Hora 14 Fin de Semana (22/09/2018)

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes este sábado veintidós de septiembre nos deja un acuerdo entre el Vaticano y China que les abre la puerta restablecer las relaciones diplomáticas rotas hace casi setenta años el Papa Francisco se compromete a aceptar a los obispos nombrados por el régimen chino durante estas décadas CRA el principal punto de fricción entre ambas partes José María Patiño

Voz 1108 00:42 este no es el inicio del proceso sino el inicio ha señalado el portavoz del Vaticano burka en referencia a un acuerdo que concluye sesenta y siete años el diferencias entre China y la Santa Sede de mil novecientos cincuenta y uno el líder y guía de la revolución Mao Tse Tung creola llamada Iglesia patriótica que nombra a sus propios obispos y que el Vaticano no reconoce en paralelo está la Iglesia clandestina que juega un papel de contestación al régimen en especial desde Hong Kong el compromiso alcanzado esta mañana en Pekín y del que no se han ofrecido los detalles se refiere al nombramiento de obispos en un país China que el Vaticano considera un vivero potencial de vocaciones ya tiene gran influencia en África y América

Voz 1827 01:19 tienen gracias Patiño otra de las noticias del día está en Irán al menos veinticuatro personas han muerto allí esta mañana en un atún en un atentado cuando se celebraba un desfile militar Belén de la

Voz 1473 01:30 el ataque ha tenido lugar durante un desfile militar al suroeste de Irán son ya veinticuatro las víctimas mortales y cincuenta los heridos cuatro hombres armados han abierto fuego contra los

Voz 2 01:39 presentes las fuerzas de seguridad Ana

Voz 1473 01:41 dos de ellos detenido a los otros dos el autoproclamado Estado Islámico se acaba de atribuir el atentado pero todavía no hay confirmaciones oficiales en principio se cree que son miembros de un grupo separatista árabes

aquí en España los vecinos de Úbeda en Jaén han despertado hoy de luto oficial por el último crimen machista cometido en aquel municipio un hombre Se asaltado un hombre ha asesinado supuestamente a su ex pareja Radio Úbeda Pablo Montes buenas tardes

Voz 4 02:11 buenas tardes unas trescientas personas se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Úbeda en repulsa por la muerte de una mujer anoche presuntamente asesinada por su ex pareja que ya ha sido detenido como autor del homicidio ha sido un minuto de silencio que acababa así el Gobierno y la Junta de Andalucía ya han mostrado su repulsa a una mujer de cuarenta y un años de la localidad sevillana de Arahal estaba separada de su expareja desde hacía dos años él tenía la custodia de dos de los hijos de cuatro de catorce años Éste es el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el Ayuntamiento de Úbeda en Cenicero en La Rioja

Voz 1827 02:50 la mujer está ingresada en el hospital después de que su pareja le haya pegado varios tiros esta mañana con una escopeta la agenda política española se completa hoy con las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña

Voz 5 03:05 sí en el N'Dour desaparecerá pero desde mañana

Voz 1827 03:09 partidaria de conceder el indulto a los políticos y a los líderes sociales de Catalunya que están hoy encarcelados si es que finalmente son condenados y las declaraciones también de Pablo Casado después de que la Fiscalía rechazar ayer investigar lo por las irregularidades en su máster la serenidad

Voz 3 03:27 la decencia y la dignidad con la que este partido se defiende creo que debería ser imitada por otros muchos

Voz 1827 03:36 en este Hora catorce les vamos a contar también que más de cinco mil jóvenes españoles piden ayuda al Gobierno porque tienen una deuda que no pueden pagar en su día se acogieron a un programa de créditos el Estado que les permitía continuar con su formación universitaria pero ahora pasados los años no tienen dinero para devolverle al banco unos intereses que según denuncian son abusivos Irene Bofill es una de las afectadas

Voz 6 04:00 jamás pensé que sería tan difícil tiene un contrato ni muchísimo menos un contrato durante dos mil euros con la formación que yo tengo que es que somos gente está al rever a absoluta miseria

Voz 7 04:14 catorce

Voz 1827 04:19 titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 04:21 qué tal buenas tardes a punto de comenzar la segunda mitad en el estadio de Vallecas Rayo Vallecano uno a La dos dos en una primera parte entretenida Gemma el Rayo con un jugador menos tras la expulsión de Abdoulaye va más fútbol para hoy a las cuatro y cuarto Celta Valladolid y Éibar Leganés a las seis y media Getafe Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto el Real Madrid Español in Vinicius entra en la lista de Lopetegui el delantero brasileño está por primera vez en una convocatoria para un partido de Liga y hoy comienza el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife España debuta a las nueve hora peninsular ante Japón en Santiago se juega a las siete y cuarto la final de la Supercopa entre las con el Real Madrid

Voz 1827 04:53 gracias su Sue Hora catorce y cinco minutos

Voz 0825 05:25 Madrid celebra hoy así el Día Mundial Sin tráfico quién lo diría aunque no parece que esa celebración se haya notado mucho teniendo en cuenta que es sábado una iniciativa que busca convencer a cuantos más mejor para que cambien su coche por el transporte público que se consiga ya es otra cosa

Voz 3 05:42 en de Madrid tiene además en transporte público estamos pidiendo a las afueras es más complicado no hay no creo que sí para nosotros para mostrar hay un montón de posibilidades de transporte y creo que se debería

Voz 0825 06:07 bueno quédense con un dato en los últimos tres años el uso del coche ha descendido aquí en Madrid algo más de un dos por ciento y han sido dos mil seiscientos alumnos chicos y chicas dos que a pesar de haber solicitado un este curso poder hacer bachillerato en un instituto público de la Comunidad se han quedado sin plaza el dato lo ha confirmado a la Cadena Ser la Consejería de educado ción lo conocemos cuando acaba de empezar el curso y una semana después de que el presidente anunciara su intención de poner en marcha un cheque Bachillerato para facilitar que los alumnos siguen estudiando pero en colegios privados concertados además escucharemos también a los que temen que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de prohibir el reparto de publicidad de publicidad en la calle les deje sin trabajo cobran entre tres y cinco euros la hora

