oficial el setenta y ocho por ciento de los españoles es propietario de su casa diez puntos por encima de la media de la Unión lejos del sesenta y cuatro por ciento en Francia o el cincuenta y dos por ciento en Alemania según Eurostat una cuestión cultural con raíces bien de primera necesidad o bien de régimen mercantil Iker San Román consultor de ciudad sostenible

Voz 36 39:47 de una inversión patrimonial que ante situaciones eventualidades que podamos tener en la en la vida de cara a la jubilación no o cualquier otra situación tener un patrimonio no eso en otros países con un estado de bienestar más sólido en los que hay unas tensiones más más sólidas unos salarios mínimos más altos unas ayudas sociales que van a lo largo de toda la vida pues evidentemente no no genera tanta tanta inquietud

Voz 4 40:10 pero en nuestro país esas redes de seguridad han llegado invertirse el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vendió a un fondo buitre la casa de protección oficial de los padres de Arantxa les subieron el alquiler un cuarenta y tres por ciento

Voz 5 40:21 cuando te llaman y te adjudicara vivienda es como si nos hubiese tocado la lotería esa sensación no de poder tener una vivienda digna diez años después el Ayuntamiento de estoy de verano será mañana verso era un fondo buitre hipotecar nuestra vida

Voz 4 40:35 las veinte mil viviendas que planea el Gobierno necesitan tiempo de cuatro seis años israelo que en España es de titularidad casi siempre privada frente a modelos de titularidad pública como el sueco Iker San Román propone crear un paraguas que anime a los pequeños propietarios a movilizar sus viviendas vacías si ponen un precio asequible bonificaciones fiscales del Estado como Art

Voz 36 40:55 tiene que haber garantías por parte de las administraciones para que los propietarios de las viviendas digan voy a tener un seguro para evitar desperfectos no voy a tener que ir a juicio cuando el inquilino mi padre ir es una locura tengan que gestionar todo eso tengo garantías que me da la administración pública para evitar ese tipo de eventualidades

Voz 4 41:12 el acceso al alquiler preocupa en todas las

Voz 37 41:14 capitales pero la respuesta en Alemania por ejemplo ha sido regular más impedir por ley que los precios suban más de la cuenta

Voz 38 41:24 sí

Voz 1827 41:27 las CCAA tienen en sus manos la son de revertir los recortes educativos que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó al poder en dos mil dice pero el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes más allá de anuncios grandilocuentes caridad no les obliga a hacerlo desde UGT calculan que en estos años unos treinta mil profesores han quedado fuera de la enseñanza pública Galicia por ejemplo es una de las comunidades que más docentes ha perdido Radio Galicia Jaime López

Voz 0846 41:53 faltan profesores es la queja generalizada de padres y de sindicatos en este arranque del curso escolar unos y otros critican que se primen los criterios económicos frente a la calidad de la enseñanza a costa de cumplir las ratios legales recorta en atención a la diversidad en refuerzos educativos en desdobles o en la oferta de optativas Fernando la Kathy es el vicepresidente de las Ampas gallegas

Voz 39 42:15 a falta de estaban falta de dotación humana los asuntos regionales nos sino a un problema que les vamos dando modistos pasa eso en este momento no no va a ser o oposición de relumbrón

Voz 0846 42:32 dos mil plazas de docentes convocó la Xunta el curso pasado ya anuncia otras dos mil para el presente curso para acallar las críticas ir reducir el porcentaje de interinos Román Rodríguez es el conselleiro de Educación privar pasado fundó en mil plazas y este ano es muy pronto para decir pues que no sabemos en dar su vacíos pero creo que estaremos en latas e semejantes las quejas por el apoyo a la enseñanza concertada por la pérdida del poder adquisitivo de los profesores completan el rosario de demandas que escuchamos en cada inicio de curso

Voz 1827 43:04 gracias Xaime y un ejemplo del descontento por la falta de recursos en la educación pública hay un grupo de padres y madres del Instituto de Brión muy cerca de Santiago encerrados desde el jueves en el centro Patricia Iglesias es la secretaria de lampa de la Asociación de Madres y Padres de este instituto hola Patricia qué tal buenas tardes

Voz 0825 43:24 hola muy buenas tardes Roberto habéis pasado otra noche en el centro verdad cuántos hoy más o menos

Voz 23 43:29 el número de personas está variando en perfora primera noche con alrededor de una treintena de personas que se ha ido reduciendo pero no porque eh eh haya menos gente interesada sino porque hemos ido racionalizado poco los grupos como estamos manteniendo el encierro durante las veinticuatro horas del día desde el jueves como os decía eh pues no queremos que la gente se canse porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y entonces eh a reducir un poco pero vamos que hoy éramos de prácticamente dieciocho

Voz 0825 43:57 eso con lo cual

Voz 23 43:58 estamos haciendo un un nutrido grupo el que está manteniendo en el encierro participando en las asambleas pues en la última yo creo que más de cien pero

Voz 1827 44:07 cuál es el motivo concreto del encierro cuál es la situación en el instituto