Voz 9 06:57 mucho porque los otros trabajamos cuatro cifró en que ya lo reparamos la publicidad lo echan a la calle los hechos cobramos euro labora hay otras personas que sólo vienen cuatro horas por lo menos te lleva de quince a veinte a cinco a ese otras Andy o ocho nueve horas les suelen coma tres euros nada porque lo que sí ya son como de treinta treinta

Voz 0825 07:23 hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Aurora Santos

Voz 0159 07:30 muchos opositores y pocas plazas cerca de cuatro mil opositores con discapacidad intelectual se examinan hoy en la Complutense para optar a doscientas setenta y nueve plazas de ordenanza de la Administración General del Estado el sindicato CSIF denuncia que la oferta es insuficiente y que llega con retraso

Voz 0825 07:45 con un año de cárcel por explotación laboral

Voz 0159 07:47 de nada ha reconocido que explotó a tres migrantes para que la condicionaran su local no les dio de alta en la Seguridad Social miles pago los tres mil euros que les había prometido trabajaban de lunes a domingo llegando incluso en ocasiones a dormir en el restaurante

Voz 0825 07:59 esperando el tren el Ayuntamiento de Navalcarnero

Voz 0159 08:02 pedido por carta al presidente de la Comunidad de Madrid que el cercanías llegue al municipio el primer edil ha trasladado a Garrido la creciente preocupación y malestar de los vecinos por un servicio que ya se debería estar prestando

Voz 0825 08:12 enseguida vamos con el deporte pero esto es algo más que deporte en este caso hablamos de aficionados al atletismo se trata

Voz 0159 08:20 en la primera edición del Madrid Street Athletic un evento deportivo donde países como España Francia Italia Gran Bretaña Alemania enfrentarán a sus mejores atletas tendrá lugar frente al Palacio Real de Madrid

Voz 0825 08:30 bueno muchos deportistas muchos aficionados al atletismo hoy por el centro de Madrid pero el deporte es mucho más también aquí en la capital con la mirada puesta en el estadio de Vallecas que hoy ha vuelto a abrir sus puertas así que allí nos vamos José Palacio cómo está el estadio buenas tardes

Voz 10 08:45 hola qué tal muy buenas tardes pues mira ha vuelto a abrir el estadio de Vallecas prácticamente un mes después de su cierre que decretó la Comunidad de Madrid por seguridad Ford de terminar las obras de remodelación para que pase la hice la Inspección Técnica de Edificios y hemos visto pues yo creo que un estadio un poquito más remozado con o sin andamios con menos restos de obras y sobre todo con la salida de Arroyo del Olivar que era una de las quejas de la afición que ya está abierta de estoy aquí con un aficionado hola qué tal muy buenas hola qué tal cómo has visto la él está que que te hace días más seguro que en el primer partido contra Sevilla comer yo lo he visto un poco un lavado de cara a un poco más interesante yo creo que está más más adecuado a las exigencias de la Primera división pero bueno insisto que es una pena que un equipo como el Rayo no tenga más en un estación condiciones no cómo ha vivido esta semana de incertidumbre así sabríamos sino hombre un poco así a grandes rasgos un poco chapucero o no en ese sentido esperamos que que sea más eficaz a la hora de resolver un problema como un equipo de Primera División corresponde no mucha ahora empieza con lo bueno de Isabel es que tenemos fútbol en Vallecas y que ya la vuelve a jugar al Rayo Vallecano en su casa

Voz 0825 09:54 Paul en Vallecas David y la afición ha respondido

Voz 11 09:58 pues sí la gente de Vallecas ha respondido yo creo que vamos

Voz 10 10:01 estar entorno a los doce mil quinientos espectadores en el partido ante el Deportivo Alavés hay trece mil abonados

Voz 12 10:07 es una capacidad de mil setecientos hace que todavía

Voz 10 10:09 la falta un poquito arreón final pero cerca de doce mil quinientos aficionados esta tarde

Voz 0825 10:15 calurosa y soleada en Vallecas gracias José Palacio gracias compañero pero no se crean que el Rayo no es el único protagonista del fútbol hoy aquí en Madrid por qué hacemos pleno cinco equipos madrileños su Caballero buenas tardes

Voz 1509 10:27 qué tal buenas tardes a las seis y media se juega el derbi madrileño entre Getafe y Atlético de Madrid los colchoneros que no pueden volver a fallar y a las nueve menos cuarto el Real Madrid Español con Vinicius en la lista de Lopetegui el delantero brasileño está por primera vez en una convocatoria para un partido de Liga y el Real Madrid de baloncesto se juega hoy en Santiago la Supercopa de baloncesto ante el Baskonia

Voz 0825 10:47 todavía en portada vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad la Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 13 10:55 muy buenas tardes en Madrid muy pendientes un accidente en la A seis a la altura de la son sabes que está provocando en dos kilómetros de intensas retenciones en sentido salida hacia A Coruña quedan complicaciones también de salida por la M501 a la altura de la localidad de Navas del Rey ya por último congestión de tráfico en la M cincuenta a la altura de en sentido a la autovía A Coruña

Voz 0825 11:16 gracias Antonio gracias DGT y a esta hora a las dos y once minutos de la tarde les pedimos que presten atención que escuchen que escuchen bien este momento en el Hospital de Guadarrama hoy centro de media estancia en el que los pacientes hacen rehabilitación donde María Ángeles se recupera de un ictus hoy como decimos ha ido a verla su hijo como tantas otras veces y hoy también han podido entrar sus tres mascotas sus tres perros Cronos Rocky IRI no superen el momento

Voz 14 11:52 inglés mira

Voz 5 12:06 mira vamos

Voz 2 12:06 creo

Voz 15 12:10 bueno un momento realmente emocionante el que se ha vivido hoy en este

Voz 0825 12:14 es vital el Hospital de Guadarrama dentro de ese programa que busca no es poco facilitar la recuperación de los pacientes luce el sol el cielo prácticamente despejado a esta hora para que se hagan una idea para ser el último fin de semana del verano a esta hora parece que más bien está empezando el verano las máximas hoy rondan los treinta y cinco grados en el sur de la comunidad temperaturas por debajo de los treinta grados pero tendremos que esperar ya al jueves Si se cumple la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 22 15:10 a muchos padres Iker votó lo sabemos que cuando llega el momento de pasar de un colegio donde está concertada todas las señales que recibió su hijo pero quiere permanecer en el bachillerato le cuesta mucho vídeo y creo que es de justicia que aquellos que nos lo puedan pagar sigamos dándole libertad de elección quiera poseen

Voz 0825 15:26 el sexto de bachillerato en que bachillerato en la Comunidad de Madrid una forma de subvencionar la enseñanza privada concertada pues bien una semana después de este anuncio la Consejería de Educación ha confirmado a la calle Nasser que en este curso el que acaba de comenzar dos mil seiscientos estudiantes dos mil seiscientos se han quedado sin plaza para poder estudiar bachillerato en un instituto público de la Comunidad como habían pedido Javier Bañuelos

Voz 0861 15:50 sí es el dato preciso y actualizado que ofrecen a la Ser desde la Consejería de Educación exactamente dos mil seiscientos alumnos que pretendían culminar sus estudios en un instituto público de nuestra región pero que se han quedado colgados todos presentaron la solicitud a tiempo pero la Comunidad no pudo atenderla por falta de plazas no hay que olvidar que bachillerato es una enseñanza no obligatoria y por tanto la Administración no está obligada a cubrir ese déficit de plazas la alternativa que han diseñado la consejera Educación para paliar esta situación lo hagamos de escuchar es impulsar el cheque de Bachillerato

Voz 1827 16:28 una ayuda similar a la que ya se aplica

Voz 0861 16:31 desde hace años con las guarderías privadas dentro del sector educativo público hay quienes se preguntan por qué no

Voz 0825 16:37 no invertir los treinta y seis millones

Voz 0861 16:40 que cada año dedican al cheque guardería por ejemplo en abrir más escuelas infantiles públicas en lugar de fomentar ayudas para los centros privados la misma pregunta se hacen ahora con el cheque de bachillerato es decir por qué no invertir esos ocho millones de euros en abrir más aulas en los institutos públicos de nuestra común

Voz 0825 17:00 gracias Javier Juan José Moreno portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid muy buenas tardes muy buenas tardes la pregunta está hecha porque cree que no se hace así

Voz 23 17:09 bueno no lo podemos comprender el coste de esos dos mil seiscientos alumnos pública equivale a entorno al setenta aulas eso significa un ala en cada uno de cinco institutos que ya existen en la Comunidad de Madrid que ya imparten bachillerato el coste aproximado haciéndolo pues

Voz 24 17:25 por la enseñanza pública

Voz 23 17:27 entre los cuatro y los cinco millones muy lejos de esos ocho millones

Voz 0825 17:30 cuántas plazas en institutos públicos se podrían crear con el dinero que el Ejecutivo regional pretende destinar a esos cheques bachillerato

Voz 23 17:37 con ocho millones fácil en Bachillerato serían entorno a cuatro mil cinco mil plazas habría que echar las cuentas concretas pero ahora mismo es es esa setenta aulas es muy Sacyl pedir a cinco o uno de cada cinco institutos que amplíe una obra de bachillerato es una cosa muy factible ya están los grupos montados ya están los profesores habrá que por supuesto contra Juan aún profesor más pero ya están infraestructura organizada no tiene ningún sentido pensar en privatizar o volver a concertar cuando además estos alumnos llegan tome una decisión tiene dio la pública han ido a pedir que quieren estar en la pública es les ha dicho que no

Voz 0825 18:12 a partir de los dieciséis años la enseñanza no es obligatoria resulta difícil por lo tanto saber qué camino hayan podido tomar esos dos mil seiscientos chicos y chicas que se han quedado sin plaza este curso bueno pues ahora Alberto

Voz 23 18:22 todo habrá chicos que no hayan podido al Bachillerato porque no tienen capacidad económica para ello habrá otros que han vuelto a su centro privado para ir pagando las cuotas correspondientes habrá algunos que hayan optado la formación profesional bueno tendremos mucha mucha gama en todos esos chavales que chicas y chicas que no han visto satisfechas su su su voluntad que es estar en un instituto público que es lo que ha malestar

Voz 0825 18:45 eh son más o menos que otros cursos

Voz 23 18:47 yo creo que eso más nosotros hicimos un recuento hace dos años no alguien en torno a dos mil dos mil doscientos ahora se habla de donde seiscientos es decir que todavía se ha incrementado ese número y creemos que probablemente esté número crezca porque bueno porque los datos indican que que estudiar los estudios tienen muchas ventajas de cara a la consecución de un empleo las nuevas generaciones están decidiendo que la educación para ellos es una salvaguardar

Voz 0825 19:13 su grupo el grupo socialista en la Asamblea de Madrid va tomará una iniciativa parlamentaria en ese sentido

Voz 23 19:18 bueno esto tendrá que reflejasen los presupuestos queremos ver cómo son los presupuestos y en ese sentido es para intentar conseguir lo más natural que esto se haga con la educación pública es más barato es mejor cumple las expectativas de las familias es lo natural en que así lo haga alguna consejería de una comunidad como la de Madrid una Comunidad que rica pero que parece que no les sigue que eso lo invierte en sus estos estudiantes en sustituir ancho