Voz 23 44:11 pues mira la situación es que este curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve empezamos con treinta y uno alumnos más matriculados en el centro en relación con el curso pasado sin embargo la Consejería de Educación la Xunta de Galicia se niega a aumentar el número de profesores mantiene siete profesores profesional que fueron los mismos que se adjudicaron el año pasado cuando desde la dirección depende del centro se demandaban días profesores para poder osea imán temer en la hace el así la calidad educativa en el instituto para poder venir prestando la misma atención a los alumnos que que se unía que se manteniendo sí por eso nos hemos nos hemos puesto con esta medida porque las consecuencias son muy claras en la la dirección del centro a él está en estos momentos trabajando en la elaboración de de los horarios pero va a haber recortes de asignaturas eh optativas en en Bachillerato hicieron a caer programas de apoyo para los chavales de tercero de la ESO y los de cuarto de la ESO van a estar todos los unos sesenta y uno concentrados en dos únicos grupos e os voy a poner un ejemplo muy claro se va a entender muy bien el hecho de que se recorten así no tras optativas da supondrá por ejemplo que los alumnos no van a tener una asignatura que era la joya de la corona aquí en nuestro instituto que era arrobo casi una asignatura que le ha llevado montones de premios durante los últimos años en no van a tener eh lenguaje musical ni volumen de asignatura optativa en primero de liderato con eh lo que va a suponer que van a tener una única optativa anatomía en la que se van a concentrar veintisiete alumnos en un laboratorio en el que sólo cada en Veinticuatro que son un par de ejemplos que yo creo que son muy claros y luego lo de la que se pierda el el apoyo a los alumnos de tercero el programa que se llama el mar es gravísimo porque esto es muy importante para alumnos que necesitan un apoyo especial para avanzar

Voz 1827 46:08 Patricia habéis hablado con algún representante de la Xunta tiene tenéis alguna respuesta de la administración pública

Voz 23 46:14 uy sí tenemos muchas respuestas pero ninguna nos convence porque en todo momento se ellos agarran a que tenemos el mismo número de grupos en el centro que teníamos el año pasado con lo cual eh se debería poder funcionar sin ningún problema aseguran pues con el mismo número de profesores las otras esta agarrando a los números fríos no está teniendo en cuenta que las consecuencias que va a tener estos recortes porque eso recorte eso a los niños se quedan sin asignaturas optativas se quedan sin programas de apoyo a la a la diversidad en las aulas hay mucho nos tememos que con problemas para la convivencia en el centro porque como se decía con aulas saturadas en cuarto de la ESO y con aulas saturadas en optativas de Bachillerato las cosas no van a ir

Voz 1827 47:00 Patricia Iglesias secretaria de lampa

Voz 0825 47:02 el Instituto de Brión gracias buenas tardes muchísimas gracias por vuestra atención deberá

Voz 1827 47:07 aquí todavía sobre educación a finalmente del Gobierno de Canarias ha dado marcha atrás y aplaza la implantación de una asignatura extraescolar sobre videojuegos en los colegios el objetivo de esta materia dicen desde el Ejecutivo de las Islas es educar a los los niños para que los utilicen de una forma responsable pero la idea había generado algunas críticas en parte de la comunidad educativa en Radio Club Tenerife Pedro Murillo

Voz 1718 47:29 Canarias se encuentra en la encrucijada de sin plantar o no los juegos electrónicos en las aulas avance formativo para nuevos nichos en el mercado laboral para algunos y fomento de la adicción a los juegos electrónicos para otros lo cierto es que la falta de apoyos ha obligado al Ejecutivo canario a paralizar por el momento la puesta en marcha de la Liga de is Ports en la jaula de las Islas e intentar buscar apoyos y el consenso parlamentario necesario para el presidente del Consejo Escolar de Canarias se debe analizar si pueden ser nocivos Bono para los alumnos desde un punto de vista sereno

Voz 39 47:59 puede llegar a ser excesivamente adictivo no favorece uno hábito digamos que saludables de movilidad

Voz 1718 48:07 un extremo que no es compartido por una parte del sector educativo que los hispanos una posibilidad abierta al futuro Miguel lo Betancor es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 39 48:15 es una actividad extraescolar los mismos juegos que se proponen allí ya se realiza en la Comunidad de Madrid que gobiernan la Liga de ellas por el fin de semana pasado en el Ayuntamiento de Pájara en masones

Voz 1718 48:29 el proyecto el Ejecutivo regional de carácter voluntario ya Barca diez semanas en las que el alumno recibirá talleres como antes juega el videojuego cierres los ojos para abrir los centros de gestión emocional la creación de videojuegos higiene postural o hábitos de vida saludable sobre cómo gestionar con seguridad la identidad digital en Internet

Voz 1827 49:13 a esta hora Hong Kong se encuentra en alerta máxima por el paso del tifón súper tifón lo llaman los hombres y mujeres del tiempo que ayer causó estragos en Filipinas allí hay al menos treinta personas muertas aunque hay muchas zonas a las que no han podido llegar los equipos de rescate José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 49:28 buenas tardes en las imágenes difundidas por la televisión estatal el sobrevuelo realizado esta mañana por el presidente filipino muestra en efecto amplias zonas anegadas por las

Voz 1827 49:36 algo así numerosas infraestructuras destruida

Voz 1108 49:39 no obstante el polémico Rodrigo Duterte considera que los sistemas de emergencia han funcionado con

Voz 1827 49:44 el cava ante el tifón ha seguido su trayectoria

Voz 1108 49:47 el oeste hacia las provincias del sur de China y mantiene en alerta máxima a las macro ciudades de Macao y Hong Kong donde se han registrado sólo daños materiales como consecuencia de los fue

Voz 1827 49:57 antes vientos Vicente Dorta que se encuentra