Voz 0825 19:47 Juan José Moreno portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER y muy buenas tardes gracias vamos ya con otros asuntos Atocha estación de trenes por la que pasan a diario miles de personas nos llama la atención que algunas de las papeleras colocadas a lo largo del gran vestíbulo con el que cuenta tienen sólo una bolsa sólo una en concreto de color amarillo donde los viajeros tiran papel el envases o basura del tipo que sea ya sólo una bolsa cuando está preparada para la recogida selectiva hacemos la misma comprobación varios días y todo sigue igual papeleras con una sola bolsa pero además preguntamos en este caso el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que esta estación sólo dispone de dos compactado horas es lo que confirma una de papel una de cartón y por lo tanto en este caso bueno pues da igual eres la selección da igual la recogida porquería todo al mismo sitio el papel por un lado pero el resto todo iría junto en Puerta de Atocha al lado de las taquillas de venta de billetes y de una de estas papeleras con una sola bolsa de color amarillo para más señas conversamos con Jesús Pérez es el responsable de residuos de Ecologistas en Acción aquí en la Comunidad de Madrid

Voz 12 20:59 depende de el día hemos encontrado papeleras que efectivamente tienen esos tres compartimentos para separar los diferentes tipos de de residuos domésticos papel orgánica envases y en otros casos no hay una sola bolsa en la cual se va a echar todo ese residuo eh junto ya sabemos que se residido finalmente no se va a poder separar va a tener que ir directamente a vertedero incinerar se es un problema que bueno que una empresa como Renfe pues tiene que darle una solución y realmente controlar que de forma habitual esto se hacen de forma adecuada y cumpliendo con la con la legislación y que por tanto la posibilidad de esta separación de residuos sea efectiva y se pueda pueda hacer pero no se cumple claro del asunto es que lo que hemos visto es que

Voz 15 21:49 eh hay papeleras que están eh

Voz 12 21:51 de forma correcta con sus tres compartimentos y tres bolsas distintas que lo que suponemos que posteriormente esa gestión se hace de forma separada pero lo que sí que también hemos visto es que hay alguna de las papeleras que tienen una sola bolsa en que se echa Se da la posibilidad ex eche cualquier cosa todo junto juntos mezcla hoy sabemos que eso ya no se base para San no se nos puede vender la idea de hay una tecnología de que nosotros sin ninguna responsabilidad echando lo todo mezclado finalmente a haber una tecnología que va a resolver el problema de la gestión eso no es así ni lo va a ser en los próximos cincuenta años por lo tanto eh ya digo además que es que la tecnología que hay para separar los residuos Si llegan a la planta de tratamiento mezclados que es está obteniendo unos porcentajes de eficiencia entren en torno al cinco seis por ciento solamente del total de lo que entran esta planta como residentes

Voz 25 22:38 claro pero si la concienciación no funcionó y es algo que basta con darse una vuelta por cualquier calle de Madrid para darse cuenta de que no funciona

Voz 15 22:46 queda para hombre yo creo que ahí eh hay diferentes

Voz 12 22:49 contabilidades y habría que ver un poco que hacer en cada caso no yo creo que por una parte que a veces

Voz 1827 22:55 cargan demasiado las tintas como que los ciudadanos

Voz 12 22:57 sólo reponsables no parece que la única responsabilidad es la de los ciudadanos de que separemos de forma adecuada eso es cierto tenemos una reconciliado muy grande sino no se hace esta separación en los domicilios no lo como decíamos no sólo a poder lo gestionar de forma adecuada pero las administraciones también tienen que dar los medios Adecco

Voz 3 23:14 llegados para hacer la forma hacerla está

Voz 12 23:18 es de forma correcta quisieran

Voz 3 23:20 se dan en algunos casos pero en general no por ejemplo a los planes de residuos todavía en España no es obligatoria la recogida selectiva de materia orgánica y por último las empresas a las empresas son los principales responsables de poner en el mercado productos que ya se está desde el primer momento que se ponen en el mercado que no se van a poder ni separar porque no hay tecnología para hacerlo ni por sus características Se van a poder reutilizar o reciclar entonces el tema de Lecco diseño de que hay una normativa que obligue a que cuando una empresa pone en el mercado un producto se sepa cuál va a ser su canal de recuperación de reutilización uno de reciclaje es fundamental sino hoy este cambio en este modelo de producción todo lo demás no va a servir de nada gracias prohíben a vosotros

Voz 0825 24:04 Adif asegura que en un futuro la estación contará con más espacio para gestionar los residuos ir descarga responsabilidad asegura que la recogida selectiva la realizan los trabajadores de limpieza de la empresa contratada por cierto será casualidad por la mañana preguntábamos Adif por este asunto por las papeleras por la tarde estas papeleras en cuestión ya no estaban simplemente habían desaparecido también hemos hablado con en este caso trabajadores los que se ven afectados directamente por la intención del Ayuntamiento de prohibir el reparto de publicidad por la calle más allá de los propios comercios que buscan en este caso en la publicidad reclamo para futuros clientes ellos dicen pierden también su trabajo cobran por repartir publicidad entre tres y cinco euros la hora

Voz 9 24:45 esas instantáneas nos quedamos sin trabajo porque nosotros trabajamos cuatro Si pro he y me en que ya no repartimos la publicidad

Voz 11 24:57 a la caída si tú no quieres la publicidad hechas al cubo de la basura esto

Voz 9 25:01 player notifiquen a tu ves es algo como que te indicando dónde está lo que es un producto sitio apetecen así no te apetece pues no lo agarra Villar

Voz 5 25:12 la basura

Voz 26 25:13 entonces estamos tirando al suelo sino lo estamos dando a la gente si la gente lo tira exculpa de la gente no estarán nosotros lo único que hacemos escogida yo eso imprime el tabaco no nunca trabaje sobre el trabajo ya que estoy estudiando en una la universidad privada me dedico a trabajar y a

Voz 0825 25:34 ya pagar y reparten este caso publicidad hacen por la que le pagan entre tres y cinco euros la hora

Voz 1509 25:44 Uxue Caballero buenas tardes de nuevo qué tal buenas tardes en juego en el estadio de Vallecas en el minuto sesenta y seis Rayo uno Alavés tres en un partido loco el Rayo con jugador menos tras la expulsión de Abdoulaye va a las cuatro y cuarto el Leganés visita al Eibar en Ipurúa tratando de sumar la primera victoria de la temporada desde las seis y media derbi madrileño Getafe Atlético de Madrid los azulones con siete puntos mientras que los de Simeone tiene cinco y no pueden volver ayer a las nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid Español Vinicius es la gran novedad de la convocatoria además en Segunda División el Rayo Majadahonda recibe desde las seis a Extremadura en el Wanda ir en baloncesto el Real Madrid puede llevarse hoy su primer título de la temporada a las siete y cuarto juega la final de la Supercopa Endesa ante el Baskonia

Voz 0825 26:23 gracias a su en mucho deporte por delante pero antes de irnos otras propuestas dos en concreto una nos lleva la Casa Encendida tradiciones vertidas Un ciclo documental que cuestiona el discurso científico y mediático sobre el que se ha construido ya parte de la historia Enrique García

Voz 1827 26:38 la tuya la joven dijeron que habíamos desaparecido y como si eso les evitará tener que dar explicaciones Mike Dean Dean Sunna com

Voz 3 26:47 a mí me ha sorprendido que la gente en general

Voz 27 26:50 no no se sabe que la que los mayas existen ahora no y ese es el primer primera ficción que la película trató de desmontar Andrés Pavón

Voz 0887 26:58 ya artista visual mexicanos pregunta la película ciudad maya que queda de la identidad de una cultura que se ha enfrentado al silencio que ahora reivindica la recuperación de un relato propio

Voz 3 27:08 películas se construye como una serie colaboraciones con estos chicos jóvenes entre en este momento veinticuatro veinticinco años que se asumen ellos como mayas que hablan la lengua

Voz 0861 27:18 películas una de las muestras de tradiciones su vertidas que pretende acercarse a culturas que históricamente han sido narrada

Voz 1827 27:23 por otros el método que vertebra el ciclo eh

Voz 0861 27:26 explica su comisaria la artista quien la Nook es la auto etnografía experimenta

Voz 26 27:31 qué diferencia con la etnografía clásica es que intentar romper con con el concepto de otredad endémico no de de la

Voz 0887 27:40 propone también la historia de un artista israelí que se pregunta sobre la explotación turística de sus tradiciones un documental cantos del jardín que cuestiona la masculinidad hegemónica a través de la danza que servirá explica quiniela

Voz 26 27:52 cubrir que la historia que la han contado en libros de texto es mentira o en

Voz 0887 27:58 cuerpos y tradiciones narrados durante siglos por otros y que ahora se cuestionan a sí mismos y también a ese narrador

Voz 3 28:05 su libertad

Voz 0825 28:09 gracias Enrique hasta el jueves en La Casa Encendida y les decíamos han dos las propuestas la segunda nos va a llevar a la Fundación Mapfre una mirada muy especial a través del objetivo de Humberto Rivas Raquel García que a la vista

Voz 1468 28:24 cuentan los que le conocieron que Humberto Rivas siempre tuvo claro lo que quería que los demás vieran de su obra antes artista que fotógrafo nos explica su hijo Santiago del carril como su relación con el cine con la pintura y con el diseño fue determinante para su trabajo detrás de la cámara

Voz 28 28:39 en un artista sea el beso dibujando no es su fotógrafo que venga del periodismo de fotografía social en línea de la pintura ha buscado que estaban las tendencias contemporáneas en su momento como tal continuó ya él siempre la fotografía como una obra más más que es que tiene que ser más de expresión del autor

Voz 1468 29:04 maestro del retrato en blanco y negro Rivas entendía que va más allá de la fotogenia que tenía que ver con la relación que mantenía con el sujeto fotografiado yo no elijo los personajes decía son los personajes los que me eligen a mí

Voz 0825 29:27 exposición que pueden ver en la Fundación Mapfre así vamos a llegar a las dos y media de la tarde con treinta grados en el centro pero recuerdan que en el sur de la Comunidad el termómetro alcanza hoy los treinta y cinco de máxima

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el Gobierno acaba de desautorizar hace sólo unos minutos a su delegada en Cataluña escuchábamos en el avance de este Hora catorce a Teresa Cunillera partidaria de indultar en caso de que finalmente sean condenados a los políticos y a los dirigentes sociales del pluses pues bien dice la ministra Batet que no hay que adelantar acontecimientos y que hay que respetar siempre los procedimientos judiciales precisamente el presidente del Partido Popular decía que estas declaraciones de Cunillera eran muy graves liberado de una losa de una investigación judicial por las supuestas irregularidades en su máster Pablo Casado acusa ahora al resto de partidos de no respetar la presunción de inocencia

Voz 3 31:00 ese partido nunca liquida la presunción de lo ciencia convirtiéndola en una presunción de culpabilidad nunca va a exigir a ningún adversario político que tenga que explicar lo que no ha hecho o lo las insidias y las calumnias dice falsamente

Voz 1827 31:19 si esto tres días después de registrar una petición en el Senado donde el PP tiene mayoría para que el presidente Sánchez de explicaciones sobre su tesis doctoral aunque ellas acreditado que no hubo plagio la decisión en cualquier caso está en manos de los jueces del Tribunal Supremo serán ellos quienes decidan si investiga o no a Casado desoyendo a la Fiscalía que pidió ayer no hacerlo no es desde luego desoír el criterio de la Fiscalía lo habitual es de Podemos Pablo Echenique recuerda que hay otras tres alumnas de la Universidad Rey Juan Carlos los que sí están imputadas por este mismo caso casado no lo está es porque es aforado

Voz 1662 31:49 creo que vamos a ver cívicamente y lamentablemente como el señor casado se va de rositas como a pesar de que es evidente que hayan regalado un título además hasta con un fiscal del Supremo nombrado por un fiscal general de partido de Partido Popular vayan ZAL lamentablemente un mensaje de impunidad a la sociedad española

Voz 1827 32:17 es sábado es veintidós de septiembre y los vecinos de Úbeda en Jaén se han unido esta mañana para condenar el último crimen machista cometido en nuestro país José Luis García Íñiguez buenas tardes qué tal buenas tardes concentración contra la violencia machista

Voz 1061 32:29 en la localidad jiennense por el asesinato anoche de una mujer de cuarenta y uno años a manos presuntamente de su ex pareja un hombre de cincuenta y un años que ha sido detenido hoy en La Rioja en Cenicero una mujer ha resultado herida por los disparos de su pareja con una escopeta el hombre se ha dado a la fuga y posteriormente se ha entregado ante la Guardia Civil

Voz 1827 32:43 fuera de nuestro país al menos veinticuatro personas han muerto esta mañana en un atentado en Irán hay también más de cinco

Voz 1061 32:48 cuenta personas heridas en el ataque contra un desfile militar en una ciudad al suroeste del país entre los fallecidos hay militares y civiles incluidos una mujer y un niño que han fallecido por los disparos de un grupo separatista árabes según la agencia oficial iraní tres terroristas han sido abatidos por las fuerzas de seguridad y un cuarto ha sido detenido

Voz 1827 33:04 Estados Unidos mantiene con más sanciones la presión contra el régimen de Nicolás Maduro

Voz 1061 33:07 el jefe de la diplomacia estadounidense ha anunciado que en los próximos días habrá una serie de acciones que van a seguir aumentando el nivel de

Voz 1827 33:13 son contra los dirigentes venezolanos Mike Pompeo

Voz 1061 33:16 no ha dado más detalles sobre esta nueva ronda de sanciones contra el gobierno de Maduro

Voz 1827 33:20 cierto todavía en Estados Unidos Donald Trump amenaza con más despidos en el FBI en el departamento de Justicia de aquel país esto después de que el New York Times publicase que miembros de su Gobierno querían grabarla en secreto y aquí hoy abre sus puertas la Exposición de Miquel Barceló hecha a cuatro manos junto a su madre

Voz 1061 33:37 en el Jardín Botánico de Madrid se exhiben trece piezas bordadas por Francisca Artiles sobre dibujos de su hijo del pintor mallorquín del que también hay una muestra de treinta acuarelas desde hace más de tres lustros ha estado Artiles bordando objetos para uso cotidiano sin intención de exponerlos lo explica Miquel Barceló

Voz 30 33:52 tengo que desde que me más de ese pasado muchísimas horas de años de más de quince años forzando que nunca pensamos que serían expuestos jamás verdad cada uno desbordados tenía una función cubre camas o de el mantel ni siquiera pensamos que eran obras de arte de dan objetos cotidianos pero también creo que está bien enseñado con esta misma con esta humildad sin más pretensiones

Voz 0159 34:17 en deportes sus fue caballero qué tal buenas tardes

Voz 1509 34:20 en juego en el estadio de Vallecas en el minuto setenta y cinco Rayo uno Alavés tres el Rayo con un jugador menos tras la expulsión de Abdulá lleva a las cuatro y cuarto Celta Valladolid y Éibar Leganés desde las seis y media derbi madrileño Getafe Atlético de Madrid los azulones con siete puntos mientras que los de Simeone tienen cinco y no pueden volver a fallar y a las nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid Espanyol Vinicius es la gran novedad de la convocatoria el delantero brasileño entró por primera vez en una convocatoria para un partido de Liga el Gran Premio de Aragón en los entrenamientos libres Pol Espargaró cayó en la curva quince Se ha vuelto a fracturar la clavícula izquierda

Voz 1827 36:17 los vecinos de Úbeda en Jaén han salido a la calle para condenar el último crimen machista cometido en aquel municipio un hombre está detenido después de asesinar supuestamente a su exmujer de cuarenta y un años y con dos hijos Radio Úbeda Pablo Montés

Voz 4 36:30 centenares de personas se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Úbeda en repulsa por la muerte de una mujer anoche presuntamente asesinada por su ex pareja que ya ha sido detenido como autor del homicidio el Gobierno ya ha mostrado su repulsa escuchamos a la subdelegada Catalina

Voz 33 36:43 bueno pues nuestro calor nuestra repulsa nuestra consternación porque que hay una mujer que ha resultado muerta presuntamente a manos de su pareja que acompaña monja acompañamos en el dolor de la familia

Voz 1827 36:57 es de cuarenta y un años de la localidad sevillana de Arahal tenía

Voz 4 36:59 en una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de sus hijos de cuatro y catorce años y de su ex pareja que tenía la custodia de los menores y de la que llevaba separada desde dos mil dieciséis ambos no obstante llevaban viéndose ahora un mes desde que la mujer había regresado a Úbeda una de las hijas mayores de la mujer ha asegurado que la Justicia las hay ignorado durante mucho tiempo

Voz 34 37:18 yo lo que pido calla muchísimo y que la mujer pasando lo mismo que no se callen quince manifiesten que se un que pidan ayuda que no pueda haber ni una ni una más

Voz 4 37:29 este es el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el ayuntamientos de Úbeda hoy el minuto de silencio ha acabado así

Voz 1827 37:41 gracias Pablo hoy en la localidad riojana de ceniza su un hombre ha disparado a su mujer con una escopeta ella está en el hospital ya saben que se necesitan ayuda o que si conocen a alguien que puede necesitar la tienen que llamar al cero dieciséis es gratis no aparece nunca reflejado en la factura pero tienen que borrarlo del registro de llamadas del teléfono escuchábamos en la portada al presidente del Partido Popular después de que la Fiscalía se opusiera ayer a investigarlo por las supuestas irregularidades en su máster Pablo Casado trata ahora de recuperar la iniciativa política y ha encontrado la clave en la crisis catalana Javier Carrera buenas tardes buenas tardes después de que la delegada del Gobierno en Cataluña se haya pronunciado esta mañana a favor de indultar a los políticos y a los líderes sociales que hoy están en prisión provisional en caso de que finalmente sean condenados por cierto que el Gobierno acaba de desautorizar a la delegada hace sólo unos minutos

Voz 0866 38:29 sí así es a través de la ministra Meritxell Batet de que en declaraciones a los medios

Voz 0259 38:34 Manuelita al raras San otras ocasiones es

Voz 1509 38:36 en España alcanzó el pitido

Voz 0866 38:39 varios que aún no se sabe si se darán al tiempo que ha expresado el máximo respeto a los procedimientos judiciales una rectificación desde el Ejecutivo a las

Voz 1827 38:47 afirmaciones de la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Coto

Voz 0866 38:50 quiera que esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio

Voz 0825 38:53 crisis coincide un indicio de una sentencia enfermo

Voz 1827 38:55 el Jedi de una Tin recordaba que para conceder

Voz 0866 38:58 indultó tiene que haber una sentencia firme pero que si se pide señalaba Cunillera ella es partidaria de conceder lo palabras que han encontrado la réplica también como decías Roberto en el líder del principal líder de la oposición durante un acto en Valencia casado cree que son declaraciones muy graves que se suman ya a las de otros dirigentes socialistas en las últimas semanas

Voz 35 39:17 eso es muy grave no puede ser el ministro de Asuntos Exteriores que la ministra de Política Territorial y que la delegada del Gobierno extendiendo contra lo que hacen los jueces yendo contra la seguridad jurídica pero lo que es más grave yendo contra la propia unidad de España y el respeto a la legalidad

Voz 0866 39:34 cuando gobierne el PP no habrá indultos ni sedición y humillación al Estado asegura Casado que propone de nuevo la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para restablecer dice la mejor Cataluña el dirigente popular ha lanzado además un mensaje a la Unión Europea por los dirigentes independentistas huidos dice Casado que no van a admitir que ningún tribunal regional alemán o belga enmiende la plana de nuestro ordenamiento juntos

Voz 1827 39:57 la renovación del consejo de administración de Radiotelevisión Española llega este fin de semana con una nueva polémica buena parte del comité de expertos que debe seleccionar a los candidatos al concurso público protesta por la admisión de un aspirante exsenador del PP que ya fue consejero a propuesta de este partido un aspirante decíamos que no cumple con uno de los requisitos que es tener una titulación universitaria Mariola los pido

Voz 0259 40:18 se trata de José Manuel Peñalosa que fue diputado y senador del PP y también consejero de Radio Televisión Española a propuesta del mismo partido carece de titulación superior uno de los requisitos que exigen las bases del concurso para presentarse sin embargo ha sido admitido diez de los diecisiete miembros del comité de expertos que evalúan a los aspirantes han firmado una queja en la que muestran su disconformidad uno de ellos es José María Noguerol que ha hablado para la Cadena SER

Voz 36 40:44 creamos que sienta un precedente que no es nada bueno para la marcha de este concurso público pionero y tan importante para el futuro de de la Corporación Radiotelevisión Española puede crear una situación de agravio comparativo para aquellas personas que en su momento dieron las condiciones del concurso Ino decidieron presentarse porque no se ajustaban a las condiciones a las cláusulas que se le a los requisitos que se pedían para poder presentar

Voz 0259 41:10 la protesta de esta dirigida a la comisión de control parlamentario de Radiotelevisión Española después de que las mesas del Congreso y del Senado hayan aceptado a Peñalosa alegan que los letrados del Congreso dicen que la carencia del título se puede suplir con el reconocimiento de méritos el PSOE se ha opuesto a esta excepción pero el PP ha presionado para que Peñalosa pueda participar en el concurso

Voz 1827 41:30 cuatro mil personas con discapacidad intelectual de toda España se han enfrentado esta mañana en Madrid al examen para conseguir una de las doscientas setenta y nueve plazas de ordenó de ordenanza que oferta este año el Estado para ellos el sindicato de funcionarios CSIF critica que la oferta es insuficiente y reclama al Gobierno medidas para que los que aprueben se adapten mejor a su nuevo puesto de trabajo de momento hoy todo era una mezcla de nervios y esperanzas entre los opositores y sus familias

Voz 15 41:55 pues sí un poquito nervioso porque llevo muchas veces estudiando y quiero que salga todo bien si no se cae un veinticinco preguntas una lotería una tranquilidad

Voz 37 42:06 en bienestar Un futuro que nosotros cuando no estemos ello

Voz 1509 42:09 bueno el quince metros

Voz 38 42:12 kilo tranquila y que le del vivas

Voz 0825 42:15 pregunta hiciera lo consigues un puesto para toda la vida

Voz 15 42:17 eso es es la tranquilidad de su padre mía no sé lo que

Voz 37 42:20 qué pasa yo no Kiodo de estilo o hasta que me

Voz 4 42:23 zaga el examen

Voz 1827 42:25 y hoy en la SER les estamos contando que más de cinco mil jóvenes españoles están asfixiados económicamente con una deuda que no pueden pagar en su día se acogieron a un programa público llamado Préstamos Renta Universidad y que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en dos mil siete y que básicamente consistía en prestarles dinero para que pudieran completar su formación once años después piden ayuda al Ministerio de Ciencia de universidades porque no tienen dinero para devolvérselo a los bancos que les han puesto según denuncian cláusulas abusivas a Miguel Crespo

Voz 0861 42:53 Irene Bofill es una de las afectadas por el préstamo renta ella estudiaba arquitectura ahí en el año dos mil nueve decidió estudiar un máster que completara su formación en un momento en que su sector decía comenzaba flaquear

Voz 24 43:04 dar pues lo pedí con tenía muchos amigos que lo habían solicitado previamente mediante

Voz 23 43:10 con lo que estaba vinculado a una red

Voz 24 43:13 esta era lo que nos contaba la campaña publicitaria era así

Voz 0861 43:18 como ella más de cinco mil jóvenes que solicitaron estos préstamos actualmente se encuentran sobre endeudados y asfixiados por las condiciones que imponen las entidades financieras para devolver el dinero

Voz 6 43:27 yo jamás pensé que sería tan difícil tiene un contrato

Voz 23 43:31 muchísima menos un contrato de venta

Voz 6 43:33 dos mil euros con la formación que yo tengo

Voz 24 43:36 es que somos gente estamos de rever a Suiza miseria la primera

Voz 0861 43:40 convocatoria de estos préstamos establecía que los beneficiarios debían devolver el dinero una vez se incorporarán al mercado laboral y alcanzaron un nivel de renta superior a veintidós mil euros anuales y en caso de no alcanzar los pasados quince años la deuda se extendería en las sucesivas convocatorias las condiciones endurecieron pero con poca información hasta que en el año dos mil doce el gobierno del Partido Popular decidió cancelar el programa Miguel Ángel Llamas portavoz de la asociación de afectados por el préstamo renta aseguraba que la senda

Voz 1827 44:06 Prades financieras están actuando de manera irregular

Voz 0267 44:09 las entidades financieras que tiene un papel meramente colaborador porque hay que recordar que el dinero de estos prestamos es dinero público lo que están haciendo es cobrar intereses de demora es cobrar comisiones a los títulos universitarios e incluso se incluye y ficheros de morosidad para que no puedan emprender proyectos empresariales

Voz 0861 44:28 decía Llamas que los estudiantes quieren pagar pero necesitan FAES

Voz 1827 44:32 el líder de la formación universitaria como palanca del talento en España la Comisión Europea acaba de valorar positivamente los avances de un proyecto coordinado por la Universidad de Sevilla y que según dicen sus creadores uno de los más importantes en el uso civil de droga

Voz 39 44:45 Julio Guerra buenas tardes qué tal buenas tardes y varios expertos de la Comisión Europea han asistido esta semana a las demostraciones del uso de los drones del proyecto Aero Arms y han calificado los avances son estos dispositivos aéreos de muy positivos Aníbal Ollero es el coordinador del proyecto

Voz 40 44:59 se desarrolla el tecnología para evitar que los trabajadores tengan que realizar trabajos arriesgados en altura

Voz 39 45:07 los drones de Aero Arms están preparados para la creación de mapas mediante sensores la interacción con otros robots realiza movimientos muy precisos y están enfocados entre otras cosas a la seguridad de los trabajadores

Voz 40 45:18 se ha demostrado también la capacidad de volar hasta tuberías elevadas y realizar medido del espesor de las paredes de estas tubería lo que es un parámetro importante para predecir si puede producirse algún escape evitando posibles explosiones como la que se ha producido en una refinería alemana hace varias semanas

Voz 39 45:39 proyecto que coordina la Universidad de Sevilla con una dotación de casi seis millones de euros en el que participan otros cuatro países europeos

Voz 8 45:48 el Papa

Voz 1827 45:51 el Papa Francisco ha aceptado la renuncia de otros dos obispo chilenos investigados por supuestas agresiones sexuales a niños y adultos desde los años ochenta sesenta aquí en España esta semana un cura ha sido suspendido durante diez años por abusar de menores en un colegio de Zamora en total son cincuenta los casos conocidos

Voz 0861 46:09 la Iglesia católica de nuestro país pero

Voz 1827 46:12 algunos expertos Javier Carrera esta cifra solo es la punta del iceberg

Voz 0866 46:15 según autores como Juan Ignacio Cortés serían apenas unos cincuenta los casos públicos de abusos en el seno de la Iglesia católica española entre los examinados por tribunales eclesiásticos y las sentencias en la jurisdicción civil cifra sin embargo que como señala también la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Gemma Varona quedan lejos del alcance real

Voz 24 46:35 los rondaría a lo mejor esa cifra pero evidentemente pues eso es lo que unido que pueda haber ya

Voz 0866 46:40 ahora es autora del estudio exploratorio sobre los abusos sexuales en la Iglesia española uno de los trabajos más exhaustivos de la materia y en el que se apunta que aunque no hay evidencia de abusos sistemáticos si se produjeron con mayor gravedad durante la dictadura franquista

Voz 24 46:55 la Iglesia católica pues tenía Un pudo haber ni una autoridad que en la actualidad pues no es la los las

Voz 0866 47:02 en el curso de sus investigaciones Varona y su equipo escribieron a todos los tribunales eclesiásticos españoles pidiendo datos y expedientes relacionados con los casos de abusos

Voz 24 47:11 por cuál era la reacción y la reacción fue pues la no respuesta en la mayor parte si en general pues fue él no silenció obra

Voz 0866 47:18 hay buscando un posible archivo secreto que recoja los cambios de destino de los sacerdotes acusados au sancionados por abusos sexuales o al menos unos indicios

Voz 24 47:26 no de hecho este informe de Alemania que tenemos ahora mismo los nervios así se ha hecho una lista

Voz 0866 47:32 porque lo que Varona tiene claro es que crisis como las que han visto la luz en Irlanda Alemania o Estados Unidos no son exclusivas

Voz 24 47:39 ha llegado a ser diferente que otros países no lo hicieron